10 zasad etykiety spotkań wirtualnych: najlepsze praktyki w pracy

Dzisiaj wirtualne spotkania są tak powszechne i akceptowane, jak dziesięć lat temu praca w biurze przez pięć dni w tygodniu.

Ponieważ 28% pracowników przynajmniej przez część czasu pracuje z domu, praca zdalna stała się stałym elementem życia zawodowego. Wiąże się to z organizacją spotkań online oraz z interesującym połączeniem formalności i swobody, z którym wielu ma trudności.

Jednak tego rodzaju komunikacja wymaga wirtualnego kodeksu postępowania. Jak zapewnić, by wszyscy uczestnicy rozmowy czuli się wysłuchani, zaangażowani i mogli brać udział w konstruktywnych rozmowach?

Etykieta spotkań wirtualnych pomaga zespołom zwiększyć wydajność, zaprezentować się z jak najlepszej strony oraz budować profesjonalne relacje.

Zapraszamy do lektury, w której omówimy podstawowe zasady współczesnych manier podczas spotkań, w tym definicję etykiety spotkań wirtualnych, jej zalety oraz dziesięć podstawowych zasad obowiązujących w każdym profesjonalnym środowisku online.

Czym jest etykieta spotkań wirtualnych?

Etykieta spotkań wirtualnych wyznacza standardy zachowania zespołów i liderów oraz traktowania innych osób podczas spotkań online. Potraktuj ją jako zestaw standardowych wytycznych, które mają na celu utrzymanie profesjonalizmu na każdym poziomie. 🫱🏼‍🫲🏾

Od Ciebie oczekuje się przestrzegania zasad etykiety spotkań online podczas połączeń wideo z innymi działami, prowadzenia spotkań inauguracyjnych projektów lub burzy mózgów z zespołem. Etykieta spotkań zdalnych w organizacji jest powiązana z jej podstawowymi wartościami, filozofią i celami. 🎯

Chociaż niektóre aspekty mogą być specyficzne dla poszczególnych organizacji, istnieją pewne ogólne zasady dotyczące spotkań wirtualnych, które pomogą Ci wywrzeć trwałe i pozytywne wrażenie na każdym, z kim się spotkasz. ⬇️

Pamiętaj, że wzajemny szacunek i ogólna etykieta biznesowa to nic nowego! Istnieją jednak pewne istotne różnice między spotkaniami wirtualnymi a osobistymi, które musisz wziąć pod uwagę, aby zachować kontrolę nad przebiegiem spotkania, dotrzymać terminów i być na bieżąco.

10 zasad etykiety spotkań wirtualnych

Nawet jeśli wydaje Ci się, że generalnie przestrzegasz zasad etykiety spotkań wirtualnych, to drobne szczegóły mają ogromne znaczenie. Dlatego zebraliśmy te zasady etykiety spotkań wirtualnych, które sprawdzą się w każdym środowisku biznesowym online.

Udostępnij je swojemu zespołowi, abyście wspólnie podnieśli standard swoich spotkań online.

Ponadto czeka na Ciebie mnóstwo zasobów, szablonów i wskazówek, które zapewnią Ci jeszcze większe wsparcie w opanowaniu tej nowej umiejętności. 😎

1. Poznaj swoją platformę do spotkań

Przede wszystkim ważne jest, aby dobrze znać oprogramowanie do wideo konferencji, z którego korzystasz podczas wirtualnych spotkań.

Jeśli organizujesz spotkanie, zapoznaj się z platformą do spotkań wirtualnych z wyprzedzeniem, abyś czuł się pewnie podczas korzystania z oprogramowania. Jeśli korzystasz z narzędzia, którego uczestnicy nie znają, bądź przygotowany na szybkie odpowiadanie na pytania i pomóż im skupić się na spotkaniu, tak aby nie musieli skupiać się na kwestiach technicznych.

Skoro już poruszamy ten temat… jeśli wybierasz platformę do spotkań, wybierz taką, z której ludzie prawdopodobnie korzystali już wcześniej lub którą szybko zaakceptują. Mogą to być narzędzia do wideokonferencji, takie jak Zoom, Microsoft Teams lub Google Meet.

💡Wskazówka dla profesjonalistów: Rozpocznij spotkanie na Zoomie bezpośrednio z poziomu zadania ClickUp dzięki integracji ClickUp z Zoomem. Prowadź dyskusje bez konieczności opuszczania swojego obszaru roboczego, a ClickUp automatycznie powiadomi wszystkich uczestników, aby dołączyli jak najszybciej.

Upewnij się, że platforma oferuje wsparcie dla funkcji tworzenia pokoi do spotkań w mniejszych grupach, udostępniania ekranu lub współpracy nad wspólnymi zasobami, jeśli Twoje spotkanie tego wymaga.

Korzystanie z dynamicznego oprogramowania do zarządzania spotkaniami, takiego jak ClickUp, to świetny sposób na zapewnienie płynnego i wysokiej wydajności przebiegu każdego spotkania.

2. Przygotuj się, mając gotowy porządek obrad spotkania

Nie da się tego wystarczająco podkreślić — przygotuj się, przygotuj się, przygotuj się!

Przed rozpoczęciem spotkania przygotuj plan i stwórz porządek obrad, aby nadać dyskusji jasny kierunek od początku do końca. Aby zapewnić najwyższą jakość wirtualnych spotkań zespołu, udostępnij porządek obrad uczestnikom z odpowiednim wyprzedzeniem, aby mieli czas na zapoznanie się z nim, wiedzieli, czego się spodziewać, i mogli dodać wszelkie niezbędne punkty.

Jeśli istnieją jakieś materiały, z którymi uczestnicy powinni się zapoznać lub na które powinni odpowiedzieć przed spotkaniem, aby wziąć udział w dyskusji, również je udostępnij. Traktuj agendę spotkania online jak zestaw wskazówek i zapewnij uczestnikom odpowiednią ilość czasu oraz zasoby na przygotowanie się.

Najlepszym sposobem na przygotowanie się do wirtualnego spotkania jest skorzystanie z dostosowywalnego szablonu porządku obrad, który uwzględnia wszystkie niezbędne elementy. Obszerna biblioteka szablonów ClickUp jest pełna bezpłatnych zasobów na każdą okazję — w tym również na tę!

Pobierz ten szablon Efektywnie planuj, organizuj i śledź spotkania zespołu online, korzystając z szablonu ClickUp All Hands Meeting.

Skorzystaj z szablonu spotkania ogólnego firmy ClickUp lub szablonu raportu komisji, aby jasno przedstawić cele.

Oba szablony sprzyjają przejrzystości w zespole lub organizacji oraz pomagają członkom skupić się na kluczowych celach spotkania.

3. Szanujcie czas innych

Przede wszystkim bądź punktualny. ⏱

Jako gospodarz spotkania nie należy nigdy, zgodnie z etykietą spotkań wirtualnych, kazać czekać swojemu zespołowi lub potencjalnym klientom.

Ale ta sama zasada dotyczy uczestników spotkania — nie każcie czekać gospodarzowi! Gospodarz to najprawdopodobniej jeden z członków Twojego zespołu, pracownik innego działu lub kierownik. Prawdopodobnie pracujesz z tą osobą na co dzień, a może nawet łączy Was przyjaźń. Okaż jej szacunek, na jaki wszyscy zasługujemy, pojawiając się na spotkanie gotowym do rozpoczęcia o planowanej godzinie.

Ustaw przypomnienia w ClickUp, aby zawsze przestrzegać zasad etykiety podczas wirtualnych spotkań

Jeśli czasami masz trudności z codziennym zarządzaniem czasem, użyj ClickUp, aby ustawić przypomnienie! Twoja przyszła ja będzie Ci wdzięczna za tę wskazówkę. 🙌🏼

Ponadto wszyscy mamy napięte harmonogramy, ale dzięki takim zasobom, jak ten interaktywny szablon harmonogramu zespołu od ClickUp, każdy członek zespołu będzie na bieżąco wiedział, kiedy i jakie spotkania czekają go w nadchodzących tygodniach.

Pobierz ten szablon Zyskaj widoczność w harmonogramach członków zespołu dzięki szablonowi harmonogramu zespołu ClickUp, aby lepiej planować spotkania zespołu

📮ClickUp Insight: Dane z naszej ankiety dotyczącej efektywności spotkań pokazują, że średnio 25% spotkań obejmuje 8 lub więcej uczestników. Odkryliśmy również, że średni czas trwania spotkania wynosi około 51 minut. Takie duże spotkania mogą mieć wyniki w postaci co najmniej 6–8 godzin łącznego czasu poświęconego na spotkania w skali tygodnia na poziomie organizacji. A gdyby tak można było to skrócić? ClickUp zmienia sposób komunikacji zespołów! Zamiast długich spotkań, współpracuj bezpośrednio w ramach zadań, korzystając z komentarzy, załączników, notatek głosowych, klipów wideo i nie tylko — wszystko w jednym miejscu. 💫 Prawdziwe wyniki: Globalne zespoły STANLEY Security zaoszczędziły już ponad 8 godzin tygodniowo na spotkaniach i aktualizacjach dzięki naszej wszechstronnej aplikacji do pracy!

4. Ubierz się na powodzenie

Niezależnie od tego, czy jesteś w biurze, czy online, odpowiedni strój jest niezwykle ważny. Zgodnie z zasadami etykiety na wideo-konferencję należy ubrać się tak samo, jak w przypadku osobistego spotkania w pracy.

Ale dobra wiadomość jest taka, że w przypadku wirtualnych spotkań istnieje pewna swoboda, ponieważ ekran jest przycięty znacznie powyżej talii – co oznacza, że tak, możesz założyć te Uggs!

Oprócz tego, że powinna wyglądać ładnie, Twoja garderoba na wirtualne spotkanie powinna pasować do charakteru samego spotkania. Unikaj biżuterii, która rozprasza uwagę, wzorów, które nie prezentują się dobrze na wideo, oraz koszulek z nadrukami, których inni mogą nie zrozumieć.

5. Unikaj czynników rozpraszających uwagę

Skup się na bieżącym spotkaniu, unikając pokusy wykonywania wielu zadań jednocześnie. Przed spotkaniem pamiętaj, aby:

Odłóż telefon

Wyłącz telewizor lub muzykę

Wyłącz wszystkie powiadomienia

Zamknij zbędne zakładki

I proszę, na litość boską, nie jedz podczas rozmowy.

Udostępniasz swój ekran? Sprawdź, co się na nim znajduje, zanim to zrobisz. Otwarte 1000 zakładek nie wygląda dobrze. Chociaż nie byłby to pierwszy przypadek, kiedy ktoś przypadkowo udostępnił poufne informacje firmowe, prywatną rozmowę na Slacku lub swoją playlistę na Spotify, na pewno nie chcesz, aby przydarzyło się to właśnie Tobie.

Przeczytaj również: Jak komunikować się i udostępniać pomysły członkom zespołu

Chaotyczne tło to kolejny częsty czynnik rozpraszający uwagę podczas wirtualnych spotkań. Jeśli jesteś w kawiarni, opiekujesz się dziećmi lub udostępniasz przestrzeń biurową ze swoim partnerem, wybierz alternatywne tło lub użyj efektu rozmycia, aby zapewnić sobie i wszystkim innym uczestnikom spotkania pełną koncentrację.

Poszukaj czegoś czystego, minimalistycznego i neutralnego. Wtedy będziesz mógł skupić się na znalezieniu w domu miejsca z najlepszym oświetleniem, a nie na ścianie, która najlepiej wygląda.

Nie musisz jednak przeszukiwać internetu w poszukiwaniu idealnego tła!

Kliknij poniższe zdjęcia, aby zapisać te darmowe tła i uniknąć rozpraszania uwagi przez osoby przechodzące w tle podczas Twojej ważnej prezentacji. 📩

źródło: Cadeau Maesto na Pexels

źródło: Marc Mueller na Pexels

źródło: Max Vakhtbovych na Pexels

6. Wiedz, kiedy mówić, a kiedy słuchać

Aktywne słuchanie daje każdemu możliwość wypowiedzenia się i pokazuje, że zależy Ci na tym, co mają do powiedzenia.

Organizator spotkania i uczestnicy muszą znaleźć równowagę między mówieniem, słuchaniem i zadawaniem pytań, aby zrozumieć rozmówcę — a nie go poniżać. Otwartość umysłu i swobodna komunikacja pomogą wszystkim zaangażowanym osobom czerpać więcej korzyści z rozmowy!

Oto kilka dodatkowych wskazówek dotyczących etykiety spotkań wirtualnych związanych z zabieraniem głosu podczas rozmów: Mów pewnie, ale zwięźle

Unikaj powtarzania się lub zbytniego naciskania na daną kwestię

Wyłącz mikrofon, chyba że właśnie mówisz

Zostaw pytania na koniec dyskusji, chyba że gospodarz poprosi o nie

Kolejnym problemem, z którym wszyscy mieliśmy do czynienia podczas wirtualnych spotkań, jest przerażające opóźnienie dźwięku. 🙄

Niezależnie od tego, jak silny jest Twój sygnał Wi-Fi, podczas spotkań online połączenie czasami się rozłącza! Aby uniknąć przerywania komuś lub zakłócania przepływu rozmowy, skorzystaj z funkcji podniesionej ręki na swojej platformie, jeśli to możliwe, lub wyraź chęć zabrania głosu na czacie. 🙋🏼‍♀️

7. Ogranicz sporządzanie notatek do minimum

Nawet jeśli masz dobre intencje, unikaj sporządzania szczegółowych notatek ze spotkania, chyba że zostaniesz o to poproszony. Zamiast tego skup się na kluczowych punktach rozmowy, a protokół ze spotkania przejrzyj później, jeśli w notatkach pojawią się jakieś rażące luki.

Główną zaletą spotkań wirtualnych jest możliwość nagrania całego spotkania lub stworzenia jego podsumowania. Wykorzystaj te funkcje, aby samo spotkanie było jak najbardziej efektywne — częste przerwy w rozmowie zakłócają przepływ informacji, spowalniają realizację porządku obrad i marnują cenny czas.

Jako gospodarz spotkania wyznacz członka swojego zespołu do śledzenia protokołu i poinformuj uczestników, że zostanie on rozprowadzony niezwłocznie po zakończeniu spotkania. Dzięki temu zarówno Ty, jak i uczestnicy będziecie mogli skupić się na przebiegu spotkania, a Ty unikniesz konieczności powtarzania tego samego!

💡Wskazówka dla profesjonalistów: Dzięki ClickUp Docs uczestnicy mogą wspólnie tworzyć notatki i jednym kliknięciem przekształcać je w działania dzięki zintegrowanej funkcji tworzenia zadań.

Protokoły ze spotkań podsumowują przebieg i najważniejsze wnioski z ważnych spotkań. Są one udostępniane wszystkim uczestnikom i pozwalają na bieżąco śledzić postępy, co przyspiesza realizację działań następczych i elementów.

Narzędzia takie jak nasz szablon protokołu posiedzenia zarządu oraz szablon protokołu spotkania od ClickUp sprawiają, że proces ten jest bardziej zorganizowany i wydajny dzięki konfigurowalnym, gotowym stronom do zarządzania zespołami, notatkami i szczegółami w wspólnym dokumencie ClickUp Doc!

Pobierz ten szablon Twórz wspólnie protokoły spotkań i notatki, które można udostępniać, korzystając z Clickup Docs – narzędzia aktualizującego się w czasie rzeczywistym i wyposażonego w AI, które eliminuje błędy w tekście.

Chcesz dowiedzieć się więcej o tym, jak protokoły mogą poprawić Twoją wydajność podczas spotkań? Zapoznaj się z tym poradnikiem, aby zawsze sporządzać skuteczne protokoły ze spotkań !

💡Porada dla profesjonalistów: Zaoszczędź cenny czas po spotkaniu, korzystając z ClickUp Brain, który podsumuje notatki ze spotkania oraz utworzy zadania i podzadania w ClickUp. Jeśli nagrałeś spotkanie, Brain może również transkrybować i przetłumaczyć nagranie za Ciebie!

Wypróbuj ClickUp Brain już teraz Podsumuj notatki ze spotkań za pomocą ClickUp Brain i oszczędzaj czas

8. Długie spotkanie? Zaplanuj przerwy

Jeśli wiesz, że spotkanie będzie długie, zaplanuj w programie krótką przerwę.

Pozwól sobie i swoim współpracownikom na chwilę oderwania się od ekranu, zjedzenia przekąski lub rozciągnięcia się. Nie zakłóci to rozmowy — wręcz ją znacznie poprawi! Krótkie przerwy pomogą wszystkim zachować dobry nastrój bez zmęczenia i bólów głowy.

Nie musi to trwać długo, po prostu ustaw timer w ClickUp na pięć minut i otwórz tę wodę gazowaną, bo zasługujesz na to.

A jeśli w spotkaniu, w którym bierzesz udział, nie ma informacji o przerwach, po prostu napisz na czacie „brb!”, jeśli potrzebujesz chwili na złapanie oddechu. To takie proste. 💬

9. Zostaw przestrzeń na pytania

Włącz część spotkania poświęconą pytaniom i odpowiedziom do porządku obrad, aby uczestnicy mieli wystarczająco dużo czasu na przygotowanie pytań, wyrażenie opinii lub zgłoszenie sugestii.

Jeśli wziąłeś sobie do serca wszystkie te zasady etykiety spotkań wirtualnych, prawdopodobnie właśnie zakończyłeś intensywną i angażującą rozmowę – spodziewaj się, że ludzie będą mieli coś do powiedzenia na ten temat. 🙂

💡Wskazówka: Zachęcaj uczestników spotkania do zgłaszania pytań, pomysłów lub uwag nawet po zakończeniu spotkania.

10. Wygłoś słowo na zakończenie

Zakończ swoje wirtualne spotkanie w dobrym stylu, poświęcając kilka minut na jego właściwe zamknięcie.

Zanim uczestnicy zakończą spotkanie, krótko omów najbliższe kroki, sposób i termin podjęcia dalszych działań, wszelkie wyniki, które mają zostać osiągnięte, oraz oś czasu na przyszłość.

💡Wskazówka dla profesjonalistów: ClickUp pomoże Ci delegować zadania z dokumentów, Tablic, komentarzy i innych miejsc, dzięki czemu możesz zabrać się za ich realizację bez chwili zwłoki! Zamień tekst, nagrania ekranu i obiekty w zadania powiązane bezpośrednio z Twoimi cyklami pracy, aby zwiększyć wydajność i utrzymać tempo spotkania.

Przekształcaj kształty w zadania na Tablicy ClickUp, aby natychmiast wcielać swoje pomysły w życie

A potem – co najważniejsze – podziękuj zespołowi za poświęcony czas!

Dlaczego etykieta spotkań wirtualnych jest ważna?

Etykieta spotkań wirtualnych nadaje profesjonalny ton spotkaniom zdalnym i sprzyja budowaniu silnych relacji zawodowych. Oto kilka powodów, dla których przestrzeganie zasad spotkań wirtualnych jest niezbędne:

Przestrzeganie odpowiedniej etykiety świadczy o profesjonalizmie , co pomaga budować zaufanie i wiarygodność wśród współpracowników, klientów lub interesariuszy

Poświęcenie czasu, uwagi i wysiłku na przygotowanie spotkania przed jego rozpoczęciem pokazuje Twojemu zespołowi, liderom i potencjalnym klientom, że ich szanujesz . Ponadto pozwala to na sprawny przebieg spotkań dzięki odpowiedniemu przygotowaniu i kierowaniu rozmową.

W wirtualnych spotkaniach często biorą udział uczestnicy z różnych lokalizacji i stref czasowych. Przestrzeganie odpowiedniej etykiety, takiej jak punktualność, wyciszanie mikrofonu, gdy się nie mówi, oraz trzymanie się tematu, minimalizuje czynniki rozpraszające i zapewnia skupienie oraz efektywność spotkania

Przestrzeganie dobrych praktyk podczas wirtualnych spotkań — takich jak umożliwianie innym zabrania głosu, unikanie przerywania i zwracanie uwagi na kwestie kulturowe — sprzyja tworzeniu atmosfery wzajemnego szacunku i współpracy

Właściwa etykieta, taka jak korzystanie z wyraźnego dźwięku i wideo, utrzymywanie kontaktu wzrokowego (przez kamerę) oraz aktywne uczestnictwo, gwarantuje skuteczną komunikację i pozwala wszystkim śledzić przebieg spotkania bez nieporozumień.

Dbałość o porządek, unikanie wielozadaniowości i przestrzeganie porządku obrad pomagają uczestnikom zachować koncentrację. To zmniejsza frustrację i stres, zwłaszcza podczas spotkań odbywających się jedno po drugim

Bez tych zasad łatwo jest stracić cenne minuty, a nawet godziny w tygodniu na spotkanie, które „mogło być po prostu e-mailem”. I choć miło jest widzieć członków naszego zespołu na ekranie, istnieją bardziej przemyślane sposoby na spędzanie naszego czasu. ⏳

Przemyślana etykieta spotkań wirtualnych pozostawia uczestnikom dużo czasu na słuchanie, przemyślenia i wzajemną wymianę odpowiedzi. Nie tylko buduje to zaufanie wśród uczestników, ale także stwarza wszystkim warunki do osiągnięcia powodzenia, dając im jasność co do tego, czego mogą oczekiwać od Ciebie, a czego Ty oczekujesz od nich w zamian.

Często zadawane pytania i wskazówki dotyczące etykiety podczas wirtualnych spotkań

Czego należy unikać, a co jest wskazane podczas wirtualnych spotkań?

Spotkania wirtualne często wiążą się z innymi oczekiwaniami dotyczącymi uczestnictwa niż spotkania osobiste. Aby zapewnić, że wszyscy będą na bieżąco i wnosili swój wkład w rozmowę, oto kilka wskazówek dotyczących etykiety, których należy przestrzegać:

Co należy zrobić

Bądź punktualny. Zalogowanie się na wirtualne spotkanie kilka minut wcześniej pozwala na wykonanie wszelkich niezbędnych ustawień technicznych. Zachowaj koncentrację. Zwracaj uwagę na osobę mówiącą tak, jakbyś uczestniczył w spotkaniu twarzą w twarz. Wyciszaj mikrofon, gdy nie mówisz. Pomaga to ograniczyć hałas w tle. W miarę możliwości korzystaj z wideo. Pomaga to w nawiązaniu bardziej osobistej interakcji. Znajdź się w cichym, dobrze oświetlonym pomieszczeniu. Ciche, wolne od rozpraszających czynników otoczenie pomaga wszystkim zachować koncentrację. Przygotuj się z wyprzedzeniem. Jeśli masz prezentację, upewnij się, że wszystkie materiały są gotowe przed rozpoczęciem spotkania.

Czego nie należy robić

Nie wykonuj wielu zadań jednocześnie. Jest to oznaka braku szacunku i może prowadzić do przeoczenia ważnych informacji. Nie przerywaj. Pozwól innym dokończyć wypowiedź, zanim sam zaczniesz mówić. Nie jedz podczas spotkania. Może to rozpraszać uwagę i wyglądać nieprofesjonalnie. Nie zapomnij sprawdzić sprzętu. Upewnij się wcześniej, że połączenie internetowe, mikrofon i kamera działają prawidłowo. Nie wychodź nagle. Jeśli musisz opuścić spotkanie wcześniej, poinformuj o tym gospodarza z wyprzedzeniem.

Jak przeprowadzić wirtualne spotkanie powitalne?

Wirtualne spotkanie powitalne to świetny sposób na nawiązanie dobrych relacji z kolegami, nawet podczas pracy zdalnej. Oto kilka wskazówek, jak zorganizować spotkanie powitalne o powodzeniu:

Witaj uczestników indywidualnie. Rozpocznij każdą rozmowę od przedstawienia się i zapytania rozmówcy, jak się ma. Niech rozmowa będzie krótka i na temat. Staraj się, aby rozmowa była skoncentrowana na temacie i unikaj zbaczania z tematu. Bądź aktywnym słuchaczem. Słuchaj uważnie i zwracaj uwagę na wypowiedzi rozmówcy. Upewnij się, że wiesz, jak korzystać z technologii, aby wszyscy mogli komunikować się w czasie rzeczywistym bez zakłóceń i problemów technicznych Zwracaj uwagę na mowę ciała. Nawet jeśli widzicie tylko swoje twarze, mowa ciała nadal ma znaczenie. Utrzymuj prawidłową postawę i zwracaj uwagę na mimikę twarzy Grzecznie zakończ rozmowę , dziękując rozmówcy za poświęcony czas i wyrażając chęć ponownego połączenia w przyszłości , dziękując rozmówcy za poświęcony czas i wyrażając chęć ponownego połączenia w przyszłości

Jak zachować się jako uczestnik wirtualnego spotkania?

Uczestnicy spotkań odgrywają ważną rolę w zapewnieniu powodzenia wirtualnych spotkań. Oto kilka wskazówek dotyczących etykiety podczas wideokonferencji dla uczestników:

Bądź przygotowany. Przeczytaj wszystkie materiały przesłane przed spotkaniem i przygotuj pytania lub uwagi.

Weź udział w dyskusji. Nie bój się zabrać głosu i udostępnić swoje przemyślenia na dany temat.

Zachowaj koncentrację. Unikaj wielozadaniowości, ponieważ może to rozpraszać wszystkich uczestników

Okaż szacunek. Słuchaj uważnie i zachowuj się uprzejmie wobec innych uczestników dyskusji

Udostępnij swój ekran. Jeśli masz materiały, które chcesz udostępnić, pamiętaj, aby udostępnić swój ekran wszystkim uczestnikom, aby mogli śledzić prezentację.

Korzystaj z technologii w odpowiedni sposób. Upewnij się, że wszyscy uczestnicy wiedzą, jak korzystać z technologii, zanim rozpocznie się spotkanie

Skup się na zadaniu i nie bój się sprowadzić rozmowy z powrotem na właściwe tory, jeśli zacznie zbytnio odbiegać od omawianego tematu.

Zwiększ wydajność swoich wirtualnych spotkań dzięki ClickUp

Niezależnie od tego, jak formalne lub częste są Twoje spotkania, udostępnione przez nas zasady etykiety spotkań wirtualnych zapewnią, że przekażesz właściwy komunikat. Twój wysiłek zostanie dostrzeżony przez wszystkich uczestników, a niezależnie od tego, czy jesteś gościem, czy gospodarzem, poświęcony czas zostanie doceniony i zwróci się dziesięciokrotnie!

Wszystko to po prostu poprzez okazywanie szacunku swoim współpracownikom.

Skorzystaj z zasobów ClickUp dostępnych na tym blogu, aby zwiększyć swoją ogólną wydajność i ustalić standardy etykiety spotkań wirtualnych, których Ty i Twój zespół powinniście zawsze przestrzegać. Jeśli chcesz, aby Twoje spotkania były jeszcze bardziej produktywne, ClickUp oferuje:

Plan ClickUp „Free Forever Plan” zapewnia dostęp do wszystkich szablonów, do których połączone linki znajdują się powyżej, mnóstwo funkcji do wspólnego zarządzania spotkaniami, ponad 1000 integracji i wielu innych możliwości! Wszystko to bez żadnych kosztów. 💸

Zarejestruj się i wypróbuj ClickUp do swoich wirtualnych spotkań już dziś!