10 najlepszych narzędzi AI do tworzenia ocen wyników pracy w 2026 r.

Czy zmęczenie informacją zwrotną działa w obie strony? Wyobraź sobie, że piszesz spersonalizowane oceny wyników dla 30 podwładnych. Pierwsze kilka raportów będzie zawierało wnikliwą informację zwrotną i pomocne spostrzeżenia, ale początkowy entuzjazm do szczegółowej informacji zwrotnej na pewno osłabnie. Wraz ze wzrostem liczby ocen jakość informacji zwrotnej może stopniowo spadać — a nie ma nic gorszego niż ogólnikowe oceny!

Pracownicy preferują menedżerów, którzy udzielają odpowiedniej ilości informacji zwrotnej: ocenili ich średnio na 8,6. Ponadto wielu pracowników prawdopodobnie będzie pracować lepiej, aby otrzymać skuteczne i spersonalizowane oceny.

Wykorzystanie pomocy w postaci sztucznej inteligencji może pomóc Ci sprostać wyzwaniom związanym z pisaniem szczegółowych i konstruktywnych ocen wyników.

AI wykracza poza automatyzację podstawowych funkcji. Potrafi zidentyfikować obszary wymagające poprawy, przyspieszyć proces przekazywania informacji zwrotnej oraz pomóc w wyznaczeniu celów na potrzeby oceny wyników pracy.

Aby tworzyć obiektywne, sprawiedliwe i szczegółowe raporty dotyczące wyników, musisz bardzo dokładnie i konsekwentnie monitorować każdego pracownika firmy lub korzystać z narzędzi programowych, które zrobią to za Ciebie. Oczywiście łatwiejszym wyborem jest narzędzie, więc przyjrzyjmy się kilku ważnym kryteriom jego wyboru.

Wykorzystaj poniższe wymagania jako listę kontrolną, aby określić, które narzędzie AI spełnia wszystkie poniższe kryteria, zapewniając usprawniony proces oceny wyników:

Konstruktywna informacja zwrotna: Wygenerowane oceny powinny zawierać praktyczne wskazówki, podkreślając mocne strony, słabe strony oraz obszary wymagające poprawy.

Dokładność i trafność: Narzędzie powinno generować oceny, które dokładnie odzwierciedlają wyniki pracy pracownika, zgodnie ze standardami firmy i konkretnymi rolami.

Ograniczanie stronniczości: Generator ocen wydajności powinien być zaprojektowany tak, aby zminimalizować stronniczość w procesie oceny, zapewniając sprawiedliwe i obiektywne oceny

Dostosowanie: Narzędzie powinno umożliwiać dostosowanie Narzędzie powinno umożliwiać dostosowanie szablonów ocen wyników , skal ocen oraz konkretnych wskaźników wydajności do potrzeb Twojej organizacji.

Integracja: Oprogramowanie powinno płynnie integrować się z istniejącymi systemami HR, takimi jak HRIS lub oprogramowanie do zarządzania wydajnością, aby usprawnić proces oceny.

Privatność i bezpieczeństwo danych: Narzędzie oparte na AI powinno priorytetowo traktować prywatność i bezpieczeństwo danych, zapewniając ochronę wrażliwych informacji dotyczących pracowników.

Łatwość obsługi: Narzędzie powinno być łatwe w użyciu i posiadać przejrzysty, intuicyjny interfejs, który minimalizuje czas i wysiłek potrzebny do generowania ocen

Większość narzędzi do generowania ocen wydajności opartych na sztucznej inteligencji wykorzystuje ustrukturyzowane szablony, które specjaliści mogą wypełnić, np. kwestionariusze, a następnie wygenerować ocenę. Inne integrują się z Twoimi obszarami roboczymi, lepiej rozumieją Twoją firmę i pracowników oraz generują natychmiastowe oceny w formie informacji zwrotnej lub podziękowań.

Przyjrzyjmy się tym 10 narzędziom AI i zdecyduj, które z nich pomoże Ci zaoszczędzić czas, a jednocześnie wzbogaci treść raportów dotyczących wyników:

1. ClickUp (najlepsze rozwiązanie do wspólnego procesu tworzenia ocen wyników)

Przekazuj informacje zwrotne oparte na danych dzięki ClickUp Brain Zbieraj wnioski na podstawie danych z obszarów roboczych za pomocą ClickUp Brain, aby wykorzystać je w ocenach wyników

ClickUp, wszechstronne rozwiązanie zwiększające wydajność, sprawdza się równie dobrze w zakresie oceny wyników, jak i innych potrzeb związanych z organizacją pracy. Jest w pełni konfigurowalny i nadaje się zarówno dla osób indywidualnych, jak i dla dużych i małych zespołów.

Dzięki ClickUp Brain zyskujesz najpotężniejsze na świecie rozwiązanie oparte na kontekstowej AI. Odpowiada ono na Twoje pytania, opiera się na danych Twojej firmy oraz analizuje poprzednie czaty, zadania i dyskusje, aby tworzyć szczegółowe oceny wyników pracowników. Określa również, jak pracownik radził sobie z określonymi zadaniami i kiedy!

Wykorzystaj ClickUp Brain do tworzenia szczegółowych ocen wyników w następujący sposób:

Twórz oparte na AI podsumowania wyników, słabych punktów i osiągnięć pracowników

Stwórz dostosowywalny szablon oceny wyników dostosowany do konkretnych rol, oszczędzając czas i zapewniając spójność

Przekształcaj rozmowy głosowe w tekst dzięki automatycznej transkrypcji i wyodrębniaj kluczowe spostrzeżenia , aby uwzględnić je w raportach z oceny

Skorzystaj ze zintegrowanego asystenta pisania opartego na AI firmy Brain, aby tworzyć konstruktywne informacje zwrotne , zachowując jednocześnie odpowiedni ton, format, czytelność i jasność wypowiedzi.

Przetłumacz oceny na różne języki, zapewniając inkluzywność i różnorodność w firmach zatrudniających pracowników z całego świata

Zacznij korzystać z ClickUp Brain Wykorzystaj ClickUp Brain jako narzędzie do generowania ocen wydajności w wielu językach

Jeśli mówienie przychodzi Ci łatwiej niż pisanie, możesz również podyktować swoją opinię do swojego komputerowego asystenta AI, ClickUp Brain MAX. W aplikacji funkcja Talk to Text transkrybuje Twój głos na dopracowane stwierdzenia w ocenie i tworzy na Twoją komendę skonsolidowany dokument ClickUp Doc. Możesz również wypróbować różne modele AI w ramach Brain MAX — od Gemini po ChatGPT i Claude — aby dostosować głos, ton i styl ocen do swoich preferencji.

Obejrzyj to wideo, aby dowiedzieć się, co Brain MAX może dla Ciebie zrobić, oszczędzając Ci ponad jeden dzień w tygodniu!

Oprócz funkcji AI ClickUp, skorzystaj z ClickUp Chat, aby połączyć rozmowy z zadaniami i dokumentami oraz zapewnić kontekstualność i dostępność dyskusji dotyczących ocen wydajności. Uporządkowane czaty w dedykowanych przestrzeniach lub kanałach oznaczają, że zespoły HR i menedżerowie mogą współpracować i prowadzić profesjonalną komunikację bez konieczności przełączania się na inne narzędzie.

Czat ClickUp może być przydatny do:

Łączenie list, folderów i przestrzeni w ClickUp , aby historia związana z wydajnością była powiązana z odpowiednimi zadaniami/projektami

Segreguj rozmowy, dodając opisy/nagłówki, aby określić, czy czaty dotyczą ocen indywidualnych, czy zespołowych

Dodawanie członków zespołu do trwających czatów bez zakłócania przepływu rozmowy i promocja dyskusji opartych na współpracy

Tworzenie zadań lub ogłoszeń związanych z wydajnością bezpośrednio z czatu bez dodatkowego wysiłku ręcznego

Skorzystaj z interfejsu czatu ClickUp, aby zorganizować oceny wyników w jednym miejscu

Kolejną funkcją ClickUp ułatwiającą współpracę jest ClickUp Docs. Członkowie zespołu mogą z niej korzystać, aby wspólnie edytować oceny wyników, oznaczać współpracowników w celu uzyskania opinii oraz dodawać do dokumentów komentarze, które można wykorzystać w praktyce.

Bogate opcje formatowania, takie jak tabele, separatory, banery i komendy markdown, pomagają menedżerom formatować oceny w taki sposób, aby zawierały szczegółowe wskaźniki dotyczące pracowników, podsumowania informacji zwrotnych oraz plany działania w uporządkowany i atrakcyjny wizualnie sposób.

Skorzystaj z ClickUp Docs i jego bogatych opcji formatowania do tworzenia ocen wyników

Alternatywnym rozwiązaniem jest szablon oceny wyników ClickUp, który może pomóc organizacjom w skutecznym i spójnym mierzeniu wyników zespołu. Ustalona struktura pozwala działom HR dostosować format i zawartość do potrzeb organizacji.

Narzędzie jest wyposażone w gotowe struktury samooceny, umożliwiające przeprowadzenie uporządkowanej samooceny wyników pracy. Wspiera rozmowy dotyczące rozwoju kariery, które dostosowują rozwój pracowników i zakres obowiązków do celów organizacji, przyczyniając się do ogólnego powodzenia zespołu.

Szablon ułatwia również przeprowadzanie ocen menedżerskich, podczas których kierownictwo może przekazać konstruktywne uwagi i wyrazić uznanie w trakcie okresu oceny.

W końcu liczne badania pokazują, że pracownicy, którzy otrzymują szybką i konstruktywną informację zwrotną, są bardziej zaangażowani i zmotywowani.

💡 Porada dla profesjonalistów: Dzięki agentom Autopilot w ClickUp możesz skonfigurować niestandardowy cykl pracy, który uruchamia się co kwartał, aby automatycznie zbierać opinie współpracowników, aktualizować wskaźniki projektowe oraz przypisywać przypomnienia menedżerom i pracownikom o udostępnianiu ocen wyników. Agenci mogą również monitorować OKR-y lub cele osobiste w ClickUp. Jeśli ktoś nie realizuje założonego celu, agent może wcześnie powiadomić o tym przełożonego — dzięki czemu oceny będą mniej skupiały się na niespodziewanej krytyce, a bardziej na ciągłym rozwoju.

Najlepsze funkcje ClickUp

Organizuj, wyszukuj i uzyskuj dostęp do wszystkich ocen wyników pracy dzięki Docs Hub, zapewniając dostępność i porządek w ocenach

Dzięki AI Catch Up interesariusze będą na bieżąco z kluczowymi tematami, co ograniczy potrzebę powtarzania wyjaśnień lub organizowania spotkań

Zintegruj ClickUp z różnymi platformami, aby zapewnić, że oceny są oparte na danych i odzwierciedlają pełen zakres wkładu i wskaźników pracownika dzięki integracjom ClickUp

Wspieraj praktyczne działania następcze dzięki zadaniom ClickUp , dzięki czemu menedżerowie mogą przydzielać zadania, wyznaczać inteligentne cele i monitorować postępy bezpośrednio po zakończeniu ocen wyników.

Gotowe szablony ocen wyników. Zacznij korzystać z szablonu oceny wyników ClickUp!

Pobierz bezpłatny szablon Oceniaj, dokumentuj i planuj w dowolnym miejscu dzięki szablonowi oceny wyników ClickUp

Ograniczenia ClickUp

Interfejs może wydawać się przytłaczający dla nowych użytkowników ze względu na bogactwo funkcji

Ceny ClickUp

Oceny i recenzje ClickUp

G2: 4,7/5 (ponad 9500 recenzji)

Capterra: 4,6/5 (ponad 4000 recenzji)

Jako kierownik musisz monitorować pracę wykonywaną przez innych, a ClickUp ułatwia zarządzanie zadaniami, obciążeniem pracą itp. Pomógł mi również w przedstawieniu wyników zespołu, a także indywidualnych wyników poszczególnych członków.

2. Easy Peasy AI (Najlepsze rozwiązanie do szybkiego wdrożenia systemów oceny wyników)

Narzędzie Easy Peasy AI do generowania ocen wyników pracy z wykorzystaniem sztucznej inteligencji jest dostosowane do potrzeb małych i średnich przedsiębiorstw. Sugestie generowane w czasie rzeczywistym pomagają platformie poprawić jakość informacji zwrotnych, a możliwości integracji ułatwiają udostępnianie danych istniejącym narzędziom HR.

Dzięki ograniczonym, dogłębnym analizom kontekstowym, jego prostota i szybkość sprawiają, że jest to niezawodne rozwiązanie do szybkich, praktycznych i przydatnych ocen wyników.

Funkcje Easy Peasy AI

Skorzystaj z gotowych szablonów, które można łatwo dostosować i które są zróżnicowane

Generuj oceny z różnych punktów widoku — w pierwszej, drugiej i trzeciej osobie

Skorzystaj z wsparcia dla ponad 40 języków i różnych akcentów dzięki funkcji zamiany tekstu na mowę

Ograniczenia Easy Peasy AI

Obrazy generowane przez AI mogą czasami brakować treści i precyzji

Brak wersji demonstracyjnej lub instrukcji obsługi narzędzia może dezorientować użytkownika

Ceny Easy Peasy AI/AI

Free Forever

Pakiet podstawowy: 16 USD miesięcznie za użytkownika

Unlimited 50: 24 USD/użytkownik miesięcznie

Unlimited: 32 USD miesięcznie za użytkownika

Łatwe w obsłudze oceny i recenzje AI

G2: 4,5/5 (ponad 20 recenzji)

Capterra: Za mało ocen

👀 Czy wiesz, że... Menedżerowie często pozwalają, by jedna zaleta (np. punktualność) przyćmiła wszystko inne, co prowadzi do stronniczych ocen. Nazywa się to efektem aureoli.

3. Writify. AI (Najlepsze rozwiązanie do wysoce spersonalizowanych ocen wyników)

za pośrednictwem Writify.AI /AI

Writify.AI tworzy szczegółowe, dostosowane do konkretnych ról oceny, które odzwierciedlają osiągnięcia pracowników i wskazują obszary wymagające poprawy. Dzięki spopieranym danym spostrzeżeniom możesz przekazać spersonalizowane informacje zwrotne wielu pracownikom jednocześnie.

Gdy już pokonasz nieco stromy początkowy etap nauki, będziesz w stanie tworzyć skuteczne oceny wyników przy minimalnym wysiłku.

Najlepsze funkcje Writify. AI

Szybko i sprawnie twórz wysokiej jakości zawartość pisemną dzięki zaawansowanym algorytmom przetwarzania języka naturalnego — niezależnie od tego, ile ocen wyników pracy potrzebujesz

Twórz uporządkowane i merytoryczne oceny dzięki narzędziom AI Paragraph Expander, Outline Generator oraz Review Comment Generator

Zachowaj wiarygodność i unikaj problemów związanych z naruszeniem praw autorskich, korzystając z wbudowanego narzędzia do wykrywania plagiatu.

Limitations of Writify. AI

Potencjalnie trudniejsza nauka obsługi dla użytkowników niezaznajomionych z zaawansowanymi opcjami niestandardowego dostosowywania

Ceny Writify. AI

Free Forever

Writify. Oceny i recenzje oparte na AI

G2: Za mało ocen

Capterra: Za mało ocen

4. Galaxy. AI (Najlepsze rozwiązanie do wyszukiwania wszystkich narzędzi AI do oceny wyników w jednym miejscu)

za pośrednictwem Galaxy.AI/AI

Galaxy.AI to pakiet narzędzi AI, który łączy w jednym miejscu wiodące w branży modele sztucznej inteligencji, takie jak GPT-4, Claude, Gemini i inne, dzięki czemu nie musisz wykupywać wielu subskrypcji.

Dzięki funkcjom zaprojektowanym z myślą o precyzji, personalizacji i wydajności, Galaxy.AI ułatwia specjalistom HR tworzenie wnikliwych i praktycznych ocen. Wykorzystaj to narzędzie do generowania wyważonych informacji zwrotnych, które doceniają osiągnięcia i wskazują obszary wymagające poprawy. Możesz dostosować ton i styl, aby zapewnić odpowiedni, profesjonalny język w całej ocenie.

Najlepsze funkcje Galaxy. AI

Skorzystaj z nowych funkcji opartych na AI, które są dodawane co tydzień

Poznaj wskazówki i najlepsze praktyki dotyczące tworzenia lepszych ocen wyników

Skorzystaj z wielomodelowego systemu czatu, który pozwala na jednoczesne porównanie odpowiedzi różnych narzędzi AI, aby dokonać świadomego wyboru

Limits of Galaxy. AI

Wymaga wstępnych ustawień danych w celu uzyskania dokładnej analizy wyników

Dostęp do wszystkich funkcji uzyskasz dopiero po dokonaniu płatności.

Ceny Galaxy. AI

Unlimited: 15 USD miesięcznie za użytkownika

Galaxy. Oceny i recenzje AI

G2: Za mało ocen

Capterra: Za mało ocen

👀 Czy wiesz, że... Wiele międzynarodowych firm, w tym Adobe, Microsoft, Dell, Juniper i inne, rezygnuje z formalnego i opartego na przeszłości podejścia do corocznych ocen wyników na rzecz częstszych, nieformalnych i zorientowanych na przyszłość rozmów z pracownikami w ciągu całego roku.

5. Venngage (najlepsze narzędzie do wizualizacji danych dotyczących wyników)

Venngage to intuicyjna platforma projektowa oparta na AI, która pozwala użytkownikom tworzyć zachwycające grafiki i infografiki.

Ułatwia to prezentowanie ocen wyników, analizę danych i raportów w angażujący i atrakcyjny wizualnie sposób za pomocą zaledwie kilku kliknięć.

Wykorzystaj je, aby w prosty sposób uzyskać informacje zwrotne 360 stopni dla swoich pracowników — narzędzie to pozwala wielu członkom edytować i dodawać komentarze do dowolnego szablonu oceny wyników, który wybierzesz, aby wygenerować i udostępnić swoją opinię.

Najlepsze funkcje Venngage

Łatwo dostosowuj szablony i twórz elementy wizualne bez konieczności posiadania rozległych umiejętności projektowych dzięki intuicyjnemu redaktorowi typu „przeciągnij i upuść”

Szybko znajdź odpowiedni punkt wyjścia dla swoich projektów dzięki ponad 10 000 szablonów

Importuj dane z plików CSV lub Excel i skutecznie je wizualizuj za pomocą wykresów, diagramów i inteligentnych schematów

Ograniczenia Venngage

Wymaga ręcznej, żmudnej pracy przy przesuwaniu widżetów i elementów

Zbyt rozbudowany projekt może powodować zawieszanie się narzędzia

Ceny Venngage

Free Forever

Wersja Premium: 19 USD miesięcznie za użytkownika

Business: 49 USD miesięcznie za użytkownika

Enterprise: Niestandardowe ceny

Oceny i recenzje Venngage

G2: 4,7/5 (ponad 100 recenzji)

Capterra: 4,6/5 (ponad 300 recenzji)

6. PerformanceReviews.AI (Najlepsze narzędzie do generowania obiektywnych informacji zwrotnych na potrzeby rozwoju pracowników)

PerformanceReviews.ai to narzędzie oparte na sztucznej inteligencji, które automatyzuje tworzenie spersonalizowanych, szczegółowych i wnikliwych ocen wyników pracy.

Wybierz, czy ocena dotyczy Ciebie, czy pracownika, wypełnij szablon i podaj narzędziu konkretne przykłady ocen wyników. Ostatni krok nada ton ocenie generowanej przez AI.

Najlepsze funkcje PerformaceReviews.ai

Skorzystaj z gotowego szablonu, aby zaoszczędzić czas i wygenerować oceny wyników

Korzystaj z intuicyjnego interfejsu, który upraszcza proces tworzenia ocen

Zautomatyzuj tworzenie informacji zwrotnych, w tym mocnych stron, słabych stron i obszarów wymagających poprawy

Dostosuj język i ton do swojego stylu, aby zachować ludzki charakter ocen

Ograniczenia PerformanceReviews.ai

Podobne przykłady mogą prowadzić do monotonii w wynikach

Ceny PerformanceReviews.ai

Unlimited: 19 USD/miesiąc

Oceny i recenzje PerformanceReviews.ai

G2: Za mało ocen

Capterra: Za mało ocen

7. Typli.ai (Najlepsze narzędzie do pisania bezbłędnych ocen wyników pracy)

za pośrednictwem Typli.ai / AI

Typli.ai wspiera specjalistów HR poprzez automatyzację procesu tworzenia ocen wyników, oszczędzając im czas, który w innym przypadku poświęciliby na redagowanie i formatowanie zawartości.

Ponad 184 narzędzia do pisania automatyzują również tworzenie innych rodzajów zawartości.

Najlepsze funkcje Typli.ai

Otrzymuj sugestie w czasie rzeczywistym, które pomogą Ci w uzupełnianiu zdań, tworzeniu list i wstawianiu odpowiednich cytatów, dzięki czemu pisanie będzie przebiegało płynniej i szybciej

Opisz swoje potrzeby, a Typli stworzy wysokiej jakości obrazy, które uzupełnią Twoją zawartość

Twórz zawartość, która uwielbiają wyszukiwarki, dzięki wbudowanym narzędziom do sprawdzania SEO i funkcjom sugerowania słów kluczowych

Ograniczenia Typli.ai

Może brakować im dogłębnego zrozumienia indywidualnych wyników poszczególnych pracowników

Istnieje ryzyko, że wygenerowane oceny mogą sprawiać wrażenie ogólnikowych, jeśli nie zostaną odpowiednio niestandardowo dostosowane.

Ceny Typli.ai / AI

Podstawowy: 16,99 USD/użytkownik miesięcznie

Dodatkowo: 24,99 USD miesięcznie za użytkownika

Pro: 69,99 USD/użytkownik miesięcznie

Oceny i recenzje Typli.ai

G2: Za mało ocen

Capterra: 4,4/5 (ponad 20 recenzji)

8. Generator ocen wyników pracy autorstwa Michaela Schmitta (najlepszy dla zróżnicowanych środowisk pracy)

Michael Schmitt jest programistą z Illinois, który uwielbia tworzyć „głupie rzeczy”. Jednym z jego eksperymentów jest darmowe narzędzie do generowania ocen wydajności oparte na AI, wyposażone w prosty interfejs. Upraszcza ono proces oceny, umożliwiając użytkownikom wprowadzenie konkretnych informacji o pracowniku i jego cechach, które narzędzie następnie wykorzystuje do wygenerowania kompleksowego szablonu oceny.

Najlepsze funkcje generatora ocen wyników autorstwa Michaela Schmitta

Oceniaj wyniki w ponad 40 kategoriach, przyznając każdej z nich ocenę: doskonałą, dobrą, średnią, poniżej średniej lub najgorszą

Wybierz cechy i odpowiadające im oceny, co pozwoli na wygenerowanie szablonu oceny

Skorzystaj z podpowiedzi, które pomogą Ci przypomnieć sobie istotne cechy związane z wydajnością, ułatwiając sformułowanie kompleksowych ocen bez zastanawiania się nad tym, co napisać

Limity generatora ocen wyników pracy autorstwa Michaela Schmitta

Narzędzie skupia się przede wszystkim na generowaniu tekstu na podstawie z góry określonych danych wejściowych, nie uwzględniając subtelnych niuansów informacji zwrotnej.

Jakość wygenerowanej oceny jest wprost proporcjonalna do dokładności i szczegółowości dostarczonych informacji.

Ceny generatora ocen wyników pracy autorstwa Michaela Schmitta

Free Forever

Generator ocen wyników pracy autorstwa Michaela Schmitta – oceny i recenzje

G2: Za mało ocen

Capterra: Za mało ocen

🧠 Ciekawostka: Ludzie mogą postrzegać oceny generowane przez AI jako mniej stronnicze niż te sporządzane przez ludzi. 47% respondentów ankiety przeprowadzonej przez Pew Research Center uważa, że AI lepiej niż ludzie poradziłaby sobie z oceną wszystkich kandydatów do pracy w ten sam sposób.

9. Max Review (najlepsze narzędzie do uzyskiwania spersonalizowanych sugestii)

MaxReview upraszcza proces oceny wyników, dostarczając spersonalizowane sugestie na podstawie danych wprowadzonych przez użytkownika. Twórz wyróżniające się oceny, podkreślające kluczowe osiągnięcia dostosowane do konkretnych ról i firm. Możesz również poprosić AI o poprawę jakości tekstu oraz skrócenie lub wydłużenie oceny.

Najlepsze funkcje Max Review

Wybierz spośród szerokiej gamy dostosowywalnych szablonów, przygotowanych z myślą o różnych rodzajach ocen wyników

Wykorzystaj system punktacji oparty na atrybutach, który pozwala oceniać pracowników na podstawie różnych wskaźników wydajności

Zintegruj je z istniejącymi systemami HR, co pozwoli na płynny transfer danych i zarządzanie nimi

Limits of Max Review

Jakość wyniku w dużym stopniu zależy od danych wprowadzonych przez użytkownika

Narzędzie to może nie oferować rozszerzonych funkcji analitycznych ani możliwości integracji

Ceny Max Review

Unlimited: 15 USD/miesiąc

Enterprise: Niestandardowe ceny

Oceny i recenzje Max Review

G2: Za mało ocen

Capterra: Za mało ocen

10. GravityWrite (najlepsze do wypełniania gotowych pytań do oceny)

za pośrednictwem GravityWrite

GravityWrite to bezpłatne narzędzie oparte na AI, które pozwala wprowadzić konkretne informacje dotyczące tytulu stanowiska pracownika, jego osiągnięć i mocnych stron. Następnie generuje spersonalizowaną informację zwrotną, która może posłużyć jako wskazówka dla rozwoju pracownika oraz motywacja do realizacji przyszłych celów i podejmowania nowych wyzwań.

Najlepsze funkcje GravityWrite

Skorzystaj z ponad 80 różnych narzędzi AI do pisania, dostosowanych do różnych potrzeb związanych z zawartością, w tym wpisów na blogu, podpisów w mediach społecznościowych, biuletynów e-mailowych i treści SEO

Skorzystaj z wsparcia dla wielu języków, aby tworzyć zawartość w preferowanym języku i tonie, dostosowując się w ten sposób do globalnej publiczności

Limits of GravityWrite

Narzędzie może automatycznie odświeżać i usuwać niezapisaną zawartość

Ceny GravityWrite

Free Forever

Pakiet startowy: 19 USD miesięcznie za użytkownika

Pro: 79 USD miesięcznie za użytkownika

Oceny i recenzje GravityWrite

G2: 4,6/5 (80 recenzji)

Capterra: Za mało ocen

Przeczytaj również: Jak wykorzystać ranking stosowy do śledzenia wyników pracowników

Wykorzystaj ClickUp jako narzędzie do generowania ocen wyników

Pisanie ocen wyników pracy to żmudny proces, ale niezbędny. Potrzebujesz zgodnego z przepisami, konfigurowalnego narzędzia, które oferuje Wszystko w jednym miejscu, aby uniknąć nieporozumień.

Właśnie dlatego warto wybrać ClickUp.

Narzędzie to integruje się z Twoim obszarem roboczym, pomagając Ci uzyskać głębsze, kontekstowe zrozumienie Twojej firmy. Eliminuje konieczność przełączania się między różnymi aplikacjami i oferuje korzyści zarówno oprogramowania do oceny wyników, jak i rozwiązania do zarządzania projektami.

Zarejestruj się w ClickUp, aby korzystać z bezpłatnego narzędzia do generowania ocen wydajności opartego na sztucznej inteligencji i doceniaj wysiłki swoich pracowników dzięki szczegółowym funkcjom związanym z oceną.