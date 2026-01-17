15 programów do zarządzania sprzedażą reklam

Większość zespołów sprzedaży reklam spędza cały tydzień na synchronizowaniu informacji.

Aktualizują CRM, ponownie wprowadzają te same dane klienta do narzędzi do zarządzania projektami i kontaktują się z członkami zespołu za pośrednictwem komunikatorów, aby sprawdzić, czy materiały kreatywne są gotowe.

W tym blogu przedstawiamy 15 platform do zarządzania sprzedażą reklam, które obiecują uporządkować ten chaos.

Od zunifikowanych obszarów roboczych, które zapewniają połączenie całego procesu od sprzedaży do dostawy, po specjalistyczne narzędzia stworzone dla konkretnych rodzajów zasobów reklamowych — uwzględniliśmy wszystko.

Oprogramowanie do zarządzania sprzedażą reklam w skrócie

W poniższej tabeli porównawczej zestawiono najlepsze opcje. 🛠️

ClickUp CRM, zadania, czat i dokumenty; super agenci AI; automatyczne przekazywanie zadań Od jednoosobowych firm do dużych Enterprise (wielofunkcyjne zespoły sprzedaży/operacyjne) Free Forever; dostępne są płatne plany Salesforce Media Chmura Model danych medialnych; Agentforce AI; Zarządzanie zamówieniami w wielu kanałach Globalne Enterprise (złożone organizacje medialne z wieloma działami) Od 165 USD/użytkownik/miesiąc (rozliczane rocznie) HubSpot Ads Śledzenie zwrotu z inwestycji w zamkniętej pętli; synchronizacja odbiorców CRM; automatyzacja marketingu Małe i średnie przedsiębiorstwa (zespoły sprzedaży zorientowane na marketing) Bezpłatne; płatne plany od 20 USD/licencja/miesiąc Pipedrive Wizualny proces sprzedaży Kanban; coaching oparty na działaniach; asystent AI Małe i średnie przedsiębiorstwa (szybcy, wizualni przedstawiciele handlowi) Płatne plany od 19 USD/użytkownik/miesiąc Freshsales Freddy AI – ocena potencjalnych klientów; wbudowana funkcja telefonu/e-maila; sekwencje sprzedaży Małe i średnie firmy (Teams, które stawiają na kontakt z potencjalnymi klientami) Free; płatne plany od 11 USD/użytkownik/miesiąc Zoho CRM Zia AI; Projektant interfejsu użytkownika Canva; Głęboka integracja z ekosystemem Zoho Solo to Enterprise (oszczędne, skalowalne Teams) Free; płatne plany od 20 USD/użytkownik/miesiąc ADvendio Natywne dla Salesforce; wielokanałowe zasoby; automatyzacja rozliczania Średnie i Enterprise (wydawcy i specjaliści ds. operacji reklamowych) Niestandardowe ceny Google Ad Manager Ujednolicona aukcja; Dynamiczna alokacja; Zaawansowane raportowanie zysków Średnie i duże wydawnictwa (menedżerowie ds. operacji reklamowych i rentowności) Niestandardowe ceny Meta Ads Manager Zalety+ Kreatywna AI; Precyzyjne targetowanie; Zasięg międzyplatformowy Od małych do dużych agencji (marketerzy mediów społecznościowych i performance) Brak opłat za platformę (płatność za wyświetlenie reklamy) Zendesk Sell Ujednolicony widok sprzedaży/wsparcia; inteligentne listy; mobilne narzędzia sprzedaży Małe i średnie przedsiębiorstwa (zespoły sprzedaży skupione na relacjach) Płatne plany od 25 USD miesięcznie Insightly Powiązanie relacji; Zintegrowane śledzenie projektów; AppConnect Małe i średnie firmy (Teams zajmujące się sprzedażą i dostawą) Płatne plany od 29 USD/użytkownik/miesiąc Monday Sales CRM Tablice bez kodowania; Wizualne śledzenie transakcji; Wzbogacanie leadów dzięki AI Małe i średnie przedsiębiorstwa (wizualne, współpracujące Teams sprzedaży) Bezpłatne; płatne plany od 18 USD/licencja/miesiąc WideOrbit Zarządzanie ruchem telewizyjnym; Automatyzacja rozliczeń; Analiza zasięgu Organizacje mediów telewizyjnych i radiowych (Teams ds. sprzedaży i ruchu telewizyjnego/radiowego) Niestandardowe ceny Bitrix24 Kompleksowy system CRM; Połączenia wideo; Opcja samodzielnego hostingu; Społecznościowy intranet Od jednoosobowych do średnich firm (Teams potrzebujące kompletnego rozwiązania „Business-in-a-Box”) Niestandardowe ceny AdRoll Retargeting międzykanałowy; Raportowanie atrybucji; Sztuczna inteligencja Lookalike /AI Małe i średnie przedsiębiorstwa (zespoły ds. rozwoju e-commerce i D2C) Niestandardowe ceny

Jak oceniamy oprogramowanie w ClickUp Nasz zespół redakcyjny stosuje przejrzysty, oparty na badaniach i neutralny wobec dostawców proces, dzięki czemu możesz mieć pewność, że nasze rekomendacje opierają się na rzeczywistej wartości produktów. Oto szczegółowy opis tego, jak oceniamy oprogramowanie w ClickUp.

Czym jest oprogramowanie do zarządzania sprzedażą reklam?

Oprogramowanie do zarządzania sprzedażą reklam to specjalistyczna platforma, która pomaga firmom medialnym, wydawcom i zespołom reklamowym zarządzać całym cyklem sprzedaży reklam. Proces ten rozpoczyna się od generowania leadów i tworzenia ofert, a kończy na realizacji kampanii i śledzeniu przychodów.

Wypełnia lukę między tradycyjnymi funkcjami CRM a specyficznymi potrzebami związanymi ze sprzedażą zasobów reklamowych w kanałach cyfrowych, drukowanych, telewizyjnych i zewnętrznych. Zamiast korzystać z wielu niepowiązanych ze sobą narzędzi, zintegrowane obszary robocze eliminują tę fragmentację, konsolidując wszystko w jednej, ujednoliconej platformie.

Kluczowe elementy tych platform obejmują:

Zarządzanie procesem sprzedaży: śledzenie związków z reklamodawcami od momentu nawiązania kontaktu do zawarcia transakcji zamkniętej

Zarządzanie zasobami: widoczność w odniesieniu do dostępnych miejsc reklamowych i harmonogramów

Automatyzacja ofert i umów: usprawnienie procesu od wyceny do zamknięcia transakcji, od pakietu medialnego po zlecenie reklamowe.

Koordynacja kampanii: zapewnienie zgodności materiałów kreatywnych, terminów i wyników z przebiegiem kampanii

Śledzenie przychodów i raportowanie: monitorowanie wyników w stosunku do celów w celu lepszego zarządzania zyskami.

⚡️ Archiwum szablonów: zatwierdzone przez ekspertów szablony reklamowe dla marketerów

Czego szukać w oprogramowaniu do zarządzania sprzedażą reklam

Twój zespół boryka się z trudnościami, ponieważ wybrałeś narzędzie na podstawie długiej listy kontrolnej funkcji, które okazały się niepasujące do rzeczywistego cyklu pracy.

Wybór najlepszego narzędzia do zarządzania sprzedażą reklam zależy od tego, czy sprzedajesz zasoby reklamowe bezpośrednio, programowo czy hybrydowo, a także od tego, jak zintegrowane muszą być procesy sprzedaży i dostawy. Oto, na co należy zwrócić uwagę:

Zarządzanie procesem sprzedaży i kontaktami: oprogramowanie powinno umożliwiać obsługę złożonych związków z reklamodawcami, z którymi kontaktuje się wiele osób. Powinno pozwalać na śledzenie transakcji dotyczących różnych produktów reklamowych (takich jak reklamy graficzne, wideo i sponsoring) oraz zapewnić wsparcie dla niestandardowych etapów sprzedaży, które odpowiadają rzeczywistym procesom.

Funkcje koordynacji kampanii: zapewnij płynne przekazywanie zadań przez dział sprzedaży do działu operacyjnego bez konieczności ponownego wprowadzania danych. Narzędzie powinno łączyć oferty z rzeczywistymi zadaniami kampanii i zapewniać widoczność w zakresie statusu kreacji, ruchu i dat uruchomienia.

Raportowanie i analiza przychodów: Musisz mieć możliwość podglądu wartości potencjalnych klientów, Musisz mieć możliwość podglądu wartości potencjalnych klientów, celów sprzedażowych OKR , wskaźników skuteczności i dokładności prognoz w czasie rzeczywistym. Poszukaj oprogramowania, które prowadzi śledzenie przychodów w odniesieniu do celów według przedstawicieli handlowych lub klientów i oferuje konfigurowalne raporty bez konieczności angażowania analityka danych.

Integracja i automatyzacja cyklu pracy: Odpowiednie narzędzie łączy się z serwerem reklam, systemem rozliczeniowym i aplikacjami komunikacyjnymi. Powinno ono automatyzować działania następcze, aktualizacje statusu i powiadomienia o przekazaniu sprawy, wykorzystując AI do ustalania priorytetów potencjalnych klientów.

📮 ClickUp Insight: 1 na 4 pracowników korzysta z co najmniej czterech narzędzi tylko po to, aby stworzyć kontekst w pracy. Kluczowe informacje mogą być ukryte w wiadomości e-mail, rozwinięte w wątku na Slacku i udokumentowane w oddzielnym narzędziu, co zmusza zespoły do tracenia czasu na poszukiwanie informacji zamiast wykonywania pracy. ClickUp łączy cały cykl pracy w jedną zunifikowaną platformę. Dzięki funkcjom takim jak ClickUp Zarządzanie projektami e-mailowymi, ClickUp Chat, ClickUp Docs i ClickUp Brain wszystko pozostaje połączone, zsynchronizowane i natychmiast dostępne. Pożegnaj się z „pracą nad pracą” i odzyskaj swoją wydajność. 💫 Rzeczywiste wyniki: Dzięki ClickUp zespoły mogą zaoszczędzić ponad 5 godzin tygodniowo, co daje ponad 250 godzin rocznie na osobę, eliminując przestarzałe procesy zarządzania wiedzą. Wyobraź sobie, co Twój zespół mógłby osiągnąć, mając dodatkowy tydzień wydajności w każdym kwartale!

📮 ClickUp Insight: 1 na 4 pracowników korzysta z co najmniej czterech narzędzi tylko po to, aby stworzyć kontekst w pracy. Kluczowe informacje mogą być ukryte w wiadomości e-mail, rozwinięte w wątku na Slacku i udokumentowane w oddzielnym narzędziu, co zmusza zespoły do tracenia czasu na poszukiwanie informacji zamiast wykonywania pracy. ClickUp łączy cały cykl pracy w jedną zunifikowaną platformę. Dzięki funkcjom takim jak ClickUp Zarządzanie projektami e-mailowymi, ClickUp Chat, ClickUp Dokumenty i ClickUp Brain wszystko pozostaje połączone, zsynchronizowane i natychmiast dostępne. Pożegnaj się z „pracą nad pracą” i odzyskaj swoją wydajność. 💫 Rzeczywiste wyniki: Dzięki ClickUp zespoły mogą zaoszczędzić ponad 5 godzin tygodniowo, co daje ponad 250 godzin rocznie na osobę, eliminując przestarzałe procesy zarządzania wiedzą. Wyobraź sobie, co Twój zespół mógłby osiągnąć, mając dodatkowy tydzień wydajności w każdym kwartale!

15 najlepszych programów do zarządzania sprzedażą reklam

1. ClickUp (najlepsze rozwiązanie do ujednolicenia cykli pracy od sprzedaży do dostawy)

Zarządzaj wszystkimi dokumentami, projektami, rozmowami i nie tylko na jednej kompleksowej platformie dzięki ClickUp.

Sprzedaż reklam rzadko kończy się niepowodzeniem z powodu prezentacji. Niepowodzenia zdarzają się podczas przekazywania.

Transakcja zostaje sfinalizowana, entuzjazm jest ogromny, a potem pojawia się rzeczywistość. Brief znajduje się w jednym miejscu, szczegóły kampanii są w skrzynce odbiorczej kogoś innego, osie czasu są „omawiane” na czacie, a dział marketingu rozpoczyna realizację bez pełnego kontekstu. Zanim pojawiają się pytania, impet już słabnie.

Jako pierwsze na świecie zintegrowane środowisko pracy oparte na sztucznej inteligencji, ClickUp rozwiązuje ten problem, traktując sprzedaż reklam i marketing jako jeden ciągły cykl pracy, a nie dwie oddzielne działy przekazujące sobie notatki za pomocą różnych narzędzi. Oto jak to działa.

Sprzedaż zarządza procesem sprzedaży w ClickUp CRMTwój zespół sprzedaży śledzi reklamodawców, agencje, wartości transakcji, zasoby i etapy bezpośrednio w ClickUp CRM . Pola niestandardowe rejestrują wszystko, co ma znaczenie dla reklam. Budżet, lokalizacje, formaty, daty emisji, odbiorcy i wymagania kreatywne. Nic nie jest ukryte w prezentacji lub wątku e-mailowym. W miarę przechodzenia transakcji przez kolejne etapy, ClickUp utrzymuje aktualny, widoczny proces sprzedaży, który jest już widoczny dla działu marketingu.

Łatwo rejestruj kluczowe szczegóły dzięki polom niestandardowym w zadaniach ClickUp.

Marketing działa w pełnym kontekście sprzedaży Marketing działa bezpośrednio z zadaniem ClickUp , powiązanego z pierwotną transakcją. Briefy kreatywne, specyfikacje, zatwierdzenia i listy kontrolne dotyczące uruchomienia znajdują się w tym samym obszarze roboczym. Jeśli ktoś zapyta: „Dlaczego ta reklama ma taką strukturę?”, odpowiedź jest już gotowa. ClickUp Brain tworzy połączenie między poprzednimi kampaniami, notatkami z cyklu sprzedaży, wskaźnikami wydajności i rozmowami, dzięki czemu zespoły nie tracą czasu na wyszukiwanie lub ponowne wyjaśnianie.

Każda rozmowa, element działania i zadanie można wyszukać za pomocą AI w ClickUp.

Zamknięcie transakcji → automatyczne rozpoczęcie realizacji Gdy szansa sprzedaży przechodzi do statusu Zamknięta/Wygrana, ClickUp Automations i Super Agents przejmują kontrolę. Natychmiast tworzone są zadania związane z kampanią. Przypisywani są właściciele. Terminy realizacji są wypełniane na podstawie osi czasu kampanii. Generowany jest połączony folder kampanii lub dokument z wypełnionymi wszystkimi szczegółami transakcji.

Twórz niestandardowych agentów AI z wstępnie skonfigurowanymi instrukcjami za pomocą ClickUp Super Agents.

Aktualizacje przepływają automatycznie do działu sprzedażyW miarę postępów działań marketingowych aktualizacje statusu zadań i kamienie milowe są przekazywane do działu sprzedaży bez konieczności organizowania dodatkowych spotkań. Agenci mogą automatycznie publikować podsumowania, sygnalizować opóźnienia lub podkreślać gotowość do uruchomienia. Dział sprzedaży zawsze wie, co jest aktualne, co jest zablokowane i co będzie dalej. Oznacza to lepszą komunikację z klientem i mniej pośpiechu w ostatniej chwili.

Współpraca pozostaje scentralizowana, a nie rozproszonaZamiast przeskakiwać między Slackiem, e-mailem i spotkaniami, zespoły współpracują w ClickUp Chat , tuż obok zadań i kampanii, które omawiają. Rozmowy pozostają powiązane z pracą, a nie zagubione w wątkach, których nikt nie może później znaleźć.

Komunikuj się ze swoim zespołem i twórz zadania w oknie czatu dzięki ClickUp Chat.

ClickUp eliminuje tarcia między sprzedażą reklam a ich realizacją. Sprzedaż szybciej finalizuje transakcje, ponieważ realizacja jest przewidywalna. Dział marketingu uruchamia kampanie z mniejszą liczbą niespodzianek, ponieważ kontekst jest zakończony. Kierownictwo uzyskuje rzeczywistą widoczność w procesie sprzedaży, obciążeniu i realizacji bez konieczności śledzenia aktualizacji!

Najlepsze funkcje ClickUp

ClickUp CRM: Twórz niestandardowe procesy sprzedaży, które odzwierciedlają rzeczywisty proces sprzedaży reklam, z etapami pozyskiwania klientów, składania ofert, negocjacji i zamknięcia transakcji. Możesz śledzić wartości transakcji, przewidywane daty zamknięcia i prawdopodobieństwo, aby generować dokładne prognozy, a także połączać kontakty z firmami, aby zobaczyć pełną historię powiązań w jednym widoku.

Panele ClickUp: Uzyskaj widoczność w czasie rzeczywistym w zakresie wartości potencjalnych klientów, wskaźników skuteczności i przychodów w stosunku do celów, bez konieczności oczekiwania na cotygodniowe raporty. Twórz niestandardowe Uzyskaj widoczność w czasie rzeczywistym w zakresie wartości potencjalnych klientów, wskaźników skuteczności i przychodów w stosunku do celów, bez konieczności oczekiwania na cotygodniowe raporty. Twórz niestandardowe panele sprzedaży pokazujące transakcje według przedstawicieli handlowych lub linii produktów, dzięki czemu możesz natychmiast wykrywać wąskie gardła i podejmować działania, zanim szanse przepadną.

ClickUp Brain: Skorzystaj z pomocy opartej na AI, która naprawdę rozumie kontekst sprzedaży, ponieważ ma połączenie z całym obszarem roboczym. Podsumuj historię komunikacji z klientem przed rozmowami wstępnymi, przygotuj spersonalizowane e-maile z podsumowaniem spotkania na podstawie notatek i wyodrębnij transakcje wymagające uwagi na podstawie wzorców aktywności.

ClickUp Automatyzacje: Wyeliminuj ręczne przekazywanie zadań i aktualizacje statusu dzięki cyklom pracy opartym na regułach. Automatycznie powiadamiaj dział operacyjny o zamknięciu transakcji, twórz zadania związane z ustawieniami kampanii z wstępnie wypełnionymi danymi klienta i uruchamiaj przypomnienia o dalszych działaniach, gdy transakcje utkną w martwym punkcie.

ClickUp Dokumenty: Przechowuj oferty, pakiety medialne i szablony zamówień reklamowych w połączeniu z transakcjami i kampaniami. Współpracuj nad odpowiedziami na zapytania ofertowe w czasie rzeczywistym, korzystając z funkcji komentowania i historii wersji, dzięki czemu nic nie zgubi się w załącznikach do wiadomości e-mail. Przechowuj oferty, pakiety medialne i szablony zamówień reklamowych w połączeniu z transakcjami i kampaniami. Współpracuj nad odpowiedziami na zapytania ofertowe w czasie rzeczywistym, korzystając z funkcji komentowania i historii wersji, dzięki czemu nic nie zgubi się w załącznikach do wiadomości e-mail.

Zalety i wady ClickUp

Zalety:

Zamiast płacić za oddzielne narzędzia CRM i zarządzania projektami, wszystko znajduje się na jednej platformie, dzięki czemu informacje o klientach i status kampanii są zawsze połączone.

Niezależnie od tego, czy sprzedajesz kampanie bezpośrednie, czy zasoby programowe, pola niestandardowe i widoki ClickUp dostosowują się do Twojego procesu.

ClickUp Brain staje się coraz bardziej inteligentny w miarę korzystania z niego przez zespół, ucząc się na podstawie konkretnych wzorców sprzedaży i transakcji o powodzeniu, aby zapewnić lepsze sugestie.

Wady:

Na początku bogactwo opcji niestandardowych może wydawać się przytłaczające, ale Teams mogą skorzystać na rozpoczęciu pracy od szablonów.

Funkcjonalność aplikacji mobilnej, choć kompleksowa, nie obejmuje jeszcze wszystkich funkcji dostępnych w wersji na komputery stacjonarne.

Ceny ClickUp

Oceny i recenzje ClickUp

G2: 4,7/5 (ponad 10 900 recenzji)

Capterra: 4,7/5 (ponad 4100 recenzji)

Co użytkownicy mówią o ClickUp w praktyce?

Opinia użytkownika:

Elastyczność ClickUp jest dla nas największą zaletą. Dostosowaliśmy całą przestrzeń roboczą do naszych cykli pracy, zamiast dostosowywać nasze procesy do narzędzia. Korzystamy z niego w działach obsługi klienta, rozwoju, operacyjnym, zgodności, finansowym i technicznym, a zgromadzenie wszystkiego w jednym miejscu zapewniło nam solidną strukturę i widoczność. Niestandardowe statusy, pola, automatyzacje i pulpity nawigacyjne pomagają nam płynnie przeprowadzać procesy wdrażania, zapewniania zgodności, integracji i wewnętrznego śledzenia, znacznie zmniejszając zależność od wiadomości e-mail i działań następczych.

Elastyczność ClickUp jest dla nas największą zaletą. Dostosowaliśmy całą przestrzeń roboczą do naszych cykli pracy, zamiast dostosowywać nasze procesy do narzędzia. Korzystamy z niego w działach obsługi klienta, rozwoju, operacyjnym, zgodności, finansowym i technicznym, a zgromadzenie wszystkiego w jednym miejscu zapewniło nam solidną strukturę i widoczność. Niestandardowe statusy, pola, automatyzacje i pulpity nawigacyjne pomagają nam płynnie przeprowadzać procesy wdrażania, zapewniania zgodności, integracji i wewnętrznego śledzenia, znacznie zmniejszając zależność od wiadomości e-mail i działań następczych.

2. Salesforce Media Cloud (najlepsze rozwiązanie dla złożonych operacji medialnych w Enterprise)

za pośrednictwem Salesforce

Salesforce Media Cloud to potężne narzędzie dla dużych firm medialnych, które muszą radzić sobie ze złożonymi, wielokanałowymi operacjami reklamowymi. Wykracza ono daleko poza podstawowe funkcje CRM, oferując specjalnie zaprojektowany model danych branżowych, który łączy sprzedaż, zarządzanie subskrybentami i monetyzację zawartości.

Platforma posiada funkcję potężnego silnika CPQ, który bez trudu radzi sobie ze złożonymi cenami opartymi na atrybutach i sezonowymi mnożnikami. Dzięki niedawnej integracji z Agentforce AI zespoły mogą teraz proaktywnie uzyskiwać informacje i przeprowadzać automatyzację procesu od wyceny do płatności w kanałach cyfrowych i linearnych.

Skutecznie eliminuje problem „silosów danych”, łącząc prognozę zasobów i zarządzanie zamówieniami w jednym miejscu. Chociaż wdrożenie wymaga poważnego zaangażowania, korzyścią jest uzyskanie jednego źródła informacji dla całego łańcucha wartości mediów. Jest to dobry wybór dla organizacji, które chcą zwiększyć przychody z reklam, zachowując jednocześnie dokładność rozliczeń.

Najlepsze funkcje Salesforce Media Cloud w chmurze

Zarządzanie sprzedażą reklam: śledź złożone transakcje medialne obejmujące wiele produktów i modeli cenowych w ujednoliconym widoku.

System zarządzania zamówieniami: przekształcaj zamknięte transakcje w zamówienia operacyjne bez konieczności ponownego wprowadzania danych lub ręcznego przekazywania informacji.

Optymalizacja przychodów: Wykorzystaj sztuczną inteligencję Einstein AI, aby zidentyfikować możliwości cenowe i przeprowadzić prognozę popytu.

Zalety i wady Salesforce Media Cloud w chmurze

Zalety:

Stworzone specjalnie z myślą o specyficznych cyklach pracy związanych z sprzedażą reklam, ograniczające potrzebę niestandardowego dostosowywania do indywidualnych potrzeb

Zapewnia ujednolicony widok kanałów cyfrowych, telewizyjnych i drukowanych.

Skalowalne, aby obsłużyć wielkość i złożoność dużych organizacji medialnych

Wady:

Wdrożenie jest złożone i często wymaga pomocy zewnętrznych konsultantów.

Szeroki zakres funkcji powoduje, że opanowanie obsługi oprogramowania wymaga sporo czasu.

Niestandardowe dostosowania wymagają specjalistycznej wiedzy z zakresu rozwoju Salesforce.

Ceny Salesforce Media Cloud

Growth: Od 165 USD za użytkownika miesięcznie (rozliczane rocznie)

Zaawansowane: od 475 USD za użytkownika miesięcznie (rozliczane rocznie)

Oceny i recenzje Salesforce Media Cloud

G2: 4,3/5 (ponad 18 000 recenzji)

Capterra: 4,4/5 (ponad 18 700 recenzji)

Co mówią użytkownicy Salesforce Media Cloud w chmurze?

Opinia użytkownika:

Dla mnie najważniejszą funkcją jest automatyzacja platformy. Journey Builder, segmentacja odbiorców i kampanie oparte na wyzwalaczach są bardzo skuteczne, jeśli są dobrze skonfigurowane. Chociaż na początku trzeba się trochę nauczyć, to jak już się zorientujesz, system jest niezawodny i wymaga minimalnej konserwacji. Kolejną ważną zaletą jest możliwość konsolidacji danych z różnych źródeł. Wykorzystanie Marketing Cloud w połączeniu z Data Cloud naprawdę zmieniło mój cykl pracy. Ta kombinacja pozwala mi uzyskać cenne informacje, tworzyć bardziej inteligentne segmenty, aktywować odbiorców i dostarczać spersonalizowane komunikaty, które są naprawdę trafne i celowe.

Dla mnie najważniejszą funkcją jest automatyzacja platformy. Journey Builder, segmentacja odbiorców i kampanie oparte na wyzwalaczach są bardzo skuteczne, jeśli są dobrze skonfigurowane. Chociaż na początku trzeba się trochę nauczyć, to jak już się zorientujesz, system jest niezawodny i wymaga minimalnej konserwacji. Kolejną ważną zaletą jest możliwość konsolidacji danych z różnych źródeł. Wykorzystanie Marketing Cloud w połączeniu z Data Cloud naprawdę zmieniło mój cykl pracy. Ta kombinacja pozwala mi uzyskać cenne informacje, tworzyć bardziej inteligentne segmenty, aktywować odbiorców i dostarczać spersonalizowane komunikaty, które są naprawdę trafne i celowe.

Pożegnaj się z „rozrostem sztucznej inteligencji”. BrainGPT to specjalistyczna aplikacja komputerowa ClickUp, zaprojektowana jako główny interfejs do pracy. Znajduje się na pulpicie i jest gotowa do działania na podstawie wszelkich informacji znajdujących się na komputerze i w podłączonych aplikacjach.

🧠 BrainGPT: Twoje centrum dowodzenia AI Pożegnaj się z „rozrostem sztucznej inteligencji”. BrainGPT to specjalistyczna aplikacja komputerowa ClickUp, zaprojektowana jako główny interfejs do pracy. Znajduje się na pulpicie i jest gotowa do działania na podstawie wszelkich informacji z komputera i podłączonych aplikacji. Uniwersalne wyszukiwanie kontekstowe: przeszukuj jednocześnie ClickUp, Google Drive, Slack i GitHub. BrainGPT nie tylko wyszukuje pliki, ale także rozumie kontekst rozmów i historię projektów.

Inteligencja niezależna od modelu: przełączaj się między najlepszymi modelami LLM na świecie — w tym GPT-5. 1, Claude 4. 5 i Gemini 3 — zachowując bezpieczeństwo i prywatność danych w swoich obszarach roboczych.

Talk-to-Text: zoptymalizowane dla przedstawicieli handlowych zajmujących się sprzedażą reklam, wiodące w branży oprogramowanie do zamiany głosu na tekst pozwala dyktować briefy kreatywne lub notatki ze spotkań 4 razy szybciej niż podczas pisania na klawiaturze, bezpośrednio w dowolnej aplikacji. Zintegruj wszystkie swoje zadania, aby uzyskać szybsze wyniki dzięki ClickUp BrainGPT.

3. HubSpot Marketing Hub (najlepsze rozwiązanie do atrybucji potencjalnych klientów zintegrowane z CRM)

za pośrednictwem HubSpot Marketing Hub

Zespoły marketingowe wyświetlają reklamy w narzędziach przeznaczonych dla konkretnych platform, podczas gdy dział sprzedaży pracuje w oddzielnym systemie CRM. Ta rozbieżność uniemożliwia sprawdzenie, które kampanie faktycznie generują przychody, a które tylko kliknięcia, co prowadzi do marnowania środków na reklamę.

HubSpot Marketing Hub został stworzony z myślą o nowoczesnych zespołach, które uważają, że marketing i sprzedaż nie powinny być rozdzielnymi działaniami. Jego wyróżniającą funkcją jest możliwość bezpośredniego połączenia reklam Google, Meta i LinkedIn z danymi CRM, co pozwala na tworzenie prawdziwie zamkniętych systemów raportowania.

Zamiast tylko śledzenia kliknięć, możesz zobaczyć, która konkretna kampania reklamowa doprowadziła do podpisania umowy i wysokiej wartości w całym okresie współpracy. Platforma umożliwia automatyczną synchronizację list CRM z platformami reklamowymi, dzięki czemu retargeting jest precyzyjnie ukierunkowany na rzeczywistych potencjalnych klientów.

Dzięki dodaniu funkcji „ChatSpot” i predykcyjnej oceny potencjalnych klientów oprogramowanie pomaga zidentyfikować tych, którzy są gotowi do zakupu, zanim jeszcze o to poproszą. Upraszcza chaos związany z atrybucją wielokanałową, przedstawiając go w formie wizualnych pulpitów nawigacyjnych, które są zrozumiałe dla każdego członka zespołu. Dla rozwijających się marek oferuje idealne połączenie zaawansowanej automatyzacji i interfejsu, który nie wymaga wykształcenia informatycznego.

Najlepsze funkcje HubSpot Marketing Hub

Odbiorcy obsługiwani przez CRM: synchronizuj listy kontaktów bezpośrednio z platformami reklamowymi, aby kierować reklamy na podstawie rzeczywistych danych klientów.

Raportowanie atrybucji: sprawdź, które kampanie reklamowe przyczyniają się do rzeczywistych przychodów, a nie tylko do kliknięć lub wypełnienia formularzy.

Zalecenia dotyczące optymalizacji reklam: Uzyskaj sugestie dotyczące poprawy skuteczności kampanii na podstawie wyników CRM.

Zalety i wady HubSpot Marketing Hub

Zalety:

Zapewnia prawdziwie zamknięte raportowanie poprzez śledzenie kontaktów w całym procesie sprzedaży.

Uproszczenie zarządzania odbiorcami poprzez synchronizację segmentów CRM na różnych platformach

Oferuje natywną integrację dla zespołów już korzystających z HubSpot CRM.

Wady:

Funkcjonalność jest ograniczona do Google, Facebooka/Instagramu i LinkedIn.

Zaawansowane funkcje zarządzania reklamami nadal wymagają pracy na natywnych platformach.

Dokładność atrybucji zależy od prawidłowych ustawień śledzenia

Ceny HubSpot Marketing Hub

Free

Starter: od 20 USD miesięcznie

Professional: od 890 USD miesięcznie

Enterprise: od 3600 USD miesięcznie

Oceny i recenzje HubSpot Marketing Hub

G2: 4,4/5 (ponad 11 000 recenzji)

Capterra: 4,5/5 (ponad 6000 recenzji)

Co użytkownicy mówią o HubSpot Marketing Hub?

Opinia użytkownika:

W HubSpot Marketing Hub najbardziej podoba mi się to, że jest bardzo wygodny w użyciu, a także to, że możemy generować i organizować potencjalnych klientów całego zespołu za pośrednictwem jednego portalu, dzięki czemu wszystko jest proste i każdy może skutecznie przeglądać swoich potencjalnych klientów.

W HubSpot Marketing Hub najbardziej podoba mi się to, że jest bardzo wygodny w użyciu, a także to, że możemy generować i organizować potencjalnych klientów całego zespołu za pośrednictwem jednego portalu, dzięki czemu wszystko jest proste i każdy może skutecznie przeglądać swoich potencjalnych klientów.

📖 Czytaj więcej: Ponad 15 przykładów skutecznych kampanii reklamowych

📖 Czytaj więcej: Ponad 15 przykładów skutecznych kampanii reklamowych

4. Pipedrive (najlepsze rozwiązanie do sprzedaży opartej na aktywności wizualnej)

za pośrednictwem Pipedrive

Pipedrive zostało zaprojektowane przez sprzedawców dla sprzedawców, priorytetowo traktując rzeczywisty przebieg transakcji, a nie administracyjne obowiązki. Jest pionierem wizualnego procesu sprzedaży w stylu Kanban, który sprawia, że niezwykle łatwo jest zobaczyć, gdzie dokładnie znajduje się każdy reklamodawca w lejku sprzedażowym.

Filozofia „sprzedaży opartej na działaniach” gwarantuje, że przedstawiciele handlowi zawsze koncentrują się na kolejnym kroku, niezależnie od tego, czy jest to rozmowa telefoniczna, czy przegląd briefu kreatywnego. Asystent sprzedaży oparty na AI działa jak osobisty trener, sygnalizując zastój w transakcjach i sugerując najlepszy moment na kontakt z klientami. Można zautomatyzować powtarzalne zadania, takie jak tworzenie zadania kampanii, gdy transakcja osiąga etap negocjacji, bez pomocy działu IT.

Platforma jest znana z łatwości obsługi, co oznacza, że Twój zespół będzie z niej faktycznie korzystał, zamiast walczyć z nią. Jest to proste narzędzie do finalizowania transakcji dla zespołów, które chcą szybkiego procesu sprzedaży bez zbędnych komplikacji.

Najlepsze funkcje Pipedrive

Wizualny proces sprzedaży: przeciągaj i upuszczaj transakcje między etapami, uzyskując natychmiastową widoczność dotyczącą stanu procesu sprzedaży.

Sprzedaż oparta na działaniach: śledź i planuj działania, które przyspieszają zawieranie transakcji, z przypomnieniami o nadchodzących działaniach.

Asystent sprzedaży AI: Uzyskaj sugestie automatyzowane dotyczące kolejnych kroków i priorytetów transakcji w oparciu o wzorce procesu sprzedaży.

Zalety i wady Pipedrive

Zalety:

Przejrzysty, wizualny projekt sprzyja przyjęciu rozwiązania przez przedstawicieli handlowych.

Każda funkcja została zaprojektowana tak, aby pomóc w finalizowaniu transakcji, a nie tylko w śledzeniu administracyjnym.

Aplikacja mobilna zapewnia pełny dostęp do procesu sprzedaży, co jest niezbędne dla zespołów sprzedaży terenowej.

Wady:

W przeciwieństwie do innych alternatyw dla Pipedrive nie posiada rozbudowanych funkcji automatyzacji marketingu i zarządzania kampaniami.

Funkcje raportowania nie dorównują rozbudowie platform CRM dla przedsiębiorstw Enterprise.

Opcje niestandardowego dostosowywania są bardziej ograniczone niż w przypadku wysoce elastycznych platform.

Ceny Pipedrive

Essential: 19 USD za użytkownika miesięcznie

Zaawansowane: 34 USD za użytkownika miesięcznie

Professional: 64 USD za użytkownika miesięcznie

Power/Enterprise: 89 USD za użytkownika miesięcznie

Oceny i recenzje Pipedrive

G2: 4,3/5 (ponad 1800 recenzji)

Capterra: 4,5/5 (ponad 2900 recenzji)

Co użytkownicy mówią o Pipedrive w praktyce?

Opinia użytkownika:

Uważam, że Pipedrive doskonale nadaje się do zarządzania moimi klientami i rozmowami telefonicznymi. Bardzo podoba mi się to, że pozwala mi organizować informacje i kontaktować się z klientami, a jednocześnie śledzić, do kogo dzwoniłem, ile razy i z jakiego powodu. Doceniam również możliwość robienia notatek dotyczących moich interakcji, co pomaga mi zachować porządek w kontaktach z każdym klientem.

Uważam, że Pipedrive doskonale nadaje się do zarządzania moimi klientami i rozmowami telefonicznymi. Bardzo podoba mi się to, że pozwala mi organizować informacje i kontaktować się z klientami, a jednocześnie śledzić, do kogo dzwoniłem, ile razy i z jakiego powodu. Wartość ma dla mnie również możliwość robienia notatek dotyczących moich interakcji, co pomaga mi zachować porządek w kontaktach z każdym klientem.

5. Freshsales (najlepsze rozwiązanie do oceny potencjalnych klientów oparte na AI)

źródło: Freshsales

Freshsales wnosi nową jakość do procesu sprzedaży reklam, integrując komunikację i AI bezpośrednio z ekranem transakcji. Opracowana przez firmę AI Freddy ocenia potencjalnych klientów w czasie rzeczywistym, pomagając zignorować nieistotne informacje i skupić się na reklamodawcach o wysokim poziomie zainteresowania.

Dzięki wbudowanym funkcjom telefonu, e-maila i czatu Twój zespół nie musi przełączać się między zakładkami, aby zarejestrować rozmowę lub nagrywać rozmowę z klientem. Funkcja „Sekwencje sprzedaży” platformy pozwala zautomatyzować spersonalizowane działania, które sprawiają wrażenie ludzkich, ale działają na autopilocie. Otrzymujesz pełny widok ścieżki klienta, w tym jego interakcje na stronie internetowej i poprzednie zgłoszenia do pomocy technicznej, wraz z notatkami sprzedażowymi.

Najlepsze funkcje Freshsales

Freddy AI: Uzyskaj inteligentną ocenę potencjalnych klientów, która nadaje priorytet kontaktom o największym prawdopodobieństwie konwersji na podstawie sygnałów zaangażowania.

Wbudowany telefon i poczta e-mail: wykonuj połączenia i wysyłaj e-maile bezpośrednio z rekordów kontaktów z automatycznym rejestrowaniem.

Sekwencje sprzedaży: Automatyzacja wieloetapowych kampanii marketingowych, które dostosowują się do reakcji potencjalnych klientów na poszczególne kroki.

Zalety i wady Freshsales

Zalety:

Ujednolicona komunikacja eliminuje konieczność przełączania się między narzędziami i poprawia wydajność.

AI dostarcza praktycznych sugestii opartych na danych użytkownika, a nie ogólnych porad.

Przejrzysty, nowoczesny interfejs zmniejsza obciążenie poznawcze związane z poruszaniem się po złożonych systemach.

Wady:

Zaawansowana personalizacja może wymagać wsparcia technicznego.

Głębia raportowania nie dorównuje platformom Enterprise

Ekosystem integracji jest mniejszy niż w przypadku głównych platform CRM.

Ceny Freshsales

Free: 0 USD

Wzrost: 11 USD za użytkownika miesięcznie

Pro: 47 USD za użytkownika miesięcznie

Enterprise: 71 USD za użytkownika miesięcznie

Oceny i recenzje Freshsales

G2: 4,5/5 (ponad 1100 recenzji)

Capterra: 4,5/5 (ponad 600 recenzji)

Co mówią o Freshsales użytkownicy w praktyce?

Opinia użytkownika:

Podoba mi się opłacalność Freshsales; za tę cenę otrzymujesz cały pakiet z wieloma funkcjami, takimi jak sekwencje i możliwość wysyłania masowych wiadomości e-mail. Konfiguracja była naprawdę łatwa, ponieważ program zapewnia wskazówki krok po kroku. Stworzyliśmy pola kont i firmy, a Freshsales zapewnia szablony do innych celów. Przetestowaliśmy działanie poczty e-mail bez połączonych skrzynek odbiorczych, a następnie przetestowaliśmy ją z ustawieniami DKIM, SPF i DMARC w Freshsales. Można używać sekwencji do wysyłania wiadomości e-mail przy użyciu określonej logiki, np. wysyłania wiadomości do klientów, którzy otworzyli wiadomości e-mail. Pozwala to na wysyłanie automatycznych kampanii e-mailowych, a dzięki funkcji masowej wysyłki e-maili możemy wysłać jedną wiadomość e-mail jako kampanię i spersonalizować każdy aspekt każdej wiadomości.

Podoba mi się opłacalność Freshsales; za tę cenę otrzymujesz cały pakiet z wieloma funkcjami, takimi jak sekwencje i możliwość wysyłania masowych wiadomości e-mail. Konfiguracja była naprawdę łatwa, ponieważ program zapewnia wskazówki krok po kroku. Stworzyliśmy pola kont i firmy, a Freshsales zapewnia szablony dla innych elementów. Przetestowaliśmy działanie poczty elektronicznej bez połączonych skrzynek odbiorczych, a następnie przetestowaliśmy ją z ustawieniami DKIM, SPF i DMARC w Freshsales. Można używać sekwencji do wysyłania wiadomości e-mail przy użyciu określonej logiki, np. wysyłania wiadomości follow-up do klientów, którzy otworzyli wiadomości e-mail. Pozwala to na wysyłanie automatycznych kampanii e-mailowych, a dzięki funkcji masowej wysyłki wiadomości e-mail możemy wysłać jedną wiadomość e-mail jako kampanię i spersonalizować każdy aspekt każdej wiadomości.

6. Zoho CRM (najlepsze pod względem przystępnej ceny i szerokich możliwości niestandardowego dostosowania)

za pośrednictwem Zoho CRM

Rozwijające się zespoły potrzebują skalowalnych funkcji CRM, ale platformy dla Enterprise są drogie, a narzędzia dla małych firm szybko stają się niewystarczające.

Zoho CRM to „kameleon” dla zespołów dbających o budżet, które nadal wymagają mocy na poziomie Enterprise i głębokiej personalizacji. Oferuje niesamowity zakres funkcji, od automatyzacji cyklu pracy po asystenta AI Zia, który może przewidywać zamknięcia transakcji i wykrywać anomalie w danych.

Studio projektowe Canvas platformy pozwala całkowicie przebudować interfejs użytkownika, aby dopasować go do specyficznej terminologii i cyklu pracy sprzedaży reklam Twojego zespołu. Ponieważ jest to część ogromnego ekosystemu Zoho, integruje się natywnie ze wszystkim, od oprogramowania do fakturowania po platformy webinarowe. Możesz skonfigurować „SalesSignals”, aby otrzymywać powiadomienia w momencie, gdy potencjalny klient otworzy Twoją wiadomość e-mail lub odwiedzi stronę z cennikiem, co pozwala na idealne wyczucie czasu.

Najlepsze funkcje Zoho CRM

Asystent Zia AI: Uzyskaj prognozy dotyczące prawdopodobieństwa zamknięcia transakcji i najlepszych momentów na kontakt z potencjalnymi klientami.

Automatyzacja cyklu pracy: Twórz złożone reguły automatyzacji bez kodowania, korzystając z wizualnego narzędzia do tworzenia cyklu pracy.

Komunikacja wielokanałowa: nawiązuj kontakt z potencjalnymi klientami za pośrednictwem e-maila, telefonu, czatu na żywo i mediów społecznościowych z poziomu systemu CRM.

Zalety i wady Zoho CRM

Zalety:

Oferuje wyjątkową wartość, zapewniając funkcje dla przedsiębiorstw bez kosztów związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej.

Głęboka integracja z innymi produktami Zoho tworzy ujednoliconą platformę biznesową.

Wysoka konfigurowalność, umożliwiająca dostosowanie do praktycznie każdego procesu sprzedaży

Wady:

Szeroki wybór opcji może przytłaczać nowych użytkowników.

Niektóre zaawansowane funkcje wymagają planów wyższego poziomu.

Czas wsparcia technicznego może się różnić.

Ceny Zoho CRM

Free

Standard: 20 USD za użytkownika miesięcznie

Professional: 35 USD za użytkownika miesięcznie

Enterprise: 50 USD za użytkownika miesięcznie

Ultimate: 65 USD za użytkownika miesięcznie

Oceny i recenzje Zoho CRM

G2: 4,1/5 (ponad 2600 recenzji)

Capterra: 4,3/5 (ponad 6900 recenzji)

Co użytkownicy mówią o Zoho CRM w praktyce?

Opinia użytkownika:

Dla zespołów poszukujących kontroli bez nadmiernego obciążenia przedsiębiorstwa, Zoho CRM jest niezwykle elastyczne i przystępne cenowo. Integracje ekosystemu Zoho są płynne, a opcje dostosowywania (pola niestandardowe, cykle pracy, automatyzacje) są rozbudowane. Doskonale nadaje się do śledzenia procesów sprzedaży, działań i działań następczych w jednej lokalizacji w celu rekrutacji lub operacji sprzedażowych. Po prawidłowym ustawieniu raportowanie jest niezawodne.

Dla zespołów poszukujących kontroli bez nadmiernego obciążenia przedsiębiorstwa, Zoho CRM jest niezwykle elastyczne i przystępne cenowo. Integracje ekosystemu Zoho są płynne, a opcje dostosowywania (pola, cykle pracy, automatyzacje) są rozbudowane. Doskonale nadaje się do śledzenia procesów sprzedaży, działań i działań następczych w jednej lokalizacji w celu rekrutacji lub sprzedaży. Po prawidłowym ustawieniu raportowanie jest niezawodne.

7. ADvendio (najlepsze rozwiązanie dla operacji reklamowych w środowisku Salesforce)

źródło: ADvendio

Firmy medialne korzystające z Salesforce do zarządzania relacjami z klientami często nie mają natywnych funkcji do zarządzania zasobami reklamowymi i zamówieniami, co powoduje tworzenie się silosów danych i utrudnia integrację.

ADvendio to potężne rozwiązanie natywne dla Salesforce, zaprojektowane specjalnie w celu wypełnienia luki między zakupem mediów a sprzedażą reklam. Ponieważ działa bezpośrednio w ekosystemie Salesforce, narzędzie to eliminuje potrzebę skomplikowanej synchronizacji danych i zapewnia jedno źródło informacji dla całej działalności reklamowej.

Platforma doskonale sprawdza się w zarządzaniu zasobami wielokanałowymi, umożliwiając śledzenie dostępności zasobów cyfrowych, drukowanych i zewnętrznych w czasie rzeczywistym. Wbudowany silnik finansowy automatyzuje złożony proces od podpisania zamówienia reklamowego do wystawienia faktury końcowej, znacznie ograniczając liczbę błędów ręcznych. Dzięki programowej integracji z głównymi platformami SSP i giełdami zapewnia ujednolicony widok zarówno bezpośrednich, jak i automatycznych strumieni przychodów.

Najlepsze funkcje ADvendio

Zarządzanie zamówieniami: Zarządzaj całym cyklem pracy sprzedaży reklam, od oferty po realizację kampanii, w ramach Salesforce.

Prognoza zasobów: sprawdź dostępność produktów reklamowych w czasie rzeczywistym przed podjęciem zobowiązań wobec klientów.

Integracja programowa: Stwórz połączenie między sprzedażą bezpośrednią a popytem programowym poprzez ujednolicone zarządzanie zasobami.

Zalety i wady ADvendio

Zalety:

Jako natywna aplikacja Salesforce eliminuje problemy związane z integracją.

Rozumie cykle pracy reklamowej, takie jak karty cennikowe i rekompensaty, których nie rozumieją narzędzia ogólne.

Dostosowuje się do różnych modeli biznesowych mediów, od wyłącznie cyfrowych po wielokanałowe.

Wady:

Wymaga platformy Salesforce jako platformy bazowej.

Złożoność wdrożenia odzwierciedla projekty Salesforce

Funkcje wykraczające poza operacje reklamowe mogą wymagać dodatkowych aplikacji Salesforce.

Ceny ADvendio

Niestandardowe ceny

Oceny i recenzje ADvendio

G2: 4,6/5 (ponad 15 recenzji)

Capterra: 4,8/5 (ponad 5 recenzji)

Co mówią o ADvendio użytkownicy w praktyce?

Opinia użytkownika:

Advendio to świetny system CRM, idealnie dostosowany do wszystkich procesów sprzedaży związanych ze sprzedażą usług medialnych. Zarządzanie klientami, klasyfikacja, oferty, potwierdzenia zamówień, wysyłki, raporty i wiele innych funkcji jest bardzo dobrze zaimplementowanych. System działa całkowicie w chmurze, nie musisz martwić się o tworzenie kopii zapasowych danych i konserwację oprogramowania, a jego dostępność jest dla mnie jak dotąd na poziomie 100%.

Advendio to świetny system CRM, idealnie dostosowany do wszystkich procesów sprzedaży związanych ze sprzedażą usług medialnych. Zarządzanie klientami, klasyfikacja, oferty, potwierdzenia zamówień, wysyłki, raporty i wiele innych funkcji jest bardzo dobrze zaimplementowanych. System działa całkowicie w chmurze, nie musisz martwić się o tworzenie kopii zapasowych danych i konserwację oprogramowania, a jego dostępność jest dla mnie jak dotąd na poziomie 100%.

8. Google Ad Manager (najlepsze rozwiązanie do optymalizacji cyfrowych zysków wydawców)

za pośrednictwem Google Ads

Google Ad Manager pozostaje złotym standardem dla wydawców, którzy muszą zmaksymalizować zyski z ogromnej liczby wyświetleń cyfrowych. Jego ujednolicona technologia aukcyjna zmusza wszystkie źródła popytu — w tym bezpośrednich nabywców i nabywców programowych — do jednoczesnej rywalizacji o każde miejsce reklamowe.

Ostatnio platforma została wzbogacona o „Interaktywne raporty”, które wykorzystują AI do proaktywnego wyszukiwania możliwości uzyskania przychodów i identyfikowania przeszkód w realizacji dostaw. Zapewnia ona szczegółową kontrolę nad zasobami, od standardowych banerów reklamowych po wysokowartościowe reklamy CTV i wideo. Funkcja dynamicznego przydzielania systemu gwarantuje, że nigdy nie stracisz pieniędzy, automatycznie nadając priorytet reklamom o najwyższej wartości w czasie rzeczywistym.

Chociaż interfejs jest znany ze swojej złożoności, bogactwo danych i integracja z szerszym ekosystemem Google sprawiają, że jest on niezbędny dla witryn o dużym natężeniu ruchu. Dla wydawców, którzy chcą mieć pełną kontrolę nad swoją strategią monetyzacji, platforma ta jest najlepszym rozwiązaniem w branży.

Najlepsze funkcje Google Ad Manager

Jednolita aukcja: zmaksymalizuj przychody, umożliwiając wszystkim źródłom popytu jednoczesną rywalizację o każde wyświetlenie.

Dynamiczna alokacja: automatycznie równoważy kampanie sprzedawane bezpośrednio z popytem programowym, aby zoptymalizować wskaźnik wypełnienia i zysk.

Zaawansowane raportowanie: zrozumienie wyników finansowych w różnych wymiarach, takich jak jednostki reklamowe, regiony geograficzne i urządzenia.

Zalety i wady Google Ad Manager

Zalety:

Integracja z ekosystemem reklamowym Google zapewnia znaczny popyt dla wydawców.

Zaawansowane algorytmy nieustannie optymalizują przychody w złożonych scenariuszach.

Skalowalne dla firm każdej wielkości, z Free pakietem dla mniejszych wydawców.

Wady:

Złożoność funkcji powoduje, że opanowanie obsługi programu wymaga sporo czasu.

Tworzy zależność od ekosystemu Google

Dostęp do wsparcia technicznego różni się w zależności od poziomu wydawcy.

Ceny Google Ad Manager

Niestandardowe ceny

Oceny i recenzje Google Ad Manager

G2: 4,2/5 (ponad 50 recenzji)

Capterra: 4,5/5 (ponad 30 recenzji)

Co użytkownicy mówią o Google Ad Manager w praktyce?

Opinia użytkownika:

Podoba mi się Google Ad Manager ze względu na zaawansowane funkcje kontroli reklam i szczegółowe analizy. Oferuje precyzyjne targetowanie, elastyczne formaty reklam i skuteczne narzędzia do optymalizacji przychodów. Doceniam również to, jak pomaga mi optymalizować wyświetlanie reklam, prowadzić śledzenie wyników i efektywnie maksymalizować przychody. Przejście z podstawowych sieci reklamowych i bezpośredniego umieszczania reklam na Google Ad Manager zapewniło lepszą kontrolę, skalowalność i szczegółowe raportowanie w jednej platformie.

Podoba mi się Google Ad Manager ze względu na zaawansowane funkcje kontroli reklam i szczegółowe analizy. Oferuje precyzyjne targetowanie, elastyczne formaty reklam i skuteczne narzędzia do optymalizacji przychodów. Doceniam również to, jak pomaga mi zoptymalizować wyświetlanie reklam, śledzić wyniki i efektywnie maksymalizować przychody. Przejście z podstawowych sieci reklamowych i bezpośredniego umieszczania reklam na Google Ad Manager zapewniło lepszą kontrolę, skalowalność i szczegółowe raportowanie w jednej platformie.

9. Meta Ads Manager (najlepsze rozwiązanie do kampanii w mediach społecznościowych)

za pośrednictwem Meta Ads

Zespoły często mają trudności z dotarciem do celowych odbiorców na platformach społecznościowych, marnując budżet na nieistotne wyświetlenia, ponieważ ręczna optymalizacja nie nadąża za algorytmami platform.

Meta Ads Manager to niezbędne centrum dowodzenia, które pozwala dotrzeć do miliardów użytkowników Facebooka, Instagrama, Messengera i Threads. Narzędzia Advantage+ oparte na AI automatyzują tworzenie różnych wersji kreacji i targetowanie odbiorców, aby znaleźć kombinacje zapewniające najlepsze wyniki. Pozwala to budować szczegółowe grupy odbiorców niestandardowych przy użyciu własnych danych CRM lub ruchu na stronie internetowej śledzonego za pomocą API konwersji, co zapewnia bardzo precyzyjne retargeting.

Wizualny pulpit nawigacyjny upraszcza proces poprzez testowanie nagłówków i materiałów wideo metodą A/B, aby sprawdzić, co faktycznie wpływa na konwersję. Dzięki natywnemu wsparciu dla immersyjnych formatów, takich jak reklamy Reels i Carousel, oferuje zaawansowane targetowanie behawioralne, co czyni go „niezbędnym” narzędziem dla marek, które chcą szybko zwiększyć liczbę pozyskanych klientów. Jest to najlepsze narzędzie do przekształcania zaangażowania w mediach społecznościowych w wymierne przychody poprzez kampanie zoptymalizowane pod kątem uczenia maszynowego.

Najlepsze funkcje Meta Ads Manager

Kierowanie reklam do odbiorców: Twórz precyzyjne grupy odbiorców na podstawie danych demograficznych, zainteresowań, zachowań i danych niestandardowych, takich jak listy klientów.

Optymalizacja kampanii: algorytmy Meta optymalizują dostarczanie treści pod kątem wybranego celu, niezależnie od tego, czy jest to konwersja, pozyskanie potencjalnych klientów czy ruch na stronie.

Zasięg międzyplatformowy: zarządzaj kampaniami na Facebooku, Instagramie i Messengerze z jednego interfejsu.

Zalety i wady Meta Ads Manager

Zalety:

Niezrównana skala odbiorców, obejmująca miliardy użytkowników na całym świecie

Zaawansowane możliwości celowania oparte na zadeklarowanych danych i sygnałach behawioralnych

Reklamodawcy czerpią korzyści z ciągłych inwestycji Meta w uczenie maszynowe w zakresie dostarczania reklam.

Wady:

Atrybucja stała się trudniejsza ze względu na zmiany w polityce prywatności systemu iOS.

Zależność od platformy oznacza, że zmiany algorytmów mogą mieć znaczący wpływ na wydajność.

Zmęczenie kreatywne wymaga ciągłego odświeżania zawartości

Ceny Meta Ads Manager

Brak opłat za korzystanie z platformy

Płać na bieżąco

Oceny i recenzje Meta Ads Manager

G2: 4,2/5 (ponad 600 recenzji)

Capterra: 4,4/5 (ponad 800 recenzji)

📖 Czytaj więcej: Jak AI pomaga menedżerom sprzedaży w generowaniu przychodów

10. Zendesk Sell (najlepsze rozwiązanie zapewniające widoczność sprzedaży i wsparcia)

za pośrednictwem Zendesk Sell

Zespoły sprzedaży często nie mają widoczności w interakcjach z zespołem wsparcia, co prowadzi do niezręcznych rozmów, podczas których przedstawiciele handlowi nie znają ostatnich problemów.

Zendesk Sell to idealne oprogramowanie CRM dla zespołów, które uważają, że najlepszą bronią sprzedawcy jest pełna historia doświadczeń klienta. W wyjątkowy sposób znosi barierę między sprzedażą a wsparciem klienta, pokazując przedstawicielom handlowym wszystkie otwarte zgłoszenia i wcześniejsze reklamacje bezpośrednio w rekordzie kontaktu. Ta przejrzystość zapobiega problemowi „niezręcznego kontaktu” i pozwala zespołowi dostosować czas prezentacji oferty do aktualnego poziomu zadowolenia klienta.

„Inteligentne listy” w tym narzędziu automatycznie ustalają priorytety codziennych zadań, zapewniając kontakt z najciekawszymi potencjalnymi klientami w odpowiednim momencie. Aplikacja mobilna jest jedną z najlepszych w branży, oferując narzędzia geolokalizacyjne i dostęp offline dla przedstawicieli handlowych, którzy są ciągle w ruchu.

Najlepsze funkcje Zendesk Sell

Ujednolicony widok klienta: przeglądaj dane dotyczące procesu sprzedaży wraz z historią zgłoszeń serwisowych w jednym interfejsie.

Inteligentne listy: Twórz dynamiczne listy, które automatycznie aktualizują się, aby ustalać priorytety codziennych działań przedstawicieli handlowych.

Śledzenie wiadomości e-mail i połączeń telefonicznych: automatycznie rejestruj całą komunikację wraz z pełnym kontekstem jako załącznikiem do rekordów kontaktów i transakcji.

Zalety i wady Zendesk Sell

Zalety:

Natywna integracja z Zendesk Support zapewnia wyjątkową widoczność klientów.

Przejrzysty, skoncentrowany interfejs nie zawiera zbędnych funkcji i jest intuicyjny dla przedstawicieli handlowych.

Wydajna aplikacja mobilna umożliwia zespołom sprzedaży terenowej pracę z dowolnego miejsca.

Wady:

Największą wartość oferuje obecnym użytkownikom Zendesk Support.

Opcje dostosowywania są bardziej ograniczone w porównaniu z innymi platformami CRM.

Funkcje raportowania nie dorównują zaawansowaniem narzędziom do analizy sprzedaży w Enterprise.

Ceny Zendesk Sell

Sell Team: 25 USD za użytkownika miesięcznie

Sell Growth: 69 USD za użytkownika miesięcznie

Sell Professional: 149 USD za użytkownika miesięcznie

Sell Enterprise: od 199 USD za użytkownika miesięcznie

Oceny i recenzje Zendesk Sell

G2: 4,2/5 (ponad 480 recenzji)

Capterra: 4,3/5 (ponad 150 recenzji)

Co użytkownicy mówią o Zendesk w praktyce?

Opinia użytkownika:

Jedną z rzeczy, które najbardziej podoba mi się w Zendesk Support Suite, jest to, jak intuicyjny i łatwy w użyciu jest ten program, nawet dla nowych członków zespołu. Interfejs jest przejrzysty i dobrze zorganizowany, co ułatwia zarządzanie wieloma rozmowami w różnych kanałach, takich jak e-mail, czat i media społecznościowe, w jednym miejscu. System zgłoszeń jest szczególnie wydajny — pomaga nam być na bieżąco z prośbami klientów, efektywnie je przydzielać i śledzić ich postępy, nie pomijając żadnej sprawy.

Jedną z rzeczy, które najbardziej podoba mi się w Zendesk Support Suite, jest to, jak intuicyjny i łatwy w użyciu jest ten program, nawet dla nowych członków zespołu. Interfejs jest przejrzysty i dobrze zorganizowany, co ułatwia zarządzanie wieloma rozmowami w różnych kanałach, takich jak e-mail, czat i media społecznościowe, w jednym miejscu. System zgłoszeń jest szczególnie wydajny — pomaga nam nadążać za zgłoszeniami klientów, efektywnie je przydzielać i śledzić ich postępy, nie pomijając żadnego szczegółu.

11. Insightly (najlepsze rozwiązanie do połączenia sprzedaży z projektami)

źródło: Insightly

Insightly rozwiązuje problem „niekomfortowego przekazywania spraw” poprzez połączenie wysokowydajnego systemu CRM z solidnym systemem zarządzania projektami w jednej platformie. Zamiast tracić impet po podpisaniu umowy, możesz natychmiast przekształcić szansę w projekt, zachowując wszystkie oryginalne pliki i notatki.

Jego unikalna funkcja „Relationship Linking” wykracza poza podstawowe listy, pokazując złożoną sieć kontaktów, organizacji i poprzednich projektów, które łączą interesariuszy. Sztuczna inteligencja „Insightly Copilot” pomaga podsumować długie wątki e-mailowe i tworzyć projekty odpowiedzi, aby proces sprzedaży przebiegał z maksymalną prędkością. Oferuje również zintegrowany pakiet do automatyzacji marketingu, umożliwiający prowadzenie skoordynowanych kampanii generowania leadów, które trafiają bezpośrednio do lejka sprzedażowego.

Silnik AppConnect firmy Insightly zapewnia integrację bez kodowania z ponad 2000 innych narzędzi, dzięki czemu stanowi wysoce elastyczny hub dla całej firmy. Jest to idealny wybór dla zespołów, które muszą zachować porządek od pierwszego kontaktu aż do ostatecznej realizacji kampanii.

Najlepsze funkcje Insightly

Łączenie związków: połącz kontakty, organizacje i projekty za pomocą widocznych map związków, aby zrozumieć sieci interesariuszy.

Zintegrowane zarządzanie projektami: przekształcaj zamknięte możliwości w projekty bez ponownego wprowadzania informacji.

Automatyzacja cyklu pracy: Twórz zautomatyzowane procesy kierowania potencjalnych klientów, przydzielania zadań i powiadomień e-mailowych.

Zalety i wady Insightly

Zalety:

Połączenie CRM i zarządzania projektami rozwiązuje problem przekazywania spraw od sprzedaży do dostawy.

Analiza relacji pomaga zespołom zrozumieć złożone związki między interesariuszami w sprzedaży B2B.

Zapewnia solidne funkcje dla rozwijających się firm w rozsądnych cenach.

Wady:

Funkcje zarządzania projektami nie dorównują rozbudowie dedykowanych platform.

Niestandardowe raportowanie wymaga pewnej nauki.

Integracja e-maila może czasami powodować opóźnienia w synchronizacji.

Ceny Insightly

Plus: 29 USD za użytkownika miesięcznie

Professional: 49 USD za użytkownika miesięcznie

Enterprise: 99 USD miesięcznie za użytkownika

Oceny i recenzje Insightly

G2: 4,2/5 (ponad 890 recenzji)

Capterra: 4,0/5 (ponad 600 recenzji)

Co użytkownicy mówią o Insightly w praktyce?

Opinia użytkownika:

Bardzo podoba mi się nowe funkcje Insightly Marketing. Szablony wiadomości e-mail i ich data powstania są niesamowite, a funkcja podróży jest bardzo przydatna.

Bardzo podoba mi się nowa funkcjonalność Insightly Marketing. Szablony wiadomości e-mail i ich data powstania są niesamowite, a funkcja podróży jest bardzo przydatna.

12. Monday Sales CRM (najlepsze pod względem wizualnym, elastyczność bez konieczności kodowania)

źródło: Monday

Monday Sales CRM przekształca tradycyjnie sztywny świat śledzenia sprzedaży w dynamiczne, wizualne obszary robocze, z których zespoły naprawdę lubią korzystać. Oparte na elastycznej platformie bez kodowania, pozwala na tworzenie idealnie dostosowanych procesów sprzedaży metodą „przeciągnij i upuść”, bez konieczności angażowania programistów.

Widok „Tablica” zapewnia ogólny obraz stanu transakcji, wykorzystując kolory do oznaczenia statusów, aby dokładnie wskazać, gdzie kampania utknęła w martwym punkcie. Dzięki wbudowanym funkcjom automatyzacji możesz wysyłać natychmiastowe powiadomienia do zespołu kreatywnego w momencie podpisania zamówienia na reklamę.

Funkcje AI obejmują automatyczne wzbogacanie danych potencjalnych klientów, pobieranie danych z całej sieci, aby zapewnić Ci przewagę nad każdym potencjalnym klientem. Łączy ono sprzedaż i operacje, przechowując całą komunikację i pliki w jednym scentralizowanym, przeszukiwalnym hubie.

Najlepsze funkcje Monday Sales CRM

Niestandardowe procesy sprzedaży: Twórz procesy sprzedaży dostosowane do Twoich potrzeb za pomocą funkcji „przeciągnij i upuść”.

Wizualne zarządzanie transakcjami: przeglądaj cały proces sprzedaży za pomocą kolorowych oznaczeń statusów i intuicyjnych widoków tablic.

Natywna integracja zarządzania pracą: przeprowadź połączenie działań sprzedażowych z kampaniami marketingowymi, wdrażaniem klientów i zgłoszeniami do wsparcia technicznego.

Zalety i wady Monday Sales CRM

Zalety:

Ekstremalna elastyczność bez kodowania pozwala zespołom stworzyć dokładnie taki system CRM, jakiego potrzebują.

Intuicyjny, wizualny interfejs minimalizuje czas szkolenia i sprzyja przyjęciu rozwiązania przez użytkowników.

Tworzy ujednoliconą platformę sprzedaży i operacji dla obecnych użytkowników monday.com.

Wady:

Funkcje specyficzne dla sprzedaży, takie jak sekwencje e-maili, są mniej rozwinięte niż w dedykowanych platformach.

Elastyczność może prowadzić do niespójnych ustawień, jeśli nie jest starannie kontrolowana.

Raportowanie, choć wizualne, może nie zadowolić zespołów potrzebujących dogłębnej analizy sprzedaży w porównaniu z niektórymi alternatywami Monday

Ceny oprogramowania Monday Sales CRM

Podstawowy: 18 USD za licencję/miesiąc

Standard: 25 USD za licencję/miesiąc

Pro: 41 USD za licencję/miesiąc

Enterprise: Niestandardowa wycena

Oceny i recenzje Monday Sales CRM

G2: 4,6/5 (ponad 1000 recenzji)

Capterra: 4,7/5 (ponad 4500 recenzji)

Co użytkownicy mówią o Monday Sales CRM?

Opinia użytkownika:

Bardzo podoba mi się funkcja e-maili i działań w monday CRM, która automatycznie taguje e-maile do klientów i potencjalnych klientów, dzięki czemu śledzenie jest niezwykle wydajne. Ta automatyzacja w połączeniu z funkcjami AI pomaga mi bez wysiłku wydobywać kluczowe informacje, takie jak terminy działań następczych i ważne szczegóły. Centrum cyklu pracy to kolejna wyróżniająca się funkcja, oferująca ulepszoną automatyzację podobną do instrukcji „if-this-then-that”, która przyspiesza moją pracę i zapobiega stagnacji, ostatecznie oszczędzając zarówno czas, jak i pieniądze.

Bardzo podoba mi się funkcja e-maili i działań w monday CRM, która automatycznie taguje e-maile do klientów i potencjalnych klientów, dzięki czemu śledzenie jest niezwykle wydajne. Ta automatyzacja w połączeniu z funkcjami AI pomaga mi bez wysiłku wyodrębnić kluczowe informacje, takie jak terminy działań następczych i ważne szczegóły. Centrum cyklu pracy to kolejna wyróżniająca się funkcja, oferująca ulepszoną automatyzację podobną do instrukcji „if-this-then-that”, która przyspiesza moją pracę i zapobiega stagnacji, ostatecznie oszczędzając zarówno czas, jak i pieniądze.

13. WideOrbit (najlepsze rozwiązanie dla telewizji i radia)

źródło: WideOrbit

Firmy zajmujące się mediami telewizyjnymi działają w oparciu o cykle pracy zasadniczo różniące się od tych stosowanych w reklamie cyfrowej, a ogólnodostępne narzędzia nie uwzględniają takich pojęć, jak dostępność, rekompensaty lub złożone planowanie mediów linearnych.

WideOrbit pozostaje niekwestionowanym standardem branżowym dla firm zajmujących się mediami telewizyjnymi, które muszą zarządzać złożonymi zasobami reklamowymi. W przeciwieństwie do narzędzi przeznaczonych wyłącznie do użytku cyfrowego, jest ono specjalnie zaprojektowane do obsługi specyficznych wyzwań związanych z telewizją i radiem, od zarządzania „dostępnością” po precyzyjne planowanie spotów reklamowych.

Zintegrowany silnik rozliczeniowy automatycznie uwzględnia wyprzedzenia i „makegoods”, zapewniając dokładność raportów finansowych co do centa. Połączenie sprzedaży, ruchu i kierownictwa wykonawczego tworzy płynny przepływ danych, który maksymalizuje przychody w każdej sieci nadawczej. Inne funkcje obejmują ulepszoną integrację danych o odbiorcach, umożliwiającą nadawcom wykazanie wartości swojego zasięgu dzięki analizom w czasie rzeczywistym. Dla organizacji działających w tradycyjnej przestrzeni medialnej oprogramowanie to zapewnia specjalistyczną infrastrukturę, której nie mogą zapewnić ogólne systemy CRM.

Najlepsze funkcje WideOrbit

Zarządzanie ruchem: planuj spoty reklamowe w złożonych siatkach emisji, zapobiegając konfliktom i optymalizując zasoby reklamowe.

Automatyzacja rozliczeń: generuj faktury, które dokładnie odzwierciedlają to, co zostało wyemitowane, w tym rekompensaty i zastąpienia.

Integracja danych o odbiorcach: przeprowadź połączenie danych dotyczących oceny oglądalności, aby pokazać reklamodawcom skuteczność kampanii.

Zalety i wady WideOrbit

Zalety:

Dogłębna wiedza na temat transmisji oznacza mniej niestandardowych dostosowań i szybsze wdrożenie.

Obejmuje cały cykl pracy reklamowej, od sprzedaży po rozliczenia, w jednym systemie.

Jako standard branżowy oferuje dojrzałą, stabilną platformę.

Wady:

Specjalizacja stanowi limit dla firm prowadzących znaczną część działalności w obszarze cyfrowym.

Wdrożenie wymaga dedykowanych zasobów i szkoleń.

Interfejs użytkownika może wydawać się przestarzały w porównaniu z nowszymi platformami.

Ceny WideOrbit

Niestandardowe ceny

Oceny i recenzje WideOrbit

G2: 4,1/5 (ponad 50 recenzji)

Capterra: zbyt mało recenzji

Co mówią o WideOrbit użytkownicy w praktyce?

Opinia użytkownika mówi :

Łatwość obsługi. Możliwość niestandardowego dostosowywania i tworzenia wielu zamówień.

Łatwość obsługi. Możliwość niestandardowego dostosowywania i tworzenia wielu zamówień.

za pośrednictwem Bitrix24

Bitrix24 to ogromna, kompleksowa cyfrowa centrala, która zastępuje potrzebę posiadania kilku oddzielnych subskrypcji. Łączy w sobie wysokowydajny system CRM z narzędziami do zarządzania projektami, wideokonferencjami i tworzenia stron internetowych w jednym, zunifikowanym środowisku.

Narzędzie to doskonale sprawdza się w zakresie współpracy wewnętrznej, oferując „strumienie aktywności” w stylu mediów społecznościowych oraz okna czatu obok aktywnych transakcji sprzedaży. Możesz zautomatyzować cały proces sprzedaży, od początkowego formularza pozyskiwania potencjalnych klientów na swojej stronie internetowej po ostateczny podpis elektroniczny na umowie.

Dla zespołów o rygorystycznych wymaganiach dotyczących bezpieczeństwa jest to jedna z niewielu nowoczesnych platform, która nadal oferuje wersję lokalną do samodzielnego hostowania. Jej AI „Super Agent” pomaga zarządzać kalendarzem, podsumowywać notatki ze spotkań, a nawet tworzyć projekty tekstów marketingowych do następnej kampanii promocyjnej.

Najlepsze funkcje Bitrix24

Kompleksowy system CRM: zarządzaj potencjalnymi klientami, transakcjami i ofertami dzięki konfigurowalnym procesom sprzedaży i regułom automatyzacji.

Wbudowana współpraca: czat, rozmowy wideo i strumienie aktywności zapewniają połączenia między zespołami w kontekście rekordów CRM.

Zarządzanie projektami i zadaniami: śledź projekty za pomocą wykresów Gantt i tablic Kanban, z połączeniem z transakcjami CRM.

Zalety i wady Bitrix24

Zalety:

Wartość, połączenie wielu narzędzi w jednej platformie w celu obniżenia kosztów

Dla organizacji o szczególnych wymaganiach dotyczących bezpieczeństwa dostępna jest opcja samodzielnego hostingu.

Hojny free pakiet pozwala zespołom dokładnie ocenić platformę.

Wady:

Zakres funkcji może być przytłaczający dla nowych użytkowników.

Poszczególne komponenty mogą nie dorównywać pod względem zaawansowania specjalistycznym, najlepszym w swojej klasie narzędziom.

Interfejs może wydawać się przeładowany wieloma funkcjami w porównaniu z alternatywami dla Bitrix24

Ceny Bitrix24

Niestandardowe ceny

Oceny i recenzje Bitrix24

G2: 4,1/5 (ponad 590 recenzji)

Capterra: 4,2/5 (ponad 800 recenzji)

15. AdRoll (najlepsze rozwiązanie do kampanii retargetingowych w e-commerce)

źródło: AdRoll

AdRoll działa jak potężny multiplikator siły dla marek e-commerce i D2C, które muszą przekształcić przypadkowych użytkowników przeglądających strony w lojalnych klientów. Specjalizuje się w zaawansowanym retargetingu, umożliwiając śledzenie użytkowników o wysokim poziomie zainteresowania za pomocą spójnych, spersonalizowanych komunikatów w sieciach reklamowych, mediach społecznościowych i e-mailach.

Narzędzie to upraszcza również często frustrujący świat atrybucji międzykanałowej, pokazując dokładnie, w jaki sposób każdy punkt kontaktu przyczynił się do ostatecznej sprzedaży. Dzięki natywnej integracji z Shopify i WooCommerce możesz zsynchronizować katalog produktów i uruchomić dynamiczne kampanie kreatywne za pomocą zaledwie kilku kliknięć.

Eliminuje ono bariery techniczne utrudniające wejście na rynek wysokiej klasy reklamy cyfrowej, dając mniejszym markom takie same możliwości retargetingu, jak globalnym gigantom handlu detalicznego. W 2026 r. pakiet „Brand Awareness” ewoluował, aby pomóc Ci dotrzeć do nowych grup odbiorców podobnych do Twoich najlepszych obecnych klientów.

Najlepsze funkcje AdRoll

Retargeting wielokanałowy: dotrzyj do odwiedzających stronę internetową dzięki skoordynowanym komunikatom w sieciach reklamowych, na Facebooku i w e-mailach.

Segmentacja odbiorców: Twórz segmenty na podstawie zachowań na stronie internetowej, takich jak odwiedzane strony lub porzucone koszyki.

Atrybucja przychodów: przeprowadź połączenie między wyświetleniami reklam i kliknięciami a rzeczywistymi zakupami dzięki śledzeniu między urządzeniami.

Zalety i wady AdRoll

Zalety:

Uproszczone zarządzanie wielokanałowe oszczędza czas i poprawia spójność

Skupienie się na e-commerce oznacza, że rozumie ono cykle pracy, takie jak pliki produktowe i dynamiczne kreacje.

Umożliwia markom bez dedykowanych zespołów ds. operacji reklamowych dostęp do technologii retargetingu.

Wady:

Limity możliwości górnej części lejka dla kampanii budujących świadomość marki

Na dokładność atrybucji wpływają zmiany w polityce prywatności przeglądarek

Opcje kreatywne mają większy limit niż w przypadku dedykowanych narzędzi kreatywnych.

Ceny AdRoll

Niestandardowe ceny

Oceny i recenzje AdRoll

G2: 4,0/5 (ponad 690 recenzji)

Capterra: 4,0/5 (ponad 500 recenzji)

Co mówią o AdRoll prawdziwi użytkownicy?

Opinia użytkownika:

W AdRoll najbardziej podoba mi się to, jak łatwo można z jednego miejsca przeprowadzać retargeting w wielu kanałach. Ustawienia są proste, a raportowanie jest na tyle przejrzyste, że szybko można zrozumieć, co wpływa na konwersje. Jest to szczególnie przydatne, aby pozostać w centrum uwagi użytkowników o wysokich intencjach bez konieczności wykonywania żmudnego wysiłku ręcznego.

W AdRoll najbardziej podoba mi się to, jak łatwo można z jednego miejsca przeprowadzać retargeting w wielu kanałach. Ustawienia są proste, a raportowanie jest na tyle przejrzyste, że szybko można zrozumieć, co wpływa na konwersje. Jest to szczególnie przydatne, aby pozostać w centrum uwagi użytkowników o wysokich intencjach bez konieczności wykonywania żmudnego wysiłku ręcznego.

Wybór najlepszego oprogramowania do zarządzania sprzedażą reklam zależy od konkretnych potrzeb — niezależnie od tego, czy sprzedajesz bezpośrednie zasoby reklamowe, zarządzasz programami reklamowymi, czy koordynujesz niestandardowe kampanie. Właściwy wybór zapewnia równowagę między zarządzaniem procesem sprzedaży, koordynacją kampanii i możliwościami raportowania. Zespoły, które wybierają zintegrowane platformy zamiast rozwiązań punktowych, poświęcają mniej czasu na prace administracyjne, a więcej na budowanie powiązań z reklamodawcami. Chcesz połączyć proces sprzedaży reklam i zarządzanie kampaniami? Zacznij korzystać z ClickUp za darmo. ✅

Połącz reklamy i sprzedaż

Wybór najlepszego oprogramowania do zarządzania sprzedażą reklam zależy od konkretnych potrzeb — niezależnie od tego, czy sprzedajesz bezpośrednie zasoby reklamowe, zarządzasz programami reklamowymi, czy koordynujesz niestandardowe kampanie.

Właściwy wybór zapewnia równowagę między zarządzaniem procesem sprzedaży, koordynacją kampanii i możliwościami raportowania.

Zespoły, które wybierają zintegrowane platformy zamiast rozwiązań punktowych, poświęcają mniej czasu na prace administracyjne, a więcej na budowanie powiązań z reklamodawcami.

Chcesz połączyć proces sprzedaży reklam i zarządzanie kampaniami? Zacznij korzystać z ClickUp za darmo. ✅

Często zadawane pytania

Oprogramowanie do zarządzania sprzedażą reklam zawiera funkcje specyficzne dla branży, takie jak zarządzanie zasobami, cenniki i obsługa kampanii, których brakuje w ogólnych systemach CRM. Podczas gdy systemy CRM prowadzą śledzenie związków, platformy sprzedaży reklam zarządzają również tym, co sprzedajesz i w jaki sposób jest to dostarczane.

Platformy do zarządzania projektami mogą obsługiwać śledzenie procesu sprzedaży i koordynację kampanii, zwłaszcza w przypadku niestandardowych rozwiązań reklamowych. Jednak zespoły o złożonych potrzebach w zakresie zasobów mogą nadal wymagać specjalistycznych narzędzi, chociaż zintegrowane obszary robocze zmniejszają potrzebę stosowania wielu systemów.

Poszukaj praktycznych funkcji AI, takich jak ocena potencjalnych klientów, która pozwala ustalić priorytety działań marketingowych, informacje o transakcjach, które pomagają zidentyfikować zagrożone możliwości, oraz automatyczne sugestie dotyczące dalszych działań. Najlepsza sztuczna inteligencja dostarcza praktycznych informacji, które pomagają sprzedawać mądrzej, a nie tylko generować więcej raportów.

Tak, bezpłatne wersje platform takich jak ClickUp, HubSpot i Zoho zapewniają prawdziwą wartość dla małych zespołów, które dopiero rozpoczynają działalność. Należy ocenić limity dotyczące liczby użytkowników i funkcji, ale bezpłatne opcje są absolutnie realnym punktem wyjścia.