Free szablony planera do nauki w domu, które pomogą zorganizować naukę Twojego dziecka

„Czy dzisiaj mamy historię czy sztukę?” – pyta Twój syn we wtorek o 11 rano. Zerkasz na swoje notatki i zdajesz sobie sprawę, że... sam nie jesteś pewien. Jedna zakładka przeglądarki zawiera program nauczania matematyki, druga – jednostkę poświęconą nauce o przyrodzie, a trzecia to tablica Pinterest pełna pomysłów na rękodzieło.

Nauczanie domowe daje swobodę, ale może też być przytłaczające, gdy zasoby gromadzą się bez planu działania. 📚

W rzeczywistości Uniwersytet Johna Hopkinsa raportuje, że w roku szkolnym 2023-24 w 19 z 21 stanów, które udostępniły dane, odnotowano wzrost liczby uczniów uczących się w domu. Ponieważ coraz więcej rodzin wybiera tę ścieżkę, zapotrzebowanie na proste sposoby organizowania lekcji i śledzenia postępów staje się coraz większe.

W tym poście na blogu przedstawimy 18 darmowych szablonów planera do nauki w domu w ClickUp for Students, które pomogą Ci przejąć kontrolę nad nauką Twojego dziecka. 🏁

Czym są szablony planera do nauki w domu?

Szablon planera do nauki w domu to uporządkowane narzędzie cyfrowe lub do wydrukowania, zaprojektowane, aby pomóc rodzicom, korepetytorom lub uczniom w organizowaniu zajęć szkolnych w domu.

Zawiera on plany lekcji, zadania, frekwencję, oceny i harmonogramy, ułatwiając zarządzanie celami dziennymi, tygodniowymi i długoterminowymi. Szablony te często zawierają konfigurowalne widoki, śledzenie przedmiotów, narzędzia do pisania oparte na sztucznej inteligencji oraz wskaźniki postępów, które upraszczają planowanie zajęć szkolnych i prowadzenie dokumentacji.

Czym charakteryzuje się dobry szablon planera do nauki w domu?

Dobry szablon planera do nauki w domu zapewnia zakończony system zarządzania nauką, zasobami i rutynowymi czynnościami rodzinnymi. Oto kilka elementów, na które warto zwrócić uwagę przy wyborze szablonu:

Wyznacza ogólne cele: określa cele roczne i tworzy przegląd całego roku, aby zaplanować rutynowe czynności, priorytety i kamienie milowe.

Organizuje plany miesięczne i tygodniowe: wykorzystuje kalendarze, pulpity nawigacyjne i harmonogramy do strukturyzowania lekcji, zadań i zajęć.

Szczegółowe informacje o codziennych lekcjach: Podział każdego dnia na konkretne przedmioty, zadania i bloki czasowe, aby zapewnić płynniejsze wykonanie.

Zarządzanie programem nauczania i zasobami: Śledzenie książek, materiałów, planowania wycieczek i planów lekcji z poszczególnych przedmiotów na cały rok akademicki.

Rejestruje frekwencję i refleksje: rejestruje frekwencję i umożliwia korzystanie ze stron z refleksjami, aby przeglądać postępy.

Śledzenie celów i nawyków: Monitorowanie postępów w nauce i Monitorowanie postępów w nauce i rozwoju osobistego za pomocą narzędzi do śledzenia

Niestandardowo dostosowuje się do Twoich potrzeb: oferuje dodatkowe strony do planowania projektów, studiów jednostkowych lub podejść nieszkółkowych.

Zachęcaj uczniów do zaangażowania: zapraszaj dzieci do pomocy w planowaniu lekcji lub wyborze materiałów, aby wzbudzić w nich własność i zaangażowanie.

🧠 Ciekawostka: Charlotte Mason była XIX-wieczną brytyjską pedagog, której filozofia do dziś inspiruje wiele rodzin prowadzących nauczanie domowe. Uważała, że krótkie lekcje są lepsze od długich, ponieważ uwaga dziecka działa najlepiej w krótkich seriach i wzmacnia się dzięki konsekwentnej praktyce. Jej podejście polegające na tworzeniu „żywych książek” i spacerach na łonie natury było w tamtych czasach uważane za dość radykalne.

18 szablonów planera do nauki w domu

Oprogramowanie ClickUp do zarządzania projektami edukacyjnymi pozwala w jednym miejscu stworzyć mapę wszystkich elementów związanych z nauczaniem domowym. Możesz szkicować plany lekcji, śledzić zadania zrobione, rejestrować godziny zajęć, a nawet zapisywać krótkie refleksje na temat codziennej nauki.

Oto 18 szablonów, które pomogą Ci uprościć, uporządkować i kontrolować rok szkolny w domu.

1. Szablon planu lekcji ClickUp

Pobierz darmowy szablon Przechowuj plany lekcji, formularze oceny i zadania razem z szablonem planu lekcji ClickUp.

Szablon planu lekcji ClickUp został zaprojektowany, aby pomóc nauczycielom w efektywnym tworzeniu, zarządzaniu i śledzeniu planów lekcji na kursach uniwersyteckich. Zacznij od nakreślenia tematów i materiałów, które będą omawiane podczas kursu, a następnie określ jasne cele i zadania dla każdego kursu w ramach narzędzia.

Szablon planera do nauki w domu pozwala opracować szczegółowe plany lekcji dla każdego tematu, w tym ćwiczenia i oceny, aby zapewnić zaangażowanie uczniów. Ponadto możesz regularnie sprawdzać postępy w każdym kursie, aby wcześnie wprowadzać poprawki.

🌟 Oto dlaczego spodoba ci się ten szablon:

Analiza , Projekt , Rozwój , Wdrożenie i Ocena . Śledź każdy etap przygotowań do lekcji dzięki niestandardowym statusom ClickUp , takim jak

Cele , Poziom klasy , Struktura lekcji , Formularze oceny i Szczegółowe notatki . Spersonalizuj swoje plany, korzystając z gotowych pól niestandardowych ClickUp , takich jak

Plany lekcji , Faza ADDIE i Przewodnik dla początkujących . Zobacz swój program nauczania z różnych perspektyw dzięki niestandardowym widokom ClickUp , takim jak

Oszczędzaj czas dzięki wbudowanym automatyzacjom ClickUp , które przenoszą zadania do przodu w miarę postępów w lekcjach.

📌 Idealny dla: rodziców, opiekunów lub korepetytorów, którzy potrzebują szablonu planu lekcji do planowania i śledzenia lekcji z wielu przedmiotów i poziomów nauczania w ramach edukacji domowej.

📮 ClickUp Insight: 45% osób twierdzi, że podzielenie dużych celów na małe kroki pozwala im zachować motywację. Koncepcja jest jasna, ale prawdziwa praca zaczyna się (i często kończy) na jej wdrożeniu. 🚥 Przytłacza Cię wielki cel, taki jak „stworzenie pełnego programu nauczania na semestr”? Pozwól, aby ClickUp Brain Ci pomógł. Opisz swój cel, a ClickUp AI podzieli go na wykonalne zadania i podzadania, przypisze terminy i pomoże Ci zbliżyć się do spełnienia marzeń. 💫 Rzeczywiste wyniki: Użytkownicy twierdzą, że od momentu przejścia na ClickUp ich wydajność wzrosła dwukrotnie.

2. Szablon dziennego planera ClickUp

Pobierz darmowy szablon Porządkuj zadania według kategorii, takich jak „Sprawy osobiste”, „Praca” i „Cele”, korzystając z szablonu dziennego planera ClickUp.

Szablon dziennego planera ClickUp pozwala uporządkować lekcje w ramach edukacji domowej, zadania domowe i osobiste sprawy do załatwienia w jednym miejscu. Dzięki niestandardowym widokom, takim jak widok kalendarza ClickUp i wszystkie zadania, możesz bez wysiłku zarządzać codziennymi zadaniami, takimi jak zakupy spożywcze, rutynowe czynności związane z dbaniem o siebie, a nawet dodatkowe projekty.

🌟 Oto dlaczego spodoba ci się ten szablon:

Organizuj zadania według kategorii, korzystając z niestandardowych pól dla Sprawy osobiste , Praca , Szkoła lub Cele .

Bądź na bieżąco z priorytetami dzięki aktualizacjom statusu, takim jak Do zrobienia i Zakończone .

Grupuj zadania według terminu wykonania i sprawdzaj, co jest przeterminowane , do wykonania dzisiaj lub już zrobione .

Dodaj szczegóły, takie jak przypomnienia, notatki i podzadania dla każdego zadania, aby nie zapomnieć o ważnych krokach.

📌 Idealny dla: rodziców i nauczycieli prowadzących nauczanie domowe, którzy poszukują niezawodnego sposobu na zarządzanie codziennymi lekcjami, a jednocześnie chcą zrównoważyć obowiązki domowe i osobiste zadania w ramach aplikacji do planowania dnia.

3. Szablon tygodniowego planera ClickUp

Pobierz darmowy szablon Śledź terminy, wydarzenia, spotkania i nie tylko w atrakcyjny sposób dzięki szablonowi tygodniowego planera ClickUp.

Szablon tygodniowego planera ClickUp zapewnia wizualną mapę nadchodzącego tygodnia, dzięki czemu możesz dokładnie zobaczyć, co dzieje się każdego dnia, na jakich celach się skupiasz i gdzie może być konieczne wprowadzenie zmian.

Zamiast codziennego porannego pośpiechu, będziesz miał widok lekcji, zajęć i priorytetów ustalonych z wyprzedzeniem. Dzięki kolorowemu układowi w stylu tablicy, dedykowanym przestrzeniom na cele i zadaniom typu „przeciągnij i upuść”, ten szablon planera do nauki w domu nie przypomina kreatywnego przewodnika tygodniowego.

🌟 Oto dlaczego spodoba ci się ten szablon:

Zaplanuj swój tydzień wizualnie za pomocą siedmiodniowej tablicy Kanban, gdzie każda kolumna odpowiada dniom od Monday do niedzieli.

Szybko sprawdź, co jest w toku, a co już zakończone, dzięki statusom takim jak Otwarte i Zakończone .

Skorzystaj z widoku tablicy planera , aby w kolorowy sposób, metodą „przeciągnij i upuść”, uporządkować zadania według dni.

Ustal najważniejsze cele na dany tydzień w specjalnych sekcjach, takich jak priorytet! i Myśli do przemyślenia.

📌 Idealny dla: nadrzędnych uczących dzieci w domu, korepetytorów lub opiekunów, którzy chcą mieć zrównoważony widok swojego tygodnia.

🧠 Ciekawostka: W XVII wieku zamożne rodziny europejskie często zatrudniały guwernantki do nauczania dzieci w domu, łącząc lekcje akademickie z nauką etykiety i moralności.

4. Szablon dziennego harmonogramu godzinowego ClickUp

Pobierz darmowy szablon Planuj lekcje, zajęcia i przerwy godzina po godzinie, korzystając z szablonu dziennego harmonogramu godzinowego ClickUp.

Szablon dziennego harmonogramu ClickUp pomaga rodzicom uczącym dzieci w domu w planowaniu każdego dnia w sposób uporządkowany. Możesz blokować określone godziny na lekcje, czytanie, zajęcia praktyczne, a nawet przerwy, pozostawiając jednocześnie celowe bufory na nieoczekiwane pytania lub przejścia między przedmiotami.

Wbudowane przypomnienia i śledzenie czasu ułatwiają dotrzymywanie harmonogramu, zapewniając, że każdy blok nauczania i każde zadanie otrzymają należną im uwagę.

🌟 Oto dlaczego Ci się spodoba:

Podziel dzień na godziny, korzystając z widoku osi czasu , aby uzyskać jasny obraz godzin rozpoczęcia i zakończenia.

Wykorzystaj pola, aby zapisać szczegóły, takie jak Powód nieobecności lub Notatka dotyczące konkretnych bloków.

Przełączaj się między widokami Codzienny cykl pracy , Nieobecności i Codzienny harmonogram w zależności od potrzeb związanych z planowaniem.

Podkreśl ważne przerwy lub przejścia (takie jak lunch lub sesje powtórkowe) za pomocą wizualnych znaczników czasu.

📌 Idealny dla: nadrzędnych, korepetytorów i uczniów, którzy chcą mieć godzinowy plan lekcji w ramach edukacji domowej.

5. Szablon harmonogramu zajęć szkolnych ClickUp

Pobierz darmowy szablon Widok nadchodzących zajęć i czasu poświęconego na projekty dzięki szablonowi harmonogramu zajęć szkolnych ClickUp.

Szablon harmonogramu zajęć szkolnych ClickUp zapewnia przejrzysty widok zajęć, czasu nauki i aktywności.

Działa on jak system zarządzania wiedzą. Oznacza to, że możesz tworzyć mapy zajęć, dodawać bloki nauki, a nawet uwzględniać zajęcia pozalekcyjne, takie jak sport lub przerwy. Dzięki szczegółowym informacjom, takim jak nazwiska profesorów/nauczycieli, lokalizacja lekcji, a nawet notatki dotyczące zadań, łatwo jest mieć wszystko widoczne.

🌟 Oto dlaczego Ci się spodoba:

Dodaj kontekst, korzystając z pól takich jak Wykładowca , Zajęcia i Lokalizacja dla każdej klasy lub bloku.

Przełączaj się między widokami Aktywności , Harmonogram szkoły i Notatki z zajęć , aby skupić się na tym, co jest Ci potrzebne.

Śledź frekwencję lub postępy w nauce za pomocą statusów, takich jak Otwarte i zakończone .

Ustaw powtarzające się zadania w ClickUp , aby zarządzać bieżącymi lekcjami i powtarzającymi się zadaniami w harmonogramie.

📌 Idealny dla: nadrzędnych, korepetytorów lub opiekunów, którzy potrzebują uporządkowanego miesięcznego planera do zarządzania wieloma zajęciami, blokami nauki i osobistymi rutynami w środowisku edukacji domowej.

💡 Wskazówka dla profesjonalistów: Codziennie poświęć 10 minut na porządkowanie cyfrowego bałaganu, aby usunąć powiadomienia, zaktualizować zadania i przygotować obszar rob oczy.

6. Szablon harmonogramu zajęć i badania czasu ClickUp

Pobierz darmowy szablon Osiągnij lepsze wyniki w nauce, godząc wiele zobowiązań jednocześnie, korzystając z szablonu harmonogramu zajęć i badania czasu ClickUp.

Szablon ClickUp Class Schedule & Time Study Template służy do śledzenia zajęć, ocen, sprawdzianów i sesji naukowych. Łączy codzienne godziny zajęć z wynikami w nauce i postępami w nauce. Dzięki powtarzającym się zadaniom dla każdego przedmiotu i polom niestandardowym dla sprawdzianów możesz zarządzać terminami zajęć i swoimi wynikami w nauce.

🌟 Oto dlaczego spodoba ci się ten szablon:

Śledź wyniki w nauce dzięki 11 polom dla koloru klasy , semestru , kolegów z klasy i notatek .

Zarządzaj pracami semestralnymi za pomocą statusów, takich jak do zrobienia , w trakcie i zakończone .

Bądź na bieżąco z egzaminami i terminami dzięki panelom Przeterminowane i Nieplanowane .

Skorzystaj z pięciu niestandardowych widoków (Rok, Oś czasu, Priorytet, Harmonogram zajęć) w różnych konfiguracjach, aby elastycznie planować.

📌 Idealny dla: uczniów, korepetytorów lub nauczycieli, którzy chcą połączyć harmonogramy zajęć z śledzeniem wyników w nauce podczas korzystania z ClickUp dla uczniów.

Dowiedz się, jak zwiększyć wydajność dzięki kompleksowemu kalendarzowi projektów. 👇🏼

7. Szablon planowania zajęć ClickUp

Pobierz darmowy szablon Uzyskaj przejrzystą przestrzeń roboczą do tworzenia planów lekcji i przydzielania obowiązków dzięki szablonowi planowania zajęć ClickUp.

Szablon planowania zajęć ClickUp jest idealny dla korepetytorów lub rodziców uczących dzieci w domu, którzy chcą w uporządkowany sposób planować, organizować i śledzić lekcje z wielu przedmiotów. Każda lekcja może zawierać materiały, terminy i notatki.

Na przykład, jeśli uczysz starsze dziecko algebry, a młodsze podstawowych umiejętności czytania, możesz utworzyć osobne listy w szablonie planera do nauki w domu dla każdego dziecka. Dodaj zadania lekcyjne, załączniki arkuszy ćwiczeń, wideo lub materiały do czytania i oznacz je jako „Zakończone”, gdy będą gotowe.

🌟 Oto dlaczego Ci się spodoba:

Śledź postępy w nauce za pomocą statusów, takich jak Do zrobienia , Zaplanowane , Zakończone , Niepowodzenie , Zaliczone i Archiwizowane .

Zarządzaj szczegółami lekcji dzięki polom zawierającym informacje o zajęciach, terminach i priorytetach.

Szybki dostęp do przygotowań do lekcji dzięki widokom takim jak Ten tydzień, Dzisiaj, Wszystkie listy i Przewodnik.

📌 Idealny dla: rodziców uczących dzieci w domu, którzy chcą organizować lekcje dla wielu dzieci i śledzić postępy w różnych przedmiotach.

🔍 Czy wiesz, że... Horace Mann, często nazywany „ojcem ruchu szkół powszechnych”, odegrał kluczową rolę w promowaniu bezpłatnego, powszechnego i niesekciarskiego systemu edukacji publicznej w Stanach Zjednoczonych. Jego reformy obejmowały utworzenie instytucji szkoleniowych dla nauczycieli, znanych jako „szkoły normalne”, które odegrały kluczową rolę w profesjonalizacji nauczania i poszerzaniu możliwości edukacyjnych.

8. Szablon planowania programu nauczania ClickUp

Pobierz darmowy szablon Skorzystaj z szablonu ClickUp do planowania programu nauczania, aby śledzić cele kursu, osie czasu i materiały wspierające.

Szablon planowania programu nauczania ClickUp oferuje uporządkowane narzędzie do planowania lekcji, zajęć i ocen, zapewniając nauczycielom możliwość zapewnienia uczniom odpowiedniego tempa nauki.

Współpracuj z kolegami, aby zebrać i uporządkować potencjalne tematy do programu nauczania. Po zebraniu pomysłów opracuj kompleksowy plan, który będzie zawierał opisy kursów, cele, zasady oceniania oraz harmonogram tematów i zajęć.

🌟 Oto dlaczego Ci się spodoba:

Uporządkuj program nauczania według przedmiotów za pomocą folderów i hierarchii list (np. język angielski, matematyka).

Śledź przygotowania do lekcji za pomocą 10 statusów, takich jak Aktualne , W trakcie , Wymaga poprawek , Stare i Do planu .

Dodaj kluczowe szczegóły, korzystając z pól Tematy , Wydruki , Terminy i Poziomy priorytetów .

Planuj cały semestr, korzystając z widoków takich jak Oś czasu, Tablica, Kalendarz, Przewodnik i Wszystkie listy.

📌 Idealny dla: nauczycieli, twórców programów nauczania lub koordynatorów akademickich, którzy chcą w uporządkowany sposób tworzyć, śledzić i udoskonalać programy nauczania przez cały rok szkolny.

🚀 Zaleta ClickUp: Zastanawiasz się , jak wykorzystać AI do planowania lekcji? Dzięki ClickUp Brain możesz w kilka sekund stworzyć wysokiej jakości, skuteczne plany lekcji. Wystarczy tylko zapytać! Wprowadź kluczowe informacje, takie jak przedmiot, poziom nauczania i cele edukacyjne, a narzędzie wygeneruje dostosowany do Twojego programu nauczania plan. Połączone AI rozumie kontekst wszystkich Twoich projektów i dostarcza praktyczne sugestie, dzięki czemu idealnie nadaje się dla rodziców i korepetytorów prowadzących nauczanie domowe. Bądź na bieżąco z terminami zadań dzięki ClickUp Brain Dzięki narzędziu AI dla uczniów możesz: Sporządź szczegółowe konspekty programów nauczania i bez wysiłku podziel tematy na podtematy.

Natychmiast przekształcaj notatki generowane przez AI w dokumenty lub zadania do wykonania.

Organizuj zadania, listy lektur i terminy projektów w jednym hub.

Ustal priorytety lekcji i śledź postęp dzięki inteligentnym wskazówkom AI. ✅ Wypróbuj tę podpowiedź: Stwórz tygodniowy plan lekcji dla 10-letniego ucznia obejmujący podstawowe ułamki w matematyce. Uwzględnij codzienne cele, zadania i krótką ocenę na koniec tygodnia.

9. Szablon programu nauczania ClickUp

Pobierz darmowy szablon Ustal jasne cele dla każdej klasy i śledź postępy w czasie rzeczywistym dzięki szablonowi programu nauczania ClickUp.

Dzięki szablonowi programu nauczania ClickUp możesz stworzyć uporządkowany, dopracowany program nauczania, który jasno określa cele, tematy i zadania dla każdej klasy. Jest on zintegrowany z ClickUp Dokuments, dzięki czemu możesz stworzyć dobrze sformatowany zarys programu wraz z opisami kursów, zasadami oceniania i harmonogramem zajęć.

🌟 Oto dlaczego Ci się spodoba:

Strukturyzuj zawartość za pomocą widoku dokumentu , aby stworzyć bogaty w tekst program nauczania.

Śledź aktualizacje programu nauczania dzięki polom metadanych, takim jak Twórca/Właściciel i Ostatnia aktualizacja .

Zorganizuj najważniejsze informacje o kursie w tabeli Informacje o kursie z polami na nazwę kursu, sekcję, punkty kredytowe, informacje o nauczycielu i dane kontaktowe.

Szybko poruszaj się po stronach, takich jak szablon programu nauczania, Przewodnik dla początkujących i + Nowa strona, korzystając z paska bocznego.

📌 Idealny dla: nadrzędnych prowadzących nauczanie domowe, korepetytorów i nauczycieli, którzy potrzebują profesjonalnego, scentralizowanego programu nauczania dla każdego przedmiotu lub kursu.

🔍 Czy wiesz, że... John Dewey, kluczowa postać w dziedzinie edukacji progresywnej, kładł nacisk na naukę poprzez praktykę. Twierdził, że edukacja powinna łączyć się z rzeczywistymi doświadczeniami, zachęcając do rozwiązywania problemów, krytycznego myślenia i realizacji praktycznych projektów.

10. Szablon ClickUp do śledzenia zadań domowych

Pobierz darmowy szablon Widok wszystkich zadań domowych w jednym miejscu, aby nigdy nie przegapić terminu dzięki szablonowi ClickUp Homework Tracker.

Szablon ClickUp Homework Tracker pomaga przeglądać wszystkie zadania (lub części zadań) w jednym miejscu, przypisywać priorytety i skupiać się na monitorowaniu poszczególnych zadań.

Szablon planera do nauki w domu konsoliduje zadania domowe w uporządkowany widok zadań, gdzie każde zadanie jest podzadaniem z własnym terminem, tagiem przedmiotu i statusem wykonania. Wizualne wskaźniki postępów w połączeniu z możliwością dodawania notatek lub dzielenia zadań na mniejsze kroki ułatwiają zarządzanie wieloma przedmiotami i terminami.

🌟 Oto dlaczego Ci się spodoba:

Śledź zadania, używając statusów takich jak Do zrobienia , W trakcie realizacji i Zakończone dla każdego podzadania.

Podziel zadania domowe na kategorie według przedmiotów, używając kolorowych etykiet, aby szybko znaleźć potrzebne informacje.

Wizualizuj postępy za pomocą paska postępu realizacji , aby zobaczyć, co zostało już zrobione, a co pozostało do wykonania.

Przydzielaj zadania uczniom lub pomocnikom i ustaw flagi priorytetów, aby wyróżnić pilne zadania.

📌 Idealny dla: rodziców, korepetytorów lub opiekunów prowadzących nauczanie domowe, którzy chcą monitorować zadania z wielu przedmiotów i wizualnie śledzić postępy w aplikacji zwiększającej wydajność.

Oto, co Michael Turner z Miami University ma do powiedzenia na temat ClickUp:

ClickUp to świetne narzędzie, którego używamy, aby zachować porządek i być na bieżąco z wydarzeniami. Platforma ta stanowi dla nas repozytorium wiedzy.

11. Szablon zadań klasowych ClickUp

Pobierz darmowy szablon Z łatwością śledź zadania i oceny za semestr dzięki szablonowi zadań klasowych ClickUp.

Szablon zadań klasowych ClickUp centralizuje wszystkie prace uczniów, terminy i oceny w jednym intuicyjnym widoku listy ClickUp. Pełni on również funkcję szablonu do śledzenia zadań, monitorując i zarządzając zadaniami wszystkich uczniów i przedmiotów.

Każde zadanie jest przejrzyście uporządkowane według statusu wykonania, z szczegółowymi polami do oceniania, omówionymi tematami i kontekstem specyficznym dla danego kursu. Rodzice lub nauczyciele mogą szybko przydzielać zadania, śledzić postępy i udostępniać zasoby, co ułatwia nadzorowanie wielu uczniów lub przedmiotów bez utraty kontroli.

🌟 Oto dlaczego spodoba ci się ten szablon:

Podziel zadania według przedmiotów, korzystając z pola Klasa (np. matematyka 102, język angielski 201, historia 102).

Zapewnij natychmiastowy dostęp do zasobów i połączone linki do materiałów dotyczących zadań, lektur lub narzędzi do nauki online.

Organizuj i przeglądaj zadania w wielu układach, korzystając z widoków Lista , Lista według terminu wykonania , Egzaminy i Prace .

Śledź omówione tematy i rodzaje zadań za pomocą pól Rodzaj zadania i Omówione tematy.

📌 Idealny dla: nadrzędnych, opiekunów lub korepetytorów prowadzących nauczanie domowe, zarządzających wieloma uczniami i poszukujących łatwego sposobu na przydzielanie, śledzenie i ocenianie zadań z różnych przedmiotów.

12. Szablon listy kontrolnej do planowania dla uczniów ClickUp

Pobierz darmowy szablon Stwórz listę wszystkich celów, które chcesz osiągnąć w ciągu roku akademickiego, korzystając z szablonu listy kontrolnej planowania dla studentów ClickUp.

Szablon listy kontrolnej ClickUp dla uczniów i rodziców uczących dzieci w domu stanowi hub, w którym można śledzić wszystkie kluczowe zadania związane z planowaniem nauki, od zgłoszeń po egzaminy. Ponadto każdy krok jest podzielony na wykonalne podzadania. Dzięki temu można łatwo podzielić złożone planowanie na łatwe do opanowania części, szybko sprawdzić postępy i kontrolować terminy.

🌟 Oto dlaczego spodoba ci się ten szablon:

Zorganizuj cały cykl pracy przygotowań do studiów za pomocą zadania głównego , które będzie służyć jako centralny hub.

Podziel złożone planowanie na odrębne podzadania, takie jak Zasoby , Harmonogram egzaminów , Śledzenie projektów , Śledzenie działań grupowych oraz Wykłady i notatki .

Dodawaj notatki, tagi lub zależności do zadań, aby uzyskać jasne wytyczne i kontekst podczas całego procesu planowania.

📌 Idealny dla: nadrzędnych, opiekunów lub korepetytorów prowadzących nauczanie domowe, którzy pomagają uczniom w przygotowaniach do studiów, rekrutacji i długoterminowym planie akademickim.

13. Szablon postępów uczniów ClickUp

Pobierz darmowy szablon Zapewnij każdemu uczniowi ukierunkowane wsparcie dzięki szablonowi postępów uczniów ClickUp.

Zastanawiasz się, czy Twój uczeń lub dziecko naprawdę nadążają? Szablon postępów uczniów ClickUp został stworzony z myślą o rodzicach, korepetytorach i nauczycielach domowych, którzy potrzebują widoku wyników, zachowania i postępów swoich uczniów w czasie rzeczywistym.

Możesz śledzić wielu uczniów jednocześnie, sprawdzając, kto osiąga najlepsze wyniki, kto potrzebuje dodatkowej motywacji i które obszary wymagają większej uwagi. Szablon planera do nauki w domu porządkuje uczniów według statusu, monitoruje zachowanie i wysiłek oraz przechowuje ważne dane osobowe i akademickie w jednym miejscu.

🌟 Oto dlaczego spodoba ci się ten szablon:

Monitoruj wyniki każdego ucznia za pomocą statusów, takich jak Dobrze sobie radzi , Wymaga uwagi , Wymaga wzmocnienia pewności siebie i Wymaga zadań rozszerzeń .

Śledź najważniejsze szczegóły, korzystając z pól Urodziny , Zajęcia , Wysiłek i Zachowanie .

Uzyskaj dostęp do wielu perspektyw dzięki widokom Problemy behawioralne , widok listy i Wymaga uwagi .

Zapisuj wysiłki wizualnie w polu Ocena gwiazdkowa i postępy w nauce w polu Postępy .

📌 Idealne dla: rodziców, opiekunów lub korepetytorów, którzy uczą w domu wiele dzieci i potrzebują narzędzia do śledzenia indywidualnych postępów, zachowania i osiągnięć, aby zapewnić każdemu uczniowi odpowiednią uwagę.

🔍 Czy wiesz, że... Thomas Jefferson, gorący zwolennik edukacji, wierzył w samodzielną naukę i zachęcał dzieci do częstego czytania w domu.

14. Szablon ClickUp do wyznaczania celów

Pobierz darmowy szablon Zachowaj motywację do realizacji długoterminowych celów, wizualizując małe kroki, które do nich prowadzą, dzięki szablonowi ClickUp SMART Goals.

Szablon ClickUp SMART Goals jest przeznaczony dla korepetytorów, nadrzędnych i uczniów uczących się w domu, którzy chcą wyznaczyć mierzalne cele i śledzić postęp w jednym miejscu.

Umożliwia on podzielenie dużych celów akademickich, takich jak opanowanie nowego przedmiotu lub zakończenie projektu semestralnego, na łatwe do zrealizowania kroki. Szablon planera do nauki w domu pomaga również w ilościowym określeniu wysiłku, przypisaniu obowiązków i śledzeniu powodzenia w czasie, co motywuje uczniów do osiągania celów.

🌟 Oto dlaczego spodoba ci się ten szablon:

konkretne , mierzalne , osiągalne , istotne , określone w czasie . Określ realne cele, korzystając z pól struktury SMART

Śledź postępy wizualnie dzięki statusom takim jak Crushing , On Track , Off-Track i do zrobienia .

Oceń nakład pracy i wykonalność za pomocą pól Wymagany nakład pracy i Czy posiadasz wymagane umiejętności .

Monitoruj postępy w realizacji celów dzięki dedykowanym widokom, takim jak Cele SMART, Wysiłek związany z realizacją celów i Arkusz celów SMART.

📌 Idealny dla: nadrzędnych, korepetytorów i uczniów uczących się w domu, którzy chcą mieć uporządkowane i mierzalne podejście do celów akademickich.

🚀 Zalety ClickUp: AI Writer for Work ClickUp Brain generuje zawartość na podstawie prostych podpowiedzi językowych, oferując wbudowaną funkcję sprawdzania pisowni, dostosowywanie tonu, szybkie odpowiedzi AI i konfigurowalne szablony. Poproś ClickUp Brain o wygenerowanie pisemnych planów lekcji Wypróbuj poniższe podpowiedzi, aby wykorzystać AI do sporządzania notatek i innych celów: Napisz szczegółowy plan lekcji dla 7-latka na temat cyklu wodnego.

Utwórz arkusz do wydrukowania z 10 zadaniami z mnożenia odpowiednimi dla 9-latka.

Podsumuj kluczowe punkty rozdziału poświęconego rewolucji amerykańskiej dla 12-latka.

Stwórz tygodniowy harmonogram nauczania domowego dla ucznia klasy 10, obejmujący matematykę, nauki ścisłe, historię, czytanie i sztukę.

15. Szablon edukacyjny dla uczniów ClickUp

Pobierz darmowy szablon Twórz plany projektów, aby efektywnie zarządzać swoim obciążeniem pracą, korzystając z szablonu ClickUp Student Education Template.

Szablon ClickUp Student Education Template stanowi centralne hub do organizowania postępów w nauce w poszczególnych semestrach, śledzenie pełnego obciążenia kursami, wymagań wstępnych i długoterminowego planowania akademickiego.

Możesz zaplanować cały semestr, śledzić wyniki uczniów i zarządzać istotnymi szczegółami kursu, takimi jak punkty kredytowe, wykładowcy i programy nauczania. Jest to idealne rozwiązanie, aby uczniowie byli na bieżąco z nakładem pracy, a rodzice i korepetytorzy mieli jasny widok postępów.

🌟 Oto dlaczego spodoba ci się ten szablon:

Uporządkuj wszystkie kursy chronologicznie, korzystając z grup semestralnych (np. pierwszy semestr 2022, drugi semestr 2023).

Śledź postępy w każdym kursie dzięki statusom takim jak Do zrobienia , W trakcie , Zakończone , Zaliczone , Niezaliczone , Porzucone .

Przechowuj klucz informacje akademickie w polach takich jak Numer kursu , Punkty kredytowe , Dane kontaktowe wykładowcy , Link do sylabusu i Ocena końcowa .

Wizualizuj zależności między kursami, korzystając z widoku Wymagania wstępne , aby skutecznie planować sekwencyjną naukę.

📌 Idealny dla: rodziców, opiekunów i korepetytorów prowadzących nauczanie domowe, którzy potrzebują systemu do zarządzania wieloma kursami, śledzenia ocen i nadzorowania postępów w nauce w czasie.

🚀 Zalety ClickUp: Dzięki ClickUp Brain MAX możesz być na bieżąco z każdą lekcją, zadaniem i zasobami, nie tracąc ani chwili. Natychmiast przeszukuj zadania, dokumenty, plany lekcji i połączone aplikacje, takie jak Google Drive lub Dropbox, aby znaleźć dokładnie to, czego potrzebujesz. Użyj funkcji Talk-to-Text w ClickUp Brain MAX, aby tworzyć notatki bez użycia rąk Funkcja Talk-to-Text w ClickUp pozwala dyktować notatki z zajęć, przypomnienia o zadaniach domowych lub pomysły na projekty bez użycia rąk, dzięki czemu możesz skupić się na nauczaniu lub prowadzeniu dziecka. Dodatkowo możesz przełączać się między modelami AI, takimi jak Brain, ChatGPT, Claude lub Gemini, aby burzyć mózgami nad pomysłami na lekcje, generować przewodniki do nauki lub tworzyć zadania dostosowane do stylu uczenia się Twojego ucznia.

16. Szablon notatek z zajęć ClickUp

Pobierz darmowy szablon Rejestruj, organizuj i przeglądaj zawartość lekcji, korzystając z szablonu notatek z zajęć ClickUp.

Szablon notatek z zajęć ClickUp pozwala scentralizować materiały wykładowe, zadania i zasoby edukacyjne w jednym edytowalnym dokumencie. Dzięki łatwo dostępnym ustawieniom i metadanym masz kontrolę nad tożsamością dokumentu i wkładem innych osób. Dodatkowo przypięty notatnik na dole jest idealny do robienia notatek, zapisywania pomysłów na projekty lub szybkich przypomnień podczas nauki.

🌟 Oto dlaczego Ci się spodoba:

Śledź i przesyłaj zadania domowe bezpośrednio w swoich notatkach, korzystając z tabeli zadań domowych z kolumnami na zadania i odpowiedzi.

Dodawaj komentarze, przypisuj pytania lub zostawiaj notatki dla siebie i korepetytorów w panelu komentarzy .

Podkreślaj kluczowe terminy lub sekcje za pomocą funkcji Podkreślanie i Adnotacje , aby mieć do nich szybki dostęp.

Sprawdź gramatykę, styl i ton, korzystając z funkcji Premium Suggestions/Predictions, aby uzyskać dopracowane notatki.

📌 Idealny dla: uczniów, nadrzędnych i korepetytorów, którzy potrzebują uporządkowanego miejsca na notatki z zajęć i zadania domowe, wyposażonego w narzędzia do współpracy i dodawania adnotacji.

17. Szablon listy obecności ClickUp

Pobierz darmowy szablon Monitoruj frekwencję i codzienne uczestnictwo w zajęciach dzięki szablonowi arkusza frekwencji ClickUp.

Szablon listy obecności ClickUp pomaga szybko rejestrować obecności, nieobecności i spóźnienia oraz uporządkować wszystkie dane kontaktowe uczniów i informacje o lekcjach. Możesz korzystać z widoku trendów dotyczących obecności, śledzić zakres lekcji, a nawet zarządzać przypomnieniami o nadchodzących zajęciach lub zajęciach wyrównawczych. To prosty i uporządkowany sposób na identyfikację wzorców lub nieprawidłowości w frekwencji.

🌟 Oto dlaczego spodoba ci się ten szablon:

Śledź codzienną frekwencję uczniów za pomocą statusów takich jak Obecny , Nieobecny , Spóźniony i Zaplanowany .

Zapisuj kluczowe informacje dotyczące zajęć, takie jak lekcja dnia , nauczyciel i nazwa klasy .

Trzymaj informacje kontaktowe pod ręką dzięki polom e-mail i Numer telefonu dla każdego ucznia.

Przeglądaj i przełączaj się między różnymi perspektywami, korzystając z widoków takich jak Lista obecności, Formularz obecności lub Lista uczestników.

📌 Idealny dla: nadrzędnych, korepetytorów lub koordynatorów nauczania domowego, którzy muszą śledzić frekwencję uczniów, zarządzać wieloma przedmiotami oraz przechowywać informacje dotyczące kontaktów i lekcji.

🔍 Czy wiesz, że... Zaangażowanie emocjonalne w naukę, takie jak to wywołane przez opowiadanie historii, może ułatwić zrozumienie i zapamiętanie złożonych tematów. Ponad 80% uczestników badania czuło emocjonalne połączenie z wideo opowiadającymi historie, co poprawiło ich zrozumienie.

18. Szablon ClickUp dla uczniów

Pobierz darmowy szablon Zintegruj program nauczania, zadania domowe, notatki z zajęć, frekwencję i śledzenie postępów dzięki szablonowi ClickUp Student Template.

W przeciwieństwie do innych szablonów, które koncentrują się na konkretnych obszarach, szablon ClickUp Student Template to kompleksowe środowisko pracy przeznaczone do zarządzania każdym aspektem życia akademickiego ucznia. Automatyczne przypomnienia i powiadomienia zapewniają, że ważne terminy nie zostaną przeoczone, a możliwość przypisywania zadań do projektów grupowych pozwala na przejrzystą i skoordynowaną współpracę.

🌟 Oto dlaczego spodoba ci się ten szablon:

Scentralizuj wszystkie listy akademickie, dokumenty i harmonogramy w jednym dedykowanym miejscu dla studentów .

Śledź notatki z wykładów i zadania jako zadania z wskaźnikami statusu, osobami przypisanymi, terminami wykonania i priorytetami.

Planuj kursy i lekcje według klasy, semestru lub przedmiotu, korzystając z cykli pracy, takich jak Aktualne, Wymaga poprawek i Do zrobienia.

📌 Idealny dla: uczniów, korepetytorów lub koordynatorów nauczania domowego, którzy potrzebują szablonu zwiększającego wydajność do planowania lekcji, śledzenia ocen oraz zarządzania zadaniami i notatkami.

Spraw, aby nauka w domu była bardziej satysfakcjonująca dzięki ClickUp.

Nauczanie domowe już teraz zapewnia Ci elastyczność. Jednak bez planu łatwo skończyć z rozrzuconymi notatkami, otwartymi zakładkami i niedokończonymi pomysłami.

Szablony ClickUp można w pełni dostosować do własnych potrzeb, co pozwala organizować przedmioty, zadania, harmonogramy i wycieczki zgodnie z indywidualnym harmonogramem Twojej rodziny. ClickUp Dokumenty przechowują plany lekcji, notatki i zasoby w jednym miejscu. Natomiast ClickUp Brain doskonale nadaje się do burzy mózgów, ustalania priorytetów i upraszczania cyklu pracy.

Zarejestruj się w ClickUp już dziś za darmo!