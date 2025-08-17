8 najlepszych alternatyw dla FogBugz do śledzenia błędów i zarządzania projektami metodą agile

Utknąłeś z narzędziem do śledzenia błędów, które działa wolniej niż Twój sprint?

Jeśli przestarzały interfejs FogBugz i nieporęczne cykle pracy hamują rozwój Twojego zwinnego zespołu, nie jesteś sam. Dzisiejsze tworzenie oprogramowania wymaga współpracy w czasie rzeczywistym, intuicyjnego projektu i narzędzi, które rzeczywiście przyspieszają proces, a nie go spowalniają.

Potrzebujesz platformy do zwinnego zarządzania projektami, która wspiera śledzenie błędów, historie użytkowników, planowanie sprintów, przeglądy kodu i współpracę międzyfunkcyjną, bez zbędnych utrudnień.

Te alternatywy dla FogBugz są przeznaczone dla wysokowydajnych zespołów programistów, którzy chcą szybciej i mądrzej dostarczać produkty.

Przyjrzyjmy się najlepszym narzędziom, które pomogą Ci śledzić problemy i zadania przy mniejszym wysiłku i znacznie większej wydajności.

Free Alternatywy dla FogBugz w skrócie

Oto najlepsze alternatywy dla FogBugz dla różnych cykli pracy i struktur zespołów:

Narzędzie Najlepsze dla Kluczowe funkcje Ceny* ClickUp Osoby prywatne, małe firmy, agencje i przedsiębiorstwa potrzebujące kompleksowego rozwiązania do zwinnego zarządzania projektami i współpracy zespołowej Konfigurowalne widoki, pomoc AI, wykresy sprintów, szablony, pulpity nawigacyjne w czasie rzeczywistym, współpraca zespołowa, automatyzacja Dostępny plan Free; niestandardowe ceny dla przedsiębiorstw Jira Duże przedsiębiorstwa i zespoły programistów poszukujące narzędzi do śledzenia błędów i problemów Tablice Kanban, elastyczne raportowanie, konfigurowalne cykle pracy, śledzenie problemów i błędów, integracja narzędzi programistycznych Dostępny plan Free; płatne plany zaczynają się od 7,53 USD/użytkownika miesięcznie YouTrack Zespoły agile i programiści pracujący samodzielnie, którzy potrzebują śledzenia problemów i zwinnych cykli pracy Tablice agile (Scrum, Kanban), inteligentne wyszukiwanie, śledzenie czasu, raportowanie, pomoc AI Dostępny plan Free; płatne plany zaczynają się od 4,40 USD/użytkownik/miesiąc Linear Nowoczesne zespoły programistów potrzebujące usprawnionego zarządzania sprintami i śledzenia problemów Cykle i projekty, mapy drogowe, śledzenie problemów (błędy, funkcje, zadania), projektowanie z myślą o klawiaturze, Linear AI, integracja z GitHub, Dostępny plan Free; płatne plany zaczynają się od 8 USD/użytkownika/miesiąc (rozliczane rocznie) Zoho BugTracker Zespoły programistów i testerów korzystające z ekosystemu Zoho Przesłane błędy, konfigurowalne pola i cykle pracy, raporty, automatyzacja, śledzenie czasu, wbudowany czat, udostępnianie plików, zarządzanie SLA Dostępny plan Free; płatne plany zaczynają się od 3 USD/użytkownika/miesiąc (rozliczane rocznie) GitLab Zespoły DevOps poszukujące kompleksowego zarządzania cyklem życia oprogramowania Zarządzanie kodem źródłowym (repozytoria Git), potoki CI/CD, śledzenie problemów, epiki, mapy drogowe, tablice Kanban, skanowanie bezpieczeństwa (SAST, DAST), GitLab Duo Dostępny plan Free; płatne plany zaczynają się od 29 USD/użytkownika/miesiąc (rozliczane rocznie) Backlog Zespoły projektowe zajmujące się tworzeniem oprogramowania, poszukujące narzędzi do planowania sprintów i współpracy zespołowej Zarządzanie zadaniami, śledzenie błędów, wykresy Gantta, wykresy burndown, repozytoria Git i SVN, wiki, udostępnianie plików, tablice Kanban Dostępny plan Free; płatne plany zaczynają się od 35 USD miesięcznie Trello Osoby i zespoły potrzebujące prostego, wizualnego sposobu organizowania zadań i projektów za pomocą tablic w stylu Kanban Tablice, listy, karty, listy kontrolne, załączniki, ulepszenia, automatyzacja (Butler), szablony Dostępny plan Free; płatne plany zaczynają się od 5 USD/użytkownika/miesiąc (rozliczane rocznie)

Dlaczego warto wybrać alternatywę dla FogBugz?

Chociaż FogBugz dobrze służył zespołom do podstawowego śledzenia błędów, wielu użytkowników uważa jego ograniczenia za frustrujące. To trochę tak, jakby dziś korzystać z telefonu stacjonarnego — działa, ale tracisz wiele nowoczesnych funkcji.

Oto kilka wad narzędzia do śledzenia problemów:

Przestarzały interfejs : przestarzały projekt FogBugz nie posiada nowoczesnych : przestarzały projekt FogBugz nie posiada nowoczesnych pulpitów , intuicyjnej nawigacji i skrótów klawiaturowych, co utrudnia zespołom wydajną pracę. Interfejs wydaje się przestarzały i nie zapewnia dopracowanego, przyjaznego dla użytkownika doświadczenia, charakterystycznego dla nowoczesnych narzędzi

Ograniczony ekosystem integracji : Chociaż Fogbugz łączy się z systemami kontroli wersji, takimi jak Git, nie oferuje szerokiego ekosystemu aplikacji (Slack, Google Workspace, CI/CD, przechowywanie w chmurze itp.), który jest dostępny w nowoczesnych narzędziach

Brakujące elementy niezbędne do pracy zwinnej : Chociaż FogBugz oferuje podstawowe : Chociaż FogBugz oferuje podstawowe funkcje planowania sprintów , punkty historii i wykresy burndown, nie zapewnia automatycznego śledzenia prędkości, routingu zgłoszeń opartego na sztucznej inteligencji, widoków portfolio dla wielu zespołów ani konfigurowalnych cykli pracy zwinnej

Drogie w stosunku do tego, co oferuje : Ceny za użytkownika szybko się sumują, zwłaszcza gdy inne narzędzia oferują więcej funkcji po niższych kosztach lub nawet bezpłatnie

Słabe raportowanie i analityka: Ograniczona obsługa niestandardowych raportów i minimalna widoczność postępów sprintów, trendów błędów lub wydajności zespołu

🧠 Ciekawostka: Pamiętasz Y2K — błąd, który miał spowodować katastrofę na całym świecie, ponieważ wszyscy myśleli, że o północy w 2000 roku komputery przestaną działać? Podczas gdy świat nadal się kręcił, w tym samym roku narodził się FogBugz. Oznacza to, że istnieje już od czasów, kiedy dyskietki były jeszcze w użyciu! W świecie technologii to praktycznie prehistoria. Podobnie jak oprogramowanie z ery Y2K, FogBugz zaczyna wykazywać oznaki starzenia, zwłaszcza dla nowoczesnych zespołów programistów, którzy potrzebują szybszych i bardziej elastycznych narzędzi do śledzenia błędów.

Najlepsze alternatywy dla FogBugz dla zwinnych zespołów

Po co usuwać błędy za pomocą nieporęcznych narzędzi, skoro istnieją doskonałe rozwiązania z zaawansowanymi funkcjami, które pomogą Ci osiągnąć znacznie więcej? Oto najlepsze alternatywy dla FogBugz do sprawnego zarządzania problemami i projektami dla zespołów programistów.

1. ClickUp (najlepsze rozwiązanie do kompleksowego zarządzania projektami metodą agile)

Wypróbuj ClickUp już teraz Usprawnij cały cykl pracy inżynierów — od planu działania po wydanie — dzięki ClickUp dla zespołów programistów i szybciej dostarczaj produkty, a wszystko to z jednej scentralizowanej przestrzeni

Jeśli szukasz nowoczesnej, skalowalnej i wysoce kolaboracyjnej alternatywy dla FogBugz dla swojego zespołu programistów, mamy coś dla Ciebie.

ClickUp, aplikacja do wszystkiego w pracy, została zaprojektowana dla zwinnych zespołów, programistów i menedżerów produktu, którzy potrzebują śledzenia problemów, zarządzania projektami i współpracy zespołowej w ramach jednej platformy.

ClickUp dla zespołów programistów pozwala szybko rejestrować, przypisywać i priorytetyzować błędy lub historie użytkowników. Dzięki konfigurowalnym statusom, polom i szablonom zespoły mogą dostosować cykl pracy do każdego procesu tworzenia oprogramowania

Ustal priorytety zaległych zadań dzięki przejrzystości oferowanej przez ClickUp dla zespołów Agile — używaj niestandardowych pól i formuł, aby rozważyć kompromisy i podejmować mądrzejsze decyzje dotyczące produktów

ClickUp dla zespołów Agile pozwala programistom i inżynierom tworzyć wydajne, elastyczne cykle pracy (tabele Scrum, pasy Kanban lub kombinację, która faktycznie sprawdza się w Twoim zespole), aby projekty były realizowane zgodnie z planem, a zespoły działały sprawnie.

Pracuj mądrzej dzięki AI i automatyzacji

Potężne funkcje AI i automatyzacji ClickUp eliminują zbędną pracę, dzięki czemu Twój zespół może skupić się na tworzeniu.

Zautomatyzuj zaległości i uzyskaj sugestie AI dzięki ClickUp Brain

ClickUp Brain automatycznie przypisuje zgłoszenia, aktualizuje sprinty i zadania, udoskonala zaległości, a nawet zamienia retrospekcje, recenzje PRD i czaty Slacka w zadania do wykonania z jasno określonymi właścicielami i kolejnymi krokami. Wszystko pozostaje połączone — pull requesty, pliki i linki do projektów pojawiają się dokładnie tam, gdzie są potrzebne, dzięki czemu Twój zespół nigdy nie musi zgadywać.

Dzięki automatyzacji ClickUp powtarzalne czynności, takie jak przypisywanie błędów, aktualizowanie statusów i powiadamianie interesariuszy, odbywają się natychmiast, zapewniając wydajność cyklu pracy i spójność działań zespołu.

Bądź na bieżąco z każdym sprintem dzięki ClickUp Sprints — dostosuj punkty, śledź postępy według osób przypisanych i zarządzaj obciążeniem pracą na swój własny sposób, a wszystko to w jednym widoku

Zarządzanie sprintami stało się proste

Moduł ClickUp Sprints został stworzony specjalnie dla zwinnych zespołów, aby śledzić postępy, sprawdzać, co jest zablokowane, i zarządzać zaległościami sprintów – wszystko w jednym miejscu.

Skutecznie planuj sprinty dzięki szacunkom punktów fabularnych i osi czasu

Zachowaj elastyczność, dostosowując plany do obciążenia zespołu i szybko przenosząc zadania między sprintami

Oszczędzaj czas na raportowaniu dzięki codziennym spotkaniom i aktualizacjom zadań generowanym automatycznie przez AI

Śledź postępy dzięki kartom pulpitu Sprint , takim jak raporty Sprint Velocity, Sprint Burndown i Sprint Burnup

Możesz również skonfigurować agenty ClickUp Autopilot do monitorowania i raportowania działań w ramach projektu lub sprintów pod kątem określonych wyzwalaczy, takich jak zakończenie zadań, aktualizacja statusu problemów lub nowe zgłoszenia błędów.

Elastyczne zarządzanie projektami dla każdego zespołu

ClickUp nie jest przeznaczony wyłącznie dla zespołów programistów. Zespoły zarządzające projektami mogą zarządzać złożonymi cyklami pracy z zależnościami zadań, podzadaniami i listami kontrolnymi, co ułatwia wykrywanie przeszkód.

Interaktywne wykresy Gantta i wybór ponad 15 widoków, takich jak lista, Kanban, kalendarz i oś czasu, upraszczają koordynację między różnymi działami. Informuj interesariuszy na bieżąco dzięki szczegółowym raportom z konfigurowalnych pulpitów ClickUp.

Zarządzaj złożonymi projektami, planuj i wizualizuj osie czasu projektów oraz koordynuj pracę między różnymi działami dzięki ClickUp dla zespołów zarządzających projektami

Od start-upów po duże przedsiębiorstwa — elastyczna architektura ClickUp można bez wysiłku skalować, aby zapewnić wsparcie wszystkim, od małych zwinnych zespołów po globalnie rozproszone zespoły inżynierów.

Najlepsze funkcje ClickUp

Zautomatyzuj zaległości, uzyskaj wgląd w dane i przekształć rozmowy w zadania, które można wykonać, dzięki ClickUp Brain

Zintegruj z GitHub, GitLab, Bitbucket i innymi narzędziami dla programistów, aby połączyć commity, pull requesty i recenzje kodu bezpośrednio z zadaniami

Dostosuj dane zadań za pomocą pól niestandardowych do śledzenia błędów, wniosków o funkcje i etapów rozwoju

Twórz i utrzymuj dokumentację projektów, wiki, historie użytkowników i wewnętrzne bazy wiedzy dzięki wspólnym dokumentom ClickUp

Komunikuj się płynnie w czasie rzeczywistym dzięki wbudowanemu czatowi ClickUp w ramach zadań i projektów

Wizualizuj i przekształcaj architekturę, retrospekcje i cykle pracy w zadania za pomocą tablic ClickUp i map myśli

Śledź czas poświęcony na zadania i projekty, aby zapewnić zgodność z celami firmy

Limity ClickUp

Niektórzy użytkownicy mogą początkowo uznać rozbudowane funkcje za przytłaczające

Ceny ClickUp

Oceny i recenzje ClickUp

G2 : 4,7/5 (ponad 10 300 recenzji)

Capterra: 4,6/5 (ponad 4400 recenzji)

Co mówią o ClickUp prawdziwi użytkownicy?

Recenzja G2 brzmi:

ClickUp jest niezwykle elastyczny i przyjazny dla użytkownika. Pozwala nam z łatwością zarządzać cyklami pracy Agile i Waterfall, doskonale dostosowując się do różnych potrzeb każdego zespołu. Platforma jest bardzo intuicyjna, szybka w konfiguracji i wyposażona w funkcje takie jak pulpity, pola niestandardowe, automatyzacja i wiele innych. Wyróżnia się swoją użytecznością — nawet użytkownicy bez wiedzy technicznej mogą szybko opanować obsługę, co sprawia, że wdrożenie jest płynne we wszystkich działach.

ClickUp jest niezwykle elastyczny i przyjazny dla użytkownika. Pozwala nam z łatwością zarządzać cyklami pracy Agile i Waterfall, doskonale dostosowując się do różnych potrzeb każdego zespołu. Platforma jest bardzo intuicyjna, szybka w konfiguracji i wyposażona w wiele funkcji, takich jak pulpity, pola niestandardowe, automatyzacja i wiele innych. Wyróżnia się swoją użytecznością — nawet użytkownicy bez wiedzy technicznej mogą szybko opanować obsługę, co sprawia, że wdrożenie przebiega płynnie we wszystkich działach.

🧠 Ciekawostka: Słowo „Scrum” w terminologii agile nie pochodzi z języka technicznego, ale z rugby! Podobnie jak gracze, którzy zbierają się w grupie i wspólnie przesuwają piłkę do przodu, zespoły Scrum ściśle współpracują, aby projekty posuwały się naprzód. Termin agile zapożyczył tę nazwę, aby podkreślić znaczenie pracy zespołowej, dynamiki i szybkiego podejmowania decyzji.

2. Jira (najlepsze oprogramowanie do planowania i śledzenia rozwoju oprogramowania)

za pośrednictwem Jira

Jira to w pełni funkcjonalna platforma stworzona z myślą o potrzebach nowoczesnych zespołów programistów. Zaprojektowana przez firmę Atlassian z myślą o zwinnych cyklach pracy, Jira pomaga zespołom kontrolować każdy element, od planowania sprintów i porządkowania zaległości po śledzenie błędów i wydawanie nowych wersji.

Jira głęboko integruje się z narzędziami, z których już korzystają programiści. Od platform kontroli źródła, takich jak GitHub i Bitbucket, po narzędzia CI/CD i pakiety testowe, Jira działa jako centralny hub komend, pobierając aktualizacje i kontekst z całego stosu technologicznego.

W przeciwieństwie do starszych wersji narzędzi, takich jak FogBugz, Jira oferuje znacznie bardziej nowoczesne, skalowalne i konfigurowalne środowisko.

Najlepsze funkcje Jira

Korzystaj z zaawansowanych typów problemów, takich jak epiki, błędy i historie użytkowników, dostosowanych do zwinnego rozwoju

Zautomatyzuj powtarzające się zadania za pomocą niestandardowych reguł, aby automatycznie zamykać problemy lub przypisywać zgłoszenia

Zintegruj się głęboko z Bitbucket, GitHub i narzędziami CI/CD, aby uzyskać pełną widoczność od kodu do wdrożenia

Planuj sprinty, porządkuj zaległości i śledź kamienie milowe dzięki wbudowanym szablonom agile i planom działania

Wykorzystaj funkcje oparte na sztucznej inteligencji, aby podsumowywać problemy, generować treści i uzyskiwać inteligentne sugestie

Ograniczenia Jira

Wstępne ustawienia i konfiguracja mogą wydawać się przytłaczające w porównaniu z niektórymi alternatywami dla Jira , zwłaszcza dla mniejszych zespołów lub nowych użytkowników

Ceny Jira

Free

Standard: Od 7,53 USD miesięcznie za użytkownika

Premium: Ceny zaczynają się od 13,53 USD miesięcznie za użytkownika

Enterprise: Niestandardowe ceny

Oceny i recenzje Jira

G2 : 4,3/5 (ponad 6500 recenzji)

Capterra: 4,4/5 (ponad 15 200 recenzji)

💡 Wskazówka dla profesjonalistów: Korzystasz już z Jira, ale chcesz mieć elastyczność ClickUp? Nie musisz zaczynać od zera — skorzystaj z narzędzia do importu Jira w ClickUp, aby płynnie przenieść swoje problemy, projekty i cykle pracy. Jest szybkie, konfigurowalne i pozwala Twojemu zespołowi działać bez żadnych opóźnień.

📮 ClickUp Insight: Spotkania pobudzają innowacyjność i motywują do działania — o ile przebiegają sprawnie. Ale jak wygląda rzeczywistość? Prawie połowa wszystkich pracowników marnuje cenny czas, zwracając się do współpracowników o odpowiedzi, które powinni mieć już pod ręką, co powoduje ciągłe przerywanie pracy. Funkcje Connected Search i ClickUp Brain eliminują kosztowne poszukiwania, dostarczając natychmiastowe odpowiedzi oparte na sztucznej inteligencji z całego ekosystemu cyfrowego. Każdy plik, notatka ze spotkania, nagrany clip i integracja z usługami innych firm stają się przeszukiwalną wiedzą, dzięki czemu nikt nie musi tracić czasu na poszukiwanie informacji u innych członków zespołu. 💫 Prawdziwe wyniki: Dzięki ClickUp zespoły takie jak QubicaAMF odzyskały ponad 5 godzin tygodniowo — to ponad 250 godzin rocznie na osobę — eliminując przestarzałe procesy zarządzania wiedzą. Wyobraź sobie, co Twój zespół mógłby osiągnąć, mając dodatkowy tydzień wydajności w każdym kwartale!

3. YouTrack (najlepszy do śledzenia problemów i zarządzania cyklem pracy metodą agile)

za pośrednictwem YouTrack

YouTrack doskonale nadaje się do elastycznego zarządzania projektami i śledzenia problemów. Jest również wysoce konfigurowalny — zespoły nie są zmuszone do pracy w sztywnych cyklach pracy.

Możesz dostosować wszystko, od pól problemów i cykli pracy po komendy i raporty. To narzędzie dostosowuje się do Twojego sposobu pracy, a nie na odwrót. Podczas gdy FogBugz tylko śledzi błędy bez elastyczności i głębi, YouTrack od JetBrains wspiera cały cykl życia oprogramowania, od pomysłu do wdrożenia, zapewniając znacznie większą przejrzystość i kontrolę.

YouTrack jest szczególnie atrakcyjny dla zespołów, które już zainwestowały w ekosystem narzędzi programistycznych JetBrains.

Najlepsze funkcje YouTrack

Skonfiguruj tablice agile z dostosowywalnymi cyklami pracy dla metod Scrum, Kanban lub hybrydowych

Korzystaj z inteligentnego wyszukiwania i aktualizacji opartych na komendach, aby szybko wykonywać zadania

Śledź czas bezpośrednio w zadaniach, aby monitorować wysiłek w trakcie sprintów

Twórz konfigurowalne raporty i pulpity nawigacyjne, aby wizualizować wydajność zespołu

Wykorzystaj wsparcie oparte na sztucznej inteligencji do podsumowywania dyskusji, generowania odpowiedzi i tworzenia zadań

Ograniczenia YouTrack

Interfejs użytkownika może wydawać się przytłaczający dla osób spoza zespołów programistów lub kontroli jakości

Chociaż język zapytań do wyszukiwania zaawansowanego jest potężny, może wymagać pewnego nakładu nauki

Ceny YouTrack

Free

Ponad 11 użytkowników: 4,40 USD/miesiąc za użytkownika

Oceny i recenzje YouTrack

G2 : 4,3/5 (ponad 50 recenzji)

Capterra: 4,5/5 (ponad 90 recenzji)

Co mówią o YouTrack prawdziwi użytkownicy?

Recenzja G2 mówi:

Największą zaletą YouTrack jest jego elastyczność i możliwość dostosowania do różnych cykli pracy. Mogę dostosować go do konkretnych procesów śledzenia projektów, co sprawia, że zarządzanie zadaniami jest bardziej wydajne i spersonalizowane.

Największą zaletą YouTrack jest jego elastyczność i możliwość dostosowania do różnych cykli pracy. Mogę dostosować go do konkretnych procesów śledzenia projektów, co sprawia, że zarządzanie zadaniami jest bardziej wydajne i spersonalizowane.

4. Linear (najlepszy do prostych operacji przechodzenia, wstawiania i usuwania)

za pośrednictwem Linear

Linear został stworzony specjalnie dla nowoczesnych zespołów produktowych i inżynieryjnych, które chcą poświęcać mniej czasu na zmagania z narzędziami, a więcej na dostarczanie kodu.

Wyróżnia się prostymi operacjami przechodzenia, wstawiania i usuwania, co oznacza, że niezwykle łatwo jest przechodzić między zadaniami, aktualizować statusy, przypisywać zadania oraz usuwać lub archiwizować nieistotne elementy.

Dzięki płynnej integracji z Git możesz automatycznie synchronizować commity, PR-y i branchy z problemami. Otrzymujesz również planowanie oparte na cyklach (wersja sprintów Linear), wbudowane śledzenie prędkości i potężne automatyzacje, które ograniczają ręczne wprowadzanie danych.

Linear AI, inteligentny asystent, może automatycznie sortować zgłaszane błędy, tworzyć opisy problemów, a nawet pomagać w zarządzaniu zaległościami poprzez identyfikowanie podobnych problemów.

Najlepsze funkcje Linear

Poruszaj się po interfejsie z niesamowitą prędkością, korzystając ze skrótów klawiaturowych dla każdej czynności

Zautomatyzuj sprinty programistyczne dzięki Cycles, które zarządzają wydaniami i zaległościami za Ciebie

Zarządzaj sprintami, planami działania i śledzeniem problemów dzięki wbudowanym cyklom pracy

Współpracuj w czasie rzeczywistym dzięki płynnej integracji z GitHub/GitLab

Zautomatyzuj zarządzanie zaległościami produktowymi , aby praca była uporządkowana, skoncentrowana i możliwa do wykonania

Ograniczenia liniowe

Może wydawać się ograniczony dla potrzeb dużych przedsiębiorstw lub zespołów, które wymagają znacznej personalizacji

Funkcje raportowania są mniej rozbudowane w porównaniu z bardziej zorientowanymi na przedsiębiorstwa alternatywami Linear

Ceny liniowe

Free

Podstawowy: 10 USD/miesiąc na użytkownika

Business: 16 USD/miesiąc na użytkownika

Enterprise: Niestandardowe ceny

Oceny liniowe i recenzje

G2 : 4,5/5 (ponad 40 recenzji)

Capterra: zbyt mało recenzji

5. Zoho BugTracker (najlepszy do śledzenia błędów i rozwiązywania problemów)

za pośrednictwem Zoho BugTracker

W przeciwieństwie do bardziej rozbudowanych platform, które próbują być wszystkim naraz, Zoho BugTracker koncentruje się wyłącznie na rozwiązywaniu problemów. Oferuje przejrzysty, intuicyjny interfejs, który jest łatwy w nawigacji — nawet dla zespołów, które nie chcą tracić czasu na naukę kolejnego zbyt skomplikowanego systemu.

Jako część rozbudowanego ekosystemu Zoho, to oprogramowanie do śledzenia problemów jest szczególnie logicznym wyborem dla firm korzystających z innych aplikacji Zoho. Od rejestrowania błędów i przypisywania własności po śledzenie rozwiązań i analizę po zakończeniu projektu — wszystko jest usprawnione pod kątem szybkości i przejrzystości.

Asystent AI firmy Zoho, Zia, może pomóc w generowaniu raportów i dostarczaniu informacji na podstawie danych z projektu. Teams mogą również definiować niestandardowe cykle pracy, które odzwierciedlają dokładny cykl życia błędów, konfigurować reguły automatycznego wyzwalania alertów lub działań oraz korzystać z umów SLA i śledzenia czasu, aby nic nie umknęło uwadze.

Najlepsze funkcje Zoho BugTracker

Skonfiguruj powiadomienia, zależności zadań i przypomnienia, aby właściwe osoby były informowane we właściwym czasie

Zsynchronizuj operacje programistyczne dzięki integracji GitHub i Bitbucket w ekosystemie Zoho

Współpracuj ze swoim zespołem w czasie rzeczywistym dzięki czatowi, forom i nie tylko

Korzystaj z uprawnień opartych na rolach, aby zapewnić bezpieczny i ukierunkowany dostęp

Śledź czas poświęcony na usuwanie błędów i zarządzaj umowami o gwarantowanym poziomie usług (SLA)

Limity Zoho BugTracker

Brakuje głębszej integracji dla większych zespołów

Może być mniej intuicyjny w przypadku bardzo złożonych projektów oprogramowania

Ceny Zoho BugTracker

Free

Standard: 4 USD/miesiąc na użytkownika

Premium: 8 USD/miesiąc na użytkownika

Oceny i recenzje Zoho BugTracker

G2 : 4,4/5 (ponad 40 recenzji)

Capterra: 4,7/5 (ponad 170 recenzji)

Co mówią o Zoho BugTracker użytkownicy w prawdziwym życiu?

W recenzji Capterra czytamy:

Szukałem oprogramowania, które pomoże nam raportować błędy w oprogramowaniu, które tworzymy. Na szczęście znalazłem narzędzie do śledzenia błędów Zoho, które jest dla nas bardzo wygodne i niezwykle łatwe w obsłudze.

Szukałem oprogramowania, które pomoże nam raportować błędy w oprogramowaniu, które tworzymy. Na szczęście znalazłem narzędzie do śledzenia błędów Zoho, które jest dla nas bardzo wygodne i niezwykle łatwe w obsłudze.

6. GitLab (najlepszy dla platformy DevOps i współpracy)

za pośrednictwem GitLab

Potrzebujesz kompleksowego centrum dowodzenia DevOps z otwartym rdzeniem? GitLab obejmuje wszystko, od planowania i kodowania po testowanie, bezpieczeństwo, wdrażanie i monitorowanie. Możesz zautomatyzować testy, przeprowadzać skanowanie bezpieczeństwa i wdrażać z łatwością, korzystając z prostych konfiguracji YAML.

Ponadto dzięki wbudowanemu wsparciu dla Kubernetes i zintegrowanym narzędziom, takim jak SAST, DAST i skanowanie zależności, GitLab zapewnia bezpieczeństwo bezpośrednio w Twoim procesie.

Funkcje platformy oparte na sztucznej inteligencji są dostępne w pakiecie GitLab Duo, który wspiera zespoły w całym cyklu życia projektu, oferując podsumowania dyskusji i sugestie dotyczące kodu.

W przeciwieństwie do FogBugz, który jest głównie narzędziem do śledzenia problemów, GitLab zapewnia całemu zespołowi, od programistów po menedżerów ds. wydawania wersji, jedną platformę do współpracy i szybszego dostarczania produktów.

Najlepsze funkcje GitLab

Skorzystaj z wbudowanych pipeline'ów CI/CD , aby zautomatyzować i przyspieszyć wdrażanie

Scentralizuj kod, problemy i dokumentację w jednym źródle informacji

Śledź pracę za pomocą problemów i organizuj je za pomocą epik, iteracji i kamieni milowych

Zarządzaj zatwierdzaniem merge requestów i przeglądami kodu z jednej zunifikowanej przestrzeni

Zintegruj bezpośrednio z solidnymi testami bezpieczeństwa w cyklu życia DevOps

Limity GitLab

Chociaż GitLab ma wiele funkcji, może wydawać się skomplikowany dla nowych użytkowników, a jego ustawienia zajmują mnóstwo czasu, zwłaszcza w przypadku mniejszych zespołów, które nie są przyzwyczajone do narzędzi DevOps typu full-stack

Pełen zestaw funkcji, w tym zaawansowane zabezpieczenia, zgodność z przepisami i możliwości AI, jest zarezerwowany dla płatnych poziomów premium

Ceny GitLab

Free

Premium: 29 USD/miesiąc na użytkownika (rozliczane rocznie)

Ultimate: Ceny niestandardowe

Oceny i recenzje GitLab

G2 : 4,5/5 (ponad 840 recenzji)

Capterra: 4,6/5 (ponad 1180 recenzji)

Co mówią o GitLab prawdziwi użytkownicy?

Recenzja G2 brzmi:

Najbardziej podoba mi się to, że GitLab łączy kontrolę wersji, CI/CD, śledzenie problemów i zarządzanie projektami w jednym narzędziu. Bardzo podoba mi się płynność przejścia od pisania kodu do jego wdrożenia, a wszystko to bez opuszczania platformy. Wbudowany CI/CD jest łatwy w konfiguracji, a cykl pracy merge request pomaga utrzymać wysoką jakość kodu. Czasami może wydawać się nieco powolny, zwłaszcza w przypadku większych repozytoriów lub bardziej złożonych potoków.

Najbardziej podoba mi się to, że GitLab łączy kontrolę wersji, CI/CD, śledzenie problemów i zarządzanie projektami w jednym narzędziu. Bardzo podoba mi się płynność przejścia od pisania kodu do jego wdrożenia, a wszystko to bez opuszczania platformy. Wbudowany CI/CD jest łatwy w konfiguracji, a cykl pracy merge request pomaga utrzymać wysoką jakość kodu. Czasami może wydawać się nieco powolny, zwłaszcza w przypadku większych repozytoriów lub bardziej złożonych potoków.

7. Backlog (najlepszy dla metodologii agile i scrum)

za pośrednictwem Backlog

Jeśli korzystasz z cyklu pracy agile lub scrum i potrzebujesz śledzenia czasu wraz ze śledzeniem błędów, Backlog od Nulab jest właśnie dla Ciebie. Łączy funkcje zarządzania projektami z narzędziami dla programistów, takimi jak wbudowane repozytoria Git i SVN, dzięki czemu Twój zespół może planować, śledzić i dostarczać — wszystko w jednym miejscu.

Znajdziesz tu również tablice do planowania sprintów, wykresy burndown, śledzenie kamieni milowych oraz wsparcie dla punktów fabularnych i projektów osobistych. Ponadto aktualizacje w czasie rzeczywistym i dyskusje w wątkach zapewniają wszystkim spójność bez bałaganu.

Najlepsze funkcje Backlog

Przypisuj zadania i błędy członkom zespołu, ustalaj terminy i otrzymuj natychmiastowe powiadomienia o aktualizacjach i odpowiedzialności

Organizuj pracę, dzieląc duże zadania na szczegółowe problemy nadrzędne i podzadania

Elastycznie planuj sprinty za pomocą wizualnych wykresów Gantta i tablic Kanban

Śledź postępy i identyfikuj wąskie gardła dzięki wykresom burndown i kompleksowym narzędziom do raportowania

Twórz strony wiki do dokumentacji wewnętrznej i płynnej współpracy zespołowej

Limity backlogu

Posiada jedynie podstawowe funkcje raportowania i analizy, co utrudnia zespołom opierającym się na danych uzyskanie dogłębnych informacji lub tworzenie zaawansowanych raportów

Musisz ręcznie śledzić czas, ponieważ nie ma wbudowanego widżetu do śledzenia czasu, który automatycznie rejestrowałby godziny

Ceny Backlog

Free

Pakiet startowy: 35 USD/miesiąc

Standard: 100 USD/miesiąc

Premium: 175 USD/miesiąc

Enterprise: Niestandardowe ceny

Oceny i recenzje Backlog

G2 : 4,6/5 (ponad 380 recenzji)

Capterra: 4,6/5 (ponad 158 recenzji)

Co mówią o Backlog prawdziwi użytkownicy?

Recenzja G2 brzmi:

Używam tego narzędzia do śledzenia błędów. Pomaga mi i mojemu zespołowi szybko znajdować i naprawiać błędy. Przed rozpoczęciem korzystania z tego narzędzia używaliśmy arkuszy Excel do śledzenia błędów. Jednak zajmowało to dużo czasu i czasami było mylące dla programistów. Teraz dzięki temu narzędziu stało się to łatwe i programiści łatwo to rozumieją. Jedyne, co mi się nie podoba, to ich aplikacja mobilna, która działa bardzo wolno.

Używam tego narzędzia do śledzenia błędów. Pomaga mi i mojemu zespołowi szybko znajdować i naprawiać błędy. Przed rozpoczęciem korzystania z tego narzędzia używaliśmy arkuszy Excel do śledzenia błędów. Jednak zajmowało to dużo czasu i czasami było mylące dla programistów. Teraz, dzięki temu narzędziu, stało się to łatwe i programiści łatwo to rozumieją. Jedyne, co mi się nie podoba, to ich aplikacja mobilna, która działa bardzo wolno.

8. Trello (najlepsze rozwiązanie do współpracy zespołowej i zarządzania zadaniami)

za pośrednictwem Trello

Szukasz doskonałego oprogramowania z konfigurowalnym interfejsem, które z równą łatwością śledzi zadania i błędy? Poznaj Trello, wysoce wizualne, przyjazne dla użytkownika narzędzie do zarządzania projektami, które pomaga zespołom organizować, ustalać priorytety i wykonywać zadania za pomocą intuicyjnego systemu tablic i kart.

Chociaż Trello nie jest dedykowanym narzędziem do śledzenia problemów, oferuje elastyczne tablice, listy i karty, które można skonfigurować do cyklu pracy związanego ze śledzeniem błędów. Zaprojektowany w oparciu o prostotę Kanban, Trello pozwala tworzyć dedykowaną tablicę do śledzenia błędów, używać list do przedstawiania różnych statusów błędów oraz przypisywać karty członkom zespołu w celu ich rozwiązania.

To narzędzie do zarządzania zadaniami i współpracy zostało stworzone specjalnie z myślą o zarządzaniu zespołami pełniącymi role techniczne i nietechniczne. Wspiera widoczność międzyfunkcjonalną, czego FogBugz nie obsługuje w sposób naturalny.

Jako produkt firmy Atlassian, Trello zawiera również Atlassian Intelligence, który usprawnia komunikację i planowanie.

Najlepsze funkcje Trello

Zautomatyzuj powtarzające się czynności, takie jak przenoszenie kart, ustawianie terminów lub wysyłanie przypomnień dzięki automatyzacji Butler

Zintegruj płynnie z narzędziami takimi jak Slack, Google Drive i innymi dzięki Power-Ups

Korzystaj z szablonów do planowania projektów, śledzenia sprintów i kalendarzy zawartości

Wykorzystaj AI do tworzenia list zadań do wykonania i podsumowywania informacji bezpośrednio na kartach

Zbieraj zgłoszenia błędów za pomocą formularzy, dołączaj zrzuty ekranu i komunikuj się z autorami zgłoszeń dzięki rozszerzeniom, takim jak Hipporello Service Desk lub Marker

Ograniczenia Trello

Złożone projekty mogą wymagać bardziej rozbudowanej struktury niż ta oferowana przez Trello

Brak zaawansowanych funkcji dostępnych w specjalistycznych narzędziach do śledzenia błędów, takich jak pola niestandardowe i złożone raportowanie

Ceny Trello

Free

Standard: 6 USD/miesiąc na użytkownika

Premium: 12,5 USD miesięcznie za użytkownika

Enterprise: 210 USD rocznie za użytkownika

Oceny i recenzje Trello

G2 : 4,4/5 (ponad 13 700 recenzji)

Capterra: 4,3/5 (ponad 23 600 recenzji)

Śledź, naprawiaj i nie tylko dzięki ClickUp!

Tworzenie oprogramowania to nie tylko pisanie świetnego kodu — to płynne łączenie zespołów, narzędzi i procesów biznesowych.

Od zarządzania historiami użytkowników i śledzenia błędów po organizowanie sesji przeglądu kodu — potrzebujesz narzędzia do zarządzania projektami, które naprawdę rozumie sposób pracy zwinnych zespołów.

Niestandardowe cykle pracy ClickUp dostosowują się do preferowanych metod Twojego zespołu, niezależnie od tego, czy korzystasz z metody Scrum, Kanban, agile, czy też kombinacji obu.

Łączy zarządzanie projektami, śledzenie problemów i współpracę zespołową w jednej, usprawnionej platformie, eliminując potrzebę korzystania z wielu narzędzi. Współpraca między różnymi działami staje się naturalna, gdy menedżerowie produktu, programiści i zespoły ds. sukcesu klienta pracują na podstawie tych samych informacji!

Chcesz przyspieszyć cykl rozwoju, obniżyć koszty i dostarczać lepsze produkty?

Zarejestruj się w ClickUp już dziś (to nic nie kosztuje)!