Jak korzystać z AI dla uczniów (przypadki użycia i narzędzia)

Jutro trzeba napisać referat. Zaczynasz szukać informacji i zanim się zorientujesz, minęły trzy godziny, masz otwartych 27 zakładek i w jakiś sposób skończyłeś czytając o teorii spiskowej na temat tego, dlaczego gołębie nie są prawdziwe.

Badania naukowe mogą być czarną dziurą rozpraszającą uwagę, ale AI może pomóc ci pozostać na dobrej drodze, znajdując wiarygodne źródła, podsumowując kluczowe informacje, a nawet skutecznie organizując swoje pomysły.

*Ale jak wykorzystać AI do zrobienia większego obciążenia pracą bez pomijania istotnych szczegółów?

W tym wpisie na blogu zbadamy, jak wykorzystać AI dla studentów, aby nauka była nieco mniej stresująca. 📚

60-sekundowe podsumowanie AI pomaga uczniom usprawnić naukę, zachować porządek i zwiększyć efektywność uczenia się. Oto jak najlepiej wykorzystać AI w edukacji: Uczenie się poprzez interaktywne doświadczenia: Dostosuj grywalizowane lekcje do poziomu umiejętności i spraw, by proces nauki był angażujący

Tworzenie spersonalizowanych planów nauki: Analizuj postępy i generuj niestandardowe harmonogramy, aby skupić się na słabszych obszarach

Ulepszanie pisania z pomocą AI: Uzyskiwanie w czasie rzeczywistym informacji zwrotnych na temat gramatyki, tonu i struktury esejów i zadań

Wykrywanie plagiatu i ulepszanie zawartości: Sprawdzanie oryginalności, udoskonalanie cytatów i zapewnianie integralności akademickiej

Podsumowywanie i strukturyzowanie badań: Wyodrębnianie kluczowych punktów z artykułów naukowych, oszczędzając czas i poprawiając zrozumienie

Organizowanie zadań i terminów: Zarządzaj zadaniami, śledź terminy i organizuj materiały do nauki ClickUp zwiększa wydajność studentów dzięki: ClickUp AI Brain: Generuj spostrzeżenia oparte na AI, automatyzuj zadania i błyskawicznie podsumowuj materiały do nauki

Zadania ClickUp: Zarządzaj zadaniami, ustalaj terminy i sprawnie śledź postępy

ClickUp Docs: Sporządzaj wspólne notatki, szkice dokumentów i strukturyzuj materiały do nauki

Szablony ClickUp: Korzystaj z gotowych planów lekcji, harmonogramów nauki i notatek

Zrozumienie AI dla studentów i edukacji

AI nie jest tylko dla filmów science-fiction lub geniuszy technologii - rewolucjonizuje sposób, w jaki zachęcamy uczniów do nauki. Od spersonalizowanych planów nauki po konstruktywne informacje zwrotne - narzędzia AI sprawiają, że nauka jest płynniejsza, bardziej angażująca i mniej stresująca.

Ponadto, zajmują się one żmudnymi rzeczami, takimi jak ocenianie, matematyka, nauka języków obcych i porządkowanie notatek, dzięki czemu uczniowie i nauczyciele mogą skupić się na kreatywnym rozwiązywaniu problemów, krytycznym myśleniu i głębszym uczeniu się.

*Ale do zrobienia narzędzia AI dla studentów poprawiają umiejętności uczenia się i krytycznego myślenia?

Narzędzia AI dostosowują się do mocnych i słabych stron każdego studenta oraz jego nawyków uczenia się, tworząc spersonalizowane środowisko nauki. Pomagają one studentom pozostać na dobrej drodze i osiągać cele SMART dla studentów. Oto jak to zrobić:

Niestandardowe materiały edukacyjne: * Potrzebujesz więcej praktyki z trudnym pojęciem? Narzędzia AI mogą generować quizy i lekcje dostosowane do Twoich potrzeb

Interaktywna nauka: Narzędzia oparte na AI, takie jak wirtualna rzeczywistość i lekcje oparte na grywalizacji, sprawiają, że nauka staje się bardziej praktyczna i wciągająca

Adaptacyjne ścieżki nauki: AI śledzi postępy i dostosowuje zawartość w czasie rzeczywistym, pomagając uczyć się we własnym tempie, jednocześnie radząc sobie z problematycznymi obszarami

Inteligentne plany nauki: AI działa jako AI działa jako narzędzie do nauki i analizuje twoją wcześniejszą pracę, analizuje dane, aby wykryć luki w nauce, określa, gdzie masz trudności, i odpowiednio dostosowuje zadania lub lekcje

Natychmiastowa informacja zwrotna: Systemy AI zapewniają wgląd w wydajność w czasie rzeczywistym, umożliwiając szybkie dostosowanie strategii nauki

🧠 Ciekawostka: Jill Watson została pierwszą na świecie asystentką AI w 2016 roku w Georgia Tech. Studenci kontaktowali się z nią przez wiele miesięcy, nie zdając sobie sprawy, że jest AI - dopóki profesor nie ujawnił tego sekretu pod koniec semestru!

Jak korzystać z AI dla studentów

AI szybko staje się najlepszym przyjacielem studenta. Od tworzenia spersonalizowanych planów nauki po automatyzację żmudnych zadań, AI może wyeliminować domysły z nauki i znacznie ułatwić życie akademickie.

Przyjrzyjmy się kilku sposobom wykorzystania AI w celu zwiększenia wydajności i efektywniejszej nauki. 🏅

1. Nauka poprzez interaktywne i gamifikowane doświadczenia

*Kto powiedział, że nauka musi być nudna?

Dzięki grom edukacyjnym opartym na AI nauka staje się wciągającym, interaktywnym doświadczeniem. AI dostosowuje testy i wyzwania w czasie rzeczywistym w oparciu o wyniki użytkownika, zapewniając mu zawartość dopasowaną do jego poziomu umiejętności - ani zbyt łatwą, ani zbyt trudną. Personalizuje Twoją własną podróż edukacyjną, utrzymując zaangażowanie bez poczucia przytłoczenia.

Poza samą zabawą, AI śledzi Twoje postępy, analizuje wzorce zaangażowania i nagradza osiągnięcia punktami, odznakami, a nawet wirtualnymi zachętami. Ten wbudowany system motywacyjny utrzymuje koncentrację i zachęca do konsekwentnej nauki, dzięki czemu sesje nauki przypominają bardziej satysfakcjonującą grę niż przykry obowiązek.

przykład: Duolingo wykorzystuje AI, aby pomóc ci w nauce języków, dostosowując poziomy trudności w oparciu o to, jak dobrze opanowujesz słownictwo i gramatykę. Tworzy mini-gry, aby nauka przypominała zabawę.

2. Dostosowywanie materiałów do nauki za pomocą AI

Do zrobienia? Według CDC (Centers for Disease Control and Prevention) u 1 na 36 dzieci zdiagnozowano autyzm, co podkreśla potrzebę stosowania integracyjnych rozwiązań edukacyjnych.

AI zapewnia dostęp do właściwej zawartości we właściwym czasie, dzięki czemu nauka staje się bardziej integracyjna i dostępna. Adaptacyjne platformy edukacyjne oceniają twoje mocne i słabe strony oraz preferencje dotyczące nauki w czasie rzeczywistym, dostosowując lekcje do twoich unikalnych potrzeb - niezależnie od tego, czy oznacza to dodatkowe ćwiczenia, alternatywne wyjaśnienia, czy też różne formaty, takie jak pomoce dźwiękowe lub wizualne.

Jeśli masz trudności z jakimś tematem, AI zapewnia celowe wsparcie, dopóki nie poczujesz się pewnie, oferując rusztowanie zamiast uniwersalnych instrukcji. To spersonalizowane podejście umożliwia naukę we własnym tempie, zapewniając, że nikt nie pozostanie w tyle, jednocześnie maksymalizując swój potencjał.

przykład: Khan Academy wykorzystuje adaptacyjne uczenie się, aby dostosować lekcje matematyki do Twoich potrzeb. Jeśli masz trudności z konkretnym pojęciem, aplikacja dostarczy ci dodatkowych ćwiczeń, które pomogą ci je opanować i zwiększyć wydajność.

Pro Tip: Współpracuj z chatbotami opartymi na AI, takimi jak ChatGPT, Claude lub ClickUp Brain, aby symulować scenariusze egzaminacyjne lub rozwiązywać quizy z kluczowych tematów, zamieniając powtórkę w interaktywną sesję nauki. Generuj interaktywne quizy z asystentami AI, takimi jak ClickUp AI Brain

3. Niestandardowe plany nauki

Nie ma dwóch uczniów, którzy uczą się w ten sam sposób i tu właśnie wkracza sztuczna inteligencja. AI uwzględnia Twoją dostępność, nawyki uczenia się i wzorce poznawcze (np. kiedy jesteś najbardziej skoncentrowany), aby zalecić optymalny czas nauki i długość sesji. Może również dostosować się do opuszczonych sesji i zmienić harmonogram tematów w razie potrzeby.

Dzięki quizom, zadaniom i danym behawioralnym (takim jak czas spędzony na zadaniach), AI identyfikuje obszary wymagające poprawy i odpowiednio udoskonala plan nauki, np. wprowadzając powtarzanie w przestrzeni lub dodatkowe ćwiczenia w celu lepszego utrwalenia wiedzy.

Możesz także użyć AI do planowania lekcji, aby uniknąć marnowania czasu na rzeczy, które już znasz, poświęcając dodatkowy czas na koncepcje, które wymagają większej uwagi. To jak osobisty korepetytor na żądanie.

Przykład: Socratic by Google wykorzystuje AI, aby pomóc uczniom w rozwiązywaniu problemów matematycznych i zrozumieniu złożonych pojęć. Po przeanalizowaniu pytania zasugeruje zasoby i quizy, aby przypomnieć kluczowe pojęcia i wzmocnić lekcję, budując plan nauki wokół twoich słabości.

Przyjazne przypomnienie: Nie ma jednego "właściwego" sposobu uczenia się lub nauczania uczniów. Każda osoba ma unikalne potrzeby, a stosowanie różnorodnych metod nauczania zapewnia integracyjną i skuteczną naukę.

Sztuczna inteligencja to nie tylko pomoc w nauce - to także trener pisania. Użyj jej, aby uzyskać natychmiastową informację zwrotną na temat jasności, zwięzłości i tonu podczas pracy nad esejem, pracą naukową, a nawet prostym zadaniem.

Na przykład, jeśli twój argument nie jest spójny, AI może zrestrukturyzować akapity, aby uzyskać lepszy przepływ lub polecić cytaty, aby wzmocnić twoje punkty.

Dodatkowo, AI może wykryć bierną stronę wypowiedzi, powtarzające się frazy i słaby dobór słów, pomagając ci udoskonalić styl pisania i uczynić twoje argumenty bardziej przekonującymi.

przykład: Grammarly to popularne narzędzie AI do pisania, które sprawdza gramatykę, pisownię, ton i czytelność. Podaje sugestie dotyczące poprawy struktury zdań i stylu, pomagając w tworzeniu dopracowanych esejów lub raportów.

5. Wykrywanie plagiatu i ulepszanie zawartości

Oryginalność jest kluczem do zachowania integralności akademickiej. Narzędzia do wykrywania plagiatu oparte na AI skanują twoje prace w ogromnych bazach danych, aby upewnić się, że wszystko, co przesyłasz, jest całkowicie twoje. To świetny sposób, aby upewnić się, że twoja praca jest autentyczna i dobrze cytowana, jednocześnie ucząc cię, jak ważne jest prawidłowe odwoływanie się.

Podkreślają one nieoryginalną zawartość, sugerują odpowiednie cytaty i pomagają przeformułować sekcje w celu uzyskania lepszej autentyczności. Na przykład, jeśli artykuł naukowy zawiera sparafrazowaną sekcję zbyt podobną do oryginalnego źródła, AI oznaczy ją i zaproponuje przeredagowanie.

przykład: Turnitin to narzędzie do wykrywania plagiatu szeroko stosowane przez uniwersytety. Sprawdza ono pracę pod kątem oryginalności w ogromnej bazie danych artykułów naukowych i zawartości stron internetowych.

6. Podsumowywanie i strukturyzowanie badań

Przeszukujesz niekończące się artykuły naukowe i nie znajdujesz tego, czego potrzebujesz? AI może pomóc.

Zamiast żmudnie spędzać godziny na czytaniu każdego słowa w długich artykułach, narzędzia te wyodrębniają kluczowe punkty i podsumowują je za Ciebie. Dzielą one gęste badania na strawne streszczenia, ułatwiając identyfikację odpowiednich badań, porównywanie argumentów i porządkowanie cytatów.

Niektóre narzędzia AI generują nawet ustrukturyzowane konspekty prac naukowych, pomagając szybko dotrzeć do sedna zawartości. Usprawnia to proces badawczy, pozwalając skupić się na analizie, krytycznym myśleniu i pisaniu, zamiast gubić się w stronach złożonych informacji.

przykład: SMMRY to darmowe narzędzie online, które wykorzystuje AI do podsumowywania prac naukowych lub artykułów poprzez wyodrębnianie najważniejszych informacji, ułatwiając dotarcie do sedna badań.

1 na 5 studentów przyznaje się do korzystania z narzędzi AI do zrobienia zadań szkolnych.

Korzystanie z oprogramowania AI dla studentów

Jako student, pogodzenie wykładów, zadań, egzaminów i wszystkiego pomiędzy może wydawać się niekończącym się kompromisem. Istnieje jednak inteligentniejszy sposób, aby nad tym wszystkim zapanować. Narzędzia AI upraszczają rutynę nauki, pomagają uczyć się szybciej i oszczędzają czas, szczególnie w przypadku szkolnictwa wyższego.

ClickUp, aplikacja do wszystkiego w pracy, jest również doskonałym wyborem jako narzędzie organizacyjne dla studentów. Dzięki wbudowanym funkcjom opartym na AI, pomaga planować zadania i zadania, optymalizować harmonogramy nauki i odpoczynku, zarządzać złożonymi projektami, takimi jak przesłane prace dyplomowe, oraz automatyzować powtarzające się czynności.

Użyj ClickUp Brain, aby łatwo tworzyć harmonogramy nauki

ClickUp for Students, w połączeniu z ClickUp Education Project Management Solution, upraszcza planowanie nauki, śledzenie zadań i współpracę - utrzymując wszystko w jednym miejscu, dzięki czemu możesz skupić swój czas i energię na nauce i osiąganiu celów akademickich.

ClickUp AI Brain, zintegrowany bezpośrednio z obszarem roboczym, działa jak asystent oparty na sztucznej inteligencji, automatyzując zadania, organizując informacje i płynnie łącząc projekty z materiałami klasowymi.

Oto wsparcie dla studentów w różnych przypadkach użycia:

Zarządzanie zadaniami i śledzenie postępów

Równoważenie wielu zadań, terminów i projektów grupowych może szybko stać się przytłaczające. ClickUp Brain upraszcza to, dzieląc większe zadania na mniejsze, możliwe do wykonania podzadania.

Wykorzystaj ClickUp Brain do automatycznego generowania podzadań, którymi można zarządzać w złożonych projektach

Dzięki zadaniom ClickUp możesz planować i przesyłać swoje zadania na czas, za każdym razem. Z łatwością ustaw daty rozpoczęcia i zakończenia, utwórz przypomnienia, aby dotrzymać terminów, i śledź sceny zadań (do zrobienia, w trakcie, zrobione itp. ) za pomocą niestandardowych statusów zadań w ClickUp.

Podczas wykonywania zadań możesz również generować podsumowane raporty aktywności w czasie rzeczywistym za pomocą AI, które dadzą ci jasny widok na to, co zostało zakończone, a co nadal wymaga uwagi.

Użyj zadań ClickUp, aby dodawać listy kontrolne do zadań, projektów i celów nauki oraz śledzić postępy

Projekty grupowe stają się również łatwiejsze w zarządzaniu dzięki listom zadań ClickUp do organizowania zadań. Możesz przydzielać zadania członkom zespołu, monitorować ich wkład i utrzymywać płynną koordynację - wszystko w jednym miejscu.

📮 Wgląd w ClickUp: Nasze ostatnie badanie pokazuje, że 65% pracowników przedkłada łatwe zwycięstwa nad zadania o wysokiej wartości bez skutecznego systemu. To samo dzieje się ze studentami - kiedy szybkie przesłanie zadania wydaje się łatwiejsze niż rozpoczęcie pracy naukowej, prokrastynacja przejmuje kontrolę. Oparte na sztucznej inteligencji zadania ClickUp AI i niestandardowe flagi priorytetów podkreślają najważniejsze priorytety, dzięki czemu możesz skupić się na tym, co porusza igłę, a nie na tym, co wydaje się łatwe.

Inteligentne tworzenie notatek i zarządzanie nimi

Robienie notatek to jedno, a ich synteza w użyteczny materiał do nauki to drugie. ClickUp Brain może uprościć to drugie poprzez:

Podsumowanie wykładów i lektur: Studenci mogą przesyłać notatki z wykładów, pliki PDF lub nagrania z zajęć, a ClickUp Brain wygeneruje zwięzłe podsumowania. Oparta na AI transkrypcja notatek głosowych w ClickUp ułatwia również przekształcanie nagranych wykładów w text👇🏽

Transkrybuj klipy audio za pomocą ClickUp Brain w kilka sekund

⚠️ Zawsze sprawdzaj zasady swojej szkoły i pytaj o zgodę przed nagrywaniem wykładów, aby uniknąć potencjalnych problemów związanych z prywatnością, własnością intelektualną, przepisami dotyczącymi zgody i integralnością akademicką.

Generowanie przewodników do nauki : Podpowiedź ClickUp Brain, aby stworzył przewodniki do nauki na podstawie notatek, podkreślając kluczowe pojęcia i wnioski. Możesz także generować quizy lub fiszki na podstawie notatek do samodzielnego testowania

Natychmiastowe odpowiadanie na pytania: Zamiast ręcznie przeszukiwać wszystkie notatki, możesz zadać ClickUp Brain konkretne pytania w języku naturalnym, a on natychmiast wyciągnie odpowiednie informacje. 👉🏼👉🏼 Na przykład, możesz zapytać: "Jak nazywał się rzymski cesarz, o którym uczyliśmy się w zeszłym tygodniu na zajęciach z historii? ", a ClickUp Brain po przeszukaniu odpowiednich notatek wskaże Ci właściwą odpowiedź

W ten sposób możesz skupić się na głębszym zrozumieniu materiału, podczas gdy asystent AI wychwytuje kluczowe punkty i układa je w przejrzyste, łatwe do przeszukiwania formaty.

⚙️ Bonus: Nie chcesz zaczynać od zera? Skorzystaj z darmowych szablonów do robienia notatek.

⏳ Planowanie i śledzenie czasu

Zarządzanie terminami, sesjami nauki i osobistymi zobowiązaniami może być trudne bez ustrukturyzowanego planu. ClickUp Brain płynnie integruje się z ClickUp Calendar, ustawiając automatyczne przypomnienia o zadaniach, egzaminach, sesjach nauki grupowej i terminach projektów.

Automatycznie blokuj czas na sesje nauki i inteligentnie planuj swój kalendarz dzięki ClickUp Calendar

Koniec z gonitwą w ostatniej chwili - to narzędzie AI pomaga równomiernie rozłożyć obciążenie pracą, ograniczając wkuwanie i stres w ostatniej chwili. Śledzenie czasu spędzonego na każdym zadaniu pomaga również zidentyfikować obszary, w których może być konieczne dostosowanie nawyków uczenia się, zapewniając wydajność bez wypalenia.

przeczytaj również: Ważne wskazówki dotyczące zarządzania projektami dla studentów

Bezproblemowa współpraca

Praca nad projektami grupowymi często prowadzi do nieporozumień i utraty aktualizacji z powodu rozproszonych plików. Narzędzie do współpracy dla studentów ClickUp może w tym pomóc.

Współpracuj przy projektach grupowych z ClickUp Docs

ClickUp Docs umożliwia studentom współpracę nad udostępnianymi notatkami, pracami badawczymi i prezentacjami bez niekończących się wątków e-mail. Dzięki wbudowanemu czatowi i współpracy nad dokumentami możesz zostawiać komentarze, wprowadzać zmiany i otrzymywać natychmiastowe aktualizacje bez ciągłego przełączania kontekstu.

Użyj ClickUp Brain w Dokumentach, aby natychmiast podsumować notatki, wygenerować kluczowe wnioski i zasugerować zmiany. ClickUp Brain może wyciągać najważniejsze informacje z notatek i organizować je w celu szybkiego przeglądu. Ponadto na bieżąco odpowiada na pytania, dzięki czemu można wyjaśnić koncepcje bez przekopywania się przez strony tekstu.

⚙️ Bonus: Chcesz zaliczyć każdy kurs w szkole? Skorzystaj z szablonu ClickUp Class Schedule and Time Study Template, aby zorganizować i nadać priorytety nadchodzącym zajęciom, zaplanować czas na naukę i śledzić postępy w zadaniach związanych z kursem.

Planowanie i personalizacja nauki z wykorzystaniem AI

Jedną z wyróżniających się funkcji ClickUp Brain jest AI Knowledge Manager. Analizuje on wcześniejsze wyniki, wzorce uczenia się i obszary trudności, aby zapewnić spersonalizowane plany nauki dostosowane do Twoich potrzeb.

Wypróbuj ClickUp Brain Poproś ClickUp Brain o dostarczenie informacji z całego Twojego obszaru roboczego

Na przykład, jeśli pracujesz nad projektem i potrzebujesz konkretnych informacji na temat zadania, Brain natychmiast wyszuka odpowiednie szczegóły, oszczędzając czas i zapobiegając frustracji związanej z przeszukiwaniem wielu dokumentów. To jak posiadanie wirtualnego asystenta, który jest dostępny 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu.

🖋️ Dane powstania i pomoc w pisaniu

Pisanie esejów, prac badawczych lub raportów może być czasochłonne i trudne, szczególnie w przypadku strukturyzowania argumentów i dopracowywania jasności. ClickUp Brain's AI Writer for Work pomaga generować, edytować i podsumowywać wszystko, od esejów po raportowanie. Wykorzystuje przetwarzanie języka naturalnego do udoskonalania tekstów akademickich, sugerując poprawę jasności, tonu i struktury.

Podpowiedź ClickUp Brain do wygenerowania wpisu na blogu w ClickUp Docs

Jeśli utkniesz na jakimś akapicie lub potrzebujesz pomocy w ukończeniu szkicu, Brain może nawet zakończyć zdania lub przeformułować sekcje, ułatwiając jasne i skuteczne wyrażanie swoich pomysłów.

⚡ Automatyzacja cykli pracy i optymalizacja nauki

Poza zarządzaniem zadaniami i terminami, ClickUp Brain automatyzuje powtarzalne zadania akademickie, takie jak ustawienie przypomnień, synchronizacja harmonogramów i organizowanie materiałów badawczych. Kategoryzuje również notatki, osadza zewnętrzne odniesienia i tworzy ustrukturyzowane materiały do nauki.

Jeszcze lepiej? Wbudowane szablony planów lekcji pomagają szybko nakreślić sesje nauki, sporządzić mapę zajęć i zapewnić dobrze zorganizowane podejście do nauki. Ogranicza to rozpraszanie uwagi i pozwala poświęcić więcej czasu na faktyczną naukę.

🧠 Ciekawostka: Najstarszy uniwersytet na świecie, Uniwersytet al-Qarawiyyin w Maroku, został założony w 859 roku przez kobietę, Fatimę al-Fihri.

Pobierz szablon Free Szablon College Lesson Plan firmy ClickUp został zaprojektowany, aby pomóc instruktorom w tworzeniu, zarządzaniu i śledzeniu planów lekcji dla kursów uniwersyteckich.

Szablon planu lekcji ClickUp College pozwala tworzyć i niestandardowe plany lekcji oraz organizować zawartość wykładów, zadań i egzaminów.

Ma to na celu pomóc instruktorom w tworzeniu dobrze zorganizowanych środowisk edukacyjnych, utrzymaniu spójnego podejścia do prowadzenia lekcji i skupieniu się na efektach uczenia się uczniów.

⚙️ Bonus: Użyj szablonu ClickUp Student Template, aby łatwo tworzyć i niestandardowe plany lekcji, organizować zawartość wykładów, zadań i egzaminów oraz śledzić postępy w realizacji zadań.

Stwórz ClickUp - swojego kumpla do nauki

Żaden uczeń nie lubi tonąć w zadaniach, niekończących się badaniach lub pośpiechu w dotrzymywaniu terminów. Dobra wiadomość? Nauka korzystania z AI dla studentów może wyeliminować wiele stresu związanego z nauką, pomagając ci pracować szybciej, pozostać zorganizowanym i zachęcać do krytycznego myślenia, pozwalając ci skupić się na rozwiązywaniu problemów i głębszej nauce.

ClickUp, aplikacja do wszystkiego do pracy, łączy wszystko razem - notatki, terminy, projekty, a nawet pomoc w pisaniu wspomaganą przez AI. Dzięki ClickUp Docs możesz płynnie tworzyć, organizować i współpracować nad zadaniami, podczas gdy ClickUp Brain automatyzuje robienie notatek, generuje materiały do nauki i utrzymuje Cię na dobrej drodze dzięki spersonalizowanym przypomnieniom.

Koniec z żonglowaniem pięcioma aplikacjami tylko po to, by być na bieżąco z zadaniami.

Ucz się mądrzej. Zarejestruj się w ClickUp za darmo już dziś! ✅