Ponad 50 podpowiedzi obrazowych opartych na AI do tworzenia oszałamiających wizualizacji

Wyobraź sobie: jest późna noc, a Ty kręcisz się w kółko, szkicując, wymazując i zbytnio się nad tym zastanawiając. Próbujesz jednej kolorystyki, potem drugiej, poprawiasz kompozycję, a obraz nadal nie wygląda tak, jak powinien.

Generatory obrazów oparte na AI umożliwiają artystom oraz osobom bez umiejętności projektowych tworzenie zachwycających wizualizacji poprzez proste opisanie swoich koncepcji słowami.

Jednak, podobnie jak w przypadku innych narzędzi AI, efekt końcowy zależy od podanych przez Ciebie podpowiedzi. Od realistycznych portretów po oniryczne, abstrakcyjne pejzaże – możesz tworzyć nieskończoną liczbę obrazów.

W tym wpisie na blogu omówimy ponad 50 podpowiedzi obrazowych opartych na AI, które pomogą Ci zrealizować Twoją wizję w wielu różnych zastosowaniach. 🎯

⏰ 60-sekundowe podsumowanie Oto jak tworzyć zachwycające wizualizacje za pomocą podpowiedzi AI: Podaj narzędziom AI jasne instrukcje dotyczące generowania obrazów w zakresie od prostych po szczegółowe opisy Podaj typ obrazu, główny motyw, tło, styl kompozycji oraz dodatkowe szczegóły Bądź konkretny, oddaj nastrój, wykorzystaj odniesienia artystyczne, dopracowuj projekt poprzez iterację i eksperymentuj, aby tworzyć obrazy generowane przez AI

Możesz tworzyć obrazy do profesjonalnych projektów, dzieł sztuki, kreskówek, gier wideo, broszur marketingowych, wydarzeń i nie tylko!

Czym są podpowiedzi obrazowe oparte na AI?

Podpowiedź obrazowa oparta na sztucznej inteligencji to jasna instrukcja lub opis służący do wygenerowania obrazu. Jest to szczegółowy przewodnik dla narzędzia AI, określający takie aspekty, jak temat, styl, oświetlenie, paleta kolorów i nastrój.

Jakość podpowiedzi zależy od tego, jak dobrze opiszesz swoją wizję. Jasna i szczegółowa podpowiedź zmniejsza ryzyko nieporozumień i prowadzi do lepszych wyników.

Podstawowe elementy dobrej podpowiedzi

Dobra podpowiedź jest jasna, konkretna i angażująca, dając AI wystarczający kontekst do ukierunkowania odpowiedzi, a jednocześnie pozostawiając przestrzeń na kreatywność.

Powinno ono określać pożądany format lub wynik — czy to esej, lista, czy narracja — oraz zawierać wszelkie kluczowe szczegóły, które pomogą nadać odpowiedni kierunek odpowiedzi.

Przyjrzyjmy się kilku wskazówkom dotyczącym podpowiedzi obrazowych opartych na AI. 👇

Typ obrazu

Wybierz rodzaj obrazu, który Ci odpowiada: model 3D, ilustrację, animowaną scenę, a nawet ręcznie rysowany szkic. Musisz również określić swoje preferencje dotyczące stylu wizualnego, np. kreskówkowy lub hiperrealistyczny.

📌 Przykład: „Stwórz hiperrealistyczny model 3D futurystycznego samochodu sportowego o opływowych kształtach i świecącym na niebiesko podświetleniu”.

Główny temat

Jasno określ kluczowy motyw obrazu. Może to być postać, przedmiot, zwierzę, a nawet sceneria, taka jak pasmo górskie lub panorama miasta. Postaraj się być jak najbardziej konkretny; w razie potrzeby możesz opisać ich pozę, wygląd lub rolę w scenie.

📌 Przykład: „Postać inspirowana cyberpunkiem w skórzanej kurtce, z świecącymi cybernetycznymi ramionami, stojąca pewnie w deszczu.”

Tło

Stwórz otoczenie dla swojego obiektu. Niezależnie od tego, czy jest to tętniąca życiem ulica w mieście, spokojny las, czy coś abstrakcyjnego, tło pomaga nadać kształt obrazowi.

📌 Przykład: „Tętniący życiem, futurystyczny targ z holograficznymi znakami, robotycznymi sprzedawcami i tętniącym życiem tłumem”.

Styl kompozycji

Opisz, jak chcesz, aby obraz był skomponowany. Czy ma to być zbliżenie, czy ujęcie szerokokątne? Czy wolisz czysty, minimalistyczny projekt, czy bardziej szczegółowy? Rozważ dodanie do swoich pomysłów na obraz generowany przez AI elementów nadających nastrój, takich jak dramatyczne cienie lub miękkie, ciepłe oświetlenie.

📌 Przykład: „Dramatyczne zbliżenie oka smoka, w którym odbija się sylwetka zbliżającego się rycerza z uniesionym mieczem.”

Dodatkowe informacje

Dodaj unikalne szczegóły do podpowiedzi generatora grafiki AI i nadaj swojemu obrazowi więcej charakteru. Mogą to być na przykład tekstury, takie jak chropowatość kamiennej ściany lub gładkość szklanej powierzchni.

Możesz również opisać schematy kolorystyczne, energię sceny, a nawet inspiracje artystyczne — na przykład żywe kolory inspirowane pop-artem lub delikatny, wyblakły wygląd przypominający stare zdjęcia.

📌 Przykład: „Pióra feniksa powinny mienić się tęczowymi barwami, a jego oczy powinny świecić jak stopiona lawa.”

Dlaczego opanowanie podpowiedzi obrazowych opartych na AI ma znaczenie

Opanowanie podpowiedzi AI pozwala w pełni wykorzystać potencjał generatorów obrazów, wypełniając lukę między mglistymi pomysłami a oszałamiającymi wizualizacjami. Daje to kontrolę nad stylem, nastrojem i innymi skomplikowanymi szczegółami, aby zrealizować Twoją artystyczną wizję.

Oto, w jaki sposób te podpowiedzi mogą pomóc:

Większa kreatywność: Możesz szybko przeglądać szerszy zakres koncepcji i stylów, aby generować niekonwencjonalne i eksperymentalne pomysły wizualne

Większa wydajność: Narzędzia AI automatyzują i przyspieszają cykl pracy projektowej, umożliwiając sprawne realizowanie zadań, takich jak kampanie marketingowe

Lepsze podejmowanie decyzji: Inżynieria podpowiedzi ułatwia uzyskanie szybkiej informacji zwrotnej i wizualnego wglądu w wybory projektowe, umożliwiając interesariuszom szybką ocenę różnych koncepcji

Oszczędność kosztów: Tworzenie obrazów przy użyciu podpowiedzi AI zmniejsza zależność od tradycyjnych zasobów graficznych, które mogą być kosztowne i czasochłonne

Przykłady skutecznych podpowiedzi obrazowych opartych na AI

Aby stworzyć inspirujące i niepowtarzalne dzieła sztuki, odpowiednia podpowiedź może mieć kluczowe znaczenie. Przyjrzyjmy się kilku przykładom podpowiedzi do tworzenia grafiki AI, które mogą posłużyć jako świetne inspiracje. Omówimy również inne przykłady zastosowań. 💁

l. Sztuka

Oto kilka skutecznych podpowiedzi dotyczących sztuki generowanej przez AI, które pozwolą Ci tworzyć zachwycające dzieła sztuki generowane przez AI w serwisie :

Tworzenie scenariusza obrazkowego: Wygeneruj kadry scenariusza obrazkowego dla [rodzaj filmu], ilustrujące kluczowe momenty, takie jak [opis sceny]. Skoncentruj się na [emocjach] w stylu łączącym [styl wizualny] Ilustracje redakcyjne: Stwórz ilustrację redakcyjną dla [rodzaj publikacji] na temat [temat, np. zdrowie psychiczne]. Wykorzystaj [elementy artystyczne], aby wizualnie przedstawić [koncepcję]

Ilustracje do książek dla dzieci: Zaprojektuj fantazyjne postacie do opowiadania dla dzieci o [temacie], zawierającego [szczegóły]. Uwzględnij ustawienie, np. [lokalizacja], w spójnym [stylu] Sztuka surrealistyczna: Wygeneruj surrealistyczne obrazy przedstawiające [koncepcję] z wykorzystaniem [kluczowych elementów]. Użyj kombinacji [schematów kolorystycznych], aby stworzyć [nastrój] Sztuka abstrakcyjna: Wygeneruj surrealistyczne obrazy przedstawiające [koncepcję] z wykorzystaniem [kluczowych elementów]. Użyj kombinacji [schematów kolorystycznych], aby stworzyć [nastrój] Sztuka eksperymentalna: Stwórz dzieło eksperymentalne, w którym [element] łączy się z [nieoczekiwanymi formami], tworząc surrealistyczną, a jednocześnie harmonijną fuzję

Sztuka pejzażowa: Wygeneruj impresjonistyczny obraz [ustawienia], z grubymi pociągnięciami pędzla i ciepłymi tonami, aby wywołać [emocję] Portrety: Stwórz fantazyjny portret [postaci], wykorzystując surrealistyczne elementy, takie jak unoszące się w powietrzu lampiony lub zwierzęta towarzyszące o ludzkich minach Sztuka konceptualna: Zaprojektuj dzieło konceptualne przedstawiające [pomysł], łączące elementy takie jak starożytna architektura przeplatająca się z oświetlonymi neonami przewodami i ekranami

II. Profesjonalne projekty

Oto kilka przykładowych podpowiedzi AI do profesjonalnych projektów:

Układ strony internetowej e-commerce: Stwórz [przymiotnik] układ strony internetowej e-commerce sprzedającej [kategoria produktu]. Strona główna powinna zawierać duże zdjęcie główne przedstawiające [produkt polecany] oraz przejrzystą nawigację z sekcjami dla [konkretnych kategorii]. Użyj nowoczesnej palety kolorów i zadbaj o to, by układ był łatwy w nawigacji, kładąc nacisk na komfort użytkownika Projekt broszury firmowej: Zaprojektuj broszurę firmową dla [nazwa firmy], działającej w branży [rodzaj branży]. Broszura powinna zawierać sekcje poświęcone przeglądowi firmy, oferowanym usługom oraz opiniom klientów. Użyj [palety kolorów] i włącz [określone elementy wizualne]

Projekt logo dla [nazwa firmy]: Zaprojektuj maksymalistyczne logo dla [nazwa firmy], działającej w branży [branża]. Logo powinno wykorzystywać [styl czcionki] i zawierać subtelny element graficzny odzwierciedlający [wartości] firmy. Paleta kolorów powinna składać się z [kolory], aby uzyskać nowoczesny i przejrzysty wygląd Projekt interfejsu użytkownika aplikacji mobilnej: Zaprojektuj elegancki i intuicyjny interfejs użytkownika dla aplikacji mobilnej [nazwa aplikacji], która jest [funkcja aplikacji]. Aplikacja powinna charakteryzować się [schematem kolorów] oraz zawierać łatwe w nawigacji zakładki, przyciski i powiadomienia. Strona główna powinna wyświetlać [kluczowe funkcje], a aplikacja powinna posiadać [określone elementy projektu] Render produktu 3D dla [nazwa produktu]: Stwórz fotorealistyczny render 3D [nazwa produktu], pokazujący jego cechy w [ustawieniu]. [Produkt] powinien być umieszczony na gładkiej powierzchni z odbiciami światła. Render powinien podkreślać [konkretne cechy], przy użyciu [oświetlenia], które uwydatnia tekstury i kontury produktu

Projekt opakowania produktu: Zaprojektuj eleganckie, nowoczesne opakowanie dla [nazwa produktu]. Powinno ono zawierać [określony materiał] i [paletę kolorów]. Logo produktu musi mieć minimalistyczną typografię; wszelkie dodatkowe teksty powinny być napisane czcionką [nazwa czcionki]. Projekt powinien odzwierciedlać [atrybuty marki]

III. Fotografia

Oto kilka podpowiedzi obrazowych opartych na AI dla różnych rodzajów fotografii:

Blogi/strony internetowe o podróżach: Wygeneruj zdjęcia zachodu słońca nad [konkretnym miejscem podróży], uchwycając ciepły blask zmierzchu. Uwzględnij [szczegóły, takie jak sylwetki budynków lub kolorowe niebo z przejściami odcieni pomarańczowego, różowego i fioletowego] Prezentacja produktu: Zrób zdjęcie w wysokiej rozdzielczości przedstawiające [rodzaj produktu] umieszczonego na [rodzaju powierzchni] w [ustawieniu studyjnym]. Stwórz kompozycję w stylu [styl kompozycji], aby podkreślić [funkcje produktu], takie jak [konkretne cechy] Magazyny lifestyle'owe: Wygeneruj zdjęcia [wnętrza], wypełnionego naturalnym światłem wpadającym przez [rodzaj okien]. Podkreśl [kluczowe elementy wystroju], dodając drobne detale, takie jak [akcenty dekoracyjne] Blogi poświęcone zdrowiu: Stwórz spokojne obrazy przedstawiające osoby uprawiające [aktywność prozdrowotną] w [lokalizacji] o [porze dnia]. Użyj palety [określonych odcieni], aby wywołać [nastrój]

Wykorzystanie produktu w życiu codziennym: Uchwyć obraz [osoby, np. mężczyzny, kobiety lub dziecka] korzystającej z [rodzaju produktu] w [określonej lokalizacji, np. kuchni, salonie]. Pokaż tę osobę wykonującą [konkretną czynność, np. delektującą się filiżanką kawy, korzystającą z produktu] w miękkim, naturalnym świetle pochodzącym z [źródła światła, np. okna, lampy] Sesja modowa: Wygeneruj sesję zdjęciową z zakresu haute couture, której tematem przewodnim jest [temat] w [lokalizacji]. Uwzględnij modelki stylizowane przy użyciu [elementów], pozujące w [dynamicznych pozycjach]. Wykorzystaj oświetlenie podkreślające [nastrój], aby uwydatnić [kluczowe cechy]

IV. Kreskówki i karykatury

Oto kilka podpowiedzi obrazowych opartych na AI, które pomogą Ci tworzyć komiksy i karykatury:

Projekt postaci do serialu internetowego: Stwórz unikalne postacie do [tematyka serialu], uwzględniając [cechy projektu]. Podkreśl [określony ton] za pomocą [stylu] Karykatury promocyjne: Zaprojektuj humorystyczne karykatury na [rodzaj wydarzenia], wykorzystując [przesadzone miny, kluczowe rekwizyty lub zabawne ustawienia], które będą pasować do [motywu przewodniego] kampanii

Niestandardowe pamiątki: Wygeneruj karykatury [określonych osób], uchwycając [kluczowe szczegóły], które odzwierciedlają ich [doświadczenia lub osobowości] Publiczne murale: Zaprojektuj koncepcję żywego muralu poświęconego [tematowi], uwzględniającą [kluczowe elementy]. Upewnij się, że projekt przekazuje [konkretne przesłania] w [stylu]

🔍 Czy wiesz, że? Szacuje się, że w ciągu najbliższych pięciu lat wartość globalnego rynku generatorów obrazów opartych na AI wzrośnie do 917 448 tysięcy dolarów.

V. Projektowanie gier wideo

Oto kilka podpowiedzi obrazowych opartych na AI do projektowania gier wideo:

Schematy kolorystyczne i motywy: Opracuj paletę kolorów dla [rodzaj gry], zawierającą [określone odcienie], które wywołują [emocje]. Upewnij się, że paleta uzupełnia [kluczowe elementy] Projektowanie postaci: Stwórz projekty postaci typu [typ postaci] w ustawieniu [świat gry]. Skoncentruj się na [szczegółach], które odzwierciedlają ich [roly] Koncepcje otoczenia: Wygeneruj wizualizacje [określonej lokalizacji], pokazujące [szczegóły]. Wykorzystaj [oświetlenie], aby podkreślić [nastrój] otoczenia Materiały promocyjne gry: Zaprojektuj baner dla [rodzaj gry] przedstawiający [główną postać lub scenę]. Dodaj [szczegóły], aby przyciągnąć uwagę i podkreślić [unikalne cechy] gry

VI. Branding i tożsamość

Oto kilka podpowiedzi AI, które możesz wykorzystać do tworzenia obrazów związanych z brandingiem i tożsamością wizualną:

Materiały brandingowe: Stwórz wizualne materiały brandingowe, takie jak karty wizytowe i papier firmowy, wykorzystując logo i kolorystykę [nazwa marki]. Upewnij się, że wszystko jest spójne i odzwierciedla tożsamość marki, z wykorzystaniem elementów takich jak [np. czyste linie, profesjonalne czcionki] Projekt opakowań: Opracuj koncepcje opakowań dla [rodzaj produktu], wykorzystując materiały przyjazne dla środowiska, takie jak [np. papier z recyklingu, biodegradowalne tworzywa sztuczne] oraz nowoczesne elementy projektowe odzwierciedlające [styl marki] Makiety produktów: Twórz makiety markowych produktów, takich jak koszulki lub kubki z logo [nazwa marki], aby pokazać, jak Twoje produkty będą wyglądały w rzeczywistości

Projekt stoiska na wydarzeniu: Zaprojektuj elementy wizualne stoiska na wydarzeniu prezentującego produkty marki [nazwa marki]. Uwzględnij banery, ustawienia ekspozycyjne oraz elementy takie jak [np. rekwizyty z logo marki], aby skutecznie zaprezentować markę

VII. Typografia i projektowanie graficzne

Oto kilka podpowiedzi, które pomogą Ci wykorzystać AI w projektowaniu graficznym i typografii:

Eksperymentalne układy typograficzne: Stwórz odważny i futurystyczny projekt typograficzny z wykorzystaniem ponadgabarytowych, nakładających się na siebie liter w [schemacie kolorów]. Dodaj wzory geometryczne i abstrakcyjne kształty jako elementy uzupełniające, zapewniając dynamiczny przepływ elementów tekstowych Ilustracje z wkomponowanym tekstem: Zaprojektuj kompozycję typograficzną, w której litery stanowią część ilustracji, np. [przykładowy motyw]. Wykorzystaj [określony styl], aby płynnie połączyć tekst i obraz Projekt plakatu: Wygeneruj plakat w stylu [style], kładąc nacisk na przejrzystą typografię i odważną przestrzeń negatywną. Użyj prostego stylu czcionki z [określoną paletą kolorów], aby podkreślić przejrzystość i wyrazistość Wzory typograficzne: Zaprojektuj powtarzalny wzór złożony wyłącznie z elementów typograficznych, w którym litery są zniekształcone, obrócone lub przekształcone w abstrakcyjne motywy dekoracyjne. Wybierz [motyw] i harmonijną paletę kolorów, aby uzyskać spójny projekt

Połączenie typografii i fotografii: Zaprojektuj grafikę, w której typografia jest zintegrowana ze zdjęciem, na przykład słowa tworzące [punkt orientacyjny lub obiekt]. Upewnij się, że litery naśladują fakturę i oświetlenie zdjęcia, aby uzyskać płynne połączenie

VIII. Materiały marketingowe

Oto kilka podpowiedzi obrazowych opartych na AI przeznaczonych dla marketingu:

Styl infografiki w mediach społecznościowych: Stwórz kolorową infografikę, która podkreśla zalety [usługi/produktu]. Użyj ikon, takich jak [przykładowe ikony], oraz krótkiego tekstu, aby infografika była atrakcyjna wizualnie i łatwa do zrozumienia Licznik czasu w mediach społecznościowych: Stwórz grafikę z odliczaniem do zbliżającej się wyprzedaży [produktu]. Wykorzystaj dynamiczne elementy, takie jak zegary lub timery, w połączeniu z frazami typu „[nazwa wyprzedaży]” lub „[szczegóły odliczania]”, aby wzbudzić zainteresowanie Grafika nagłówkowa do marketingu e-mailowego: Zaprojektuj przejrzysty i przyciągający uwagę nagłówek do newslettera, przedstawiający [motyw lub produkt], z logo po jednej stronie i prostym tłem w kolorze [kolor/faktura] Baner promocyjny: Stwórz baner do kampanii e-mailowej [produktu], aby promować rabat na [produkt/usługę]. Użyj odważnej typografii z naciskiem na [procent rabatu] oraz żywych kolorów, aby przyciągnąć uwagę Przycisk wezwania do działania: Zaprojektuj jasny, przyciągający uwagę przycisk wezwania do działania. Tekst powinien brzmieć „[fraza działania]” i być napisany pogrubioną czcionką w jasnych kolorach, aby zachęcić do kliknięcia

Grafika strony docelowej: Zaprojektuj grafikę strony docelowej [nazwa strony internetowej], podkreślając kluczowe funkcje [produktu/usługi]. Użyj ikon i krótkich tekstów, takich jak „[Funkcja 1], [Funkcja 2], [Funkcja 3]”, aby grafika była prosta i wyrazista Ilustracje niestandardowe: Opracuj unikalne ilustracje dla [nazwa strony internetowej], które odzwierciedlają [podstawowe wartości Twojej marki], na tle pasującym do przekazu, np. [np. panorama miasta, motywy inspirowane naturą] Grafika reklamy displayowej: Zaprojektuj reklamę displayową przedstawiającą [rodzaj produktu] na jednolitym tle. Użyj pogrubionego tekstu, np. „[kluczowa zaleta produktu]”, oraz przyciągających wzrok kolorów, takich jak [jasny pomarańczowy, niebieski itp.], aby reklama się wyróżniała Miniaturka wideo: Wygeneruj przyciągającą uwagę miniaturkę do reklamy wideo dotyczącej [usługi/produktu]. Wykorzystaj angażujące elementy wizualne, takie jak [np. produkt w akcji, animowany tekst] oraz nakładki tekstowe, aby przyciągnąć uwagę Ulotka promocyjna: Stwórz atrakcyjną ulotkę promującą Twoje wydarzenie lub wyprzedaż. Umieść na niej zdjęcia [polecanych produktów] oraz wszystkie kluczowe informacje o wydarzeniu, takie jak [data wydarzenia, lokalizacja], w przejrzystym, łatwym do odczytania formacie Infografika z analizy przypadku: Stwórz infografikę podsumowującą kluczowe wnioski z analizy przypadku dotyczącej [tematu lub produktu], tak aby była ona łatwa do przyswojenia wizualnie Grafika do białej księgi: Zaprojektuj grafikę do białej księgi na temat [temat], przedstawiając złożone idee w postaci prostych elementów wizualnych, aby ułatwić zrozumienie

IX. Marketing wydarzeniowy

Oto kilka podpowiedzi generatora obrazów opartego na AI przeznaczonych do marketingu wydarzeniowego:

Baner konferencyjny: Zaprojektuj grafiki na banery konferencyjne, promujące sesje poświęcone tematyce związanej z [branżą lub dziedziną], tak aby się wyróżniały Grafika zaproszenia na wydarzenie: Stwórz grafikę zaproszenia na swoje wydarzenie, wyraźnie pokazującą datę, godzinę, lokalizację i szczegóły dotyczące potwierdzenia udziału, w atrakcyjnym stylu

Oznakowanie z podziękowaniami dla sponsorów: Zaprojektuj oznakowanie, które wyróżni sponsorów Twojego wydarzenia, wykorzystując ich logo i elementy brandingowe w przejrzystym, profesjonalnym układzie Projekt tła do fotobudki: Stwórz zabawny projekt tła do fotobudki na swoje wydarzenie, uwzględniając jego motyw przewodni i pozostawiając przestrzeń na logo Grafika podsumowująca wydarzenie: Zaprojektuj grafikę podsumowującą najważniejsze momenty wydarzenia, zawierającą kluczowe cytaty, spostrzeżenia prelegentów i opinie uczestników

🔍 Czy wiesz, że? W Stanach Zjednoczonych 71% obrazów udostępnianych w mediach społecznościowych jest generowanych przez AI. W Kanadzie i regionie Azji i Pacyfiku odsetek ten jest wyższy i sięga 77%, natomiast w Europie wynosi 68%.

Zanim dowiemy się, jak napisać podpowiedź dla generatora obrazów opartego na AI, zapoznajmy się z narzędziami do generowania grafiki AI.

Oto kilka z nich, z których możesz skorzystać: DALL. E 3: Dzięki integracji z ChatGPT zapewnia płynne tworzenie i generowanie podpowiedzi Midjourney: Znany ze swoich artystycznych dzieł, Midjourney generuje obrazy często przypominające profesjonalne ilustracje i sztukę konceptualną Stable Diffusion: Dzięki swojej elastyczności i możliwościom dostosowania nadaje się dla programistów i twórców. Jest to narzędzie AI typu open source, które służy do precyzyjnego dostrajania Adobe Firefly: Zintegrowane z pakietem Adobe Creative Suite narzędzie Firefly jest idealne dla marketerów i projektantów pracujących nad dopracowaną zawartością

Odpowiednie narzędzia upraszczają ten proces, sprawiając, że data powstania podpowiedzi staje się bardziej intuicyjna i wydajna.

Narzędzia do tworzenia podpowiedzi, takie jak ChatGPT, mogą pomóc w dopracowaniu i burzy mózgów nad kreatywnymi podpowiedziami, a platformy takie jak Canva pozwalają dostosować wygenerowane koncepcje.

Ale jest coś jeszcze lepszego.

ClickUp, wszechstronna aplikacja do pracy, pozwala generować unikalne podpowiedzi na podstawie parametrów zdefiniowanych przez użytkownika, takich jak styl graficzny, motyw i preferencje kolorystyczne.

ClickUp Brain

Dzięki ClickUp Brain tworzenie podpowiedzi AI jest o wiele łatwiejsze.

W przeciwieństwie do typowych narzędzi AI, ClickUp Brain rozumie kontekst Twojej pracy — dzięki czemu nie musisz zbytnio zastanawiać się nad podpowiedziami ani używać skomplikowanych instrukcji.

Niezależnie od tego, czy podsumowujesz spotkania, tworzysz zawartość, czy automatyzujesz rutynowe zadania, po prostu wpisz to, czego potrzebujesz, prostym językiem, a ClickUp Brain dostarczy inteligentne, trafne wyniki. Eliminuje to zgadywanie związane z podpowiedziami AI, czyniąc je dostępnymi i potężnym narzędziem dla każdego członka Twojego zespołu.

Ponadto pomaga w tworzeniu precyzyjnych i skutecznych podpowiedzi, które pozwolą osiągnąć pożądane wyniki. Ta funkcja jest szczególnie przydatna dla osób, które mają trudności z przełożeniem abstrakcyjnych pomysłów na konkretne opisy.

Zadania ClickUp upraszczają Twój cykl pracy twórczej, pozwalając tworzyć atrakcyjne grafiki przy zachowaniu porządku. Podziel oś czasu projektowania na mniejsze, łatwiejsze do opanowania zadania.

Każde zadanie zawiera szczegóły, takie jak opisy projektów, terminy i poziomy priorytetów, które pomogą Ci utrzymać się na właściwej drodze.

Na przykład podczas burzy mózgów nad grafikami generowanymi przez AI możesz utworzyć zadania, aby sporządzić listę koncepcji dla konkretnych stylów, takich jak typografia, sztuka konceptualna czy projektowanie graficzne. Dodaj jasne priorytety, aby najpierw zająć się najpilniejszymi projektami.

Tablice ClickUp to świetny sposób na tworzenie tablic pomysłów, burzę mózgów i planowanie pomysłów na podpowiedzi AI, oferujący dynamiczne i sprzyjające współpracy środowisko zespołowe. Możesz wizualnie przedstawić swoje myśli, korzystając z różnych kreatywnych narzędzi, takich jak karteczki samoprzylepne, mapy myśli i schematy blokowe, aby uporządkować i dopracować pomysły.

Dzięki możliwościom współpracy w czasie rzeczywistym wielu członków zespołu może jednocześnie dodawać i edytować pomysły, zostawiać komentarze oraz rozwijać sugestie innych. Gwarantuje to, że wszystkie uwagi są skutecznie rejestrowane.

Jeśli na przykład planujesz serię surrealistycznych dzieł, możesz utworzyć sekcje poświęcone takim tematom jak „krajobrazy ze snów”, „hybrydy natury i technologii” oraz „abstrakcyjne postacie”.

🧠 Ciekawostka: Najdroższe dzieło sztuki stworzone przez AI zostało sprzedane za 432 000 dolarów. Jest to obraz zatytułowany Portret Edmonda de Belamy, przedstawiający portret fikcyjnej osoby stworzony przez AI zwaną Generative Adversarial Network. Został on stworzony przez członków francuskiej grupy artystycznej „Obvious Art”.

ClickUp Docs to doskonałe narzędzie do tworzenia i przechowywania scentralizowanego repozytorium podpowiedzi AI, które pozwala uporządkować i uzyskać dostęp do kreatywnych pomysłów w jednym miejscu.

Teams mogą płynnie współpracować, tworząc, edytując i udoskonalając podpowiedzi do różnych zadań artystycznych i projektowych.

Możesz organizować te podpowiedzi w zagnieżdżonych stronach, folderach lub przestrzeniach według kategorii, takich jak „Tworzenie grafiki AI”, „Fotografia produktowa” czy „Grafika w mediach społecznościowych”. Ponadto aplikacja płynnie łączy się z modułami Zadania i Tablica, dzięki czemu wszystkie informacje są zgromadzone w jednym miejscu.

Czat ClickUp oferuje solidne narzędzia do współpracy, które wspierają komunikację w zespole i wymianę opinii w czasie rzeczywistym. Podczas pracy nad projektami graficznymi możesz korzystać z czatu, aby omawiać pomysły, udostępniać spostrzeżenia lub wzajemnie oceniać swoje prace.

Możesz również utworzyć dedykowane kanały dla konkretnych projektów lub zintegrować je z Zadaniami i Dokumentami, umożliwiając wszystkim uczestnictwo w dyskusjach przy jednoczesnym bezpośrednim dostępie do odpowiednich podpowiedzi i zasobów.

Ponadto funkcja ClickUp Assign Comments usprawnia proces przekazywania informacji zwrotnych, przekształcając komentarze w zadania do wykonania. Na przykład podczas przeglądu projektu możesz bezpośrednio oznaczyć projektanta, aby poprosić o dostosowanie układu.

Natychmiast wyśle im powiadomienie, co zapewni jasną odpowiedzialność.

Najlepsze praktyki i wskazówki dotyczące udoskonalania podpowiedzi

Tworzenie skutecznych podpowiedzi do generowania obrazów przez AI ma kluczowe znaczenie dla osiągnięcia pożądanych efektów wizualnych.

Oto kilka kluczowych strategii, które pomogą Ci ulepszyć swoje podpowiedzi: Nastrój i styl: Przymiotniki to świetny sposób na przekazanie pożądanego nastroju lub estetyki. Jeśli szukasz nowoczesnego, przejrzystego stylu, możesz podać: „Stwórz minimalistyczny projekt z ostrymi liniami i neutralną paletą kolorów” Odniesienia artystyczne: Odwołaj się do znanych artystów lub nurtów. Na przykład poproś o „obraz w stylu impresjonistycznym” lub „przypominający abstrakcyjne dzieła Picassa”. Równowaga między długością a szczegółowością: Dobra podpowiedź musi być szczegółowa, ale nie powinna przeciążać generatora obrazów. W przypadku prostych koncepcji wystarczy 5–7 słów, natomiast złożone podpowiedzi mogą wymagać nieco więcej wyjaśnień Dopracuj poprzez iterację: Jeśli AI nie uchwyci Twojej wizji za pierwszym razem, dostosuj podpowiedź i spróbuj ponownie. Niewielkie poprawki mogą mieć ogromne znaczenie, a prowadzenie dziennika podpowiedzi o powodzeniu pomaga poprawić przyszłe wyniki Eksperymentuj z wariacjami: Spróbuj zmieniać przymiotniki lub dodawać nowe elementy, aby odkrywać różne efekty. Eksperymentowanie z różnymi sformułowaniami lub szczegółami pomaga odkrywać świeże interpretacje wizualne i zbliżyć się do idealnego wyniku

Dzięki ponad 50 podpowiedziom AI zawartym w tym wpisie na blogu możliwości tworzenia oszałamiających wizualizacji są nieograniczone. Od fotografii produktowej po angażujące posty w mediach społecznościowych – AI może wynieść Twój proces twórczy na nowy poziom.

Jednak choć AI dostarcza nieograniczonych źródeł inspiracji, kluczem do powodzenia jest utrzymanie porządku w projektach kreatywnych i pilnowanie, by wszystko przebiegało zgodnie z planem. I tu właśnie z pomocą przychodzi ClickUp.

ClickUp porządkuje zadania, wyznacza terminy i ułatwia współpracę, dzięki czemu Twoje pomysły nie pozostają tylko koncepcjami, ale są realizowane w możliwie najbardziej efektywny sposób.

