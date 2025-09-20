20 najlepszych narzędzi i programów do mapowania procesów, które usprawnią cykl pracy w 2025 roku

Pomimo nacisku na elastyczność i wydajność, większość firm nadal działa w ciemno. Praca jest zrobiona, ale nikt nie ma jasności co do rzeczywistego procesu.

Cykl pracy znajduje się w wiadomościach e-mail, czatach i wiedzy ukrytej i jest różnie rozumiany przez różne zespoły. Dlatego gdy pojawiają się opóźnienia lub problemy, nikt nie wie, gdzie leży prawdziwy problem.

Narzędzia do mapowania procesów zmieniają tę sytuację.

Zapewniają one wizualną reprezentację przepływu pracy i miejsc, w których dochodzi do jej zakłóceń.

Udostępniamy najlepsze narzędzia do mapowania procesów biznesowych, które poprawiają wydajność firmy, wykrywają potencjalne wąskie gardła, standaryzują cykle pracy i sprzyjają ciągłemu doskonaleniu.

Jak wybrać narzędzie do mapy procesów?

Oceniając oprogramowanie do mapowania procesów, należy upewnić się, że narzędzie jest dostosowane do złożoności i celów organizacji.

Oto zestawienie zaawansowanych funkcji i możliwości, których należy szukać w najlepszym oprogramowaniu do mapowania procesów:

Intuicyjny interfejs typu „przeciągnij i upuść”: Przyjazny dla użytkownika interfejs typu „przeciągnij i upuść” ułatwia wszystkim członkom zespołu tworzenie map procesów, nawet użytkownikom bez wiedzy technicznej, takim jak kierownicy zarządzania projektami.

Wsparcie standardowych notacji : wybierz narzędzia wspierające powszechnie stosowane : wybierz narzędzia wspierające powszechnie stosowane techniki mapowania procesów , takie jak BPMN (Business Process Model Notation) lub szczegółowe schematy blokowe. Dzięki temu wszystko będzie jasne i spójne, zwłaszcza podczas pracy między zespołami lub prezentacji dla interesariuszy.

Współpraca w czasie rzeczywistym: Jeśli Twój zespół nie może pracować nad mapą procesów jednocześnie, pojawią się problemy z kontrolą wersji. Poszukaj oprogramowania do mapowania procesów, które pozwala wszystkim edytować, komentować i aktualizować na żywo.

Elastyczne eksportowanie i udostępnianie: Wybierz oprogramowanie do mapowania procesów biznesowych, które umożliwia eksportowanie map do formatu PDF, Word lub obrazów, a najlepiej udostępnianie ich za pośrednictwem linku lub integracji z chmurą.

Symulacja i analiza procesów: w przypadku bardziej złożonych cykli pracy funkcje symulacyjne pozwalają przetestować przebieg procesu, zidentyfikować wąskie gardła i rozwiązać problemy, zanim jeszcze się pojawią.

Szablony i przykłady: gotowe gotowe szablony usprawniające typowe procesy pozwalają zaoszczędzić czas potrzebny na ustawienia.

Integracja z istniejącymi narzędziami: Prawdopodobnie korzystasz z oprogramowania CRM, ERP, oprogramowania do zarządzania projektami lub platform do automatyzacji procesów. Upewnij się, że narzędzie do mapowania cyklu pracy współpracuje z Twoim zestawem technologii, aby szczegółowe mapy procesów były połączone z rzeczywistą pracą.

👀 Czy wiesz, że... Pierwsze mapy procesów powstały już w latach 20. XX wieku. Frank i Lillian Gilbreth stworzyli w 1921 r. mapy przepływu procesów, aby pomóc w wizualizacji i usprawnieniu przepływu pracy w przemyśle.

⭐ Funkcjonalny szablon Szablon mapowania procesów ClickUp zapewnia szczegółowe ramy do wizualizacji przepływów pracy, przydzielania obowiązków i śledzenia postępów. Zawiera konfigurowalne widoki, takie jak listy, tablice i wykresy Gantt, ułatwiając zarządzanie i optymalizację przepływów pracy od początku do końca. Pobierz bezpłatny szablon Twórz i dostosowuj mapy procesów w mgnieniu oka, korzystając z szablonu mapowania procesów ClickUp.

Najlepsze oprogramowanie do mapowania procesów w skrócie

Zanim przejdziemy do sedna, przyjrzyjmy się pokrótce najlepszym narzędziom do mapowania procesów, które pomogą Ci wybrać odpowiednie rozwiązanie.

Nazwa narzędzia Najważniejsze funkcje Najlepsze dla Ceny* ClickUp Tablice, mapy myśli, dokumenty, automatyzacje, asystent AI (ClickUp Brain), ponad 15 widoków, współpraca w czasie rzeczywistym Osoby prywatne, małe i duże firmy oraz przedsiębiorstwa, które chcą wizualizować, automatyzować i ujednolicać cykle pracy w biznesie. Dostępny Free Plan, niestandardowe ceny dla przedsiębiorstw. Lucidchart Szablony, kształty połączone z danymi, historia zmian, formatowanie warunkowe Średnie i duże przedsiębiorstwa poszukujące inteligentnych narzędzi do tworzenia diagramów Dostępny jest Free Plan, a płatne plany zaczynają się od 9 USD miesięcznie. Microsoft Visio Wsparcie BPMN, ponad 250 000 kształtów, integracja z Microsoft 365, reguły walidacji Przedsiębiorstwa, które chcą dokumentować złożone procesy Płatne plany zaczynają się od 5 USD miesięcznie (chmura). Creately Asystent AI, współpraca w czasie rzeczywistym, konwersja procesów do Kanban, integracja z GitHub Małe i średnie przedsiębiorstwa poszukujące rozwiązań do wspólnej pracy na tablicach 14-dniowa bezpłatna wersja próbna, płatne plan zaczynają się od 8 USD miesięcznie. Miro Diagramy AI, kształty BPMN + VSM, tryb Focus Mode, współpraca w czasie rzeczywistym Małe firmy, średnie przedsiębiorstwa lub duże przedsiębiorstwa, które potrzebują wirtualnej mapy procesów. Dostępny jest Free Plan, a płatne plany zaczynają się od 10 USD/użytkownik/miesiąc. Process Street Logika warunkowa, listy kontrolne procesów, automatyzacja z wykorzystaniem zmiennych, historia wersji Małe i średnie przedsiębiorstwa tworzące cykle pracy oparte na listach kontrolnych 14-dniowa bezpłatna wersja próbna, niestandardowe ceny EdrawMax Inteligentne kształty, operacje logiczne, diagramy między stronami, biblioteki udostępnianie Studenci, osoby prywatne i średnie przedsiębiorstwa tworzące diagramy techniczne 7-dniowa bezpłatna wersja próbna, płatne plan zaczynają się od 35,99 USD. Diagrams.net Dostęp offline, nieskończone pole robocze, bezpieczne wdrożenie za zaporą ogniową, tryb ciemny Osoby prywatne lub firmy, które preferują mapowanie procesów offline Dostępny jest Free Plan, a płatne plany zaczynają się od 37 USD miesięcznie. Bizagi Modeler Walidacja AI, modelowanie wielościeżkowe, połączenie ERP/CRM, narzędzia symulacyjne Średnie firmy lub przedsiębiorstwa projektujące procesy biznesowe Dostępny Free Plan, niestandardowe ceny planów płatnych. Tango Automatyczne przechwytywanie krok po kroku, zrzuty ekranu kontekstowe, edycja + analityka Przedsiębiorstwa lub duże firmy tworzące przewodniki procesowe dla zespołów Brak Free Plan; płatne plany zaczynają się od 2000 USD/użytkownik/rok. Slickplan Współpraca w czasie rzeczywistym, integracja z Figma, eksport w wielu formatach, markowa przestrzeń robocza Osoby prywatne, małe firmy lub średnie przedsiębiorstwa tworzące plany witryn i architekturę informacji stron internetowych. 14-dniowa wersja próbna; płatne plany zaczynają się od 11,79 USD miesięcznie. Qntrl Równoległe przejścia, niestandardowe formularze, logika warunkowa, kontrola dostępu oparta na rolach Średnie i duże przedsiębiorstwa tworzące możliwe do śledzenia cykle pracy Brak bezpłatnego planu; płatne plany zaczynają się od 14,37 USD/użytkownik/miesiąc. FigJam Tworzenie diagramów wspomagane AI, współpraca w czasie rzeczywistym, tryb offline, integracja ze Slackiem, Jira i Google Drive. Osoby prywatne, małe firmy i średnie przedsiębiorstwa poszukujące rozwiązań do tworzenia diagramów opartych na AI. Dostępny jest Free Plan; płatne plany zaczynają się od 5 USD miesięcznie. Camunda Wykonywalne cykle pracy BPMN, integracja DMN, monitorowanie w czasie rzeczywistym, modułowa konstrukcja Średnie i duże przedsiębiorstwa tworzące cykle pracy BPMN Dostępny Free Plan; niestandardowe ceny Cardanit Modelowanie BPMN/DMN, automatyczny układ, inteligentne sugestie modelowania, markowe elementy wizualne Osoby prywatne, małe firmy i średnie przedsiębiorstwa tworzące symulacje procesów Dostępny jest Free Plan; płatne plany zaczynają się od 25 USD miesięcznie. MindManager Mapy myśli, diagramy Venna, wskaźniki priorytetów, import danych z Excela Osoby prywatne, nauczyciele, małe i średnie przedsiębiorstwa tworzące mapy myśli kompatybilne z aplikacjami Microsoft Office. Dostępna jest bezpłatna wersja próbna, a ceny zaczynają się od 99 USD rocznie. ClickCharts Ponad 60 szablonów, ponad 900 symboli, prosty interfejs, eksport do wielu formatów Osoby prywatne, nauczyciele i uczniowie poszukujący prostych narzędzi do tworzenia wykresów Free Minitab obszar roboczy Szablony Six Sigma, symulacje Monte Carlo, diagramy podobieństw, przeglądy tollgate. Średnie i duże przedsiębiorstwa, które chcą zintegrować tworzenie diagramów z oprogramowaniem Minitab. Niestandardowe ceny Notion Układ oparty na blokach, niestandardowe szablony, pomoc AI, wykresy blokowe, które można osadzać Osoby prywatne, małe firmy i średnie przedsiębiorstwa, które chcą zintegrować schematy blokowe z funkcjami baz danych. Dostępny jest Free Plan; płatne plany zaczynają się od 12 USD/użytkownik/miesiąc. Monday. com Ponad 200 szablonów, AI i automatyzacja, integracje z rozwiązaniami innych firm, wiele widoków Układ oparty na blokach, niestandardowe szablony, pomoc AI, wykresy blokowe, które można osadzać Dostępny jest Free Plan; płatne plany zaczynają się od 12 USD/użytkownik/miesiąc.

Chcesz usprawnić swoje cykle pracy? Oto najlepsze narzędzia do map procesów biznesowych, które pomogą Ci zacząć.

ClickUp (najlepsze do wizualizacji i automatyzacji cykli pracy w firmie)

Twórz diagramy i schematy blokowe wspólnie z innymi użytkownikami dzięki tablicom ClickUp Whiteboards.

ClickUp, aplikacja do pracy, która ma wszystko, pozwala na wizualizację cyklu pracy od pomysłu do realizacji poprzez połączenie mapowania procesów bezpośrednio z zarządzaniem zadaniami w czasie rzeczywistym.

ClickUp Tablica oferuje przejrzyste, interaktywne pole do wizualnego przedstawiania procesów. Dzięki współpracy w czasie rzeczywistym możesz swobodnie przeprowadzać burzę mózgów, tworzyć schematy blokowe lub mapować ogólne cykle pracy za pomocą kształtów, linii, karteczek samoprzylepnych i wygodnego interfejsu dotykowego.

To narzędzie do wizualizacji procesów to mapa, która obejmuje wszystko, od kampanii marketingowych po wewnętrzne standardowe procedury operacyjne (SOP). Dzięki generowaniu obrazów przez sztuczną inteligencję oraz integracji z czatem, dokumentami i zadaniami ClickUp nie musisz ciągle przełączać się między ekranami.

W przypadku złożonych cykli pracy użyj ClickUp mapy myśli, aby uzyskać nieliniowe, wizualne podejście, które zaczyna się od centralnego węzła reprezentującego podstawowy proces, taki jak „Wdrażanie klienta”, z którego mogą rozgałęziać się główne fazy, takie jak „Pozyskiwanie potencjalnych klientów”, „Kwalifikacja” lub „Ustawienia konta”.

Nakreśl plany projektów i wizualizuj cele zespołu za pomocą map myśli ClickUp.

Niezależnie od liczby dokumentowanych przepływów procesów, dzięki ClickUp Docs możesz stworzyć repozytorium aktualnej dokumentacji bezpośrednio w swoim obszarze roboczym ClickUp, oznaczając członków zespołu i dodając listy kontrolne, multimedia, pliki PDF, a nawet wideo.

Dokumenty można połączyć z zadaniami i tablicami, dzięki czemu zespoły mają dostęp do wszystkich informacji potrzebnych do zrozumienia i efektywnego śledzenia procesów.

Twórz, edytuj i udostępniaj modele procesów biznesowych za pomocą ClickUp Dokumentów.

⚡ Szybki trik: Użyj szablonów stron, aby mapować powtarzalne kroki procesu, takie jak cykle przeglądów, zatwierdzenia lub eskalacje. Zamiast tworzyć wszystko od nowa za każdym razem, wstaw gotowe sekcje, które zapewnią spójność i bezbłędność przepływów.

Aby zmniejszyć nakłady administracyjne, użyj ClickUp automatyzacji do powtarzalnych procesów, takich jak follow-upy e-mailowe, zatwierdzanie, aktualizacje statusu, przydzielanie zadań itp. Możesz dynamicznie przydzielać zadania w oparciu o określone zmienne, zapewniając dostosowanie przydziałów do zmian roli zespołu lub uczestników.

Automatyzacje wyzwalacze również powiadomienia na podstawie działań związanych z zadaniami lub przesłanych formularzy, pomagając w utrzymaniu płynnej komunikacji z członkami zespołu, klientami, dostawcami i innymi interesariuszami.

Zautomatyzuj powtarzalne zadania i usprawnij cykl pracy dzięki ClickUp Automatyzacji.

💡 Wskazówka dla profesjonalistów: Zapewnij niezawodność przepływów pracy, śledząc działania automatyzacji w czasie rzeczywistym. Przejdź do automatyzacja > Dziennik aktywności, aby monitorować, co działa, co nie działa i dlaczego. Wykorzystaj ten dziennik do rozwiązywania problemów z uszkodzonymi przepływami i dostosowywania reguł automatyzacji, aby zapewnić płynniejsze i bezbłędne wykonywanie procesów.

Sercem tego wszystkiego jest ClickUp Brain, asystent oparty na AI, który pozwala używać poleceń w języku naturalnym do automatycznego tworzenia lub modyfikowania zadań. Zamień zmapowane kroki w zadania, które można wykonać jednym kliknięciem; przypisuj właścicieli, ustalaj terminy i śledź postępy — wszystko to z poziomu mapy procesów.

Może również analizować cykle pracy w celu identyfikacji nieefektywności, sugerując ulepszenia lub kolejne kroki w oparciu o wzorce zadań i zachowań zespołu.

Szablony mapowania procesów ClickUp pozwalają na niestandardowe dostosowanie map procesów do konkretnych zastosowań. Na przykład szablon tablicy procesów ClickUp umożliwia wizualną prezentację poszczególnych elementów cyklu pracy na interaktywnym obszarze roboczym.

Pobierz bezpłatny szablon Śledź cele, działania i elementy na każdym etapie projektu dzięki szablonowi tablicy procesów ClickUp.

Szablon zawiera mapę procesów podzieloną na cztery etapy i trzy kategorie: Cel, Działania i Zadania do wykonania. Etapy, z etykietami Etap 1 do Etapu 4, przedstawiają przepływ i postęp każdego działania. Możesz przeciągać i upuszczać swoje wpisy do odpowiedniej kategorii i etapu, aby ułatwić śledzenie i organizację.

Najlepsze funkcje ClickUp

Limitacje ClickUp

Platforma posiada mnóstwo zaawansowanych funkcji, które mogą wydawać się przytłaczające dla początkujących użytkowników.

Ceny ClickUp

Oceny i recenzje ClickUp

G2: 4,7/5 (ponad 10 000 recenzji)

Capterra: 4,6/5 (ponad 4000 recenzji)

Co mówią o ClickUp prawdziwi użytkownicy?

Według recenzji G2:

W ClickUp najbardziej podoba mi się możliwość dostosowania i elastyczność. Niezależnie od tego, czy chodzi o tworzenie dostosowanych cykli pracy dla różnych zespołów (np. marketingu i rozwoju stron internetowych), wykorzystanie pól niestandardowych do śledzenia szczegółów konkretnych projektów, czy automatyzację powtarzalnych zadań, ClickUp pozwala mi dostosować go do naszych konkretnych potrzeb. Pomaga utrzymać wszystko w jednym miejscu, usprawniając zarządzanie projektami i komunikację między zespołami. Ponadto integracje i automatyzacje pozwalają nam zaoszczędzić mnóstwo czasu, dzięki czemu możemy skupić się na tym, co naprawdę ważne. *

W ClickUp najbardziej podoba mi się możliwość dostosowania i elastyczność. Niezależnie od tego, czy chodzi o tworzenie dostosowanych cykli pracy dla różnych zespołów (np. marketingu i rozwoju stron internetowych), wykorzystanie pól niestandardowych do śledzenia szczegółów konkretnych projektów, czy automatyzacja powtarzalnych zadań, ClickUp pozwala mi dostosować go do naszych konkretnych potrzeb. Pomaga utrzymać wszystko w jednym miejscu, usprawniając zarządzanie projektami i komunikację między zespołami. Ponadto integracje i automatyzacje pozwalają nam zaoszczędzić mnóstwo czasu, dzięki czemu możemy skupić się na tym, co naprawdę ważne. *

2. Lucidchart (najlepsze do tworzenia profesjonalnych schematów blokowych i diagramów biznesowych)

za pośrednictwem Lucidchart

Lucid to platforma do współpracy wizualnej, umożliwiająca zespołom tworzenie pomysłów, projektowanie, dokumentowanie i realizowanie cykli pracy oraz systemów.

Dzięki Lucid możesz uporządkować dokumentację procesów, tworząc jedno źródło informacji dla wszystkich zespołów. Możesz połączyć dane i dokumenty, aby zapewnić centralny dostęp do wszystkich kluczowych informacji. Możesz nawet oznaczać członków zespołu, aby powiadamiać ich o konkretnych obszarach procesu, które wymagają uwagi.

Kluczową zaletą Lucidchart jest nacisk na inteligentne tworzenie diagramów. Wykorzystuje AI do automatyzacji układów, generowania diagramów na podstawie danych i ujawniania wniosków, co pomaga przyspieszyć proces tworzenia i odkrywać cenne informacje zawarte w wizualizacjach.

Platforma oferuje również szablony przepływów procesów biznesowych, map procesów IT i diagramów swimlane, które pomogą Ci szybko rozpocząć tworzenie schematów blokowych przy użyciu standardowych układów i symboli branżowych.

Najlepsze funkcje Lucidchart

Połączone dane z pliku CSV, Arkuszy Google lub pliku Excel, aby przypisać odpowiednie informacje bezpośrednio do kształtów lub stron w dokumencie Lucidchart.

Dodaj linki do kształtów, które kierują użytkowników do innej strony Lucidchart, innego dokumentu lub zewnętrznego URL, aby uzyskać więcej informacji lub dowiedzieć się, jakie są kolejne kroki.

Płynna integracja z platformami takimi jak Confluence, Jira i Microsoft 365.

Dodawaj obrazy jako załączniki do obiektów, aby zapewnić wizualną dokumentację lub instrukcje bezpośrednio w diagramie.

Ograniczenia Lucidchart

Kiedy użytkownicy przechodzą z programu PowerPoint na Lucid, opanowanie interfejsu może zająć trochę czasu.

Chociaż wersja bezpłatna świetnie nadaje się do użytku indywidualnego, rozbudowane funkcje zespołowe i zaawansowane integracje są dostępne tylko w ramach subskrypcji, co może skłonić większe zespoły do poszukiwania alternatyw dla Lucidchart

Ceny Lucidchart

Free

Indywidualny: 9 USD/miesiąc

Zespół: 10 USD za użytkownika miesięcznie

Przedsiębiorstwa: Ceny niestandardowe

Oceny i recenzje Lucidchart

G2: 4,5/5 (ponad 6500 recenzji)

Capterra: 4,5/5 (ponad 2200 recenzji)

Co o Lucidchart mówią prawdziwi użytkownicy?

Recenzja Capterra mówi:

Współpraca z Lucidchart była dla nas bardzo satysfakcjonująca. Ułatwia nam tworzenie wszelkiego rodzaju diagramów i wykresów, które pomagają nam wizualizować nasze pomysły i plany, aby usprawnić naszą pracę.

Praca z Lucidchart była dla nas bardzo satysfakcjonująca. Ułatwia nam tworzenie wszelkiego rodzaju diagramów i wykresów, które pomagają nam wizualizować nasze pomysły i plany, aby usprawnić naszą pracę.

⚡ Archiwum szablonów: Szablon usprawniania procesów (zwany również szablonem wydajności procesów) to ustrukturyzowany przewodnik służący do analizowania i usprawniania procesów biznesowych. Szablony te pomagają nadać strukturę modelom procesów biznesowych i cyklom pracy.

3. Microsoft Visio (najlepsze rozwiązanie do mapowania procesów na poziomie przedsiębiorstwa zgodnie z BPMN i wymogami zgodności)

za pośrednictwem Microsoft Visio

Microsoft Visio to oprogramowanie do tworzenia schematów blokowych służące do dokumentowania złożonych i międzyfunkcyjnych procesów.

Wybieraj spośród szablonów zgodnych ze standardami branżowymi, takich jak BPMN, międzyfunkcyjne schematy blokowe, mapy strumienia wartości i wykresy sześciu sigma, aby szybko uchwycić operacyjne cykle pracy w formacie zgodnym z normami zgodności i standardami biznesowymi.

To narzędzie do mapowania cyklu pracy oferuje ponad 250 000 dostępnych kształtów. Możesz dostosować diagramy i procesy projektowe, aby odzwierciedlić niuanse pracy każdego działu.

Aby Twoje diagramy były dokładne i zgodne ze standardami biznesowymi, Visio umożliwia stosowanie wbudowanych reguł walidacji, które sygnalizują błędy, takie jak nieprawidłowa logika BPMN, zanim udostępnisz je komukolwiek.

Najlepsze funkcje programu Microsoft Visio

Dodawaj odręczne adnotacje za pomocą redaktora atramentowego , aby edycja diagramów była bardziej intuicyjna.

Automatycznie generuj schematy organizacyjne na podstawie źródeł danych, takich jak Excel, Exchange lub Microsoft Entra ID.

Wykorzystaj potężne funkcje pulpitu do tworzenia bardzo szczegółowych rysunków technicznych.

Twórz dostępne diagramy z wsparciem wysokiego kontrastu i narracją.

Płynnie osadzaj i udostępniaj diagramy w ekosystemie Microsoft (Microsoft Teams, Word, Excel, PowerPoint i SharePoint), aby zapewnić spójną komunikację między istniejącymi narzędziami.

Limit programu Microsoft Visio

Funkcje tworzenia diagramów są czasami powolne, zwłaszcza podczas tworzenia połączeń lub edycji wielu kształtów indywidualnie.

Interfejs użytkownika może wydawać się mniej nowoczesny i intuicyjny w porównaniu z nowszymi, internetowymi konkurentami programu Visio

Ceny programu Microsoft Visio

Zawarte w planach komercyjnych Microsoft 365

Plan Visio 1: 5 USD za użytkownika miesięcznie (rozliczane rocznie)

Plan Visio 2: 15 USD miesięcznie za użytkownika (rozliczane rocznie)

Visio Standard: 309,99 USD (zakup jednorazowy)

Visio Professional: 579,99 USD (zakup jednorazowy)

Oceny i recenzje programu Microsoft Visio

G2: 4,2/5 (ponad 660 recenzji)

Capterra: 4,5/5 (ponad 3280 recenzji)

Co mówią o programie Microsoft Visio użytkownicy w praktyce?

W recenzji G2 stwierdzono, że:

*Visio to świetny produkt firmy Microsoft do tworzenia wydajnych schematów blokowych, map procesów, diagramów cyklu pracy i schematów organizacyjnych. Oferuje szeroki zakres wbudowanych funkcji do tworzenia wizualnych diagramów systemów i procesów i jest używany do projektowania systemów i architektury oprogramowania.

*Visio to świetny produkt firmy Microsoft do tworzenia wydajnych schematów blokowych, map procesów, diagramów cyklu pracy i schematów organizacyjnych. Oferuje szeroki zakres wbudowanych funkcji do tworzenia wizualnych diagramów systemów i procesów i jest używany do projektowania systemów i architektury oprogramowania.

📚 Bonus: Przykłady automatyzacji cyklu pracy i przypadki użycia

4. Creately (najlepsze do wspólnej pracy na tablicy i wizualnego planowania projektów)

Creately to narzędzie do wizualizacji procesów, które umożliwia wizualną współpracę, zarządzanie wiedzą i realizację projektów. Pozwala użytkownikom wspólnie tworzyć szczegółowe mapy procesów, schematy blokowe, schematy organizacyjne i wiele innych.

Podejście oparte na kanwie pozwala użytkownikom tworzyć diagramy, a następnie łączyć je bezpośrednio z danymi, notatkami i cyklem pracy związanym z zarządzaniem zadaniami bez opuszczania interfejsu wizualnego. Można również połączyć wiele map procesów, aby stworzyć centralne centrum odkrywania, zapewniające przejrzysty widok złożonych cykli pracy w różnych zespołach.

Creately AI może generować diagramy na podstawie podpowiedzi tekstowych, pełnić rolę partnera podczas burzy mózgów oraz generować spostrzeżenia przy użyciu specjalistycznych struktur.

Integracja platformy z GitHub pozwala zespołom programistów wizualnie dostosować bazę kodu do mapowanych procesów oraz ściśle zsynchronizować planowanie i realizację.

Najlepsze funkcje Creately

Korzystaj z wbudowanych narzędzi do zarządzania projektami lub zintegruj je ze swoim narzędziem do zarządzania projektami, aby wszystko przebiegało sprawnie.

Wybieraj spośród ponad 50 rodzajów standardowych diagramów i ponad 1000 kształtów i łączników do profesjonalnego tworzenia diagramów.

Przekształć diagramy procesów w tablice Kanban, osie czasu lub mapy drogowe, aby lepiej zarządzać cyklem pracy.

Współpracuj dzięki funkcjom takim jak kursory w czasie rzeczywistym, komentarze w tekście i wideo-konferencje.

Połącz zestawy danych z kształtami, aby tworzyć dynamiczne, oparte na danych pulpity nawigacyjne.

Ograniczenia Creately

Użytkownicy dokonują raportowania problemów z integracją, w wyniku których istniejące rysunki nie chcą się załadować po zaimportowaniu do Jira lub Confluence.

Wydajność może czasami spadać w przypadku bardzo dużych i złożonych obszarów roboczych zawierających tysiące elementów, zwłaszcza podczas sesji współpracy z wieloma użytkownikami.

Ceny Creately

Osobiste: 8 USD/miesiąc

Zespół: 8 USD za użytkownika miesięcznie

Biznes: 149 USD/miesiąc

Enterprise lub OnPrem: Niestandardowe ceny

Oceny i recenzje Creately

G2: 4,4/5 (ponad 1330 recenzji)

Capterra: 4,4/5 (ponad 210 recenzji)

Co mówią o Creately prawdziwi użytkownicy?

Według recenzji G2:

Podoba mi się, jak łatwo można tworzyć diagramy i współpracować nad nimi w Creately. Funkcja współpracy w czasie rzeczywistym jest niezwykle pomocna w przypadku projektów zespołowych, a obszerna biblioteka szablonów i kształtów pozwala zaoszczędzić mnóstwo czasu.

Podoba mi się, jak łatwo można tworzyć diagramy i współpracować nad nimi w Creately. Funkcja współpracy w czasie rzeczywistym jest niezwykle pomocna w przypadku projektów zespołowych, a obszerna biblioteka szablonów i kształtów pozwala zaoszczędzić mnóstwo czasu.

5. Miro (najlepsze do wizualizacji procesów i burzy mózgów)

za pośrednictwem Miro

Oprogramowanie do mapowania procesów Miro pozwala mapować informacje kluczowe dla działalności firmy, od burzy mózgów po tworzenie map procesów, a także organizować je za pomocą konfigurowalnych przestrzeni.

Dzięki generowaniu diagramów opartym na AI wystarczy wpisać prostą podpowiedź, taką jak „proces wdrażania nowych pracowników” lub „proces od zamówienia do płatności”, a Miro stworzy uporządkowany schemat blokowy.

Miro zapewnia również dostęp do pakietów kształtów gotowych do użycia w przedsiębiorstwie, w tym BPMN do formalnego modelowania procesów, Swimlanes do mapowania odpowiedzialności oraz Value Stream Mapping do usprawniania procesów zgodnie z zasadami lean.

Możesz również dodawać warstwy do diagramów, aby przełączać się między ogólnymi przeglądami a szczegółowymi krokami procesu.

Najlepsze funkcje Miro

Wykorzystaj funkcję przyciągania do siatki i automatycznego wymiarowania obiektów w Miro, aby zachować uporządkowany, idealnie wyrównany układ.

Zaangażuj zespoły w warsztaty i spotkania dzięki interaktywnym funkcjom, takim jak głosowanie i timer.

Włącz tryb skupienia , aby zanurzyć się w usprawnionym, wolnym od rozpraszających czynników środowisku do tworzenia diagramów i szczegółowych projektów.

Importuj pliki .vsdx z Lucidchart, Microsoft Visio i Draw.io, aby przeglądać je i współpracować z zespołem w jednym, łatwo dostępnym obszarze roboczym.

Łatwa współpraca dzięki komentarzom, reakcjom, @wzmiankom i śledzeniu kursora

Ograniczenia Miro

Dla początkujących użytkowników rozbudowane funkcje Miro mogą być przytłaczające i wymagać czasu na naukę obsługi.

Wydajność może spadać na tablicach, które są mocno populowane obrazami, diagramami i innymi elementami.

Ceny Miro

Free

Pakiet podstawowy: 10 USD miesięcznie za użytkownika

Biznes: 20 USD za użytkownika miesięcznie

Przedsiębiorstwa: ceny niestandardowe

Dodatek Miro Prototyping jest dostępny w cenie 25 USD miesięcznie dla zespołu.

Oceny i recenzje Miro

G2: 4,7/5 (ponad 8100 recenzji)

Capterra: 4,7/5 (ponad 1640 recenzji)

Co o Miro mówią prawdziwi użytkownicy?

Recenzja G2 mówi:

Jest niezwykle przydatne do wizualizacji przepływów z naszymi menedżerami produktu i inżynierami – sprawia, że złożone pomysły stają się o wiele bardziej zrozumiałe! Jeśli szukasz solidnego narzędzia, które naprawdę pozwoli zrealizować pomysły Twojego zespołu, Miro będzie idealnym wyborem.

Jest niezwykle przydatne do wizualizacji przepływów z naszymi menedżerami produktu i inżynierami – sprawia, że złożone pomysły stają się o wiele bardziej zrozumiałe! Jeśli szukasz solidnego narzędzia, które naprawdę pozwoli zrealizować pomysły Twojego zespołu, Miro będzie idealnym wyborem.

📚 Przeczytaj również: Najlepsze alternatywy i konkurencyjne produkty dla Miro

👀 Czy wiesz, że... Istnieje pięć zaawansowanych technik mapowania procesów biznesowych. Należą do nich: Diagramy cyklu pracy

Diagramy przepływu danych

Model procesów biznesowych i adnotacje (BPMN)

Diagramy w ujednoliconym języku modelowania (UML)

Diagramy dostawców, nakładów, procesów, wyników i klientów (SIPOC)

6. Process Street (najlepsze rozwiązanie do cykli pracy opartych na listach kontrolnych i automatyzacji powtarzalnych zadań)

za pośrednictwem Process Street

Process Street to oparte na sztucznej inteligencji narzędzie do automatyzacji przepływu pracy, które pozwala zoptymalizować operacje i zautomatyzować powtarzalne procesy.

Chociaż nie jest to tradycyjne narzędzie do tworzenia schematów blokowych, Process Street umożliwia dynamiczne rozgałęzianie przy użyciu logiki warunkowej. Możesz wyświetlać lub ukrywać zadania na podstawie odpowiedzi w formularzach, rola lub innych wyzwalaczy. Pozwala to na tworzenie elastycznych przepływów pracy podobnych do punktów decyzyjnych w mapach wizualnych.

Każdy zmapowany przepływ pracy w Process Street staje się aktywną listą kontrolną z automatyzacją i współpracą zespołową. Przypisuj zadania, zbieraj dane za pomocą pól formularzy i uruchamiaj działania, takie jak wysyłanie wiadomości Slack lub tworzenie zgłoszeń w innych narzędziach.

Najlepsze funkcje Process Street

Zamień mapy w szablony wielokrotnego użytku i stwórz nową listę kontrolną dla każdej instancji w przepływie pracy.

Zautomatyzuj zadania, integrując ponad 1000 aplikacji za pomocą webhooków i integracji.

Podaj kilka instrukcji lub prześlij dokumenty do Process AI i uzyskaj spersonalizowane przepływy pracy.

Wprowadź automatyzację podejmowania decyzji i adaptacyjne ścieżki cyklu pracy z logiką warunkową.

Śledź aktywność i postępy w czasie rzeczywistym dzięki kompleksowemu pulpitowi.

Organizuj i udostępniaj wiedzę z członkami zespołu za pomocą Pages.

Ograniczenia Process Street limit

Ograniczone opcje formatowania w ramach zadań mogą utrudniać niestandardowe dostosowywanie i organizowanie informacji dla różnych cykli pracy.

Skupia się głównie na procesach liniowych opartych na listach kontrolnych i nie jest przeznaczone do tworzenia złożonych diagramów wizualnych, takich jak schematy blokowe lub mapy myśli.

Ceny Process Street

14-dniowa bezpłatna wersja próbna

Startup: Niestandardowe ceny

Zalety: Niestandardowe ceny

Przedsiębiorstwa: Ceny niestandardowe

Oceny i recenzje Process Street

G2: 4,6/5 (ponad 440 recenzji)

Capterra: 4,7/5 (ponad 630 recenzji)

Co mówią o Process Street użytkownicy w prawdziwym życiu?

Według recenzji G2:

Process Street ma zasadnicze znaczenie dla zapewniania powtarzalnej wartości. Pozwala nam standaryzować, skalować i prowadzić śledzenie złożonych cykli pracy. Korzystamy z niego codziennie w zakresie wszystkiego, od zgodności z przepisami dotyczącymi opieki zdrowotnej po automatyzację kadr.

Process Street ma zasadnicze znaczenie dla zapewniania powtarzalnej wartości. Pozwala nam standaryzować, skalować i prowadzić śledzenie złożonych cykli pracy. Korzystamy z niego codziennie w zakresie wszystkiego, od zgodności z przepisami dotyczącymi opieki zdrowotnej po automatyzację procesów HR.

7. EdrawMax (najlepsze rozwiązanie do tworzenia diagramów technicznych i niestandardowej personalizacji cyklu pracy)

za pośrednictwem EdrawMax

Oprogramowanie do wizualizacji procesów EdrawMax firmy Wondershare oferuje ponad 210 typów diagramów, od schematów blokowych po schematy obwodów, aby zapewnić spotkanie Twoich potrzeb wizualnych.

Dzięki temu narzędziu do tworzenia diagramów możesz stworzyć internetową przestrzeń roboczą do mapowania złożonych cykli pracy. Interfejs podobny do Microsoftu i funkcje „przeciągnij i upuść” ułatwiają rozpoczęcie pracy. Wybieraj spośród ponad 2000 wbudowanych szablonów i 26 000 symboli dla każdego etapu cyklu pracy.

Dla zaawansowanych użytkowników funkcja dokładności wyszukiwania natychmiast pobiera odpowiednie informacje z repozytorium podczas tworzenia diagramów.

Najlepsze funkcje EdrawMax

Twórz lub analizuj diagramy, w tym schematy blokowe, mapy myśli, schematy organizacyjne i inne, korzystając z EdrawMax AI .

Współpracuj ze swoim zespołem w czasie rzeczywistym na platformie opartej na chmurze.

Projektuj profesjonalne materiały wizualne do prezentacji, raportów i mediów społecznościowych za pomocą narzędzi do tworzenia infografik i projektowania.

Wsparcie wielostronicowych diagramów z łącznikami między stronami do organizowania złożonych cykli pracy.

Stwórz wspólną bibliotekę symboli do udostępniania w całym zespole, zapewniając wizualną standaryzację.

Limit EdrawMax

Interfejs użytkownika, choć bogaty w funkcje, może wydawać się nieco przestarzały i mniej usprawniony w porównaniu z niektórymi nowoczesnymi konkurentami, którzy stawiają na rozwiązania internetowe.

Nie pozwala użytkownikom edytować schematów blokowych na urządzeniach mobilnych.

Ceny EdrawMax

Indywidualna subskrypcja roczna: 59,99 USD

Indywidualna licencja wieczysta : 119,99 USD

Indywidualny plan wieczny: 129,99 USD

Teams: 9,92 USD miesięcznie za użytkownika, rozliczane rocznie

Biznes: Niestandardowe ceny

Student Plan sześciomiesięczny: 62 USD

Student Plan roczny: 85 USD

Student Plan dwuletni: 139 USD

Nauczyciele: niestandardowe ceny

Oceny i recenzje EdrawMax

G2: 4,5/5 (ponad 130 recenzji)

Capterra: 4,5/5 (ponad 200 recenzji)

Co mówią o EdrawMax użytkownicy w praktyce?

Recenzja Capterra mówi:

EdrawMax doskonale nadaje się do tworzenia schematów blokowych, diagramów sieciowych, rysunków, schematów organizacyjnych, diagramów kanban, prezentacji cyfrowych, modeli projektowych, diagramów baz danych, diagramów projektowania stron internetowych, diagramów elektrotechnicznych, diagramów technicznych, wykresów Gantt i wielu innych.

EdrawMax doskonale nadaje się do tworzenia schematów blokowych, diagramów sieciowych, rysunków, schematów organizacyjnych, diagramów kanban, prezentacji cyfrowych, modeli projektowych, diagramów baz danych, diagramów projektowania stron internetowych, diagramów elektrotechnicznych, diagramów technicznych, wykresów Gantt i wielu innych.

8. Diagrams.net (najlepsze rozwiązanie do bezpiecznego mapowania procesów w trybie offline)

Diagrams.net (lub draw.io) to zestaw technologii służący do tworzenia aplikacji do tworzenia diagramów. Jest to również najczęściej używane na świecie oprogramowanie do tworzenia diagramów dla użytkowników końcowych, działające w przeglądarce internetowej.

Narzędzie open-source pozwala zacząć od nieformalnych, ręcznie rysowanych szkiców do burzy mózgów i płynnie przejść do formalnych, standardowych diagramów. Możesz również generować diagramy na podstawie opisów tekstowych, korzystając z konfigurowalnych inteligentnych szablonów.

Proste, bez zbędnych dodatków podejście do tworzenia diagramów i koncentracja na prywatności użytkowników w połączeniu z potężnymi integracjami (zwłaszcza z Confluence i Jira) sprawiają, że jest to powszechnie stosowane narzędzie.

Narzędzie można wdrożyć całkowicie za zaporą ogniową, zapewniając pełną kontrolę nad bezpieczeństwem danych i zgodnością z zasadami zarządzania obowiązującymi w organizacji.

Najlepsze funkcje Diagrams.net

Twórz różnorodne diagramy techniczne i biznesowe zakończone całkowicie za darmo.

Przeciągnij i upuść pliki, aby importować i edytować diagramy w różnych formatach.

Stwórz niestandardowy interfejs i niestandardowe biblioteki kształtów, dostosowując je do swoich konkretnych potrzeb.

Korzystaj z trybu ciemnego z możliwością dostosowania kolorów, aby zapewnić sobie komfortowy widok.

Wykorzystaj nieskończone pole robocze z linijkami, siatkami i prowadnicami, aby szybciej i dokładniej tworzyć diagramy.

Kontroluj swoje dane, zapisując pliki bezpośrednio na lokalnym urządzeniu lub w osobistej chmurze.

Limity Diagrams.net

Funkcje automatycznego układu i przyciągania nie zawsze działają płynnie, zwłaszcza w przypadku skomplikowanych diagramów.

Brakuje funkcji współpracy wielu użytkowników w czasie rzeczywistym.

Interfejs użytkownika może wydawać się mniej dopracowany i intuicyjny niż w przypadku nowocześniejszych, komercyjnych alternatyw.

Ceny Diagrams.net

Free wersja próbna

Chmura Standard: Free

Chmura Advanced: 37 USD/miesiąc

Centrum danych: od 6250 USD rocznie

Diagrams.net – oceny i recenzje

G2: 4,4/5 (ponad 410 recenzji)

Capterra: 4,6/5 (ponad 760 recenzji)

Co mówią o Diagrams.net użytkownicy w prawdziwym życiu?

Według recenzji G2:

Wykorzystałem Draw.io do stworzenia diagramu EER wraz z innym członkiem zespołu. Oboje współpracowaliśmy nad tym projektem, a Draw.io płynnie aktualizowało diagram w czasie rzeczywistym, co naprawdę przykuło moją uwagę i okazało się bardzo pomocne.

Wykorzystałem Draw.io do stworzenia diagramu EER wraz z innym członkiem zespołu. Oboje współpracowaliśmy nad tym projektem, a Draw.io płynnie aktualizowało diagram w czasie rzeczywistym, co naprawdę przykuło moją uwagę i okazało się bardzo pomocne.

9. Bizagi Modeler (najlepszy do symulacji i analizy wydajności procesów biznesowych)

za pośrednictwem Bizagi Modeler

Bizagi Modeler to narzędzie do mapowania biznesowego służące do tworzenia i dokumentowania procesów biznesowych przy użyciu standardowego w branży modelu i notacji procesów biznesowych (BPMN).

Platforma została stworzona, aby zapewnić wsparcie dla całego cyklu życia procesu, od wstępnego mapowania i dokumentacji po analizę, symulację i przygotowanie do automatyzacji.

W Bizagi Modeler można uchwycić wiele wariantów procesów w ramach jednego modelu, w tym wyjątki, przepływy warunkowe i ścieżki alternatywne. Można przypisywać właścicieli zadań i role bezpośrednio w mapie procesów i łączyć je z danymi organizacji. Zapewnia to dokładne symulacje i niestandardowe widoki według roli.

Walidacja oparta na AI wykracza poza podstawowe sprawdzanie błędów. Identyfikuje problemy, proponuje ulepszenia i wskazuje potencjalne zagrożenia, pomagając w tworzeniu bardziej niezawodnych modeli procesów.

Najlepsze funkcje Bizagi Modeler

Projektuj diagramy procesów biznesowych ściśle zgodne ze standardami BPMN 2. 0.

Symuluj modele, aby analizować wydajność, optymalizować zasoby i identyfikować wąskie gardła przed wdrożeniem.

Eksportuj diagramy do formatów PDF, Word, Excel, obrazów lub BPMN XML, aby zapewnić płynną integrację.

Stwórz połączenie map z systemami ERP i CRM, aby uzyskać pełną widoczność procesów i gotowość do automatyzacji.

Współpracuj z członkami zespołu, publikując modele w scentralizowanym repozytorium w chmurze.

Bizagi Modeler limit

Narzędzie ma problemy z złożonymi cyklami pracy, wymaga dużych zasobów i nie integruje się z innymi programami.

Oprogramowanie jest w dużym stopniu skoncentrowane na BPMN i nie jest narzędziem ogólnego przeznaczenia do tworzenia innych rodzajów diagramów, takich jak mapy myśli, schematy organizacyjne czy infografiki.

Ceny Bizagi Modeler

Indywidualny : Free

Przedsiębiorstwa: niestandardowe ceny

Oceny i recenzje Bizagi Modeler

G2: 4,6/5 (ponad 230 recenzji)

Capterra: 4,4/5 (ponad 140 recenzji)

Co mówią o Bizagi Modeler użytkownicy w praktyce?

Recenzja G2 mówi:*

Bizagi to doskonałe rozwiązanie BPM, oferujące wysoki poziom niestandardowego dostosowania dzięki kodowi JS i wtyczkom. Elastyczność jest jedną z jego najważniejszych funkcji. Posiada gotowe komponenty do tworzenia połączeń z innymi systemami, które upraszczają wdrożenie. Umożliwia ponowne wykorzystanie formularzy i reguł, co pozwala na płynniejszy rozwój.

Bizagi to doskonałe rozwiązanie BPM, oferujące wysoki poziom niestandardowego dostosowania dzięki kodowi JS i wtyczkom. Elastyczność jest jedną z jego najważniejszych funkcji. Posiada gotowe komponenty do tworzenia połączeń z innymi systemami, które upraszczają wdrożenie. Umożliwia ponowne wykorzystanie formularzy i reguł, co pozwala na płynniejszy rozwój.

📚 Przeczytaj również: Jak tworzyć i optymalizować mapy procesów AI

10. Tango (najlepsze do automatycznego generowania wizualnych standardowych procedur operacyjnych i przewodników krok po kroku dotyczących cyklu pracy)

za pośrednictwem Tango

Tango AI ułatwia mapowanie procesów poprzez automatyczne rejestrowanie przepływu pracy w trakcie jej wykonywania. Zamiast ręcznie tworzyć mapy procesów, wystarczy wykonać zadanie, a Tango zarejestruje każdy krok, wykona zrzuty ekranu i wygeneruje jasne, pisemne instrukcje.

Dzięki funkcjom takim jak automatyczne przechwytywanie kroków, zrzuty ekranu kontekstowe i intuicyjne narzędzia do edycji, Tango zamienia Twoje przepływy pracy w dopracowaną dokumentację. Możesz udoskonalić swój przewodnik, zmieniając kolejność kroków, dodając notatki lub zamazując poufne informacje.

Efektem końcowym jest przewodnik z instrukcjami, który można udostępniać, osadzać w bazach wiedzy, udostępniać za pomocą linku lub kopiować do innych dokumentów.

Najlepsze funkcje Tango

Kliknij na swój proces, a Tango stworzy instrukcje z dostosowanymi zrzutami ekranu i adnotacjami.

Poprowadź użytkowników przez kolejne kroki zakończone procesem za pomocą interaktywnych pól akcji i nakładek.

Przeanalizuj stopień przyjęcia oprogramowania, sprawdzając, kto z niego korzysta i gdzie napotyka trudności, aby zoptymalizować procesy.

Chroń poufne dane dzięki inteligentnym funkcjom rozmywania i redagowania.

Rejestruj cykle pracy w dowolnym miejscu za pomocą jednego kliknięcia, korzystając z rozszerzenia przeglądarki Tango.

Limit Tango

Oprogramowanie to jest przeznaczone do dokumentowania liniowych, ekranowych procesów cyfrowych i nie nadaje się do wizualizacji wysokopoziomowych, koncepcyjnych cykli pracy lub procesów o złożonej logice branch i punktach decyzyjnych.

Podczas kopiowania obrazów z przewodników pobiera się pełny obraz zamiast jego przyciętej wersji.

Ceny Tango

Ceny zaczynają się od 2000 USD za użytkownika rocznie (minimalna wymagana kwota, rabaty przy większych zakupach).

Oceny i recenzje Tango

G2: 4,8/5 (ponad 330 recenzji)

Capterra: Niewystarczająca liczba recenzji

Co o Tango mówią prawdziwi użytkownicy?

Recenzja G2 mówi:

Odkąd zacząłem używać Tango, wszystko się zmieniło. Teraz jestem w stanie sprawnie i skutecznie tworzyć przewodniki krok po kroku, które są jasne, spójne i łatwe do zrozumienia.

Odkąd zacząłem używać Tango, wszystko się zmieniło. Teraz jestem w stanie sprawnie i skutecznie tworzyć przewodniki krok po kroku, które są jasne, spójne i łatwe do zrozumienia.

📮 ClickUp Insight: Tylko 12% respondentów naszej ankiety korzysta z funkcji AI wbudowanych w pakiety wydajnościowe. Tak niskie wskaźniki adopcji sugerują, że obecne implementacje mogą nie zapewniać płynnej, kontekstowej integracji, która skłoniłaby użytkowników do przejścia z preferowanych przez nich samodzielnych platform konwersacyjnych. Na przykład, czy sztuczna inteligencja może wykonać automatyzację przepływu pracy na podstawie zwykłego tekstowego polecenia od użytkownika? ClickUp Brain może! Sztuczna inteligencja jest głęboko zintegrowana z każdym aspektem ClickUp, w tym między innymi z podsumowywaniem wątków czatu, tworzeniem lub dopracowywaniem tekstu, pobieraniem informacji z obszaru roboczego, generowaniem obrazów i nie tylko! ✨ Dołącz do 40% klientów ClickUp, którzy zastąpili ponad 3 aplikacje naszą wszystko aplikacją do pracy!

11. Slickplan (najlepsze narzędzie do wizualizacji architektury stron internetowych i tworzenia map witryn dla zespołów zajmujących się doświadczeniem użytkownika i zawartością)

za pośrednictwem Slickplan

Slickplan to internetowe narzędzie do planowania stworzone, aby pomóc projektantom UX, programistom i strategom zawartości w strukturyzowaniu, wizualizacji i komunikowaniu złożonej architektury stron internetowych. Gotowe szablony pomagają szybko rozpocząć projekty i promować spójność między zespołami.

Sercem platformy jest kreator mapy witryny, który dostarcza intuicyjny interfejs typu „przeciągnij i upuść” do tworzenia wizualnych map witryn, dzięki czemu jasno widać, jak strony i sekcje są ze sobą powiązane.

Użytkownicy mogą tworzyć plany zawartości, budować diagramy przepływu użytkowników i projektować wizualne lejki sprzedażowe w tym samym środowisku.

Aby zwiększyć przejrzystość planowania, przypisz typy stron, takie jak „formularz”, „Dialog” lub „Zewnętrzny”, aby zdefiniować cel i funkcję każdego elementu na diagramie. Gotowe diagramy można eksportować w formatach PDF, PNG, CSV lub DOCX i udostępniać je wewnętrznym interesariuszom lub włączać do większych cykli pracy dokumentacyjnych.

Najlepsze funkcje Slickplan

Dodawaj obrazy i makiety projektowe z Figma lub plików lokalnych do swoich diagramów.

Generuj mapy witryn i optymalizuj strukturę witryny dzięki wbudowanemu asystentowi AI .

Spersonalizuj swoje miejsce pracy, dodając logo i kolory swojej firmy.

Współpracuj w czasie rzeczywistym z członkami zespołu, korzystając z edycji wieloużytkownikowej, czatu na żywo i komentarzy typu „drop-pin”.

Integracja z popularnymi systemami zarządzania zawartością i narzędziami do projektowania

Limit Slickplan

Jest to wysoce wyspecjalizowane narzędzie do planowania stron internetowych i nie nadaje się do ogólnego mapowania procesów biznesowych, tworzenia schematów blokowych ani innych rodzajów diagramów.

Niektórzy użytkownicy zostawili notatkę, że funkcje tworzenia diagramów i schematów blokowych są bardziej podstawowe niż te oferowane przez dedykowane aplikacje do tworzenia diagramów.

Ceny Slickplan

14-dniowa bezpłatna wersja próbna

Podstawowy: 11,99 USD/miesiąc

Pro: 34,99 USD/miesiąc

Zespół: 69,99 USD/miesiąc

Agencja: 114,99 USD/miesiąc

Oceny i recenzje Slickplan

G2: Niewystarczająca liczba recenzji

Capterra: 4,4/5 (ponad 20 recenzji)

Co mówią o Slickplan prawdziwi użytkownicy?

Recenzja Capterra mówi:

Oprogramowanie to jest niezwykle łatwe w użyciu, dzięki czemu jest przyjazne dla klientów, którzy chcą aktywnie angażować się w tworzenie i modyfikowanie map witryn dla projektów. Do mapy witryny można dodać wiele poziomów w skondensowanym widoku. Element współpracy jest świetny, a różne wersje są doskonałe.

Oprogramowanie to jest niezwykle łatwe w użyciu, dzięki czemu jest przyjazne dla klientów, którzy chcą aktywnie angażować się w tworzenie i modyfikowanie map witryn dla projektów. Do mapy witryny można dodać wiele poziomów w skondensowanym widoku. Element współpracy jest świetny, a różne wersje są doskonałe.

12. Qntrl (najlepsze do tworzenia ustrukturyzowanych cykli pracy z równoległymi przejściami)

za pośrednictwem Qntrl

Zaawansowana platforma automatyzacji BPM Qntrl integruje procesy oraz poprawia widoczność i śledzenie między działami.

Zamiast skupiać się na początkowej wizualizacji przepływu pracy, Qntrl jest stworzony z myślą o realizacji, przekształcając mapy procesów w aktywne, możliwe do śledzenia przepływy pracy. Ulepsza również mapowanie procesów, umożliwiając tworzenie niestandardowych formularzy, które gromadzą niezbędne dane na każdym kroku przepływu pracy.

Jest to szczególnie przydatne w zarządzaniu procesami, które obejmują wiele etapów, zatwierdzeń i współpracy między różnymi działami, takimi jak zarządzanie zgłoszeniami, śledzenie błędów lub procesy rekrutacyjne kandydatów.

Umożliwiając równoległe przejścia, Qntrl pomaga przedstawić zadania, które występują jednocześnie, i oferuje jaśniejszy obraz złożonych cykli pracy. Dodatkowo pola relacji łączą powiązane zadania i cykle pracy w ramach mapy, zapewniając połączenie procesu.

Najlepsze funkcje Qntrl

Koordynuj procesy biznesowe za pomocą dostosowywalnych formularzy i etapów przepływu pracy.

Monitoruj postępy procesów za pomocą pulpitów nawigacyjnych i raportów, aby wykrywać wąskie gardła.

Zarządzaj tym, kto może mieć widok lub edytować mapy procesów i cykle pracy.

Zastosuj logikę warunkową, aby zautomatyzować cykl pracy i kierować zadania na podstawie wcześniej zdefiniowanych warunków.

Zintegruj z innymi aplikacjami biznesowymi, aby stworzyć połączony system operacyjny.

Ograniczenia Qntrl limit

Nie jest to dedykowane narzędzie do tworzenia diagramów, więc nie posiada funkcji swobodnej mapy wizualnej.

Użytkownicy zaznaczyli, że ustawienie bardziej złożonych, wielopoziomowych cykli pracy może wymagać znacznego nakładu pracy związanego z nauką obsługi.

Ceny Qntrl

Standard: 14,37 USD za użytkownika miesięcznie

Enterprise: 28,74 USD za użytkownika miesięcznie

Niestandardowe: Niestandardowe ceny

Oceny i recenzje Qntrl

G2: 4,5/5 (ponad 20 recenzji)

Capterra: Niewystarczająca liczba recenzji

Co mówią o Qntrl użytkownicy w prawdziwym życiu?

Według recenzji G2:

Możemy tworzyć niestandardowe skrypty oparte na javascript. Dostępnych jest wiele opcji, takich jak przypisanie do konkretnej osoby, przypisanie do dowolnej roli lub dowolnego zespołu lub automatyzacja za pomocą niestandardowych funkcji.

Możemy tworzyć niestandardowe skrypty oparte na javascript. Dostępnych jest wiele opcji, takich jak przypisanie do konkretnej osoby, przypisanie do dowolnej roli lub dowolnego zespołu lub automatyzacja za pomocą niestandardowych funkcji.

💡Wskazówka dla profesjonalistów: Nie masz doświadczenia w tworzeniu map procesów? Ten wideo wyjaśnia wszystko na przykładach. 👇

13. FigJam (najlepsze rozwiązanie do tworzenia diagramów, burzy mózgów i generowania pomysłów w czasie rzeczywistym)

za pośrednictwem FigJam

FigJam, oprogramowanie do współpracy op arte na tablicy z Figma, oferuje gotowe elementy schematów blokowych, takie jak decyzje, procesy i terminale do tworzenia map procesów.

Oprócz tworzenia diagramów, FigJam oferuje bogaty zestaw narzędzi do współpracy, takich jak karteczki samoprzylepne, stemple, timer, głosowanie i widżety. Umożliwia sesje burzy mózgów na żywo i retrospektywy wraz z przepływami procesów.

Funkcje sztucznej inteligencji FigJam dodatkowo zwiększają wydajność poprzez automatyczne generowanie struktur przepływu, podsumowywanie karteczek samoprzylepnych i grupowanie powiązanych kroków. To narzędzie do mapowania procesów pomaga zespołowi sprawnie poruszać się po złożonych lub nieuporządkowanych planach.

Najlepsze funkcje FigJam

Poruszaj się po dużych, złożonych diagramach i organizuj je bez wysiłku, korzystając z rozległego obszaru roboczego z płynnym powiększaniem i przesuwaniem w celu uzyskania szczegółowego widoku.

Generuj szablony i automatycznie podsumowuj pomysły za pomocą FigJam AI .

Pracuj płynnie w trybie offline, a po ponownym połączeniu z Internetem zmiany zostaną automatycznie zsynchronizowane.

Zintegruj się z popularnymi narzędziami, takimi jak Slack, Jira i Google Drive, aby usprawnić cykl pracy i poprawić komunikację w zespole.

Limit FigJam

Chociaż nadaje się do burzy mózgów i tworzenia diagramów o niskiej wierności, brakuje mu specjalistycznych funkcji do tworzenia złożonych, połączonych z danymi lub technicznych diagramów.

Platforma nie umożliwia użytkownikom dodawania niestandardowych kształtów, wzorów ani gradientów.

Ceny FigJam

Starter: Free

Profesjonalny: od 5 USD/miesiąc (licencja Collab) do 20 USD/miesiąc (licencja pełna)

Organizacja: Od 5 USD/miesiąc (licencja Collab) do 55 USD/miesiąc (licencja pełna), rozliczane rocznie

Enterprise: od 5 USD/miesiąc (licencja Collab) do 90 USD/miesiąc (licencja pełna), rozliczane rocznie

Oceny i recenzje FigJam

G2: 4,5/5 (ponad 440 recenzji)

Capterra: 4,8/5 (ponad 30 recenzji)

Co o FigJam mówią prawdziwi użytkownicy?

Recenzja G2 mówi:

Korzystałem z niego regularnie, aby organizować naprawdę ekscytujące interaktywne warsztaty, w których uczestnicy byli całkowicie zdalni, a opinie na temat tego oprogramowania były bardzo pozytywne.

Korzystałem z niego regularnie, aby organizować naprawdę ekscytujące interaktywne warsztaty, w których uczestnicy byli całkowicie zdalni, a opinie na temat tego oprogramowania były bardzo pozytywne.

📚 Przeczytaj również: Najlepsze alternatywy i konkurencyjne produkty dla FigJam

14. Camunda (najlepsze do tworzenia i wykonywania cykli pracy BPMN)

za pośrednictwem Camunda

Camunda to platforma do automatyzacji i koordynacji procesów przeznaczona dla programistów i interesariuszy biznesowych.

Jeśli szukasz narzędzia do mapowania procesów, które wykracza poza samo rysowanie diagramów, Camunda jest praktycznym wyborem. Wsparcie ono w pełni standard BPMN 2. 0, co oznacza, że tworzone mapy procesów są nie tylko wizualne, ale także w pełni wykonalne.

Możesz zaprojektować cykl pracy, wdrożyć go i uruchomić bez konieczności ręcznego przekształcania modelu na kod. Pozwala to wypełnić lukę między projektowaniem procesów a ich faktycznym wdrożeniem.

Camunda zapewnia również widoczność w czasie rzeczywistym przepływów pracy. W trakcie wykonywania procesów można sprawdzić, które kroki są aktywne, zakończone lub zakończyły się niepowodzeniem, dzięki kolorowym nakładkom na diagramach BPMN.

Najlepsze funkcje Camunda

Modeluj, wdrażaj i zarządzaj wieloma agentami AI , aby zapewnić wydajność i zgodność procesów.

Osadź tabele decyzyjne i logikę w mapach procesów za pomocą DMN, aby obsługiwać złożone reguły biznesowe.

Odtwarzaj dane historyczne jako tokeny na diagramach BPMN za pomocą Camunda Optimize .

Twórz modułowe, wielokrotnego użytku cykle pracy z wykorzystaniem działań telefonicznych i podprocesów, aby uzyskać bardziej przejrzyste mapy procesów.

Wybierz między samodzielnym zarządzaniem a standardowym modelem wdrożenia SaaS.

Współpraca między zespołami biznesowymi i IT przy użyciu wspólnego języka wizualnego

Ograniczenia Camunda

Interfejs może być skomplikowany dla początkujących użytkowników, zwłaszcza tych, którzy nie znają języka BPMN.

Jest to narzędzie przeznaczone dla programistów, którego wdrożenie i zarządzanie wymaga wiedzy technicznej.

Platforma została stworzona z myślą o realizacji i automatyzacji procesów i nie nadaje się do prostego tworzenia diagramów lub burzy mózgów.

Ceny Camunda

Free

Przedsiębiorstwa: Ceny niestandardowe

Oceny i recenzje Camunda

G2: 4,5/5 (ponad 260 recenzji)

Capterra: Niewystarczająca liczba recenzji

Co o Camunda mówią użytkownicy w praktyce?

Według recenzji G2:

Camunda dostarcza potężną i elastyczną platformę do modelowania i automatyzacji procesów biznesowych przy użyciu BPMN. Najbardziej pomocna jest dla mnie łatwość integracji z istniejącymi systemami oraz możliwość przejrzystej wizualizacji złożonych cykli pracy.

Camunda dostarcza potężną i elastyczną platformę do modelowania i automatyzacji procesów biznesowych przy użyciu BPMN. Najbardziej pomocna jest dla mnie łatwość integracji z istniejącymi systemami oraz możliwość przejrzystej wizualizacji złożonych przepływów pracy.

15. Cardanit (najlepsze do modelowania BPMN i DMN z automatycznym układem diagramów)

Cardanit to oparte na chmurze narzędzie do mapowania procesów, które łączy BPMN i DMN. Umożliwia użytkownikom mapowanie, zarządzanie i optymalizację procesów biznesowych oraz logiki decyzyjnej.

Funkcja automatycznego układu automatycznie organizuje diagramy, pomagając tworzyć przejrzyste, profesjonalnie wyglądające modele bez konieczności ręcznego dostosowywania.

Możesz eksportować swoje modele w formacie XML zgodnym z BPMN i przenosić je do innych systemów, zachowując kompatybilność.

Jedną z kluczowych funkcji Cardanit jest możliwość symulacji procesów, która pozwala użytkownikom analizować scenariusze „co jeśli”, aby zidentyfikować potencjalne wąskie gardła, obliczyć koszty i zoptymalizować alokację zasobów przed wdrożeniem zmian w rzeczywistości.

Najlepsze funkcje Cardanit

Niestandardowo dostosuj elementy, takie jak kolory, czcionki i etykiety, aby dopasować je do wizerunku Twojej organizacji lub podkreślić kluczowe elementy dla lepszej przejrzystości wizualnej.

Skorzystaj z pierścienia modelowania, aby uzyskać inteligentne sugestie dotyczące elementów BPMN, które mogą logicznie następować po sobie i zmniejszać liczbę błędów.

Porównaj różne wersje procesu do śledzenia zmian i ulepszeń.

Stwórz cyfrowego bliźniaka swoich modeli biznesowych, aby ocenić potencjalne ulepszenia w środowisku wolnym od ryzyka.

Limit Cardanit

Niektórzy użytkownicy mogą początkowo uznać rozszerzone funkcje platformy za przytłaczające.

Narzędzie jest wysoce wyspecjalizowane w modelowaniu BPMN i nie nadaje się do tworzenia innych rodzajów diagramów, takich jak mapy myśli, schematy organizacyjne lub diagramy sieciowe.

Ceny Cardanit

Podstawowe: Free

Pro: 29 USD/miesiąc (przeliczone z ceny w euro)

Przedsiębiorstwa: Ceny niestandardowe

Oceny i recenzje Cardanit

G2: Niewystarczająca liczba recenzji

Capterra: Niewystarczająca liczba recenzji

16. MindManager (najlepszy do przełączania się między mapami myśli a wykresami procesów)

za pośrednictwem MindManager

MindManager to kompleksowe narzędzie do tworzenia map myśli i wizualnego myślenia, które pomaga osobom indywidualnym i zespołom w rejestrowaniu, organizowaniu i realizowaniu swoich pomysłów.

Oprócz prostych map myśli, można go używać do tworzenia schematów blokowych, osi czasu, diagramów Venna i cebulowych, wykresów Gantt i map koncepcyjnych, służąc jako wszechstronne narzędzie do planowania projektów i myślenia strategicznego.

Nawet w przypadku najbardziej złożonych przykładów mapowania procesów, MindManager pozwala na dodanie dowolnej liczby załączników (notatek, terminów itp.) do każdego kroku. Oznacza to, że nie musisz wielokrotnie przenosić informacji w obrębie mapy.

Najlepsze funkcje MindManager

Mapauj dane z aplikacji Microsoft Office bezpośrednio do MindManager, aby usprawnić importowanie i organizowanie informacji do mapy procesów.

Przypisuj poziomy priorytetów do tematów za pomocą interfejsu typu „przeciągnij i upuść” i skup się na zadaniach krytycznych.

Użyj kolorowych wskaźników, aby pokazać status zadania (np. zakończone, zagrożone, przeterminowane).

Prezentuj informacje w dynamiczny sposób dzięki interaktywnym prezentacjom opartym na mapach.

Przechowuj wszystkie linki, dokumenty, obrazy, notatki, dane biznesowe i zadania w jednym miejscu.

Limit programu MindManager

Grafiki schematów blokowych nie pozwalają użytkownikom na ręczne poprawianie lub dostosowywanie tras, co limituje ogólne możliwości niestandardowego dostosowywania platformy.

Jego główną zaletą jest tworzenie map myśli i generowanie pomysłów; do tworzenia wysoce technicznych lub wymagających dużej ilości danych modeli procesów często bardziej odpowiednie są dedykowane narzędzia BPMN lub narzędzia do tworzenia schematów blokowych.

Ceny MindManager

Free wersja próbna

Essentials : 99 USD/rok

Profesjonalny : 179 USD/rok

Przedsiębiorstwa : ceny niestandardowe

MindManager dla Teams (Microsoft): Ceny zaczynają się od 105 USD rocznie za użytkownika.

MindManager dla studentów i nauczycieli: od 179 USD rocznie

Oceny i recenzje MindManager

G2: 4,5/5 (ponad 190 recenzji)

Capterra: 4,6/5 (ponad 70 recenzji)

Co o MindManager mówią użytkownicy w praktyce?

Recenzja G2 mówi:

MindManager naprawdę wyróżnia się dzięki unikalnej koncepcji przekształcania pomysłów w rzeczywistość. Zazwyczaj osoba, która ma pomysł, potrzebuje rozwiązania, aby go przedstawić i sprawić, by inni go zrozumieli. Aplikacja ta zapewnia rozwiązanie umożliwiające tworzenie, wizualizację i organizację pomysłów, aby można było nad nimi efektywnie pracować.

MindManager naprawdę wyróżnia się swoim unikalnym pomysłem przekształcania idei w rzeczywistość. Zazwyczaj osoba, która ma pomysł, potrzebuje rozwiązania, aby go przedstawić i sprawić, by inni go zrozumieli. Aplikacja ta daje rozwiązanie pozwalające budować, wizualizować i organizować pomysł, aby pracować nad nim w wydajny sposób.

📚 Przeczytaj również: Najlepsze narzędzia do tworzenia map myśli

17. ClickCharts (najlepsze do szybkiego tworzenia prostych schematów blokowych i diagramów)

za pośrednictwem ClickCharts

Bezpłatny kreator diagramów przepływu i schematów blokowych ClickCharts to przydatna platforma do przedstawiania pomysłów i procesów.

Jest to aplikacja komputerowa, która spodoba się użytkownikom potrzebującym prostego, pozbawionego zbędnych dodatków narzędzia do szybkiego tworzenia map procesów lub porządkowania pomysłów. Oferuje ponad 60 gotowych szablonów map, które ułatwiają rozpoczęcie pracy.

Oprogramowanie oferuje szeroki wybór symboli z wsparciem dla różnych typów diagramów, od diagramów UML po diagramy przepływu danych. Dzięki funkcji automatycznego połączenia łączenie kształtów jest szybkie i intuicyjne, co pomaga w łatwym tworzeniu dobrze zorganizowanych diagramów.

Możesz również eksportować diagramy w różnych formatach, takich jak PDF, JPG, GIF lub PNG, i osadzać je w prezentacjach.

Najlepsze funkcje ClickCharts

Otwórz i edytuj wiele diagramów jednocześnie w różnych dokumentach.

Dostosuj niestandardowe czcionki, kolory, wypełnienia i obrysy

Dostęp do ponad 900 symboli map procesów

Pracuj offline dzięki dedykowanej aplikacji komputerowej

Eksportuj diagramy do popularnych formatów graficznych, aby wykorzystać je w dokumentach i prezentacjach.

Ograniczenia ClickCharts

Ograniczona kontrola nad grafiką może sprawić, że tworzenie bardziej atrakcyjnych wizualnie schematów blokowych będzie czasochłonne.

Brakuje mu funkcji współpracy w czasie rzeczywistym i funkcji opartych na chmurze, które są standardem w nowoczesnych aplikacjach internetowych.

Ceny ClickCharts

Free

Oceny i recenzje ClickCharts

G2: Niewystarczająca liczba recenzji

Capterra: Niewystarczająca liczba recenzji

Co mówią o ClickCharts użytkownicy w prawdziwym życiu?

Recenzja G2 mówi:

Bardzo podobało mi się to, że mogłem zacząć pracę praktycznie od razu. Nie trzeba się niczego uczyć. Prosty i łatwy w obsłudze interfejs.

Bardzo podobało mi się to, że mogłem zacząć pracę praktycznie od razu. Nie trzeba się niczego uczyć. Prosty i łatwy w obsłudze interfejs.

📚 Przeczytaj również: Zakończony przewodnik po różnych typach wykresów

18. Minitab obszar roboczy (najlepsze do usprawniania procesów)

za pośrednictwem Minitab Workspace

Minitab Workspace to narzędzie do tworzenia diagramów i map myśli, służące do tworzenia schematów przepływu procesów i schematów organizacyjnych.

Zawiera wszystko, od map strumienia wartości i diagramów rybiej ości po plany projektów i formularze analizy SWOT, a wszystko to w jednym zintegrowanym pakiecie ponad 100 narzędzi wizualnych.

Platforma zapewnia wsparcie dla podejmowania decyzji opartych na danych, płynnie integrując się z oprogramowaniem statystycznym Minitab. Dzięki temu zespoły mogą przejść od mapowania procesów i burzy mózgów do rygorystycznej analizy statystycznej w ujednoliconym środowisku.

Umożliwia dokumentowanie analiz, takich jak ANOVA, regresja i testy hipotez bezpośrednio w obszarze roboczym, dzięki czemu praca jest spójna i łatwa do prześledzenia.

Dzięki ponad 60 konfigurowalnym formularzom dla DFMEA, planów kontroli i kart projektów możesz również ujednolicić gromadzenie i organizację danych dla swoich projektów.

Najlepsze funkcje Minitab obszar roboczy

Oceniaj postęp projektu na każdym etapie, korzystając z wbudowanych przeglądów kontrolnych.

Kieruj projektami, korzystając ze sprawdzonych struktur, takich jak DMAIC i Kaizen.

Scentralizuj wszystkie narzędzia wizualne i formularze związane z projektem w jednym pliku.

Testuj zmienność procesów i przewiduj wyniki dzięki zintegrowanej symulacji Monte Carlo.

Porządkuj złożone pomysły i badaj powiązania hierarchiczne za pomocą diagramów podobieństw i drzew.

Ograniczenia programu Minitab

Zbyt wiele opcji w menu danych powstania analiz może utrudniać korzystanie z programu.

Interfejs i obsługa są bardzo uporządkowane i oparte na metodologii, co może wydawać się ograniczające dla użytkowników poszukujących bardziej elastycznego, kreatywnego narzędzia do burzy mózgów.

Ceny Minitab

Niestandardowe ceny

Oceny i recenzje Minitab

G2: 4,3/5 (ponad 80 recenzji)

Capterra: Niewystarczająca liczba recenzji

Co o Minitab mówią użytkownicy w praktyce?

Według recenzji G2:

Wszystkie najpopularniejsze szablony Lean i Six Sigma są dostępne w jednym miejscu, w jednym formacie, dzięki czemu nie musisz szukać ani tworzyć własnych szablonów w innych formatach, takich jak PowerPoint, Visio, Excel czy Word. Eliminuje to konieczność zakupu jednorazowych programów, jeśli nie masz do nich jeszcze dostępu.

Wszystkie najpopularniejsze szablony Lean i Six Sigma są dostępne w jednym miejscu, w jednym formacie, dzięki czemu nie musisz szukać ani tworzyć własnych szablonów w innych formatach, takich jak PowerPoint, Visio, Excel czy Word. Eliminuje to konieczność zakupu jednorazowych programów, jeśli nie masz do nich jeszcze dostępu.

⚡ Archiwum szablonów: Złożone procesy mogą być przytłaczające dla początkujących. Oto najlepsze szablony dokumentacji procesów, które pomogą Ci rozpocząć dokumentowanie cykli pracy.

19. Notion (najlepsze do dokumentowania i mapowania cykli pracy)

za pośrednictwem Notion

Chociaż Notion nie jest dedykowanym narzędziem do mapowania procesów, jego elastyczne funkcje obszaru roboczego i bazy danych można dostosować do tworzenia przepływów pracy i zarządzania nimi. Użytkownicy mogą tworzyć dokumenty procesowe, listy kontrolne i tablice Kanban do śledzenia postępów oraz osadzać proste diagramy lub połączone linki do dedykowanych narzędzi do tworzenia diagramów w celu wizualizacji przepływu.

Dla większej wygody Notion oferuje szereg konfigurowalnych szablonów do mapowania procesów i zarządzania przepływem pracy. Można również osadzać schematy blokowe z zewnętrznych narzędzi, takich jak Lucidchart lub Miro, oraz używać składni Mermaid w blokach kodu.

Ponadto Notion AI może pomóc w burzy mózgów nad krokami procesu, pisaniu standardowych procedur operacyjnych (SOP), podsumowywaniu notatek projektów i automatyzacji właściwości baz danych.

Najlepsze funkcje Notion

Twórz niestandardowe pulpity nawigacyjne projektów i bazy danych do zarządzania przepływem pracy.

Używaj różnych kolorów, aby rozróżnić rodzaje zadań, takie jak decyzje, działania oraz punkty początkowe/końcowe.

Dodaj ikony lub emoji, aby przedstawić działania, statusy lub priorytety, zapewniając szybkie wizualne wskazówki.

Umieść linki do powiązanych stron Notion, dokumentów lub zasobów zewnętrznych, aby ułatwić dostęp do dodatkowych informacji.

Współpracuj z członkami zespołu nad wszystkimi aspektami projektu lub procesu.

Ograniczenia Notion

Platforma nie posiada wbudowanych narzędzi do wizualizacji, takich jak wykresy i mapy myśli; użytkownicy zazwyczaj osadzają diagramy z innych narzędzi.

Ceny Notion

Free

Plus : 12 USD za użytkownika miesięcznie

Biznes : 24 USD za użytkownika miesięcznie

Przedsiębiorstwo: niestandardowe ceny

Oceny i recenzje Notion

G2: 4,7/5 (ponad 6740 recenzji)

Capterra: 4,7/5 (ponad 2560 recenzji)

Co mówią o Notion prawdziwi użytkownicy?

Recenzja G2 mówi:

Uwielbiam strony oparte na blokach i system baz danych Notion — możliwość natychmiastowego przekształcenia dowolnej strony w tabelę, tablicę, kalendarz lub galerię jest niezwykle przydatna. Ogromna biblioteka szablonów stworzonych przez społeczność oznacza, że w ciągu kilku sekund mogę rozpocząć pracę nad wszystkim, od notatek ze spotkań po plany rozwoju produktów.

Uwielbiam strony oparte na blokach i system baz danych Notion — możliwość natychmiastowego przekształcenia dowolnej strony w tabelę, tablicę, kalendarz lub galerię jest niezwykle przydatna. Ogromna biblioteka szablonów stworzonych przez społeczność oznacza, że w ciągu kilku sekund mogę rozpocząć pracę nad wszystkim, od notatek ze spotkań po plany rozwoju produktów.

📚 Przeczytaj również: Najlepsze alternatywy i konkurencyjne produkty dla Notion

20. Monday. com (najlepsze do automatyzacji przepływu pracy dzięki integracjom)

Monday.com oferuje wspólną przestrzeń roboczą, w której można zebrać wszystkie elementy procesów w jednym miejscu i uporządkować je w sensowny sposób. Chociaż nie jest to tradycyjne narzędzie do tworzenia diagramów, pozwala zespołom przekształcić procesy w wizualne pulpity nawigacyjne.

Zespoły mogą mapować etapy dowolnego przepływu pracy — od procesu tworzenia treści po lejek sprzedażowy — korzystając z konfigurowalnych kolumn, statusów i osi czasu, co zapewnia podgląd w czasie rzeczywistym tego, kto co robi i kiedy.

Asystent AI platformy automatyzuje proste procesy, wyodrębnia i porządkuje dane oraz sygnalizuje ryzyko. Użytkownicy mogą również korzystać z szablonów mapowania procesów, aby szybko rozpocząć pracę.

Najlepsze funkcje Monday.com

Dostęp do ponad 200 szablonów umożliwiających szybkie tworzenie i dostosowywanie map procesów.

Usprawnij powtarzalne zadania i zachowaj spójność cyklu pracy dzięki automatyzacji.

Wizualizuj dane projektu za pomocą wielu widoków, takich jak Kanban, Gantt i kalendarz.

Zintegruj z narzędziami innych firm, aby zwiększyć funkcję i zapewnić płynny przepływ danych między systemami.

Zsynchronizuj wielu użytkowników wokół udostępnianych celów dzięki scentralizowanemu planowaniu i połączonym cyklom pracy.

Śledź postępy i wyniki dzięki konfigurowalnym pulpitom nawigacyjnym i raportom.

Limitations Monday.com

Nie jest to narzędzie do mapowania procesów lub tworzenia diagramów w tradycyjnym sensie; nie można tworzyć złożonych, dowolnych schematów blokowych lub diagramów BPMN bezpośrednio na platformie.

Administratorzy i właściciele tablic nie otrzymują powiadomień, gdy zadania nie osiągają postępu po upływie określonego okresu.

Ceny Monday.com

Free Forever

Podstawowy: 12 USD za użytkownika miesięcznie

Standard: 14 USD za użytkownika miesięcznie

Pro: 24 USD za licencję/miesiąc

Przedsiębiorstwa: Ceny niestandardowe

Oceny i recenzje Monday.com

G2: 4,7/5 (ponad 13610 recenzji)

Capterra: 4,6/5 (ponad 5480 recenzji)

Co mówią o Monday.com prawdziwi użytkownicy?

Recenzja G2 mówi:

Monday. com oferuje wizualne pulpity nawigacyjne, które zapewniają przejrzysty przegląd zadań, terminów i postępów, dzięki czemu wszyscy są na bieżąco. Mogę łatwo sprawdzić postępy w projekcie bez konieczności czekania na aktualizację od kierownika projektu.

Monday. com oferuje wizualne pulpity nawigacyjne, które zapewniają przejrzysty przegląd zadań, terminów i postępów, dzięki czemu wszyscy są na bieżąco. Mogę łatwo sprawdzić postępy w projekcie bez konieczności oczekiwania na aktualizację od kierownika projektu.

Zrób mapę procesów i projektuj cykle pracy za pomocą ClickUp

Wiele narzędzi do mapowania procesów może pomóc w rysowaniu diagramów, schematów blokowych lub map myśli.

Nie należy jednak poprzestać na tym. Należy stworzyć połączenie tych map procesów z realizacją w czasie rzeczywistym i minimalną interwencją ręczną.

Właśnie do tego potrzebujesz ClickUp. Ta wszechstronna aplikacja do pracy łączy mapowanie procesów i dokumentację z inteligentnym zarządzaniem zadaniami, współpracą zespołową i raportowaniem w czasie rzeczywistym, a wszystko to w ramach jednej platformy opartej na AI.

Dzięki ClickUp Ty i Twój zespół możecie wspólnie przeprowadzać burze mózgów i projektować cykle pracy, dokumentować każdy szczegół i z łatwością przekształcać pomysły w działania, które można śledzić.

Chcesz zamienić statyczne diagramy map procesów biznesowych na dynamiczne cykle pracy? Zarejestruj się bezpłatnie w ClickUp, aby rozpocząć.

Często zadawane pytania (FAQ)

A. Chociaż narzędzia do mapowania procesów doskonale nadają się do wizualizacji przepływów pracy, ich ograniczenia wynikają z ich statycznego charakteru i potencjału nadmiernego uproszczenia. Mapa procesów może szybko stać się nieaktualna, jeśli nie jest starannie utrzymywana, nie odzwierciedlając dynamicznej i często chaotycznej rzeczywistości codziennych operacji. Rozwiązania takie jak ClickUp, które łączą mapy procesów z rzeczywistą pracą i aktualizują je w czasie rzeczywistym, mogą przezwyciężyć to ograniczenie.

A. Narzędzia takie jak ClickUp, Miro, Lucidchart i Creately umożliwiają zespołom współpracę przy mapach procesów.