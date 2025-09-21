18 darmowych edytowalnych szablonów dla nauczycieli na rok 2025

Dzisiejsze korepetycje to coś więcej niż tylko nauczanie; chodzi o zarządzanie lekcjami, rejestrowanie celów, śledzenie postępów, informowanie nadrzędnych i nadal wykazywanie się energią w stosunku do każdego ucznia.

Właśnie tu przydają się szablony korepetycji! Nadają one strukturę sesjom, uwalniają przestrzeń umysłową i pomagają skupić się na tym, co najważniejsze: procesie nauki każdego ucznia, któremu zapewniasz wsparcie.

W tym przewodniku znajdziesz najlepsze szablony do korepetycji, od planowania lekcji po śledzenie opinii.

Czym są szablony korepetycji?

Szablony korepetycji to gotowe układy, często wykorzystywane do tworzenia programów nauczania lub planów lekcji, które pomagają korepetytorom szybko tworzyć profesjonalnie wyglądające materiały do nauki.

Oznacza to mniej czasu poświęconego na papierkową robotę, a więcej czasu na nawiązywanie połączeń z uczniami, zrozumienie ich potrzeb i świętowanie ich postępów.

A co najlepsze? Pomagają one zachować porządek bez utraty osobistego podejścia, które sprawia, że korepetycje mają sens.

🎁 Dodatkowa lektura: Nasze ulubione pytania do nauczycieli podczas rozmowy kwalifikacyjnej

Co sprawia, że szablon korepetycji jest dobry?

Oto cechy dobrego szablonu korepetycji:

Przejrzysty i prosty projekt: Poszukaj dobrego szablonu korepetycji, który pozwala uniknąć bałaganu i niejasności. Poprowadzi Cię on płynnie przez zadania, nie przytłaczając ani Ciebie, ani Twoich uczniów

Elastyczne i dostosowywalne: Poszukaj szablonu, który uwzględnia zakres stylów i potrzeb uczniów. Pozwala on na dostosowywanie Poszukaj szablonu, który uwzględnia zakres stylów i potrzeb uczniów. Pozwala on na dostosowywanie planów lekcji , celów, ulotek dla korepetytorów i notatek bez konieczności stosowania sztywnych formatów

Organizowane śledzenie postępów: wybierz najlepsze szablony, które zawierają proste sposoby rejestrowania osiągnięć i wyzwań, pomagające dostrzegać wzorce dzięki wizualizacjom oznaczonym kolorami i skutecznie dostosowywać strategie nauczania

Funkcje oszczędzające czas: Wybierz dobry szablon korepetycji, który pomoże Ci ograniczyć powtarzalne czynności, dzięki czemu poświęcisz mniej czasu na papierkową robotę. Gotowe do użycia Wybierz dobry szablon korepetycji, który pomoże Ci ograniczyć powtarzalne czynności, dzięki czemu poświęcisz mniej czasu na papierkową robotę. Gotowe do użycia przykłady planów lekcji i podpowiedzi sprawiają, że przygotowania są szybkie i spójne

Wbudowane narzędzia do planowania: Wybierz szablony korepetycji, które zawierają lub integrują się z funkcjami planowania, które pozwalają utrzymać porządek i widoczność sesji, przypomnień i terminów

Zarządzanie zasobami: Usługi korepetycji są bardziej skuteczne, gdy zasoby są łatwo dostępne. Wybierz więc najlepsze szablony korepetycji, które zapewniają dostęp do przestrzeni do przechowywania materiałów lekcyjnych, obrazów, szablonów ulotek, map myśli i pomocnych narzędzi

18 najlepszych szablonów korepetycji, które poprawią jakość usług korepetycyjnych

Chcesz od razu zmienić swoje usługi korepetycji? Oto 18 najlepszych szablonów korepetycji do każdego zastosowania od ClickUp, aplikacji do pracy, która ma wszystko:

szablon propozycji projektu programu korepetycji ClickUp*

Pobierz darmowy szablon Organizuj profesjonalne oferty dzięki szablonowi oferty programu korepetycji ClickUp

Rozpoczęcie nowej inicjatywy korepetycyjnej wymaga jasnej propozycji. Szablon propozycji programu korepetycji ClickUp jest jak spokojny, zorganizowany kierownik projektów w pudełku. Zawiera miejsce na wszystko, co ważne — cele, harmonogramy, zakres, zasoby, a nawet ryzyko.

Służy jako dokument planistyczny i przekonująca prezentacja dla administratorów szkół lub potencjalnych inwestorów. Wystarczy wprowadzić swój plan, dodać swoje spostrzeżenia i otrzymasz propozycję, która wygląda profesjonalnie i brzmi przemyślanie.

🌟 Dlaczego pokochasz to rozwiązanie:

Przedstaw swoje pomysły w sposób dopracowany i przemyślany

Przechowuj wszystkie wersje ofert i dokumenty wsparcia w jednej przestrzeni ClickUp

Od samego początku uwzględnij w rozmowach kwestie budżetu i planowania zasobów

Śledź zatwierdzenia i poprawki interesariuszy poprzez komentarze i zadania

Zapewnia przestrzeń na opisanie programu nauczania, strategii oceny, integracji technologii i przewidywanych wyników uczniów.

🔑 Idealne dla: korepetytorów, zespołów coachingowych lub start-upów edukacyjnych tworzących ustrukturyzowane programy dla szkół, platform lub klientów prywatnych.

Opinia klienta: Oto, co Sid Babla, koordynator programu dobrego samopoczucia w Centrum Opieki Studenckiej Dartmouth College , miał do powiedzenia na temat korzystania z ClickUp: Korzystamy z ClickUp do zarządzania i śledzenia procesu tworzenia treści w mediach społecznościowych i cyfrowych. Dzięki temu możemy sprawdzić status każdej treści (w trakcie tworzenia, wymaga edycji, zaplanowana itp.) oraz dowiedzieć się, kto jest głównym projektantem. Eliminuje to również konieczność wymiany wielu e-maili, ponieważ sekcja komentarzy dla każdego zadania może służyć do omawiania i delegowania zadań/kolejnych kroków (co odpowiada potrzebie śledzenia i monitorowania cyklu tworzenia treści). Korzystamy z ClickUp do zarządzania i śledzenia procesu tworzenia treści w mediach społecznościowych i cyfrowych. Dzięki temu możemy sprawdzić status każdej treści (w trakcie tworzenia, wymaga edycji, zaplanowana itp.) oraz dowiedzieć się, kto jest głównym projektantem. Eliminuje to również konieczność wielokrotnej wymiany wiadomości e-mail, ponieważ sekcja komentarzy dla każdego zadania może służyć do omawiania i delegowania zadań/kolejnych kroków (co odpowiada potrzebie śledzenia i monitorowania cyklu tworzenia treści).

2. Szablon ClickUp dla korepetytorów

Pobierz darmowy szablon Zapewnij płynny proces wdrażania korepetytorów dzięki szablonowi ClickUp Tutors Onboarding Template

Pierwsze dni pracy korepetytora mogą wpłynąć na całą jego karierę nauczycielską. Szablon ClickUp Tutor Onboarding Template eliminuje niezręczną i chaotyczną część procesu zatrudniania, polegającą na zastanawianiu się „od czego właściwie zacząć?”. Jest to lista kontrolna do wykorzystania za kulisami, zapewniająca uporządkowany przepływ procesu wdrażania, obejmujący zadania orientacyjne, zapoznanie się z zasadami, szkolenie z obsługi platformy i cele wydajnościowe.

Wszystko ma swoje miejsce — kroki szkolenia, przesłane dokumenty, umiejętności dydaktyczne i kluczowe zasady. Każda sekcja szablonu jest połączona z odpowiednimi dokumentami, formularzami lub kursami. Niezależnie od tego, czy zatrudniasz pięciu, czy pięćdziesięciu korepetytorów, ten szablon zapewnia spójność i zgodność z przepisami we wszystkich obszarach.

🌟 Dlaczego pokochasz to rozwiązanie:

Zorganizuj wszystkie zadania związane ze szkoleniami i dokumentacją w jednej liście kontrolnej

Przydzielaj sesje mentorskie, obserwacje w klasie i przeglądy kamieni milowych

Dodaj materiały referencyjne, takie jak przewodniki dla nauczycieli i rubryki oceny

Ogranicz zamieszanie dzięki przejrzystym osiom czasu i listom kontrolnym

🔑 Idealne dla: zespołów HR w agencjach korepetycyjnych, dyrektorów ds. edukacji i administratorów szkół, którzy zatrudniają nowych pracowników.

💡 Porada dla profesjonalistów: Zmieniaj widoki w ClickUp, które myślą za Ciebie! Użyj pełnej listy, aby wyświetlić wszystkich korepetytorów jednocześnie, a kalendarza wdrożeniowego, aby zaplanować szkolenie. Śledź postępy dzięki widokowi procesu wdrażania nowych pracowników, organizuj informacje o korepetytorach za pomocą tabeli nowych pracowników i umożliw im zakończenie formularzy przy minimalnym wysiłku, korzystając z formularza wdrażania nowych pracowników. Nie zapomnij o widoku zasobów — to hub kompleksowy wszystkiego, czego potrzebują.

3. Szablon planu marketingowego dla firmy oferującej korepetycje ClickUp

Pobierz darmowy szablon Opracuj praktyczne strategie marketingowe dzięki szablonowi planu marketingowego dla korepetycji ClickUp

Masz dość żonglowania pomysłami marketingowymi rozrzuconymi po różnych notatkach i niedopracowanych koncepcjach? Szablon planu marketingowego dla firmy korepetycyjnej łączy wszystko w jednym wizualnym hub — od brandingu i celowania odbiorców po tworzenie zawartości i śledzenie wyników — umożliwiając Ci pewny rozwój firmy.

Daje to jasny plan działania od celu do rozwoju. Dzięki temu możesz wyznaczyć sobie cele, podzielić je na mniejsze kroki (zwane również kluczowymi wynikami) i śledzić wszystko, od wysiłku po efekt.

🌟 Dlaczego pokochasz tę aplikację:

Wyznacz jasne cele, które są osiągalne i zgodne z celami biznesowymi

Wizualizuj swoją strategię i ustalaj terminy dla każdego zadania dzięki widokowi osi czasu

Monitoruj wyniki kampanii dzięki wbudowanym pulpitom nawigacyjnym

Śledź postępy dzięki inteligentnym polom niestandardowym, takim jak wysiłek, typ zadania, kwartał i wpływ

🔑 Idealne dla: właścicieli firm korepetycyjnych, osób odpowiedzialnych za marketing i przedsiębiorców z branży edukacyjnej, którzy chcą rozwijać swoją działalność w sposób świadomy, a nie tylko dzięki szczęściu lub poleceniom.

🎥 Obejrzyj: Dowiedz się, jak możesz wykorzystać ClickUp jako nauczyciel:

4. Szablon planu marketingowego w mediach społecznościowych dla firmy korepetycyjnej ClickUp

Pobierz darmowy szablon Zachowaj spójność na różnych platformach dzięki szablonowi planu mediów społecznościowych dla korepetycji ClickUp

Jeśli Twoja firma korepetycyjna nie jest obecna w mediach społecznościowych, tracisz ważny kanał rozwoju. Szablon planu mediów społecznościowych dla firm korepetycyjnych ClickUp pozwala opracować strategię, harmonogram i zoptymalizować obecność w Internecie na wielu platformach.

Zostały one stworzone z myślą o korepetytorach i zespołach edukacyjnych, którzy chcą promować spójny ton i styl komunikacji w swoich działaniach brandingowych. Kalendarz wizualny pomaga zobaczyć nadchodzące wydarzenia, a widoki zadań ułatwiają przypisywanie postów, zastępowanie zadań i zarządzanie terminami.

🌟 Dlaczego pokochasz to rozwiązanie:

Utwórz mapę i rozwijaj pomysły, organizuj je według platformy i zapraszaj członków zespołu do współpracy

Śledź wyniki dzięki niestandardowym pulpitom nawigacyjnym dotyczącym zaangażowania

Przydzielaj zadania pisarzom, projektantom lub menedżerom społeczności

Planuj i przeglądaj swoje posty w mediach społecznościowych dzięki wbudowanemu widokowi kalendarza

🔑 Idealne dla: korepetytorów, menedżerów mediów społecznościowych, zespołów ds. zawartości i założycieli marek korepetycyjnych, którzy chcą budować zaufanie i pozostać w centrum uwagi.

📚 Przeczytaj również: Najlepsze dodatkowe zajęcia dla nauczycieli

5. Szablon ClickUp dla uczniów

Pobierz darmowy szablon Śledź notatki i ważne terminy dzięki szablonowi ClickUp Student Tracker

Szablon ClickUp Student Tracker pomaga zorganizować każdy aspekt życia akademickiego. Jest przeznaczony dla studentów, trenerów akademickich i platform współpracujących z wieloma osobami, przedmiotami i zadaniami w ciągu semestru.

To narzędzie do nauki zapewnia centralną lokalizację do przechowywania notatek z wykładów, streszczeń lektur i zadań do zrobienia. Zawiera również listy rzeczy do zrobienia, narzędzia do śledzenia ocen, przeglądy harmonogramów i repozytoria zadań — wszystko w pełni konfigurowalne. Możesz organizować semestr za pomocą folderów, tagów i powtarzających się przypomnień o zadaniach.

🌟 Dlaczego pokochasz to rozwiązanie:

Ustal codzienne, tygodniowe i długoterminowe cele akademickie, aby przeglądać postępy w nauce z widokiem kamieni milowych

Uporządkuj notatki z wykładów, podsumowania grup studyjnych i lektury w przejrzystych, opatrzonych etykietami widokach

Oznaczaj każde zadanie według tematu i typu, aby nigdy nie stracić z oczu kontekstu

Zarządzaj notatkami z zajęć i zadaniami w jednym udostępnianym szablonie

🔑 Idealne dla: Uczniów szkół średnich, studentów i grup naukowych zarządzających zawartością zajęć, notatkami i terminami w różnych przedmiotach i semestrach.

6. Szablon planowania programu nauczania ClickUp

Pobierz darmowy szablon Opracuj program nauczania we współpracy ze swoimi współpracownikami, korzystając z szablonu planowania programu nauczania ClickUp

Szablon planowania programu nauczania ClickUp zapewnia strukturę, przepływ i pracę zespołową podczas planowania lekcji. Został zaprojektowany dla nauczycieli pracujących w ramach przedmiotów udostępnianych lub poziomów nauczania, zapewniając przejrzystość planów nauczania i zgodność z normami instytucjonalnymi.

🌟 Dlaczego pokochasz to rozwiązanie:

Skorzystaj z listy zajęć, aby śledzić wszystkie bieżące, zakończone i nadchodzące zajęcia w jednym miejscu

Dodaj szczegóły do pól niestandardowych dotyczących lektur, zadań, quizów i osi czasu projektów

Utwórz folder dla każdego przedmiotu lub poziomu nauczania — uporządkuj go tak, jak najlepiej odpowiada Twojemu sposobowi myślenia

Wyświetlaj tylko przypisane Ci zajęcia, korzystając z widoku Moje zajęcia w trybie „Zawsze używaj mnie”

Współpracuj z kierownikami działów lub asystentami podczas opracowywania programu nauczania

🔑 Idealne dla: profesorów, korepetytorów, trenerów społecznościowych, projektantów kursów i osób planujących programy nauczania, którzy wspólnie tworzą lub edytują sylabusy.

7. Szablon planu lekcji ClickUp College

Pobierz darmowy szablon Twórz trafne i strategiczne plany lekcji dzięki szablonowi planu lekcji ClickUp College

A co, gdyby Twoje plany lekcji były bardziej strategicznym projektem niż listą kontrolną przygotowaną w ostatniej chwili? Szablon planu lekcji College Lesson Plan Template firmy ClickUp nadaje strukturę i przepływ planowaniu akademickiemu dzięki sprawdzonej metodologii ADDIE — analizie, projektowaniu, rozwoju, wdrażaniu i ocenie.

Lekcje są uporządkowane według klas, a postępy są wizualizowane na elastycznej tablicy. Nauczyciele mogą planować wykłady według modułów, oznaczać je kodami kursów i połączone z lekturami i zasobami. Co więcej? Możesz używać ClickUp Brain do planowania lekcji, w tym do tworzenia konspektów zawartości, udoskonalania celów nauczania lub zmiany strategii nauczania w ciągu kilku sekund.

🌟 Dlaczego pokochasz to rozwiązanie:

Zintegruj zadania, rubryki i materiały uzupełniające z każdą sesją

Używaj etykiet i folderów, aby rozróżniać różne kursy lub sekcje

Wprowadź szczegółowe informacje o lekcji, korzystając z pól niestandardowych dotyczących celów, struktury lekcji, linków do formularzy oceny i innych elementów

Przesyłaj szczegółowe plany i zasoby, korzystając z dedykowanych plików i pól na stronie internetowej

🔑 Idealne dla: wykładowców uczelni wyższych, koordynatorów kursów akademickich i asystentów nauczycieli planujących wiele kursów lub poziomów nauczania zgodnie z modelem ADDIE.

📢 ClickUp Callout: Użyj ClickUp Brain, aby automatycznie generować schematy lekcji, przeformułować cele lub skondensować wyniki badań w punktach za pomocą podpowiedzi AI w dokumencie planowania. Twórz dostosowane plany lekcji za pomocą ClickUp Brain

8. Szablon planowania zajęć ClickUp

Pobierz darmowy szablon Planuj sesje i śledź zachowania dzięki szablonowi planowania zajęć ClickUp

Planowanie lekcji dla wielu klas może stać się chaotyczne bez scentralizowanego systemu. Szablon planowania zajęć ClickUp został zaprojektowany, aby pomóc nauczycielom podzielić każdą klasę na łatwe do zarządzania, uporządkowane części — jedna lista na klasę i jedno zadanie na lekcję.

Od śledzenia frekwencji po notatki dotyczące zachowania i przenoszenie zadań – pomaga to stworzyć pełny obraz sytuacji w klasie. Planuj tygodniowe lub miesięczne lekcje zbiorczo, zapisuj refleksje z zajęć w komentarzach i bądź na bieżąco z tym, co dzieje się dzisiaj, dzięki filtrowanemu widokowi „Dzisiaj”.

🌟 Dlaczego pokochasz tę aplikację:

Utwórz zadanie dla każdej sesji, zakończone terminami wykonania, szacowanym czasem trwania i przypisanymi nauczycielami

Dodaj pełne plany lekcji w opisach zadań lub dołącz dokumenty i materiały bezpośrednio

Monitoruj, które lekcje są zakończone, są w toku lub wymagają przeglądu, i łatwo dostosowuj osie czasu do świąt, zakłóceń lub informacji zwrotnych

Po każdej sesji dodawaj komentarze z datą i godziną, aby na bieżąco śledzić, co się sprawdziło, a co należy poprawić

Widok dystrybucji lekcji według dnia, tygodnia lub jednostki, z wbudowanymi zależnościami dotyczącymi przygotowań i wyników uczniów

🔑 Idealne dla: nauczycieli szkół podstawowych i średnich, koordynatorów ds. nauczania oraz prywatnych korepetytorów, którzy potrzebują prostego systemu do planowania lekcji i śledzenia frekwencji.

💡 Bonus: Przenieś swoje sesje korepetycji na wyższy poziom dzięki AI Wypróbuj ClickUp Brain MAX — super aplikację AI, która naprawdę rozumie Twoje potrzeby związane z korepetycjami, ponieważ zna moją pracę. Wyeliminuj nadmiar narzędzi, używaj głosu do wykonywania zadań, twórz i organizuj szablony lekcji, przydzielaj zadania i usprawnij cały cykl pracy korepetycji — wszystko w jednym miejscu. Oto jak to zrobić: Natychmiast przeszukuj ClickUp, Google Drive, GitHub, OneDrive, SharePoint i wszystkie podłączone aplikacje, a także internet, w poszukiwaniu planów lekcji, arkuszy roboczych, raportów z postępów uczniów i nie tylko

Talk to Text , aby zadawać pytania, dyktować notatki z lekcji lub zarządzać cyklem pracy korepetycji za pomocą głosu — bez użycia rąk, z dowolnego miejsca Użyj funkcji, aby zadawać pytania, dyktować notatki z lekcji lub zarządzać cyklem pracy korepetycji za pomocą głosu — bez użycia rąk, z dowolnego miejsca

Zastąp dziesiątki narzędzi AI premium, takich jak ChatGPT, Claude i Gemini, jednym rozwiązaniem gotowym do użycia w przedsiębiorstwie, które wnosi kontekst i inteligencję do procesu korepetycji Zapisuj pomysły, udostępniaj instrukcje i wykonuj zadania 4 razy szybciej dzięki funkcji Talk to Text w ClickUp Brain MAX

9. Szablon edukacyjny dla uczniów ClickUp

Pobierz darmowy szablon Bądź na bieżąco z zajęciami dzięki szablonowi ClickUp Student Education Template

Śledzenie wszystkich zadań, projektów i terminów w ciągu roku szkolnego, gdy ma się wielu uczniów, często stanowi wyzwanie. Szablon ClickUp Student Education pomaga uczniom planować zadania, sesje naukowe, przygotowania do egzaminów i zajęcia pozalekcyjne w jednej przestrzeni.

Niestandardowe widoki zapewniają wsparcie zarówno dla osób uczących się we własnym tempie, jak i dla tradycyjnych uczestników zajęć. Dodatkowo sprzyjają one poczuciu niezależności edukacyjnej, pomagając jednocześnie uczniom w śledzeniu długoterminowych celów.

🌟 Dlaczego pokochasz tę aplikację:

Skorzystaj z pól niestandardowych, takich jak numer kursu, punkty kredytowe i ocena końcowa, aby wizualizować informacje

Zbuduj pewność siebie dzięki ustrukturyzowanym ścieżkom nauki i przeglądom

Śledź terminy, zadania i notatki w jednym miejscu dzięki przejrzystym, edytowalnym zadaniom

Dodaj przypomnienia, załączniki i listy kontrolne, aby zachować kontrolę od początku do końca

🔑 Idealne dla: Uczniów szkół średnich lub studentów, którzy muszą pogodzić wiele zajęć, lektur i zadań.

10. Szablon analizy nauki ClickUp

Pobierz darmowy szablon Przeanalizuj, co działa, a co nie, korzystając z szablonu analizy nauki ClickUp

Czy kiedykolwiek po zakończeniu lekcji zastanawiałeś się: „Co tak naprawdę zapadło w pamięć?” Szablon analizy nauki ClickUp to przestrzeń, w której możesz zwolnić tempo, zastanowić się i sprawdzić, co zadziałało.

Stworzone z myślą o nauczycielach, którzy wierzą, że nauka nie kończy się wraz z zakończeniem sesji, pomagają one w podziale każdej sesji, analizie zrozumienia materiału przez uczniów i dostosowaniu podejścia. Dzięki wizualizacjom i raportom śledzenie postępów i identyfikowanie braków staje się łatwiejsze niż kiedykolwiek. W rezultacie zapewnia to wsparcie dla interwencji opartych na danych, mające na celu poprawę wyników nauczania.

🌟 Dlaczego pokochasz to rozwiązanie:

Dodawaj swoje spostrzeżenia bezpośrednio po lekcji, kiedy są jeszcze świeże, korzystając z widoku tabeli

Skorzystaj z widoku tablicy, aby uporządkować dane i zidentyfikować wzorce uczenia się

Burza mózgów, przekazywanie informacji zwrotnych i przydzielanie zadań członkom zespołu

Podkreśl moduły o wysokiej i niskiej wydajności, aby wprowadzić strategiczne ulepszenia

🔑 Idealne dla: analityków edukacyjnych, zespołów wsparcia nauczania i doradców szkolnych, którzy chcą poprawić swoje metody nauczania, dostosowując je do wzorców uczenia się, zachowań i postępów uczniów.

🧠 Ciekawostka: Uczniowie, którzy często korzystają z ukierunkowanych korepetycji, zazwyczaj uczą się znacznie więcej, osiągając postępy odpowiadające dodatkowym trzem do piętnastu miesiącom nauki. Taki poziom wsparcie pomaga przeciętnemu uczniowi poprawić wyniki z 50. percentyla do około 66. percentyla.

11. Szablon harmonogramu zajęć i badania czasu ClickUp

Pobierz darmowy szablon Mądrze zarządzaj swoim czasem dzięki szablonowi ClickUp Class Schedule & Time Study Template

Czas jest cennym zasobem, zwłaszcza w klasie. Szablon ClickUp Class Schedule & Time Study Template jest idealny dla uczniów i nauczycieli, którzy chcą mieć jedno miejsce do śledzenia wszystkich swoich zajęć, sprawdzania, czego się nauczyli lub czego nauczali w przeszłości, oraz sprawdzania, co mają teraz w planie.

Oferuje różne widoki, takie jak Oś czasu, aby śledzić swoją ścieżkę akademicką rok po roku, Priorytety, aby skupić się na tym, co dzieje się teraz, oraz Student drugiego roku (lub dowolny rok, na którym jesteś), aby dostosować aktualne obciążenie nauką. Dzięki wbudowanym wykresom i opcjom powtarzających się zadań uzyskasz jasny obraz harmonogramu każdego tygodnia.

🌟 Dlaczego pokochasz to rozwiązanie:

Śledź swoje kursy na przestrzeni lat dzięki widokowi osi czasu, który zapewnia przejrzysty przegląd Twojej ścieżki akademickiej

Zidentyfikuj niewykorzystane lub przeciążone terminy w kalendarzu

Skorzystaj z filtrowanych widoków, aby przeanalizować trendy w dystrybucji czasu zajęć

Skorzystaj z widoku kalendarza, aby wizualizować swój harmonogram i nigdy nie przegapić ważnych terminów lub wydarzeń

🔑 Idealne dla: Studentów, którzy potrzebują przejrzystego, łatwego w użyciu systemu do organizowania kursów i zajęć w jednym miejscu.

📮 ClickUp Insight: 18% respondentów naszej ankiety chce wykorzystać sztuczną inteligencję do organizacji swojego życia poprzez kalendarze, zadania i przypomnienia. Kolejne 15% chce, aby sztuczna inteligencja zajmowała się rutynowymi zadaniami i pracą administracyjną. Aby to osiągnąć, AI musi być w stanie zrozumieć poziomy priorytetów dla każdego zadania w cyklu pracy, wykonać niezbędne kroki w celu utworzenia lub dostosowania zadań oraz ustanowić zautomatyzowane przepływy pracy. Większość narzędzi ma opracowane jedno lub dwa z tych kroków. Jednak ClickUp pomógł użytkownikom skonsolidować ponad 5 aplikacji za pomocą naszej platformy! Wypróbuj planowanie oparte na AI, dzięki któremu zadania i spotkania można łatwo przypisywać do wolnych terminów w kalendarzu na podstawie poziomów priorytetów. Możesz również skonfigurować niestandardowe reguły automatyzacji za pomocą ClickUp Brain, aby obsługiwać rutynowe zadania. Pożegnaj się z natłokiem pracy!

12. Szablon listy kontrolnej do planowania dla uczniów ClickUp

Pobierz darmowy szablon Upewnij się, że nie przegapisz żadnego kroku dzięki szablonowi listy kontrolnej planowania dla uczniów ClickUp

Nadążanie za zadaniami szkolnymi może wydawać się przytłaczające, ale nie musi tak być. Szablon listy kontrolnej planowania dla uczniów ClickUp to proste, ale potężne narzędzie, które pomaga uczniom organizować wszystkie zadania, od prac domowych po egzaminy i osobiste cele edukacyjne.

Lista kontrolna jest podzielona na kategorie akademickie, pozalekcyjne i administracyjne — każda z własnymi terminami i podzadaniami.

🌟 Dlaczego pokochasz to rozwiązanie:

Podziel swoje zadania akademickie na łatwe do wykonania i łatwe do śledzenia elementy listy kontrolnej

Skup się na pracy dzięki widokom pogrupowanym według priorytetów lub terminów, dzięki czemu zawsze wiesz, co będzie dalej

Oznaczaj elementy kolorami według pilności lub tematu, aby łatwo ustalać priorytety

Dodawaj szczegóły zadań, załączaj pliki i zaznaczaj postępy bezpośrednio w poszczególnych elementach listy kontrolnej

🔑 Idealne dla: uczniów, którzy chcą w jasny i praktyczny sposób organizować swoje zadania, zmniejszyć obciążenie pracą i śledzić wszystkie zadania akademickie.

13. Szablon harmonogramu godzinowego ClickUp

Pobierz darmowy szablon Śledź godziny pracy i wynagrodzenia każdego pracownika dzięki szablonowi harmonogramu godzinowego ClickUp

Zaprojektowany z myślą o precyzyjnym planowaniu, szablon harmonogramu godzinowego ClickUp dzieli dzień na łatwe do zarządzania bloki czasowe. Jest to doskonałe rozwiązanie dla korepetytorów, którzy prowadzą sesje z różnymi uczniami, lub dla uczniów zarządzających rutynowymi zajęciami.

Skorzystaj z tego szablonu harmonogramu, aby porównać swoje szacowane czas z faktycznie zarejestrowanym czasem i dostrzec trendy w zakresie obciążenia pracą oraz wydajności. Dodatkowo zawiera on oznaczone kolorami bloki czasowe, automatyzowane przypomnienia oraz integrację z codziennymi listami do zrobienia.

🌟 Dlaczego pokochasz to rozwiązanie:

Wizualizuj plany godzinowe za pomocą technik blokowania czasu

Połącz powtarzające się zajęcia, spotkania i czas wolny w jednym widoku

Ogranicz przełączanie się między zadaniami dzięki zgrupowanym aktywnościom i buforowym przedziałom czasowym

Dynamicznie dostosowuj swoją rutynę bez utraty widoczności

🔑 Idealne dla: Zapracowanych uczniów, prywatnych korepetytorów i entuzjastów zarządzania czasem, którzy chcą śledzić czas i wyniki w jednym miejscu.

➡️ Czytaj więcej: Darmowe szablony harmonogramów nauczania do zorganizowanego planowania lekcji

14. Szablon postępów uczniów ClickUp

Pobierz darmowy szablon Analizuj i wizualizuj postępy uczniów dzięki szablonowi postępów uczniów ClickUp

Każdy uczeń ma swoją historię, a ten szablon pomaga ją uchwycić wspólnie i w czasie rzeczywistym. Szablon postępów uczniów ClickUp został stworzony, aby pomóc Ci śledzić rozwój każdego ucznia w różnych przedmiotach, zachowaniach i kamieniach milowych nauki.

Dodaj każdego ucznia jako zadanie, dołącz notatki, wyniki testów i obserwacje oraz śledź aktualizacje za pomocą komentarzy opatrzonych datą. Dzięki dedykowanym widokom do śledzenia zachowań, ogólnych postępów i sygnałów wymagających uwagi, łatwo jest zapewnić wsparcie uczniom w sposób, którego najbardziej potrzebują.

🌟 Dlaczego pokochasz tę aplikację:

Prowadź kompleksową dokumentację uczniów w jednym uporządkowanym systemie i monitoruj osiąganie celów za pomocą wizualnych wskaźników postępów

Wyróżnij uczniów, którzy potrzebują dodatkowego wsparcie, korzystając z widoku „Wymagają uwagi”

Współpracuj z innymi nauczycielami, wykorzystując komentarze do udostępniania spostrzeżeń i skutecznych strategii

Udostępniaj indywidualne zadania uczniów rodzicom jako gościom, aby zapewnić ciągłe aktualizacje

🔑 Idealne dla: nauczycieli zajmujących się śledzeniem postępów poszczególnych uczniów oraz współprowadzących zajęcia, którzy udostępniają spostrzeżenia na temat różnych przedmiotów.

15. Szablon dziennika ocen ClickUp

Pobierz darmowy szablon Łatwo udostępniaj dzienniki ocen dzięki szablonowi dziennika ocen ClickUp

Szablon ClickUp Gradebook oferuje scentralizowany, inteligentny i intuicyjny sposób zarządzania wynikami uczniów. Niezależnie od tego, czy śledzisz wyniki quizów, średnie oceny z zadań domowych, czy aktywność na zajęciach, szablon ten zapewnia przejrzyste wizualizacje i obliczone dane analityczne.

Stworzone z myślą o wsparciu codziennego oceniania i długoterminowego monitorowania, umożliwiają nauczycielom wprowadzanie ocen według przedmiotu lub oceny i natychmiastowe generowanie podsumowań ocen lub map cieplnych.

🌟 Dlaczego pokochasz tę aplikację:

Śledź postępy każdego ucznia dzięki przejrzystym widokom — lista zawierająca szczegółowe informacje, tablica do grupowania wizualnego i tabela do analizy wyników

Automatycznie obliczaj oceny końcowe dzięki wbudowanej formule średniej

Eksportuj oceny do raportowania lub aktualizacji dla nadrzędnych jednym kliknięciem

Skorzystaj z etykiet „Ocena uczestnictwa” i „Miesięczna informacja zwrotna”, aby uchwycić mniej wymierne aspekty wyników

Zawiera filtry według klasy, semestru lub nazwiska ucznia, co ułatwia raportowanie dzięki wykresom postępów i raportom

🔑 Idealne dla: nauczycieli, administratorów szkół i trenerów akademickich, którzy chcą, aby dokumentacja akademicka była użyteczna, oraz wydziałów potrzebujących wspólnych dzienników ocen

16. Szablon ClickUp do śledzenia zadań domowych

Pobierz darmowy szablon Przesyłaj zadania domowe na czas dzięki szablonowi ClickUp Homework Tracker

Zadania domowe właśnie przeszły poważną modernizację. Szablon ClickUp Homework Tracker pomaga uczniom być na bieżąco z zadaniami z różnych przedmiotów, terminami i obciążeniem pracą.

Dzięki temu szablonowi nie musisz już martwić się o zapomniane terminy lub przytłaczające stosy zadań. Tworzy on płynny przepływ pracy, umożliwiający śledzenie terminów, zadań w toku i zadań już wykonanych. Szablon zawiera również kategoryzację według przedmiotów, integrację z kalendarzem i przypomnienia, dzięki czemu uczniowie mogą wyprzedzać terminy.

🌟 Dlaczego pokochasz tę aplikację:

Skorzystaj z pól niestandardowych, takich jak postęp realizacji, dodatkowe notatki i tematy, aby sprawdzić, na jakim etapie znajduje się każde zadanie

Dodaj szczegóły zadań, linki i zasoby bezpośrednio do każdego zadania, aby wszystko było w jednym miejscu

Ustawiaj przypomnienia i powtarzające się zadania dla cotygodniowej pracy i zapobiegaj przekraczaniu terminów dzięki etykietom wczesnego ostrzegania

Podziel duże zadania na mniejsze podzadania lub listy kontrolne, aby postępy były łatwiejsze do osiągnięcia

🔑 Idealne dla: uczniów uczących się wielu przedmiotów lub wszystkich, którzy szukają bardziej innowacyjnego sposobu na radzenie sobie z pracami domowymi bez stresu.

17. Szablon notatek Cornell w ClickUp

Pobierz darmowy szablon Twórz lepsze notatki i zapamiętywaj informacje dzięki szablonowi notatek ClickUp Cornell

Robienie notatek nie musi być uciążliwym obowiązkiem ani chaotyczną zbieraniną bazgrołów, które gubią się w natłoku innych spraw. Szablon notatek ClickUp Cornell oferuje przemyślane podejście do rejestrowania informacji, umożliwiając ich zrozumienie i zapamiętanie.

Zacznij od sporządzenia szczegółowych notatek, wyodrębnij z nich kluczowe idee lub wskazówki i podsumuj najważniejsze wnioski. Szablon zawiera próbkę notatek dotyczących takich przedmiotów, jak matematyka i programowanie, które pomogą Ci szybko rozpocząć pracę.

🌟 Dlaczego pokochasz tę aplikację:

Skorzystaj z sprawdzonego układu trzyczęściowego systemu Cornella: kolumna Cue na słowa kluczowe, kolumna Notatka na szczegółowe informacje i kolumna Summary na podsumowanie

Zwiększ swoją koncentrację, aktywnie angażując się w materiał

Dodaj multimedia lub linki obok kluczowych pojęć, aby wzbogacić kontekst

Rozpocznij sporządzanie notatek od przydatnych próbek dotyczących takich przedmiotów, jak nauki ścisłe, matematyka i podstawy programowania

🔑 Idealne dla: studentów, profesjonalistów i osób uczących się przez całe życie, które chcą w inteligentniejszy i bardziej przejrzysty sposób robić i przeglądać notatki.

📢 ClickUp Dokumenti, asystent nauczyciela: Pożegnaj się z rozproszonymi plikami i niekończącymi się zakładkami dzięki ClickUp Dokumenti. Łączy on Twoje pomysły, plany lekcji, notatki i projekty w jednym, spójnym obszarze roboczym. Współpracuj w czasie rzeczywistym, osadzaj multimedia, wykorzystuj AI do tworzenia szkiców, podsumowań i nie tylko oraz łącz połączone zadania bez opuszczania swojego cyklu pracy. Utrzymuj porządek, dostępność i gotowość do udostępniania wszystkiego, kiedy tylko tego potrzebujesz.

18. Szablon notatek z zajęć dla studentów ClickUp

Pobierz darmowy szablon Rób skuteczne notatki dzięki szablonowi ClickUp Class Notes for College Students Template

Szablon ClickUp Class Notes for College Students został zaprojektowany, aby pomóc studentom skupić się na tym, co najważniejsze: podsumowywaniu ważnych szczegółów, śledzeniu przydatnych zasobów i zapisywaniu pytań, które pomagają w głębszym zrozumieniu materiału.

Ten prosty, ale skuteczny szablon pozwala uporządkować notatki według kursu, semestru i sekcji, dzięki czemu wszystko jest łatwe do znalezienia. Możesz szybko dodawać podsumowania, linki do artykułów lub wideo oraz zaznaczać punkty, do których chcesz wrócić.

🌟 Dlaczego pokochasz tę aplikację:

Zapisuj i organizuj kluczowe informacje dotyczące zajęć, aby materiały do nauki były przejrzyste i skoncentrowane

Łatwo współpracuj z innymi, dzięki udostępnianiu notatek i spostrzeżeń w mgnieniu oka

Twórz przeszukiwalne, skategoryzowane notatki dotyczące wszystkich przedmiotów

Dodaj linki do zewnętrznych źródeł lub lektur bezpośrednio w sekcjach notatek

🔑 Idealne dla: studentów i korepetytorów, którzy chcą udoskonalić swoją naukę i dobrze zorganizować swoje notatki z zajęć.

🧠 Ciekawostka: Obecność AI w życiu studentów gwałtownie wzrosła! Aż 92% studentów korzysta z AI w 2025 r., w porównaniu z 66% w 2024 r.

Wykorzystaj w pełni każdą sesję korepetycji dzięki ClickUp

Szablony korepetycji stanowią podstawę do tworzenia spójnych, skutecznych i angażujących doświadczeń edukacyjnych.

Korzystając z dobrze zaprojektowanych szablonów ClickUp, korepetytorzy mogą usprawnić planowanie lekcji, precyzyjnie śledzić postępy uczniów i dostosowywać sesje do indywidualnych potrzeb.

Szablony te zmniejszają obciążenie administracyjne, dzięki czemu masz więcej czasu, aby skupić się na tym, co naprawdę ważne: pomaganiu uczniom w rozwoju i osiąganiu sukcesów.

Zarejestruj się bezpłatnie już dziś na ClickUp!