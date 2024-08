10 edukacyjnych narzędzi AI dla studentów w 2024 roku

Narzędzia AI dla studentów stają się nieodzowne, od wykorzystania mocy sztucznej inteligencji do udoskonalania niuansów pisania po uzyskiwanie natychmiastowych informacji zwrotnych na temat prezentacji.

A co najlepsze? Wiele z tych przełomowych Narzędzia do pisania AI nie są zarezerwowane tylko dla elit - są dostępne i niedrogie, co czyni je dobrodziejstwem dla organizacji non-profit i osób z ograniczonym budżetem.

Niezależnie od tego, czy chcesz tworzyć nienaganne eseje, czy też opanować sztukę komunikacji, zapoznaj się z 10 najlepszymi narzędziami opartymi na sztucznej inteligencji z 2024 roku, dostosowanymi do Twojego sukcesu akademickiego.

Czym są narzędzia AI dla studentów?

Narzędzia AI dla studentów odnoszą się do różnych programów i aplikacji, które wykorzystują sztuczną inteligencję do wspomagania, ulepszania lub usprawniania podróży akademickiej. W przeciwieństwie do konwencjonalnych narzędzi cyfrowych, narzędzia oparte na sztucznej inteligencji dostosowują, przewidują i personalizują doświadczenia edukacyjne w oparciu o indywidualne potrzeby i wzorce każdego ucznia.

Oto podział tego, co oferują:

Spersonalizowana nauka: Każdy uczeń jest wyjątkowy, a najlepsze narzędzie oparte na sztucznej inteligencji potrafi to rozpoznać. Dostosowują się do tempa, stylu uczenia się i preferencji każdego ucznia, aby dostarczać dostosowane treści, czy to w formie materiałów do czytania, quizów czy samouczków

Dostosuj wyniki, aby szybciej docierać do lepszych treści za pomocą repromptingu w ClickUp AI

Ulepszenia produktywności: Od organizowania harmonogramów nauki po ustawianie przypomnień o terminach zadań, narzędzia AI są wyposażone, aby pomóc uczniom w zarządzaniu czasem i organizacji, zapewniając, że będą na bieżąco z zadaniami akademickimi

Od organizowania harmonogramów nauki po ustawianie przypomnień o terminach zadań, narzędzia AI są wyposażone, aby pomóc uczniom w zarządzaniu czasem i organizacji, zapewniając, że będą na bieżąco z zadaniami akademickimi Interaktywna nauka: Narzędzia AI często wyposażone są w chatboty, wirtualnych asystentów i interaktywne platformy, które sprawiają, że nauka jest angażująca i dynamiczna, przełamując monotonię tradycyjnych metod nauki.

Narzędzia te zbierają i analizują dane w oparciu o wyniki ucznia, dając wgląd w mocne i słabe strony oraz potencjalne obszary rozwoju, pomagając w lepszym planowaniu akademickim Dostępność i integracja: Wiele narzędzi AI oferuje obecnie funkcje, które sprawiają, że nauka jest dostępna dla uczniów niepełnosprawnych. Od funkcji zamiany głosu na tekst po pomoce wizualne, sztuczna inteligencja zapewnia, że edukacja pozostaje integracyjna

Jak uczniowie mogą najlepiej wykorzystać sztuczną inteligencję

Sztuczna inteligencja może potencjalnie zmienić trajektorię uczenia się ucznia, ale kluczem jest skuteczne wykorzystanie jej mocy. Oto jak uczniowie mogą w pełni wykorzystać sztuczną inteligencję:

Wyznaczanie jasnych celów: Zacznij od jasnego zrozumienia tego, co chcesz osiągnąć, używającCele SMART. Czy chcesz poprawić swoje umiejętności pisania esejów, szukasz pomocy w rozwiązywaniu zadań matematycznych lub chcesz lepiej zorganizować swoją rutynę nauki?

Zacznij od jasnego zrozumienia tego, co chcesz osiągnąć, używającCele SMART. Czy chcesz poprawić swoje umiejętności pisania esejów, szukasz pomocy w rozwiązywaniu zadań matematycznych lub chcesz lepiej zorganizować swoją rutynę nauki? Połącz tradycyjne z technologicznym: Narzędzia AI oferują bezprecedensowe korzyści, ale są najbardziej skuteczne w połączeniu z tradycyjnymi metodami uczenia się. Na przykład, po otrzymaniu informacji zwrotnej od narzędzia do pisania opartego na sztucznej inteligencji, omów ją z nauczycielem lub rówieśnikiem, aby uzyskać dodatkowe informacje

Narzędzia AI oferują bezprecedensowe korzyści, ale są najbardziej skuteczne w połączeniu z tradycyjnymi metodami uczenia się. Na przykład, po otrzymaniu informacji zwrotnej od narzędzia do pisania opartego na sztucznej inteligencji, omów ją z nauczycielem lub rówieśnikiem, aby uzyskać dodatkowe informacje Zaangażuj się w interaktywną naukę: Korzystaj z interaktywnych platform opartych na sztucznej inteligencji, takich jak chatboty lub wirtualni nauczyciele. Platformy te zapewniają zaangażowanie w czasie rzeczywistym, dzięki czemu złożone tematy są łatwiejsze do zrozumienia i zapamiętania

Korzystaj z interaktywnych platform opartych na sztucznej inteligencji, takich jak chatboty lub wirtualni nauczyciele. Platformy te zapewniają zaangażowanie w czasie rzeczywistym, dzięki czemu złożone tematy są łatwiejsze do zrozumienia i zapamiętania Analizuj i adaptuj: Wiele narzędzi AI zapewnia oparty na danych wgląd w twoje wzorce uczenia się. Regularnie przeglądaj te analizy, aby zrozumieć swoje mocne strony i obszary wymagające uwagi

Wiele narzędzi AI zapewnia oparty na danych wgląd w twoje wzorce uczenia się. Regularnie przeglądaj te analizy, aby zrozumieć swoje mocne strony i obszary wymagające uwagi Zapewnienie prywatności danych: Podczas korzystania z dowolnego narzędzia AI, zwłaszcza tych wymagających danych osobowych lub dokumentacji akademickiej, należy upewnić się, że platforma szanuje prywatność użytkownika

Podczas korzystania z dowolnego narzędzia AI, zwłaszcza tych wymagających danych osobowych lub dokumentacji akademickiej, należy upewnić się, że platforma szanuje prywatność użytkownika Pozostań otwarty na informacje zwrotne: Jedną z cech charakterystycznych narzędzi AI jest natychmiastowa informacja zwrotna. Krytyka, sugestie lub rekomendacje dostarczane przez te narzędzia mają na celu poprawę umiejętności i zrozumienia

Jedną z cech charakterystycznych narzędzi AI jest natychmiastowa informacja zwrotna. Krytyka, sugestie lub rekomendacje dostarczane przez te narzędzia mają na celu poprawę umiejętności i zrozumienia Zachowaj ciekawość: Sztuczna inteligencja to fascynująca dziedzina o nieograniczonym potencjale. Zanurz się głęboko, poznaj jej zawiłości i bądź ciekawy, w jaki sposób uczenie maszynowe, sieci neuronowe lub przetwarzanie języka naturalnego mogą jeszcze bardziej usprawnić twoją akademicką podróż

10 najlepszych narzędzi edukacyjnych AI w 2024 roku

W 2024 roku krajobraz edukacyjny został przekształcony przez szereg zaawansowanych platform opartych na sztucznej inteligencji. Oto wyselekcjonowana lista 10 najlepszych narzędzi edukacyjnych AI, które przewodzą i rewolucjonizują doświadczenia edukacyjne uczniów na całym świecie.

Użyj ClickUp Brain, aby pisać szybciej i dopracowywać swoje teksty, odpowiedzi na e-maile i nie tylko

W stale ewoluującym krajobrazie narzędzi cyfrowych, ClickUp wyłonił się jako lider, nie tylko jako konwencjonalne narzędzie do zarządzania treścią narzędzie do zarządzania projektami dla studentów ale także jako potęga oparta na sztucznej inteligencji, dostosowana do sukcesu studentów. Łącząc najlepsze funkcje organizacyjne z umiejętnościami ClickUp Brain clickUp na nowo definiuje sposób, w jaki uczniowie podchodzą do zadań, projektów i współpracy grupowej.

Dzięki Oprogramowanie ClickUp do zarządzania projektami edukacyjnymi uczniowie mogą podzielić zadania na poszczególne etapy, co sprawia, że zniechęcające projekty są bardziej strawne, a następnie uszeregować te zadania w oparciu o pilność i ważność, dzięki czemu mogą skupić się na tym, co najważniejsze.

Narzędzia do współpracy ClickUp zmieniają zadania grupowe z obowiązku w radość dzięki edycji w czasie rzeczywistym, zaawansowanym funkcjom komentowania i ClickUp Chat. Narzędzia sztucznej inteligencji ClickUp oferują analizę produktywności, która sugeruje obszary wymagające poprawy i optymalizuje rutynę nauki.

AI Writer i AI Knowledge Manager w ClickUp mogą pomóc uczniom w szybkim podsumowaniu kluczowych informacji, co jest świetnym rozwiązaniem do analizowania artykułów naukowych lub uczenia się nowych tematów. Korzystając z AI Writer, uczniowie mogą również nauczyć się lepiej pisać. Mogą zobaczyć przykłady dobrego pisania i uzyskać inteligentne wskazówki dotyczące poprawy własnej pracy.

Krótko mówiąc, ClickUp to nie tylko kolejne narzędzie do zarządzania projektami; to holistyczna platforma AI dostosowana do unikalnych wymagań życia studenckiego. Wykorzystując potężnego AI Writera i inteligencję AI Knowledge Managera, studenci mogą utorować sobie drogę do doskonałości akademickiej i przyszłości płynnej realizacji projektów.

Najlepsze cechy ClickUp

Dzięki ClickUp Tasks studenci mogą organizować zadania, projekty i inne przedsięwzięcia akademickie w łatwe do zarządzania fragmenty

Automatyzować rutynowe zadania i konfigurować przepływy pracy w celu usprawnienia procesów

WszystkoDokumenty ClickUp, dyskusje i zadania znajdują się w jednym miejscu, eliminując konieczność przełączania się między wieloma aplikacjami

ClickUp płynnie integruje się z różnymi innymi narzędziami i platformami, z których często korzystają studenci, takimi jak Kalendarz Google, Dysk, a nawetaplikacje do robienia notatek* W zależności od preferencji studenta, może on wizualizować zadania i projekty jako listę, na tablicy w stylu Kanban lub w kalendarzu, oferując elastyczność w stylach zarządzania projektami

Monitorowanie czasu spędzonego na różnych zadaniach lub projektach w celu zapewnienia efektywnej alokacji czasu

Nigdy nie przegapisz terminu dzięki solidnemu systemowi przypomnień ClickUp. Dodatkowo, zorganizuj się dziękiHarmonogram zajęć i szablon analizy czasu ClickUp* Dzięki ulepszeniom sztucznej inteligencji, ClickUp dostosowuje się do wzorca pracy studenta, oferując spersonalizowane sugestie i spostrzeżenia

Ograniczenia ClickUp

Niektórzy użytkownicy wspomnieli, że chociaż ClickUp jest solidny i bogaty w funkcje, może początkowo wydawać się przytłaczający, szczególnie dla osób nowych w narzędziach do zarządzania projektami

Podczas gdy interfejs ClickUp na komputery stacjonarne jest powszechnie doceniany, kilku użytkowników zwróciło uwagę, że korzystanie z aplikacji mobilnej mogłoby być bardziej usprawnione

Ceny ClickUp

Darmowy na zawsze

Nieograniczony : $7/miesiąc za użytkownika

: $7/miesiąc za użytkownika Biznes : $12/miesiąc na użytkownika

: $12/miesiąc na użytkownika Przedsiębiorstwo : Kontakt w sprawie cen

: Kontakt w sprawie cen ClickUp Brain: Dostępny we wszystkich płatnych planach za $5/członka przestrzeni roboczej/miesiąc

Oceny i recenzje ClickUp

G2 : 4.7/5 (2,000+ recenzji)

: 4.7/5 (2,000+ recenzji) Capterra: 4.7/5 (2,000+ recenzji)

2. Quillbot

przez Quillbot W czasach, w których wyraźna, jasna i precyzyjna komunikacja jest najważniejsza, QuillBot wyłania się jako latarnia morska dla studentów. Rewolucyjny Narzędzie AI do robienia notatek quillBot został specjalnie zaprojektowany, aby poprawić jakość i wszechstronność pisanych treści.

Jego intuicyjny interfejs i zaawansowane algorytmy sprawiają, że jest on niezbędny dla studentów dążących do doskonałości w pisaniu.

QuillBot działa jak druga para oczu, pomagając studentom udoskonalić i podnieść standard ich pisemnych zadań oraz zapewniając, że zrobią najlepsze wrażenie. Studenci mogą znacznie przyspieszyć proces edycji i korekty dzięki natychmiastowym sugestiom i poprawkom, oszczędzając cenny czas.

Wiedząc, że ich praca została sprawdzona i ulepszona przez zaawansowane narzędzie oparte na sztucznej inteligencji, studenci mogą śmiało przesyłać swoje zadania.

Z biegiem czasu, gdy uczniowie stale angażują się w sugestie QuillBot, mogą organicznie poprawić swoje umiejętności pisania i zinternalizować lepsze nawyki pisania. Dzięki połączeniu zaawansowanych funkcji i przyjaznej dla użytkownika konstrukcji, nie jest zaskoczeniem, że wiele osób w środowisku akademickim uważa Quillbot za niezbędny atut w swoim zestawie narzędzi do pisania.

Najlepsze funkcje Quillbot

QuillBot oferuje poręczne rozszerzenie przeglądarki i płynnie integruje się z platformami takimi jak Dokumenty Google i Microsoft Word

Uczniowie mogą wprowadzać zdania lub akapity i otrzymywać alternatywne wersje, które zachowują oryginalne znaczenie, ale używają innych sformułowań

QuillBot oferuje wiele trybów, w tym Standard, Fluency, Creative i inne, zaspokajając różne potrzeby związane z pisaniem. Każdy tryb zapewnia inne podejście do treści, pozwalając uczniom znaleźć ton i styl, który najlepiej pasuje do ich pracy.

QuillBot może sugerować synonimy dla określonych słów, pomagając uczniom w dywersyfikacji ich słownictwa i zwiększając bogactwo ich treści

Oprócz restrukturyzacji zdań, QuillBot oferuje sugestie dotyczące poprawiania błędów gramatycznych i zwiększania płynności zdań, zapewniając, że praca uczniów jest zarówno dokładna, jak i precyzyjna

Ograniczenia Quillbot

Chociaż QuillBot jest biegły w parafrazowaniu, zdarzają się przypadki, w których może nie w pełni uchwycić lub zachować zniuansowany kontekst określonych zdań, co prowadzi do sugestii, które mogą być nietrafione. Z tego powodu niektórzy ludzie mogą preferowaćAlternatywa dla Quillbota* QuillBot oferuje zarówno wersję darmową, jak i premium. Niektórzy studenci zauważyli, że darmowa wersja, choć przydatna, ma ograniczenia dotyczące liczby słów i dostępu do wszystkich funkcji. Może to wymagać aktualizacji dla tych, którzy wymagają intensywnego użytkowania.

Czasami QuillBot może skłaniać się ku niektórym synonimom lub frazom bardziej niż innym, co prowadzi do potencjalnego powtarzania słownictwa, jeśli nie zostanie dwukrotnie sprawdzone

W przypadku bardzo skomplikowanych lub specjalistycznych zdań, zwłaszcza tych związanych z określonymi tematami akademickimi lub naukowymi, QuillBot może czasami mieć trudności z zapewnieniem satysfakcjonującego przeformułowania

Ceny Quillbota

Darmowy

Premium: $19.95/miesiąc za użytkownika

Oceny i recenzje Quillbot

G2: N/A

N/A Capterra: 4.6/5 (ponad 100 recenzji)

3. Gradescope

przez Gradescope Ocenianie i ocenianie, tradycyjnie czasochłonne i często subiektywne, zostały poddane liftingowi XXI wieku wraz z wprowadzeniem Gradescope. Ta platforma wspomagana sztuczną inteligencją została specjalnie zaprojektowana, aby usprawnić proces oceniania dla instruktorów i zapewnić cenne informacje zwrotne dla uczniów.

Dzięki szczegółowe rubryki używane w Gradescope, uczniowie wyraźnie rozumieją, w jaki sposób są oceniani, minimalizując subiektywność i promując sprawiedliwość. Ponieważ instruktorzy mogą oceniać podobne odpowiedzi w partiach, uczniowie mają zapewnioną spójną informację zwrotną, nawet w dużych klasach.

Wydajność Gradescope oznacza, że instruktorzy mogą szybciej oceniać zadania, co prowadzi do szybszej informacji zwrotnej dla studentów. Bezpośrednie adnotacje na zadaniach pozwalają uczniom dokładnie zobaczyć, gdzie się wyróżnili lub gdzie potrzebują poprawy, ułatwiając lepsze zrozumienie i rozwój.

Gradescope, dzięki połączeniu sztucznej inteligencji i projektowania zorientowanego na użytkownika, zmienia krajobraz ocen akademickich. Dla studentów nie chodzi tylko o otrzymywanie ocen, ale o uzyskanie jaśniejszego, bardziej przejrzystego wglądu w ich postępy w nauce i obszary rozwoju.

Najlepsze cechy Gradescope

Gradescope umożliwia instruktorom tworzenie szczegółowych rubryk, zapewniając, że kryteria oceniania są spójne i przejrzyste. Po ustawieniu rubryki dla konkretnej odpowiedzi można ją zastosować do podobnych odpowiedzi, przyspieszając proces

Platforma zapewnia łatwy w użyciu interfejs, w którym można skanować i przesyłać zadania. Obsługuje różne formaty, dzięki czemu jest wszechstronna dla różnych rodzajów ocen

Instruktorzy mogą przekazywać konkretne informacje zwrotne i adnotacje bezpośrednio na przesłanych pracach

Gradescope może analizować zadania w celu wykrycia potencjalnych podobieństw do innych zgłoszeń, pomagając zachować integralność akademicką

Gradescope może płynnie integrować się z popularnymi platformami LMS, zapewniając studentom łatwy dostęp do ocen i informacji zwrotnych

Ograniczenia Gradescope

Dla nauczycieli niezaznajomionych z platformą, konfigurowanie zadań i rubryk w Gradescope może początkowo zająć trochę czasu. Wymaga to zrozumienia unikalnej metodologii oceniania i interfejsu platformy

Jeśli pisemne odpowiedzi uczniów (w przypadku zeskanowanych zadań) nie są jasne lub czytelne, platforma może mieć trudności z ich prawidłową identyfikacją i kategoryzacją, co może czasami wpływać na proces oceniania

Chociaż ocenianie wspomagane przez sztuczną inteligencję Gradescope jest rewolucyjne, działa najlepiej w przypadku określonych typów pytań. Bardziej subiektywne lub otwarte odpowiedzi mogą nie skorzystać tak bardzo z funkcji oceniania wsadowego

Chociaż Gradescope dąży do integracji z wieloma systemami zarządzania nauczaniem, mogą pojawić się sporadyczne problemy z synchronizacją lub rozbieżności, wymagające ręcznej interwencji

Cennik Gradescope

Podstawowy: $1/miesiąc za użytkownika

$1/miesiąc za użytkownika Team: $3/miesiąc za użytkownika

$3/miesiąc za użytkownika Solo: $3/miesiąc za użytkownika

Oceny i recenzje Gradescope

G2: 4.1/5 (6+ recenzji)

4.1/5 (6+ recenzji) Capterra: 4.7/5 (3+ recenzji)

Check out these Narzędzia kalendarza AI !

4. Otter.ai

przez Otter.ai W dzisiejszym szybko zmieniającym się świecie akademickim, w którym wykłady, seminaria i dyskusje grupowe są normą, posiadanie narzędzia do przechwytywania, transkrypcji i analizy treści mówionych może być nieocenione. Oto Otter.ai, najnowocześniejsza usługa transkrypcji oparta na sztucznej inteligencji, która zmieniła zasady gry dla niezliczonej liczby studentów.

Konwertując mowę na tekst w czasie rzeczywistym, Otter.ai nie tylko transkrybuje; zmienia sposób interakcji uczniów z treściami słuchowymi. Dzięki Otter.ai studenci mogą uchwycić każde słowo wykładu, upewniając się, że żaden ważny szczegół nie zostanie pominięty. Bez presji związanej z robieniem notatek, studenci mogą być bardziej obecni podczas wykładów, koncentrując się na zrozumieniu i internalizacji treści.

Transkrypcje mogą być cenną pomocą w nauce, pomagając uczniom w skuteczniejszym przeglądaniu i poprawianiu treści kursu. W przypadku studentów niepełnosprawnych lub niebędących rodzimymi użytkownikami języka, posiadanie pisemnej transkrypcji może znacznie poprawić zrozumienie.

Otter.ai wyróżnia się jako znakomite narzędzie sztucznej inteligencji, doskonale przygotowane do zaspokajania różnorodnych potrzeb studentów. Niezależnie od tego, czy chodzi o powracanie do złożonych tematów wykładów, współpracę nad projektami grupowymi, czy też zapewnienie, że żadne słowo nie zostanie pominięte, Otter.ai jest niezawodnym towarzyszem studenta w podróży akademickiej.

Najlepsze cechy Otter.ai

Otter.ai może transkrybować wykłady, spotkania i rozmowy w czasie rzeczywistym, pozwalając studentom skupić się na słuchaniu i angażowaniu się, a nie na gorączkowym robieniu notatek

Nawet w ustawieniach grupowych platforma może identyfikować i rozróżniać różnych mówców, zapewniając, że transkrypcje są jasne i uporządkowane

Transkrypcje można łatwo przeszukiwać, dzięki czemu studenci mogą szybko zlokalizować określone tematy, frazy lub sekcje wykładu

Otter.ai może integrować się z różnymi platformami, takimi jak Zoom, aby bezpośrednio transkrybować wykłady i spotkania online

Narzędzie pozwala użytkownikom dodawać niestandardowe słownictwo, zapewniając dokładną transkrypcję żargonu branżowego lub tematycznego

Transkrypcje są bezpiecznie przechowywane w chmurze, dzięki czemu są łatwo dostępne z dowolnego urządzenia

Studenci mogą bez wysiłku udostępniać swoje transkrypcje rówieśnikom, dzięki czemu wspólne sesje nauki lub projekty grupowe są bardziej wydajne

Ograniczenia Otter.ai

Mimo że Otter.ai jest jednym z najlepszych w swojej dziedzinie, żadna usługa transkrypcji nie jest bezbłędna. Błędna wymowa, silny akcent lub hałas w tle mogą czasami prowadzić do błędów transkrypcji

W przypadku transkrypcji w czasie rzeczywistym kluczowe znaczenie ma stabilne połączenie internetowe. Słabe lub zmienne połączenie może zakłócić działanie usługi

Chociaż darmowa wersja jest przydatna, ma miesięczny limit transkrypcji, który może być ograniczający dla studentów z dużym zużyciem

Cennik Otter.ai

Podstawowy : Darmowa

: Darmowa Pro : $10/miesiąc za użytkownika

: $10/miesiąc za użytkownika Business : $20/miesiąc na użytkownika

: $20/miesiąc na użytkownika Przedsiębiorstwo: Skontaktuj się z Otter.ai w sprawie cen

Oceny i recenzje Otter.ai

G2: 4.0/5 (ponad 100 opinii)

4.0/5 (ponad 100 opinii) Capterra: 4.5/5 (ponad 60 opinii)

5. Knowji

przez Knowji W dziedzinie nauki języków obcych i wzbogacania słownictwa, Knowji wyróżnia się jako świecąca gwiazda. Ta oparta na sztucznej inteligencji aplikacja łączy w sobie mocne strony kognitywistyki, zasad pedagogicznych i najnowocześniejszej technologii, oferując wyjątkowe doświadczenie edukacyjne.

Dostosowana specjalnie dla studentów, Knowji stara się przekształcić często zniechęcające zadanie budowania słownictwa w angażujące i produktywne przedsięwzięcie. Dzięki wizualnym mnemonikom i powtarzaniu w odstępach, Knowji zapewnia, że słownictwo jest przyswajane i zachowywane na dłuższą metę.

Interaktywny interfejs aplikacji oraz bogata zawartość wizualna i dźwiękowa sprawiają, że nauka słownictwa jest bardziej angażująca i mniej żmudna. Adaptowalność oparta na sztucznej inteligencji zapewnia, że uczniowie nie są przytłoczeni ani zbyt mało wymagający, dzięki czemu ich nauka jest bardziej efektywna i satysfakcjonująca.

Dzięki zdaniom kontekstowym uczniowie lepiej rozumieją, w jaki sposób każde słowo pasuje do codziennego języka.

Knowji to nie tylko kolejna aplikacja do nauki słownictwa; to holistyczny ekosystem edukacyjny. Dzięki połączeniu technologii AI, zasad kognitywistyki i wiedzy pedagogicznej, Knowji pozycjonuje się jako niezastąpione narzędzie dla uczniów, którzy chcą poszerzyć swoje horyzonty językowe.

Najlepsze cechy Knowji

Funkcje audio wzbudzają zaufanie uczniów, zapewniając im prawidłową wymowę nowych słów

Funkcje śledzenia postępów uczniów pozwalają im ustalać i osiągać cele w zakresie słownictwa, dając im wyraźne poczucie kierunku i osiągnięć

W oparciu o indywidualne postępy i wyniki uczniów, algorytmy sztucznej inteligencji Knowji dostosowują się, aby zapewnić uczniom dostosowane treści, zapewniając im zawsze wyzwanie na odpowiednim poziomie

Aby zapewnić kontekst, słowa są połączone z przykładowymi zdaniami, pomagając uczniom zrozumieć ich praktyczne zastosowanie

Knowji wykorzystuje zasady powtarzania w odstępach, prezentując słowa w optymalnych odstępach czasu, aby zapewnić długoterminową retencję

Ograniczenia Knowji

Listy słownictwa Knowji są dostosowane do określonych grup wiekowych i przygotowań do egzaminów. Niektórzy użytkownicy mogą potrzebować bardziej zaawansowanych lub zróżnicowanych list słów, zwłaszcza do specjalistycznego użytku akademickiego lub zawodowego

Aplikacja w dużym stopniu opiera się na mnemotechnikach wizualnych i wskazówkach słuchowych. Uczniowie, którzy nie korzystają z tych stylów nauki, mogą uznać inne metody za bardziej skuteczne

Bogata zawartość wizualna i dźwiękowa, choć korzystna dla nauki, może zużywać znaczną ilość pamięci urządzenia, zwłaszcza jeśli pobierane są listy zawierające wiele słów

Brak wersji na komputery stacjonarne

Ceny Knowji

Zależy od modułu. Odwiedź Apple Store lub Google Play Store, aby uzyskać informacje o cenach

Oceny i recenzje Knowji

G2: NIE DOTYCZY

NIE DOTYCZY Capterra: N/A

6. OpenAI

przez OpenAI W tętniącym życiem świecie sztucznej inteligencji, OpenAI wyłania się jako jeden z czołowych liderów branży. Dzięki swojemu zaangażowaniu w zapewnienie, że sztuczna inteligencja ogólna (AGI) przyniesie korzyści całej ludzkości, OpenAI wydała pakiet narzędzi i platform o ogromnym potencjale dla aren akademickich.

Oferta OpenAI może być rewolucyjna dla studentów, zapoczątkowując nową erę badań, zrozumienia i rozpowszechniania wiedzy. Obszerna biblioteka artykułów naukowych i badań OpenAI służy jako cenny rezerwuar wiedzy dla studentów.

Modele językowe, takie jak GPT, mogą pomóc w redagowaniu, edytowaniu, a nawet burzy mózgów, zwiększając możliwości uczniów w zakresie pisania i badań.

OpenAI to nie tylko nazwa w branży sztucznej inteligencji; to latarnia morska postępów studentów, innowacji i odpowiedzialnego rozwoju. Dla studentów jest to doskonała okazja, aby stać się częścią rewolucji AI, zapewniając im wyposażenie, oświecenie i wzmocnienie pozycji w obliczu wyzwań i możliwości jutra.

Najlepsze cechy OpenAI

Przetwarzanie języka naturalnego ułatwia uczniom uzyskanie odpowiedzi po prostu poprzez wpisanie pytania

Uczniowie mogą używać Dall-E do tworzenia grafiki do swoich prezentacji

OpenAI może dostosować swój ton, język i strukturę zdań do poziomu zrozumienia tematu przez ucznia

Ograniczenia OpenAI

Mimo że OpenAI kładzie nacisk na etyczną sztuczną inteligencję, studenci muszą być ostrożni i wyedukowani w zakresie potencjalnego niewłaściwego wykorzystania tak potężnych narzędzi, zwłaszcza w środowisku akademickim, aby zapobiec plagiatowi lub fałszywym prezentacjom

Niektóre zaawansowane modele OpenAI, takie jak większe wersje GPT, wymagają znacznych zasobów obliczeniowych do szkolenia, co może być poza zasięgiem przeciętnego studenta

Ceny OpenAI

Zależy od używanego modelu i liczby wyprodukowanych słów. Odwiedź OpenAI, aby uzyskać informacje o cenach

Oceny i recenzje OpenAI

G2: 4.7/5 (ponad 300 recenzji)

4.7/5 (ponad 300 recenzji) Capterra: 4.4/5 (ponad 20 recenzji)

7. Audiopen.ai

przez Audiopen.ai Poruszając się w erze cyfrowej, studenci konsekwentnie poszukują narzędzi usprawniających proces uczenia się i zwiększających produktywność. Oto Audiopen.ai - przełomowe rozwiązanie AI, które w magiczny sposób przekształca notatki głosowe w dopracowany, gotowy do publikacji tekst. Niezależnie od tego, czy jesteś studentem przygotowującym pracę naukową, zastanawiającym się nad trudnym tematem eseju, czy po prostu burzą mózgów, Audiopen.ai jest tutaj, aby na nowo zdefiniować twoje doświadczenie w tworzeniu treści.

Korzystając z Audiopen.ai, możesz tworzyć dokumenty, notatki i e-maile w ułamku zwykłego czasu, zwiększając produktywność. Narzędzie ułatwia przejście od niejasnych pomysłów do spójnego, gotowego do publikacji tekstu bez wysiłku.

Możliwość dostosowania narzędzia do indywidualnych stylów pisania zapewnia, że wyniki odzwierciedlają autentyczny głos użytkownika. Niezależnie od tego, czy chodzi o werbalizację wiadomości e-mail, tekstu czy wpisu na blogu, Audiopen.ai to kompleksowe rozwiązanie.

Najlepsze cechy Audiopen.ai

Dzięki tagowaniu notatki są zawsze dostępne i dobrze zorganizowane

Wielojęzyczna funkcja zapewnia, że osoby niebędące rodzimymi użytkownikami języka angielskiego mogą w równym stopniu korzystać z aplikacji

Dodaj swoje specyficzne słownictwo - idealne dla rzeczowników własnych lub terminów akademickich

Niezależnie od tego, czy zależy Ci na swobodnej atmosferze wiadomości e-mail, czy też na krystalicznie czystej precyzji, Audiopen.ai może dostosować swój styl pisania. Dostępna jest nawet opcja spersonalizowanego stylu, który odzwierciedla Twój unikalny głos

Sztuczna inteligencja została zaprojektowana tak, aby wyeliminować słowa wypełniające, powtarzające się frazy i wszelkie niespójne segmenty, zapewniając zwięzłe i znaczące treści

Dostępność aplikacji internetowej i mobilnej zapewnia łatwy dostęp z dowolnego urządzenia, w dowolnym czasie

Jest dostarczany z poręcznymRozszerzenie AI Chrome Ograniczenia Audiopen.ai

Czas transkrypcji w darmowej wersji może wydawać się ograniczający

Jest to bardzo nowa aplikacja, więc nadal występują pewne błędy. Deweloper reaguje jednak na prośby o funkcje i obawy

Cennik Audiopen.ai

Bezpłatna

Cena: 75 USD/rok za użytkownika

Oceny i recenzje Audiopen.ai

G2 : N/A

: N/A Capterra: N/A

8. Brainly

przez Brainly Brainly jest czymś w rodzaju akademickiego Reddita. Zasilana przez studentów, ekspertów i pracowników naukowych z całego świata baza danych zawiera obecnie ponad 250 milionów odpowiedzi na każde pytanie pod słońcem.

Opracowane we współpracy z technologią GPT-4 firmy OpenAI, najnowsze możliwości sztucznej inteligencji Brainly wykorzystują ogromną bazę wiedzy, aby zapewnić bardziej dynamiczną, dostosowaną i wydajną podróż edukacyjną.

Ulepszone funkcje Brainly sprawiają, że narzędzia do nauki oparte na sztucznej inteligencji są wygodnie dostępne, umożliwiając uczniom szukanie pomocy w odrabianiu prac domowych, wzbogacanie zrozumienia przedmiotu i wypełnianie luk w wiedzy w klasie.

Misja Brainly jest jasna: wzmocnić zrozumienie i przyspieszyć naukę w tej dynamicznej erze cyfrowej.

Najlepsze funkcje Brainly

Uczniowie mogą teraz wybrać funkcję "Uprość", aby uzyskać proste wyjaśnienia lub "Rozwiń", aby uzyskać bardziej szczegółowy podział tematów. Pozwala to uczniom dostosować głębokość nauki do ich indywidualnych potrzeb

Uczniowie mogą teraz zadawać dodatkowe pytania lub prosić o szczegółowe wyjaśnienia dotyczące poprzednich odpowiedzi

Aby zapewnić wiarygodność informacji, Brainly zawiera moderatorów-ekspertów, którzy nadzorują jakość treści

Oprócz znajdowania odpowiedzi, Brainly zapewnia uczniom platformę do dyskusji, debat i pogłębiania tematów z rówieśnikami z całego świata

Aby zachęcić do uczestnictwa i konsekwentnej nauki, Brainly zawiera elementy grywalizacji, takie jak punkty i rangi

Funkcja wyszukiwania Brainly wykorzystuje sztuczną inteligencję do dostarczania najbardziej trafnych odpowiedzi, dzięki czemu poszukiwanie informacji jest wydajne

Ograniczenia Brainly

Ponieważ znaczna część treści Brainly jest generowana przez użytkowników, mogą występować sporadyczne rozbieżności w jakości i dokładności odpowiedzi. Chociaż platforma stosuje moderację, ogromna liczba wypowiedzi może prowadzić do prześlizgnięcia się niektórych nieprawidłowych lub nieoptymalnych odpowiedzi

Mimo że Brainly działa w wielu językach i regionach, jakość treści może czasami różnić się w tych językach, co prowadzi do rozbieżności w informacjach dostępnych dla uczniów z różnych krajów

Niektóre funkcje premium Brainly znajdują się za płatną zaporą, która może nie być dostępna dla wszystkich uczniów

Cennik Brainly

Darmowy

Plus: $24/rok za użytkownika

Oceny i recenzje Brainly

G2: 4.0/5 (ponad 13 opinii)

4.0/5 (ponad 13 opinii) Capterra: 4.6/5 (ponad 20 recenzji)

9. Smart Sparrow

przez Inteligentny wróbel Zakorzeniona w misji tworzenia niezrównanych cyfrowych doświadczeń edukacyjnych, Smart Sparrow specjalizuje się w adaptacyjnych, symulacyjnych i gamifikowanych środowiskach edukacyjnych. Są partnerami w urzeczywistnianiu wizji, oferując usługi od doradztwa strategicznego po tworzenie oprogramowania na zamówienie.

Smart Sparrow w unikalny sposób łączy moc sztucznej inteligencji z elegancją projektowania. Edytowalne szablony i obszerna biblioteka komponentów zapewniają, że projektowanie bogatych wizualnie, interaktywnych materiałów szkoleniowych jest dziecinnie proste.

Dzięki szczegółowym uprawnieniom użytkowników można współpracować przy tworzeniu materiałów szkoleniowych z rówieśnikami, współpracownikami i zewnętrznymi dostawcami.

Niezależnie od tego, czy wdrażasz za pośrednictwem preferowanego systemu zarządzania nauczaniem, czy korzystasz z platformy Smart Sparrow, elastyczność jest dostępna na każdym kroku. Dodatkowo, dzięki synchronizacji dziennika ocen, śledzenie staje się łatwiejsze.

Smart Sparrow to nie tylko kolejna platforma e-learningowa; to ruch w kierunku bardziej spersonalizowanej, angażującej i innowacyjnej technologii edukacyjnej. Dzięki niezliczonym funkcjom i silnemu naciskowi na doświadczenie użytkownika, naprawdę ucieleśnia przyszłość cyfrowego uczenia się.

Najlepsze funkcje Smart Sparrow

Platforma oferuje narzędzie autorskie WYSIWYG (What You See Is What You Get), umożliwiające nauczycielom i uczniom tworzenie oszałamiających i wpływowych doświadczeń e-learningowych bez wysiłku

Dzięki zaawansowanej edycji tekstu, importowi multimediów o wysokiej wierności i niestandardowemu CSS, potencjał personalizacji jest nieograniczony

Wbudowana analityka i raporty wykraczają poza zwykłe oceny, oferując dogłębny wgląd we wzorce uczenia się uczniów, wskazując obszary problemowe i rozumiejąc, w jaki sposób uczniowie poruszają się po treściach i wchodzą z nimi w interakcję

Od przeciągania i upuszczania elementów, wybierania z szerokiej gamy interaktywnych komponentów i dostosowywania planów lekcji, Smart Sparrow zapewnia płynną cyfrową podróż

Twórz spersonalizowane plany lekcji, które pokochają uczniowie. Importuj bogate symulacje, zadania i aktywności, które zachęcają uczniów do aktywnego zaangażowania

Ograniczenia Smart Sparrow

Szeroki wachlarz funkcji i opcji dostosowywania może być początkowo przytłaczający dla użytkowników niezaznajomionych z narzędziami do tworzenia e-learningu. Nauczyciele, zwłaszcza ci mniej obeznani z technologią, mogą potrzebować trochę czasu, aby wygodnie poruszać się po platformie i zmaksymalizować jej potencjał

Chociaż Smart Sparrow oferuje możliwości integracji z LMS, użytkownicy mogą napotkać sporadyczne czkawki lub problemy z kompatybilnością podczas synchronizacji z niektórymi systemami zarządzania nauczaniem

W zależności od budżetu instytucji, zakres funkcji i zaawansowanych możliwości może być dostępny w cenie, która może stanowić wyzwanie dla mniejszych instytucji lub indywidualnych nauczycieli

Chociaż platforma jest przystosowana do urządzeń mobilnych i tabletów, korzystanie z niej na tych urządzeniach może nie zawsze być tak płynne lub intuicyjne, jak na komputerze stacjonarnym, zwłaszcza podczas uzyskiwania dostępu do bardziej złożonych symulacji lub działań

Ceny Smart Sparrow

Do 5 uczestników: Bezpłatnie

Bezpłatnie Do 100 uczestników: 15 USD/użytkownika za kurs

15 USD/użytkownika za kurs Do 500 uczestników: 12 USD/użytkownika za kurs

12 USD/użytkownika za kurs Ponad 500 uczestników: Skontaktuj się ze Smart Sparrow w sprawie cen

Oceny i recenzje Smart Sparrow

G2: N/A

N/A Capterra: N/A

10. Wolfram Alpha

przez Wolfram Alpha Wraz z pojawieniem się narzędzi cyfrowych, krajobraz edukacyjny doświadczył zmiany paradygmatu. Wśród mnóstwa zasobów internetowych, Wolfram Alpha wyróżnia się jako niezrównany silnik wiedzy obliczeniowej.

Zaprojektowany, aby służyć zarówno studentom, jak i profesjonalistom, wykracza poza proste wyszukiwanie, oferując odpowiedzi na złożone pytania z wielu dziedzin. Wolfram Alpha wyróżnia się unikalnym podejściem do wyszukiwania online. W przeciwieństwie do tradycyjnych wyszukiwarek, które pobierają strony internetowe zawierające możliwe odpowiedzi, Wolfram Alpha oblicza odpowiedzi w locie. Oznacza to, że studenci otrzymują bezpośrednie i precyzyjne odpowiedzi na konkretne pytania, od równań matematycznych po dane historyczne.

Niezależnie od tego, czy jesteś miłośnikiem historii, początkującym fizykiem, czy entuzjastą matematyki, Wolfram Alpha jest dla Ciebie. Obejmuje ona matematykę, nauki ścisłe, inżynierię, geografię, historię i muzykę. Zamiast oferować tylko odpowiedzi, Wolfram Alpha często dostarcza dodatkowych informacji i powiązanych tematów, zachęcając uczniów do dalszego odkrywania i zaspokajania swojej ciekawości.

Wolfram Alpha to coś więcej niż tylko wyszukiwarka. To towarzysz ucznia w podróży po wiedzę. Jego sprawność obliczeniowa i obszerna baza wiedzy zapewniają, że uczniowie nie tylko szukają, ale naprawdę rozumieją.

Najlepsze funkcje Wolfram Alpha

Silnik rozumie język naturalny, co oznacza, że uczniowie nie muszą formułować pytań w określonym formacie technicznym

Dzięki dedykowanym aplikacjom dla systemów iOS i Android, ten wirtualny asystent nauki nie ogranicza się do komputera stacjonarnego. Czy to w autobusie, czy w kawiarni, studenci mogą mieć ogromną moc obliczeniową Wolfram Alpha w swojej kieszeni

Liczby i dane ożywają dzięki dynamicznym możliwościom wizualizacji Wolfram Alpha. Wykresy, diagramy i inne wizualne reprezentacje pomagają uczniom w bardziej intuicyjnym zrozumieniu złożonych pojęć.

Dla uczniów zmagających się z problemami matematycznymi, Wolfram Alpha nie tylko dostarcza odpowiedzi, ale może również pokazać krok po kroku rozwiązanie, pomagając w zrozumieniu i nauce

Ograniczenia Wolfram Alpha

Podczas gdy Wolfram Alpha radzi sobie z szerokim zakresem pytań, istnieje krzywa uczenia się związana z formułowaniem złożonych zapytań w celu uzyskania pożądanego rezultatu

Może to nie być narzędzie do subiektywnych tematów, pytań opartych na opiniach lub obszarów wymagających ludzkiej oceny

W przypadku wysoce wyspecjalizowanych pytań akademickich lub badawczych platforma może czasami dostarczać bardziej uogólnionych odpowiedzi, które mogą nie zagłębiać się w niuanse, których może szukać student lub badacz

Cennik Wolfram Alpha

Podstawowy: Darmowy

Darmowy Pro: $7.25/miesiąc za użytkownika

$7.25/miesiąc za użytkownika Pro Premium: $12/miesiąc na użytkownika

Oceny i recenzje Wolfram Alpha

G2: 4.7/5 (3+ recenzji)

(3+ recenzji) Capterra: 4.6/5 (ponad 100 recenzji)

ClickUp: Zaliczanie testów jako najlepsze narzędzie AI dla studentów

ClickUp oferuje zestaw funkcji zaprojektowanych specjalnie w celu dostosowania się do dynamicznego charakteru życia studenckiego. Od projektów grupowych po terminy prac dyplomowych, ClickUp jest cichym cyfrowym asystentem, którego każdy student chciałby mieć wcześniej. Jego oparte na sztucznej inteligencji spostrzeżenia pomagają studentom ustalać priorytety, optymalizować i wizualizować ich akademicką podróż, zapewniając, że wszystko przebiega płynnie.

Podczas gdy poruszaliśmy się po różnych niesamowitych narzędziach AI, które obiecują zrewolucjonizować edukację, ClickUp wyróżnia się o klasę. Nie dlatego, że twierdzi, że robi wszystko, ale dlatego, że spełnia swoją obietnicę, zapewniając uczniom wyposażenie, wzmocnienie pozycji i stałą przewagę w ich akademickiej podróży.

W miarę upływu roku szkolnego i pojawiających się wyzwań, uczniowie mogą spać spokojnie, wiedząc, że dzięki ClickUp już zapewnili sobie A+ w zakresie gotowości.