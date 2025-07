Jak korzystać z CRM dla organizacji non-profit?

Darczyńcy, wolontariusze i społeczności mają kluczowe znaczenie dla trwałości organizacji non-profit. Jednak zarządzanie tymi powiązaniami może być skomplikowane.

Narzędzie do zarządzania relacjami z klientami (CRM) może to uprościć. W końcu narzędzia cyfrowe mogą zwiększyć wpływ organizacji non-profit nawet czterokrotnie!

W tym przewodniku pokażemy, jak efektywnie korzystać z oprogramowania CRM, omawiając kluczowe korzyści, przykłady zastosowań, funkcje, na które warto zwrócić uwagę, oraz powody, dla których platformy takie jak ClickUp są najczęściej wybierane przez nowoczesne organizacje non-profit. 🤝

Czym jest CRM dla organizacji non-profit?

CRM dla organizacji non-profit to narzędzie do zarządzania relacjami z darczyńcami, wolontariuszami i innymi interesariuszami. Centralizuje bazę danych organizacji non-profit, ułatwiając przechowywanie i organizowanie danych osób wspierających, śledzenie interakcji, uzyskiwanie kontekstu i automatyzację zadań.

Odgrywa to kluczową rolę w działalności organizacji non-profit, takiej jak wysiłki związane z pozyskiwaniem funduszy, angażowaniem darczyńców, planowaniem wydarzeń i koordynacją wolontariuszy.

⭐️ Polecany szablon Szablon ClickUp Nonprofit CRM pomaga zespołom organizacji non-profit organizować informacje o darczyńcach, zarządzać działaniami informacyjnymi i śledzić zaangażowanie — wszystko w jednym miejscu. Dzięki lepszej widoczności relacji z darczyńcami i usprawnionej komunikacji organizacje non-profit mogą zwiększyć skuteczność zbierania funduszy, wzmocnić lojalność darczyńców i zwiększyć wpływ swojej misji. Pobierz darmowy szablon Zarządzaj relacjami z darczyńcami bez wysiłku dzięki szablonowi ClickUp Nonprofit CRM

Korzyści wynikające z wykorzystania CRM dla organizacji non-profit

System CRM dla organizacji non-profit zapewnia łatwy dostęp do informacji, dzięki czemu zespoły mogą skupić się bardziej na działaniach, a nie na zadaniach administratora.

Korzyści obejmują:

Oszczędź czas na pracy administratora: wyeliminuj ręczne arkusze kalkulacyjne i powtarzalne zadania dzięki automatyzacji

Zwiększ zaangażowanie darczyńców: zautomatyzuj wysyłanie podziękowań, wiadomości uzupełniających i aktualizacji, które budują długotrwałą lojalność

Spersonalizuj komunikację na dużą skalę: segmentuj kontakty i wysyłaj ukierunkowane wiadomości na podstawie danych darczyńców lub wolontariuszy

Podejmuj szybsze i trafniejsze decyzje: korzystaj z pulpitów nawigacyjnych i danych w czasie rzeczywistym, aby dostosowywać kampanie i strategie pozyskiwania funduszy

Popraw współpracę między zespołami: udostępniaj dokumenty, zadania i kanały komunikacji na jednej centralnej platformie

Buduj przejrzystość i zaufanie: generuj gotowe do audytu raporty, które pokazują wymierny wpływ Twojej organizacji non-profit

🧐 Czy wiesz, że... Warren Buffett przekazał na cele charytatywne akcje Berkshire o wartości 5,3 miliarda dolarów, co stanowi jedną z największych pojedynczych darowizn w historii!

Jak efektywnie korzystać z CRM dla organizacji non-profit

Aby w pełni wykorzystać potencjał CRM dla organizacji non-profit, należy wyjść poza podstawowe zarządzanie kontaktami — oto, jak można go wykorzystać, aby osiągnąć wymienione powyżej korzyści:

1. Organizuj dane darczyńców i wolontariuszy

W przypadku organizacji non-profit rozwiązanie CRM zajmuje się danymi wolontariuszy i darczyńców.

Organizacja danych w ten sposób zapewnia skuteczne segmentowanie kontaktów i wysyłanie do nich ukierunkowanych wiadomości.

Na przykład główni darczyńcy otrzymują na bieżąco aktualizacje dotyczące raportów wpływu, a nowi wolontariusze otrzymują wiadomości powitalne i materiały wprowadzające.

2. Automatyzacja zbierania funduszy i śledzenia darowizn

System CRM dla organizacji non-profit upraszcza działalność, przejmując odpowiedzialność za różne działania związane z pozyskiwaniem funduszy i śledzeniem darowizn. Obejmuje to:

Automatyzacja przetwarzania darowizn

Natychmiastowe wystawianie potwierdzeń przekazania darowizny

Ustawianie opcji darowizn cyklicznych

Śledzenie cyklu życia darczyńców

Prognozowanie przyszłych trendów w zakresie darowizn

Wysyłanie automatycznych podziękowań i innych wiadomości z wyrazami uznania

Pulpit CRM do zbierania funduszy zapewnia przejrzysty widok w czasie rzeczywistym aktywności związanej z darowiznami, wyników kampanii i zaangażowania darczyńców, ułatwiając śledzenie i zarządzanie wszystkim bez konieczności żonglowania arkuszami kalkulacyjnymi lub ręcznym tworzeniem raportów.

Ponadto dostęp do tych danych umożliwia przewidywanie zachowań darczyńców, identyfikowanie interesariuszy o wysokiej wartości oraz tworzenie ukierunkowanych strategii pozyskiwania funduszy w celu uzyskania wyższych wskaźników retencji.

💡 Wskazówka dla profesjonalistów: Skorzystaj z automatyzacji ClickUp, aby śledzić kamienie milowe cyklu życia darczyńców, takie jak powitanie nowych darczyńców, wyzwalanie działań następczych w celu uzyskania kolejnych darowizn lub oznaczanie współpracowników o wysokiej wartości w celu nawiązania osobistego kontaktu.

🧐 Czy wiesz, że... Średnio powracający darczyńcy przekazują o 42% więcej w ciągu roku niż darczyńcy jednorazowi.

3. Popraw zarządzanie wolontariuszami

Zarządzanie wolontariuszami w ramach różnych programów, wydarzeń związanych z pozyskiwaniem funduszy i inicjatyw społecznych może być trudne. Narzędzie CRM pomaga w zarządzaniu wolontariuszami poprzez:

Umożliwienie wolontariuszom samodzielnej rejestracji na wydarzenia

Umożliwienie wolontariuszom wybór preferowanych zmian

Przydzielanie zadań na podstawie umiejętności i dostępności

Wysyłanie automatycznych przypomnień o zbliżających się zmianach

Śledzenie godzin pracy wolontariuszy i wyników ich pracy z myślą o przyszłych działaniach

Takie praktyczne zarządzanie wolontariuszami sprawia, że zasoby są dostępne wtedy, gdy są potrzebne.

Ponadto połączenie wygody i wykorzystania mocnych stron poprawia retencję wolontariuszy, zwiększa zaangażowanie i motywację.

Organizacje non-profit mogą również wykorzystać te dane do rozpoznawania i nagradzania wolontariuszy osiągających najlepsze wyniki, co dodatkowo zachęci ich do dalszej współpracy z Twoją organizacją pozarządową.

💡 Wskazówka dla profesjonalistów: Skorzystaj z formularzy ClickUp , aby umożliwić wolontariuszom zapisywanie się na wydarzenia lub zmiany, a następnie automatycznie przydzielaj zadania na podstawie odpowiedzi udzielonych w formularzach dzięki automatyzacji.

4. Ulepsz kampanie e-mailowe i promocyjne

Oprogramowanie marketingowe CRM umożliwia organizacjom non-profit tworzenie i prowadzenie kampanii e-mailowych skierowanych do darczyńców, wolontariuszy i potencjalnych sponsorów. Dzięki rozwiązaniu CRM dla organizacji non-profit mogą one:

Wysyłaj spersonalizowane wiadomości e-mail na podstawie historii darczyńców i poziomu ich zaangażowania

Zautomatyzuj zaproszenia na wydarzenia, apele do darczyńców i aktualizacje dotyczące wpływu

Śledź wskaźniki otwarć wiadomości e-mail i inne wskaźniki zaangażowania w celu optymalizacji kampanii

Segmentuj listy mailingowe, aby prowadzić hiperpersonalizowane, ukierunkowane kampanie

Narzędzia te oferują również funkcje automatyzacji marketingu, które zapewniają spójność komunikacji. W połączeniu z personalizacją pomaga to wzmocnić relacje z darczyńcami i zwiększyć skuteczność działań informacyjnych.

💡 Wskazówka dla profesjonalistów: Twórz treści e-maili bezpośrednio w dokumentach ClickUp , a następnie połącz je z zadaniami związanymi z kontaktami zewnętrznymi. Możesz nawet użyć ClickUp Brain , aby spersonalizować sugestie dotyczące kontaktów zewnętrznych w oparciu o typy darczyńców.

🎉 Ciekawostka: Pierwsze wydarzenie związane ze zbiórką funduszy online odbyło się w 1994 roku! W ramach kampanii zebrano aż 50 000 dolarów dla pacjenta chorego na raka.

5. Śledź cele i generuj raporty

Ustalenie celów, mierzenie postępów i wykazanie wpływu są kluczem do pomiaru powodzenia organizacji non-profit. Dzięki systemowi CRM możliwe jest:

Ustal cele związane z pozyskiwaniem funduszy i rekrutacją wolontariuszy

Śledź postępy w czasie rzeczywistym dzięki wizualnym pulpitom nawigacyjnym

Generuj szczegółowe raporty dotyczące utrzymania darczyńców, udziału w wydarzeniach i wyników kampanii

Identyfikuj trendy i podejmuj decyzje oparte na danych, aby dostosować przyszłe strategie

Na przykład organizacja non-profit może analizować dane analityczne CRM, aby zmierzyć powodzenie ostatniej kampanii zbierania funduszy. Może również zidentyfikować segmenty darczyńców o wysokiej wartości i głównych darczyńców, aby wysłać im bardziej spersonalizowane wiadomości w przyszłych kampaniach.

💡 Wskazówka dla profesjonalistów: Wizualizuj swoje postępy dzięki pulpitom ClickUp zorientowanym na wyniki — doskonałym do udostępniania wyników zarządowi, darczyńcom lub grantodawcom.

6. Wzmocnij strategie utrzymania darczyńców

Pozyskiwanie nowych darczyńców jest niezwykle ważne. Jednak równie istotne jest utrzymanie dotychczasowych darczyńców. Oprogramowanie CRM dla organizacji non-profit pomaga zwiększyć retencję darczyńców poprzez:

Automatyzacja spersonalizowanych wiadomości z podziękowaniami i informacjami uzupełniającymi

Wysyłanie przypomnień o zbliżających się wydarzeniach związanych z pozyskiwaniem funduszy i corocznych kampaniach dar

Oferowanie ekskluzywnych aktualizacji i raportów dla głównych darczyńców

Śledzenie zaangażowania darczyńców i identyfikowanie segmentów darczyńców o wysokim ryzyku odejścia

Takie zarządzanie darczyńcami poprzez proaktywne zaangażowanie sprawia, że czują się oni docenieni i wartościowi. Zwiększa to wartość darczyńców w całym okresie współpracy i wzmacnia strategie zarządzania relacjami.

💡 Porada dla profesjonalistów: Pozwól ClickUp Brain zaproponować spersonalizowane pomysły i treści dotyczące dalszych działań dla różnych segmentów darczyńców na podstawie wcześniejszych interakcji.

Przed rozpoczęciem korzystania z rozwiązania CRM dla organizacji non-profit sprawdź, jak wybrać CRM. Aby Ci w tym pomóc, przygotowaliśmy zestawienie kluczowych funkcji CRM dla organizacji non-profit, na które należy zwrócić uwagę:

Zarządzanie darczyńcami : CRM dla organizacji non-profit musi centralizować bazę danych darczyńców, zawierającą takie informacje jak dane kontaktowe, historia darowizn, poziom zaangażowania itp. Funkcje zarządzania darczyńcami, takie jak segmentacja, pomagają wzmocnić relacje z darczyńcami poprzez spersonalizowane działania angażujące

Zarządzanie wolontariuszami : Podobnie jak dane darczyńców, CRM dla organizacji non-profit powinien również skutecznie gromadzić dane wolontariuszy według parametrów, takich jak dostępność, umiejętności i historia udziału. Pomaga to w planowaniu, wysyłaniu przypomnień i tworzeniu programów uznania dla wolontariuszy, co sprzyja ich utrzymaniu

Zbieranie funduszy : Funkcje CRM dla organizacji non-profit powinny pomóc w prowadzeniu kampanii zbierania funduszy, w tym apeli do darczyńców, zbierania funduszy między użytkownikami oraz opcji powtarzających się darowizn, aby zmaksymalizować wpłaty i zaangażowanie darczyńców

Śledzenie darowizn : Prowadź dokładną dokumentację, automatycznie rejestrując darowizny, wystawiając pokwitowania i zachowując zgodność z przepisami finansowymi. CRM dla organizacji non-profit powinien wykraczać poza reaktywne śledzenie darczyńców i pomagać w przewidywaniu przyszłych wyników

Zarządzanie kampaniami: Planuj, realizuj i monitoruj kampanie informacyjne, promocyjne lub fundraisingowe za pomocą wbudowanych narzędzi do śledzenia. Oprogramowanie CRM dla organizacji non-profit powinno umożliwiać segmentację odbiorców, testy A/B i analizę wydajności w celu maksymalizacji zaangażowania

💡 Wskazówka dla profesjonalistów: Automatyczne potwierdzenia, takie jak wysyłanie wiadomości z podziękowaniami i potwierdzeń podatkowych, zwiększają zaufanie darczyńców i zachęcają do powtarzających się darowizn.

Zarządzanie wydarzeniami : Usprawnij planowanie i realizację wydarzeń, takich jak gale charytatywne, akcje wolontariackie i imprezy społecznościowe. System CRM dla organizacji non-profit powinien zapewniać wsparcie we wszystkich aspektach, od formularzy rejestracji uczestników wydarzeń, przez sprzedaż biletów, zarządzanie zaproszeniami i potwierdzeniami udziału, aż po śledzenie darowizn

Marketing e-mailowy : Powinien być wyposażony w narzędzia do marketingu e-mailowego, które pozwalają spersonalizować program dotarcia do darczyńców. Funkcje CRM dla organizacji non-profit, takie jak automatyczne wiadomości e-mail, szablony i śledzenie wyników, zwiększają zaangażowanie i maksymalizują wyniki przy minimalnym wysiłku

Automatyzacja komunikacji : Automatyzacja działań następczych, wiadomości z podziękowaniami i przypomnień ułatwia terminowe nawiązywanie kontaktów z darczyńcami i wolontariuszami. Zmniejsza to liczbę zadań wykonywanych ręcznie i pomaga utrzymać spójne, znaczące relacje

Automatyzacja cyklu pracy : Oprócz komunikacji usprawnij zadania administracyjne dzięki zautomatyzowanym cyklom pracy. Niestandardowa automatyzacja cyklu pracy zapewnia, że zadania takie jak kontakt z darczyńcami, zbieranie funduszy i koordynacja wydarzeń są wykonywane zgodnie z harmonogramem bez dodatkowego obciążenia administracyjnego

Śledzenie sponsoringu : Zarządzaj partnerstwami korporacyjnymi i umowami sponsorskim poprzez śledzenie ich wkładu, dat odnowienia i wskaźników zaangażowania. Pomaga to mierzyć wpływ sponsorów w celu odpowiedniego uznania

Śledzenie dotacji : Śledź wnioski o dotacje, terminy i wymagania dotyczące finansowania, aby zapewnić terminowe przesłanie wniosków i zgodność z wymogami. Rozwiązanie CRM dla organizacji non-profit powinno udostępniać przypomnienia w odpowiednim czasie i generować szczegółowe raporty, aby uprościć zarządzanie dotacjami i raportowanie

Generowanie raportów wpływu: Uzyskaj dostęp do szczegółowych raportów przedstawiających trendy w zakresie darowizn, wkład wolontariuszy i ogólny wpływ organizacji non-profit. Raporty te pomagają darczyńcom dostrzec wymierne wyniki swoich darowizn

💡 Wskazówka dla profesjonalistów: Śledź dawnych darczyńców i wysyłaj im ukierunkowane kampanie mające na celu ponowne zaangażowanie, zawierające inspirujące historie lub ekskluzywne aktualności.

Analiza danych : Uzyskaj praktyczne informacje na temat zachowań darczyńców, wyników kampanii i trendów w pozyskiwaniu funduszy dzięki pulpitom nawigacyjnym w czasie rzeczywistym i intuicyjnym raportom. W połączeniu z analizą predykcyjną pomagają one organizacjom non-profit udoskonalić strategie zaangażowania, aby osiągać lepsze wyniki

Integracja płatności: płynnie przetwarzaj darowizny dzięki integracji oprogramowania CRM dla organizacji non-profit z wieloma bramkami płatniczymi, w tym kartami kredytowymi, PayPal, Stripe, Venmo, bezpośrednimi przelewami bankowymi i innymi metodami

Teraz, gdy znasz już funkcje CRM dla organizacji non-profit, czas zapoznać się z samymi narzędziami. Oto kilka najlepszych programów CRM i do zarządzania projektami dla organizacji non-profit:

ClickUp (najlepszy system CRM dla organizacji non-profit do kompleksowego budowania relacji)

Dzięki przeniesieniu wszystkich operacji na jedną platformę, ClickUp, aplikacja do pracy, która oferuje wszystko, pomaga organizacjom non-profit oszczędzać czas, poprawiać wydajność i skupiać się na swojej misji.

Niezależnie od tego, czy planujesz używać go jako systemu zarządzania darczyńcami, czy do zarządzania wydarzeniami, ClickUp dla organizacji non-profit to wszechstronne rozwiązanie, które można dostosować do własnych potrzeb.

W przeciwieństwie do tradycyjnych systemów CRM, ClickUp CRM oferuje wysoce konfigurowalne funkcje, które można dostosować do własnych wymagań.

Funkcje CRM dla organizacji non-profit obejmują:

Baza danych darczyńców

Twórz bazy danych dzięki widokowi tabeli ClickUp

Korzystaj z dokumentów ClickUp i pól niestandardowych, aby przechowywać informacje o darczyńcach, takie jak imię i nazwisko, dane kontaktowe, historia darowizn i zapisy dotyczące zaangażowania, oraz zarządzać nimi. Możesz nawet przechowywać te dane w widoku tabeli.

Zarządzanie zadaniami i kampaniami

Skorzystaj z automatyzacji ClickUp, aby zautomatyzować powtarzające się zadania za pomocą kilku kliknięć

Zadania ClickUp pozwalają przekształcić działania związane z wydarzeniami związanymi z pozyskiwaniem funduszy lub kampaniami marketingowymi w zadania, które można śledzić, przypisując im terminy, priorytety i zależności.

Automatyczne działania następcze i przypomnienia

Przypomnienia ClickUp angażują darczyńców i wolontariuszy dzięki automatycznym aktualizacjom i przypomnieniom o wszystkim, co się dzieje.

Oto, co Matt Kriteman, szef pomocy humanitarnej w Help Ukraine 22, powiedział o ClickUp:

Krótko mówiąc, ClickUp uzupełnia moje możliwości zawodowe, dzięki czemu mogę skoncentrować się na tym, co naprawdę ważne — na ludziach. Ponadto pomaga nam działać z marżą wynoszącą 10%, najniższą w branży. Nie wynika to z tego, że jesteśmy wyjątkowo błyskotliwi, ale po prostu wydajni i nieustannie wprowadzamy innowacje w ramach naszej misji wspierania Ukrainy.

Krótko mówiąc, ClickUp uzupełnia moje możliwości zawodowe, dzięki czemu mogę skoncentrować się na tym, co naprawdę ważne — na ludziach. Ponadto pomaga nam osiągnąć marżę na poziomie 10%, najniższą w branży. Nie wynika to z tego, że jesteśmy wyjątkowo błyskotliwi, ale po prostu wydajni i nieustannie wprowadzamy innowacje w ramach naszej misji wspierania Ukrainy.

Współpraca i komunikacja w zespole

Popraw współpracę i komunikację w zespole, oferując komunikację w czasie rzeczywistym dzięki czatowi ClickUp Chat

Dzięki ClickUp Chat nie potrzebujesz już zewnętrznych narzędzi komunikacyjnych, takich jak e-mail czy komunikatory internetowe — wszystkie rozmowy są przechowywane w jednym miejscu.

Ponadto możesz tworzyć specjalne kanały czatu dla różnych zespołów lub projektów (np. kontakt z darczyńcami, planowanie wydarzeń), poprawiając koncentrację i minimalizując czynniki rozpraszające uwagę.

📮ClickUp Insight: Typowy pracownik wiedzy musi nawiązać kontakt średnio z sześcioma osobami, aby wykonać swoją pracę. Oznacza to codzienne kontaktowanie się z 6 kluczowymi osobami w celu zebrania niezbędnych informacji, ustalenia priorytetów i kontynuowania projektów. Walka jest prawdziwa — ciągłe działania następcze, zamieszanie związane z wersjami i czarne dziury widoczności osłabiają wydajność zespołu. Scentralizowana platforma, taka jak ClickUp, z funkcją Connected Search i AI Knowledge Manager, rozwiązuje ten problem, udostępniając kontekst natychmiast na wyciągnięcie ręki.

Śledzenie celów

Wizualizuj swoje cele i postępy w ich realizacji dzięki ClickUp Goals

Śledź swoje cele związane z pozyskiwaniem funduszy lub realizacją misji za pomocą ClickUp Goals, wizualnego narzędzia ilustrującego, co chcesz osiągnąć i jak daleko jesteś od osiągnięcia tego celu.

Zaawansowane raportowanie

Otrzymuj aktualizacje w czasie rzeczywistym dotyczące postępów swojego zespołu dzięki pulpitom ClickUp

Monitoruj wszystkie działania w czasie rzeczywistym i generuj szczegółowe raporty za pomocą pulpitów ClickUp — kompleksowego rozwiązania do zarządzania wszystkimi sprawami, od zarządzania darczyńcami po analizę danych finansowych.

🌟 Przyjazna wskazówka: ClickUp pomaga również organizacjom non-profit nadążać za duchem czasu dzięki ClickUp Brain, asystentowi opartemu na sztucznej inteligencji. Od inteligentnych sugestii po personalizację e-maili kontaktowych — ClickUp Brain potrafi wszystko!

Salesforce (najlepszy system CRM dla organizacji non-profit do skalowalnego zarządzania zbiórkami funduszy)

za pośrednictwem Salesforce

Salesforce oferuje rozwiązanie CRM, które pomaga organizacjom non-profit usprawnić zarządzanie darczyńcami, zbieranie funduszy i zaangażowanie społeczności.

Organizacje non-profit mogą wykorzystać cenne informacje oparte na sztucznej inteligencji AI, aby przewidywać zachowania darczyńców i personalizować działania informacyjne. Pomaga to organizacjom śledzić darowizny, automatyzować zbieranie funduszy i łatwo zarządzać dotacjami.

Bloomerang (najlepszy system CRM dla organizacji non-profit zapewniający płynną integrację)

za pośrednictwem Bloomerang

Bloomerang to system CRM, który integruje się z narzędziami do zbierania funduszy online, oprogramowaniem księgowym i rozwiązaniami marketingowymi. Bardzo ważne jest scentralizowanie danych darczyńców, śledzenie historii komunikacji i automatyzacja kontaktów z darczyńcami w celu zwiększenia poziomu zaangażowania.

Funkcje związane z pozyskiwaniem funduszy i zarządzaniem kampaniami umożliwiają zespołowi marketingowemu łatwe prowadzenie kampanii wielokanałowych.

Neon CRM (najlepsze oprogramowanie CRM dla organizacji non-profit każdej wielkości)

za pośrednictwem Neon CRM

Neon CRM to niedrogie oprogramowanie CRM przeznaczone dla małych organizacji non-profit. Oferuje różne narzędzia do zarządzania darczyńcami i zbierania funduszy, służące do śledzenia darowizn, zarządzania zmianami wolontariuszy i usprawniania planowania wydarzeń.

Dzięki konfigurowalnym raportom i wbudowanej automatyzacji Neon CRM umożliwia organizacjom non-profit uzyskanie głębszego wglądu w zachowania darczyńców i wyniki kampanii.

Buduj dochodowe relacje dla organizacji non-profit dzięki ClickUp

Dobrze wdrożony system CRM dla organizacji non-profit zmienia sposób zarządzania relacjami z darczyńcami, wysiłkami związanymi z pozyskiwaniem funduszy i koordynacją wolontariuszy. Jednak wybór i wdrożenie najlepszego systemu CRM ma kluczowe znaczenie.

Na szczęście ClickUp naprawdę wyróżnia się jako najlepszy dzięki swoim funkcjom, które pozwalają skonfigurować najbardziej efektywny system CRM dla organizacji non-profit. Otrzymujesz konfigurowalne bazy danych darczyńców, płynną współpracę, automatyzację zadań i zaawansowane raportowanie — wszystko w jednym.

Chcesz przenieść swoją organizację non-profit na wyższy poziom wydajności? Zarejestruj się w ClickUp już teraz! ✅