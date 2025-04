10 podstawowych funkcji oprogramowania do zarządzania sprzedażą w celu osiągnięcia powodzenia

Twój zespół sprzedaży właśnie stracił ważną umowę - nie z powodu ceny lub dopasowania produktu, ale dlatego, że kluczowy e-mail uzupełniający prześlizgnął się przez pęknięcia podczas gorączkowego tygodnia. Brzmi znajomo?

Zarządzanie powiązaniami z klientami za pomocą arkuszy kalkulacyjnych i notatek jest nie tylko przestarzałe, ale także kosztuje Cię przychody.

Wysokowydajne zespoły sprzedażowe nie polegają tylko na talencie i pracowitości; wykorzystują odpowiednie oprogramowanie do zarządzania sprzedażą, aby odnieść sukces. Niezależnie od tego, czy masz do czynienia ze złożonymi cyklami sprzedaży, czy próbujesz skalować swoje operacje, odpowiednie rozwiązania w zakresie oprogramowania do zarządzania sprzedażą mogą stanowić różnicę między osiągnięciem celów a utratą DUŻYCH możliwości.

Przeanalizujmy podstawowe funkcje oprogramowania do zarządzania sprzedażą, które zmieniają dobre zespoły sprzedażowe w świetne.

60-sekundowe podsumowanie Oprogramowanie do zarządzania sprzedażą usprawnia cały proces sprzedaży, od generowania leadów po zamykanie transakcji

Podstawowe funkcje obejmują zarządzanie lejkiem sprzedaży, raportowanie, automatyzację zadań i narzędzia do współpracy zespołowej

Najlepsze oprogramowanie do zarządzania sprzedażą dla Twojego zespołu sprzedażowego powinno być dostosowane do Twojego procesu sprzedaży, wielkości zespołu i planów rozwoju

ClickUp oferuje konfigurowalne oprogramowanie do zarządzania sprzedażą, które dostosowuje się do Twojego unikalnego cyklu pracy

Kluczowe korzyści płynące z oprogramowania do zarządzania sprzedażą obejmują poprawę wydajności, lepszą koordynację zespołu i podejmowanie decyzji w oparciu o dane

Czym jest oprogramowanie do zarządzania sprzedażą?

Oprogramowanie do zarządzania sprzedażą to wyspecjalizowane narzędzie, które pomaga firmom planować, realizować i optymalizować działania sprzedażowe, zapewniając jednocześnie kompleksowy nadzór nad procesem sprzedaży, wydajnością zespołu i powiązaniami z klientami.

Dlaczego oprogramowanie do zarządzania sprzedażą ma znaczenie

Złożoność sprzedaży przerosła ręczne metody śledzenia. Twój zespół musi jednocześnie pielęgnować relacje, śledzić szanse i analizować wskaźniki wydajności - zadania, które stają się nieporęczne przy użyciu podstawowych narzędzi.

Skuteczne oprogramowanie do zarządzania sprzedażą eliminuje domysły, zmniejsza obciążenie administracyjne i zapewnia zespołowi wgląd w informacje potrzebne do konsekwentnego osiągania celów w zakresie przychodów.

Ciekawostka: John H. Patterson, założyciel National Cash Register Company (NCR), jest często uznawany za pioniera nowoczesnych technik zarządzania sprzedażą. Opracował pierwszy znany podręcznik szkoleniowy w zakresie sprzedaży, "N. C. R. Primer", i ustanowił ustrukturyzowany proces sprzedaży, który położył podwaliny pod współczesne metodologie sprzedaży.

Kluczowe zalety oprogramowania do zarządzania sprzedażą

Pominięte działania następcze, utracone dane śledzenia potencjalnych klientów, godziny zmarnowane na ręczne wprowadzanie danych - te bolesne, powszechne frustracje nękają zespoły sprzedażowe pracujące bez odpowiednich narzędzi. Sprawdźmy, jak odpowiednie oprogramowanie do zarządzania sprzedażą przekształca te wyzwania w możliwości rozwoju.

Zamień stracone godziny w czas produktywnej sprzedaży

Specjaliści ds. sprzedaży w USA i Kanadzie spędzają ponad jedną trzecią swojego czasu na obowiązkach administracyjnych i aktualizowaniu CRM.

Dzięki oprogramowaniu do zarządzania sprzedażą Twój zespół sprzedażowy może wreszcie skupić się na tym, co robi najlepiej - budowaniu relacji i zamykaniu transakcji. Podczas gdy oprogramowanie CRM oparte na AI obsługuje rutynowe zadania i automatyzuje wprowadzanie danych, zespół sprzedaży inwestuje energię w niestandardowe interakcje z klientami, które zwiększają przychody.

Zastąp zgadywanie decyzjami opartymi na danych

Dzięki narzędziom do zarządzania sprzedażą, menedżerowie sprzedaży uzyskują natychmiastowy dostęp do danych w czasie rzeczywistym i kompleksowych raportów, umożliwiając podejmowanie strategicznych decyzji dotyczących alokacji zasobów i poprawy wydajności. Każdy wybór staje się poparty konkretnymi spostrzeżeniami, a nie tylko intuicją.

Przełamywanie barier komunikacyjnych

Współpraca w zespole kwitnie, gdy udostępniane pulpity sprzedaż owe i scentralizowane kanały komunikacji eliminują silosy informacyjne. Każdy członek zespołu sprzedażowego jest na bieżąco z priorytetami i postępami, zapewniając niestandardową obsługę klienta.

ClickUp Insight: Nasze badanie wykazało, że pracownicy umysłowi utrzymują średnio 6 połączeń dziennie w swoim miejscu pracy. Prawdopodobnie wiąże się to z wieloma pingami w tę i z powrotem w e-mailach, czatach i narzędziach do zarządzania projektami. A gdyby tak zebrać wszystkie te rozmowy w jednym miejscu? Z ClickUp to możliwe! To aplikacja do wszystkiego, która łączy projekty, wiedzę i czat w jednym miejscu - wszystko zasilane przez AI, które pomaga Tobie i Twojemu zespołowi pracować szybciej i mądrzej.

Ustanowienie spójnych procesów sprzedaży

Pożegnaj się z rozproszonymi cyklami pracy i powitaj ustandaryzowane procesy. Automatyzacja oceny potencjalnych klientów, zarządzanie zadaniami i konfigurowalne cykle pracy zapewniają, że każdy potencjalny klient otrzyma odpowiednią uwagę, przy jednoczesnym konsekwentnym przestrzeganiu najlepszych praktyk zarządzania sprzedażą w całej organizacji.

Wpływ tych korzyści rośnie wraz z upływem czasu. W miarę jak Twój zespół sprzedażowy opanowuje te narzędzia, odkrywa nowe sposoby wykorzystania automatyzacji, analiz i funkcji współpracy - stale poprawiając swoją efektywność i osiągając lepsze wyniki.

Pro Tip: Wybierz CRM oparty na chmurze, aby zapewnić swojemu zespołowi dostęp do danych klientów w czasie rzeczywistym, zapewniając płynną współpracę i aktualne informacje - zawsze i wszędzie.

Podstawowe funkcje oprogramowania do zarządzania sprzedażą

Każda utracona transakcja, pominięte działania następcze i godziny zmarnowane na zmaganie się z arkuszami kalkulacyjnymi to przychody, które uciekają Ci przez palce.

Ale odpowiednie oprogramowanie do zarządzania sprzedażą może to naprawić. Te 10 podstawowych funkcji zarządzania sprzedażą radzi sobie z codziennymi wyzwaniami, które spowalniają pracę teamów sprzedażowych, pomagając im zamykać więcej transakcji, lepiej zarządzać relacjami z klientami i zwiększać wydajność.

1. Zarządzanie pipeline

Trudno ci śledzić, na jakim etapie są transakcje lub które szanse wymagają uwagi? Funkcje zarządzania pipeline'em, takie jak tablice Kanban, listy lub pulpity, pełnią rolę wizualnego centrum dowodzenia zespołu sprzedażowego, dając ci wgląd w czasie rzeczywistym w stan każdej transakcji.

Obserwuj, jak transakcje przechodzą przez kolejne sceny, wykrywaj wąskie gardła, zanim staną się przeszkodami i upewnij się, że żadna okazja nie zostanie utracona. Menedżerowie sprzedaży lepiej radzą sobie z prognozą sprzedaży. Przedstawiciele handlowi skupiają się na swoich priorytetach, a cały zespół pracuje mądrzej, a nie ciężej.

Koniec z przekopywaniem się przez e-maile, notatki czy losowe arkusze kalkulacyjne w poszukiwaniu niestandardowych informacji o klientach. Solidny system zarządzania kontaktami zapewnia zespołowi sprzedażowemu jedno niezawodne miejsce do śledzenia każdej interakcji.

Możesz zobaczyć historię komunikacji na pierwszy rzut oka, ustawić przypomnienia o działaniach następczych i upewnić się, że każdy przedstawiciel ma kontekst, którego potrzebuje do budowania silniejszych relacji z klientami. Gdy wszyscy są na tej samej stronie, zamykanie transakcji staje się znacznie łatwiejsze.

📮 ClickUp Insight: 1 na 4 pracowników używa czterech lub więcej narzędzi tylko do budowania kontekstu w pracy. Kluczowy szczegół może być zakopany w e-mailu, rozwinięty w wątku Slack i udokumentowany w osobnym narzędziu, zmuszając Teams do marnowania czasu na poszukiwanie informacji zamiast do zrobienia pracy. ClickUp łączy cały cykl pracy w jedną ujednoliconą platformę. Dzięki funkcjom takim jak ClickUp Zarządzanie projektami przez e-mail, ClickUp Chat, ClickUp Docs i ClickUp Brain, wszystko pozostaje połączone, zsynchronizowane i natychmiast dostępne. Pożegnaj się z "pracą o pracy" i odzyskaj czas na wydajność. Prawdziwe wyniki: Teams są w stanie odzyskać ponad 5 godzin tygodniowo dzięki ClickUp - to ponad 250 godzin rocznie na osobę - eliminując przestarzałe procesy zarządzania wiedzą. Wyobraź sobie, co Twój Teams mógłby osiągnąć dzięki dodatkowemu tygodniowi wydajności co kwartał!

3. Automatyzacja zadań

Nie pozwól, aby praca administratora kradła czas ze sprzedaży. Automatyzacja zadań zajmuje się rutynowymi czynnościami takimi jak wysyłanie kolejnych e-maili, aktualizowanie scenariuszy transakcji i ustawienie przypomnień o zadaniach - dzięki czemu Twój zespół sprzedaży nie musi tego robić.

Dzięki mniejszej liczbie ręcznie wykonywanych zadań, przedstawiciele handlowi mogą skupić się na budowaniu relacji, zamykaniu transakcji i zwiększaniu przychodów. Zapewnia to znaczny wzrost wydajności i wysiłków sprzedażowych.

narzędzia AI do zrobienia automatyzacji są jednymi z 5 najlepszych narzędzi, które pomagają sprzedawcom być bardziej skutecznymi w sprzedaży zdalnej.

nowość w automatyzacji zadań? Obejrzyj to wideo, aby zacząć:

4. Raportowanie i analityka

Podejmuj decyzje w oparciu o dane, a nie przeczucia. Kompleksowe narzędzia do raportowania przekształcają surowe dane sprzedażowe w cenne informacje. Śledzenie kluczowych wskaźników wydajności sprzedaży, udoskonalanie strategii sprzedaży i precyzyjne wskazywanie obszarów, na których zespół powinien się skupić w celu zwiększenia przychodów.

Optymalizacja wyników sprzedaży staje się drugą naturą, gdy wiesz, co działa (a co nie).

5. Współpraca Teams

Fragmentaryczna komunikacja i chaos informacyjny spowalniają pracę Teamsów sprzedażowych. Wbudowane narzędzia do współpracy utrzymują wszystkich na tej samej stronie - dostosowując cele, udostępniając najlepsze praktyki i koordynując złożone transakcje. Niezależnie od tego, czy chodzi o szybką aktualizację, czy dogłębną sesję strategiczną, Twój zespół będzie pracował mądrzej i wspólnie zamknie więcej transakcji.

6. Możliwości integracji

Masz dość ciągłego przeskakiwania między narzędziami i ręcznego aktualizowania danych? Funkcje integracji łączą oprogramowanie do zarządzania sprzedażą z kluczowymi aplikacjami biznesowymi, takimi jak e-mail, kalendarze i platformy marketingowe.

Pożegnaj się z podwójnym wprowadzaniem danych i przywitaj się z usprawnionym cyklem pracy, który utrzymuje wszystko w synchronizacji, dzięki czemu Twój zespół może kontynuować sprzedaż bez ugrzęźnięcia w pracy administratora.

Wgląd w ClickUp: Niskowydajne zespoły są 4 razy bardziej skłonne do żonglowania ponad 15 narzędziami, podczas gdy wysokowydajne zespoły utrzymują wydajność, ograniczając swój zestaw narzędzi do 9 lub mniej platform. Ale co powiesz na korzystanie z jednej platformy? Jako aplikacja do wszystkiego, ClickUp łączy zadania, projekty, dokumenty, wiki, czat i połączenia w ramach jednej platformy, zakończonej cyklami pracy opartymi na AI. Gotowa do inteligentniejszej pracy? ClickUp działa dla każdego zespołu, zapewnia widoczność pracy i pozwala skupić się na tym, co ważne, podczas gdy AI zajmuje się resztą.

7. Dostęp mobilny

Sprzedaż nie kończy się wraz z opuszczeniem biura. Dzięki mobilnemu dostępowi Twój zespół może aktualizować transakcje, sprawdzać dane klientów i współpracować w podróży - niezależnie od tego, czy spotykają się z klientami, podróżują, czy pracują zdalnie. Koniec z szukaniem informacji - wszystko, czego potrzebują, mają w kieszeni.

8. Zarządzanie dokumentami

nasze ostatnie badanie wykazało, że 1 na 5 profesjonalistów spędza ponad 3 godziny dziennie na szukaniu plików, wiadomości lub dodatkowego kontekstu do zrobienia. To prawie 40% całego tygodnia pracy zmarnowanego na coś, co powinno zająć tylko kilka sekund!

Przestań tracić czas na szukanie najnowszej oferty lub materiałów sprzedażowych. Solidny system zarządzania dokumentami utrzymuje wszystkie materiały sprzedażowe w jednym miejscu, śledzi wersje i zapewnia, że wszyscy pracują z najbardziej aktualnymi dokumentami. Przechowuj, udostępniaj i uzyskuj dostęp do kluczowych plików wspierających sprzedaż bez wysiłku - aby Twój zespół był zorganizowany i wydajny.

9. Ustawienie i śledzenie celów

Duże cele sprzedażowe mogą wydawać się przytłaczające, ale narzędzia do ustawienia celów dzielą je na możliwe do zarządzania kamienie milowe. Śledzenie postępów w czasie rzeczywistym utrzymuje motywację zespołów i daje liderom sprzedaży i menedżerom wgląd, którego potrzebują do skutecznego coachingu. Kiedy wszyscy wiedzą, nad czym pracują, osiąganie celów staje się drugą naturą.

10. Bezpieczeństwo i zgodność

Dane sprzedażowe są cenne - więc należy je chronić. Funkcje bezpieczeństwa i zgodności chronią informacje o klientach dzięki dostępowi opartemu na rolach, szyfrowaniu i ścieżkom audytu. Zachowaj zgodność z przepisami branżowymi, jednocześnie umożliwiając swojemu zespołowi pracę bez przeszkód. Bezpieczne i przyjazne dla sprzedaży.

Każda z powyższych funkcji współdziała ze sobą, tworząc płynny, wydajny system, który pozwala zespołowi sprzedażowemu skupić się na sprzedaży, zamiast grzęznąć w natłoku pracy. Dzięki odpowiedniemu połączeniu tych funkcji można przekształcić mozaikę ręcznych procesów w dobrze naoliwioną maszynę sprzedażową, zwiększając wydajność, zamykając więcej transakcji i napędzając wzrost przychodów.

Jak wybrać odpowiednie oprogramowanie do zarządzania sprzedażą?

Wybór oprogramowania do zarządzania sprzedażą przypomina zakup domu. Może on wyglądać świetnie na papierze, ale gdy zaczniesz w nim mieszkać, możesz znaleźć nieszczelne umywalki, wadliwe kominki lub inne nieoczekiwane luki.

Stawka w sprzedaży jest równie wysoka. Wybór niewłaściwego oprogramowania sprzedażowego może skończyć się frustracją przedstawicieli, bałaganem w danych klientów i utraconymi szansami na przychody. Ale nie martw się - jesteśmy tutaj, aby pomóc Ci w podjęciu tej decyzji z jasnym, bezżennym podejściem. Rozłóżmy to na czynniki pierwsze.

Zacznij od podstaw procesu sprzedaży

Zacznij od wyszczególnienia istniejącego procesu sprzedaży. Dokumentuj każdy krok, od pozyskania potencjalnego klienta do zamknięcia transakcji. *Gdzie transakcje mają tendencję do zrobienia kroku wstecz? Jakie zadania zajmują najwięcej czasu?

Wskazanie tych wąskich gardeł pomaga skupić się na funkcjach, które zapewniają największą wartość. Jeśli tworzenie ofert przyprawia cię o ból głowy, poszukaj oprogramowania z zaawansowanym zarządzaniem dokumentami, a może nawet pomocą AI, aby lepiej dostosować propozycje. Jeśli brakuje ci działań następczych, priorytetem powinny być powtarzające się przypomnienia lub automatyzacja i sekwencje działań następczych.

Cel: Znajdź system, który sprosta Twoim największym wyzwaniom.

Oceń gotowość techniczną swojego zespołu

Najlepsze narzędzia do zarządzania sprzedażą to te, z których Twój zespół będzie faktycznie korzystał. Nawet najbardziej zaawansowane narzędzia są bezwartościowe, jeśli wydają się nieporęczne lub skomplikowane.

Zbierz opinie całego zespołu - nie tylko kierownictwa - planując prezentacje i zbierając opinie na temat interfejsu i cyklu pracy. Wybierz oprogramowanie CRM i inne narzędzia, które pasują do stylu Twojego zespołu i nie zmuszaj go do zmiany sposobu pracy.

80% sprzedawców w USA i Kanadzie, którzy osiągnęli lub przekroczyli 150% limitu, korzysta z technologii sprzedaży co najmniej raz w tygodniu, w porównaniu do 58% pozostałych sprzedawców.

Oblicz całkowity koszt własności

Miesięczna subskrypcja to tylko wierzchołek góry lodowej. Uwzględnij koszty ustawienia, szkolenia, integracji i potencjalne koszty administratora. Czy kluczowe funkcje są zamknięte za płatnymi zaporami? Czy dostęp do API będzie dodatkowo płatny?

Zakończony budżet obejmujący natychmiastowe i długoterminowe wydatki pomaga uniknąć nieoczekiwanych kosztów i zapewnia, że wybrane oprogramowanie pozostanie mądrą inwestycją.

Oceń wymagania dotyczące integracji

CRM powinien mieć płynne połączenie z istniejącymi narzędziami. Sprawdź kompatybilność ze swoimi:

Oprogramowanie do e-mail marketingu do łatwego pozyskiwania leadów

Narzędzia księgowe zapewniające płynne rozliczenia i

Oprogramowanie do obsługi klienta upraszczające cykl pracy po sprzedaży

Przed wyborem rozwiązania CRM klasy Enterprise warto sporządzić mapę tych integracji.

System, który nie jest zsynchronizowany z niezbędnymi narzędziami, stworzy więcej problemów niż rozwiąże, spowalniając pracę zespołu sprzedażowego.

Plan skalowalności

Myśl nie tylko o najbliższych kilku miesiącach - czy Twoje niestandardowe oprogramowanie CRM będzie rosło wraz z Twoim zespołem? Sprawdź elastyczne poziomy cenowe, rozszerzające się zestawy funkcji i limity użytkowników, transakcji lub pól niestandardowych. Ukryte ograniczenia mogą później okazać się kosztowne.

Wybierz rozwiązanie CRM, które zapewni wsparcie długoterminowego rozwoju bez konieczności kosztownej aktualizacji.

Weryfikacja bezpieczeństwa i zgodności

Jeśli przetwarzasz wrażliwe dane klientów, bezpieczeństwo nie jest opcjonalne. Upewnij się, że rozwiązanie CRM spełnia standardy branżowe, takie jak RODO lub HIPAA. Zapytaj o szyfrowanie, zasady tworzenia kopii zapasowych i plany odzyskiwania danych po awarii.

System o słabych zabezpieczeniach naraża relacje z klientami i Twoją reputację - nie idź na kompromis w kwestii ochrony.

Do zrobienia? RODO jest uważane za jedno z najbardziej rygorystycznych przepisów dotyczących prywatności na świecie, ustawiając złoty standard ochrony danych. I choć może to być prawo europejskie, każda firma na całym świecie musi przestrzegać RODO, jeśli przetwarza dane obywateli UE.

Sprawdź jakość obsługi klienta

Obsługa klienta może wpłynąć na Twoje doświadczenia z rozwiązaniem CRM. Sprawdź czas reakcji, wiedzę i dostępne kanały wsparcia przed podjęciem decyzji o zakupie. Przeczytaj recenzje, które podkreślają jakość wsparcia - gdy coś pójdzie nie tak, potrzebujesz szybkiej i niezawodnej pomocy. Powolny lub niepomocny zespół wsparcia może wykoleić cały proces CRM.

Oceń możliwości niestandardowe

Nie ma dwóch identycznych procesów sprzedaży. Oprogramowanie CRM powinno dostosowywać się do przepływu pracy, a nie odwrotnie. Preferuj rozwiązania z konfigurowalnymi polami, cyklami pracy i raportowaniem. Sztywny system wymusza stosowanie obejść, co prowadzi do nieefektywności. Odpowiedni proces CRM dopasowuje się do unikalnych potrzeb zespołu bez zbędnych kompromisów.

Sprawdź zasoby wdrożeniowe

Wdrożenie ma znaczenie. Zadawaj szczegółowe pytania o oś czasu wdrożenia, zasoby szkoleniowe i wsparcie migracji. Czy dostawca pomoże przenieść istniejące dane? Czy dostawca udostępnia szablony i najlepsze praktyki? * Sprawne wdrożenie to podstawa powodzenia wdrożenia.

Zbieranie opinii użytkowników

Wyjdź poza prezentacje dostawców. Połącz się z firmami takimi jak Twoja, które korzystają z danego oprogramowania. Z jakimi wyzwaniami musieli się zmierzyć? Co im się podoba? Recenzje online są pomocne, ale szczere rozmowy oferują głębszy wgląd w codzienną użyteczność.

Wybór oprogramowania do zarządzania sprzedażą to nie tylko decyzja techniczna - to inwestycja w powodzenie Twojego zespołu. Nie spiesz się, zaangażuj kluczowych interesariuszy i znajdź rozwiązanie do zarządzania sprzedażą, które spełni Twoje dzisiejsze potrzeby, jednocześnie ustawiając Cię na przyszły rozwój.

Jak używać ClickUp do zarządzania sprzedażą?

ClickUp to nie tylko kolejne narzędzie sprzedażowe - to aplikacja wszystko do pracy, która zmienia sposób działania teamów sprzedażowych. Łącząc zaawansowane funkcje z intuicyjnym designem, ClickUp tworzy scentralizowany hub do zarządzania projektami sprzedażowymi i relacjami z klientami, umożliwiając teamom sprzedażowym śledzenie transakcji, zarządzanie relacjami i efektywniejsze zamykanie transakcji.

Wystarczy zapytać Shopmonkey, platformę do zarządzania warsztatami samochodowymi, która po wdrożeniu ClickUp odnotowała 50% redukcję cykli przeglądów i zatwierdzeń.

Pozbycie się elementu ludzkiego błędu i poleganie na automatyzacji w informowaniu nas o kolejnych krokach sprawiło, że nasz zespół ma pewność, że nie przegapi ważnych kamieni milowych projektu

Pozbycie się elementu ludzkiego błędu i poleganie na automatyzacji w informowaniu nas o kolejnych krokach sprawiło, że nasz zespół ma pewność, że nie przegapi ważnych kamieni milowych projektu

Łącząc potężne możliwości w jednym systemie zarządzania sprzedażą, ClickUp tworzy ujednolicony obszar roboczy sprzedaży.

Funkcje sprzedażowe w ClickUp

Śledź potencjalnych klientów, zamykaj transakcje i współpracuj ze swoim zespołem dzięki ClickUp for Sales Teams, który łączy zarządzanie sprzedażą i projektami

Przełączanie kontekstów po cichu niszczy wydajność Twojego zespołu. Nasze badania pokazują, że 42% zakłóceń w pracy wynika z żonglowania platformami, zarządzania e-mailami i przeskakiwania między spotkaniami.

ClickUp for Sales Teams przechowuje wszystko w jednym miejscu, dzięki czemu nie musisz ciągle przełączać się między platformami. Dzięki zarządzaniu potencjalnymi klientami, wdrażaniu niestandardowych klientów i zarządzaniu transakcjami w ClickUp CRM, możesz pożegnać się z zagubionymi informacjami.

Nie wiesz od czego zacząć? Sprawdź szablon ClickUp Sales CRM. Dostarcza on ustrukturyzowany, ale elastyczny system śledzenia każdej interakcji z klientem, od pierwszego kontaktu do zamkniętej transakcji. Teams sprzedażowe mogą prowadzić szczegółową dokumentację, monitorować zaangażowanie i upewnić się, że żadna okazja nie zostanie przeoczona

Pobierz szablon Free Znajdź potencjalnych klientów, sfinalizuj transakcje i uzyskaj wgląd w strategie sprzedaży oparte na danych dzięki szablonowi ClickUp Sales CRM

Ten szablon do zarządzania sprzedażą umożliwia zespołom sprzedaży w terenie:

Tworzenie niestandardowych widoków do śledzenia potencjalnych klientów na każdej scenie

Ustawienie automatycznych przypomnień o działaniach następczych na podstawie aktywności niestandardowych klientów

Generowanie szczegółowych raportów na temat stanu pipeline'u sprzedaży i oceny współczynników konwersji

Niestandardowe pola danych do przechwytywania istotnych informacji o klientach

Opierając się na tym fundamencie, szablon ClickUp Sales Pipeline usprawnia proces sprzedaży i zwiększa wyniki. Ten wizualny, intuicyjny system pomaga zarządzać transakcjami na każdej scenie cyklu sprzedaży.

Niezależnie od tego, czy kwalifikujesz potencjalnych klientów, czy negocjujesz ostateczne warunki, szablon lejka sprzedaży zapewnia widoczność i spójną realizację procesu.

Pobierz szablon Free Bez wysiłku zobacz cały swój lejek sprzedaży w jednym, wyczyszczonym widoku dzięki szablonowi ClickUp Sales Pipeline

Dzięki temu szablonowi, Teams mogą:

Wizualizacja postępów w realizacji transakcji dzięki konfigurowalnym widokom na tablicy

Automatyczne obliczanie wartości transakcji w procesie sprzedaży i prognoza przychodów

Ustawienie szablonów zadań dla poszczególnych scen w celu spójnej realizacji procesów

Śledzenie kluczowych wskaźników i współczynników konwersji między scenami

Automatyzacja aktualizacji statusów i powiadomień dla zespołu

Zabawny fakt: "Columbo Close" to technika zamykania sprzedaży zainspirowana postacią detektywa z klasycznego serialu telewizyjnego Columbo. Technika ta polega na zadaniu kluczowego pytania w momencie, gdy wydaje się, że rozmowa dobiega końca. Nieoczekiwane pytanie może ujawnić prawdziwe obiekcje potencjalnego klienta, dając sprzedawcy kolejną szansę na zamknięcie transakcji.

Lepsza wizualizacja danych sprzedażowych dzięki pulpitom ClickUp

Potrzebujesz wglądu w czasie rzeczywistym, aby przyspieszyć swój proces sprzedaży? Pulpity ClickUp zapewniają potężne wizualizacje, takie jak wykresy Burnup i Velocity, umożliwiające śledzenie postępów zespołu w osiąganiu celów sprzedażowych i identyfikowanie wąskich gardeł w pipeline, zanim wpłyną one na przychody.

Zanurz się głębiej dzięki ponad 15 widokom ClickUp - użyj widoku listy do zarządzania potencjalnymi klientami, widoku tablicy do śledzenia scenariuszy transakcji i widoku osi czasu do monitorowania terminów składania propozycji lub działań następczych. Dzięki tym narzędziom możesz analizować współczynniki konwersji, prognozy trendów sprzedaży i upewnić się, że Twój zespół jest na dobrej drodze do szybszego zamykania transakcji.

ClickUp Chat zapewnia, że konwersacje i współpraca są wbudowane bezpośrednio w narzędzie CRM, dzięki czemu Twój zespół może pozostać w połączeniu bez niekończących się łańcuchów e-maili. Korzystaj z zadań, komentarzy i czatu, aby zachować kontekst rozmów i przechowuj wszystko, od propozycji po SOP w udostępnianych dokumentach ClickUp.

Scentralizuj komunikację dzięki ClickUp Chat

A dzięki ClickUp Brain, natywnemu asystentowi ClickUp AI, zespoły sprzedażowe mogą:

Wyciąganie informacji na temat kluczowych klientów z obszaru roboczego bez konieczności przeszukiwania zadań i dokumentów

Twórz zasoby sprzedażowe na bieżąco - skrypty rozmów, szablony e-maili, one-pagery lub karty bitewne. To jak posiadanie zespołu ds. zawartości w tylnej kieszeni

Użyj ClickUp Brain do generowania zasobów sprzedażowych w kilka sekund - bezpośrednio w obszarze roboczym ClickUp

Przeglądaj nieaktualne transakcje i uzyskaj zakończony kontekst bez kopania. Brain może dać ci szybkie podsumowanie wszystkiego, co wydarzyło się do tej pory

Błyskawicznie podsumowuj notatki ze spotkań sprzedażowych, notatki z odkryć i rozmów z klientami - aby nigdy nie przegapić dalszych działań lub kluczowych zastrzeżeń

Uzyskaj podsumowane odpowiedzi z notatek ze spotkań, zadań i dokumentów, korzystając z ClickUp Brain

W ClickUp chodzi o to, aby cykl pracy pracował dla Ciebie. Niestandardowe statusy, niestandardowe pola i zapisywanie szablonów zadań pomagają usprawnić te procesy.

Chcesz śledzić przychody, zarządzać umowami lub oceniać potencjalnych klientów? Żaden problem. ClickUp dostosowuje się do unikalnych potrzeb Twojego zespołu, dzięki czemu możesz skupić się na zamykaniu transakcji zamiast na zarządzaniu oprogramowaniem.

Pro Tip: Chcesz zautomatyzować robienie notatek podczas rozmów sprzedażowych, aby móc skupić się na rozmowie i budować lepsze relacje? Wypróbuj ClickUp AI Notetaker! Bez wysiłku rejestruj każdy szczegół spotkania dzięki Notatnikowi ClickUp

Najczęstsze wyzwania i funkcje oprogramowania do zarządzania sprzedażą, które pomagają im sprostać

Dezorganizacja i słabe działania następcze szkodzą wydajności sprzedaży i przychodom. Odpowiednie oprogramowanie do zarządzania sprzedażą pomaga zespołom zachować porządek, śledzić potencjalnych klientów i zamieniać utracone szanse w wygrane.

Przeanalizujmy te typowe przeszkody i sposób, w jaki odpowiednie oprogramowanie do zarządzania sprzedażą przekształca je z punktów bólu w możliwości poprawy.

Rozproszone informacje

Przedstawiciele handlowi spędzają godziny, przeskakując między arkuszami kalkulacyjnymi, wątkami e-mail, rozmowami sprzedażowymi i wiadomościami na czacie, aby zebrać informacje o klientach. Prowadzi to do niezręcznych rozmów z klientami i utraty szans, gdy kluczowe szczegóły giną w chaosie.

👉🏼 Rozwiązanie: Scentralizowany system zarządzania sprzedażą przechowuje każdą interakcję, dokument i szczegóły dotyczące klienta w jednym miejscu, zapewniając przedstawicielom wszystko, czego potrzebują do świadomego, spersonalizowanego zaangażowania.

Ręczne wprowadzanie danych

Niekończące się aktualizacje arkuszy kalkulacyjnych i kopiowanie danych między systemami pochłaniają czas sprzedaży. Zamiast przygotowywać się do spotkań, przedstawiciele handlowi spędzają wieczory nadrabiając zaległości w pracy administratora.

👉🏼 Rozwiązanie: Automatyzacja przepływu danych i inteligentne formularze eliminują żmudne ręczne wprowadzanie danych, zapewniając dokładność informacji i pozwalając przedstawicielom skupić się na zamykaniu transakcji.

Niespójne działania następcze

Nawet najbardziej zorganizowani przedstawiciele handlowi walczą o to, by być na bieżąco z działaniami następczymi. Opóźnienia oznaczają, że transakcje stają się nieaktualne, a obiecujący potencjalni klienci są traceni w okresach wzmożonego ruchu.

👉🏼 Rozwiązanie: Automatyzacja przypomnień, przydzielanie zadań i sekwencje e-maili zamieniają działania następcze w spójny, niezawodny proces.

Słaba widoczność

Menedżerowie sprzedaży często działają po omacku, jeśli chodzi o śledzenie stanu pipeline'u sprzedaży i wydajności zespołu. Polegają na przestarzałych miesięcznych raportowaniach, które nie zapewniają wglądu w czasie rzeczywistym, niezbędnego do sprawnego podejmowania decyzji.

👉🏼 Rozwiązanie: Pulpity i analizy w czasie rzeczywistym zapewniają natychmiastowy wgląd, pomagając menedżerom w proaktywnym podejmowaniu decyzji opartych na danych w celu zwiększenia wydajności i wyeliminowania wąskich gardeł.

Koordynacja Teams

Rozproszona komunikacja prowadzi do powielania działań, pomijania przekazów i przeoczenia istotnych szczegółów.

👉🏼 Rozwiązanie: Udostępniane kalendarze, wyczyszczone zadania i aktualizacje w czasie rzeczywistym sprawiają, że wszyscy są zgrani i pracują wydajnie.

Radząc sobie z tymi podstawowymi wyzwaniami, oprogramowanie do zarządzania sprzedażą nie tylko naprawia nieefektywności - przekształca całą operację sprzedaży, zwiększając wydajność, strategię i powodzenie zespołu.

Przekształć swój proces sprzedaży dzięki ClickUp

Wybór odpowiedniego oprogramowania do zarządzania sprzedażą to nie tylko sprawdzanie funkcji - to transformacja. Odpowiednie narzędzia, takie jak zarządzanie pipeline'em, automatyzacja i analityka, współpracują ze sobą w celu wyeliminowania rozproszonych informacji, ograniczenia zadań wykonywanych ręcznie, zapewnienia spójnych działań następczych i poprawy koordynacji zespołu.

Łącząc wszystkie niezbędne komponenty CRM w jedną intuicyjną platformę, ClickUp tworzy płynny, wydajny ekosystem sprzedaży, który dostosowuje się do Twoich potrzeb. Usprawnij operacje, zwiększ wydajność i skup się na zamykaniu transakcji.

Gotowy na podniesienie wyników sprzedaży? Zarejestruj się w ClickUp już dziś.