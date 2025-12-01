13 najlepszych agentów AI do tworzenia zawartości, które warto wypróbować w 2026 roku

Po przetestowaniu dziesiątek narzędzi AI do tworzenia zawartości mogę stwierdzić, że nie wszystkie są takie same. Chociaż mogą mieć pokrywające się funkcje, służą one różnym celom.

To prawda, że sztuczna inteligencja może całkowicie zmienić proces tworzenia zawartości. Odkryłem jednak, że prawdziwa magia polega na znalezieniu agenta AI, który uzupełnia Twój proces tworzenia zawartości. Odpowiedni agenci AI mogą przekształcić powolny proces i przyspieszyć realizację zadań.

Jednak przy stale rosnącej liście narzędzi AI to normalne, że trudno jest zdecydować, które z nich wybrać. Dlatego wraz z resztą zespołu ClickUp połączyliśmy siły, aby wypróbować różne agenty AI do tworzenia zawartości i stworzyliśmy listę 13 najlepszych.

Zacznijmy od razu!

⏰ 60-sekundowe podsumowanie Oto najlepsze agenty AI do tworzenia zawartości, które musisz wypróbować w tym roku: ClickUp: Najlepsze rozwiązanie do zarządzania zawartością i zadaniami oparte na AI Najlepsze rozwiązanie do zarządzania zawartością i zadaniami oparte na AI Jasper: Najlepszy do tworzenia zawartości zgodnej z wizerunkiem marki Copy.ai: Najlepsze rozwiązanie dla zespołów GTM do tworzenia i optymalizacji spersonalizowanej zawartości Writer: Najlepsze narzędzie do edycji i ulepszania zawartości Frase: Najlepsze do edycji zawartości, optymalizacji i tworzenia briefów ChatGPT: Najlepsze rozwiązanie do bezpłatnego generowania zawartości Surfer SEO: Najlepsze do optymalizacji zawartości Hypotenuse AI: Najlepsze narzędzie do pisania opisów produktów zoptymalizowanych pod kątem SEO MarketMuse: Najlepsze do planowania zawartości ContentBot: Najlepszy do generowania długiej zawartości Peppertype AI: Najlepsze narzędzie do generowania zawartości marketingowej Descript: Najlepsze narzędzie do edycji wideo i podcastów Writesonic: Najlepsze rozwiązanie do przełamania bloku twórczego i generowania zawartości zoptymalizowanej pod kątem SEO

Czym są agenci AI do tworzenia zawartości?

Agenci AI do tworzenia treści pomagają tworzyć i edytować treści zgodnie z Twoimi wymaganiami oraz przeprowadzają automatyzację procesu zarządzania zawartością. Są oni niczym Twoi cyfrowi współpracownicy, zaprojektowani do wykonywania konkretnych zadań związanych z zawartością.

Możesz wypróbować różne rodzaje agentów AI do tworzenia zawartości o ustalonej strukturze:

Agenci AI oparci na tekście: Pomagają w tworzeniu szkiców postów na blogu, treści na strony internetowe, stron docelowych, e-maili, newsletterów itp.

Wizualne agenty AI: Agenci ci projektują infografiki, prezentacje, posty w mediach społecznościowych, obrazy 3D, wideo i inne elementy wizualne na podstawie podpowiedzi tekstowych

Agenci AI zajmujący się audio i mową: Ci agenci AI potrafią tworzyć scenariusze podcastów oraz przekształcać tekst pisany w realistyczne narracje generowane przez AI

🌻 Przykład: ChatGPT może pomóc w tworzeniu konspektów postów na blogu i burzy mózgów, Consensus może gromadzić i analizować informacje z artykułów naukowych, a Midjourney może generować artystyczne obrazy do celów marketingowych Twojej marki.

Wspólnie możecie stworzyć system zarządzania pracą zespołową w zakresie content marketingu, w którym agenci AI przyspieszą procesy i poprawią wydajność.

Na co należy zwrócić uwagę przy wyborze agentów AI do tworzenia zawartości?

Chociaż wybór funkcji zależy od potrzeb Twojej firmy, oto kilka kluczowych funkcji, które są niezbędne w narzędziach AI do tworzenia zawartości.

Wbudowane funkcje kontroli jakości : Wybierz narzędzie, które zapewnia dokładność i wysoką jakość zawartości. Narzędzie musi posiadać podstawowe funkcje sprawdzania pisowni i gramatyki, weryfikacji faktów oraz wykrywania plagiatu

Rozumienie kontekstu : Wybierz agentów AI, którzy rozumieją Twoje podpowiedzi, nawet jeśli są one skomplikowane. Oprogramowanie powinno dostosowywać się do Twojego stylu, tonu i : Wybierz agentów AI, którzy rozumieją Twoje podpowiedzi, nawet jeśli są one skomplikowane. Oprogramowanie powinno dostosowywać się do Twojego stylu, tonu i wytycznych dotyczących marki , zapewniając spójność zawartości

Personalizacja : Wybierz narzędzia do tworzenia zawartości, które zapewniają kontrolę nad efektem końcowym. Musisz mieć możliwość dostosowania parametrów, takich jak długość, ton, język i formatowanie, oraz precyzyjnego dostosowania procesu tworzenia zawartości

Możliwości integracji: Wybierz platformy, które łatwo integrują się z Twoim obecnym środowiskiem technologicznym. Na przykład integracja kalendarza i oprogramowania do zarządzania projektami z narzędziami do tworzenia zawartości usprawni cały proces zarządzania zawartością

🧠 Czy wiesz, że? 42% liderów marketingu i mediów korzystało z narzędzi AI do pisania zawartości, 40% do generowania zawartości w mediach społecznościowych, a 34% do personalizacji i rekomendacji.

Najlepsze agenty AI do tworzenia zawartości

1. ClickUp (najlepsze rozwiązanie do zarządzania zawartością i zadaniami oparte na AI)

Skorzystaj z ClickUp Brain, aby stworzyć szybką i skuteczną wiadomość e-mail z przypomnieniem

Częste zmiany narzędzi sprawiały, że zarządzanie zawartością było uciążliwe. Jednak kiedy wypróbowałem ClickUp, znalazłem przełomowe rozwiązanie do generowania pomysłów i tworzenia zawartości opartego na AI.

ClickUp zrewolucjonizował sposób, w jaki zarządzam procesem tworzenia i zarządzania zawartością. Platforma płynnie łączy tworzenie zawartości oparte na AI z rozbudowanymi funkcjami zarządzania projektami, dzięki czemu stanowi kompleksowe rozwiązanie dla wszystkich aspektów związanych z zawartością. A co najlepsze? Mam wbudowanego agenta AI, który pomaga mi w każdym aspekcie pracy w moim obszarze roboczym ClickUp: poznaj ClickUp Brain!

W jaki sposób ClickUp Brain może mi pomóc? Zaczynamy!

Kiedy napotykam blokadę twórczą, korzystam z ClickUp Brain, aby w kilka sekund przygotować szczegółowe briefy z zawartością zawierające słowa kluczowe, grupę docelową i cele, a także uzyskać wgląd w obszary wymagające poprawy.

Twórz briefy na bloga, artykuły, posty w mediach społecznościowych, e-maile, streszczenia i nie tylko dzięki ClickUp Brain

ClickUp Brain pomaga mi również w:

Tworzenie zawartości: Może tworzyć podpisy do postów w mediach społecznościowych, pisać scenariusze reklamowe i wymyślać teksty na media społecznościowe. Jeśli chcę wysłać e-mail do klienta, wystarczy, że podam szczegółową podpowiedź

Automatyzacja planowania zawartości: ClickUp Brain z łatwością tworzy kalendarze zawartości i sugeruje najlepsze terminy publikacji oraz formaty na podstawie danych dotyczących zaangażowania użytkowników z przeszłości

Przekształcanie zawartości: Potrafię również przekształcić długą zawartość w krótkie posty w mediach społecznościowych, biuletyny e-mailowe lub scenariusze wideo, aby zmaksymalizować zasięg zawartości

Dowiedz się, jak tworzyć atrakcyjną zawartość dzięki AI!

ClickUp Whiteboards to moje ulubione narzędzie do sesji burzy mózgów w zespole. Mogę omawiać pomysły na zawartość na wirtualnych tablicach, przekształcać je w zadania i bezpośrednio osadzać te tablice w czacie, aby udostępnić je zespołowi.

Współpracuj i przeprowadzaj burze mózgów dzięki tablicom ClickUp

A oto najciekawsza część! ClickUp Brain pomaga mi również generować obrazy do postów na blogu lub kampanii w mediach społecznościowych, a nawet wizualizować pomysły. To jak pięć różnych narzędzi w jednym obszarze roboczym!

Generuj pomysły i twórz obrazy na tablicach ClickUp Whiteboards dzięki ClickUp Brain

Gdy zawartość będzie już gotowa, możesz używać ClickUp Docs do zarządzania briefami zawartości. Ponadto ClickUp Docs pozwala przechowywać wytyczne dotyczące marki, plany zawartości, materiały badawcze i notatki ze spotkań. To świetna funkcja do dokumentowania wszystkich szczegółów związanych z zawartością.

Dokumentuj wytyczne dotyczące zawartości, materiały badawcze i współpracuj w czasie rzeczywistym dzięki ClickUp Docs

To nie wszystko. ClickUp oferuje również bibliotekę szablonów zawierającą szablony kalendarza zawartości, szablony planowania itp., co znacznie ułatwia mi życie.

Na przykład szablon kalendarza zawartości ClickUp bardzo pomaga w planowaniu harmonogramów publikacji — kiedy ma nastąpić publikacja, w jaki sposób zawartość zostanie opublikowana, udostępniona itp. Podobnie istnieje szablon skalowania produkcji zawartości ClickUp, który pomaga mi usprawnić cały proces tworzenia zawartości.

Najlepsze funkcje ClickUp

Organizuj, łącz i rozwijaj pomysły, aby stworzyć sieć zawartości, którą chcesz stworzyć, korzystając z ClickUp map myśli

Zatwierdzaj briefy zawartości, zmieniaj statusy i wysyłaj przypomnienia o zadaniach dzięki automatyzacjom ClickUp

Uzyskaj spójny widok swoich celów marketingowych, śledź zadania, przeprowadzaj analizy trendów zawartości i nie tylko dzięki niestandardowym pulpitom nawigacyjnym ClickUp

Automatyzuj, organizuj, ustalaj priorytety i prowadź śledzenie zadań związanych z zawartością dzięki zadaniom ClickUp

Generuj pomysły, dokumentuj wytyczne dotyczące zawartości i nie przegap żadnej aktualizacji dzięki ClickUp Tablicom, ClickUp Docs i ClickUp Chat

Twórz szczegółową zawartość w postaci briefów, blogów, materiałów do mediów społecznościowych, opisów produktów, e-maili, streszczeń i nie tylko dzięki ClickUp Brain

Ograniczenia ClickUp

Ze względu na tak wiele funkcji ClickUp może początkowo przytłaczać. Przyzwyczajenie się do tego narzędzia wymaga czasu

Ceny ClickUp

Oceny i recenzje ClickUp

G2: 4,7/5 (ponad 10 000 recenzji)

Capterra: 4,6/5 (ponad 4000 recenzji)

Co mówią o ClickUp prawdziwi użytkownicy?

Bardzo podoba mi się to, jak wykorzystuje AI do przyspieszenia tworzenia zawartości. Pomaga szybciej wykonywać pracę i dostosowuje cykl pracy do mojej konkretnej oferty. Został stworzony z myślą o optymalizacji wydajności dzięki dynamicznemu zestawowi funkcji, który świetnie sprawdza się we współpracy i pracy zespołowej, mając na uwadze szybką realizację zadań. Jest dość przyjazny dla użytkownika i oferuje integracje zwiększające wydajność. Wszyscy to klikają, więc dlaczego ja miałbym tego nie robić? Jego wdrożenie i nawigacja nie są na początku zbyt proste. Ale szybko się w to wciągasz i zaczynasz działać dzięki świetnej funkcji wsparcia użytkownika. Stało się to moim najczęściej używanym narzędziem do zwiększania wydajności i współpracy.

2. Jasper (Najlepszy do tworzenia zawartości zgodnej z wizerunkiem marki)

Jasper świetnie radzi sobie z utrzymaniem spójności marki w zawartości. Jako specjalista ds. marketingu treści możesz go wykorzystać do tworzenia zawartości zgodnej z wizerunkiem marki dla celowych odbiorców we wszystkich kanałach marketingowych.

Szczególnie podoba mi się funkcja Brand IQ w Jasperze, która pozwala narzędziu uczyć się i naśladować konkretny ton i styl. Automatycznie sprawdza Twoją zawartość — od kreacji kampanii i banerów na blogu po treści wideo — pod kątem zgodności z wytycznymi marki i sugeruje ulepszenia. Narzędzie oferuje również kilka gotowych szablonów postów na blogu, podpisów w mediach społecznościowych, tematów wiadomości e-mail oraz opisów produktów.

Najlepsze funkcje Jasper

Dostosuj ustawienia marki, takie jak ton, styl wypowiedzi i wytyczne wizualne, aby mieć pewność, że wynik będzie odzwierciedlał charakter Twojej marki

Spersonalizuj obrazy do zawartości dzięki pakietowi narzędzi AI do obróbki obrazów

Zadbaj o spójność wszystkich obrazów i zgodność z wytycznymi marki dzięki funkcji Jaspera, która pozwala sygnalizować naruszenia i sugerować poprawki

Jasper limits

Według niektórych użytkowników nieusuwanie historii czatu spowalnia działanie Jaspera, co może stanowić problem, jeśli często odwołujesz się do starszych podpowiedzi

Jasper może czasami tworzyć ogólnikową i niedokładną zawartość

Ceny Jasper

Creator : 49 USD miesięcznie za licencję

Pro : 69 USD miesięcznie za licencję

Business: Ceny niestandardowe

Oceny i recenzje Jasper

G2: 4,7/5 (ponad 1200 recenzji)

Capterra: 4,8/5 (ponad 1800 recenzji)

Co mówią o Jasperze prawdziwi użytkownicy?

Jasper to niezawodne narzędzie, które pomaga nam tworzyć przydatną zawartość na strony internetowe klientów w ciągu kilku minut. Zawartość jest zazwyczaj dokładna i wymaga jedynie niewielkich poprawek oraz weryfikacji. Jednak w porównaniu z konkurentami, takimi jak Writesonic, zawiera zbyt wiele instrukcji i ma przytłaczający wygląd. Gdy już się z nim oswoisz, staje się łatwy w użyciu i wydajny. Jasper jest również droższy od podobnych narzędzi, a aby uzyskać dostęp do bezpłatnej wersji próbnej, musisz podać dane dotyczące metody płatności.

✨ Ciekawostka: Jasper pierwotnie nosił nazwę Jarvis, zainspirowaną asystentem AI z filmów o Iron Manie. Celem było podkreślenie, że jest to narzędzie potężne i inteligentne.

3. Copy.ai (Najlepsze rozwiązanie dla zespołów GTM do tworzenia i optymalizacji spersonalizowanej zawartości)

Zgodnie ze swoją nazwą, Copy.ai to narzędzie do copywritingu, które pomaga generować materiały marketingowe, teksty reklamowe i posty w mediach społecznościowych dzięki swoim narzędziom AI, takim jak generator zawartości i akapitów, narzędzie do przepisywania zdań oraz narzędzie do przepisywania akapitów.

Korzystając z Copy.ai, możesz zautomatyzować ręczne zadania, aby zwiększyć wydajność w obszarach sprzedaży, marketingu i obsługi klienta. Ponadto możesz konsolidować rozproszone dane z różnych aspektów swojej strategii GTM, połączyć je z cyklami pracy, umożliwić interakcję danych w czasie rzeczywistym oraz wykorzystać je do tworzenia atrakcyjnej zawartości.

Najlepsze funkcje Copy.ai

Przechowuj dane, takie jak informacje o odbiorcach, w uporządkowanym formacie i analizuj je, aby uzyskać strategiczne i praktyczne wnioski dzięki tabelom

Zautomatyzuj rutynowe procesy dzięki konfigurowalnemu kreatorowi cykli pracy i używaj wyzwalaczy do uruchamiania cykli pracy w oparciu o wydarzenia

Przechowuj wytyczne dotyczące marki, strategię zawartości, opisy produktów i inne informacje firmowe w centralnym repozytorium za pomocą Infobase

Limits of Copy.ai

Nie można edytować treści wprowadzonej na czacie. Jeśli chcesz ją zmodyfikować, musisz przepisać zapytanie.

Czasami narzędzie pobiera zawartość w niezmienionej formie ze stron internetowych, co ma na celu plagiat

Ceny Copy.ai AI

Free

Pakiet startowy : 49 USD/miesiąc

Zaawansowany : 249 USD/miesiąc

Enterprise: Ceny niestandardowe

Oceny i recenzje Copy.ai

G2: 4,7/5 (ponad 180 recenzji)

Capterra: 4,4/5 (ponad 60 recenzji)

Co mówią o Copy.ai prawdziwi użytkownicy?

Nasze ogólne wrażenia z korzystania z Copy.ai są pozytywne. Zalety są dość liczne, ponieważ narzędzie jest wszechstronne i pomaga nam tworzyć wszelkiego rodzaju zawartości. Jednak zawartość wygląda na sztywną i ustrukturyzowaną, z typowymi podtytułami, co sprawia, że każdy od razu rozpoznaje, iż została wygenerowana przez AI. Aby poprawić jakość zawartości, konieczne jest jej edytowanie oraz sprawdzenie gramatyki, interpunkcji i poprawności.

4. Writer (Najlepszy do edycji i ulepszania zawartości)

Writer oferuje znacznie więcej niż zwykłe narzędzie do tworzenia zawartości oparte na AI. Możesz tworzyć aplikacje wykorzystujące przetwarzanie języka naturalnego (NLP), sprawdzać zgodność zawartości z przepisami prawnymi, regulacjami i wytycznymi marki, tworzyć zawartość, a nawet zmieniać przeznaczenie plików wideo i audio.

W Writerze najbardziej podoba mi się to, że mimo iż kilka „aplikacji” zostały połączonych w jedną, narzędzie jest dość przejrzyste i proste w obsłudze. Możesz skorzystać z Ask Writer, systemu pytań i odpowiedzi w stylu czatu, aby generować odpowiedzi i tworzyć opisy produktów, e-maile itp. Dodatkowo masz dostęp do interfejsu podobnego do Grammarly, gdzie znajdziesz wykrywacz zawartości oparty na AI, narzędzie do sprawdzania plagiatu oraz sugestie dotyczące ulepszania zawartości.

Najlepsze funkcje Writer

Generuj konspekty tematów na bloga, opisy stanowisk i produktów, FAQ, wiadomości e-mailowe oraz komunikaty o błędach

Przesyłaj zdjęcia, zadawaj pytania i generuj zawartość za pomocą analizatora obrazów

Generuj najważniejsze wnioski, przesyłając nagranie lub transkrypcję za pomocą Recaps

Rozróżnij zawartość generowaną przez AI od zawartości tworzonej przez ludzi dzięki wykrywaczowi zawartości AI

Ograniczenia pisarza

Generowana zawartość często zawiera kilka błędów, a język może brzmieć dość mechanicznie

Ceny Writer

Teams : 18 USD miesięcznie za użytkownika

Enterprise: Ceny niestandardowe

Oceny i recenzje autorów

G2: 4,3/5 (ponad 80 recenzji)

Capterra: Za mało recenzji

Co mówią o Writerze prawdziwi użytkownicy?

Przepływy tworzenia zawartości od podstaw w Writerze są lepsze niż interfejs „czatu” wielu narzędzi generujących zawartość. Zostały one celowo opracowane przez pisarzy dla pisarzy. Zacząłem korzystać z Writera, gdy byłem szefem działu treści w agencji kreatywnej. Używaliśmy go, aby zapewnić spójność stylu i przekazu naszych autorów w odniesieniu do wszystkich klientów. Jednak nauka obsługi Writera zajmuje trochę czasu. I mam tu na myśli szkolenie mnie w zakresie tego, jak najlepiej korzystać z tych narzędzi. Przydałoby się nieco więcej wskazówek i wsparcia na początku.

5. Frase (Najlepsze do edycji zawartości, optymalizacji i tworzenia briefów)

Frase jest podobny do innych narzędzi z tej listy dzięki funkcjom pisania, edycji i optymalizacji opartym na AI. Pomaga w wyszukiwaniu informacji, pisaniu postów na blogu zoptymalizowanych pod kątem SEO oraz udoskonalaniu ich dzięki sugestiom edycyjnym.

Najbardziej interesująca wydaje mi się funkcja badania SERP w Frase. Pozwala ona analizować zawartość konkurencji bezpośrednio w redaktorze. Podaje sugestie dotyczące zawartości, takie jak linki, nagłówki, użycie słów kluczowych i obrazy, które możesz dodać, aby artykuł był bardziej atrakcyjny dla Google.

Podobało mi się również to, jak narzędzie pomogło mi uporządkować konspekty zawartości. Oferowało ono również kilka schematów generowania pomysłów i oceniło mój artykuł, wskazując, na ile jest on zgodny z intencją wyszukiwania.

Najlepsze funkcje Frase

Przeanalizuj najpopularniejsze strony, nagłówki konkurencji i kluczowe wskaźniki SERP, aby stworzyć szkice zawartości za pomocą generatora briefów zawartości

Przeprowadź analizę konkurencji, wykorzystaj ocenę do zmierzenia potencjału rankingowego swojej zawartości i zoptymalizuj artykuły pod kątem wyszukiwarek

Formatuj tekst, wstawiaj tabele, dodawaj obrazy, korzystaj z szablonów w celu ujednolicenia układów oraz uzyskuj natychmiastowe sugestie dotyczące ulepszeń dzięki wbudowanemu redaktorowi zawartości

Ograniczenia Frase

Czasami narzędzie może działać wolno i nie reagować podczas wyszukiwania informacji potrzebnych do napisania artykułu

Rekomendacje zawartości pochodzą zazwyczaj ze stron z najwyższymi rankingami, więc możesz nie uzyskać szczegółowych informacji

Ceny Frase

Free

Basic : 45 USD/miesiąc

Teams: 115 USD/miesiąc

Oceny i recenzje Frase

G2: 4,8/5 (ponad 250 recenzji)

Capterra: 4,8/5 (ponad 300 recenzji)

Co mówią o Frase prawdziwi użytkownicy?

Podoba mi się łatwość obsługi i to, że rozpoczęcie pracy nie zajmuje wielu godzin. Jako menedżer zawartości udostępniam linki do Frase moim autorom, a oni po prostu używają wtyczki do przeglądarki Chrome, aby zoptymalizować swoją zawartość. Ponadto importowanie zawartości do Frase w celu jej optymalizacji jest równie łatwe. Czasami jednak wybiera losowe słowa kluczowe, które nie mają zbyt wiele wspólnego z tematem. To utrudnia osiągnięcie 100% optymalizacji. Można jednak usunąć te słowa kluczowe.

6. ChatGPT (Najlepsze narzędzie do generowania darmowej zawartości)

Być może wypróbowałeś już ChatGPT, ale oto moja opinia na temat tego popularnego narzędzia: postrzegam je jako przyjaciela, który może pomóc ci niemal w wszystkim — pisaniu zawartości, kodowaniu, tworzeniu obrazów, analizowaniu danych, planowaniu imprez, gotowaniu i wielu innych rzeczach. Z czasem dostosowuje się do twojego sposobu myślenia i stylu, ułatwiając rozmowę.

Najbardziej zachwyca mnie funkcja interakcji głosowej. Można prowadzić naturalną rozmowę z narzędziem, wykonując jednocześnie inne zadania. Jest łatwe w obsłudze i radzi sobie z różnorodnymi zadaniami. Ma jednak trudności ze zrozumieniem złożonych podpowiedzi i czasami generuje nieaktualne lub niedokładne informacje.

Najlepsze funkcje ChatGPT

Generuj obrazy AI do projektów, prezentacji i kampanii za pomocą szybkich podpowiedzi

Wypowiadaj podpowiedzi zamiast je pisać, aby przeprowadzić sesję burzy mózgów z ChatGPT

Analizuj dane, twórz wykresy słupkowe i punktowe, przeprowadzaj analizy trendów oraz interpretuj rachunki zysków i strat

Uprość kod, usuń błędy lub napisz funkcję, korzystając z funkcji kodowania

Ograniczenia ChatGPT

Czasami ChatGPT podaje błędne informacje i źle interpretuje podpowiedzi

Narzędzie ma trudności z wyspecjalizowanymi zapytaniami. Może pomijać subtelne szczegóły i generować ogólnikowe wyniki.

Ceny ChatGPT

Free

Plus : 20 USD/miesiąc

Pro : 200 USD/miesiąc

Teams : 30 USD miesięcznie za użytkownika

Enterprise: Ceny niestandardowe

Oceny i recenzje ChatGPT

G2: 4,7/5 (ponad 650 recenzji)

Capterra: 4,5/5 (ponad 100 recenzji)

Co mówią o ChatGPT prawdziwi użytkownicy?

Uważam, że to świetne rozwiązanie, które dostarcza pomysłów na zawartość, ale nie jest w stanie zapewnić kontekstu. Tylko ludzie potrafią to zrobić. Mogę zaoszczędzić czas, gdy potrzebujesz naprawdę jasnego planu, ale z drugiej strony, jeśli nie potrafisz się zwięźle wyrażać, otrzymasz dokładnie to, o co poprosisz. Osoby wykształcone w swojej dziedzinie mogą zadawać pytania, używając języka właściwego dla danego pola, a wtedy otrzymają wspaniałe pomysły.

7. Surfer SEO (Najlepsze do optymalizacji zawartości)

Surfer to kompleksowe narzędzie SEO, które pozwala tworzyć artykuły gotowe do pozycjonowania dzięki automatycznej optymalizacji. Możesz używać tej platformy do wstawiania odpowiednich słów kluczowych do swojej zawartości i uzyskiwania oceny wskazującej ich potencjał pozycjonowania.

Podoba mi się, że Surfer oferuje kilka funkcji związanych z zawartością na jednej platformie. Pozwala mi to edytować zawartość z informacją zwrotną na temat optymalizacji w czasie rzeczywistym, generować konspekty, nadawać zawartościom tworzonym przez AI bardziej ludzki charakter oraz poprawiać ich czytelność. A co najlepsze? Posiada funkcję audytu zawartości, która pomaga śledzić, jak dobrze radzą sobie Twoje zawartość i domena. Otrzymujesz codzienne aktualizacje kluczowych wskaźników, dzięki czemu możesz natychmiast podjąć działania w celu wprowadzenia ulepszeń.

Najlepsze funkcje Surfer SEO

Tworzenie szczegółowych konspektów zawartości z unikalnymi nagłówkami dzięki wbudowanemu kreatorowi konspektów

Monitoruj wyniki zawartości i domen dzięki codziennym aktualizacjom dotyczącym ruchu, pozycji w rankingach itp. oraz audytowi zawartości

Nadaj swojej zawartości tworzonej przez AI bardziej ludzki charakter, aby ominąć narzędzia do wykrywania zawartości generowanej przez AI, korzystając z narzędzia do humanizacji zawartości AI.

Znajdź tematy i podtematy dotyczące konkretnej niszy, aby zidentyfikować luki w swojej strategii zawartości za pomocą map tematycznych

Ograniczenia Surfer SEO

Wielu użytkowników narzeka na wysokie ceny Surfera. Nawet plan podstawowy jest drogi zarówno dla twórców zawartości, jak i redaktorów korzystających z AI

Ceny Surfer SEO

Essential : 99 USD/miesiąc

Cena : 219 USD/miesiąc

Enterprise: Ceny niestandardowe

Oceny i recenzje Surfer SEO

G2: 4,8/5 (ponad 500 recenzji)

Capterra: 4,9/5 (ponad 400 recenzji)

Co prawdziwi użytkownicy mówią o Surfer SEO?

Mam mieszane odczucia co do Surfera. Chociaż sprawdza się w analizie SERP, włączaniu NLP do zawartości i planowaniu klastrów, to nie ma sensu używać go do pisania o tematach o ograniczonej konkurencji. Funkcja AI humanizer to po prostu strata czasu. Nie wnosi nic dobrego do zawartości. Krótko mówiąc, to dobre narzędzie SEO, ale nie można na nim polegać w przypadku wszystkich rodzajów zawartości.

📮ClickUp Insight: 37% naszych respondentów korzysta ze sztucznej inteligencji do tworzenia zawartości, w tym pisania, edycji i tworzenia wiadomości e-mail. Proces ten zazwyczaj wymaga jednak przełączania się między różnymi narzędziami, takimi jak narzędzie do generowania zawartości i Twoje obszary robocze. Dzięki ClickUp zyskujesz wsparcie AI w pisaniu w całym obszarze roboczym, w tym w wiadomościach e-mail, komentarzach, czatach, dokumentach i nie tylko — a wszystko to przy zachowaniu kontekstu z całego obszaru roboczego.

8. Hypotenuse AI (Najlepsze do pisania opisów produktów zoptymalizowanych pod kątem SEO)

Hypotenuse AI — pisarz AI dla e-commerce — świetnie sprawdza się w przypadku marek internetowych, marketerów i copywriterów. Potrafi tworzyć opisy produktów i kategorii, obrazy, metatagi, reklamy na Facebooku i w Google, e-maile oraz podpisy na Instagramie.

Podoba mi się to, jak narzędzie to w ciągu kilku sekund tworzy zoptymalizowane opisy produktów i etykiety w dużych ilościach. Oferuje również HypoChat, chatbota do tworzenia, streszczania i przepisywania zawartości na różne platformy. A co najlepsze? Hypotenuse można w dużym stopniu dostosować do własnych potrzeb. Możesz wykorzystać jego spersonalizowany głos marki, aby wyszkolić AI zgodnie z wytycznymi i stylem Twojej marki.

Najlepsze funkcje Hypotenuse AI

Oczyszczaj, standaryzuj i wzbogacaj dane produktowe zbiorczo, aby poprawić ich widoczność

Śledź wyniki wyszukiwania i optymalizuj oferty produktów pod kątem wyszukiwarek i platform handlowych

Zautomatyzuj tagowanie produktów dzięki wysokiej jakości i precyzyjnym etyketom

Limits of Hypotenuse AI

Niektórzy użytkownicy uważają, że ceny subskrypcji są zbyt wysokie

Narzędzie oferuje bardzo niewiele opcji podczas tworzenia konspektów blogów. Jeśli nie masz wystarczającej wiedzy na dany temat, generowanie zawartości może być trudne

Ceny Hypotenuse AI /AI

Pakiet podstawowy : 150 USD/miesiąc, rozliczany rocznie

E-commerce Pro : Ceny niestandardowe

E-commerce Enterprise: Ceny niestandardowe

Oceny i recenzje Hypotenuse AI

G2: 4,7/5 (ponad 70 recenzji)

Capterra: Za mało recenzji

Co prawdziwi użytkownicy mówią o Hypotenuse AI?

Hypotenuse AI to najlepsze narzędzie dla twórców zawartości i copywriterów. Pozwala zaoszczędzić ogromną ilość czasu, generując w czasie rzeczywistym wysokiej jakości zawartość opartą na badaniach. Hypochat to naprawdę innowacyjna funkcja, ponieważ zapewnia doskonałą pomoc w różnych aspektach copywritingu. Jego funkcja pisania blogów jest najlepsza w porównaniu z innymi narzędziami AI, które wypróbowałem. Jednak czasami powtarza podobne zdania w obrębie tego samego wpisu. Chociaż zawartość jest unikalna, te powtórzenia czasami zakłócają przepływ wpisu. Mam nadzieję, że ten aspekt zostanie poprawiony w przyszłych aktualizacjach.

9. MarketMuse (Najlepsze do planowania zawartości)

MarketMuse może usprawnić planowanie zawartości dzięki możliwościom optymalizacji istniejących treści w oparciu o odpowiednie frazy wyszukiwania, analizę konkurencji oraz najpopularniejsze strony. Możesz go używać, aby uzyskać wgląd w wyszukiwania słów kluczowych, klastry tematyczne i nie tylko.

Korzystałem z MarketMuse do generowania briefów zawartości i adaptacji istniejących treści. Narzędzie to dobrze poradziło sobie z analizą konkurencji, identyfikując luki w zawartości. Najbardziej podoba mi się jego moduł optymalizacji, który dostarczył mi informacji takich jak liczba słów do osiągnięcia celu, liczba wzmianek na dany temat wymagana do uzyskania wysokiej pozycji w wynikach wyszukiwania, ocena zawartości oraz sugestie dotyczące tego, jak pokonać artykuł konkurencji.

Najlepsze funkcje MarketMuse

Twórz uporządkowane plany zawartości i uzyskaj rekomendacje dotyczące strategii zawartości

Twórz briefy do artykułów, wiadomości, porównań, poradników, recenzji produktów itp.

Przeprowadź dogłębną analizę konkurencji pod kątem SEO i wizualizuj luki w zawartości za pomocą map cieplnych

Ograniczenia MarketMuse

Niektórzy użytkownicy uważają, że interfejs nie jest intuicyjny. Wyszukiwanie tematów i optymalizacja artykułów zajmuje dużo czasu

Ceny MarketMuse

Free

Optimize : 99 USD/miesiąc

Research : 249 USD/miesiąc

Strategy: 499 USD/miesiąc

Oceny i recenzje MarketMuse

G2: 4,6/5 (ponad 200 recenzji)

Capterra: 4,6/5 (ponad 20 recenzji)

Co prawdziwi użytkownicy mówią o MarketMuse?

Bardzo podoba mi się to, że otrzymuję bezpośrednie informacje na temat badań słów kluczowych, osobistego poziomu trudności, klastrów tematycznych i wielu innych kwestii. To świetne narzędzie do rozbudowy naszej obecnej strategii zawartości SEO. Bardzo łatwo było się z nim zapoznać, a proces wdrażania był niesamowity. Wdrożenie MM całkowicie zmieniło nasze podejście do SEO. Nie ma zbyt wielu wskaźników raportowania/analizy, ale zapewniono nas, że jest to w planach.

10. ContentBot (najlepszy do generowania długiej zawartości)

Jeśli chcesz zwiększyć skalę tworzenia długich treści, ContentBot może okazać się cennym narzędziem w Twojej strategii content marketingowej. Możesz używać tego narzędzia do szybkiego generowania wnikliwych, naturalnych artykułów.

Podoba mi się, że narzędzie całkiem dobrze odpowiedziało na wszystkie moje pytania, a nawet wyjaśniło je w kilku akapitach. Jego funkcja „Discover” to kolejna wyróżniająca się cecha, która pomaga zidentyfikować istotne słowa kluczowe i tematy, które mogłeś przeoczyć. ContentBot posiada również rozszerzenie do przeglądarki Chrome, umożliwiające tworzenie zawartości w dowolnym miejscu. Ponadto oferuje wsparcie dla ponad 110 języków, co może być pomocne, jeśli masz odbiorców na całym świecie.

Najlepsze funkcje ContentBot

Twórz blogi przyjazne dla wyszukiwarek dzięki inteligentnym linkom i generowaniu obrazów przez AI

Skorzystaj z gotowych cykli pracy na tworzenie zawartości lub stwórz własny za pomocą wizualnego kreatora cykli pracy AI

Spraw, że zawartość generowana przez AI była bardziej przyjazna dla ludzi dzięki funkcji Humanizer

Konwertuj pliki CSV na posty na blogu, opisy produktów i zawartość marketingową dzięki agentowi AI ContentBot

Ograniczenia ContentBota

Przyzwyczajenie się do narzędzia zajmuje trochę czasu ze względu na złożoność jego funkcji

Zawartość generowana przez AI może czasami charakteryzować się niską czytelnością

Ceny ContentBot

Przedpłacone : 0,5 USD za 1000 słów

Pakiet startowy : 9 USD/miesiąc

Premium : 29 USD/miesiąc

Premium+: 49 USD/miesiąc

Oceny i recenzje ContentBot

G2: 4,7/5 (ponad 100 recenzji)

Capterra: Za mało recenzji

Co mówią o ContentBot prawdziwi użytkownicy?

Podoba mi się, że ContentBot.ai to zautomatyzowana platforma do tworzenia treści, która ułatwia szybkie i wydajne tworzenie wysokiej jakości treści. Dzięki różnorodnym funkcjom i opcjom dostosowywania idealnie nadaje się do pomocy zapracowanym twórcom treści w maksymalnym wykorzystaniu czasu i uwolnieniu zasobów na bardziej kreatywne projekty. Jednak jej automatyzacja może być ograniczona. Znalezienie odpowiedniej treści może czasem zająć trochę czasu, a dostosowanie jej do konkretnych potrzeb może być trudne. Ponadto niektóra zawartość może nie zawsze być aktualna lub dokładna.

11. Peppertype AI (Najlepsze do generowania zawartości marketingowej)

Wśród narzędzi do tworzenia zawartości opartych na AI Peppertype specjalizuje się w skalowaniu produkcji zawartości. Możesz go używać do generowania dużej ilości angażujących treści na potrzeby kampanii marketingowych i platform społecznościowych.

Korzystałem z Peppertype do generowania różnego rodzaju zawartości, w tym tekstów reklamowych, postów na blogu, podpisów w mediach społecznościowych i e-maili. Za każdym razem tworzył oryginalną zawartość, zachowując styl marki i wysoką czytelność. Ponadto posiada wbudowany moduł sprawdzający plagiaty, który pozwala natychmiast zweryfikować oryginalność zawartości.

Najlepsze funkcje Peppertype AI

Skorzystaj z wbudowanych narzędzi SEO, aby zoptymalizować wygenerowaną zawartość i poprawić pozycję w wynikach wyszukiwania

Otrzymuj oparte na AI sugestie dotyczące zawartości i kreatywne pomysły w czasie rzeczywistym przy minimalnym nakładzie pracy ze strony użytkownika

Współpracuj w czasie rzeczywistym, aby jednocześnie z członkami zespołu pracować nad blogami, postami marketingowymi w mediach społecznościowych i zawartością recenzji

Limits of Peppertype AI

Według niektórych użytkowników obecny interfejs nie jest tak łatwy w obsłudze jak poprzedni

Wygenerowana zawartość może być mało zróżnicowana, a wyniki mogą się powtarzać

Ceny Peppertype /AI

Niestandardowe ceny

Oceny i recenzje Peppertype AI

G2: 4,6/5 (ponad 450 recenzji)

Capterra: 4,7/5 (ponad 500 recenzji)

Co mówią o Peppertype AI prawdziwi użytkownicy?

Najlepszą rzeczą w Pepper Content jest to, że stworzyli zakończone narzędzie, które pomaga mi we wszystkich aspektach tworzenia treści, w tym w blogowaniu, opisach w mediach społecznościowych, tekstach reklam Google i wielu innych. Generator AI jest naprawdę niesamowity. Podoba mi się kierunek, w którym zmierza ten produkt. Nie byłem jednak zbytnio pod wrażeniem możliwości Pepper Content w zakresie SEO. Kiedy skorzystałem z narzędzia SEO, pokazało mi ono słowa kluczowe, na które już się pozycjonowałem, podczas gdy miałem nadzieję, że wskaże mi te, na które powinienem się skupić jako cele!

12. Descript (Najlepsze do edycji wideo i podcastów)

Spędzasz tygodnie na pisaniu scenariuszy wideo i montażu podcastów? Descript może zaoszczędzić Ci mnóstwo czasu.

To narzędzie do edycji audio i wideo rewolucjonizuje branżę dzięki podejściu opartemu na edycji tekstowej — modyfikujesz elementy w transkrypcji tak samo jak w dokumencie Word, a zmiany są bezpośrednio wprowadzane w odpowiadającym im pliku audio lub wideo.

Descript wyróżnia się transkrypcjami audio na tekst oraz możliwością usuwania wypełniaczy. Dodatkowo otrzymujesz Underlord AI jako pomocnika, który doskonale sprawdza się w poprawianiu jakości audio i wizualnej, generowaniu scenariuszy wideo, usuwaniu powtórek i tła, tworzeniu Clipów i tak dalej.

Najlepsze funkcje Descript

Generuj pliki audio przy użyciu klonu własnego głosu lub głosu AI, po prostu podając podpowiedzi

Nagrywaj zdalnie wysokiej jakości, wielościeżkowe sesje audio i wideo z udziałem wielu uczestników, korzystając z Descript Rooms

Konwertuj długie wideo i podcasty na Clips do postów w mediach społecznościowych

Nagrywaj ekrany i uzyskaj natychmiastowe transkrypcje swoich nagrań

Limits of Descript

Aplikacja może się zawiesić, jeśli przewijasz zbyt szybko

Czasami Descript nieprawidłowo przypisuje słowa do wideo

Ceny Descript

Free

Hobbyist : 19 USD miesięcznie za osobę

Creator : 35 USD miesięcznie za osobę

Business : 50 USD miesięcznie na osobę

Enterprise: Ceny niestandardowe

Oceny i recenzje Descript

G2: 4,6/5 (ponad 700 recenzji)

Capterra: 4,8/5 (ponad 170 recenzji)

Co mówią o Descript prawdziwi użytkownicy?

Ogólnie jestem zadowolony z Descript. Jestem pod wrażeniem funkcji zamiany mowy na tekst oraz możliwości edycji. Pozwala mi to tworzyć profesjonalne filmy demonstracyjne oprogramowania. Jednak przetwarzanie wideo zajmuje dużo czasu. Wymaga to sporych zasobów obliczeniowych i w pewnym stopniu niweluje oszczędność czasu wynikającą z nagrywania. Jeśli dopiero zaczynasz korzystać z Descript, opanowanie interfejsu użytkownika zajmuje trochę czasu.

🧠 Czy wiesz, że? Przewiduje się, że rynek oprogramowania do edycji wideo wzrośnie do 5,13 mld dolarów do 2032 r., przy średnim rocznym tempie wzrostu (CAGR) na poziomie 5,8%.

13. Writesonic (Najlepsze narzędzie do pokonywania bloku twórczego i generowania zawartości przyjaznej dla SEO)

Writesonic świetnie nadaje się do tworzenia różnego rodzaju zawartości — postów w mediach społecznościowych, podpisów, tekstów reklamowych, e-maili i blogów. Możesz zoptymalizować zawartość za pomocą słów kluczowych, a nawet zautomatyzować automatyzację linkowania wewnętrznego. Jest łatwy w użyciu i wymaga minimalnego wysiłku, aby generować wysokiej jakości zawartość.

W Writesonic najbardziej podoba mi się to, że generuje kreatywne pomysły i sugeruje ulepszenia, które pozwalają dopracować moje teksty. Jeśli więc szukasz narzędzia pobudzającego kreatywność, które łączy w sobie SEO, Writesonic może okazać się przydatny.

Najlepsze funkcje Writesonic

Zautomatyzuj tworzenie linków wewnętrznych i zoptymalizuj artykuły pod kątem SEO

Skorzystaj z szerokiego zakresu szablonów do pisania zawartości , aby tworzyć różne rodzaje zawartości — od blogów technicznych po opisy w mediach społecznościowych

Automatycznie generuj obrazy do swoich blogów

Ograniczenia Writesonic

Mogą występować błędy merytoryczne. Dlatego przed opublikowaniem artykułów należy je sprawdzić i zredagować.

Ceny Writesonic

Free : 25 jednorazowych kredytów

Indywidualny : 20 USD/miesiąc za 100 kredytów

Standard : 99 USD miesięcznie za 1000 kredytów

Enterprise: Ceny niestandardowe

Oceny i recenzje Writesonic

G2: 4,7/5 (ponad 2000 recenzji)

Capterra: 4,0/5 (ponad 2000 recenzji)

Co mówią o Writesonic prawdziwi użytkownicy?

Ogólnie rzecz biorąc, jest to dobre narzędzie, ale czasami frustrujące, gdy oprogramowanie zawiesza się i musisz generować tę samą zawartość od nowa, zużywając przydział kredytów. To świetny produkt z wieloma dobrymi elementami SEO. Jednak ceny i plany są nieprzejrzyste – opierają się na miesięcznym systemie kredytowym uzależnionym od sposobu użytkowania, bez przenoszenia niewykorzystanych kredytów na kolejny okres, więc musisz planować swoją pracę w oparciu o ich plany, a nie potrzeby swojej firmy.

Wypróbuj ClickUp do tworzenia zawartości

Jeśli chodzi o wybór najlepszych agentów sztucznej inteligencji do automatyzacji tworzenia zawartości, kluczem do podjęcia najmądrzejszej decyzji jest określenie, w jakich obszarach najbardziej potrzebujesz pomocy.

Jeśli chcesz szybciej pisać opisy produktów, rozważ Hypotenuse AI. Jeśli chcesz zautomatyzować tworzenie treści wideo, Descript może być najlepszym wyborem. A jeśli szukasz narzędzia, które generuje zawartość w wielu językach, usprawnia cykl pracy i upraszcza zarządzanie projektami, ClickUp jest tym, czego szukasz.

ClickUp łączy tworzenie i zarządzanie zawartością w jednym miejscu. Oznacza to, że nie musisz korzystać z 5–6 narzędzi, aby wykonać swoją pracę. ClickUp może generować wysokiej jakości zawartość, usprawniać proces tworzenia zawartości, śledzić postępy w tworzeniu zawartości i wiele więcej.

