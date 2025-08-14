10 najlepszych narzędzi do zarządzania zakresem dla zespołów w 2025 r

Rozszerzanie zakresu projektu. Te dwa słowa mogą zamienić dobrze zaplanowany projekt w chaos. To, co zaczynało się jako jasno określone zadania do wykonania, często przeradza się w niekończącą się listę zmian. Nie dotrzymujesz terminów, a Twój zespół czuje się przytłoczony.

W przypadku zespołów hybrydowych i wysokich oczekiwań interesariuszy niezbędne jest utrzymanie właściwego kierunku działań. Jednak bez odpowiednich narzędzi wymagania pozostają niezauważone, a zespoły muszą pracować w nadgodzinach, aby nadrobić zaległości.

Aby pomóc Ci zachować kontrolę, stworzyliśmy listę najlepszych narzędzi do zarządzania zakresem. Narzędzia te pomagają zespołom stworzyć scentralizowaną deklarację zakresu projektu, zapobiegać rozszerzaniu zakresu i pozostać na dobrej drodze od początku do końca. 🚀

Co to jest rozszerzanie zakresu projektu? Rozszerzanie zakresu projektu oznacza stopniowe, niekontrolowane rozszerzanie celów, zadań lub rezultatów projektu bez odpowiednich zmian w harmonogramie, budżecie lub zasobach. Często ma to miejsce, gdy nowe funkcje lub wymagania są dodawane bez przejścia przez formalny proces zatwierdzania. Skuteczne i proaktywne zarządzanie zakresem projektu pozwala uniknąć rozszerzania zakresu.

Oto krótkie porównanie kluczowych funkcji i struktur cenowych najlepszych narzędzi.

Nazwa narzędzia Kluczowe funkcje Najlepsze dla Ceny* ClickUp ClickUp Brain, agenci AI, współpraca zespołowa, szablony, ponad 15 niestandardowych widoków, pulpity nawigacyjne w czasie rzeczywistym, automatyzacja cyklu pracy Start-upy i duże przedsiębiorstwa poszukujące kompleksowej platformy do zarządzania projektami i wydajnością Dostępny plan Free; możliwość dostosowania do potrzeb przedsiębiorstw Jira Widok harmonogramu, tabela zakresu, filtry, niestandardowe zapytania, widoki zadań, Atlassian AI Zespoły techniczne, programiści oraz średnie i duże firmy programistyczne, które potrzebują elastycznego zarządzania projektami i śledzenia problemów Dostępny plan Free; płatne plany zaczynają się od 8,60 USD za użytkownika miesięcznie Asana Wiele widoków, Asana AI, etykiety i pola niestandardowe, automatyzacja zadań, raporty Małe i średnie przedsiębiorstwa oraz zespoły wielofunkcyjne poszukujące narzędzia do zarządzania pracą i koordynacji zadań Dostępny plan Free; płatne plany zaczynają się od 13,49 USD za użytkownika miesięcznie Smartsheet WBS, raporty zbiorcze, analiza ścieżki krytycznej, pomoc AI, szablony Średnie i duże przedsiębiorstwa z ustrukturyzowanymi, wymagającymi dużych ilości danych procesami zarządzania projektami i zasobami w formacie arkusza kalkulacyjnego Brak planu bezpłatnego; płatne plany zaczynają się od 12 USD za użytkownika miesięcznie Wrike Automatyczne alerty, cykle pracy zatwierdzania, wykresy Gantta, tablice Kanban Średniej wielkości zespoły poszukujące oprogramowania do zarządzania projektami i pracą z zaawansowanym raportowaniem Dostępny plan Free; płatne plany zaczynają się od 10 USD za użytkownika miesięcznie Monday. com Tablice oznaczone kolorami, wykresy Gantta, pomoc AI, automatyzacja, elastyczne cykle pracy Małe i średnie przedsiębiorstwa oraz duże firmy poszukujące platformy do wizualnego zarządzania projektami i cyklem pracy Dostępny plan Free; płatne plany zaczynają się od 12 USD za użytkownika miesięcznie Microsoft Project Historia zadań, widoki, siatki, tablice Kanban, śledzenie stanu projektu, Copilot, ekosystem Microsoft Przedsiębiorstwa i biura zarządzania projektami (PMO) zatrudniające certyfikowanych kierowników projektów, poszukujące zaawansowanego narzędzia do planowania i harmonogramowania projektów Dostępny plan Free; płatne plany zaczynają się od 10 USD za użytkownika miesięcznie Praca zespołowa Konfigurowalne formularze, ustawienia prywatności, cykle pracy zatwierdzania, śledzenie czasu, pomoc AI Agencje i zespoły obsługi klienta, które potrzebują platformy do zarządzania projektami zorientowanej na klienta i usługi Dostępny plan Free; płatne plany zaczynają się od 13,99 USD za użytkownika miesięcznie Basecamp Wykresy Hill, kontrola misji, narzędzia komunikacji zespołowej, pogrupowane listy rzeczy do zrobienia Małe zespoły, start-upy i zespoły nietechniczne poszukujące prostego narzędzia do współpracy przy projektach Dostępny plan Free; płatne plany zaczynają się od 15 USD za użytkownika miesięcznie OpenProject Widok listy, analiza EVA, tablice nadrzędne i podrzędne, pomoc AI Agencje rządowe, organizacje non-profit i zespoły znające się na technologii, które szukają oprogramowania do zarządzania projektami typu open source Dostępny plan Free; płatne plany zaczynają się od 7,25 USD za użytkownika miesięcznie

Jak wybrać odpowiednie narzędzie do zarządzania zakresem

Najlepsze narzędzie do zarządzania zakresem projektu musi być dostosowane do złożoności projektu i cyklu pracy organizacji, a jednocześnie umożliwiać skuteczne zarządzanie zakresem.

Oto, co może dla Ciebie zrobić:

Struktura podziału pracy: Pomaga stworzyć Pomaga stworzyć strukturę podziału pracy (WBS) w celu podzielenia projektów na mniejsze, łatwiejsze do zarządzania elementy, co ułatwia przypisywanie i śledzenie zadań do wykonania

Zarządzanie zmianami i ryzykiem: Wsparcie wbudowanych cykli pracy dla Wsparcie wbudowanych cykli pracy dla wniosków o zmiany i ocena ryzyka, zanim wpłynie ono na plany

Współpraca w czasie rzeczywistym: Oferuje funkcje takie jak komentarze, powiadomienia i udostępnianie dokumentów, aby zapewnić synchronizację działań zespołu projektowego

Konfigurowalne cykle pracy: umożliwiają dostosowanie procesu do konkretnych potrzeb projektu, zamiast narzucania sztywnego, uniwersalnego podejścia

Raporty i pulpity: Zapewnia zaawansowane funkcje raportowania i pulpity, dzięki czemu można śledzić status zakresu i wcześnie identyfikować wąskie gardła

Zarządzanie uprawnieniami i rolami: Umożliwia kontrolę nad tym, kto ma dostęp do elementów zakresu lub może je modyfikować

Poniżej zebraliśmy listę najlepszych narzędzi do zarządzania zakresem, z których możesz skorzystać:

1. ClickUp (najlepsze narzędzie do zarządzania zakresem oparte na sztucznej inteligencji z elastycznym wsparciem)

Wypróbuj ClickUp za darmo Zarządzaj złożonymi projektami, planuj i wizualizuj osie czasu projektów oraz koordynuj pracę między różnymi działami dzięki ClickUp dla zespołów zarządzających projektami

ClickUp to bogata w funkcje platforma, która pomaga zespołom w łatwym planowaniu i realizacji projektów oraz zapewnia pełną widoczność.

Dzięki zarządzaniu zadaniami opartemu na sztucznej inteligencji i wbudowanej automatyzacji możesz skutecznie zarządzać zakresem, ustalać jasne oczekiwania z interesariuszami projektu, nakreślać sposób postępowania w przypadku zmian i zapewnić, że wszelkie dostosowania zostaną odpowiednio zweryfikowane.

Utwórz niestandardowe pola w ClickUp, aby rejestrować i klasyfikować szacunkowe i rzeczywiste koszty

Dzięki oprogramowaniu do zarządzania projektami ClickUp zespoły mogą dzielić projekty na łatwe do zarządzania fazy, zadania, podzadania i sprinty, co pozwala na uporządkowane planowanie i realizację.

Aby skutecznie kontrolować zakres projektu, możesz dodać więcej szczegółów do każdego zadania, korzystając z pól niestandardowych dostosowanych do cyklu pracy, oraz kategoryzować wyniki projektu według priorytetu lub działu.

Wykorzystaj AI do dokładnego śledzenia i kontroli

Zintegrowany asystent AI, ClickUp Brain, łączy zadania, dokumenty, ludzi i wiedzę w jednym miejscu. Upraszcza zarządzanie zakresem projektu dla kierowników projektów dzięki:

Natychmiastowe odpowiedzi na pytania dotyczące zakresu dzięki wyszukiwaniu opartemu na sztucznej inteligencji i asystentom AI w całym obszarze roboczym

Wykrywanie zmian zakresu poprzez oznaczanie nowych zadań lub wymagań, które mogą mieć wpływ na pierwotny zakres

Automatyczne aktualizacje dotyczące postępów projektu i zmian zakresu dla interesariuszy

Analiza wpływu umożliwia szybką ocenę, jak proponowane zmiany wpłyną na osie czasu, zasoby i wyniki

Zobacz swoje zadania i ustal priorytety na podstawie pilności i ważności za pomocą ClickUp Brain

Uprość i ujednolic procesy dzięki konfigurowalnym szablonom

Dedykowane szablony zakresu projektu ClickUp zapewniają jasne ramy do definiowania granic projektu, rezultatów, osi czasu i obowiązków od samego początku. Umożliwia to ustalenie oczekiwań, zapewnia wszystkim dostęp do tych samych informacji i ułatwia współpracę.

Na przykład szablon zakresu prac ClickUp zawiera plan komunikacji, proces zarządzania zmianami, szczegóły budżetu i kroki zatwierdzania niezbędne do zapewnienia powodzenia projektu.

Pobierz darmowy szablon Łatwo udostępniaj zakres projektu i plan działania dzięki szablonowi zakresu prac ClickUp

Jasno określ konkretne zadania, wyniki wraz z ich właścicielami oraz oczekiwane rezultaty projektu, aby zapobiec wszelkim nieporozumieniom dotyczącym zakresu

Ustal oś czasu i kluczowe kamienie milowe , zapewniając jasny plan działania i zapobiegając dodawaniu nowych zadań w późniejszym czasie

Wskaż wszelkie ograniczenia związane z zasobami, budżetem itp. oraz to, co nie jest uwzględnione w zakresie

Dostosuj je za pomocą pól niestandardowych i niestandardowych statusów, aby śledzić projekt na swój własny sposób

W ten sam sposób szablon planu zarządzania zakresem ClickUp określa cele projektu na etapie planowania i nakreśla środki kontroli stosowane do zarządzania zmianami w całym cyklu życia projektu.

Pobierz darmowy szablon Skonfiguruj strategię realizacji projektu za pomocą szablonu planu zarządzania zakresem ClickUp

Określ problem , który ma rozwiązać projekt, możliwości , jakie stwarza, oraz cele , które ma osiągnąć

Określ, co wchodzi w zakres , a co nie, aby wszyscy zaangażowani rozumieli granice projektu

Udostępniaj kluczowym interesariuszom w celu przeglądu i zatwierdzenia za pomocą bezpiecznego linku

Niniejszy dokument stanowi wspólną umowę mającą na celu zapewnienie realizacji projektu zgodnie z planem, bez niespodzianek.

Najlepsze funkcje ClickUp

Wiele widoków : wizualizuj zadania na swój własny sposób dzięki : wizualizuj zadania na swój własny sposób dzięki ponad 15 niestandardowym widokom , takim jak lista, tablica, Gantt i kalendarz dla każdego cyklu pracy

Współpraca w czasie rzeczywistym: Współpracuj z zespołami i interesariuszami, aby wspólnie planować i monitorować projekty za pomocą narzędzi do współpracy w czasie rzeczywistym, takich jak Współpracuj z zespołami i interesariuszami, aby wspólnie planować i monitorować projekty za pomocą narzędzi do współpracy w czasie rzeczywistym, takich jak ClickUp Docs i tablice

Czat kontekstowy: Dzięki Dzięki czatowi ClickUp wszyscy są na bieżąco z rozmowami, które odbywają się dokładnie tam, gdzie wykonywana jest praca

Śledzenie celów: Ustal jasne cele projektu w Ustal jasne cele projektu w ClickUp Goals , podziel je na mierzalne cele i śledź postępy w czasie rzeczywistym

Raportowanie: Twórz niestandardowe raporty, które pokazują wszystko, od wyników kampanii po rozliczalne godziny pracy, dzięki Twórz niestandardowe raporty, które pokazują wszystko, od wyników kampanii po rozliczalne godziny pracy, dzięki pulpitom ClickUp

Chcesz wyeliminować niejasności dotyczące priorytetów, postępów lub podziału obowiązków? Obejrzyj ten film wideo, aby dowiedzieć się, jak utworzyć pulpit nawigacyjny, który można udostępniać zespołom i klientom, zapewniając im przejrzysty obraz statusu bez konieczności wysyłania długich raportów z aktualizacjami.

Limity ClickUp

Zaawansowane funkcje lub bardziej złożone cykle pracy wymagają czasu na naukę

Ceny ClickUp

Oceny i recenzje ClickUp

G2: 4,7/5 (ponad 10 400 recenzji)

Capterra: 4,6/5 (ponad 4400 recenzji)

Co prawdziwi użytkownicy mówią o ClickUp?

Oto recenzja G2:

Każda kampania, eskalacja, usprawnienie procesu i zadanie znajdują się w jednym miejscu — połączone za pomocą niestandardowych widoków, automatyzacji, dokumentów i pulpitów. Zastępuje rozproszone arkusze kalkulacyjne, niekończące się wątki Slacka i odizolowane narzędzia. Mogę łatwo monitorować własność zadań, wydajność SLA i międzyfunkcyjne cykle pracy bez opuszczania platformy. Mówiąc najprościej, ClickUp zapewnia mi pełną widoczność i kontrolę nad wieloma zespołami i funkcjami.

Każda kampania, eskalacja, usprawnienie procesu i zadanie znajduje się w jednym miejscu — połączone za pomocą niestandardowych widoków, automatyzacji, dokumentów i pulpitów. Zastępuje rozproszone arkusze kalkulacyjne, niekończące się wątki Slacka i odizolowane narzędzia. Mogę łatwo monitorować własność zadań, wydajność SLA i międzyfunkcyjne cykle pracy bez opuszczania platformy. Mówiąc najprościej, ClickUp zapewnia mi pełną widoczność i kontrolę nad wieloma zespołami i funkcjami.

2. Jira (najlepsze narzędzie do zarządzania projektami oprogramowania Agile)

Jira to narzędzie do zarządzania zakresem, które pomaga zespołom planować, śledzić i zarządzać prostymi listami zadań oraz złożonymi projektami rozwoju oprogramowania Agile.

Widoki zakresu zapewniają przegląd pracy w planie. Na przykład widok harmonogramu przedstawia wizualną mapę wszystkich zadań, a widok tabeli zakresu działa jak lista rzeczy do zrobienia. Wszystkie informacje można przeglądać za pomocą epików, historii i podzadań, co ułatwia określenie, co należy zrobić, a co może poczekać.

Filtry i niestandardowe zapytania pomagają dostosować zakres projektu i monitorować, co jest w nim zawarte, a co nie, w dowolnym momencie.

Najlepsze funkcje Jira

Ustal priorytety i zarządzaj zaległościami w projekcie, aby zapewnić, że zespół pracuje nad najważniejszymi elementami

Zautomatyzuj typowe cykle pracy dzięki Atlassian AI

Śledź postępy przy użyciu metodologii takich jak Scrum, Kanban lub modelu hybrydowego, który pasuje do cyklu pracy Twojego zespołu

Zarządzaj zależnościami zadań poprzez zrozumienie kolejności zadań, identyfikowanie wąskich gardeł i zapobieganie opóźnieniom

Dostosuj widoki zadań, aby śledzić zadania i optymalizować cykle pracy dzięki częstotliwości wdrażania i czasowi cyklu

Generuj szczegółowe raporty i pulpity nawigacyjne, aby zachować widoczność statusu projektu

Ograniczenia Jira

Może być skomplikowany w instalacji i konfiguracji, zwłaszcza dla zespołów nietechnicznych

Filtrowanie może być trudne, co utrudnia znalezienie dokładnie tego, czego szukasz

Ceny Jira

Free

Standard : 8,60 USD za użytkownika miesięcznie

Premium : 17 USD za użytkownika miesięcznie

Enterprise: Niestandardowe ceny

Oceny i recenzje Jira

G2: 4,3/5 (ponad 6600 recenzji)

Capterra: 4,4/5 (ponad 15 200 recenzji)

Co prawdziwi użytkownicy mówią o JIRA?

Oto recenzja G2:

Najbardziej pomocną cechą Jira jest możliwość dostosowania się do różnych potrzeb związanych z zarządzaniem projektami. Obsługuje szczegółowe raportowanie i integrację z wieloma narzędziami innych firm, a także pomaga zapewnić odpowiedzialność dzięki jasnemu przypisywaniu zadań i śledzeniu ich realizacji.

Najbardziej pomocną cechą Jira jest możliwość dostosowania się do różnych potrzeb związanych z zarządzaniem projektami. Obsługuje szczegółowe raportowanie i integrację z wieloma narzędziami innych firm, a także pomaga zapewnić odpowiedzialność dzięki jasnemu przypisywaniu zadań i śledzeniu ich realizacji.

3. Asana (najlepsze narzędzie do zarządzania cyklami pracy i śledzenia zadań)

za pośrednictwem Asana

Asana to oprogramowanie do zarządzania projektami, które oferuje zaawansowane narzędzia do planowania, które pomagają przydzielać zasoby, sprawdzać elementy do wykonania, śledzić postępy i zarządzać projektami.

Dzięki szablonom projektów i konfigurowalnym polom możesz rozbić wszystkie szczegóły, aby każdy wiedział, co wchodzi w zakres projektu, a co nie. Gdy musisz wprowadzić zmiany, możesz skorzystać z zależności zadań i wbudowanych cykli pracy zatwierdzania, aby je przejrzeć i kontrolować.

Śledź każdą zmianę, uzyskuj zatwierdzenia i skutecznie przeprowadzaj audyty w ramach zarządzania zmianami zakresu projektu.

Najlepsze funkcje Asana

Podziel pracę na łatwe do wykonania zadania wraz z informacjami o właścicielach, terminach i priorytetach

Wizualizuj pracę w wielu formatach, takich jak listy, kalendarze, wykresy Gantta lub tablice Kanban

Komunikuj się i współpracuj z członkami zespołu bezpośrednio w ramach zadań

Dodawaj etykiety i pola niestandardowe, aby automatycznie sortować, filtrować i tworzyć raporty

Zautomatyzuj rutynowe zadania i cykle pracy, aby zaoszczędzić czas i ograniczyć liczbę błędów

Wykorzystaj AI Asany do tworzenia aktualizacji statusu i identyfikowania ryzyka związanego z projektem

Limity Asana

Ograniczona możliwość wyszukiwania w określonych polach, takich jak komentarze lub opisy

Ceny Asana

Osobiste: 0 USD

Pakiet startowy: 13,49 USD miesięcznie za użytkownika

Zaawansowane: 30,49 USD za użytkownika miesięcznie

Enterprise: Ceny niestandardowe

Enterprise+: Ceny niestandardowe

Oceny i recenzje Asana

G2: 4,4/5 (ponad 12 200 recenzji)

Capterra: 4,5/5 (ponad 13 500 recenzji)

Co prawdziwi użytkownicy mówią o Asana?

Oto recenzja G2:

Bardzo podoba mi się aplikacja Asana. Proces ustawienia projektu był dość prosty, a szablony są pomocne. Szablony zadań jeszcze bardziej ułatwiły mi życie. Podoba mi się możliwość ustawienia reguł i cykli pracy, dzięki czemu automatyzacja niektórych zadań jest naprawdę łatwa w użyciu.

Bardzo podoba mi się aplikacja Asana. Proces ustawienia projektu był dość prosty, a szablony są pomocne. Szablony zadań jeszcze bardziej ułatwiły mi życie. Podoba mi się możliwość ustawienia reguł i cykli pracy, dzięki czemu automatyzacja niektórych zadań jest naprawdę łatwa w użyciu.

4. Smartsheet (najlepsze do zarządzania pracą w stylu arkusza kalkulacyjnego)

za pośrednictwem Smartsheet

Smartsheet pozwala zespołom jasno zdefiniować zakres projektu poprzez stworzenie szczegółowego planu projektu zawierającego zadania, podzadania, zależności i terminy w widoku siatki.

Biblioteka gotowych szablonów zakresu projektu pomaga zespołom dokumentować zakres projektu, wyniki, osie czasu i wyłączenia w uporządkowanym formacie. Raporty zbiorcze zapewniają skonsolidowany widok statusu zakresu, postępów w realizacji i kluczowych wskaźników dla wielu projektów.

Narzędzie to pomaga również zespołom wizualizować zależności i mierzyć postępy w stosunku do punktu odniesienia projektu za pomocą wykresów Gantta i analizy ścieżki krytycznej. Dzięki temu łatwiej jest zobaczyć, jak zmiany zakresu wpływają na osie czasu lub alokację zasobów.

Najlepsze funkcje Smartsheet

Scentralizuj pliki i rozmowy związane z projektem, dołączając je bezpośrednio do zadań

Uzyskaj kontrolę wersji i możliwość komentowania na poziomie wierszy dla dokumentów projektowych, komentarzy i zatwierdzeń

Zautomatyzuj procesy i cykle pracy, aby być na bieżąco ze zmianami i wnioskami o zatwierdzenia

Skorzystaj z dynamicznego widoku, aby filtrować określone dane, które inni mogą przeglądać i edytować

Śledź postępy i kluczowe wskaźniki w czasie rzeczywistym dzięki konfigurowalnym pulpitom i raportom

Wyodrębniaj kluczowe informacje, generuj formuły i automatyzuj tworzenie treści dzięki wsparciu AI

Ograniczenia Smartsheet

Brak wbudowanych narzędzi komunikacyjnych, a aplikacja mobilna ma ograniczoną funkcjonalność

Interfejs przypominający arkusz kalkulacyjny, choć znany, może stać się uciążliwy w przypadku zarządzania bardzo dużymi i złożonymi projektami

Ceny Smartsheet

Pro: 12 USD za użytkownika miesięcznie

Business: 24 USD miesięcznie za użytkownika

Enterprise: Ceny niestandardowe

Zaawansowane zarządzanie pracą: Niestandardowe ceny

Oceny i recenzje Smartsheet

G2: 4,4/5 (ponad 19 000 recenzji)

Capterra: 4,5/5 (ponad 3400 recenzji)

Co prawdziwi użytkownicy mówią o Smartsheet?

Oto recenzja G2:

Moja firma korzysta z Smartsheet do przechowywania przydatnych informacji, od cen paliwa, przez zgłoszenia IT, po śledzenie postępów w konwersji sklepów typu c-store. Nie ma naprawdę żadnego limitu sposobów, w jakie Smartsheet może pomóc. Można tworzyć cykle pracy i automatyzacje, aby oszczędzić sobie wszystkich e-maili z przypomnieniami. Wszystkie informacje są przechowywane w jednym miejscu, do którego dostęp ma cała nasza korporacja, a aktualizacje są dostępne w czasie rzeczywistym we wszystkich działach.

Moja firma korzysta z Smartsheet do przechowywania przydatnych informacji, od cen paliwa, przez zgłoszenia IT, po śledzenie postępów w konwersji sklepów typu c-store. Nie ma naprawdę żadnego limitu sposobów, w jakie Smartsheet może pomóc. Można tworzyć cykle pracy i automatyzacje, aby oszczędzić sobie wszystkich e-maili z przypomnieniami. Wszystkie informacje są przechowywane w jednym miejscu, do którego dostęp ma cała nasza korporacja, a aktualizacje są dostępne w czasie rzeczywistym we wszystkich działach.

5. Wrike (najlepsze do standaryzacji przyjmowania zadań)

za pośrednictwem Wrike

Wrike wykorzystuje AI do ulepszania planu zarządzania zakresem poprzez identyfikowanie potencjalnych zagrożeń, wskazywanie obszarów wymagających poprawy oraz sugerowanie reguł automatyzacji, aby zapewnić realizację projektów w ramach określonego zakresu.

Solidne narzędzia do śledzenia, takie jak wykresy Gantta i tablice Kanban, pomagają zespołom wizualizować postępy w stosunku do pierwotnego zakresu, ułatwiając wykrywanie nieoczekiwanych zmian lub opóźnień, zanim wymkną się spod kontroli.

Niestandardowe formularze zgłoszeń Wrike są przydatne do standaryzacji przyjmowania nowych zadań. Pomaga to kontrolować zakres, zapewniając, że wszystkie nowe zgłoszenia przechodzą formalny proces przeglądu i zatwierdzania przed dodaniem do projektu.

Najlepsze funkcje Wrike

Oznaczaj zespoły za pomocą etykiet, aby ułatwić im przeglądanie zadań związanych z projektami

Współpracuj z członkami zespołu dzięki komentarzom dotyczącym konkretnych zadań i edycji na żywo

Wizualizuj harmonogramy projektów i zależności za pomocą interaktywnych wykresów Gantta

Rejestruj zmiany i twórz ścieżkę audytu, aby zapewnić przejrzystość

Wykorzystaj AI do oznaczania ryzyka związanego z zakresem, takiego jak opóźnienia i przeciążenie zasobów

Limity Wrike

Wersja mobilna nie posiada niektórych funkcji dostępnych w aplikacji komputerowej

Może być droższe dla dużych zespołów niż inne alternatywy dla Wrike

Ceny Wrike

Free: 0 USD

Zespół: 10 USD miesięcznie za użytkownika

Business: 25 USD miesięcznie za użytkownika

Enterprise: Ceny niestandardowe

Pinnacle: Ceny niestandardowe

Oceny i recenzje Wrike

G2: 4,2/5 (ponad 4000 recenzji)

Capterra: 4,4/5 (ponad 2000 recenzji)

Co prawdziwi użytkownicy mówią o Wrike?

Oto recenzja G2:

Bardzo podoba mi się to, jak Wrike pomaga naszemu zespołowi koordynować wiele projektów i terminów. Konfigurowalne pulpity nawigacyjne i widoki zadań ułatwiają sprawdzenie, kto nad czym pracuje, a wbudowane narzędzia do współpracy (takie jak komentarze i udostępnianie plików) ograniczają potrzebę tworzenia niekończących się wątków e-mailowych.

Bardzo podoba mi się to, jak Wrike pomaga naszemu zespołowi koordynować wiele projektów i terminów. Konfigurowalne pulpity i widoki zadań ułatwiają sprawdzenie, kto nad czym pracuje, a wbudowane narzędzia do współpracy (takie jak komentarze i udostępnianie plików) ograniczają potrzebę tworzenia niekończących się wątków e-mailowych.

6. Monday. com (Najlepsze do usprawniania cyklu pracy i poprawy widoczności)

za pośrednictwem Monday.com

Monday. com pomaga zespołom jasno definiować, dokumentować i zarządzać zakresem projektu poprzez nakreślenie celów projektu, rezultatów, wyłączeń, ograniczeń, założeń, analizy interesariuszy i osi czasu.

Możesz przekształcić elementy zakresu w konfigurowalne tablice, umożliwiając zespołom przypisywanie właścicieli, ustalanie terminów, śledzenie statusu i wizualizowanie postępów za pomocą wielu widoków, w tym Kanban, Gantt i Oś czasu.

Konfigurowalne pulpity nawigacyjne pobierają informacje z wielu tablic projektów i przedstawiają je w jednym widoku ogólnym, umożliwiając menedżerom monitorowanie postępów, śledzenie wskaźników KPI oraz wykrywanie potencjalnych zmian zakresu i przekroczeń budżetu, zanim staną się problemem.

Pomaga to zapobiegać nadmiernemu rozbudowywaniu projektu, zapewniając ścisłą zgodność wszystkich prac z udokumentowanym zakresem projektu oraz wymóg formalnego zatwierdzania wszelkich zmian lub uzupełnień.

Najlepsze funkcje Monday.com

Wizualizuj harmonogramy i identyfikuj kluczowe kamienie milowe za pomocą wykresów Gantta

Zdefiniuj problemy, ustal cele i wizualizuj je za pomocą szablonów planów projektów

Wszystko można łatwo dostosować, od tablic oznaczonych kolorami po elastyczne cykle pracy

Zautomatyzuj rutynowe zadania i powiadomienia, aby usprawnić cykle pracy i komunikację

Współpracuj, dodając komentarze, pliki i aktualizacje bezpośrednio w kontekście każdego zadania

Zautomatyzuj zadania i twórz zadania oraz cykle pracy przy pomocy asystenta AI

Ograniczenia Monday.com

Niektóre funkcje wymagają zaawansowanych ustawień, aby działały wydajnie, co może spowolnić wdrażanie nowych współpracowników

Ceny Monday.com

Free (do 2 użytkowników)

Podstawowy: 12 USD za użytkownika miesięcznie

Standard: 14 USD za użytkownika miesięcznie

Pro: 24 USD za użytkownika miesięcznie

Enterprise: Ceny niestandardowe

Oceny i recenzje Monday.com

G2: 4,7/5 (ponad 13 000 recenzji)

Capterra: 4,6/5 (ponad 5000 recenzji)

Co prawdziwi użytkownicy mówią o Monday.com?

Oto recenzja G2:

Podoba mi się możliwość dostosowania tablic i automatyzacji, co ułatwia dostosowanie systemu do naszego cyklu pracy. Integracja z narzędziami takimi jak Slack i Google Drive przebiega płynnie.

Podoba mi się możliwość dostosowania tablic i automatyzacji, co ułatwia dostosowanie systemu do naszego cyklu pracy. Integracja z narzędziami takimi jak Slack i Google Drive przebiega płynnie.

7. Microsoft Project (najlepszy do planowania projektów na poziomie przedsiębiorstwa)

za pośrednictwem Microsoft Project

Microsoft Project to oprogramowanie do planowania, które zapewnia scentralizowany obszar roboczy do zarządzania projektami, zadaniami i listami rzeczy do zrobienia w aplikacjach Microsoft 365. Oferuje takie funkcje, jak elastyczne planowanie sprintów, pola niestandardowe i historia zadań.

Główną zaletą programu Microsoft Project w zakresie zarządzania zakresem jest jego rygorystyczne planowanie i śledzenie . Po ustaleniu wstępnego planu (podstawowego zakresu) wszelkie odchylenia można łatwo zidentyfikować, porównując bieżące postępy z planem.

Ponadto sztuczna inteligencja Copilot może pomóc w tworzeniu planów projektów, identyfikowaniu przekroczeń kosztów i ryzyka, sporządzaniu raportów o statusie oraz sugerowaniu celów w oparciu o zakres projektu.

Narzędzie ma intuicyjny układ z widokami takimi jak „Mój dzień”, „Moje zadania” i „Moje plany”, dzięki czemu zawsze wiesz, na czym się skupić. Możesz mapować projekty za pomocą widoków takich jak wykresy Gantta, siatki i tablice Kanban.

Najlepsze funkcje programu Microsoft Project

Opracuj szczegółową strukturę podziału pracy (WBS), aby skrupulatnie zdefiniować zakres projektu

Zarządzaj złożonymi zależnościami zadań i identyfikuj ścieżkę krytyczną projektu

Korzystaj z szablonów do tworzenia planów i wybieraj widoki, takie jak listy, tablice i osie czasu

Śledź postępy, budżet projektu i alokację zasobów dzięki pulpitowi nawigacyjnemu i raportom w czasie rzeczywistym

Twórz grupy i zadania w oparciu o cele planowania

Generuj szczegółowe, konfigurowalne raporty , aby analizować wydajność i stan projektów

Zintegruj natywnie z innymi aplikacjami Microsoft, takimi jak Teams i Power BI, aby usprawnić współpracę i raportowanie

Ograniczenia programu Microsoft Project

Ograniczone możliwości dostosowywania, brak elastyczności i potencjalne trudności w integracji z innymi systemami

Oprogramowanie jest drogie, co może stanowić barierę dla mniejszych organizacji lub zespołów

Ceny programu Microsoft Project

Microsoft Planner: Free

Plan 1: 10 USD miesięcznie za użytkownika

Planner i Project Plan 3: 30 USD miesięcznie za użytkownika

Planner i Project Plan 5: 55 USD miesięcznie za użytkownika

Oceny i recenzje Microsoft Project

G2: 4,0/5 (ponad 1000 recenzji)

Capterra: 4,4/5 (ponad 2000 recenzji)

Co prawdziwi użytkownicy mówią o Microsoft Project?

Oto recenzja G2:

Ich przydatna funkcja planowania obciążenia upraszcza naszą pracę w zakresie efektywnego przydzielania zasobów. Ponadto narzędzia do planowania i harmonogramowania są znakomite – wizualna oś czasu (wykresy Gantta) i śledzenie zależności, które pomagają nam monitorować postępy projektu.

Ich przydatna funkcja planowania obciążenia upraszcza naszą pracę w zakresie efektywnego przydzielania zasobów. Ponadto narzędzia do planowania i harmonogramowania są znakomite – wizualna oś czasu (wykresy Gantta) i śledzenie zależności, które pomagają nam monitorować postępy projektu.

8. Teamwork (najlepszy do zarządzania projektami i raportowania)

za pośrednictwem Teamwork

Teamwork to kompleksowa platforma do zarządzania projektami stworzona z myślą o obsłudze klientów, dzięki czemu doskonale nadaje się do zarządzania zakresem projektów.

Upraszcza proces zarządzania zakresem, umożliwiając definiowanie celów i punktów kontrolnych. Możesz również ustawiać kamienie milowe, śledzić postępy projektu i oferować klientom widoczność w czasie rzeczywistym na każdym etapie projektu.

Korzystając z konfigurowalnych formularzy, możesz zbierać zgłoszenia i opinie, które są automatycznie przekształcane w zadania do wykonania. Dzięki elastycznym uprawnieniom i ustawieniom prywatności zespoły mogą umożliwić klientom bezpośrednią współpracę, zachowując kontrolę nad tym, co widzą.

Teamwork AI pomaga zespołom syntetyzować informacje, szybko uzyskać wgląd w obciążenie i automatycznie wypełniać rejestry wydatków.

Najlepsze funkcje pracy zespołowej

Wyświetl wszystkie zadania, aby uzyskać obraz obciążenia pracą swojego zespołu

Dokładnie śledź czas na poziomie zadań, aby monitorować wysiłek i budżet

Ustandij ustawienia projektów dzięki szablonom projektów i list zadań wielokrotnego użytku

Użyj sekcji, które można zwijać, aby powiększać lub pomniejszać widok od projektów wysokiego poziomu do szczegółowych podzadań

Usprawnij proces przeglądu i zatwierdzania przez klientów, zarządzając wszystkim w jednym miejscu — od wstępnych wersji i poprawek po ostateczne zatwierdzenie

Ograniczenia pracy zespołowej

Niektóre funkcje są niedostępne lub trudne do nawigacji w aplikacji mobilnej w porównaniu z wersją komputerową

Wydajność może czasami spadać podczas zarządzania dużą liczbą projektów realizowanych jednocześnie

Ceny dla zespołów

Free

Dostawa: 13,99 USD za użytkownika miesięcznie

Grow: 25,99 USD za użytkownika miesięcznie

Skala: 69,99 USD za użytkownika miesięcznie

Enterprise+: Ceny niestandardowe

Oceny i recenzje dotyczące pracy zespołowej

G2: 4,4/5 (ponad 1000 recenzji)

Capterra: 4,5/5 (ponad 900 recenzji)

Co mówią o Teamwork prawdziwi użytkownicy?

Oto recenzja G2:

Teamwork ma bardzo intuicyjny interfejs; nie musiałem zagłębiać się w morzu ustawień, aby rozpocząć pracę. Byłem w stanie tworzyć projekty, przypisywać zadania i ustalać terminy bez poczucia, że łamię tajny kod. Jedną z rzeczy, która naprawdę zrobiła różnicę, był sposób, w jaki można organizować pracę z uwzględnieniem zależności i podzadań.

Teamwork ma bardzo intuicyjny interfejs; nie musiałem zagłębiać się w morzu ustawień, aby rozpocząć pracę. Byłem w stanie tworzyć projekty, przypisywać zadania i wyznaczać terminy bez poczucia, że łamię tajny kod. Jedną z rzeczy, która naprawdę zrobiła różnicę, był sposób, w jaki można organizować pracę z uwzględnieniem zależności i podzadań.

9. Basecamp (najlepszy do zarządzania projektami i współpracy)

za pośrednictwem Basecamp

Basecamp to narzędzie do zarządzania projektami i komunikacji w zespole, znane ze swojej prostoty. Dzieli zakresy projektów na listy rzeczy do zrobienia, dzięki czemu każdy wie, jakie zadania należy wykonać i co jest częścią projektu.

Przejrzysty, chronologiczny układ platformy i narzędzia komunikacyjne są atutami zarządzania zakresem. Tablica ogłoszeń centralizuje ogłoszenia dotyczące całego projektu i dyskusje na temat zakresu, a listy rzeczy do zrobienia umożliwiają jasne przypisywanie i śledzenie konkretnych zadań. Harmonogram zapewnia wszystkim widoczność wszystkich kluczowych dat i terminów.

Najlepsze funkcje Basecamp

Uzyskaj przegląd wszystkich zadań w jednym miejscu, aby uzyskać kompletny obraz projektu

Planuj ważne daty, kamienie milowe i terminy, aby zapewnić pełną widoczność dla całego zespołu

Zautomatyzuj powtarzające się pytania kontrolne, aby zespół był na bieżąco z postępami

Korzystaj z wykresów Hill, LineUp i Mission Control, aby wizualnie śledzić postępy

Używaj zgrupowanych list rzeczy do zrobienia, aby powiększyć widok konkretnych zadań lub pomniejszyć widok, aby uzyskać szerszy obraz sytuacji

Limity Basecamp

Śledzenie wszystkiego staje się trudne, gdy musisz żonglować różnymi kartami i projektami

Brak zaawansowanych funkcji zarządzania projektami, takich jak wykresy Gantta, śledzenie czasu i szczegółowe raportowanie, które mogą mieć kluczowe znaczenie w przypadku złożonych projektów

Ceny Basecamp

Osobiste: Free

Dodatkowo: 15 USD miesięcznie za użytkownika

Pro Unlimited: 299 USD miesięcznie (rozliczane rocznie)

Oceny i recenzje Basecamp

G2: 4,1/5 (ponad 5000 recenzji)

Capterra: 4,3/5 (ponad 14 000 recenzji)

Co prawdziwi użytkownicy mówią o Basecamp?

Oto recenzja G2:

Kiedy Basecamp pojawił się w moim życiu zawodowym, poczułem ogromną ulgę. Intuicyjny interfejs sprawia, że nawet osoby bez wiedzy technicznej mogą z niego korzystać. Tworzenie list rzeczy do zrobienia pozwala mi zorganizować dzień, delegować zadania członkom zespołu i sprawdzać, które elementy zostały już wykonane. Wykreślanie pozycji z listy daje mi ogromną satysfakcję!

Kiedy Basecamp pojawił się w moim życiu zawodowym, poczułem ogromną ulgę. Intuicyjny interfejs sprawia, że nawet osoby bez wiedzy technicznej mogą z niego korzystać. Tworzenie list rzeczy do zrobienia pozwala mi zorganizować dzień, delegować zadania członkom zespołu i sprawdzać, które elementy zostały już wykonane. Wykreślanie pozycji z listy to wspaniałe uczucie!

10. OpenProject (najlepszy do zarządzania złożonymi projektami)

za pośrednictwem OpenProject

OpenProject to oprogramowanie typu open source do zarządzania projektami, które pomaga zespołom zachować porządek i kontrolę w całym cyklu życia projektu. Możesz łatwo zbierać pomysły oraz definiować zakres projektu i wyniki, które mają zostać osiągnięte. Ponadto możesz podzielić je na uporządkowane pakiety zadań, korzystając z widoku listy.

Teams mogą śledzić czas i koszty poświęcone na każdy pakiet prac, porównując je z początkowym budżetem, aby zapobiec rozszerzaniu zakresu i zapewnić kontrolę finansową. Wszelkie zmiany zakresu można formalnie zarządzać za pomocą cykli pracy i aktualizacji statusu.

Dodatkowo EVA (Earned Value Analysis) umożliwia monitorowanie postępów w stosunku do rzeczywistego czasu i kosztów.

Najlepsze funkcje OpenProject

Śledź zadania w najdrobniejszych szczegółach wraz z opisami, priorytetami, statusami i osobami przypisanymi

Korzystaj z tablic nadrzędnych i podrzędnych, aby tworzyć i wizualizować strukturę WBS dla swoich projektów

Planuj i wizualizuj osie czasu, zależności i ścieżki krytyczne za pomocą wykresów Gantta

Udostępniaj plan projektu interesariuszom, zbieraj opinie i twórz praktyczne plany działania

Generuj agendy spotkań i podsumowania za pomocą asystenta AI , aby uchwycić kluczowe decyzje

Ograniczenia OpenProject

Jako narzędzie typu open source, wersja hostowana samodzielnie wymaga znacznej wiedzy technicznej w zakresie instalacji, konfiguracji i konserwacji

Interfejs użytkownika, choć wydajny, nie jest tak nowoczesny ani intuicyjny jak niektóre komercyjne produkty konkurencji

Ceny OpenProject

Społeczność: Free

Cloud Basic: 7,25 USD za użytkownika miesięcznie (rozliczane rocznie)

Chmura Professional: 13,50 USD za użytkownika miesięcznie (rozliczane rocznie)

Chmura Premium: 19,50 USD za użytkownika miesięcznie (rozliczane rocznie)

Chmura Korporacyjna: Ceny niestandardowe

Oceny i recenzje OpenProject

G2: 3,8/5 (ponad 20 recenzji)

Capterra: 4,6/5 (ponad 180 recenzji)

Co mówią prawdziwi użytkownicy o OpenProject?

Oto recenzja G2:

OpenProject to kompleksowe narzędzie z szerokimi możliwościami zarządzania projektami. Narzędzie pozwala nawet zarządzać osiami czasu zadań i śledzić problemy. Dodatkowo członkowie zespołu mogą dostosować cykl pracy i skonfigurować szczegółowy plan projektu za pomocą intuicyjnego interfejsu.

OpenProject to wszechstronne narzędzie z szerokimi możliwościami zarządzania projektami. Narzędzie pozwala nawet zarządzać osiami czasu zadań i śledzić problemy. Dodatkowo członkowie zespołu mogą dostosować cykl pracy i skonfigurować szczegółowy plan projektu za pomocą intuicyjnego interfejsu.

Kontroluj zakres projektu dzięki ClickUp

Przejrzysta kontrola zakresu kształtuje przebieg projektu. Dzięki starannemu zarządzaniu zakresem projektu nie tylko zapobiegasz chaosowi, ale także zyskujesz przestrzeń do dostarczenia dokładnie tego, co jest potrzebne, zgodnie z harmonogramem.

Dzięki ClickUp możesz wcześnie wykrywać problemy związane z zakresem, zmieniać kierunek działań i zapewnić płynny przebieg projektu. Platforma oparta na sztucznej inteligencji integruje wszystkie zadania, dokumenty, rozmowy i raporty związane z projektem w jednym wspólnym obszarze roboczym, dzięki czemu zarządzanie zakresem projektu jest bezstresowe dla zespołów.

Chcesz zamienić rozszerzanie zakresu projektu w kontrolę zakresu? Zarejestruj się w ClickUp za darmo.