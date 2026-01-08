11 najlepszych alternatyw dla Upbase zwiększających wydajność osobistą i zespołową (2025)

Użytkownik G2 podsumował swoje doświadczenia z Upbase w następujący sposób:

W Upbase najbardziej podoba mi się to, że jest na tyle proste, że sprawdza się w przypadku osób prowadzących jednoosobową działalność gospodarczą. Ponadto Upbase nie narzuca konkretnego podejścia. Jest elastyczne, więc można z niego korzystać w sposób, który najbardziej Ci odpowiada.

Łatwość obsługi jest głównym powodem, dla którego Upbase tak dobrze sprawdza się w przypadku osób prowadzących jednoosobową działalność gospodarczą. Zarządzając własną pracą, nie chcesz korzystać z narzędzia, które nadmiernie komplikuje sprawy. Upbase pozostaje elastyczne i łatwe do dostosowania do Twojego osobistego cyklu pracy.

Jednak wraz z rozwojem Twojej działalności sama elastyczność może okazać się niewystarczająca. Jeśli zajmujesz się wieloma projektami i klientami lub koordynujesz pracę rosnącego zespołu, możesz potrzebować bardziej zaawansowanych funkcji śledzenia postępów i automatyzacji przepływu pracy.

Właśnie tu pojawiają się alternatywy dla Upbase. W tym artykule przyglądamy się narzędziom, które bazują na mocnych stronach Upbase, a jednocześnie oferują większą skalowalność dla Twojego obecnego sposobu pracy.

11 alternatyw dla Upbase w skrócie

Aby pomóc Ci szybko porównać dostępne opcje, poniżej przedstawiamy widok ogólny najlepszych alternatyw dla Upbase.

Nazwa narzędzia Najważniejsze funkcje Najlepsze dla Ceny* ClickUp Ujednolicone planowanie projektów, ponad 15 widoków zadań, pomoc oparta na sztucznej inteligencji dzięki ClickUp Brain, natywne śledzenie czasu, zarządzanie obciążeniem pracą, planowanie kalendarza, dokumenty, pulpity nawigacyjne, automatyzacje i szablony. Osoby i zespoły, które chcą zarządzać złożonymi projektami i skalować pracę bez rozbudowywania zestawu narzędzi Free Forever; dostępne są niestandardowe ceny dla przedsiębiorstw. Trello Tablice Kanban z kartami i listami, automatyzacja Butler dla reguł i cykli pracy, sztuczna inteligencja Trello do burzy mózgów i tworzenia zadań do wykonania, przechwytywanie wiadomości e-mail i Slack do kart, kopiowanie kart i gotowe szablony. Osoby indywidualne i małe zespoły, które potrzebują prostego, wizualnego sposobu zarządzania projektami i śledzenia postępów. Dostępny jest Free Plan; płatne plany zaczynają się od 6 USD miesięcznie za użytkownika. Monday. com Wysoce konfigurowalne tablice i przepływy pracy, wiele widoków, w tym Kanban, Gantt, oś czasu, kalendarz i obciążenie pracą, pulpity nawigacyjne w czasie rzeczywistym, wbudowane śledzenie czasu, WorkDocs, WorkForms i ponad 200 integracji aplikacji. Małe i średnie zespoły, które potrzebują elastycznych cykli pracy, widoczności w obciążeniu pracą i śledzenia projektów w czasie rzeczywistym w różnych działach. Dostępny jest Free Plan; płatne plany zaczynają się od 12 USD miesięcznie za licencję. Wrike Niestandardowe przepływy pracy i statusy, automatyzacja na poziomie przestrzeni, tablica Wrike do burzy mózgów, dynamiczne formularze zgłoszeń, inteligencja pracy oparta na AI, plany projektów i kontrola dostępu oparta na roli. Małe zespoły zarządzające złożonymi projektami, które wymagają ścisłej kontroli, standaryzacji i skalowalności. Dostępny jest Free Plan; płatne plany zaczynają się od 10 USD miesięcznie za użytkownika. Asana Zarządzanie zadaniami i podzadaniami, widoki listy, tablicy, kalendarza i osi czasu, portfolio zapewniające widoczność międzyprojektową, śledzenie celów, podsumowania oparte na AI i wykrywanie ryzyka, szablony cyklu pracy oraz skalowalne zarządzanie procesami. Średnie i duże zespoły wielofunkcyjne, które chcą ustrukturyzowanego wykonywania zadań z widocznością celów i wyników. Dostępny jest Free Plan; płatne plany zaczynają się od 13,49 USD miesięcznie za użytkownika. Akiflow Planowanie zadań w kalendarzu, planowanie w języku naturalnym, tryb skupienia i blokowanie czasu, asystent AI do wykrywania konfliktów, szybkie rejestrowanie zadań za pomocą paska komend i udostępnianie dostępności. Założyciele i indywidualni operatorzy, którzy chcą, aby zadania były ściśle dostosowane do ich kalendarza i codziennej dostępności czasowej. Płatne plany zaczynają się od 34 USD miesięcznie za użytkownika. Basecamp Scentralizowane przestrzenie projektowe dla zadań do wykonania, wiadomości, plików i harmonogramów, wykresy Hill Charts zapewniające przejrzystość postępów, czat grupowy Campfire i funkcja Pings do komunikacji, automatyczne meldunki, odniesienia do elementów oraz wbudowane śledzenie czasu do rozliczeń. Małe zespoły, które chcą prostej, scentralizowanej współpracy z jasnym kontekstem projektu i minimalnymi ustawieniami Dostępny jest Free Plan; płatne plany zaczynają się od 15 USD miesięcznie za użytkownika. Jira Tablice Scrum i Kanban, śledzenie problemów i błędów z pełną identyfikowalnością, zaawansowane plany działania dotyczące planowania portfolio i obciążenia, raporty wydajności i pulpity nawigacyjne, szczegółowe kontrole bezpieczeństwa oraz głęboka integracja z narzędziami programistycznymi. Duże zespoły agile i programistyczne zarządzające złożonymi projektami, błędami i cyklami pracy na dużą skalę. Dostępny jest Free Plan; płatne plany zaczynają się od 7,91 USD miesięcznie za użytkownika. Zoho Projekte Planowanie projektów oparte na kamieniach milowych, zależności między zadaniami, wbudowane śledzenie czasu z integracją rozliczeń, wykresy obciążenia pracą, automatyzacja cyklu pracy za pomocą planów, śledzenie problemów za pomocą umów SLA oraz współpraca w kontekście. Małe zespoły, które już korzystają z aplikacji Zoho i chcą ściśle zintegrować realizację projektów z rozliczeniami. Dostępny jest Free Plan; płatne plany zaczynają się od 3,90 USD miesięcznie za użytkownika. Notion Niestandardowe bazy danych dla zadań i projektów, oś czasu i wiele widoków projektów, pulpity nawigacyjne do śledzenia postępów, automatyczne wypełnianie AI do automatyzacji, szczegółowe uprawnienia, przepływy pracy sprintów i połączone PRD w ramach zadań. Małe i średnie zespoły, które potrzebują elastycznego zarządzania projektami w połączeniu z dokumentacją i zarządzaniem wiedzą. Dostępny jest Free Plan; płatne plany zaczynają się od 12 USD miesięcznie za użytkownika. Todoist Wprowadzanie zadań w języku naturalnym, elastyczne powtarzające się zadania, przypomnienia za pomocą funkcji Quick Add, widok Today do codziennej pracy, śledzenie wydajności Karma oraz udostępnianie projektów publicznych lub prywatnych. Osoby indywidualne i małe zespoły, które potrzebują prostego narzędzia do zarządzania zadaniami i budowania nawyków Dostępny jest Free Plan; płatne plany zaczynają się od 2,93 USD miesięcznie za użytkownika.

Jak oceniamy oprogramowanie w ClickUp Nasz zespół redakcyjny stosuje przejrzysty, oparty na badaniach i neutralny wobec dostawców proces, dzięki czemu możesz mieć pewność, że nasze rekomendacje opierają się na rzeczywistej wartości produktu. Oto szczegółowy opis tego, jak oceniamy oprogramowanie w ClickUp.

Dlaczego warto wybrać alternatywę dla Upbase?

Upbase to oprogramowanie do zarządzania zadaniami, zaprojektowane z myślą o małych firmach i zespołach, które pomaga im zachować porządek. Możesz zarządzać zadaniami, projektami i podstawową dokumentacją w przejrzystym interfejsie, bez złożoności oprogramowania dla przedsiębiorstw.

Jednak wraz z rozwojem zespołu i zwiększeniem tempa pracy oraz koniecznością ściślejszej współpracy, Upbase może okazać się zbyt limitujące.

Oto, na co należy zwrócić uwagę, szukając alternatywy dla Upbase:

Śledzenie czasu i zarządzanie obciążeniem pracą: Obejmuje natywne śledzenie czasu i rejestrowanie wysiłku, dzięki czemu można zrównoważyć obciążenie pracą i poprawić przewidywalność dostaw bez dodatkowych narzędzi.

Współpraca zespołowa w czasie rzeczywistym : oferuje wsparcie dla czatu, wspólnej edycji plików, pulpitu nawigacyjnego i analiz, dzięki czemu wszyscy są na bieżąco i mają dostęp do tych samych informacji.

Zaawansowane raportowanie i analityka: zapewnia wbudowane informacje, konfigurowalne raporty i wizualne wskaźniki, które pomagają zrozumieć wydajność zespołu i stan projektu bez konieczności eksportowania danych do zewnętrznych narzędzi.

Zintegrowany kalendarz i harmonogram: zapewnia ujednolicony kalendarz, który łączy zadania, terminy, spotkania i kamienie milowe.

Inteligentna automatyzacja i analizy oparte na AI: zawiera inteligentnych asystentów, którzy automatyzują rutynowe zadania i udzielają odpowiedzi uwzględniających kontekst.

Ujednolicone wyszukiwanie i dostęp do wiedzy: oferuje możliwość przeszukiwania zawartości we wszystkich aplikacjach i źródłach danych, aby pomóc Ci znaleźć to, czego potrzebujesz, bez konieczności przeszukiwania wielu narzędzi.

Uprawnienia i zarządzanie oparte na rolach: umożliwia ustawienie szczegółowych kontroli dostępu w różnych przestrzeniach, projektach i danych, aby zapewnić bezpieczeństwo i zgodność z przepisami w miarę rozwoju organizacji.

📮 ClickUp Insight: Zespoły o niskiej wydajności są 4 razy bardziej skłonne do korzystania z ponad 15 narzędzi, podczas gdy zespoły o wysokiej wydajności utrzymują efektywność, limitując swój zestaw narzędzi do 9 lub mniej platform. A co powiesz na korzystanie z jednej platformy? Jako wszechstronna aplikacja do pracy, ClickUp łączy zadania, projekty, dokumenty, wiki, czaty i połączenia w jednej platformie, zakończone o przepływy pracy oparte na AI. Gotowy do inteligentniejszej pracy? ClickUp sprawdza się w każdym zespole, zapewnia widoczność pracy i pozwala skupić się na tym, co najważniejsze, podczas gdy AI zajmuje się resztą.

Najlepsze alternatywy dla Upbase

Przyjrzyjmy się szczegółowo każdej alternatywie dla Upbase, w tym najlepszym funkcjom, limitom, cenom i prawdziwym opiniom użytkowników.

ClickUp (najlepsze rozwiązanie do ujednolicenia osobistej wydajności i cyklu pracy zespołu)

Dzisiejsza praca jest rozdrobniona i rozłożona na zbyt wiele narzędzi. Ciągłe przełączanie się między nimi powoduje stratę czasu i utrudnia skupienie się na tym, co naprawdę ważne.

ClickUp rozwiązuje ten problem dzięki zintegrowanej przestrzeni roboczej opartej na AI, która łączy Twoje projekty, zadania, kalendarz i wiedzę zespołu. Dzięki sugestiom opartym na AI i automatyzacji przepływu pracy możesz ustalać priorytety zadań i współpracować bez przeszkód.

Zobaczmy, jak oprogramowanie do zarządzania projektami ClickUp pomaga ograniczyć rozproszenie pracy i poświęcać mniej czasu na przełączanie się między narzędziami, a więcej na rzeczywiste zrobione zadania.

Ujednolicone planowanie i ustawienia projektów

Skorzystaj z zadań ClickUp, aby organizować pracę, przypisywać własność i śledzić postęp w jednym uporządkowanym miejscu.

zadanie ClickUp oferuje połączoną przestrzeń do planowania i uruchamiania wielu projektów, od indywidualnych inicjatyw po działania zespołowe.

W jednym miejscu możesz tworzyć zadania i podzadania, wyznaczać właścicieli i przypisywać terminy wykonania. Projekty mogą obejmować etapy i kamienie milowe, które pomogą Ci rozpocząć pracę w sposób przejrzysty i celowy.

Zobacz, jak ClickUp usprawnia zarządzanie projektami od planowania po realizację.

Po ustaleniu struktury projektu możesz wybrać spośród ponad 15 niestandardowych widoków ten, który najlepiej odpowiada Twoim potrzebom w zakresie śledzenia postępów.

Te widoki ułatwiają przełączanie się między szczegółowym wykonywaniem zadań a ogólnym planowaniem projektu bez opuszczania ClickUp.

Wizualizuj projekty w przejrzysty sposób dzięki wielu widokom projektów, które dostosowują się do sposobu pracy Twojego zespołu.

Kalendarz oparty na AI, umożliwiający inteligentniejsze planowanie i uzyskiwanie wglądu w dane

Kalendarz ClickUp oparty na sztucznej inteligencji automatycznie planuje priorytetowe zadania i blokuje czas na skupienie się na pracy w oparciu o terminy i obciążenie pracą. Gdy plany ulegają zmianie, kalendarz może dostosować harmonogram, aby spotkania i praca pozostały zrównoważone bez konieczności ręcznego zmieniania harmonogramu.

Zintegruj Outlook lub Kalendarz Google z kalendarzem ClickUp, aby wszystkie spotkania i zadania były widoczne w jednym, połączonym widoku.

Uzyskaj spójny widok zadań, terminów i spotkań dzięki kalendarzowi ClickUp AI.

Otrzymujesz generowane przez sztuczną inteligencję transkrypcje wszystkich spotkań i możesz tworzyć zadania do wykonania oraz przekształcać je w zadania na bieżąco. Dzięki temu Twój kalendarz staje się narzędziem do planowania, które pomaga rejestrować zadania w miarę ich pojawiania się i zwiększać wydajność.

Śledzenie czasu, które łączy wysiłek z wynikami

ClickUp Śledzenie czasu pozwala monitorować i rejestrować czas dokładnie w momencie wykonywania pracy. Możesz śledzić czas poświęcony na zadania lub rejestrować godziny po wykonaniu zadania, dzięki czemu wysiłek jest bezpośrednio powiązany z wykonaną pracą.

Śledź wysiłek bezpośrednio w zadaniach za pomocą funkcji ClickUp Śledzenie czasu, aby zrozumieć, gdzie trafiają godziny pracy.

W tym momencie dane są gromadzone w kartach czasu pracy i raportach, co ułatwia zrozumienie, jak projekty pochłaniają czas i gdzie występuje największe obciążenie pracą. Porównując planowane szacunki z rzeczywistym wysiłkiem, zyskujesz lepszą widoczność w zakresie ryzyka związanego z realizacją projektu i obciążenia zespołu.

🎯 Szybki trik: Jeśli pracujesz na różnych urządzeniach lub narzędziach, ClickUp nadal ułatwia śledzenie czasu. Śledź czas z komputera stacjonarnego, urządzenia mobilnego lub przeglądarki za pomocą bezpłatnego rozszerzenia Chrome lub połącz narzędzia takie jak Toggl lub Clockify, aby automatycznie synchronizować czas. Możesz również oznaczyć wpisy jako rozliczalne, dzięki czemu godziny gotowe do fakturowania są zawsze z widocznością bez dodatkowego uzgadniania.

ClickUp Brain: Twój asystent pracy oparty na AI

ClickUp Brain działa jak asystent w miejscu pracy, który pomaga zrozumieć bieżące zadania bez konieczności przeglądania zadań, komentarzy lub dokumentów. Wyświetla informacje, których potrzebujesz w danym momencie.

Skorzystaj z ClickUp Brain, aby generować podsumowania i wnioski bezpośrednio na podstawie zadań i dokumentów.

Zamiast ręcznie pisać aktualizacje statusu lub informacje uzupełniające, możesz polegać na Clickup Brain, który przekształca surowe dane, takie jak notatki, pliki i rozmowy, w użyteczną zawartość. Pozwala to na płynną realizację codziennych zadań, jednocześnie zmniejszając wysiłek związany z pracą administracyjną.

💟 Dodatkowa korzyść: Wraz z rozwojem projektów potrzebujesz szybszych sposobów na zrozumienie postępów i przekształcenie rozmów w działania. ClickUp BrainGPT, aplikacja komputerowa, rozszerza możliwości Brain, aby zapewnić wsparcie zarządzania projektami na dużą skalę. Rozszerz ClickUp BrainGPT na całą przestrzeń roboczą, aby wyszukiwać narzędzia w połączeniu, korzystać z wprowadzania głosowego i pracować z zaawansowanymi modelami AI w jednym miejscu. Może: Przekształć dyskusje w działania: zamień transkrypcje spotkań, komentarze i aktualizacje w uporządkowane zadania z właścicielami i terminami wykonania.

Planuj z uwzględnieniem kontekstu: Twórz plany projektów, kamienie milowe i podziały zadań w oparciu o istniejące prace i dane historyczne.

Ogranicz ręczne aktualizacje: automatycznie twórz raporty o statusie i podsumowania postępów bez konieczności zbierania informacji od zespołu.

Pracuj z jednej warstwy AI: korzystaj z zaawansowanych modeli, takich jak ChatGPT, Claude i Gemini, bez konieczności zmiany narzędzi lub utraty kontekstu projektu.

Zautomatyzuj cykle pracy i ogranicz ręczny wysiłek

ClickUp Automatyzacje eliminuje powtarzalne zadania. Zamiast ręcznie aktualizować zadania lub śledzić aktualizacje, możesz ustawić reguły, które przypisują zadania, zmieniają statusy, wysyłają powiadomienia lub przenoszą zadania dalej, gdy tylko warunki zostaną spełnione. Dzięki temu projekty są realizowane, nawet jeśli nikt ich nie nadzoruje.

Dzięki agentom ClickUp AI automatyzacja idzie o krok dalej. Agenci ci mogą działać w oparciu o kontekst z Twojego obszaru roboczego, sugerując kolejne kroki, podsumowując aktualizacje i pomagając zarządzać przepływem zadań w ramach projektów.

Zautomatyzuj powtarzalne zadania i oszczędzaj czas dzięki agentom ClickUp AI.

Zaplanuj swój dzień dzięki gotowym szablonom.

Jeśli Twoja praca przebiega według znanych schematów, rozpoczęcie od sprawdzonej struktury może zaoszczędzić czas i zmniejszyć zmęczenie związane z podejmowaniem decyzji. Bezpłatne szablony ClickUp zapewniają prostą strukturę, którą można dostosować do codziennej rutyny.

Na przykład szablon ClickUp Daily Planner pomaga organizować codzienne zadania i bloki czasowe w jednym miejscu. Możesz zaplanować swój dzień i skorzystać z widoku kalendarza, aby wyraźnie zobaczyć terminy i harmonogramy. W ten sposób Twój plan dzienny pozostaje realistyczny i możliwy do zrealizowania.

Pobierz darmowy szablon Zaplanuj i zorganizuj swój dzień, korzystając z szablonu ClickUp Daily Planner, aby przekształcić priorytety w jasne, wykonalne zadania.

Najlepsze funkcje ClickUp

Widoczność projektu: Uzyskaj widok postępów, priorytetów i obciążenia pracą w czasie rzeczywistym dzięki konfigurowalnym Uzyskaj widok postępów, priorytetów i obciążenia pracą w czasie rzeczywistym dzięki konfigurowalnym pulpitom nawigacyjnym ClickUp.

Współpraca nad dokumentacją: Twórz i udostępniaj procedury operacyjne, zakresy zadań i inne dokumenty za pomocą Twórz i udostępniaj procedury operacyjne, zakresy zadań i inne dokumenty za pomocą ClickUp Docs , łącząc połączone dokumenty bezpośrednio z zadaniami w celu uzyskania kontekstu.

Wizualna współpraca: przeprowadzaj burze mózgów, mapuj cykl pracy i przekształcaj koncepcje w działania za pomocą przeprowadzaj burze mózgów, mapuj cykl pracy i przekształcaj koncepcje w działania za pomocą tablic ClickUp Whiteboards.

Komunikacja kontekstowa: Dzięki Dzięki ClickUp Chat rozmowy są w połączeniu z zadaniami i projektami.

Strukturalne przyjmowanie danych: rejestruj prośby, opinie lub wymagania i przekształcaj je w konkretne zadania dzięki rejestruj prośby, opinie lub wymagania i przekształcaj je w konkretne zadania dzięki formularzom ClickUp.

Limitacje ClickUp

Szeroki zakres funkcji platformy może być nieco trudny dla początkujących użytkowników.

Ceny ClickUp

Oceny i recenzje ClickUp

G2: 4,7/5 (ponad 10 600 recenzji)

Capterra: 4,6/5 (ponad 4500 recenzji)

Co mówią o ClickUp prawdziwi użytkownicy?

Użytkownik G2 mówi:

Bardzo doceniam szeroki zakres funkcji oferowanych przez ClickUp, które pomagają mi zarządzać krótkoterminowymi zadaniami w ciągu tygodnia oraz bardziej złożonymi, trwającymi miesiące projektami. Doceniam możliwość łatwego śledzenia zadań, za które jestem odpowiedzialny, oraz ich pilności, co upraszcza mój codzienny przepływ pracy.

2. Trello (najlepsze do wizualnego śledzenia projektów w stylu Kanban z prostą automatyzacją)

za pośrednictwem Trello.

Jeśli chcesz w przejrzysty sposób zarządzać prostymi projektami, Trello oferuje łatwy w użyciu system. Jest on oparty na strukturze Kanban, wykorzystującej tablice, listy i karty, co ułatwia organizowanie zadań i pozwala na szybki podgląd postępów.

Butler, wbudowane narzędzie do automatyzacji Trello, eliminuje powtarzalne czynności związane z zarządzaniem tablicami. Może automatycznie przenosić karty między listami, przypisywać zadania członkom zespołu, aktualizować terminy, a nawet pełnić rolę wyzwalacza złożonego, wieloetapowego cyklu pracy w oparciu o ustalone przez Ciebie zasady.

Trello AI pomaga w jasnej komunikacji i wydajniejszej pracy z kartami. Możesz używać go do burzy mózgów na podstawie swoich tematów i identyfikowania elementów, które można dodać bezpośrednio do kart.

Najlepsze funkcje Trello

Zamień wiadomości e-mail i Slacka w praktyczne zadania, zapisując rozmowy jako karty Trello.

Śledź pracę w sposób płynny, korzystając z funkcji kopiowania kart, aby wyświetlać zadania z różnych tablic w jednym miejscu.

Szybciej uruchamiaj wiele projektów dzięki gotowym szablonom zaprojektowanym w celu standaryzacji tablic i typowych cykli pracy zespołowej.

Limit Trello

Wraz z rozwojem projektów poruszanie się po tablicach i wyszukiwanie szczegółów może stać się trudne.

Ceny Trello

Free

Standard: 6 USD/miesiąc za użytkownika

Premium: 12,50 USD miesięcznie za użytkownika

Enterprise: 17,50 USD/miesiąc za użytkownika (rozliczane rocznie)

Oceny i recenzje Trello

G2: 4,4/5 (ponad 13 800 recenzji)

Capterra: 4,5/5 (ponad 23 400 recenzji)

Co mówią o Trello prawdziwi użytkownicy?

Recenzja G2 mówi:

Podoba mi się, że Trello pozwala mi podzielić pracę na różne sekcje i podsekcje, co ułatwia mi organizowanie projektów według tematu lub zadania. To podział naprawdę pomaga mi uporządkować sprawy i zapobiega bałaganowi w pracy. Przydatna jest również opcja oznaczania kolorami, ponieważ pozwala mi kategoryzować zadania według ich ważności lub specjalizacji.

📖 Czytaj więcej: Najlepsze alternatywy i konkurencyjne produkty dla Trello

3. Monday. com (najlepsze rozwiązanie dla konfigurowalnych cykli pracy z widocznością obciążenia pracą i czasu pracy wszystkich zespołów)

za pośrednictwem Monday.com

Monday. com to elastyczny system zarządzania pracą, który pomaga zespołom efektywnie planować i śledzić projekty. Jego wysoce konfigurowalne tablice i cykle pracy pozwalają zorganizować pracę zgodnie z potrzebami zespołu.

Masz kilka sposobów przeglądania swojej pracy, w tym widoki Kanban, Oś czasu, Gantt, Kalendarz i widok obciążenia pracą. Dzięki konfigurowalnym pulpitom nawigacyjnym możesz śledzić każdy projekt w czasie rzeczywistym. Wykresy, liczby i wskaźniki obciążenia pracą pokazują postępy i kluczowe wskaźniki.

Funkcje śledzenia czasu i zarządzania obciążeniem pracą zapewniają widoczność w czasie trwania zadań i pomagają zrównoważyć obciążenie pracą w całym zespole. Jednocześnie widoki planowania zasobów i śledzenia projektów ułatwiają definiowanie kamieni milowych i efektywne zarządzanie zależnościami.

Najlepsze funkcje Monday.com

Współpracuj z WorkDocs, tworząc materiały referencyjne i zarządzając nimi bezpośrednio w Monday.com.

Zbieraj informacje od klientów, partnerów lub współpracowników za pomocą WorkForms, a odpowiedzi będą automatycznie dodawane do tablic.

Stwórz połączenie między swoimi narzędziami dzięki integracji z ponad 200 aplikacjami, takimi jak Slack, Google Drive, Teams, Zoom i Salesforce.

Ograniczenia Monday.com

Platforma nie oferuje wsparcia dla wielu poziomów podelementów umożliwiających szczegółowy podział projektów.

Ceny Monday.com

Free

Standard: 14 USD/miesiąc za licencji

Pro: 24 USD/miesiąc za licencji

Enterprise: Ceny niestandardowe

Oceny i recenzje Monday.com

G2: 4,7/5 (ponad 14 700 recenzji)

Capterra: 4,6/5 (ponad 5600 recenzji)

Co mówią o Monday.com prawdziwi użytkownicy?

Recenzja Capterra mówi:

W serwisie monday.com najbardziej podoba mi się atrakcyjny wizualnie interfejs i możliwość dostosowania przebiegu pracy. Funkcja „przeciągnij i upuść” sprawia, że zarządzanie projektami jest intuicyjne, a opcje integracji z aplikacjami takimi jak Slack, Google Drive i Zoom są doskonałe.

👀 Ciekawostka: ClickUp przekroczył liczbę 3,6 miliarda utworzonych zadań, z czego 1 miliard dodano w ciągu zaledwie jednego roku 🚀

4. Wrike (najlepsze do zarządzania złożonymi projektami z kontrolą i automatyzacją na poziomie przedsiębiorstwa)

za pośrednictwem Wrike.

Dzięki Wrike możesz dostosować cykle pracy, statusy i typy elementów do terminologii i stylu pracy swojego zespołu.

Automatyzacja na poziomie przestrzeni dodatkowo wspiera to, umożliwiając stosowanie reguł i działań na poziomie zespołu lub działu. Pomaga to w standaryzacji procesów, jednocześnie wspierając różne sposoby pracy w całej organizacji.

Jeśli potrzebujesz zaplanować i przeprowadzić burzę mózgów, skorzystaj z tablicy Wrike Whiteboard, aby udostępnić pomysły ze swoim zespołem. Pomysły stworzone na tablicy można bezpośrednio połączyć z planami projektów, co ułatwia przejście od dyskusji do realizacji bez utraty kontekstu.

Platforma usprawnia również sposób wprowadzania zadań do systemu. Dynamiczne formularze zgłoszeniowe standaryzują dane wprowadzane przez użytkowników wewnętrznych i zewnętrznych oraz zapewniają bezpośrednie połączenie zgłoszeń z odpowiednimi cyklami pracy. Dzięki wczesnemu rejestrowaniu szczegółów unikasz niepotrzebnych działań następczych i rozpoczynasz pracę w bardziej przejrzystym kontekście.

Najlepsze funkcje Wrike

Wykorzystaj inteligencję pracy opartą na AI, aby generować zawartość zadań i podsumowywać dyskusje dotyczące projektów bezpośrednio w Wrike.

Ponownie wykorzystaj projekty, aby szybko tworzyć powtarzające się zadania lub pełne projekty ze standardowymi cyklami pracy.

Zabezpiecz obszary robocze i kontroluj dostęp dzięki uprawnieniom opartym na roli oraz uwierzytelnianiu dwuskładnikowemu, aby chronić poufne dane służbowe.

Limitacje Wrike

Platforma nie dostarcza przypomnień i powiadomień o nadchodzących zadaniach, co sprawia, że łatwo jest przegapić terminy bez dodatkowego śledzenia.

Ceny Wrike

Free

Zespół: 10 USD/miesiąc na użytkownika

Biznes: 25 USD/miesiąc za użytkownika

Enterprise: Ceny niestandardowe

Pinnacle: Ceny niestandardowe

Oceny i recenzje Wrike

G2: 4,2/5 (ponad 4470 recenzji)

Capterra: 4,4/5 (ponad 2800 recenzji)

Co o Wrike mówią prawdziwi użytkownicy?

Recenzja na Reddicie mówi:

Korzystałem z wielu systemów do zarządzania projektami i bardzo podoba mi się Wrike. Nie tylko dlatego, że jestem kierownikiem projektów, ale także dlatego, że 30 członków mojego zespołu z łatwością opanowało to narzędzie i korzysta z niego na co dzień. Dzięki temu, że wszyscy w 100% przyjęli to oprogramowanie, moja praca jako kierownika projektów stała się znacznie łatwiejsza.

5. Asana (najlepsza do realizacji projektów międzyfunkcyjnych powiązanych z celami i wynikami)

za pośrednictwem Asana.

Asana to oprogramowanie do zarządzania pracą i projektami, które pomaga planować i zarządzać pracą różnych zespołów w jednym obszarze roboczym do udostępniania.

W celu codziennej realizacji zadań możesz tworzyć zadania z jasno określonymi właścicielami i terminami wykonania. Podziel pracę na podzadania i śledź postępy, korzystając z widoku listy, tablicy, kalendarza lub osi czasu.

Wraz ze wzrostem skali pracy portfolio zapewnia jedno miejsce do monitorowania wielu projektów. Uzyskujesz przejrzystą widoczność w postępach bez konieczności przechodzenia między przestrzeniami projektowymi. Cele łączą tę pracę z priorytetami firmy i pokazują, w jaki sposób realizacja prowadzi do rzeczywistych wyników.

Asana AI dodaje warstwę inteligencji do Twoich cykli pracy. Pracując bezpośrednio z danymi projektu, podsumowuje status projektu i identyfikuje przeszkody oraz ryzyka, aby pomóc Ci podejmować pewne decyzje.

Najlepsze funkcje Asany

Ustandaryzuj cykl pracy zespołu, korzystając z ponad 80 gotowych szablonów do typowych projektów i zadań.

Zarządzaj procesami na dużą skalę, tworząc i aktualizując pakiety dla wielu projektów w jednym miejscu.

Skup się na ważnych zadaniach dzięki skrzynce odbiorczej, która dostarcza istotne aktualizacje i ogranicza czynniki rozpraszające uwagę.

Limity Asana

Automatyczne tworzenie połączeń między powiązanymi zadaniami i projektami ma limit, co utrudnia dostrzeżenie połączeń.

Ceny Asana

Osobiste: Free

Pakiet startowy: 13,49 USD miesięcznie za użytkownika

Zaawansowany: 30,49 USD miesięcznie za użytkownika

Enterprise: Ceny niestandardowe

Oceny i recenzje Asany

G2: 4,4/5 (ponad 12 800 recenzji)

Capterra: 4,5/5 (ponad 13 400 recenzji)

Co mówią o Asana prawdziwi użytkownicy?

Recenzja G2 mówi:

Bardzo lubię korzystać z Asana, ponieważ pozwala mi ona zebrać wszystkie moje myśli i pomysły w jednym miejscu, a następnie uporządkować je w przejrzysty plan. Ułatwia to współpracę z członkami zespołu, od udostępniania zadań po współpracę poprzez komentarze na osobnych osiach czasu. Podoba mi się również elastyczność powiadomień, niezależnie od tego, czy są one wysyłane e-mailem, czy bezpośrednio w aplikacji.

📖 Czytaj więcej: Najlepsze alternatywy i konkurencyjne produkty dla Asany

6. Akiflow (najlepsze rozwiązanie do planowania kalendarza opartego na zadaniach, z głębokim skupieniem na codziennych czynnościach i blokowaniu czasu)

za pośrednictwem Akiflow.

W Akiflow łatwo przekształcić zadania w praktyczne wydarzenia kalendarzowe, dzięki czemu planowanie jest dostosowane do faktycznie dostępnych godzin.

Dzięki planowaniu w języku naturalnym możesz tworzyć i planować zadania, używając prostych tekstów, takich jak „jutro o 10:00 na 1 godzinę”. Tryb skupienia i przedziały czasowe pozwalają organizować podobne zadania w dedykowane bloki, nie przerywając pracy.

Aki, asystent AI, pomaga pracować wydajniej, wykrywając konflikty w harmonogramie i sugerując zmiany. Dzięki niemu Twój dzień jest zrównoważony, więc możesz skupić się na pracy, która naprawdę przynosi wynik.

Najlepsze funkcje Akiflow

Organizuj zadania za pomocą projektów i tagów, aby nadać im strukturę, filtrować widoki i skupić się na najważniejszych zadaniach.

Szybko rejestruj zadania i zarządzaj nimi z dowolnego miejsca za pomocą paska poleceń i skrótów klawiaturowych, ograniczając konieczność przełączania się między zadaniami.

Udostępnij swoją dostępność za pomocą linku do rezerwacji, aby inni mogli bez problemu planować spotkania.

Ograniczenia Akiflow

Funkcja czatu Aki może czasami błędnie interpretować instrukcje, co prowadzi do niewykonania zadań zgodnie z zamierzeniami.

Ceny Akiflow

7-dniowa bezpłatna wersja próbna

Pro Monthly: 34 USD/miesiąc za użytkownika

Oceny i recenzje Akiflow

G2: 4,8/5 (ponad 80 recenzji)

Capterra: 4,7/5 (ponad 100 recenzji)

Co mówią o Akiflow prawdziwi użytkownicy?

Recenzja Capterra mówi:

Zacząłem używać Akiflow, aby mieć jedno źródło informacji dla moich różnych aplikacji. Potrzebowałem miejsca, w którym wszystkie zadania byłyby zebrane razem, dając mi przegląd tego, co jeszcze pozostało na mojej liście rzeczy do zrobienia. Akiflow ma elegancki interfejs użytkownika i podoba mi się to, że podnosi zadania (zamiast widoku kalendarza kanban). Podoba mi się również integracja z WhatsApp, która ułatwia dodawanie nowych zadań. Narzędzie AI działa stosunkowo dobrze.

🌟 Bonus: Super agenci ClickUp pomagają małym zespołom poczuć się znacznie większymi, niż są w rzeczywistości, dyskretnie zajmując się codziennymi obowiązkami związanymi z projektami, czatem i dokumentami. Te ambientowe, samouczące się i kontekstowe agenty mogą przejąć większość powtarzalnych zadań, które musisz wykonywać każdego dnia. Na przykład Super Agent może sortować przychodzące zgłoszenia klientów, przekształcać wiadomości w zadania, aktualizować statusy i delikatnie przypominać właścicielom, zanim coś zostanie przeoczone. Może tworzyć szybkie odpowiedzi dla klientów, przekształcać spotkania w jasne elementy do wykonania i udostępniać prostymi informacjami o postępach z zespołem. Za kulisami Super Agents dbają o porządek w listach kontrolnych, uzupełniają szczegóły i zaznaczają przeszkody, aby Twoi pracownicy mogli skupić się na znaczącej, przynoszącej duże efekty pracy. Przyspiesz cykl pracy dzięki Super Agents w ClickUp.

7. Basecamp (najlepszy do scentralizowanej komunikacji zespołowej przy minimalnych nakładach na zarządzanie projektami)

za pośrednictwem Basecamp.

Basecamp to platforma do zarządzania projektami i współpracy, która łączy zadania i komunikację w jednym miejscu.

Wszystko, co dotyczy projektu, w tym zadania do wykonania, wiadomości, pliki i harmonogramy, znajduje się w jednym scentralizowanej przestrzeni. Członkowie Twojego zespołu mogą szybko zapoznać się z pełnym kontekstem, co zmniejsza ryzyko nieporozumień.

Wykres Hill Chart oferuje unikalną perspektywę postępów. Zamiast ogólnego procentu wykonania, krzywa w kształcie wzgórza przedstawia cykl życia zadania.

Utrzymywanie połączenia z zespołem jest również proste. Do dyskusji grupowych służy czat grupowy Campfire, a do wysyłania prywatnych wiadomości — funkcja Ping.

Najlepsze funkcje Basecamp

Zautomatyzuj aktualizacje statusu dzięki check-inom, które podsuwają Twój zespół do regularnego udostępniania postępów.

Połącz połączone wiadomości, zadania, karty, wydarzenia, dokumenty lub pliki, aby automatycznie tworzyć odniesienia i tworzyć połączenia między powiązanymi elementami.

Śledź czas poświęcony na zadania i dokumenty, aby zmierzyć wysiłek w projekcie i zapewnić wsparcie przy dokładnych rozliczeniach.

Limitacje Basecamp

Brak nowszych funkcji, w tym /AI i interaktywnych wykresów, sprawia, że narzędzie jest mniej aktualne.

Ceny Basecamp

Free

Basecamp Plus: 15 USD miesięcznie za użytkownika

Basecamp Pro Unlimited: 349 USD/miesiąc

Oceny i recenzje Basecamp

G2: 4,1/5 (ponad 5400 recenzji)

Capterra: 4,3/5 (ponad 14 300 recenzji)

Co mówią o Basecamp prawdziwi użytkownicy?

Recenzja G2 mówi:

Basecamp upraszcza zarządzanie projektami, a jednocześnie zapewnia mi głębię, której potrzebuję, aby nadążać za złożonymi cyklami pracy. Platforma jest intuicyjna, a jednocześnie wystarczająco wydajna, aby sprostać technicznym wymaganiom moich projektów.

📖 Czytaj więcej: Najlepsze alternatywy dla Basecamp

8. Jira (najlepsze rozwiązanie do zwinnego tworzenia oprogramowania z zaawansowanym śledzeniem problemów i raportowaniem)

za pośrednictwem Jira.

Jira firmy Atlassian to aplikacja do zarządzania projektami w metodologii Agile, która koncentruje się na przepływach pracy zorientowanych na programistów dla zespołów zajmujących się oprogramowaniem i inżynierią. Pierwotnie stworzona do śledzenia błędów, obecnie wspiera zespoły Agile poprzez Jira Software, Service Management, Work Management i Align.

Dzięki tablicom Scrum i Kanban możesz monitorować postępy i szybko identyfikować przeszkody. Zarządzanie problemami pomaga w śledzeniu zadań, historii, błędów i epiców wraz z priorytetami, statusami, terminami i załącznikami. Zachowuje również zakończoną historię wszystkich aktualizacji, zapewniając pełną identyfikowalność.

W przypadku większych zespołów Jira oferuje zarządzanie portfolio i zasobami za pomocą Advanced Roadmaps. Możesz planować osie czasu i obciążenie zespołu oraz zapewnić równomierną dystrybucję obciążenia pracą.

Najlepsze funkcje Jira

Śledź wydajność zespołu i stan projektu za pomocą wykresów burndown, wykresów prędkości, wykresów kontrolnych i konfigurowalnych pulpitów nawigacyjnych.

Kontroluj dostęp dzięki szczegółowym ustawieniom zabezpieczeń, aby zarządzać tym, kto może mieć widok, edytować lub zarządzać elementami projektu.

Zintegruj narzędzia, łącząc Jira z tysiącami aplikacji, w tym Confluence, GitHub, Bitbucket i Microsoft Teams.

Ograniczenia Jira

Powiadomienia Jira mogą być przytłaczające i wymagają częstego zarządzania, aby uniknąć bałaganu w skrzynce odbiorczej.

Ceny Jira

Free

Standard: 7,91 USD/miesiąc za użytkownika

Premium: 14,54 USD/miesiąc za użytkownika

Enterprise: Ceny niestandardowe

Oceny i recenzje Jira

G2: 4,3/5 (ponad 7200 recenzji)

Capterra: 4,4/5 (ponad 15 200 recenzji)

Co o Jira mówią prawdziwi użytkownicy?

Recenzja Capterra mówi:

Korzystam z niego nieprzerwanie od 4 lat i moje doświadczenia są bardzo pozytywne. Jest to pierwsza rzecz, z której korzystam, rozpoczynając dzień pracy. Śledzę zadania do wykonania i zaczynam pracę od elementów o najwyższym priorytetzie. Z upływem okresu korzystanie z niego staje się coraz prostsze, a dzięki komendom określonym w interfejsie użytkownika Jira można łatwo sprawdzić branch w serwisie GitHub.

📖 Czytaj więcej: Najlepsze alternatywy i konkurencyjne rozwiązania dla Jira dla zespołów stosujących metodę Agile

9. Zoho Projects (najlepsze rozwiązanie do realizacji projektów i rozliczeń w ekosystemie Zoho)

za pośrednictwem Zoho Projects.

Jeśli Twój zespół korzysta już z narzędzi Zoho, Zoho Projects to rozwiązanie do zarządzania projektami, które rozszerza istniejące ustawienia.

Platforma pomaga planować i realizować projekty dzięki przejrzystej strukturze zadań opartej na kamieniach milowych, zadaniach i podzadaniach. Ponadto zależności między zadaniami zapewniają właściwą kolejność prac i dają jasną widoczność postępów.

W miarę wykonywania zadań wbudowana funkcja śledzenia czasu pozwala rejestrować i zatwierdzać godziny pracy za pomocą timerów i kart czasu pracy. Wpisy te można przekształcić w faktury za pomocą integracji Zoho Books lub Zoho Invoice, co pomaga połączyć realizację projektu z rozliczeniami.

Najlepsze funkcje Zoho Projektów

Monitoruj obciążenie zespołu i redystrybuuj zadania za pomocą wykresów obciążenia pracą, które pomagają zapobiegać przeciążeniom i zatorom.

Zautomatyzuj wykonywanie zadań i przekazywanie ich za pomocą schematów i reguł przepływu pracy, które przypisują właścicieli, aktualizują pola i wyzwalacze powiadomień.

Komunikuj się i współpracuj w kontekście dzięki wbudowanemu czatowi i aktualizacjom zadań wysyłanym e-mailem.

Ograniczenia Zoho Projects

Raportowanie platformy nie zawsze jest dokładne i może powodować problemy podczas prezentacji danych interesariuszom.

Ceny Zoho Projekt

Free

Premium: 3,90 USD/miesiąc za użytkownika

Enterprise: 7,80 USD/miesiąc za użytkownika

Ultimate: 10 USD/miesiąc za użytkownika

Zoho Projekt Plus: Ceny niestandardowe

Oceny i recenzje Zoho Projects

G2: 4,3/5 (ponad 500 recenzji)

Capterra: 4,5/5 (ponad 840 recenzji)

Co mówią o Zoho Projektach prawdziwi użytkownicy?

Recenzja na Reddicie mówi:

Korzystam z Zoho Projects od około roku i ogólnie rzecz biorąc, jest to dobre narzędzie do zarządzania zadaniami i projektami. Integracja z innymi aplikacjami Zoho przebiega płynnie, co jest dużym plusem, jeśli już korzystasz z ekosystemu Zoho.

10. Notion (najlepsze rozwiązanie do elastycznego zarządzania projektami w połączeniu z dokumentacją i hubami wiedzy)

za pośrednictwem Notion.

Notion to narzędzie do zarządzania projektami, które oferuje wsparcie zarówno dla ustrukturyzowanego planowania, jak i elastycznej realizacji.

Zamiast stałych formatów zadań, Notion pozwala tworzyć niestandardowe bazy danych z własnymi polami (priorytet, status, osoba przypisana, terminy, tagi). Ta sama baza danych może być następnie widokowana na wiele sposobów, co pozwala na szczegółowe planowanie zadań i nadzór nad projektem na wysokim poziomie.

Pulpity pobierają dane z wielu źródeł danych i przedstawiają je w postaci wizualnych wykresów, zapewniając zespołom przejrzysty widok postępów.

Aby zmniejszyć nakład pracy ręcznej, Notion wspiera również automatyzację poprzez funkcję AI Autofill. Wykorzystuje ona informacje zawarte w Twoim obszarze roboczym do przypisywania tagów lub kategorii oraz wyodrębniania ważnych punktów, takich jak wskaźniki, kluczowe wyniki lub działania do wykonania z opisów.

Najlepsze funkcje Notion

Ustaw szczegółowe uprawnienia za pomocą reguł dostępu na poziomie strony, które automatycznie przyznają dostęp na podstawie osoby przypisanej lub właściciela.

Uruchamiaj automatyzowane sprint przy użyciu wbudowanych cykli pracy, aby porządkować zaległości i śledzić błędy w jednym miejscu.

Zadbaj o połączenie PRD, przechowując wymagania i powiązane informacje o projekcie bezpośrednio na stronie każdego zadania.

Ograniczenia Notion

Funkcje zarządzania projektami mogłyby być lepsze i umożliwiać użytkownikom tworzenie list zadań do zrobienia oraz ustalanie terminów ich realizacji bez konieczności korzystania z bazy danych.

Ceny Notion

Free

Plus: 12 USD miesięcznie za użytkownika

Biznes: 24 USD/miesiąc za użytkownika

Enterprise: Ceny niestandardowe

Oceny i recenzje Notion

G2: 4,6/5 (ponad 8900 recenzji)

Capterra: 4,7/5 (ponad 2600 recenzji)

Co o Notion mówią prawdziwi użytkownicy?

Recenzja G2 mówi:

Korzystam z Notion podczas nauki, aby robić notatki i zarządzać moim cyklem pracy za pomocą listy rzeczy do zrobienia. Podoba mi się to, że mogę wszystko idealnie uporządkować, tak jak w zeszycie, dzięki czemu mam łatwy dostęp do wszystkich potrzebnych informacji w przejrzysty i uporządkowany sposób. Pomaga mi to zmniejszyć stres, ponieważ wszystko jest uporządkowane, dzięki czemu łatwo widzę, co pozostało do zrobienia i co należy zrobić dalej.

📚 Więcej informacji: Najlepsze alternatywy dla Notion do skutecznego zarządzania projektami

11. Todoist (najlepsze rozwiązanie do prostego zarządzania zadaniami i budowania nawyków przy minimalnym wysiłku)

za pośrednictwem Todoist.

Todoist oferuje wprowadzanie zadań w języku naturalnym, umożliwiając dodawanie zadań poprzez wpisanie zwykłego tekstu. Wystarczy wpisać „Prześlij raport jutro o 17:00 #Praca p1”, a Todoist automatycznie ustawi termin wykonania i priorytet.

Powtarzające się zadania są obsługiwane z dużą elastycznością. Możesz tworzyć elastyczne harmonogramy, takie jak zadania powtarzające się w każdy dzień roboczy, co trzeci piątek lub w niestandardowych odstępach czasu. Dzięki temu narzędzie to jest szczególnie skuteczne w zarządzaniu rutynowymi i bieżącymi zadaniami operacyjnymi.

Ponadto platforma zachęca do konsekwentnego działania dzięki wbudowanej funkcji Karma. Śledzenie zakończonych zadań i trendów wydajności w czasie, Karma oferuje wgląd w postępy i pomaga utrzymać konsekwentne nawyki.

Najlepsze funkcje Todoist

Szybko ustawaj przypomnienia, wpisując je w opcji Szybkie dodawanie, aby nigdy nie przegapić zadania, które wymaga terminowej realizacji.

Skup się na dzisiejszym dniu dzięki widokowi Dzisiaj, aby wszystkie zadania były zakończone i osiągnąć #TodoistZero przed końcem dnia.

Zarządzaj dostępem do projektów, tworząc publiczne projekty zespołowe do łatwego udostępniania, lub prywatne projekty do pracy nad poufnymi zadaniami.

Limitacje Todoist

Wsparcie powtarzających się zadań mogłoby zostać ulepszone, a dodatek do programu Outlook powinien zawierać sekcje i funkcje przypisywania zadań.

Ceny Todoist

Początkujący: Free

Pro: 7 USD/miesiąc za użytkownika

Biznes: 10 USD/miesiąc za użytkownika

Oceny i recenzje Todoist

G2: 4,5/5 (ponad 800 recenzji)

Capterra: 4,6/5 (ponad 2600 recenzji)

Co o Todoist mówią prawdziwi użytkownicy?

Recenzja Capterra mówi:

Rozpoczęcie pracy było dość proste. Wystarczyło pobrać aplikację i od razu zacząć dodawać zadania. Nie było żadnych skomplikowanych ustawień ani nic takiego. Podoba mi się przejrzysty wygląd aplikacji. Nie jest przeładowana, więc mogę zobaczyć, co muszę zrobić, bez rozpraszania uwagi. Mogę sprawdzać swoje zadania na telefonie i laptopie, co jest bardzo wygodne.

Zwiększ obciążenie swojego zespołu bez dodatkowych kosztów, wdrażając tych agentów AI do swojej działalności. 👇

Przejmij kontrolę nad swoją pracą i ogranicz chaos dzięki ClickUp.

Upbase sprawdza się dobrze w przypadku prostego planowania, ale może zacząć ograniczać możliwości, gdy Twoja praca stanie się bardziej dynamiczna. ClickUp został stworzony z myślą o kolejnej scenie. Wykorzystuje ujednolicone podejście, aby utrzymać porządek w pracy i ograniczyć ciągłe przełączanie się między aplikacjami.

Dzięki ClickUp postępy mają widoczność w wielu widokach, a terminy pozostają jasne dzięki kalendarzowi opartemu na sztucznej inteligencji. Wiedza i realizacja pozostają połączone, a inteligentne podpowiedzi i podsumowania pomagają zespołom skupić się na tym, co najważniejsze.

Jeśli potrzebujesz jednego systemu, który będzie rozwijał się wraz z Twoim cyklem pracy, a nie wokół niego, ClickUp jest potężną alternatywą dla Upbase.

Zacznij korzystać z ClickUp za darmo i zarządzaj wszystkimi zadaniami w jednym miejscu.