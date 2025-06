15 rodzajów materiałów pomocniczych, które zwiększają konwersję (+ przykłady)

Długie cykle sprzedaży mogą po cichu zniweczyć nawet najbardziej obiecujące transakcje. Masz wielu interesariuszy, od działu finansowego po IT i kadrę kierowniczą, którzy rozważają każdą decyzję. Każde nowe pytanie spowalnia proces.

Co gorsza, po świetnej prezentacji lub spotkaniu dynamika często słabnie, ponieważ wewnętrzni zwolennicy nie mają narzędzi potrzebnych do sprzedaży rozwiązania w firmie.

Właśnie w tym miejscu materiały pomocnicze pomagają kontrolować narrację i przyspieszyć proces zakupowy.

Po pierwsze, daje to przedstawicielom handlowym powód do kontynuowania rozmów, nawet przy długich przerwach.

Kiedy proces zakupowy staje się coraz bardziej złożony, świetne materiały pomocnicze pomagają pozostać w centrum uwagi i przyspieszyć realizację transakcji.

Przyjrzyjmy się 15 rodzajom materiałów pomocniczych, sposobom ich tworzenia i zarządzania nimi oraz ich wpływowi na wsparcie sprzedaży.

Czym są materiały pomocnicze w sprzedaży?

Materiały pomocnicze to wszelkie dodatkowe treści, które dostarczają potencjalnym klientom informacji potrzebnych do podjęcia decyzji. Mogą być wykorzystywane przez poszczególnych przedstawicieli handlowych i zespoły sprzedaży lub jako materiały marketingowe.

Twoi przedstawiciele handlowi mogą je wykorzystać do wsparcia sprzedaży.

Wyobraź sobie na przykład przedstawiciela handlowego, który chce udowodnić przewagę kosztową sprzedawanego produktu i wyszukuje przekonujące studium przypadku, aby wykazać zwrot z inwestycji. Albo kartę bojową, aby przeciwstawić się konkurencji, lub jednostronicowy dokument podsumowujący ofertę dla decydentów.

Wszystkie te materiały dodatkowe zostały opracowane z myślą o klientach, dzięki czemu odpowiadają konkretnym potrzebom i problemom nabywców.

Dzięki gotowym do użycia, konfigurowalnym materiałom pomocniczym zespoły sprzedaży mogą skupić się na budowaniu relacji, zamiast tracić czas na tworzenie własnych prezentacji, wiadomości e-mail lub dokumentów.

Poświęcają mniej czasu na tworzenie materiałów lub projektowanie prezentacji sprzedażowych. Dzięki temu mają więcej czasu na sprzedaż, co przyspiesza cykl transakcji i poprawia wskaźniki skuteczności.

Zobacz, jak odpowiednie materiały sprzedażowe i marketingowe mogą wspierać każdy etap podróży kupującego.

Scena Co to oznacza dla potencjalnych klientów Pomysły na materiały dodatkowe Świadomość Oni mają problem. Twoje materiały pomocnicze zwiększają świadomość i pokazują im, dlaczego tego potrzebują Posty na blogu, ebooki i oficjalne dokumenty, infografiki, wideo, zawartość mediów społecznościowych Rozważ Klienci rozważają różne rozwiązania. Materiały pomocnicze dla sprzedaży pokazują wartość Twojej oferty Studia przypadków, przewodniki po produktach, webinaria, często zadawane pytania Decyzja Są gotowi podjąć decyzję. Twoje materiały pomocnicze budują zaufanie Prezentacje produktów, bezpłatne wersje próbne lub próbki, referencje, cenniki Utrzymanie klientów Po sprzedaży wzmocnij wartość produktu, aby zwiększyć lojalność, sprzedaż dodatkową i odnowienia Materiały wprowadzające, instrukcje obsługi i samouczki, biuletyny, ekskluzywna zawartość

Co sprawia, że materiały pomocnicze w sprzedaży są skuteczne?

Twój potencjalny klient ocenia wiele opcji, więc przedstawiciel handlowy musi zapewnić wartość, aby wzbudzić jego zainteresowanie i nawiązać konstruktywną rozmowę.

Oto podstawowe elementy najbardziej skutecznych materiałów pomocniczych dla sprzedaży:

Trafność dla kupującego: Czy materiały marketingowe odpowiadają bezpośrednio na potrzeby potencjalnego klienta, branżę i bolączki? Kluczem jest tutaj personalizacja

Przejrzystość przekazu: Podobnie jak wszystkie materiały marketingowe, materiały dodatkowe powinny skupiać się na jednym głównym przekazie i budować narrację wokół niego

Wpływ wizualny: Tworząc materiały pomocnicze dla sprzedaży, upewnij się, że są one uporządkowane wizualnie, podkreślają kluczowe informacje i są łatwe do przejrzenia

Jasne wezwanie do działania: Co czytelnik ma zrobić dalej? Zarezerwować prezentację, zarejestrować się, aby skorzystać z bezpłatnej wersji próbnej, czy poprosić o wycenę? Wysokiej jakości materiały pomocnicze do sprzedaży zawierają jasne kolejne kroki

*dostosowanie ścieżki zakupowej: dopasuj poziom szczegółowości i ton materiałów do etapu, na którym znajduje się kupujący. Materiały informacyjne na wczesnym etapie wyglądają inaczej niż narzędzia wsparcia decyzji na późnym etapie

Przyjazny dla urządzeń mobilnych: Czy format jest lekki, przyjazny dla urządzeń mobilnych i łatwy do przekazania wewnątrz firmy bez utraty danych lub uszkodzenia?

15 rodzajów materiałów pomocniczych dla sprzedaży, które zainspirują Twój zespół

Teraz przyjrzyjmy się 15 przykładom materiałów pomocniczych, które Twoi przedstawiciele handlowi mogą wykorzystać jako inspirację w całym cyklu sprzedaży:

1. Jednostronicowe opisy produktów

Jesteś przedstawicielem handlowym przygotowującym się do rozmowy z kierownikiem operacyjnym średniej wielkości firmy technologicznej. Wiesz, że firma ta rozważa również trzech innych dostawców.

Przed rozmową wysyłasz potencjalnemu klientowi e-mail z jednostronicową prezentacją produktu. Zawiera ona opis działania produktu, główne problemy, które rozwiązuje, kilka wyróżniających się funkcji oraz krótką historię sukcesu klienta.

Podczas rozmowy otwierasz jednostronicowy dokument na ekranie i omawiasz go z rozmówcą.

Po rozmowie kierownik operacyjny udostępnia jednostronicowy dokument wewnętrznej komisji zakupowej. Twoje rozwiązanie pozostaje w centrum uwagi na etapie budowania świadomości, nawet gdy klienci oceniają inne opcje.

W międzyczasie, jako menedżer ds. wsparcia sprzedaży, wyposażyłeś już swoich przedstawicieli w ten jednostronicowy szablon, aby każdy z nich mógł szybko i spójnie przedstawiać ofertę!

🏆 Wynik: Ułatwiasz kupującemu promowanie Twojego rozwiązania wewnątrz firmy.

⚡ Inspiracja: W tym przykładzie materiałów pomocniczych do sprzedaży firmy Threekit nagłówek przekazuje propozycję wartości. Uwagę przyciąga wizualna hierarchia, a lista zawiera trzy kluczowe możliwości. Ponieważ jest to integracja Salesforce, pokazano dokładnie wtyczki i korzyści.

2. Prezentacje sprzedażowe i materiały prezentacyjne

Jesteś profesjonalistą ds. sprzedaży przygotowującym się do drugiego spotkania z komisją zakupową złożoną z przedstawicieli działów operacyjnego, finansowego i IT. Znają oni podstawowe informacje. Teraz chcą jednak zagłębić się w temat: pytają o przypadki użycia, zwrot z inwestycji, bezpieczeństwo i oś czasu wdrożenia.

Wchodzisz lub dołączasz wirtualnie z spersonalizowaną prezentacją sprzedażową. Pokazujesz problem klienta, przedstawiasz swoje rozwiązanie, podkreślasz funkcje i korzyści oraz mapujesz oczekiwany zwrot z inwestycji.

W ramach tego zasobu sprzedażowego wykorzystujesz elementy wizualne, studia przypadków klientów i punkty danych, aby utrzymać zainteresowanie.

🏆 Wynik: Na etapie rozważania zyskujesz zaufanie kierownictwa, a nie tylko początkowego zwolennika.

⚡Inspiracja: Oto prezentacja sprzedażowa Snapchata z 2014 r., składająca się z 14 slajdów. Informuje ona marki, jak zaangażować potencjalnych klientów dzięki szybko rosnącej bazie użytkowników, w większości w wieku 13–24 lat. Jest to stary przykład, ale dobry przykład tego, jak Snapchat wdrożył strategię sprzedaży, która pokazała, w jaki sposób marki mogą wykorzystać funkcje takie jak Snaps, Stories i Chat do kodów promocyjnych, treści zza kulis i ekskluzywnych ogłoszeń. Pamiętaj, że Snapchat miał wtedy zaledwie 3 lata!

3. Studia przypadków

"Czy to naprawdę zadziała w przypadku firmy takiej jak nasza?" To pytanie zadaje sobie większość przedstawicieli handlowych. Pod koniec procesu sprzedaży tego typu materiały dodatkowe najlepiej nadają się do przełamania wątpliwości i sfinalizowania transakcji.

Dzięki studiom przypadków z procesu sprzedaży możesz pokazać potencjalnym klientom, jak pomogłeś innemu klientowi w podobnej sytuacji osiągnąć świetne wyniki. Wykorzystaj to jako narzędzie sprzedaży, aby pokazać społeczny dowód słuszności i zmniejszyć postrzegane ryzyko.

🏆 Wynik: Przechodzisz od "wyjaśniania, dlaczego" do "pokazania, że to już działa"

⚡Inspiracja: W tym studium przypadku ClickUp X Finastra pierwszą rzeczą, którą zobaczysz, jest sposób, w jaki zespół marketingowy Finastra wykorzystuje ClickUp do skalowania działań GTM. Następnie zobaczysz wpływ w postaci danych. Dostępny jest również film wideo, który szczegółowo opisuje funkcje ClickUp wdrożone przez zespół.

4. Kalkulatory ROI lub wartości

Kalkulator ROI zawiera interaktywne elementy materiałów dodatkowych, pokazujące potencjalnym klientom, ile czasu, pieniędzy lub zasobów mogą zaoszczędzić lub zyskać, korzystając z Twojego produktu. Czy jest coś lepszego niż przekształcenie potencjalnych korzyści w konkretne liczby, aby przekonać niezdecydowanych?

🏆 Wynik: Dostarcza spersonalizowane dowody oparte na konkretnej sytuacji kupującego.

⚡Inspiracja: Kalkulator ROI firmy Drift pokazuje, ile tracisz rocznie bez marketingu konwersacyjnego. Ten rodzaj materiałów pomocniczych zawiera pytania dotyczące miesięcznych sesji na stronie, wskaźnika zamknięcia transakcji itp.

5. Dokumenty techniczne i raporty badawcze

Jesteś liderem biznesowym lub starszym kierownikiem ds. sprzedaży, którego celem są przedsiębiorstwa potrzebujące strategicznego rozwiązania. Na wczesnym etapie procesu sprzedaży udostępniasz białą księgę lub raport badawczy opublikowany przez Twoją firmę, który zawiera analizę trendów branżowych, wyzwań oraz unikalnego podejścia Twojej firmy do ich rozwiązywania.

Nie przedstawiasz oferty bezpośrednio. Kiedy edukujesz potencjalnych klientów za pomocą odpowiednich materiałów pomocniczych, rozmowa przestaje mieć charakter transakcyjny i staje się strategiczną dyskusją na równym poziomie, co pomaga zbudować wczesne zaufanie.

🏆 Wynik: Edukacja i wywieranie wpływu na potencjalnych klientów na wczesnym etapie.

⚡Inspiracja: Oto raport ClickUp dotyczący modelu dojrzałości IDC, w którym firma IDC zajmująca się analizą rynku przebadała ponad 600 przedsiębiorstw, aby stworzyć model poprawy działalności biznesowej.

🔍 Czy wiesz, że... Białe księgi zostały po raz pierwszy wprowadzone przez rząd Wielkiej Brytanii w 1922 roku jako oficjalne dokumenty mające na celu jasne wyjaśnienie złożonych polityk prawodawcom i opinii publicznej. Nazwano je "białymi księgami" ze względu na ich proste, białe okładki. Wyznaczyły one standardy prezentowania szczegółowych informacji w jasny i obiektywny sposób.

6. Referencje i recenzje

Mądrze wykorzystane referencje zadowolonych klientów staną się najsilniejszym argumentem na każdym etapie ścieżki zakupowej.

Możesz je strategicznie wstawiać w różnych momentach:

Wczesna faza : Buduj zaufanie na początku, w e-mailach, wiadomościach wychodzących, z docelowymi odbiorcami

Środkowa scena : Wzmocnij wyróżnienie podczas prezentacji i pokazów

Późny etap: Przekonaj niezdecydowanych nabywców za pomocą ofert i prezentacji dotyczących zwrotu z inwestycji

Aby materiały pomocnicze były jak najbardziej skuteczne, przedstaw je w formie historii "przed i po". "Przed [produkt] mieliśmy problem z [X]. Po [produkt] osiągnęliśmy [wynik Y]"

Dlaczego ten format? Ponieważ sprawia, że ścieżka klienta jest bardziej zrozumiała. Pokazujesz transformację wraz z końcowym wynikiem.

🏆 Wynik: Zmniejsza tarcia. Potencjalni klienci nie muszą weryfikować wszystkiego, co mówisz; widzą rzeczywiste dowody.

⚡Inspiracja: W poniższej opinii o ClickUp👇🏼 można zobaczyć transformację z fragmentarycznego cyklu pracy do środowiska opartego na współpracy. Wyróżnia ją to, że jest zrozumiała i przekonująca na każdym etapie ścieżki zakupowej.

Przed wdrożeniem ClickUp śledzenie naszych projektów było rozproszone na różnych platformach, co prowadziło do nieporozumień i straty czasu. Mieliśmy trudności z utrzymaniem wszystkich na bieżąco, a zadania często umykały naszej uwadze. Po wdrożeniu ClickUp scentralizowaliśmy nasze procesy, oszczędzając cenny czas i znacznie ograniczając nieporozumienia. Teraz nasz zespół współpracuje płynnie, widoczność projektów poprawiła się, a my konsekwentnie wyprzedzamy harmonogram.

7. Szablony i sekwencje e-maili

Szablony e-maili i sekwencje wiadomości można traktować jako wersję materiałów pomocniczych do sprzedaży działającą w trybie automatycznym, którą można wykorzystać do nawiązania kontaktu z potencjalnymi klientami.

Menedżerowie ds. wsparcia sprzedaży mogą ujednolicić działania następcze w całym zespole. Na przykład każdy przedstawiciel handlowy stosuje tę samą strukturę komunikatów o wysokiej jakości i wysokiej konwersji.

Twoi nowi przedstawiciele handlowi nie muszą zgadywać, co mają napisać. Wystarczy, że włączą się do sekwencji i od razu zaczną wysyłać sprawdzone treści. Przyspiesza to wdrażanie nowych pracowników i daje im większą szansę na szybkie osiągnięcie sukcesu.

🏆 Wynik: Zwiększają liczbę punktów kontaktu bez zwiększania obciążenia pracą.

⚡Inspiracja: Za każdym razem, gdy użytkownik tworzy bezpłatny obszar roboczy w ClickUp, doradca ClickUp kontaktuje się z nim. Zachęca użytkowników do umówienia rozmowy z zespołem sprzedaży, aby dowiedzieć się więcej o planach cenowych lub funkcjach. Następny e-mail zawiera prośbę o potwierdzenie, a następnie krótkie przypomnienie o rezerwacji rozmowy i wreszcie kilka pomocnych zasobów. Sprawdź przykład poniżej!👇🏼

8. Arkusze porównawcze

Arkusze porównawcze pomagają potencjalnym klientom szybko zrozumieć, jak Twój produkt lub usługa wypada na tle innych opcji. Przedstawiają one kluczowe różnice, funkcje, zalety i wartości w formie zestawienia, dzięki czemu kupujący mogą łatwiej dostrzec, dlaczego Twoje rozwiązanie się wyróżnia.

Te arkusze porównawcze są szczególnie przydatne na etapie rozważania i podejmowania decyzji, kiedy potencjalni klienci aktywnie rozważają swoje wybory i potrzebują jasnych, przekonujących powodów, aby wybrać właśnie Ciebie.

🏆 Wynik: Kształtuje listę kontrolną oceny potencjalnych klientów.

⚡Inspiracja: Poniższa tabela porównawcza ClickUp i Asana doskonale oddaje istotę sprawy. Układ jest bardzo przejrzysty, przyjemny dla oka i łatwy w przeglądaniu.

Podkreśl funkcje, które są ważne dla docelowych odbiorców, takie jak cele, automatyzacja i niestandardowe statusy.

💡Wskazówka dla profesjonalistów: Zawsze twórz arkusz porównawczy z perspektywy klienta. Oprócz funkcji musisz również skupić się na pytaniach, które już zadają, takich jak łatwość obsługi, całkowity koszt w czasie, obsługa klienta lub elastyczność.

9. Cenniki

Cenniki mają pomóc potencjalnym klientom dokładnie zrozumieć, za co płacą. Dobry cennik jasno przedstawia każdą opcję, pokazując, jakie funkcje, poziomy usług lub korzyści są dostępne w różnych przedziałach cenowych.

Tworząc je, uwzględnij aspekty, które mogą wymagać dodatkowych wyjaśnień dla odbiorców. Może to być liczba użytkowników w danym planie, poziom wsparcia, opcje dostosowywania, pomoc przy wdrażaniu lub ścieżki aktualizacji.

🏆 Wynik: Zapewnia przejrzystość rozmów w procesie sprzedaży, ponieważ kupujący wiedzą, za co dokładnie płacą.

⚡Inspiracja: Ten przewodnik cenowy Shopify jest niezwykle prosty i konkretny, wykorzystuje przejrzysty format tabeli, dzięki czemu można łatwo porównać różne plany. Projekt jest płynny i przyjazny dla użytkownika, co pomaga potencjalnym klientom szybko i bez problemów wybrać plan najlepiej odpowiadający ich potrzebom.

10. Filmy wyjaśniające lub prezentacje produktów

Filmy wyjaśniające to krótkie filmy, zazwyczaj trwające od 60 do 90 sekund, które wizualnie pokazują, w jaki sposób produkt rozwiązuje konkretny problem lub wpisuje się w cykl pracy potencjalnego klienta. Koncentrują się one na rzeczywistych przypadkach użycia, kluczowych wynikach i "znaczeniu" rozwiązania, często wykorzystując animacje, rzeczywiste ekrany produktu lub scenariusze klientów.

🏆 Wynik: Upraszcza "moment olśnienia" związany z Twoim rozwiązaniem, zamieniając go w szybkie i łatwe do przyswojenia doświadczenie.

⚡ Inspiracja: Film wyjaśniający działanie konwersacyjnego chatbota AI firmy Certainly.io stanowi idealną równowagę między prostotą a zaangażowaniem. Pokazuje, w jaki sposób chatbot AI usprawnia pracę zespołów sprzedaży, wykorzystując zabawne animacje i jasny, zrozumiały scenariusz. Film skupia się na bolączkach klientów i szybko pokazuje, jak Certainly.io może je rozwiązać.

🔍 Czy wiesz, że... 98% osób obejrzało film instruktażowy, aby dowiedzieć się więcej o produkcie lub usłudze — to najwyższy wynik w historii. Ponadto 88% marketerów zajmujących się marketingiem wideo twierdzi, że wideo pomogło im w generowaniu potencjalnych klientów.

11. Interaktywne prezentacje

Interaktywne prezentacje to praktyczne doświadczenia związane z produktem w procesie sprzedaży, które pozwalają klientom docelowym aktywnie zaangażować się w produkt lub oprogramowanie bez konieczności ich instalowania lub pełnej konfiguracji. Zamiast oglądać wideo lub czytać instrukcję, użytkownik może kliknąć, wypróbować funkcje i zasymulować rzeczywiste cykle pracy w kontrolowanym, prowadzonym środowisku.

Nie wszystkie prezentacje są takie same. Typowe formaty to: Wbudowane prezentacje na stronie internetowej: małe, klikalne przewodniki bezpośrednio na stronie docelowej

Samodzielne portale demonstracyjne: Pełne mikrostrony umożliwiające wypróbowanie produktu, często wykorzystywane w przypadku drogich produktów SaaS

Prezentacje produktów w aplikacji: Po rejestracji użytkownik jest prowadzony przez aplikację, która pokazuje mu kluczowe funkcje

Prezentacje wyzwalane przez sprzedaż: Niestandardowe prezentacje stworzone specjalnie na potrzeby rozmów sprzedażowych w sektorze Enterprise

🏆 Wynik: Przechodzisz od "informowania potencjalnych klientów o tym, co robi produkt" do "pozwolenia im na bezpośrednie doświadczenie jego wartości".

⚡ Inspiracja: ClickUp pomija tradycyjną przeszkodę w postaci "zarezerwuj demo". Potencjalni klienci mogą przejść do przeglądania platformy w czasie rzeczywistym bezpośrednio na stronie głównej (bez rejestracji, karty kredytowej i czekania). Użytkownicy mogą wchodzić w interakcje z rzeczywistymi cyklami pracy, z bliska zapoznać się z funkcjami, takimi jak listy zadań i osie czasu, oraz doświadczyć wartości w ciągu zaledwie kilku minut.

12. Dokumenty FAQ

Dokument FAQ (często zadawane pytania) to lista typowych pytań i odpowiedzi dotyczących konkretnego tematu, produktu, usługi lub procesu. Jego celem jest wyprzedzenie wątpliwości użytkowników i zmniejszenie zapotrzebowania na bezpośrednie wsparcie lub powtarzające się wyjaśnienia.

✅ Zacznij od prawdziwych pytań klientów: pobieraj je bezpośrednio z zgłoszeń do pomocy technicznej, rozmów sprzedażowych, czatów lub opinii nowych klientów ✅ Grupuj powiązane pytania: Uporządkuj je według tematów (np. ceny, funkcje, rozwiązywanie problemów), aby ułatwić przeglądanie ✅ Udzielaj jasnych i zwięzłych odpowiedzi: Staraj się, aby odpowiedzi miały długość 2–5 zdań. Odpowiadaj na pytania w prosty sposób, nie przeładowując ich szczegółami ✅ W razie potrzeby podaj link do bardziej szczegółowych zasobów: Jeśli temat jest złożony, udziel krótkiej odpowiedzi i podaj link do artykułu pomocy lub wideo zawierającego szczegółowe informacje ✅ Używaj języka klienta: pisz tak, jak użytkownicy naturalnie zadają pytania i rozmawiają, a nie tak, jak opisuje to Twój wewnętrzny zespół

🏆 Wynik: Strona z często zadawanymi pytaniami zmniejsza liczbę zgłoszeń do pomocy technicznej i przyspiesza wdrażanie użytkowników.

⚡Inspiracja: Sekcja FAQ serwisu Airbnb zawiera pytania uporządkowane według tematów, takich jak rezerwacje, anulacje i płatności, dzięki czemu użytkownicy mogą szybko znaleźć potrzebne informacje. Każda odpowiedź jest zwięzła, ale pomocna i w razie potrzeby zawiera link do bardziej szczegółowego wsparcia.

13. Infografiki

Infografiki to wizualne materiały pomocnicze, które przedstawiają złożone informacje, dane lub procesy w prostym, łatwym do przejrzenia formacie graficznym. Łączą one elementy wizualne, takie jak ikony, wykresy, ilustracje i krótkie teksty, aby pomóc potencjalnym klientom szybko zrozumieć kluczowe punkty bez konieczności czytania obszernej treści.

🏆 Wynik: Przekazuje wiadomość w skrócie, nie przytłaczając odbiorcy.

⚡Inspiracja: Infografika Duck.Design dla Guestpay przedstawia mapę podróży gościa hotelowego i wskazuje miejsca, w których dokonywane są płatności. Jak widać, ostateczna wycena w naturalny sposób łączy wszystkie elementy, dzięki czemu całość wygląda bardzo przekonująco.

🧠 Ciekawostka: Malowidła naskalne w jaskini Lascaux, powstałe 17 000 lat temu we Francji, są jedną z najwcześniejszych form komunikacji wizualnej. Podobnie jak współczesne infografiki, wykorzystywały proste elementy wizualne do udostępniania złożonych idei, śledzenia zwierząt, mapowania polowań i opowiadania historii, dzięki czemu informacje były łatwe do zrozumienia bez użycia słów.

14. eBook

E-booki to dłuższe treści mające na celu edukację, informowanie lub prowadzenie potencjalnych klientów przez konkretny temat, jednocześnie subtelnie pozycjonując Twoją markę jako eksperta. W przeciwieństwie do krótkich wpisów na blogu lub ulotek, e-booki pozwalają głębiej zagłębić się w problemy, rozwiązania, trendy lub strategie, zapewniając czytelnikom rzeczywistą wartość i budując zaufanie w miarę upływu czasu.

🏆 Wynik: Dobry ebook to wyczerpujące kompendium, które odpowiada na wszystkie pytania potencjalnych klientów dotyczące danego tematu. Pomaga markom pozycjonować się jako eksperci w swojej dziedzinie.

⚡Inspiracja: Skorzystaj z e-booków HubSpot "Inbound Marketing Strategy Ebooks". Marka tworzy treści o wysokim stopniu trafności dla użytkowników zainteresowanych zwiększeniem liczby potencjalnych klientów, w tym praktyczne wskazówki, które można natychmiast wykorzystać.

🔍 Czy wiesz, że... Słowo "ebook" zostało po raz pierwszy użyte w 1987 roku, na długo przed pojawieniem się czytników Kindle, iPadów i nowoczesnych tabletów. Pierwsze e-booki były po prostu plikami tekstowymi, często udostępnianymi na dyskietkach przez entuzjastów technologii i studentów.

15. Instrukcje obsługi

Instrukcje obsługi to szczegółowe dokumenty, które zawierają wskazówki dla klientów dotyczące konfiguracji, użytkowania i rozwiązywania problemów związanych z produktem. Chociaż są one postrzegane głównie jako materiały wsparcia po zakupie, zespoły sprzedaży wykorzystują instrukcje obsługi również jako materiały pomocnicze, zwłaszcza w przypadku sprzedaży złożonych produktów, które potencjalni klienci muszą zrozumieć przed podjęciem ostatecznej decyzji.

🏆 Wynik: Przejrzysta instrukcja obsługi buduje zaufanie do produktu i zmniejsza trudności związane z ustawieniami w procesie sprzedaży.

⚡ Inspiracja: Podręcznik użytkownika Notion prowadzi użytkowników przez każdą funkcję za pomocą krótkich filmów wideo, obrazów, szybkich instrukcji, a nawet sugestii dotyczących różnych przypadków użycia. Ta przejrzystość może znacznie pomóc w podjęciu decyzji o wyborze narzędzia.

Jak skutecznie organizować i zarządzać materiałami pomocniczymi do sprzedaży

Przy tak wielu rodzajach materiałów pomocniczych może narosnąć wiele wersji, linki mogą się zgubić, a dostosowywanie materiałów do każdego potencjalnego klienta jeszcze bardziej zwiększa nakład pracy. Gdy dodatkowo starasz się być na bieżąco z działaniami marketingowymi, łatwo poczuć się przytłoczonym.

ClickUp, aplikacja do wszystkiego, co dotyczy pracy, wkracza do akcji wtedy, gdy Twój zespół sprzedaży potrzebuje jej najbardziej — łącząc zadania, zawartość i współpracę w jednej usprawnionej platformie. Zastępuje rozproszone narzędzia i chaotyczne cykle pracy jednym źródłem informacji, dzięki czemu Twój zespół pozostaje skoncentrowany, szybki i zsynchronizowany.

Na przykład ClickUp Docs zapewnia zespołowi sprzedaży scentralizowaną przestrzeń do tworzenia wszystkich materiałów sprzedażowych, organizowania ich i współpracy nad nimi.

Twórz, przechowuj i zarządzaj wszystkimi materiałami pomocniczymi do sprzedaży za pomocą ClickUp Docs

Oto, jak przedstawiciele handlowi mogą wykorzystać dokumenty ClickUp, aby zachować wydajność:

Przechowuj wszystko, od skryptów sprzedaży po studia przypadków i materiały marketingowe, w jednym łatwym do przeszukiwania i dostępnym hubie

Kontroluj, kto może wyświetlać lub edytować zawartość, zapewniając bezpieczeństwo materiałów poufnych

Sortuj materiały według etapu lejka, persony lub linii produktów, ułatwiając przedstawicielom handlowym znalezienie dokładnie tego, czego potrzebują

Zespoły sprzedaży i marketingu mogą współpracować w czasie rzeczywistym nad tym samym dokumentem, unikając konfliktów wersji i usprawniając proces zatwierdzania

Dodawaj wideo, prezentacje sprzedażowe, listy kontrolne i arkusze kalkulacyjne bezpośrednio do dokumentów, dzięki czemu materiały pomocnicze dotyczące sprzedaży będą bardziej interaktywne i praktyczne dla Twojego zespołu

💡Wskazówka dla profesjonalistów: Użyj tablic ClickUp, aby przeprowadzić burzę mózgów i wizualnie zaplanować strategię materiałów pomocniczych do sprzedaży — dodaj miniaturki jednostronicowych dokumentów, oznacz członków zespołu, aby przejrzeli prezentacje, i zaplanuj, gdzie każdy zasób pasuje do lejka sprzedażowego.

Gdy materiały pomocnicze zostaną uporządkowane i udostępnione w ClickUp Docs, następnym krokiem jest usprawnienie i przyspieszenie pracy z nimi. Aby to osiągnąć, skorzystaj z ClickUp Brain.

Ta sztuczna inteligencja do dokumentacji pomoże Ci tworzyć i udoskonalać materiały pomocnicze do sprzedaży przy znacznie mniejszym wysiłku. Musisz przygotować jednostronicową prezentację produktu, przeformułować studium przypadku dla nowej osoby lub podsumować długi dokument? Wrzuć swoją treść, rozmawiaj w naturalnym języku, a ClickUp Brain zajmie się ciężką pracą w procesie sprzedaży.

Napisz najskuteczniejsze materiały pomocnicze do sprzedaży, korzystając z ClickUp Brain

Dla zespołów sprzedaży oznacza to, że nie tracisz czasu na przepisywanie materiałów lub poszukiwanie pomocy przy tworzeniu treści. Możesz wykorzystać AI w sprzedaży, aby dostosować komunikaty, tworzyć sekwencje i przygotowywać materiały pomocnicze na różne etapy lejka sprzedażowego — wszystko w ramach jednej platformy.

📮ClickUp Insight: 62% naszych respondentów polega na narzędziach konwersacyjnych AI, takich jak ChatGPT i Claude. Ich znany interfejs chatbota i wszechstronne możliwości — generowanie treści, analiza danych i wiele innych — mogą być powodem, dla którego są tak popularne w różnych rolach i branżach. Jeśli jednak użytkownik musi za każdym razem przełączać się do innej zakładki, aby zadać pytanie AI, związane z tym koszty przełączania i zmiany kontekstu z czasem się sumują. Nie z ClickUp Brain. Znajduje się on bezpośrednio w Twoim obszarze roboczym, wie, nad czym pracujesz, rozumie podpowiedzi w postaci zwykłego tekstu i udziela odpowiedzi, które są bardzo trafne dla Twoich zadań! Zwiększ wydajność dwukrotnie dzięki ClickUp!

Dzięki ClickUp Brain, który ułatwia dostosowywanie treści sprzedażowych, następnym krokiem jest wprowadzenie tych treści w życie.

ClickUp dla zespołów sprzedaży zapewnia Twojemu zespołowi jedno miejsce do obsługi całego silnika sprzedaży, takie jak zarządzanie procesem sprzedaży, współpraca z działem marketingu oraz śledzenie wszystkich transakcji i dokumentów.

Scentralizuj cały proces sprzedaży w jednym miejscu dzięki ClickUp

Ułatwia to również skalowanie zarządzania projektami sprzedaży. Możesz przypisywać zadania związane z tworzeniem treści, oznaczać materiały etykietami według etapu lejka lub produktu oraz zapewnić spójność działań wszystkich interesariuszy. Oznacza to mniej opóźnień, brak pomyłek dotyczących wersji i więcej czasu dla przedstawicieli handlowych na skupienie się na zamknięciu transakcji.

Oto, jak to narzędzie zwiększające wydajność sprzedaży wspiera Twój zespół sprzedaży w praktyce:

Przypisz właścicieli do aktualizacji prezentacji, jednostronicowych dokumentów lub e-maili z przypomnieniami w procesie sprzedaży za pomocą zadań ClickUp

Twórz etapy procesu sprzedaży, takie jak "Rozmowa wstępna", "Wysłanie oferty" lub "Negocjacje", korzystając z niestandardowych pól ClickUp , które zapewniają Twojemu zespołowi przejrzysty i możliwy do śledzenia proces od pozyskania potencjalnego klienta do zamknięcia transakcji

Skorzystaj z automatyzacji ClickUp , aby przypisywać potencjalnych klientów, uruchamiać zadania następcze lub ustawiać przypomnienia o terminach na podstawie zmian statusu lub wpisów w formularzach

Twórz pulpity ClickUp , aby śledzić postępy transakcji, aktywność przedstawicieli handlowych i prognozy przychodów, dzięki czemu kierownicy sprzedaży zawsze będą mieli widoczność tego, co działa, a co hamuje sprzedaż

Zintegruj swoje technologie sprzedażowe z ClickUp, aby scentralizować zawartość i zsynchronizować cały proces tworzenia materiałów pomocniczych

Uprość zarządzanie materiałami pomocniczymi do sprzedaży dzięki ClickUp

Zarządzanie materiałami pomocniczymi nie musi być utrapieniem. Dzięki odpowiednim narzędziom możesz usprawnić cały proces, od daty powstania treści po organizację i współpracę. ClickUp oferuje wszystko, czego potrzebuje Twój zespół sprzedaży, aby wyprzedzić konkurencję.

Dzięki ClickUp możesz usprawnić cykle pracy i łatwo współpracować z zespołem, dzięki czemu wszystko w lejku sprzedażowym przebiega zgodnie z planem. ClickUp Docs sprawia, że organizowanie i uzyskiwanie dostępu do treści sprzedażowych jest dziecinnie proste, a wszystko to w jednym miejscu. Wreszcie, ClickUp Brain pozwala przyspieszyć proces tworzenia treści i udoskonalić komunikaty w mgnieniu oka.

Wypróbuj ClickUp już dziś, aby usprawnić cykle pracy w dziale sprzedaży i szybciej finalizować transakcje na dużą skalę.