Zawartość w mediach społecznościowych: jak stworzyć własną

Chociaż popyt na zawartość podwoił się w ciągu ostatnich dwóch lat, nie wszystkie zawartości spełniają oczekiwania. W rzeczywistości losowe publikowanie postów jest wrogiem powodzenia w mediach społecznościowych.

W tym artykule przedstawiono proces tworzenia struktury filarów zawartości, która faktycznie działa — od wyboru głównych tematów i przyporządkowania ich do odpowiednich platform, po mierzenie wyników na poziomie filarów zamiast skupiania się wyłącznie na poszczególnych postach.

Czym są filary zawartości w mediach społecznościowych?

Rozmawialiśmy z dziesiątkami zespołów ds. mediów społecznościowych, które opisują tę samą poniedziałkową poranną panikę: wpatrywanie się w pusty kalendarz zawartości z tygodniem postów do stworzenia. Prowadzi to do reaktywnej, chaotycznej strategii zawartości, w której posty są losowe, niepowiązane i nie budują żadnego prawdziwego impetu. Ta ciągła gorączka marnuje energię twórczą, pozostawiając obecność w mediach społecznościowych, która wydaje się niespójna i łatwa do zapomnienia.

Filary zawartości w mediach społecznościowych są antidotum na ten chaos. To od trzech do pięciu podstawowych tematów lub motywów, które wyznaczają kierunek każdej tworzonej przez Ciebie zawartości. Pomyśl o nich nie jako o pojedynczych postach, ale jako o strategicznych kategoriach tematycznych, do których należą Twoje posty.

Ta struktura gwarantuje, że Twoja zawartość zawsze koncentruje się na tym, co interesuje odbiorców, pozostając jednocześnie wiernymi wiedzy eksperckiej i przekazowi Twojej marki.

👀 Czy wiesz, że: Według raportu CoSchedule dotyczącego trendów, zorganizowani marketerzy mają o 674% większe szanse na osiągnięcie powodzenia niż ich koledzy po fachu.

Zamiast wrzucać zawartość na oślep i liczyć, że coś się przyjmie, możesz stworzyć przemyślany system zawartości.

💡 Porada dla profesjonalistów: Scentralizuj swoją strategię i wyeliminuj domysły dzięki ClickUp Docs. Możesz stworzyć dynamiczny dokument, który definiuje każdy filar, a następnie połączyć go bezpośrednio z zadaniami związanymi z zawartością, zapewniając, że każdy post jest celowo powiązany z Twoimi nadrzędnymi celami.

Stworzenie matrycy zawartości może być świetnym sposobem na uporządkowanie i śledzenie tworzonej zawartości.

Dlaczego filary zawartości mają znaczenie dla Twojej strategii w mediach społecznościowych

Gdy strategia zawartości jest rozdrobniona, ukryte koszty szybko się sumują. Teams spędzają co tydzień wiele godzin na samym wyszukiwaniu starych treści i odtwarzaniu zasobów, które już gdzieś istnieją.

Rozproszenie pracy — czyli fragmentaryczne działania rozproszone po niepowiązanych ze sobą narzędziach i systemach, które nie komunikują się między sobą — prowadzi do powielania wysiłków, zmienności komunikacji marki oraz niemożności wykazania wartości marketingu w mediach społecznościowych.

Filary zawartości porządkują cały cykl pracy, od tworzenia pomysłów po analizę wyników. Zapewniają strukturę niezbędną do utrzymania spójności marki i ostatecznego pomiaru zwrotu z inwestycji w zawartość.

Oto niektóre korzyści płynące z budowania strategii mediów społecznościowych w oparciu o określone filary zawartości:

Spójny przekaz na wszystkich platformach

Zmiana tonu komunikacji marki to realne zjawisko. Gdy trzech różnych członków zespołu publikuje posty na trzech różnych platformach bez wspólnych wytycznych, odbiorcy mają wrażenie, że mają do czynienia z trzema różnymi markami.

Ta niespójność sprawia, że niemal niemożliwe jest zbudowanie lojalnej grupy odbiorców, którzy rozpoznają Twoją markę, niezależnie od tego, gdzie na nią trafią.

Dostosowanie strategii mediów społecznościowych we wszystkich kanałach jest łatwiejsze, gdy masz już ustalone filary zawartości.

Szablon mediów społecznościowych ClickUp pomaga zarządzać obecnością w mediach społecznościowych w jednym miejscu.

Kategoryzuj i dodawaj atrybuty, aby zarządzać zawartością w mediach społecznościowych, a także łatwo wizualizuj postępy każdego posta za pomocą pól niestandardowych

Twórz zadania z różnymi niestandardowymi statusami, takimi jak Anulowane, Zakończone, Do zatwierdzenia, Do poprawek i W trakcie realizacji, aby śledzić postępy każdego zadania

Zaplanuj, kiedy i gdzie publikować zawartość, korzystając z widoku kalendarza zawartości

💡 Wskazówka dla profesjonalistów: Oznaczaj każde zadanie związane z zawartością odpowiednim filarem, korzystając z pól niestandardowych ClickUp, aby zapewnić spójność między platformami. Dzięki temu na pierwszy rzut oka zobaczysz, czy Twój mix zawartości jest zrównoważony we wszystkich kanałach. Możesz natychmiast zauważyć, czy na TikToku znajdują się wyłącznie treści promocyjne, podczas gdy na LinkedIn brakuje postów edukacyjnych, a następnie dostosować strategię, aby zapewnić spójny przekaz marki wszędzie. Wykorzystaj pola niestandardowe oparte na AI w ClickUp, aby rejestrować i zapisywać kluczowe informacje

Usprawnione planowanie i tworzenie zawartości

Wpatrywanie się w pusty kalendarz zawartości to przerażający i nieproduktywny sposób na rozpoczęcie tygodnia, ale solidny cykl pracy nad zawartością może rozwiązać ten problem.

Gdy Twój zespół nie ma zdefiniowanych tematów, sesje burz mózgów stają się bezcelowe, co prowadzi do publikowania w ostatniej chwili postów niskiej jakości i ostatecznie do wypalenia. Ta ciągła presja, by wymyślać nowe pomysły od podstaw, stanowi ogromne obciążenie dla kreatywności i zasobów.

Filary wyznaczają Twojemu zespołowi jasne granice, dzięki czemu proces tworzenia pomysłów na zawartość przebiega szybciej i jest bardziej ukierunkowany.

💡 Porada dla profesjonalistów: Pozbądź się paniki związanej z pytaniem „co opublikować”, planując zawartość w widoku kalendarza ClickUp. Możesz wizualizować dystrybucję filarów na cały miesiąc, tworzyć zawartość dla każdego tematu w partiach i zamienić planowanie w proste ćwiczenie typu „przeciągnij i upuść”.

Lepsza współpraca i koordynacja w zespole

„Czy to jest wersja ostateczna?” „Gdzie są wytyczne dotyczące marki w tej sprawie?” Gdy cykl pracy nad zawartością jest chaotyczny, przekazywanie zadań między autorami, projektantami i menedżerami mediów społecznościowych wiąże się z niekończącą się wymianą wiadomości i przekraczaniem terminów.

To opóźnienie spowalnia cały cykl produkcyjny i prowadzi do frustracji całego zespołu.

Stwórz płynne przejścia między zadaniami, budując cykl pracy wokół tych filarów. Gdy wszyscy udostępniają wspólny język, współpraca w zespole przebiega bez wysiłku.

💡 Wskazówka dla profesjonalistów: ClickUp Brain, zintegrowany asystent AI, może automatycznie wyodrębnić wytyczne dotyczące filarów z Twoich dokumentów i znaleźć posty, które osiągnęły najlepsze wyniki w przeszłości, zapewniając każdemu członkowi zespołu potrzebny kontekst dokładnie tam, gdzie pracuje. Ale to nie wszystko. Brain może również wspólnie z Tobą generować pomysły na zawartość, a także tworzyć szkice postów. ✨ Wykorzystaj ClickUp Brain do burzy mózgów nad strategią zawartości, pomysłami na posty, a nawet tworzeniem pełnych artykułów

📮Wskazówka ClickUp: Typowy pracownik wiedzy musi nawiązać kontakt średnio z 6 osobami, aby wykonać swoją pracę. Oznacza to codzienne kontaktowanie się z 6 kluczowymi osobami w celu zebrania niezbędnych informacji, uzgodnienia priorytetów i realizacji projektów. To prawdziwa walka — ciągłe działania następcze, niejasności dotyczące wersji i „czarne dziury” widoczności osłabiają wydajność zespołu, a pracownicy są przerywani co 2 minuty podczas pracy wymagającej skupienia. Scentralizowana platforma, taka jak ClickUp, wyposażona w funkcje Connected Search i AI Knowledge Manager, rozwiązuje ten problem, zapewniając natychmiastowy dostęp do kontekstu na wyciągnięcie ręki.

Łatwiejsze śledzenie wyników i optymalizacja

Dokonujesz śledzenia polubień i komentarzy, ale nie masz pojęcia, dlaczego niektóre posty odnoszą sukces, a inne nie? Bez strategicznych ram Twoje dane analityczne to tylko morze liczb, które nie dają prawdziwego wglądu w to, co przemawia do Twoich odbiorców.

To uniemożliwia podejmowanie świadomych decyzji, zmuszając Cię do zgadywania, co może się sprawdzić w przyszłości.

Zawartość treści ułatwia stworzenie ram dla rzetelnej analizy wyników.

💡 Wskazówka dla profesjonalistów: Twórz niestandardowe widoki, które wyświetlają wskaźniki wydajności na poziomie filarów dzięki pulpitom nawigacyjnym ClickUp. Przekształcając dane z obszaru roboczego w wizualne wykresy, możesz wreszcie odpowiedzieć na kluczowe pytania, takie jak: „Czy nasz filar »Edukacyjny« generuje więcej kliknięć na stronie niż filar »Za kulisami«?”, a następnie wykorzystać te spostrzeżenia do prawdziwej optymalizacji zawartości. Skorzystaj z panelu marketingowego ClickUp, aby sprawdzić wskaźniki wydajności w czasie rzeczywistym

Typowe rodzaje filarów zawartości w mediach społecznościowych

Wiesz, że potrzebujesz filarów, ale nie masz pojęcia, jakie powinny one być. W tym miejscu większość zespołów utknęła, a ten paraliż prowadzi ich z powrotem do losowego publikowania postów. Nie komplikuj tego zbytnio – zacznij od sprawdzonych kategorii zawartości i dostosuj je do swojej marki.

Te typowe rodzaje filarów stanowią punkt wyjścia, a nie sztywną formułę. Wykorzystaj je jako inspirację do stworzenia zestawu zawartości, który będzie odpowiadał Twoim odbiorcom i spełniał cele biznesowe.

Zawartość edukacyjna

Ten filar skupia się na byciu pomocnym. Obejmuje on poradniki, samouczki, szybkie wskazówki, odpowiedzi na często zadawane pytania oraz spostrzeżenia branżowe.

Dzięki temu Twoja marka zyskuje pozycję zaufanego eksperta, co jest szczególnie skuteczne w przypadku firm B2B lub każdej marki oferującej produkt wymagający nauki obsługi.

Zawartość edukacyjna konsekwentnie osiągają lepsze wyniki niż zawartość promocyjna na LinkedIn, a posty z poradami generują trzykrotnie większe zaangażowanie niż ogłoszenia o produktach.

Zawartość inspirująca

Zbuduj emocjonalne połączenie z odbiorcami poprzez opowiadanie historii marki. Ten filar obejmuje historie powodzenia klientów, motywujące cytaty, inspirującą zawartość oraz posty podkreślające misję i wartości Twojej marki.

Mała uwaga: wykorzystuj ten filar jako inspirację, a nie tylko po to, by tworzyć puste posty, które mają poprawiać nastrój.

Zawartość promocyjna

To właśnie tutaj mówisz o swoich produktach i usługach. Treści promocyjne obejmują prezentacje produktów, ogłoszenia o premierach, oferty specjalne i aktualności firmowe. Chociaż ten filar jest niezbędny, należy go stosować z umiarem — dobrą zasadą jest, aby stanowił nie więcej niż 20% całej zawartości.

Zawartość dotycząca społeczności i zaangażowania

Zmień swoich obserwujących z biernych widzów w aktywnych uczestników. Ten filar, skupiony na zaangażowaniu społeczności, ma na celu pobudzenie interakcji z odbiorcami i obejmuje zawartość tworzoną przez użytkowników (UGC), ankiety, sesje pytań i odpowiedzi, konkursy oraz prezentacje klientów.

Jest to bardzo skuteczny sposób na budowanie społecznego dowodu słuszności oraz silnych związków z najbardziej lojalnymi fanami.

Zawartość zza kulis

Nadaj swojej marce ludzki wymiar, pokazując ludzi i procesy, dzięki którym wszystko to się dzieje. Ten filar pozwala zajrzeć do kultury Twojej firmy, przedstawia członków zespołu lub pokazuje, jak powstają Twoje produkty.

Budują one autentyczność i przejrzystość, co pomaga współczesnym markom się wyróżnić.

Jak stworzyć filary zawartości w mediach społecznościowych

Tworzenie filarów zawartości to praktyczny, wieloetapowy proces, który może zrealizować każdy zespół. Pamiętaj, że nie jest to jednorazowe zadanie — Twoje filary powinny być żywą, dynamiczną częścią strategii, która ewoluuje wraz z odbiorcami i rozwojem firmy.

Krok 1: Określ odbiorców i cele

Nie da się stworzyć zawartości, która trafi do odbiorców, jeśli nie wiesz, do kogo się zwracasz ani co chcesz osiągnąć. Twoje filary muszą znajdować się na styku zainteresowań odbiorców i celów biznesowych.

Na przykład, jeśli Twoi odbiorcy cenią sobie zrównoważony rozwój, a Twoim celem jest zwiększenie świadomości marki, filar skupiający się na „zrównoważonych praktykach w naszej branży” mógłby skutecznie wypełnić tę lukę.

Krok 2: Przeanalizuj istniejącą zawartość

Zanim wymyślisz nowe filary, przyjrzyj się temu, co już stworzyłeś. Jakie tematy pojawiły się naturalnie? Które posty osiągnęły najlepsze wyniki? Gdzie są luki w Twojej zawartości? Przegląd dotychczasowych działań pozwala uniknąć zaczynania od zera i często ujawnia zaskakujące wzorce dotyczące tego, co lubi Twoja publiczność.

Krok 3: Wybierz 3–5 głównych tematów

Idealna liczba filarów to od trzech do pięciu. Mniej niż trzy mogą sprawić, że zawartość będzie wydawała się powtarzalna, natomiast więcej niż pięć może osłabić koncentrację i utrudnić zarządzanie. Każdy filar powinien być na tyle szeroki, aby generować dziesiątki pomysłów na posty, ale jednocześnie na tyle konkretny, aby wyróżniał się na tle pozostałych.

Oto szybki test dla każdego potencjalnego filaru: czy potrafisz wymyślić co najmniej dziesięć różnych pomysłów na posty, które pasują do tego tematu? Jeśli masz z tym trudności, Twój filar może być zbyt wąski.

💡 Wskazówka dla profesjonalistów: Zbierz swój zespół i przeprowadź burzę mózgów, aby opracować filary zawartości i powiązane z nimi pomysły. Jest to łatwe do zrealizowania dzięki tablicom ClickUp opartym na AI, które nie tylko ułatwiają udostępnianie pomysłów, ale także przekształcają je w zadania za pomocą jednego kliknięcia. Przeprowadź burzę mózgów i realizuj pomysły na zawartość dzięki tablicom ClickUp Możesz tworzyć mapy myśli, dodawać inspirujące zrzuty ekranu z innych marek i wspólnie projektować strukturę zawartości, zanim zaczniesz ją rozwijać w swoim obszarze roboczym. 🛠️ Zobacz, jak firma Dragonfruit Media wykorzystała tablice ClickUp, aby zrewolucjonizować planowanie zawartości 👇

Krok 4: Przyporządkuj filary do formatów zawartości i kanałów

Nie każdy filar będzie działał równie dobrze na każdej platformie społecznościowej. Na przykład Twoja szczegółowa zawartość edukacyjna może idealnie sprawdzić się w karuzeli na LinkedIn, ale prawdopodobnie nie sprawdzi się jako 15-sekundowe wideo na TikToku.

Podobnie zabawne wideo zza kulis może świetnie sprawdzić się w relacjach na Instagramie, ale na blogu firmowym będzie wyglądać nie na miejscu.

Aby uniknąć tej rozbieżności, stwórz prostą matrycę, która przyporządkuje każdy filar do idealnych kanałów społecznościowych i formatów.

💡 Wskazówka dla profesjonalistów: Możesz to opracować w formacie arkusza kalkulacyjnego, korzystając z widoku tabeli w ClickUp. Utwórz kolumny dla filarów, kanałów i formatów, aby Twój plan dystrybucji zawartości był przejrzysty, praktyczny i łatwy do realizacji dla całego zespołu. Wizualizuj swój plan zawartości w automatycznie aktualizowanych, gotowych widokach tabeli w ClickUp

Krok 5: Stwórz kalendarz zawartości

Po zdefiniowaniu i rozplanowaniu filarów nadszedł czas na stworzenie kalendarza zawartości. Celem jest zapewnienie zrównoważonego i zróżnicowanego zestawu zawartości w dłuższej perspektywie czasowej. Pomoże to uniknąć niedopatrzeń, takich jak skupienie wszystkich postów promocyjnych w jednym tygodniu lub zaniedbanie jednego z filarów przez cały miesiąc.

Wiesz już, jak narzędzia takie jak widok kalendarza w ClickUp pomagają wizualizować dystrybucję filarów i łatwo dostosowywać harmonogram. Możesz przeciągać i upuszczać zadania związane z zawartością na nowe daty, aby zapewnić odpowiednią równowagę.

💡 Wskazówka dla profesjonalistów: Skonfiguruj automatyzacje w ClickUp, aby to wdrożyć. Na przykład utwórz automatyzację, która powiadomi osobę odpowiedzialną za zawartość, jeśli konkretny filar nie został zaplanowany na nadchodzący tydzień, co pozwoli Ci wyłapać luki, zanim się pojawią.

🦸🏻‍♀️ Stwórz zespół superagentów ClickUp , którzy będą Ci towarzyszyć na każdym kroku. To Twoi wirtualni współpracownicy oparci na AI, którzy działają w pełnym kontekście Twojej pracy i połączonych aplikacji oraz są dostępni 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu. Analizator luk w zawartości — identyfikuje brakujące możliwości tworzenia zawartości poprzez porównanie Twojej witryny z zasięgiem konkurencji i popytem na słowa kluczowe

Analityk ds. badań słów kluczowych — Tworzy grupy słów kluczowych i ustala priorytety tematów w oparciu o intencję wyszukiwania, trudność i potencjał

Social Trend Spotter — monitoruje platformy społecznościowe w celu identyfikacji pojawiających się tematów i rozmów, które interesują odbiorców

Planer kalendarza zawartości — Tworzy kalendarze redakcyjne zawierające sugerowane tematy, daty publikacji i kanały dystrybucji

Narzędzie do tworzenia szkiców postów na blogu — Tworzy uporządkowane pierwsze wersje postów na blogu na podstawie briefu tematycznego lub słów kluczowych

Autor zawartości wizerunkowej marki — Tworzy zawartość marketingową w różnych formatach, zachowując spójny ton i przekaz marki

Specjalista ds. ponownego wykorzystania zawartości — przekształca pojedynczy zasób zawartości w wiele formatów przeznaczonych dla różnych kanałów

Specjalista ds. zarządzania zawartością — przeprowadza audyt istniejących zawartości i wskazuje te, które wymagają optymalizacji lub aktualizacji

Agent ds. analityki marketingowej — gromadzi dane dotyczące wyników marketingowych w celu śledzenia wpływu zawartości i identyfikowania możliwości poprawy Znajdź swojego kolejnego wirtualnego współpracownika w obszernej bibliotece agentów AI do marketingu w ClickUp!

Przykłady zawartości z prawdziwych marek

Przyjrzenie się temu, jak uznane marki organizują swoją zawartość w mediach społecznościowych, może znacznie ułatwić zrozumienie koncepcji filarów zawartości. Oto, w jaki sposób znane marki wykorzystują filary zawartości do realizacji swojej strategii w mediach społecznościowych. Zwróć uwagę, jak ich filary są dostosowane do ich unikalnej grupy odbiorców i tożsamości marki.

Duolingo: Ta aplikacja do nauki języków zbudowała jedną z najbardziej rozpoznawalnych obecności w mediach społecznościowych na TikToku i Instagramie, skupiając swoją zawartość wokół humoru i zaangażowania społeczności . Ich filary to mistrzowska lekcja łączenia rozrywki, edukacji o produkcie i komentarzy dotyczących popkultury. Kultowa sowa-maskotka generuje treści, które stają się viralowe i nadają się na memy, subtelnie wzmacniając podstawową wartość nauki języków.

Glossier: Ta marka kosmetyczna opiera swoją zawartość na czterech filarach: edukacji, rozrywce, społeczności i promocji. Duży nacisk, jaki kładzie na zawartość tworzoną przez użytkowników — publikowanie zdjęć i doświadczeń prawdziwych klientów — sprawił, że społeczność stała się jej wyróżniającym się filarem.

HubSpot: Jako platforma marketingowo-sprzedażowa B2B, HubSpot w dużym stopniu opiera się na filarach zawartości edukacyjnej , takich jak porady marketingowe, szablony, webinaria i poradniki dla marketerów i zespołów biznesowych. Wykorzystuje również zawartość promocyjną poprzez edukację o produktach oraz zawartość zza kulis , prezentującą kulturę firmy i inicjatywy zespołów. Takie podejście pozycjonuje HubSpot przede wszystkim jako zaufanego edukatora branżowego, a dopiero w drugiej kolejności jako dostawcę produktów.

Gymshark: Ta marka odzieży fitness łączy zawartość społecznościową i angażującą (zawartość treningowa tworzona przez użytkowników oraz współpracę z influencerami), zawartość inspirującą (historie rozwoju fitnessowego i wyzwania, takie jak 66-Day Challenge) oraz zawartość promocyjną dotyczącą premier nowych produktów. Poprzez aktywne promowanie zawartości tworzonej przez twórców i klientów, Gymshark zamienia swoją publiczność w stałe źródło autentycznych opowieści o marce.

Po ustaleniu struktury filarów zawartości kluczowe znaczenie dla skutecznej realizacji strategii ma wybór odpowiednich narzędzi do zarządzania mediami społecznościowymi. W tym wideo omówiono różne platformy, które mogą pomóc agencjom usprawnić cykle pracy związane z filarami zawartości w odniesieniu do wielu klientów i kanałów.

Jak mierzyć skuteczność filarów zawartości

Analiza na poziomie filarów oddziela taktyczne zarządzanie mediami społecznościowymi od strategicznego marketingu zawartości. Pozwala ona dostrzec, które tematy faktycznie generują wyniki biznesowe, dzięki czemu można skupić się na tym, co działa, i wyeliminować to, co nie przynosi efektów.

Zamiast zagubić się w nieistotnych wskaźnikach, skup się na śledzeniu tych kluczowych wskaźników efektywności dla każdego z filarów zawartości:

Wskaźnik Co to oznacza Wskaźnik zaangażowania według filaru Które tematy i zagadnienia przemawiają najbardziej do Twoich odbiorców? Ilość zawartości według filaru Niezależnie od tego, czy dbasz o zdrową i zrównoważoną zawartość w dłuższej perspektywie czasowej Współczynnik konwersji według filaru Które tematy są najskuteczniejsze w generowaniu wymiernych wyników biznesowych, takich jak pozyskiwanie potencjalnych klientów lub sprzedaż?

Analiza tych danych co miesiąc lub co kwartał zapewni znacznie większą wartość strategiczną niż obsesyjne śledzenie codziennych wahań. Możesz przestać zgadywać i zacząć podejmować decyzje dotyczące strategii zawartości w oparciu o dane.

Szablon zarządzania zawartością ClickUp pomaga stworzyć niezawodny i skuteczny system planowania, organizowania i śledzenia zawartości. Wbudowane funkcje, takie jak niestandardowe statusy i pola, pozwalają kategoryzować i monitorować postępy każdego elementu zawartości od pomysłu do publikacji.

Opracuj i wdrażaj strategię zawartości dzięki ClickUp

Filary zawartości są rozwiązaniem dla chaotycznego, niespójnego i reaktywnego podejścia, które nęka tak wiele zespołów zajmujących się mediami społecznościowymi. Stanowią one strategiczne ramy, które wprowadzają porządek i celowość do zawartości, kierując wszystkim – od pomysłów i daty powstania zawartości po współpracę i pomiary.

Filary te działają jednak tylko wtedy, gdy Twój zespół konsekwentnie je stosuje.

Ostatnią przeszkodą jest często rozproszenie narzędzi. Definicje filarów znajdują się w jednym dokumencie, kalendarz w innej aplikacji, zadania gdzie indziej, a dane analityczne na jeszcze innej platformie. To rozproszenie kontekstu — kiedy zespoły tracą godziny na szukanie informacji w niepowiązanych aplikacjach i powtarzanie aktualizacji na wielu platformach — zabija wydajność. Połącz to wszystko w zintegrowanym obszarze roboczym ClickUp opartym na AI.

Chcesz uporządkować całą strategię filarów zawartości w jednym miejscu — od ogólnego planowania w Dokumentach, przez szczegółowe zadania w kalendarzu, aż po statystyki wydajności w Pulpitach nawigacyjnych? Zacznij korzystać z ClickUp już dziś za darmo. ✨

Często zadawane pytania

Większość marek osiąga powodzenie, opierając się na trzech do pięciu filarach. Zacznij od trzech solidnych tematów i rozważ rozszerzenie ich liczby do pięciu, gdy proces tworzenia zawartości będzie już przebiegał płynnie.

Struktura jest taka sama, ale tematy filarów będą się różnić. Na przykład firma oferująca oprogramowanie B2B może mieć filary takie jak „Porady dotyczące wydajności” i „Przewodniki po integracji”, podczas gdy marka modowa B2C może wykorzystywać „Stylizacja dnia” i „Zrównoważone tkaniny”.

Pomyśl o filarach jak o przepisach w książce kucharskiej, a o kalendarzu zawartości jak o tygodniowym planie posiłków. Filary wyznaczają kierunek tworzenia zawartości, a kalendarz określa, kiedy ją udostępnisz, aby zwiększyć zaangażowanie odbiorców.