10 najlepszych narzędzi inżynierii podpowiedzi dla generatywnego AI w 2025 r

Czy kiedykolwiek zastanawiałeś się, jak to się dzieje, że czasami narzędzia generatywne AI są w stanie uzyskać dokładnie to, czego chcesz, ale dostarczają nieodpowiednie wyniki wyszukiwania dla niektórych zapytań? Wszystko zależy od jakości podpowiedzi.

Aby uzyskać dokładne odpowiedzi od narzędzi AI, musisz dostarczyć konkretne instrukcje. Jednak generatywne modele AI stale ewoluują, gdy dostarczamy im nowych informacji. Musisz więc również dopracować swoje podpowiedzi.

Proces ten nazywany jest inżynierią podpowiedzi. Jest to technika wprowadzania danych, która polega na dostarczaniu konkretnych podpowiedzi do narzędzi sztucznej inteligencji, aby mogły one zrozumieć ludzkie intencje i dać pożądany rezultat. Ten blog zawiera listę 10 najlepszych narzędzi do inżynierii podpowiedzi, które pomogą ci przenieść grę AI na wyższy poziom!

Czego należy szukać w narzędziach do inżynierii podpowiedzi?

Niezależnie od tego, czy używasz narzędzi AI do generowania konspektu bloga, czy też do tworzenia bloków kodu, przy ich wyborze należy wziąć pod uwagę kilka kluczowych atrybutów. Należą do nich:

Użyteczność

Skuteczność

Integracja

Skalowalność

10 najlepszych narzędzi inżynierii podpowiedzi do wykorzystania w 2024 roku

Oto lista najlepszych narzędzi do inżynierii podpowiedzi w celu optymalizacji wydajności generatywnych modeli AI:

1. PromptAppGPT

via PromptAppGPT PromptAppGPT to przyjazna dla użytkownika platforma do tworzenia podpowiedzi, która upraszcza dane powstania za pomocą interfejsu "przeciągnij i upuść". Zapewnia wsparcie dla podpowiedzi w języku naturalnym dla LLM, takich jak GPT-3, i oferuje informacje zwrotne w czasie rzeczywistym podczas tworzenia podpowiedzi, pomagając udoskonalić podejście i osiągnąć optymalne wyniki.

PromptAppGPT można używać do tworzenia aplikacji o niskim kodzie, generowania tekstów, obrazów i automatycznego generowania interfejsu użytkownika.

Najlepsze funkcje PromptAppGPT

Wizualne tworzenie, edytowanie, kompilowanie i uruchamianie podpowiedzi za pomocą interfejsu "przeciągnij i upuść"

Uzyskiwanie sugestii i spostrzeżeń w czasie rzeczywistym podczas tworzenia skutecznych podpowiedzi

Szybkie tworzenie szkieletów aplikacji przy użyciu podpowiedzi o niskim kodzie

Limity PromptAppGPT

Skupia się głównie na modelach opartych na GPT-3, co ogranicza jego zakres

PromptAppGPT ceny

Niestandardowy cennik

PromptAppGPT oceny i recenzje

Brak wystarczającej liczby recenzji

2. OpenPrompt

via OpenPrompt OpenPrompt to narzędzie do tworzenia podpowiedzi dla ChatGPT i Midjourney. Wspiera również generowanie podpowiedzi dla kodu Python, Refactor Code, TypeScript, C++ i JavaScript, dzięki czemu jest idealny dla programistów .

Otrzymujesz dostęp do konfigurowalnej biblioteki, która wspiera zaawansowane dostrajanie i integrację z popularnymi frameworkami, takimi jak PyTorch i TensorFlow.

Najlepsze funkcje OpenPrompt

Szybkie ćwiczenie pomysłów na naukę podpowiedzi dzięki rozszerzeniu sieciowemu OpenPrompt

Dostosowywanie podpowiedzi do konkretnych zadań i poprawa dokładności

Wypróbuj różne strategie podpowiedzi, takie jak szablony, werbalizacja i optymalizacja

Limity OpenPrompt

Wymaga pewnej wiedzy na temat kodowania do zaawansowanego użytkowania

Brak wizualnego interfejsu do tworzenia podpowiedzi

Ceny OpenPrompt

Pro: $4 miesięcznie

$4 miesięcznie Pro + : $8 miesięcznie

: $8 miesięcznie Pro ++: $16 miesięcznie

OpenPrompt oceny i recenzje

GitHub: 4,200+ ocen

3. ChatGPT

via ChatGPT Każdy, kto słyszał termin AI, prawdopodobnie wie o ChatGPT. Jest on znany z prostego interfejsu i dużej społeczności użytkowników. Możesz eksperymentować z podpowiedziami do różnych zadań, takich jak podsumowywanie notatek ze spotkań, pisanie zawartości, generowanie i debugowanie kodów i tworzenie obrazów. Dostęp do biblioteki udostępnianych podpowiedzi innych użytkowników w celu uzyskania inspiracji.

Najlepsze funkcje ChatGPT

Łatwe eksperymentowanie z podpowiedziami do różnych zadań dzięki prostemu i przyjaznemu dla użytkownika interfejsowi

Dołącz do dużej społeczności użytkowników, aby uzyskać dostęp do udostępnianych podpowiedzi i dyskusji

Ograniczenia ChatGPT

Otrzymasz ograniczoną kontrolę nad wynikami, ponieważ możliwości dostrajania są limitowane

Warstwa Free może doświadczać opóźnień w przypadku złożonych żądań

Ceny ChatGPT

**Free

Plus: $20 miesięcznie za użytkownika

$20 miesięcznie za użytkownika Teams: $30 miesięcznie za użytkownika

$30 miesięcznie za użytkownika Enterprise: Cennik niestandardowy

ChatGPT oceny i recenzje

Capterra: 4.6/5 (ponad 40 recenzji)

4.6/5 (ponad 40 recenzji) G2: 4.7/5 (ponad 500 recenzji)

4. Helicone.ai

via Helicone.ai Helicone.ai to platforma open-source do tworzenia podpowiedzi dla modeli uczenia maszynowego. Może ona poprawić wydajność LLM poprzez gromadzenie danych, monitorowanie ich wydajności i eksperymentowanie z różnymi szablonami podpowiedzi.

Dodatkowo, narzędzia do współpracy i funkcje interpretacyjne usprawniają pracę zespołową i zapewniają wgląd w to, dlaczego podpowiedzi generują określone wyniki. Model cenowy Helicone.ai może być jednak skomplikowany dla większych teamów, a niektóre funkcje mogą być wciąż w fazie rozwoju.

Najlepsze funkcje Helicone.ai

Zarządzanie i wdrażanie podpowiedzi wraz z modelami uczenia maszynowego

Udostępnianie podpowiedzi i iteracja z zespołem

Przeprowadzanie testów regresji podpowiedzi oraz porównywanie i analizowanie zestawów danych w celu zrozumienia, dlaczego niektóre podpowiedzi generują określone wyniki

Limity Helicone.ai

Ograniczone opcje niestandardowe w porównaniu do niektórych innych narzędzi monitorujących

Helicone wymaga serwera proxy do wykonywania zakończonych zapytań OpenAI w imieniu użytkownika

Ceny Helicone.ai

**Free

Growth: Niestandardowy cennik

Niestandardowy cennik Enterprise: Niestandardowy cennik

Helicone.ai oceny i recenzje

Github: 1400 ocen

1400 ocen G2: 4.5/5

5. PromptHero

via PromptHero Jeśli szukasz platformy bogatej w gotowe podpowiedzi dla obrazów AI, PromptHero to potężne narzędzie do inżynierii podpowiedzi. Oferuje miliony pomysłów na podpowiedzi z popularnych modeli i bibliotek AI, takich jak Stable Diffusion, ChatGPT, Midjourney i Openjourney.

Posiada również oparty na społeczności rynek, na którym można kupować i sprzedawać podpowiedzi, wspierając środowisko współpracy.

Najlepsze funkcje PromptHero

Dostęp do gotowych podpowiedzi dla różnych zadań

Kupowanie i sprzedawanie podpowiedzi od innych użytkowników w oparciu o długość podpowiedzi

Limity PromptHero

Limitowane wsparcie dla zadań technicznych

Free Plan oferuje ograniczony dostęp do biblioteki podpowiedzi

PromptHero ceny

Wsparcie: $5/miesięcznie

$5/miesięcznie Pro: $9

$9 Akademia: $29

$29 Enterprise: Niestandardowy cennik

PromptHero oceny i recenzje

Za mało ocen i recenzji

6. LangChain

via LangChain LangChain to open-source'owy framework do zaawansowanej inżynierii podpowiedzi. Pozwala na tworzenie złożonych podpowiedzi poprzez łączenie prostszych. Jest to modułowy system do budowania skomplikowanych cykli pracy i radzenia sobie z zadaniami, które wymagają logicznej sekwencji kroków.

Dodatkowo LangChain oferuje kontrolę wersji umożliwiającą śledzenie zmian i w razie potrzeby powrót do poprzednich wersji. Interfejs może być jednak bardziej skomplikowany dla nowych użytkowników, a kompatybilność z LLM może być ograniczona.

Najlepsze funkcje LangChain

Tworzenie złożonych podpowiedzi przy użyciu różnych klas i funkcji

Tworzenie szablonów podpowiedzi wielokrotnego użytku w celu poprawy czytelności kodu i zaoszczędzenia czasu

Śledzenie zmian i powrót do poprzednich wersji podpowiedzi

Tworzenie podpowiedzi do zadań wymagających logicznego myślenia

Limity LangChain

Wyższa krzywa uczenia się w porównaniu do interfejsów typu "przeciągnij i upuść"

Kompatybilność z LLM może być ograniczona (sprawdź ich stronę internetową pod kątem wsparcia dla modeli)

Ceny LangChain

Free: Forever

Forever Plus: 39 USD miesięcznie za użytkownika

39 USD miesięcznie za użytkownika Enterprise: Niestandardowy cennik

LangChain oceny i recenzje

G2: 5/5 (2 recenzje)

5/5 (2 recenzje) Github: 83,800 ocen

Czytaj także: Wpływ AI i prognozy na przyszłość

7. PromptBase

via PromptBase Jeśli szukasz ogromnej kolekcji podpowiedzi łatwo dostępnych do eksploracji, wypróbuj PromptBase. Jest to rynek, na którym można kupować i sprzedawać podpowiedzi dla modeli AI, takich jak ChatGPT, MIdjourney i Dall-E. Skorzystaj z funkcji wyszukiwania i filtrowania, aby znaleźć podpowiedzi odpowiadające Twoim potrzebom.

Bezkodowy kreator aplikacji AI PromptBase pomaga tworzyć proste aplikacje AI z dostosowanymi podpowiedziami.

Najlepsze funkcje PromptBase

Dostęp do ogromnej biblioteki podpowiedzi dla różnych przypadków użycia

Wypróbuj model płatności za podpowiedź, aby płacić tylko za podpowiedzi, których używasz

Limity PromptBase

Ograniczone opcje niestandardowe podpowiedzi w porównaniu z narzędziami do tworzenia

Jakość podpowiedzi może się różnić w zależności od wkładu użytkownika

Ceny PromptBase

$1.99+ za każdą podpowiedź

Oceny i recenzje PromptBase

Github: 5,100 ocen

8. BetterPrompt

via BetterPrompt BetterPrompt pomaga tworzyć niestandardowe podpowiedzi i przeprowadzać masowe testy w celu pomiaru ich skuteczności. Dostarcza również narzędzi do identyfikacji potencjalnych uprzedzeń w podpowiedziach, zapewniając odpowiedzialne wykorzystanie AI.

Dodatkowo, funkcje AI, które można wyjaśnić, oferują wgląd w rozumowanie stojące za wynikami, wspierając zaufanie i zrozumienie. Podczas gdy BetterPrompt jest obecnie w fazie beta testów, jest obiecujący w zadaniach wymagających dokładnego wyszukiwania informacji.

Najlepsze funkcje BetterPrompt

Narzędzia do identyfikacji potencjalnych błędów w podpowiedziach

Zrozumienie rozumowania stojącego za wynikami poprzez porównanie różnych podpowiedzi

Limity BetterPrompt

Ograniczone możliwości generowania kreatywnych tekstów

Obecnie w fazie beta testów, funkcje mogą ulec zmianie

Ceny BetterPrompt

Począwszy od 4,9 USD

BetterPrompt oceny i recenzje

GitHub: 144 oceny

9. PromptChainer

via PromptChainer Jeśli potrzebujesz zautomatyzowanych i skomplikowanych cykli pracy, warto zapoznać się z PromptChainer. Doskonale radzi sobie z budowaniem zaawansowanych łańcuchów podpowiedzi z logiką warunkową dla złożonych zestawów danych, umożliwiając dostosowanie podpowiedzi na podstawie odpowiedzi AI.

Wykorzystaj jego framework open-source do tworzenia zaawansowanych aplikacji i rozwiązań AI.

Najlepsze funkcje PromptChainer

Twórz skomplikowane cykle pracy z sekwencyjnymi podpowiedziami dzięki zaawansowanym możliwościom łączenia podpowiedzi w łańcuchy

Wypróbuj podpowiedzi warunkowe, które dostosowują się na podstawie odpowiedzi AI

Automatyzacja powtarzalnych zadań za pomocą gotowych łańcuchów podpowiedzi

Limity PromptChainer

Złożony interfejs może być przytłaczający dla nowych użytkowników

Wymaga silnego zrozumienia zasad inżynierii podpowiedzi

PromptChainer ceny

Niestandardowy cennik

PromptChainer oceny i recenzje:

Za mało recenzji

10. Google Bard

via Gemini Google Bard, teraz pod nazwą Gemini, oferuje dostęp do najnowocześniejszych modeli językowych i ma wielojęzyczne możliwości generowania tekstu w różnych językach. Można go bezproblemowo zintegrować z innymi produktami Google, takimi jak wyszukiwarka i Dokumenty Google, co czyni go wygodną opcją dla programistów i tych, którzy są już w ekosystemie Google.

Najlepsze funkcje Google Bard

Generowanie tekstu w wielu językach

Płynna integracja z wyszukiwarką Google i Dokumentami Google

Limity Google Bard

Czasami dostawca niedokładnych lub stronniczych informacji

Ograniczone możliwości wykonywania długotrwałych lub złożonych zadań

Oceny i recenzje Google Bard

Free: Forever

Forever Zaawansowany: $19.99 miesięcznie

Inne narzędzia AI

Podczas gdy powyższe narzędzia inżynierii podpowiedzi umożliwiają kierowanie dużymi modelami językowymi w kierunku określonych kreatywnych wyników, mogą one również skomplikować przepływ pracy. W tym miejscu mogą przydać się narzędzia AI do zarządzania projektami.

Poznaj ClickUp, kompleksową platformę do zarządzania projektami z potężnymi funkcjami AI. Zobaczmy, w jaki sposób możesz podpowiedzieć ClickUp AI, aby przyspieszyć swoją pracę.

ClickUp ClickUp Brain , integracja ClickUp AI, to sieć neuronowa, która łączy wszystkie informacje o firmie w jednym miejscu poprzez połączenie zadań, dokumentów i osób.

Automatyzacja cyklu pracy, współpracy i zarządzania projektami dzięki ClickUp Brain

Działa jako menedżer wiedzy, menedżer zadań i generator diagramów. ClickUp Brain pozwala śledzić rozmowy, podsumowywać szczegóły projektów i aktualizacje statusu, a także tworzyć elementy działań i podzadania. Wystarczy wprowadzić podpowiedź i gotowe!

Masz mało czasu? Ponad 100 gotowych podpowiedzi i szablonów ClickUp ułatwia automatyzację cykli pracy, usprawnia współpracę i zarządzanie projektami

Oto niektóre z przypadków użycia inżynierii podpowiedzi, w których ClickUp Brain może Ci pomóc:

Doładuj swoje pisanie

ClickUp Brain jest najlepszy Alternatywa dla ChatGPT ponieważ jest zintegrowany z obszarem roboczym. Pomaga pisać szybciej, sugerując e-maile, posty na blogu i nie tylko. Można go również używać do wysyłania szybkich odpowiedzi i tworzenia tabel, szablonów i transkrypcji.

Co więcej, ClickUp ma ogromną bibliotekę podpowiedzi dla różnych osób i przypadków użycia. Na przykład Podpowiedzi ChatGPT dla szablonu marketingowego zawiera ponad 600 podpowiedzi dla kampanii marketingowych, dystrybucji zawartości, optymalizacji współczynnika konwersji i nie tylko.

/$$cta/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2023/12/image-171.png Użyj podpowiedzi ChatGPT ClickUp dla szablonu marketingowego, aby zwiększyć zaangażowanie https://clickup.com/templates/chatgpt-prompts-for-marketing-kkmvq-6353947 Pobierz szablon /%cta/

Automatyzacja zadań administracyjnych

ClickUp Brain to idealne rozwiązanie do automatyzacji zadań administracyjnych Narzędzie wirtualnego asystenta AI . Pomaga uporać się z obciążeniami administracyjnymi, podsumowując długie dokumenty, generując przydatne elementy z dyskusji na temat projektów i zapewniając natychmiastowe podsumowanie kluczowych punktów. Możesz łatwo tworzyć Zadania ClickUp i Dokumenty ClickUp z wyników generowanych przez AI.

Edytuj podpowiedzi w ClickUp Brain, aby utworzyć Dokumenty lub Zadania z wygenerowanych wyników

Szybsze uruchamianie projektów dzięki bibliotece podpowiedzi

ClickUp oferuje wyselekcjonowane bibliotekę szablonów dla marketerów, teamów sprzedażowych, pisarzy i deweloperów. Gotowe podpowiedzi sprzyjają kreatywności i wydajności. Możesz odkrywać różnorodne możliwości ClickUp najlepsze podpowiedzi AI do storytellingu , pisanie esejów, quizy online, analiza konkurencji, studia przypadków i dane powstania.

Użyj ClickUp Brain do storytellingu, aby tworzyć fascynujące narracje

Zbuduj scentralizowany hub dla podpowiedzi

Skonsoliduj wszystkie podpowiedzi według funkcji i powiązanych informacji w ClickUp. Użyj ClickUp Docs, aby przechowywać powodzenia podpowiedzi, szczegóły dotyczące zadania, do którego się odnoszą i zastosowanego modelu AI (wersjonowanie modelu). Tworzy to centralną bazę wiedzy dla Twojego zespołu, zapewniając wszystkim dostęp do najbardziej skutecznych podpowiedzi.

Potężne funkcje organizacyjne ClickUp, takie jak etykiety, niestandardowe widoki i powiązania, mogą pomóc w kategoryzowaniu podpowiedzi na podstawie ich celu, projektu lub używanego modelu AI. Ułatwia to znalezienie odpowiedniej podpowiedzi w razie potrzeby, oszczędzając czas i wysiłek.

Używaj ClickUp Docs do współpracy z zespołem w czasie rzeczywistym, przydzielania zadań i usprawniania przepływu pracy

ClickUp najlepsze funkcje

Optymalizacja pisania w kilka sekund dzięki mocy AI

Szybkie tworzenie zawartości dzięki podpowiedziom AI na wyciągnięcie ręki

Bez wysiłku optymalizuj tekst za pomocą paska narzędzi AI

Generowanie natychmiastowych podsumowań dokumentów i elementów, które można wykorzystać w praktyce

Tłumacz i sprawdzaj gramatykę w wielu językach w ClickUp

Burza mózgów w czasie rzeczywistym i asynchronicznie dzięki cyfrowym Tablicom

Niestandardowy przepływ pracy dzięki gotowym szablonom

Płynna współpraca nad dokumentami dzięki ClickUp Docs

Przyspiesz proces przeglądu projektu dzięki adnotacjom Proofing

Limity ClickUp

Ograniczone funkcje grywalizacji mogą utrudniać motywację użytkowników.

Stroma krzywa uczenia się ze względu na rozszerzenie funkcji

Możliwości AI są dostępne tylko w płatnych planach

Cennik ClickUp

Free: Forever

Forever Unlimited: $7/miesiąc za użytkownika

$7/miesiąc za użytkownika Business: $12/miesiąc za użytkownika

$12/miesiąc za użytkownika Enterprise: Skontaktuj się z działem sprzedaży, aby uzyskać niestandardowy plan

Skontaktuj się z działem sprzedaży, aby uzyskać niestandardowy plan ClickUp Brain: Dodaj do dowolnego płatnego planu za 5 USD za członka miesięcznie

ClickUp oceny i recenzje

G2: 4.7/5 (8,000+ recenzji)

4.7/5 (8,000+ recenzji) Capterra: 4.7/5 (3,000+ recenzji)

Wypróbuj ClickUp dla kreatywności opartej na AI

AI zmienia sposób, w jaki tworzymy! Narzędzia inżynieryjne Podpowiedź pozwalają na pytać AI dokładnie o to, czego chcesz niczym supermocny dżin dla twoich pomysłów. Ale to dopiero początek - podpowiedzi AI mogą pomóc w automatyzacji cyklu pracy, zwiększeniu wydajności i zrobieniu znacznie więcej.

Funkcje integracji ClickUp AI mogą być super asystentem dla Twojej kreatywności. Zarejestruj się, aby uzyskać darmowy obszar roboczy ClickUp i odkryj wszystkie niesamowite rzeczy do zrobienia z wysokiej jakości podpowiedziami!