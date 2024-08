15 darmowych szablonów oceny wyników pracowników (plus wskazówki)

Regularne przekazywanie pracownikom informacji zwrotnych jest istotną częścią każdego dobrego programu oceny wydajności.

Oprócz pomagania pracownikom w utrzymaniu zaangażowania, motywacji i proaktywności, przeglądy są idealne do zbierania praktycznych informacji zwrotnych i ustalania realistycznych celów projektu . To sposób na pokazanie im, że zwracasz na nich uwagę i zależy ci na ich rozwoju. Nie wspominając już o tym, że może pomóc im zrozumieć gdzie muszą się poprawić i dać im narzędzia, których potrzebują, aby to zrobić.

Rozumiemy jednak, że myśl o przeprowadzeniu oceny dla wszystkich pracowników może wydawać się nieco przytłaczająca, ale nie martw się; nie jest to tak trudne, jak się wydaje. W rzeczywistości korzystanie z szablonu może znacznie ułatwić proces i ujednolicić go w całej organizacji.

Oto 15 darmowych szablonów ocen pracowniczych, które możesz wykorzystać jako punkt wyjścia do stworzenia własnego programu. Zapoznaj się z tymi szablonami i zacznij z nich korzystać, aby przeprowadzić angażujący i skuteczny proces oceny ze swoim zespołem!

Co to jest szablon oceny wyników?

Szablon przeglądu wydajności, ewaluacji lub oceny formalnie ocenia wydajność pracownika. Celem jest zidentyfikowanie mocnych i słabych stron pracownika, dostarczenie informacji zwrotnych umożliwiających podjęcie działań oraz wyznaczenie jasnych celów w zakresie samodoskonalenia.

W przeszłości coroczne przeglądy wyników były metodą oceny dla większości organizacji. Jednak, 92% pracowników preferuje szczegółowe informacje zwrotne od przełożonych częściej niż raz w roku.

Poza tym, roczne oceny mogą być niesprawiedliwe, ponieważ produktywność pracownika zmienia się kilka razy w roku. To, co działa dla nich teraz, może nie działać za sześć miesięcy.

Dobrą rzeczą jest to, że pojawiły się alternatywne techniki oceny wydajności. Można na przykład przeprowadzać ocenę kwartalną, półroczną lub opartą na roli. Okres przeglądu może się różnić w zależności od firmy - musisz określić najlepsze podejście dla swojej organizacji.

Liczy się to, aby wydobyć ze swoich pracowników to, co najlepsze, wykorzystując przeglądy do wyznaczania im osiągalnych celów.

Co powinien zawierać szablon oceny pracownika?

Szablon oceny wydajności powinien zawierać szereg szczegółowych informacji o pracowniku i znormalizowaną skalę ocen:

Samooceny

Jakość pracy

Etyka pracy

Osiągnięć

I inne kluczowe wskaźniki, które ujawniają ich wyniki w pracy

Badanie przeprowadzone przez Harvard Business Review stwierdził, że "tylko 15% kobiet i 24% mężczyzn na stanowiskach kierowniczych miało zaufanie do procesu oceny wyników, podczas gdy większość z nich postrzegała go jako subiektywny i wysoce niejednoznaczny"

Co więcej, szablony oceny wyników powinny ułatwiać skuteczną komunikację między kierownictwem a ich bezpośrednimi podwładnymi, zachęcając ich do współpracy w celu ustalenia indywidualnych i wspólnych celów oraz utrzymania spójnego i sprawiedliwego procesu dla wszystkich pracowników.

Czego unikać w szablonie oceny wyników pracowników?

Oprócz uwzględnienia niezbędnych elementów, istnieje kilka rzeczy, których należy unikać podczas tworzenia szablonu oceny wyników pracowników. Należą do nich:

Niejasny lub nieprecyzyjny język, który może prowadzić do błędnej interpretacji.

Zbyt wiele kategorii lub wskaźników do oceny, które mogą sprawić, że proces oceny będzie przytłaczający i czasochłonny.

Osobiste opinie lub uprzedzenia, które mogą wpływać na obiektywność oceny.

Brak konkretów lub wymiernych celów poprawy.

Unikając tych elementów, można stworzyć sprawiedliwy i skuteczny szablon oceny wyników, który przyniesie korzyści zarówno pracownikowi, jak i całej organizacji.

15 darmowych szablonów oceny wydajności pracowników

Podczas gdy większość szablonów oceny wydajności jest idealna do kwartalnych, półrocznych i rocznych ocen wydajności, inne szablony są pomocne w przypadku wdrażanie pracowników usprawnienie ścieżek kariery i rozwój kompetencji.

Przyjrzyj się każdemu z nich i zobacz, jak możesz je wykorzystać do usprawnienia procesu oceny wyników!

1. Szablon oceny wyników ClickUp

Oceniaj wydajność pracy, dziel się informacjami zwrotnymi i nakreślaj działania do poprawy za pomocą tego szablonu oceny wydajności od ClickUp

Częstotliwość przeglądu: Kwartalnie, co dwa lata lub co rok

Jeśli szukasz prostego szablonu oceny wydajności, który pozwoli Tobie i Twoim pracownikom porównać notatki z oceny to jest to dla Ciebie!

Ten szablon dokumentu w ClickUp zawiera sekcje, w których zarówno menedżerowie, jak i bezpośredni podwładni mogą komentować swoje zrozumienie pracy, umiejętności zawodowe, rozwój, wyniki, osiągnięcia i tak dalej.

Zawiera również oprogramowanie do oceny wydajności funkcje, takie jak kody pomiaru wydajności, takie jak niezadowalający, dobry, doskonały i nie dotyczy, aby pomóc w ustaleniu skali ocen.

Skala Szablon oceny wydajności ClickUp dzieli również zadania i rezultaty pod względem priorytetów i zapewnia miejsce na informacje zwrotne. Jeśli więc szukasz szablonu oceny wydajności, który odpowiednio ocenia mocne i słabe strony pracowników, zapewnia przydatne informacje zwrotne i wyznacza jasne cele samodoskonalenia, powinieneś wybrać tę opcję. Pobierz szablon oceny wyników

2. Szablon oceny działań naprawczych ClickUp

Szablon planu działań naprawczych ClickUp pomaga zorganizować trudne dyskusje i punkty rozmów z zespołem

Częstotliwość przeglądów: Miesięcznie lub kwartalnie

Ten szablon jest odpowiedni dla menedżerów poszukujących alternatywnej metody poprawy zachowania lub wydajności pracownika w miejscu pracy. Szablon zawiera sześć głównych tematów: _obszary do poprawy, problemy i przyczyny źródłowe, możliwe rozwiązania, miara sukcesu, właściciele zadań i oś czasu

Potraktuj to jako plan poprawy wydajności krok po kroku, aby pomóc pracownikowi w podjęciu konkretnych działań w celu spełnienia oczekiwań dotyczących wydajności. Plan Szablon planu działań naprawczych ClickUp pomaga stworzyć miejsce na działania naprawcze i zapewnia atrakcyjną wizualnie tablicę, na której można zapisywać wszystkie istotne informacje i śledzić działania w konkretnych krokach. Pobierz szablon planu działań naprawczych

3. Szablon formularza oceny pracownika ClickUp

Łatwe zbieranie informacji i odpowiedzi w tym prostym szablonie formularza

Częstotliwość przeglądów: Co tydzień lub co dwa miesiące

Ten prosty formularz ClickUp pomaga ocenić wydajność pracownika na podstawie nazwy i opisu stanowiska. Jest to idealne rozwiązanie dla ustalania tygodniowych celów lub przeprowadzanie dwumiesięcznych ocen, w których nie trzeba wprowadzać wielu szczegółów.

The Szablon formularza oceny pracownika ClickUp zawiera te pola niestandardowe, w tym _otrzymane nagrody i kamienie milowe, łączną liczbę przepracowanych godzin, stanowisko, obszary do poprawy, dobrze współpracuje z zespołem, umiejętności techniczne, datę oceny, zadania oczekujące, liczbę wykonanych zadań i umiejętności komunikacyjne Pobierz szablon formularza oceny pracownika

4. Szablon planu ClickUp na 30-60-90 dni

Użyj tego szablonu ClickUp, aby zaplanować przyszłe spotkania kontrolne z nowymi pracownikami

Częstotliwość weryfikacji: Po jednym, dwóch i trzech miesiącach

The Szablon planu ClickUp na 30-60-90 dni świetnie nadaje się do wdrażania nowych pracowników i ustalania planów rozwoju zawodowego od samego początku.

Ponieważ pełna ocena wydajności nie jest idealna dla nowych pracowników, menedżerowie mogą przyjąć podejście 30-60-90 aby sprawdzić i ocenić ich wydajność po pierwszym, drugim i trzecim miesiącu, aby ocenić wydajność nowego pracownika zgodnie z oczekiwaniami na stanowisku pracy.

Skorzystaj z tego szablonu, aby uzyskać dostęp do tablicy onboardingowej, planu onboardingu, postępów onboardingu, kalendarza, czatu i sekcji referencji.

Takie podejście i szablon mogą pomóc zrozumieć, czy nowi pracownicy dostosowali swoje obszary zainteresowania, priorytety i oczekiwania, a także czy potrzebne są dodatkowe szkolenia lub inne działania, aby zaaklimatyzować się w swojej roli. Pobierz szablon planu na 30-60-90 dni

5. Szablon ścieżki kariery ClickUp

Wykorzystaj ten szablon ścieżki kariery jako podstawę do dyskusji na temat rozwoju pracownika podczas oceny wyników pracy

Częstotliwość przeglądu: Co pół roku lub co rok

The Szablon ścieżki kariery pozwala dopasować oczekiwania zawodowe pracownika do wizji firmy. Dzięki temu szablonowi możesz wizualizować niekończące się ścieżki kariery dla pracownika na cyfrowej tablicy.

Pomyśl o tym jak o " mapa myśli kariery ", która umożliwia tworzenie różnych scenariuszy rozwoju zawodowego dla pracownika.

Możesz korzystać z wielu ram i szablonów, aby zarządzać informacjami związanymi z ich rozwojem, możliwościami kariery, efektami uczenia się i korzyściami. Szablon zawiera również atrakcyjne wizualizacje, takie jak inteligentne formatowanie, motywy kolorów, kształty i łączniki. Pobierz szablon ścieżki kariery

6. Szablon rozmowy 1 na 1 z pracownikiem i menedżerem ClickUp

Skorzystaj z tego szablonu 1 na 1, aby szybko przejrzeć swoje cele i skupić się na tym, co ważne.

Częstotliwość przeglądania: Co tydzień

Cotygodniowe spotkania 1 na 1 między menedżerami i pracownikami to jeden z najlepszych sposobów na utrzymanie kontaktu i upewnienie się, że wszyscy są na tej samej stronie.

Korzystanie z Szablon 1 na 1 dla pracownika i menedżera ClickUp możesz łatwo zaplanować powtarzające się spotkania 1 na 1 między pracownikiem a jego menedżerem. Pomaga to nie tylko upewnić się, że obie strony mają ustalony czas na rozmowę o postępach, ale także pomaga śledzić wszelkie tematy, które menedżer i pracownik chcą omówić. Pobierz szablon raportu 1 na 1

7. Szablon oceny pracownika Microsoft Word

Przez Microsoft

Częstotliwość oceny: Miesięcznie, kwartalnie, półrocznie lub rocznie

To Microsoft Word szablon umożliwia menedżerom ocenę poziomu wydajności pracowników i struktury wynagrodzeń. Szablon można dowolnie dostosować i użyć systemu ocen do oceny wydajności pracownika.

System oceny koncentruje się na takich obszarach jak odpowiedzialność, punktualność, frekwencja, elastyczność, wykonywanie zadań, jakość pracy, umiejętności organizacyjne, poufność, rozwiązywanie konfliktów i chęć rozwijania umiejętności. Szablon zawiera 37 obszarów, ale zawsze można dodać lub usunąć niektóre z nich, aby dopasować je do potrzeb i struktury firmy.

Menedżerowie mogą przyjrzeć się aktualnemu wynagrodzeniu za godzinę w sekcji przeglądu wynagrodzeń i zalecić nowe w oparciu o ogólny wynik wydajności. Jeśli chcesz obniżyć pensje nieefektywnych pracowników lub nagrodzić najlepszych, ten szablon jest idealny dla Ciebie. Pobierz szablon oceny pracownika

8. Szablon raportu wydajności projektu Excel

Przez Microsoft

Częstotliwość przeglądu: Co pół roku lub co rok

Możesz użyć tego Szablon programu Excel do badania wydajności projektów o wysokim priorytecie w organizacji. Szablon ten jest szczególnie ważny, ponieważ można współpracować z działami księgowości lub finansów w celu określenia wydajności konkretnych programów organizacyjnych. Niektóre kluczowe obszary zainteresowania to sposób wykorzystania budżetu, rzeczywiste koszty zaangażowanych elementów, odchylenia kosztów i odchylenia harmonogramu.

Dzięki szablonowi można mieć pewność, że zasoby firmy są wykorzystywane zgodnie z oczekiwaniami. Raportowanie wydajności jest ważne, ponieważ obejmuje gromadzenie danych projektowych, a następnie wykorzystywanie ich do komunikowania postępów.

Menedżerowie mogą korzystać z szablonów przeglądu wydajności projektu, aby analizować, w jaki sposób pracownicy przyczynili się do sukcesu lub porażki projektu. Pobierz szablon raportu wydajności projektu

9. Szablon rocznego przeglądu wydajności Someka Excel

Przez Someka

Częstotliwość przeglądów: Rocznie

Szablon rocznego przeglądu wydajności w programie Excel zawiera również system ocen, który pomaga ocenić wydajność pracowników. Menedżerowie mogą wypełnić podstawowe informacje o pracownikach i ich pochodzeniu na pierwszej karcie szablonu. Następna zakładka zawiera system oceny wydajności - można ocenić wydajność pracownika w określonym obszarze jako słabą, zadowalającą lub niezadowalającą. Można jednak ocenić tylko jeden czynnik wydajności poniżej każdego z trzech wskaźników oceny.

Ogólnie rzecz biorąc, szablon rocznej oceny wydajności w programie Excel ma łatwy do wypełnienia, profesjonalny wygląd i jest gotowy do druku. Nie trzeba go również instalować w systemach Mac lub Windows.

Co więcej, możesz zmienić system oceny i wskaźniki, aby dostosować je do swoich preferencji. Pobierz szablon rocznej oceny wyników

10. Szablon oceny wyników i celów w arkuszach Google

przez Arkusze Google

Częstotliwość przeglądu: Rocznie

The Arkusze Google Szablon oceny celów i wyników łączy w sobie obszar samooceny pracownika z sekcją oceny menedżera. Szablon pozwala firmom ocenić, czy pracownicy osiągnęli wcześniej ustalone cele. Menedżerowie mogą nawet sprawdzić, w jakim stopniu zachowanie pracownika jest zgodne z wartościami firmy.

To, co czyni ten szablon wyjątkowym, to konieczność udzielania pisemnych odpowiedzi, aby pracownicy mogli otrzymać swoje oceny wydajności. W ten sposób nie może być mowy o stronniczości, ponieważ pracownicy mogą przejrzeć komentarze przed złożeniem podpisów na dole.

Łatwy w użyciu format sprawia również, że pracownicy mają mniej trudności ze zrozumieniem procesów myślowych menedżerów, które doprowadziły do oceny wyników. Łatwo jest również określić, co mogą zrobić, aby osiągnąć cele i zadania w nadchodzącym roku. Pobierz Arkusze Google Cel i wyniki Tempate

11. PeopleGoal Arkusze Google Ocena kompetencji i wyników pracowników

Przez PeopleGoal

Częstotliwość przeglądów: Rocznie

Podczas gdy szablon Google Sheets Objectives and Outcomes Performance Review skupia się na rocznych wynikach pracowników i ich zgodności z wartościami firmy, ten szablon ocenia ich kluczowe kompetencje. Szablon wykorzystuje starszeństwo organizacyjne, klasyfikując pracowników na podstawie ról zawodowych i jest idealny dla organizacji hierarchicznych.

Każda rola zawodowa zawiera listę kluczowych kompetencji, zakładkę oceny, zakładkę wagi i sekcję komentarzy. Na przykład, jeśli pracownik jest analitykiem, można skupić się na takich kompetencjach, jak umiejętności techniczne i wiedza komunikacja w zespole . Daje to przegląd potencjalnych obszarów wymagających poprawy.

Pięć wag to najlepsza wydajność, przekracza oczekiwania, spełnia oczekiwania, wymaga poprawy i znacznie nie spełnia oczekiwań. Nie będziesz jednak ograniczony do powyższej skali ocen. Możesz dowolnie dostosować wagi kompetencji w oparciu o to, co jest istotne dla Twojej organizacji. Pobierz szablon oceny kompetencji

12. Szablon oceny kompetencji w Dokumentach Google GooDocs

Przez GooDocs

Częstotliwość przeglądów: Kwartalnie, półrocznie lub rocznie

Ten prosty, jednostronicowy szablon oceny wydajności umożliwia komentowanie ogólnej wydajności pracownika, osiągniętych celów, obszarów wymagających poprawy i podstawowych wartości.

Potraktuj go jako skondensowany formularz oceny wyników, który obejmuje wszystkie ważne obszary bez wchodzenia w zbyt wiele szczegółów. Jeśli jesteś właścicielem małej firmy, ten szablon jest idealny dla Twojej organizacji.

Oprócz łatwego do wypełnienia formatowania, szablon oceny wydajności w Dokumentach Google jest również atrakcyjny wizualnie. Połączenie szarych i fioletowych kolorów podkreśla piękno jego układu. Możesz dodatkowo edytować dokument, aby dopasować go do swoich potrzeb i preferencji oraz wydrukować go bez żadnych kosztów. Pobierz szablon oceny wydajności

13. Template.net Szablon formularza oceny wydajności pracownika restauracji Microsoft Word

Przez Template.net

Częstotliwość przeglądu: Kwartalnie, półrocznie lub rocznie

Ten szablon oceny jest idealny do oceny wydajności pracowników restauracji. Skupia się na podkreśleniu osiągnięć pracowników i potencjalnych obszarów do poprawy. System oceny obejmuje pięć wskaźników: wybitna, ponadprzeciętna, przeciętna, poniżej przeciętnej, _i _bardzo słaba.

Szablon przedstawia również ocenę obok siebie: samoocenę pracownika i ocenę menedżera. Oceny są przyznawane za konkretne kompetencje, takie jak kreatywność, uczciwość i etyka pracy. Na drugiej stronie można zapisać, czy określone cele zostały osiągnięte, co powinno być zgodne z ocenami w pierwszej sekcji.

Ponieważ jest to dokument Word do pobrania, zawsze możesz edytować tabele, system ocen i kluczowe kompetencje, aby dostosować je do swoich potrzeb organizacyjnych. Pobierz szablon oceny wydajności pracowników restauracji

14. Szablon rozwoju pracownika Microsoft Word

Przez Template.net

Częstotliwość przeglądu: Rocznie

Ten szablon rocznej oceny wyników to sześciostronicowy dokument, który pomaga zbierać informacje do tworzenia indywidualnych planów rozwoju pracowników (IDP). Celem jest pomoc każdemu pracownikowi w rozwoju osobistym i zawodowym. Szablon zapewnia schemat, według którego menedżerowie mogą podążać w kierunku tworzenia tych planów rozwoju, wchodząc w szczegóły dotyczące kluczowych obszarów. Pobierz szablon rozwoju pracownika

15. Szablon.net Szablon oceny wyników pracowników

Przez Template.net

Częstotliwość przeglądów: Co pół roku i co rok

Ostatnim przykładem na naszej liście 15 darmowych szablonów oceny wydajności pracowników jest ten dokument oceny wydajności pracowników, który obejmuje wszystkie ważne warunki wstępne na jednej stronie. Szablon zawiera cztery główne obszary do przeglądu: informacje o pracowniku, ocenę wyników, możliwości rozwoju i komentarze recenzenta.

Sekcja oceny wyników koncentruje się na podstawowych kompetencjach, takich jak współpraca, entuzjazm, postawa, punktualność, wiedza zawodowa i umiejętności komunikacyjne.

Niezależnie od organizacji lub branży, możesz dostosować ten skondensowany dokument do swoich preferencji. Jest on również dostępny w formatach Google Docs i Microsoft Word, co oznacza, że można go edytować lub wydrukować w dogodny dla siebie sposób. Szablon oceny wydajności pracownika

Rodzaje ocen i przeglądów wydajności pracowników

Aby jak najlepiej wykorzystać te szablony, ważne jest, aby zrozumieć różne rodzaje dostępnych ocen wydajności. Oto kilka popularnych typów i ich opisy:

1. Roczne oceny wyników

Jak sama nazwa wskazuje, są to oceny roczne, które odbywają się raz w roku. Oceniają one ogólną wydajność pracownika w ciągu ostatniego roku i wyznaczają cele na nadchodzący rok. Są one zazwyczaj bardziej formalne i szczegółowe niż inne rodzaje ocen wydajności.

2. Kwartalne oceny wyników

Oceny te odbywają się co trzy do sześciu miesięcy, zapewniając częstszą możliwość sprawdzenia postępów pracownika. Mogą być mniej formalne niż oceny roczne, ale nadal pozwalają na wyznaczanie celów i dyskusje na temat rozwoju.

3. Oceny wyników oparte na projektach

Oceny te koncentrują się na wydajności pracownika w ramach konkretnego projektu lub zadania. Mogą one mieć miejsce pod koniec projektu lub w trakcie jego trwania.

4. Okresowe oceny wyników

Zwykle stosowane w przypadku nowych pracowników, oceny te oceniają ich postępy w okresie próbnym i określają, czy powinni zostać zatrudnieni na stałe.

5. Samoocena wyników pracy

W tych ocenach pracownicy mają możliwość oceny własnych wyników i przekazania informacji zwrotnych na temat tego, jak ich zdaniem sobie radzą. Można to wykorzystać jako punkt wyjścia do dyskusji z menedżerami.

Jak napisać ocenę wyników?

Chociaż szablony mogą stanowić pomocne ramy dla oceny wyników, ważne jest również, aby zrozumieć, jak skutecznie ją napisać i przeprowadzić. Oto kilka wskazówek:

Zacznij od pozytywnej informacji zwrotnej: Rozpocznij ocenę od podkreślenia mocnych stron i osiągnięć pracownika.

Bądź konkretny: Używaj konkretnych przykładów na poparcie swojej oceny wydajności pracownika. Pomaga to uniknąć niejasności i zapewnia, że informacje zwrotne są przydatne.

Skup się na zachowaniach, a nie na osobowości: Ważne jest, aby skupić się na działaniach i zachowaniach pracownika, a nie na jego cechach osobowości. Dzięki temu ocena będzie obiektywna i produktywna.

Wyznacz jasne cele do poprawy: Jeśli istnieją obszary, w których pracownik może się poprawić, przedstaw mu konkretne i osiągalne cele, nad którymi powinien pracować.

Zachowaj profesjonalizm: Chociaż ważne jest, aby być szczerym i otwartym w ocenach wyników, ważne jest również, aby zachować profesjonalny ton i unikać wszelkich osobistych ataków.

Aktywne słuchanie: Ocena wyników powinna być dwustronną rozmową. Poświęć czas na wysłuchanie perspektywy pracownika i rozwiń wszelkie jego obawy.

Ulepsz swoje oceny wyników dzięki szablonom

Udzielanie i otrzymywanie informacji zwrotnych jest ważną częścią każdego miejsca pracy. Pomaga nam się rozwijać, uczyć i doskonalić nasze umiejętności. Jednak może być trudno wiedzieć, od czego zacząć, co uwzględnić i jak sprawić, by proces był bardziej angażujący dla wszystkich zaangażowanych.

Właśnie dlatego stworzyliśmy tę bibliotekę darmowych szablonów oceny wyników. Skorzystaj z tych 15 szablonów, aby pomóc Ci ulepszyć następną ocenę wyników i stworzyć skuteczny i angażujący program oceny wyników, który pomoże Twojej firmie i pracownikom prosperować.

Najlepszą rzeczą w Szablony HR ClickUp jest to, że są one konfigurowalne i darmowe w użyciu - wystarczy je pobrać i skonfigurować, aby pasowały do potrzeb HR .

A ponieważ ClickUp jest wszechstronnym narzędziem do zarządzania projektami, które działa dla każdego zespołu możesz tworzyć, edytować i przechowywać swoje oceny wydajności równolegle z pracą. Połącz szablony recenzji z zadaniami, katalogiem pracowników i innymi ważnymi plikami, a następnie śledź postępy za pomocą naszych zaawansowanych narzędzi, takich jak Cele i pulpity nawigacyjne . Tak. To takie proste. 😊 Zacznij za darmo już dziś