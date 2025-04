Ustawienie celów na potrzeby oceny wyników pracy

Ustawienie celów jest pierwszym krokiem w zarządzaniu wydajnością, ponieważ pomaga tobie i twojemu zespołowi uzgodnić, czego się od nich oczekuje.

Cele wydajnościowe to cele lub zadania, które pracownik musi osiągnąć w określonym okresie (zazwyczaj w ciągu roku), aby uzyskać dobrą ocenę wydajności. Oceny wyników decydują o premii na koniec roku, podwyżkach i promocjach dla pracowników.

Realistycznie ustawione cele motywują pracowników do ciężkiej pracy i spotkania się w celu uzyskania dobrej oceny.

Ustawienie celów i ocena wyników są istotnymi aspektami zarządzania wydajnością i mają kluczowe znaczenie dla wyników firmy.

W tym artykule porozmawiamy o ustawieniu celów do oceny wyników i najskuteczniejszym sposobie wyznaczania celów zespołowych.

Zrozumienie oceny wydajności i zarządzania wydajnością

Ludzie często używają oceny wydajności i zarządzania wydajnością zamiennie, choć niepoprawnie. Są to dwie różne koncepcje, które wyjaśnimy w tej sekcji.

Ocena efektywności Ocena lub przegląd wyników to proces oceny wydajności pracy każdego pracownika i jego wkładu w rozwój firmy. Zazwyczaj przeprowadza się ją raz w roku, a jej celem jest pomoc w nauce i rozwoju.

Firmy wykorzystują również oceny do identyfikacji członków personelu osiągających najlepsze wyniki w programach nagród i wyróżnień.

Zarządzanie wydajnością

Z drugiej strony, zarządzanie wydajnością jest szerszym pojęciem, a oceny są jego częścią. Obejmuje wszystko, od ustawienia celów po śledzenie postępów każdego pracownika, przekazywanie informacji zwrotnych i nagradzanie dobrych wyników.

Podobieństwa i różnice między oceną wyników a zarządzaniem

Podobieństwa między oceną efektywności a zarządzaniem kończą się na tym, że oba dotyczą rozwoju i wydajności pracowników. Jak wyjaśniono, pierwsza z nich jest częścią drugiego procesu.

Aby lepiej je zrozumieć, zapoznaj się z różnicami między nimi.

Performance Appraisal | Performance Management

|-------------------------|----------------------------------------------------|

| Cel | Mierzenie rocznej wydajności pracowników | Regularne monitorowanie i poprawa wydajności pracowników |

Częstotliwość Roczna Proces ciągły Cel Mierzenie rocznej wydajności pracowników Regularne monitorowanie i poprawa wydajności pracowników Częstotliwość Roczna Proces ciągły Wąski zakres: Dotyczy tylko formalnych ocen rocznych Szeroki: Obejmuje ustawienie celów, śledzenie wyników, informacje zwrotne itp.

Proces ustawiania celów podczas oceny efektywności

Powodzenie procesu oceny wyników zależy od tego, jak dobrze cele zostały ustawione na początku roku. Proces ustawienia celów, choć prosty, wymaga wkładu wielu interesariuszy i należytej staranności.

W tej sekcji omówimy wskazówki ekspertów dotyczące właściwego ustawienia celów oceny wydajności pracowników.

Zaangażowanie Teams w ustawienie celów

Ustawienie celów do oceny wyników powinno być wspólnym wysiłkiem. Podczas gdy twoja rola jako menedżera lub lidera zespołu jest kluczowa, musisz również włączyć swój zespół w ten proces.

Oto kilka wskazówek, które pomogą Ci zacząć:

Zacznij od oceny wydajności każdego pracownika i zidentyfikuj obszary do poprawy

każdego pracownika i zidentyfikuj Zapytaj ich o cele rozwoju zawodowego, motywacje i preferowane ścieżki kariery

Omów kluczowe obszary , nad którymi oboje zgadzacie się pracować w nadchodzącym roku, w tym naukę nowych umiejętności

, nad którymi oboje zgadzacie się pracować w nadchodzącym roku, w tym naukę nowych umiejętności Ustaw jasne cele i zadania, które każdy członek zespołu musi zrealizować przed końcem roku

Stwórz cele SMART, aby osiągnąć swój długoterminowy cel za pomocą szablonu celów rocznych ClickUp

Jeśli któryś z członków Twojego zespołu jest nowicjuszem w ustawianiu celów na potrzeby oceny wyników, możesz zasugerować mu użycie Szablon celów rocznych ClickUp . Idealny dla początkujących, szablon ten pomaga określić idealną przyszłość i to, co chcesz osiągnąć.

Szablon docs umożliwia ustawienie i śledzenie rocznych celów zarówno w życiu osobistym, jak i w pracy. Szablon może:

Pomóc w podjęciu decyzji o mierzalnych celach do śledzenia przez cały rok

Podpowiedzieć, jak ustawić realistyczne i osiągalne cele

Ułatwić dzielenie dużych celów na mniejsze, łatwiejsze do wykonania zadania

Umożliwić szybką wizualizację i dostosowanie celów w razie potrzeby

Skorzystaj z Spotkania ClickUp do ustawienia dyskusji z pracownikami na temat celów. Ułatwia ustawienie agendy i harmonogramu.

Na koniec procesu przeglądu, poprosić o informację zwrotną od wszystkich pracowników, aby usprawnić proces i uczynić go bardziej przejrzystym.

Funkcja ankiety Widok formularza ClickUp jest idealny do zbierania opinii pracowników. Może również tworzyć łatwe w użyciu formularze samooceny do dyskusji na temat oceny wyników.

Używaj widoku ClickUp Form do tworzenia formularzy opinii i samooceny pracowników na potrzeby procesu oceny wyników

Pro tip: use ClickUp Brain aby podsumować notatki ze spotkania i wyodrębnić z nich elementy do działania. Udostępnij je członkom Teams po spotkaniu, aby upewnić się, że jesteście na tej samej stronie

Rola przywództwa w ustawieniu celów wydajnościowych

Poza członkami Teams, w proces ustawiania celów należy również włączyć kierownictwo wyższego szczebla. Mogą oni pomóc w ustawieniu celów zespołu na ten rok. Następnym krokiem powinno być więc spotkanie z liderami wyższego szczebla i zapytanie ich o widok twoich planów.

Kierownicy działów lub liderzy pionowi zazwyczaj mają swoje własne cele, a także cele zbiorowe przypisane do ich działu. Aby je spotkać, muszą upewnić się, że wszystkie zespoły pod ich nadzorem dążą do osiągnięcia tych celów.

Zaangażowanie liderów w proces ustawiania celów gwarantuje, że cele poszczególnych teamów są zsynchronizowane z ogólnymi celami organizacyjnymi. Co więcej, zaangażowanie liderów pomaga w dostosowaniu teamów do celów.

Włączenie wskaźników wydajności w ustawienie celów

Celom, niezależnie od tego, czy są one związane z oceną wyników, czy jakimkolwiek innym celem, zawsze powinny towarzyszyć kluczowe wskaźniki wydajności. Nie należy ustawiać celów jakościowych, dla których nie można zmierzyć wydajności. Dla każdego celu musisz mieć KPI, którego użyjesz do oceny, czy cel został osiągnięty, czy nie.

Kolejnym krokiem w procesie ustawiania celów jest zatem ustawienie mierzalnych wskaźników wydajności lub KPI dla celów.

Wykorzystaj Szablon SMART celów ClickUp do tworzenia konkretnych i mierzalnych celów, które można również łatwo śledzić.

Ustaw lepsze cele dzięki szablonowi ClickUp SMART Goals

Szablon pomaga liderom zespołów i menedżerom HR ustawić i osiągnąć cele poprzez:

Definiowanie celów SMART i dzielenie ich na mniejsze kroki i zadania

Monitorowanie i wizualizację postępów w realizacji zadań

Ocenę zasobów wymaganych do zakończenia zadania

Informowanie interesariuszy o postępach w realizacji zadań

Oferuje pięć różnych widoków, w tym arkusz SMART Goal Worksheet do burzy mózgów i przechowywania pomysłów

Pomiar wydajności w stosunku do celów

Po sfinalizowaniu i ustawieniu celów, użyj aplikacje do śledzenia celów takich jak ClickUp do śledzenia i mierzenia wydajności. Cele ClickUp ułatwia i przyspiesza proces ustawiania i śledzenia celów. Pozwala tworzyć cele SMART, śledzić ich status i mierzyć kluczowe wyniki.

wyznaczaj cele i wizualnie śledź ich postępy za pomocą funkcji ClickUp Goals_

Na koniec okresu przeglądu należy ocenić wyniki i wskaźniki KPI. Korzystanie z dobrego oprogramowania do oceny wydajności pomoże usprawnić ten proces.

Można również skorzystać z Szablon oceny wydajności ClickUp do przeprowadzania indywidualnych rozmów na temat oceny wyników z jasnymi punktami do omówienia dla każdego pracownika.

Skorzystaj z szablonu oceny wydajności ClickUp, aby ustalić jasne punkty do dyskusji podczas spotkania oceniającego i przekazać informacje zwrotne

Skorzystaj z niego, aby sporządzić listę kluczowych punktów dyskusji podczas indywidualnych sesji oceny wyników. Możesz również zanotować informacje zwrotne, które chcesz dostarczyć danej osobie podczas sesji oceny.

Do zrobienia tego używa się formatu start, stop i kontynuacja, aby poinformować daną osobę o tym, co robi dobrze, a co powinna poprawić lub całkowicie zaprzestać.

Po zakończeniu spotkania udostępniaj informacje zwrotne każdej osobie do wykorzystania w przyszłości.

Alternatywnie, wykorzystaj jeden z poniższych szablonów szablonów oceny wydajności przez ClickUp.

Dla osób osiągających słabe wyniki istnieje wiele szablonów planów poprawy wydajności które można wykorzystać.

Porada dla profesjonalistów: Pomóż swojemu zespołowi być na bieżąco ze wskaźnikami wydajności i stwórz kulturę przejrzystości poprzez ustawienie pulpitów do automatycznego śledzenia i aktualizowania indywidualnych i zespołowych wskaźników wydajności. Można to zrobić za pomocą kilku kliknięć przy użyciu ClickUp Dashboards

Znaczenie kreatywności i pracy zespołowej w procesie ustawiania celów

Nie można oceniać wydajności pracowników w silosach. Nie wystarczy ocenić, jak dana osoba radzi sobie z poszczególnymi zadaniami. Należy również określić, jak dobrze pracują z członkami swojego zespołu i wykonują wspólne zadania.

Upewnij się, że uwzględniasz cele związane z pracą zespołową, kreatywnością i innowacyjnością podczas procesu ustawiania celów. Osoby, które wymyślają kreatywne rozwiązania problemów i szybko pomagają innym, powinny być doceniane i nagradzane. ClickUp dla Teamów HR może pomóc w zarządzaniu talentami i nagradzaniu najlepszych członków zespołu.

Zacznij od Matryca bonusowa ClickUp szablon do przypisywania ocen wydajności i premii członkom personelu.

Wizualnie organizuj oceny pracowników i dystrybucję premii za pomocą szablonu matrycy premii ClickUp

Oto jak to pomaga:

Zobacz oceny wydajności wszystkich członków zespołu na pierwszy rzut oka

Używać oznaczeń kolorystycznych do kategoryzowania zadań w oparciu o wymagany poziom wiedzy specjalistycznej

Uporządkowanie informacji o aktualnym i proponowanym wynagrodzeniu każdego pracownika w formie wizualnej

Uzgodnienie indywidualnych celów z procesem oceny wyników

Jednym z najważniejszych strategii ustawiania celów to dostosowanie indywidualnych celów do ogólnych celów Business.

Zaprojektuj proces oceny wyników, mając na uwadze zarówno cele pracownika, jak i firmy. Następnie ustaw cele zespołowe i indywidualne, które pomogą osiągnąć cele biznesowe.

Szybkie podsumowanie: Ustawienie celów dla oceny wyników

Zacznij od zespołu: zidentyfikuj indywidualne mocne strony i obszary rozwoju oraz pozwól każdemu członkowi zespołu przedstawić swoje plany na przyszłość

Dostosuj cele indywidualne do celów firmy

Uzyskaj poparcie kierownictwa

Wybierz mierzalne cele i zdecyduj, w jaki sposób będziesz je śledzić

Upewnij się, że uwzględniasz również cele związane z pracą zespołową i współpracą

Ustawienie mechanizmów śledzenia celów i przeglądu wyników

Korzyści i wyzwania związane z ustawieniem celów na potrzeby oceny wyników

Nie można zaprzeczyć znaczeniu ustawienia celów w ocenie wyników w miejscu pracy. Ustawienie celów nadaje ton całemu procesowi oceny i pomaga liderom zespołów i menedżerom obiektywnie ocenić wydajność pracowników.

Ustawienie celów nie jest jednak łatwe. Omówmy korzyści i wyzwania z tym związane.

Korzyści

Oto niektóre z kluczowych zalet ustawienia celów w ocenie wyników.

Daje jasne zrozumienie tego, czego oczekuje się od każdego pracownika i sprawia, że proces oceny wydajności jest bardziej obiektywny i usprawniony

Posiadanie wyczyszczonych celów motywuje pracowników do osiągania dobrych wyników i realizacji celów, aby otrzymać nagrody

pracowników do osiągania dobrych wyników i realizacji celów, aby otrzymać nagrody Komunikowanie celów pomaga zachować przejrzystość w procesie oceny wyników

w procesie oceny wyników Ustawienie jasnych punktów odniesienia dla wyników pozwala pracownikom rozliczać się ze swojej pracy i zachęca ich do brania odpowiedzialności za swoje obowiązki

ze swojej pracy i zachęca ich do brania odpowiedzialności za swoje obowiązki Ustawienie rocznych celów pomaga w dostosowaniu wyników indywidualnych i zespołowych do ogólnych celów biznesowych, co prowadzi do powodzenia w biznesie

Wyzwania

Chociaż ustawienie celów jest korzystne, wiąże się również z pewnymi wyzwaniami. Omówmy pokrótce niektóre z nich.

Ustawienie nierealistycznych celów może demotywować członków zespołu i mieć odwrotny wpływ na wydajność . Rozwiązaniem jest upewnienie się, że wszystkie ustawione cele są realistyczne i osiągalne. Jeśli wyznaczasz sobie cel typu "moonshot", upewnij się, że kryteria wydajności są połączone nie tylko z jego osiągnięciem, ale także z wysiłkiem włożonym w jego realizację

. Rozwiązaniem jest upewnienie się, że wszystkie ustawione cele są realistyczne i osiągalne. Jeśli wyznaczasz sobie cel typu "moonshot", upewnij się, że kryteria wydajności są połączone nie tylko z jego osiągnięciem, ale także z wysiłkiem włożonym w jego realizację Ustawienie holistycznych celów , które nie skupiają się tylko na wydajności w jednym obszarze, ale obejmują wszystkie ważne aspekty, wymaga starannego rozważenia. Zaangażowanie teamów, interesariuszy i liderów w dyskusję na temat ustawienia celów może temu zapobiec

, które nie skupiają się tylko na wydajności w jednym obszarze, ale obejmują wszystkie ważne aspekty, wymaga starannego rozważenia. Zaangażowanie teamów, interesariuszy i liderów w dyskusję na temat ustawienia celów może temu zapobiec Jednym z najczęstszych problemów związanych z ustawieniem celów jest to, że ludzie często ustawiają niejasne lub szerokie cele, które są trudne do śledzenia . Aby temu zapobiec, zdefiniuj wskaźniki i mechanizmy śledzenia wraz z każdym wybranym celem.

. Aby temu zapobiec, zdefiniuj wskaźniki i mechanizmy śledzenia wraz z każdym wybranym celem. Jeśli cele nie obejmują pracy zespołowej i współpracy, może się to skończyć nastawianiem członków zespołu przeciwko sobie, co utrudnia kulturę firmy . Aby uniknąć tego problemu, upewnij się, że niektóre z celów odnoszą się do umiejętności zespołowych, takich jak współpraca, mentoring innych oraz bycie przystępnym i pomocnym

. Aby uniknąć tego problemu, upewnij się, że niektóre z celów odnoszą się do umiejętności zespołowych, takich jak współpraca, mentoring innych oraz bycie przystępnym i pomocnym Utrzymanie uczciwości i przejrzystości w procesie ustawiania celów i śledzenia wyników jest dla wielu wyzwaniem. Organizacje muszą aktywnie pracować nad tym aspektem poprzez ustawienie harmonogramu komunikacji wokół celów, w tym otwartych spotkań i aktualizacji e-maili

Rodzaje celów i przykłady

Oto kilka typowych celów dla oceny wyników.

Cele związane z budowaniem Teams

Cele te mają na celu poprawę współpracy i dynamiki zespołu. Jak już wspomnieliśmy, jednostki nie mogą pracować i być oceniane w silosach. To, jak dobrze ktoś pracuje w zespole, również ma znaczenie.

Włączenie celów związanych z budowaniem zespołu do procesu oceny wyników zapewnia, że zachęcasz pracowników do pracy nad umiejętnościami pracy zespołowej i współpracy.

Przykłady:

Uczestnictwo w czterech działaniach i wydarzeniach integracyjnych w ciągu roku

Utrzymanie 90% frekwencji na spotkaniach zespołu i aktywne uczestnictwo w nich

Mentorowanie jednej nowej osoby w zespole co kwartał

Cele związane z zarządzaniem czasem

Zarządzanie czasem jest kluczową umiejętnością biznesową, która pomaga profesjonalistom być bardziej wydajnymi w pracy. Cele zarządzania czasem SMART dążą do poprawy zdolności danej osoby do zarządzania wieloma zadaniami przy jednoczesnym konsekwentnym dotrzymywaniu terminów.

Mierz i analizuj czas spędzony na zadaniach, aby zapewnić wydajność i przestrzeganie budżetu dzięki ClickUp's Project Time Tracking

Do śledzenia takich celów często wykorzystujemy metryki projektu związanych z terminowym zakończeniem zadań i spotkaniem terminów projektu.

ClickUp pozwala na dodanie szacowanego czasu dla każdego zadania, które następnie można przypisać do różnych osób. Śledząc czas potrzebny na zakończenie zadania w porównaniu do początkowego szacowanego czasu, będziesz w stanie określić umiejętności zarządzania czasem danej osoby.

Przykłady:

Dotrzymywanie wszystkich terminów projektów i zakończenie zadań na czas lub przed czasem

Tworzenie spersonalizowanego planu zarządzania czasem w celu ustalania priorytetów zadań i poświęcania czasu na różne codzienne czynności

Skrócenie czasu realizacji zapytań dotyczących obsługi klienta o 15%

Cele związane z zarządzaniem projektami Cele zarządzania projektami mają na celu sprawdzenie umiejętności zawodowych i wydajności danej osoby pod względem tego, jak dobrze zarządza ona swoimi codziennymi zadaniami i projektami. Może to obejmować wszystko, od pozostania w ramach zakresu i budżetu projektu po uzyskanie wysokich ocen klientów.

Użycie ClickUp do ustawienia celów i śledzenia wyników pracowników w realizacji tych celów.

wyznaczaj cele projektów i regularnie monitoruj ich śledzenie za pomocą ClickUp_

Przykłady:

Stwórz zakres projektu i zrealizuj go bez żadnych zmian w ostatniej chwili

Prognoza budżetu dla projektu z 95% dokładnością

Zmniejszenie kosztów projektu o 10%

Cele związane z rozwiązywaniem problemów

Cele te mają na celu poprawę zdolności danej osoby do identyfikowania problemów i opracowywania skutecznych i innowacyjnych rozwiązań. Jest to ważna umiejętność biznesowa, która pomaga zespołowi przezwyciężyć wszelkie przeszkody, które mają wpływ na ich projekty.

Rozwiązywanie problemów nie jest wrodzoną umiejętnością; musimy ją doskonalić z czasem i praktyką. Włączenie tej umiejętności do procesu oceny wyników motywuje członków zespołu do proaktywnej pomocy w rozwiązywaniu wyzwań związanych z projektami, zamiast pozostawiania ich kierownikom lub przełożonym.

Przykłady:

Zidentyfikowanie trzech kluczowych problemów związanych z procesami i zaproponowanie wykonalnych rozwiązań dla każdego z nich

Zaproponowanie planu poprawy wydajności projektu i wykorzystania zasobów

Stworzenie i realizacja planu mającego na celu zmniejszenie liczby odejść klientów o 20%

Cele związane z technologią edukacyjną

Są to cele związane z nauką i rozwojem, które w szczególności koncentrują się na nauce korzystania z nowego oprogramowania i technologii w pracy. Przy technologiach takich jak AI i robotyka, które całkowicie zmieniają krajobraz biznesowy, podnoszenie kwalifikacji zespołu w zakresie korzystania z najnowszych narzędzi jest koniecznością.

Właśnie dlatego powinieneś umożliwić swoim pracownikom udział w sponsorowanych przez firmę programach szkoleniowych i zapewnić im najlepsze narzędzia do zrobienia tego, co do nich należy.

The Szablon do ustawiania celów w procesie uczenia się i rozwoju ClickUp może pomóc w ustawieniu celów szkoleniowych dla członków zespołu.

Szablon ten wykorzystuje strukturę celów SMART do ustawiania celów, ale oferuje kilka dodatkowych funkcji. Można na przykład przypisywać etykiety zadaniom w oparciu o ich status postępu - w realizacji, poza realizacją itp.

Wykorzystuje również kodowanie kolorami, aby kategoryzować zadania w oparciu o wysiłek wymagany do ich zakończenia. Najlepsze jest to, że pozwala przypisać każde zadanie do jednej lub więcej osób przypisanych, aby zapewnić odpowiedzialność.

Przykłady:

Zakończone 10 godzin szkoleń związanych z technologią w tym roku

Uczestniczenie lub organizowanie jednej sesji udostępniania wiedzy z zespołem w każdym miesiącu

Cele związane z komunikacją

Skuteczna komunikacja ma kluczowe znaczenie dla wszystkich aspektów powodzenia biznesu, ponieważ pomaga ludziom wymieniać się pomysłami, udostępniać wiedzę i współpracować z innymi.

Takie umiejętności miękkie są szczególnie ważne dla osób pełniących role kierownicze i stanowią kluczową cechę przywódczą. W rzeczywistości wiele organizacji uważa te umiejętności za niezbędne przy promocji osób na wyższe pozycje.

Dlatego tak ważne jest ustawienie celów, aby poprawić umiejętności komunikacyjne swojego zespołu. Mogą one zależeć od umiejętności werbalnych i mówienia lub komunikacji pisemnej, w zależności od mocnych i słabych stron każdej osoby.

Przykłady:

Zakończone trzy sesje szkoleniowe dotyczące poprawy umiejętności komunikacji werbalnej lub pisemnej w tym roku

Wystąpienie na dwóch spotkaniach Teams, wydarzeniach, prezentacjach lub sesjach udostępniania wiedzy

Opracowanie jednej białej księgi związanej z badaniami zespołu

Powiązane:_ **Przewodnik po celach operacyjnych (z przykładami i szablonami)

Uprość ustawianie celów dzięki ClickUp

Ustawienie celów jest integralną częścią oceny wyników pracy. Bez jasnych i wymiernych celów, liderzy zespołów nie mogą określić wydajności pracownika w ciągu roku.

Posiadanie jasnych celów pomaga im zidentyfikować członków zespołu osiągających najlepsze i najniższe wyniki. Na podstawie oceny wyników mogą oni nagradzać niektórych dostawców i przekazywać konstruktywne informacje zwrotne innym, aby poprawić ich wyniki.

Proces ten pomaga w szkoleniu i rozwoju zawodowym pracowników, zapewniając, że z roku na rok stają się coraz lepsi w swojej pracy.

Posiadanie kompleksowego rozwiązania do zarządzania talentami i projektami, takiego jak ClickUp, zwiększy wydajność zespołu i usprawni coroczne oceny wyników. Od ustawienia celów do oceny wyników, ClickUp może pomóc we wszystkich aspektach zarządzania wydajnością. Zarejestruj się za darmo i poznaj wszystkie jego funkcje.

Często zadawane pytania (FAQ)

**1. Czym jest ustawienie celów dla oceny wyników pracy?

Jest to proces ustawienia celów związanych z wydajnością i rozwojem zawodowym dla pracowników w organizacji. Cele te stają się podstawą do ich rocznej oceny wydajności i ocen. Teams zazwyczaj ustawiają cele na początku roku biznesowego. Wydajność jest mierzona w okresach, ale ostateczny formalny przegląd jest zrobiony pod koniec roku.

**2. Jak napisać cele do zrobienia przeglądu wyników pracy?

Użyj struktury celów SMART, aby stworzyć konkretne i mierzalne cele, które możesz realistycznie osiągnąć w określonym okresie.

Rozważ różne rodzaje celów i ustaw cele dla różnych kategorii, takich jak rozwiązywanie problemów, cele przywódcze i cele współpracy zespołowej. Następnie zidentyfikuj i wypisz kluczowe wskaźniki wydajności, których będziesz używać do mierzenia wydajności poszczególnych osób w odniesieniu do każdego celu.

Weź pod uwagę opinie kierownictwa i przedyskutuj cele z każdym członkiem zespołu przed ich sfinalizowaniem. Udokumentuj cele w zorganizowany sposób i udostępniaj je każdemu członkowi zespołu, aby mógł się do nich odwoływać przez cały rok.

**3. Czym jest ustawienie celów w miejscu pracy?

Ustawienie celów to proces, w którym liderzy zespołów i menedżerowie ustalają indywidualne i zespołowe cele dla swoich zespołów, które są zgodne z ogólnymi celami biznesowymi. Celem jest uczynienie każdej osoby odpowiedzialną za przyczynienie się do powodzenia firmy i sprawienie, by wzięła na siebie własność swojej części.

Ustawienie celów pomaga również zachować przejrzystość w procesie oceny wyników, pozwalając poszczególnym członkom zespołu wiedzieć, czego się od nich oczekuje. Zwiększa to również satysfakcję i zaangażowanie pracowników.