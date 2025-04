Free i konfigurowalne szablony miniaturek YouTube

Wyobraź sobie spędzanie godzin na tworzeniu niesamowitej zawartości YouTube tylko po to, by zobaczyć, jak znika ona w tłumie YouTube. 💔

Bez atrakcyjnych miniaturek zgubienie się w morzu zawartości YouTube jest dość łatwe. Widzowie przewijają nawet najlepszą zawartość tylko dlatego, że nie uważają jej za atrakcyjną lub nie rozpoznają Twojego kanału.

W tym pomagają szablony miniaturek YouTube.

Szablony te pozwalają szybko tworzyć profesjonalnie wyglądające miniaturki, bez konieczności zaczynania od zera. Zapewniają one również spójność projektu we wszystkich materiałach wideo, pozytywnie wpływając na rozpoznawalność marki i pozwalając skupić się na tworzeniu świetnej zawartości.

W tym artykule omówiliśmy 20 najlepszych szablonów miniaturek YouTube, które mogą ułatwić ci życie.

Czym są szablony miniaturek YouTube?

Szablony miniaturek YouTube to wstępnie zaprojektowane, edytowalne układy do tworzenia atrakcyjnych wizualnie miniaturek filmów wideo w serwisie YouTube, które mają być publikowane na platformach społecznościowych i stronach internetowych. Szablony te zawierają obszary tekstu, symbole zastępcze obrazów i grafiki zgodne ze standardowym formatem YouTube.

Szablony miniaturek YouTube służą jako ramy, które oszczędzają czas i wysiłek, dostarczając podstawową strukturę miniaturek. Szablony te można następnie dostosować do stylu produktu lub spersonalizowanych materiałów wideo.

Co składa się na dobry szablon miniaturki YouTube?

Dobry szablon miniaturki YouTube powinien mieć następujące atrybuty:

Opcje niestandardowe : Wybierz szablony, które oferują elastyczność w modyfikowaniu czcionek, kolorów, obrazów i innych elementów, aby dopasować je do swojej marki, zachowując jednocześnie przejrzystą strukturę

Spójna struktura : Wybierz szablony, które ustanawiają powtarzalną strukturę, która może pomóc w utrzymaniu spójności wizualnej w całej zawartości Twojego kanału YouTube, jednocześnie umożliwiając określone niestandardowe modyfikacje

Strategiczne rozmieszczenie tekstów i obrazów : Wybierz szablony, które zapewniają odpowiednie rozmieszczenie obrazów, nagłówków, napisów itp. Upewnij się, że rozmiar czcionki podtytułu jest czytelny przy jednoczesnym zachowaniu estetyki miniaturki

Prostota i łatwość użycia: Szukaj szablonów, które można łatwo niestandardowo dostosować z pulpitu lub urządzeń mobilnych. Muszą one być czyste, z możliwością przeciągania i upuszczania, które pomogą ci edytować je bez żadnych kłopotów

Darmowe szablony miniaturek YouTube

Przyjrzyjmy się teraz najlepszym szablonom miniaturek YouTube i sposobom ich wykorzystania w celu zwiększenia liczby wyświetleń.

1. ClickUp Szablon miniaturki YouTube

Pobierz szablon Free Projektuj, organizuj i śledź niestandardowe miniaturki YouTube za pomocą szablonu ClickUp YouTube Thumbnail Template

Chcesz zdobyć więcej widoków? Szablon ClickUp YouTube Thumbnail Template pomoże ci stworzyć przyciągające wzrok miniaturki.

Ten gotowy szablon zoptymalizowany pod kątem YouTube może pomóc w uzyskaniu większej liczby kliknięć od potencjalnych widzów. Oferuje on możliwości śledzenia czasu, etykiety, ostrzeżenia o zależnościach i inne funkcje usprawniające śledzenie miniaturek wideo. A co najlepsze? Posiada Widok Tablicy Produkcyjnej, który pozwala przechowywać wszystkie informacje o miniaturkach w jednym, łatwo dostępnym miejscu.

🌻 Dlaczego pokochasz ten szablon:

Twórz niestandardowe miniaturki zgodne z wytycznymi marki

Organizowanie i śledzenie wersji roboczych miniaturek

Bądź na bieżąco z postępem prac nad każdą z miniaturek

Idealne dla: Projektowania i śledzenia niestandardowych miniaturek YouTube.

2. Szablon planu zawartości ClickUp dla YouTube

Pobierz szablon Free Planuj, organizuj i śledź wideo w YouTube za pomocą szablonu ClickUp do planowania zawartości YouTube

Niezależnie od tego, czy jesteś marketerem publikującym wideo dotyczące produktów, czy twórcą treści związanych ze zdrowiem i fitnessem, publikującym filmy o jodze, szablon ClickUp YouTube Content Planner ma wszystko, czego potrzebujesz, aby usprawnić proces produkcji zawartości w YouTube.

Najważniejszym elementem tego szablonu jest Widok osi czasu filarów zawartości, który pomaga organizować zawartość wokół głównych tematów lub "filarów". wykorzystuje on oś czasu lub widok wykresu Gantta do mapy czasu tworzenia, edycji i publikacji wideo.

🌻 Dlaczego pokochasz ten szablon:

Współpracuj nad pomysłami, korzystając z widoku Tablica

Scentralizuj planowanie zawartości

Organizowanie pomysłów na zawartość, zadań związanych z zawartością i terminów

Śledzenie zawartości na różnych etapach produkcji

Idealne rozwiązanie: Zarządzania zakończonym procesem produkcji zawartości - od burzy mózgów po publikację - w jednym miejscu.

3. Szablon ClickUp do produkcji wideo na YouTube

Pobierz szablon Free Efektywnie zarządzaj produkcją wideo dzięki szablonowi ClickUp do produkcji wideo na YouTube

Szablon produkcji wideo na YouTube* ClickUp pomaga planować i organizować cały proces produkcji wideo w jednym miejscu. Szablon ten zapewnia kompleksowy widok wszystkich zadań - od planu po postprodukcję.

Najlepsze jest to, że możesz tworzyć pola niestandardowe i dodawać atrybuty do kategorii wideo, aby efektywnie zarządzać produkcją wideo. Możesz na przykład dodać pola dla napisów wideo, scenarzystów, czasu trwania, kanałów publikacji i nie tylko.

🌻 Dlaczego pokochasz ten szablon:

Planowanie i współpraca nad wideo

Śledzenie postępu prac i ustawienie terminów realizacji

Organizuj skrypty, materiały filmowe i scenorysy

Idealne dla: Usprawnienia i zarządzania produkcją wideo.

4. Szablon ClickUp do planowania i produkcji w YouTube

Pobierz szablon Free Zarządzaj cyklami pracy w YouTube za pomocą szablonu ClickUp do planowania i produkcji w YouTube

Czy planowanie i produkcja mediów na YouTube kiedykolwiek wydawały się chaotyczne? Jeśli tak, ten szablon może zaprowadzić porządek w tym chaosie. Szablon ClickUp YouTube Planning and Production Template autorstwa Nate'a Blacka może pomóc w usprawnieniu całego procesu tworzenia zawartości YouTube.

Szablon ten wyróżnia się tym, że ma sekcję "Podmioty stowarzyszone i sponsorzy", w której można śledzić sponsorów wideo za pomocą niestandardowych statusów, takich jak "potencjalna umowa", "przychodzące żądanie", "w toku" i "w komunikacji". '

Ponadto otrzymujesz stronę "Kierunek", na której możesz rozpocząć planowanie YouTube, odpowiadając na pytania, takie jak to, co chcesz zrobić z YouTube, standardy i wrogowie marki, pozycja w firmie i nie tylko.

Dlaczego pokochasz ten szablon:

Udoskonal proces tworzenia zawartości YouTube

Twórz i publikuj wysokiej jakości materiały wideo

Burza mózgów, porządkowanie zasobów wideo i śledzenie wydajności

Idealne dla: Organizowania i zarządzania cyklem pracy przy produkcji wideo na YouTube.

5. Szablon ClickUp YouTube

Pobierz szablon Free Rozwijaj swój kanał YouTube za pomocą szablonu ClickUp YouTube

Jeśli rozwijanie kanału YouTube wydaje się trudne, spróbuj użyć szablonu ClickUp YouTube. Szablon ten pomaga w tworzeniu wszystkiego, od pomysłów na wideo po zarządzanie kampaniami marketingowymi.

Unikalne widoki szablonu, takie jak "2. 0 Wideo" i "Harmonogram przesyłania" ułatwiają śledzenie zawartości YouTube, dzięki czemu nic nie umknie uwadze. Dzięki 2. 0 Videos możesz kategoryzować każde wideo na listy odtwarzania i załączyć adresy URL w celu łatwego dostępu. Dodatkowo możesz utrzymywać harmonogram przesyłania i automatyzować udostępnianie wideo odbiorcom w kanałach społecznościowych za pomocą ClickUp Automations.

Dlaczego pokochasz ten szablon:

Pomysły, organizacja i zarządzanie zawartością wideo w jednym miejscu

Współpracuj z członkami Teams nad projektami, materiałami wideo i kampaniami marketingowymi

Śledzenie postępu prac nad każdym materiałem wideo - od etapu preprodukcji po postprodukcję

Idealne dla: Twórców zawartości, którzy chcą usprawnić zarządzanie materiałami wideo i rozwinąć swój kanał YouTube.

Wyobraź to sobie: Masz zamiar uruchomić "Projekt Nova", kampanię wirusową - ale za pośrednictwem ClickUp for Marketing. Zapomnij o rozproszonych arkuszach kalkulacyjnych; Niestandardowe Pola ClickUp pozwalają śledzić każdy szczegół, od budżetu kampanii po zaangażowanie influencerów, bezpośrednio w każdym zadaniu. Potrzebujesz przejrzystości wizualnej? Tablice Kanban przekształcają produkcję zawartości w płynny przepływ dzięki funkcji "przeciągnij i upuść". Współpraca staje się dziecinnie prosta dzięki edycji w czasie rzeczywistym w ClickUp Docs i komentarzom korektorskim dodawanym bezpośrednio do obrazów, zapewniając, że wszyscy są na tej samej stronie. Automatyzacja żmudnych czynności dzięki ClickUp Automations; wyzwalacz powiadomień e-mail po zatwierdzeniu zawartości lub przypisywanie zadań na podstawie terminów. A żeby trzymać rękę na pulsie? Pulpity ClickUp z konfigurowalnymi kartami wyświetlają analizy w czasie rzeczywistym, pokazując, które kanały są skuteczne i gdzie należy je dostosować. Najważniejsze? ClickUp Brain, potężny asystent ClickUp AI, może pomóc w burzy mózgów na temat kreatywnych pomysłów na kampanię i szkicowaniu zawartości. Dzięki zorganizowanym marketingowym cyklom pracy ClickUp, zawartość płynnie przechodzi z jednego przepływu pracy do drugiego.

Burza mózgów pomysłów marketingowych i szkicowanie zawartości za pomocą ClickUp Brain

6. Szablon mapy drogowej ClickUp UX

Pobierz szablon Free Osiągnij większą satysfakcję użytkowników dzięki szablonowi ClickUp UX Roadmap Template

Jeśli jesteś projektantem lub YouTuberem szukającym idealnego, konfigurowalnego szablonu miniaturki YouTube, który pomoże stworzyć niesamowite wrażenia użytkownika, Twoje poszukiwania kończą się tutaj.

Szablon ClickUp UX Roadmap Template pozwala w pełni zwizualizować projekt miniaturki YouTube. Dzięki temu szablonowi możesz sporządzić mapę ewolucji swoich miniaturek, śledzić różne wersje, zbierać opinie i zapewniać ciągłe doskonalenie.

Dlaczego pokochasz ten szablon:

Śledzenie postępów w projektowaniu miniaturek

Priorytetyzuj pomysły w oparciu o cele biznesowe i potrzeby użytkowników

Utwórz mapę drogową dla zadań UX, takich jak testowanie użytkowników, badania i iteracja projektu miniaturki

Uzyskaj widoczność postępów i kamieni milowych swoich projektów

Szablon ten pomaga skupić się zespołowi na szerszej perspektywie i ustawia solidny system śledzenia zadań, rezultatów, osiągnięć, potencjalnych przeszkód itp. w jednym miejscu.

Idealne dla: Budowania systemu wizualizacji, planowania i projektowania miniaturek YouTube.

7. Szablon graficzny ClickUp

Pobierz szablon Free Organizuj i śledź projekty graficzne za pomocą szablonu graficznego ClickUp

Cykle pracy nad projektami mogą być chaotyczne: prośby zagubione w e-mailach, niekończące się poprawki z zagraconymi folderami poprawionych plików jpg, niejasne oś czasu, niedotrzymane terminy, co w rezultacie prowadzi do nieefektywnego procesu projektowania.

Wprowadź szablon do projektowania graficznego ClickUp - masz uporządkowane pliki, oś czasu, priorytetowe zadania i systematyczny cykl pracy. Ten szablon pomaga zautomatyzować cykl pracy, zadania, terminy produkcji wideo na YouTube i pozwala bardziej skupić się na projektowaniu miniaturek i innych grafik do filmów wideo.

Embed View szablonu może importować pracę z internetowych aplikacji do projektowania, narzędzi redaktora i pamięci masowej w chmurze. Ponadto obsługuje pola niestandardowe, które pozwalają dodawać szczegóły do projektów, w tym oceny jakości, makiety połączone, fazy robocze i inne.

🌻 Dlaczego pokochasz ten szablon:

Wizualizacja i priorytetyzacja zadań projektowych

Łatwy dostęp do wszystkich plików projektowych

Ustaw szacowany czas dla zadań i projektów

Idealne dla: Grafików chcących uporządkować swoje procesy projektowe i cykle pracy.

📮 ClickUp Insight: 74% pracowników korzysta z dwóch lub więcej narzędzi, aby znaleźć potrzebne informacje - przeskakując między e-mailami, czatem, notatkami, narzędziami do zarządzania projektami i dokumentacją. To ciągłe przełączanie kontekstu marnuje czas i spowalnia wydajność. Jako aplikacja do wszystkiego w pracy, ClickUp ujednolica całą pracę - e-mail, czat, dokumenty, zadania i notatki - w jednym, przeszukiwalnym obszarze roboczym, dzięki czemu wszystko jest dokładnie tam, gdzie tego potrzebujesz.

8. Szablon do zarządzania zawartością ClickUp

Pobierz szablon Free Zarządzaj różnymi typami zawartości za pomocą kompleksowego szablonu do zarządzania treścią ClickUp

Zarządzanie zawartością może być trudne, zwłaszcza gdy skalujesz wydajność treści. Trzeba obsługiwać kanały społecznościowe, komunikować się z wieloma interesariuszami, śledzić oś czasu i wiele więcej. W tym miejscu z pomocą przychodzi szablon do zarządzania zawartością ClickUp. Pomaga on w planowaniu, organizowaniu i śledzeniu zawartości YouTube.

Możesz skorzystać z ponad 8 widoków szablonów, aby wizualizować pracę w wybrany przez siebie sposób. Na przykład, Widok tablicy ClickUp pomaga śledzić wszystkie zadania, ich postępy i terminy na pierwszy rzut oka. Możesz także użyć widoku Gantt Chart, aby ustawić oś czasu, zidentyfikować potencjalne problemy i zapewnić terminowe dostawy.

A co najlepsze? Różne typy twórców treści mogą korzystać z tego szablonu, aby efektywnie zarządzać różnymi typami zawartości - e-mailami, wpisami na blogu, stronami internetowymi, materiałami wideo i podcastami.

Dlaczego pokochasz ten szablon:

Uzyskaj widoczność zawartości i współpracuj z zespołem w czasie rzeczywistym

Standaryzacja formatu i stylizacji zawartości

Przyspiesz poprawianie i publikowanie zawartości

Mierz wydajność w stosunku do ustawionych celów

Idealne dla: Zarządzania różnymi rodzajami zawartości na jednej platformie.

9. Szablon planu kreatywnego projektu ClickUp

Pobierz szablon Free Obsługuj kreatywne projekty jak nigdy dotąd dzięki szablonowi planu kreatywnego projektu ClickUp

Szablon ClickUp Creative Project Plan Template może pomóc w organizacji, koordynacji i efektywnym zarządzaniu kreatywnymi projektami.

Szablon dostarcza mapę drogową dla projektu i zapewnia, że wszystko zostanie osiągnięte płynnie bez przekraczania budżetu. Umożliwia także podział złożonych zadań, nadanie im priorytetów i zrobienie ich na czas.

Dlaczego pokochasz ten szablon:

Informuj interesariuszy na bieżąco o celach i osi czasu projektu

Szybkie wprowadzanie zmian w projektach

Zarządzaj zadaniami, aby pomóc zespołom zachować koncentrację

Uzyskaj widoczność zadań do wykonania, aby niczego nie przegapić

Idealne dla: Teamów kreatywnych do planowania, organizowania i monitorowania projektów.

10. Szablon przewodnika po stylu ClickUp

Pobierz szablon Free Zapewnij spójność i popraw rozpoznawalność marki dzięki szablonowi ClickUp Style Guide

Bez stylu marki ryzykujesz utratę swojego biznesu w morzu anonimowości. Stajesz się nie do odróżnienia i zmagasz się ze spójnością, która bezpośrednio wpływa na świadomość i rozpoznawalność marki.

Dzięki szablonowi przewodnika po stylu ClickUp nie musisz już martwić się o spójność swojej marki. Szablon ten pomaga udokumentować przewodnik po stylu marki za pomocą ClickUp Docs i udostępnia go, dzięki czemu zespoły mogą odwoływać się do elementów projektu, kiedy tylko zajdzie taka potrzeba.

Dlaczego pokochasz ten szablon:

Organizuj elementy marki w jednym miejscu

Upewnij się, że Twoje Teams używają tego samego stylu marki na różnych platformach

Ustaw standardy, których należy przestrzegać i unikaj częstych zmian

Idealne dla: Ustanowienia wytycznych dotyczących stylu marki i zapewnienia spójności zasobów marketingowych.

11. Szablon miniaturki vloga podróżniczego na YouTube od Canva

Chcesz zaprojektować miniaturkę vloga podróżniczego, która krzyczy przygodą? Szablon miniaturki YouTube Travel Vlog firmy Canva może pomóc w tworzeniu niestandardowych, atrakcyjnych miniaturek bez konieczności projektowania ich od podstaw.

Możesz po prostu przeciągnąć i upuścić swoje ulubione zdjęcia z podróży i dodać niestandardowy tekst z tytułem vloga i niezbędnymi słowami kluczowymi.

Dlaczego pokochasz ten szablon:

Dodaj różne elementy lub rysunki do miniaturki, aby była jeszcze bardziej atrakcyjna dla odbiorców

Dodaj logo marki i paletę kolorów

Dostosuj kolory miniaturek (które domyślnie są białe, niebieskie i żółte), aby pasowały do stylu Twojej marki

Idealne dla: Vlogerów podróżniczych szukających szybkich sposobów na projektowanie miniaturek YouTube.

12. Kurs projektowania graficznego Szablon miniaturki YouTube autorstwa Canva

via Canva

Jeśli rozpocząłeś marketing wideo dla swojego nowo uruchomionego kursu projektowania graficznego, szablon miniaturki YouTube Canva's Graphic Design Course może pomóc ci stworzyć przyciągające wzrok miniaturki bez rozszerzenia wysiłku.

🌻 Dlaczego pokochasz ten szablon:

Skorzystaj z tej nowoczesnej miniaturki kursu w żółto-czarnej kolorystyce, aby promować swoje kursy za pośrednictwem materiałów wideo w serwisie YouTube

Opublikuj fragmenty swojego kursu, aby przekazać jego najważniejsze informacje

Dostosuj szablon za pomocą tytułu kursu, zdjęć, kolorów i logo marki oraz innych elementów wizualnych, takich jak czcionki, układy i grafika, aby go wyróżnić

Idealne dla: Uruchamiania lub promocji kursów na YouTube.

13. Breaking News Szablon miniaturki YouTube autorstwa Canva

via Canva

Szablon miniaturki Breaking News na YouTube firmy Canva został zaprojektowany tak, aby przyciągać uwagę, dosłownie. Jego odważna czerwona kolorystyka może zatrzymać widzów na Twoim wideo podczas przeglądania galerii zawartości YouTube.

Dlaczego pokochasz ten szablon:

Niestandardowy szablon pozwala łatwo przekazywać widzom ważne wiadomości, takie jak fuzje, aktualizacje produktów, premiery nowych produktów lub inne ważne wydarzenia

Dostosuj ogólny wygląd i zmień nagłówek, aby dopasować szablon do większej liczby kategorii

Dopasuj je do stylu marki swojego kanału

Idealne dla: Ogłaszania dużych komunikatów firmowych i udostępniania krytycznych aktualizacji.

14. Szablon miniaturki YouTube z relaksującą muzyką autorstwa Canva

via Canva

Szablon miniaturki relaksującej muzyki na YouTube firmy Canva jest przeznaczony dla kanałów muzycznych, które chcą pomóc widzom zrelaksować się po długim dniu w pracy. Uspokajająca niebieska paleta i krajobrazowy wygląd w połączeniu z czystymi czcionkami sprawiają, że miniaturka wyróżnia się na tle innych.

Dlaczego pokochasz ten szablon:

Wizualnie przekazują relaksujący element, sprawiając, że wideo jest warte kliknięcia przez widzów

Spraw, by Twoja muzyka była słyszalna dzięki zen tła tego szablonu

Niestandardowy tekst i projekt z elementami wizualnymi

Idealne dla: Kanały muzyczne szukające czystych i relaksujących miniaturek YouTube.

🧠 Czy wiesz? Relaksujące wideo YouTube to jeden z najwcześniejszych gatunków w historii YouTube. Platforma została uruchomiona w 2005 r., a do 2007 r. na YouTube pojawiło się wiele wideo z motywami relaksacyjnymi i ambientowymi.

15. Prosty szablon miniaturki Business na YouTube od Canva

via Canva

Dzięki Prosty szablon miniaturki Business YouTube od Canva, możesz uniknąć zagubienia się w szumie YouTube. Ten prosty szablon o czarno-zielonej kolorystyce pomoże ci stworzyć profesjonalne miniaturki do firmowych materiałów wideo.

Profesjonalna estetyka i minimalistyczny design szablonu eliminują bałagan i przekazują tylko to, co widzowie muszą wiedzieć. Jest idealny do samouczków, prezentowania produktów i udostępniania spostrzeżeń biznesowych bez przytłaczania widzów.

Dlaczego pokochasz ten szablon:

Twórz miniaturki do filmów instruktażowych lub edukacyjnych

Niestandardowy kolor tła pasuje do estetyki kanału

Dodaj ikony marki i inne elementy wizualne

Idealne dla: Wideo korporacyjne, w tym samouczki, spostrzeżenia biznesowe, porady i inne.

Czytaj więcej: Czym jest wideo wyjaśniające?

16. Szablon miniaturki podcastu na YouTube od Canva

via Canva

Chcesz zwiększyć widoczność swojego podcastu na YouTube? Szablon miniaturki podcastu na YouTube firmy Canva może ci w tym pomóc dzięki przyciągającej uwagę palecie kolorów, strategicznemu wykorzystaniu elementów wizualnych, układowi i dynamicznym czcionkom.

🌻 Dlaczego pokochasz ten szablon:

Natychmiast przekazuj klimat swojego podcastu wraz z ważnymi szczegółami, takimi jak numer odcinka, gość, gospodarz i tytuł podcastu

Dodaj logo swojego kanału, aby zwiększyć rozpoznawalność marki

Z łatwością niestandardowy tekst i elementy wizualne

Idealne dla: Promocji odcinków podcastów na YouTube.

17. Szablon miniaturki Gym Class na YouTube od Freepik

via Freepik

Freepik's Gym Class YouTube Thumbnail Template ma potężny efekt wizualny, który może zmotywować widzów do zrobienia pierwszego kroku w kierunku fitnessu. Podkreśla człowieka w akcji z mocnymi czcionkami i przejrzystym układem, dzięki czemu można przekazać kluczowe informacje w kilka sekund.

Dlaczego pokochasz ten szablon:

Niestandardowy szablon można dostosować za pomocą programu Photoshop i podmienić obrazy

Dopasuj tytuły i podtytuły do tematyki swojej sesji na siłowni

Dopasuj zakończony projekt do swojego kanału fitness

Idealne dla: Kanały fitness do promocji swoich sesji treningowych.

18. Szablon miniaturki kanału kulinarnego na YouTube od Freepik

via Freepik

Szukasz minimalistycznej miniaturki na YouTube dla swojego kanału kulinarnego? Freepik's Food Channel YouTube Thumbnail Template oferuje czystą i żywą estetykę, która może wyróżnić twój kanał kulinarny.

Dlaczego pokochasz ten szablon:

Zastąp zagracone obrazy przepysznych potraw, aby uzyskać więcej widoków

Niestandardowy tytuł z przepisem lub nazwą kanału, aby przekazać kluczowe elementy wideo

Pobierz szablon w formatach ai, eps, jpg, a nawet jako plik zip

Idealne dla: Tworzenie minimalistycznych miniaturek kanałów kulinarnych YouTube.

19. Szablon miniaturki YouTube z przepisami kulinarnymi od Adobe

via Adobe

Chcesz, by widzowie przestali przewijać i obejrzeli pełne przepisy na twoim kanale YouTube? Adobe's Food Recipes YouTube Thumbnail Template może zachęcić widzów do kliknięcia.

Dlaczego pokochasz ten szablon:

Zaprezentuj swoje danie i podkreśl kluczowe składniki

Niestandardowy tekst umożliwia dodawanie nagłówków, wskazówek dotyczących gotowania lub nazwy kanału

Za pomocą wbudowanych narzędzi Adobe można dodawać grafiki i nakładki oraz zmieniać schemat kolorów, aby miniaturka była bardziej atrakcyjna

Idealne dla: Szefów kuchni, vlogerów kulinarnych lub kanałów kulinarnych do prezentowania przepisów.

20. Szablon miniaturki podcastu na YouTube od VistaCreate

via VistaCreate

Jeśli chcesz stworzyć świetne pierwsze wrażenie dla swojego podcastu, VistaCreate's Podcast YouTube Thumbnail Template pomoże ci dostosować tytuł podcastu, nazwiska gości lub numery odcinków. Szablon można pobrać w formatach png, jpg, PDF i gif.

Dlaczego pokochasz ten szablon:

Zamień obrazy stockowe na logo marki, ujęcia głowy lub obrazy specyficzne dla odcinka

Dostosuj czcionki i kolory do swojego kanału

Zawierają ikony, kształty i inne elementy wizualne

Idealne dla: Tworzenie miniaturek podcastów.

Rozwijaj swój kanał dzięki najlepszym szablonom miniaturek YouTube

Nie da się ukryć, że algorytm YouTube zależy od kilku czynników. Jednak atrakcyjne miniaturki pozostają jednym z najbardziej niedocenianych narzędzi do zwiększania liczby widzów i współczynników klikalności.

Szablony, które umieściliśmy na liście, obejmują szeroki zakres zawartości. Każdy znajdzie coś dla siebie - od marek i projektantów po twórców YouTube udostępniających różne rodzaje zawartości. Wszystko, co musisz zrobić, to wybrać te, których potrzebujesz i rozpocząć wysiłek w celu zapewnienia spójności marki.

Podczas gdy szablony Canva i Freepik mogą pomóc w projektowaniu miniaturek, szablony ClickUp mogą pomóc w usprawnieniu całego procesu tworzenia zawartości. Możesz tworzyć miniaturki, organizować je, śledzić oś czasu, planować publikację zawartości i wiele więcej, korzystając z tych szablonów.

