13 najlepszych narzędzi AI dla nauczycieli zdalnych w [roku]

Wiesz już, że nauczanie skoncentrowane na uczniach prowadzi do większego zaangażowania i lepszych wyników. Jednak ograniczony czas i rosnąca ilość pracy administracyjnej mogą sprawić, że ten cel wydaje się nieosiągalny.

Właśnie w tym zakresie właściwe wykorzystanie narzędzi sztucznej inteligencji może mieć znaczący wpływ. Przejmują one powtarzalne zadania, które pochłaniają Twój czas i energię. Narzędzia GenAI pomagają projektować bardziej spersonalizowane ścieżki nauczania, stale monitorować postępy i dostarczać aktualne informacje zwrotne.

W tym przewodniku omówimy najlepsze narzędzia AI dla nauczycieli, które zapewniają wsparcie dla nauczania zdalnego i spersonalizowanego.

Oto krótki przegląd najlepszych generatywnych narzędzi AI dla nauczycieli zdalnych oraz ich zalet dla cyklu pracy. 📊

Nazwa narzędzia Najważniejsze funkcje Najlepsze dla Ceny* ClickUp Dokumenty do organizowania planów lekcji; zadania, niestandardowe statusy i pola niestandardowe do śledzenia tempa i standardów; automatyzacje usprawniające cykl pracy nauczycieli; pulpity nawigacyjne do wizualizacji postępów; AI do przypominania wiedzy i pomocy. Szkoły i nauczyciele, którzy chcą mieć planowanie nauczania i zarządzanie projektami w jednym miejscu. Free Forever; możliwość niestandardowego dostosowania do potrzeb Enterprise. MagicSchool AI Automatyzacja tworzenia lekcji, wsparcie w zakresie edukacji specjalnej (IEP, plany 504), pulpity analityczne, łatwy eksport do dokumentów Docs/Word/Classroom/Canva. Nauczyciele, którzy chcą szybko przygotowywać zróżnicowane lekcje i uzyskać wsparcie w zakresie edukacji specjalnej Dostępny jest Free Plan; płatne plany zaczynają się od 12,99 USD miesięcznie za użytkownika. Eduaide. /AI Ponad 110 narzędzi dydaktycznych, zawartość zgodna ze standardami (5E, oparte na pedagogice), bot do przekazywania informacji zwrotnych z rubrykami. Nauczyciele, którzy potrzebują różnorodnych, zgodnych z normami zasobów do wykorzystania w klasie Dostępny jest Free Plan; płatne plany zaczynają się od 5,99 USD miesięcznie. Brisk Teaching Bezpośrednia integracja z Google w celu uzyskania informacji zwrotnych, odtwarzania procesu pisania (Inspect Writing), tłumaczenia na ponad 50 języków, zgodność z FERPA i COPPA. Nauczyciele korzystający z narzędzi Google, którzy chcą usprawnić proces przekazywania informacji zwrotnych i zwiększyć dostępność Dostępny bezpłatny Free Plan; niestandardowe ceny dla szkół i okręgów szkolnych. ChatGPT Spersonalizowane plany lekcji, niestandardowe GPT do nauczania standardowego, pomoc w komunikacji wielojęzycznej, integracja z Canva i Drive/M365. Nauczyciele zdalni i hybrydowi, którzy potrzebują wszechstronnych narzędzi do planowania, tworzenia zawartości i komunikacji. Dostępny jest Free Plan; płatne plany zaczynają się od 20 USD miesięcznie. Wayground (Quizizz) Tworzenie zasobów AI na podstawie podpowiedzi/plików/URL, automatyczna ocena odpowiedzi otwartych/audio, obszerna biblioteka zawartości stworzonej przez nauczycieli. Nauczyciele, którzy chcą angażujących quizów i wniosków opartych na danych Dostępny bezpłatny Free Plan; niestandardowe ceny dla szkół i okręgów szkolnych. Gradescope Instytucje zajmujące się ocenianiem dużych ilości prac, kładące nacisk na sprawiedliwość i analitykę Instytucje zajmujące się ocenianiem dużych ilości prac, kładące nacisk na sprawiedliwość i analitykę Dostępny bezpłatny Free Plan; niestandardowe ceny dla instytucji. Curipod Interaktywne lekcje generowane przez AI, natychmiastowe informacje zwrotne od AI wraz z rubrykami, możliwość przesyłania i ulepszania istniejących slajdów, zgodność z FERPA i COPPA. Nauczyciele potrzebujący interaktywnego, bezpośredniego zaangażowania w zdalnych lub hybrydowych klasach Dostępny jest Free Plan; płatne plany zaczynają się od 24 USD miesięcznie. Diffit Generowanie zasobów edukacyjnych na podstawie tekstów/plików/linków, organizatory graficzne i szkielety, dostosowanie do standardów i kontrola słownictwa. Nauczyciele, którzy potrzebują materiałów do czytania dostosowanych do klas o zróżnicowanym poziomie umiejętności Dostępny jest Free Plan; płatne plany zaczynają się od 14,99 USD miesięcznie. Turnitin Raporty podobieństwa dotyczące plagiatu i zawartości generowanej przez AI, komentarze wbudowane, QuickMarks, rubryki, opinie głosowe/medialne, wykrywanie manipulacji (biały tekst, zamiana znaków) Nauczyciele, którzy chcą sprawdzać rzetelność akademicką i stosować ustrukturyzowany system oceniania cyfrowego Niestandardowe ceny Khanmigo Generowane przez AI plany lekcji, quizy, haczyki i rubryki, zawartość dostosowana do programu nauczania z Khan Academy. Nauczyciele, którzy chcą szybko tworzyć zawartość w ekosystemie Khan Academy Dostępny jest Free Plan; płatne plany zaczynają się od 4 USD miesięcznie. Education Copilot Planer lekcji AI, wsparcie języka angielskiego i hiszpańskiego, regulowany poziom i struktura, ponad 10 narzędzi oszczędzających czas. Nauczyciele potrzebujący szybkiego punktu wyjścia do tworzenia planów lekcji i arkuszy ćwiczeń 30-dniowa wersja próbna; płatne plany zaczynają się od 9 USD miesięcznie. Kahoot! Nauka oparta na grach, quizy kahoot na żywo lub do samodzielnego rozwiązywania, różne typy pytań, dostępny projekt (odczytywanie na głos, wysoki kontrast, czytnik ekranu) Nauczyciele skupili się na wynikach uczniów i sprawdzaniu zrozumienia materiału w czasie rzeczywistym. Niestandardowe ceny

Co sprawia, że narzędzie AI jest dobre dla nauczycieli?

Dobre narzędzie AI dla nauczycieli pomaga sugerować spersonalizowane ścieżki nauczania i zapewnia zasoby lub zawartość dostosowane do potrzeb każdego ucznia.

Oto kilka zaawansowanych funkcji, których warto szukać w narzędziach GenAI dla nauczycieli.

Dokładna ocena i informacja zwrotna: automatycznie oceniaj quizy, oceniaj krótkie odpowiedzi lub sprawdzaj eseje, zapewniając jednocześnie praktyczne informacje zwrotne.

Wsparcie adaptacyjnego uczenia się: identyfikuj braki w umiejętnościach, sugeruj spersonalizowane ćwiczenia i rekomenduj zasoby dostosowane do stylu uczenia się każdego ucznia.

Szybkie tworzenie zawartości: szybko przygotowuj plany lekcji, generuj podpowiedzi do pisania, streszczaj lektury lub twórz materiały do nauki.

Płynna integracja: płynna integracja z istniejącymi systemami LMS, kalendarzami i systemami zarządzania klasą, dzięki czemu nie musisz przełączać się między wieloma platformami.

Privatność i bezpieczeństwo danych: zapewnij bezpieczeństwo informacji o uczniach, gwarantując zgodność z przepisami, takimi jak FERPA lub RODO.

Wnikliwe analizy: analizuj wzorce wyników, aktywności i zaangażowania uczniów, aby móc wcześnie interweniować i dostosowywać strategie nauczania.

Współpraca i zaangażowanie: Uzyskaj narzędzia zapewniające wsparcie dla pracy grupowej, dyskusji i informacji zwrotnych w czasie rzeczywistym, aby utrzymać zaangażowanie uczniów w ustawieniu zdalnym lub hybrydowym.

Oto najlepsze generatywne narzędzia AI, które ułatwiają planowanie lekcji, śledzenie postępów uczniów i nauczanie nauczycielom zdalnym. 👇🏼

1. ClickUp (najlepsze kompleksowe środowisko pracy do planowania, oceniania i komunikacji)

84% nauczycieli twierdzi, że nie ma wystarczająco dużo czasu w ramach swoich regularnych godzin pracy, aby dokonać ocen, planować lekcje, zająć się dokumentacją lub odpowiedzieć na e-maile od rodziców. Gdy każde zadanie wymaga użycia innego narzędzia, nawet prosta praca zajmuje więcej czasu niż powinna.

ClickUp łączy wszystko w jednym obszarze roboczym opartym na AI, dzięki czemu możesz poświęcić więcej czasu na nauczanie, zamiast przełączać się między aplikacjami. Dzięki AI rozumie kontekst i natychmiast wyświetla potrzebne informacje – koniec z rozproszeniem pracy!

Twoje zadania, quizy, plany lekcji, dokumenty i komunikacja pozostają połączone w jednym, uporządkowanym obszarze roboczym z podłączoną AI.

Oto, w jaki sposób oprogramowanie do zarządzania projektami edukacyjnymi ClickUp pomaga w płynniejszym zarządzaniu nauczaniem zdalnym:

Twórz materiały dydaktyczne i instrukcje

ClickUp Brain, wbudowany asystent AI, pomaga szybko generować plany lekcji, pytania do zadań, wytyczne dotyczące projektów i wiele więcej. Ta odpowiedzialna sztuczna inteligencja znajduje się tuż obok Twoich lekcji, dokumentów i zadań, zapewniając wsparcie, którego potrzebujesz w odpowiednim momencie.

Twórz materiały edukacyjne i dostosowuj je do potrzeb każdego ucznia za pomocą ClickUp Brain.

Oto, jak możesz wykorzystać tę AI dla uczniów, aby naprawdę zmienić swój dzień:

Inteligentniejsze planowanie lekcji: przekształć swoje notatki w przejrzysty, łatwy do wykorzystania konspekt zawierający cele i zadania.

Szybsze data powstania quizów: Generuj pytania testowe w ciągu kilku sekund na podstawie przeczytanych tekstów lub obejrzanych wideo.

Bardziej przejrzyste instrukcje dla każdego ucznia: Uprość złożone wskazówki, aby każdy uczeń zrozumiał zadanie.

Szybka informacja zwrotna bez wypalenia: dostarczaj wysokiej jakości, praktyczne komentarze bez czasochłonnego wysiłku ręcznego.

Wypróbuj poniższe podpowiedzi: Zamień te notatki w 45-minutowy plan lekcji z celami nauczania i ćwiczeniem końcowym.

Utwórz pięć pytań wielokrotnego wyboru dla klasy 7 wraz z kluczami odpowiedzi

Uprość te instrukcje dla uczniów ESL w 6. klasie

Podsumuj tę odpowiedź i wskaż jedną mocną stronę oraz jeden obszar wymagający poprawy.

Pomiń pustą stronę. Opisz swoje potrzeby, pozwól ClickUp Brain stworzyć szkic i od razu przejdź do nauczania. Obejrzyj to wideo, aby przekonać się, jak łatwe to jest.

Scentralizuj zasoby i współpracuj z innymi użytkownikami.

Po stworzeniu materiałów w Brain, ClickUp Docs staje się miejscem, w którym przekształcasz je w uporządkowane, gotowe do wykorzystania w klasie zasoby. Możesz formatować plany lekcji, współpracować z kolegami w czasie rzeczywistym, dodawać instrukcje dotyczące ćwiczeń, osadzać materiały wizualne lub linki oraz udostępniać je uczniom lub innym nauczycielom.

Współpracuj z innymi nauczycielami i twórz bazy wiedzy za pomocą dokumentów ClickUp.

ClickUp Docs działa również jako system zarządzania wiedzą, pomagając budować rosnącą bibliotekę wszystkiego, czego uczysz. Kategoryzuj według przedmiotu lub jednostki, stosuj etykiety umożliwiające wyszukiwanie, aby natychmiast znaleźć to, czego potrzebujesz, i utrzymuj porządek w ważnych dokumentach akademickich rok po roku.

💡 Wskazówka dla profesjonalistów: Szablon planu lekcji ClickUp College znacznie ułatwia planowanie lekcji. Możesz łatwo tworzyć i dostosowywać plany lekcji, a następnie organizować całą zawartość wykładów, zadania i egzaminy w jednym miejscu. Każda lekcja staje się zadaniem, w którym możesz śledzić postępy dzięki przejrzystym statusom i terminom wykonania. Wystarczy dodać konspekt z Brain, wypełnić cele i zadania, a następnie przekształcić go w gotową lekcję dla uczniów, którą można z powodzeniem wykorzystywać w każdym semestrze. Pobierz bezpłatny szablon Twórz plany lekcji i organizuj zawartość za pomocą szablonu planu lekcji ClickUp College.

Planuj zadania dla każdej aktywności lub sesji

ClickUp zadania przekształcają Twoje plany nauczania w przejrzysty, łatwy do śledzenia cykl pracy. Utwórz zadanie dla każdej sesji zajęć lub zadania, dodaj listy kontrolne dla działań lekcyjnych i dołącz wszystkie niezbędne pliki lub slajdy jako załączniki.

Zarządzaj sesjami nauczania i realizuj lekcje na czas dzięki zadaniom ClickUp.

Zautomatyzuj rutynowe zadania i zmniejsz obciążenie pracą

Kiedy wiele zadań jest opóźnionych, opinie się piętrzą, a quiz nadal wymaga sprawdzenia, ręczne śledzenie postępów może szybko wymknąć się spod kontroli. ClickUp oferuje dwa sposoby na zmniejszenie tej presji: automatyzację opartą na regułach oraz współpracujące ze sobą agenty AI obsługujące język naturalny.

ClickUp Automations zajmuje się rutynowymi, powtarzalnymi cyklami pracy. Wystarczy raz ustawić regułę, a ClickUp będzie ją konsekwentnie stosować. Na przykład, gdy uczeń prześle zadanie, automatyzacja może przenieść to zadanie do listy ocen, zaktualizować status, a nawet wysłać przypomnienia o zbliżających się terminach oceniania.

Korzystaj z gotowych reguł lub twórz niestandardowe agenty AI, żeby zautomatyzować rutynowe zadania.

ClickUp AI Agenci zajmują się bardziej elastycznymi zadaniami, które nie są związane z wcześniej zdefiniowanymi regułami.

Wystarczy poprosić: „Zbierz wszystkie zadania, które nie mają jeszcze oceny, i dodaj je do listy priorytetów” lub „Wyślij wiadomość do studentów, których prace wymagają poprawek”. Agent zrozumie Twoją prośbę i zakończy zadanie w Twoim obszarze roboczym.

Zautomatyzuj rutynowe zadania dzięki wyzwalaczom za pomocą agentów ClickUp AI.

Pomóż uczniom zachować porządek

Pomóż uczniom być na bieżąco z zadaniami domowymi, projektami i przypomnieniami dzięki oprogramowaniu ClickUp Student Project Management Software. Mogą oni zaznaczać postępy, dołączać swoje prace do zadań, dodawać komentarze i zawsze wiedzieć, co jest w toku, a co już zostało zrobione.

Kalendarz ClickUp może pomóc im w planowaniu tygodnia poprzez wizualne przedstawienie zadań, testów i sesji powtórkowych w jednym miejscu.

Planuj i zarządzaj zadaniami, przydziałami i terminami bez wysiłku dzięki kalendarzowi ClickUp.

Najlepsze funkcje ClickUp

Gromadź i organizuj wnioski: Twórz dostosowywane formularze dotyczące rekrutacji, przesłanych prac semestralnych, materiałów i innych kwestii za pomocą Twórz dostosowywane formularze dotyczące rekrutacji, przesłanych prac semestralnych, materiałów i innych kwestii za pomocą ClickUp Forms

Miej wszystkie szczegóły pod ręką: zapisuj oceny, wyniki rubryk, poziomy umiejętności lub notatki dotyczące zachowania bezpośrednio przy każdym zadaniu lub pracy, korzystając z zapisuj oceny, wyniki rubryk, poziomy umiejętności lub notatki dotyczące zachowania bezpośrednio przy każdym zadaniu lub pracy, korzystając z pól niestandardowych w ClickUp.

Śledź postępy: wizualizuj wyniki klasy, oceniaj postępy uczniów, monitoruj obciążenie sali lekcyjnej lub zarządzaj zapasami — wszystko w jednej przestrzeni dzięki wizualizuj wyniki klasy, oceniaj postępy uczniów, monitoruj obciążenie sali lekcyjnej lub zarządzaj zapasami — wszystko w jednej przestrzeni dzięki pulpitom nawigacyjnym ClickUp

Efektywne zarządzanie czasem: Wizualizuj wszystkie swoje zadania i harmonogramy w jednym miejscu dzięki kalendarzowi ClickUp i Wizualizuj wszystkie swoje zadania i harmonogramy w jednym miejscu dzięki kalendarzowi ClickUp i widokowi osi czasu , które pomogą Ci efektywnie planować dzień i tydzień.

Utrzymuj kontekst rozmów: skonfiguruj kanały czatu, aby uprościć współpracę i powiadamiać osoby lub grupy o aktualizacjach za pomocą skonfiguruj kanały czatu, aby uprościć współpracę i powiadamiać osoby lub grupy o aktualizacjach za pomocą czatu ClickUp.

Scentralizuj codzienne planowanie: wykonaj połączenie innych narzędzi za pomocą wykonaj połączenie innych narzędzi za pomocą integracji ClickUp , aby ograniczyć konieczność przełączania się między różnymi środowiskami.

Ograniczenia ClickUp

Szeroki zakres funkcji może być przytłaczający dla początkujących użytkowników.

Ceny ClickUp

Oceny i recenzje ClickUp

G2: 4,7/5 (ponad 10 800 recenzji)

Capterra: 4,6/5 (ponad 4500 recenzji)

Co mówią o ClickUp prawdziwi użytkownicy?

Recenzja G2 mówi:

To, co muszę zrobić, jest intuicyjne, łatwe i szybkie. Myślę, że naprawdę spełnia obietnicę zminimalizowania liczby kliknięć! Nigdy nie czuję się sfrustrowany tym narzędziem ani nie myślę „dlaczego nie mogę po prostu zrobić xyz?”. Bez tego narzędzia nie mógłbym wykonywać swojej pracy ani prowadzić śledzenia żadnych swoich spraw. A do tego jest tak przystępne cenowo!

Do zrobienia jest intuicyjne, łatwe i szybkie. Myślę, że naprawdę spełnia obietnicę zminimalizowania liczby kliknięć! Nigdy nie czuję się sfrustrowany tym narzędziem ani nie myślę „dlaczego nie mogę po prostu zrobić xyz?”. Bez tego narzędzia nie mógłbym wykonywać swojej pracy ani śledzić żadnych swoich spraw. A do tego jest tak przystępne cenowo!

📮ClickUp Insight: 88% respondentów naszej ankiety korzysta z narzędzi AI do wykonywania codziennych zadań osobistych, a 55% używa ich kilka razy dziennie. A co z AI w pracy? Dzięki scentralizowanej sztucznej inteligencji obsługującej wszystkie aspekty zarządzania projektami, zarządzania wiedzą i współpracy, możesz zaoszczędzić nawet ponad 3 godziny tygodniowo, które w przeciwnym razie poświęciłbyś na wyszukiwanie informacji, podobnie jak 60,2% użytkowników ClickUp!

2. MagicSchool AI (najlepsza do planowania lekcji generowanych przez AI i cykli pracy skoncentrowanych na nauczycielach)

za pośrednictwem MagicSchool AI

MagicSchool łączy tworzenie lekcji, wsparcie dla uczniów i zadania administracyjne w jednej platformie AI.

Jest to szczególnie przydatne w przypadku specjalnych potrzeb edukacyjnych. Możesz generować plany IEP i 504, plany interwencji behawioralnej, sugestie dotyczące dostosowań i zasoby wspierające, które pomagają każdemu uczniowi w dostępie do lekcji.

Udostępnianie swojej pracy jest równie proste. Eksportuj lekcje do Dokumentów Google lub Microsoft Word albo wysyłaj je bezpośrednio do Google Classroom lub Canva bez dodatkowego formatowania.

Jeśli chcesz mieć widoczność w zakresie tego, co działa, MagicSchool oferuje pulpity analityczne, które pokazują postępy uczniów i trendy w zakresie zaangażowania. Pomaga to w podejmowaniu decyzji dotyczących nauczania w oparciu o jasne dane.

Najlepsze funkcje MagicSchool AI

Skorzystaj z opcji „pokaż przykład” w każdym narzędziu, aby wyświetlić przykłady i wybrać te, które odpowiadają Twoim potrzebom.

Pomiń skomplikowane podpowiedzi i generuj wyniki w ciągu kilku sekund, zachowując możliwość dostosowania ich do kontekstu swojej szkoły.

Polegaj na wbudowanych zabezpieczeniach, które sygnalizują stronniczość, priorytetowo traktują dokładność faktów i chronią dane osobowe.

Limity AI MagicSchool

Często może pomijać subtelną kreatywność i osobistą ekspresję uczniów, które tylko nauczyciel potrafi naprawdę dostrzec.

Ceny MagicSchool AI

Free

Dodatkowo: 12,99 USD miesięcznie za użytkownika

Enterprise: ceny niestandardowe

Oceny i recenzje MagicSchool AI

G2: Niewystarczająca liczba recenzji

Capterra: Niewystarczająca liczba recenzji

Co użytkownicy mówią o MagicSchool AI w praktyce?

Recenzja na Reddicie mówi:

Uwielbiam szkołę magii. Tworzę niestandardowe boty i zachęcam uczniów do korzystania z nich w różnych projektach. Mogę monitorować dzienniki uczniów na żywo. Uczniowie korzystali z AI podczas nauki o procesie projektowania inżynieryjnego, a ja ustawiłem kontekst tak, jakby znajdowali się na statku kosmicznym na Marsie i mieli ostatecznie wykonać zadanie polegające na upuszczeniu jajka jako „awaryjny lądownik”.

Uwielbiam szkołę magii. Tworzę niestandardowe boty i zachęcam uczniów do korzystania z nich w różnych projektach. Mogę monitorować dzienniki uczniów na żywo. Uczniowie korzystali z AI podczas nauki o procesie projektowania inżynieryjnego, a ja ustawiłem kontekst tak, jakby znajdowali się na statku kosmicznym na Marsie i mieli ostatecznie wykonać zadanie polegające na upuszczeniu jajka jako „awaryjny lądownik”.

3. Eduaide. AI (najlepsze rozwiązanie do tworzenia zróżnicowanych materiałów dydaktycznych w ciągu kilku minut)

za pośrednictwem Eduaide.ai / AI

Dzięki Eduaide. ai możesz generować ponad 110 rodzajów zasobów dydaktycznych. Obejmują one quizy, listy słówek, lekcje oparte na metodzie scaffolding, zajęcia typu escape room, gry klasowe i organizery graficzne.

Wszystkie generowane materiały mają podstawy pedagogiczne. Zawartość jest zgodna z ustalonymi ramami edukacyjnymi i najlepszymi praktykami, w tym ze strukturalnymi modelami nauczania, takimi jak model 5E.

Platforma ułatwia również przeglądanie prac. Bot ds. informacji zwrotnych dostarcza praktyczne, oparte na rubrykach komentarze dotyczące prac uczniów. Ponadto narzędzie do tworzenia ocen pozwala tworzyć pytania o regulowanym stopniu trudności i w różnych formatach.

Najlepsze funkcje Eduaide. ai

Wymień pomysły z Erasmus AI Assistant, aby udoskonalić koncepcje lekcji i stworzyć dostosowane do Twoich celów dydaktycznych materiały dydaktyczne.

Eksportuj zasoby bezpośrednio do Dokumentów Google, Microsoft Word lub PDF, aby je udostępniać, drukować lub edytować.

Twórz materiały w wielu językach, aby zapewnić uczniom wielojęzycznym lepsze wsparcie w swojej klasie.

Ograniczenia Eduaide. ai

Narzędzia do edycji obszaru roboczego mogą wydawać się ograniczone i nieporęczne, co utrudnia bezpośrednią zmianę zawartości w ramach platformy.

Ceny Eduaide. ai / AI

Free

Pro: 5,99 USD/miesiąc

Szkoły i okręgi szkolne: niestandardowe ceny

Oceny i recenzje Eduaide. ai

G2: Zbyt mało recenzji

Capterra: zbyt mało recenzji

🧠 Ciekawostka: Nauczyciele stosowali zabawowe podejście na długo przed tym, zanim termin „grywalizacja” stał się modnym hasłem. Oregon Trail, narzędzie edukacyjne oparte na grze, zostało stworzone przez Dona Rawitscha, Billa Heinemanna i Paula Dillenbergera w 1971 roku do wykorzystania na lekcjach historii w 8. klasie. W grze gracze wcielają się w rolę przywódcy karawany prowadzącej grupę osadników podróżujących z Missouri do Oregonu w latach 40. XIX wieku. Gra uczy historii poprzez konsekwencje, pokazując, jak wybory i kompromisy wpływały na losy osadników.

Bonus: ClickUp BrainGPT działa jako asystent AI na komputerze stacjonarnym, łącząc kontekstową sztuczną inteligencję, wyszukiwanie informacji i automatyzację cyklu pracy we wszystkich narzędziach używanych do nauczania online. Zamiast oddzielnych zakładek AI i rozproszonych zasobów, otrzymujesz jeden inteligentny system, który zna już Twoje kursy, prace uczniów i zadania w klasie. Oto, w jaki sposób ClickUp BrainGPT zapewnia wsparcie dla edukacji zdalnej: Wybierz spośród najlepszych modeli AI, takich jak GPT, Claude i Gemini, w zależności od rodzaju lekcji lub zawartości, które tworzysz.

Otrzymuj odpowiedzi oparte na rzeczywistym kontekście akademickim, takim jak postępy uczniów, plany lekcji i notatki, a nie ogólne wyniki wyszukiwania w Internecie.

Natychmiast przeprowadź lokalizację plików lub referencji w ClickUp, Google Drive, zawartości LMS i udostępnionych folderach zespołu.

Twórz materiały dla uczniów, pisz opinie lub aktualizacje dotyczące zajęć bez poświęcania czasu na opracowywanie podpowiedzi.

Korzystaj z funkcji Talk to Text , aby dyktować pomysły na wykłady, przydzielać zadania, wysyłać wiadomości do rodziców lub podsumowywać spotkania podczas nauczania lub przemieszczania się. Przeszukuj swoje materiały dydaktyczne i korzystaj z najlepszych modeli AI, aby generować zasoby edukacyjne za pomocą ClickUp BrainGPT.

4. Brisk Teaching (najlepsze rozwiązanie do edycji zgodnej z programem nauczania i natychmiastowego dostosowywania zawartości do potrzeb klasy)

za pośrednictwem Brisk Teaching

Brisk to narzędzie edukacyjne oparte na sztucznej inteligencji, które pomaga projektować zawartość dydaktyczną i personalizować nauczanie bez konieczności zmiany dotychczasowego cyklu pracy.

Możesz szybko tworzyć materiały dydaktyczne, takie jak prezentacje, notatki z przewodnikiem, skrypty podcastów i interaktywne ćwiczenia. Ponadto Brisk integruje się bezpośrednio z narzędziami Google, dzięki czemu łatwo jest przekazywać informacje zwrotne. Wybierz styl informacji zwrotnej i wstawiaj komentarze bezpośrednio w Dokumentach Google, aby skuteczniej prowadzić swoich uczniów.

Funkcja „Inspect Writing” umożliwia odtworzenie w formie wideo procesu pisania każdego ucznia, od pierwszego szkicu do ostatecznej wersji. Zobacz, co uczniowie wpisali, usunęli, wkleili i poprawili, w tym jak zareagowali na informacje zwrotne. Ułatwia to diagnozowanie trudności w pisaniu i podkreślanie postępów.

Najlepsze funkcje Brisk Teaching

Tłumacz teksty cyfrowe na ponad 50 języków, aby nauka była dostępna dla zróżnicowanej grupy uczniów.

Chroń dane uczniów dzięki zgodności z przepisami FERPA i COPPA, niezbędnymi do użytku w szkołach lub okręgach szkolnych.

Zintegruj je bezpośrednio z Dokumentami Google, Slides, Classroom, Microsoft Word/PowerPoint, OneDrive i innymi aplikacjami bez konieczności opuszczania zwykłego cyklu pracy.

Ograniczenia Brisk Teaching

Jest to głównie rozszerzenie przeglądarki, więc oferuje ograniczoną wartość podczas pracy w trybie offline lub poza narzędziami internetowymi.

Ceny Brisk Teaching

Free

Szkoły i okręgi szkolne: niestandardowe ceny

Oceny i recenzje Brisk Teaching

G2: Niewystarczająca liczba recenzji

Capterra: Niewystarczająca liczba recenzji

Co mówią o Brisk Teaching użytkownicy w prawdziwym życiu?

Recenzja na Reddicie mówi:

Korzystam z niej od dwóch lat. Jest świetna. Szkoła, w której obecnie uczę, zakupiła ulepszoną wersję i jest ona jeszcze lepsza.

Korzystam z niej od dwóch lat. Jest świetna. Szkoła, w której obecnie uczę, zakupiła ulepszoną wersję i jest ona jeszcze lepsza.

5. ChatGPT (najlepszy do otwartych wyjaśnień, generowania pomysłów i elastycznego wsparcia dla uczniów)

za pośrednictwem ChatGPT

ChatGPT to coś więcej niż tylko narzędzie do pisania oparte na sztucznej inteligencji. Po wprowadzeniu informacji o uczniach, takich jak mocne strony lub preferencje edukacyjne, generuje spersonalizowane plany lekcji dostosowane do potrzeb każdego ucznia.

Możesz również ujednolicić szablony i zasoby w całej szkole, korzystając z niestandardowych GPT. Wszystkie informacje udostępniane w ChatGPT dla nauczycieli nie są domyślnie wykorzystywane do szkolenia modeli, a dane są chronione za pomocą szyfrowania, uwierzytelniania wieloskładnikowego i SSO.

Ponadto ułatwiają one nawiązywanie połączenia z wielojęzycznymi uczniami. Tłumacz instrukcje, rubryki, aktualności dotyczące zajęć lub wiadomości e-mail na takie języki, jak hiszpański, francuski, włoski i wiele innych, zachowując jednocześnie dokładność i profesjonalizm przekazu.

Najlepsze funkcje ChatGPT

Planuj lekcje, wspólnie edytuj materiały i udostępniaj projekty swojemu zespołowi.

Twórz prezentacje w Canva i pobieraj swoje plany lekcji lub pliki z Google Drive lub Microsoft 365.

Odkryj gotowe pomysły dydaktyczne i uzyskaj dostęp do podpowiedzi AI dla nauczycieli udostępnianych przez pedagogów bezpośrednio w produkcie.

Ograniczenia ChatGPT

Może generować odpowiedzi, które są niezgodne z faktami, dlatego przed udostępnianiem zawartości uczniom nadal należy sprawdzić jej dokładność.

Ceny ChatGPT

Free

Dodatkowo: 20 USD miesięcznie

Pro: 200 USD miesięcznie

Teams: 30 USD miesięcznie za użytkownika

Enterprise: ceny niestandardowe

Oceny i recenzje ChatGPT

G2: 4,7/5 (ponad 1900 recenzji)

Capterra: 4,5/5 (ponad 280 recenzji)

Co o ChatGPT mówią prawdziwi użytkownicy?

Recenzja na Reddicie mówi:

Prowadzę zajęcia online i korzystam z ChatGPT, aby tworzyć wykłady i zadania, które pozwalają mi osiągnąć zamierzone cele. Bez skupienia mogę się rozgadywać i rozpraszać, więc używam tego narzędzia, aby zidentyfikować kluczowe punkty, ale także stworzyć dodatkowy kontekst, który przekazuję studentom w formie notatek z wykładów. Dodaję notatki do moich prezentacji PowerPoint, a następnie tworzę materiały informacyjne, które publikuję online.

Prowadzę zajęcia online i korzystam z ChatGPT, aby tworzyć wykłady i zadania, które pozwalają mi osiągnąć zamierzone cele. Bez skupienia mogę się rozgadywać i rozpraszać, więc używam tego narzędzia, aby zidentyfikować kluczowe punkty, ale także stworzyć dodatkowy kontekst, który przekazuję studentom w formie notatek z wykładów. Dodaję notatki do moich prezentacji PowerPoint, a następnie tworzę materiały informacyjne, które publikuję online.

6. Wayground (najlepszy do quizów z elementami grywalizacji i angażowania uczniów w czasie rzeczywistym)

za pośrednictwem Wayground

Wayground (dawniej Quizizz) ewoluowało z prostego narzędzia do quizów do kompleksowej platformy edukacyjnej opartej na AI. Możesz tworzyć różnorodną zawartość edukacyjną, w tym oceny, quizy, lekcje, fragmenty tekstów do czytania, fiszki i interaktywne wideo, korzystając z ponad 18 różnych typów pytań.

Każda przeprowadzona sesja zawiera szczegółowe informacje na poziomie klasy i ucznia, które można edytować, pobrać, wydrukować lub udostępnić rodzicom i opiekunom.

Wayground oferuje również dostęp do milionów publicznie dostępnych zasobów stworzonych przez innych nauczycieli. Korzystaj z zasobów biblioteki, aby przypisywać je jako sesje na żywo, zadania domowe lub włączać poszczególne pytania do swoich lekcji i ćwiczeń.

Najlepsze funkcje Wayground

Generuj zasoby w ciągu kilku minut za pomocą AI, wpisując podpowiedź, przesyłając dokument lub wklejając URL strony internetowej.

Zautomatyzuj ocenianie pytań otwartych i pytań z odpowiedziami audio, za pomocą ustawień przedmiotu, poziomu klasy i kryteriów oceny.

Wybierz tryby gry, aby nauka była angażująca, w tym tryb na żywo, klasyczny, dostosowany do tempa ucznia, dostosowany do tempa instruktora, tryb papierowy, szczyt opanowania, tryb testowy i inne.

Limits of Wayground

Nie ma możliwości łatwego usunięcia lub wstrzymania poszczególnych uczniów w trakcie quizu. Jeśli więc ktoś wyjdzie lub zostanie wywołany z klasy, musisz zakończyć każde pytanie dla wszystkich.

Ceny Wayground

Starter: Free

Szkoły i okręgi szkolne: niestandardowe ceny

Oceny i recenzje Wayground

G2: Niewystarczająca liczba recenzji

Capterra: 4,8/5 (ponad 540 recenzji)

Co o Wayground mówią użytkownicy w praktyce?

Recenzja Capterra mówi:

Uwielbiam Quizizz. Moi uczniowie naprawdę go lubią. Mogę zorganizować rywalizację między klasami, aby sprawdzić, która z nich uzyska najwyższą dokładność w ocenie, a uczniowie uwielbiają wybierać muzykę, której będą słuchać podczas gry.

Uwielbiam Quizizz. Moi uczniowie naprawdę go lubią. Mogę zorganizować rywalizację między klasami, aby sprawdzić, która z nich uzyska najwyższą dokładność w ocenie, a uczniowie uwielbiają wybierać muzykę, której będą słuchać podczas gry.

👀 Czy wiesz, że... 60% nauczycieli korzysta obecnie z AI w swoich klasach. Najbardziej zaawansowani są młodsi nauczyciele – osoby poniżej 26 roku życia najczęściej korzystają z narzędzi AI do nauczania i wspierania uczniów.

7. Gradescope (najlepsze rozwiązanie do usprawnionego oceniania prac pisemnych, cyfrowych i z zakresu STEM)

za pośrednictwem Gradescope

Gradescope to internetowa platforma do oceniania i sprawdzania wiedzy, stworzona z myślą o obsłudze dużej ilości prac uczniów przy zachowaniu wysokiej jakości informacji zwrotnych. Oferuje wsparcie dla wielu formatów przesyłania prac, w tym egzaminów pisanych odręcznie, arkuszy ćwiczeń, arkuszy testowych, odpowiedzi wpisanych na komputerze, a nawet zadań programistycznych.

Możesz zacząć od wcześniej planowanych rubryk lub stworzyć nowe podczas oceniania. Jeśli w trakcie oceniania zmienisz punktację lub kryteria, platforma zaktualizuje wyniki wszystkich przesłanych prac, żeby odzwierciedlić te zmiany.

Gradescope AI przyspiesza ten proces bez utraty dokładności. Automatycznie grupuje podobne odpowiedzi, umożliwiając ich przeglądanie i ocenianie jako partii.

Aby zapewnić sprawiedliwość, narzędzie wykorzystuje cykl pracy oparty na pytaniach i ukrywa tożsamość uczniów (imiona i nazwiska oraz adresy e-mail) podczas oceniania. Minimalizuje to stronniczość i pozwala skupić się na jakości każdej odpowiedzi.

Najlepsze funkcje Gradescope

Analizuj statystyki dotyczące poszczególnych pytań i rubryk, aby zidentyfikować typowe błędy i luki w nauce.

Jednym kliknięciem możesz wysłać oceny do uczniów lub wyeksportować je do dziennika ocen, aby łatwo je śledzić.

Zintegruj się z głównymi platformami LMS, takimi jak Canva, Blackboard, Brightspace, Moodle i Sakai, aby płynnie synchronizować listy uczniów i eksportować oceny.

Ograniczenia Gradescope

System oceniania oparty na rubrykach może być ograniczający w przypadku złożonych lub kreatywnych zadań, które nie pasują idealnie do sztywnych kategorii rubryki.

Ceny Gradescope

Podstawowa : Free

Instytucjonalne: Ceny niestandardowe

Oceny i recenzje Gradescope

G2: Zbyt mało recenzji

Capterra: zbyt mało recenzji

Co o Gradescope mówią użytkownicy w praktyce?

Recenzja Capterra mówi:

W dużym stopniu polegam na Gradescope przy ocenianiu pytań wielokrotnego wyboru, które są zrobione w klasie przy użyciu arkusza MCQ Bubblesheet. Gradescope znacznie upraszcza ten proces, płynnie integrując się z Blackboard w celu uzyskania listy uczniów i automatycznego połączenia jej z odpowiednim arkuszem każdego ucznia.

W dużym stopniu polegam na Gradescope przy ocenianiu pytań wielokrotnego wyboru, które są zrobione w klasie przy użyciu arkusza MCQ Bubblesheet. Gradescope znacznie upraszcza ten proces, płynnie integrując się z Blackboard w celu uzyskania listy uczniów i automatycznego połączenia jej z odpowiednim arkuszem każdego ucznia.

8. Curipod (najlepszy do interaktywnych slajdów lekcyjnych i ćwiczeń angażujących uczniów)

za pośrednictwem Curipod

Curipod to internetowa interaktywna platforma edukacyjna oparta na tworzeniu slajdów i ćwiczeń z wykorzystaniem AI. Można jej używać do tworzenia zakończonych lekcji, szybkich powtórek i angażujących ćwiczeń do nauczania zdalnego.

Rozpoczęcie pracy jest proste. Twórz lekcje od podstaw za pomocą Curipod AI lub prześlij istniejące prezentacje z programu PowerPoint lub Google Slides. Następnie możesz wzbogacić swoją lekcję o interaktywne elementy, takie jak ankiety, rysunki lub chmury słów.

Gdy uczniowie udzielają odpowiedzi, rysują lub udzielają odpowiedzi otwartych, Curipod zapewnia natychmiastową informację zwrotną opartą na AI i zgodną z rubryką. Curipod oferuje również wsparcie dla prywatności uczniów i jest w pełni zgodny z FERPA i COPPA, co czyni go bezpiecznym wyborem dla zdalnych klas.

Najlepsze funkcje Curipod

Twórz zakończone, zgodne ze standardami lekcje dla dowolnego przedmiotu i poziomu nauczania, po prostu wpisując podpowiedź.

Przeglądaj raporty dotyczące uczestnictwa w zajęciach, indywidualnych odpowiedzi uczniów i typowych nieporozumień, aby dostosować sposób nauczania.

Zapewnij angażujące lekcje przygotowujące do egzaminów państwowych (takich jak STAAR, CAASPP) i ACT dzięki dostosowywanym informacjom zwrotnym opartym na AI.

Limits of Curipod

System kodów QR służący do moderowania odpowiedzi uczniów nie zawsze działa płynnie.

Ceny Curipod

Free

Premium: 24 USD/miesiąc

Szkoła i okręg szkolny: niestandardowe ceny

Oceny i recenzje Curipod

G2: Niewystarczająca liczba recenzji

Capterra: Niewystarczająca liczba recenzji

Co o Curipod mówią użytkownicy w praktyce?

Recenzja G2 mówi:

W Curipod najbardziej podoba mi się to, że uatrakcyjnia moje lekcje i sprawia, że stają się one interaktywne, a uczniowie mają do nich dostęp na swoich Chromebookach. Bardzo podoba mi się również to, że Curipod może stworzyć lekcję za pomocą technologii AI, a także „Curify” już stworzoną lekcję, aby uczynić ją interaktywną. To naprawdę wspaniałe narzędzie!

W Curipod najbardziej podoba mi się to, że uatrakcyjnia moje lekcje i sprawia, że stają się one interaktywne, a uczniowie mają do nich dostęp na swoich Chromebookach. Bardzo podoba mi się również to, że Curipod może stworzyć lekcję za pomocą technologii /AI, a także „Curify” już stworzoną lekcję, aby uczynić ją interaktywną. To naprawdę wspaniałe narzędzie!

🌟 Bonus: Za pomocą kilku komend w języku naturalnym nauczyciele mogą stworzyć w ClickUp Super Agenta, który zautomatyzuje i usprawni powtarzalne zadania, zapewni wsparcie w czasie rzeczywistym i zwiększy zaangażowanie uczniów. Oto, co potrafią Super Agenci: Automatyczne planowanie lekcji: generuj konspekty lekcji, sugeruj materiały i twórz listy kontrolne dla każdej klasy w oparciu o cele programowe lub poprzednie lekcje.

Harmonogramy i przypomnienia: automatycznie planuj lekcje, wysyłaj przypomnienia do uczniów i prowadź śledzenie terminów oddania zadań.

Dystrybucja zawartości: udostępniaj uczniom materiały lekcyjne, linki i zadania domowe za pośrednictwem czatu lub przypisywania zadań.

Śledzenie postępów: monitoruj prace uczniów, zaznaczaj zaległe zadania i dostarczaj nauczycielom codzienne lub cotygodniowe raporty z postępów.

Wsparcie w formie pytań i odpowiedzi: odpowiadaj na typowe pytania uczniów dotyczące zadań, terminów lub zawartości lekcji na czacie lub w prywatnych wiadomościach.

Zbieranie opinii: Zbieraj opinie od uczniów po każdej lekcji i podsumowuj spostrzeżenia dla nauczyciela.

Dowiedz się więcej o Super Agents 👇

🧠 Ciekawostka: Sale lekcyjne wykorzystują sztuczną inteligencję w nowy sposób. Najpopularniejszymi narzędziami w środowisku edukacyjnym są gry edukacyjne oparte na AI (51%). Tuż za nimi plasują się platformy adaptacyjnego nauczania (43%) i zautomatyzowane systemy oceniania (41%), które pomagają spersonalizować nauczanie i zmniejszyć obciążenie pracą.

9. Diffit (najlepszy do dostosowywania jednego tekstu do wielu poziomów czytania)

za pośrednictwem Diffit

Zróżnicowanie materiałów dydaktycznych wymaga czasu, ale może całkowicie zmienić postrzeganie dostępności nauki przez każdego ucznia. Diffit to narzędzie edukacyjne oparte na AI, które pomaga w tym zadaniu, generując materiały edukacyjne dostosowane do różnych poziomów czytania i znajomości języka.

Wystarczy wpisać temat, wkleić tekst, przesłać dokument lub udostępnić link do strony internetowej lub wideo. Narzędzie przekształca je następnie w zróżnicowane fragmenty i ćwiczenia dostosowane do poziomu czytania uczniów.

Otrzymasz również graficzne organizery i pomoce, które zapewnią uczniom wsparcie w rozkładaniu złożonych pojęć na czynniki pierwsze, ułatwiając im zrozumienie i pewniejsze reagowanie.

Najlepsze funkcje Diffit

Eksportuj zasoby jako pliki PDF, edytowalne Dokumenty Google, slajdy lub formularze, a także pliki Microsoft 365, które można łatwo wykorzystać podczas zajęć.

Dostosuj standardy, poziom wiedzy i cele słownictwa do swoich celów dydaktycznych.

Wykorzystaj aktualne wydarzenia, popularne tematy i angażujące teksty, aby praktyka czytania była bardziej znacząca w różnych przedmiotach.

Ograniczenia Diffit

Narzędzie nie posiada wbudowanych pulpitów nawigacyjnych do śledzenia postępów uczniów ani funkcji analizy opinii, które umożliwiałyby śledzenie postępów w nauce.

Ceny Diffit

Bezpłatna wersja próbna

Nauczyciele indywidualni : 14,99 USD miesięcznie

Szkoły: Ceny niestandardowe

Oceny i recenzje Diffit

G2: Niewystarczająca liczba recenzji

Capterra: Niewystarczająca liczba recenzji

Co o Diffit mówią użytkownicy w praktyce?

Recenzja na Reddicie mówi:

Korzystałem z funkcji importowania plików PDF i bardzo mi się podoba. Tworzy świetne slajdy, a także notatniki. Zauważyłem, że w przypadku każdego pisania opartego na AI trzeba być bardzo konkretnym i szczegółowym w swoich instrukcjach.

Korzystałem z funkcji importowania plików PDF i bardzo mi się podoba. Tworzy świetne slajdy, a także notatniki. Zauważyłem, że w przypadku każdego pisania opartego na AI trzeba być bardzo konkretnym i szczegółowym w swoich instrukcjach.

10. Turnitin (najlepszy do wykrywania plagiatu, zapewniania rzetelności akademickiej i analizy tekstów przy użyciu AI)

za pośrednictwem Turnitin

Turnitin to platforma służąca do oceny i zapewniania rzetelności akademickiej, która pomaga wykrywać nieprawidłowe cytaty i skopiowane fragmenty tekstu w pracach studentów.

Narzędzie to pozwala porównać przesłane prace z obszerną bazą danych stron internetowych, czasopism naukowych i wcześniej przesłanych artykułów w celu wygenerowania „raportów podobieństwa”. Raporty te pokazują, gdzie źródła zostały wykorzystane prawidłowo, a gdzie mogą występować problemy z cytowaniem.

Wraz z rosnącą popularnością zawartości generowanej przez AI, narzędzie to wskazuje również prawdopodobieństwo, że część przesłanej zawartości została napisana przez narzędzia takie jak ChatGPT. Pomaga to zrozumieć, jaka część zawartości jest autentycznym dziełem studenta.

Jeśli Twoi uczniowie zakończyli testy odręcznie lub na papierze, możesz zeskanować odpowiedzi i wprowadzić je do systemu w celu cyfrowego oceniania.

Najlepsze funkcje Turnitin

Dodawaj komentarze w tekście, stosuj QuickMarks, korzystaj z rubryk i udzielaj uczniom informacji zwrotnych za pomocą głosu lub mediów.

Wykrywaj próby manipulacji tekstem, w tym biały tekst, wstawione znaki i zamianę znaków.

Zintegruj je płynnie z popularnymi systemami zarządzania nauczaniem, takimi jak Canvas i Moodle, z wsparciem dla pojedynczego logowania.

Ograniczenia Turnitin

Może ona błędnie oznaczać oryginalne lub prawidłowo cytowane prace jako plagiat, co prowadzi do dodatkowej weryfikacji zarówno dla uczniów, jak i nauczycieli.

Ceny Turnitin

Niestandardowe ceny

Oceny i recenzje Turnitin

G2: 4,2/5 (ponad 200 recenzji)

Capterra: zbyt mało recenzji

🧠 Czy wiesz, że... Model VARK, stworzony przez Neila Fleminga w 1987 roku, pomaga zrozumieć, w jaki sposób uczniowie najlepiej się uczą. Rozróżnia cztery typy uczenia się: Wizualizacja: Uczniowie najskuteczniej zapamiętują wykresy, diagramy i kolory.

Słuchowe: Słuchanie wyjaśnień, wykładów lub dyskusji pomaga im przyswajać informacje.

Czytanie/pisanie: Notatki, artykuły i pisemne instrukcje są ich preferowanymi narzędziami.

Kinestetyczne: Praktyczne zajęcia i ćwiczenia w rzeczywistych warunkach sprawiają, że nauka staje się dla nich łatwiejsza. Wykorzystując te informacje, możesz dostosować swoje lekcje do różnych stylów uczenia się i pomóc każdemu uczniowi osiągnąć sukces.

11. Khanmigo (najlepsze rozwiązanie do nauczania z przewodnikiem i opanowywania pojęć oparte na AI)

za pośrednictwem Khanmigo

Dzięki Khanmigo możesz szybko generować plany lekcji, pytania quizowe, karty wyjściowe, rubryki, haczyki lekcyjne i grupy uczniów dostosowane do różnych potrzeb edukacyjnych. Dodatkowo otrzymujesz na żądanie podsumowania pracy uczniów, aby sprawdzić postępy i zidentyfikować obszary, w których uczniowie potrzebują wsparcia.

Ponieważ narzędzie to ma połączenie z ekosystemem edukacyjnym Khan Academy, ma dostęp do obszernej i sprawdzonej biblioteki lekcji, wideo i ćwiczeń z wielu przedmiotów. Otrzymujesz zawartość dostosowaną do programu nauczania bez konieczności poświęcania czasu na poszukiwanie wiarygodnych zasobów.

Najlepsze funkcje Khanmigo

Twórz pierwsze wersje e-maili, rubryk, zestawów zadań i ćwiczeń do wykorzystania podczas zajęć wraz z poprawnymi odpowiedziami.

Spersonalizuj lekcje, tworząc haczyki oparte na zainteresowaniach uczniów, takich jak Taylor Swift lub Roblox.

Przeglądaj i ponownie wykorzystuj poprzednie prace, uzyskując dostęp do historii czatów Khanmigo.

Ograniczenia Khanmigo

Uczniowie studiujący zaawansowane tematy, takie jak rachunek różniczkowy lub fizyka, mogą uznać wyjaśnienia Khanmigo za niezwykle proste.

Ceny Khanmigo

Nauczyciele: Free

Rodzice i uczniowie: 4 USD miesięcznie

Rodziny: 4 USD miesięcznie

Narzędzia okręgowe: Ceny niestandardowe

Oceny i recenzje Khanmigo

G2: 4,5/5 (ponad 170 recenzji)

Capterra: zbyt mało recenzji

Co mówią o Turnitin użytkownicy w praktyce?

Recenzja G2 mówi:

W Khan Academy najbardziej podoba mi się to, że nauka odbywa się we własnym tempie. Mogę przydzielać lekcje zgodne z naszym programem nauczania matematyki, a uczniowie mogą je zakończyć podczas zajęć wyrównawczych lub w domu.

W Khan Academy najbardziej podoba mi się to, że nauka odbywa się we własnym tempie. Mogę przydzielać lekcje zgodne z naszym programem nauczania matematyki, a uczniowie mogą je zakończyć podczas zajęć wyrównawczych lub w domu.

12. Education Copilot (najlepszy do szybkiego tworzenia planów lekcji, rubryk i dokumentów szkolnych)

za pośrednictwem Education Copilot

Education Copilot to oparta na AI platforma do planowania lekcji i tworzenia zawartości, która pomaga skrócić czas przygotowań. Za pomocą wbudowanego planera lekcji opartego na AI można w ciągu kilku sekund wygenerować w pełni ustrukturyzowane plany lekcji dla dowolnego przedmiotu lub zagadnienia.

Dostosuj każdy zasób, zmieniając poziom, zakres i strukturę, aby zawartość była bardziej dopasowana do celów programu nauczania i potrzeb uczniów.

Education Copilot zapewnia szybki start, dzięki czemu możesz poświęcić więcej czasu na nauczanie, a mniej na formatowanie arkuszy lub pisanie planów od podstaw.

Najlepsze funkcje Education Copilot

Uzyskaj dostęp do generowanych przez AI szablonów planów lekcji, podpowiedzi do pisania, raportów dotyczących uczniów, zarysów projektów i nie tylko.

Twórz materiały informacyjne, które jasno omawiają kluczowe tematy, pojęcia lub obszary tematyczne zarówno dla Ciebie, jak i dla Twoich uczniów.

Skorzystaj z ponad 10 wbudowanych narzędzi, aby zaoszczędzić czas podczas zajęć i po ich zakończeniu.

Ograniczenia Education Copilot

Platforma zapewnia tylko wsparcie dla języka angielskiego i hiszpańskiego, pomijając wiele innych powszechnie używanych języków.

Ceny Education Copilot

30-dniowa wersja próbna bezpłatna

Nauczyciele: 9 USD miesięcznie

Szkoły i okręgi szkolne: niestandardowe ceny

Oceny i recenzje Education Copilot

G2: Niewystarczająca liczba recenzji

Capterra: zbyt mało recenzji

🧠 Ciekawostka: Uczniowie szkół średnich wykorzystują GenAI, aby ułatwić sobie naukę. 67% używa go do podsumowywania i zrozumienia skomplikowanych pojęć, 61% polega na nim przy pisaniu pomysłów na zadania, a 55% używa go do tworzenia własnych materiałów do nauki.

13. Kahoot! (Najlepsze rozwiązanie do zabawnych, konkurencyjnych gier edukacyjnych i quizów na żywo)

za pośrednictwem Kahoot!

Kahoot! to platforma edukacyjna oparta na grach, która zamienia lekcje w interaktywne quizy i ćwiczenia. Najlepiej nadaje się do zwiększania zaangażowania uczniów, sprawdzania zrozumienia materiału w czasie rzeczywistym i wprowadzania energii do klasy.

W ciągu kilku minut możesz stworzyć „kahooty” (quizy Kahoot) i przeprowadzić je na żywo lub przydzielić jako ćwiczenia do samodzielnej nauki lub zadania domowe. Pytania mogą zawierać obrazy, wideo i multimedia z wbudowanej biblioteki Kahoot, dzięki czemu nauka staje się bardziej wizualna i przyjemniejsza.

Uczniowie dołączają za pomocą własnych urządzeń, a pytania wyświetlane są na wspólnym ekranie, co sprawia, że uczestnictwo jest oparte na współpracy i przebiega w szybkim tempie.

Dzięki funkcjom ułatwień dostępu, takim jak wsparcie dla funkcji czytania na głos, tryb wysokiego kontrastu i kompatybilność z czytnikami ekranu, każdy uczeń może wygodnie uczestniczyć w zajęciach.

Najlepsze funkcje Kahoot!

Twórz zadania, korzystając z wielu rodzajów pytań, takich jak ankiety, łamigłówki, chmury słów, podpowiedzi otwarte i pytania z odpowiedziami tekstowymi.

Wykorzystaj ponownie lub dostosuj istniejące Kahooty z biblioteki publicznej, aby zaoszczędzić czas i rozwijać pomysły udostępniane wspólnie.

Analizuj raporty i dane analityczne po zakończeniu gry, aby zmierzyć wyniki klasy.

Ograniczenia Kahoot!

Pytania w Kahoot! mają limit w zakresie formatu – mogą być tylko w formacie wielokrotnego wyboru lub prawda/fałsz, co uniemożliwia uczniom tworzenie własnych odpowiedzi lub wyrażanie swoich rozumowań.

Ceny Kahoot!

Niestandardowe ceny

Oceny i recenzje Kahoot!

G2: 4,6/5 (ponad 390 recenzji)

Capterra: 4,7/5 (ponad 2880 recenzji)

Co o Kahoot! mówią prawdziwi użytkownicy?

Użytkownik G2 mówi:

Bardzo podoba mi się, że moi uczniowie tak bardzo to lubią! Cieszę się, że mogą ćwiczyć swoje umiejętności i słownictwo hiszpańskiego w przyjemny i łatwy sposób. Lubią też przyjazną rywalizację między rówieśnikami.

Bardzo podoba mi się, że moi uczniowie tak bardzo to lubią! Cieszę się, że mogą ćwiczyć swoje umiejętności i słownictwo hiszpańskiego w przyjemny i łatwy sposób. Lubią też przyjazną rywalizację między rówieśnikami.

Zautomatyzuj zadania w klasie dzięki ClickUp i nadaj priorytet nauce uczniów.

Zdalne nauczanie nie powinno być ciągłym kompromisem między personalizacją nauki a wykonywaniem zadań administracyjnych. Najlepsze narzędzia AI dla nauczycieli oferują sposoby zarządzania zadaniami, tworzenia zawartości i śledzenia postępów uczniów w całym okręgu szkolnym.

Przed podjęciem decyzji wypróbuj bezpłatne wersje próbne i demo w rzeczywistych scenariuszach. Praktyczne testy gwarantują wybór platformy, która oszczędza czas i zapewnia wsparcie dla Twoich uczniów.

Jeśli szukasz platformy, która łączy planowanie lekcji, tworzenie zawartości, śledzenie zadań i analizę wyników uczniów, ClickUp jest doskonałym wyborem. Generowanie zawartości oparte na AI, scentralizowane dokumenty, zadania, automatyzacje i pulpity nawigacyjne pomagają w nauczaniu bez konieczności przełączania się między wieloma aplikacjami.

Społeczność ClickUp rozrosła się z 14 milionów do ponad 24 milionów użytkowników, a ostatnio zarejestrowało się ponad 10 milionów nowych użytkowników. Taki poziom popularności pokazuje, jak wielu nauczycieli i zespołów wybiera jedno miejsce do obsługi swojej pracy.

Zarejestruj się już dziś bezpłatnie w ClickUp i uprość cykl pracy nauczania zdalnego.

Często zadawane pytania (FAQ)

Jeśli szukasz najlepszych narzędzi generatywnej sztucznej inteligencji, które ułatwiają planowanie lekcji, warto wypróbować ClickUp. Oferuje ono wsparcie dla zarówno kreatywnych, jak i praktycznych aspektów planowania lekcji. ClickUp Brain pomaga w opracowaniu głównych pomysłów na lekcję, natomiast ClickUp Docs pozwala przekształcić te pomysły w zakończony plan, który jest łatwy w zarządzaniu, aktualizacji i ponownym wykorzystaniu w każdym semestrze.

Tak. Wiele narzędzi AI może automatycznie oceniać quizy, pytania wielokrotnego wyboru, a nawet krótkie odpowiedzi pisemne, sprawdzając poprawność i stosując się do kryteriów oceny. Zapewniają one uczniom natychmiastową informację zwrotną i oszczędzają czas nauczycieli. Nauczyciele mogą jednak nadal sprawdzać oceny końcowe, aby zapewnić sprawiedliwość, zwłaszcza w przypadku prac kreatywnych lub otwartych.

Narzędzia AI gromadzą informacje o uczniach w celu personalizacji nauczania, dlatego należy upewnić się, że dane są przechowywane w bezpieczny sposób i dostęp do nich mają wyłącznie upoważnione osoby. Należy również zadbać o to, aby dane nie były wykorzystywane do śledzenia, reklamowania ani udostępniane bez zgody. Zapoznanie się z polityką prywatności i uprawnieniami pomoże chronić informacje o uczniach.

Niektóre z najlepszych programów do tworzenia prezentacji AI dla wykładów zdalnych na poziomie uniwersyteckim to Canva i Curipod. Canva pomaga projektować slajdy w ciągu kilku minut, wykorzystując AI do sugerowania układów, elementów wizualnych, a nawet pełnych zestawów slajdów na podstawie krótkiej podpowiedzi. Curipod dodaje interaktywność, generując slajdy z ankietami, chmurami słów, rysunkami i podpowiedziami do dyskusji, które angażują studentów na odległość.

Narzędzia AI pomagają spersonalizować proces uczenia się poprzez dostosowanie zawartości do tempa, mocnych stron i stylu każdego ucznia. AI może sugerować pytania ćwiczeniowe, udzielać ukierunkowanych informacji zwrotnych i rekomendować zasoby w oparciu o obszary, w których uczeń potrzebuje wsparcia. Możesz również wykorzystać spostrzeżenia AI do pogrupowania uczniów, którzy potrzebują wsparcia w tym samym temacie.

Asystenci AI do oceniania zapewniają natychmiastowe wyniki quizów i krótkich odpowiedzi, zmniejszając obciążenie pracą ręczną i przyspieszając przekazywanie informacji zwrotnych. Tradycyjne ocenianie trwa dłużej, ale pozwala dokładniej ocenić kreatywność, rozumowanie i osobistą ekspresję. Najlepszym podejściem jest wykorzystanie AI do powtarzalnych kontroli, podczas gdy Ty skupiasz się na głębszej ocenie. Możesz wtedy ocenić takie kwestie, jak umiejętność budowania argumentacji, stosowania pojęć lub wyrażania oryginalnych pomysłów przez ucznia.