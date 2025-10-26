10 najlepszych alternatyw dla Teamflow do wirtualnej współpracy

Kiedy Twój zespół loguje się po raz pierwszy na platformę wirtualnego biura, zazwyczaj dzieje się to na dwa sposoby:

Wszyscy są podekscytowani, klikają, dostosowują biurka w niestandardowy sposób Wszyscy są zdezorientowani, milczą i zastanawiają się, czy będzie to kolejne narzędzie, o którym zapomną otworzyć przed piątkiem

Wirtualne biura, takie jak Teamflow, mają na celu integrację zespołów, ale często nadal pozostawiają kontekst rozproszony między czatami, dokumentami i zadaniami. Wynik? Codzienne poszukiwanie odpowiedzi na pytania typu „Jakie są aktualne informacje na ten temat?” lub „Gdzie jest plik, którego potrzebuję?”. Ta utrata kontekstu i przeskakiwanie między narzędziami definiuje rozproszenie pracy: powszechne zmniejszenie wydajności i potencjału Twojego zespołu. Właściwa alternatywa powinna zintegrować zespół i przechowywać wszystkie informacje w jednym miejscu. W tym poście na blogu zebraliśmy 10 alternatyw dla Teamflow, które oferują różne podejście do wirtualnej współpracy. Zapraszamy do lektury! 🎯

Najlepsze alternatywy dla Teamflow w skrócie

Oto porównanie najlepszych alternatyw dla Teamflow. 📄

Narzędzie Najlepsze dla Najlepsze funkcje Ceny* ClickUp Zarządzanie zdalnymi spotkaniami, aktualizacjami i współpracą asynchroniczną w jednym miejscu Wielkość zespołu: Idealne rozwiązanie dla zespołów hybrydowych, asynchronicznych i rozproszonych ClickUp Chat, asynchroniczne wideo za pośrednictwem Clips, podsumowania spotkań z AI Notetaker, wbudowana inteligencja projektowa z ClickUp Brain i ClickUp Brain MAX Free Forever, niestandardowe dostosowania dostępne dla przedsiębiorstw SpatialChat Organizowanie interaktywnych wydarzeń zdalnych i spontanicznych rozmów Wielkość zespołu: Idealne rozwiązanie dla zespołów organizujących wydarzenia i grup pracujących głównie zdalnie Dźwięk przestrzenny, wiadomości tymczasowe, czaty prywatne, prezentacje strefowe Free; płatne plany od 5 USD/miesiąc za użytkownika (wirtualne biuro) Zbierz Tworzenie biura 2D, w którym zespoły mogą się swobodnie poruszać i naturalnie współpracować Wielkość zespołu: Idealne rozwiązanie dla agencji kreatywnych i zespołów lubiących gry Kreator map pikselowych, dźwięk przestrzenny, spotkania bez zapowiedzi, prywatne przestrzenie Free (do 10 użytkowników); płatne plan od 7 USD/miesiąc za użytkownika Kumospace Odtwarzanie rzeczywistych układów biur za pomocą wirtualnych planów pięter i osobistych biurek Wielkość zespołu: Idealne dla zespołów, które chcą mieć realistyczne wirtualne siedziby główne Nawigacja po piętrach, rezerwacja biurek, wizualna rezerwacja sal i niestandardowe oznakowanie Free; płatne plan od 16 USD/miesiąc za użytkownika ivCAMPUS Projektowanie wirtualnych kampusów z uwzględnieniem akademickich cykli pracy Wielkość zespołu: Idealne rozwiązanie dla uniwersytetów, szkół wyższych i ośrodków szkoleniowych Wirtualne godziny pracy, interaktywne wykłady, śledzenie frekwencji, wydarzenia na terenie kampusu Bezpłatna wersja próbna; niestandardowe ceny Sococo Prowadzenie ustrukturyzowanych zdalnych cykli pracy w ustawieniach wirtualnego biura Wielkość zespołu: Idealne rozwiązanie dla zespołów nastawionych na wydajność oraz małych i średnich przedsiębiorstw Przepływy pracy oparte na pokojach, status dostępności i przestrzenie gotowe do archiwizacji Ceny zaczynają się od 14,99 USD miesięcznie za użytkownika Tandem Natychmiastowe czaty głosowe bez konieczności planowania spotkań Wielkość zespołu: Idealne rozwiązanie dla dynamicznych zespołów, które potrzebują szybkiej komunikacji Natychmiastowe połączenia głosowe/wideo, wskaźniki aktywności, udostępnianie ekranu Free; płatne plan od 59 USD/miesiąc (10 użytkowników) Teemyco Dostosowywanie niestandardowych cyfrowych obszarów roboczych za pomocą funkcji społecznościowych Wielkość zespołu: Idealne rozwiązanie dla zespołów dbających o wizerunek marki i zespołów ds. operacji wewnętrznych Branding pokoju, tablice ogłoszeń, integracja ze Slackiem/kalendarzem, narzędzia do przerw na kawę 14-dniowa bezpłatna wersja próbna; płatne plan od 8 USD miesięcznie za użytkownika Slack Koordynowanie komunikacji zespołowej opartej na tekstach za pośrednictwem kanałów i wątków Wielkość zespołu: Idealne rozwiązanie dla zespołów zdalnych, które potrzebują ustrukturyzowanego systemu przesyłania wiad Kanały, odpowiedzi w wątkach, cykle pracy botów, integracje z ponad 2 tysiącami aplikacji Free; płatne plan od 8,75 USD miesięcznie za użytkownika Roam Przekształcanie wirtualnych obszarów roboczych w celu dostosowania ich do zmieniających się potrzeb związanych z organizacją spotkań Wielkość zespołu: Idealne rozwiązanie dla zespołów mających kontakt z klientami i zespołów projektowych Konfigurowalne pokoje, dostęp zewnętrzny, interaktywne narzędzia i archiwa pokoi Ceny zaczynają się od 18,88 USD miesięcznie za użytkownika

Dlaczego warto wybrać alternatywy dla Teamflow?

Oto dlaczego wiele zespołów zaczyna szukać alternatyw dla Teamflow:

Twój cykl pracy uległ zmianie: zespoły hybrydowe lub asynchroniczne mogą wymagać mniejszej obecności i większej elastyczności

brakuje kluczowych integracji:* Jeśli nie łączy się z narzędziami do pracy zdalnej , bardziej przeszkadza niż pomaga

Brak widoczności dla potencjalnych klientów lub działu HR: Ograniczone dane utrudniają śledzenie wykorzystania lub wykrywanie luk

wydaje się zbyt sztywny: *Ustawienia przestrzenne mogą nie odpowiadać szybko działającym lub wielofunkcyjnym zespołom

potrzebujesz lepszych opcji asynchronicznych: *zespoły, których wartość stanowi koncentracja i elastyczność, mogą preferować narzędzia stworzone z myślą o asynchronicznej komunikacji zespołowej

🧠 Ciekawostka: Liczba ofert pracy zdalnej rośnie. FlexJobs odnotowało 8% wzrost liczby ofert pracy całkowicie zdalnej. Największe zapotrzebowanie występuje w branży komputerowej i IT, a następnie w zarządzaniu projektami, sprzedaży, operacjach i opiece zdrowotnej.

Najlepsze alternatywy dla Teamflow

Oto nasze propozycje najlepszych alternatyw dla Teamflow. 👇

Jak oceniamy oprogramowanie w ClickUp Nasz zespół redakcyjny stosuje przejrzysty, oparty na badaniach i neutralny wobec dostawców proces, dzięki czemu możesz mieć pewność, że nasze rekomendacje opierają się na rzeczywistej wartości produktów. Oto szczegółowy opis tego , jak oceniamy oprogramowanie w ClickUp.

1. ClickUp (najlepszy do prowadzenia, rejestrowania i realizacji spotkań w jednym obszarze roboczym)

Zapewnij wsparcie dla zdalnej współpracy dzięki ClickUp Chat Ułatw zdalną współpracę bez tggl w ClickUp Chat

Oprogramowanie ClickUp do zarządzania projektami zespołów zdalnych zapewnia zespołom zdalnym jedno miejsce do rozmów, przydzielania zadań, rejestrowania aktualizacji i śledzenia wyników bez konieczności przełączania się między kontekstami. ClickUp rozwiązuje problem rozproszenia pracy, przenosząc wszystkie zadania do jednego , zunifikowanego obszaru roboczego opartego na AI. Oto jak to działa:

Rozmawiaj tam, gdzie znajdują się Twoje zadania

ClickUp Chat łączy rozmowy z Twoimi zadaniami, listami lub projektami, dzięki czemu kontekst towarzyszy dyskusji.

Poproś ClickUp Brain o podsumowanie wątków czatu ClickUp

Gdy projektant zgłasza problem podczas cotygodniowej synchronizacji, możesz umieścić go na czacie zadań, oznaczyć zespół programistów i natychmiast utworzyć zadanie następcze. Nie musisz ponownie opisywać problemu ani kopiować i wklejać aktualizacji między narzędziami.

Wbudowany asystent AI, ClickUp Brain, sprawia, że wszystko przebiega jeszcze płynniej. Instance, jeśli ktoś dołączy do wątku później i zapyta, co się dzieje, może on podsumować całą rozmowę i podać link do połączonych dotychczasowych prac.

💡 Bonus: Szukasz aplikacji, która jest czymś więcej niż tylko wirtualnym biurem? Natychmiastowe przeszukiwanie ClickUp, Google Drive, GitHub, OneDrive, SharePoint i wszystkich aplikacji połączenia — a także sieci — w celu szybkiego znalezienia plików, dokumentów i załączników

Korzystaj z funkcji Talk to Text , aby zadawać pytania, dyktować notatki i zarządzać moją pracą za pomocą głosu — całkowicie bez użycia rąk, gdziekolwiek jesteś

Zastąp dziesiątki niepołączonych narzędzi AI, takich jak ChatGPT, Claude i Gemini, jedną zunifikowaną platformą gotową do użytku w przedsiębiorstwie, która łączy wszystkie Twoje możliwości pracy i AI Wypróbuj ClickUp Brain MAX — super aplikację AI, która naprawdę Cię rozumie, ponieważ zna Twoją pracę. Porzuć rozbudowane narzędzia AI, używaj głosu do wykonywania zadań, tworzenia dokumentów, przydzielania zadań członkom zespołu i nie tylko. Zapisuj pomysły, udostępniaj instrukcje i realizuj zadania 4 razy szybciej dzięki funkcji Talk to Text w ClickUp Brain MAX

Udostępniaj szybkie informacje bez konieczności organizowania spotkań

Oczywiście nie wszystko działa w formie tekstowej. Asynchroniczne wideo jest często łatwiejsze, gdy Twój zespół pracuje w różnych strefach czasowych. ClickUp Clips pozwala nagrywać ekran i głos z poziomu platformy.

Używaj ClickUp Clips do asynchronicznych aktualizacji i zamień je w jasne elementy do wykonania w tej samej przestrzeni

Załóżmy, że kierownik produktu nie może uczestniczyć w przeglądzie planu działania. Wykorzystujesz rejestratory ekranu AI, aby przejrzeć aktualizacje, udostępnić je w zadaniu i pozwolić ClickUp Brain automatycznie podsumować kluczowe decyzje. Zespół widzi, co się zmienia, dlaczego ma to znaczenie i co wymaga dalszych działań. Obejrzyj ten wideo, aby dowiedzieć się więcej:

A jeśli chcesz nadrobić zaległości w prawdziwym życiu, ClickUp SyncUps zapewnia zdalne zespoły spójność dzięki szybkim, ustrukturyzowanym spotkaniom kontrolnym, które odbywają się bezpośrednio w Twoim obszarze roboczym.

Nie musisz też tracić czasu na ciągłe wymiany wiadomości, ponieważ clipy pozostają powiązane z zadaniami, które opisują. Każdy może odpowiadać w komentarzach, prosić o zmiany lub tworzyć nowe zadania ClickUp bez konieczności przełączania się między narzędziami.

Zaplanuj pracę zdalną bez chaosu

Pobierz darmowy szablon Śledź proces wdrażania nowych pracowników, koordynuj pracę zespołów i zarządzaj obciążeniem dzięki szablonowi planu pracy zdalnej ClickUp

Obecnie struktura ma tak samo duże znaczenie jak komunikacja. Szablon planu pracy zdalnej ClickUp pomaga w jej tworzeniu od samego początku. Szablon zawiera również wbudowane widoki obciążenia pracą i pulpity nawigacyjne.

Menedżerowie mogą wcześnie wykrywać przeciążenia, przydzielać zadania i unikać wąskich gardeł bez konieczności korzystania z oddzielnego narzędzia do zarządzania zasobami. ClickUp Brain wypełnia luki, podsumowując postępy, sugerując kolejne kroki lub wyświetlając powiązane zadania.

Najlepsze funkcje ClickUp

natychmiastowe nagrywanie i podsumowywanie spotkań: *Rejestruj rozmowy za pomocą funkcji AI Notetaker w ClickUp, będącej częścią Meetings w ClickUp , aby generować transkrypcje, podsumowania i zadania bez kiwnięcia palcem

Pisz tam, gdzie odbywa się praca: Twórz agendy, dodawaj notatki i przypisuj kolejne kroki w Twórz agendy, dodawaj notatki i przypisuj kolejne kroki w ClickUp Dokumencie , aby nic nie zgubiło się między narzędziami

Zsynchronizuj swoje ulubione narzędzia: Stwórz połączenie z Zoom, Outlook, Google Drive i innymi aplikacjami za pomocą Stwórz połączenie z Zoom, Outlook, Google Drive i innymi aplikacjami za pomocą ClickUp Integrations , aby aktualizacje, pliki i spotkania były dostępne w jednym miejscu

Szybkie połączenia: Rozpocznij rozmowy głosowe lub wideo SyncUps bezpośrednio w ClickUp Chat, aby szybko rozwiązać problemy i zachować kontekst

Komunikuj się ze swoim obszarem roboczym z poziomu pulpitu: Użyj Użyj ClickUp Brain MAX , aby nawigować, zadawać pytania i zarządzać pracą bez użycia rąk, korzystając z poleceń głosowych

Automatyczne planowanie tygodnia: pozwól pozwól kalendarzowi ClickUp zasugerować idealne terminy dla zadań i spotkań w oparciu o dostępność członków zespołu i terminy

uzgodnijcie wszystko przed rozpoczęciem pracy:* Szybko ustalcie oczekiwania, korzystając z szablonów planów komunikacji w ClickUp, które określają, co należy udostępnić, kiedy i komu

Limitacje ClickUp

Zbyt wiele funkcji może przytłaczać początkujących użytkowników

Ceny ClickUp

Oceny i recenzje ClickUp

G2: 4,7/5 (ponad 10 000 recenzji)

Capterra: 4,6/5 (ponad 4000 recenzji)

Co mówią o ClickUp prawdziwi użytkownicy?

Użytkownik serwisu Reddit udostępnił:

ClickUp Brain szczerze mówiąc oszczędza mi mnóstwo czasu. Wiem, że istnieją narzędzia AI z dość wydajnym bezpłatnym poziomem, ale ciągłe przełączanie się między zakładkami jest uciążliwe. I szczerze mówiąc, kiedy jestem w fazie intensywnej pracy, jest to ostatnia rzecz, na jaką mam ochotę. Ponieważ pracuję w branży zawartości, używam AI głównie do pisania. Edytuje ona również to, co napisałem (niesamowite!). Kolejną rzeczą, która naprawdę mi pomaga, jest Dokument. Uwielbiam opcje formatowania, zwłaszcza banery. Są takie urocze!

ClickUp Brain szczerze mówiąc oszczędza mi mnóstwo czasu. Wiem, że istnieją narzędzia AI z dość wydajnym bezpłatnym poziomem, ale ciągłe przełączanie się między zakładkami jest uciążliwe. I szczerze mówiąc, kiedy jestem w fazie intensywnej pracy, jest to ostatnia rzecz, na jaką mam ochotę. Ponieważ pracuję w branży zawartości, używam AI głównie do pisania. Edytuje ona również to, co napisałem (niesamowite!). Kolejną rzeczą, która naprawdę mi pomaga, jest Dokument. Uwielbiam opcje formatowania, zwłaszcza banery. Są takie urocze!

💡 Porada dla profesjonalistów: Masz dość zapominania o tym, co zostało powiedziane podczas spotkań? Skorzystaj z ClickUp AI Notetaker , aby automatycznie rejestrować notatki, działania i decyzje, a następnie powiązać je z zadaniami, dzięki czemu Twój zespół zawsze będzie na bieżąco.

2. SpatialChat (najlepszy do organizowania interaktywnych wydarzeń)

za pośrednictwem SpatialChat

Narzędzie do zdalnej współpracy SpatialChat pozwala odejść od nudnych rozmów i przejść do bardziej interesujących grup, tak jak podczas prawdziwego wydarzenia. Nie jesteś uwięziony w siatce pływających głów; możesz swobodnie poruszać się i dołączać do rozmów w naturalny sposób.

Dzięki przestrzennemu dźwiękowi słyszysz rozmowy osób, gdy się do nich zbliżasz, co tworzy naturalne momenty typu „o czym rozmawiacie?”, które sprawiają, że warto uczestniczyć w wydarzeniach.

Najlepsze funkcje SpatialChat

Organizuj wirtualne wydarzenia networkingowe, podczas których uczestnicy mogą dzielić się na mniejsze grupy i naturalnie tworzyć nowe zespoły

Wysyłaj wiadomości, które znikają po upływie wybranego czasu, idealne do udostępniania tymczasowych linków lub szybkich aktualizacji podczas wydarzeń na żywo

Umożliw płynne prywatne rozmowy, podczas których uczestnicy mogą zrobić krok od głównego tłumu bez niezręcznych momentów typu „czy możemy porozmawiać na osobności?”

Przesyłaj prezentacje do określonych obszarów swojej przestrzeni wirtualnej, umożliwiając jednocześnie rozmowy w wyznaczonych strefach

Limitacje SpatialChat

Narzędzie wymaga nauki obsługi przez użytkowników, którzy nie są zaznajomieni z koncepcjami interakcji przestrzennej

Może to być przytłaczające dla uczestników, którzy preferują ustrukturyzowane formaty spotkań

Opcje niestandardowe doświadczeń związanych z marką są z limitem

Ceny SpatialChat

Free

Wirtualne biuro: 5 USD miesięcznie za użytkownika

Enterprise: 12 USD/miesiąc na użytkownika

Oceny i recenzje SpatialChat

G2: 4,7/5 (ponad 130 recenzji)

Capterra: Niewystarczająca liczba recenzji

Co użytkownicy mówią o SpatialChat w praktyce?

Recenzja G2 mówi:

SpatialChat zapewnia wirtualną przestrzeń, w której możesz spotkać się z przyjaciółmi lub współpracownikami. Moją ulubioną funkcją jest możliwość udostępniania pokoju, a głośność rozmowy zwiększa się lub zmniejsza w zależności od tego, czy jesteś bliżej, czy dalej. Możesz również udostępniać swój ekran lub wideo, które będzie odtwarzane tak, jakby było na ekranie.

SpatialChat zapewnia wirtualną przestrzeń, w której możesz spotkać się z przyjaciółmi lub współpracownikami. Moją ulubioną funkcją jest możliwość udostępniania pokoju, a głośność rozmowy zwiększa się lub zmniejsza w zależności od tego, czy jesteś bliżej, czy dalej. Możesz również udostępniać swój ekran lub wideo, które będzie odtwarzane tak, jakby było na ekranie.

🔍 Czy wiesz, że... Pracownicy pracujący całkowicie zdalnie konsekwentnie osiągają lepsze wyniki niż ich koledzy pracujący w biurze pod względem zaangażowania. Raport Gallupa pokazuje, że 31% pracowników zdalnych czuje się bardzo zaangażowanych, w porównaniu z 23% osób pracujących w trybie hybrydowym i na miejscu, które mają możliwość pracy zdalnej, oraz tylko 19% osób, które nie mają takiej możliwości.

3. Gather (najlepsze rozwiązanie dla środowisk biurowych wykorzystujących grafikę pikselową)

za pośrednictwem Gather

Pamiętasz czasy, kiedy życie biurowe bardziej przypominało spędzanie czasu z przyjaciółmi niż pracę? Gather przywraca tę energię dzięki środowisku 2D w pikselach, które przypomina gry na konsolę Super Nintendo.

Członkowie Twojego zespołu pojawiają się jako małe awatary poruszające się po niestandardowych przestrzeniach biurowych, zakończonych salami spotkań, strefami kawowymi i losowymi roślinami dekoracyjnymi.

Dźwięk zbliżeniowy tworzy naturalne interakcje. Możesz podejść do biurka innej osoby, aby rozpocząć rozmowę, co wydaje się uciążliwe, dopóki nie zdasz sobie sprawy, jak bardzo brakuje Ci tych spontanicznych momentów typu „hej, mam szybkie pytanie...”.

Zbierz najlepsze funkcje

Twórz rozbudowane układy biurowe za pomocą intuicyjnego redaktora map, wyposażonego w meble, dekoracje i interaktywne obiekty, które stanowią wyzwalacze różnych działań

Doświadcz naturalnego przepływu rozmowy, w której głosy stają się głośniejsze, gdy zbliżasz się do współpracowników, i cichsze, gdy się oddalasz, naśladując rzeczywistą dynamikę przestrzenną

Rezerwuj sale konferencyjne, wchodząc do nich i automatycznie nawiązywanie połączenia z innymi uczestnikami, którzy już znajdują się w tej przestrzeni

Zaprojektuj prywatne biura i strefy ciszy, do których członkowie zespołu potrzebują wyraźnego pozwolenia, aby wejść

Zbierz limity

Styl graficzny oprogramowania, oparty na grafice pikselowej, może nie spodobać się wszystkim profesjonalistom

Aby zapewnić płynne poruszanie się awatarów i wysoką jakość dźwięku, wymagane jest dobre połączenie internetowe

Gather może rozpraszać członków zespołu, którzy potrzebują czasu na głęboką koncentrację

Zbierz informacje o cenach

Free (dla 10 użytkowników)

Premium: 7 USD miesięcznie za użytkownika

Zbierz oceny i recenzje

G2: 4,9/5 (ponad 260 recenzji)

Capterra: Niewystarczająca liczba recenzji

Co mówią o Gather prawdziwi użytkownicy?

Z wątku na Reddicie:

Mój zespół intensywnie korzystał z niego podczas wszystkich wewnętrznych spotkań. Jako zespół pracujący całkowicie zdalnie, korzystaliśmy z niego przez cały dzień. Był to świetny sposób na wcześniejsze sygnalizowanie, kiedy jesteśmy dostępni do rozmowy. Nie było potrzeby wysyłania komuś wiadomości „możesz porozmawiać?”. Bardzo podobał mi się ten aspekt.

Mój zespół intensywnie korzystał z niego podczas wszystkich wewnętrznych spotkań. Jako zespół pracujący całkowicie zdalnie, korzystaliśmy z niego przez cały dzień. Był to świetny sposób na wcześniejsze sygnalizowanie, kiedy jesteśmy dostępni do rozmowy. Nie było potrzeby wysyłania komuś wiadomości „możesz porozmawiać?”. Bardzo podobał mi się ten aspekt.

4. Kumospace (najlepsze rozwiązanie do tworzenia realistycznych replik biur z wirtualnymi pokojami)

za pośrednictwem Kumospace

Kumospace zapewnia fotorealistyczne środowiska, w których można odtworzyć fizyczny układ firmy, łącznie z dziwnymi plakatami motywacyjnymi w pokoju socjalnym. Ta alternatywa dla Teamflow koncentruje się na pamięci przestrzennej, pomagając pracownikom zdalnym zachować mapę mentalną, którą mieli, gdy mogli fizycznie podejść do biurka Becky lub napić się kawy w pobliżu kącika zespołu marketingowego.

Otrzymasz ten sam, znany układ bez konieczności dojazdu do pracy, a dodatkowo możliwość dostosowania niestandardowych przestrzeni, które w rzeczywistości wymagałyby kosztownych remontów.

Najlepsze funkcje Kumospace

Poruszaj się między różnymi piętrami i działami, klikając windy lub schody, zachowując hierarchiczną strukturę tradycyjnych budynków biurowych

Zarezerwuj osobiste biurka i stanowiska pracy, które koledzy mogą odwiedzać, przechodząc obok, zachowując nieformalne spotkania, które mają miejsce w fizycznych biurach

Rezerwuj sale na spotkania za pomocą interfejsu wizualnego, który pokazuje zajętość i dostępność w czasie rzeczywistym, aby zachować etykietę spotkań wirtualnych

Dostosuj wygląd poszczególnych obszarów roboczych, zachowując spójne standardy projektowe i elementy brandingowe w całym biurze

Ograniczenia Kumospace

Większe wymagania dotyczące zasobów mogą spowolnić starsze komputery

Czas potrzebny na ustawienia, aby stworzyć szczegółowe repliki biura, jest bardzo długi

W przypadku większych zespołów miesięczne koszty mogą szybko się sumować, zmuszając użytkowników do poszukiwania alternatyw dla Kumospace

Ceny Kumospace

Free

Biznes: 16 USD/miesiąc na użytkownika

Przedsiębiorstwa: Ceny niestandardowe

Oceny i recenzje Kumospace

G2: 4,8/5 (ponad 250 recenzji)

Capterra: Niewystarczająca liczba recenzji

5. ivCAMPUS (najlepszy dla instytucji edukacyjnych)

za pośrednictwem ivCAMPUS

Regularne wykłady na Zoomie często przypominają oglądanie schnącej farby, zwłaszcza gdy próbujesz zaangażować 200 studentów, którzy mają wyłączone kamery. ivCAMPUS tworzy wirtualne kampusy, które sprawdzają się w życiu akademickim.

Pomyśl o interaktywnych salach wykładowych, w których studenci mogą wizualnie podnosić ręce, salach do nauki przeznaczonych do realizacji projektów grupowych oraz gabinetach profesorów wyposażonych w odpowiednie systemy kolejkowania do konsultacji.

Ta alternatywa dla Teamflow rozumie akademickie cykle pracy, zamiast próbować narzucić potrzeby edukacyjne na ogólne oprogramowanie do spotkań.

najlepsze funkcje ivCAMPUS

Ustal wirtualne godziny pracy biura dzięki wizualnym systemom kolejkowym, które pozwalają studentom sprawdzić swoje miejsce w kolejce i szacowany czas oczekiwania

Zorganizuj interaktywne wykłady z ankietami, dyskusjami w małych grupach i tablicami, które pozwolą utrzymać zaangażowanie dużych grup przez cały czas trwania sesji

Śledź frekwencję i uczestnictwo automatycznie poprzez interakcje przestrzenne, aby zapewnić wciągające doświadczenie

Koordynuj wydarzenia na terenie kampusu, takie jak orientacje, targi pracy i uroczystości ukończenia studiów, dzięki zarządzaniu obciążeniem i kontroli przepływu tłumu

limitations ivCAMPUS

Jest przeznaczony głównie do zastosowań edukacyjnych, co limity jego zastosowanie w przedsiębiorstwach

Wymaga szkolenia dla członków kadry naukowej, którzy nie są zaznajomieni z nawigacją w środowisku wirtualnym

Wyzwania związane z integracją z istniejącymi systemami informacji o studentach

ceny ivCAMPUS

Free wersja próbna

Niestandardowe ceny

oceny i recenzje ivCAMPUS

G2: Niewystarczająca liczba recenzji

Capterra: Niewystarczająca liczba recenzji

📮 ClickUp Insight: 48% pracowników twierdzi, że praca hybrydowa jest najlepszym rozwiązaniem dla równowagi między życiem zawodowym a prywatnym. Jednak ponieważ 50% nadal pracuje głównie w biurze, utrzymanie spójności między lokalizacjami może stanowić wyzwanie. ClickUp jest jednak stworzony dla wszystkich rodzajów zespołów: zdalnych, hybrydowych, asynchronicznych i wszystkich pomiędzy. Dzięki ClickUp Chat i przypisanym komentarzom zespoły mogą szybko udostępniać aktualności, przekazywać opinie i przekształcać dyskusje w działania — bez niekończących się spotkań. Współpracuj w czasie rzeczywistym za pomocą ClickUp Dokumentów i ClickUp Tablic, przypisuj zadania bezpośrednio z komentarzy i zapewnij wszystkim dostęp do tych samych informacji, niezależnie od tego, gdzie pracują! 💫 Rzeczywiste wyniki: Firma STANLEY Security odnotowała 80% wzrost satysfakcji z pracy zespołowej dzięki płynnym narzędziom do współpracy ClickUp.

6. Sococo (najlepsze rozwiązanie dla ustrukturyzowanych cykli pracy zespołowej)

za pośrednictwem Sococo

Jeśli Gather jest zabawnym współpracownikiem, który dekoruje swoje biurko figurkami, to Sococo jest zorganizowaną osobą, która oznaczyła swój kalendarz kolorami. Traktuje wirtualne biura jak narzędzia zwiększające wydajność, a nie eksperymenty społeczne.

Otrzymasz wyznaczone pokoje do różnych czynności związanych z pracą, przejrzyste wskaźniki dostępności oraz płynną integrację z aplikacjami, z których Twój zespół korzysta już na co dzień.

Sococo jest atrakcyjne dla zespołów, które chcą, aby praca zdalna była profesjonalna i wydajna, a nie nowatorska i eksperymentalna. Nie myśl o tym jak o zabawie w wirtualnym domku na drzewie, ale raczej jak o pracy, która jest zrobiona w cyfrowej siedzibie głównej

Najlepsze funkcje Sococo

Wyznacz konkretne pokoje do bieżącego zarządzania projektami produkcji wideo , gdzie członkowie zespołu mogą wchodzić i wychodzić w razie potrzeby

Monitoruj dostępność zespołu i status skupienia dzięki wskaźnikom obecności w czasie rzeczywistym, które aktualizują się automatycznie na podstawie lokalizacji pokoju i aktywności

Archiwizuj rozmowy i udostępnianą zawartość na potrzeby przyszłych odniesień, zapewniając ciągłość projektu nawet w przypadku rotacji członków zespołu

Ograniczenia Sococo

Interfejs wydaje się bardziej korporacyjny i mniej angażujący niż alternatywy dla Teamflow w stylu gier

Ograniczone możliwości niestandardowego dostosowywania układu pomieszczeń i wystroju biura

Wymaga subskrypcji nawet w przypadku podstawowych funkcji, które inne platformy oferują za darmo

Ceny Sococo

Sococo: 14,99 USD/miesiąc za użytkownika (minimum 10 użytkowników)

Unlimited: 24,99 USD/miesiąc na użytkownika (minimum 100 użytkowników, rozliczane rocznie)

Oceny i recenzje Sococo

G2: 4,3/5 (ponad 40 recenzji)

Capterra: 4/5 (ponad 20 recenzji)

Co mówią o Sococo prawdziwi użytkownicy?

Według recenzji G2:

Najbardziej pomocną cechą Sococo jest to, że pozwala mi poczuć się jakbym był w biurze z moimi zdalnymi współpracownikami, mimo że wszyscy pracujemy w różnych lokalizacjach. Podoba mi się możliwość wyboru niestandardowych planów pięter wirtualnej przestrzeni biurowej i wykorzystania jej jako prawdziwego biura z pomieszczeniami służącymi różnym celom. Status online, powiadomienia i narzędzia do spotkań sprawiają, że dzień pracy ma bardziej osobisty charakter.

Najbardziej pomocną cechą Sococo jest to, że pozwala mi poczuć się jakbym był w biurze z moimi zdalnymi współpracownikami, mimo że wszyscy pracujemy w różnych lokalizacjach. Podoba mi się możliwość wyboru niestandardowych planów pięter wirtualnej przestrzeni biurowej i wykorzystania jej jako prawdziwego biura z pomieszczeniami służącymi różnym celom. Status online, powiadomienia i narzędzia do spotkań sprawiają, że dzień pracy ma bardziej osobisty charakter.

🧠 Ciekawostka: Około 83% pracowników twierdzi, że czuje się bardziej wydajnych w środowiskach hybrydowych/zdalnych niż w biurze/na miejscu. To wyraźny znak, że elastyczność stała się jednym z głównych priorytetów dla współczesnych pracowników.

7. Tandem (najlepszy do natychmiastowych połączeń głosowych)

za pośrednictwem Tandem

Znasz tę sytuację, kiedy chcesz zadać komuś szybkie pytanie, ale umawianie spotkania wydaje się absurdalne? Tandem eliminuje tę niedogodność. Możesz kliknąć profil dowolnego członka zespołu i natychmiast rozpocząć rozmowę — bez zaproszeń, bez poczekalni, bez rytuałów typu „słyszysz mnie teraz?”.

Platforma zakłada, że większość rozmów w miejscu pracy odbywa się spontanicznie i nie powinna wymagać takiej samej formalności jak spotkanie zarządu. Połączenia głosowe są domyślnie uruchamiane, ponieważ większość szybkich pytań nie wymaga wideo, ale w dowolnym momencie można przejść na tryb wideo.

Najlepsze funkcje Tandem

Widok wskaźników statusu w czasie rzeczywistym, które pokazują, kto jest dostępny, aby odpowiedzieć na szybkie pytania, a kto jest w trybie głębokiej koncentracji i nie powinien być przeszkadzany

Udzielaj ekranu spontanicznie podczas każdej aktywnej rozmowy bez dodatkowych ustawień oprogramowania lub wniosków o pozwolenie

Bądź na bieżąco z aktywnością zespołu dzięki subtelnym sygnałom dźwiękowym i wizualnym, które nie wymagają ciągłej uwagi ani aktywnego monitorowania

Ograniczenia Tandem

Ograniczone funkcje poza podstawową komunikacją głosową i wideo

Brak stałych sal spotkań lub dedykowanych przestrzeni dla bieżących projektów

Może być uciążliwe dla członków zespołu, którzy potrzebują nieprzerwanej koncentracji

Ceny Tandem

Free

Małe zespoły: 59 USD/miesiąc (do 10 użytkowników)

Średnie zespoły: 119 USD/miesiąc (do 50 użytkowników)

Duże zespoły: 449 USD/miesiąc (nieograniczona liczba użytkowników)

Oceny i recenzje Tandem

G2: Niewystarczająca liczba recenzji

Capterra: Niewystarczająca liczba recenzji

8. Teemyco (najlepsze rozwiązanie dla markowych wirtualnych biur)

za pośrednictwem Teemyco

Teemyco pozwala odtworzyć układ biura w formie cyfrowej, zakończony kolorami marki, logo firmy i inspirującymi cytatami na ścianach (wiesz, o czym mówimy!).

Teams mogą korzystać z niestandardowego układu wirtualnego biura, dodając różne pomieszczenia i elementy identyfikacji wizualnej firmy, aby zachować tożsamość korporacyjną, nad którą wszyscy tak ciężko pracowali.

Alternatywa dla Teamflow koncentruje się na tym, aby praca zdalna nie przypominała serii losowych rozmów wideo, a była raczej częścią spójnej kultury pracy.

Najlepsze funkcje Teemyco

Przypnij ważne dokumenty i zasoby do wirtualnych tablic ogłoszeniowych w każdym pokoju, tworząc dedykowane przestrzenie dla bieżących informacji o projekcie i aktualnościach dotyczących zespołu.

Zintegruj kalendarz i powiadomienia Slack bezpośrednio ze swoim wirtualnym środowiskiem biurowym, aby usprawnić współpracę i zapewnić dostępność wszystkich kanałów komunikacji.

Korzystaj z reakcji emoji, przycisków przerwy na kawę i innych funkcji społecznościowych, aby utrzymywać połączenia w zespole i świętować osiągnięcia.

Ograniczenia Teemyco

Pełne niestandardowe dostosowanie i branding wirtualnej przestrzeni biurowej wymaga dużo ustawień.

Może to być przytłaczające dla zespołów, które preferują prostsze, mniej wizualne narzędzia komunikacyjne.

Ograniczone zaawansowane funkcje w porównaniu ze specjalistycznymi alternatywami Teamflow do spotkań lub zarządzania projektami.

Ceny Teemyco

14-dniowa bezpłatna wersja próbna

8 USD miesięcznie za użytkownika

Oceny i recenzje Teemyco

G2: 4,8/5 (ponad 90 recenzji)

Capterra: zbyt mało recenzji

Co mówią o Teemyco prawdziwi użytkownicy?

Na podstawie recenzji G2:

Teemyco ułatwia współpracę nawet w obrębie tego samego budynku. Wystarczy jedno kliknięcie, aby znaleźć się w biurze moich współpracowników. Korzystamy z tego również w przypadku naszych niestandardowych klientów, którzy przychodzą bezpośrednio do naszego wirtualnego biura i są tym zachwyceni. Nie potrzebujemy już Teams, Google Meet itp.

Teemyco ułatwia współpracę nawet w obrębie tego samego budynku. Wystarczy jedno kliknięcie, aby znaleźć się w biurze moich współpracowników. Korzystamy z tego również w przypadku naszych klientów, którzy przychodzą bezpośrednio do naszego wirtualnego biura i są tym zachwyceni. Nie potrzebujemy już Teams, Google Meet itp.

🔍 Czy wiesz, że... Większość młodszych pracowników nie jest gotowa zrezygnować z elastyczności. W rzeczywistości 77% przedstawicieli pokolenia Z i 75% millenialsów pracujących zdalnie lub w trybie hybrydowym twierdzi, że rozważyłoby odejście z pracy, gdyby musiało pracować w pełnym wymiarze godzin w siedzibie firmy.

9. Slack (najlepszy do koordynacji pracy zespołowej opartej na tekście)

za pośrednictwem Slack

Podczas gdy wszyscy inni tworzą wirtualne biura i przestrzenne doświadczenia audio, Slack pozostaje wierny temu, co robi najlepiej: organizowaniu komunikacji zespołowej wokół tematów i projektów, a nie fizycznych przestrzeni.

Nie próbuje odtworzyć układu Twojego biura ani zmusić Cię do chodzenia jako cyfrowy awatar. Zamiast tego zapewnia infrastrukturę tekstową, na której opiera się większość zespołów zdalnych w codziennej współpracy w czasie rzeczywistym. Kanały pozwalają uporządkować rozmowy, a integracje łączą cały zestaw narzędzi.

Najlepsze funkcje Slacka

Zautomatyzuj rutynowe procesy dzięki kreatorowi przepływu pracy i integracjom botów, które obsługują powtarzalne zadania, takie jak planowanie spotkań i aktualizacje statusu.

Stwórz połączenie z tysiącami aplikacji innych firm za pośrednictwem dojrzałego rynku współpracy.

Wątek odpowiada na konkretne wiadomości w ruchliwych kanałach, zachowując spójność nawet wtedy, gdy jednocześnie toczy się wiele dyskusji.

Limitacje Slacka

Korzystanie z niego może stać się przytłaczające ze względu na ciągłe powiadomienia i mnożenie się kanałów.

Funkcje wideo rozmów pozostają nieco w tyle w porównaniu z konkurentami Slacka

Funkcje wątków mogą fragmentować rozmowy i utrudniać ich śledzenie.

Ceny Slack

Free

Zalety: 8,75 USD miesięcznie za użytkownika

Business+: 15 USD/miesiąc za użytkownika

Enterprise Grid: Ceny niestandardowe

Oceny i recenzje Slack

G2: 4,5/5 (ponad 35 375 recenzji)

Capterra: 4,7/5 (ponad 24 045 recenzji)

10. Roam (najlepszy do elastycznych przestrzeni wirtualnych)

za pośrednictwem Roam

Większość alternatyw dla Teamflow zmusza Cię do commitowania się do jednego układu i trzymania się go, jakbyś podpisywał cyfrową umowę najmu. Roam stosuje odwrotne podejście, oferując przestrzenie, które dostosowują się do tego, co robisz.

Potrzebujesz sali do burzy mózgów na kreatywne sesje? Stwórz ją. Masz prezentację dla klienta po południu? Przekształć tę samą przestrzeń za pomocą narzędzi do prezentacji i profesjonalnego brandingu. Na jutrzejsze warsztaty szkoleniowe przekształć ją ponownie.

Ta elastyczność miejsca pracy jest atrakcyjna dla firm konsultingowych, agencji i wszystkich zespołów, których praca zmienia się diametralnie w zależności od projektu.

Najlepsze funkcje Roam

Przełączaj się między wcześniej zapisanymi konfiguracjami pomieszczeń dla powtarzających się typów spotkań, prezentacji dla klientów lub faz projektów bez konieczności każdorazowego odbudowywania przestrzeni od podstaw

Zapraszaj zewnętrznych współpracowników do określonych przestrzeni projektowych, zachowując jednocześnie granice bezpieczeństwa, które uniemożliwiają dostęp do innych projektów klientów lub wewnętrznych dyskusji

Korzystaj z trwałych narzędzi interaktywnych, takich jak tablice do współpracy, ściany z karteczkami samoprzylepnymi i udostępnianie dokumentów, które automatycznie zapisują postępy między sesjami

Archiwizuj zakończone ustawienia pomieszczeń, w tym wszystkie udostępniane zawartości i ustawienia, aby móc z nich skorzystać w przyszłości lub ponownie wykorzystać je w podobnych projektach

Ograniczenia Roam

Częste zmiany konfiguracji przestrzeni mogą dezorientować członków zespołu, którzy preferują spójność

Limit szablonów i ustawień wstępnych w porównaniu z alternatywami dla Teamflow, ze stałą strukturą pomieszczeń

Ceny Roam

2025: 18,88 USD miesięcznie za każdego aktywnego członka

2026: 19,88 USD miesięcznie za każdego aktywnego członka

Oceny i recenzje Roam

G2: Niewystarczająca liczba recenzji

Capterra: Niewystarczająca liczba recenzji

Co mówią o Roam prawdziwi użytkownicy?

Jak udostępniono na G2:

Roam to w pełni wirtualne biuro, z którego korzystam codziennie od kilku miesięcy. Pozwala ono zobaczyć, kto jest online, dowiedzieć się, kto jest przy drzwiach (rozpocząć połączenie głosowe) i zobaczyć, kto z kim rozmawia. Udostępnianie ekranu pokazuje kursory innych osób, dzięki czemu można wskazać inny ekran, po prostu najeżdżając kursorem na udostępniony ekran (jest to naprawdę pomocne). […] Przyzwyczajenie się do niego zajmuje trochę czasu, ponieważ nie jest intuicyjny. Najgorsze są powiadomienia. Połączenie to tylko sygnał dźwiękowy, a jeśli go przegapisz, przegapisz połączenie. Nie ma powiadomień oczekujących na poziomie pulpitu (przynajmniej w centrum powiadomień Maca).

Roam to w pełni wirtualne biuro, z którego korzystam codziennie od kilku miesięcy. Pozwala ono zobaczyć, kto jest online, dowiedzieć się, kto jest przy drzwiach (rozpocząć rozmowę głosową) i zobaczyć, kto z kim rozmawia. Udostępnianie ekranu pokazuje kursory innych osób, dzięki czemu można wskazać inny ekran, po prostu najeżdżając kursorem na udostępniony ekran (jest to naprawdę pomocne). […] Przyzwyczajenie się do niego zajmuje trochę czasu, ponieważ nie jest intuicyjny. Najgorsze są powiadomienia. Połączenie to tylko sygnał dźwiękowy, a jeśli go przegapisz, przegapisz połączenie. Nie ma powiadomień oczekujących na poziomie pulpitu (przynajmniej w centrum powiadomień Maca).

🔍 Czy wiesz, że... Światowe Forum Ekonomiczne przewiduje znaczny wzrost liczby miejsc pracy w sektorze cyfrowym na całym świecie. Do 2030 r. liczba tych role ma wzrosnąć o 25%, osiągając ponad 90 milionów.

ClickUp to miejsce, w którym zespoły zdalne pracują najlepiej

Nie potrzebujesz wirtualnego biura, aby udowodnić, że Twój zespół pracuje. Potrzebujesz przestrzeni, w której praca posuwa się naprzód, rozmowy są jasne i nikt nie czeka, aż ktoś pojawi się „online”

Jeśli większość alternatyw dla Teamflow wydaje się bardziej symboliczna niż praktyczna, czas wypróbować coś, co pomoże Ci zrobić pracę.

ClickUp łączy Twoje zadania, dokumenty, aktualizacje i zgłoszenia w jednej połączonej przestrzeni, nie zmuszając nikogo do siedzenia w cyfrowym pokoju.

Zarejestruj się w ClickUp już dziś! ✅