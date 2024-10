Jak stworzyć cykl pracy nad dokumentacją produktu?

Jesteś w trakcie wprowadzania produktu na rynek i wszystko idzie gładko - dopóki nie zaczną napływać pytania.

Twoi autorzy techniczni potrzebują więcej jasności na temat cyklu pracy funkcji, twój zespół sprzedaży chce dokumentu umożliwiającego wyjaśnienie klientom korzyści płynących z produktu, a twój zespół marketingowy zajmuje większość czasu, próbując zrozumieć unikalną ofertę i wyróżniki produktu.

_Dlaczego tak się stało?

Brak odpowiedniej dokumentacji produktu!

Dokumentacja produktu to nie tylko instrukcja obsługi lub przewodnik; to przyjazna dla użytkownika mapa, która prowadzi każdego członka zespołu przez produkt - od sprzedaży i marketingu po obsługę klienta i zespoły programistów.

Niniejszy przewodnik opisuje, jak tworzyć dokumentację produktu, która wzbudza zaufanie wśród interesariuszy i zapewnia kontrolę nad procesem zarządzania produktem.

Czym jest dokumentacja produktu?

Dokumentacja produktu odnosi się do pisemnych i wizualnych materiałów, które opisują funkcje produktu, jego wydajność i zastosowanie.

Jest to wewnętrzna baza wiedzy zawierająca przewodniki krok po kroku, SOP, wskazówki dotyczące rozwiązywania problemów, instrukcje instalacji, podręczniki API, strategie produktu, przypadki użycia i podręczniki użytkownika.

Rodzaje dokumentacji produktu

Oto prosty przegląd rodzajów dokumentacji produktowej, które dostarczają informacji Twoim teamom:

1. Dokumentacja użytkownika

Dokument ten, przeznaczony dla użytkowników końcowych produktu, zawiera instrukcje krok po kroku dotyczące korzystania ze wszystkich funkcji. Zawiera szczegółowe kroki dotyczące wykonywania zadań, nawigacji po produkcie i rozwiązywania typowych problemów - wraz ze zrzutami ekranu, materiałami wideo i często zadawanymi pytaniami w celu uproszczenia złożonych operacji.

2. Baza wiedzy

Ta internetowa biblioteka samoobsługowych informacji zawiera artykuły, często zadawane pytania i przewodniki rozwiązywania problemów. Zapewnia możliwość wyszukiwania odpowiedzi na typowe problemy, pomaga użytkownikom w samodzielnym rozwiązywaniu problemów i odciąża zespoły wsparcia.

3. Zestaw do tworzenia oprogramowania (SDK)

SDK oferuje deweloperom zasoby - takie jak narzędzia, biblioteki, API i przykładowy kod - do tworzenia lub ulepszania aplikacji dla określonego produktu lub platformy. Obejmuje instrukcje integracji i środowiska programistyczne, umożliwiając programistom wydajną pracę bez rozpoczynania od zera.

4. Dokumentacja funkcji

Wyjaśnia dogłębnie funkcje produktu, szczegółowo opisując ich działanie, sposób korzystania z nich i konkretne przypadki użycia. Ten dokument techniczny, powszechny w biznesie B2B, podkreśla również zaawansowane możliwości i opcje konfiguracji, które nie są od razu widoczne dla przeciętnego użytkownika.

5. Przewodniki rozwiązywania problemów

Ta dokumentacja techniczna zawiera listę typowych błędów, ich przyczyn i rozwiązań, umożliwiając zespołom wsparcia i klientom szybkie rozwiązywanie problemów bez eskalacji do wyższych poziomów wsparcia.

Na przykład, jeśli dostawcy usługi przechowywania plików w chmurze napotykają na błędy przesyłania plików z powodu problemów z uprawnieniami, dokumentacja techniczna powinna pokazywać komunikat o błędzie, wyjaśniać przyczynę i przedstawiać kroki w celu dostosowania uprawnień.

6. Dokumentacja marketingowa

Dokumentacja marketingowa podkreśla funkcje, korzyści i przewagi konkurencyjne/wyróżniki produktu. Obejmuje ona broszury, studia przypadków, analizy konkurencji i prezentacje produktów dla potencjalnych klientów i zespołów sprzedażowych.

7. Instrukcja obsługi

Te szczegółowe, kompleksowe przewodniki obejmują montaż, konfigurację lub korzystanie z produktu. Zapewniają one kompleksowe informacje od ustawień po zaawansowane operacje i są kluczowe w przypadku złożonych produktów, takich jak urządzenia sprzętowe, urządzenia lub skomplikowane oprogramowanie.

8. Notatki do wydania

Notatki o wydaniu oprogramowania podsumowują nowe funkcje produktu, poprawki błędów, ulepszenia i aktualizacje. Notatki mają na celu pomóc obecnym klientom, administratorom i programistom w korzystaniu z nowych funkcji i zapoznaniu się z rozwiązanymi problemami.

Najlepsze praktyki w dokumentacji produktu

Słaba dokumentacja może obniżyć jakość produktu. Oto jak sprawić, by była ona przejrzysta, skuteczna i przyjazna dla użytkownika:

1. Używaj standardowych szablonów i formatów

Menedżerowie produktu zgodzą się, że tworzenie dokumentów produktowych od podstaw jest czasochłonne.

Standardowe formaty i szablony dokumentacji technicznej oferują przejrzystą strukturę, usprawniając tworzenie i utrzymywanie dokumentacji oraz ułatwiając użytkownikom jej śledzenie.

Korzyści są wyczyszczone:

Spójność: Używanie tego samego formatu dlanotatki o wydaniu oprogramowania, przewodników rozwiązywania problemów i podręczników użytkownika umożliwia użytkownikom szybkie znalezienie ważnych informacji

Używanie tego samego formatu dlanotatki o wydaniu oprogramowania, przewodników rozwiązywania problemów i podręczników użytkownika umożliwia użytkownikom szybkie znalezienie ważnych informacji Wydajność: Posiadanie standardowego szablonu dlapisania dokumentacji technicznej zwiększa wydajność poprzez dostarczenie predefiniowanej struktury dla różnych typów dokumentów

Posiadanie standardowego szablonu dlapisania dokumentacji technicznej zwiększa wydajność poprzez dostarczenie predefiniowanej struktury dla różnych typów dokumentów Skalowalność: W miarę dodawania nowych funkcji, dokumentacja może być łatwo aktualizowana przy użyciu tej samej struktury

Na przykład Szablon dokumentacji projektu ClickUp przechowuje wszystkie szczegóły projektu uporządkowane w scentralizowanym miejscu dla łatwego dostępu.

Dokumentacja projektu ClickUp

Na przykład, jeśli Twoje oprogramowanie zawiera unikalny wieloetapowy proces zatwierdzania:

Nakreśl zakres projektu, cele i oś czasu - przegląd projektu za pomocą ClickUp Docs

Dodaj dedykowaną sekcję "Cykl pracy zatwierdzania" do szablonu dokumentacji

Monitoruj postęp projektu za pomocą funkcji Widok wykresu Gantta i dostosuj oś czasu w razie potrzeby

Dostosuj szablon do swoich potrzeb, niestandardowe nagłówki, sekcje i style, aby odzwierciedlić unikalne funkcje produktu, zachowując podstawowe elementy jednolite we wszystkich dokumentach.

2. Wyczyszczone i zwięzłe instrukcje

Skuteczna dokumentacja produktu opiera się na przejrzystości. Bez niej użytkownicy mogą mieć trudności ze zrozumieniem, jak korzystać z produktu, co prowadzi do nieporozumień, błędów i zmniejszonej użyteczności.

Wyczyszczone i zwięzłe instrukcje zmniejszają potrzebę dodatkowego wsparcia, umożliwiając użytkownikom samodzielne rozwiązywanie problemów.

Oto jak wyróżnić swoją dokumentację:

Używaj prostego języka: Unikaj technicznego żargonu, chyba że jest to konieczne. Jeśli musisz go użyć, podaj jasne definicje.

Przykład:

przed:_ Uwierzytelnianie za pomocą protokołu OAuth2

After: Bezpieczne logowanie przy użyciu protokołu OAuth2

Bądź bezpośredni: Skup się na możliwych do wykonania krokach i wyeliminuj niepotrzebne słowa lub wyjaśnienia.

Przykład:

przed:_ Zaleca się kliknięcie przycisku "Zapisz"

po:_ Kliknij "Zapisz

Używaj aktywnego głosu: Dzięki temu instrukcje są bardziej bezpośrednie i łatwiejsze do wykonania.

Przykład:

Przed: Ustawienia powinny być skonfigurowane przez użytkownika

After: Konfiguracja ustawień

Unikaj założeń: Nigdy nie zakładaj, że użytkownicy znają już pewne terminy lub kroki. Wyjaśnij wszelkie wymagania wstępne.

Przykład:

przed:_ Zainstaluj wtyczkę i kontynuuj

After: Pobierz wtyczkę ze strony [link], a następnie kliknij "Zainstaluj"

Ponadto, podziel swoje instrukcje na małe, małe kroki. Używaj wypunktowanych list dla kolejnych instrukcji i punktorów dla dodatkowych szczegółów lub wskazówek. Trzymaj się krótkich zdań i akapitów, z których każdy koncentruje się na jednej głównej idei, aby zwiększyć czytelność i zrozumienie.

W przypadku terminów technicznych, załącz słowniczek na początku lub na końcu dokumentu lub użyj podpowiedzi dla definicji. Zilustruj instrukcje przykładami lub scenariuszami, aby pomóc użytkownikom zrozumieć, jak zastosować dane kroki.

💡 Wskazówka dla profesjonalistów: Aby uprościć swoją pracę, użyj

ClickUp Brain

, pisarz AI, do przeformułowania złożonych zdań na prostszy, przyjazny dla użytkownika język. Wbudowane sprawdzanie pisowni zapewnia również poprawki w czasie rzeczywistym dla błędnie napisanych słów, dzięki czemu instrukcje są wolne od błędów i łatwe do zrozumienia przy zachowaniu wysokiej jakości zawartości.

3. Wykorzystaj pomoce wizualne

Uwzględnij elementy multimedialne, aby podzielić złożone procesy lub szczegóły techniczne na bardziej strawne części, ułatwiając ich zrozumienie.

Obrazy, zrzuty ekranu, filmy wideo i GIF-y zapewniają przejrzystość, zrozumienie i lepsze zapamiętywanie.

Kluczowym powodem dodawania dokumentacji produktu jest rozwiązywanie problemów członków zespołu lub użytkowników końcowych i pomaganie im w jak najlepszym wykorzystaniu oprogramowania, a do tego właśnie służą pomoce wizualne.

Podczas tworzenia dokumentacji produktu, oto kilka pomocy wizualnych dla zespołów technicznych, aby zwiększyć przejrzystość.

Typ elementu wizualnego Najlepszy przypadek użycia Przykład Zrzuty ekranu Aby pokazać konkretne sekcje interfejsu użytkownika i wizualnie poprowadzić użytkowników Zrzut ekranu pokazujący dokładnie, gdzie kliknąć w menu ustawień Diagramy Do objaśniania złożonych cykli pracy lub procesów systemowych, które trudno opisać słowami Schemat przepływu przedstawiający sposób przepływu danych przez system CRM zrzuty ekranu z adnotacjami Do wskazywania konkretnych części ekranu, z adnotacjami pokazującymi dokładnie, na czym należy się skupić Zrzut ekranu pulpitu ze strzałkami i etykietami wskazującymi na każdą funkcję Infografiki Do prezentowania złożonych przepływów pracy lub procesów systemowych trudnych do opisania słowami infografiki Do prezentowania dużych ilości informacji w łatwym do odczytania formacie wizualnym Infografika podsumowująca różnice między planami cenowymi Wideo i GIF-y Do prezentowania dużych ilości informacji w łatwym do odczytania formacie wizualnym Wideo i GIF-y Do wizualnych demonstracji krok po kroku lub interaktywnych funkcji GIF pokazujący, jak przeciągać i upuszczać elementy w menedżerze zadań

przypadki użycia różnych elementów wizualnych

Nie zapomnij załączyć tekstu alternatywnego lub objaśnienia tekstowego obok elementów wizualnych dla celów dostępności.

Profesjonalna wskazówka: Użyj

Tablice ClickUp

do gromadzenia i organizowania specyfikacji technicznych wraz z zespołem podczas procesu rozwoju produktu. Szkicuj i projektuj układy interfejsów użytkownika lub sekcji dokumentacji bezpośrednio na Tablicy i współpracuj z członkami zespołu w czasie rzeczywistym, umożliwiając wszystkim wnoszenie pomysłów, wprowadzanie zmian i natychmiastowe przekazywanie opinii.

Burza mózgów i wizualizacja cykli pracy przy użyciu ClickUp Tablica

ClickUp Clips również zmieniają zasady gry. Ale o tym później.

Teraz, gdy opanowałeś już najlepsze praktyki, nadszedł czas, aby ożywić dokumentację produktu za pomocą ClickUp.

Jak stworzyć cykl pracy nad dokumentacją produktu za pomocą ClickUp Oprogramowanie do zarządzania produktami ClickUp zostało zaprojektowane w celu usprawnienia sposobu, w jaki zespół produktowy tworzy, zarządza i aktualizuje dokumentację w procesie rozwoju produktu.

Oto, w jaki sposób można wykorzystać ClickUp do stworzenia dobrego obiegu dokumentacji produktu:

1. Zrozumieć użytkownika końcowego

Chcesz stworzyć dokument produktu, który faktycznie pomoże użytkownikowi. Zacznij od zrozumienia, kto będzie korzystał z dokumentu, ich biegłości technicznej i urządzeń, na których będą konsumować tę zawartość.

Ponadto należy wyciągnąć wnioski z interakcji niestandardowych, analiz użytkowania produktu i formularzy opinii, aby upewnić się, że dokumentacja produktu jest zgodna z wymaganiami odbiorców i spełnia je.

Następnie utwórz szczegółowe konspekty bezpośrednio w

Dokumenty ClickUp

aby stworzyć mapę zawartości i struktury każdego typu dokumentu. Używaj nagłówków do organizowania sekcji, tabel do strukturyzowania złożonych informacji i list kontrolnych do tworzenia przewodników krok po kroku.

Tworzenie kompleksowej dokumentacji produktu przy użyciu funkcji edycji ClickUp Docs

ClickUp Docs pozwala na:

Łatwą współpracę z komentarzami inline, umożliwiając dyskusje zespołowe bezpośrednio w dokumencie

z komentarzami inline, umożliwiając dyskusje zespołowe bezpośrednio w dokumencie Śledzenie zmian i powrót do poprzednich wersji w razie potrzeby

i powrót do poprzednich wersji w razie potrzeby Połączone dokumenty w celu poprawy nawigacji i kontekstu w dokumentacji produktu

Można również użyć funkcji

szablon dokumentu wymagań produktu (PRD)

do definiowania wymagań dotyczących produktu. Ten ustrukturyzowany format daje pisarzom technicznym i programistom jasny przewodnik do tworzenia dokładnej dokumentacji.

2. Przypisywanie ról i obowiązków

Przypisanie jasnych ról do sporządzania, przeglądania i aktualizowania każdego dokumentu zapobiega powstawaniu wąskich gardeł i promuje odpowiedzialność.

Użycie

Zadania ClickUp

aby utworzyć zadania dla każdej sekcji dokumentacji i przypisać je do określonych członków zespołu.

Można również użyć

Pola niestandardowe ClickUp

aby obsadzić role takie jak "Pisarz", "Recenzent" i "Zatwierdzający" w ramach każdego zadania i uzyskać przegląd ich postępów.

Zarządzanie zadaniami sporządzania, przeglądania i zatwierdzania dokumentów w ClickUp Tasks

3. Sporządzanie i przeglądanie

Gdy autor techniczny udostępnia wersję roboczą dokumentu produktu w ClickUp Docs, wszyscy odpowiedni interesariusze, tacy jak menedżer produktu, marketer itp. mogą go edytować, dodawać komentarze i upewnić się, że mapa drogowa produktu zawiera wszystko, czego potrzebuje członek zespołu produktu lub użytkownik.

Na tej scenie można użyć

ClickUp Clip

do nagrywania instrukcji i wizualnego objaśniania funkcji. Jest to szczególnie przydatne do dokumentowania złożonych funkcji, ponieważ Clips umożliwia nagrywanie ekranu podczas dostarczania komentarza.

Nagrywaj opinie audio i wideo dla zespołu produktowego za pomocą ClickUp Clips

Użyj

Formularze ClickUp

do tworzenia formularzy w celu zbierania informacji zwrotnych od członków zespołu, użytkowników lub interesariuszy. Menedżer produktu może konwertować odpowiedzi na zadania, przypisywać je do odpowiednich zespołów i śledzić postępy bezpośrednio z ClickUp.

Gromadzenie informacji w ustrukturyzowanym formacie za pomocą ClickUp Forms

4. Publikowanie i dystrybucja

Po przejrzeniu i sfinalizowaniu dokumentacji, opublikuj i rozpowszechnij ją wśród wszystkich zainteresowanych stron, takich jak użytkownicy, wewnętrzne Teams lub deweloperzy. ClickUp podwaja się jako oprogramowanie bazy wiedzy, które może hostować dokumentację produktu i uczynić ją łatwo dostępną dla klientów/zespołów.

Zastosowanie

Widok kalendarza w ClickUp

do śledzenia terminów i ustawienia jasnych osi czasu publikacji dokumentów. Gwarantuje to terminową finalizację i dystrybucję, aby wszyscy byli na bieżąco informowani.

Wizualizacja terminów publikacji dokumentów za pomocą widoku kalendarza ClickUp

5. Iteruj i ulepszaj

Dokumentacja produktu wymaga ciągłych aktualizacji, aby zachować aktualność. Dlatego regularnie odświeżaj ją w oparciu o opinie użytkowników, zmiany w produkcie i nowe funkcje, aby była aktualna i dokładna.

Aby omawiać aktualizacje dokumentacji w czasie rzeczywistym, użyj

Czat ClickUp

. Twórz dedykowane kanały czatu dla określonych tematów lub projektów. Sprawnie wymieniaj opinie, rozwiązuj zapytania i koordynuj aktualizacje.

Szybko wymieniaj się pomysłami i omawiaj potrzeby związane z poprawkami za pośrednictwem dedykowanych kanałów w ClickUp Chat

Korzystanie z

E-mail w ClickUp

można również wysyłać zautomatyzowane wiadomości e-mail na podstawie pól niestandardowych, przesłanych formularzy lub wydarzeń związanych z zadaniami.

Na przykład, wyślij e-mail, gdy zadanie zostanie oznaczone jako "W przeglądzie" lub przesłany formularz wskaże problem o wysokim priorytecie. Dzięki temu Twój zespół będzie na bieżąco informowany o krytycznych zmianach.

Informuj interesariuszy o pilnych aktualizacjach dokumentacji za pomocą e-maila w ClickUp

6. Zintegruj ClickUp ze swoim stosem technologicznym

Integracje ClickUp

umożliwiają płynne połączenie konta ClickUp z istniejącymi narzędziami do zarządzania projektami. Pomaga to zsynchronizować aktualizacje dokumentacji z postępem prac.

Na przykład:

Integracja z GitHub i Jira pozwala śledzić dokumentację powiązaną z konkretnymi zmianami kodu lub aktualizacjami produktu

pozwala śledzić dokumentację powiązaną z konkretnymi zmianami kodu lub aktualizacjami produktu Dzięki integracji ze Slackiem można udostępniać aktualizacje lub zadawać pytania w zespole, co przyspiesza komunikację w zakresie zadań związanych z dokumentacją

7. Automatyzacja powtarzalnych zadań

Nie pozwól, aby rutynowe zadania spowalniały proces tworzenia dokumentacji. Używaj

Automatyzacja ClickUp

aby zapewnić płynne działanie poprzez automatyzację powtarzalnych, spójnych i zorganizowanych zadań.

Oto jak zespoły produktowe korzystają z ClickUp Automatyzacja:

Automatycznie przypisuj zadania przeglądu do członków zespołu, gdy dokument osiągnie status "Wersja robocza zakończona"

Wysyłanie przypomnień o zbliżających się terminach, aby zapobiec opóźnieniom

Automatycznie aktualizuj statusy zadań, np. przenosząc dokument do statusu "Final Review" po zintegrowaniu wszystkich opinii

Powiadamiaj swój zespół o publikacjach lub aktualizacjach dokumentów, utrzymując wszystkich w pętli bez konieczności ręcznego śledzenia

Zachowaj spójność procesów dokumentacji produktu dzięki automatyzacji ClickUp

Nasi inżynierowie i menedżerowie produktu byli przeciążeni ręcznymi aktualizacjami statusu między Jira i innymi narzędziami. Dzięki ClickUp odzyskaliśmy godziny zmarnowanego czasu na powielanie zadań. Co więcej, przyspieszyliśmy wydawanie produktów, usprawniając przekazywanie pracy między działem QA, działem technicznym i marketingiem.

Nick Foster, dyrektor ds. zarządzania produktami w Lulu Press

Maintainer i aktualizacja dokumentacji produktu

Tworzenie dokumentacji produktu to tylko połowa pracy. Oto jak zachować jej aktualność i znaczenie dzięki bieżącej konserwacji:

1. Ustalenie harmonogramu aktualizacji dokumentacji

Zaplanuj regularne przeglądy dokumentacji wokół wydań produktów, głównych aktualizacji lub kwartalnych kontroli. Zaangażuj zespoły ds. rozwoju i wsparcia, aby upewnić się, że zawartość jest technicznie dokładna i przyjazna dla użytkownika.

2. Zapewnienie dokładności i spójności w czasie

Korzystaj z przewodników po stylach i szablonów, aby zachować spójny ton i format. Regularnie przeglądaj i aktualizuj swoje dokumenty, aby odzwierciedlić wszelkie zmiany w standardach produktów lub firmy.

3. Angażowanie zespołów o różnych funkcjach

Współpraca między menedżerami produktu, programistami i obsługą klienta jest niezbędna. Ich spostrzeżenia na temat aktualizacji, opinii i problemów sprawiają, że dokumentacja jest dokładna i aktualna.

4. Korzystanie z kontroli wersji dokumentacji

Używaj

kontrola wersji dokumentu

funkcje pomagające monitorować aktualizacje, przywracać poprzednie wersje i utrzymywać przejrzystą historię modyfikacji - szczególnie w środowiskach współpracy.

Pokonywanie wyzwań związanych z dokumentacją produktów

Dokumentacja systemu może być już ustawiona, ale nadal mogą pojawić się wyzwania. Oto jak sobie z nimi poradzić i utrzymać wszystko na właściwym torze:

1. Aktualizowanie dokumentacji

Wraz z ewolucją produktów, musi ewoluować także ich dokumentacja. Zaniedbywanie aktualizacji prowadzi do dezinformacji, spadku wydajności i błędów w użytkowaniu lub rozwoju produktu.

Aby aktualizować dokumentację produktu:

ustawienie regularnych odstępów czasu na przegląd i aktualizację dokumentacji, np. po każdej premierze produktu lub co kwartał

śledzenie zmian i aktualizacji w celu zapewnienia, że dokumentacja odzwierciedla najnowszą wersję produktu

✅ Ustawienie automatycznych przypomnień lub zadań w celu powiadamiania członków zespołu o konieczności aktualizacji dokumentacji

2. Zapewnienie dokładności

Nieprawidłowe lub nieaktualne informacje, takie jak specyfikacje techniczne, prowadzą do dużej liczby zgłoszeń do wsparcia, spadku zaufania i wzrostu kosztów wsparcia.

Aby zapewnić dokładność dokumentacji produktu

regularne sprawdzanie dokumentacji przez ekspertów merytorycznych (MŚP) i korektorów w celu wychwycenia błędów i utrzymania dokładności

używaj

AI dla dokumentacji

do zadań takich jak pisanie podręczników użytkownika, SOP, protokołów ze spotkań, raportów biznesowych, ofert sprzedaży i materiałów marketingowych

prowadzenie dziennika zmian i aktualizacji w celu śledzenia dokładności informacji w czasie

3. Zarządzanie dużą ilością dokumentacji

Zarządzanie dużymi ilościami dokumentacji może zakłócać spójność, opóźniać śledzenie aktualizacji i wprowadzać chaos w organizacji dokumentów.

Aby zarządzać dużymi ilościami dokumentacji produktu:

używaj ustrukturyzowanych formatów i wyczyszczonej kategoryzacji, aby ułatwić poruszanie się po dużych ilościach dokumentacji

wdrożenie systemu zarządzania dokumentami w celu przechowywania i organizowania całej dokumentacji w jednym miejscu

używanie etykiet i kategorii do łatwego sortowania i wyszukiwania dokumentów

4. Radzenie sobie z różnymi potrzebami użytkowników i poziomami wiedzy

Baza użytkowników produktu obejmuje osoby o różnym poziomie doświadczenia - od początkujących, którzy potrzebują wskazówek krok po kroku, po zaawansowanych użytkowników poszukujących szczegółowych informacji technicznych. Ponadto niektórzy użytkownicy mają różne preferencje dotyczące instrukcji wizualnych lub tekstowych.

Aby zaspokoić potrzeby zróżnicowanej bazy użytkowników:

tworzenie dokumentacji dostosowanej do potrzeb różnych typów użytkowników, takich jak początkujący, zaawansowani i administratorzy

używanie przystępnego języka i minimalizowanie żargonu technicznego, aby dokument był zrozumiały dla użytkowników o różnym poziomie wiedzy specjalistycznej

oferuj dokumentację w różnych formatach (tekst, wideo, infografiki), aby zaspokoić różne preferencje dotyczące uczenia się

Podnieś jakość swojej dokumentacji produktowej dzięki ClickUp

Dokumentacja produktu to nie tylko miły dodatek - to podstawa.

Dzięki szablonom ClickUp, funkcjom zarządzania zadaniami, wbudowanemu pisarzowi AI i narzędziom do automatyzacji, możesz efektywnie tworzyć i utrzymywać uporządkowane, wpływowe i przyjazne dla użytkownika dokumenty.

Od organizowania szczegółowych instrukcji obsługi i zestawów programistycznych po usprawnianie wspólnych recenzji i integrowanie opinii, oprogramowanie do zarządzania produktami ClickUp zapewnia, że każdy element dokumentacji jest jasny, aktualny i pomocny.

Co więcej, ClickUp oferuje współpracę w czasie rzeczywistym i integrację z innymi narzędziami, co ułatwia dostosowanie dokumentacji do aktualizacji produktu i potrzeb użytkowników.

Odciąża to zespoły wsparcia i sprzedaży, a użytkownicy otrzymują wiedzę, której potrzebują, aby w pełni wykorzystać możliwości produktu.

Chcesz przenieść dokumentację produktu na wyższy poziom?