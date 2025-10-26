10 najlepszych alternatyw dla When2Meet ułatwiających planowanie spotkań w 2025 r

Próbujesz zaplanować spotkanie. Na początku wydaje się to proste. Wystarczy znaleźć termin, który pasuje wszystkim.

Ale wtedy zaczynają się niekończące się dyskusje.

„W poniedziałek rano mam czas!”

Nie mogę w poniedziałek, a może we wtorek?

„Wtorek mi nie pasuje, może czwartek?”

Zanim się zorientujesz, toniesz w pracy, a spotkanie nadal nie jest zaplanowane.

When2Meet jest popularnym narzędziem do szybkiego sprawdzania dostępności, ale ma swoje ograniczenia. Jeśli szukasz popularnych kalendarzy z lepszą integracją, automatycznym planowaniem lub bardziej płynnym działaniem, masz do wyboru wiele opcji.

W tym wpisie na blogu przedstawimy kilka najlepszych alternatyw dla When2Meet, które pomogą Ci planować wydarzenia bez chaosu.

Alternatywy dla When2Meet w skrócie

Przyjrzyjmy się szybkiemu porównaniu najlepszych alternatyw dla When2Meet:

Narzędzie Najważniejsze funkcje Najlepsze dla Ceny* ClickUp Planowanie oparte na AI, kalendarz, widok kalendarza, notatnik spotkań, analityka, śledzenie czasu, gotowe szablony Start-upy, nowoczesne firmy oparte na umowach i przedsiębiorstwa potrzebujące kompleksowego planowania i zarządzania zadaniami. Dostępny Free Plan; niestandardowe ceny dla przedsiębiorstw. Calendly Automatyczne połączone linki do spotkań, ankiety, przypomnienia, planowanie pracy zespołu, integracja płatności Freelancerzy, start-upy i małe i średnie przedsiębiorstwa automatyzujące planowanie spotkań Dostępny jest Free Plan; płatne plany zaczynają się od 10 USD/licencja/miesiąc. Kalendarz Google Integracja spotkania, kodowanie kolorami wydarzeń, Focus Time, Time Insights Freelancerzy i małe i średnie firmy w ekosystemie Google Free z kontem Google Doodle Planowanie oparte na ankietach, wsparcie strefy czasowej, niestandardowe strony rezerwacji, przypomnienia Freelancerzy, start-upy i małe firmy koordynujące dostępność grupową Dostępny jest Free Plan; płatne plany zaczynają się od 14,95 USD/użytkownik/miesiąc. kalendarz Microsoft Outlook Asystent planowania, widoki wielu stref czasowych, integracja z Teams/OneDrive Średnie i duże przedsiębiorstwa korzystające z ekosystemu Microsoft Free z kontem Microsoft Acuity Scheduling Niestandardowe strony rezerwacji, automatyzowane przypomnienia i działania następcze, formularze rejestracyjne, zarządzanie klientami Firmy usługowe poszukujące przyjaznej dla klienta aplikacji do rezerwacji Dostępny jest Free Plan; płatne plany zaczynają się od 20 USD miesięcznie HubSpot spotkania Integracja z CRM, formularze rezerwacyjne na stronie internetowej, automatyzacja działań następczych Start-upy i przedsiębiorstwa integrujące planowanie z cyklami pracy sprzedaży Dostępny jest Free Plan; płatne plany zaczynają się od 20 USD/użytkownik/miesiąc Bookafy Przekierowywanie oparte na umiejętnościach, prośby o recenzje, API/webhooki, niestandardowe brandowanie Małe i średnie firmy potrzebujące automatyzacji rezerwacji i przypomnień Dostępny jest Free Plan; płatne plany zaczynają się od 7 USD/użytkownik/miesiąc Setmore Rezerwacje publiczne/prywatne, rezerwacje klienta za pośrednictwem mediów społecznościowych, przypomnienia SMS Freelancerzy i małe firmy oferujące planowanie spotkań Dostępny jest Free Plan; płatne plany zaczynają się od 9 USD/użytkownik/miesiąc Zoho Bookings Portal samoobsługowy, kalendarze dla pracowników, CRM i automatyzacja fakturowania Start-upy i średnie przedsiębiorstwa potrzebujące elastycznego planowania spotkań z klientami Dostępny jest Free Plan; płatne plany zaczynają się od 6 USD/użytkownik/miesiąc

Czym jest When2Meet?

When2Meet to proste narzędzie do planowania spotkań, które nie wymaga rejestracji i pomaga zespołom znaleźć wspólny termin spotkania. Zamiast niekończących się wiadomości, pozwala wielu użytkownikom zaznaczyć swoją wspólną dostępność na udostępnianej siatce. Ta aplikacja do planowania codziennych zadań jest lekka, łatwa w użyciu i nie wymaga od nikogo tworzenia konta.

Po wprowadzeniu przez każdą osobę informacji o swojej dostępności, to oparte na ankietach narzędzie dynamicznie aktualizuje się, aby zaznaczyć nakładające się okresy wolne od pracy.

za pośrednictwem When2Meet

Limits of When2Meet

Chociaż When2Meet to proste oprogramowanie przydatne do szybkiego zbierania informacji o dostępności, brakuje mu kilku funkcji, które mogą mieć decydujące znaczenie w zależności od Twoich potrzeb:

Brak integracji z kalendarzem : Nie można zsynchronizować go z kalendarzami Google, Outlook lub iCloud. Oznacza to, że musisz ręcznie sprawdzać i aktualizować swoją aktualną dostępność

Brak automatycznych przypomnień : Po wybraniu terminu musisz sam o nim pamiętać. Nie ma żadnych powiadomień ani e-maili związanych z wydarzeniami

Przestarzały interfejs : Projekt ma funkcję, ale sprawia wrażenie nieco nieporęcznego i przestarzałego, zwłaszcza w porównaniu z nowoczesnymi narzędziami do planowania spotkań

Brak wsparcia stref czasowych : Jeśli koordynujesz działania w różnych strefach czasowych, musisz ręcznie przeliczać godziny Brak możliwości dostosowania : W When2Meet nie można dodawać własnego brandingu, dostosowywać wyglądu ankiet ani zbierać dodatkowych informacji od uczestników

Ograniczone funkcje współpracy: When2Meet nie posiada wbudowanego czatu, funkcji udostępniania plików ani systemu komentarzy, więc wszelkie dyskusje dotyczące planowania muszą odbywać się gdzie indziej

Te limity sprawiają, że When2Meet lepiej nadaje się do szybkiego, nieformalnego planowania spotkań niż do bardziej profesjonalnych lub powtarzających się zastosowań.

Najlepsze alternatywy dla When2Meet

Jeśli szukasz narzędzi do planowania, które oferują więcej funkcji, integracji lub płynniejsze działanie niż When2Meet, oto kilka najlepszych alternatyw, które warto sprawdzić:

1. ClickUp (najlepsze kompleksowe narzędzie do zarządzania projektami z kalendarzem i spotkaniami)

Wypróbuj kalendarz ClickUp Wizualizuj swoje wydarzenia, zapraszaj gości, twórz zadania i nie tylko dzięki kalendarzowi ClickUp

ClickUp, aplikacja do wszystkiego, łączy w sobie funkcje planowania, zarządzania zespołami i czasem, co czyni ją potężną alternatywą dla When2Meet.

Na przykład ClickUp Kalendarz to w pełni funkcjonalne centrum planowania stworzone z myślą o współpracy. Jedną z jego najbardziej wyjątkowych zalet jest możliwość tworzenia, edytowania i zarządzania wydarzeniami bezpośrednio w obszarze roboczym ClickUp.

Użyj tego narzędzia, aby skonfigurować godziny pracy, zablokować czas w celu zwiększenia wydajności lub ustawić wiele kalendarzy dla różnych zespołów lub role. Ten wideo pokazuje, jak to zrobić!

Możesz również zapraszać gości (nawet jeśli nie są oni częścią Twojego obszaru roboczego) i ustawiać niestandardowe reguły cykliczności.

Kalendarz ClickUp łączy Twój harmonogram z rzeczywistą pracą. To oprogramowanie do planowania zadań umożliwia załączanie dokumentów, zadań, podzadań, a nawet notatek bezpośrednio do wydarzeń.

💡 Wskazówka dla profesjonalistów: Użyj funkcji Calendar Glance, aby uzyskać widok nadchodzących wydarzeń z dowolnego miejsca w obszarze roboczym! Aby uzyskać dostęp do kalendarza Glance, najedź kursorem na ikonę kalendarza lub nazwę wydarzenia na pasku narzędzi ClickUp

Jeśli chcesz dołączyć do zaplanowanego spotkania, możesz to zrobić bezpośrednio z poziomu ClickUp — bez konieczności przełączania się między aplikacjami lub zakładkami.

Jeśli kalendarz ClickUp pomaga Ci planować w bardziej przemyślany sposób, to ClickUp Meetings idzie o krok dalej, przekształcając Twoje spotkania w konkretne działania.

Dokumentuj wszystkie spotkania i udostępniaj je zespołowi za pomocą ClickUp Meetings

To oprogramowanie do zarządzania spotkaniami automatycznie generuje agendy spotkań, śledzi punkty dyskusji, przypisuje zadania do wykonania w czasie rzeczywistym i łączy wszystko bezpośrednio z zadaniami lub dokumentami.

Ponadto, jeśli przegapiłeś spotkanie, możesz zadać ClickUp Brain pytania typu „Co zdecydowaliśmy w sprawie harmonogramu uruchomienia?” i uzyskać natychmiastową odpowiedź bez konieczności przeszukiwania całego dokumentu.

Podczas gdy ClickUp Kalendarz i spotkania pomagają uporządkować harmonogram, ClickUp Widok działa jako w pełni interaktywne rozwiązanie do zarządzania zadaniami.

Oferuje konfigurowalne ramy czasowe, w tym widok dzienny, czterodniowy, tygodniowy i miesięczny, i jest idealny do uzyskania ogólnego przeglądu nadchodzących terminów, zmian osi czasu i ustalania priorytetów zadań do zrobienia (bez konieczności opuszczania obszaru roboczego).

Zarządzaj zadaniami i śledź terminy za pomocą widoku kalendarza ClickUp

💡 Porada dla profesjonalistów: Jedną z najlepszych wskazówek dotyczących wydajności jest korzystanie z funkcji przeciągania i upuszczania w widoku kalendarza ClickUp, która pozwala bez wysiłku zmieniać harmonogram zadań. Aby jeszcze bardziej się skupić, skorzystaj z opcji filtrowania, aby zawęzić zadania według statusu, priorytetu lub osoby przypisanej.

Jeśli już usprawniłeś organizację spotkań i planowanie, skorzystaj z szablonu harmonogramu pracy pracowników ClickUp, aby uzyskać przejrzysty i uporządkowany sposób przydzielania zmian, śledzenia dostępności i zapobiegania konfliktom.

Pozwala organizować pracę i dopasowywać zadania do dostępności każdego członka zespołu, pomagając uniknąć wypalenia zawodowego i poprawić komunikację w zespole.

Pobierz darmowy szablon Zarządzaj harmonogramami pracowników, obciążeniem pracą i nie tylko dzięki szablonowi harmonogramu pracy pracowników ClickUp

Dodatkowo możesz nawet dodać pola niestandardowe, takie jak stawki godzinowe, role i kierownicy zmian, aby mieć pełną kontrolę nad planowaniem siły roboczej. Jeśli chodzi o widok harmonogramu, to Ty decydujesz — przełączaj się między harmonogramem tygodniowym, obciążeniem pracowników lub tablicą statusów, aby uzyskać dokładne informacje, których potrzebujesz.

⌛ Oszczędność czasu: Wypróbuj szablon kalendarza ClickUp, aby zachować porządek, konsolidując zadania, wydarzenia i terminy w jednym miejscu.

Najlepsze funkcje ClickUp

Skorzystaj z ClickUp AI Notetaker , aby automatycznie dołączać do spotkań, transkrybować rozmowy, podsumowywać decyzje i zaznaczać działania następcze

Twórz niestandardowe formularze planowania za pomocą ClickUp Forms , aby zebrać informacje o dostępności lub preferowanych terminach spotkań, automatycznie przekształcając odpowiedzi w zadania do realizacji

Śledź rzeczywisty czas poświęcony na zadania za pomocą ClickUp Śledzenie Czasu lub integracji takich jak Toggl i Harvest, które pomogą Ci ocenić, w jakim stopniu praca jest zgodna z zaplanowanymi planami

Zautomatyzuj powtarzające się zadania administracyjne, takie jak przypomnienia, przydzielanie zadań lub działania następcze związane z przełożonymi lub zmienionymi spotkaniami, dzięki ClickUp Automatyzacji

Stwórz scentralizowany widok wszystkich nadchodzących spotkań, dostępności zespołu i konfliktów w harmonogramie za pomocą pulpitów ClickUp

Współpracuj nad agendami spotkań lub notatkami bezpośrednio na tej samej platformie, korzystając z ClickUp Dokuments

Zintegruj swoje kalendarze Google i Outlook z ClickUp Calendar, aby uzyskać kompleksowy widok wszystkich zadań, spotkań i zobowiązań

Limitations ClickUp

Chociaż jest to najlepsza aplikacja do planowania spotkań, liczba kluczowych funkcji może być przytłaczająca dla początkujących użytkowników

Ceny ClickUp

Oceny i recenzje ClickUp

G2: 4,7/5 (ponad 10 500 recenzji)

Capterra: 4,6/5 (ponad 4500 recenzji)

Co użytkownicy mówią o ClickUp w prawdziwym życiu?

Oto recenzja G2:

Od momentu przejścia na ClickUp wszystko znajduje się w jednym miejscu: zadania, harmonogramy, dokumenty, pulpity nawigacyjne, komentarze, a nawet notatki ze spotkań. Jest niezwykle konfigurowalny, ale wystarczająco intuicyjny, aby każdy mógł szybko się z nim zapoznać. Funkcje takie jak automatyzacja, asystent pisania AI i odnowiony kalendarz naprawdę oszczędzają czas. A co najlepsze? Skaluje się wraz z nami — niezależnie od tego, czy uruchamiamy nową kampanię, czy zarządzamy długoterminowymi operacjami. ClickUp nie tylko pomaga nam zachować porządek — pomaga nam pracować mądrzej. Koniec z zmęczeniem narzędziami. Koniec z powielaniem pracy. Tylko przejrzystość, spójność i realizacja.

Od momentu przejścia na ClickUp wszystko znajduje się w jednym miejscu: zadania, harmonogramy, dokumenty, pulpity nawigacyjne, komentarze, a nawet notatki ze spotkań. Jest niezwykle konfigurowalny, ale wystarczająco intuicyjny, aby każdy mógł szybko się z nim zapoznać. Funkcje takie jak automatyzacja, asystent pisania AI i odnowiony kalendarz naprawdę oszczędzają czas. A co najlepsze? Skaluje się wraz z nami — niezależnie od tego, czy uruchamiamy nową kampanię, czy zarządzamy długoterminowymi operacjami. ClickUp nie tylko pomaga nam zachować porządek — pomaga nam pracować mądrzej. Koniec z zmęczeniem narzędziami. Koniec z powielaniem pracy. Tylko przejrzystość, spójność i realizacja.

🌟Bonus: Funkcja Talk to Text w ClickUp (za pośrednictwem Brain MAX) ułatwia tworzenie nowych wydarzeń w kalendarzu za pomocą głosu zamiast pisania. Wystarczy nacisnąć i przytrzymać klawisz skrótu Talk to Text (np. fn lub klucz niestandardowy), wypowiedzieć szczegóły wydarzenia (na przykład „Zaplanuj spotkanie z zespołem marketingowym w następny Monday o godz. 10:00”) i zwolnić klawisz.

Twoja wypowiedź jest natychmiast przekształcana na tekst za pomocą AI i wklejana do pola data powstania wydarzenia lub paska podpowiedzi Brain Assistant.

ClickUp AI interpretuje Twoje polecenia głosowe i może utworzyć dla Ciebie wydarzenie w kalendarzu, wpisując tytuł, datę, godzinę, uczestników i inne szczegóły — wszystko bez użycia rąk.

za pośrednictwem Calendly

Calendly to narzędzie do planowania, które pomaga zarządzać dostępnością i zmniejszyć bałagan w kalendarzu. Aby zapewnić większą kontrolę nad tym, kto rezerwuje czas z Tobą, Calendly oferuje ukryte typy wydarzeń, które pomagają tworzyć linki dostępne tylko dla zaproszonych osób, aby zachować prywatność niektórych spotkań indywidualnych i grupowych.

Podczas koordynowania spotkań z kilkoma osobami ankiety Calendly ułatwiają znalezienie terminu, który pasuje wszystkim — zaproszeni głosują na preferowane terminy, a Ty wybierasz ostateczny termin na podstawie dostępności grupy.

Najlepsze funkcje Calendly

Dostosuj powiadomienia, ustawiając przypomnienia, wybierając czas realizacji i wybierając metody dostarczania, takie jak e-mail lub powiadomienia na pulpicie.

Zintegruj proces płatności, aby pobierać opłaty od klientów podczas przepływu planowania spotkań.

Koordynuj spotkania zespołu, gromadząc informacje o dostępności członków, umożliwiając zaproszonym osobom rezerwację terminu, który pasuje wszystkim.

Rób notatki i podsumowuj spotkania dzięki aplikacji Calendly Notetaker.

Ograniczenia Calendly

Czasami ustawienia kalendarza mogą ulec zmianie bez Twojego udziału, co ma wynikiem zamieszanie.

Różne rodzaje zasad związanych z planowaniem mogą być nieco mylące.

Ceny Calendly

Free

Standard: 12 USD/licencja/miesiąc

Teams: 20 USD/licencja/miesiąc

Enterprise: od 15 000 USD rocznie

Oceny i recenzje Calendly

G2: 4,7/5 (ponad 2200 recenzji)

Capterra: 4,7/5 (ponad 3900 recenzji)

Co użytkownicy mówią o Calendly w prawdziwym życiu?

Oto recenzja G2:

Bardzo podoba mi się możliwość połączenia kilku kalendarzy (Google, Outlook itp.) i automatycznego osadzania linków Zoom. Dzięki temu wszystko jest zsynchronizowane i nie ma konfliktów.

Bardzo podoba mi się możliwość połączenia kilku kalendarzy (Google, Outlook itp.) i automatycznego osadzania linków Zoom. Dzięki temu wszystko jest zsynchronizowane i nie ma konfliktów.

📮ClickUp Insight: 37% pracowników wysyła notatki lub protokoły ze spotkań, aby śledzić elementy, ale 36% nadal polega na innych, fragmentarycznych metodach. Bez ujednoliconego systemu rejestrowania decyzji kluczowe informacje mogą zostać zagubione w czatach, e-mailach lub arkuszach kalkulacyjnych. Dzięki ClickUp możesz natychmiast przekształcić rozmowy w zadania do wykonania we wszystkich swoich zadaniach, czatach i dokumentach, zapewniając, że nic nie zostanie pominięte.

3. Kalendarz Google (najlepszy do łatwego planowania w ekosystemie Google)

za pośrednictwem Kalendarza Google

Kalendarz Google to narzędzie do planowania wbudowane w Google Workspace, służące do zarządzania spotkaniami dla wielu osób.

Dzięki nim możesz skorzystać z funkcji Focus Time (dostępnej dla kwalifikujących się kont służbowych lub szkolnych), aby wygospodarować w ciągu dnia czas wolny od rozpraszających czynników, wyciszając powiadomienia i oznaczając się jako niedostępny. Funkcja Event Color Coding pozwala wybrać kolory dla spotkań służbowych, planów osobistych i kalendarzy współdzielonych.

Ponieważ ta aplikacja kalendarzowa jest płynnie zintegrowana z Google Meet, każde zaplanowane spotkanie automatycznie otrzymuje link do wideo. Ponadto asystent AI Gemini od Google może teraz sugerować idealne terminy spotkań na podstawie informacji z kalendarza i e-mail.

Najlepsze funkcje Kalendarza Google

Skonfiguruj automatyczne odpowiedzi „Nie ma mnie w biurze”, aby automatycznie odrzucać zaproszenia na spotkania podczas Twojej nieobecności.

Udostępniaj całe kalendarze członkom zespołu z określonymi uprawnieniami do widoku lub edycji.

Twórz publiczne strony rezerwacyjne, które można udostępniać, aby planować terminy spotkań.

Śledź godziny spotkań za pomocą funkcji „Time Insights”, aby sprawdzić, ile czasu w Twoim harmonogramie zajmują spotkania.

Zarządzaj swoimi zadaniami i przypomnieniami bezpośrednio w kalendarzu, aby usprawnić zarządzanie zadaniami.

Limitacje Kalendarza Google

Niektórzy twierdzą, że zarządzanie zadaniami w Kalendarzu Google nie posiada zaawansowanych funkcji, takich jak zależności między powtarzającymi się zadaniami lub ustalanie priory

Zaawansowane funkcje, takie jak pobieranie opłat i automatyczne przypomnienia, wymagają płatnej subskrypcji Google Workspace.

Ceny Kalendarza Google

Free do użytku osobistego z kontem Google.

Część płatnych planów Google obszar roboczy

Oceny i recenzje Kalendarza Google

G2: Za mało recenzji

Capterra: 4,8/5 (ponad 3700 recenzji)

Co użytkownicy mówią o Kalendarzu Google?

Oto recenzja Capterra:

Największą zaletą Kalendarza Google jest integracja. Łatwość obsługi, kompatybilność i ciągłe aktualizacje sprawiają, że korzystanie z tego programu to czysta przyjemność.

Największą zaletą Kalendarza Google jest integracja. Łatwość obsługi, kompatybilność i ciągłe aktualizacje sprawiają, że korzystanie z tego programu to czysta przyjemność.

4. Doodle (najlepsze rozwiązanie do znajdowania wspólnych terminów spotkań za pomocą ankiet)

za pośrednictwem Doodle

Doodle upraszcza planowanie spotkań grupowych, umożliwiając użytkownikom proponowanie terminów spotkań i przeprowadzanie ankiet wśród uczestników (zaproszeni nie muszą się logować). Po wybraniu terminu Doodle blokuje go automatycznym potwierdzeniem.

Możesz również dodać bufor czasowy między spotkaniami, aby zapobiec wypaleniu zawodowemu, oraz automatycznie dostosować strefy czasowe, zanim uczestnicy przystąpią do głosowania. Dla administratorów lub asystentów wykonawczych opcja rezerwacji w imieniu innych osób sprawia, że planowanie spotkań dla innych jest równie płynne.

Możesz zintegrować je z szerokim zakresem kalendarzy (Google, Outlook, O365) i narzędziami do wideo-konferencji (Zoom, Microsoft Teams).

Najlepsze funkcje Doodle

Śledź planowanie za pomocą pulpitu nawigacyjnego, który centralizuje nadchodzące spotkania, odpowiedzi na ankiety i oczekujące zaproszenia.

Twórz ankiety grupowe, aby znaleźć optymalny czas spotkania dla wielu uczestników.

Dodaj niestandardowe pytania do rezerwacji, aby przed spotkaniem zebrać ważne informacje o kliencie.

Uprość planowanie dzięki markowej stronie rezerwacyjnej, która pozwala użytkownikom sprawdzić dostępne terminy i natychmiast dokonać rezerwacji.

Ograniczenia Doodle

Wersja bezpłatna ma bardzo ograniczony limit; podstawowe funkcje, takie jak wysyłanie przypomnień lub ustawianie terminów ankiet, wymagają wykupienia płatnego planu.

Interfejs może być uciążliwy przy ustawianiu wielu wydarzeń lub spotkań 1:1.

Niektórzy użytkownicy dokonują raportowania, że powiadomienia nie wyświetlają się niezawodnie po zakończonych ankietach lub sondażach.

Ceny Doodle

Free

Zalety: 14,95 USD/użytkownik/miesiąc

Zespół: 19,95 USD/użytkownik/miesiąc, płatne rocznie

Enterprise: Niestandardowe ceny

Oceny i recenzje Doodle

G2: 4,4/5 (ponad 2000 recenzji)

Capterra: 4,6/5 (ponad 1800 recenzji)

Co użytkownicy mówią o Doodle w prawdziwym życiu?

Oto recenzja G2:

Doodle znacznie ułatwiło „ankietowanie” dotyczące najlepszych terminów spotkań. Pozwoliło nam to zaoszczędzić mnóstwo czasu i stresu związanego z poszukiwaniem najlepszych terminów spotkań dla większych grup osób o zróżnicowanych kalendarzach.

Doodle znacznie ułatwiło „ankietowanie” dotyczące najlepszych terminów spotkań. Pozwoliło nam to zaoszczędzić mnóstwo czasu i stresu związanego z poszukiwaniem najlepszych terminów spotkań dla większych grup osób o zróżnicowanych kalendarzach.

5. Kalendarz Microsoft Outlook (najlepszy do planowania spotkań w różnych strefach czasowych w ekosystemach Microsoft)

za pośrednictwem Microsoft

Kalendarz Microsoft Outlook upraszcza koordynację pracy zespołu, umożliwiając widok wielu stref czasowych obok siebie. Jest to szczególnie przydatne podczas planowania spotkań w różnych regionach.

Integruje się natywnie z ekosystemem Microsoft 365, w tym z kalendarzami Outlook i Microsoft Teams do wirtualnych spotkań. Możesz dodawać załączniki bezpośrednio z OneDrive i uruchamiać spotkania Teams bez opuszczania widoku kalendarza.

Outlook wykorzystuje również inteligentne filtrowanie w celu ograniczenia liczby powiadomień, co ułatwia dostrzeżenie zaproszeń priorytetowych bez zbędnego szumu.

Najlepsze funkcje kalendarza Microsoft Outlook

Widok wielu kalendarzy jednocześnie, nakładając je na siebie, aby łatwo dostrzec konflikty w planowaniu.

Znajdź najlepszy termin spotkania, analizując dostępność wszystkich osób za pomocą „Asystenta planowania”.

Zmień rozmowę e-mailową w wydarzenie w kalendarzu, korzystając z funkcji „Odpowiedz spotkaniem”.

Udostępniaj e-mail i załączniki z programu Outlook bezpośrednio na czacie lub kanale Teams, aby zaplanować dalsze działania

Limity kalendarza Microsoft Outlook

Niektórzy użytkownicy twierdzą, że wyszukiwanie może się opóźniać, gdy skrzynki odbiorcze są wypełnione automatycznymi wiadomościami e-mail, co spowalnia szybkie wyszukiwanie

Najskuteczniejsze jest to rozwiązanie w płatnym środowisku Microsoft 365; bezpłatna, samodzielna wersja ma limit możliwości

Ceny kalendarza Microsoft Outlook

Bezpłatne konto do użytku osobistego (zintegrowane z programem Microsoft Outlook)

Część płatnych planów dla Microsoft 365

Oceny i recenzje kalendarza Microsoft Outlook

G2: 4,5/5 (ponad 3200 recenzji)

Capterra: 4,5/5 (ponad 2100 recenzji)

6. Acuity Scheduling (najlepsze rozwiązanie dla firm usługowych o złożonych potrzebach w zakresie rezerwacji)

za pośrednictwem Acuity Scheduling

Acuity Scheduling, obecnie część Squarespace, oferuje solidną platformę zaprojektowaną w celu uproszczenia sposobu, w jaki firmy zarządzają terminami spotkań i komunikują się z klientami.

Dzięki nim Twoi klienci mogą mieć widok dostępności w czasie rzeczywistym i rezerwować sesje bezpośrednio przez konfigurowalny portal internetowy. Oprócz dostępności według rodzaju spotkania, możesz kontrolować, z jakim wyprzedzeniem klienci mogą rezerwować terminy lub jak późno mogą je anulować/przesunąć.

Platforma oferuje również wsparcie dla automatycznych przypomnień e-mail i SMS-owych, formularzy rejestracyjnych klientów oraz zintegrowanej obsługi płatności za pośrednictwem Stripe, Square lub PayPal, zapewniając płynne działanie.

Najlepsze funkcje Acuity Scheduling

Synchronizuj dostępność w wielu kalendarzach (Google, Outlook, iCloud, Exchange, Office 365), aby uniknąć podwójnych rezerwacji

Oferuj nieograniczone usługi i terminy spotkań za pośrednictwem dostosowywalnej, spersonalizowanej strony rezerwacyjnej

Twórz niestandardowe formularze rejestracyjne, aby zebrać niezbędne informacje o kliencie przed spotkaniem

Zarządzaj wieloma członkami zespołu i lokalizacjami, z których każda ma inną dostępność i strefę czasową

Ograniczenia Acuity Scheduling

Nie oferuje bezpłatnego planu, ale zapewnia 7-dniową wersję próbną

Niektórzy użytkownicy składają wzmianki, że interfejs użytkownika, choć wyposażony w funkcje, może czasami wydawać się mniej intuicyjny lub nieco przestarzały w porównaniu z konkurentami Acuity Scheduling

Ceny Acuity Scheduling

Bezpłatna wersja próbna

Pakiet startowy: 20 USD/miesiąc

Standard: 34 USD/miesiąc

Premium: 61 USD/miesiąc

Enterprise: Niestandardowe ceny

Oceny i recenzje Acuity Scheduling

G2: 4,7/5 (ponad 400 recenzji)

Capterra: 4,8/5 (ponad 5700 recenzji)

💡Wskazówka dla profesjonalistów: Skonfiguruj agenty AI w ClickUp, aby automatycznie tworzyć, aktualizować lub wysyłać przypomnienia o wydarzeniach w kalendarzu i zadaniach na podstawie wyzwalaczy (takich jak terminy, nowe zadania lub zmiany w harmonogramie). Zmniejsza to nakład pracy ręcznej. Agenci mogą również odpowiadać na pytania związane z planowaniem w kanałach czatu (np. „Jakie spotkania mam dzisiaj?”), publikować aktualizacje, a nawet podejmować działania — takie jak zmiana terminu wydarzeń lub powiadamianie członków zespołu — zgodnie z Twoimi instrukcjami.

7. HubSpot spotkania (najlepsze rozwiązanie do integracji planowania spotkań z cyklem pracy CRM)

za pośrednictwem HubSpot

HubSpot Meetings pozwala zespołom sprzedaży generować linki do spotkań dla różnych scenariuszy, takich jak spotkania indywidualne, sesje grupowe lub wydarzenia typu round robin.

Wbudowany w to narzędzie do spotkań online widżet osobistego kalendarza pozwala umieścić formularz rezerwacji bezpośrednio na Twojej stronie internetowej, umożliwiając klientom planowanie spotkań bez konieczności opuszczania strony.

Dodatkowo automatyczne wyniki spotkań zapewniają łatwą realizację działań następczych poprzez rejestrowanie wyników spotkań i wyzwalacze cykli pracy, co ogranicza ręczne wprowadzanie danych i zapewnia spójność działań zespołów sprzedaży i wsparcia.

Najlepsze funkcje HubSpot Spotkań

Wybierz niestandardowe strony planowania spotkań, wprowadzając konkretne odstępy czasowe, czasy buforowe i różne długości spotkań

Automatycznie dostosowują się do różnic stref czasowych, wyświetlając dostępne terminy spotkań w lokalnej strefie czasowej kontaktu

Zautomatyzuj proces sprzedaży, rejestrując spotkania w HubSpot CRM, jako wyzwalacze zadań następczych i aktualizując etapy transakcji bez konieczności ręcznego wprowadzania danych

Limitacje HubSpot Spotkań

Ta aplikacja do planowania spotkań oferuje mniej opcji niestandardowego projektowania strony rezerwacji i nie ma rozszerzonych opcji niestandardowego dostosowywania

Narzędzie to jest częścią dużego, złożonego ekosystemu CRM, który może być przytłaczający dla użytkowników potrzebujących jedynie prostego narzędzia do planowania spotkań

Ceny spotkań HubSpot

Free Plan

Sales Hub Starter: 20 USD miesięcznie za użytkownika

Sales Hub Professional: 100 USD miesięcznie za użytkownika

*sales Hub Enterprise: 150 USD za użytkownika miesięcznie

🔖 Notatka: HubSpot Spotkania jest częścią HubSpot Sales Hub, a jego ceny są powiązane z tym produktem.

Oceny i recenzje HubSpot Spotkania

G2: 4,4/5 (ponad 12 200 recenzji)

Capterra: 4,5/5 (ponad 400 recenzji)

8. Bookafy (najlepsze rozwiązanie do automatyzacji rezerwacji, płatności i przypomnień)

za pośrednictwem Bookafy

Bookafy sprawia, że planowanie jest łatwe i wydajne, niezależnie od tego, czy zarządzasz małym zespołem, czy dużą firmą.

Dzięki routingowi opartemu na umiejętnościach i systemowi round-robin, spotkania są przypisywane do odpowiednich członków zespołu w oparciu o ich doświadczenie lub równomiernie rozdzielane, aby zachować równowagę obciążenia pracą.

Możesz również ustawić limity spotkań, aby nikt nie był przeciążony lub przytłoczony. Dodatkowo możesz ustawić czas realizacji przed spotkaniami biznesowymi, dając zespołowi wystarczająco dużo czasu na przygotowanie się i unikając pośpiechu w ostatniej chwili.

Najlepsze funkcje Bookafy

Zaplanuj do dwóch automatycznych przypomnień przed spotkaniem i poproś o recenzje po sesji, aby zwiększyć zaangażowanie klienta

Zintegruj Bookafy ze swoimi systemami za pomocą interfejsów API i webhooków, aby zautomatyzować automatyzację cyklu pracy

Synchronizacja dwukierunkowa z kalendarzami Google, Outlook, Exchange i iCloud

Umieść widżet rezerwacji bezpośrednio na dowolnej stronie internetowej jako ramkę iframe lub wyskakujące okienko

Dodaj niestandardowe elementy brandingowe, takie jak logo, kolory, szablony wiadomości e-mail i domenę (niestandardowy adres URL), aby nadać serwisowi osobisty charakter

Limity Bookafy

W przeciwieństwie do aplikacji kalendarzowych opartych na AI , które pozwalają zaoszczędzić czas, Bookafy nie optymalizuje planowania automatycznie na podstawie nawyków użytkownika lub obciążenia pracą. Oznacza to, że musisz polegać wyłącznie na ręcznym zatwierdzaniu wyboru przedziałów czasowych

Ceny Bookafy

*free Plan

Plan Pro: 9 USD za użytkownika miesięcznie

Plan Pro+: 13 USD za użytkownika miesięcznie

Oceny i recenzje Bookafy

G2: Za mało recenzji

Capterra: 4,7/5 (ponad 130 recenzji)

Co użytkownicy mówią o Bookafy w prawdziwym życiu?

Oto recenzja Capterra:

Korzystam z Bookafy od roku i jestem bardzo zadowolony. Bookafy jest przystępne cenowo, łatwe w użyciu i stale ulepsza swoje oprogramowanie.

Korzystam z Bookafy od roku i jestem bardzo zadowolony. Bookafy jest niedrogie, łatwe w użyciu i stale ulepsza swoje oprogramowanie.

9. Setmore (najlepsze rozwiązanie umożliwiające klientom rezerwację terminów online)

za pośrednictwem Setmore

Setmore daje Ci kontrolę nad swoją dostępnością dzięki opcjom rezerwacji publicznych i prywatnych — pozwól wszystkim rezerwować terminy swobodnie lub zatwierdzaj spotkania ręcznie.

W przypadku zespołów logowanie pracowników z dostępem opartym na roli zapewnia, że każdy zarządza własnym harmonogramem bez ingerowania w ustawienia obowiązujące w całej firmie.

Ponadto możesz umożliwić klientom planowanie wydarzeń bezpośrednio z Instagram, Facebooka lub swojej strony internetowej, dzięki czemu będą mogli bez komplikacji zarezerwować termin. A dzięki Shoutout Pages, które automatycznie wyświetlają opinie klientów, nowi klienci otrzymują natychmiastowy dowód społeczny tuż przed procesem rezerwacji.

Najlepsze funkcje Setmore

Spersonalizuj przypomnienia SMS, dodając nazwiska klientów, szczegóły spotkań i niestandardowe wiadomości, aby rezerwacje przebiegały zgodnie z planem

Zarządzaj harmonogramami pracowników i cyfrową listą klientów (rolodex) z jednego pulpitu nawigacyjnego

Analizuj ruch związany z rezerwacjami, łącząc połączony Google Analytics ze swoją stroną planowania i korzystając z śledzenia zachowań odwiedzających

Po dokonaniu rezerwacji poprowadź klientów za pomocą adresu URL oddzwaniania, kierując ich na stronę z podziękowaniem, formularz opinii lub dowolny niestandardowy link w celu dalszego zaangażowania

Akceptuj płatności online za usługi

Ograniczenia Setmore

To narzędzie do rezerwacji spotkań nie pozwala na ustawienie konkretnych usług w określone dni lub godziny

Niektórzy użytkownicy twierdzą, że nie ma możliwości otrzymania częściowej płatności z góry

Ceny Setmore

Free

Pro: 12 USD/użytkownik/miesiąc

Oceny i recenzje Setmore

G2 : 4,5/5 (ponad 260 recenzji)

Capterra: 4,6/5 (ponad 900 recenzji)

Co użytkownicy mówią o Setmore w prawdziwym życiu?

Oto recenzja G2:

Setmore to doskonała platforma do planowania spotkań, której używamy do rezerwacji wizyt u psychologa. Jest intuicyjna, łatwa w użyciu, bezpłatna i oferuje doskonałe wsparcie techniczne – szybkie i skuteczne.

Setmore to doskonała platforma do planowania spotkań, której używamy do rezerwacji wizyt u psychologa. Jest intuicyjna, łatwa w użyciu, bezpłatna i oferuje doskonałe wsparcie techniczne – szybkie i skuteczne.

10. Zoho Bookings (najlepsze rozwiązanie do bezpiecznych wideo spotkań z wbudowaną funkcją planowania spotkań)

za pośrednictwem Zoho Bookings

Dzięki portalowi samoobsługowemu Zoho Bookings klienci mogą samodzielnie rezerwować, zmieniać terminy lub odwoływać spotkania.

W przypadku firm oferujących wiele usług lub działających w różnych lokalizacjach można ustawić oddzielne strony rezerwacji dla każdego członka, usługi lub lokalizacji, aby zapewnić uporządkowane planowanie.

Platforma umożliwia również rezerwację zasobów, centralizując zarządzanie salami i sprzętem, aby zapobiec podwójnym rezerwacjom. W tle niestandardowe cykle pracy i automatyzacja zajmują się przypomnieniami, aktualizacjami CRM i fakturowaniem, zmniejszając potrzebę ręcznego śledzenia.

Najlepsze funkcje Zoho Bookings

Ustal konkretną dostępność dla różnych rodzajów spotkań, w tym specjalne godziny lub blokowanie niedostępności

Dostosuj strony rezerwacji dzięki white label i korzystaj z niestandardowej domeny

Zintegruj się płynnie z pakietem Zoho One, w tym Zoho CRM i Zoho Spotkania

Pozwól wielu klientom zarezerwować tę samą sesję, za pomocą ustawienia całkowitej liczby dostępnych miejsc

Zbieraj kluczowe informacje od klientów w momencie rezerwacji dzięki polom niestandardowym, aby przed spotkaniem mieć wszystkie potrzebne informacje

Limit Zoho Bookings

Interfejs Zoho może wydawać się nieuporządkowany i mniej intuicyjny niż interfejsy konkurencji

Ceny Zoho Bookings

free Plan*

Plan podstawowy: 6 USD za użytkownika miesięcznie

*plan premium: 9 USD za użytkownika miesięcznie

Oceny i recenzje Zoho Bookings

G2: Za mało recenzji

Capterra: 4,5/5 (ponad 40 recenzji)

