Darmowe szablony kalendarza Figma do stylowego i uporządkowanego planowania

Masz problem z usprawnieniem zadań i harmonogramów? A może trudno Ci ręcznie organizować listy rzeczy do zrobienia? Jeśli tak, potrzebujesz uporządkowanego układu. 🗓️

🔍 Czy wiesz, że... Według badań tylko 18% pracowników dysponuje skutecznymi narzędziami do zarządzania czasem, a pozostałe 82% kończy zadania, korzystając z listy lub skrzynki odbiorczej poczty e-mail.

Szablon kalendarza Figma to świetne rozwiązanie, które upraszcza zadania i pozwala osiągnąć sukces w planowaniu projektów. Koniec z przekraczaniem terminów i nieefektywną dystrybucją pracy — teraz możesz cieszyć się skutecznym, zorganizowanym planowaniem.

W tym blogu dowiesz się o 10 konfigurowalnych kalendarzach Figma, jak wybrać odpowiedni, zrozumieć ich ograniczenia i poznać odpowiednie alternatywy, które zwiększą wydajność.

Czas przestać wpatrywać się w nudne, puste kalendarze!

Co wyróżnia dobry szablon kalendarza Figma?

Szablony kalendarzy są dostępne w programach Microsoft Word, Arkuszach Google, Excel, a nawet w formacie PDF – idealnym do uporządkowania pracy, domu, roku szkolnego lub planów biznesowych.

Ponadto, jeśli interesujesz się projektowaniem, Figma, jedno z najpopularniejszych narzędzi do projektowania stron internetowych, oferuje mnóstwo eleganckich, darmowych szablonów, które tylko czekają na pobranie! Zanim jednak je wybierzesz, zapoznaj się z parametrami, które musi spełniać „dobry” szablon kalendarza Figma:

Wciągający, łatwy w nawigacji interfejs: Powinien być łatwy w nawigacji, a jednocześnie oferować różne opcje dodawania wydarzeń, zadań, przypomnień itp.

Funkcje współpracy: Dobry układ powinien umożliwiać członkom zespołu dostęp do wspólnych kalendarzy i harmonogramów grupowych oraz współtworzenie ich w celu zapewnienia odpowiedniej synchronizacji

Możliwość dostosowania do różnych wymagań: Powinien umożliwiać dostosowanie widoku, statusów itp. Musi również obsługiwać kodowanie kolorami w celu kategoryzowania zadań

Synchronizacja danych między urządzeniami: Upewnij się, że szablon synchronizuje dane między urządzeniami, zwłaszcza telefonami komórkowymi, aby zapewnić natychmiastowy dostęp

Wymaga integracji z zewnętrznymi aplikacjami Figma: Wybierz szablon, który płynnie łączy się z tymi aplikacjami, aby uniknąć przekroczenia terminów lub opuszczenia spotkań

Funkcje AI: Doskonały kalendarz musi posiadać funkcje sugestii opartych na sztucznej inteligencji, automatyzacji złożonych rutynowych zadań oraz raportowania i analizy opartej na sztucznej inteligencji, umożliwiającej podejmowanie decyzji w oparciu o dane

Szablony kalendarza Figma

Oto nasza obszerna lista 10 niesamowitych darmowych szablonów kalendarzy od Figma, które uproszczą Twoje codzienne zadania, zadbają o Twoje posty w mediach społecznościowych, pozwolą efektywnie zarządzać listą rzeczy do zrobienia i wiele więcej.

1. Szablon kalendarza Figma

za pośrednictwem Figma

Szablon kalendarza Figma to jeden z najbardziej podstawowych i przyjaznych dla początkujących użytkowników narzędzi do organizowania harmonogramów w domu i w pracy. Zawiera widoki tygodniowe i miesięczne, dzięki czemu można dostosować plan do własnych potrzeb.

Koniec z ręcznie sporządzanymi listami, skomplikowanymi Arkuszami Google, nieporęcznymi dokumentami Microsoft Word lub arkuszami kalkulacyjnymi Microsoft Excel do zarządzania codziennymi obowiązkami! Ciesz się prostym, ale skutecznym zarządzaniem czasem.

Dlaczego pokochasz tę aplikację

Monitoruj spotkania, wydarzenia, poranne sesje jogi, czas spędzany z rodziną itp.

Udostępniaj godziny pracy i dostępność współpracownikom

Twórz kopie, modyfikuj i drukuj z dowolnego urządzenia

Przedstaw nowym pracownikom przegląd typowych spotkań organizowanych przez Twój zespół

📌 Idealne dla: Każdy, kto potrzebuje łatwego zarządzania czasem i planowania zadań zarówno w domu, jak i w pracy

2. Szablon listy rzeczy do zrobienia w kalendarzu Figma

za pośrednictwem Figma

Listy rzeczy do zrobienia mają ogromne znaczenie podczas organizowania rutynowych zadań. Interaktywny szablon listy rzeczy do zrobienia w kalendarzu Figma pozwala sporządzić idealną listę zadań, a następnie zdecydować, kto ma je wykonać, pomagając w ten sposób zwiększyć wydajność.

Niezależnie od tego, czy nazywasz to planem podróży, programem, listą planów czy listą kontrolną, pozwala to przejść od zadań do wykonania do osiągniętych celów w schludny i przyjemny sposób.

Dlaczego pokochasz tę aplikację

Skorzystaj z funkcji przeciągania i upuszczania, aby uporządkować wszystkie zadania na liście według ich ważności

Podziel duże, złożone zadania na mniejsze części, określając kroki dla każdego podzadania

Deleguj zadania członkom zespołu i drukuj je, aby były dostępne z dowolnego miejsca

Ciesz się atrakcyjnym wizualnie planowaniem zadań dzięki gotowym kształtom i obrazom

📌 Idealne dla: Każdy, kto chce uporządkować swój czas pracy, terminy itp. w atrakcyjnym formacie

3. Szablon planera mediów społecznościowych Figma

za pośrednictwem Figma

Szukasz narzędzia do planowania mediów społecznościowych? Niezależnie od tego, czy chcesz opracować strategię, wybrać platformy, na których będziesz publikować, przeprowadzić burzę mózgów na temat treści, uporządkować posty i nie tylko, to narzędzie Ci w tym pomoże!

Szablon Figma Social Media Planner to idealny szablon kalendarza miesięcznego, który pozwala nadążać za ciągle zmieniającymi się trendami w sieciach społecznościowych i zachować spójność treści. Dzięki niemu Twoja obecność w Internecie będzie zawsze na najwyższym poziomie na wielu platformach.

Dlaczego pokochasz tę aplikację

Opracuj strategie dotyczące treści dostosowane do konkretnych platform, takich jak Instagram, Facebook, X i inne

Wdrażaj przyciągające uwagę pomysły na posty z okazji specjalnych wydarzeń, ofert promocyjnych itp.

Wykorzystaj komentarze w dokumentach, ankiety grupowe, odznaki, notatki markdown i wiele więcej

Pożegnaj się z tekstami typu „Co dzisiaj opublikować?” dzięki planowaniu z wyprzedzeniem

📌 Idealne do: Opracowania kompleksowej strategii mediów społecznościowych, w tym planowania treści, wyboru materiałów kreatywnych i harmonogramowania postów na poszczególnych platformach

4. Szablon kalendarza rocznego Figma

za pośrednictwem Figma

Dzięki szablonowi kalendarza rocznego Figma uzyskasz pełną widoczność najważniejszych zadań, które musisz wykonać w ciągu najbliższych 365 dni.

Ten konfigurowalny układ kalendarza rocznego sprawia, że planowanie jest łatwiejsze niż kiedykolwiek. Jego atrakcyjny wygląd ułatwia planowanie dni, tygodni i miesięcy z krystaliczną precyzją.

Dlaczego pokochasz tę aplikację

Wizualizuj ważne daty, zobowiązania zawodowe, takie jak terminy, oraz cele miesięczne

Priorytetyzuj zadania według ich ważności

Synchronizuj harmonogramy zmian, aby wszyscy byli na bieżąco

Skorzystaj z wbudowanych narzędzi, takich jak oś czasu i schemat organizacyjny, aby stworzyć plan na cały rok

📌 Idealne dla: wszystkich, którzy chcą z wyprzedzeniem zorganizować swoje plany roczne, zaplanować wakacje i sporządzić roczne plany inwestycyjne

📮ClickUp Insight: 37% pracowników wysyła notatki lub protokoły ze spotkań w celu śledzenia elementów do wykonania, ale 36% nadal korzysta z innych, fragmentarycznych metod. Bez ujednoliconego systemu rejestrowania decyzji kluczowe informacje mogą zostać zagubione w czatach, e-mailach, dokumentach lub arkuszach kalkulacyjnych. Dzięki ClickUp możesz natychmiast przekształcić rozmowy w zadania do wykonania we wszystkich swoich zadaniach, czatach i dokumentach, dzięki czemu nic nie zostanie pominięte.

5. Szablon tygodniowego harmonogramu Figma

za pośrednictwem Figma

Niezależnie od tego, czy pracujesz w domu, czy zajmujesz się wieloma projektami jednocześnie, potrzebujesz przejrzystego układu kalendarza, aby zarządzać swoimi codziennymi obowiązkami. Szablon tygodniowego harmonogramu Figma przydaje się podczas planowania zadań na dany tydzień.

Dlaczego pokochasz tę aplikację

Ustaw przypomnienia o porannych sesjach jogi i posiłkach

Ustal spotkania służbowe, aby niczego nie przegapić

Ustal konkretne godziny, które chcesz spędzić z rodziną

Używaj różnych kolorów, aby kategoryzować działania

📌 Idealne dla: wszystkich, którzy potrzebują rozwiązań do zarządzania kalendarzem, aby uprościć swoje napięte harmonogramy

💡 Wskazówka dla profesjonalistów: Użyj widoku kalendarza tygodniowego, aby wyświetlić zadania w formacie tygodniowym. Jeśli chcesz ustawić różne harmonogramy dla dni powszednich i weekendów, otwórz je i zmodyfikuj w widoku dziennym.

6. Szablon kalendarza redakcyjnego Figma

za pośrednictwem Figma

Szablon kalendarza redakcyjnego Figma jest idealny do nadzorowania całego procesu tworzenia treści. Oferuje metodyczny przepływ od pomysłu do napisania, edycji, planowania mediów i publikacji.

Jeśli kierujesz zespołem ds. treści, to narzędzie jest niezbędne do utrzymania treści, kampanii marketingowych i reklam na właściwym torze. Pomaga dostosować treści do celów marketingowych, celów firmy i trendów sezonowych.

Dlaczego pokochasz tę aplikację

Sporządź wyczerpującą listę treści, które zamierzasz stworzyć

Przydzielaj zadania członkom zespołu na każdym etapie procesu

Zyskaj widoczność rozwoju i monitorowania każdej treści dzięki tablicom Kanban

Dodaj elementy, takie jak słowa kluczowe, grupa docelowa treści itp.

📌 Idealne dla: Każdy, kto chce zorganizować i skoordynować pracę swojego zespołu dzięki solidnemu planowi zarządzania treścią

7. Szablon kalendarza zarządzania urlopami Figma

za pośrednictwem Figma

Masz duży zespół i zmagasz się z zarządzaniem urlopami i wakacjami pracowników? Już nie musisz! Szablon kalendarza urlopowego Figma upraszcza te zadania.

Posiada uporządkowany pulpit, dzięki któremu cały zespół wie, kto jest nieobecny w biurze w poszczególnych dniach tygodnia i ile zasobów jest dostępnych w danym dniu.

Dlaczego pokochasz tę aplikację

Organizuj i przeglądaj urlopy i wakacje pracowników

Śledź święta (krajowe i regionalne) w zakładkach

Z łatwością zatwierdzaj lub odrzucaj wnioski urlopowe

Planuj pracę przy użyciu dostępnych zasobów

📌 Idealne dla: menedżerów, którzy potrzebują jasności w zakresie płatnych urlopów pracowników, aby planować harmonogramy pracy i dotrzymywać ważnych terminów przy pomocy pozostałych pracowników

🧠 Ciekawostka: Według raportu z badania rynku Facts and Factors, globalny rynek oprogramowania do zarządzania nieobecnościami wzrośnie o 9,3% w latach 2020-2026, osiągając oszałamiającą wartość 0,95 mld USD!

8. Szablon kalendarza treści Figma

za pośrednictwem Figma

Aby zapewnić widoczność i słyszalność swojej marki, musisz konsekwentnie dostarczać ludziom angażujące, informacyjne i promocyjne treści. Ten szablon kalendarza treści Figma pomoże Ci dopracować planowanie i publikowanie treści.

Poznaj przejrzysty, piękny i w pełni konfigurowalny kalendarz miesięczny z automatycznym układem, który ułatwia dostosowywanie pojedynczych stron.

Dlaczego pokochasz tę aplikację

Dowiedz się, co (reel/wideo/post statyczny/karuzela) i kiedy opublikować (wraz z datą i godziną)

Określ, na której platformie chcesz publikować określone treści (Instagram, Facebook, LinkedIn, YouTube)

Miej pod ręką podpisy i wezwania do działania (CTA)

📌 Idealne dla: menedżerów mediów społecznościowych, którzy chcą z wyprzedzeniem zaplanować cele dotyczące zawartości w uporządkowanym formacie

🔍 Czy wiesz, że... Zasada 50-30-20 zaleca publikowanie 50% angażujących treści, 30% wyselekcjonowanych treści i 20% treści promocyjnych, aby utrzymać zainteresowanie docelowych odbiorców, jednocześnie skutecznie promując markę bez przytłaczania obserwujących komunikatami sprzedażowymi.

9. Szablon harmonogramu zespołu Figma

za pośrednictwem Figma

Jako menedżer chcesz mieć kontrolę nad pracą przydzieloną poszczególnym pracownikom i wiedzieć, ile mogą wykonać w wyznaczonym terminie. W tym celu potrzebujesz szablonu harmonogramu pracy zespołu Figma.

Pozwala monitorować dostępność członków różnych zespołów, takich jak marketing, projektowanie, sprzedaż itp., a tym samym odpowiednio planować zadania. Pokazuje również, kto pracuje w biurze, a kto zdalnie.

Dlaczego pokochasz tę aplikację

Uprość harmonogramy pracy swoich pracowników

Monitoruj całkowity czas pracy zespołu w danym miesiącu

Śledź czas pracy każdego pracownika

📌 Idealne dla: menedżerów i kierowników zespołów do monitorowania i organizowania obciążenia pracą kilku zespołów międzyfunkcyjnych współpracujących ze sobą

10. Szablon planu marketingowego Figma

za pośrednictwem Figma

Marketing obejmuje kilka aspektów, którymi musisz zarządzać. Planowanie i wdrażanie wymaganych zadań marketingowych jest trudne bez jasnego formatu kalendarza marketingowego. W tym miejscu pojawia się szablon planu marketingowego Figma.

Koniec z niejasnościami dotyczącymi statusu zadań! Planowanie marketingowe staje się łatwiejsze dzięki wizualnej rejestracji działań, które zostały wykonane, są w trakcie realizacji lub planowane do wykonania.

Dlaczego pokochasz tę aplikację

Śledź i monitoruj strategie dotyczące zawartości, SEO i płatnych reklam

Zarządzaj współpracą z influencerami

Opracuj lejki marketingowe oraz buduj i pielęgnuj cykle życia klientów, aby zwiększyć współczynniki konwersji

Analizuj wyniki na podstawie danych, aby podejmować rozważne decyzje

📌 Idealne dla: menedżerów marketingu, którzy chcą ułatwić promocję produktów, korzystając z interfejsu wizualnego

Ograniczenia korzystania z szablonów kalendarza Figma

Widziałeś już, jak Figma może usprawnić zarządzanie czasem w środowisku współpracy. Ma jednak również swoje wady. W tej sekcji omówimy je bardziej szczegółowo:

Funkcje zależne od Internetu: Figma to narzędzie oparte na chmurze, które zawsze wymaga stabilnego połączenia z Internetem. Utrudnia to pracę członkom zespołu, którzy nie mają odpowiedniego połączenia z Internetem

Kosztowne: Jeśli zarządzasz firmą, w której pracuje wielu współpracowników, Figma może wydawać się droga w porównaniu z cenami konkurencji

Zakłócenia układu: Nawet niewielkie zmiany, takie jak zmiana rozmiaru lub dodanie nowych elementów, mogą zakłócić format. Wymaga to dodatkowej pracy projektowej

Złożona interaktywność: Złożone interakcje (takie jak stany najechania kursorem lub opcje wielu dat) są trudne do opanowania dla początkujących użytkowników

Z powodu tych ograniczeń praca staje się uciążliwa. Dlatego zebraliśmy kilka alternatyw dla Figma.

Przydatne alternatywne szablony kalendarza Figma

ClickUp udostępnia kilka interaktywnych darmowych szablonów kalendarza z wieloma przykładami zastosowań.

Zapoznaj się z 14 niezwykle przydatnymi, darmowymi szablonami, które możesz modyfikować, pobierać i drukować, aby zmniejszyć bałagan i zorganizować zarządzanie czasem.

1. Szablon kalendarza ClickUp

Pobierz darmowy szablon Bądź na bieżąco z zadaniami i terminami — wszystko w jednym miejscu dzięki szablonowi kalendarza ClickUp

Dzięki szablonowi kalendarza ClickUp Ty i Twój zespół możecie zachować porządek i wyprzedzić konkurencję. Widok podsumowania pozwala szybko przejrzeć nadchodzące zadania i działania.

Dzięki temu szablonowi możesz podzielić duże projekty na łatwe do wykonania kroki, z łatwością zarządzać wydarzeniami, terminami i zadaniami oraz dostosować swoją rutynę.

Dlaczego pokochasz tę aplikację

Organizuj zadania według różnych statusów: zablokowane, anulowane, gotowe, w trakcie, wstrzymane, aby mieć oko na postępy

Zorganizuj swój miesiąc z wyprzedzeniem dzięki widokowi miesięcznego planera

Pobierz i wydrukuj, aby powiesić na biurku, lodówce itp.

Wizualizuj dane na podstawie kamieni milowych, odniesień, miejsc, rzeczywistych kosztów i ocen

📌 Idealne dla: wszystkich, którzy priorytetowo traktują uporządkowany cykl pracy, zarządzanie zasobami i elastyczne dostosowywanie planów

2. Szablon listy rzeczy do zrobienia ClickUp Calendar

Pobierz darmowy szablon Podziel duże zadania i wydarzenia, aby zachować porządek dzięki szablonowi listy rzeczy do zrobienia w kalendarzu ClickUp

Szablon listy rzeczy do zrobienia w kalendarzu ClickUp pomaga w uporządkowanym wykonywaniu zadań i osiąganiu celów. Upraszcza również planowanie pracy członków zespołu i pozwala monitorować postępy w usprawniony sposób.

Układ zapewnia widok wszystkich zadań na jednej stronie, dzięki czemu możesz szybko i łatwo zaplanować swoje działania.

Dlaczego pokochasz tę aplikację

Monitoruj nadchodzące spotkania i zadania, które należy wykonać przed spotkaniem

Sortuj zadania według kategorii, aby ułatwić dostęp i zrozumienie

Otwórz pięć różnych widoków, takich jak Zaproszenie na spotkanie, Według roli, Według kategorii, Harmonogramy i Przewodnik dla początkujących, aby uzyskać łatwy dostęp do informacji

Korzystaj z lepszego śledzenia czasu dzięki alertom o zależnościach i etykietom

📌 Idealne dla: osób, które chcą usprawnić swoje codzienne czynności

💡 Przydatna wskazówka: Kuszące jest obwinianie samego siebie za brak postępów w realizacji celu, jakim jest wykonanie 15 zadań. Ale prawdziwy problem jest inny: nie skupiasz się na tym, co jest dziś najważniejsze. Zacznij od określenia trzech do pięciu najważniejszych zadań na dany dzień. Nie możesz pozwolić sobie na pominięcie tych zadań, nawet jeśli musisz odłożyć wszystko inne na później. Ustal priorytety i obserwuj, jak wzrasta Twoja wydajność!

3. Nowoczesny szablon kalendarza mediów społecznościowych ClickUp

Pobierz darmowy szablon Zarządzaj swoimi profilami w mediach społecznościowych bez wysiłku dzięki szablonowi nowoczesnego kalendarza mediów społecznościowych ClickUp

Załóżmy, że zarządzasz kilkoma kontami w różnych branżach. W takim przypadku potrzebujesz szablonu nowoczesnego kalendarza mediów społecznościowych ClickUp, aby zachować porządek, kontrolę nad treścią i przewagę nad konkurencją w mediach społecznościowych.

Ten szablon pomaga w łatwym planowaniu i zarządzaniu kampaniami marketingowymi w mediach społecznościowych poprzez monitorowanie wszystkich działań w mediach społecznościowych. Usprawnia również śledzenie dzięki AI, komentarzom i monitorowaniu czasu.

Dlaczego pokochasz tę aplikację

Planuj i monitoruj proces tworzenia treści, aby zapewnić spójność na wszystkich platformach

Kategoryzuj i dodawaj atrybuty, aby zarządzać zadaniami, takie jak temat, data publikacji, kanał, wynik końcowy i hashtagi

Zyskaj widoczność nadchodzących kampanii i wydarzeń

📌 Idealne dla: menedżerów mediów społecznościowych, którzy muszą spójnie organizować zawartość na różnych platformach, monitorować wyniki w czasie rzeczywistym i wykorzystywać wizualizację danych do oceny wyników

4. Szablon kalendarza rocznego ClickUp

Pobierz darmowy szablon Wykorzystaj szablon kalendarza rocznego ClickUp, aby planować mądrzej i z łatwością osiągać swoje cele

Szablon kalendarza rocznego ClickUp zapewnia przejrzysty i skoncentrowany widok kamieni milowych, które należy osiągnąć w nadchodzącym roku. Pomaga w organizowaniu, planowaniu i monitorowaniu zadań oraz działań przez cały rok.

Nigdy więcej nie przegapisz ważnych zadań, wydarzeń, spotkań ani terminów! Dzięki temu szablonowi możesz bez problemu planować i organizować wszystkie swoje zadania.

Dlaczego pokochasz tę aplikację

Planuj miesięczne cele, zadania i działania oraz ustalaj priorytety zadań, aby najpierw skupić się na tych najważniejszych

Uzyskaj całościowy widok swojego roku dzięki kompletnemu przeglądowi wszystkich zadań i działań

Twórz zadania z pięcioma niestandardowymi statusami, takimi jak Zakończone, Opóźnione, W trakcie, Na dobrej drodze i Do rozpoczęcia, aby monitorować ich postęp

📌 Idealne do: Uzyskania jasnej perspektywy na nadchodzący rok w celu lepszego planowania i wykonywania zadań

Oto, co Victoria Berryman, kierownik ds. operacji marketingowych w Seequent, miała do powiedzenia na temat korzystania z ClickUp :

ClickUp pomógł nam scentralizować zasoby, komunikację i zarządzanie projektami, dzięki czemu jesteśmy dwa, a nawet trzy razy bardziej wydajni.

ClickUp pomógł nam scentralizować zasoby, komunikację i zarządzanie projektami, dzięki czemu jesteśmy dwa, a nawet trzy razy bardziej wydajni.

5. Szablon kalendarza tygodniowego ClickUp

Pobierz darmowy szablon Skorzystaj z szablonu kalendarza tygodniowego ClickUp, aby zaplanować i zwizualizować cały tydzień w jednym miejscu

Szablon kalendarza tygodniowego ClickUp zawiera podsumowanie tygodnia i wydarzeń osobistych, co pozwala lepiej zaplanować tydzień i zachować porządek. Ten przyjazny dla początkujących szablon doskonale nadaje się do identyfikowania i dostosowywania konfliktów lub nakładających się terminów.

Dlaczego pokochasz tę aplikację

Monitoruj wykonane zadania, aby skupić się na pozostałych zadaniach w tygodniu

Zapisz wszystkie regularne wydarzenia i zobowiązania, takie jak spotkania, zajęcia i terminy, aby mieć do nich natychmiastowy dostęp

Użyj trzech różnych atrybutów niestandardowych, takich jak „Dobre samopoczucie”, „Typ zadania” i „Ważne notatki”, aby kategoryzować zadania i dodawać do nich krótkie notatki

📌 Idealne do: Zarządzania zadaniami i terminami, planowania i wizualizacji całego tygodnia oraz organizowania działań z możliwością wprowadzania zmian w czasie rzeczywistym w celu zwiększenia wydajności

6. Szablon kalendarza publikacji ClickUp

Pobierz darmowy szablon Skorzystaj z szablonu kalendarza publikacji ClickUp, aby zaoszczędzić czas i mieć kontrolę nad strategią treści

Szablon kalendarza publikacji ClickUp to skuteczny sposób na planowanie i zarządzanie postami w jednym miejscu. Pomaga organizować, kontrolować i optymalizować miesięczny kalendarz marki, media społecznościowe i rutynowe publikowanie treści na blogu.

Niezależnie od tego, czy zarządzasz blogiem małej firmy, czy zespołem specjalistów ds. marketingu w mediach społecznościowych, ten szablon zapewnia narzędzia, które pomogą Ci zachować porządek i wykonać wszystko na czas.

Dlaczego pokochasz tę aplikację

Twórz spójną zawartość zgodnie z wymaganiami marki

Usprawnij proces tworzenia, edytowania i zatwierdzania postów

Konfiguruj przyszłe posty i unikaj błędów w planowaniu oraz przekraczania terminów

📌Idealne dla: menedżerów mediów społecznościowych do współpracy z członkami zespołu w zakresie planowania i publikowania treści.

7. Szablon kalendarza redakcyjnego ClickUp

Pobierz darmowy szablon Bądź na bieżąco z zadaniami redakcyjnymi dzięki liście kalendarza redakcyjnego ClickUp

Ten przyjazny dla początkujących szablon kalendarza redakcyjnego ClickUp jest idealny do monitorowania zadań wymagających modyfikacji. Obejmuje to blogi poświęcone przemyślanym rozwiązaniom, nowościom produktowym, postom sponsorowanym itp.

Ten układ pozwala na umieszczenie wzmianek o odpowiednich osiach czasu publikacji, kanałach, za pośrednictwem których treść zostanie opublikowana (e-mail, płatne reklamy, PR, strona internetowa itp.), oraz konkretnym etapie marketingowym, na którym znajduje się dana treść (nowy projekt, projekt, zatwierdzenie przez klienta, korekta itp.).

Dlaczego pokochasz tę aplikację

Przypisz autorów i recenzentów do każdego elementu zawartości

Wzmianka o tym, czy wymagane zmiany są niewielkie, czy poważne, aby zapewnić płynną publikację

Korzystaj z czterech różnych widoków, takich jak Dokument, Lista, Kalendarz i Tablica, aby porządkować i przeglądać informacje zgodnie z własnymi potrzebami

📌 Idealne do: śledzenia i delegowania różnych wymagań dotyczących edycji treści do odpowiednich zasobów przed ich opublikowaniem

🧠 Ciekawostka: Czytelnicy artykułów na blogu WordPress pozostawiają ponad 77 milionów komentarzy na blogach każdego miesiąca

8. Szablon kalendarza urlopowego ClickUp

Pobierz darmowy szablon Organizuj, monitoruj i zarządzaj wnioskami urlopowymi swojego zespołu dzięki szablonowi ClickUp PTO

Szablon kalendarza urlopowego ClickUp zapewnia odpowiedni format do organizowania urlopów, wakacji i dni wolnych od pracy.

Zmniejsza to konflikty w harmonogramach i zwiększa widoczność dostępności pracowników. Wykorzystuje również możliwości ClickUp w celu poprawy wydajności pracy, w tym integrację poczty e-mail, alerty o zależnościach i śledzenie czasu, abyś był zawsze na bieżąco.

Niezależnie od tego, czy chodzi o kilku pracowników, czy dużą firmę, dzięki temu zarządzanie czasem wolnym zespołu będzie szybkie i bezproblemowe!

Dlaczego pokochasz tę aplikację

Skorzystaj z czterech różnych pól niestandardowych, takich jak „Osoba zatwierdzająca”, „Dni urlopu”, „Powód urlopu” i „Rodzaj urlopu”, aby zapisać ważne informacje o każdym zgłoszeniu

Szybko zatwierdzaj lub odrzucaj wnioski

Umożliw pracownikom składanie wniosków o płatny urlop bez konieczności wysyłania e-maili i uzyskiwania zatwierdzeń

📌 Idealne dla: menedżerów lub specjalistów ds. kadr, którzy muszą wizualizować czas wolny pracowników, zarządzać urlopami i koordynować dni wolne za pomocą jednego kliknięcia

9. Kalendarz ClickUp Business

Pobierz darmowy szablon Skorzystaj z kalendarza ClickUp Business, aby w jednym miejscu zorganizować wszystko, od prezentacji sprzedażowych po terminy

Szukasz skutecznej strategii zarządzania firmą i utrzymania porządku? Jeśli tak, zapoznaj się z szablonem kalendarza biznesowego ClickUp. Jest to darmowy układ zaprojektowany, aby pomóc Ci w organizowaniu zadań, planowaniu i wizualizacji godzin pracy pracowników w ramach współpracy.

Koniec z zagubionymi notatkami! Dzięki tej strukturze możesz łatwo zarządzać wszystkim, od rozmów sprzedażowych po terminy, w jednym miejscu.

Dlaczego pokochasz tę aplikację

Przydziel zadania do wykonania pracownikom w ramach codziennych, tygodniowych lub miesięcznych zadań

Planuj długoterminowe zobowiązania i cele

Użyj czterech różnych niestandardowych atrybutów, takich jak „To było fajne”, „Typ aktywności”, „Pliki” i „Dział”, aby zapisać informacje o zadaniach i wizualizować je

📌 Idealne dla: Właściciele firm potrzebujący organizacji kalendarza z pomocą monitorowania czasu, e-maili i powiadomień w odpowiednim czasie

10. Szablon kalendarza treści ClickUp

Pobierz darmowy szablon Planuj, organizuj, publikuj i monitoruj zawartość przez cały rok dzięki szablonowi kalendarza treści ClickUp

Szablon kalendarza treści ClickUp to idealne rozwiązanie do planowania różnych rodzajów treści.

Ten szablon jest jednym z najbardziej przyjaznych dla początkujących szablonów kalendarza treści, wyposażonym w gotowe do użycia foldery. Dzięki temu możesz skupić się na innych kluczowych obszarach działalności, jednocześnie regularnie publikując treści.

Dlaczego pokochasz tę aplikację

Korzystaj z czterech różnych widoków, takich jak kalendarz, tablica, lista i oś czasu, aby dostosować plan zawartości do swoich wymagań

Uporządkuj i monitoruj różne elementy zawartości (blogi, posty w mediach społecznościowych itp.)

Sortuj zawartość według zasobów, kategorii, kanałów, linków i dat publikacji

📌 Idealne dla: menedżerów ds. marketingu w mediach społecznościowych, którzy muszą planować treści, które zostaną opublikowane w nadchodzących miesiącach

11. Szablon kalendarza przedprodukcyjnego ClickUp

Pobierz darmowy szablon Uprość proces przedprodukcyjny i usuń przeszkody dzięki szablonowi ClickUp Pre-Production Template

Interesujesz się produkcją filmów lub wideo? A może musisz zarządzać sesjami zdjęciowymi do reklam, kampaniami zwiększającymi świadomość marki i nie tylko? Wypróbuj szablon kalendarza przedprodukcyjnego ClickUp.

Jest to idealne rozwiązanie do uproszczenia faz przedprodukcyjnych i zapewnienia, że nic nie zostanie pominięte. Rozwiązanie to wykorzystuje etykiety do porządkowania zadań, oferuje spersonalizowany harmonogram i jest łatwe do zintegrowania z narzędziami takimi jak Dropbox i Google Drive.

Dlaczego pokochasz tę aplikację

Skorzystaj z pięciu różnych niestandardowych atrybutów, takich jak poziom wysiłku, wpływ zmiany, typ działania, faza produkcji i zasoby, aby zapisać ważne zadania

Oznaczaj status zadań, np. zablokowane, do zrobienia, w trakcie i zakończone, aby mieć podgląd na bieżące zadania do wykonania

Planuj ramy czasowe i monitoruj postępy za pomocą widoku projektu Gantt

📌 Idealne do: Zarządzania złożonymi sesjami zdjęciowymi lub prostymi filmami wideo dzięki wykorzystaniu możliwości wizualizacji

12. Szablon harmonogramu zespołu ClickUp

Pobierz darmowy szablon Skorzystaj z szablonu harmonogramu zespołu ClickUp, aby uzyskać przejrzystość terminów swojego zespołu, łatwo współpracować i wykonywać zadania

Jeśli zarządzanie harmonogramami zadań zespołu sprawia Ci trudności, a zapewnienie efektywnej dystrybucji pracy wśród członków zespołu jest dla Ciebie wyzwaniem, rozważ skorzystanie z szablonu harmonogramu zespołu ClickUp.

Korzystając z tego szablonu, zyskasz widoczność potrzebną do pomocy zespołowi w dotrzymywaniu terminów, płynnej współpracy i zwiększaniu wydajności — wszystko w jednym miejscu! Pozwala wizualizować i planować obciążenie pracą zespołów w oparciu o rzeczywiste osie czasu.

Dlaczego pokochasz tę aplikację

Monitoruj postępy poszczególnych zadań za pomocą niestandardowych statusów „Otwarte” i „Zakończone”

Zmniejsz zamieszanie i nieporozumienia między członkami zespołu dzięki prawidłowemu przydzielaniu zadań

Otwórz różne widoki, takie jak działania projektu, obciążenie pracą itp., aby łatwo organizować informacje i uzyskiwać do nich dostęp

Monitoruj i oceniaj obciążenie pracą każdego członka zespołu

📌 Idealne do: Planowania i monitorowania obciążenia pracą zespołu w celu zapewnienia przejrzystości, zwiększenia odpowiedzialności członków zespołu za swoją pracę i ograniczenia nieporozumień

Oto, co Anne Thomas, kierownik działu kadr w Snowville Creamery LLC, ma do powiedzenia na temat korzystania z ClickUp :

ClickUp pozwala nam publikować całą komunikację między wszystkimi obszarami naszej firmy w jednym centralnym miejscu. Dzięki temu łatwo i wygodnie otrzymujemy powiadomienia oraz utrzymujemy harmonogramy, trasy i dostawy dla naszej firmy. Osobiście używam go do śledzenia wniosków o urlop, harmonogramów kierowców i klientów oczekujących na zwrot kosztów.

ClickUp pozwala nam publikować wszystkie komunikaty między wszystkimi obszarami naszej firmy w jednym centralnym miejscu. Ułatwia i usprawnia otrzymywanie powiadomień oraz utrzymywanie harmonogramów, tras i dostaw dla naszej firmy. Osobiście używam go do śledzenia wniosków o urlop, harmonogramów kierowców i klientów oczekujących na zwrot kosztów.

13. Szablon kalendarza marketingowego ClickUp

Pobierz darmowy szablon Skorzystaj z szablonu marketingowego ClickUp, aby planowanie treści i kampanii stało się dziecinnie proste

Jeśli jesteś specjalistą ds. marketingu i masz trudności z opracowaniem kompleksowego planu marketingowego, potrzebujesz szablonu kalendarza marketingowego ClickUp.

Ten szablon kalendarza Figma pozwala zarządzać zadaniami, takimi jak badania rynku, analiza konkurencji, pielęgnowanie potencjalnych klientów, kampanie i przydziały, dzięki automatyzacji, przypomnieniom i spersonalizowanym widokom. Możesz również nadać priorytet działaniom o dużym znaczeniu w usprawnionej bazie danych bez konieczności kodowania.

Wykorzystaj w pełni jego potencjał, aby stworzyć skuteczną strategię marketingową!

Dlaczego pokochasz tę aplikację

Uzyskaj spójny, scentralizowany widok wszystkich bieżących i przyszłych działań marketingowych

Śledź postępy działań dzięki niestandardowym statusom, takim jak Anulowane, Zakończone, W trakcie, W trakcie przeglądu i Wymaga uwagi

Monitoruj budżet i efektywnie przydzielaj zasoby

📌 Idealne dla: Specjalistów ds. marketingu, którzy chcą uzyskać scentralizowany dostęp do działań marketingowych i ułatwić efektywne planowanie budżetu i zasobów dzięki podejściu opartemu na współpracy

📈 Zobacz, jak firma Vida Health odnotowała 50% wzrost wydajności operacji marketingowych dzięki ClickUp.

14. Szablon kalendarza podcastów ClickUp

Pobierz darmowy szablon Uprość produkcję podcastów dzięki szablonowi ClickUp Podcast

Dzięki szablonowi kalendarza podcastów ClickUp tworzenie udanych podcastów staje się niezwykle proste! Otrzymasz dokładny przegląd nadchodzących odcinków, gości i tematów, które zostaną poruszone.

Ponadto 18 pól niestandardowych ujawnia kluczowe informacje o poszczególnych epizodach, a niestandardowe statusy (zakończone, w trakcie, do zrobienia) pomagają monitorować cały proces produkcji.

Skorzystaj z tego układu, aby mieć pewność, że Twój podcast będzie przebiegał zgodnie z planem!

Dlaczego pokochasz tę aplikację:

Użyj widoku statusu transkrypcji, aby tworzyć i monitorować transkrypcje poszczególnych odcinków

Z łatwością zapisuj przyszłe tematy podcastów i osie czasu

Zapisuj i porządkuj notatki dotyczące każdego odcinka

Skorzystaj z widoku sponsorów podcastów, aby monitorować sponsorów i ich potrzeby

📌 Idealne dla: menedżerów podcastów i producentów wykonawczych, którzy chcą uprościć planowanie i realizację podcastów

Organizuj zadania i dotrzymuj terminów w dobrym stylu dzięki ClickUp

Korzystanie z szablonów kalendarzy miesięcznych Figma pozwala uniknąć niepotrzebnego zagracenia harmonogramów. Ponadto pomaga zorganizować codzienne czynności, cieszyć się czasem spędzonym z rodziną, dobrze zarządzać zespołem i uniknąć przekroczenia ważnych terminów.

Niemniej jednak ma on również swoje wady. Być może nie znajdziesz odpowiednich układów Figma, które spełniają Twoje wymagania lub będą trudne w użyciu. Ale nie martw się.

ClickUp ułatwia zarządzanie zadaniami dzięki wszechstronnym, dobrze zorganizowanym i łatwym w użyciu układom rocznym i miesięcznym, które pasują do wielu scenariuszy użytkowania. Bez względu na to, jak skomplikowane są Twoje zadania i rutynowe czynności, dzięki ClickUp będziesz na bieżąco z listą rzeczy do zrobienia, zaoszczędzisz czas i zmniejszysz stres.

Dołącz do ClickUp już dziś za darmo, aby pobrać te szablony i bez wysiłku zarządzać swoimi planami.