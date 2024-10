Jak zidentyfikować obszary poprawy wydajności pracowników?

Różnica między zwyczajnym a nadzwyczajnym to ten mały dodatek

Jimmy Johnson, zawodnik i trener NFL

Ludzie rodzą się ciekawi, elastyczni i chętni do nauki. Jako dorośli, większość z nich nadal dąży do zrobienia czegoś, co daje im poczucie rozwoju osobistego i zawodowego.

Jeśli jesteś menedżerem i liderem HR, wiesz, że Twoi pracownicy oczekują od Ciebie możliwości uczenia się i rozwoju.

Według badań, 80% pracowników pracujących w organizacjach stwierdziło, że nauka dodaje celowości ich pracy. Niewątpliwie pomoc pracownikowi w rozwoju w miejscu pracy odgrywa znaczącą rolę w utrzymaniu ich zadowolenia i zaangażowania .

Jako menedżer musisz nauczyć się identyfikować obszary, w których pracownik może się poprawić. Pracownik, który koncentruje się na doskonaleniu siebie, zwiększa swój potencjał i poprawia wydajność pracy. Korzyść jest podwójna. Gdy pracownik pracuje nad swoimi obszarami do poprawy, inni też na tym korzystają - jego koledzy z zespołu czują się zainspirowani, a projekty, nad którymi pracują, mają szansę na powodzenie.

Na tym blogu omówimy typowe obszary wymagające poprawy w pracy, strategie i wskazówki, z których można skorzystać, a także narzędzia takie jak ClickUp które ułatwią ten proces.

Jakie są obszary wymagające poprawy w pracy?

Obszary poprawy to konkretne aspekty umiejętności i wydajności pracy, które pracownik musi poprawić. Zidentyfikowanie obszarów do poprawy w pracy jest pierwszym krokiem do zajęcia się mocnymi i słabymi stronami pracownika, poprawy jego wydajności i promocji rozwoju kariery.

Niektóre umiejętności zawodowe, nad którymi pracownicy mogą potrzebować popracować to:

Zarządzanie czasem

Komunikacja interpersonalna

Umiejętności rozwiązywania problemów

Umiejętność aktywnego słuchania

Inteligencja emocjonalna

Umiejętności organizacyjne

Umiejętności techniczne

Obszary te można zidentyfikować podczas sesji szkoleniowych, przeglądy wyników samooceny, lub informacje zwrotne od menedżerów sesje. Inną popularną metodą identyfikacji obszarów wymagających poprawy jest analiza SWOT. Przyjrzyjmy się jej bliżej.

Analiza SWOT w celu zidentyfikowania obszarów wymagających poprawy

Analiza SWOT to strategiczna technika identyfikacji mocnych i słabych stron, szans i zagrożeń pracownika. Po ich zidentyfikowaniu można wskazać konkretne obszary wymagające poprawy w pracy.

Na przykład:

Mocne i słabe strony : Porównanie mocnych stron pracownika z jego słabymi stronami może dostarczyć kilku ważnych spostrzeżeń. Na przykład, pracownik może posiadać duże umiejętności w zakresie innowacji, ale nie być w stanie skutecznie wyrażać swoich pomysłów

: Porównanie mocnych stron pracownika z jego słabymi stronami może dostarczyć kilku ważnych spostrzeżeń. Na przykład, pracownik może posiadać duże umiejętności w zakresie innowacji, ale nie być w stanie skutecznie wyrażać swoich pomysłów Mocne strony a możliwości : Zidentyfikuj, w jaki sposób pracownik może wykorzystać swoje mocne strony, aby wykorzystać nadarzające się okazje. Na przykład, łączenie w pary pracowników o uzupełniających się mocnych stronach może ułatwić udostępnianie wiedzy i doskonalenie umiejętności. Może to wspierać kulturę ciągłego doskonalenia

: Zidentyfikuj, w jaki sposób pracownik może wykorzystać swoje mocne strony, aby wykorzystać nadarzające się okazje. Na przykład, łączenie w pary pracowników o uzupełniających się mocnych stronach może ułatwić udostępnianie wiedzy i doskonalenie umiejętności. Może to wspierać kulturę ciągłego doskonalenia Słabe strony a zagrożenia: Zdefiniuj, w jaki sposób słabe strony mogą sprawić, że pracownicy będą bardziej podatni na zagrożenia i opracuj odpowiednie strategie łagodzące. Na przykład, specjaliści techniczni o słabych umiejętnościach komunikacyjnych mogą nie być w stanie skutecznie uczestniczyć w sesjach burzy mózgów - gdzie w rzeczywistości ich spostrzeżenia byłyby nieocenione

Teraz, gdy już wiemy, jak zidentyfikować obszary wymagające poprawy, zajrzyjmy nieco głębiej.

Zrozumienie koncepcji obszarów do poprawy

Obszary do poprawy to luki między obecną wydajnością pracownika a jego pełnym potencjałem. **Pamiętaj: są to możliwości rozwoju, a nie niedociągnięcia

W jaki sposób praca nad obszarami do zrobienia pomaga pracownikom i organizacjom?

Poprawa niektórych aspektów umiejętności lub wydajności pracownika może mieć ogromny pozytywny wpływ na jego wyniki w pracy. Wraz z poprawą wyników pracy pracownika, wzrasta jego wydajność, relacje interpersonalne, a do zrobienia jest jeszcze więcej ogólne samopoczucie . Ostatecznie może to mieć efekt domina, tworząc pozytywne środowisko pracy dla wszystkich.

Pracownik odnosi korzyści poprzez:

zyskanie pewności siebie

większe poczucie satysfakcji z pracy

ciesząc się zwiększonym poczuciem wspólnoty z innymi członkami zespołu

Są również mniej skłonni do odejścia - w firmach o silnej kulturze uczenia się zaobserwowano 57% wskaźnik retencji pracowników .

Organizacja z kolei czerpie korzyści z bardziej solidnej kultury firmy, zmniejszonej rotacji i zwiększonych możliwości wewnętrznych promocji

Ma to potencjał, by stać się samowystarczalnym systemem: firmy rozwijają się i ewoluują wraz z rozwojem i ewolucją swoich pracowników i vice versa

W jaki sposób zaniedbywanie obszarów do zrobienia szkodzi pracownikom i organizacjom?

Firmy, które nie znajdują nowych obszarów doskonalenia dla swoich pracowników, mogą stanąć w obliczu stagnacji i spadku wydajności. Ich pracownicy mogą czuć się niezadowoleni z braku satysfakcji z pracy i możliwości rozwoju zawodowego. Może to mieć poważny negatywny wpływ na pracę: pracownicy, którzy czują się niedoceniani lub niezmotywowani, mogą wykazywać zwiększoną absencję.

Oczywiste jest, że zidentyfikowanie obszarów, w których pracownik może się rozwijać i doskonalić, ma kluczowe znaczenie.

Wymieńmy kilka najczęstszych aspektów, nad którymi pracownicy powinni popracować.

Najczęstsze obszary poprawy dla pracowników

Prawie każdy musi popracować nad poprawą niektórych aspektów swoich nawyków i zachowań w pracy. Przyjrzyjmy się bliżej niektórym konkretnym umiejętnościom, które firmy chciałyby, aby ich pracownicy rozwijali.

1. Umiejętności komunikacyjne

Efektywna praca w dużej mierze zależy od tego, jak dobrze ludzie komunikują się ze sobą. Silne umiejętności komunikacyjne obejmują zdolność mówienia, pisania i dobrego wyrażania swoich myśli. To jednak nie wszystko.

Ludzie, którzy posiadają umiejętności aktywnego słuchania, na przykład, mają również łatwość w nawiązaniu połączenia i empatii ze swoimi kolegami z zespołu.

Ogromną rolę odgrywa również komunikacja niewerbalna, taka jak mowa ciała. Obejmuje ona wszystko, od mimiki twarzy i gestów po postawę i kontakt wzrokowy.

Jak ujął to Peter Drucker, austriacko-amerykański konsultant ds. zarządzania i pedagog, Najważniejszą rzeczą w komunikacji jest usłyszenie tego, co nie zostało powiedziane. Peter Drucker, austriacko-amerykański konsultant ds. zarządzania i pedagog

Rozważmy te instancje słabych umiejętności komunikacyjnych:

Powiedzmy, że udzielasz konstruktywnej informacji zwrotnej, ale masz skrzyżowane ręce i płaski ton. Słuchacz może założyć, że jesteś nieszczery

Unikanie kontaktu wzrokowego podczas rozmowy może sprawić, że wydasz się niezainteresowany lub niegodny zaufania, nawet jeśli twoje słowa mówią co innego

Słabe umiejętności interpersonalne mogą mieć niezamierzone skutki; dlatego tak ważna jest ich poprawa. Upewnij się, że jesteś otwarty, przyjazny i uważny podczas rozmowy.

Przyjazna rada: Staraj się nie być pseudo-słuchaczem, kimś, kto wydaje się być uważny, ale ignoruje rozmowę. Osoba po drugiej stronie najprawdopodobniej to wyczuje i następnym razem może nie nawiązać z tobą kontaktu. Co ważniejsze, przegapisz zawartość rozmowy.

2. Zarządzanie czasem

Pracownicy często żonglują wieloma zadaniami, od ustalania priorytetów po znajdowanie czasu na spotkania. Jeśli Twoi pracownicy mają trudności z zarządzaniem czasem i radzeniem sobie z wieloma zadaniami, musisz nadać priorytet poprawie tego aspektu.

Na przykład:

Pracownik, który jest dobry w swojej pracy, ale ciągle nie dotrzymuje terminów, mimo że twierdzi, że ma wszystko pod kontrolą, może cierpieć z powodu słabych umiejętności zarządzania czasem

Spóźnianie się na spotkania zespołu powoduje niedogodności dla innych i może prowadzić do irytacji lub niechęci wśród innych członków zespołu

Tacy pracownicy mogą potrzebować szkolenia, aby rozwinąć dobre wyczucie zarządzania czasem.

3. Budowanie zespołu i praca zespołowa

Pracownicy pracujący w zespole muszą być w stanie komunikować się i współpracować. Słabe umiejętności interpersonalne mogą mieć poważne konsekwencje.

Pracownicy, którzy szybko przypisują sobie zasługi za indywidualne powodzenie, ale nie doceniają wkładu innych, mogą zrazić do siebie kolegów i podważyć spójność zespołu.

Z drugiej strony, każdy zespół docenia członka zespołu, który

Oferuje wsparcie i zachętę dla innych

Pomaga wziąć na swoje barki obciążenie pracą innych, gdy jest to wymagane

Ceni czas i wysiłek swoich współpracowników

Taka osoba jest solidnym graczem zespołowym - takim, którego każdy zespół chciałby mieć na pokładzie.

4. Umiejętność rozwiązywania problemów

Każda organizacja potrzebuje pracowników, którzy potrafią myśleć nieszablonowo. Umiejętność rozwiązywania problemów może być ogromnym atutem każdego pracownika. Pomaga ona w różnych zadaniach, takich jak rozwiązywanie skomplikowanych problemów technicznych, opracowywanie innowacyjnych strategii lub dostosowywanie się do nieoczekiwanych sytuacji.

Porównaj te dwa typy pracowników:

Jeden pracownik napotyka problem techniczny i natychmiast go eskaluje, nie analizując go. Najwyraźniej woli postępować zgodnie z podręcznikiem niż myśleć kreatywnie

Inny pracownik proaktywnie bada różne rozwiązania i sugeruje je w ustrukturyzowanym formacie wraz z analizą tego, co jest według niego najlepszym rozwiązaniem

Jak myślisz, który z nich zasługuje na możliwość wykorzystania swoich solidnych umiejętności rozwiązywania problemów w innych projektach? Być może są oni gotowi na bardziej wymagającą rolę.

5. Umiejętności przywódcze i oddelegowane zadania

Firma ma świetlaną przyszłość, gdy kierują nią zdolni liderzy. Zachęcanie pracowników do doskonalenia swoich umiejętności przywódczych może zaszczepić w nich poczucie odpowiedzialności i spełnienia.

Pracownik z silnymi umiejętnościami przywódczymi i oddelegowanymi:

wie, jak skutecznie oddelegować zadania

wspiera innych członków teamu

dobrowolnie oferuje mentoring mniej doświadczonym członkom zespołu

Nauka zachowań przywódczych przygotowuje pracowników do kolejnego etapu rozwoju. Mogą oni radzić sobie ze swoimi problemami samodzielnie, a także pracować w zespołach, gdy zajdzie taka potrzeba.

6. Ustawienie i osiąganie celów

Ustawienie celów ma kluczowe znaczenie dla zakończenia zadań na czas oraz zmniejszenia wypalenia i prokrastynacji. Zapewnia jasny kierunek, gdzie chcesz być i gdzie musisz skupić swoją energię, aby dotrzeć do celu.

Pracownik, który wyznacza ambitne cele, ale nie ma jasnego planu i nie śledzi postępów, może nie dotrzymać terminów. Z drugiej strony, jeśli ich cele są realistyczne i mierzalne, a oni regularnie przeglądają i dostosowują swoje strategie, mają większe szanse na odniesienie sukcesu.

7. Inteligencja emocjonalna i empatia

Inteligencja emocjonalna to umiejętność rozumienia i zarządzania emocjami własnymi i innych osób. Wymaga samoświadomości, świadomości społecznej i zarządzania relacjami.

Zastanów się: które z tych cech współpracownicy będą chcieli mieć w swoim zespole?

Pracownik A odrzuca obawy kolegi bez uwzględnienia jego uczuć lub perspektywy.

Pracownik B ma wyższy iloraz emocjonalny. Aktywnie słucha i oferuje wsparcie innemu pracownikowi, który może zmagać się z problemami

To oczywiste, prawda?

Inteligencja emocjonalna jest jedną z cech charakterystycznych dobrego gracza zespołowego - i w rzeczywistości dobrych ludzi. Jest to niezbędna umiejętność, której każdy powinien się nauczyć.

8. Rozwiązywanie konfliktów i umiejętności negocjacyjne

Konflikty z pewnością pojawią się w każdej grupie. Stanowcze, ale taktowne rozwiązywanie tych konfliktów poprzez znalezienie rozwiązania korzystnego dla obu stron jest umiejętnością godną pozazdroszczenia. Podobnie pracownicy muszą nauczyć się negocjować z innymi teamami, a nawet z własnymi przełożonymi. Muszą nauczyć się zarządzać .'

Kiedy pracownicy unikają rozwiązywania konfliktów lub narzucają rozwiązania bez uwzględnienia punktu widzenia innych, pojawiają się nierozwiązane problemy i napięcia.

Zamiast tego muszą nauczyć się, jak

podchodzić do konfliktów z nastawieniem na współpracę

słuchać różnych perspektyw

pracować nad rozwiązaniami korzystnymi dla obu stron

9. Krytyczne myślenie i umiejętności analityczne

Krytyczne myślenie i umiejętności analityczne mają bezpośredni wpływ na rozwiązywanie problemów, podejmowanie decyzji i ocenę informacji przez pracownika.

Pracownicy, którzy wyciągają pochopne wnioski bez dokładnego przeanalizowania danych lub rozważenia wszystkich możliwych wyników, cierpią z powodu słabego krytycznego myślenia. Muszą nauczyć się, jak dokładnie oceniać wszystkie dostępne informacje i ważyć różne czynniki przed podjęciem decyzji.

10. Kreatywność

Podobnie jak rozwiązywanie problemów, kreatywność wymaga nieszablonowego myślenia i wymyślania czegoś nowego. Firmy, które cenią innowacyjność, muszą inwestować we wspieranie kreatywności swoich pracowników, aby czerpać z tego korzyści.

Na przykład, jeśli pracownik konsekwentnie polega na standardowych rozwiązaniach i opiera się odkrywaniu nowych pomysłów, może to sugerować brak kreatywności. Idealnie byłoby, gdyby wpadali na innowacyjne pomysły i myśleli nieszablonowo.

**Pro Tip: Rozważ zorganizowanie kreatywnych zajęć, takich jak polowanie na padlinożerców, konkursy pisarskie i makiety marki dla pracowników. Z czasem zaowocuje to wyższym poczuciem kreatywności, które automatycznie przepłynie do ich regularnych zadań w pracy.

11. Odporność i zdolność adaptacji

Odporność odnosi się do zdolności odbijania się od niepowodzeń i wyzwań. Obejmuje ona utrzymywanie pozytywnego Outlooka wobec trudności w pracy. Zdolność adaptacji odnosi się do dostosowywania się do nowych i nieznanych sytuacji, przy jednoczesnym zachowaniu elastyczności i otwartości na uczenie się nowych rzeczy.

Odporni pracownicy wiedzą, jak

Przezwyciężać niepowodzenia, lepiej radzić sobie ze stresem i uczyć się na błędach

Pozytywnie reagować na informacje zwrotne

Chronić swoje zdrowie psychiczne.

Na przykład, jeśli Twoi pracownicy mają trudności z radzeniem sobie z niepowodzeniami i mają trudności z dostosowaniem swoich strategii, może to wskazywać na niską odporność i zdolność adaptacji. Tacy pracownicy potrzebują wsparcia w radzeniu sobie z wyzwaniami w pracy. Pomaganie im w stawaniu się silniejszymi i bardziej odpornymi ma kluczowe znaczenie.

Niektóre ze wzmiankowanych powyżej obszarów wymagających poprawy są ze sobą powiązane - umiejętności rozwiązywania problemów i krytycznego myślenia. W rzeczywistości jest prawdopodobne, że gdy pracownik zacznie pracować nad niektórymi aspektami, inne również mogą ulec poprawie.

Najpierw jednak pracownicy muszą być ukierunkowani na właściwą strategię, aby poprawić każdy z tych aspektów. Dowiedzmy się, jak to zrobić:

Strategie poprawy zidentyfikowanych obszarów poprawy

Po zidentyfikowaniu obszarów, w których pracownik musi się poprawić, zdecyduj, jak najlepiej osiągnąć tę poprawę.

Można zastosować kombinację strategii:

Mentoring: Mentoring jest świetną strategią, ponieważ przynosi korzyści obu osobom. Mentor zapewnia wskazówki, kierunek, zasoby, porady, możliwości i zachętę. Z kolei podopieczni wnoszą świeże perspektywy do mentorów

Mentoring jest świetną strategią, ponieważ przynosi korzyści obu osobom. Mentor zapewnia wskazówki, kierunek, zasoby, porady, możliwości i zachętę. Z kolei podopieczni wnoszą świeże perspektywy do mentorów Informacja zwrotna i ocena wyników: Informacje zwrotne od pracowników ioceny wyników są jak punkty kontrolne. Pomagają pracownikom zobaczyć, gdzie byli, gdzie są i dokąd powinni zmierzać. Takie spostrzeżenia dokładnie wskazują, na których obszarach pracownik powinien się skupić, aby przyspieszyć swój rozwój zawodowy

Informacje zwrotne od pracowników ioceny wyników są jak punkty kontrolne. Pomagają pracownikom zobaczyć, gdzie byli, gdzie są i dokąd powinni zmierzać. Takie spostrzeżenia dokładnie wskazują, na których obszarach pracownik powinien się skupić, aby przyspieszyć swój rozwój zawodowy Programy podnoszenia kwalifikacji i szkolenia pracowników: Programy podnoszenia kwalifikacji w zakresie umiejętności twardych i miękkich oferują ustrukturyzowane podejście do wypełniania luk w profilu pracownika

Inicjatywy takie jak te ułatwiają pracownikom pracę nad obszarami wymagającymi poprawy. Nie można jednak ignorować roli, jaką odgrywa postawa pracownika.

Pracownik musi zaszczepić w sobie nastawienie na rozwój które sprawiają, że są odsetki w doskonaleniu siebie. Czynniki zewnętrzne również mogą ich motywować, takie jak chęć promocji lub podjęcia innej roli.

Myślący przyszłościowo, ambitni pracownicy mają tendencję do samodzielnego identyfikowania możliwości poprawy (lub proszenia o pomoc swoich kolegów z zespołu i mentorów) i metodycznej pracy nad ich osiągnięciem. Proaktywni pracownicy mogą również szukać narzędzi, takich jak aplikacja do zarządzania czasem, które pomogą poprawić ich obecne umiejętności. Dowiedzmy się więcej.

Narzędzia do doskonalenia pracowników

Czy można użyć narzędzi, które pomogą poprawić wydajność i nastawienie pracowników? Tak, można.

Czy powinieneś używać narzędzi? Musisz.

Aby jakikolwiek wysiłek zakończył się sukcesem, musi być SMART (Specific, Measurable, Achievable, Relevant, and Time-bound). Narzędzia pomagają to zrobić łatwo i systematycznie, a ClickUp dobrze wywiązuje się z tego zadania.

Podczas gdy ClickUp wykonuje wszystkie zadania, które powinny być zrobione w narzędziu do zarządzania projektami, można go również używać do:

Oceny wydajności pracy: Użyj Zadania ClickUp do tworzenia, przypisywania i ustalania priorytetów zadań. Następnie zapewnij pracownikom wizualny przegląd ich kluczowych wskaźników wydajności (KPI) za pomocą Pulpity ClickUp umożliwiając pracownikom monitorowanie własnej wydajności i produktywności w czasie rzeczywistym

Użyj Zadania ClickUp do tworzenia, przypisywania i ustalania priorytetów zadań. Następnie zapewnij pracownikom wizualny przegląd ich kluczowych wskaźników wydajności (KPI) za pomocą Pulpity ClickUp umożliwiając pracownikom monitorowanie własnej wydajności i produktywności w czasie rzeczywistym Zwiększenie wydajności: Wiązanie zadań pracownika z celami długoterminowymi za pomocą ClickUp Cele . Funkcje śledzenia celów ClickUp pozwalają pracownikom monitorować ich postępy w czasie rzeczywistym. Pomaga to w ustawieniu kamieni milowych, śledzeniu wskaźników zakończonych działań i prezentowaniu osiągnięć pracowników oraz obszarów wymagających poprawy. Upewnij się, że są one zgodne z aspiracjami pracowników i wynikami organizacji

Ustaw cele SMART za pomocą ClickUp Goals

Poprawa zarządzania czasem: Śledzenie czasu w projektach ClickUp funkcje mogą pomóc w identyfikacji trendów wydajności pracownika. Korzystaj z wbudowanych timerów, aby mierzyć czas spędzony na zadaniach i korzystaj z automatycznie generowanych raportów, aby analizować alokację czasu w poszczególnych zadaniach

Śledzenie czasu dla dowolnego urządzenia w celu uchwycenia dokładnych szacowanych czasów spędzonych na zadaniach

Usprawnij zarządzanie projektami: Korzystaj z różnych Widoki ClickUp np Wykres Gantta w celu wizualizacji postępów w projektach doskonalenia pracowników

Widok postępu projektu doskonalenia pracowników według godziny, dnia, tygodnia, miesiąca lub roku za pomocą wykresów Gantta ClickUp

Oceń wydajność pracowników: Użyj ClickUp Brain do generowania szczegółowych raportów dotyczących wydajności pracowników przy użyciu zebranych i uporządkowanych danych. Następnie zaprezentuj te raportowania za pomocą Dokumenty ClickUp i udostępniaj je swoim pracownikom i ich mentorom

Tworzenie raportów oceny pracowników za pomocą ClickUp Docs

Dla każdego z powyższych działań ClickUp udostępnia darmowe szablony, które można wykorzystać do usprawnienia ocen wydajności, śledzenia postępów pracowników i efektywnego zarządzania wyznaczaniem celów. Ułatwia to ocenę i poprawę ogólnej wydajności pracy.

Szablon oceny wydajności ClickUp

Szablon

Szablon oceny wyników ClickUp

działa jak osobisty asystent, który zajmuje się wszystkim, od oceny wydajności pracownika po śledzenie wyników, ustawienie celów i organizowanie ocen 360 stopni.

Określanie i śledzenie wydajności i celów w czasie dzięki szablonowi oceny wydajności ClickUp

Możesz użyć tego szablonu, aby zidentyfikować i monitorować wydajność pracowników w czasie i upewnić się, że Twój zespół ma spotkania z celami i zadaniami. Co więcej, możesz zapewnić informacje zwrotne i coaching w obszarach wymagających poprawy oraz promować kulturę uznania i doceniania pracowników, którzy przekraczają oczekiwania.

Kluczowe funkcje tego szablonu obejmują:

Niestandardowe Statusy do klasyfikowania zadań, takich jak "Do następnego", "Punkty do dyskusji" i "Informacje zwrotne" do precyzyjnego przeglądania

do klasyfikowania zadań, takich jak "Do następnego", "Punkty do dyskusji" i "Informacje zwrotne" do precyzyjnego przeglądania Pola niestandardowe zapewniające dokładność oraz precyzję i prostotę przeglądów wyników pracy

zapewniające dokładność oraz precyzję i prostotę przeglądów wyników pracy Widoki niestandardowe, takie jak lista, Gantt, obciążenie pracą, kalendarz i inne

Szablon oceny wyników ClickUp

Możesz użyć szablonu

Szablon oceny wyników ClickUp

aby oceniać wielu pracowników w zespole przy użyciu tych samych wskaźników

Dostarczaj konstruktywne informacje zwrotne za pomocą szablonu oceny wydajności ClickUp

Oto jak ten szablon może pomóc:

Widoki niestandardowe : Widok Tablica zapewnia kompleksową migawkę statusu procesu przeglądu, podczas gdy widok Lista zapewnia szczegółowe informacje o pracownikach dla wielu pracowników

: Widok Tablica zapewnia kompleksową migawkę statusu procesu przeglądu, podczas gdy widok Lista zapewnia szczegółowe informacje o pracownikach dla wielu pracowników Statusy niestandardowe : Sekcja Otwarte wskazuje przeglądy "w trakcie", podczas gdy sekcja Zakończone oznacza zakończone przeglądy, które nie są już aktywne

: Sekcja Otwarte wskazuje przeglądy "w trakcie", podczas gdy sekcja Zakończone oznacza zakończone przeglądy, które nie są już aktywne Pola niestandardowe : Ta sekcja szablonu umożliwia niestandardowe ustawienie następujących elementów:

Kwartał: śledzenie kwartału, w którym przeprowadzany jest przegląd Dział: Pełni funkcję działu weryfikowanego pracownika Postęp: Wskazuje postępy poczynione w trakcie przeglądu (samoocena lub ocena menedżera) Menedżer: Określa kierownika pracownika (między innymi)

: Ta sekcja szablonu umożliwia niestandardowe ustawienie następujących elementów:

Dane zebrane w ramach oceny wyników mogą być kopalnią przydatnych informacji i muszą być analizowane w celu uzyskania wglądu .

Inne szablony również mogą pomóc. Chcesz wiedzieć, co naprawdę myśli Twój Teams?

Użyj

Szablon opinii pracowników ClickUp

do tworzenia ankiet satysfakcji pracowników w celu uchwycenia wkładu od wszystkich i łatwego zbierania opinii menedżerów. Opinie te można analizować i wykorzystywać do udoskonalania procesów organizacyjnych poprzez pętlę sprzężenia zwrotnego .

Wreszcie

Szablon planu rozwoju osobistego ClickUp

pomaga pracownikom zaplanować, jak podnieść swoje umiejętności, wesprzeć rozwój kariery oraz zwiększyć zaangażowanie i retencję pracowników. Szablon ten może pomóc w opracowaniu solidnego planu działania w celu kompleksowej pracy nad obszarami wymagającymi poprawy.

Śledzenie wzrostu i rozwoju pracownika dzięki szablonowi planu rozwoju osobistego ClickUp

Zalety i potencjalne wyzwania związane z doskonaleniem pracowników

Doskonalenie pracowników może przyspieszyć rozwój kariery, ale nie jest pozbawione przeszkód. Przyjrzyjmy się zaletom i wyzwaniom związanym z tym procesem.

Zalety

Oto jak inwestowanie w pracowników może kultywować pozytywną kulturę pracy:

Poprawa wydajności i efektywności pracy: Plany doskonalenia pracowników motywują ich do zdobywania nowych umiejętności i wiedzy. Przyczynia się to do ich wydajności w pracy, zwiększa pewność siebie i poprawia podejmowanie decyzji i rozwiązywanie problemów. W dłuższej perspektywie wydajność pracowników również wzrasta

Plany doskonalenia pracowników motywują ich do zdobywania nowych umiejętności i wiedzy. Przyczynia się to do ich wydajności w pracy, zwiększa pewność siebie i poprawia podejmowanie decyzji i rozwiązywanie problemów. W dłuższej perspektywie wydajność pracowników również wzrasta Lepsze budowanie zespołu i kultury firmy: Inicjatywy doskonalenia pracowników promują współpracę, ułatwiając osiąganie wspólnych celów. Kultura, która ceni wysiłki pracowników, może stworzyć bardziej wspierający zespółśrodowisko pracyco prowadzi do zwiększenia satysfakcji, lojalności i zaangażowania pracowników

Potencjalne wyzwania

Zapoznajmy się z potencjalnymi wyzwaniami, które mogą pojawić się w procesie doskonalenia pracowników.

Trudności w utrzymaniu ciągłego doskonalenia i nastawienia na rozwój: Trudno jest utrzymać konsekwentne skupienie się na doskonaleniu, jednocześnie żonglując wieloma priorytetami. Czasami pracownicy mogą popaść w samozadowolenie, co sprawia, że nie są zainteresowani inicjatywami doskonalenia

Trudno jest utrzymać konsekwentne skupienie się na doskonaleniu, jednocześnie żonglując wieloma priorytetami. Czasami pracownicy mogą popaść w samozadowolenie, co sprawia, że nie są zainteresowani inicjatywami doskonalenia Opór przed zmianami: Pracownicy mogą postrzegać zmiany jako zagrożenie dla ich bezpieczeństwa pracy lub statusu, co prowadzi do oporu. Ponadto, nagłe zmiany mogą zakłócić harmonogramy i strefy komfortu pracowników, w wyniku czego mogą oni stać się opozycyjni

Pracownicy mogą postrzegać zmiany jako zagrożenie dla ich bezpieczeństwa pracy lub statusu, co prowadzi do oporu. Ponadto, nagłe zmiany mogą zakłócić harmonogramy i strefy komfortu pracowników, w wyniku czego mogą oni stać się opozycyjni Brak umiejętności społecznych wśród członków zespołu: Pracownicy o ograniczonych umiejętnościach społecznych mogą niechętnie przyjmować szczere informacje zwrotne i czuć się zagrożeni sugestią, że muszą się poprawić

Przeczytaj także: 10 wyzwań i rozwiązań HR dla zespołów HR

Jak ClickUp może złagodzić potencjalne wady

Teraz, gdy przedstawiliśmy już dobre i złe strony, zobaczmy, jak ClickUp może pomóc nam sprostać wyzwaniom.

Po pierwsze, należy przekonać pracowników o potrzebie ciągłego doskonalenia. Ważne jest, aby dowiedzieć się, co ich powstrzymuje. Stwórz dostosowane ankiety w celu zebrania konkretnych informacji zwrotnych związanych z postawami pracowników wobec uczenia się i rozwoju poprzez Formularze ClickUp

Automatyczne wypełnianie danych zebranych za pomocą tych ankiet przy użyciuClickUp Brain* Analizuj te dane, aby wykryć wąskie gardła w planach usprawnień, takie jak brak dedykowanego czasu przeznaczonego na programy L&D. Możesz zintegrować ClickUp z różnymi platformami analitycznymi w celu przeprowadzenia dokładnej analizy

Porozmawiaj z poszczególnymi pracownikami, aby rozwiązać drobne problemy, które ich powstrzymują. Na przykład, pracownicy pracujący zdalnie mogą mieć problemy z siecią, więc możliwości L&D dla nich mogą wymagać specjalnego dostosowania. UżyjWidok czatu ClickUp aby być przekonującym, ale niekonfrontacyjnym na czacie osobistym.

ClickUp Chat to angażujący sposób na szybką komunikację z pracownikami

Pracownicy, którzy potrzebują bardziej zrównoważonego i ustrukturyzowanego podejścia, aby osiągnąć swój pełny potencjał, mogą również skorzystać zPlan poprawy wyników (PIP)

Ustawienie celów SMART (konkretnych, mierzalnych, osiągalnych, realistycznych i określonych w czasie) przy użyciuCele ClickUp

Ustaw cele SMART za pomocą ClickUp Goals

Zarządzaj obszarami ulepszeń jak profesjonalista z ClickUp!

Zaniedbywanie obszarów wymagających poprawy jest jak jazda samochodem z przebitą oponą. Możesz jechać przez jakiś czas, ale nie będziesz w stanie dotrzeć do celu.

Nikt nie jest doskonały, ale najważniejsze jest poświęcenie i motywacja do osiągnięcia doskonałości. Ukierunkowany plan poprawy może stworzyć lub zniszczyć zespół.

W przeciwieństwie do innych narzędzi do zarządzania zasobami ludzkimi i projektami, ClickUp może służyć jako kompleksowe rozwiązanie do zarządzania celami, umożliwiające tworzenie, śledzenie i dostosowywanie planów rozwoju kariery. Użyj go, aby upewnić się, że rozwój Twojego zespołu nigdy się nie zatrzyma. Rozpocznij pracę z ClickUp za Free już dziś!