Jak stworzyć przewodnik po stylach dla swojej marki?

Wiele firm, zarówno dużych, jak i małych, często boryka się z utrzymaniem spójności w prezentacji swojej marki.

Bez jasnych wytycznych pracownicy i partnerzy zewnętrzni mogą różnie interpretować markę, tworząc fragmentaryczny i mylący wizerunek. Właśnie dlatego posiadanie przewodnika po stylu marki jest ważne.

Przewodnik po stylu marki to dokument, który określa zasady i standardy korzystania z elementów marki, takich jak logo, palety kolorów i ton. Zapewnia on spójność wszystkich materiałów marketingowych i komunikacyjnych.

Większość uznanych marek posiada przewodnik po stylu; jeśli poważnie myślisz o swojej firmie, również powinieneś go mieć. Ten blog pokaże, jak dobrze opracowany przewodnik po stylu może przekształcić Twoją firmę w niezapomnianą markę. Zaczynajmy!

Upakowanie przewodników po marce i stylu

Wszyscy chcemy, aby nasze marki się wyróżniały; spójność jest kluczowa. Przewodnik po stylach jest niezbędny do utrzymania spójnej i silnej tożsamości marki. Zobaczmy dlaczego.

Spójność tworzy zaufanie: Gdy klienci widzą te same elementy wizualne na różnych platformach - takich jak strona internetowa, media społecznościowe, opakowania i reklamy - czują się związani z Twoją marką. Przewodnik po stylach zapewnia spójny wygląd i styl we wszystkich kanałach, zapewniając klientom jednolite wrażenia związane z marką

Szybsze wyniki dzięki usprawnionemu przepływowi pracy: Przewodnik po stylu marki jest jak ściągawka dla zespołu kreatywnego, ustalająca jasne zasady szybkiego podejmowania decyzji. Zmniejsza to potrzebę komunikacji zwrotnej, zapewniając wszystkim zaangażowanym, w tym projektantom, pisarzom i marketerom, jasność co do tego, co jest zgodne z marką

Wyróżnij się na zatłoczonym rynku: Kompleksowy przewodnik po stylu pomaga marce wyróżnić się na zatłoczonym rynku, tworząc rozpoznawalność marki poza produktem lub usługą. Unikalne elementy marki, takie jak logo, palety kolorów i ton głosu, ułatwiają konsumentom rozpoznanie i wybór marki

Budowanie lojalności poprzez imponujący branding: Skuteczny branding buduje lojalność poprzez emocjonalne połączenia, przekształcając konsumentów w lojalnych klientów i zwolenników marki. Przewodnik po stylu zapewnia spójność wszystkich treści i interakcji, dzięki czemu doświadczenie klienta jest niezapomniane i imponujące

Rozróżnianie przewodnika po stylu marki, pozycjonowania i osobowości

Aby zbudować spójną i atrakcyjną tożsamość marki, konieczne jest zrozumienie różnic między przewodnikiem po stylu marki, pozycjonowaniem i osobowością.

Każdy z tych elementów odgrywa unikalną, ale wzajemnie powiązaną rolę w skutecznym budowaniu tożsamości marki zarządzanie marką . Przeanalizujmy, co pociągają za sobą te elementy, ich cel, komponenty i sposób, w jaki funkcjonują razem.

Powiązanie między spójnością marki a przewodnikiem po stylu

Spójność to podstawa gry, jeśli chodzi o tożsamość marki .

Aby lepiej to zrozumieć, wyobraź sobie, że przechadzasz się po tętniącym życiem rynku, skanując kolorowe stragany w poszukiwaniu tego jednego znajomego logo. Nagle je dostrzegasz! Ale wyobraź sobie, że to logo wygląda inaczej za każdym razem, gdy je widzisz - mylące, prawda?

Spójność marki i przewodniki po stylach wchodzą tutaj do gry.

Przewodnik po stylu wyszczególnia wszystko, od czcionek i kolorów po obrazy i ton. Trzymanie się tych wytycznych gwarantuje, że Twoja marka będzie mówić spójnie na wszystkich platformach. Ta spójność zwiększa rozpoznawalność i wzmacnia zaufanie wśród odbiorców.

Spójny branding buduje znajomość i niezawodność, jak mocny uścisk dłoni zaufanego przyjaciela. Tak więc, niezależnie od tego, czy jest to strona internetowa, post w mediach społecznościowych czy billboard, dobrze opracowany przewodnik po stylu zapewnia, że Twoja marka zachowuje integralność wszędzie tam, gdzie jest widoczna.

A dzięki szablony brandingowe na wyciągnięcie ręki, utrzymanie spójności staje się jeszcze łatwiejsze.

Ważne elementy przewodnika po stylach

Przyjrzyjmy się kluczowym elementom skutecznego przewodnika po stylach, aby zapewnić, że Twoja marka jest konsekwentnie prezentowana w najlepszym wydaniu.

Misja i wizja marki

Misja i wizja marki to coś więcej niż tylko deklaracje - to serce i dusza marki.

Misja marki to jasne i zwięzłe oświadczenie, które mówi wszystkim, od pracowników po klientów, o co chodzi w Twojej marce. Odpowiada na pytanie: "Dlaczego Twoja marka istnieje?"

Na przykład misją marki firmy zajmującej się oprogramowaniem byłoby wspieranie organizacji dzięki najnowocześniejszym rozwiązaniom, które napędzają innowacje

Wizja marki to wybiegający w przyszłość stan, który określa aspiracje marki. Odpowiada na pytanie: "Dokąd zmierza Twoja marka?" Wizja ta wyznacza długoterminowy cel i pomaga ustalić priorytety działań i decyzji, które mają być z nim zgodne.

Wizją firmy zajmującej się oprogramowaniem byłoby bycie globalnym liderem w zakresie innowacyjnych rozwiązań programowych, przekształcających operacje i sukcesy firm

Logo i ikonografia

Logo to symbol lub projekt, który reprezentuje markę lub firmę. Ikonografia obejmuje wykorzystanie obrazów, klipartów i symboli w celu przekazania przesłania lub tożsamości marki.

Przewodnik po stylu marki powinien obejmować warianty logo, takie jak logo podstawowe, dodatkowe i podrzędne (rozszerzenie logo podstawowego). Logo podstawowe to flagowa reprezentacja, podczas gdy logo dodatkowe to usprawniona wersja dostosowana do mniejszych przestrzeni. Z drugiej strony znaki podrzędne to minimalistyczne ikony zaprojektowane dla bardzo kompaktowych obszarów.

Wytyczne dotyczące marki powinny określać preferowane pozycjonowanie logo, rozmiar do druku i użytku cyfrowego oraz warianty kolorystyczne dla różnych teł.

Każda marka potrzebuje wariantów logo, ale ich całkowita liczba zależy od potrzeb i budżetu firmy.

Oto przykład wariantów logo McDelivery, które jest integralnym elementem ogólnego brandingu McDonald's.

Via: McDonalds Kolory i typografia marki

Idealna paleta kolorów marki powinna zawierać kolory podstawowe (główne kolory reprezentujące markę) i kolory dodatkowe (kolory uzupełniające paletę podstawową). Określ dokładne wartości każdego koloru w różnych systemach kolorów, takich jak RGB, CMYK i HEX, aby zapewnić spójność.

Typografia obejmuje wybór określonych czcionek i ustalenie zasad ich używania, takich jak odstępy między wierszami, literami i akapitami. W przypadku nagłówków, tekstu głównego i innych elementów należy używać podstawowych i drugorzędnych krojów pisma (Arial, Times New Roman i Helvetica).

Przewodnik po stylach powinien również wspominać o rozmiarach, wagach i stylach czcionek (pogrubienie, kursywa lub podkreślenie).

Właściwe użycie kolorów marki i typografii wyzwala określone emocje i pomaga odróżnić markę od konkurencji.

Na przykład czerwono-biała paleta kolorów logo Coca-Coli i styl kursywy przyczyniają się do jego żywego, energicznego i klasycznego wyglądu, dzięki czemu jest natychmiast rozpoznawalne na całym świecie.

Via: Visme

Ton głosu

Ton głosu wyznacza scenę dla stylu komunikacji i osobowości marki, kształtując sposób, w jaki łączy się ona z odbiorcami poprzez starannie dobrane słowa, podejście komunikacyjne i rezonans emocjonalny.

Dostosowuje się do odzwierciedlenia unikalnych cech osobowości marki, niezależnie od tego, czy dążysz do przyjaznego, informacyjnego, formalnego czy nieformalnego tonu.

Reprezentacja w mediach i kanałach komunikacji

Włączając szczegółowe wytyczne marki dotyczące reprezentacji w mediach i kanałach komunikacji, gwarantujesz, że Twoja marka komunikuje się skutecznie i spójnie na wszystkich platformach.

Zapewnia to spójne doświadczenie dla odbiorców, niezależnie od tego, gdzie się z nią kontaktują.

Rozważ te kluczowe punkty dotyczące reprezentacji mediów i kanałów:

Dostosowany przekaz: Różne kanały wymagają różnych podejść. Na przykład ton na Twitterze może być bardziej swobodny i zwięzły, podczas gdy LinkedIn może wymagać profesjonalnego tonu

Różne kanały wymagają różnych podejść. Na przykład ton na Twitterze może być bardziej swobodny i zwięzły, podczas gdy LinkedIn może wymagać profesjonalnego tonu Dopasowanie wizualne i werbalne: Wygląd marki powinien pasować do jej brzmienia. Wzmocni to tożsamość marki

Wygląd marki powinien pasować do jej brzmienia. Wzmocni to tożsamość marki Wytyczne dla każdego kanału: Podaj szczegółowe instrukcje dotyczące dostosowania głosu marki i wizualizacji dla każdego medium. Obejmuje to przykłady odpowiedniego języka, obrazów, a nawet częstotliwości publikowania

Tworzenie przewodnika po stylu marki w pięciu krokach

Przewodnik po stylu marki jest niezbędny do utrzymania silnej i rozpoznawalnej tożsamości marki. Nie jest on jednak pozbawiony wyzwań. Będziesz musiał koordynować wkład różnych interesariuszy, aktualizować przewodnik i upewnić się, że jest on zintegrowany z codziennymi przepływami pracy.

Na szczęście wyzwania te można uprościć za pomocą szablony przewodnika po stylach i narzędzia cyfrowe, takie jak Oprogramowanie do zarządzania projektami ClickUp .

Narzędzie to jest idealne do zarządzania i realizacji kreatywnych projektów w sposób wydajny i oparty na współpracy. Posiada funkcje takie jak Zadania , Pola niestandardowe , Dokumenty , Cele i nie tylko, aby wszystko było zorganizowane i wykonane na czas.

Współpracuj, planuj, automatyzuj przepływy pracy i usprawnij proces tworzenia przewodnika po stylu marki

1. Definiowanie tożsamości marki

Zacznij od zidentyfikowania podstawowych elementów osobowości i wartości marki. Elementy te stanowią podstawę ogólnej tożsamości marki i zapewniają spójność we wszystkich komunikatach.

Zwiększ kreatywność swojego zespołu dzięki ClickUp Brain poprzez generowanie person projektowych, komponentów interfejsu użytkownika, podróży użytkownika, briefów kreatywnych i innych. Skorzystaj z asystenta pisania, aby udoskonalić swój tekst, wbudowanego sprawdzania pisowni, aby uzyskać bezbłędne dokumenty, oraz szybkich odpowiedzi AI, aby zapewnić spójną komunikację.

ciesz się płynnym pisaniem, kreatywnymi pomysłami i natychmiastowymi odpowiedziami na wszystkie pytania związane z pracą

Uwzględnij te niezbędne elementy w swoim przewodniku podczas definiowania tożsamości marki:

Misja i wizja

Cel : Jasno określ, dlaczego Twoja marka istnieje. Powinno to uchwycić istotę tego, co firma chce osiągnąć

: Jasno określ, dlaczego Twoja marka istnieje. Powinno to uchwycić istotę tego, co firma chce osiągnąć Przyszłe cele: Opisz, czym Twoja marka chce się stać lub co chce osiągnąć w dłuższej perspektywie

Podstawowe wartości

Zasady : Nakreśl podstawowe przekonania, które kierują zachowaniem i decyzjami Twojej marki

: Nakreśl podstawowe przekonania, które kierują zachowaniem i decyzjami Twojej marki Przykład: Zrównoważony rozwój, innowacyjność, koncentracja na kliencie, uczciwość

Pozycjonowanie marki

Pozycja rynkowa: Określenie pozycji marki na rynku w porównaniu z konkurencją

Określenie pozycji marki na rynku w porównaniu z konkurencją Docelowi odbiorcy: Określ, komu służy Twoja marka

Określ, komu służy Twoja marka Propozycja wartości: Podkreśl, co sprawia, że Twoja marka jest wyjątkowa i dlaczego klienci powinni wybrać właśnie Ciebie

2. Ustalenie tożsamości werbalnej

Tożsamość werbalna odnosi się do tonu, głosu i języka marki używanego we wszystkich komunikatach.

Ton głosu

Osobowość : Określ cechy osobowości swojej marki (np. przyjazny, profesjonalny, dziwaczny). Upewnij się, że ton jest spójny we wszystkich komunikatach

: Określ cechy osobowości swojej marki (np. przyjazny, profesjonalny, dziwaczny). Upewnij się, że ton jest spójny we wszystkich komunikatach Przykłady: Podaj przykłady komunikacji w różnych scenariuszach (np. posty w mediach społecznościowych, interakcje z obsługą klienta, materiały marketingowe)

Styl pisania

Słownictwo: Określ preferowany język, żargon i zwroty

Określ preferowany język, żargon i zwroty Struktura zdań: Określenie wytycznych dotyczących długości i struktury zdań (np. krótkie i zwięzłe vs. szczegółowe i wyjaśniające)

3. Tworzenie tożsamości wizualnej

Elementy wizualne marki powinny być zaprojektowane tak, aby były natychmiast rozpoznawalne i konsekwentnie stosowane we wszystkich kanałach marketingowych w celu utrzymania spójnego wizerunku marki. Z oprogramowanie do zarządzania marką utrzymanie spójności i rozpoznawalności tych elementów jest dziecinnie proste.

Skorzystaj z funkcji pól niestandardowych ClickUp, aby wyszczególnić logo, palety kolorów, typografię i specyfikacje obrazów.

utrzymuj wszystkie elementy projektu, od plików po etykiety, uporządkowane i łatwo dostępne dzięki ClickUp_

Logo

Elementy projektu: Określ elementy logo, w tym kolor, typografię i symbolikę

Określ elementy logo, w tym kolor, typografię i symbolikę Wytyczne dotyczące użycia: Określ prawidłowe i nieprawidłowe użycie logo, w tym minimalny rozmiar, wolną przestrzeń i umiejscowienie

Określ prawidłowe i nieprawidłowe użycie logo, w tym minimalny rozmiar, wolną przestrzeń i umiejscowienie Wariacje: Podaj warianty dla różnych kontekstów (np. pełny kolor, monochromatyczny, tylko ikony)

Via: Spotify

Paleta kolorów

Kolory podstawowe: Zdefiniuj główne kolory swojej marki

Zdefiniuj główne kolory swojej marki Kolory dodatkowe: Zawierają dodatkowe kolory, które uzupełniają paletę podstawową

Zawierają dodatkowe kolory, które uzupełniają paletę podstawową Użycie: Przewodnik po tym, jak używać kolorów w różnych mediach i kontekstach

Typografia

Rodziny czcionek: Określenie podstawowych i drugorzędnych czcionek marki

Określenie podstawowych i drugorzędnych czcionek marki Wytyczne dotyczące użycia: Opisanie, kiedy i jak używać każdej czcionki (np. nagłówki, tekst główny, podpisy)

Opisanie, kiedy i jak używać każdej czcionki (np. nagłówki, tekst główny, podpisy) Hierarchia i rozmiar: Ustal hierarchię typograficzną, w tym rozmiary, grubości i style

Obrazy i fotografia

Styl : Określenie ogólnego stylu fotografii (np. szczery, inscenizowany, styl życia)

: Określenie ogólnego stylu fotografii (np. szczery, inscenizowany, styl życia) Tematy i scenariusze: Opisanie odpowiednich tematów i ustawień

Opisanie odpowiednich tematów i ustawień Filtry i obróbka: Określ filtry, obróbkę kolorów lub efekty, które powinny zostać zastosowane

Dodatkowe elementy wizualne

Ikony i ilustracje: Opisz styl i zastosowanie ikon i ilustracji

Opisz styl i zastosowanie ikon i ilustracji Wzory i tekstury: Zdefiniuj wszelkie wzory lub tekstury specyficzne dla marki i ich odpowiednie użycie

4. Wytyczne dotyczące obecności cyfrowej

Nakreśl standardy i najlepsze praktyki dotyczące obecności marki na platformach cyfrowych, w tym na stronach internetowych, w mediach społecznościowych i w reklamie cyfrowej. Obejmuje to następujące specyfikacje:

Strona internetowa i media społecznościowe

Projekt i układ : Zapewnienie wytycznych marki dla układu strony internetowej, w tym systemów siatki, odstępów i wyrównania

: Zapewnienie wytycznych marki dla układu strony internetowej, w tym systemów siatki, odstępów i wyrównania Wytyczne dla poszczególnych platform: Określenie wizualnych i werbalnych wytycznych dla każdej platformy mediów społecznościowych

Określenie wizualnych i werbalnych wytycznych dla każdej platformy mediów społecznościowych Wytyczne dotyczące treści: Określenie sposobu prezentacji treści, w tym tekstu, obrazów i multimediów

Określenie sposobu prezentacji treści, w tym tekstu, obrazów i multimediów Strategia dotycząca treści: Określenie rodzajów udostępnianych treści, częstotliwości publikowania i strategii zaangażowania

Określenie rodzajów udostępnianych treści, częstotliwości publikowania i strategii zaangażowania Spójność wizualna: Zapewnienie spójności obrazów, filtrów i elementów marki na wszystkich platformach cyfrowych

Komunikacja e-mail

Szablony projektowe: Dostarczanie szablonów wiadomości e-mail dla różnych rodzajów komunikacji (np. biuletynów, wiadomości promocyjnych)

Dostarczanie szablonów wiadomości e-mail dla różnych rodzajów komunikacji (np. biuletynów, wiadomości promocyjnych) Wytyczne dotyczące treści: Określenie struktury i tonu treści wiadomości e-mail

5. Kompilacja i dystrybucja

Gdy masz już wszystkie elementy, nadszedł czas, aby skompilować je w kompleksowy dokument.

ClickUp Docs zapewnia płynny i intuicyjny interfejs do tworzenia szczegółowego przewodnika po stylu marki. Pozwala on łatwo zorganizować i ustrukturyzować przewodnik, aby był dostępny dla wszystkich zainteresowanych stron, w tym pracowników, partnerów i agencji.

Twórz szczegółowe propozycje projektów z celami, harmonogramami i rezultatami, współpracując ze swoim zespołem w czasie rzeczywistym w celu dopracowania i sfinalizowania dokumentu ClickUp Dashboards oferują scentralizowaną platformę do monitorowania dostępu i aktualizacji przewodnika po stylach. Zapewniają one cenny wgląd w jego wykorzystanie i zapewniają jego aktualność dla wszystkich użytkowników.

Ta funkcja ułatwia udostępnianie i dostępność, umożliwiając członkom zespołu łatwy dostęp do przewodnika po stylu. Widżety można dostosować tak, aby odzwierciedlały określone wskaźniki kampanii, umożliwiając im śledzenie kluczowych wskaźników wydajności istotnych dla inicjatyw marketingowych.

monitoruj wydajność kampanii marketingowych poprzez śledzenie wskaźników KPI, takich jak ruch w witrynie, współczynniki konwersji, zaangażowanie w mediach społecznościowych i zwrot z inwestycji

Używanie szablonów do tworzenia skutecznego przewodnika po stylu marki

Szablony mogą uratować życie podczas tworzenia przewodnika po stylu marki. Zapewniają one solidny punkt wyjścia, ułatwiając organizację elementów marki i zapewniając spójność.

Oto kilka świetnych szablonów od ClickUp, które pomogą ci zacząć.

Szablon przewodnika po stylu marki ClickUp został zaprojektowany, aby pomóc Ci zorganizować i przechowywać wszystkie zasoby marki w jednym miejscu.

Szablon Szablon przewodnika po stylu marki ClickUp to kompleksowe rozwiązanie do organizowania, śledzenia i zarządzania podstawowymi elementami marki, takimi jak głos, logo i kolory. Szablon ten umożliwia

Organizowanie wszystkich istotnych elementów marki, takich jak logo, kolory, czcionki i ton głosu w jednym miejscu

Tworzenie wytycznych dotyczących używania logo, w tym dopuszczalnych odmian, rozmiarów, dokładnych wymagań przestrzennych i zasad umieszczania

Ustanowić zasady palety kolorów, określając kolory podstawowe i drugorzędne, kody kolorów, wskazówki dotyczące użytkowania i kwestie dostępności

Dokumentacja standardów typograficznych, określająca rodziny czcionek, rozmiary, grubości i hierarchię z przykładami nagłówków, tekstu głównego i innych stylów tekstu

Współpraca z członkami zespołu w celu dostosowania szablonu do konkretnych potrzeb marki Pobierz ten szablon

Szablon przewodnika po stylach ClickUp został zaprojektowany, aby pomóc zespołom zachować spójność marki we wszystkich zasobach projektowych.

Szablon przewodnika po stylu projektu ClickUp jest szczególnie pomocny w przypadku materiałów interdyscyplinarnych, zapewniając scentralizowane i dostępne odniesienie dla wszystkich członków zespołu.

Dzięki temu szablonowi można

Zdefiniować i udokumentować elementy projektu marki w jednym miejscu

Zaoszczędzić czas i obniżyć koszty, zapewniając jedno źródło prawdy dla identyfikacji wizualnej marki

Wyposażyć całą organizację w narzędzia i wiedzę do tworzenia treści zgodnych z marką Pobierz ten szablon Wdrażanie Przewodnika po stylach

Stworzenie przewodnika po stylach to tylko pierwszy krok. Twój strategia zarządzania marką musi być solidna, aby zespół konsekwentnie stosował jej zasady we wszystkich kanałach.

Oto jak zapewnić skuteczne wdrożenie przewodnika po stylu marki:

Wyznacz osobę odpowiedzialną za projekt: Wyznacz członka zespołu marketingowego do nadzorowania zgodności marki. Powinien on być zaznajomiony z przewodnikiem stylu

Wyznacz członka zespołu marketingowego do nadzorowania zgodności marki. Powinien on być zaznajomiony z przewodnikiem stylu Zaangażuj swój zespół: Zaangażuj pracowników w proces tworzenia. Zachęca to do świeżych pomysłów i sprzyja poczuciu własności, zwiększając zaangażowanie w przestrzeganie wytycznych dotyczących tożsamości marki

Zaangażuj pracowników w proces tworzenia. Zachęca to do świeżych pomysłów i sprzyja poczuciu własności, zwiększając zaangażowanie w przestrzeganie wytycznych dotyczących tożsamości marki Sesje szkoleniowe: Przeprowadzaj sesje szkoleniowe, aby upewnić się, że wszyscy są na tej samej stronie i mogą skutecznie wdrażać wytyczne

Przeprowadzaj sesje szkoleniowe, aby upewnić się, że wszyscy są na tej samej stronie i mogą skutecznie wdrażać wytyczne Centralny dostęp: Upewnij się, że wszyscy pracownicy mają dostęp do najnowszej wersji przewodnika po stylu

Upewnij się, że wszyscy pracownicy mają dostęp do najnowszej wersji przewodnika po stylu Integracja: Osadzenie przewodnika w codziennych narzędziach i oprogramowaniu w celu łatwego dostępu i użytkowania

Osadzenie przewodnika w codziennych narzędziach i oprogramowaniu w celu łatwego dostępu i użytkowania Regularny przegląd: Okresowy przegląd materiałów w celu zapewnienia ciągłej zgodności i szybkiego rozwiązywania wszelkich problemów

Koncepcja żywego przewodnika po stylu

Przewodnik po stylu marki definiuje sposób, w jaki marka prezentuje się zgodnie z potrzebami rynku i trendami. Zapewnia, że obecność firmy jest spójna w każdym punkcie kontaktu.

Koncepcja przewodnika po stylu jako żywego dokumentu idzie o krok dalej, podkreślając potrzebę jego regularnych aktualizacji i możliwości adaptacji. Oto kilka rzeczy, o których należy pamiętać:

Zmiany rynkowe: Rynki są dynamiczne i podlegają zmianom w zachowaniach konsumentów, postępie technologicznym i konkurencyjnym krajobrazie. Musisz więc upewnić się, że Twoja marka ewoluuje wraz z tymi zmianami

Rynki są dynamiczne i podlegają zmianom w zachowaniach konsumentów, postępie technologicznym i konkurencyjnym krajobrazie. Musisz więc upewnić się, że Twoja marka ewoluuje wraz z tymi zmianami Rozwój firmy: Wraz z rozwojem firmy, przewodnik po stylu powinien być aktualizowany, aby odzwierciedlić te nowe wymiary

Wraz z rozwojem firmy, przewodnik po stylu powinien być aktualizowany, aby odzwierciedlić te nowe wymiary Zaplanowane aktualizacje: Zaplanuj coroczne aktualizacje, aby uwzględnić trendy rynkowe i opinie klientów. Integracje ClickUp ze znanymi narzędziami, takimi jak Dropbox, umożliwiają przeglądanie i dodawanie notatek do makiet, osadzanie plików Figma i Invision, zapraszanie współpracowników i przypisywanie komentarzy do opinii

szybko przeglądaj i zatwierdzaj projekty z opiniami interesariuszy i współpracowników

Specjalne przypadki

Kiedy Twoja marka wkracza na różne terytoria, każde z unikalnymi zasadami i oczekiwaniami odbiorców, Twój przewodnik po stylu musi równoważyć elastyczność i spójność.

Przewodnik po stylu może dobrze radzić sobie z różnymi wyzwaniami dzięki zrozumieniu każdego obszaru, współpracy i elastycznym zasadom.

Oto kilka strategii wdrażania przewodnika po stylu marki w całej firmie:

Struktura modułowa: Zaprojektuj przewodnik stylu w sposób modułowy, umożliwiając aktualizację lub rozszerzenie różnych sekcji w razie potrzeby bez konieczności przebudowy całego dokumentu

Zaprojektuj przewodnik stylu w sposób modułowy, umożliwiając aktualizację lub rozszerzenie różnych sekcji w razie potrzeby bez konieczności przebudowy całego dokumentu Cyfrowy dostęp i aktualizacje: Wykorzystaj platformy cyfrowe, takie jakClickUp Whiteboards do współpracy, łatwych aktualizacji i dystrybucji, zapewniając wszystkim członkom zespołu dostęp do najnowszej wersji przewodnika

Przeciągaj i upuszczaj zadania między kolumnami, aby śledzić postępy i skutecznie ustalać priorytety pracy

Mechanizmy informacji zwrotnej: Ustanowienie kanałów ciągłej informacji zwrotnej ze wszystkich dyscyplin, zapewniając, że przewodnik ewoluuje wraz z praktycznym wkładem tych, którzy go używają

Ustanowienie kanałów ciągłej informacji zwrotnej ze wszystkich dyscyplin, zapewniając, że przewodnik ewoluuje wraz z praktycznym wkładem tych, którzy go używają **Zaangażowanie przedstawicieli różnych dziedzin w rozwój i aktualizację przewodnika po stylach, aby upewnić się, że uwzględnia on wszystkie niezbędne niuanse

Przykłady skutecznych przewodników po stylach

Przyjrzyjmy się kilku popularnym przykłady wytycznych dotyczących marki i zebrać informacje na temat najlepszych praktyk i strategii tworzenia skutecznych tożsamości marek.

Starbucks

Kiedy myślisz o kawie, prawdopodobnie najpierw przychodzi Ci do głowy Starbucks, prawda? Udało im się to osiągnąć, wykorzystując kolory i logo w swoim brandingu.

Ich kultowy zielony schemat kolorów można dostrzec z odległości mili, nawet jeśli logo nie jest w zasięgu wzroku. Używają odcieni zieleni, aby stworzyć stylowy wygląd, który wszyscy kojarzą ze Starbucks. Mądrze jest mieć kolor podstawowy, ale ważne jest również, aby mieć inne kolory do użycia z nim.

Via: Starbucks Zendesk

Przewodnik po stylu marki Zendesk oferuje kompleksowy przegląd podstawowych elementów, takich jak użycie logo, typografia, paleta kolorów, obrazy, ilustracje i inne. Kładzie nacisk na przejrzystość, prostotę i inkluzywność w projektowaniu i języku.

Podstawowe kolory marki, Espresso i Cream, symbolizują jej wyrafinowanie i przyjazny charakter. Przewodnik koncentruje się na spójności i dostępności oraz zapewnia, że każdy aspekt odzwierciedla tożsamość i wartości Zendesk.

Przez: Zendesk MailChimp

Przewodnik po stylu marki Mailchimp odzwierciedla jej ewolucję od e-mail marketingu do kompleksowego rozwiązania dla małych firm.

Autentyczność i kreatywność przejawiają się we wszechstronnych portretach i marzycielskich scenach fotograficznych.

Chcą zachować ten sam wygląd, ale także zabawę. W tym celu mają nowe logo i kolory, które je wyróżniają.

Via: Mailchimp Zalety i wyzwania związane z opracowaniem przewodnika po stylach

Kompleksowy przewodnik po stylu marki przynosi wiele korzyści, ale wiąże się z wieloma wyzwaniami.

Znajomość zalet i potencjalnych przeszkód może pomóc organizacjom płynnie poruszać się po procesie i cieszyć się korzyściami płynącymi z silnej tożsamości marki.

Zalety dobrze opracowanego przewodnika po stylu

Przejrzystość: Przewodnik po stylach zapewnia jasne wytyczne, ułatwiając zespołowi tworzenie spójnych treści

Przewodnik po stylach zapewnia jasne wytyczne, ułatwiając zespołowi tworzenie spójnych treści Tożsamość marki: Pomaga ustanowić silną tożsamość marki, definiując elementy takie jak logo, kolory i ton głosu

Pomaga ustanowić silną tożsamość marki, definiując elementy takie jak logo, kolory i ton głosu Wydajność: Dzięki przewodnikowi po stylach podejmowanie decyzji staje się szybsze, zmniejszając potrzebę ciągłych zmian i wyjaśnień

Dzięki przewodnikowi po stylach podejmowanie decyzji staje się szybsze, zmniejszając potrzebę ciągłych zmian i wyjaśnień Skalowalność: Wraz z rozwojem firmy, przewodnik stylu zapewni spójność marki, ułatwiając utrzymanie integralności marki w różnych działach i zespołach

Potencjalne wyzwania i sposoby ich przezwyciężenia

Opór przed zmianami: Niektórzy członkowie zespołu mogą mieć opory przed przyjęciem nowych wytycznych. Należy temu zaradzić, angażując ich w proces rozwoju i wyjaśniając korzyści płynące ze spójności Równoważenie kreatywności i spójności: Osiągnięcie właściwej równowagi między kreatywnością a przestrzeganiem wytycznych może być wyzwaniem. Zachęcaj do kreatywności w ramach ustalonych parametrów i zapewnij elastyczność tam, gdzie jest to właściwe Utrzymanie aktualności: Wraz ze zmianą trendów, przewodniki po stylach mogą stać się nieaktualne. Regularne przeglądy i aktualizacje zapewniają, że przewodnik stylu pozostaje odpowiedni i skuteczny

Ciesz się spójnym brandingiem z ClickUp

Sercem każdej odnoszącej sukcesy marki jest skrupulatnie opracowany przewodnik po stylu, służący jako kamień węgielny jej tożsamości. Zapewnia on konsekwencję, spójność i wyrównanie we wszystkich punktach styku.

Dzięki oprogramowaniu do zarządzania projektami ClickUp możesz bez wysiłku tworzyć i zarządzać swoim przewodnikiem po stylu. Od widoków niestandardowych po szablony wytycznych marki i płynne integracje, wszystko działa płynnie, aby ułatwić Ci życie.

Nie pozwól, by niespójność dłużej Cię powstrzymywała. Zarejestruj się w ClickUp już dziś!