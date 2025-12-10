Wykres burnup a wykres burndown: jaka jest różnica?

Podczas spotkania standup ktoś zapytał, czy sprint przebiega zgodnie z planem. Otworzyłeś wykres, skinąłeś głową z przekonaniem i odczytałeś dane. W połowie lunchu zdałeś sobie sprawę, że prawdopodobnie okłamałeś wszystkich. Tak, zdarza się to nawet najlepszym z nas.

Pomylenie wykresu burnup z wykresem burndown zniweczyło więcej przeglądów sprintów, niż ktokolwiek jest skłonny głośno przyznać. Wyglądają podobnie: linie, które się poruszają (oczywiście w uproszczeniu). Jednak przekazują one zupełnie różne informacje o tym, czy odnosisz sukcesy, czy powoli toniesz.

Rozwiążmy tę kwestię raz na zawsze. Dodatkowo pokażemy Ci, jak ClickUp ułatwia śledzenie obu wykresów. 🤩

Czym jest wykres burndown?

Wykres burndown to wizualny tracker, który pokazuje, ile pracy pozostało do wykonania w sprincie lub projekcie w danym okresie czasu. Linia zaczyna się wysoko i idealnie opada do zera przed upływem terminu.

Na przykład, Twój zespół rozpoczyna dwutygodniowy sprint.

W pierwszym dniu wykres pokazuje, że pozostało 80 punktów; w piątym dniu 35 punktów było zakończonych, więc linia spada do 45. W dziesiątym dniu pozostało już tylko 15 punktów. Jeśli wszystko pójdzie dobrze, linia osiągnie zero w czternastym dniu i wszyscy będą świętować.

🔍 Czy wiesz, że... Nazwa Scrum pochodzi z artykułu opublikowanego w 1986 r. w Harvard Business Review, w którym porównano innowacyjne zespoły do formacji rugby: zwartej, skoordynowanej i poruszającej się jako jedna całość.

Jak działa wykres burndown

Oś pionowa pokazuje ilość pozostałej pracy, mierzoną w punktach agile, godzinach lub zadaniach, a oś pozioma pokazuje czas, podzielony na dni lub tygodnie.

W miarę jak Twój zespół zakończy pracę, linia przesuwa się w dół. Większość wykresów burndown zawiera idealną linię trajektorii, która reprezentuje idealne tempo. Jeśli rzeczywista linia znajduje się powyżej tej idealnej linii, oznacza to, że jesteś opóźniony, a jeśli poniżej, oznacza to, że jesteś przed terminem.

📮 ClickUp Insight: 45% pracowników rozważało wdrożenie automatyzacji, ale nie podjęło jeszcze decyzji. Czynniki takie jak ograniczony czas, niepewność co do najlepszych narzędzi i przytłaczający wybór mogą powstrzymywać ludzi przed podjęciem pierwszego kroku w kierunku automatyzacji. ⚒️ Dzięki łatwym w tworzeniu agentom AI i komendom opartym na języku naturalnym, ClickUp ułatwia rozpoczęcie pracy z automatyzacją. Od automatycznego przypisywania zadań po generowane przez AI podsumowania projektów — możesz odblokować potężną automatyzację, a nawet zbudować niestandardowych agentów AI w ciągu kilku minut, bez konieczności przechodzenia przez proces uczenia się. 💫 Rzeczywiste wyniki: Firma QubicaAMF skróciła czas raportowania o 40% dzięki dynamicznym pulpitom nawigacyjnym i automatycznym wykresom ClickUp, przekształcając godziny ręcznej pracy w analizy w czasie rzeczywistym.

Zalety wykresów burndown

Oto dlaczego zespoły wciąż powracają do tych wykresów zwinnego zarządzania projektami:

Każdy może rzucić okiem na wykres i od razu zrozumieć, czy zespół zakończy pracę na czas.

Spadek krzywej tworzy naturalną presję i sprawia, że wszyscy skupiają się na zakończeniu pozostałych zadań.

Są łatwe w ustawieniu i wymagają minimalnych wyjaśnień dla nowych członków zespołu lub interesariuszy.

Wizualny efekt odliczania motywuje zespoły do utrzymania tempa pracy podczas sprintu.

Codzienne aktualizacje zajmują kilka sekund, dzięki czemu są łatwe w utrzymaniu dla szybko działających zespołów.

Ograniczenia wykresów burndown

Wykresy burndown mają pewne słabe punkty, które mogą wprowadzać Twój zespół w błąd:

Gdy zakres zmienia się w trakcie sprintu, linia skacze w górę, sprawiając wrażenie, że Twój zespół stracił postępy, podczas gdy w rzeczywistości dodano dodatkową pracę.

Nie ma możliwości odróżnienia sytuacji „mamy opóźnienie” od sytuacji „ktoś dodał więcej pracy do backlogu”.

Zakończone prace stają się niewidoczne po ich zrobieniu, więc tracisz widoczność w tym, co faktycznie osiągnął zespół.

Nie uwzględniają one złożoności pracy; zamknięcie pięciu małych zadań wygląda tak samo jak zamknięcie jednej dużej funkcji.

Jeśli prędkość zespołu zmienia się podczas sprintu, wykres nie odzwierciedla, czy jest to problem związany z obciążeniem, czy też z oszacowaniem pracy.

🔍 Czy wiesz, że... Nasz mózg w dużym stopniu polega na sygnałach wizualnych. Gdy postęp jest przedstawiony wizualnie (wykresy, tablice, trackery), aktywuje to te same systemy nagród, które są połączone z postępami w grach, nawet jeśli ogólne obciążenie pracą nie uległo zmianie. Dlatego wykresy burnup i burndown „działają” motywująco.

Czym jest wykres burnup?

Wykres burnup to narzędzie wizualne, które pokazuje zarówno zakończoną pracę, jak i całkowity zakres w czasie. Dwie linie poruszają się w górę: jedna służy do śledzenia tego, co zostało zrobione, a druga służy do śledzenia pełnego obciążenia pracą.

Weźmy ten sam przykład sprintu. Dzień pierwszy zaczyna się od linii zakończonej pracy na poziomie zero i linii całkowitego zakresu na poziomie 80. Do piątego dnia linia zakończonej pracy wzrasta do 35, podczas gdy linia zakresu pozostaje na poziomie 80.

Następnie, siódmego dnia, jeden z interesariuszy dodaje 20 punktów pilnych zadań. Linia zakresu skacze do 100, ale linia zakończonych zadań nadal stabilnie rośnie do 50. Każdy może dokładnie zobaczyć, co się stało: zespół pracuje w tym samym tempie, ale ktoś po prostu przesunął linię mety.

🚀 Zaleta ClickUp: Zespoły tracą czas, gdy nie potrafią określić, na co należy zwrócić uwagę podczas sprintu. ClickUp Brain, wbudowany asystent AI platformy, wskazuje kilka zadań spowalniających postępy, dzięki czemu zespół może skupić się na odpowiednich poprawkach zamiast przeglądać całą tablicę. Ponieważ jest zintegrowany z Twoim obszarem roboczym, zna Twoje dokumenty, zadania, postępy projektu i pracę lepiej niż Ty. Poproś ClickUp Brain o aktualizacje dotyczące potencjalnych przeszkód i zaległych zadań w obszarach roboczych

📌 Przykładowe podpowiedzi: Pokaż mi trzy zadania, które obecnie zagrażają naszemu sprintowi, oraz metodyki agile, które najszybciej odblokują postępy.

Proszę o krótkie podsumowanie potencjalnych opóźnień w tym sprincie i ich wpływu na nasz ogólny postęp.

Zidentyfikuj przeszkody uniemożliwiające nam dostosowanie się do całkowitego zakresu projektu i zaproponuj sposoby dostosowania planów.

Zalety wykresów burnup

Oto przewaga wykresów burn-up:

Śledzi prace zakończone oddzielnie od zakresu, dzięki czemu zmiany są natychmiast widoczne jako przesunięcie w górę w górnej linii.

Zakończone zadania są wyświetlane jako rosnąca linia, co ma pozytywny wpływ na morale zespołu i pozwala docenić ogólny postęp.

Interesariusze mogą wizualizować postępy i zmieniające się wymagania w jednym widoku, dzięki czemu przeglądy sprintów stają się bardziej przejrzyste.

Możesz śledzić trendy prędkości w czasie, patrząc na nachylenie linii zakończonej pracy.

Oddzielają one wyniki zespołu od zarządzania zakresem, ułatwiając identyfikację przyczyn opóźnień.

🔍 Czy wiesz, że... Ludzie postrzegają postęp jako „ krzywą S”. Początkowa faza pracy wydaje się powolna, środek projektu wydaje się szybki, a koniec znów wydaje się powolny. Wykresy burnup często ujawniają ten naturalny wzorzec wyraźniej niż wykresy burndown.

Ograniczenia wykresów burnup

Korzystanie z wykresów burnup ma swoje wady:

Dwie linie biegnące w górę mogą być mylące dla osób, które nie są zaznajomione z tym formatem.

Wymagają one bardziej szczegółowych podpowiedzi, zanim zespoły i interesariusze projektu będą mogli je swobodnie odczytywać.

W przypadku sprintów o stabilnym zakresie dodatkowa złożoność nie wnosi dużej wartości, ponieważ górna linia pozostaje płaska.

Szybkie sprawdzanie statusu zajmuje więcej czasu, ponieważ trzeba wyjaśnić różnicę między liniami.

Wygląda to na mniej pilne, ponieważ obie linie idą w górę; nie ma dramatycznego odliczania do zera.

Wykres burnup a wykres burndown: kluczowe różnice

Kierownicy projektów często mylą wykresy burnup i burndown, ponieważ wyglądają one podobnie, ale każdy z nich odpowiada na inne pytanie w miarę postępu prac w cyklu życia projektu.

Oto jasny i prosty opis, który pomoże Ci wybrać odpowiedni wykres dla Twojego cyklu pracy. 👀

Funkcja Wykres burnup Wykres burndown Co pokazuje Zakończona linia dla pracy zbliżającej się do całkowitego zakresu Pozostała praca, która zmniejsza się w kierunku zera Cel Pokaż postępy i zakres w jednym widoku Pokaż, jak szybko zespół zmniejsza ilość pracy Widoczność zakresu Wyraźnie pokazuje zmiany zakresu za pomocą oddzielnej linii zakresu. Ukrywa zmiany zakresu, co może sprawić, że trendy będą mylące. Wgląd w postępy Pomaga zespołom sprawdzić, czy zbliżają się do zakończenia zadania, nawet jeśli wymagania ulegają zmianie. Pomaga zespołom ocenić, czy są na dobrej drodze do ukończenia zadania w terminie sprintu. Struktura wizualna Dwie linie: jedna dla zadań zakończonych, a druga dla całkowitego zakresu prac. Jedna linia: pozostała praca w czasie Najlepiej nadaje się do Pracuj tam, gdzie wymagania mogą ulegać zmianom Sprinty o stałym zakresie z przewidywalnym obciążeniem pracą Siła Przejrzysta reprezentacja rozszerzania zakresu projektu i całkowitego postępu Prosty i łatwy sposób na codzienne śledzenie tempa wykorzystania budżetu

Który z nich jest lepszy dla sprintów?

Wykres burndown najlepiej sprawdza się w przypadku projektów o stałym zakresie, w których obciążenie pracą jest jasno określone na początku.

Jest to proste, skoncentrowane i dobrze współgra z planowaniem sprintów, nie przytłaczając zespołu dodatkowymi danymi. Ponieważ celem sprintu jest wykonanie określonej ilości pracy w krótkim czasie, obserwowanie spadku pozostałego obciążenia pracą do zera pomaga wszystkim zachować spójność i szybko dostosować się, jeśli postępy ulegną spowolnieniu.

🔍 Czy wiesz, że... W 1995 roku, kiedy po raz pierwszy oficjalnie wprowadzono metodę Scrum, średnia długość sprintu wynosiła 1–4 tygodnie. Maksymalny czas trwania wynosił jeden miesiąc. Obecnie większość zespołów stosuje sprinty trwające 2 tygodnie, ponieważ krótsze cykle zwiększają poziom dopaminy dzięki szybszym pętlom informacji zwrotnej.

Który z nich jest lepszy w przypadku projektów o zmiennym zakresie?

Wykres burnup sprawdza się lepiej, gdy wymagania ulegają ciągłym zmianom, ponieważ pokazuje zakończoną pracę i całkowity zakres w oddzielnych wierszach. Daje to liderom przejrzysty widok na postępy prac w całym projekcie.

Gdy zespoły odwołują się do szerszego planu projektu, wykres burnup daje wyraźniejszy obraz postępów w porównaniu z ewoluującym celem. Dzięki temu natychmiast widać zmiany zakresu projektu, a rozmowy opierają się na faktach, a nie na przypuszczeniach.

🔍 Czy wiesz, że... Pracownicy czerpią motywację z „psychologicznego impetu ” – poczucia, że postępy są stałe. Nawet niewielki postęp tworzy impet, dlatego śledzenie prędkości i skumulowanej pracy pomaga zespołom realizować złożone sprinty.

Dlaczego wiele zespołów zwinnych korzysta z obu

Korzystanie z obu wykresów zapewnia zespołom pełniejszy i dokładniejszy widok na postępy. Wykres burndown podkreśla krótkoterminową prędkość, podczas gdy wykres burnup pokazuje długoterminowe postępy w kierunku celu i wszelkie możliwości zmiany zakresu.

Takie połączenie usprawnia śledzenie projektu, ponieważ zespoły mogą wcześnie wykrywać problemy, zrozumieć przyczyny zmian i pewnie komunikować status projektu interesariuszom.

Kiedy już zrozumiesz, w jaki sposób śledzony jest postęp, kolejnym wyzwaniem będzie utrzymanie widoczności tych informacji w całym obszarze roboczym — i tu właśnie z pomocą przychodzi ClickUp.

🚀 Zaleta ClickUp: Kiedy Twoja praca rozciąga się na różne aplikacje, dokumenty, zgłoszenia, czaty i badania, znalezienie odpowiedzi staje się powolne i fragmentaryczne. ClickUp BrainGPT, komputerowy asystent AI, ujednolica wyszukiwanie i rozumowanie w następujących obszarach: WSZYSTKIE Twoje aplikacje do pracy

Twoje obszar roboczy ClickUp

Połączone aplikacje

Wiele modeli LLM (ChatGPT, Claude i Gemini)

Wyszukiwanie w Internecie Poproś ClickUp Talk to Text w Brain MAX o znalezienie odpowiedzi w Twoim obszarze roboczym A kiedy działasz szybko, funkcja Talk to Text w ClickUp Brain MAX pomaga pracować 4 razy szybciej. Wystarczy podyktować cenne spostrzeżenia lub wymagania, a narzędzie sformatuje je za Ciebie, przygotowując do dodania do zadania.

Oto, w jaki sposób pomaga to wyeliminować rozrost AI:

Kiedy używać poszczególnych wykresów (przykłady z życia wzięte)

Zespoły często przechodzą między wykresami burnup a wykresami agile burndown w zależności od rodzaju pracy, poziomu niepewności i tego, jak dokładnie muszą monitorować postępy.

Oto praktyczne scenariusze, które pokazują, kiedy każdy z wykresów ma największy sens. 📈

Scenariusz 1: Dwutygodniowy sprint, w którym backlog jest zablokowany

Twój zespół rozpoczyna dwutygodniowy sprint z ustalonym zestawem zadań i bez oczekiwanych zmian w trakcie sprintu. Potrzebujesz prostego widoku dziennego, który pokazuje, czy tempo pracy jest odpowiednie.

Wykres burndown jest do tego odpowiedni, ponieważ linia pozostałej pracy pokazuje, czy zespół jest przed terminem, czy ma opóźnienie. Działa to dobrze w zwinnym cyklu pracy scrum, gdzie nacisk kładziony jest na przewidywalną realizację.

Scenariusz 2: Funkcja produktu, która ewoluuje w trakcie rozwoju

Tworzysz nową funkcję dla użytkowników, a interesariusze po każdym demo wciąż proszą o drobne ulepszenia. Zakres projektu co kilka dni trochę się powiększa, a zespół potrzebuje jasności, czy postępy są realne, czy tylko wydają się powolne, bo cel ciągle się zmienia.

W tym przypadku lepszy jest wykres burnup, ponieważ pokazuje on prace zakończone i całkowity zakres jako oddzielne linie. Jest to pomocne w przypadku utrzymywania szczegółowej struktury podziału pracy, która ulega ciągłym zmianom.

🔍 Czy wiesz, że... Ludzie często przeceniają czas potrzebny na wykonanie trudnych zadań (tzw. „błąd wpływu”), co powoduje, że zwlekają z ich wykonaniem. Jednak gdy już zaczną, zazwyczaj wykonują zadania szybciej niż przewidywali. Jest to jeden z powodów, dla których podzielenie złożonej pracy na mniejsze części zwiększa skuteczność jej realizacji.

Scenariusz 3: Projekt trwający kwartał, wymagający wielu zatwierdzeń i zależności

Twój zespół przygotowuje się do wprowadzenia produktu na rynek, które wymaga zaangażowania działów inżynierii, projektowania, marketingu i prawnego. Każda z tych grup działa według własnej osi czasu, a proces zatwierdzania może opóźniać niektóre zadania.

Ponieważ ogólna osia czasu nie jest ustalona, wykres burnup daje kierownictwu rzetelny widok na postępy i wpływ zmian na zakres projektu. W ten sposób można wyjaśnić, dlaczego osie czasu ulegają zmianom, zwłaszcza gdy osia czasu projektu zmienia się z powodu zależności między zespołami.

🧠 Ciekawostka: Ludzie czują się bardziej zmotywowani, gdy widzą widoczny postęp, nawet niewielkie sukcesy. Nazywa się to efektem gradientu celu. Twój mózg przyspiesza wysiłek w miarę zbliżania się do zakończenia zadania (właśnie dlatego wykresy burndown działają!).

Jak utworzyć wykres burnup/burndown za pomocą ClickUp

ClickUp działa jako zintegrowany obszar roboczy AI, co oznacza, że Twoje zadania, dokumenty, aktualizacje, dane sprintów, raportowanie i pomoc AI znajdują się w jednym systemie, co eliminuje rozproszenie narzędzi.

Poniżej przedstawiamy szczegółowe informacje na temat w jaki sposób to narzędzie agile może Ci zapewnić wsparcie. 👇

Rozpocznij ustawienia sprintu

Pobierz bezpłatny szablon Skonfiguruj spójną podstawę sprintu, śledź wiele zadań i sprawdź, co zostało ukończone, a co jest w trakcie realizacji, korzystając z szablonu wykresu burndown ClickUp.

Szablon wykresu burndown ClickUp stanowi solidny punkt wyjścia. Zdefiniuj każdy wskaźnik KPI jako zadanie ClickUp. Następnie dodaj pola niestandardowe ClickUp, takie jak Wartość docelowa, Wartość rzeczywista, Postęp, a nawet Poprzedni okres lub Odchylenie. W ten sposób uchwycisz liczbę i kontekst wokół niej: jak wypada ona w porównaniu z Twoim celem, czy tendencja jest wzrostowa czy spadkowa i który zespół jest za nią odpowiedzialny.

Szablon oferuje niestandardowe statusy ClickUp, takie jak Na dobrej drodze, W zagrożeniu, Zakończone i Nie rozpoczęte, aby zdefiniować stan każdego KPI.

Załóżmy, że realizujesz 12-dniowy sprint dotyczący aktualizacji płatności. Ładujesz „Sprint 14”, wpisujesz 60 szacowanych punktów fabularnych i przypisujesz wszystko do znaczących statusów. Nadchodzi drugi dzień, inżynier backendowy dostarcza 5-punktową fabułę, dział kontroli jakości zamyka 3-punktowe zadanie, a linia pozostałych prac natychmiast spada.

Posłuchaj Dayany Milevy, dyrektor ds. klientów w Pontica Solutions:

Dzięki ClickUp zrobiliśmy krok naprzód i stworzyliśmy pulpity nawigacyjne, na których nasi klienci mogą uzyskać dostęp do informacji o wydajności, obłożeniu i projektach oraz monitorować je w czasie rzeczywistym. Dzięki temu klienci czują się związani ze swoimi zespołami, zwłaszcza że mają różne lokalizacje w różnych krajach, a czasem nawet na różnych kontynentach.

Dzięki ClickUp zrobiliśmy krok naprzód i stworzyliśmy pulpity nawigacyjne, na których nasi klienci mogą uzyskać dostęp do informacji o wydajności, obłożeniu i projektach oraz monitorować je w czasie rzeczywistym. Dzięki temu klienci czują się związani ze swoimi zespołami, zwłaszcza że znajdują się w różnych krajach, a czasem nawet na różnych kontynentach.

Stwórz swoje prawdziwe centrum kontroli sprintów

Wbudowane w platformę (i zintegrowane z szablonami ClickUp!) pulpity nawigacyjne ClickUp umożliwiają tworzenie niestandardowych hubów, które wizualizują informacje z różnych zespołów lub działów. W zależności od tematu można używać wykresów słupkowych, wykresów liniowych, wskaźników lub płytek liczbowych: wyniki sprzedaży, zasięg marketingowy, wydajność operacyjna, wskaźniki obsługi klienta lub wskaźniki KPI związane z pracownikami.

Uzyskaj dostęp do wizualizacji w czasie rzeczywistym, które odzwierciedlają dane z wybranych źródeł danych dzięki niestandardowym pulpitom nawigacyjnym ClickUp

Panele kontrolne działają najlepiej, gdy skupiają się na dwóch wykresach, które pomagają w podejmowaniu decyzji dotyczących sprintów: wykresie burndown dla tempa i wykresie burnup dla zakresu.

Załóżmy, że tworzysz „Panel kontrolny Sprint 22”. Dodajesz kartę Sprint Burndown po lewej stronie i kartę Sprint Burnup po prawej stronie. Takie połączenie ułatwia dostrzeżenie prawdziwej przyczyny spadku tempa pracy.

Użyj karty Sprint Burndown w panelach ClickUp, aby uzyskać przejrzysty obraz tempa postępów w pracy.

W połowie sprintu na pulpicie nawigacyjnym wyświetla się:

Idealna linia wykresu burndown przewiduje, że 27 punktów są zakończone.

Rzeczywista linia znajduje się na poziomie 18.

Wykres burnup pokazuje, że linia zakresu skoczyła z 54 do 66, ponieważ produkt dodał trzy zadania związane z dopracowaniem procesu wdrażania nowych pracowników.

Te dwa wykresy, umieszczone obok siebie, pokazują zupełnie inną sytuację niż problemy związane z prędkością. Zespół nie zwolnił tempa; zmienił się sprint. To daje jasny krok dalszych działań: zrezygnuj z nieistotnych zadań i przenieś nowe zadania do Sprintu 23, zamiast narzucać nierealistyczne tempo.

Obserwuj tempo pracy w czasie rzeczywistym

Zgłębiaj szczegóły swojej pracy dzięki kartom Sprint Burndown Cards w panelu ClickUp Dashboard

Karty sprint burndown są aktualizowane za każdym razem, gdy ktoś przenosi zadanie. Jeśli idealna linia przewiduje 12 zakończonych punktów w drugim dniu, a rzeczywista linia pokazuje tylko 6, sprawdzasz tablicę i znajdujesz trzy zadania, które utknęły w fazie przeglądu.

Szybka zachęta podczas spotkania standup sprawia, że znów zaczynają działać.

💡 Wskazówka dla profesjonalistów: Skonfiguruj pulpit KPI z kartami AI, które pobierają dane z wielu źródeł. W miarę aktualizacji danych ClickUp Brain podkreśla trendy i anomalie (np. nagły spadek prędkości sprintu lub wzrost liczby defektów). Dzięki temu nie musisz ręcznie przeglądać surowych danych liczbowych.

Skonfiguruj karty AI w panelach ClickUp, aby tworzyć szybkie podsumowania ostatnich aktualizacji.

Połącz to z funkcją Talk-to-Text. Dyktuj aktualizacje, uruchom kartę AI, aby ponownie obliczyć wskaźniki i odświeżyć wykresy: burndown, burnup, zakres vs. prędkość itp. Przed kolejnym stand-upem lub kontrolą kierownictwa będziesz mieć aktualny pulpit nawigacyjny.

Nie ukrywaj zmian zakresu

Wykresy burnup mają znaczenie, gdy sprint nie chce pozostać w miejscu.

Wykryj zmiany zakresu, zanim zakłócą one przebieg sprintu, dzięki kartom Sprint Burnup Cards w panelach ClickUp Dashboards.

Karta Sprint Burnup oddziela zakończoną pracę od całkowitego zakresu, dzięki czemu zmiany są widoczne natychmiast. Załóżmy, że dział kontroli jakości dodaje cztery scenariusze dostępności o wartości 10 punktów. Linia zakresu podnosi się, linia postępu pozostaje stabilna i od razu wiesz, że dążysz do ruchomego celu.

Obejrzyj to wideo, aby dowiedzieć się, jak utworzyć pulpit menedżera projektu:

Podnieś poprzeczkę dzięki ClickUp

Wykresy sprintów sprawiają, że praca staje się bardziej przejrzysta, gdy zespoły działają szybko i zarządzają zmieniającymi się celami.

Wykresy burndown pozwalają wszystkim skupić się na dzisiejszym tempie pracy, natomiast wykresy burnup pomagają zrozumieć, jak zmienia się zakres projektu. Właściwy wybór zależy od poziomu zmian w projekcie, ale oba wykresy dają zespołowi większą pewność i ograniczają liczbę niespodzianek.

ClickUp zapewnia oba widoki bez dodatkowego wysiłku, ponieważ każde zadanie zawiera już dane potrzebne do tworzenia wykresów. Możesz śledzić postępy, wcześnie wykrywać zmiany zakresu i przeprowadzać sprinty z mniejszą liczbą zakłóceń. Pulpity nawigacyjne, karty sprintów i ClickUp Brain zmieniają Twój obszar roboczy w centrum kontroli, które aktualizuje się w czasie rzeczywistym, gdy Twój zespół wykonuje zadanie. Zarejestruj się w ClickUp już dziś! ✅