Darmowe szablony gamifikacji zwiększające zaangażowanie i motywację

Czy kiedykolwiek czułeś spadek wydajności, gdy zadania zaczynają przypominać obowiązki domowe? Nie jesteś jedyny.

Utrzymanie zaangażowania wszystkich osób podczas zarządzania zespołem lub prowadzeniem zajęć nie jest łatwym zadaniem. Szablony do grywalizacji oferują jednak sprytne rozwiązanie.

Dlaczego nudne zadania mają pozostać nudne? Te szablony łączą odpowiednią mechanikę gry, aby te prozaiczne zadania stały się bardziej ekscytujące i miały sens.

🔍 Czy wiesz, że... Brak zaangażowania pracowników kosztuje firmy na całym świecie około 500 miliardów dolarów rocznie. To ogromna strata związana z niską motywacją i zmniejszoną wydajnością, co sprawia, że strategie takie jak gamifikacja są mądrą inwestycją.

W tym poście zebraliśmy najlepsze szablony gamifikacji dla nauczycieli, menedżerów i twórców, którzy chcą wzbudzić motywację i sprawić, że ludzie będą wracać po więcej.

Czym są szablony do grywalizacji?

Szablony gamifikacji to gotowe projekty, które pomagają zastosować elementy gier w kontekstach niezwiązanych z grami, takich jak nauka, szkolenia lub wdrażanie nowych użytkowników, aby zwiększyć koncentrację i zaangażowanie.

Grywalizacja może faktycznie pomóc użytkownikom pracować szybciej, nie czując się przytłoczonymi, sprawiając, że codzienne procesy stają się przyjemniejsze.

📌 Na przykład dzięki gamifikacji użytkownicy mogą zdobywać punkty XP za wykonywanie codziennych zadań, odblokowywać nagrody za osiągnięcie kamieni milowych lub rywalizować z innymi w przyjaznych zawodach. Niektóre szablony gamifikacji zawierają nawet motywy gier RPG lub ulubione postacie użytkowników, aby doświadczenie było bardziej wciągające i ekscytujące.

🧠 Ciekawostka: Termin „grywalizacja” został ukuty przez Nicka Pellinga w 2002 roku, ale koncepcja ta istnieje już od 1896 roku, kiedy to firma S&H Green Stamps zaczęła nagradzać lojalnych klientów.

Elementy szablonów gamifikacji

Szablony te zazwyczaj zawierają takie elementy, jak:

Systemy punktacji i punktacji

Odznaki lub znaczniki osiągnięć

Paski postępu lub poziomy

Tabele wyników

Wyzwania lub misje

Nagrody i zachęty

Co sprawia, że szablon do grywalizacji jest dobry?

Szablony gamifikacji doskonale nadają się do przekształcania zadań związanych z rozwojem osobistym, karierą, zdrowiem, relacjami i celami finansowymi w angażujące wyzwania, które zwiększają motywację i skuteczność działania.

Jednak dobry szablon gamifikacji to coś więcej niż tylko powierzchowna zabawa. Jest on skonstruowany tak, aby wzbudzać emocje i sprawiać, że postępy są namacalne. Najlepsze szablony łączą strategię z prostotą, aby utrzymać zaangażowanie użytkowników.

Oto, co należy wziąć pod uwagę przy wyborze szablonów do gamifikacji miejsca pracy:

Przejrzyste mapowanie celów: wybierz szablony, które definiują konkretne cele, dzięki czemu użytkownicy zawsze wiedzą, nad czym pracują i dlaczego jest to ważne

Podpowiedzi dotyczące nagród: Wybierz projekty, które pozwalają przypisywać znaczące nagrody odpowiadające poziomowi wysiłku i motywujące do dalszego udziału

Narzędzia do śledzenia postępów: Poszukaj kluczowych funkcji, takich jak punkty doświadczenia, wskaźniki poziomu lub znaczniki kamieni milowych, które pomogą użytkownikom zobaczyć, jak daleko zaszli, i zachęcą do przyjaznej rywalizacji

Opcje dostosowywania: Najlepsze szablony pozwalają dostosować motywy, postacie lub wyzwania, aby doświadczenie było bardziej osobiste

Łatwość obsługi: korzystaj z intuicyjnych i przyjaznych dla początkujących szablonów, które pomagają użytkownikom szybko rozpocząć pracę i cieszyć się procesem bez zbędnych komplikacji

💡 Wskazówka dla profesjonalistów: Gamifikuj cykl pracy w inteligentny sposób. Twórz cele i zadania ClickUp, aby inicjować wyzwania, a następnie korzystaj z pulpitów ClickUp , aby śledzić zebrane punkty XP i zdobyte nagrody. Dzięki aplikacji ClickUp, która obejmuje wszystko, czego potrzebujesz do pracy, będziesz nadal zmotywowany do osiągania ambitnych celów!

13 szablonów do grywalizacji, z których możesz zacząć korzystać już dziś

🔍 Czy wiesz, że... Prawie 90% pracowników twierdzi, że gamifikacja zwiększa ich wydajność w pracy

Mając to na uwadze, zebraliśmy najpotężniejsze szablony gamifikacji, które pomogą Ci skuteczniej angażować zespoły, studentów i użytkowników.

1. Szablon planu działania ClickUp dotyczący zaangażowania pracowników

Pobierz darmowy szablon Stwórz kwitnącą kulturę zespołową dzięki szablonowi planu działania ClickUp dotyczącego zaangażowania pracowników

Szablon planu działania dotyczącego zaangażowania pracowników ClickUp to świetny punkt wyjścia do budowania miejsca pracy, w którym pracownicy czują się bardziej związani i zmotywowani. Pomaga przekształcić rutynowe spotkania i informacje zwrotne od pracowników w znaczące i angażujące zadania, które zwiększają zaangażowanie. W połączeniu z oprogramowaniem do zarządzania zaangażowaniem pracowników pomaga również organizować rekrutację, wdrażanie nowych pracowników i rozwój poprzez zautomatyzowane zadania i przejrzyste śledzenie postępów.

🌟 Oto dlaczego Ci się spodoba:

Śledź postępy w czasie rzeczywistym dzięki konfigurowalnym statusom zadań, które wskazują, co jest na dobrej drodze, a co wymaga uwagi

Dostosuj inicjatywy do celów związanych z zaangażowaniem — spójność zespołu, uznanie lub dobre samopoczucie — korzystając z pól niestandardowych, aby organizować działania według obszarów zainteresowania, zespołów lub wskaźników KPI

Planuj i ustalaj priorytety angażujących działań, które poprawiają morale i zwiększają motywację, takich jak programy uznania i pętle informacji zwrotnej 1:1

🔑 Idealne dla: menedżerów, którzy chcą wzmocnić morale pracowników poprzez ustrukturyzowane i celowe strategie zaangażowania

2. Szablon ankiety dotyczącej zaangażowania pracowników ClickUp

Pobierz darmowy szablon Bez wysiłku mierz satysfakcję zespołu dzięki szablonowi ankiety zaangażowania pracowników ClickUp

Szablon ankiety dotyczącej zaangażowania pracowników ClickUp ułatwia przekształcanie opinii w działania. Jest to przyjazny dla początkujących szablon, który upraszcza zbieranie szczerych opinii i śledzenie postępów. Jak? Dzięki krótkim i zabawnym formularzom opinii.

Możesz nawet używać ich podczas lub po zaplanowanych działaniach lub grach integracyjnych, aby zebrać świeże, aktualne informacje, które prowadzą do rzeczywistych ulepszeń.

🌟 Oto dlaczego Ci się spodoba:

Projektuj spersonalizowane pytania ankietowe, które odzwierciedlają kulturę i cele Twojej firmy, korzystając z konfigurowalnych formularzy ClickUp

Uchwyć szczegółowe opinie pracowników w czasie rzeczywistym dzięki ponad 30 polom niestandardowym

Wizualizuj przepływ pytań i mapowanie odpowiedzi za pomocą tablic ClickUp

🔑 Idealne dla: liderów zespołów i specjalistów HR, którzy chcą gamifikować opinie pracowników i zadbać o to, aby każdy głos został wysłuchany

3. Szablon zrównoważonych kart wyników ClickUp

Pobierz darmowy szablon Uporządkuj i wizualizuj cele oraz wskaźniki KPI w jednym miejscu dzięki szablonowi zrównoważonych kart wyników ClickUp

Kiedy dane dotyczące wydajności zaczynają przypominać labirynt, szablon zrównoważonych kart wyników ClickUp zapewnia przejrzystość dzięki dobrze zdefiniowanej strukturze. Zaprojektowany jako gotowa do użycia tablica, idealnie nadaje się do mapowania celów, wskaźników KPI i inicjatyw w różnych działach w jednej wspólnej przestrzeni wizualnej.

Ten szablon przyjazny dla gamifikacji pozwala zespołom śledzić postępy na poziomie podobnym do poziomu w zabawnej grze. Dodatkowo przekształca myślenie o szerszej perspektywie w działania, dzięki czemu idealnie nadaje się do planowania kwartalnego lub wdrażania strategii.

🌟 Oto dlaczego Ci się spodoba:

Organizuj wskaźniki KPI, cele i strategie w sposób wizualny dzięki interfejsowi „przeciągnij i upuść” tablic ClickUp

Śledź wyniki w czasie rzeczywistym za pomocą wykresów i interaktywnych wskaźników wyników

Zsynchronizuj zespoły międzyfunkcyjne dzięki wspólnej widoczności i wspólnym aktualizacjom

🔑 Idealne dla: liderów strategicznych i kierowników projektów, którzy dostosowują zespoły do długoterminowych celów biznesowych za pomocą wizualizacji opartych na gamifikacji

4. Szablon ClickUp Kanban

Pobierz darmowy szablon Przenoś zadania z planu do listy rzeczy zrobionych dzięki szablonowi Kanban ClickUp

Szablon ClickUp Kanban to wizualny system zarządzania projektami służący do śledzenia postępów w realizacji różnych zadań i projektów.

Szablon pozwala dostosować statusy zadań, takie jak Otwarte, W trakcie, Recenzja, Zablokowane i Zamknięte, odzwierciedlając postępy w tworzeniu gry: od pomysłu (koncepcji), poprzez rozwój i testowanie (w trakcie i recenzja), aż po wydanie (zamknięte).

Do zadań możesz dodać pola niestandardowe, takie jak „szacowany czas”, „priorytet” lub „poziom” — naśladuje to „XP” lub śledzenie postępów w grach. Każda karta może sprawiać wrażenie zdobywania punktów w grze lub przechodzenia na wyższy poziom.

🌟 Oto dlaczego Ci się spodoba:

Przenoś zadania między statusami, aby uzyskać natychmiastowe wizualne nagrody, tak jak podczas oglądania postaci lub zadań przechodzących przez kolejne sceny

Traktuj przeszkody jak mini-wyzwania, które zespół musi wspólnie rozwiązać, aby przesunąć zadania do przodu w procesie

Usprawnij śledzenie zadań w zespołach, poprawiając przejrzystość i czas cyklu

🔑 Idealne dla: Zespołów agile i kierowników projektów, którzy potrzebują elastycznego systemu do wizualizacji i zarządzania postępami zadań

5. Prosty szablon Gantta ClickUp

Pobierz darmowy szablon Planuj swoje projekty w bardziej inteligentny sposób dzięki prostemu szablonowi Gantta ClickUp

Szablon ClickUp Simple Gantt pozwala mapować codzienne zadania, wcześnie wykrywać przeszkody i poprawiać wydajność w miejscu pracy.

Ustawienia wykresu Gantta pomagają wizualizować fazy projektu dzięki zależnościom typu „przeciągnij i upuść”, wskaźnikom postępu i wbudowanym widokom. A co najlepsze? Upraszcza zarządzanie osią czasu zarówno dla małych zespołów, jak i projektów międzyfunkcyjnych.

Obserwowanie postępów zadań na osi czasu Gantta — zwłaszcza gdy są one od siebie zależne — daje jasny obraz postępów, podobnie jak przechodzenie kolejnych poziomów w grze.

🌟 Oto dlaczego Ci się spodoba:

Wizualizuj osie czasu zadań i zależności za pomocą widoków Gantt, Lista i Dokument

Oznacz najważniejsze zadania jako kamienie milowe w ClickUp — duże, widoczne cele, które działają jak punkty kontrolne do pokonania

Łatwo śledź postępy dzięki wbudowanym etykietom statusu i polom niestandardowym, takim jak faza projektu i postęp

Załączaj pliki lub notatki bezpośrednio do zadań, aby scentralizować dokumentację projektu

Użyj automatyzacji ClickUp , aby wyzwalać wiadomości z gratulacjami (np. „🎉 Kamień milowy osiągnięty!”) po zakończeniu zadań

🔑 Idealne dla: zespołów, które potrzebują prostego wykresu Gantta do usprawnienia planowania, monitorowania zależności zadań i zmniejszenia opóźnień

6. Szablon tablicy ideacji ClickUp

Pobierz darmowy szablon Zamień pomysły „wyrażane na głos” w działania dzięki szablonowi tablicy ideacji ClickUp

Świetne pomysły łatwo zgubić, ale nie wtedy, gdy masz system wizualny, który pozwala je uchwycić i rozwijać. Szablon tablicy ideacji ClickUp został stworzony do swobodnej burzy mózgów, która przekształca kreatywne pomysły w funkcjonalne projekty.

Ta tablica pozwala na umieszczanie notatek, dodawanie łączników i łatwe przestawianie pomysłów. Obsługuje współpracę w czasie rzeczywistym z elementami gamifikacji, takimi jak priorytety oznaczone kolorami, głosowanie nad pomysłami i śledzenie postępów, które sprawiają, że burza mózgów jest bardziej interaktywna.

🌟 Oto dlaczego Ci się spodoba:

Wizualizuj pomysły na matrycy, aby zdecydować, które „zadania” należy wykonać w pierwszej kolejności, naśladując strategię ryzyka i nagrody stosowaną w grach (duży wysiłek = więcej XP)

Dodaj pola takie jak „Trudność”, „Wpływ” lub „XP” i obserwuj, jak pomysły zamieniają się w pełnoprawne wyzwania w grze

Oznaczaj priorytety za pomocą komentarzy, podzadań i etykiet priorytetów, aby śledzić postępy w realizacji celów

Wizualizuj postępy dzięki wykresom Gantta i konwersji tablicy do zadań w celu zarządzania projektami Agile

Utwórz widok pulpitu, aby śledzić, którzy członkowie zespołu tworzą pomysły i wykonują najwięcej zadań, a następnie nagradzaj ich

🔑 Idealne dla: Kreatywnych zespołów, które potrzebują elastycznej przestrzeni do burzy mózgów z wbudowaną strukturą umożliwiającą szybką realizację pomysłów

7. Szablon pustej mapy myśli ClickUp na tablicy

Pobierz darmowy szablon Zamień rozproszone myśli w spójną narrację wizualną dzięki szablonowi tablicy ClickUp Blank Mind Map

Szablon pustej mapy myśli ClickUp oferuje wizualny obszar roboczy do organizowania pomysłów i odkrywania powiązań między nimi.

Tryb pusty to swobodna eksploracja — poluj na pomysły i zbieraj je jak w grze z otwartym światem. Każdy węzeł można przekształcić w uporządkowane zadanie, podobne do misji kampanii z jasno określonymi celami.

Ten szablon tablicy wykracza poza mapowanie pomysłów, wspierając krytyczne myślenie i szybsze podejmowanie decyzji poprzez pokazanie, jak wszystko do siebie pasuje. Użyj go do burzy mózgów, nakreślenia zawartości, ustrukturyzowania sesji szkoleniowych lub przygotowania spotkań strategicznych.

🌟 Oto dlaczego Ci się spodoba:

Przeciągaj i łącz tematy za pomocą interaktywnych węzłów, aby uzyskać natychmiastową przejrzystość burzy mózgów

Dostosuj kierunek przepływu, aby wizualizować cykle pracy, strategie lub hierarchie uczenia się

Przypisz kroki działania do każdego branch, aby przekształcić abstrakcyjne pomysły w zadania, które można śledzić

Dodawaj, przenoś lub kończ węzły, aby pokazać widoczny postęp, korzystając z satysfakcjonującej mechaniki gry

🔑 Idealne dla: zespołów lub osób potrzebujących dynamicznej przestrzeni do wizualizacji złożonych pomysłów i cykli pracy

📮 ClickUp Insight: Zespoły o niskiej wydajności są 4 razy bardziej narażone na korzystanie z ponad 15 narzędzi, podczas gdy zespoły o wysokiej wydajności utrzymują efektywność, ograniczając swój zestaw narzędzi do 9 lub mniej platform. A co powiesz na korzystanie z jednej platformy? Jako aplikacja do wszystkiego, co dotyczy pracy, ClickUp łączy zadania, projekty, dokumenty, wiki, czat i połączenia w jednej platformie, uzupełnione o cykle pracy oparte na sztucznej inteligencji. Gotowy na inteligentniejszą pracę? ClickUp sprawdza się w każdym zespole, zapewnia widoczność pracy i pozwala skupić się na tym, co najważniejsze, podczas gdy AI zajmuje się resztą.

8. Szablon pulpitu nawigacyjnego do zarządzania projektami ClickUp

Pobierz darmowy szablon Śledź projekty i zarządzaj nimi w jednym miejscu dzięki szablonowi pulpitu nawigacyjnego do zarządzania projektami ClickUp

Szablon pulpitu nawigacyjnego zarządzania projektami ClickUp zapewnia aktualny obraz wydajności zespołu, osi czasu projektów i budżetów. Oznacza to, że nie musisz przeskakiwać między dziesiątkami arkuszy kalkulacyjnych lub aplikacji, aby śledzić aktywność zadań.

Połącz ten szablon pulpitu nawigacyjnego do zarządzania projektami z widokiem obciążenia pracą ClickUp, aby uzyskać głębszy wgląd w obciążenie zespołu i dystrybucję zadań.

🌟 Oto dlaczego Ci się spodoba:

Rejestruj i wizualizuj szczegóły projektu, takie jak planowane koszty, rzeczywiste koszty, poziom problemów i pozostały budżet

Udostępniaj cele projektu i plany działania w połączonym dokumencie, aby ujednolicić kierunek działania wszystkich zespołów

Podkreślaj wykonanie zadań, równowagę obciążenia pracą i tempo za pomocą widoków wydajności zespołu i planowania obciążenia — idealnych do śledzenia wyników w duchu rywalizacji lub współpracy, np. w rankingach

🔑 Idealne dla: kierowników projektów, liderów zespołów i zespołów międzyfunkcyjnych, którzy potrzebują scentralizowanego hubu do śledzenia stanu projektów i monitorowania wskaźników KPI w czasie rzeczywistym

Oto, co o ClickUp ma do powiedzenia Alfred Titus, kierownik ds. wsparcia administracyjnego w Brighten A Soul Foundation:

Każdej organizacji borykającej się z problemami związanymi z zarządzaniem projektami ClickUp pomoże w współpracy nad zadaniami. Dzięki temu oprogramowaniu użytkownicy mogą śledzić elementy listy rzeczy do zrobienia i pracować nad zadaniami w wyznaczonym czasie. Pomaga również zespołowi zarządzającemu projektami śledzić ogólny postęp prac, aby zapewnić dotrzymanie terminów.

9. Szablon celów SMART ClickUp

Pobierz darmowy szablon Wyznacz ambitne cele i spraw, aby były osiągalne dzięki szablonowi ClickUp SMART Goals

Ustalanie celów jest łatwe. Ale osiągnięcie celów? To właśnie z tym większość zespołów ma problem.

Szablon SMART Goal ClickUp pomaga ustawić i lepiej zorganizować cele, które są konkretne, mierzalne, osiągalne, istotne i określone w czasie.

Ten szablon dla użytkowników średniozaawansowanych jest idealny dla zespołów, które mają już pewne doświadczenie w zarządzaniu projektami i chcą dostosować cele do wyników. Jest to również świetny sposób na utrzymanie zaangażowania zespołu zdalnego i dostosowanie go do wspólnych priorytetów.

🌟 Oto dlaczego Ci się spodoba:

Podziel cele na mniejsze zadania i podzadania; zakończenie wcześniejszych zadań może „odblokować” kolejne, podobnie jak odblokowywanie nowych poziomów lub zadań w grach

Śledź cele wizualnie dzięki procentom realizacji i niestandardowym układom, takim jak arkusz celów SMART i wysiłek włożony w realizację celu

Przypisuj cele, ustalaj terminy i mierz kluczowe wyniki w jednym miejscu

Skorzystaj z widoku tablicy ClickUp , aby podzielić każdy cel SMART na łatwe do wykonania zadania z aktualizacjami statusu i utrzymaj tempo pracy

🔑 Idealne dla: kierowników zespołów, kierowników działów, zespołów HR i profesjonalistów zorientowanych na rozwój, którzy chcą tworzyć uporządkowane cele i precyzyjnie mierzyć ich wpływ

10. Szablon karty z pochwałami ClickUp do wydrukowania za darmo

Pobierz darmowy szablon Doceniaj wysiłki i sukcesy swojego zespołu, korzystając z szablonu karty z pochwałami ClickUp do wydrukowania

Szablon karty z pochwałami ClickUp do wydrukowania sprawia, że wyrażanie uznania w miejscu pracy staje się bardziej świadome i zapada w pamięć. Szablon ten oferuje znaczący sposób świętowania sukcesów — dużych i małych — za pomocą osobistych notatek, imion, obrazów i wiadomości, wykraczających poza ogólne pochwały.

Możesz zaprojektować kartę, dodać zdjęcia lub cytaty, a następnie wydrukować ją i przekazać osobiście lub wysłać cyfrowo, jeśli Twój zespół pracuje zdalnie. Ten niewielki gest może mieć ogromny wpływ, a także wzmocni kulturę wdzięczności.

🌟 Oto dlaczego Ci się spodoba:

Użyj pól niestandardowych ClickUp , aby dodać osobiste akcenty, takie jak ulubione cytaty lub emoji

Zaplanuj cykliczne chwile uznania, korzystając z widoku kalendarza ClickUp

Śledź wypowiedzi na bieżąco dzięki etykietom, zagnieżdżonym podzadaniom i etykietom priorytetów

🔑 Idealne dla: zespołów HR, menedżerów ds. zasobów ludzkich i wszystkich, którzy chcą wzmocnić kulturę uznania i zaangażowania pracowników przy minimalnym wysiłku, ale z głębokim przekonaniem

📮 ClickUp Insight: Comiesięczne oceny wyników? Tylko 34% pracowników otrzymuje informacje zwrotne z taką częstotliwością, podczas gdy reszta czeka miesiącami — a nawet dłużej — na informację o tym, jak sobie radzą. A gdyby cykle informacji zwrotnych były bardziej inteligentne i proaktywne? Dzięki ClickUp Brain możesz generować przypomnienia o regularnych sprawdzianach i korzystać z harmonogramowania opartego na sztucznej inteligencji, aby sugerować optymalne terminy przeglądów w oparciu o obciążenie pracą i dostępność zespołu. AI może nawet tworzyć spersonalizowane szablony recenzji i pytania uzupełniające, dzięki czemu każda rozmowa jest na czasie i ma znaczenie.

11. Szablon osobistego narzędzia do śledzenia nawyków ClickUp

Pobierz darmowy szablon Stwórz lepsze nawyki i zachowaj spójność dzięki szablonowi ClickUp Personal Habit Tracker

Nawyki kształtują wyniki, a konsekwencja prowadzi do powodzenia, ale zachowanie konsekwencji jest łatwiejsze w teorii niż w praktyce. Szablon ClickUp Personal Habit Tracker pomaga przekształcić codzienne czynności w znaczące osiągnięcia. Zapewnia uporządkowaną strukturę do regularnego budowania, utrzymywania i przeglądania osobistych nawyków.

Zarządzaj codziennymi celami, takimi jak przeczytanie 15 stron, przejście 10 000 kroków lub wypicie 2 litrów wody, dzięki niestandardowym atrybutom, które śledzą postępy i motywują do działania. Możesz również dodać profesjonalne nawyki lub rutynowe czynności. Ten szablon sprawdza się dobrze w zespołach skupionych na poprawie samopoczucia i wydajności.

🌟 Oto dlaczego Ci się spodoba:

Śledź status realizacji nawyków dzięki niestandardowym statusom zadań ClickUp , takim jak Otwarte i Zakończone

Twórz kamienie milowe, aby utrzymać motywację i nagradzać nawyki

Korzystaj z widoków wizualnych, takich jak kalendarz lub tablica, aby monitorować ewolucję swoich rutynowych zadań w czasie

🔑 Idealne dla: Zapracowanych profesjonalistów, entuzjastów budowania nawyków, trenerów rozwoju osobistego i wszystkich, którzy potrzebują codziennego systemu, aby zamienić intencje w długoterminowe sukcesy

💡 Wskazówka dla profesjonalistów: Wykształć lepsze nawyki dzięki sile społeczności. Zamień śledzenie postępów w grę, udostępniając je znajomym i rodzinie, aby rozwój osobisty był przyjemniejszy i bardziej odpowiedzialny.

12. Szablon formularza opinii ClickUp

Pobierz darmowy szablon Przekształć opinie klientów w mądrzejsze decyzje biznesowe dzięki szablonowi formularza opinii ClickUp

Jeśli prowadzisz działalność usługową lub produktową, zbieranie opinii klientów ma kluczowe znaczenie dla ulepszania oferty. Szablon formularza opinii ClickUp ułatwia zbieranie szczerych opinii, które pomogą Ci zrozumieć, co działa, a co wymaga poprawy.

Ten szablon pozwala przekształcić surowe opinie w strategiczne działania. Ponadto dzięki intuicyjnemu interfejsowi możesz dostosować pytania do odbiorców i zebrać od nich szczegółowe odpowiedzi.

🌟 Oto dlaczego Ci się spodoba:

Skorzystaj z siedmiu niestandardowych atrybutów, takich jak dostawca usług, data zakupu i poziom klienta, aby uporządkować dane dotyczące opinii

Uzyskaj dostęp do sześciu wszechstronnych widoków, w tym ogólnej listy rekomendacji, tabeli opinii i widoku tablicy, które ułatwiają monitorowanie i współpracę

Zautomatyzuj dystrybucję informacji zwrotnych za pośrednictwem poczty e-mail, mediów społecznościowych i innych kanałów, aby skutecznie docierać do klientów

🔑 Idealne dla: zespołów ds. powodzenia klientów, specjalistów ds. marketingu i wszystkich, którzy muszą gromadzić, analizować i wykorzystywać opinie klientów w celu poprawy komfortu użytkowania

13. Szablon skali Likerta ClickUp

Pobierz darmowy szablon Rejestruj opinie odbiorców w jasny i precyzyjny sposób, korzystając z szablonu skali Likerta ClickUp

Ankieta z skalą Likerta jest jednym z najbardziej niezawodnych narzędzi dostępnych do prawdziwego zrozumienia odczuć pracowników. Jednak stworzenie jej od podstaw nie jest zbyt przyjemnym zajęciem.

Szablon skali Likerta ClickUp pozwala pominąć kłopotliwe ustawienia i od razu przejść do zbierania znaczących, uporządkowanych opinii. Został stworzony, aby pomóc Ci uzyskać jasne informacje bez straty czasu. Dzięki temu szablonowi możesz jednocześnie projektować ankiety, zarządzać odpowiedziami i przekształcać opinie w praktyczne informacje.

🌟 Oto dlaczego Ci się spodoba:

Twórz niestandardowe formularze ankiet z pytaniami opartymi na skali i listami rozwijanymi

Używaj niestandardowych atrybutów, takich jak sprawiedliwość obciążenia pracą i postrzeganie środowiska pracy, aby kategoryzować wyniki

Organizuj i śledź odpowiedzi ankiet za pomocą widoku Tablica ClickUp oraz analizuj wzorce za pomocą ClickUp Brain

🔑 Idealne dla: komunikacji wewnętrznej, obsługi klienta, administracji szkolnej i wszystkich, którzy chcą zbierać wymierne opinie, aby podejmować lepsze decyzje

Gra rozpoczęta: awansuj na wyższy poziom dzięki ClickUp

Dlaczego wydajność ma być męcząca? Dzięki ClickUp możesz gamifikować wszystkie swoje projekty i 10 razy szybciej przejść od „meh” do „misja wykonana”.

Elastyczne szablony ClickUp i wbudowane funkcje gamifikacji, takie jak paski postępu, kamienie milowe, pola niestandardowe i pulpity zespołów, pozwalają zamienić cele w zadania, zadania w wyzwania, a zwycięstwa zespołu w chwale godną tablicy wyników.

Niezależnie od tego, czy chodzi o zarządzanie celami, nawykami czy opiniami, ClickUp oferuje scentralizowany hub, dzięki któremu wszystko jest uporządkowane i przejrzyste. Chcesz osiągnąć wyższy poziom umiejętności zarządzania projektami i motywacji zespołu?

Zarejestruj się w ClickUp już dziś, aby praca stała się przyjemnością!