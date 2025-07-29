10 najlepszych alternatyw dla Amplenote do sporządzania notatek, zadań i wydajności

Szukasz alternatyw dla Amplenote, ponieważ Twoje notatki zasługują na coś więcej lub po prostu chcesz, aby oferowały więcej funkcji? Rozumiemy to.

Chociaż Amplenote świetnie nadaje się do żonglowania zadaniami, powiązanymi notatkami i pomysłami w jednym miejscu, nie każdemu odpowiada ten rodzaj cyfrowego rozwiązania. Być może potrzebujesz czegoś bardziej eleganckiego, prostszego lub nie tak bardzo... Amplenote-owego.

Niezależnie od tego, czy jesteś mistrzem wydajności, minimalistą, czy miłośnikiem cyfrowych bullet journal, na pewno znajdziesz aplikację do robienia notatek stworzoną specjalnie dla Ciebie.

W tym zestawieniu przedstawimy najlepsze alternatywy dla Amplenote, które podbiją serce Twojego organizera — a przynajmniej zakładki w przeglądarce. Zapraszamy do lektury!

Czym jest Amplenote?

Amplenote łączy w sobie aplikację do robienia notatek i zarządzanie zadaniami, umożliwiając tworzenie odnośników, osadzanie list rzeczy do zrobienia bezpośrednio w notatkach oraz synchronizację podstawowych wydarzeń z kalendarza. Jednak wielu użytkowników uważa, że nie pasuje ona do ich cyklu pracy tak płynnie, jak by tego oczekiwali.

Na Reddicie użytkownicy chwalą jego elastyczność, ale przyznają, że potrzeba kilku tygodni, a czasem nawet miesięcy, aby naprawdę go opanować, dlatego szukają alternatyw dla Amplenote. Może wydawać się ograniczający dla osób preferujących myślenie nieliniowe — tych, którzy wolą burzę mózgów, mapy myśli lub swobodne łączenie abstrakcyjnych pomysłów.

Dlaczego warto wybrać alternatywę dla Amplenote?

Jeśli kiedykolwiek czułeś się zablokowany przez ustawienia Amplenote lub chciałeś, aby aplikacja była bardziej dopracowana, oto główne powody, dla których warto wypróbować alternatywy dla Amplenote:

Ograniczona współpraca w czasie rzeczywistym : Amplenote nie oferuje płynnej edycji przez wielu użytkowników, co utrudnia pracę zespołową

Brakujące lub podstawowe funkcje AI : Narzędzia do podsumowywania, organizowania lub pisania z wykorzystaniem AI są minimalne lub nieobecne

Sztywny kalendarz i struktura notatek : ograniczone widoki, szablony i możliwości dostosowywania mogą spowolnić pracę

Słabsza integracja z narzędziami innych firm : jeśli zarządzasz złożonymi projektami, które obejmują osie czasu, współpracę zespołową lub przekazywanie zadań między różnymi działami, może się okazać, że będziesz przeskakiwać między Amplenote a innymi narzędziami, aby wypełnić luki, np. : jeśli zarządzasz złożonymi projektami, które obejmują osie czasu, współpracę zespołową lub przekazywanie zadań między różnymi działami, może się okazać, że będziesz przeskakiwać między Amplenote a innymi narzędziami, aby wypełnić luki, np. oprogramowaniem do zarządzania projektami

Stroma krzywa uczenia się : Chociaż Amplenote jest potężnym narzędziem, jego pełna konfiguracja i obsługa wymagają czasu i wysiłku

Przestarzały interfejs: Interfejs użytkownika może wydawać się nieporęczny podczas pracy z długimi notatkami lub zarządzaniem dużymi, złożonymi listami zadań w ramach konta Amplenote. Niektórzy użytkownicy Reddit uważają, że aplikacja mobilna wymaga dopracowania, a widok kalendarza nie zapewnia pełnego obrazu

Powiedziawszy to, przyjrzyjmy się kilku alternatywom dla Amplenote z solidnymi funkcjami, które pomogą Ci pokonać te wyzwania.

👀 Czy wiesz, że... Robienie notatek jest nieodłączną częścią historii ludzkości. Starożytni Grecy opracowali hypomnema, czyli osobisty zapis ważnych tematów. W tłumaczeniu na język angielski greckie słowo to oznacza przypomnienie, notatkę, publiczny zapis, komentarz, anegdotyczny zapis, szkic i kopię.

Alternatywy dla Amplenote w skrócie

Na tej liście znajdziesz narzędzie, które będzie pasowało do Twojego cyklu pracy lub wymagań dotyczących tworzenia notatek:

Narzędzie Kluczowe funkcje Najlepsze dla Ceny* ClickUp AI Notetaker, który automatyzuje tworzenie notatek podczas spotkań, dokumenty do szybkich notatek, etykiety oznaczone kolorami, funkcja zamiany mowy na tekst do transkrypcji notatek głosowych Teams potrzebujące wszechstronnego obszaru roboczego opartego na AI do zadań, notatek i projektów Plan Free Forever; dostosowania dostępne dla przedsiębiorstw Microsoft OneNote Darmowy formularz, podzielone na sekcje notatniki, wsparcie rysika, integracja z Microsoft 365 Wizualne notatniki w ekosystemie Microsoft Dostępny plan Free; płatne plany zaczynają się od 9,99 USD miesięcznie Google Keep Pracownicy wiedzy i naukowcy potrzebują prywatności i obszaru roboczego opartego na linkach Użytkownicy okazjonalni, którzy potrzebują prostego, szybkiego narzędzia do robienia notatek i szybkich przypomnień Dostępny plan Free Apple Notes synchronizacja z iCloud, foldery i etykiety, skaner dokumentów, blokada za pomocą Face ID/Touch ID Minimalistyczne notatki na urządzeniach Apple Dostępny plan Free; płatne plany zaczynają się od 0,99 USD miesięcznie Obsidian Notatki Markdown, dwukierunkowe linki, widok graficzny, lokalna pamięć, tryb Canvas Użytkownicy chcą mieć możliwość wyszukiwania notatek i śledzenia zadań na różnych urządzeniach Dostępny plan Free; płatne plany zaczynają się od 5 USD miesięcznie za użytkownika Evernote Web Clipper, wyszukiwanie OCR, edycja i wyszukiwanie AI, wbudowane zadania, dostęp offline Użytkownicy, którzy chcą mieć możliwość wyszukiwania notatek i śledzenia zadań na różnych urządzeniach Dostępny plan Free; płatne plany zaczynają się od 14,99 USD miesięcznie Tana Wprowadzanie głosowe AI, supertagi, uporządkowane notatki, niestandardowe kanały informacyjne, transkrypcje Użytkownicy stawiający na AI, którzy potrzebują uporządkowanych systemów notatek z możliwością wyszukiwania Dostępny plan Free; płatne plany zaczynają się od 10 USD miesięcznie Nimbus Note (FuseBase) Obszary robocze, agenci AI, bazy danych w notatkach, zrzuty ekranu, portale dla klientów Teams potrzebujące ustrukturyzowanej współpracy i dokumentacji z brandingiem Dostępne niestandardowe ceny Workflowy Nieskończone zagnieżdżanie, składane konspekty, widok kanban, elementy lustrzane Twórcy konspektów i minimalistyczni użytkownicy, którzy organizują się za pomocą list Dostępny plan Free; płatne plany zaczynają się od 8,99 USD miesięcznie Supernotatki Format notatek, linki zwrotne, współpraca, widoki wykresów 2D/3D Studenci i myśliciele, którzy potrzebują atomowego, wizualnego zarządzania notatkami Dostępny plan Free; niestandardowe ceny

Najlepsze alternatywy dla Amplenote

Zapoznaj się z najlepszymi narzędziami, które oferują te same funkcje co Amplenote, a także kilka dodatkowych — zaczynając od naszego ulubionego.

1. ClickUp (najlepszy obszar roboczy typu „wszystko w jednym” oparty na sztucznej inteligencji)

Pozwól AI rejestrować Twoje rozmowy za pomocą ClickUp AI Notetaker i przekształcać je w zadania i działania

ClickUp to wszechstronna aplikacja do pracy, stanowiąca atrakcyjną alternatywę dla Amplenote. Jeśli chcesz wyjść poza osobistą wydajność i przejść do współpracy zespołowej, zarządzania zadaniami, automatycznych przypomnień i notatek opartych na sztucznej inteligencji, ClickUp jest idealnym rozwiązaniem.

Pozwól AI robić notatki w podróży

AI Notetaker ClickUp automatycznie transkrybuje i podsumowuje wszystkie wirtualne spotkania. Notatki te można przekształcić w zadania, które można śledzić w dowolnym miejscu i czasie.

Transkrybuj i automatyzuj notatki ze spotkań za pomocą ClickUp AI Notetaker

Ten film przedstawia przegląd możliwości wykorzystania AI do sporządzania protokołów ze spotkań:

Twórz skrupulatne notatki i podsumowania dzięki Brain

Asystent AI ClickUp, ClickUp Brain, może eksportować notatki głosowe i tworzyć podsumowania notatek badawczych. Oto dlaczego Brain wyróżnia się jako oprogramowanie do protokołów ze spotkań:

Automatyczne transkrypcje i podsumowania spotkań

Wyszukaj swoje zadania lub notatki w Brain

Generuje konspekty, elementy do wykonania lub podsumowania na podstawie notatek

Burza mózgów z wykorzystaniem mocy wielu modeli języka naturalnego (LLM), w tym ChatGPT, Claude, Gemini i innych

Zadawaj pytania dotyczące spotkań i uzyskaj odpowiedzi w ciągu kilku sekund dzięki ClickUp Brain

Korzystaj z dyktowania głosowego opartego na AI, które transkrybuje ORAZ edytuje Twoje notatki dzięki ClickUp Talk to Text

Daj upust swojej wyobraźni, dyktując notatki i rozproszone pomysły do ClickUp Talk to Text. Oprogramowanie nagrywa Twój głos, eliminuje i koryguje wszelkie błędy językowe, a ponieważ jest częścią ekosystemu ClickUp, możesz zlecić mu tworzenie zadań na podstawie notatek głosowych, przypisywanie członków zespołu i wiele więcej!

Możesz wybrać spośród 40 języków, w których chcesz zapisywać swoje notatki!

Zapisuj pomysły, udostępniaj instrukcje i realizuj zadania 4 razy szybciej dzięki ClickUp. Przekształcanie mowy na tekst

Możesz również porzucić fizyczny notatnik, aby zapisywać swoje pomysły o 2 w nocy w Notatniku ClickUp, a zostaną one płynnie zsynchronizowane z Twoimi zadaniami, projektami i dokumentami.

Strukturyzuj swoje pomysły i realizuj je dzięki dokumentom i zadaniom

Dokumenty ClickUp to bogate, wspólne mini-wiki, w których notatki ze spotkań, pomysły i plany są przechowywane razem z zadaniami. W przeciwieństwie do tradycyjnych aplikacji do notatek, w których strony są oddzielone od siebie, w dokumentach ClickUp można osadzać zadania, oznaczyć członków zespołu i tworzyć specyfikacje projektów, które można natychmiast wdrożyć.

Twórz i organizuj transkrypcje dzięki edycji w czasie rzeczywistym i integracji zadań w dokumentach ClickUp

Zadania ClickUp pozwalają zarządzać małymi i dużymi projektami w jednym scentralizowanym miejscu. Możesz przypisywać zadania, ustalać priorytety, definiować zależności i wyświetlać je w widoku listy, tablicy, Gantta i kalendarza, co zapewnia pełną elastyczność.

Twórz, przypisuj i śledź zadania wraz z priorytetami, terminami i zależnościami dzięki zadaniom ClickUp

Najlepsze jest to, że przypomnienia ClickUp synchronizują się z Twoimi zadaniami i kalendarzem. Pomagają Ci dotrzymać terminów, śledzić zadania do wykonania lub zadania jednorazowe. Są przydatne, gdy zapisujesz pomysły w dokumentach, ale musisz podjąć działania później.

Czy wspominaliśmy już, że ClickUp to darmowe narzędzie AI do spotkań? ClickUp robi wszystko, od sporządzania notatek po płynną realizację projektów, a jednocześnie zapewnia solidne analizy, łatwe tworzenie notatek i przyciągające wzrok wizualizacje — wszystko to dzięki zaawansowanym funkcjom AI.

Najlepsze funkcje ClickUp:

Automatycznie wyzwalaj działania za pomocą za pomocą automatyzacji ClickUp , aby tworzyć, przypisywać lub aktualizować zadania za każdym razem, gdy w obszarze roboczym pojawi się nowy zapis lub notatka ze spotkania.

Ulepsz transkrypcje spotkań dzięki dzięki niestandardowym etykietom zadań — dodaj kontekst, taki jak typ spotkania, nazwa klienta lub priorytet, aby wszystko było uporządkowane i możliwe do śledzenia.

Wrzuć fragmenty tekstu z bogatym kontekstem do do ClickUp Assign Comments , aby przypisywać zadania bezpośrednio z transkrypcji i zapewnić precyzyjne odniesienia bez udostępniania całych dokumentów.

Limity ClickUp:

Bardziej stroma krzywa uczenia się dla nowych użytkowników ze względu na obszerną bibliotekę funkcji

Ceny ClickUp:

Oceny i recenzje ClickUp:

G2 : 4,7/5 (ponad 9000 recenzji)

Capterra: 4,6/5 (ponad 4000 recenzji)

Co mówią o ClickUp prawdziwi użytkownicy?

Recenzja G2 mówi:

ClickUp to jedno z tych narzędzi, które z czasem coraz bardziej się lubi… Zamiast żonglować dziesięcioma różnymi aplikacjami… ClickUp umieszcza wszystko w jednym miejscu.

ClickUp to jedno z tych narzędzi, które z czasem coraz bardziej się lubi… Zamiast żonglować dziesięcioma różnymi aplikacjami… ClickUp umieszcza wszystko w jednym miejscu.

2. Microsoft OneNote (najlepszy do tworzenia notatek wizualnych)

za pośrednictwem Microsoft OneNote

Dla wszystkich, którzy już korzystają z pakietu Microsoft, Microsoft OneNote stanowi naturalną alternatywę dla Amplenote. Jako część pakietu Office 365, aplikacja ta płynnie łączy się z programami Word, Excel, Outlook i pozostałymi, dzięki czemu Twoje notatki są dostępne obok narzędzi, z których korzystasz na co dzień.

Zamiast zmieniać sposób robienia notatek, OneNote opiera się na znanych koncepcjach: notatniki podzielone na sekcje i strony, które można dowolnie układać. Otrzymujesz przejrzystą hierarchię bez uczucia ograniczenia przez sztywne szablony.

To, co wyróżnia OneNote, to elastyczność wprowadzania danych. Możesz pisać dowolnie, ręcznie lub wstawiać pliki, a także przełączać się między metodami na tej samej stronie. Jeśli masz ekran dotykowy lub rysik, obszar roboczy zamienia się w przestrzeń do szkicowania diagramów lub dodawania adnotacji do slajdów za pomocą kilku dotknięć. Ta elastyczność ułatwia przechwytywanie pomysłów w dowolnym formacie.

Najlepsze funkcje Microsoft OneNote

Organizuj zawartość na stronach o dowolnym formacie z obsługą rysunków, obrazów, list i notatek odręcznych

Użyj Microsoft Copilot, aby generować pomysły, konspekty lub podsumowania bezpośrednio w swoich notatkach

Synchronizuj notatki między urządzeniami i uzyskuj do nich dostęp offline dzięki płynnemu wsparciu chmury Microsoft 365

Ograniczenia Microsoft OneNote

Funkcje AI są dostępne tylko po zintegrowaniu z Microsoft Copilot

Ceny Microsoft OneNote

Free z ograniczonymi funkcjami.

W zestawie z subskrypcjami Microsoft 365 (od 9,99 USD/miesiąc dla użytkowników indywidualnych)

Oceny i recenzje Microsoft OneNote

G2 : 4,5/5 (ponad 1800 recenzji)

Capterra: 4,6/5 (ponad 1900 recenzji)

Co mówią o OneNote prawdziwi użytkownicy?

Recenzent Capterra pisze:

Wszechstronność — to oprogramowanie nie ogranicza kreatywności i pomaga ożywić pożądany układ wizualny. Udostępnianie notatników zmieniło zasady gry, ponieważ zapewniło mi dużą wiarygodność i uznanie wśród współpracowników.

Wszechstronność — to oprogramowanie nie ogranicza kreatywności i pomaga ożywić pożądany układ wizualny. Udostępnianie notatników zmieniło zasady gry, ponieważ zapewniło mi dużą wiarygodność i uznanie wśród współpracowników.

👀 Czy wiesz, że... Pięć najpopularniejszych metod sporządzania notatek to: Metoda Cornella , która dzieli notatki na sekcje , która dzieli notatki na sekcje

Mapowanie myśli , w którym zaczynasz od głównej idei umieszczonej na środku strony, a następnie rozgałęzia się ona na podidee, kategorie i połączenia, tworząc drzewo , w którym zaczynasz od głównej idei umieszczonej na środku strony, a następnie rozgałęzia się ona na podidee, kategorie i połączenia, tworząc drzewo

Zettelkasten , gdzie notatki są połączone za pomocą linków i etykiet, tworząc rosnącą sieć wiedzy , gdzie notatki są połączone za pomocą linków i etykiet, tworząc rosnącą sieć wiedzy

Metoda konspektu , klasyczna struktura hierarchiczna, podobna do , klasyczna struktura hierarchiczna, podobna do drzewa genealogicznego pomysłów

Metoda tworzenia wykresów , polegająca na podzieleniu strony na kolumny odpowiadające kategoriom i wypełnianiu wierszy w miarę gromadzenia informacji , polegająca na podzieleniu strony na kolumny odpowiadające kategoriom i wypełnianiu wierszy w miarę gromadzenia informacji

3. Google Keep (najlepszy do szybkich notatek i prostych przypomnień)

za pośrednictwem Google Keep

Google Keep pozwala przechowywać notatki, listy, zdjęcia i klipy audio oraz porządkować je na elastycznej tablicy cyfrowej. Możesz udostępniać listę rzeczy do zrobienia lub listę zakupów członkom rodziny i obserwować, jak elementy są odhaczane w czasie rzeczywistym, bez konieczności wysyłania dodatkowych wiadomości.

Funkcja notatek głosowych przyspiesza również rejestrowanie informacji: nagraj krótką notatkę audio, gdy jesteś w drodze, a następnie przekonwertuj ją na tekst, aby mieć do niej łatwy dostęp.

Jednak Keep ma problemy z bardziej zaawansowanymi cyklami pracy. Pomimo swojego potencjału, pozostaje odłączony od Google Tasks i Kalendarza, więc nie można korzystać z ujednoliconego, kompleksowego rozwiązania.

Najlepsze funkcje Google Keep

Nagrywaj notatki głosowe, które są automatycznie transkrybowane na tekst z możliwością wyszukiwania

Organizuj notatki za pomocą etykiet i kodów kolorystycznych

Twórz notatki w czasie rzeczywistym, aby udostępniać je znajomym lub rodzinie

Przypnij notatki do ekranu głównego urządzenia i bądź na bieżąco z priorytetowymi zadaniami

Ograniczenia Google Keep

Nie ma możliwości obsługi złożonych notatek

Ceny Google Keep

Free z kontem Google do 15 GB przestrzeni dyskowej

Oceny i recenzje Google Keep

G2 : 4,2/5 (ponad 700 recenzji)

Capterra: 4,4/5 (ponad 1000 recenzji)

Co mówią o Google Keep prawdziwi użytkownicy?

Użytkownik Reddit udostępnia:

Keep jest szybki i niezawodny, a to, co robi, robi bardzo dobrze… To doskonałe narzędzie do przechwytywania/skrzynki odbiorczej, dobre do list kontrolnych typu „sprawy do załatwienia", wyszukiwanie jest bardzo szybkie. Ale łatwo zamienia się w cmentarzysko notatek, a złożone notatki z podziałami na linie i wcięciami wyglądają fatalnie w formacie karty.

Keep jest szybki i niezawodny, a to, co robi, robi bardzo dobrze… To doskonałe narzędzie do przechwytywania/skrzynki odbiorczej, dobre do list kontrolnych typu „sprawy do załatwienia”, wyszukiwanie jest bardzo szybkie. Ale łatwo zamienia się w cmentarzysko notatek, a złożone notatki z podziałami na linie i wcięciami wyglądają fatalnie w formacie karty.

📮 ClickUp Insight: Ponad połowa wszystkich pracowników (57%) traci czas na przeszukiwanie wewnętrznych dokumentów lub bazy wiedzy firmy w celu znalezienia informacji związanych z pracą. A kiedy nie mogą tego zrobić? 1 na 6 ucieka się do osobistych rozwiązań — przeszukuje stare e-maile, notatki lub zrzuty ekranu, aby zebrać potrzebne informacje. ClickUp Brain eliminuje konieczność wyszukiwania, zapewniając natychmiastowe odpowiedzi oparte na sztucznej inteligencji, pobierane z całego obszaru roboczego i zintegrowanych aplikacji innych firm, dzięki czemu otrzymujesz to, czego potrzebujesz — bez zbędnych kłopotów.

4. Apple Notes (najlepsze rozwiązanie do minimalistycznego sporządzania notatek na różnych urządzeniach)

za pośrednictwem Notatek — Apple iCloud

Apple Notes oferuje przejrzystą, pozbawioną zbędnych dodatków aplikację do robienia notatek, która synchronizuje się płynnie na wszystkich urządzeniach Apple. Dla wszystkich użytkowników ekosystemu Apple jest to najlepszy wybór spośród alternatyw dla Amplenote do nieliniowego myślenia.

Uruchomienie aplikacji Notes na komputerze Mac jest tak proste, jak kliknięcie ikony w rogu, a zawartość skopiowana z iPhone'a jest natychmiast dostępna na pulpicie. Możesz przechowywać tekst, obrazy, linki, pliki PDF, mapy, a nawet szkice, wszystko uporządkowane w folderach i dostępne do wyszukiwania w każdej chwili.

Wbudowany skaner dokumentów zamienia strony papierowe na pliki PDF bez konieczności korzystania z dodatkowych aplikacji. Ręcznie napisane notatki lub szkice wykonane za pomocą Apple Pencil pojawiają się obok notatek wpisanych na klawiaturze. Jednak zaawansowane formatowanie — przenoszenie bloków tekstu, złożone wcięcia lub poprawki układu — jest ograniczone. Znajdziesz tu użytkowników iOS poszukujących bardziej zaawansowanych narzędzi do zarządzania zadaniami.

Najlepsze funkcje Apple Notes

Synchronizuj notatki między urządzeniami Apple za pomocą iCloud, w tym tekst, obrazy i listy kontrolne

Dodaj warstwę prywatności do poufnych notatek za pomocą Face ID, Touch ID lub hasła

Organizuj notatki w folderach i podfolderach oraz używaj etykiet do szybkiego filtrowania

Gotowe szablony Apple Notes zapewniają spójność notatek, zadań i projektów

Ograniczenia Apple Notes

Działa tylko z produktami Apple

Ceny Apple Notes

Bezpłatnie z iCloud (5 GB w zestawie); więcej miejsca dostępne w płatnych planach iCloud+

Oceny i recenzje Apple Notes

Sklep Apple App Store: 4,6/5 (ponad 20 tys. ocen)

Co mówią o Apple Notes prawdziwi użytkownicy?

Użytkownik Reddit udostępnia:

Doskonałe do szybkich, odręcznych lub głosowych notatek. Synchronizacja jest szybka na urządzeniach Apple, ale dostęp z systemu Windows jest uciążliwy. Wersja internetowa ciągle mnie wylogowuje.

Doskonałe do szybkich, odręcznych lub głosowych notatek. Synchronizacja jest szybka na urządzeniach Apple, ale dostęp z systemu Windows jest uciążliwy. Wersja internetowa ciągle mnie wylogowuje.

👀 Czy wiesz, że... Dwóch naukowców z Uniwersytetu Princeton i Uniwersytetu Kalifornijskiego w Los Angeles odkryło, że ręczne sporządzanie notatek jest skuteczniejsze dla zrozumienia i zapamiętania informacji niż wpisywanie ich na komputerze.

5. Obsidian (najlepszy do łączenia złożonych pomysłów z całkowitą własnością danych)

za pośrednictwem Obsidian

Obsidian jest pomocny podczas zarządzania ogromnym archiwum osobistym — pomyśl o setkach, a nawet tysiącach pojedynczych notatek, wśród innych alternatyw dla Amplenote. Ta aplikacja do robienia notatek umożliwia tworzenie powiązań i prawdziwych połączeń dwukierunkowych, dzięki czemu każdy pomysł, projekt lub odniesienie można ze sobą połączyć.

Wyobraź sobie śledzenie wielu kampanii marketingowych dla tego samego produktu. Dzięki Obsidian każda powiązana notatka jest połączona z innymi, a wbudowany widok wykresu natychmiast ujawnia skupiska i przeoczone powiązania.

Obsidian koncentruje się jednak bardziej na dogłębnej, indywidualnej eksploracji niż na współpracy zespołowej. Organizowanie notatek w formie osobistej sieci wiedzy jest pomocne, ale nie pozwala na dodawanie komentarzy ani edycję na żywo.

Jeśli cykl pracy zależy od przekazywania informacji lub zadań na zewnątrz — przypisywania elementów do wykonania, zbierania opinii lub synchronizacji z innymi aplikacjami — minimalistyczny wygląd Obsidian może wydawać się ograniczający. Jest to dobre rozwiązanie jako osobista piaskownica pomysłów, ale nie sprawdza się, gdy potrzebny jest w pełni zintegrowany obszar roboczy zorientowany na pracę zespołową.

Najlepsze funkcje Obsidian

Dwukierunkowe połączenia i widok graficzny umożliwiają budowanie sieci powiązanych myśli, podobnej do osobistej wiki

Tryb Canvas do przestrzennej organizacji pomysłów — idealny do burzy mózgów, tworzenia map lub wizualnego myślenia

Publikuj notatki jako bazę wiedzy lub wiki z niestandardowymi domenami i projektem dostosowanym do SEO

Ograniczenia Obsidian

Synchronizacja między urządzeniami wymaga płatnego dodatku, a funkcje współpracy są ograniczone, chyba że używasz obejść

Ceny Obsidian

Free do użytku osobistego

Synchronizacja: 5 USD/miesiąc na użytkownika

Publikacja: 10 USD/miesiąc za stronę

Licencja komercyjna: 50 USD/użytkownik/rok

Oceny i recenzje Obsidian

Google Play : 4,3 (ponad 12 tys. recenzji)

Apple Store: 4,5 (ponad 2 tys. recenzji)

Co mówią o Obsidian prawdziwi użytkownicy

Użytkownik Reddit udostępnia:

Obsidian zapewnia mi przejrzystą przestrzeń do pisania w formacie Markdown, która pomaga mi lepiej myśleć, ale wiele dodatkowych funkcji, takich jak widok wykresów, linki zwrotne i wtyczka Smart Connections, wydaje mi się przesadzone. Najczęściej korzystam z lokalnego wykresu i prostej struktury folderów.

Obsidian zapewnia mi przejrzystą przestrzeń do pisania w formacie Markdown, która pomaga mi lepiej myśleć, ale wiele dodatkowych funkcji, takich jak widok graficzny, linki zwrotne i wtyczka Smart Connections, wydaje mi się przesadzone. Najczęściej korzystam z lokalnego wykresu i prostej struktury folderów.

👀 Czy wiesz, że... Roam Research to narzędzie do robienia notatek zaprojektowane specjalnie z myślą o nieliniowym myśleniu. W przeciwieństwie do tradycyjnych aplikacji do notatek, które organizują informacje w folderach lub statycznych dokumentach, Roam wykorzystuje model oparty na wykresach, który naśladuje sposób działania mózgu, tworząc połączenia między pomysłami. Obsidian oferuje wiele tych samych podstawowych funkcji w bardziej elastycznym pakiecie, który szanuje prywatność i jest przyjazny dla użytkowników offline.

6. Evernote (najlepszy do synchronizacji między urządzeniami i wycinania treści z internetu)

za pośrednictwem Evernote

Evernote przechowuje notatki, dokumenty i wycinki internetowe, zapewniając do nich łatwy dostęp na każdym urządzeniu. Funkcja wyszukiwania oparta na technologii OCR pozwala nawet znaleźć tekst w obrazach i plikach PDF, dzięki czemu nie musisz już przeszukiwać plików. Web Clipper umożliwia zapisywanie artykułów, fragmentów kodu lub przepisów bezpośrednio do uporządkowanego notatnika.

Dzięki funkcji wyszukiwania AI i edycji AI Evernote wykracza poza przechowywanie danych i staje się prawdziwym partnerem zwiększającym wydajność — wyszukuje kluczowe informacje, porządkuje szkice i podpowiada świeże pomysły, gdy potrzebujesz inspiracji.

Możesz połączyć go z ClickUp, Kalendarzem Google, Slackiem lub Teams, dzięki czemu notatki ze spotkań i przypomnienia będą płynnie przepływać do Twoich ulubionych narzędzi. Jeśli zastanawiasz się , jak śledzić zadania, funkcja Zadania w Evernote Ci w tym pomoże. W aplikacji możesz podzielić projekty na mniejsze zadania, przydzielić obowiązki i śledzić postępy.

Najlepsze funkcje Evernote

Wycinaj całe strony internetowe lub artykuły za pomocą Web Clipper i zapisuj je w określonych notatnikach z etykietami

Korzystaj z wyszukiwania opartego na AI, aby znaleźć zawartość w notatkach, dokumentach, plikach PDF, a nawet tekście obrazów (OCR)

Transkrybuj notatki audio na tekst z możliwością wyszukiwania, dzięki czemu będą przydatne podczas spotkań i w podróży

Ograniczenia Evernote

Podstawowy (bezpłatny) poziom ogranicza Cię teraz do zaledwie 50 notatek i jednego notatnika, synchronizowanego tylko z jednym urządzeniem

Ceny Evernote

Free : Podstawowe funkcje

Osobiste : 14,99 USD/miesiąc

Profesjonalna : 17,99 USD/miesiąc

Enterprise: Niestandardowe ceny

Oceny i recenzje Evernote

G2 : 4,4/5 (ponad 2000 recenzji)

Capterra: 4,4/5 (ponad 8000 recenzji)

Co o Evernote mówią prawdziwi użytkownicy

Użytkownik G2 udostępnia:

Na koncie Evernote mogę zapisać prawie wszystko: notatki tekstowe, wycinki ze stron internetowych, pliki PDF, zdjęcia. Szczególnie przydatne są dla mnie funkcje Web Clipper i „e-mail do skrzynki odbiorczej".

Na koncie Evernote mogę zapisać prawie wszystko: notatki wpisane na klawiaturze, wycinki ze stron internetowych, pliki PDF, zdjęcia. Szczególnie przydatne są dla mnie funkcje Web Clipper i „e-mail do skrzynki odbiorczej”.

🧠 Ciekawostka: W latach 30. XIX wieku Charles Dickens nauczył się stenografii, aby zostać reporterem parlamentarnym, a doświadczenie to wykorzystał w swojej powieści „David Copperfield”.

7. Tana (najlepszy obszar roboczy oparty na sztucznej inteligencji do uporządkowanego myślenia)

za pośrednictwem Tana

Tana łączy tradycyjne notatki z AI i wprowadzaniem głosowym, aby pomóc Ci szybko przechwytywać i organizować pomysły. Jest przeznaczona dla użytkowników, którzy chcą, aby ich notatki zamieniały się w zadania, projekty lub uporządkowane dane bez ręcznego formatowania.

Jeśli zastanawiasz się , jak wykorzystać AI do codziennych zadań, Tana sprawi, że będzie to naturalne. Za pomocą kilku naciśnięć klawiszy lub szybkiej notatki głosowej możesz przekształcić ulotne myśli w uporządkowane, możliwe do wykonania elementy.

Podejście oparte na strukturze sprawia, że każda notatka staje się dynamicznym obiektem, który można łączyć, oznaczać tagami i przeszukiwać. Niezależnie od tego, czy jesteś offline, czy nagrywasz notatki głosowe w podróży, Tana ma na celu zmniejszenie tarcia między przechwytywaniem informacji a podejmowaniem działań na ich podstawie.

Najlepsze funkcje Tana

Zamień notatki w uporządkowane elementy, takie jak zadania, spotkania lub cele OKR, korzystając z Supertags, dzięki czemu można je filtrować, wyszukiwać i śledzić

Automatycznie transkrybuj notatki głosowe na elementy agendy, pomysły lub notatki za pomocą wbudowanego przetwarzania AI

Korzystaj z niestandardowych kanałów, aby wyświetlać kluczowe elementy, takie jak nadchodzące spotkania, oddelegowane zadania lub cele, bez konieczności ręcznego oznaczania lub organizowania czegokolwiek

Ograniczenia Tana

Eksportowanie zawartości z Tana może być trudne ze względu na ograniczone wbudowane opcje łatwego przenoszenia danych poza platformę

Ceny Tana:

Free Plan: Dostępny z podstawowymi funkcjami

Plany płatne:
Plus : 10 USD/miesiąc
Pro : 18 USD/miesiąc

Dodatkowo : 10 USD/miesiąc

Pro: 18 USD/miesiąc

Dodatkowo : 10 USD/miesiąc

Pro: 18 USD/miesiąc

Oceny i recenzje Tana

G2 : zbyt mało recenzji

Capterra: zbyt mało recenzji

Co mówią o Tana prawdziwi użytkownicy?

Użytkownik Reddit udostępnia:

Wybrałem Tana ze względu na łatwość przeglądania informacji na wiele sposobów — listy, karty, zakładki, kalendarz, menu boczne — wszystko to bez żadnej wiedzy technicznej. Mimo to brakuje mi następujących funkcji Obsidian: lokalny dostęp, wszechobecny format Markdown, łatwość tworzenia kopii zapasowych i korzystania z nich.

Wybrałem Tana ze względu na łatwość przeglądania informacji na wiele sposobów — listy, karty, zakładki, kalendarz, menu boczne — wszystko to bez żadnej wiedzy technicznej. Mimo to brakuje mi następujących funkcji Obsidian: lokalny dostęp, wszechobecny format Markdown, łatwość tworzenia kopii zapasowych i korzystania z nich.

8. Nimbus Note (obecnie FuseBase; najlepszy do uporządkowanej współpracy zespołowej)

za pośrednictwem FuseBase

Nimbus Note (obecnie FuseBase) to wieloplatformowe oprogramowanie do współpracy nad dokumentami. Podczas gdy entuzjaści wydajności używają Amplenote do zarządzania osobistymi cyklami pracy, FuseBase to platforma obszaru roboczego zorientowana na B2B dla małych zespołów, klientów i partnerów.

Umożliwia zespołom i osobom indywidualnym zarządzanie notatkami, zadaniami i projektami w jednym miejscu. Oferuje tworzenie notatek w wielu formatach, organizację w stylu bazy danych oraz wbudowane narzędzia do przechwytywania ekranu. Ta alternatywa dla Amplenote łączy w sobie możliwości tworzenia notatek, baz wiedzy, agentów AI i portali dla klientów.

Najlepsze funkcje Nimbus Note

Twórz oddzielne obszary robocze dla różnych zespołów, klientów lub projektów, każdy z odrębnymi poziomami dostępu

Przechwytuj całe strony internetowe, obrazy lub screencasty za pomocą wbudowanego narzędzia Nimbus Clipper i dodawaj do nich adnotacje w notatkach

Dodawaj bazy danych, arkusze kalkulacyjne i listy zadań bezpośrednio do notatek, aby stworzyć dynamiczną wewnętrzną wiki lub portal dla klientów

Limity Nimbus Note

Użytkownicy zgłaszali problemy z logowaniem i niejednolite wsparcie aplikacji na różnych platformach

Ceny Nimbus Note

Niestandardowe ceny

Oceny i recenzje Nimbus Note

G2 : 4,7/5 (ponad 100 recenzji)

Capterra: 4,6/5 (ponad 170 recenzji)

Co mówią o Nimbus Note prawdziwi użytkownicy?

Recenzja w Google Play Notatki:

To wspaniała aplikacja, która może zmieść z powierzchni ziemi wszystkie bloatware przebrane za aplikacje do robienia notatek! (nie ma nagrody za zgadnięcie). Twórcy są bardzo responsywni, jeśli napotkasz jakiekolwiek niedogodności! Największym atutem jest estetyczny wygląd, ale aplikacja ma też mnóstwo funkcji! Powodzenia dla całego zespołu fuse base (wygląda na to, że zmienili nazwę z nimbus)

To wspaniała aplikacja, która może zmieść z powierzchni ziemi wszystkie bloatware przebrane za aplikacje do robienia notatek! (nie ma nagrody za zgadnięcie). Twórcy są bardzo responsywni, jeśli napotkasz jakiekolwiek niedogodności! Największym atutem jest estetyczny wygląd, ale aplikacja ma też mnóstwo funkcji! Powodzenia dla całego zespołu fuse base (wygląda na to, że zmienili nazwę z nimbus)

9. Workflowy (najlepszy do minimalistycznego tworzenia konspektów i nieskończonego zagnieżdżania)

za pośrednictwem Workflowy

WorkFlowy zamienia Twoje notatki i zadania do wykonania w zagnieżdżone listy, dzięki czemu jednym kliknięciem możesz oddalić widok, aby uzyskać ogólny obraz sytuacji, lub zagłębić się w szczegóły.

Składany format konspektu przypomina przewijanie komentarzy w wątku, umożliwiając rozwijanie tylko tych tematów, które są potrzebne. Jeśli chcesz uzyskać wizualny obraz postępów, wbudowana tablica Kanban w Workflowy przekształca każdą listę w kolumny. Zadania można przenosić z sekcji „pomysły” do sekcji „zrobione” bez opuszczania konspektu.

Najlepsze funkcje Workflowy

Umożliwia kopiowanie elementów między różnymi lokalizacjami, dzięki czemu wszelkie zmiany wprowadzone w jednym miejscu są automatycznie aktualizowane we wszystkich połączonych instancjach

Obsługuje tablice w stylu kanban w dowolnej liście, umożliwiając wizualne zarządzanie projektami bez opuszczania konspektu

Umożliwia osadzanie multimediów, takich jak filmy z YouTube i tweety, bezpośrednio w notatkach, zapewniając planowanie w bogatszym kontekście

Ograniczenia Workflowy

Opcje formatowania są ograniczone, nie ma wsparcia dla tabel, stylizacja jest minimalna, a cała zawartość jest przechowywana w jednym pliku, co może być ograniczające dla użytkowników preferujących bardziej uporządkowaną organizację notatek.

Ceny Workflowy

Plan Free

Pro: 8,99 USD/miesiąc

Oceny i recenzje Workflowy

G2 : 4,5/5 (ponad 30 recenzji)

Capterra: 4,7/5 (ponad 15 recenzji)

Co mówią o Workflowy prawdziwi użytkownicy?

Notatka użytkownika Reddit:

Workflowy to doskonałe narzędzie do tworzenia konspektów, dzięki któremu organizuję większość swojego życia. Jest proste, szybkie, przyjazne dla klawiatury i działa wszędzie. Myślę, że wiele osób sięgnęło po nie, ponieważ wcześniej korzystało z innych narzędzi do tworzenia konspektów (np. More, GrandView, Ecco itp.) i chciało mieć narzędzie dostępne w Internecie.

Workflowy to doskonałe narzędzie do tworzenia konspektów, dzięki któremu organizuję większość swojego życia. Jest proste, szybkie, przyjazne dla klawiatury i działa wszędzie. Myślę, że wiele osób sięgnęło po nie, ponieważ wcześniej korzystało z innych narzędzi do tworzenia konspektów (np. More, GrandView, Ecco itp.) i chciało mieć narzędzie dostępne w Internecie.

10. Supernotes (najlepsze rozwiązanie do zarządzania wiedzą opartej na kartach)

za pośrednictwem Supernotes

Supernotes wykorzystuje unikalne podejście oparte na fiszkach, które pomaga szybciej rejestrować, organizować i współpracować nad pomysłami.

Zamiast długich stron lub dokumentów, każda myśl zamieniana jest w niewielką notatkę — wraz z etykietami, linkami zwrotnymi, równaniami matematycznymi, obrazami i tabelami.

Dzięki wizualnym widokom graficznym, zagnieżdżonym hierarchiom i współpracy w czasie rzeczywistym Supernotes bardziej przypomina mapę wiedzy niż narzędzie do tworzenia linearnych notatek. Jest to korzystne dla studentów, badaczy i fanów Zettelkasten, którzy chcą mieć atomowe notatki, które można przenosić i głęboko łączyć.

Najlepsze funkcje Supernotes

Format notatek pozwala dzielić pomysły na podstawowe, możliwe do udostępnienia fragmenty, z obsługą równań, tabel i bogatej zawartości

Widok graficzny do wizualizacji połączeń między notatkami w 2D i 3D

Współpraca w czasie rzeczywistym bez konieczności posiadania przez innych użytkowników konta Supernotes

Limity Supernotes

Limitowany bezpłatny dostęp po pierwszych 100 notatkach. Aby kontynuować korzystanie bez ograniczeń, musisz polecić serwis znajomym lub wykupić wyższy plan

Ceny Supernotes

Plan Free: 100 kartek notatek

Niestandardowe ceny

Oceny i recenzje Supernotes

G2 : 4,8/5 (ponad 45 recenzji)

Capterra: 4,7/5 (ponad 40 recenzji)

Co mówią o Supernotes prawdziwi użytkownicy?

Notatka użytkownika Reddit:

Supernotes wydaje się niesamowity — jeden z najlepszych interfejsów użytkownika, wysoce zintegrowany, wieloplatformowy, a karta notatek to fajny sposób na organizację informacji.

Supernotes wydaje się niesamowity — jeden z najlepszych interfejsów użytkownika, wysoce zintegrowany, wieloplatformowy, a karta notatek to fajny sposób na organizację informacji.

Twoje notatki, Twój system dzięki ClickUp — idealna alternatywa dla Amplenote

Robienie notatek nie jest zadaniem uniwersalnym. Niektórzy z nas świetnie radzą sobie z konspektami. Inni potrzebują kart, wykresów lub podpowiedzi AI.

Amplenote sprawdza się w niektórych przypadkach. Jeśli jednak nadal pracujesz nad swoim systemem, te alternatywne rozwiązania oferują elastyczne podstawy, które możesz dostosować do własnych potrzeb.

ClickUp oferuje modułowy obszar roboczy, który dostosowuje się do Twojego stylu pracy, niezależnie od tego, czy myślisz w kategoriach zadań, osi czasu czy dokumentów. Dzięki ClickUp Docs możesz tworzyć notatki, łączyć zadania w linii, współpracować w czasie rzeczywistym i przekształcać pomysły w działania bez konieczności przełączania się między narzędziami.

ClickUp Brain i AI Notetaker pomagają szybko podsumowywać, transkrybować i generować notatki. Dzięki niestandardowym widokom, automatyzacji i uprawnieniom ClickUp staje się czymś więcej niż tylko aplikacją do notatek. To centrum kontroli zarządzania projektami służące do zarządzania zadaniami.

Wypróbuj teraz tę najlepszą alternatywę dla Amplenote. Zarejestruj się w ClickUp za darmo.