Jak zbudować społeczność o wysokim zaangażowaniu: kompletny podręcznik

Logujesz się do swojej przestrzeni i widzisz to samo, co przez cały tydzień: posty z dużą liczbą wyświetleń, ale prawie bez odpowiedzi.

Następnie jeden z członków zadaje przemyślane pytanie dotyczące prawdziwego wyzwania. W ciągu kilku godzin wątek zapełnia się. Osoby, od których nie słyszałeś od miesięcy, zaczynają udzielać wskazówek, udostępniać doświadczenia i tagować innych, którzy mogą pomóc.

Ta zmiana nastąpiła, ponieważ ktoś poczuł się na tyle swobodnie, że mógł zabrać głos, dzięki czemu inni poczuli się bardziej połączeni.

Badania pokazują, że to właśnie znaczące zaangażowanie, a nie tylko przekazywanie informacji, wzmacnia zaufanie, lojalność i długoterminowe uczestnictwo w grupach. Społeczności rozwijają się, gdy ludzie czują się wysłuchani, doceniani i połączeni z czymś, w co chcą się angażować.

Potraktuj ten wpis na blogu jako oficjalny podręcznik angażowania społeczności, który pomoże Ci rozwinąć Twój produkt i markę. 📑

P.S. Dowiesz się również, jak ClickUp pomaga w płynnym tworzeniu strategii! ✨

Czym jest podręcznik zaangażowania społeczności?

Podręcznik dotyczący zaangażowania społeczności to praktyczny, kompleksowy przewodnik, który pokazuje Twojemu zespołowi, jak dokładnie projektować, realizować i skalować programy społecznościowe, aby osiągnąć określone wyniki biznesowe.

Określa on profile docelowych członków, cel społeczności oraz ścieżkę zaangażowania od pierwszego kontaktu do poparcia. Ten wspólny podręcznik operacyjny opisuje rytuały, kampanie, cykle pracy, role i wskaźniki, które będą Państwo wykorzystywać, aby członkowie byli aktywni i zgodni z Państwa strategią produktową.

🧠 Ciekawostka: Koncepcja społeczności sięga tysięcy lat wstecz. Starożytne cechy rzemieślnicze w średniowiecznej Europie były wczesnymi formami społeczności zawodowych, w których rzemieślnicy udostępniali wiedzę, udzielali sobie wsparcia i regulowali jakość.

Dlaczego marki potrzebują strategii

Jasno określone cele, komunikaty i sposób działania zespołu pozwalają zbudować silną społeczność. Potrzebujesz strategii, aby:

Twórz przewidywalne doświadczenia: zapewnij każdemu nowemu członkowi takie samo ciepłe przyjęcie i ścieżkę do wartości.

Chroń reputację marki: ustal zasady postępowania i eskalacji, aby błędy nie przerodziły się w kryzysy.

Priorytetowe traktowanie ograniczonych zasobów: Skoncentruj czas pracowników na programach o dużym znaczeniu, a nie na gaszeniu pożarów.

Skaluj powtarzalne programy: zamień jedno webinarium o powodzeniu w kwartalną serię.

Mierz to, co ma znaczenie: połącz aktywność społeczności z przyjęciem produktu, utrzymaniem klientów i przychodami.

Zamknij pętlę informacji zwrotnej: przechwytuj sygnały od członków i szybko przekazuj je do działów produktu, marketingu i obsługi klienta.

📮 ClickUp Insight: 1 na 4 pracowników korzysta z co najmniej czterech narzędzi tylko po to, aby budować kontekst w pracy. Kluczowe informacje mogą być ukryte w wiadomości e-mail, rozwinięte w wątku na Slacku i udokumentowane w oddzielnym narzędziu, co zmusza zespoły do tracenia czasu na poszukiwanie informacji zamiast wykonywania pracy. ClickUp łączy cały cykl pracy w jedną zunifikowaną platformę. Dzięki funkcjom takim jak ClickUp Zarządzanie projektami e-mailowymi, ClickUp Chat, ClickUp Dokumenty i ClickUp Brain wszystko pozostaje połączone, zsynchronizowane i natychmiast dostępne. Pożegnaj się z „pracą nad pracą” i odzyskaj swoją wydajność. 💫 Rzeczywiste wyniki: Dzięki ClickUp zespoły mogą zaoszczędzić ponad 5 godzin tygodniowo — to ponad 250 godzin rocznie na osobę — eliminując przestarzałe procesy zarządzania wiedzą. Wyobraź sobie, co Twój zespół mógłby osiągnąć, mając dodatkowy tydzień wydajności w każdym kwartale!

Podręcznik angażowania społeczności krok po kroku

Postępuj zgodnie z tym planem działania, aby lepiej planować działania związane z zaangażowaniem społeczności, szybciej aktywować członków i prowadzić śledzenie wpływu w miarę rozwoju. 👇

Krok 1: Określ cel społeczności i miarę powodzenia

Zacznij od jasnego określenia, dlaczego Twoja społeczność istnieje i w jaki sposób zapewnia wsparcie dla Twojego produktu i działalności. Oprzyj swój cel na konkretnej grupie odbiorców, obietnicy dotyczącej podstawowych wartości i mierzalnych wynikach biznesowych.

Przykłady jasnego sformułowania celu:

Miejsce dla PMM korzystających z naszej platformy, gdzie mogą udostępniać strategie wprowadzania produktów na rynek i korzystać z wsparcia nawzajem, aby szybciej realizować swoje projekty i pozostać z nami na dłużej.

Społeczność twórców, w której założyciele start-upów dzielą się doświadczeniami z prawdziwego świata, przekazują opinie na temat nowych funkcji i pomagają kształtować naszą strategię rozwoju.

Hub sukcesu klienta, w którym administratorzy pomagają sobie nawzajem w rozwiązywaniu problemów związanych z wdrażaniem i promują najlepsze praktyki w celu poprawy retencji.

Następnie zdefiniuj, jak wygląda powodzenie, w dwóch warstwach:

Poziom społeczności: aktywni członkowie, powracający współpracownicy, rzecznicy, uczestnictwo w programie

Poziom biznesowy: Aktywizacja, wdrażanie funkcji, utrzymanie klientów, ekspansja, polecenia

🚀 Zalety ClickUp: Zaplanuj swoje cele i działania na wizualnym kanwie dzięki tablicom ClickUp Whiteboards: Notatki samoprzylepne , aby zapisać, dla kogo jest społeczność, jakie problemy rozwiązujesz, jakie zachowania są najważniejsze i jakie są zagrożenia, takie jak niski poziom uczestnictwa.

Łączniki pokazujące, w jaki sposób pożądane zachowania prowadzą do oczekiwanych rezultatów.

Pola tekstowe do oznaczenia każdego wskaźnika wraz z celem i ramami czasowymi (np. 10% postów w pierwszym tygodniu). Następnie możesz przekształcić je w do oznaczenia każdego wskaźnika wraz z celem i ramami czasowymi (np. 10% postów w pierwszym tygodniu). Następnie możesz przekształcić je w zadania ClickUp , dzięki czemu Twoja strategia przejdzie bezpośrednio do realizacji. Mapa doświadczeń członków, kamieni milowych i punktów kontaktu bezpośrednio na tablicach ClickUp Whiteboards

Krok 2: Określ profile priorytetowych członków społeczności

Zanim spróbujesz „zwiększyć zaangażowanie”, wyjaśnij, kogo faktycznie angażujesz. Traktuj osoby z społeczności z taką samą powagą, jak osoby związane z produktem lub marketingiem, ale opieraj się na zachowaniach społeczności.

Utwórz dokument „Community Personas Doc” w ClickUp Docs, zawierający sekcje takie jak Profil, Motywacje, Zachowania, Programy i Ryzyko. W dokumencie tym możesz przechowywać najważniejsze informacje dotyczące każdego profilu:

Kim są: Role, staż pracy, wielkość firmy, główne zastosowania

Co ich motywuje: uznanie, odpowiedzi, połączenia z rówieśnikami, wpływ

Co stanowi blokadę: czas, pewność siebie potrzebna do publikowania postów, wiedza o produkcie, ograniczenia

Jak wygląda powodzenie w społeczności (np. otrzymuje 3 recenzowane rozwiązania miesięcznie, udostępnia struktury i zyskuje widoczność)

Zacznij od 2-3 podstawowych person, takich jak:

Właściciele ds. wdrażania nowych pracowników (CS/Ops) , którzy potrzebują szybkich odpowiedzi i szablonów wdrożeniowych.

Zaawansowani użytkownicy lub twórcy , którzy pragną widoczności, wczesnego dostępu i wpływu na plan działania

Zapracowani liderzy, którzy rzadko publikują posty, ale oczekują wysokiej wartości i dowodów skuteczności.

Jeśli potrzebujesz pomocy przy ich tworzeniu, skorzystaj z ClickUp Brain. Ten asystent oparty na AI pomaga w następujący sposób:

Opracuj pierwszą wersję każdej persony , korzystając z rzeczywistych informacji o obszarach roboczych.

Podsumowanie zachowań i opinii w celu ugruntowania person w danych

Proponowanie dostosowanych pomysłów na zaangażowanie zawartości i mierzalne sygnały powodzenia i mierzalne sygnały powodzenia

Porównaj profile użytkowników , aby dostrzec luki, powtórzenia i wyjątkowe możliwości.

Przekształcanie person w praktyczne listy kontrolne dotyczące zawartości, wydarzeń lub programów społecznościowych.

Skorzystaj z ClickUp Brain, aby stworzyć spójny szablon persony, który Twój zespół będzie mógł ponownie wykorzystać.

🧠 Ciekawostka: W XVII-wiecznej Anglii kawiarnie pełniły rolę egalitarnych przestrzeni spotkań, gdzie ludzie z różnych środowisk społecznych gromadzili się, aby dyskutować o polityce, filozofii i bieżących wydarzeniach. Te „uniwersytety za grosza” przyczyniły się do rozpowszechniania idei, drukowania wiadomości, a nawet położyły podwaliny pod brytyjskie rynki finansowe.

Krok 3: Stwórz mapę lejka zaangażowania społeczności

Traktuj rozwój swojej społeczności jako proces oparty na produkcie, w którym członkowie przechodzą przez różne etapy. Musisz jasno zdefiniować, co oznacza każdy etap w Twoim kontekście i jakie zachowania pomagają ludziom iść naprzód.

Oto prosty lejek:

Świadomość: Członkowie odkrywają społeczność poprzez e-maile, podpowiedzi w produkcie, proces wdrażania lub kanały społecznościowe. Aktywizacja: nowi członkowie dołączają do społeczności i podejmują pierwsze znaczące działania, takie jak opublikowanie wprowadzenia lub udział w wydarzeniu. Wkład: Aktywni uczestnicy zaczynają wnosić wartość dodaną, odpowiadając na pytania innych, udostępniając szablony lub organizując sesje. Promocja: Najlepsi współpracownicy wzbogacają społeczność, udostępniając historie o powodzeniu, polecając innych, współtworząc zawartość lub dołączając do grup doradczych.

Na każdym etapie rozwoju społeczności należy podjąć dwie decyzje:

Co sprawia, że ktoś osiąga ten etap: Może to być konkretne działanie, które podejmuje, takie jak dołączenie do społeczności, opublikowanie wprowadzenia lub udział w pierwszym wydarzeniu.

Wyzwalacze zaangażowania: czynniki, które popychają użytkowników do przodu w ich podróży. Mogą to być dostosowane do potrzeb działania, takie jak wysłanie powitalnej wiadomości prywatnej i oznaczenie użytkowników w wątku wprowadzającym, co zachęca do pierwszej interakcji.

🚀 Zaleta ClickUp: Ożyw swój lejek zaangażowania dzięki mapom myśli ClickUp. Stwórz mapę myśli z głównymi węzłami, takimi jak świadomość, aktywizacja, wkład i poparcie. Pod każdym węzłem rozgałęź się: Kanały (gdzie odkrywają lub angażują się)

Kluczowe zachowania (co robią)

Wyzwalacze/programy (co robisz, aby je rozwijać) Przekształcaj gałęzie mapy myśli w zadania bezpośrednio z ClickUp Mind Maps

Krok 4: Stwórz 90-dniowy kalendarz programów społecznościowych

Gdy lejek będzie już jasny, zaprojektuj 90-dniowy kalendarz programów, który będzie celowo zapewniał wsparcie dla Twoich person i różnych etapów lejka.

Łącz różne rodzaje wydarzeń, aby społeczność była żywa i zróżnicowana, na przykład:

Sesje AMA lub Q&A: czaty na żywo z założycielami, ekspertami ds. produktów lub gościnnymi prelegentami.

Prezentacje/demonstracje produktów: Regularne sesje pokazujące nowe funkcje lub przykłady zastosowań

Wyzwania lub konkursy: Działania inicjowane przez członków (np. najlepsze projekty hackathonowe i konkursy literackie)

Biuletyny lub podsumowania blogów: wyselekcjonowane aktualizacje zawierające najważniejsze dyskusje, zasoby lub ogłoszenia.

Grupy rówieśnicze: małe spotkania (branżowe lub oparte na pełnionych rolach) służące nawiązywaniu kontaktów i wzajemnemu wsparciu.

Skorzystaj z szablonu planu zawartości, aby ustalić częstotliwość publikowania postów i zapewnić spójność:

Co tydzień: wątek powitalny/przedstawiający lub jeden post taktyczny Co miesiąc: AMA, sesja pogłębiająca wiedzę, prezentacja współpracowników lub wątek z opiniami Co kwartał: Duża inicjatywa tematyczna (np. „Miesiąc podręcznika”, „Laboratorium startowe”)

Przeciągaj i upuszczaj zadania oraz harmonogram, aby zrównoważyć obciążenie pracą w poszczególnych tygodniach w widoku kalendarza ClickUp.

Widok kalendarza ClickUp pomaga przekształcić ten plan w wizualny harmonogram. Utwórz go na liście „Programy społecznościowe”, a następnie przypisz do niego poszczególne działania: cotygodniowe wątki powitalne, comiesięczne sesje AMA, prezentacje produktów, spotkania grup rówieśniczych i kwartalne wyzwania jako indywidualne zadania z ustalonymi terminami.

Platforma automatycznie wyświetla je w kalendarzu, a Ty możesz przeciągać i upuszczać wydarzenia, aby zmienić ich harmonogram bez zakłócania rytmu pracy. Ustaw powtarzające się zadania, takie jak cotygodniowe wprowadzenia lub comiesięczne biuletyny, jako powtarzające się zadania ClickUp, aby je zautomatyzować.

💡 Wskazówka dla profesjonalistów: Klasyfikuj każde wydarzenie za pomocą pól niestandardowych ClickUp i pól AI, podając szczegóły, takie jak „Persona Target”, „Funnel Stage” i „Channel”. Zachowaj te kluczowe szczegóły i spraw, aby były łatwo widoczne dzięki polom niestandardowym.

Krok 5: Opracuj wytyczne dotyczące moderacji i zaangażowania

Ustal jasne zasady zaangażowania i protokoły moderatora. Obejmują one trzy główne obszary:

1. Ton i styl wypowiedzi

Jak Twoja marka „komunikuje się” w społeczności w porównaniu z marketingiem (np. bardziej szczera, mniej dopracowana)

Co należy zrobić, a czego nie należy robić, w tym co jest zalecane (empatia, jasność, konkretność), a co nie (sarkazm, lekceważenie, nadmiar żargonu).

2. Zasady eskalacji

Co trafia do działu wsparcia, prawnego, PR lub produktu

Jak szybko moderatorzy powinni reagować na delikatne problemy

Zasada trzech ostrzeżeń (edukacja, ostrzeżenie, usunięcie)

3. Oczekiwania związane z rolą

Kto jest odpowiedzialny za zatwierdzanie, interwencje, odpowiadanie na pytania dotyczące produktów i zamykanie pętli?

Oczekiwania czasowe (np. codzienne przeglądanie, wątki o priorytecie w ciągu 2 godzin i plan działania na weekend)

Stwórz dokument ClickUp „Wytyczne dotyczące moderowania i angażowania społeczności” zawierający sekcje dotyczące tonu wypowiedzi, matrycy eskalacji, oczekiwań wobec poszczególnych ról oraz przykładowych odpowiedzi. ClickUp Brain może generować wstępnie zatwierdzone szablony odpowiedzi, które są zgodne z wytycznymi dotyczącymi tonu wypowiedzi.

Poproś ClickUp Brain w ClickUp Dokumentach o utworzenie szablonów wytycznych dotyczących tonu wypowiedzi wraz z odpowiedziami na różne scenariusze

Możesz nawet poprosić o różne warianty odpowiedzi na typowe scenariusze społecznościowe (niejasności dotyczące funkcji, łagodna frustracja, wysokie pochwały, wątki niezwiązane z tematem), aby moderatorzy zachowali spójność, ale nie byli zbyt sztywni. ​

Uwaga: ClickUp Brain może również pomóc w generowaniu odpowiednich podpowiedzi.

📌 Przykładowe podpowiedzi: Stwórz sekcję naszego przewodnika moderacji społeczności opisującą ton i styl komunikacji marki, używając przyjaznego, profesjonalnego i przystępnego języka.

Stwórz matrycę eskalacji problemów społeczności, obejmującą scenariusze o niskim, średnim i wysokim stopniu ważności oraz osoby, które powinny być powiadamiane na każdym poziomie.

Podaj trzy alternatywne odpowiedzi dla członka, który pyta o funkcję produktu, której nie rozumie, zachowując nasze wytyczne dotyczące tonu wypowiedzi.

Krok 6: Uruchom cykle pracy angażowania społeczności

Mając już podstawy, możesz teraz tworzyć powtarzalne cykle pracy, które poprowadzą ludzi przez lejek zaangażowania.

Kluczowe cykle pracy do wdrożenia:

Kampania powitalna: wyślij nowym członkom serię wiadomości (lub e-maili) w ciągu pierwszych tygodni, przedstawiając zasoby i sposoby rozpoczęcia działalności.

Cotygodniowe pętle zaangażowania: co tydzień publikuj zabawne pytania lub podpowiedzi (np. „Jaką radę udostępniłbyś nowym członkom?”) i podsumowuj odpowiedzi.

Podpowiedzi dotyczące tworzenia zawartości: Zachęcaj członków społeczności do przesyłania wpisów na bloga, historii powodzenia lub tutoriali; twórz zadania dla swojego zespołu, aby przejrzał i opublikował najlepsze z nich.

Cykl pracy twórców/ambasadorów: Zidentyfikuj aktywnych użytkowników i skonfiguruj cykle pracy, aby ich wyróżnić. Na przykład, wyślij zadania menedżerom, aby dokonali wzmianek o ambasadorach w biuletynach lub przypisali im rolę gospodarzy wydarzeń.

Teraz, zamiast ręcznie śledzić każdy punkt kontaktu, możesz pozwolić ClickUp Automations wykonać tę ciężką pracę. Możesz tworzyć niestandardowe cykle pracy, korzystając z wyzwalaczy (np. utworzenie zadania lub podzadania, zmiany statusu, nadejście terminu wykonania lub daty rozpoczęcia), warunków i działań (np. przypisanie AI, dodanie komentarza, wysłanie wiadomości na kanale lub wiadomości bezpośredniej).

Włącz potrzebną automatyzację lub dostosuj reguły za pomocą AI w oparciu o swoje cykle pracy.

Na przykład, ustaw automatyzację, która po dołączeniu członka (lub wypełnieniu formularza) tworzy zadanie powitalne i przypisuje je moderatorowi. Wykorzystaj powtarzające się automatyzacje, aby zaplanować cotygodniowe posty dyskusyjne. Przenoś zadania do różnych statusów w oparciu o wyzwalacze (np. zaproszony, opublikował wprowadzenie, dołączył do wydarzenia, zaproszony do ścieżki twórcy).

🔍 Czy wiesz, że... Pierwsze społeczności internetowe zaczęły powstawać w latach 70. XX wieku dzięki systemom takim jak PLATO i Computerized Bulletin Board System (CBBS). W latach 80. serwisy BBS i inne komercyjne usługi umożliwiły entuzjastom udostępnianie kodów, porad i pomysłów, kładąc podwaliny pod współczesne społeczności internetowe, które znamy dzisiaj.

Krok 7: Zbierz opinie i spostrzeżenia społeczności

Społeczność jest silnikiem zapewniającym bieżącą informację zwrotną, a Twoim zadaniem jest uchwycenie, uporządkowanie i przekazanie tego sygnału. Wykorzystaj wiele powierzchni informacji zwrotnej, takich jak:

Ankiety i szybkie głosowania w kanałach społecznościowych, aby sprawdzić zainteresowanie tematami, funkcjami lub poziom satysfakcji.

Ankiety zapewniające głębszy wgląd w proces wdrażania nowych pracowników, użyteczność produktów lub zadowolenie z programu

Pytania w stylu NPS pozwalające na śledzenie nastrojów w czasie

Specjalne wątki dotyczące zaangażowania, takie jak „Co Cię najbardziej frustrowało w tym tygodniu?” lub „Jaka jest Twoja wymarzona funkcja dla X?”.

Wykorzystaj formularze ClickUp, aby zbierać uporządkowane opinie i przekształcać odpowiedzi w praktyczne wnioski.

Dostosuj swoje formularze ClickUp, korzystając z różnych typów pytań, aby zebrać wartościowe opinie i przekształcić je w konkretne kroki

Oto jak można to wykorzystać w praktyce:

Twórz ankiety lub pól wielokrotnego wyboru lub lista rozwijana , aby ocenić zainteresowanie lub satysfakcję członków. pytania dotyczące satysfakcji klientów , korzystając zlub, aby ocenić zainteresowanie lub satysfakcję członków.

Twórz szczegółowe ankiety z polami tekstowymi, ocenami, liczbami i długimi formularzami, aby zrozumieć doświadczenia związane z wdrażaniem nowych pracowników, użytecznością produktów lub opiniami na temat programów społecznościowych.

Dodaj pole oceny lub pole liczbowe , aby zbierać dane NPS lub dane dotyczące nastrojów.

Używaj pól tekstowych do zbierania otwartych opinii (np. Jakie funkcje chciałbyś, aby były dostępne?).

Skonfiguruj automatyzację, aby określone odpowiedzi (np. niskie oceny nastrojów, zgłoszenia błędów, prośby o dodanie nowych funkcji) automatycznie przypisywały zadania do odpowiedniego produktu, działu obsługi klienta lub członka zespołu społeczności.

Krok 8: Mierz powodzenie zaangażowania

Wyjdź poza próżne wskaźniki, takie jak „łączna liczba członków”, i skup się na wskaźnikach związanych z rzeczywistymi zachowaniami i wpływem na działalność. Oto kilka ważnych wskaźników zaangażowania społeczności:

Zasięg i aktywizacja: odsetek nowych klientów, którzy dołączyli do społeczności lub tych, którzy opublikowali post lub komentarz w ciągu pierwszych 7–14 dni.

Poziom zaangażowania: liczba aktywnych członków tygodniowo/miesięcznie oraz liczba postów, komentarzy, prywatnych wiadomości i reakcji na aktywnego członka.

Wkład i promocja: liczba unikalnych współpracowników, ilość zawartości generowanej przez członków, polecenia, referencje i działania marketingowe.

Wyniki biznesowe: Korelacja między zaangażowaniem społeczności a przyjęciem produktu, utrzymaniem klientów lub ekspansją w określonych segmentach.

Wybierz kilka kluczowych wskaźników na pierwsze 90 dni i regularnie je sprawdzaj.

Śledź te wskaźniki KPI marketingowe w panelach ClickUp. Skonfiguruj panel „Zdrowie i zaangażowanie społeczności” za pomocą tych dostosowywalnych kart:

Karta listy zadań do sporządzania listy zadań, takich jak posty nowych członków, komentarze lub polecenia.

Karta obliczeniowa do obliczania wskaźników, takich jak odsetek nowych klientów dołączających do społeczności, średni wskaźnik NPS lub współczynniki konwersji.

Karta podsumowująca AI do generowania ogólnego podsumowania kondycji społeczności i zaangażowania jej członków.

Szybciej uzyskuj podsumowania dzięki podsumowaniom AI w panelach ClickUp Dashboards.

🧠 Ciekawostka: W starożytnym Rzymie collegia (małe grupy społeczne) zapewniały członkom wsparcie, networking i wzajemną pomoc, funkcjonując zasadniczo jako prototypowe programy zaangażowania społeczności.

Krok 9: Skaluj swoją społeczność dzięki AI

Wraz z rozwojem społeczności ręczne angażowanie się staje się niemożliwe do utrzymania. W tym miejscu ClickUp Brain pomaga zautomatyzować powtarzalne zadania, generować zawartość i pozyskiwać informacje z całego obszaru roboczego.

Ponadto, ponieważ znajduje się on w Twoim obszarze roboczym, jest kontekstowy, rozumie Twoje projekty, segmenty członków i poprzednie rozmowy. W ten sposób otrzymujesz odpowiedzi dostosowane do rzeczywistej aktywności i potrzeb Twojej społeczności.

Przyjrzyjmy się zadaniom, które można usprawnić dzięki ClickUp.

Cotygodniowe podpowiedzi dotyczące zaangażowania

Poproś ClickUp Brain o generowanie nowych cotygodniowych podpowiedzi dotyczących zaangażowania w oparciu o aktywność społeczności

Podpowiedź ClickUp Brain o:

Generuj świeże pomysły na dyskusje, ankiety i wartości dodane w oparciu o to, o czym rozmawiają członkowie społeczności.

Twórz cotygodniowe podpowiedzi lub fragmenty zawartości bezpośrednio w zadaniach lub dokumentach.

Podsumowania sesji AMA

Wykorzystaj pola ClickUp AI, aby tworzyć spójne informacje o zadaniach, wyeliminować powtarzalne czynności i zwiększyć wydajność

Zamień surowe rozmowy AMA w praktyczne spostrzeżenia, korzystając z ClickUp Brain w celu:

Przenieś transkrypcje wydarzeń, notatki ze spotkań lub podsumowania czatów do ClickUp i automatycznie podsumuj je w jasne wnioski.

Korzystaj z ClickUp AI Fields , aby konsekwentnie rejestrować najważniejsze informacje, tematy i pytania członków w uporządkowanym formacie. w uporządkowanym formacie.

Przekształcanie spostrzeżeń w działania następcze dla zespołów ds. produktów lub wsparcia

Automatyczne oznaczanie rozmów

Poproś ClickUp Brain o przeglądanie postów społeczności i automatyczne przypisywanie każdej z nich etykiety według osoby, tematu, pilności i typu

ClickUp Brain może:

Wykorzystaj pola AI do kategoryzowania opinii , próśb o nowe funkcje, pochwał i problemów.

Grupuj sygnały społecznościowe według osobowości, tematu lub pilności.

Zastosuj kategoryzację zbiorczą do wątków lub przesłanych zgłoszeń o dużej objętości.

Moderacja i analiza nastrojów

Użyj ClickUp Brain, aby zidentyfikować intencje stojące za każdą wiadomością

Wykorzystaj ClickUp Brain, aby:

Śledź ogólne zmiany nastrojów związane z premierami , zmianami cen, aktualizacjami dotyczącymi wdrażania nowych użytkowników i innymi wydarzeniami.

Wykrywaj pojawiające się problemy , zanim staną się one przyczyną odejść klientów.

Priorytetowo traktuj interwencje w obszarach, w których frustracja członków jest największa.

Wykorzystaj wykrywanie nastrojów lub słów kluczowych, aby oznaczyć niepokojące komentarze lub zadania.

10 sprawdzonych taktyk angażowania społeczności

Wykorzystaj te sztuczki jako gotowe rozwiązania w swoim 90-dniowym planie. Połącz dwie lub trzy z nich, przypisując jasno określone zadania i wskaźniki powodzenia, aby zapewnić kompleksową obsługę klienta. 📊

Przeprowadź selekcję powitalną: powitaj nowych członków, udostępnij dokumenty dotyczące szybkiego startu i zaproponuj indywidualną prezentację. Organizuj krótkie wydarzenia na żywo: Przeprowadzaj krótkie, trwające 30–45 minut sesje AMA lub prezentacje z jasnymi wezwaniami do działania. Publikuj cotygodniowe podpowiedzi: Publikuj cykliczne posty, które zachęcają do udzielania prostych odpowiedzi (jednozdaniowych). Twórz grupy tematyczne: Twórz małe grupy oparte na rolach lub branżach, które spotykają się raz w miesiącu na spotkaniu. Członkowie w centrum uwagi: Publikuj studia przypadków członków i wiadomości w mediach społecznościowych, aby wzmocnić pozycję rzeczników. Zapewnij wielofunkcyjne godziny pracy biura: rotuj gospodarzy odpowiedzialnych za produkty, powodzenie i marketing, aby uzyskać sygnały. Programy pilotażowe: zapraszaj aktywnych członków do prywatnych wersji beta, a następnie zbieraj ustrukturyzowane opinie. Oferuj wartość dodaną w postaci „zwrotnej informacji”: przekształcaj opinie członków (ankiety, sondaże, pytania) w widoczne wyniki, takie jak raporty z wnioskami i uznaniem. Wprowadź wyzwania związane z zaangażowaniem: realizuj misje ograniczone czasowo, takie jak „pierwsze ustawienia cyklu pracy” lub „automatyzacja sukcesu”. Stwórz mechanizm świętowania: publicznie świętuj kamienie milowe (wprowadzenie nowych funkcji, rocznice, pierwsze powodzenia).

🔍 Czy wiesz, że... „Efekt zwykłej ekspozycji ” sugeruje, że im więcej członków widzi Twoją społeczność i wchodzi z nią w interakcje, tym bardziej ją lubią i ufają jej, nawet jeśli interakcje są niewielkie.

Zarządzanie prężną społecznością oznacza żonglowanie rozmowami, zawartością, wydarzeniami, spostrzeżeniami i koordynacją zespołu.

Oto kilka narzędzi, które pomogą Ci budować zaangażowanie, utrzymać sprawne działanie i zwiększyć możliwości klientów.

1. ClickUp (najlepsze rozwiązanie do centralizacji opinii, zawartości i kampanii w jednym miejscu)

Twórz zadania ClickUp bezpośrednio z czatu ClickUp, aby nie przegapić żadnych skarg społeczności

ClickUp to pierwsze na świecie zintegrowane środowisko pracy oparte na AI, które łączy zarządzanie projektami, zarządzanie wiedzą i czat — wszystko to dzięki AI, która pomaga pracować szybciej i mądrzej. Zapewnia zintegrowany obszar roboczy do zarządzania rozmowami, wydarzeniami, kampaniami, zawartością i analizami.

Oto, jak pomaga to podnieść poziom społeczności Twojej marki bez konieczności stosowania dodatkowych narzędzi.

Utrzymuj połączenie dzięki czatowi ClickUp Chat

Uzyskaj jednolitą przestrzeń do rozmów, zadań, projektów i dokumentów w ramach ClickUp Chat. Oferuje on wsparcie dla wiadomości w czasie rzeczywistym (w ramach kanałów lub wiadomości bezpośrednich), wątków rozmów, załączników, emoji i @wzmianek.

Ta wszechstronna aplikacja do przesyłania wiadomości natychmiast przekształca pomysły lub opinie w uporządkowane zadania. Na przykład, jeśli członek społeczności zauważy błąd w czacie, możesz jednym kliknięciem utworzyć zadanie (wraz z osobami przypisanymi, terminem wykonania i poziomami priorytetów). Dodatkowo możesz tworzyć posty zawierające aktualności dla całej społeczności.

Zapewnij widoczność między zespołami dzięki ClickUp SyncUps.

Zintegrowana z czatem funkcja ClickUp SyncUps pozwala w ciągu kilku sekund nawiązać szybką rozmowę audio lub wideo z dowolnego kanału lub bezpośredniej wiadomości.

Zbierz członków z różnych działów, aby rozwiązać problemy za pomocą ClickUp SyncUps

Możesz je nagrywać i uzyskać dostęp do nagrań (wraz z transkrypcjami i streszczeniami generowanymi przez AI) w Clips Hub. Dzięki temu wszystkie aktualizacje, decyzje i dyskusje są widoczne dla wszystkich odpowiednich zespołów, nawet jeśli nie mogli oni uczestniczyć w spotkaniu na żywo.

Zautomatyzuj zadania związane z zaangażowaniem dzięki Super Agentom

Super agenci ClickUp pomagają zautomatyzować zadania związane z zaangażowaniem, działając autonomicznie w oparciu o wyzwalacze, instrukcje i dane, do których mają dostęp w Twoim obszarze roboczym.

Super agenci w ClickUp są Twoimi cyfrowymi współpracownikami i zajmują się cyklem pracy od początku do końca. Ten bot Vibe Check utrzymuje rozmowy na naszych wewnętrznych kanałach w okresach niskiej aktywności.

Możesz zaprojektować niestandardowych agentów, którzy będą witać nowych członków zaraz po dołączeniu, monitorować słowa kluczowe i uruchamiać działania, podsumowywać aktywne wątki dla moderatorów, a nawet przekształcać opinie społeczności w zadania.

Istnieją również agenci Autopilot, tacy jak Ambient Answers, którzy realizują automatyzację rutynowych działań, takich jak aktualizacje, FAQ i bieżąca komunikacja. Przykładowe agenci, których można wdrożyć:

Agent raportów dziennych: publikuje codzienne aktualizacje postępów dla Twojego zespołu lub moderatorów.

Team StandUp Agent: Podsumowuje, nad czym wszyscy pracowali w określonym czasie.

Agent odpowiedzi: monitoruje pytania w kanałach i natychmiast odpowiada, korzystając z wiedzy zawartej w zadaniach, dokumentach i czatach.

Super agenci i agenci autopilota współpracują ze sobą, przeprowadzając automatyzację wszystkich powtarzalnych zadań, dzięki czemu możesz skupić się na dostarczaniu wartości.

Najlepsze funkcje ClickUp

Zadbaj o spójność harmonogramów swojego zespołu: przeglądaj nadchodzące wydarzenia i synchronizuj narzędzia dzięki integracji przeglądaj nadchodzące wydarzenia i synchronizuj narzędzia dzięki integracji z Calendar Glance oraz Google/Outlook.

Połącz swoje ulubione narzędzia społecznościowe: Połącz Slack, HubSpot, Zapier, Typeform i inne dzięki Połącz Slack, HubSpot, Zapier, Typeform i inne dzięki połączeniom ClickUp , aby zapewnić płynny przepływ danych.

Podziel pracę na łatwe do wykonania kroki: śledź każde wydarzenie, kampanię lub powtarzające się zadanie za pomocą śledź każde wydarzenie, kampanię lub powtarzające się zadanie za pomocą list kontrolnych zadań ClickUp i przekształcaj elementy listy kontrolnej w podzadania, gdy wymagają one przypisania własności lub podjęcia bardziej szczegółowych działań.

Znajduj odpowiedzi natychmiast w całym swoim obszarze roboczym: Wykorzystaj Wykorzystaj ClickUp Enterprise Search , aby znaleźć zadania, dokumenty, wiadomości i pliki, a także zawartość przechowywaną w narzędziach takich jak Google Drive lub GitHub.

Limity ClickUp

Na początku może to wydawać się przytłaczające ze względu na szeroki zakres funkcji.

Ceny ClickUp

Oceny i recenzje ClickUp

G2: 4,7/5 (ponad 10 000 recenzji)

Capterra: 4,6/5 (ponad 4600 recenzji)

Co o ClickUp mówią prawdziwi użytkownicy?

Recenzja G2 podsumowuje to wszystko:

Podoba mi się to, że mam wszystko pod ręką: zadania, dokumenty, spersonalizowane pulpity nawigacyjne, linki do projektów lub dyskusji, wyszukiwarkę i dobrze działającą AI... Krótko mówiąc, jest to środowisko, które sprzyja wydajności, a przede wszystkim pozwala dużym zespołom zawsze być zgranymi we wszystkich projektach. Możliwość tworzenia zamkniętych/prywatnych grup pozwala również klientom dołączać do kanałów dyskusji operacyjnych bez konieczności korzystania z zewnętrznego oprogramowania do przesyłania wiadomości. Aby móc pracować, wystarczy, że otworzę jedno okno ClickUp. SUPER!

Zamknięte/prywatne grupy pozwalają również klientom dołączać do kanałów dyskusji operacyjnych bez konieczności korzystania z zewnętrznego oprogramowania do przesyłania wiadomości. Aby móc pracować, wystarczy, że otworzę jedno okno ClickUp. SUPER!*

🚀 Zalety ClickUp: Zbieraj informacje, organizuj wiedzę i natychmiast przekształcaj zaangażowanie w działania dzięki ClickUp BrainGPT jako dodatkowi do pulpitu i przeglądarki. Oto, w jaki sposób zapewnia to Twojej strategii społecznościowej prawdziwą przewagę: Wyszukuj w ClickUp , Gmailu, Google Drive, GitHub, SharePoint i Internecie z jednego miejsca dzięki Enterprise Search .

Uzyskaj podsumowania AI stron internetowych, wątków, e-maili od klientów i dokumentów, aby być na bieżąco z tym, co interesuje Twoją społeczność.

Przekształcaj głos w tekst, który można wykorzystać, bez użycia rąk, dzięki funkcji Talk to Text w ClickUp BrainGPT . Pozwala ona szybko rejestrować pomysły i opinie społeczności oraz przekształcać je w zadania lub dokumentację. . Pozwala ona szybko rejestrować pomysły i opinie społeczności oraz przekształcać je w zadania lub dokumentację.

Dostosuj AI do zadania, przełączając się między modelami, takimi jak ClickUp Brain, ChatGPT, Claude i Gemini. Dodatkowo zapisz ponownie używalne podpowiedzi, aby Twój zespół mógł konsekwentnie korzystać z podręczników.

2. Slack (najlepszy do szybkiej komunikacji zespołowej i współpracy między narzędziami)

za pośrednictwem Slack

Slack to oparty na AI system komunikacyjny i operacyjny dla zespołów, który łączy ludzi, aplikacje i dane. Organizuje rozmowy w kanałach i wiadomościach bezpośrednich, centralizuje informacje o projektach i integruje się z aplikacjami poprzez bogaty w funkcje interfejs.

Dzięki Slack Connect partnerzy zewnętrzni, ambasadorzy i kluczowi rzecznicy społeczności mogą dołączyć do tej samej przestrzeni roboczej, dzięki czemu współtworzenie, zatwierdzanie i ogłaszanie informacji staje się bardziej interaktywne.

Najlepsze funkcje Slacka

Korzystaj z funkcji Huddles , aby dołączać do rozmów audio/wideo w celu burzy mózgów i wspólnego tworzenia zawartości.

Udostępniaj aktualizacje asynchronicznie, korzystając z nagrań wideo lub ekranu za pomocą Clips .

Zadaj pytania Slack AI , aby wyświetlić poprzednie rozmowy, pliki lub decyzje.

Ograniczenia Slacka

Trudno jest zarządzać dużymi ilościami wiadomości i przeszukiwać je, zwłaszcza w dużych zespołach.

Kreator cyklu pracy staje się złożony i ograniczający w przypadku zaawansowanej automatyzacji.

Ceny Slack

Free

Pro: 4,38 USD/miesiąc na użytkownika

Business: 9 USD miesięcznie za użytkownika

Enterprise+: Ceny niestandardowe

Oceny i recenzje Slacka

G2: 4,5/5 (ponad 37 000 recenzji)

Capterra: 4,7/5 (ponad 23 000 recenzji)

Co o Slacku mówią prawdziwi użytkownicy?

Oto recenzja G2:

Bardzo podoba mi się możliwość organizowania obszarów roboczych lub kanałów w Slacku, co pozwala mi dokładnie określić, co chcę kontrolować, i zebrać tam wszystkie odpowiednie informacje. […] Czasami Slack staje się nieco zagmatwany lub katastrofalny, jeśli chodzi o zarządzanie dużymi grupami roboczymi z wieloma pracownikami.

Bardzo podoba mi się możliwość organizowania obszarów roboczych lub kanałów w Slacku, co pozwala mi dokładnie określić, co chcę kontrolować, i zebrać tam wszystkie odpowiednie informacje. […] Czasami Slack staje się nieco zagmatwany lub katastrofalny, jeśli chodzi o zarządzanie dużymi grupami roboczymi z wieloma pracownikami.

3. Circle (najlepszy do budowania społeczności członkowskich związanych z marką, oferujących kursy i wydarzenia)

za pośrednictwem Circle

Circle zapewnia dedykowaną przestrzeń, w której Twoja społeczność może się uczyć, nawiązywać połączenia i aktywnie uczestniczyć, zamiast tylko konsumować aktualizacje. W przeciwieństwie do narzędzi opartych głównie na czacie, Circle zachęca do głębszego zaangażowania poprzez ustrukturyzowane przestrzenie, wydarzenia, kursy i spersonalizowane doświadczenia członków, które sprawiają wrażenie części Twojej marki.

Został on zaprojektowany dla twórców, trenerów i firm kierowanych przez społeczność, które chcą wspierać współpracę w miejscu pracy, poczucie przynależności i ciągłą transformację. Jego agenci AI są szkoleni w oparciu o wiedzę Twojej społeczności, usprawniając proces wdrażania nowych pracowników i wsparcia. Możesz go używać do zbierania opinii, organizowania sesji eksperckich lub prowadzenia członków przez kamienie milowe.

Najlepsze funkcje Circle

Twórz doświadczenia i programy edukacyjne bezpośrednio w swojej społeczności dzięki kursom .

Wzmocnij poczucie przynależności dzięki spersonalizowanym kanałom informacyjnym , które pokazują to, co jest ważne dla każdego członka społeczności.

Zarządzaj członkostwem i dodatkowymi sprzedażami dzięki opcjom płatności i markowym opcjom realizacji transakcji.

Wysyłaj wiadomości e-mailowe i realizuj zautomatyzowane ścieżki pielęgnowania relacji z klientami za pomocą hubu poczty elektronicznej.

Limity kręgu

Brak możliwości rozliczania grupowego i pakietów członkostwa dla zespołów w społecznościach B2B.

Brak możliwości ponownego wykorzystania przesłanych multimediów w postach i kursach (wpływa na pamięć masową)

Ceny okrągłe

Bezpłatna wersja próbna

Profesjonalny: 89 USD/miesiąc (rozliczane rocznie)

Business: 199 USD/miesiąc (rozliczane rocznie)

Enterprise: 419 USD/miesiąc (rozliczane rocznie)

Plus aplikacja z brandingiem: ceny niestandardowe

Oceny i recenzje kręgu

G2: 4,7/5 (ponad 200 recenzji)

Capterra: 4,8/5 (ponad 40 recenzji)

Co o Circle mówią prawdziwi użytkownicy?

Jeden z użytkowników udostępnił swoje doświadczenie:

Posiadanie jednego hubu dla wszystkich produktów, wszystko w jednym miejscu, jest doskonałym narzędziem, dzięki czemu społeczność może uzupełniać kursy. Interfejs wydarzeń jest naprawdę wysokiej jakości pod względem projektu i funkcjonalności, z wszystkimi przypomnieniami i możliwością ich dostosowania. Proces realizacji transakcji nie jest konfigurowalny. Kursy nie posiadają funkcji podglądu, a dostęp do sekcji kursów i lekcji można w niewielkim stopniu dostosować.

Posiadanie jednego hubu dla wszystkich produktów, wszystko w jednym miejscu, jest doskonałym narzędziem, dzięki czemu społeczność może uzupełniać kursy. Interfejs wydarzeń jest naprawdę wysokiej jakości pod względem projektu i funkcjonalności, z wszystkimi przypomnieniami i możliwością ich dostosowania. Proces realizacji transakcji nie jest niestandardowy. Kursy nie posiadają funkcji podglądu, a dostęp do sekcji kursów i lekcji można w niewielkim stopniu dostosować.

🔍 Czy wiesz, że... Pod koniec lat 90. grupy Usenet łączyły miliony użytkowników na całym świecie poprzez tysiące forów dyskusyjnych zwanych grupami dyskusyjnymi. Pierwotnie dominujący w latach 80. i na początku lat 90., zasięg Usenetu gwałtownie wzrósł po tym, jak komercyjni dostawcy Internetu i usług, tacy jak AOL, zaczęli oferować zintegrowane połączenia w 1993 r., dzięki czemu społeczności internetowe stały się prawdziwie globalne.

4. Mighty Networks (najlepsze rozwiązanie do tworzenia społeczności zarabiających na doświadczeniach edukacyjnych)

za pośrednictwem Mighty Networks

Mighty Networks pomaga budować prężną społeczność, w której relacje, nauka i wzrost przychodów idą w parze. Dzięki ciągłym interakcjom, doświadczeniom na żywo i znaczącym postępom członkowie stają się superfanami.

Członkowie są dopasowywani, doceniani i prowadzeni dzięki inteligentnym prezentacjom, spersonalizowanym kanałom informacyjnym i automatyzacji, która nagradza zaangażowanie. Możesz nawet uatrakcyjnić uczestnictwo, wykorzystując punkty i uznanie, odznaki i serie.

Najlepsze funkcje Mighty Networks

Inteligentniej dopasowuj członków dzięki funkcji People Explorer , która pozwala wyszukiwać członków na podstawie zainteresowań.

Zwiększ widoczność i poczucie przynależności dzięki konfigurowalnym profilom i podpowiedziom do przełamania pierwszych lodów .

Uruchom programy transformacyjne, korzystając z kursów , które obejmują sesje na żywo, stopniowe odblokowywanie treści, quizy i modele kohortowe.

Monetyzuj wartość społeczności dzięki subskrypcjom, płatnościom jednorazowym, pakietom, kodom promocyjnym i ponad 135 walutom.

Ograniczenia Mighty Networks

Brak możliwości uzyskania widoku na platformę z perspektywy członka w celu przetestowania doświadczenia.

Dostęp do analiz jest ograniczony do gospodarzy sieci, co powoduje utrudnienia w udostępnianiu spostrzeżeń gospodarzom przestrzeni.

Ceny Mighty Networks

Bezpłatna 14-dniowa wersja próbna

Plan kursów: 95 USD/miesiąc

Business Plan: 215 USD/miesiąc

Plan rozwoju: 425 USD/miesiąc

Mighty Pro: Niestandardowe ceny

Oceny i recenzje Mighty Networks

G2: 4,6/5 (ponad 500 recenzji)

Capterra: 4,6/5 (ponad 80 recenzji)

Co użytkownicy mówią o Mighty Networks w praktyce?

Oto opinia jednego z użytkowników:

Na początku Mighty Networks było świetnym narzędziem do budowania społeczności podobnej do Facebooka i nie tylko. Konfiguracja pozwalała większej liczbie osób angażować się w ogólną zawartość i uczestniczyć w interakcjach między sobą. Zmieniono strukturę, dostosowując członków i zawartość do konkretnych pokoi lub przestrzeni, co natychmiast ograniczyło moje ogólne zaangażowanie oraz możliwość promowania i zachęcania użytkowników do przejścia do płatnych przestrzeni.

Na początku Mighty Networks było świetnym narzędziem do budowania społeczności podobnej do Facebooka i nie tylko. Konfiguracja pozwalała większej liczbie osób angażować się w ogólną zawartość i uczestniczyć w interakcjach między sobą. Zmieniono strukturę, dostosowując członków i zawartość do konkretnych pokoi lub przestrzeni, co natychmiast ograniczyło moje ogólne zaangażowanie oraz możliwość promowania i zachęcania użytkowników do przejścia do płatnych przestrzeni.

📖 Przeczytaj również: Narzędzia AI do spotkań i asystenci spotkań

5. Discourse (najlepszy do ustrukturyzowanych, długich dyskusji i skalowalnych społeczności wiedzy)

za pośrednictwem Discourse

Jeśli zaangażowanie oparte na dyskusjach jest podstawą strategii Twojej społeczności, Discourse zapewnia infrastrukturę umożliwiającą zebranie wszystkich potrzebnych pomysłów, pytań i spostrzeżeń. Jest przeznaczony do długich rozmów, które przekształcają się w trwałą wiedzę, co często stanowi wyzwanie dla szybko zmieniających się społeczności.

Gdy członkowie zadają pytania, udostępniają opinie na temat produktów lub zgłaszają pomysły dotyczące podręcznika, wszystko pozostaje dostępne do wyszukiwania i uporządkowane, dzięki czemu spostrzeżenia nigdy nie znikają w przewijanym czacie. Oprócz uporządkowanych forów Discourse obsługuje również czat w czasie rzeczywistym. Możesz również spersonalizować ścieżki członków za pomocą niestandardowego paska bocznego i ustawień preferencji użytkownika.

Najlepsze funkcje Discourse

Włącz funkcję ładowania w odpowiednim momencie , aby dyskusje przebiegały płynnie, bez uciążliwych przerw na przeładowanie strony.

Wykorzystaj tłumaczenia oparte na AI , aby zaangażować wielojęzyczne społeczności w ponad 49 językach.

Wzmocnij zarządzanie społecznością dzięki systemowi zaufania , który odblokowuje uprawnienia w miarę zwiększania się wkładu członków.

Popraw widoczność dzięki funkcji Podsumuj tematy, która pozwala wyeksponować kluczowe informacje w ruchliwych wątkach.

Limity dyskusji

Tworzy zduplikowaną zawartość, utrudniając identyfikację najnowszych lub sprawdzonych odpowiedzi.

Ograniczona liczba wbudowanych wtyczek, więc zaawansowane funkcje mogą wymagać dodatkowej instalacji/konfiguracji.

Ceny Discourse

Bezpłatna wersja próbna

Pakiet startowy: 20 USD/miesiąc

Pro: 100 USD/miesiąc

Business: 500 USD/miesiąc

Enterprise: Ceny niestandardowe

Oceny i recenzje Discourse

G2: 4/5 (ponad 60 recenzji)

Capterra: Niewystarczająca liczba recenzji

Co o Discourse mówią prawdziwi użytkownicy?

Cytat z recenzji G2:

Największą zaletą Discourse jest funkcja kanałów, dzięki której członkowie zespołu projektowego mogą współpracować. Na kanałach użytkownicy mogą tworzyć nowe posty, odpowiadać na posty innych osób i przesyłać załączniki. Niektóre funkcje są zduplikowane i mogą powodować zamieszanie. Na przykład kliknięcie „DMS” i wybranie kanału grupowego jest równoznaczne z bezpośrednim wybraniem kanału grupowego.

Największą zaletą Discourse jest funkcja kanałów, dzięki której członkowie zespołu projektowego mogą współpracować. Na kanałach użytkownicy mogą tworzyć nowe posty, odpowiadać na posty innych osób i przesyłać załączniki. Niektóre funkcje są zduplikowane i mogą powodować zamieszanie. Na przykład kliknięcie „DMS” i wybranie kanału grupowego jest równoznaczne z bezpośrednim wybraniem kanału grupowego.

🧠 Ciekawostka: Ruch Lyceum w XIX-wiecznych Stanach Zjednoczonych stworzył społeczności oparte na wykładach, w których obywatele gromadzili się, aby uczyć się, dyskutować i debatować na tematy związane z nauką, filozofią i polityką.

Zasoby i szablony dotyczące zaangażowania społeczności

Podczas budowania lub rozwijania społeczności dobrze skonstruowane szablony ClickUp i sprawdzone przewodniki pozwalają zaoszczędzić czas i zapewniają spójność.

Oto kilka naszych ulubionych propozycji, które pomogą Ci planować, przeprowadzać i skalować programy społecznościowe bez konieczności odkrywania Ameryki na nowo. 🛞

1. Szablon strategicznego planu zaangażowania społeczności ClickUp

Pobierz bezpłatny szablon Realizuj programy takie jak AMA, grupy rówieśnicze i kalendarze zawartości, korzystając z szablonu strategicznego planu zaangażowania społeczności ClickUp.

Szablon strategicznego planu zaangażowania społeczności ClickUp zapewnia uporządkowany sposób definiowania celów, koordynowania działań zespołów wewnętrznych i zapewnienia, że każda inicjatywa bezpośrednio wspiera potrzeby społeczności. Uporządkuj wszystkie wysiłki związane z zaangażowaniem społeczności w planie działania pogrupowanym według działu, tematu lub osoby, aby wizualizować postępy i podział obowiązków.

Szablon zawiera wbudowane pola niestandardowe, takie jak Czas trwania (dni), Wpływ, Postęp, Łatwość wdrożenia, Członkowie zespołu, Dział oraz Kierownik projektu. Dodatkowo otrzymujesz wiele widoków wizualnych, które pomogą Ci zrozumieć, jak zadania związane z zaangażowaniem zmieniają się w ciągu kwartału.

2. Szablon planu działania ClickUp dotyczący zaangażowania społeczności

Pobierz bezpłatny szablon Ustal priorytety zadań, aby kierownictwo mogło ocenić i wybrać inicjatywy, które należy zrealizować w pierwszej kolejności, korzystając z szablonu planu działania ClickUp dotyczącego zaangażowania społeczności.

Szablon planu działania ClickUp dotyczący zaangażowania społeczności określa grupę docelową, definiuje metody komunikacji i planuje działania, które zapewniają spójne i celowe zaangażowanie wszystkich członków społeczności.

Możesz ustalić konkretne wskaźniki powodzenia, ocenić wysiłek w stosunku do wpływu i dostosować każde zadanie do tego, co jest najważniejsze. Podpowiedź ta pomaga zaplanować kluczowe elementy, takie jak: segmentacja grupy docelowej, metody/kanały dotarcia, czas i częstotliwość komunikacji, mechanizmy informacji zwrotnej oraz procedury raportowania lub prowadzenia dokumentacji.

🔍 Czy wiesz, że... Ruch osadniczy pod koniec XIX wieku, taki jak Hull House Jane Addams w Chicago, stworzył huby społecznościowe dla imigrantów, zapewniające im dostęp do edukacji, opieki zdrowotnej i możliwości zaangażowania obywatelskiego.

3. Szablon planu komunikacji dotyczącej zaangażowania społeczności ClickUp

Pobierz bezpłatny szablon Utrzymuj stały kontakt lub płynnie zwiększaj zaangażowanie dzięki szablonowi planu komunikacji społeczności ClickUp.

Szablon planu komunikacji dotyczącej zaangażowania społeczności ClickUp pomaga zidentyfikować i uporządkować kluczowych interesariuszy oraz segmenty społeczności. Określ strategię komunikacji, która przemawia do Twoich odbiorców, i zaplanuj częstotliwość, kanały oraz zawartość swoich działań.

Niestandardowe statusy, takie jak Wersja robocza, Zaplanowane, Wysłane, Dalsze działania) oraz pola (dla danych odbiorców, preferowanych kanałów, poziomu zaangażowania itp.) pomagają spersonalizować wiadomości i śledzić postępy.

📖 Przeczytaj również: Szablony ankiet dotyczących satysfakcji klientów

4. Szablon SOP dotyczący spraw społecznościowych ClickUp

Pobierz bezpłatny szablon Zyskaj niezawodny, skalowalny sposób współpracy nad inicjatywami społecznościowymi dzięki szablonowi SOP ClickUp Community Affairs.

Szablon SOP ClickUp Community Affairs został stworzony z myślą o inicjatywach skierowanych do społeczności. Możesz planować wszystko, od partnerstw sąsiedzkich i działań informacyjnych po programy skierowane do opinii publicznej i komunikację z interesariuszami. Twój zespół może dokumentować procedury, definiować role oraz centralizować wytyczne, kroki, obowiązki i działania następcze.

Otrzymasz dostosowane sekcje SOP dotyczące celu, zakresu, procedur, oczekiwań i mierzalnych wyników. Ponadto dzięki przypisywaniu zadań, terminom wykonania, śledzeniu statusu i polach niestandardowych możesz stworzyć cykl pracy w ciągu kilku sekund.

🔍 Czy wiesz, że... Ludzie mają wrodzoną potrzebę przynależności społecznej. Abraham Maslow umieścił „przynależność” w samym środku swojej hierarchii potrzeb. Społeczności zaspokajają tę podstawową ludzką potrzebę.

Typowe błędy, których należy unikać

Błędy popełniane podczas budowania społeczności są zazwyczaj powtarzalne i można je naprawić. Przyjrzyjmy się niektórym z nich:

Błąd Rozwiązanie Budowanie bez jasnego celu Sformułuj jednozdaniowy cel i dwa wskaźniki KPI (np. utrzymanie i wdrażanie funkcji). Przyporządkuj każdy program do tych wskaźników KPI. Traktowanie społeczności wyłącznie jako kanału marketingowego Przydziel co najmniej jednego pełnoetatowego lub niepełnoetatowego właściciela, ustalając zrównoważony plan działania dotyczący wydarzeń, wsparcia i opinii o produkcie. Ignorowanie osób obserwujących i pasywnych użytkowników Realizuj programy aktywizacyjne wymagające niewielkiego wysiłku (ankiety, mikro-wyzwania) i prowadź śledzenie konwersji z obserwatora na autora postów. Brak udokumentowanej moderacji lub eskalacji Opublikuj krótki podręcznik dla moderatorów zawierający przykłady, role i 3-krokowy proces eskalacji. Brak zamknięcia pętli informacji zwrotnej Przekształcaj opinie w śledzone zadania dotyczące produktu/obsługi klienta i co miesiąc publikuj aktualizacje statusu dla członków.

Krok 1: Skorzystaj z ClickUp

Solidny podręcznik zaangażowania społeczności stanowi podstawę każdej społeczności, która promuje przyjmowanie produktów i utrzymanie klientów. Bez jasnego planu nawet najbardziej aktywne społeczności mogą czuć się rozproszone, a opinie, wydarzenia i rozmowy mogą pozostawać w izolacji.

W ten sposób jesteś o krok od utraty cennych informacji, opóźnień w działaniach i spadku zaangażowania członków.

ClickUp zmienia to doświadczenie. Dzięki ClickUp Docs Twoje strategie, wytyczne i zasoby są scentralizowane. ClickUp automatyzacje zajmują się powtarzalnymi zadaniami, a ClickUp Brain dodaje spostrzeżenia oparte na AI, pomagając Ci tworzyć inteligentniejsze podpowiedzi angażujące społeczność. Pulpity nawigacyjne zapewniają widok stanu społeczności w czasie rzeczywistym, a formularze i zadania gwarantują, że każdy sygnał od członków jest możliwy do zrealizowania.

Zarejestruj się w ClickUp za darmo i zacznij budować społeczność, która rozwija się wraz z każdą interakcją. ✅