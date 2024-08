10 wskazówek dla menedżerów dotyczących oceny wyników (z szablonami)

Moje miejsca pracy i metody pracy zmieniły się drastycznie w ciągu ostatnich kilku lat. Jednak niektóre rzeczy pozostały niezmienione - na przykład proces oceny wyników pracowników.

W większości miejsc pracy ocena wyników pracy jest źle postrzegana. Badanie Gallupa wykazało, że tylko jeden na pięciu pracowników wierzy, że praktyki oceny wyników stosowane przez ich menedżerów motywują ich

Jak więc, jako menedżer, możesz wypełnić tę lukę i sprawić, by proces oceny rocznej był bardziej znaczący i wydajny dla Twojego zespołu i organizacji?

Poprzez oduczenie się sztywnych praktyk z przeszłości i przyjęcie interwencji technologicznej. 🧑‍💻

Dobrze zrobione przeglądy lub oceny wyników mogą pomóc w ocenie postępów pracowników i strategicznym planowaniu rozwoju.

Oto kilka wskazówek dotyczących oceny wyników dla menedżerów takich jak Ty. 💪

**Co to jest ocena efektywności?

Menedżer przeprowadza ocenę wyników pracy, aby ocenić postępy i powodzenie pracownika w jego obecnej roli. Ocena obejmuje między innymi jego ostatnie wyniki, zachowanie w miejscu pracy i umiejętności interpersonalne, oraz mierzy ich wydajność .

Rozmowa o celach i potencjale kariery pracownika jest niezbędna do rozmowy o wynikach. Jest to również doskonała okazja do omówienia wszelkich obszarów wymagających poprawy.

W zależności od organizacji, ocena wyników może być przeprowadzana raz w roku, raz na kwartał lub nawet raz w miesiącu. Przegląd może obejmować pisemną ocenę, dyskusje jeden na jeden lub obie te formy. Organizacje zorientowane na pracowników szkolą swoje Teams w zakresie powodzenia przeglądów wyników, w tym oferując wskazówki dotyczące przeglądów wyników dla menedżerów, którzy mogą być nowicjuszami w swojej roli.

Zrozumienie znaczenia oceny wyników

A Badanie Deloitte wykazało, że firmy, które przeprowadzają skuteczne przeglądy wyników, mają o 30% większe szanse na osiągnięcie swoich celów finansowych.

Dla organizacji, oceny wyników są kluczowym czynnikiem wpływającym na promocje i podwyżki. Ponadto pomagają one firmom w ustalaniu celów i punktów odniesienia dla wyników, rozwiązywaniu problemów związanych z wydajnością i promowaniu odpowiedzialności, co ostatecznie poprawia morale i zaangażowanie pracowników.

Cele i przeznaczenie ocen efektywności

Niezależnie od formatu lub częstotliwości przeprowadzania ocen wyników, mają one wspólny cel we wszystkich organizacjach:

Dla pracowników, oceny wyników są okazją do uzyskania konstruktywnej informacji zwrotnej na temat ich pracy od kierownika, a czasami od kierownika, który ich pomija. Zrozumienie oczekiwań menedżera pomaga dostosować wysiłki do celów firmy, aby zwiększyć swoje szanse na promocję lub podwyżkę Możliwość autorefleksji: Oceny wyników pozwalają pracownikom zastanowić się nad swoimi wynikami, umiejętnościami interpersonalnymi i zachowaniami. Pomaga im to skorygować kurs w razie potrzeby i lepiej zrozumieć własne obszary rozwoju i mocne strony

Oceny wyników pozwalają pracownikom zastanowić się nad swoimi wynikami, umiejętnościami interpersonalnymi i zachowaniami. Pomaga im to skorygować kurs w razie potrzeby i lepiej zrozumieć własne obszary rozwoju i mocne strony Identyfikacja potrzeb szkoleniowych : Pomagają zidentyfikować inicjatywy szkoleniowe i podnoszące kwalifikacje wymagane dla poszczególnych pracowników. Ostatecznie ma to pozytywny wpływ na wydajność i przychody oraz przyczynia się do powodzenia firmy

: Pomagają zidentyfikować inicjatywy szkoleniowe i podnoszące kwalifikacje wymagane dla poszczególnych pracowników. Ostatecznie ma to pozytywny wpływ na wydajność i przychody oraz przyczynia się do powodzenia firmy Planowanie kariery: Oceny wyników pomagają pracownikom skrystalizować ich cele zawodowe i sposoby ich osiągnięcia.

Oceny wyników pomagają pracownikom skrystalizować ich cele zawodowe i sposoby ich osiągnięcia. Kalibracja zespołu: Z widoku menedżera, dyskusja na temat wyników ułatwia ocenę pracy członka zespołu, ponieważ określa ilościowo jego osiągnięcia i niedociągnięcia. Pomaga menedżerowi zidentyfikować najlepszych pracowników i stworzyć plany rozwoju dla każdego członka zespołu.

Rola menedżera w ocenie wyników

Menedżerowie odgrywają kluczową rolę w tym procesie. Najbardziej złożonym i istotnym zadaniem menedżera jest tworzenie środowiska, w którym pracownicy mogą się rozwijać. Oznacza to budowanie pozytywnej atmosfery, w której konstruktywna krytyka i informacje zwrotne są mile widziane, obawy mogą być swobodnie udostępniane, a pracownicy czują wsparcie.

Dodatkowo, należy pamiętać o utrzymywaniu stronniczości na dystans i zapewnieniu swojemu zespołowi narzędzi do pracy nad otrzymanymi informacjami zwrotnymi.

Biorąc pod uwagę stawkę, o jaką toczy się gra, oczywiste jest, że przeprowadzenie skutecznej i wykonalnej oceny wyników jest jedną z najważniejszych części twojej pracy jako menedżera. Oto kilka wskazówek dla menedżerów, które pomogą ci zacząć. ➡️

10 wskazówek dotyczących oceny wyników dla menedżerów

1. Używaj ustandaryzowanego systemu oceny wyników

Ujednolicony proces oceny pomaga pracownikom zrozumieć ich rolę i sposób, w jaki będą oceniani.

Aby upewnić się, że pracownicy są oceniani sprawiedliwie, należy ustawić udokumentowany proces oceny i udostępniać go w całej organizacji. Wyjaśnij źródło danych do oceny oraz kiedy i jak często będą one zbierane.

Na przykład, dane do oceny mogą obejmować kluczowe wskaźniki wydajności , opinie klientów, wewnętrzne przeglądy, czynniki jakościowe itp. Dane te można następnie zestawić przed przeglądem, aby dokładnie pokazać wydajność pracowników.

Skuteczny oprogramowanie do przeglądu wydajności zapewnia powodzenie tego pierwszego kroku. Platformy można używać do:

Dokumentowania i udostępniania procesów przeglądu i oś czasu

Publikowania indywidualnych i zespołowych celów i wskaźników KPI

Rejestrować informacje zwrotne jeden na jeden

Standaryzacji procesu oceny w teamach i działach

Zapobieganie stronniczości

Zapewnienie przejrzystego zapisu wyników każdego członka zespołu

Menedżerowie mogą korzystać z funkcji współpracy w ramach Dokumenty ClickUp w celu udokumentowania i udostępniania procesu oceny i kryteriów.

Innym sposobem na zapewnienie standaryzacji jest użycie szablonów

Zrozum, jak dobrze radzi sobie Twój zespół dzięki szablonowi raportu wydajności ClickUp

Z Szablon raportu wydajności ClickUp dzięki temu szablonowi możesz szybko i przy niewielkim wysiłku zebrać dane dotyczące oceny wydajności. Szablon ten obejmuje wszystko - od gromadzenia danych po ich analizę, ustawienie celów i pulpitów oraz wykorzystanie narzędzi wizualnych do tworzenia raportów na spotkania biznesowe.

Twórz zadania, przypisuj je odpowiednim członkom Teams i zapraszaj współpracowników do edycji i współtworzenia raportów.

Szablon pomaga wyodrębnić dane i podkreślić punkty do omówienia podczas corocznej oceny wyników, zapewniając przejrzystość dla menedżerów i pracowników.

2. Dobrze się przygotuj i zaplanuj

Jako menedżer, poświęcenie kilku chwil przed oceną wyników i podjęcie decyzji o swoim podejściu i tonie może pomóc w przeprowadzeniu skutecznego spotkania oceniającego. Idealnie byłoby znaleźć równowagę między przystępnością a stanowczością.

Można bezpiecznie założyć, że pracownik może odczuwać zdenerwowanie lub niepokój przed oceną. W takim przypadku warto przed spotkaniem rzucić kilka prostych słów zachęty poprzez ClickUp Chat może znacznie zwiększyć ich pewność siebie.

Użyj Widok kalendarza w ClickUp aby zaplanować przegląd i wysłać zaproszenia do wszystkich zaangażowanych jednocześnie.

Pomocne będzie zrobienie wstępnych notatek przed spotkaniem na temat punktów, które chcesz omówić, w tym informacji zwrotnych i obszarów ulepszeń. Użyj Notatnika ClickUp aby płynnie zintegrować notatki z raportowaniem wydajności.

Dostarczaj ustrukturyzowane informacje zwrotne na temat wydajności i przyspiesz rozwój kariery dzięki szablonowi oceny wydajności ClickUp

Możesz również użyć Szablon oceny wydajności ClickUp aby skutecznie przeprowadzić ocenę swojego zespołu.

Jeśli dopiero zaczynasz przeprowadzać oceny wyników, ten szablon może Ci w tym pomóc. Skorzystaj z niego, aby zaplanować i przeprowadzić ocenę pracy zespołu w ustrukturyzowany sposób.

3. Wykorzystanie wskaźników wydajności i metryk

Wskaźniki wydajności i metryki pomagają określić ilościowo pracę pracownika w danym okresie przeglądu.

Niektóre przykłady metryk wydajności obejmują liczbę podpisanych umów, rozliczane godziny, liczbę wygenerowanych potencjalnych klientów i koszt zasobów wykorzystanych do działań następczych. Jednak zbieranie i zestawianie tych danych dla każdego pracownika może być niezwykle żmudne i czasochłonne. Narzędzia AI firmy ClickUp są tutaj, aby uratować dzień i zautomatyzować to monotonne zadanie. Dzięki ClickUp Brain możesz samodzielnie generować raporty oparte na danych i badaniach i zaoszczędzić wiele godzin.

Co więcej, możesz użyć ClickUp Cele do śledzenia postępów pracownika i porównywania ich z dotychczasowymi osiągnięciami. Korzystając z tej funkcji, można aktualizować i tworzyć listy kontrolne celów oraz dodawać do nich wartość pieniężną.

4. Ćwicz konstruktywną informację zwrotną i aktywne słuchanie

Zastąpienie negatywnej krytyki konstruktywnymi, możliwymi do podjęcia działaniami i konkretnymi przykładami może pozytywnie wpłynąć na sposób, w jaki pracownicy wdrażają informacje zwrotne w swojej pracy.

Na przykład, zamiast mówić: "Twój raport był źle napisany", możesz powiedzieć: "Raport mógłby być lepszy dzięki podejściu opartemu na danych i badaniach"

Dodatkowo, musisz dać pracownikowi czas i przestrzeń na wypowiedzenie się za siebie i być może wyjaśnienie przyczyn jego dobrych lub słabych wyników. Kiedy to zrobi, pamiętaj, aby słuchać, aby zrozumieć, a nie odpowiadać.

Dyskusja na temat wyników musi być rozmową dwustronną.

Traktuj te przeglądy wyników jako sposób na nadrobienie zaległości z zespołem, wysłuchanie ich ambicji i planów oraz ewentualną pomoc w wejściu na właściwą ścieżkę.

5. Włącz samoocenę pracowników

Włączenie formularzy samooceny do procesu oceny wyników sprawia, że pracownicy czują się wysłuchani. Samoocena może podkreślić aspekty ich pracy, które pozostają niezauważone przez innych. Pozwala im to podzielić się tym, w jaki sposób wymyślili kreatywne rozwiązania konkretnych problemów.

Jednostronna dyskusja na temat oceny wyników jest sprzeczna z podstawowymi zasadami komunikacji i jest nieskuteczna.

Wreszcie, samoocena angażuje pracowników, pomaga budować ich pewność siebie i motywuje ich.

6. Regularne sprawdzanie i śledzenie wyników

Aby jak najlepiej wykorzystać ocenę wyników, pozostań na bieżąco z postępami pracowników nawet po zakończeniu oceny. Sprawdzaj ich wyniki i to, jak wdrażają narzędzia i porady, które udostępniałeś. Najskuteczniejsi dostawcy stosują praktykę sprawdzania swoich teamów i udzielania informacji zwrotnych na bieżąco przez cały rok.

Świetnym sposobem na włączenie regularnych wizyt kontrolnych jest stworzenie określonego Folder ClickUp dla każdego pracownika, aby mógł aktualizować i śledzić swoje postępy, ustawić sobie nowe cele i regularnie komunikować się z Tobą.

Możesz także zbudować systematyczny sposób regularnych wizyt kontrolnych poprzez kwartalne przeglądy. Pomoże to śledzić postępy i zidentyfikować obszary, w których konieczna może być zmiana podejścia.

Oceniaj wydajność swoich pracowników i wymieniaj się informacjami zwrotnymi z łatwością, korzystając z szablonu kwartalnego przeglądu wydajności ClickUp

Użyj Szablon przeglądu kwartalnego ClickUp aby ustawić to efektywnie. Szablon ten pomaga w przeglądaniu wskaźników wydajności i dostarczaniu konstruktywnych informacji zwrotnych zespołom w celu ciągłego doskonalenia.

7. Ustawienie jasnych oczekiwań i standardów wydajności

Oprócz zapewnienia przejrzystości procesu przeglądu, należy również dążyć do ustawienia i udokumentowania jasnych standardów i oczekiwań dotyczących wydajności. Zaczyna się to od ustawienia uzgodnionych celów i rezultatów.

Użyj Cele ClickUp do ustawienia i zatwierdzenia celów rocznych i kwartalnych. Uwzględnij oś czasu, KPI i wszelkie inne wskaźniki, na których chcesz skupić uwagę swojego zespołu. Udostępniaj cele zespołom, przydzielaj im własność i śledź postępy za pomocą cotygodniowych kart wyników - aby każdy wiedział, nad czym pracuje.

Śledź i wizualizuj postępy dla Teams i poszczególnych osób oraz twórz zautomatyzowane raporty, aby uniknąć niespodzianek podczas przeprowadzania przeglądów wydajności.

Zakończ ocenę wyników realistycznymi celami do osiągnięcia przez pracownika. Najlepszym sposobem na upewnienie się, że cele są rozsądne, jest stosowanie metody **SMART (Specific, Measurable, Achievable, Relevant, and Time-Bound)

Cele będą bardziej akceptowane, jeśli aktywnie zaangażujesz zespół w ich ustawienie.

Zadanie lub cel, który wyznaczasz swojemu pracownikowi, powinien spełniać wszystkie te kryteria. Użycie Pulpity KPI ClickUp aby ustawić cele SMART, zestawić dane dotyczące wydajności i wyznaczyć cele, które można podjąć.

8. Uznanie mocnych stron i zajęcie się obszarami wymagającymi poprawy

Pozytywne wzmocnienie i uznanie odgrywają ogromną rolę w utrzymaniu motywacji pracowników. Uznanie ich mocnych stron może sprawić, że poczują się oni docenieni i znacznie poprawią swoją pewność siebie i wydajność.

Jednak docenianie wyników pracownika nie jest najtrudniejszą częścią. Prawdziwym wyzwaniem jest konstruktywne podkreślenie ich obszarów rozwoju. Oprócz wskazania im, co należy poprawić, musisz także pomóc im znaleźć sposoby na poprawę.

To jest właśnie miejsce, w którym Performance Improvement Plan (PIP) zazwyczaj się pojawia. PIP jest formalnym dokumentem, który określa obszary poprawy pracownika i ustawienie kroków w celu poprawy wydajności.

PIP wymaga pewnego monitorowania przez menedżera, aby śledzić, jak pracownik pracuje nad informacją zwrotną.

W przypadku stanowisk zorientowanych na klienta, PIP może również zawierać informacje zwrotne od klientów przypisanych do pracownika. Dokument ten może zawierać sposoby, w jakie pracownik może poprawić swoje umiejętności komunikacyjne lub zachowanie w biurze, co może wymagać interwencji ze strony działu kadr.

9. Pozyskiwanie informacji zwrotnych od innych interesariuszy

W dzisiejszym miejscu pracy większość ludzi nie pracuje w pojedynkę lub tylko z jednym przełożonym. Dzisiejsza połączona, matrycowa organizacja często wymaga pracy z wieloma teamami i interesariuszami.

Oznacza to, że inne osoby w organizacji mogą również przekazywać informacje zwrotne na temat wyników danej osoby, unikając w ten sposób efektu aureoli lub efektu tuby

Jeśli tak jest, spróbuj włączyć tych interesariuszy do przeglądu wyników, ponieważ ich doświadczenie może różnić się od twojego.

Wspólne foldery i szablony oceny wydajności w ClickUp mogą pomóc Ci do zrobienia tego sprawnie i bezproblemowo.

Szablon oceny wydajności w ClickUp pozwala połączyć samoocenę pracownika z opiniami innych pracowników w celu przeprowadzenia skutecznej oceny

Z Szablon oceny wyników ClickUp pozwala zorganizować oceny 360° członków zespołu w krótkim i przejrzystym formacie.

10. Ustalenie planów działania i zaproszenie do przekazania informacji zwrotnej

Ocena wyników jest uznawana za powodzenie, gdy menedżer i członkowie zespołu wychodzą z jasnym i możliwym do zrealizowania planem na przyszłość.

Planuj, śledź i organizuj swoje zadania za pomocą szablonu planu działania ClickUp

Szablon planu działania ClickUp pomaga menedżerom

Tworzyć projekty dla każdego celu

Przypisywanie konkretnych zadań członkom zespołu

Włącz powiadomienia, aby być na bieżąco

Współpracować z innymi Teams i współpracownikami nad planem

Śledzenie postępów w realizacji zadań

Planowanie spotkań uzupełniających

Ponadto możesz uwzględnić informacje zwrotne od członków zespołu dotyczące celów za pomocą Formularz opinii ClickUp . Pomaga to wszystkim pozostać na tej samej stronie, zbierać znaczące dane i efektywnie analizować odpowiedzi.

TL;DR " Podsumowanie wskazówek dotyczących oceny wyników dla menedżerów:

Standaryzacja procesu przy użyciu narzędzia do zarządzania wydajnością

Używanie szablonów dla ujednolicenia i zwiększenia efektywności

Przygotuj się do dyskusji; notatki i szablony mogą pomóc

Kwantyfikuj wydajność za pomocą wskaźników i danych

Oferuj konstruktywne informacje zwrotne

Słuchaj tego, co udostępnia pracownik

Włączenie samooceny do procesu oceny

Regularne meldowanie się z członkami Teams przez cały rok

Wspólne ustawienie celów SMART i przypisanie im wyraźnej własności

Dostarczanie pozytywnych wzmocnień

Tworzenie planów poprawy wyników w razie potrzeby

Uwzględnienie informacji zwrotnej 360

Opracuj jasny plan działania z kolejnymi krokami

Doskonal swój proces oceny wyników dzięki ClickUp

Firma zatrudniająca około 10 000 pracowników wydaje średnio 35 milionów dolarów na same oceny wydajności.

Menedżer spędza 210 godzin w roku pracując nad ocenami zespołu.

Biorąc pod uwagę dużą inwestycję czasu i zasobów w oceny wyników, musimy sprawić, by były one ważne i wykorzystać je do rozwoju i zwiększenia wydajności. Mamy nadzieję, że nasze wskazówki dotyczące wydajności dla menedżerów pomogą ci zaplanować bardziej efektywne oceny z zespołem.

Oprogramowanie do zarządzania wynikami, takie jak ClickUp, może pomóc w przekształceniu corocznych przeglądów wyników z ćwiczenia polegającego na odhaczaniu kolejnych punktów w produktywne rozmowy, które napędzają rozwój pracowników i zespołów. Zapisz się na bezpłatną wersję próbną już dziś, aby dowiedzieć się, w jaki sposób ClickUp może zorganizować i zwiększyć wydajność Twoich spotkań. 🚀

FAQs

**Q1. Co powinienem powiedzieć podczas oceny wyników pracy jako menedżer?

Jako menedżer musisz być uczciwy, stanowczy i bezstronny w rozmowach dotyczących oceny wyników. Należy docenić osiągnięcia pracownika i odnieść się do obszarów problematycznych. Powinieneś także dać im narzędzia do poprawy ich wyników.

Pozwól pracownikom odnieść się do wszelkich obaw i ocenić samych siebie. Bądź aktywnym słuchaczem i zakończ ocenę pytając ich o przyszłe cele i plany ich osiągnięcia.

**Q2. Jakie są trzy sposoby, w jakie menedżer może przygotować się do oceny wyników pracy?

Jako menedżer możesz przygotować się do oceny wyników pracownika na trzy sposoby:

a. Ważne jest zebranie informacji potrzebnych do rozmowy kwalifikacyjnej. Mogą to być dane takie jak osiągnięcia pracownika, niedociągnięcia i zadania przydzielone na dany rok. Szablon oceny wyników ClickUp może pomóc w jasnym ustawieniu tych parametrów i odwołaniu się do nich później.

b. Należy ustawić jasne cele przeglądu i pozostawić przestrzeń na otwartą dyskusję, jednocześnie ograniczając wszelkie większe dygresje.

c. Wreszcie, przed rozpoczęciem przeglądu możesz sprawdzić z innymi interesariuszami, czy ich opinie na temat pracownika są zgodne z Twoimi lub czy mają jakieś kwestie do omówienia.

Q3. Do zrobienia oceny wyników menedżera

Ocena wydajności dla menedżera tylko nieznacznie różni się od zwykłej oceny wydajności. Główną różnicą jest to, że dotyczy ona również umiejętności przywódczych menedżera i jego postępowania z zespołem.

Wiąże się to z mierzeniem powodzenia zespołu pod jego nadzorem i dostarczaniem informacji zwrotnych na temat poprawy ogólnej wydajności i generowania lepszych wyników.

Aby ocenić wydajność menedżera, należy rozważyć wypełnienie przez jego Teams ankiet dotyczących jego umiejętności menedżerskich i innych cech.

**Q4. Jak często powinieneś przeprowadzać ocenę pracy swojego zespołu jako menedżer?

Możesz przeprowadzać roczne, półroczne, kwartalne lub częstsze przeglądy dla swojego zespołu. Niektóre projekty lub role o dużym znaczeniu mogą wymagać częstszych ocen.

W oparciu o potrzeby organizacji, musisz znaleźć równowagę, która zapewni regularne kontrole bez tworzenia niepotrzebnego stresu. Weź pod uwagę obciążenie pracą i konieczność uzyskania znaczącej informacji zwrotnej.

**Q5. Jak sprawić, by proces oceny wyników był przejrzysty i sprawiedliwy dla zespołu?

Najlepszym sposobem na zapewnienie przejrzystości i uczciwości w trakcie oceny wyników pracy zespołu jest wcześniejsze jasne komunikowanie oczekiwań i kryteriów wydajności. W miarę możliwości należy stosować wymierne i obiektywne wskaźniki.

Zaplanuj dyskusje po ocenie, aby omówić informacje zwrotne, odpowiedzieć na pytania i udzielić wyjaśnień. Zachęcaj do otwartej komunikacji i odpowiadaj na wszelkie wątpliwości dotyczące niektórych projektów lub ogólnego zarządzania.

W miarę możliwości angażuj pracowników w ustawienie ich celów. Sprzyja to poczuciu własności i pomaga w osiąganiu indywidualnych celów.