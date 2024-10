Jak stworzyć schemat procesu sprzedaży?

Czy Twój zespół sprzedaży zmaga się z utratą potencjalnych klientów i wstrzymywaniem transakcji? Rozwiązanie może być prostsze niż myślisz - dobrze zaprojektowany schemat procesu sprzedaży. 📊

Mapując każdy krok, od pierwszego kontaktu do zamknięcia, dasz swojemu zespołowi jasną ścieżkę i dokładnie zidentyfikujesz, gdzie coś idzie nie tak.

W tym artykule przeprowadzimy Cię przez proces tworzenia schematu procesu sprzedaży, który utrzyma Twój zespół na właściwym torze, zwiększy wydajność i zamieni więcej potencjalnych klientów w zamknięte transakcje. Zaczynajmy. ✔️

Czym jest proces sprzedaży?

Proces sprzedaży to przewodnik krok po kroku dotyczący przekształcania potencjalnych klientów w niestandardowych klientów. Rozpoczyna się w momencie, gdy potencjalny klient wyraża odsetki i trwa aż do zamknięcia transakcji i działań następczych. To ustrukturyzowane podejście zapewnia spójność między przedstawicielami handlowymi, zapewniając każdemu klientowi taką samą, wysoką jakość obsługi.

przykład: Jeśli potencjalny klient przychodzi z polecenia, schemat procesu sprzedaży CRM może obejmować wstępną rozmowę telefoniczną, dostosowaną ofertę i kolejne spotkania w celu zamknięcia transakcji. Dostosowanie procesów sprzedaży do potrzeb Business i regularne aktualizowanie ich w oparciu o opinie klientów może pomóc w identyfikacji wąskich gardeł i obszarów wymagających poprawy.

Podczas gdy większość procesów sprzedaży obejmuje poszukiwanie, prezentowanie, radzenie sobie z obiekcjami i zamknięcie, ważne jest dostosowanie tych kroków do potrzeb biznesowych. Co więcej, doskonały proces sprzedaży nie jest statyczny - powinien ewoluować w oparciu o spostrzeżenia i opinie klientów.

Tworząc mapę przepływu procesu sprzedaży, tworzysz wizualny przewodnik podkreślający wąskie gardła umożliwienie sprzedaży oraz obszary wymagające poprawy. Ten przejrzysty proces sprzedaży pomaga zespołowi pozostać skoncentrowanym, wydajnym i wyrównanym. Wynik? Bardziej usprawnione podejście do znajdowania wykwalifikowanych potencjalnych klientów i zamykania większej liczby transakcji.

Co to jest schemat procesu sprzedaży?

A proces sprzedaży flowchart to wizualna reprezentacja procesu sprzedaży. Mapa przedstawia każdy krok, od poszukiwania do zamknięcia transakcji, dzięki czemu łatwo jest zobaczyć, jak leady przechodzą przez system. Potraktuj to jako mapę drogową tego, jak leady przechodzą przez twój system.

Wyobraź to sobie: Twój schemat blokowy pokazuje przejście od pierwszego kontaktu do pitchingu i zamknięcia. Wizualizacja tego pozwala szybko dostrzec, gdzie leady mogą się zatrzymywać lub gdzie kryją się nieefektywności, usprawniając cykl sprzedaży. Na przykład, jeśli leady często zatrzymują się po wstępnej prezentacji, schemat blokowy może uwypuklić ten problem, pomagając usprawnić proces.

Narzędzie to nie dotyczy tylko organizacji sprzedaży - chodzi o przejrzystość. Dzięki wizualnej mapie wszystkiego, menedżerowie sprzedaży mogą postępować zgodnie ze spójnym procesem i skupić się na właściwej strategii sprzedaży we właściwym czasie.

Dlaczego schemat procesu sprzedaży jest ważny?

Nadal zastanawiasz się, czy schemat procesu sprzedaży jest wart wysiłku?

Oto dlaczego jest on niezbędny:

Przejrzystość dla zespołu

Schemat blokowy ożywia proces sprzedaży, ułatwiając zespołowi zrozumienie dokładnych kroków, które muszą wykonać. Oznacza to mniej błędów i płynniejszą komunikację w procesach sprzedaży.

To tak, jakby dać wszystkim ten sam podręcznik, aby wiedzieli, jakie ruchy należy wykonać na każdej scenie.

Identyfikuje wąskie gardła

Czy zastanawiałeś się kiedyś, dlaczego niektórzy potencjalni klienci utknęli w martwym punkcie? Schemat blokowy wskazuje miejsca, w których występują opóźnienia lub zamieszanie. To tak, jakby mieć mapę, która pokazuje, gdzie są korki w procesie sprzedaży i jak ich uniknąć.

Spójność na całej Tablicy

Gdy wszyscy postępują zgodnie z tym samym procesem, interakcje z klientami stają się spójne, bez względu na to, z kim rozmawiają. Buduje to zaufanie i profesjonalizm, ponieważ nic nie wydaje się losowe lub improwizowane. Schemat blokowy sprzedaży zapewnia, że cały zespół jest na tej samej stronie, dostarczając za każdym razem te same wysokiej jakości interakcje, co prowadzi do lepszego zarządzania sprzedażą .

Możesz usprawnić cały proces sprzedaży dzięki ClickUp dla Teamów Sprzedażowych . Pomaga w śledzeniu leadów, płynnym wdrażaniu klientów i efektywnej współpracy przy transakcjach. ClickUp umożliwia również automatyzację procesów sprzedaży i wizualizuj swój pipeline sprzedaży.

monitoruj wyniki sprzedaży, generowane przychody i aktywność pipeline za pomocą ClickUp

Łatwiejsze wdrażanie

Wprowadzanie nowych członków zespołu jest o wiele łatwiejsze dzięki wizualnemu schematowi blokowemu. Zamiast przytłaczać ich złożonymi instrukcjami, wręczasz im prosty przewodnik, który prowadzi ich przez każdy krok. To jak ściągawka, która sprawia, że wdrożenie jest szybsze i mniej stresujące.

Jak zaplanować schemat procesu sprzedaży

Planowanie schematu procesu sprzedaży jest proste, jeśli znasz odpowiednie kroki i wiesz, co należy w nim uwzględnić. Oto kluczowe elementy schematu blokowego procesu sprzedaży i sposób jego tworzenia:

Kluczowe elementy schematu blokowego procesu sprzedaży

Oto kluczowe elementy, które musi zawierać schemat blokowy procesu sprzedaży:

Generowanie leadów

Tutaj rozpoczyna się niestandardowa podróż! Niezależnie od tego, czy odbywa się to za pośrednictwem poleceń, reklam, czy zimnego zasięgu, generowanie leadów jest podstawą każdego procesu sprzedaży. Twój schemat blokowy powinien zawierać mapę tego, w jaki sposób potencjalni klienci trafiają do pipeline'u, zapewniając, że twój team dokładnie wie, gdzie ich znaleźć i jak skutecznie ich pozyskać.

Na przykład, jeśli masz program poleceń, schemat powinien pokazywać, w jaki sposób te leady są przechwytywane i monitorowane.

Kwalifikacja leadów

Sprawdzanie faktów: Nie każdy lead jest idealnie dopasowany. W rzeczywistości, 61% marketerów B2B wysyła wszystkich potencjalnych klientów do działu sprzedaży, ale tylko 27% z nich kwalifikuje się.

Dlatego też ocena, czy potencjalni klienci są zgodni z grupą docelową, jest kluczowa przed podjęciem działań. Pomaga to zespołowi sprzedaży skupić się na potencjalnych klientach o wysokim potencjale, oszczędzając czas. Możesz na przykład dodać krok do schematu blokowego, aby ocenić jakość potencjalnych klientów na podstawie określonych kryteriów przed przejściem dalej.

Prezentacja

Jak upewnić się, że oferta trafi do potencjalnego klienta? Po zakwalifikowaniu potencjalnego klienta, kolejnym krokiem jest przedstawienie oferty. Ta scena jest kluczowa, ponieważ zapewnia spójne przedstawienie produktu lub usługi przez zespół, podkreślając wartość i odnosząc się do bolączek klientów. Dobrze zorganizowana prezentacja pomaga budować zaufanie i przybliża zespoły sprzedaży i potencjalnych klientów do podjęcia decyzji o zakupie.

Obsługa zastrzeżeń

Czy kiedykolwiek zdarzyło ci się, że potencjalny klient zgłosił zastrzeżenie, które cię zaskoczyło? Właśnie dlatego w procesie sprzedaży potrzebna jest obsługa zastrzeżeń. Zastrzeżenia są naturalną częścią procesu sprzedaży, a schemat blokowy powinien określać, w jaki sposób zespół sprzedaży przyjmuje i może skutecznie je rozwiązywać. Ten krok jest kluczem do utrzymania postępów w rozmowie, zapewniając, że wątpliwości zostaną rozwiązane, a tempo transakcji nie zostanie utracone.

Zamknięcie

To jest cel - moment, w którym transakcja zostaje przypieczętowana. Niezależnie od tego, czy chodzi o podpisanie umowy, czy przetworzenie płatności, schemat blokowy musi mieć jasno określoną ścieżkę zamknięcia. Dzięki niej Twój Teams będzie wiedział, kiedy i jak przejść od negocjacji do zamknięcia transakcji.

Działania następcze/po sprzedaży

Czy wiesz, że 80% przyszłych zysków pochodzi od zaledwie 20% Twoich obecnych klientów? Podkreśla to znaczenie pielęgnowania relacji po sprzedaży.

Twój schemat blokowy powinien obejmować kroki następcze w celu utrzymania powiązań, zachęcenia do powtórzenia transakcji, a nawet zebrania poleceń od potencjalnych klientów. Ten element zapewnia, że zaangażowanie klienta nie kończy się po transakcji.

Czytaj więcej: Free szablony schematów blokowych

Przewodnik krok po kroku do tworzenia schematu blokowego dla procesu sprzedaży

Oto jak utworzyć schemat blokowy procesu sprzedaży:

Burza mózgów i zarys procesu sprzedaży

Pierwszym krokiem w tworzeniu swojego schemat blokowy planu sprzedaży to burza mózgów na temat krytycznych scen lejka sprzedaży - od generowania leadów do zamknięcia sprzedaży. Pomaga to stworzyć mapę wszystkich niezbędnych działań i ich połączeń. Mapy myśli ClickUp wchodzą tutaj w grę.

zamiast bazgrać na papierze, użyj map myśli ClickUp, aby wizualnie uporządkować te etapy

Mapy myśli umożliwiają tworzenie bąbelków (lub "węzłów") dla każdej sceny, takiej jak kwalifikacja potencjalnych klientów lub negocjacje, i łączenie ich ze sobą. Można je szybko przenosić, dzięki czemu są bardziej elastyczne niż tradycyjna tablica. Co więcej, umożliwia współpracę - zespół może dodawać swoje pomysły w czasie rzeczywistym.

Dzięki takiemu wizualnemu układowi można dostrzec luki i udoskonalić proces przed przejściem do następnego kroku. Gwarantuje to, że schemat blokowy obejmuje wszystkie niezbędne scena i utrzymuje wszystkich w zgodzie.

Współpraca z Teams

Sprzedaż nie odbywa się w izolacji - jest powiązana z marketingiem, obsługą klienta, a nawet rozwojem produktu. Każdy zespół ma inny widok na to, jak działa podróż klienta i potrzebujesz ich wkładu, aby Twój schemat blokowy i metodologia sprzedaży były naprawdę skuteczne. Tablica ClickUp może w tym pomóc.

burza mózgów pomysłów na schemat procesu sprzedaży z ClickUp Whiteboards_

Jest to wirtualna przestrzeń, w której wszyscy - czy to zespół marketingowy udostępniający spostrzeżenia na temat generowania leadów, czy obsługa klienta wskazująca wspólne punkty bólu - mogą współpracować w czasie rzeczywistym. Zamiast żonglować e-mailami lub spotkaniami, wszyscy spotykają się na jednej udostępnianej platformie.

Dzięki ClickUp Whiteboards każdy zespół może przekazywać swoje opinie, dodawać komentarze i sugerować zmiany w schemacie blokowym. Każdy zespół może zapewnić wgląd w etapy podróży klienta, od pierwszego punktu kontaktu z klientem po wsparcie posprzedażowe. Dzięki temu schemat blokowy obejmie wszystkie perspektywy i sceny.

Dokumentuj proces

Po sfinalizowaniu scen procesu sprzedaży, kolejnym krokiem jest przejrzyste udokumentowanie wszystkiego.

Można to zrobić na dwa sposoby. W tradycyjny sposób - zapisując notatki, tworząc kilka wypunktowań i mając nadzieję, że wszyscy zapamiętają szczegóły. Możesz również ułatwić sobie pracę, używając Dokumenty ClickUp . To jak posiadanie żywej, oddychającej instrukcji obsługi procesu sprzedaży, wszystko w jednym miejscu.

_Twórz i współpracuj nad schematem blokowym procesu sprzedaży za pomocą ClickUp Docs

Zamiast tylko nakreślać schemat blokowy, możesz rozbić każdy krok na szczegóły - kto jest odpowiedzialny, jakie zadania muszą zostać zrobione i jak radzić sobie w każdej sytuacji.

A co najlepsze? Cały Teams ma do niego łatwy dostęp. Zamiast przeszukiwać e-maile lub rozproszone notatki, wszyscy mogą odwoływać się do tego samego dokumentu podczas pracy nad schematem blokowym.

Utwórz schemat blokowy

Przekształć swoją burzę mózgów w wizualny schemat blokowy.

Dlaczego warto wybrać podejście wizualne? ✨ Badania pokazują, że ludzie przetwarzają informacje wizualne 60 000 razy szybciej niż tekst dlatego posiadanie schematu blokowego ułatwia wszystkim szybkie zrozumienie, jak działa nowy proces sprzedaży.

Możesz użyć ClickUp Gantt Charts do wizualizacji procesu sprzedaży. Wykresy te zapewniają oś czasu, która pokazuje, jak każda scena lejka sprzedaży przepływa do następnej - zakończone zależnościami, terminami i obowiązkami zespołu.

wizualizacja procesu sprzedaży za pomocą ClickUp Gantt Charts_

Załóżmy na przykład, że tworzysz mapę lejka sprzedaży. Możesz zacząć od "Generowania leadów", po którym następuje "Wstępny kontakt", a następnie "Prezentacja produktu" lub "Działania następcze"

Każda scena może być rozłożona na wykresie Gantta z zależnościami, co oznacza, że można wizualnie zobaczyć, że follow-up nie może nastąpić przed demonstracją produktu. Jeśli wystąpi opóźnienie na jakiejkolwiek scenie, wykres Gantta natychmiast pokaże, jak wpływa to na kolejne kroki.

Czytaj więcej: Jak utworzyć schemat blokowy w Dokumentach Google

Przegląd i optymalizacja

Ostatnim krokiem jest upewnienie się, że proces sprzedaży jest tak wydajny, jak to tylko możliwe. Po wdrożeniu schematu blokowego praca nie kończy się na tym - należy go regularnie przeglądać i optymalizować.

Jednym ze sposobów na śledzenie wydajności każdej sceny jest użycie ClickUp Chat , który dostarcza w czasie rzeczywistym informacje zwrotne od Twojego zespołu.

czatuj ze swoimi Teamsami w celu regularnych przeglądów używając ClickUp Chat_

Twój zespół jest w okopach, więc jego spostrzeżenia na temat tego, co działa (a co nie) są cenne.

Czy leady przechodzą przez proces płynnie, czy też występują wąskie gardła? ClickUp Chat pozwala Twojemu zespołowi szybko zgłaszać wszelkie problemy lub opóźnienia.

Po zebraniu opinii i przyjrzeniu się wskaźnikom wydajności, takim jak współczynniki konwersji i czas spędzony na każdej scenie, możesz odpowiednio dostosować schemat blokowy. Być może usprawnisz niektóre kroki lub dodasz działania następcze tam, gdzie to konieczne. Kluczem jest utrzymanie elastyczności procesu i ciągłe jego ulepszanie w oparciu o spostrzeżenia zespołu i analizę danych w czasie rzeczywistym.

**Gotowy do rozpoczęcia?

Zbudowanie od podstaw idealnego schematu przepływu sprzedaży może wydawać się zniechęcające. Zamiast tego można skorzystać z szablonów schematów procesów sprzedaży. Na przykład Szablon schematu blokowego procesu ClickUp upraszcza wszystkie kroki procesu sprzedaży, dając jasny punkt wyjścia. Jest elastyczny, dzięki czemu można go dostosować do unikalnego lejka sprzedaży, niezależnie od tego, czy chodzi o generowanie leadów, pielęgnowanie czy zamknięte sceny transakcji.

Rozpocznij tworzenie schematu procesu sprzedaży z szablonem ClickUp Process Flowchart Template

Najlepsze praktyki dla schematów blokowych procesów sprzedaży

Oto najlepsze praktyki tworzenia schematów blokowych procesów sprzedaży:

Wizualizacja każdego punktu kontaktu

Aby naprawdę zrozumieć podróż klienta, kluczowe jest rozbicie każdej interakcji - od momentu, gdy po raz pierwszy o tobie usłyszy, aż do zostania lojalnym klientem. Tworząc mapę tych kroków - odkrywania potencjalnych klientów, kwalifikacji, sprzedaży i obsługi posprzedażowej - upewniasz się, że twój zespół dokładnie wie, kiedy i jak angażować się na każdej scenie.

Zacznij od zidentyfikowania kluczowych momentów, w których klient wchodzi w interakcję z Twoją marką. Określ, jakie działania powinien podjąć zespół, takie jak wysłanie kolejnego e-maila lub odniesienie się do zastrzeżeń. Pozwoli to przygotować zespół, zapewnić spójne reakcje, utrzymać płynny proces i zwiększyć liczbę konwersji.

Automatyzacja kluczowych kroków Integracja automatyzacji może pomóc w stworzeniu solidnego schematu procesu sprzedaży. Pomyśl o tych powtarzalnych zadaniach, takich jak wysyłanie kolejnych e-maili lub pielęgnowanie potencjalnych klientów.

Zaznaczając kluczowe sceny na schemacie blokowym, gdzie narzędzia takie jak CRM lub automatyzacja marketingu może wkroczyć do akcji, zwalniasz czas dla swojego zespołu, aby skupić się na działaniach o dużym wpływie, takich jak zamykanie transakcji lub budowanie relacji.

Na przykład, zamiast ręcznie kontaktować się z potencjalnym klientem po prezentacji, ustaw automatyczne przypomnienia lub spersonalizowane e-maile, aby utrzymać jego zaangażowanie. Oszczędza to czas i zapewnia, że nie przegapisz okazji, zwiększając ogólną wydajność i zadowolenie klientów.

Czytaj więcej: Jak tworzyć i optymalizować mapy procesów AI

Uwzględnij wskaźniki wydajności

Schemat procesu sprzedaży to nie tylko mapa drogowa - to narzędzie do poprawy wyników sprzedaży. Zwiększ jego skuteczność, dodając wskaźniki wydajności w kluczowych punktach kontrolnych, takich jak współczynniki konwersji od potencjalnych klientów do wersji demonstracyjnych lub od wersji demonstracyjnych do zamkniętych transakcji. Schemat procesu sprzedaży pomaga zidentyfikować miejsca, w których potencjalni klienci tracą zainteresowanie i gdzie potrzebne są ulepszenia.

Regularnie przeglądaj te wskaźniki ze swoim zespołem, aby dostrzec obszary wymagające poprawy. Dostosowując schemat blokowy w oparciu o te spostrzeżenia, można stale dopracowywać proces i poprawiać wyniki. W ten sposób schemat blokowy staje się dynamicznym narzędziem, które utrzymuje zespół sprzedaży we właściwym kierunku, poprawiając wyniki na każdej scenie.

Współpraca między Teamsami

Tworząc schemat procesu sprzedaży, należy pamiętać, że typowy proces sprzedaży nie odbywa się w bańce. Aby upewnić się, że schemat przepływu odzwierciedla podróż klienta, należy uzyskać informacje zwrotne od innych teamów, takich jak marketing, obsługa klienta i produkt. Każdy zespół oferuje unikalne spostrzeżenia, które mogą wypełnić luki, które można przeoczyć.

Na przykład marketing może pomóc zrozumieć, w jaki sposób generowane są leady, podczas gdy obsługa klienta może podkreślić typowe punkty bólu po sprzedaży.

Czytaj więcej: 10 Free szablonów diagramów Swimlane i map procesów

Stwórz schemat procesu sprzedaży za pomocą ClickUp

Stworzenie schematu procesu sprzedaży jest niezbędne do utrzymania organizacji zespołu i płynnego działania pipeline'u. Dzięki ClickUp Sales Management możesz łatwo przeprowadzać burze mózgów, śledzić postępy i optymalizować każdy etap za pomocą map myśli i wykresów Gantta. Dzięki wyczyszczonej mapie procesu sprzedaży będziesz w stanie zidentyfikować wąskie gardła i poprawić wydajność.

Gotowy do stworzenia schematu blokowego i przeniesienia sprzedaży na wyższy poziom? Zarejestruj się na ClickUp już dziś i zacznij korzystać z funkcji, które pomogą Ci wizualizować, zarządzać i usprawniać proces sprzedaży na każdym kroku. 🚀