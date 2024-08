10 szablonów celów SMART do zdefiniowania celów w 2024 roku

Potrzebujesz delikatnego bodźca, aby pozostać na dobrej drodze do realizacji swoich celów i aspiracji?

Wykonaj następujące kroki:

Spisz swoje cele

Podejmij zdecydowane i konsekwentne działania

Śledzenie, jak daleko zaszedłeś

Ale prostota jest nieuchwytna. Pozostanie wiernym swoim celom może wydawać się łatwe, ale zdecydowanie takie nie jest.

Jeśli kiedykolwiek ustawiłeś postanowienia noworoczne i zapomniałeś o nich trzy tygodnie po rozpoczęciu roku, wiesz, że stwierdzamy fakty.

Ale hej, nie jesteś sam!

Jako zapracowana osoba, nie możesz po prostu polegać na długopisie, papierze i motywacji, aby śledzić swoje cele. Potrzebujesz dyscypliny i musisz stworzyć systemy.

Rozwiązanie? Cele SMART które usystematyzują proces śledzenia celów od stóp do głów. Akronim SMART odnosi się do celów, które są specyficzne, mierzalne, osiągalne, istotne i określone w czasie. I po co zaczynać od zera, skoro masz do dyspozycji szablony, które pozwolą ci na ustawienie celów szybko zacząć działać?

Czym są szablony celów SMART?

Szablon celów SMART to ramy dla organizacji i osób fizycznych, które umożliwiają ustawienie konkretnych, mierzalnych, osiągalnych, istotnych i określonych w czasie celów lub Cele SMART , śledź postępy i przeglądaj je od czasu do czasu.

Korzystanie z szablonu celów SMART oferuje wiele korzyści, zarówno dla osób ustawiających cele osobiste, jak i dla profesjonalistów ustawiających cele dla swojej pracy:

Ustawienie realistycznych oczekiwań

Śledzenie celów krótkoterminowych poprzez ustawienie celów dziennych,cele tygodniowei cele miesięczne

Teams koncentrują się na długoterminowej wizji dzięki celom rocznym

Osiągaćcele komunikacyjne ustalając jasne cele i oferując członkom zespołu widoczność postępów

Mierz postępy w trakcie zaawansowanego śledzenie celów funkcje

Przeglądaj wyniki i dostosowuj cele na bieżąco

Lepsza współpraca dzięki przejrzystości, jaką oferują cele SMART

Co składa się na dobry szablon celów SMART?

Dobry szablon celów SMART jest łatwy w użyciu, elastyczny i łatwy do śledzenia i aktualizacji. Powinieneś być w stanie niestandardowo dostosować szablon do swoich osobistych i zawodowych potrzeb.

Zorientowanie na szczegóły to kolejny wyznacznik dobrze przygotowanego szablonu celów. Powinien on oferować wystarczająco dużo przestrzeni, aby uwzględnić istotne szczegóły związane z celem, takie jak oś czasu, z którymi członkami zespołu należy współpracować lub kroki związane z osiągnięciem celu.

Dodanie krótkiego kontekstu dla każdego celu zapewni przejrzystość i pomoże szybciej osiągnąć te cele.

W szablon ustawienia celów musi płynnie wizualizować postępy, aby inspirować cię do dalszych działań. Powinien mieć przejrzystą strukturę umożliwiającą szybką ocenę zgodności działań z celami i identyfikację obszarów wymagających poprawy.

Zapoznaj się z różnymi opcjami szablonów, aby zobaczyć, który z nich sprawi, że śledzenie celów będzie mniej uciążliwe, a bardziej będzie krokiem w kierunku osiągnięcia znaczącego postępu.

10 szablonów celów SMART do wykorzystania w 2024 roku

Znaleźliśmy najlepsze szablony celów SMART, które są łatwe w użyciu, nie wymagają specjalistycznej wiedzy technicznej i zapewniają wydajność.

Oto 10 najlepszych z nich.

1. Szablon celów SMART ClickUp

Uporządkuj swoje cele SMART, dodaj szczegóły dla jasności i wizualizuj, jak podejmowanie regularnych działań napędza Ciebie i Twój zespół do powodzenia dzięki szablonowi SMART Goals ClickUp

Znasz swoje cele, ale nie wiesz, jak podjąć kroki do ich zrobienia? Najczęściej wszystko, co musisz zrobić, to podzielić swoje cele na małe, wykonalne zadania . Szablon SMART celów w ClickUp może pomóc do zrobienia.

Wszechstronny szablon pomaga dodać niezbędne szczegóły do celów, takie jak to, co chcesz osiągnąć, kto musi zostać uwzględniony, ile wysiłku trzeba włożyć i termin. Mając te szczegóły na miejscu, możesz sporządzić mapę jasnej ścieżki do osiągnięcia celu.

Spersonalizuj szablon za pomocą niestandardowych statusów, takich jak Zakończone, Niewykonane, Poza ścieżką, Wstrzymane i Na dobrej drodze, aby monitorować postępy w realizacji zadań. Użyj pól niestandardowych, aby uwzględnić dodatkowe szczegóły związane z celem.

Szablon pozwala podzielić cele firmowe lub osobiste na łatwe do zarządzania fragmenty. Śledzenie celów stanie się łatwiejsze dzięki niestandardowym opcjom widoku, takim jak SMART Goals, Goal Effort i SMART Goal Worksheet.

2. Szablon inteligentnych celów ClickUp

Oceń, czy Twoje cele są naprawdę SMART dzięki szablonowi ClickUp Smart Goals Template

Szablon Szablon inteligentnych celów ClickUp przydaje się, gdy nie jesteś pewien, czy Twoje cele pasują do ram SMART.

Szablon ten pomaga ocenić, czy cele są konkretne, mierzalne, osiągalne, istotne i określone w czasie w oparciu o zestaw podpowiedzi i list kontrolnych. Wraz z dobrymi i złymi przykładami celów, pokazuje on właściwy sposób formułowania celów osobistych lub zawodowych w celu uzyskania maksymalnego wpływu.

Ten szablon jest odpowiedni dla osób, które dopiero rozpoczynają swoją przygodę z ustawianiem celów SMART. Ten konfigurowalny szablon służy wielu celom, od pomocy w definiowaniu celów organizacyjnych i zawodowych SMART po identyfikację celów osobistych.

3. Szablon planu działania dla celów SMART ClickUp

Nakreśl plan działania, aby osiągnąć swoje cele SMART i monitoruj postępy dzięki szablonowi ClickUp SMART Goal Action Plan Template

Czytanie książki o ustawianiu celów i pisanie celów SMART nie wystarczy. Musisz stworzyć plan działania, aby zrealizować swoje cele. To jest coś Szablon planu działania SMART celów ClickUp może pomóc.

Zaprojektowany z myślą o zapracowanych profesjonalistach, ten kompleksowy szablon obejmuje wiele kroków związanych z ustawieniem i śledzeniem celów, ułatwiając utrzymanie porządku.

Pozwala on podzielić duże cele na mniejsze kamienie milowe, sporządzić mapę działań, które należy podjąć, sporządzić listę wyników, monitorować stan realizacji celów, przypisać oś czasu do każdego zadania i nie tylko, korzystając z niestandardowych pól.

Podobnie jak w przypadku dwóch pierwszych szablonów, można dodawać statusy, takie jak Zakończone, Ocena, Realizacja, Nierozpoczęte lub Planowanie, aby śledzić postępy w realizacji zadań i informować zewnętrznych interesariuszy na bieżąco.

Chociaż ten szablon najlepiej nadaje się do ustalania celów organizacyjnych, można go spersonalizować tak, aby pasował do celów osobistych i zawodowych. Stwórz łatwy do wykonania plan działania, realizuj go konsekwentnie, a zbliżysz się do swoich aspiracji, zanim się zorientujesz.

4. Szablon dziennego celu ClickUp

Podziel duże cele na codzienne działania i zachowaj wydajność każdego dnia dzięki szablonowi ClickUp Daily Goal Template

Jednym z najlepszych sposobów na śledzenie długoterminowych celów jest podzielenie zadań na konkretne codzienne działania. Z Szablon Codziennych Celów ClickUp możesz ustawić krótkoterminowe cele SMART, które ostatecznie doprowadzą cię do BHAGs (Big, Hairy, Audacious Goals).

Ten szablon pomaga skupić się na zadaniach jednego dnia. Użyj go, aby nakreślić codzienne cele SMART, zachować motywację i monitorować postępy w czasie, aby zobaczyć, jak daleko zaszedłeś.

Ten darmowy szablon celów SMART pozwala zmaksymalizować wydajność w ciągu dnia, umożliwiając ustawienie mierzalnych celów, codzienne ich przeglądanie i dostosowywanie w razie potrzeby.

Niestandardowe statusy, takie jak Zakończone, Przejrzane i Do zrobienia, informują na bieżąco o tym, ile zadań udało się zrealizować i co jeszcze pozostało do zrobienia; niestandardowe pola umożliwiają dodanie kontekstu lub dodatkowych szczegółów do listy zadań; a niestandardowe widoki, takie jak Notatki dzienne, Przewodnik dla początkujących i Lista notatek, zapewniają dostęp do wszystkich informacji na wyciągnięcie ręki.

Niezależnie od tego, czy jesteś studentem, profesjonalistą, freelancerem czy właścicielem biznesu, szablon ten przyda ci się do zrobienia porządku z niekończącą się listą rzeczy do zrobienia i nada ci kierunek w radzeniu sobie z codziennym obciążeniem pracą.

Bonus: 10 celów SMART dla studentów (wskazówki i przykłady dotyczące ustawienia celów)

5. Szablon planu działania SMART ClickUp

Opracuj plan działania dla swojego zespołu, przypisz role i obowiązki oraz zarządzaj postępami bez wysiłku dzięki szablonowi SMART Action Plan firmy ClickUp

W każdej roli kierowniczej musisz dostosować cele swojego zespołu do celów organizacji. Spróbuj Szablon planu działania SMART firmy ClickUp i zrealizuj swój cele zarządzania projektami jak profesjonalista. Jest w pełni konfigurowalny, przyjazny dla początkujących i sprawia, że proces śledzenia jest super zorganizowany.

Szablon oferuje zaawansowane funkcje oprogramowanie do ustawiania celów możliwości, pomagając ci nakreślić każdy najmniejszy szczegół związany z twoimi celami. Od ustawienia celów, mapy zadań i zasobów, poprzez ustalanie priorytetów zadań na podstawie ich ważności, aż po śledzenie wyników - otrzymujesz cały system zarządzania celami, gotowy do działania.

Dostosuj szablon, aby przypisać role i obowiązki członkom zespołu - dodaj niestandardowe pola, aby zarządzać projektami tak, jak chcesz, dodaj niestandardowe statusy, aby sprawdzić postęp, i użyj niestandardowych widoków, takich jak Lista, Gantt, Obciążenie pracą lub Kalendarz, aby wizualizować swój cykl pracy.

Ten arkusz celów SMART jest szczególnie przydatny dla zdalnych lub hybrydowych zespołów wielofunkcyjnych. Kierownicy projektów mogą wdrożyć szablon, aby usprawnić współpracę i utrzymać odpowiedzialność swoich zespołów projektowych.

6. Szablon miar sygnałów celów ClickUp

Ustal cele, ustaw sygnały, aby utrzymać się na właściwej ścieżce i śledź KPI za pomocą szablonu ClickUp Goals Signals Measures Template

Gdy masz do czynienia ze złożonymi cyklami pracy i realizujesz wiele celów w różnych obszarach swojej działalności, proste szablony do śledzenia celów nie wystarczą. Będziesz potrzebował dokładnej struktury, takiej jak szablon Szablon do śledzenia celów według ClickUp aby konsekwentnie osiągać swoje cele.

Jest on zgodny z ramami celów-sygnałów-środków (GSM). Dzięki temu szablonowi możesz

zdefiniować mierzalne cele

priorytetyzować zadania

zidentyfikować sygnały, aby upewnić się, że podążasz właściwą drogą

ustawienie mierników (kluczowych wskaźników wydajności lub KPI) w celu ilościowego określenia powodzenia celów

kompilować dane związane z sygnałami

śledzenie postępów w czasie rzeczywistym za pomocą zautomatyzowanych aktualizacji

Niestandardowe statusy pomagają monitorować każdy cel, sygnał i miarę, podczas gdy niestandardowe statusy umożliwiają kategoryzowanie GSM i dodawanie szczegółów. Wizualizuj swój cykl pracy za pomocą listy, Gantta, widoku obciążenia pracą, kalendarza lub innego niestandardowego widoku, który wybierzesz.

Od zarządzania wewnętrznymi procesami biznesowymi po obsługę relacji z klientami, możesz dostosować tę strukturę celów SMART do wielu celów biznesowych.

7. Szablon do ustawiania celów dla osób indywidualnych ClickUp

Bądź odpowiedzialny za realizację swoich osobistych celów dzięki szablonowi ustawiania celów indywidualnych ClickUp

Czasami jesteś tak zajęty celami firmy, że cele osobiste schodzą na dalszy plan. Jeśli Ty i Twój zespół zmagacie się z tym problemem, skorzystajcie z szablonu Szablon indywidualnego ustawienia celów ClickUp .

Ten gotowy do użycia szablon pomaga ustawić znaczące cele w życiu osobistym, podzielić je na małe kroki i udokumentować swoje postępy.

Możesz dodać kontekst do własnych celów SMART za pomocą ponad 12 niestandardowych pól, takich jak "Czy masz umiejętności wymagane do zrobienia tego", "Dlaczego właśnie teraz ustawiam ten cel" lub "Wymagany wysiłek" Niestandardowe statusy ułatwiają śledzenie wyników w odniesieniu do każdego celu. Szablon oferuje również wiele niestandardowych widoków do wizualnego śledzenia postępów.

Poklep się po plecach, gdy osiągniesz kamień milowy i czerp motywację ze statusów, aby iść naprzód.

8. Szablon rocznych celów ClickUp

Podejmuj konsekwentne działania w kierunku swoich długoterminowych celów dzięki szablonowi celów rocznych ClickUp

Wszyscy byliśmy w takiej sytuacji - zaczynaliśmy rok w dobrym nastroju i ustawialiśmy wzniosłe cele roczne, tylko po to, by w połowie stracić motywację i porzucić plany.

W tych rocznych celach może brakować ram do śledzenia postępów i rozliczania się. Szablon celów rocznych ClickUp to świetne narzędzie, jeśli chcesz trzymać się swoich celów przez cały rok. Pomaga napisać cele SMART i podzielić je na możliwe do wykonania zadania, zamieniając je w miesięczną listę kontrolną.

Możesz użyć tego szablonu do ustawienia długoterminowych celów dla swojej organizacji - rzeczy, które chcesz osiągnąć rok, dwa lub pięć lat później. Wizualizuj postępy za pomocą niestandardowych widoków i wprowadzaj poprawki w razie potrzeby.

Dzięki temu wszyscy członkowie teamu będą na bieżąco, co przełoży się na bardziej skoncentrowaną pracę i wyższą wydajność.

9. Szablon OKR i celów firmy ClickUp

Bądź na bieżąco z kwartalnymi celami dzięki szablonowi OKR i celów firmy ClickUp

Gdy Twój biznes ma wiele ambitnych celów, potrzebujesz solidnego systemu OKR do zarządzania, śledzenia i dostosowywania celów do zmieniających się okoliczności. W tym miejscu Szablon OKR i celów firmy ClickUp może pomóc.

Dostarcza on Twojemu zespołowi pomocną mapę drogową do pracy w kierunku OKRs i pozostania w zgodzie z wizją organizacji. Standaryzowane pomiary wydajności pracowników ułatwiają zespołowi osiąganie celów, zwiększając morale zespołu i tworząc pozytywne środowisko pracy.

Przypisz ponad 30 niestandardowych statusów do swoich zadań, takich jak Do zrobienia, Wymaga uwagi, Oczekuje na zatwierdzenie lub Poza torem, co pomaga w płynnym śledzeniu celów. Możesz także użyć pól niestandardowych, aby dodać dodatkowe informacje o celach.

Możesz wizualizować swój cykl pracy w dowolny sposób za pomocą Tablicy Przesłanych OKR, Tablicy Wszystkich Powiązanych Elementów OKR, Tablicy Kalendarza OKR lub dowolnego z ośmiu dostępnych widoków niestandardowych.

Business każdej wielkości, który ustawił kwartalne OKR, może korzystać z tego szablonu, aby członkowie zespołu byli odpowiedzialni za realizację swoich kwartalnych celów.

10. Szablon celów rocznych ClickUp

Miej oko na całoroczne cele i zbliżaj się do nich dzięki szablonowi celów rocznych ClickUp

Skupienie się na celach rocznych wymaga jasności i konsekwencji. Jasność pozwala każdemu członkowi zespołu dostosować się do większej wizji, podczas gdy konsekwencja prowadzi do monumentalnych wyników dzięki małym, regularnym działaniom. Szablon celów rocznych ClickUp może Ci w tym pomóc.

Umożliwia on ustalanie mierzalnych celów, przypisywanie zadań członkom zespołu, monitorowanie postępów, ustalanie osi czasu, ocenę wydajności i dostosowywanie celów w razie potrzeby.

Dostosuj szablon za pomocą niestandardowych statusów, pól i widoków oraz popraw przejrzystość wśród członków zespołu na wszystkich poziomach.

Niezależnie od tego, czy chcesz ustawić cele biznesowe, czy osobiste, możesz dostosować szablon do różnych potrzeb.

Ponowne przemyślenie śledzenia celów: Sposób SMART

Proces inteligentnego śledzenia mierzalnych celów zapewnia, że nie tracisz z oczu rzeczy, które mają największe znaczenie w twoim życiu, zarówno osobistym, jak i zawodowym.

Jednak ustawienie celów SMART, śledzenie ich i monitorowanie postępów wymaga czasu i wysiłku.

Właśnie dlatego szablony ClickUp są popularnym rozwiązaniem. Nie musisz zaczynać od zera - pracuj na gotowym do użycia konspekcie, dostosuj go do swojego cyklu pracy i wykonuj regularne działania. Miej oko na nagrodę, a nic Cię nie powstrzyma! Zarejestruj się w ClickUp i zacznij korzystać z szablonów od razu.