Jak zidentyfikować luki w dokumentacji produktu

Kiedy znasz swój produkt od podszewki, trudno jest dostrzec, czego w nim brakuje.

Ten pozornie oczywisty cykl pracy, który pomijasz? Twoi użytkownicy potrzebują właśnie tych kroków. Funkcja, o której zakładasz, że wszyscy wiedzą? Połowa Twoich klientów nigdy o niej nie słyszała.

Nauka identyfikowania luk w dokumentacji produktu oznacza zrozumienie, gdzie użytkownicy napotykają trudności i dlaczego obecna dokumentacja nie rozwiązuje ich problemów.

Na szczęście luki w dokumentacji pozostawiają wyraźne ślady – wystarczy tylko wiedzieć, gdzie ich szukać.

W tym wpisie na blogu omówimy te sygnały i pokażemy, jak ClickUp usprawnia proces analizy luk w dokumentacji. 📃

Dlaczego identyfikacja luk w dokumentacji ma kluczowe znaczenie

Możesz mieć najlepsze narzędzia i najmądrzejszy zespół, ale jeśli dokumentacja produktu jest niekompletna, sprawy mogą się skomplikować.

Wczesne wykrycie tych luk w wydajności pomoże Ci:

Wykrywaj ciche przeszkody , które hamują postępy, ale nie pojawiają się w planach działania.

Zapewnij nowym pracownikom rzeczywisty kontekst zamiast niepełnych odpowiedzi i rozproszonych komunikatów.

Ogranicz powtarzające się czynności, które pochłaniają czas zespołu.

Zadbaj o spójność pracy między różnymi działami bez konieczności ciągłego sprawdzania postępów.

Wypracuj nawyk aktualizowania dokumentacji w miarę zmian, a nie po ich wystąpieniu.

💡 Wskazówka dla profesjonalistów: Przed rozpoczęciem poważnych prac związanych z dokumentacją przeprowadź szybką analizę SWOT wraz z zespołem wewnętrznym. Zidentyfikuj obszary wymagające poprawy oraz miejsca, w których słabe wyniki w zakresie udostępniania wiedzy spowalniają pracę zespołów. Pomaga to w jasnym określeniu celów, dostosowaniu zasobów ludzkich i wskazaniu podstawowych elementów, które mają wpływ na generowanie przychodów.

Typowe oznaki luk w dokumentacji

Luki w dokumentacji mają swoje odzwierciedlenie w czynnikach wewnętrznych i zewnętrznych, takich jak zachowania użytkowników, dane dotyczące wsparcia technicznego i konflikty w zespole. Sztuczka polega na połączeniu tych elementów, zanim staną się kosztownymi problemami.

Oto kilka sygnałów, na które warto zwrócić uwagę:

40% zgłoszeń dotyczy tej samej integracji.

Użytkownicy tworzą skomplikowane hacki zamiast korzystać z zamierzonego cyklu pracy.

Twój zespół spędza połowę czasu na wyjaśnianiu rzeczy oczywistych.

Wskaźniki zakończenia procesu wdrażania gwałtownie spadają, gdy użytkownicy konsekwentnie rezygnują na tym samym kroku.

Wewnętrzne zespoły co tydzień zwracają się o wyjaśnienia dotyczące produktów.

Analiza wyszukiwań ujawnia nieudane zapytania, nawet jeśli użytkownicy wpisują oczywiste pytania.

Wprowadzane są nowe funkcje, ale popularność produktu pozostaje niska.

🧠 Ciekawostka: Słowo „dokumentacja ” po raz pierwszy pojawiło się w 1753 roku w pismach autora i drukarza Samuela Richardsona. Pochodzi ono od łacińskiego słowa documentātiō, oznaczającego „instrukcję” lub „nauczanie”.

Sygnał, który zauważasz Co to właściwie oznacza Luki w dokumentacji Powtarzające się zgłoszenia do wsparcia technicznego dotyczące tej samej funkcji Użytkownicy nie mogą samodzielnie wykonać zadania. Brakujące lub niejasne instrukcje krok po kroku Użytkownicy tworzą obejścia lub hacki Nie rozumiem zamierzonego cyklu pracy Dokumenty zakładają wcześniejszą znajomość produktu. Teams co tydzień wyjaśniają to samo wewnętrznie. Wiedza tkwi w głowach ludzi Brak wiarygodnych wewnętrznych źródeł referencyjnych Rezygnacje z wdrożenia na tym samym kroku Użytkownicy napotykają niejasny punkt decyzyjny Brak kontekstu dotyczącego dalszych działań Wyszukiwanie w Centrum pomocy nie zwraca żadnych wyników. Niezgodność językowa Dokumenty wykorzystują terminologię wewnętrzną, a nie język użytkowników. Funkcje są dostępne, ale ich wykorzystanie pozostaje na niskim poziomie. Użytkownicy nie dostrzegają wartości Brak wyjaśnienia „dlaczego to ma znaczenie” lub przykładów zastosowania.

Jak lepsza dokumentacja zwiększa popularność produktu

Doskonała dokumentacja eliminuje rozbieżność między „chcę to wypróbować” a „czuję, że to ma wartość”.

Oto kilka najważniejszych korzyści płynących z tworzenia lepszej dokumentacji technicznej. 🗂️

Skraca czas do pierwszego sukcesu: przejrzyste instrukcje i przewodniki szybkiego startu umożliwiają użytkownikom szybkie osiągnięcie wartościowych rezultatów.

Zmniejsza liczbę osób rezygnujących na wczesnym etapie: Proste wyjaśnienia funkcji zapobiegają utknięciu użytkowników i porzuceniu narzędzia.

Buduje zaufanie użytkowników: Przykłady krok po kroku i materiały wizualne sprawiają, że nowe cykle pracy są mniej onieśmielające.

Oferuje wsparcie dla różnych stylów uczenia się: Kompleksowa dokumentacja zawiera krótkie listy kontrolne dla niektórych użytkowników oraz szczegółowe przewodniki dla innych.

Minimalizacja liczby zgłoszeń do wsparcia technicznego: szczegółowe FAQ i przewodniki dotyczące rozwiązywania problemów umożliwiają użytkownikom samodzielne rozwiązywanie problemów.

🔍 Czy wiesz, że... Czytanie nie jest umiejętnością intuicyjną; wymaga jasnych, uporządkowanych instrukcji. Jeśli Twoja dokumentacja zakłada, że użytkownicy po prostu „zrozumieją”, może brakować w niej kluczowych kroków niezbędnych do zrozumienia treści.

Jak wskazać brakujące lub niejasne informacje

Wykrywanie luk w dokumentacji wymaga systematycznych metod, które dokładnie ujawniają, z czym użytkownicy mają największe trudności.

Oto kilka technik:

1. Obserwuj pracę zespołu wsparcia przez tydzień

Najlepsze spostrzeżenia można uzyskać, uczestnicząc w rozmowach telefonicznych w zakresie wsparcia technicznego i czytając transkrypcje czatów na żywo.

Odkryjesz pytania, które sprawiają, że Twój zespół wzdycha, ponieważ ciągle na nie odpowiada. Te rozmowy ujawniają dokładne momenty, w których użytkownicy napotykają przeszkody.

Co ważniejsze, sporządź notatki dotyczące języka używanego przez klientów. Ich słowa często ujawniają błędne założenia zawarte w Twojej dokumentacji.

📌 Przykład: Jeśli Twój zespół wsparcia ciągle wyjaśnia, jak przeprowadzić połączenie z narzędziem innej firmy, ale w dokumentacji jest tylko napisane „dodaj swój klucz API”, to znalazłeś lukę. Użytkownicy często mają kłopoty ze znalezieniem swojego klucza API lub ustaleniem odpowiednich uprawnień.

2. Odnieś ścieżkę użytkownika do swojej zawartości

Teraz robi się ciekawie: wyświetl podstawowe cykle pracy swojego produktu i przejdź przez nie krok po kroku, korzystając wyłącznie z dokumentacji.

W trakcie pracy sporządzaj notatki w każdym momencie, w którym musisz uzupełniać braki w swojej wewnętrznej wiedzy. Te luki świadczą o tym, że Twoje dokumenty zakładają zbyt dużą znajomość tematu.

W przypadku każdego punktu decyzyjnego zadaj sobie pytanie: Czy Twoja dokumentacja wyjaśnia wystarczająco jasno, co dzieje się dalej, dla osoby, która nigdy nie widziała produktu?

📌 Przykład: Rozważmy procesy wdrażania nowych użytkowników. Twoja dokumentacja może zawierać informację „skonfiguruj ustawienia”, ale nie wyjaśnia, co się stanie, jeśli użytkownicy pominą ten krok. Czy funkcje przestaną działać? Czy zostaną przypisane wartości domyślne? Ta niejasność powoduje zamieszanie, które zniechęca użytkowników.

3. Analizuj wzorce zachowań związanych z wyszukiwaniem

Analizy wyszukiwania w witrynie dokumentacyjnej dostarczają informacji, o których zespół ds. zawartości nigdy nie słyszał. Poszukaj zapytań, które nie zwracają żadnych wyników lub powodują, że użytkownicy muszą klikać pięć różnych stron.

Kolejnym sygnałem, na który należy zwrócić uwagę, jest porównanie terminów wpisywanych przez użytkowników z tytułami artykułów.

📌 Przykład: Zauważasz, że użytkownicy często wyszukują hasło „usuń moje konto” w Centrum pomocy, ale wyszukiwanie nie zwraca żadnych wyników. Po przeanalizowaniu statystyk wyszukiwania zdajesz sobie sprawę, że odpowiedni artykuł nosi tytuł „Zarządzanie preferencjami cyklu życia użytkownika”. Z powodu tej niezgodności użytkownicy opuszczają stronę lub wysyłają niepotrzebne zgłoszenia do wsparcia technicznego.

4. Stwórz system inwentaryzacji luk

Po zebraniu wszystkich tych informacji udokumentuj każde odkrycie w scentralizowanej lokalizacji. Uwzględnij źródło, konkretne potrzeby użytkowników i aktualny stan dokumentacji.

Na koniec uszereguj każdą lukę według częstotliwości występowania i wpływu na działalność firmy. To systematyczne podejście przekształca rozproszone obserwacje w praktyczne priorytety, które poprawiają komfort użytkowania.

📌 Przykład: Zauważasz powtarzające się zgłoszenia do pomocy technicznej dotyczące „eksportowania danych projektu”, ale nie ma żadnego artykułu na ten temat. Rejestrujesz lukę wraz ze źródłami (zgłoszenia, czat zespołowy), określasz potrzeby użytkowników i sporządzasz notatkę o brakującym dokumencie. Ponieważ spowodowało to ponad 50 zgłoszeń i ma wpływ na utrzymanie klientów, jest to zadanie o wysokim priorytecie w następnym sprincie.

🚀 Zaleta ClickUp: Jednym z najszybszych sposobów na zidentyfikowanie luk w dokumentacji jest po prostu bezpośrednie zapytanie w swoim obszarze roboczym. ClickUp Brain może analizować zadania, informacje o aktualizacjach, zgłoszenia do wsparcia technicznego i opinie klientów już znajdujące się w Twoim obszarze roboczym. Znajdź luki w swojej dokumentacji i upewnij się, że jest ona aktualizowana dzięki ClickUp Brain Oto, w jaki sposób może Ci to pomóc: Oznaczaj wersje, które zostały dostarczone bez wsparcia dla dokumentacji pomocniczej.

Połączenie opinii klientów i trendów dotyczących zgłoszeń z brakującymi lub słabymi dokumentami.

Wskazuje wzorce, które ludzie często pomijają podczas ręcznej weryfikacji.

Zamień identyfikację luk w powtarzalny proces wymagający niewielkiego wysiłku.

📌 Przykładowa podpowiedź: Które produkty wydane w ciągu ostatnich 14 dni nie mają połączonej dokumentacji?

🚀 Zaleta ClickUp: Chcesz się zorganizować bez żmudnej pracy? Skorzystaj z szablonu analizy luk ClickUp, aby systematycznie śledzić swoje ustalenia. Szablon analizy luk zawiera gotowe sekcje dotyczące źródeł, potrzeb użytkowników, aktualnego stanu i rankingu priorytetów, dzięki czemu Twoje obserwacje można przekształcić w praktyczne ulepszenia.

Kroki przeprowadzania analizy luk w dokumentacji

Analiza luk w dokumentacji może wydawać się przytłaczająca, dopóki nie podzielisz jej na mniejsze części.

Przejdźmy przez ten proces, korzystając z prawdziwego scenariusza: pracujesz w firmie SaaS zajmującej się zarządzaniem projektami, gdzie dział obsługi klienta jest nieustannie bombardowany tymi samymi pytaniami dotyczącymi funkcji współpracy zespołowej. 👥

Krok 1: Określ zakres i cele

Nie da się przeanalizować wszystkiego naraz bez utraty zmysłów. Zacznij od drobnych kroków: wybierz obszar, który sprawia najwięcej problemów, i skup się na nim w pierwszej kolejności.

Twoja misja staje się tutaj jasna: zmniejszyć liczbę zgłoszeń dotyczących wsparcia współpracy z 200 miesięcznie do poniżej 50 w ciągu ośmiu tygodni. Posiadanie tego konkretnego celu pomaga Ci określić, które luki mają znaczenie, a które tylko wydają się ważne.

🚀 Zaleta ClickUp: Ustal cel z góry dzięki funkcji ClickUp Goals. Możesz stworzyć mierzalny cel, np. „Zmniejszyć liczbę zgłoszeń dotyczących wsparcia w zakresie współpracy z 200 do 50 w ciągu 8 tygodni” i podzielić go na mniejsze części.

Krok 2: Zbierz źródła danych

Warto zbierać wskazówki ze wszystkich miejsc, w których użytkownicy mają kontakt z produktem i dokumentacją.

Zacznij od wyciągnięcia zgłoszeń do wsparcia technicznego z ostatnich 90 dni oznaczonych etykietą „współpraca”. Następnie przejdź do analizy dokumentacji, aby sprawdzić, które artykuły dotyczące współpracy generują duży ruch, ale użytkownicy opuszczają stronę zaraz po ich przeczytaniu.

Oto, co możesz odkryć: 40% zgłoszeń dotyczących współpracy dotyczy osób, które nie rozumieją ustawień uprawnień, 30% nie potrafi zrozumieć zasad udostępniania plików, a 20% tonie w chaosie powiadomień. Tymczasem analiza luk dopasowania ujawnia, że użytkownicy spędzają aż 30 sekund na stronie „Uprawnienia zespołu”, zanim się poddadzą i opuszczą ją.

🚀 Zaleta ClickUp: Stwórz pulpit nawigacyjny ClickUp do śledzenia zgłoszeń dotyczących wsparcia w zakresie współpracy. Podziel je według rodzaju i liczby problemów, aby szybko zidentyfikować obszary, w których problemy nasilają się i wymagają lepszej dokumentacji.

Posłuchaj opinii prawdziwego użytkownika:

Zrozumieliśmy, że brakuje nam skutecznego sposobu śledzenia zadań i nie mamy jasnego obrazu tego, czym zajmuje się zespół produktowy, więc zaczęliśmy szukać nowej platformy. Wtedy znaleźliśmy ClickUp. Platforma ta była idealnym połączeniem – nie była zbyt techniczna i skomplikowana, ale też nie była zbyt prosta. Dała nam elastyczność w tworzeniu, przenoszeniu i organizowaniu zespołów oraz projektów na własny sposób.

Krok 3: Kategoryzuj i ustalaj priorytety swoich ustaleń

W porządku, teraz, gdy masz już górę danych, czas nadać im sens. Pogrupuj podobne problemy i uszereguj je według częstotliwości występowania oraz stopnia, w jakim szkodzą Twojej firmie.

Ustawienia uprawnień są tutaj ewidentnie winowajcą.

Generują one najwięcej zgłoszeń i uniemożliwiają zespołom skuteczną współpracę, co jest cechą wyróżniającą Twój produkt. Udostępnianie plików zajmuje drugie miejsce, natomiast preferencje dotyczące powiadomień są irytujące, ale nie uniemożliwiają użytkownikom wykonywania zadań.

💡 Wskazówka dla profesjonalistów: Łącz różne formaty, aby dopasować je do stylów uczenia się. Umieszczaj pliki GIF, aby szybko przedstawić poszczególne kroki, krótkie wideo, aby wyjaśnić złożone przepływy, zwijane sekcje FAQ dla osób przeglądających treść oraz fragmenty kodu lub tabele dla zaawansowanych użytkowników. Możesz nawet stworzyć dokumentację produktu (PRD) łącząc te formaty.

Krok 4: Utwórz elementy wraz z właścicielami i terminami wykonania

Właśnie w tym miejscu większość zespołów zazwyczaj ponosi porażkę. Nie mów po prostu: „Hej, poprawmy dokumenty dotyczące współpracy”. Określ bardzo dokładnie, kto co robi i kiedy.

W naszym przykładzie możesz zlecić autorowi dokumentacji technicznej stworzenie przewodnika krok po kroku dotyczącego uprawnień wraz ze zrzutami ekranu do trzeciego tygodnia.

Twój menedżer produktu zajmie się brakującą sekcją dotyczącą rozwiązywania problemów związanych z udostępnianiem plików do piątego tygodnia. A Twój autor treści UX przepisze te niejasne wyjaśnienia dotyczące ustawień powiadomień do siódmego tygodnia. Widzisz, o ile jest to bardziej przejrzyste?

🔍 Czy wiesz, że... Podczas tworzenia dokumentacji wideo dodanie napisów pomaga użytkownikom z problemami słuchowymi. Wykazano, że poprawiają one również słownictwo, umiejętności czytania i koncentrację osób słyszących. Ponadto badania śledzenia ruchu gałek ocznych wskazują, że napisy są czytane i przetwarzane bez wysiłku, co sugeruje, że dodanie ich do instrukcji obsługi lub samouczków dotyczących produktów zwiększa przejrzystość bez zwiększania obciążenia poznawczego.

Krok 5: Wprowadź zmiany i zmierz poziom satysfakcji klientów

Po opublikowaniu nowej zawartości musisz sprawdzić, czy jest ona skuteczna.

Monitoruj wskaźniki powodzenia nieprzerwanie przez co najmniej 30 dni i segmentuj dane według artykułów, etapów ścieżki użytkownika, a nawet obszarów produktów, aby dostrzec powtarzające się wzorce.

Jeśli artykuł nadal nie spełnia oczekiwań lub użytkownicy nadal zadają te same pytania w różny sposób, rozważ zmianę nagłówków, dodanie przykładów lub zmianę zawartości. Dokumentacja nigdy nie jest „zrobiona” — ewoluuje wraz z produktem i modelami mentalnymi użytkowników.

🚀 Zaleta ClickUp: Ustaw automatyzację ClickUp, która uruchamia zadanie kontrolne dwa tygodnie po oznaczeniu dokumentu jako „opublikowany”. Dzięki temu nie zapomnisz sprawdzić, czy pojawiły się zgłoszenia do wsparcia technicznego lub czy użytkownicy nadal mają wątpliwości.

Jak mierzyć skuteczność dokumentacji

Aby zmierzyć skuteczność dokumentacji, należy prowadzić śledzenie zarówno wskaźników ilościowych, jak i jakościowych opinii, aby zrozumieć zachowania użytkowników i ich poziom zadowolenia.

Kluczowe wskaźniki służące do śledzenia trendów rynkowych w oprogramowaniu do tworzenia dokumentacji technicznej obejmują:

Analiza użytkowania: widoki stron, czas spędzony na stronie, współczynniki odrzuceń oraz najczęściej/najrzadziej odwiedzane sekcje.

Zmniejszenie liczby zgłoszeń w zakresie wsparcia technicznego: mniej zgłoszeń dotyczących dobrze udokumentowanych tematów

Wzorce wyszukiwania: czego szukają użytkownicy i czy znajdują odpowiedzi

Lepsza obsługa klienta: Poprawa wskaźnika CSAT (wskaźnik satysfakcji klienta) lub CES (wskaźnik wysiłku klienta) na podstawie ankiety kontekstowej.

Zbieraj opinie użytkowników za pomocą:

Ankiety końcowe z pytaniem „Czy pomogło Ci to w wykonaniu zadania?”

Przyciski opinii znajdują się na każdej stronie dokumentacji.

Wywiady z użytkownikami w celu zrozumienia problemów i luk w cyklu pracy

🧩 Cicha siatka bezpieczeństwa zapewniająca dokładność dokumentacji w miarę ewolucji produktu.

W miarę zmian w produkcie najtrudniejszą częścią dokumentacji nie jest pisanie, ale synchronizacja wszystkich elementów. W tym miejscu naprawdę przydatni stają się Super Agenci ClickUp. Monitorują oni Twój obszar roboczy pod kątem zmian w zadaniach, wydaniach lub wymaganiach, a następnie wskazują dokumenty lub obszary wiedzy, które mogą wymagać aktualizacji.

Zamiast polegać na pamięci lub rozproszonych przypomnieniach, otrzymujesz stały sygnał, który przypomina Twojemu zespołowi, zanim nieaktualne informacje staną się problemem. Potraktuj je jako system wczesnego ostrzeżenia przed rozbieżnościami w dokumentacji — sposób na utrzymanie wysokiej dokładności bez dodawania dodatkowych procesów lub kosztów.

Twórz niestandardowych agentów AI bez kodowania za pomocą ClickUp.

🚀 Zaleta ClickUp: Użyj formularzy ClickUp, aby zbierać opinie w czasie rzeczywistym. Stwórz prosty formularz, w którym zapytasz użytkowników, czy zawartość była pomocna, czego brakuje lub gdzie napotkali trudności. Umieść formularz na końcu dokumentacji i natychmiast przekaż przesłane zgłoszenia zespołowi ds. dokumentacji, aby ulepszenia rozpoczęły się zaraz po otrzymaniu opinii. Wskaźniki powodzenia: Skrócony czas uzyskania wartości dla nowych użytkowników

Wyższy wskaźnik wykorzystania funkcji dla udokumentowanych możliwości

Poprawa wskaźników zakończenia procesu wdrażania nowych użytkowników

Pozytywne opinie w komentarzach i recenzjach użytkowników

💡 Wskazówka dla profesjonalistów: Dodaj listy kontrolne do dłuższych samouczków lub przewodników dla nowych użytkowników. Pozwól użytkownikom odhaczać kolejne kroki, aby stworzyć poczucie spełnienia i zmniejszyć przeciążenie poznawcze. Dodatkowo posłuży to jako narzędzie do analizy luk podczas monitorowania wpływu dokumentacji.

Dlaczego ClickUp jest najlepszym rozwiązaniem do bezstresowego zarządzania dokumentacją

Oprogramowanie do zarządzania produktami ClickUp włącza dokumentację do tego samego cyklu pracy, co Wszystko. Dzięki temu aktualizacje są wprowadzane w miarę rozwoju produktu, a nie w formie poprawek wprowadzanych w ostatniej chwili.

Oto jak wykorzystać to narzędzie do planowania strategicznego. 🛠️

Twórz przewodniki, które nie zostaną zapomniane

Twórz uporządkowane i oparte na współpracy przewodniki po produktach za pomocą dokumentów ClickUp

ClickUp Docs umożliwia tworzenie przewodników pomocy, instrukcji obsługi produktów i wewnętrznych FAQ z wbudowaną strukturą: zagnieżdżonymi stronami, zwijanymi nagłówkami, tabelami i formatowaniem tekstu sformatowanego.

Załóżmy, że Twój zespół wprowadza nowy system powiadomień.

Kierownik ds. dokumentacji tworzy podzielony na sekcje dokument w folderze funkcji w ClickUp: Przegląd, Ustawienia, Reguły powiadomień i Zdarzenia niestandardowe. Przypisuje komentarz do kierownika produktu w sekcji Zdarzenia niestandardowe w celu walidacji i dodaje pętlę wsparcia, aby dodać znane problemy zgłoszone w wersji beta. Wszystkie opinie pojawiają się w dokumencie bez pingowania i bałaganu związanego z wersjonowaniem.

Standaryzacja bez spowalniania

Nie musisz za każdym razem zaczynać od zera.

Pobierz darmowy szablon Wyjaśnij role i obowiązki na wczesnym etapie, korzystając z szablonu dokumentacji projektu ClickUp.

Szablon dokumentacji projektu ClickUp zapewnia gotowy system do zarządzania całą dokumentacją produktu w jednym miejscu.

W górnej części możesz wpisać nazwę projektu, kierownika i datę przesłania. Następnie znajduje się sekcja zespołu, w której możesz utworzyć listę wszystkich współpracowników wraz z ich zdjęciami, tytułami i zakresami obowiązków.

Zauważyłeś coś niepokojącego? Przypisz to od razu

Nie powinieneś być zmuszony do opuszczania dokumentu, otwierania nowego narzędzia i tworzenia zgłoszenia tylko po to, aby naprawić drobny problem.

W ClickUp Documents możesz zaznaczyć nieaktualny tekst i przekształcić go w zadanie ClickUp z opisem, osobami przypisanymi, oznaczeniem priorytetu i podzadaniami.

Przypisuj poprawki dokumentacji za pomocą zadań ClickUp w ramach dokumentów

Załóżmy, że nowy przepływ rozliczeniowy wprowadza kalkulator cenowy, który nie jest uwzględniony w aktualnej dokumentacji. Członek zespołu obsługi klienta przeglądający przepływ zaznacza brakującą sekcję w ClickUp Docs, tworzy na jej podstawie zadanie ClickUp i przypisuje je właścicielowi dokumentu z notatką: „Dodaj logikę kalkulatora + limity użytkowania”.

Zadanie pojawia się teraz na tablicy sprintu dokumentacji, gotowe do ustalenia priorytetów wraz z zadaniami programistycznymi i kontrolą jakości.

💡 Porada dla profesjonalistów: Zastosuj szablon dokumentacji technicznej podczas konfigurowania powtarzalnych formatów, takich jak odniesienia do API lub przewodniki konfiguracyjne. Przyspieszy to pisanie i recenzowanie, zwłaszcza w dużych zespołach.

Śledź pracę nad dokumentacją jako część sprintu (bo tak właśnie jest)

Dokumenty są zazwyczaj odkładane na koniec sprintu lub, co gorsza, całkowicie zapominane.

Planuj i zarządzaj dokumentami za pomocą widoku listy ClickUp

Widok listy ClickUp pozwala określić zakres prac związanych z dokumentacją, wskazując jasno właścicieli, terminy i priorytety. Następnie przejdź do widoku tablicy w ClickUp, aby przeprowadzić przeglądy i kontynuować pracę.

Na przykład aktualizujesz wszystkie dokumenty dotyczące funkcji, które zostały zmienione przez nową strukturę interfejsu użytkownika. Tworzysz nową listę przy użyciu szablonu zarządzania produktem, oznaczając każde zadanie według obszaru funkcji (takiego jak pulpity nawigacyjne, filtry i eksporty).

Wyznacz recenzentów z działu produktu i wsparcia, a następnie użyj widoku tablicy, aby przeprowadzić cotygodniową synchronizację dokumentów, przenosząc zadania przez etapy „Wersja robocza”, „Sprawdzone” i „Gotowe do publikacji”.

Dodatkowo, dzięki ClickUp Agents możesz również zautomatyzować przypomnienia o przeglądzie dokumentacji, wykrywać dokumenty z połączeniami z najnowszymi wydaniami funkcji i przekazywać luki do odpowiedniego autora bez konieczności ręcznego śledzenia.

⚡ Archiwum szablonów: Użyj szablonu informacji o wydaniu ClickUp jako szablonu analizy luk, aby szybko uchwycić zmiany funkcji produktu, poprawki błędów i ulepszenia. Szablon informacji o wydaniu pozwala łączyć aktualizacje z zadaniami, przypisywać recenzentów i współpracować z działem produktu, kontroli jakości i marketingu w jednym obszarze roboczym.

Uporządkuj, wyjaśnij i twórz szybciej

Dokumenty często zaczynają się od surowych danych, takich jak notatki techniczne, punkty lub niedokończone szkice. Zamiast spędzać godziny na przepisywaniu, możesz użyć ClickUp Brain, aby uporządkować treść, przepisać niejasne fragmenty lub przekształcić fragmenty w pełne kroki instrukcji.

Skorzystaj z ClickUp Brain, aby w ciągu kilku sekund stworzyć kroki, przewodniki i samouczki.

Załóżmy, że programista dodaje notatki dotyczące wpływu przełącznika uprawnień na starsze wersje roli. Są one szczegółowe, ale trudne do zrozumienia. Zaznaczasz blok, prosisz ClickUp Brain o jego uproszczenie, a ten zamienia go w jasne wyjaśnienie dla użytkowników.

Przykładowa podpowiedź: Uprość to techniczne wyjaśnienie dla użytkowników końcowych. Wyjaśnij, jak przełącznik uprawnień wpływa na starsze role, unikając żargonu.

Aktualizuj swoją dokumentację za pomocą podpowiedzi w języku naturalnym, korzystając z ClickUp Brain

Być może umieściłeś kilka punktów w szkicu, ale nie potrafisz jeszcze ułożyć z nich pełnych zdań. Poproś ClickUp Brain o wygenerowanie przewodnika na podstawie tych punktów.

Otrzymasz pierwszy szkic, na którym możesz się oprzeć, oszczędzając czas podczas edycji.

📮ClickUp Insight: Tylko 12% respondentów naszej ankiety korzysta z funkcji AI wbudowanych w pakiety wydajnościowe. Tak niskie wykorzystanie sugeruje, że obecne implementacje mogą nie zapewniać płynnej, kontekstowej integracji, która skłoniłaby użytkowników do przejścia z preferowanych przez nich samodzielnych platform konwersacyjnych. Czy AI może na przykład wykonać cykl pracy na podstawie zwykłej tekstowej podpowiedzi od użytkownika? ClickUp Brain może! AI jest głęboko zintegrowana z każdym aspektem ClickUp, w tym między innymi z podsumowywaniem wątków czatu, tworzeniem lub dopracowywaniem tekstu, pobieraniem informacji z obszaru roboczego, generowaniem obrazów i nie tylko! Dołącz do 40% klientów ClickUp, którzy zastąpili ponad 3 aplikacje naszą wszechstronną aplikacją do pracy!

Dokumenty powinny być powiązane z produktem, który zapewnia im wsparcie

Synchronizuj dokumentację produktu ClickUp, połączając ją z pracami, które powodują aktualizacje

Kiedy dokumentacja jest przechowywana w izolacji, traci na aktualności. Funkcje ulegają zmianom, ale dokumentacja pozostaje niezmienna.

W ClickUp możesz połączyć dokumenty bezpośrednio z zadaniami lub innymi dokumentami, aby być na bieżąco z wydaniami, recenzjami i nigdy nie zgubić swojej dokumentacji. W ten sposób, gdy zadanie zostanie zamknięte lub opóźnione, Twój zespół dokumentacyjny zostanie automatycznie poinformowany.

Załóżmy, że zespół inżynierów usuwa możliwość duplikowania zarchiwizowanych projektów. Związane z tym zadanie związane z wydaniem jest połączone zarówno z wewnętrznym dokumentem dotyczącym polityki, jak i zewnętrznym przewodnikiem dla użytkowników. Gdy tylko zadanie trafi do etapu kontroli jakości, obaj autorzy otrzymują powiadomienie i zajmują się przypisanymi im aktualizacjami, zanim zmiana zostanie wprowadzona.

Dodatkowo ClickUp Brain pomaga połączyć Twój obszar roboczy. Wystarczy zapytać: „Jakie inne dokumenty lub zadania zawierają wzmianki o uprawnieniach do archiwizowanych projektów?”, a wyświetlą się powiązane elementy, takie jak informacje o poprzednich wersjach, wewnętrzne FAQ, a nawet opinie klientów, dzięki czemu Twoje aktualizacje będą uwzględniały kontekst.

Pozwól ClickUp zająć się resztą

Dokumentacja nigdy nie jest naprawdę gotowa. Funkcje ewoluują, procesy ulegają zmianom i pojawiają się luki.

ClickUp zmienia dokumentację w narzędzie strategiczne.

Nakreśl aktualne procesy, określ opis luk i planuj pożądany stan przyszły. Dzięki ClickUp Brain uzyskasz wszystkie możliwe rozwiązania, które pozwolą Ci uzyskać cenne informacje, zautomatyzować aktualizacje i tworzyć powtarzalne raporty z analizy luk.

Niezależnie od tego, czy chcesz poprawić satysfakcję klientów, czy zapewnić wsparcie dla całej firmy, skuteczna analiza luk pomoże Ci przydzielić zasoby tam, gdzie są one potrzebne. Zarejestruj się w ClickUp już dziś! ✅

Często zadawane pytania

Analiza luk w dokumentacji to proces identyfikowania brakujących, nieaktualnych lub niejasnych zawartości w dokumentach produktu, które uniemożliwiają użytkownikom czerpanie wartości lub powodują wewnętrzne nieporozumienia.

Typowe oznaki to powtarzające się zgłoszenia do wsparcia technicznego, rezygnacje użytkowników podczas wdrażania, niskie wykorzystanie funkcji oraz zapytania wyszukiwania, które nie zwracają żadnych pomocnych wyników.

Zacznij od danych dotyczących wsparcia technicznego, obserwuj pracę zespołu wsparcia, przejdź przez cykle pracy, korzystając wyłącznie z dokumentów, i przeanalizuj wewnętrzne zapytania wyszukiwania pod kątem niespełnionych oczekiwań.