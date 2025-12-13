11 najlepszych alternatyw i konkurentów Sendible w [roku] (Free i płatne)

Twoja wydajność w zarządzaniu mediami społecznościowymi wzrośnie, gdy nie będziesz musiał ręcznie publikować postów w mediach społecznościowych ani zarządzać harmonogramami w arkuszach kalkulacyjnych.

Właśnie dlatego narzędzia takie jak Sendible stały się popularne. Pomagają one zespołom planować publikacje, współpracować nad zawartością i zarządzać wieloma kontami społecznościowymi z jednego pulpitu nawigacyjnego.

Jednak nie jest to rozwiązanie odpowiednie dla wszystkich. Wielu użytkowników serwisu G2 zgłasza problemy z zarządzaniem płatnymi postami w mediach społecznościowych oraz brak ustawień superadministratora.

Jakie masz opcje, jeśli chcesz poznać alternatywy dla Sendible?

Przyjrzyjmy się najlepszym narzędziom, które warto wypróbować.

Najlepsze alternatywy dla Sendible w skrócie

Oto przegląd najlepszych alternatyw dla Sendible i ich porównanie.

Nazwa narzędzia Najważniejsze funkcje Najlepsze dla Ceny* ClickUp Wbudowana AI, funkcje zarządzania zadaniami, ponad 15 niestandardowych widoków do wizualizacji obciążenia pracą, łatwa automatyzacja i agentowe cykle pracy. Wszechstronny obszar roboczy dla zespołów społecznościowych, które chcą planować, tworzyć zawartość, współpracować i przeprowadzać raportowanie w jednym miejscu. Free Forever; możliwość niestandardowego dostosowania dla przedsiębiorstw. Hootsuite OwlyGPT do pomocy AI, Tablica do planowania wizualnego, Heatmaps do analizy zaangażowania Duże zespoły zarządzające wielokanałowymi operacjami w mediach społecznościowych Dostępna jest bezpłatna wersja próbna; płatne plany zaczynają się od 99 USD miesięcznie. Buffer Prosty harmonogram, skrzynka odbiorcza zaangażowania, generator podpisów AI, kreator stron docelowych Twórcy indywidualni i małe zespoły, które chcą mieć Unlimited możliwości planowania postów i proste analizy Free Forever; płatne plany za 6 USD miesięcznie Sprout Social Planowanie SmartQ, publikowanie zbiorcze, monitorowanie marki i integracje CRM Zespoły, które potrzebują analiz na poziomie Enterprise i monitorowania mediów społecznościowych Dostępna jest bezpłatna wersja próbna; ceny zaczynają się od 249 USD miesięcznie. Zoho Social Kontekstowa sztuczna inteligencja, pulpit nawigacyjny oparty na sztucznej inteligencji zapewniający wgląd w dane, agenci AI bez kodowania, kalendarz oparty na sztucznej inteligencji. Firmy już obecne w ekosystemie Zoho Free Forever; ceny zaczynają się od 10 USD miesięcznie. Agorapulse Ujednolicona skrzynka odbiorcza, monitorowanie mediów społecznościowych, automatyczne zasady moderacji, raporty dotyczące konkurencji Agencje, które potrzebują benchmarkingu konkurencji i Skrzynki odbiorczej mediów społecznościowych Kontekstowa AI, pulpit nawigacyjny oparty na AI zapewniający wgląd w dane, agenci AI bez kodowania, kalendarz oparty na AI. Później Kalendarz wizualny, etykiety postów dla grup wydajnościowych, wyszukiwanie influencerów, organizacja mediów Marki stawiające na wizualność, które planują zawartość na Instagram, Pinterest i TikTok Dostępna jest bezpłatna wersja próbna; ceny zaczynają się od 25 USD miesięcznie. Loomly Ujednolicona Skrzynka odbiorcza mediów społecznościowych, zaawansowane monitorowanie, szczegółowe analizy i cykle pracy zatwierdzania. Zespoły, które chcą pracować w oparciu o kalendarz podczas cyklu pracy Niestandardowe ceny CoSchedule Zadania oznaczone kolorami, redaktor Mia, Headline Studio, szablony zadań Zespoły marketingowe, które potrzebują jednego centralnego kalendarza dla blogów, newsletterów i postów w mediach społecznościowych. Dostępny bezpłatny kalendarz; ceny zaczynają się od 29 USD miesięcznie. SocialBee Kategorie zawartości, automatyczne ponowne wykorzystywanie, copilot mediów społecznościowych do tworzenia strategii Firmy, które polegają na planowaniu opartym na kategoriach Bezpłatna wersja próbna z płatnymi planami już od 29 USD miesięcznie. ContentStudio Kalendarz zawartości w wielu formatach, narzędzia AI do tworzenia zawartości, automatyzacja RSS, wyszukiwanie mediów, śledzenie linków Teams, które chcą odkrywać zawartość w wielu kanałach i publikować ją w oparciu o AI Dostępna jest bezpłatna wersja próbna; płatne plany zaczynają się od 29 USD miesięcznie.

Na co należy zwrócić uwagę w alternatywach dla Sendible?

Sendible to narzędzie do zarządzania mediami społecznościowymi zaprojektowane dla agencji i marek, uruchomione w 2009 roku przez Gavina Hammar. Zapewnia połączenie ze wszystkimi głównymi sieciami społecznościowymi i zapewnia kalendarz zawartości do zarządzania kampaniami.

Oto, na co należy zwrócić uwagę, szukając alternatywy dla Sendible:

Kalendarz oparty na AI: wybierz platformę, która nie tylko planuje publikacje, ale także wykorzystuje AI do automatycznej organizacji cyklu pracy z zawartością. Sugeruje optymalne czasy publikacji, wskazuje luki, rozwiązuje konflikty związane z planowaniem w mediach społecznościowych i zapewnia spójność planu marketingowego w jednym, ujednoliconym kalendarzu.

Płynna integracja aplikacji: zapewnia wsparcie dla czatu, wideo, dokumentów, zadań i kalendarzy w jednym, łatwym w nawigacji interfejsie.

Ujednolicone wyszukiwanie i dostęp do wiedzy: narzędzie AI dla mediów społecznościowych umożliwia przeszukiwanie wszystkich połączonych aplikacji i źródeł danych. narzędzie AI dla mediów społecznościowych umożliwia przeszukiwanie wszystkich połączonych aplikacji i źródeł danych.

Konfigurowalne cykle pracy i widoki : umożliwiają ustawienie statusów, tablic, osi czasu i automatyzacji dostosowanych do sposobu pracy Twojego zespołu.

Narzędzia do współpracy w czasie rzeczywistym : zapewnia wsparcie dla czatu, wspólnej edycji, udostępniania pulpitów nawigacyjnych i analizy mediów społecznościowych na żywo, aby wszyscy byli na bieżąco.

Zaawansowane raportowanie: zapewnia wielokanałową analitykę, raportowanie oparte na AI oraz opcje eksportu, aby przeprowadzać śledzenie wyników w mediach społecznościowych w sposób, który Ci odpowiada.

Silne kontrole zatwierdzania i zgodności: zapewnia wielopoziomowe zatwierdzanie, historię wersji i dzienniki aktywności, dzięki czemu Twoja zawartość pozostaje dokładna i zgodna z wizerunkiem marki.

Kontekstowa AI: kontekstowa AI, która rozumie Twoje posty, briefy i czaty oraz generuje treści i odpowiedzi zgodne z wizerunkiem marki, pobierane z całego obszaru roboczego.

🧠 Ciekawostka: Zespoły, które stawiają na AI, już teraz odnotowują przewagę. Ponad jedna czwarta marketerów twierdzi, że zawartość tworzona przy pomocy AI osiągają lepsze wyniki niż zawartość tworzona wyłącznie przez ludzi.

Najlepsze alternatywy dla Sendible

1. ClickUp (najlepszy do zarządzania projektami w mediach społecznościowych)

Poznaj pierwsze na świecie zintegrowane środowisko pracy oparte na AI, które łączy wszystkie cykle pracy w jednym miejscu.

Zarządzanie mediami społecznościowymi za pomocą kilku niepołączonych narzędzi może utrudniać dostrzeżenie, jak wszystko do siebie pasuje.

ClickUp, pierwsze na świecie zintegrowane środowisko pracy oparte na AI, łączy wiele narzędzi, dokumentów, rozmów i cykli pracy w jedną platformę. Wszystko, od kalendarzy zawartości i zasobów kreatywnych po dyskusje zespołowe i analizy, znajduje się w jednym miejscu.

Zobacz, jak oprogramowanie do zarządzania projektami marketingowymi ClickUp ułatwi Ci życie.

Przyspiesz tworzenie zawartości dzięki ClickUp Brain i Documents.

Uzyskaj dostęp do kontekstowego wsparcia AI bezpośrednio w swoich dokumentach za pośrednictwem ClickUp.

ClickUp Brain, wbudowany asystent AI, pomaga zautomatyzować tworzenie zawartości w mediach społecznościowych i generować spostrzeżenia oparte na rzeczywistej pracy. Zamiast działać jak samodzielny chatbot, współpracuje z pełnym kontekstem wszystkiego, co planują i produkują Twoje zespoły.

Jeśli zastanawiasz się, jak wykorzystać AI w marketingu, to wideo pokaże Ci, jak zacząć i co zrobić.

Oto jak wykorzystać AI w marketingu zawartości, aby uzyskać maksymalny efekt:

Przyspiesz tworzenie zawartości: zamień pomysły na posty, briefy lub notatki w gotowe do użycia podpisy, hashtagi lub skrypty bezpośrednio w swoim obszarze roboczym.

Tworzenie zasobów kreatywnych: Twórz obrazy bezpośrednio w swoim obszarze roboczym, przyspieszając tworzenie makiet, szkiców koncepcyjnych lub wizualizacji zastępczych podczas planowania.

Inteligentne ponowne wykorzystanie: przekształć pojedynczy fragment zawartości w wiele tonów lub formatów bez konieczności ręcznego przepisywania wszystkiego od nowa.

Podsumowuj długie pętle informacji zwrotnych: skracaj długie wątki komentarzy, notatki dotyczące poprawek i dyskusje strategiczne do krótkich podsumowań, aby szybko zrozumieć, co się zmieniło.

Analiza rynku i konkurencji: prześlij ankiety, opinie z mediów społecznościowych lub recenzje, a ClickUp Brain zidentyfikuje trendy, wzorce, nastroje i praktyczne wnioski, które możesz wykorzystać w strategii zawartości.

Zapisuj pomysły na posty i szkice zawartości w ClickUp Docs i edytuj je wspólnie z członkami zespołu w czasie rzeczywistym, dzięki czemu nie musisz przechodzić do Dokumentów Google tylko po to, aby korzystać z funkcji współpracy zespołowej.

💡 Wskazówka dla profesjonalistów: ClickUp Docs zapewnia kontrolę nad uprawnieniami. Na przykład, użyj opcji „Tylko do przeglądania” dla czytelników, „Komentuj” dla recenzentów, a uprawnienia „Edytuj” lub „Pełna edycja” zachowaj dla zaufanych współpracowników.

Planuj i przydzielaj zadania związane z mediami społecznościowymi za pomocą zadań ClickUp.

ClickUp Tasks przejmuje stąd pałeczkę i pozwala precyzyjnie planować cykl pracy dotyczący zawartości w mediach społecznościowych. Możesz tworzyć zadania związane z przeglądaniem podpisów, projektowaniem grafiki, nagrywaniem wideo lub pozyskiwaniem zdjęć stockowych.

Skorzystaj z funkcji AI Assign, AI Prioritize i AI Cards w ClickUp AI, aby zautomatyzować zarządzanie zadaniami i uzyskać natychmiastowy wgląd w dane w czasie rzeczywistym.

Pozwól automatyzacji i agentom AI zająć się żmudnymi zadaniami.

ClickUp Automatyzacje, AI Agenci i Brain przejmują powtarzalne zadania.

Oznacza to przydzielanie zadań po przygotowaniu projektu, aktualizowanie statusów po zatwierdzeniu projektów, przenoszenie postów do odpowiednich folderów lub powiadamianie interesariuszy, gdy coś wymaga przeglądu.

Zautomatyzuj powtarzalne zadania związane z mediami społecznościowymi za pomocą automatyzacji ClickUp.

Agenci AI idą o krok dalej. Zamiast stosować dziesiątki reguł, możesz po prostu poinformować agenta o oczekiwanym wyniku. Powiedz „przejrzyj ten podpis”, „przekaż to do działu projektowego”, „przypisz do kierownika ds. mediów społecznościowych”, „zaktualizuj status po zakończeniu poprawek” i pozwól mu samodzielnie zająć się logiką. Agenci interpretują kontekst zadań, komentarzy, formularzy, zasobów lub briefów, aby zdecydować, co dalej.

Wystarczy podać proste instrukcje za pomocą Brain, a aplikacja stworzy inteligentne cykle pracy.

Kalendarz ClickUp oparty na AI pomaga zachować kontrolę, automatycznie planując zadania związane z zawartością i spotkania w mediach społecznościowych w odpowiednim czasie. Możesz przeciągać i upuszczać zadania na konkretne daty, synchronizować wszystko z kalendarzami zewnętrznymi i przeglądać plan na tydzień lub miesiąc.

Po każdym spotkaniu otrzymujesz przeszukiwalne transkrypcje i generowane przez AI podsumowania, które w ciągu kilku sekund zawierają decyzje i kolejne kroki.

Dostosuj i zoptymalizuj operacje za pomocą pulpitów nawigacyjnych ClickUp.

Pulpity ClickUp zapewniają scentralizowany widok na cykl pracy w mediach społecznościowych w czasie rzeczywistym. Śledź liczbę zadań i trendy dotyczące ich statusu, a także wąskie gardła i zadania przeterminowane.

Śledź kluczowe wskaźniki wydajności i postępy projektu dzięki pulpitom nawigacyjnym ClickUp.

Gotowe szablony

ClickUp oferuje ponad 1000 gotowych szablonów, które można łatwo dostosować do swoich potrzeb.

Na przykład szablon mediów społecznościowych ClickUp zapewnia strukturę do planowania i harmonogramowania postów w mediach społecznościowych w jednym miejscu. Możesz organizować posty według platformy, kampanii lub statusu (wersja robocza, zaplanowana, opublikowana), zarządzać terminami i utrzymywać przejrzysty kalendarz zawartości wizualnej.

Pobierz darmowy szablon Uporządkuj pomysły na zawartość i usprawnij współpracę dzięki szablonowi mediów społecznościowych ClickUp.

Jeśli chcesz stworzyć skuteczną strategię mediów społecznościowych i zaplanować posty z wyprzedzeniem, wypróbuj szablon harmonogramu publikacji w mediach społecznościowych ClickUp.

Najlepsze funkcje ClickUp

Wizualna burza mózgów z zespołem: tworzenie map pomysłów, przepływów kampanii i planów dotyczących zawartości w czasie rzeczywistym za pomocą tworzenie map pomysłów, przepływów kampanii i planów dotyczących zawartości w czasie rzeczywistym za pomocą tablic ClickUp Whiteboards.

Automatycznie rejestruj każde spotkanie: użyj użyj ClickUp AI Notetaker do nagrywania rozmów z klientami, generowania podsumowań i wyciągania elementów dotyczących działań, które należy podjąć.

Współpracuj natychmiastowo bez opuszczania swojego miejsca pracy: Wykorzystaj Wykorzystaj czat ClickUp , aby omawiać nowe pomysły, udostępniać pliki, oznaczać członków zespołu i utrzymywać wszystkie rozmowy bezpośrednio powiązane z Twoimi zadaniami i planami zawartości.

Wyświetlaj swoją pracę tak, jak chcesz: przełączaj się między widokiem listy, Tablicy, kalendarza, osi czasu lub tabeli dzięki przełączaj się między widokiem listy, Tablicy, kalendarza, osi czasu lub tabeli dzięki niestandardowym widokom ClickUp , aby śledzić postępy w formacie dostosowanym do Twojego cyklu pracy.

Połącz wszystkie swoje narzędzia marketingowe w jednym miejscu: zsynchronizuj dane marketingowe z ponad 1000 aplikacji dzięki zsynchronizuj dane marketingowe z ponad 1000 aplikacji dzięki połączeniom ClickUp , aby ujednolicić swoją pracę, zasoby i rozmowy.

Ograniczenia ClickUp

ClickUp może być przytłaczający dla początkujących użytkowników ze względu na szeroki zakres dostępnych funkcji.

Ceny ClickUp

Oceny i recenzje ClickUp

G2: 4,7/5 (ponad 9000 recenzji)

Capterra: 4,6/5 (ponad 4000 recenzji)

Co mówią o ClickUp prawdziwi użytkownicy?

Użytkownik G2 mówi:

ClickUp pomaga całemu naszemu zespołowi ds. treści i marketingu utrzymać porządek w jednym miejscu. Podoba mi się to, że możemy zarządzać wszystkim, od zadań i terminów po dokumenty, komentarze i opinie, bez konieczności zmiany narzędzi. Pulpity nawigacyjne zapewniają przejrzysty przegląd postępów projektu, a możliwość dostosowania widoków (lista, Tablica, kalendarz) ułatwia pracę zgodnie z preferencjami każdego członka zespołu. Integracja ze Slackiem i Dysk Google również pozwala zaoszczędzić dużo czasu.

ClickUp pomaga całemu naszemu zespołowi ds. treści i marketingu utrzymać porządek w jednym miejscu. Podoba mi się to, że możemy zarządzać wszystkim, od zadań i terminów po dokumenty, komentarze i opinie, bez konieczności zmiany narzędzi. Pulpity nawigacyjne zapewniają przejrzysty przegląd postępów projektu, a możliwość dostosowania widoków (lista, Tablica, kalendarz) ułatwia pracę zgodnie z preferencjami każdego członka zespołu. Integracja ze Slackiem i Dysk Google również pozwala zaoszczędzić dużo czasu.

📮ClickUp Insight: 62% naszych respondentów korzysta z narzędzi AI do konwersacji, takich jak ChatGPT i Claude. Ich znany interfejs chatbota i wszechstronne możliwości — generowanie zawartości, analiza danych i wiele innych — mogą być powodem, dla którego są one tak popularne w różnych rolach i branżach. Jeśli jednak użytkownik musi za każdym razem przełączać się do innej zakładki, aby zadać pytanie AI, związane z tym koszty przełączania i zmiany kontekstu z czasem się sumują. Nie w przypadku ClickUp BrainGPT. Działa on bezpośrednio w Twoim obszarze roboczym, wie, nad czym pracujesz, rozumie zwykłe teksty i udziela odpowiedzi, które są bardzo istotne dla Twoich zadań! Zwiększ swoją wydajność dwukrotnie dzięki ClickUp!

2. Hootsuite (najlepszy do zarządzania dużymi, wielokanałowymi operacjami w mediach społecznościowych)

za pośrednictwem Hootsuite

Hootsuite to kompleksowa platforma do zarządzania mediami społecznościowymi, która pomaga planować zawartość, monitorować aktywność i analizować wyniki.

Kiedy zarządzasz wieloma interesariuszami, posiadanie wszystkiego w jednym miejscu, w tym planowania mediów społecznościowych, raportowania, monitorowania i współpracy, pozwala zaoszczędzić mnóstwo czasu.

Gotowe pulpity nawigacyjne dostępne w ramach platformy ułatwiają prezentowanie wyników kierownictwu. Otrzymujesz integrację kanałów płatnych i organicznych, a także przepływy zatwierdzania, które zapewniają ciągłość kampanii.

Hootsuite oferuje asystenta AI: OwlyGPT. Ten asystent AI do mediów społecznościowych został przeszkolony na podstawie milionów najpopularniejszych postów i najlepszych praktyk platformy, pomagając Ci pisać podpisy zgodne z wizerunkiem marki, generować pomysły na posty, a nawet zmieniać przeznaczenie istniejącej zawartości.

Sugeruje również hashtagi, poprawia ton i dostosowuje treść do różnych sieci. Wbudowana bezpośrednio w kompozytor Hootsuite AI staje się integralną częścią cyklu pracy.

Najlepsze funkcje Hootsuite

Uzyskaj dostęp do szablonów Canva bezpośrednio z okna Composer, aby szybko projektować posty.

Zaplanuj do 350 postów jednocześnie, korzystając z narzędzia do zbiorczego planowania postów w mediach społecznościowych.

Monitoruj wskaźniki KPI marketingu zawartości , takie jak widoki, zaangażowanie, kliknięcia oraz szczegółowe raporty dotyczące reklam lub wiadomości.

Ograniczenia Hootsuite

Aplikacja mobilna może wydawać się zbyt prosta, ponieważ brakuje w niej narzędzi do zatwierdzania cyklu pracy i innych niezbędnych funkcji.

Ceny Hootsuite

30-dniowa wersja próbna bezpłatna

Standard: 149 USD/miesiąc za użytkownika

Zaawansowane: 399 USD/miesiąc za użytkownika

Enterprise: Ceny niestandardowe

Oceny i recenzje Hootsuite

G2: 4,3/5 (ponad 6600 recenzji)

Capterra: 4,4/5 (ponad 3700 recenzji)

Co mówią o Hootsuite prawdziwi użytkownicy?

Użytkownik G2 mówi:

Zarządzam kontami społecznościowymi dla firmy fintech SaaS. Jest coś w posiadaniu wszystkiego w jednym miejscu, co po prostu działa. Nie muszę logować się osobno do LinkedIn, Twittera, a potem Facebooka w ciągu dnia. Wszystko jest tam, czeka na mnie w tych strumieniach, które mogę dostosować.

Zarządzam kontami społecznościowymi dla firmy fintech SaaS. Jest coś w posiadaniu wszystkiego w jednym miejscu, co po prostu działa. Nie muszę logować się osobno do LinkedIn, Twittera, a potem Facebooka w ciągu dnia. Wszystko jest tam, czeka na mnie w tych strumieniach, które mogę dostosować.

Zalety ClickUp: BrainGPT to oparty na sztucznej inteligencji program komputerowy, który sprawia, że zarządzanie mediami społecznościowymi jest płynne i wydajne. Dzięki głębokiej integracji z kalendarzami zawartości, narzędziami analitycznymi i platformami komunikacyjnymi, przenosi wszystkie zadania związane z mediami społecznościowymi do jednego, ujednoliconego obszaru roboczego. Możesz używać funkcji zamiany mowy na tekst, aby burzyć mózg nad pomysłami na posty, tworzyć szkice podpisów lub planować zawartość bez użycia rąk, a wiele wiodących modeli AI pomoże Ci generować angażujące teksty, analizować wskaźniki wydajności i sugerować najlepsze pory na publikację postów.

3. Buffer (najlepszy dla twórców i małych firm)

za pośrednictwem Buffer

Stworzony z myślą o małych firmach i indywidualnych twórcach, Buffer ułatwia planowanie i harmonogramowanie zawartości na wielu kontach. Platforma pozwala na przechowywanie pomysłów na posty w mediach społecznościowych w dowolnym momencie, za pośrednictwem dostępnej i łatwej w użyciu aplikacji mobilnej.

Możesz również w ciągu kilku minut stworzyć niestandardową stronę docelową, na przykład mini-stronę internetową swojej marki. Pozwala ona na wyróżnienie linków, produktów lub ofert i kierowanie obserwujących w dowolne miejsce.

Najlepsze funkcje Buffer

Dodawaj zdjęcia i wideo bezpośrednio z Google Drive, Dropbox, Canva i innych źródeł.

Wykorzystaj AI Buffer do burzy mózgów, ulepszania szkiców i generowania sugestii dotyczących zawartości.

Współpracuj łatwo i w czasie rzeczywistym, omawiając pomysły, udoskonalając posty i pozostawiając opinie bezpośrednio na platformie.

Ograniczenia Buffer

Platforma nie oferuje zaawansowanych funkcji monitorowania mediów społecznościowych, takich jak analiza nastrojów czy przewidywanie trendów.

Ceny Buffer

Free Forever

Essentials: 6 USD/miesiąc

Zespół: 12 USD/miesiąc

Oceny i recenzje Buffer

G2: 4,3/5 (ponad 1000 recenzji)

Capterra: 4,5/5 (ponad 1400 recenzji)

Co mówią o Buffer prawdziwi użytkownicy?

Użytkownik Capterra mówi:

Buffer sprawia, że prowadzenie kont mojej firmy w mediach społecznościowych jest proste i uporządkowane! Ich platforma jest przejrzysta i bardzo przyjazna dla użytkownika. Firma ma również świetną obsługę klienta, sprawia wrażenie uczciwej i autentycznej, a ponadto prowadzi świetny podcast o mediach społecznościowych!

Buffer sprawia, że prowadzenie kont mojej firmy w mediach społecznościowych jest proste i uporządkowane! Ich platforma jest przejrzysta i bardzo przyjazna dla użytkownika. Firma ma również świetną obsługę klienta, sprawia wrażenie uczciwej i autentycznej, a ponadto prowadzi świetny podcast o mediach społecznościowych!

📚 Więcej informacji: 15 najlepszych alternatyw dla Buffer do zarządzania mediami społecznościowymi

👀 Czy wiesz, że... Pierwsza oficjalna platforma społecznościowa powstała w 1997 roku. Andrew Weinreich uruchomił serwis Six Degrees, który pozwalał użytkownikom tworzyć profile i nawiązywać połączenia z przyjaciółmi na długo przed pojawieniem się dzisiejszych platform.

4. Sprout Social (najlepsze rozwiązanie do analizy na poziomie Enterprise i monitorowania mediów społecznościowych)

za pośrednictwem Sprout Social

Sprout Social to narzędzie AI do obsługi mediów społecznościowych, które gromadzi całą zawartość, wiadomości i analizy w jednym prostym panelu.

Wszystkie wiadomości, komentarze i wzmianki o marce z każdej podłączonej platformy społecznościowej przepływają do jednej „inteligentnej Skrzynki odbiorczej”. Możesz odpowiadać natychmiast z poziomu Skrzynki odbiorczej lub przydzielać zadania członkom zespołu, którzy muszą podjąć dalsze działania.

Narzędzie zapewnia kompleksową analitykę i szczegółowe raporty. Śledź zaangażowanie, wyświetlenia, dane demograficzne odbiorców i wyniki postów w różnych kanałach, a następnie eksportuj te informacje w formie raportów w formacie PDF lub CSV, aby udostępnić je klientom lub kadrze kierowniczej.

Dzięki wbudowanej funkcji monitorowania mediów społecznościowych oraz śledzenia słów kluczowych i hashtagów, ta alternatywa dla Sendible może pomóc w identyfikacji pojawiających się trendów i odkrywaniu możliwości wzmocnienia reputacji marki.

Najlepsze funkcje Sprout Social

Zwiększ ruch na swojej stronie internetowej lub stronach docelowych, korzystając z SproutLink jako rozwiązania link-in-bio.

Śledź i zarządzaj recenzjami z głównych platform, takich jak Apple App Store, Google Play Store, Facebook, Google Business Profile i Yelp w jednym miejscu.

Skonfiguruj spersonalizowane powiadomienia push na urządzenia mobilne dla dowolnego typu wiadomości w dowolnym profilu lub sieci, aby być na bieżąco podczas podróży.

Limity Sprout Social

Niektórzy użytkownicy składają wzmianki na temat tego, że funkcje analityczne i funkcja raportowania nie są wystarczająco elastyczne i nie oferują wystarczających możliwości niestandardowego dostosowania.

Ceny Sprout Social

30-dniowa wersja próbna bezpłatna

Standard: 199 USD/miesiąc za użytkownika

Profesjonalna: 299 USD/miesiąc za użytkownika

Zaawansowane: 399 USD/miesiąc za użytkownika

Enterprise: Ceny niestandardowe

Oceny i recenzje Sprout Social

G2: 4,4/5 (ponad 5700 recenzji)

Capterra: 4,4/5 (ponad 600 recenzji)

Co mówią o Sprout Social prawdziwi użytkownicy?

Użytkownik G2 mówi:

W Sprout Social najbardziej podoba mi się łatwość obsługi i niezawodność. Korzystam z tej platformy codziennie, przez cały dzień, a dzięki niej planowanie zawartości, generowanie raportów i porównywanie klientów jest niezwykle proste. Obsługa klienta i zespół zarządzający kontami są znakomici.

W Sprout Social najbardziej podoba mi się łatwość obsługi i niezawodność. Korzystam z tej platformy codziennie, przez cały dzień, a dzięki niej planowanie zawartości, generowanie raportów i porównywanie klientów jest niezwykle proste. Obsługa klienta i zespół zarządzający kontami są znakomici.

5. Zoho Social (najlepsze rozwiązanie dla użytkowników Zoho)

za pośrednictwem Zoho Social

Platforma do zarządzania mediami społecznościowymi Zoho Social usprawnia cały przepływ. Twórz przejrzysty kalendarz zawartości, planuj i inteligentnie kolejkuj wiele postów (nawet wykorzystując przedziały czasowe, w których Twoi odbiorcy są najbardziej aktywni), a także przeglądaj i publikuj zawartość w wielu sieciach społecznościowych.

Funkcja SmartQ przewiduje optymalny czas publikacji postów na podstawie danych dotyczących zaangażowania odbiorców, umożliwiając publikowanie treści w momencie największej aktywności obserwujących. Dzięki takim funkcjom, jak niestandardowe role, uprawnienia i podgląd postów w czasie rzeczywistym, Ty i Twój zespół możecie płynnie współpracować i zarządzać wieloma markami bez zamieszania.

Jeśli korzystasz już z innych produktów Zoho, takich jak CRM, narzędzia do obsługi zgłoszeń lub narzędzia do projektowania, Zoho Social dobrze się z nimi integruje. Dzięki temu możesz połączone interakcje społecznościowe z potencjalnymi klientami lub zgłoszeniami do wsparcia technicznego, utrzymując połączenie całego cyklu pracy.

Najlepsze funkcje Zoho Social

Skorzystaj z asystenta AI Zia, aby szybko tworzyć odpowiedzi i podpisy, wpisując podpowiedź bezpośrednio w edytorze.

Twórz kolejkę postów, korzystając z wyselekcjonowanej zawartości pobieranej z kanałów RSS i rozszerzenia przeglądarki zShare.

Uzyskaj dostęp do transmisji na żywo w czasie rzeczywistym zawierającej komentarze, wzmianki i wiadomości w dedykowanej zakładce, aby móc natychmiast reagować.

Ograniczenia Zoho Social

Platforma nie pozwala na połączenie wielu stron w ramach jednego konta w Zoho Social.

Ceny Zoho Social

Free Forever

Standard: 10,15 USD miesięcznie

Profesjonalna: 27,07 USD/miesiąc

Premium: 42,85 USD/miesiąc

Oceny i recenzje Zoho Social

G2: 4,6/5 (ponad 2800 recenzji)

Capterra: 4,7/5 (ponad 3300 recenzji)

Co mówią o Zoho Social prawdziwi użytkownicy?

Użytkownik Capterra mówi:

Od pewnego czasu używam Zoho Social do zarządzania wieloma kanałami mojej marki i szczerze mówiąc, jest to jedno z najwygodniejszych narzędzi, z jakimi pracowałem. Interfejs jest przejrzysty, planowanie jest proste, a najbardziej podoba mi się to, że aplikacja rekomenduje najlepsze pory na publikowanie postów na podstawie trendów zaangażowania.

Od pewnego czasu używam Zoho Social do zarządzania wieloma kanałami mojej marki i szczerze mówiąc, jest to jedno z najwygodniejszych narzędzi, z jakimi pracowałem. Interfejs jest przejrzysty, planowanie jest proste, a najbardziej podoba mi się to, że aplikacja rekomenduje najlepsze pory na publikowanie postów na podstawie trendów zaangażowania.

⭐ Bonus: Zarządzanie mediami społecznościowymi może szybko stać się chaotyczne. Potrzebujesz ClickUp BrainGPT jako swojego AI-pilota. Ta sztuczna inteligencja na komputerze pomaga bez wysiłku planować, tworzyć i realizować kampanie społecznościowe. Dzięki Brain MAX możesz: Natychmiastowe przeszukiwanie wszystkich zasobów społecznościowych : Znajduj obrazy, poprzednie posty, podpisy, szkice kampanii i analizy z ClickUp, Google Drive lub innych połączonych platform dzięki : Znajduj obrazy, poprzednie posty, podpisy, szkice kampanii i analizy z ClickUp, Google Drive lub innych połączonych platform dzięki Enterprise Search.

Twórz i planuj zawartość bez użycia rąk : Masz świetny pomysł na post między spotkaniami? Użyj : Masz świetny pomysł na post między spotkaniami? Użyj funkcji Talk to Text , aby zapisać pomysł i popracować nad jego ulepszeniem później.

Dostęp do wielu modeli AI: Korzystaj z ChatGPT, Claude lub DeepSeek w Brain MAX, aby generować treści, tworzyć kampanie i uzyskiwać wgląd w dane, podczas gdy platforma poznaje Twoją markę i bieżące projekty.

Wyeliminuj rozproszenie AI podczas zarządzania kampaniami: Brain MAX centralizuje wszystkie zadania związane z AI w jednym inteligentnym obszarze roboczym, dzięki czemu nie musisz przełączać się między narzędziami, tracić kontekstu ani ponownie tworzyć podpowiedzi. Brain MAX centralizuje wszystkie zadania związane z AI w jednym inteligentnym obszarze roboczym, dzięki czemu nie musisz przełączać się między narzędziami, tracić kontekstu ani ponownie tworzyć podpowiedzi. Jeśli już masz do czynienia z rozrostem AI, oto kilka sprytnych sposobów, aby temu zaradzić, zanim sytuacja wymknie się spod kontroli.

6. Agorapulse (najlepsze rozwiązanie do obsługi Skrzynki odbiorczej mediów społecznościowych i analizy konkurencji)

za pośrednictwem Agorapulse

Agorapulse jest preferowany przez zespoły, które potrzebują bardziej zaawansowanych funkcji współpracy.

Narzędzie zapewnia ujednoliconą Skrzynkę odbiorczą mediów społecznościowych, w której wszystkie wiadomości, komentarze, wzmianki, prywatne wiadomości i wątki komentarzy są gromadzone w jednym widoku, co znacznie ułatwia zarządzanie społecznością i obsługę odpowiedzi.

Możesz ustawić reguły filtrowania przychodzących wiadomości, automatycznego przypisywania ich członkom zespołu, usuwania spamu lub nieistotnych komentarzy oraz łatwego zarządzania działaniami następczymi.

Raport „Konkurenci” umożliwia dodanie stron innych marek na Facebooku lub profili na Instagramie. Następnie można porównać dane: liczbę obserwujących, liczbę postów w danym okresie, całkowite zaangażowanie oraz średnie zaangażowanie na post. Pomoże to zidentyfikować możliwości ulepszenia własnej strategii społecznościowej.

Najlepsze funkcje Agorapulse

Połącz Agorapulse z HubSpot lub Salesforce, aby połączyć aktywność w mediach społecznościowych z potencjalnymi klientami i aktywnością klientów.

Śledź odwiedzających, transakcje i przychody z zawartości społecznościowej (tj. nie tylko polubienia/komentarze) za pomocą pulpitu ROI.

Uzyskaj szczegółowe analizy i raportowanie, w tym śledzenie zasięgu, zaangażowania, wzrostu liczby obserwujących i zmian w ujęciu miesięcznym.

Limity Agorapulse

Nie oferuje możliwości zarządzania wszystkimi komentarzami, wzmiankami i wiadomościami w jednym miejscu.

Ceny Agorapulse

30-dniowa wersja próbna bezpłatna

Standard: 99 USD/miesiąc za użytkownika

Profesjonalna: 149 USD/miesiąc za użytkownika

Zaawansowany: 199 USD/miesiąc za użytkownika

Niestandardowe: niestandardowe ceny

Oceny i recenzje Agorapulse

G2: 4,5/5 (ponad 960 recenzji)

Capterra: 4,6/5 (ponad 710 recenzji)

Co mówią o Agorapulse prawdziwi użytkownicy?

Użytkownik G2 mówi:

Funkcje raportowania są absolutnie przełomowe i stanowią moją ulubioną część Agorapulse. Mogę dostosowywać niestandardowe raporty do analiz tygodniowych i miesięcznych oraz konsolidować wskaźniki ze wszystkich platform, co ułatwia przedstawianie jasnych danych kierownictwu.

Funkcje raportowania są absolutnie przełomowe i stanowią moją ulubioną część Agorapulse. Mogę dostosowywać raporty do analiz tygodniowych i miesięcznych oraz konsolidować wskaźniki ze wszystkich platform, co ułatwia przedstawianie jasnych danych kierownictwu.

🧠 Ciekawostka: Krótkie wideo i kampanie influencerskie zapewniają najwyższy zwrot z inwestycji w 2025 r., a sama krótka zawartość przynosi 21% zysku.

7. Later (najlepsze rozwiązanie dla marek wizualnych i planowania zorientowanego na Instagram)

za pośrednictwem Later

Jeśli Twoja marka opiera się na platformach społecznościowych, takich jak Instagram, TikTok lub Pinterest, Later jest narzędziem społecznościowym, które warto wybrać.

Platforma oferuje wizualny kalendarz zawartości, który umożliwia przeciąganie i upuszczanie obrazów lub wideo do zaplanowanych slotów. Etykiety postów w Later pomagają zrozumieć wyniki mediów społecznościowych na szerszym poziomie. Zamiast analizować posty pojedynczo, można je pogrupować według kampanii, produktu, formatu lub strategii i uzyskać widok na wyniki w różnych kanałach i okresach czasu.

Jeśli prowadzisz i zarządzasz kampaniami influencerskimi, Later zajmie się tym procesem za Ciebie.

Od wyszukiwania twórców, przez przeglądanie ich prac, po gromadzenie zawartości – możesz śledzić wszystko bez konieczności korzystania z arkuszy kalkulacyjnych lub przechodzenia między aplikacjami.

Najlepsze funkcje Later

Wykorzystaj Later EdgeAI, aby stworzyć strategię influencerską opartą na analizie danych. Analizuje miliardy sygnałów dotyczących twórców, handlu i kultury, aby polecić odpowiednich twórców i przewidzieć wyniki.

Znajdź zawartość tworzoną przez użytkowników, wyszukując etykiety, wzmianki i hashtagi, oraz uzyskaj dostęp do zdjęć stockowych z Unsplash.

Uporządkuj swoje multimedia, grupując i sortując pliki, aby szybko znaleźć odpowiedni zasób.

Limits Later

Automatyzacja publikowania na platformie nie zapewnia wsparcia dla postów karuzelowych ani relacji na Instagramie.

Ceny Later

14-dniowa wersja próbna bezpłatna

Pakiet startowy : 25 USD/miesiąc

Rozwój : 50 USD/miesiąc

Skala: 110 USD/miesiąc

Późniejsze oceny i recenzje

G2: 4,5/5 (ponad 340 recenzji)

Capterra: 4,4/5 (ponad 390 recenzji)

Co mówią o Later prawdziwi użytkownicy?

Użytkownik Reddit mówi:

Polecam Later, jeśli zarządzasz jednym kontem, publikujesz dużo karuzeli i wideo oraz chcesz oznaczać osoby w swoich postach. Ich funkcja Link in Bio dobrze sprawdza się w kierowaniu użytkowników do konkretnych produktów lub stron.

Polecam Later, jeśli zarządzasz jednym kontem, publikujesz dużo karuzeli i wideo oraz chcesz oznaczać osoby w swoich postach. Ich funkcja Link in Bio dobrze sprawdza się w kierowaniu użytkowników do konkretnych produktów lub stron.

8. Loomly (najlepsze rozwiązanie dla zespołów, które chcą korzystać z kalendarza jako podstawowego narzędzia do współpracy)

za pośrednictwem Loom

Loom upraszcza planowanie działań w mediach społecznościowych, od pomysłu po publikację. Oferuje wizualny kalendarz, bibliotekę zawartości i ujednolicony cykl pracy we wszystkich kanałach, aby zarządzać Twoją obecnością w mediach społecznościowych.

Dla zespołów lub agencji Loomly obsługuje wielu użytkowników, recenzje klientów/interesariuszy, komentarze prywatne i publiczne, historię wersji oraz przepływy zatwierdzania.

Aby przyspieszyć tworzenie zawartości, otrzymujesz redaktor wideo i szablony postów wielokrotnego użytku. Możesz nawet pobierać materiały wizualne z Canva, Unsplash lub Google Drive dzięki integracjom i remiksować je bezpośrednio na platformie.

W połączeniu z funkcjami takimi jak cykle pracy oparte na współpracy, automatyczne przypomnienia, wskazówki dotyczące optymalizacji postów i przejrzyste analizy, obsługuje proces publikacji od początku do końca.

Najlepsze funkcje Loomly

Skonfiguruj wielopoziomowe cykle pracy w mediach społecznościowych , aby mieć pewność, że każdy post zostanie sprawdzony przez odpowiednie osoby przed opublikowaniem.

Zarządzaj wszystkimi zasobami w jednym miejscu, przechowując obrazy, wideo i pliki w centralnej bibliotece.

Otrzymuj natychmiastowe powiadomienia w Slacku lub Microsoft Teams, aby być na bieżąco z zatwierdzeniami i zmianami w harmonogramie.

Ograniczenia Loom

Loom może wydawać się nieco ograniczone pod względem cyklu pracy lub współpracy, gdy zarządzasz wieloma kontami.

Ceny Loom

Niestandardowe ceny

Oceny i recenzje Loomly

G2: 4,6/5 (ponad 1700 recenzji)

Capterra: 4,7/5 (ponad 500 recenzji)

Co mówią o Loomly prawdziwi użytkownicy?

Użytkownik G2 mówi:

Korzystam z Loomly od samego początku (2022 r.) i mam wielu klientów, którzy używają Loomly do planowania mediów społecznościowych. Używam go codziennie, a możliwość planowania postów sprawia, że nie muszę martwić się o ręczne publikowanie, co jest prawdziwym wybawieniem. Wdrożenie tego oprogramowania w mojej firmie było proste, a wszyscy moi klienci chętnie z niego korzystają, ponieważ pozwala to uniknąć wymiany wielu e-maili.

Korzystam z Loomly od samego początku (2022 r.) i mam wielu klientów, którzy używają Loomly do planowania mediów społecznościowych. Używam go codziennie, a możliwość planowania postów sprawia, że nie muszę martwić się o ręczne publikowanie, co jest prawdziwym wybawieniem. Wdrożenie tego oprogramowania w mojej firmie było proste, a wszyscy moi klienci chętnie z niego korzystają, ponieważ pozwala to uniknąć wymiany wielu e-maili.

9. CoSchedule (najlepsze rozwiązanie dla zespołów marketingowych, które potrzebują ujednoliconego kalendarza)

za pośrednictwem CoSchedule

CoSchedule to kalendarz redakcyjny przeznaczony dla zespołów marketingowych, które chcą wspólnie zarządzać serwisami społecznościowymi i innymi kanałami publikacji. Aby rozpocząć, możesz stworzyć główny kalendarz łączący artykuły na blogu, posty w mediach społecznościowych, biuletyny i inną zawartość.

Oprócz planowania zawartości oferuje funkcje zarządzania projektami w mediach społecznościowych, które pozwalają scentralizować zadania. Przydzielaj zadania członkom zespołu (np. pisanie, edycja, publikowanie postów w mediach społecznościowych), ustalaj terminy i śledź postępy, aby nie przegapić terminów.

Funkcja ReQueue automatycznie ponownie publikuje Twoje najpopularniejsze posty w mediach społecznościowych, aby zachować spójność i zmaksymalizować zasięg. Ta alternatywa dla Sendible posiada pakiet marketingowy, który oferuje pulpity analityczne, narzędzia AI dla mediów społecznościowych, Skrzynkę odbiorczą mediów społecznościowych i wiele więcej.

Najlepsze funkcje CoSchedule

Użyj redaktora Mia, aby generować obrazy, pomysły i treści wiadomości w mediach społecznościowych.

Przekształć swoje wskaźniki w strategiczne wytyczne dzięki analitykowi opartemu na AI, który udziela praktycznych rekomendacji przyspieszających rozwój.

Oznaczaj zadania w kalendarzu kolorami, aby szybko identyfikować elementy o wysokim priorytecie i terminy.

Ograniczenia CoSchedule

Funkcje tagowania na wielu platformach społecznościowych mogą być nieco trudne.

Ceny CoSchedule

Free kalendarz

Kalendarz społecznościowy: 29 USD/miesiąc za użytkownika

Agency Kalendarz: 69 USD/miesiąc za użytkownika

Kalendarz zawartości: Ceny niestandardowe

Pakiet marketingowy: Ceny niestandardowe

Oceny i recenzje CoSchedule

G2: 4,3/5 (ponad 150 recenzji)

Capterra: 4,4/5 (ponad 100 recenzji)

Co mówią o CoSchedule prawdziwi użytkownicy?

Recenzja Capterra mówi:

CoSchedule to świetne narzędzie dla blogerów indywidualnych i zespołów. Możesz planować zawartość, harmonogramować ją, a nawet planować z kilkumiesięcznym lub rocznym wyprzedzeniem. Wystarczy raz skonfigurować i nie musisz się już tym zajmować. Jest też bardzo łatwe w użyciu i działa bezpośrednio w pulpicie WordPress.

CoSchedule to świetne narzędzie dla blogerów indywidualnych i zespołów. Możesz planować zawartość, harmonogramować ją, a nawet planować z kilkumiesięcznym lub rocznym wyprzedzeniem. Wystarczy raz skonfigurować i nie musisz się już tym zajmować. Jest też bardzo łatwe w użyciu i działa bezpośrednio w panelu WordPress.

10. SocialBee (najlepsze rozwiązanie do publikowania postów według kategorii)

za pośrednictwem SocialBee

SocialBee koncentruje się na usprawnieniu i uporządkowaniu publikowania postów w mediach społecznościowych, zwłaszcza w przypadku powtarzającej się zawartości i częstych aktualizacji.

Pozwala to na kategoryzowanie zawartości, np. linki do blogów, studia przypadków, promocje i posty evergreen, oraz automatyczne ponowne wykorzystywanie postów.

Copilot mediów społecznościowych w SocialBee idzie o krok dalej, tworząc strategię dostosowaną do Twojej branży i produktów. Zadaje kilka prostych pytań, a następnie rekomenduje najlepsze kanały społecznościowe i sugeruje kategorie zawartości.

Najlepsze funkcje SocialBee

Edytuj swoje posty dla różnych sieci społecznościowych w jednym miejscu i pozwól AI automatycznie je dostosowywać.

Twórz kolekcje hashtagów na podstawie swojej zawartości, aby uporządkować swoje posty i dostosować je do celów.

Planuj publikację postów, które muszą pojawić się w określonym czasie, aby idealnie dopasować się do Twoich planów wprowadzenia produktu na rynek.

Limits of SocialBee

SocialBee nie oferuje kontroli po opublikowaniu, co utrudnia edycję formatu lub etykiet po opublikowaniu postu.

Ceny SocialBee

14-dniowa wersja próbna

Bootstrap: 29 USD/miesiąc za użytkownika

Accelerate: 49 USD/miesiąc za użytkownika

Pro: 99 USD/miesiąc (3 użytkowników)

Oceny i recenzje SocialBee

G2: 4,8/5 (ponad 470 recenzji)

Capterra: 4,5/5 (ponad 30 recenzji)

Co użytkownicy mówią o SocialBee w praktyce?

Recenzja G2 mówi:

Podoba mi się to, że mogę publikować posty jednocześnie na wielu platformach społecznościowych i dostosowywać każdą z nich w niestandardowy sposób. Jest to na tyle proste, że nawet ktoś taki jak ja, kto nie jest mistrzem technologii, może z tego korzystać i zrozumieć, bez konieczności oglądania mnóstwa wideo-szkoleniowych.

Podoba mi się to, że mogę publikować posty jednocześnie na wielu platformach społecznościowych i dostosowywać każdą z nich w niestandardowy sposób. Jest to na tyle proste, że nawet ktoś taki jak ja, kto nie jest mistrzem technologii, może z tego korzystać i zrozumieć, bez konieczności oglądania mnóstwa wideo-szkoleniowych.

✅ Sprawdzone fakty: 63% marketerów już wykorzystuje generatywną AI w swoich kampaniach, a kolejne 27% planuje wdrożyć ją w ciągu najbliższych sześciu miesięcy.

11. ContentStudio (najlepsze rozwiązanie do wyszukiwania zawartości w wielu kanałach i publikowania opartego na AI)

za pośrednictwem ContentStudio

ContentStudio to wielokanałowy interaktywny kalendarz treści, który pomaga wizualizować strategię mediów społecznościowych w jednym miejscu. Możesz planować posty na cały miesiąc i przełączać się między widokiem kalendarza, widokiem listy lub widokiem siatki w zależności od preferencji Twojego zespołu.

Oferuje również pięć elastycznych opcji publikowania: umożliwia natychmiastowe publikowanie, planowanie na później, zapisywanie wersji roboczych, korzystanie z kategorii zawartości lub przenoszenie elementów do kolejki społecznościowej. Stamtąd możesz śledzić skuteczność każdego posta dzięki analizom na poziomie platformy, które pokazują zasięg i zaangażowanie.

Aby przyspieszyć proces tworzenia zawartości, otrzymujesz gotowe szablony mediów społecznościowych do podpisów na Instagramie, tweetów i inspirujących cytatów. Asystent AI ContentStudio pomaga następnie przekształcić pomysły w przyciągające wzrok elementy wizualne i zawartość tekstową przy minimalnym wysiłku.

Najlepsze funkcje ContentStudio

Automatycznie publikuj zawartość z ulubionych blogów, tworząc połączenie między ich kanałami RSS a Twoimi kanałami społecznościowymi.

Importuj grafiki bezpośrednio z serwisów Flickr, Pixabay, Imgur lub Giphy, aby przyspieszyć proces data powstania postów.

Monitoruj linki udostępniane w swoich profilach społecznościowych, aby udoskonalić swoje kampanie dzięki bardziej przejrzystym danym dotyczącym wydajności.

Ograniczenia ContentStudio

Platforma nie posiada wystarczających funkcji monitorowania mediów społecznościowych, które pomogłyby Ci zrozumieć Twoich odbiorców.

Ceny ContentStudio

14-dniowa wersja próbna

Standard: 29 USD/miesiąc za użytkownika

Zaawansowany: 69 USD/miesiąc (2 użytkowników)

Agency Unlimited: 139 USD/miesiąc (nieograniczona liczba użytkowników)

Enterprise: Ceny niestandardowe

Oceny i recenzje ContentStudio

G2: 4,6/5 (ponad 350 recenzji)

Capterra: 4,7/5 (ponad 670 recenzji)

Co mówią o ContentStudio prawdziwi użytkownicy?

Recenzja Capterra mówi:

Ogólnie jestem bardzo zadowolony z ContentStudio. Dzięki niemu udostępnianie zawartości w mediach społecznościowych, a co najważniejsze, posiadanie odpowiedniej zawartości do udostępnienia w mediach społecznościowych, stało się tak proste! Otrzymuję naprawdę duże zaangażowanie od postów, które mój wirtualny asystent i ja udostępniamy z zakładek odkrywania ContentStudio, a teraz dzięki aplikacji mobilnej mogę również szybko udostępniać aktualizacje i informacje z ostatniej chwili moim obserwatorom w mediach społecznościowych.

Ogólnie jestem bardzo zadowolony z ContentStudio. Dzięki niemu udostępnianie zawartości w mediach społecznościowych, a co najważniejsze, posiadanie odpowiedniej zawartości do udostępnienia w mediach społecznościowych, stało się tak proste! Otrzymuję naprawdę duże zaangażowanie od postów, które mój wirtualny asystent i ja udostępniamy z zakładek odkrywania ContentStudio, a teraz dzięki aplikacji mobilnej mogę również szybko udostępniać aktualizacje i informacje z ostatniej chwili moim obserwatorom w mediach społecznościowych.

⚠️ Uwaga: Chociaż wiele mówi się o tym, że AI zwiększa wydajność i produkcję zawartości, rzeczywistość jest bardziej złożona, jak wynika z raportu Co-Schedule „State of AI in Marketing Report”. 40% marketerów nadal wymienia obawy dotyczące prywatności danych jako największą przeszkodę we wdrażaniu AI, co odzwierciedla rosnącą kontrolę sposobu gromadzenia, przechowywania i wykorzystywania danych klientów przez narzędzia AI. Kolejne 38% boryka się z brakiem wiedzy technicznej, co utrudnia wdrażanie rozwiązań AI lub zarządzanie nimi bez dodatkowych szkoleń lub wsparcia. Jedna trzecia marketerów wskazuje wysokie koszty wdrożenia jako główny powód opóźnień we wdrażaniu. Oprócz tych najważniejszych kwestii zespoły borykają się również z takimi problemami, jak problemy z integracją systemów, niejasny zwrot z inwestycji i opór wewnętrzny, które mogą zakłócić lub spowolnić inicjatywy oparte na AI.

Uprość zarządzanie mediami społecznościowymi dzięki ClickUp

„Jeśli chodzi o zarządzanie mediami społecznościowymi , żadne inne narzędzie nie jest tak solidne jak ClickUp. Jeśli chcesz wiedzieć wszystko, co się dzieje w danym momencie, żadne inne narzędzie nie zapewni Ci takiego samego poziomu wglądu”.

— Sarah Lively, dyrektor ds. mediów społecznościowych w Cartoon Network

Alternatywy dla Sendible, które omówiliśmy na tym blogu, mają zastosowanie w różnych przypadkach użycia.

ClickUp wyróżnia się tym, że zapewnia zespołom marketingowym scentralizowane miejsce na pomysły, kalendarze zawartości, pulpity nawigacyjne, zatwierdzenia i pomoc AI. Cały cykl pracy odbywa się z jednego, zunifikowanego hubu.

Zarejestruj się w ClickUp za darmo i przetestuj tę platformę.

Często zadawane pytania

Niektórzy użytkownicy szukają alternatyw dla Sendible, ponieważ potrzebują bardziej zaawansowanych funkcji analitycznych i raportowania. Funkcje analityczne platformy nie są wystarczająco rozbudowane, aby umożliwić szczegółowe śledzenie wydajności lub strategiczną optymalizację. Kolejnym powodem, dla którego użytkownicy rozważają inne opcje, są ceny. Plan dla twórców zaczyna się od 29 USD miesięcznie, a dla zespołów Enterprise sięga 638 USD miesięcznie. Jeśli jesteś samodzielnym twórcą lub prowadzisz małą firmę, ceny mogą być zbyt wysokie. Rozważ inne alternatywy dla Sendible, które oferują podobne funkcje w przystępnej cenie.

Jeśli szukasz najlepszej darmowej alternatywy dla Sendible, ClickUp jest jedną z najsilniejszych opcji. Oferuje on zintegrowany obszar roboczy oparty na kontekstowej AI, który pomaga zarządzać każdym elementem cyklu pracy z zawartością w jednym miejscu. Na jednej platformie możesz planować kampanie, tworzyć kalendarze zawartości, generować obrazy, zarządzać zadaniami, współpracować z zespołem i śledzić wyniki. Ponieważ ClickUp Brain dostosowuje się do Twojego cyklu pracy i zapewnia spójność wszystkich elementów, nie musisz przełączać się między różnymi aplikacjami lub wieloma modelami AI.

W niektórych przypadkach Hootsuite może być lepszym rozwiązaniem niż Sendible, ale wybór zależy od Twoich potrzeb. Hootsuite jest znane z zaawansowanych funkcji analitycznych, szerszego zakresu integracji i rozbudowanych funkcji współpracy zespołowej. Dzięki temu dobrze sprawdza się w przypadku większych zespołów lub marek, które polegają na szczegółowym raportowaniu i zaangażowaniu na wielu platformach. Z drugiej strony Sendible jest prostsze w użyciu i dobrze sprawdza się w codziennym planowaniu i zarządzaniu klientami. Wiele małych i średnich marek oraz freelancerów preferuje Sendible, ponieważ zapewnia on niezbędne funkcje bez zbędnej złożoności.

Jeśli prowadzisz agencję i szukasz wydajnej alternatywy dla Sendible, odpowiednie będą ClickUp i Agorapulse. ClickUp wykracza poza zarządzanie mediami społecznościowymi. Możesz organizować kampanie, przechowywać zasoby i automatyzować zadania bez konieczności zmiany narzędzi. Ponadto jego kontekstowa sztuczna inteligencja pomaga również przyspieszyć cykl pracy nad zawartością. Natomiast Agorapulse oferuje ujednoliconą skrzynkę odbiorczą dla wiadomości i komentarzy, procesy zatwierdzania oraz funkcje raportowania gotowe do wykorzystania przez klientów. Dzięki temu jest idealnym rozwiązaniem dla agencji marketingu społecznościowego, które potrzebują specjalistycznego rozwiązania do obsługi wielu sieci.

Tak, możesz zarządzać Instagramem za pomocą większości alternatyw dla Sendible, a niektóre z nich oferują wsparcie dla TikTok. Jednak API TikTok jest bardziej ograniczone, więc funkcje takie jak planowanie lub bezpośrednie publikowanie mogą się różnić w zależności od wybranego narzędzia.