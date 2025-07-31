25 najlepszych pomysłów na sztukę AI, które pobudzą Twoją kreatywność

AI kieruje się prostą zasadą: im lepszy materiał wejściowy, tym lepszy wynik. 🎯

W terminologii AI dane wejściowe to podpowiedź, a dane wyjściowe to wygenerowany wynik. Obecnie artyści i projektanci, zarówno profesjonaliści, jak i amatorzy, wykorzystują podpowiedzi AI, aby tworzyć zachwycające dzieła sztuki wizualnej.

Generatory dzieł sztuki oparte na sztucznej inteligencji otworzyły nowe możliwości artystycznej ekspresji. Sztuka generowana przez AI staje się coraz bardziej popularna na całym świecie, więc nadszedł czas, abyś dołączył do tego trendu.

Narzędzia takie jak Midjourney, Stable Diffusion i DALL-E 2 ułatwiają wszystkim eksperymentowanie z generatorami sztuki AI. Dają one imponujące wyniki — i to znacznie szybciej niż większość aplikacji komputerowych dla artystów.

Wszystko zaczyna się jednak od umiejętności napisania idealnej podpowiedzi. 🎨

Czym są podpowiedzi AI dotyczące sztuki?

Podpowiedzi dotyczące sztuki AI to instrukcje wprowadzane do generatora sztuki opartego na sztucznej inteligencji, który umożliwia tworzenie dzieł sztuki i obrazów. Wyobraź sobie, że wydajesz polecenia artyście, z tą różnicą, że w tym przypadku artystą jest zaawansowany program komputerowy.

Dobre podpowiedzi AI dotyczące sztuki są jasne, konkretne, szczegółowe i, co najważniejsze, pomysłowe. ! 🤖

Dlaczego potrzebujesz dobrej podpowiedzi AI?

Aby tworzyć zawartość — tekstową lub graficzną — generatory treści oparte na AI opierają się na zrozumieniu podpowiedzi. Następnie porównują szczegóły zawarte w podpowiedzi z zestawem danych, na podstawie którego zostały przeszkolone. Dlatego też dane wejściowe lub podpowiedź odgrywają kluczową rolę w tym procesie.

Oczywiście nie ma standardowego procesu tworzenia dobrej podpowiedzi. Być może będziesz musiał wykonać kilka prób, zanim model wyczaruje obraz idealnie pasujący do tego, co masz na myśli. Ten proces prób i błędów pomoże Ci zrozumieć, jak różne elementy podpowiedzi wpływają na generowane dzieło sztuki.

25 najlepszych przykładów podpowiedzi AI do generowania obrazów

Zebraliśmy kolekcję podpowiedzi, które pozwolą stworzyć fascynujące obrazy w niemal każdym generatorze sztuki opartym na AI.

1. Futurystyczne pejzaże miejskie

za pośrednictwem Gencraft

„Wygeneruj obraz miejskiego pejzażu, funkcja tętniącej życiem, futurystycznej metropolii z wysokimi drapaczami chmur o unikalnych, skomplikowanych projektach. Uchwyć tętniące życiem, zaawansowane technologicznie środowisko miejskie z holograficznymi billboardami oświetlającymi panoramę miasta i ulice poniżej”.

2. Żywe kolory i gradienty

za pośrednictwem Gencraft

„Wygeneruj obraz pełen żywych kolorów i gradientów, tworzący abstrakcyjną i efektowną kompozycję. Kolory powinny się ze sobą łączyć, przekazując wrażenie ruchu i energii”.

3. Surrealistyczne krajobrazy

za pośrednictwem Gencraft

„Wygeneruj surrealistyczny obraz krajobrazu z funkcją unoszących się wysp, odwróconych gór i niekonwencjonalną roślinnością. Dodaj elementy oniryczne, przekraczające granice rzeczywistości. Stwórz scenę zawierającą elementy fantazyjne i nieziemskie”.

4. Portrety

za pośrednictwem Gencraft

„Wygeneruj portret przedstawiający mimikę, funkcje twarzy i emocje osoby w zbliżeniu. Tło powinno być neutralne, aby podkreślić obecność osoby. Wydobądź głębię i osobowość modela, tworząc urzekający i dobrze skomponowany portret”.

5. Ciała niebieskie

za pośrednictwem Gencraft

„Wygeneruj obraz z funkcją przedstawiającą ciała niebieskie w bezkresnej przestrzeni kosmicznej. Dodaj planety, gwiazdy i galaktyki, aby stworzyć fascynującą kosmiczną scenę”.

6. Głębokie, ciemne lasy

za pośrednictwem Gencraft

„Wygeneruj obraz głębokiego, ciemnego lasu z wiekowymi, wysokimi drzewami. Uchwyć tajemniczą atmosferę dzięki poskręcanym branchom rzucającym niesamowite cienie na dno lasu. Wywołaj poczucie samotności i intrygi”.

7. Funkcje geograficzne

za pośrednictwem Gencraft

„Wygeneruj obraz przedstawiający różnorodne funkcje geograficzne, w tym wysokie góry, kręte rzeki, rozległe pustynie i bujne doliny. Teren, na którym tworzone są obrazy, jest zróżnicowany i ukazuje naturalne piękno Ziemi we wszystkich jej formach”.

8. Podwodny pejzaż morski

za pośrednictwem Gencraft

„Wygeneruj podwodny obraz morskiego krajobrazu, oddający piękno głębin oceanu. Uwzględnij rafy koralowe, egzotyczne ryby i rośliny wodne, a także promienie słoneczne prześwitujące przez wodę, tworząc dramatyczne oświetlenie i grę kolorów”.

9. Wydarzenia sportowe

za pośrednictwem Gencraft

„Wygeneruj obraz oddający atmosferę wydarzenia sportowego na zatłoczonym stadionie. Pokaż energię, emocje i rywalizację, jakie towarzyszą sportowcom podczas uprawiania poszczególnych dyscyplin. Scena tętni życiem, oddając istotę emocjonującego wydarzenia sportowego”.

10. Biznes i handel

za pośrednictwem Gencraft

„Wygeneruj obraz przedstawiający scenę biznesową i handlową współczesnego miasta. Pokaż wysokie wieżowce, tętniące życiem ulice pełne profesjonalistów i dynamiczną aktywność kwitnącej dzielnicy biznesowej. Pokaż ludzi zaangażowanych w spotkania, krzątających się w dzielnicach finansowych oraz elektroniczne tabele wyświetlające aktualności z giełdy”.

11. Wydarzenia historyczne

za pośrednictwem Gencraft

„Wygeneruj obraz przedstawiający lądowanie na Księżycu, z funkcją pokazującą samotnego astronautę stojącego na powierzchni Księżyca. Pokaż moduł Eagle z misji Apollo 11 stojący w pobliżu”.

12. Wizualizuj notatki muzyczne

za pośrednictwem Gencraft

„Wygeneruj obraz przedstawiający nuty muzyczne w abstrakcyjnej i dynamicznej kompozycji. Niech nuty tańczą w powietrzu, tworząc symfonię kształtów i symboli, które oddają istotę dźwięku. Pokaż nuty unoszące się i przeplatające się w powietrzu, tworząc harmonijną kompozycję wizualną”.

13. Narody i zabytki

za pośrednictwem Gencraft

„Wygeneruj obraz, który oddaje istotę Uzbekistanu. Pokaż skomplikowaną architekturę historycznych miast, takich jak Samarkanda i Buchara, podkreślając bogactwo kulturowe regionu. Umieść obraz na tle surowego piękna pustyni Kyzylkum”.

14. Kwiaty i ogrody

za pośrednictwem Gencraft

„Wygeneruj obraz malowniczego ogrodu ozdobionego różnorodnymi, żywymi kwiatami w pełnym rozkwicie. Uchwyć spokój tej sceny, z funkcją starannie ułożonych klombów i wijących się ścieżek. Scena powinna emanować spokojem: połączenie starannie ułożonych klombów i wijących się ścieżek”.

15. Abstrakcyjne, mechaniczne ogrody

za pośrednictwem Gencraft

„Wygeneruj surrealistyczny obraz abstrakcyjnego i mechanicznego ogrodu, w którym metalowe kwiaty ozdobione trybikami służą jako płatki, a robotyczne pnącza wspinają się po wyimaginowanych konstrukcjach”.

16. Spokojne krajobrazy

za pośrednictwem Gencraft

„Wygeneruj obraz przedstawiający zachwycające krajobrazy Alp. Pokaż wysokie, pokryte śniegiem szczyty, bujne zielone łąki i krystalicznie czyste alpejskie jeziora. Dodaj urocze wioski położone w dolinach”.

17. Wydarzenia światowe

za pośrednictwem Gencraft

„Wygeneruj obraz przedstawiający zgromadzenie ONZ, na którym przedstawiciele krajów z całego świata zbierają się, aby omówić i rozwiązać pilne problemy globalne. Uchwyć różnorodność kultur, języków i perspektyw obecnych w sali, symbolizujących wspólny wysiłek na rzecz pokoju, współpracy i zrozumienia w skali globalnej”.

18. Realistyczne fotografie

za pośrednictwem Gencraft

„Wygeneruj serię realistycznych fotografii, które w autentyczny i przystępny sposób uchwycą codzienne chwile. Przedstaw sceny z życia codziennego, szczere miny i piękno tkwiące w zwyczajnych szczegółach”.

19. Postaci rzeczywiste lub historyczne

za pośrednictwem Gencraft

„Wygeneruj realistyczne zdjęcie Malcolma X, wpływowego przywódcy ruchu na rzecz praw obywatelskich. Uchwyć jego charyzmę, determinację i commitment do walki o sprawiedliwość i równość. Wyobraź sobie moment, który odzwierciedla jego charyzmę, determinację i commitment do walki o sprawiedliwość i równość”

20. Odtwórz dzieło sztuki

za pośrednictwem Gencraft

„Stwórz impresjonistyczny obraz olejny przedstawiający spokojny staw. Użyj pociągnięć pędzla, aby połączyć kolory, uchwycić grę światła i barw oraz dodać ciepły blask rozproszonego światła słonecznego”.

21. Pory roku

za pośrednictwem Gencraft

„Uchwycić piękno zimy w jednej scenie, wykorzystując elementy sezonowe i palety kolorów, aby oddać harmonię cykli natury”.

22. Diagramy liniowe

za pośrednictwem Gencraft

„Wygeneruj wykres liniowy ilustrujący wzrost wykorzystania czystej energii w ciągu ostatnich pięciu lat. Pamiętaj, aby wygenerować dwie osie i przyporządkować etykiety punktom danych, aby pokazać tendencję wzrostową w wykorzystaniu czystej energii”.

23. Slajdy do prezentacji

za pośrednictwem Gencraft

„Utwórz slajd prezentacji dotyczący możliwości sprzedaży w określonym regionie geograficznym. Dołącz mapę z zaznaczonymi kluczowymi regionami oraz zwięzłe punkty opisujące potencjał rynkowy, grupę docelową i obszary potencjalnego wzrostu”.

24. Przedstaw emocje w sposób wizualny

za pośrednictwem Gencraft

„Stwórz wizualizację przedstawiającą ogromną radość. Użyj żywych kolorów, takich jak żółcie i pomarańcze, łączących się w dynamiczne kształty, aby przekazać radość i świętowanie. Spróbuj uchwycić radość poprzez kolor i formularz”.

25. Twórz logo i emblematy

za pośrednictwem Gencraft

„Wygeneruj opcje emblematów dla prestiżowej uczelni, wykorzystując symbole takie jak tarcza, otwarta księga i pióro. Ułóż te elementy w harmonijnej kolorystyce, tworząc wrażenie wiedzy, tradycji i oświecenia”.

Korzystanie z podpowiedzi AI Art

Korzystanie z podpowiedzi AI dotyczących sztuki ma dwie główne zalety: Wykorzystanie AI do generowania obrazów pozwala zaoszczędzić czas i koszty. Kolejną ważną zaletą jest to, że nie ma ona limitów charakterystycznych dla ludzi, takich jak określone umiejętności i ograniczona wiedza na temat różnych stylów artystycznych. 💫

Oto kilka wspaniałych korzyści płynących z używania podpowiedzi AI.

Efektywność czasowa

Dzięki dobrym podpowiedziom możesz wygenerować obraz w ciągu kilku sekund, zamiast poświęcać godziny na ręczne tworzenie oryginalnego obrazu. Dostosowanie podpowiedzi w celu uzyskania niestandardowego wyniku może zająć co najwyżej kilka minut.

Efektywność kosztowa

Czas to pieniądz, a dzięki niedrogim narzędziom AI, które nie wymagają kodowania, firmy mogą znacznie zwiększyć produkcję zawartości, jednocześnie obniżając koszty produkcji. Podpowiedzi dają artystom przewagę w postaci wstępnych pomysłów i wskazówek, zamiast niekończących się eksperymentów w poszukiwaniu kreatywnej iskry, co pozwala zaoszczędzić pieniądze na zmarnowanych materiałach i czasie.

Spójność

Korzystanie z podpowiedzi dla generatorów obrazów AI pozwala osiągnąć spójność. Ponieważ generatory obrazów wykorzystują instrukcje tekstowe i uczenie maszynowe, możesz tworzyć wiele oryginalnych projektów bez naruszania wytycznych dotyczących marki lub preferowanych stylów.

Dostępność

Eksperci twierdzą również, że narzędzia AI, takie jak Midjourney, Dall-E i Stable Diffusion, zdemokratyzowały tworzenie zawartości. Podpowiedzi są dostępne dla wszystkich. Nie musisz więc być ekspertem w dziedzinie sztuki lub sztucznej inteligencji, aby tworzyć atrakcyjne wizualnie obrazy 👍🏼.

Wszechstronność

Korzystanie z podpowiedzi dla sztuki AI zapewnia również niezrównaną wszechstronność — AI doskonale rozumie i naśladuje różne style artystyczne. Może to zachęcić artystów do eksperymentowania z różnorodnymi stylami i technikami.

Innowacyjność

Generatory obrazów zachęcają również artystów do nieszablonowego myślenia. Możesz odkrywać nieznane terytoria i tworzyć oszałamiające, nigdy wcześniej nie widziane dzieła sztuki, wykorzystując niekonwencjonalne pomysły i kombinacje. Narzędzia AI pomagają również generować podpowiedzi, które ułatwiają burzę mózgów i tworzenie innowacyjnych dzieł sztuki.

Generatory podpowiedzi AI mogą stanowić wyzwanie dla artystów, zmuszając ich do przekraczania własnych granic. Angażując się w nowe i wymagające zadania, artyści doskonalą swoje techniki i poszerzają zakres umiejętności.

Typowe wyzwania i przeszkody związane z wykorzystaniem podpowiedzi AI w sztuce

Pojawienie się AI w danych powstania wywołało dyskusje i debaty wśród artystów i projektantów. Oprócz obaw związanych z naruszeniem praw autorskich, własnością i zbieraniem danych, doświadczeni artyści nadal martwią się o spadek wartości ludzkiej sztuki.

Częstą wadą korzystania z podpowiedzi AI jest to, że są one ograniczające. Ponieważ generatory sztuki AI mają funkcję wyłącznie na podstawie tych podpowiedzi, nie ma miejsca na eksperymentowanie z elementami i stylami wykraczającymi poza podpowiedź. W związku z tym generatory obrazów AI mogą nie uchwycić niuansów i subtelności, które są znakiem rozpoznawczym dobrej sztuki. Sztuka generowana przez AI ma również tendencję do bycia formułą i pozbawioną osobistego charakteru.

Nadmierne poleganie na podpowiedziach generowanych przez /AI stanowi kolejne wyzwanie. Artyści mogą mieć trudności z utrzymaniem równowagi między wielkością produkcji a dobrą jakością.

Kolejną przeszkodą jest zachowanie własnego, unikalnego stylu twórczego przy jednoczesnym poleganiu na podpowiedziach AI. Pomimo tych wyzwań generatory obrazów powoli stają się fantastycznymi narzędziami do tworzenia zawartości.

Pozostała tylko ostatnia przeszkoda: stworzenie skutecznych podpowiedzi, które pozwolą generować trafną, atrakcyjną i użyteczną zawartość. 💡

Dowiedzmy się, jak zrobić to do zrobienia.

Jak pisać podpowiedzi AI do generowania obrazów

Aby napisać skuteczna podpowiedź, pamiętaj o uwzględnieniu następujących szczegółów: format obrazu, główny temat, szczegóły związane z tematem, cechy stylistyczne lub odniesienia oraz szczegóły związane z zakończoną kompozycją.

Oto szczegółowe wyjaśnienie, krok po kroku.

Zacznij od określenia rodzaju sztuki, którą chcesz stworzyć. Zdecyduj, czy będzie to fotografia, rysunek, szkic, obraz olejny czy rendering 3D. Następnie jasno określ główny motyw dzieła. Może to być osoba, zwierzę, przedmiot lub abstrakcyjna koncepcja.

Następnie opisz szczegóły głównych elementów swojego obrazu. Podaj informacje dotyczące kolorów, kształtów, rozmiarów i tekstur, aby pomóc narzędziu w generowaniu dokładnych szczegółów. Podaj szczegóły dotyczące formy i stylu artystycznego, który masz na myśli, używając słów kluczowych, takich jak „abstrakcyjny”, „minimalistyczny”, „ekspresjonistyczny” lub „surrealistyczny”, aby opisać estetykę.

Na koniec określ kompozycję tak szczegółowo, jak to możliwe. Określ szkołę artystyczną, styl oświetlenia, proporcje obrazu, współczynniki i kąty kamery. W przeciwnym razie możesz skupić się na tle i kontekście.

Załóżmy, że potrzebujesz obrazu przedstawiającego wikinga na nowoczesnym tle. Przyjrzyjmy się scenom tworzenia odpowiedniej podpowiedzi dla tego przykładu:

Określ format: Wygeneruj zdjęcie… Opisz temat: Wygeneruj zdjęcie wikingowskiego wodza... Dodaj szczegóły: Wygeneruj zdjęcie wikingowskiego wodza trzymającego topór... Opisz styl: Wygeneruj fotografię w stylu pop art przedstawiającą wikingowskiego wodza trzymającego topór w monochromatycznym ujęciu z daleka... Dodaj dodatkowe szczegóły: Wygeneruj fotografię w stylu pop art przedstawiającą wikingowskiego wodza trzymającego topór w monochromatycznym ujęciu z daleka, stojącego przed Times Square w Nowym Jorku.

Następnie możesz dodawać szczegóły i niuanse, takie jak szczegółowe opisy, aby generować dzieła sztuki i wskazówki projektowe, w tym elementy takie jak konkretne style artystyczne, np. pop-art, szkoły lub gatunki, odniesienia do ikon popkultury lub elementy tekstowe.

Im bardziej jasne i konkretne będą Twoje podpowiedzi, tym bardziej szczegółowy i dopracowany będzie obraz.

Użyj ClickUp, aby tworzyć kreatywne podpowiedzi AI.

Wykorzystaj ClickUp Brain jako potężne narzędzie do zrobienia wszystkiego — od pisania codziennych e-maili po generowanie oszałamiających dzieł sztuki.

A co, gdybyśmy powiedzieli Ci, że możesz pracować szybciej dzięki AI, używając... cóż, AI?

Nauka pisania podpowiedzi dla sztuki AI wymaga czasu i praktyki. Jednak dzięki generatorowi podpowiedzi dla sztuki ClickUp otrzymujesz potężny model AI, który interpretuje Twoje instrukcje i tworzy podpowiedzi dla niemal każdego darmowego generatora sztuki AI.

ClickUp oferuje również funkcję biblioteki szablonów podpowiedzi, dzięki której tworzenie podpowiedzi jest szybsze i łatwiejsze. Dostępne są również gotowe podpowiedzi. 👏🏼

Wpisz swoje pomysły i preferencje, a ClickUp Brain, natywny asystent AI ClickUp, zasugeruje tematy, koncepcje i elementy pasujące do tych pomysłów. Za pomocą kilku kliknięć możesz stworzyć zakończone podpowiedzi, które zostaną wprowadzone do generatora obrazów AI.

Użyj ClickUp Brain, aby szybciej generować opisowe podpowiedzi AI dotyczące sztuki.

Co więcej? Możesz generować obrazy AI bezpośrednio w ClickUp Brain.

Twórz sztukę opartą na sztucznej inteligencji w swoim obszarze roboczym, korzystając z ClickUp Brain.

💡 Wskazówka dla profesjonalistów: Twórz sztukę AI bez wpisywania podpowiedzi! Tak, dobrze przeczytałeś. Po co pisać, skoro możesz dyktować podpowiedzi za pomocą funkcji Talk to Text w ClickUp Brain MAX? Jest to 4 razy szybsze niż pisanie i skraca czas potrzebny na przeniesienie Twojej wizji na płótno! Zapisuj pomysły, udostępniaj instrukcje i realizuj zadania 4 razy szybciej dzięki funkcji Talk to Text w ClickUp Brain MAX.

A może warto zrealizować pomysły podczas sesji burzy mózgów?

Podczas tworzenia mapy swoich myśli, pomysłów i strategii na tablicach ClickUp Whiteboards możesz również wpisać podpowiedź w języku naturalnym, aby wygenerować obraz, który je wizualnie przedstawi!

Generuj obrazy na tablicach ClickUp Whiteboards Konwertuj tekst na zadania bezpośrednio z tablic Whiteboard za pomocą ClickUp Brain.

Zanurz się w świecie różnorodnych tematów, stylów i motywów. Od abstrakcyjnych cudów po hiperrealistyczne portrety – każdy znajdzie coś dla siebie. Każda podpowiedź pozwala tworzyć sztukę AI, odkrywając nieznane dotąd obszary ekspresji artystycznej.

Dołącz do tętniącej życiem społeczności artystów, projektantów i nauczycieli, którzy korzystają z ClickUp, aby czerpać inspirację i zwiększać swoją wydajność. Zarejestruj się w ClickUp już dziś! ✨