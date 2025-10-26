10 najlepszych alternatyw dla When2Meet ułatwiających planowanie spotkań w 2025 r

Próbujesz zaplanować spotkanie. Na początku wydaje się to proste. Wystarczy znaleźć termin, który pasuje wszystkim.
Ale wtedy zaczynają się niekończące się dyskusje.
„W poniedziałek rano mam czas!”
Nie mogę w poniedziałek, a może we wtorek?
„Wtorek mi nie pasuje, może czwartek?”
Zanim się zorientujesz, toniesz w pracy, a spotkanie nadal nie jest zaplanowane.
When2Meet jest popularnym narzędziem do szybkiego sprawdzania dostępności, ale ma swoje ograniczenia. Jeśli szukasz popularnych kalendarzy z lepszą integracją, automatycznym planowaniem lub bardziej płynnym działaniem, masz do wyboru wiele opcji.
W tym wpisie na blogu przedstawimy kilka najlepszych alternatyw dla When2Meet, które pomogą Ci planować wydarzenia bez chaosu.
Alternatywy dla When2Meet w skrócie
Przyjrzyjmy się szybkiemu porównaniu najlepszych alternatyw dla When2Meet:
|Narzędzie
|Najważniejsze funkcje
|Najlepsze dla
|Ceny*
|ClickUp
|Planowanie oparte na AI, kalendarz, widok kalendarza, notatnik spotkań, analityka, śledzenie czasu, gotowe szablony
|Start-upy, nowoczesne firmy oparte na umowach i przedsiębiorstwa potrzebujące kompleksowego planowania i zarządzania zadaniami.
|Dostępny Free Plan; niestandardowe ceny dla przedsiębiorstw.
|Calendly
|Automatyczne połączone linki do spotkań, ankiety, przypomnienia, planowanie pracy zespołu, integracja płatności
|Freelancerzy, start-upy i małe i średnie przedsiębiorstwa automatyzujące planowanie spotkań
|Dostępny jest Free Plan; płatne plany zaczynają się od 10 USD/licencja/miesiąc.
|Kalendarz Google
|Integracja spotkania, kodowanie kolorami wydarzeń, Focus Time, Time Insights
|Freelancerzy i małe i średnie firmy w ekosystemie Google
|Free z kontem Google
|Doodle
|Planowanie oparte na ankietach, wsparcie strefy czasowej, niestandardowe strony rezerwacji, przypomnienia
|Freelancerzy, start-upy i małe firmy koordynujące dostępność grupową
|Dostępny jest Free Plan; płatne plany zaczynają się od 14,95 USD/użytkownik/miesiąc.
|kalendarz Microsoft Outlook
|Asystent planowania, widoki wielu stref czasowych, integracja z Teams/OneDrive
|Średnie i duże przedsiębiorstwa korzystające z ekosystemu Microsoft
|Free z kontem Microsoft
|Acuity Scheduling
|Niestandardowe strony rezerwacji, automatyzowane przypomnienia i działania następcze, formularze rejestracyjne, zarządzanie klientami
|Firmy usługowe poszukujące przyjaznej dla klienta aplikacji do rezerwacji
|Dostępny jest Free Plan; płatne plany zaczynają się od 20 USD miesięcznie
|HubSpot spotkania
|Integracja z CRM, formularze rezerwacyjne na stronie internetowej, automatyzacja działań następczych
|Start-upy i przedsiębiorstwa integrujące planowanie z cyklami pracy sprzedaży
|Dostępny jest Free Plan; płatne plany zaczynają się od 20 USD/użytkownik/miesiąc
|Bookafy
|Przekierowywanie oparte na umiejętnościach, prośby o recenzje, API/webhooki, niestandardowe brandowanie
|Małe i średnie firmy potrzebujące automatyzacji rezerwacji i przypomnień
|Dostępny jest Free Plan; płatne plany zaczynają się od 7 USD/użytkownik/miesiąc
|Setmore
|Rezerwacje publiczne/prywatne, rezerwacje klienta za pośrednictwem mediów społecznościowych, przypomnienia SMS
|Freelancerzy i małe firmy oferujące planowanie spotkań
|Dostępny jest Free Plan; płatne plany zaczynają się od 9 USD/użytkownik/miesiąc
|Zoho Bookings
|Portal samoobsługowy, kalendarze dla pracowników, CRM i automatyzacja fakturowania
|Start-upy i średnie przedsiębiorstwa potrzebujące elastycznego planowania spotkań z klientami
|Dostępny jest Free Plan; płatne plany zaczynają się od 6 USD/użytkownik/miesiąc
Czym jest When2Meet?
When2Meet to proste narzędzie do planowania spotkań, które nie wymaga rejestracji i pomaga zespołom znaleźć wspólny termin spotkania. Zamiast niekończących się wiadomości, pozwala wielu użytkownikom zaznaczyć swoją wspólną dostępność na udostępnianej siatce. Ta aplikacja do planowania codziennych zadań jest lekka, łatwa w użyciu i nie wymaga od nikogo tworzenia konta.
Po wprowadzeniu przez każdą osobę informacji o swojej dostępności, to oparte na ankietach narzędzie dynamicznie aktualizuje się, aby zaznaczyć nakładające się okresy wolne od pracy.
Limits of When2Meet
Chociaż When2Meet to proste oprogramowanie przydatne do szybkiego zbierania informacji o dostępności, brakuje mu kilku funkcji, które mogą mieć decydujące znaczenie w zależności od Twoich potrzeb:
- Brak integracji z kalendarzem: Nie można zsynchronizować go z kalendarzami Google, Outlook lub iCloud. Oznacza to, że musisz ręcznie sprawdzać i aktualizować swoją aktualną dostępność
- Brak automatycznych przypomnień: Po wybraniu terminu musisz sam o nim pamiętać. Nie ma żadnych powiadomień ani e-maili związanych z wydarzeniami
- Przestarzały interfejs: Projekt ma funkcję, ale sprawia wrażenie nieco nieporęcznego i przestarzałego, zwłaszcza w porównaniu z nowoczesnymi narzędziami do planowania spotkań
- Brak wsparcia stref czasowych: Jeśli koordynujesz działania w różnych strefach czasowych, musisz ręcznie przeliczać godziny Brak możliwości dostosowania: W When2Meet nie można dodawać własnego brandingu, dostosowywać wyglądu ankiet ani zbierać dodatkowych informacji od uczestników
- Ograniczone funkcje współpracy: When2Meet nie posiada wbudowanego czatu, funkcji udostępniania plików ani systemu komentarzy, więc wszelkie dyskusje dotyczące planowania muszą odbywać się gdzie indziej
Te limity sprawiają, że When2Meet lepiej nadaje się do szybkiego, nieformalnego planowania spotkań niż do bardziej profesjonalnych lub powtarzających się zastosowań.
Najlepsze alternatywy dla When2Meet
Jeśli szukasz narzędzi do planowania, które oferują więcej funkcji, integracji lub płynniejsze działanie niż When2Meet, oto kilka najlepszych alternatyw, które warto sprawdzić:
Jak oceniamy oprogramowanie w ClickUp
Nasz zespół redakcyjny stosuje przejrzysty, oparty na badaniach i niezależny od dostawców proces, dzięki czemu możesz mieć pewność, że nasze rekomendacje są oparte na rzeczywistej wartości produktów.
Oto szczegółowy opis tego , jak oceniamy oprogramowanie w ClickUp.
1. ClickUp (najlepsze kompleksowe narzędzie do zarządzania projektami z kalendarzem i spotkaniami)
ClickUp, aplikacja do wszystkiego, łączy w sobie funkcje planowania, zarządzania zespołami i czasem, co czyni ją potężną alternatywą dla When2Meet.
Na przykład ClickUp Kalendarz to w pełni funkcjonalne centrum planowania stworzone z myślą o współpracy. Jedną z jego najbardziej wyjątkowych zalet jest możliwość tworzenia, edytowania i zarządzania wydarzeniami bezpośrednio w obszarze roboczym ClickUp.
Użyj tego narzędzia, aby skonfigurować godziny pracy, zablokować czas w celu zwiększenia wydajności lub ustawić wiele kalendarzy dla różnych zespołów lub role. Ten wideo pokazuje, jak to zrobić!
Możesz również zapraszać gości (nawet jeśli nie są oni częścią Twojego obszaru roboczego) i ustawiać niestandardowe reguły cykliczności.
Kalendarz ClickUp łączy Twój harmonogram z rzeczywistą pracą. To oprogramowanie do planowania zadań umożliwia załączanie dokumentów, zadań, podzadań, a nawet notatek bezpośrednio do wydarzeń.
💡 Wskazówka dla profesjonalistów: Użyj funkcji Calendar Glance, aby uzyskać widok nadchodzących wydarzeń z dowolnego miejsca w obszarze roboczym!
Jeśli chcesz dołączyć do zaplanowanego spotkania, możesz to zrobić bezpośrednio z poziomu ClickUp — bez konieczności przełączania się między aplikacjami lub zakładkami.
Jeśli kalendarz ClickUp pomaga Ci planować w bardziej przemyślany sposób, to ClickUp Meetings idzie o krok dalej, przekształcając Twoje spotkania w konkretne działania.
To oprogramowanie do zarządzania spotkaniami automatycznie generuje agendy spotkań, śledzi punkty dyskusji, przypisuje zadania do wykonania w czasie rzeczywistym i łączy wszystko bezpośrednio z zadaniami lub dokumentami.
Ponadto, jeśli przegapiłeś spotkanie, możesz zadać ClickUp Brain pytania typu „Co zdecydowaliśmy w sprawie harmonogramu uruchomienia?” i uzyskać natychmiastową odpowiedź bez konieczności przeszukiwania całego dokumentu.
Podczas gdy ClickUp Kalendarz i spotkania pomagają uporządkować harmonogram, ClickUp Widok działa jako w pełni interaktywne rozwiązanie do zarządzania zadaniami.
Oferuje konfigurowalne ramy czasowe, w tym widok dzienny, czterodniowy, tygodniowy i miesięczny, i jest idealny do uzyskania ogólnego przeglądu nadchodzących terminów, zmian osi czasu i ustalania priorytetów zadań do zrobienia (bez konieczności opuszczania obszaru roboczego).
💡 Porada dla profesjonalistów: Jedną z najlepszych wskazówek dotyczących wydajności jest korzystanie z funkcji przeciągania i upuszczania w widoku kalendarza ClickUp, która pozwala bez wysiłku zmieniać harmonogram zadań. Aby jeszcze bardziej się skupić, skorzystaj z opcji filtrowania, aby zawęzić zadania według statusu, priorytetu lub osoby przypisanej.
Jeśli już usprawniłeś organizację spotkań i planowanie, skorzystaj z szablonu harmonogramu pracy pracowników ClickUp, aby uzyskać przejrzysty i uporządkowany sposób przydzielania zmian, śledzenia dostępności i zapobiegania konfliktom.
Pozwala organizować pracę i dopasowywać zadania do dostępności każdego członka zespołu, pomagając uniknąć wypalenia zawodowego i poprawić komunikację w zespole.
Dodatkowo możesz nawet dodać pola niestandardowe, takie jak stawki godzinowe, role i kierownicy zmian, aby mieć pełną kontrolę nad planowaniem siły roboczej. Jeśli chodzi o widok harmonogramu, to Ty decydujesz — przełączaj się między harmonogramem tygodniowym, obciążeniem pracowników lub tablicą statusów, aby uzyskać dokładne informacje, których potrzebujesz.
⌛ Oszczędność czasu: Wypróbuj szablon kalendarza ClickUp, aby zachować porządek, konsolidując zadania, wydarzenia i terminy w jednym miejscu.
Najlepsze funkcje ClickUp
- Skorzystaj z ClickUp AI Notetaker, aby automatycznie dołączać do spotkań, transkrybować rozmowy, podsumowywać decyzje i zaznaczać działania następcze
- Twórz niestandardowe formularze planowania za pomocą ClickUp Forms, aby zebrać informacje o dostępności lub preferowanych terminach spotkań, automatycznie przekształcając odpowiedzi w zadania do realizacji
- Śledź rzeczywisty czas poświęcony na zadania za pomocą ClickUp Śledzenie Czasu lub integracji takich jak Toggl i Harvest, które pomogą Ci ocenić, w jakim stopniu praca jest zgodna z zaplanowanymi planami
- Zautomatyzuj powtarzające się zadania administracyjne, takie jak przypomnienia, przydzielanie zadań lub działania następcze związane z przełożonymi lub zmienionymi spotkaniami, dzięki ClickUp Automatyzacji
- Stwórz scentralizowany widok wszystkich nadchodzących spotkań, dostępności zespołu i konfliktów w harmonogramie za pomocą pulpitów ClickUp
- Współpracuj nad agendami spotkań lub notatkami bezpośrednio na tej samej platformie, korzystając z ClickUp Dokuments
- Zintegruj swoje kalendarze Google i Outlook z ClickUp Calendar, aby uzyskać kompleksowy widok wszystkich zadań, spotkań i zobowiązań
Limitations ClickUp
- Chociaż jest to najlepsza aplikacja do planowania spotkań, liczba kluczowych funkcji może być przytłaczająca dla początkujących użytkowników
Ceny ClickUp
Oceny i recenzje ClickUp
- G2: 4,7/5 (ponad 10 500 recenzji)
- Capterra: 4,6/5 (ponad 4500 recenzji)
Co użytkownicy mówią o ClickUp w prawdziwym życiu?
Oto recenzja G2:
Od momentu przejścia na ClickUp wszystko znajduje się w jednym miejscu: zadania, harmonogramy, dokumenty, pulpity nawigacyjne, komentarze, a nawet notatki ze spotkań. Jest niezwykle konfigurowalny, ale wystarczająco intuicyjny, aby każdy mógł szybko się z nim zapoznać. Funkcje takie jak automatyzacja, asystent pisania AI i odnowiony kalendarz naprawdę oszczędzają czas. A co najlepsze? Skaluje się wraz z nami — niezależnie od tego, czy uruchamiamy nową kampanię, czy zarządzamy długoterminowymi operacjami. ClickUp nie tylko pomaga nam zachować porządek — pomaga nam pracować mądrzej. Koniec z zmęczeniem narzędziami. Koniec z powielaniem pracy. Tylko przejrzystość, spójność i realizacja.
Od momentu przejścia na ClickUp wszystko znajduje się w jednym miejscu: zadania, harmonogramy, dokumenty, pulpity nawigacyjne, komentarze, a nawet notatki ze spotkań. Jest niezwykle konfigurowalny, ale wystarczająco intuicyjny, aby każdy mógł szybko się z nim zapoznać. Funkcje takie jak automatyzacja, asystent pisania AI i odnowiony kalendarz naprawdę oszczędzają czas. A co najlepsze? Skaluje się wraz z nami — niezależnie od tego, czy uruchamiamy nową kampanię, czy zarządzamy długoterminowymi operacjami. ClickUp nie tylko pomaga nam zachować porządek — pomaga nam pracować mądrzej. Koniec z zmęczeniem narzędziami. Koniec z powielaniem pracy. Tylko przejrzystość, spójność i realizacja.
🌟Bonus: Funkcja Talk to Text w ClickUp (za pośrednictwem Brain MAX) ułatwia tworzenie nowych wydarzeń w kalendarzu za pomocą głosu zamiast pisania.
- Wystarczy nacisnąć i przytrzymać klawisz skrótu Talk to Text (np. fn lub klucz niestandardowy), wypowiedzieć szczegóły wydarzenia (na przykład „Zaplanuj spotkanie z zespołem marketingowym w następny Monday o godz. 10:00”) i zwolnić klawisz.
- Twoja wypowiedź jest natychmiast przekształcana na tekst za pomocą AI i wklejana do pola data powstania wydarzenia lub paska podpowiedzi Brain Assistant.
- ClickUp AI interpretuje Twoje polecenia głosowe i może utworzyć dla Ciebie wydarzenie w kalendarzu, wpisując tytuł, datę, godzinę, uczestników i inne szczegóły — wszystko bez użycia rąk.
2. Calendly (najlepsze rozwiązanie do automatyzacji planowania spotkań za pomocą linków, które można udostępniać)
Calendly to narzędzie do planowania, które pomaga zarządzać dostępnością i zmniejszyć bałagan w kalendarzu. Aby zapewnić większą kontrolę nad tym, kto rezerwuje czas z Tobą, Calendly oferuje ukryte typy wydarzeń, które pomagają tworzyć linki dostępne tylko dla zaproszonych osób, aby zachować prywatność niektórych spotkań indywidualnych i grupowych.
Podczas koordynowania spotkań z kilkoma osobami ankiety Calendly ułatwiają znalezienie terminu, który pasuje wszystkim — zaproszeni głosują na preferowane terminy, a Ty wybierasz ostateczny termin na podstawie dostępności grupy.
Najlepsze funkcje Calendly
- Dostosuj powiadomienia, ustawiając przypomnienia, wybierając czas realizacji i wybierając metody dostarczania, takie jak e-mail lub powiadomienia na pulpicie.
- Zintegruj proces płatności, aby pobierać opłaty od klientów podczas przepływu planowania spotkań.
- Koordynuj spotkania zespołu, gromadząc informacje o dostępności członków, umożliwiając zaproszonym osobom rezerwację terminu, który pasuje wszystkim.
- Rób notatki i podsumowuj spotkania dzięki aplikacji Calendly Notetaker.
Ograniczenia Calendly
- Czasami ustawienia kalendarza mogą ulec zmianie bez Twojego udziału, co ma wynikiem zamieszanie.
- Różne rodzaje zasad związanych z planowaniem mogą być nieco mylące.
Ceny Calendly
- Free
- Standard: 12 USD/licencja/miesiąc
- Teams: 20 USD/licencja/miesiąc
- Enterprise: od 15 000 USD rocznie
Oceny i recenzje Calendly
- G2: 4,7/5 (ponad 2200 recenzji)
- Capterra: 4,7/5 (ponad 3900 recenzji)
Co użytkownicy mówią o Calendly w prawdziwym życiu?
Oto recenzja G2:
Bardzo podoba mi się możliwość połączenia kilku kalendarzy (Google, Outlook itp.) i automatycznego osadzania linków Zoom. Dzięki temu wszystko jest zsynchronizowane i nie ma konfliktów.
Bardzo podoba mi się możliwość połączenia kilku kalendarzy (Google, Outlook itp.) i automatycznego osadzania linków Zoom. Dzięki temu wszystko jest zsynchronizowane i nie ma konfliktów.
📮ClickUp Insight: 37% pracowników wysyła notatki lub protokoły ze spotkań, aby śledzić elementy, ale 36% nadal polega na innych, fragmentarycznych metodach.
Bez ujednoliconego systemu rejestrowania decyzji kluczowe informacje mogą zostać zagubione w czatach, e-mailach lub arkuszach kalkulacyjnych. Dzięki ClickUp możesz natychmiast przekształcić rozmowy w zadania do wykonania we wszystkich swoich zadaniach, czatach i dokumentach, zapewniając, że nic nie zostanie pominięte.
3. Kalendarz Google (najlepszy do łatwego planowania w ekosystemie Google)
Kalendarz Google to narzędzie do planowania wbudowane w Google Workspace, służące do zarządzania spotkaniami dla wielu osób.
Dzięki nim możesz skorzystać z funkcji Focus Time (dostępnej dla kwalifikujących się kont służbowych lub szkolnych), aby wygospodarować w ciągu dnia czas wolny od rozpraszających czynników, wyciszając powiadomienia i oznaczając się jako niedostępny. Funkcja Event Color Coding pozwala wybrać kolory dla spotkań służbowych, planów osobistych i kalendarzy współdzielonych.
Ponieważ ta aplikacja kalendarzowa jest płynnie zintegrowana z Google Meet, każde zaplanowane spotkanie automatycznie otrzymuje link do wideo. Ponadto asystent AI Gemini od Google może teraz sugerować idealne terminy spotkań na podstawie informacji z kalendarza i e-mail.
Najlepsze funkcje Kalendarza Google
- Skonfiguruj automatyczne odpowiedzi „Nie ma mnie w biurze”, aby automatycznie odrzucać zaproszenia na spotkania podczas Twojej nieobecności.
- Udostępniaj całe kalendarze członkom zespołu z określonymi uprawnieniami do widoku lub edycji.
- Twórz publiczne strony rezerwacyjne, które można udostępniać, aby planować terminy spotkań.
- Śledź godziny spotkań za pomocą funkcji „Time Insights”, aby sprawdzić, ile czasu w Twoim harmonogramie zajmują spotkania.
- Zarządzaj swoimi zadaniami i przypomnieniami bezpośrednio w kalendarzu, aby usprawnić zarządzanie zadaniami.
Limitacje Kalendarza Google
- Niektórzy twierdzą, że zarządzanie zadaniami w Kalendarzu Google nie posiada zaawansowanych funkcji, takich jak zależności między powtarzającymi się zadaniami lub ustalanie priory
- Zaawansowane funkcje, takie jak pobieranie opłat i automatyczne przypomnienia, wymagają płatnej subskrypcji Google Workspace.
Ceny Kalendarza Google
- Free do użytku osobistego z kontem Google.
- Część płatnych planów Google obszar roboczy
Oceny i recenzje Kalendarza Google
- G2: Za mało recenzji
- Capterra: 4,8/5 (ponad 3700 recenzji)
Co użytkownicy mówią o Kalendarzu Google?
Oto recenzja Capterra:
Największą zaletą Kalendarza Google jest integracja. Łatwość obsługi, kompatybilność i ciągłe aktualizacje sprawiają, że korzystanie z tego programu to czysta przyjemność.
Największą zaletą Kalendarza Google jest integracja. Łatwość obsługi, kompatybilność i ciągłe aktualizacje sprawiają, że korzystanie z tego programu to czysta przyjemność.
4. Doodle (najlepsze rozwiązanie do znajdowania wspólnych terminów spotkań za pomocą ankiet)
Doodle upraszcza planowanie spotkań grupowych, umożliwiając użytkownikom proponowanie terminów spotkań i przeprowadzanie ankiet wśród uczestników (zaproszeni nie muszą się logować). Po wybraniu terminu Doodle blokuje go automatycznym potwierdzeniem.
Możesz również dodać bufor czasowy między spotkaniami, aby zapobiec wypaleniu zawodowemu, oraz automatycznie dostosować strefy czasowe, zanim uczestnicy przystąpią do głosowania. Dla administratorów lub asystentów wykonawczych opcja rezerwacji w imieniu innych osób sprawia, że planowanie spotkań dla innych jest równie płynne.
Możesz zintegrować je z szerokim zakresem kalendarzy (Google, Outlook, O365) i narzędziami do wideo-konferencji (Zoom, Microsoft Teams).
Najlepsze funkcje Doodle
- Śledź planowanie za pomocą pulpitu nawigacyjnego, który centralizuje nadchodzące spotkania, odpowiedzi na ankiety i oczekujące zaproszenia.
- Twórz ankiety grupowe, aby znaleźć optymalny czas spotkania dla wielu uczestników.
- Dodaj niestandardowe pytania do rezerwacji, aby przed spotkaniem zebrać ważne informacje o kliencie.
- Uprość planowanie dzięki markowej stronie rezerwacyjnej, która pozwala użytkownikom sprawdzić dostępne terminy i natychmiast dokonać rezerwacji.
Ograniczenia Doodle
- Wersja bezpłatna ma bardzo ograniczony limit; podstawowe funkcje, takie jak wysyłanie przypomnień lub ustawianie terminów ankiet, wymagają wykupienia płatnego planu.
- Interfejs może być uciążliwy przy ustawianiu wielu wydarzeń lub spotkań 1:1.
- Niektórzy użytkownicy dokonują raportowania, że powiadomienia nie wyświetlają się niezawodnie po zakończonych ankietach lub sondażach.
Ceny Doodle
- Free
- Zalety: 14,95 USD/użytkownik/miesiąc
- Zespół: 19,95 USD/użytkownik/miesiąc, płatne rocznie
- Enterprise: Niestandardowe ceny
Oceny i recenzje Doodle
- G2: 4,4/5 (ponad 2000 recenzji)
- Capterra: 4,6/5 (ponad 1800 recenzji)
Co użytkownicy mówią o Doodle w prawdziwym życiu?
Oto recenzja G2:
Doodle znacznie ułatwiło „ankietowanie” dotyczące najlepszych terminów spotkań. Pozwoliło nam to zaoszczędzić mnóstwo czasu i stresu związanego z poszukiwaniem najlepszych terminów spotkań dla większych grup osób o zróżnicowanych kalendarzach.
Doodle znacznie ułatwiło „ankietowanie” dotyczące najlepszych terminów spotkań. Pozwoliło nam to zaoszczędzić mnóstwo czasu i stresu związanego z poszukiwaniem najlepszych terminów spotkań dla większych grup osób o zróżnicowanych kalendarzach.
5. Kalendarz Microsoft Outlook (najlepszy do planowania spotkań w różnych strefach czasowych w ekosystemach Microsoft)
Kalendarz Microsoft Outlook upraszcza koordynację pracy zespołu, umożliwiając widok wielu stref czasowych obok siebie. Jest to szczególnie przydatne podczas planowania spotkań w różnych regionach.
Integruje się natywnie z ekosystemem Microsoft 365, w tym z kalendarzami Outlook i Microsoft Teams do wirtualnych spotkań. Możesz dodawać załączniki bezpośrednio z OneDrive i uruchamiać spotkania Teams bez opuszczania widoku kalendarza.
Outlook wykorzystuje również inteligentne filtrowanie w celu ograniczenia liczby powiadomień, co ułatwia dostrzeżenie zaproszeń priorytetowych bez zbędnego szumu.
Najlepsze funkcje kalendarza Microsoft Outlook
- Widok wielu kalendarzy jednocześnie, nakładając je na siebie, aby łatwo dostrzec konflikty w planowaniu.
- Znajdź najlepszy termin spotkania, analizując dostępność wszystkich osób za pomocą „Asystenta planowania”.
- Zmień rozmowę e-mailową w wydarzenie w kalendarzu, korzystając z funkcji „Odpowiedz spotkaniem”.
- Udostępniaj e-mail i załączniki z programu Outlook bezpośrednio na czacie lub kanale Teams, aby zaplanować dalsze działania
Limity kalendarza Microsoft Outlook
- Niektórzy użytkownicy twierdzą, że wyszukiwanie może się opóźniać, gdy skrzynki odbiorcze są wypełnione automatycznymi wiadomościami e-mail, co spowalnia szybkie wyszukiwanie
- Najskuteczniejsze jest to rozwiązanie w płatnym środowisku Microsoft 365; bezpłatna, samodzielna wersja ma limit możliwości
Ceny kalendarza Microsoft Outlook
- Bezpłatne konto do użytku osobistego (zintegrowane z programem Microsoft Outlook)
- Część płatnych planów dla Microsoft 365
Oceny i recenzje kalendarza Microsoft Outlook
- G2: 4,5/5 (ponad 3200 recenzji)
- Capterra: 4,5/5 (ponad 2100 recenzji)
6. Acuity Scheduling (najlepsze rozwiązanie dla firm usługowych o złożonych potrzebach w zakresie rezerwacji)
Acuity Scheduling, obecnie część Squarespace, oferuje solidną platformę zaprojektowaną w celu uproszczenia sposobu, w jaki firmy zarządzają terminami spotkań i komunikują się z klientami.
Dzięki nim Twoi klienci mogą mieć widok dostępności w czasie rzeczywistym i rezerwować sesje bezpośrednio przez konfigurowalny portal internetowy. Oprócz dostępności według rodzaju spotkania, możesz kontrolować, z jakim wyprzedzeniem klienci mogą rezerwować terminy lub jak późno mogą je anulować/przesunąć.
Platforma oferuje również wsparcie dla automatycznych przypomnień e-mail i SMS-owych, formularzy rejestracyjnych klientów oraz zintegrowanej obsługi płatności za pośrednictwem Stripe, Square lub PayPal, zapewniając płynne działanie.
Najlepsze funkcje Acuity Scheduling
- Synchronizuj dostępność w wielu kalendarzach (Google, Outlook, iCloud, Exchange, Office 365), aby uniknąć podwójnych rezerwacji
- Oferuj nieograniczone usługi i terminy spotkań za pośrednictwem dostosowywalnej, spersonalizowanej strony rezerwacyjnej
- Twórz niestandardowe formularze rejestracyjne, aby zebrać niezbędne informacje o kliencie przed spotkaniem
- Zarządzaj wieloma członkami zespołu i lokalizacjami, z których każda ma inną dostępność i strefę czasową
Ograniczenia Acuity Scheduling
- Nie oferuje bezpłatnego planu, ale zapewnia 7-dniową wersję próbną
- Niektórzy użytkownicy składają wzmianki, że interfejs użytkownika, choć wyposażony w funkcje, może czasami wydawać się mniej intuicyjny lub nieco przestarzały w porównaniu z konkurentami Acuity Scheduling
Ceny Acuity Scheduling
- Bezpłatna wersja próbna
- Pakiet startowy: 20 USD/miesiąc
- Standard: 34 USD/miesiąc
- Premium: 61 USD/miesiąc
- Enterprise: Niestandardowe ceny
Oceny i recenzje Acuity Scheduling
- G2: 4,7/5 (ponad 400 recenzji)
- Capterra: 4,8/5 (ponad 5700 recenzji)
💡Wskazówka dla profesjonalistów: Skonfiguruj agenty AI w ClickUp, aby automatycznie tworzyć, aktualizować lub wysyłać przypomnienia o wydarzeniach w kalendarzu i zadaniach na podstawie wyzwalaczy (takich jak terminy, nowe zadania lub zmiany w harmonogramie). Zmniejsza to nakład pracy ręcznej.
Agenci mogą również odpowiadać na pytania związane z planowaniem w kanałach czatu (np. „Jakie spotkania mam dzisiaj?”), publikować aktualizacje, a nawet podejmować działania — takie jak zmiana terminu wydarzeń lub powiadamianie członków zespołu — zgodnie z Twoimi instrukcjami.
7. HubSpot spotkania (najlepsze rozwiązanie do integracji planowania spotkań z cyklem pracy CRM)
HubSpot Meetings pozwala zespołom sprzedaży generować linki do spotkań dla różnych scenariuszy, takich jak spotkania indywidualne, sesje grupowe lub wydarzenia typu round robin.
Wbudowany w to narzędzie do spotkań online widżet osobistego kalendarza pozwala umieścić formularz rezerwacji bezpośrednio na Twojej stronie internetowej, umożliwiając klientom planowanie spotkań bez konieczności opuszczania strony.
Dodatkowo automatyczne wyniki spotkań zapewniają łatwą realizację działań następczych poprzez rejestrowanie wyników spotkań i wyzwalacze cykli pracy, co ogranicza ręczne wprowadzanie danych i zapewnia spójność działań zespołów sprzedaży i wsparcia.
Najlepsze funkcje HubSpot Spotkań
- Wybierz niestandardowe strony planowania spotkań, wprowadzając konkretne odstępy czasowe, czasy buforowe i różne długości spotkań
- Automatycznie dostosowują się do różnic stref czasowych, wyświetlając dostępne terminy spotkań w lokalnej strefie czasowej kontaktu
- Zautomatyzuj proces sprzedaży, rejestrując spotkania w HubSpot CRM, jako wyzwalacze zadań następczych i aktualizując etapy transakcji bez konieczności ręcznego wprowadzania danych
Limitacje HubSpot Spotkań
- Ta aplikacja do planowania spotkań oferuje mniej opcji niestandardowego projektowania strony rezerwacji i nie ma rozszerzonych opcji niestandardowego dostosowywania
- Narzędzie to jest częścią dużego, złożonego ekosystemu CRM, który może być przytłaczający dla użytkowników potrzebujących jedynie prostego narzędzia do planowania spotkań
Ceny spotkań HubSpot
- Free Plan
- Sales Hub Starter: 20 USD miesięcznie za użytkownika
- Sales Hub Professional: 100 USD miesięcznie za użytkownika
- *sales Hub Enterprise: 150 USD za użytkownika miesięcznie
🔖 Notatka: HubSpot Spotkania jest częścią HubSpot Sales Hub, a jego ceny są powiązane z tym produktem.
Oceny i recenzje HubSpot Spotkania
- G2: 4,4/5 (ponad 12 200 recenzji)
- Capterra: 4,5/5 (ponad 400 recenzji)
8. Bookafy (najlepsze rozwiązanie do automatyzacji rezerwacji, płatności i przypomnień)
Bookafy sprawia, że planowanie jest łatwe i wydajne, niezależnie od tego, czy zarządzasz małym zespołem, czy dużą firmą.
Dzięki routingowi opartemu na umiejętnościach i systemowi round-robin, spotkania są przypisywane do odpowiednich członków zespołu w oparciu o ich doświadczenie lub równomiernie rozdzielane, aby zachować równowagę obciążenia pracą.
Możesz również ustawić limity spotkań, aby nikt nie był przeciążony lub przytłoczony. Dodatkowo możesz ustawić czas realizacji przed spotkaniami biznesowymi, dając zespołowi wystarczająco dużo czasu na przygotowanie się i unikając pośpiechu w ostatniej chwili.
Najlepsze funkcje Bookafy
- Zaplanuj do dwóch automatycznych przypomnień przed spotkaniem i poproś o recenzje po sesji, aby zwiększyć zaangażowanie klienta
- Zintegruj Bookafy ze swoimi systemami za pomocą interfejsów API i webhooków, aby zautomatyzować automatyzację cyklu pracy
- Synchronizacja dwukierunkowa z kalendarzami Google, Outlook, Exchange i iCloud
- Umieść widżet rezerwacji bezpośrednio na dowolnej stronie internetowej jako ramkę iframe lub wyskakujące okienko
- Dodaj niestandardowe elementy brandingowe, takie jak logo, kolory, szablony wiadomości e-mail i domenę (niestandardowy adres URL), aby nadać serwisowi osobisty charakter
Limity Bookafy
- W przeciwieństwie do aplikacji kalendarzowych opartych na AI, które pozwalają zaoszczędzić czas, Bookafy nie optymalizuje planowania automatycznie na podstawie nawyków użytkownika lub obciążenia pracą. Oznacza to, że musisz polegać wyłącznie na ręcznym zatwierdzaniu wyboru przedziałów czasowych
Ceny Bookafy
- *free Plan
- Plan Pro: 9 USD za użytkownika miesięcznie
- Plan Pro+: 13 USD za użytkownika miesięcznie
Oceny i recenzje Bookafy
- G2: Za mało recenzji
- Capterra: 4,7/5 (ponad 130 recenzji)
Co użytkownicy mówią o Bookafy w prawdziwym życiu?
Oto recenzja Capterra:
Korzystam z Bookafy od roku i jestem bardzo zadowolony. Bookafy jest przystępne cenowo, łatwe w użyciu i stale ulepsza swoje oprogramowanie.
Korzystam z Bookafy od roku i jestem bardzo zadowolony. Bookafy jest niedrogie, łatwe w użyciu i stale ulepsza swoje oprogramowanie.
📚 Przeczytaj również: Najlepsze darmowe oprogramowanie do zarządzania projektami
9. Setmore (najlepsze rozwiązanie umożliwiające klientom rezerwację terminów online)
Setmore daje Ci kontrolę nad swoją dostępnością dzięki opcjom rezerwacji publicznych i prywatnych — pozwól wszystkim rezerwować terminy swobodnie lub zatwierdzaj spotkania ręcznie.
W przypadku zespołów logowanie pracowników z dostępem opartym na roli zapewnia, że każdy zarządza własnym harmonogramem bez ingerowania w ustawienia obowiązujące w całej firmie.
Ponadto możesz umożliwić klientom planowanie wydarzeń bezpośrednio z Instagram, Facebooka lub swojej strony internetowej, dzięki czemu będą mogli bez komplikacji zarezerwować termin. A dzięki Shoutout Pages, które automatycznie wyświetlają opinie klientów, nowi klienci otrzymują natychmiastowy dowód społeczny tuż przed procesem rezerwacji.
Najlepsze funkcje Setmore
- Spersonalizuj przypomnienia SMS, dodając nazwiska klientów, szczegóły spotkań i niestandardowe wiadomości, aby rezerwacje przebiegały zgodnie z planem
- Zarządzaj harmonogramami pracowników i cyfrową listą klientów (rolodex) z jednego pulpitu nawigacyjnego
- Analizuj ruch związany z rezerwacjami, łącząc połączony Google Analytics ze swoją stroną planowania i korzystając z śledzenia zachowań odwiedzających
- Po dokonaniu rezerwacji poprowadź klientów za pomocą adresu URL oddzwaniania, kierując ich na stronę z podziękowaniem, formularz opinii lub dowolny niestandardowy link w celu dalszego zaangażowania
- Akceptuj płatności online za usługi
Ograniczenia Setmore
- To narzędzie do rezerwacji spotkań nie pozwala na ustawienie konkretnych usług w określone dni lub godziny
- Niektórzy użytkownicy twierdzą, że nie ma możliwości otrzymania częściowej płatności z góry
Ceny Setmore
- Free
- Pro: 12 USD/użytkownik/miesiąc
Oceny i recenzje Setmore
- G2: 4,5/5 (ponad 260 recenzji)
- Capterra: 4,6/5 (ponad 900 recenzji)
Co użytkownicy mówią o Setmore w prawdziwym życiu?
Oto recenzja G2:
Setmore to doskonała platforma do planowania spotkań, której używamy do rezerwacji wizyt u psychologa. Jest intuicyjna, łatwa w użyciu, bezpłatna i oferuje doskonałe wsparcie techniczne – szybkie i skuteczne.
Setmore to doskonała platforma do planowania spotkań, której używamy do rezerwacji wizyt u psychologa. Jest intuicyjna, łatwa w użyciu, bezpłatna i oferuje doskonałe wsparcie techniczne – szybkie i skuteczne.
10. Zoho Bookings (najlepsze rozwiązanie do bezpiecznych wideo spotkań z wbudowaną funkcją planowania spotkań)
Dzięki portalowi samoobsługowemu Zoho Bookings klienci mogą samodzielnie rezerwować, zmieniać terminy lub odwoływać spotkania.
W przypadku firm oferujących wiele usług lub działających w różnych lokalizacjach można ustawić oddzielne strony rezerwacji dla każdego członka, usługi lub lokalizacji, aby zapewnić uporządkowane planowanie.
Platforma umożliwia również rezerwację zasobów, centralizując zarządzanie salami i sprzętem, aby zapobiec podwójnym rezerwacjom. W tle niestandardowe cykle pracy i automatyzacja zajmują się przypomnieniami, aktualizacjami CRM i fakturowaniem, zmniejszając potrzebę ręcznego śledzenia.
Najlepsze funkcje Zoho Bookings
- Ustal konkretną dostępność dla różnych rodzajów spotkań, w tym specjalne godziny lub blokowanie niedostępności
- Dostosuj strony rezerwacji dzięki white label i korzystaj z niestandardowej domeny
- Zintegruj się płynnie z pakietem Zoho One, w tym Zoho CRM i Zoho Spotkania
- Pozwól wielu klientom zarezerwować tę samą sesję, za pomocą ustawienia całkowitej liczby dostępnych miejsc
- Zbieraj kluczowe informacje od klientów w momencie rezerwacji dzięki polom niestandardowym, aby przed spotkaniem mieć wszystkie potrzebne informacje
Limit Zoho Bookings
- Interfejs Zoho może wydawać się nieuporządkowany i mniej intuicyjny niż interfejsy konkurencji
Ceny Zoho Bookings
- free Plan*
- Plan podstawowy: 6 USD za użytkownika miesięcznie
- *plan premium: 9 USD za użytkownika miesięcznie
Oceny i recenzje Zoho Bookings
- G2: Za mało recenzji
- Capterra: 4,5/5 (ponad 40 recenzji)
Zarządzaj swoim czasem i zadaniami dzięki ClickUp
Znalezienie odpowiedniego narzędzia do planowania może zdecydować o Twojej wydajności. Chociaż When2Meet świetnie nadaje się do szybkiego sprawdzania dostępności uczestników, potrzebujesz idealnego rozwiązania, które usprawni spotkania online, pomoże zarządzać zadaniami i utrzymać porządek.
ClickUp wyróżnia się jako najlepsza alternatywa, oferując zaawansowane funkcje, takie jak wbudowany kalendarz, planowanie oparte na sztucznej inteligencji, płynne zarządzanie spotkaniami i solidne śledzenie zadań – wszystko w jednym miejscu.
Dzięki zebraniu wszystkich spotkań, notatek, zadań, rozmów zespołowych i danych w jednym zintegrowanym obszarze roboczym opartym na sztucznej inteligencji, ClickUp ogranicza rozproszenie pracy i usprawnia dzień pracy.
Chcesz uprościć planowanie i zwiększyć swoją wydajność?