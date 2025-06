Opanuj AI Canvas: niezbędne przykłady podpowiedzi Midjourney dla artystów i projektantów

Tworzenie niesamowitych wizualizacji nigdy nie było prostsze. Dzięki generatorom sztuki AI, takim jak Midjourney, praktycznie każdy może w ciągu kilku sekund stworzyć oszałamiającą grafikę cyfrową. Jako artysta prawdopodobnie zauważyłeś potencjał AI w ulepszaniu Twojej pracy.

Aby jednak w pełni wykorzystać potencjał tych narzędzi AI, musisz opanować kolejną sztukę — tworzenie idealnych podpowiedzi.

Midjourney (i inne narzędzia do tworzenia sztuki AI) działa w oparciu o podpowiedzi — krótkie frazy tekstowe, które kierują AI w generowaniu pożądanego obrazu. Podpowiedzi Midjourney działają jak instrukcje, zasilając ogromną bazę danych AI informacjami wizualnymi, które przekładają Twoje słowa na szczegółową ilustrację.

Opanowując sztukę tworzenia podpowiedzi obrazowych, możesz wyczarować szeroki wachlarz wizualizacji, od niezwykle szczegółowych fotorealistycznych krajobrazów po ultrarealistyczne fantastyczne stworzenia.

Ten przewodnik pomoże Ci rozpocząć przygodę z cyfrową sztuką opartą na AI dzięki najlepszym podpowiedziom Midjourney.

Podstawy podpowiedzi Midjourney

Generatywna sztuczna inteligencja, technologia wykorzystywana w Midjourney, doskonale sprawdza się w tworzeniu nowatorskich treści na podstawie istniejących danych. Po podaniu podpowiedzi AI analizuje słowa składające się na tę podpowiedź, przeszukuje ogromną bibliotekę stylów artystycznych, kształtów, kolorów i tekstur, a następnie łączy te elementy w spójny obraz zgodny z Twoją wizją twórczą.

Im bardziej precyzyjna podpowiedź, tym bardziej ukierunkowane stają się poszukiwania AI, co skutkuje obrazem końcowym, który naprawdę odzwierciedla Twoje artystyczne intencje.

Jak tworzyć wysokiej jakości podpowiedzi? Nasza lista 35 przykładów podpowiedzi może posłużyć jako inspiracja.

35 przykładów podpowiedzi Midjourney

za pośrednictwem Midjourney

Dzięki tej różnorodnej selekcji przykładów podzielonych na style artystyczne nauczysz się pisać i udoskonalać podpowiedzi Midjourney. Zapoznajmy się z nimi:

Kubizm: odkrywanie geometrycznych kształtów

Kubizm to styl artystyczny charakteryzujący się abstrakcyjnymi kształtami i fragmentarycznymi formami.

To rewolucyjne podejście zostało wprowadzone przez takich artystów jak Pablo Picasso i Georges Braque w latach 1907–1908 i najlepiej widać je w ich dziełach Les Demoiselles d'Avignon, Dziewczyna z mandoliną, Butelka i ryby oraz Człowiek z gitarą.

Poniższe przykłady podpowiedzi Midjourney mogą pomóc Ci stworzyć własną cyfrową grafikę w stylu kubizmu:

Nowoczesny salon przedstawiony w fragmentarycznym stylu kubizmu, z geometrycznymi kształtami i nakładającymi się płaszczyznami w żywych kolorach Kubistyczny, monochromatyczny obraz przedstawiający martwą naturę z miską owoców, z naciskiem na zniekształcone perspektywy i precyzyjne, płaskie linie Majestatyczny pejzaż miejski przedstawiony w stylu kubistycznym, oddający dynamikę miejskiego życia w nastrojowej, mglistej atmosferze

za pośrednictwem Midjourney

Narysuj portret kobiety w stylu kubistycznym w dramatycznym oświetleniu, inspirowany dziełem Georgesa Braque'a Hiperrealistyczny obraz olejny przedstawiający martwą naturę z instrumentem muzycznym, podzielony na geometryczne kształty w żywych kolorach, przypominający syntetyczny kubizm

Art Deco: uchwycenie blasku przeszłości

W przeciwieństwie do fragmentarycznych formularzy kubizmu, art déco przyjęło efektowną i opływową estetykę. Ten wpływowy styl artystyczny pojawił się w latach 20. XX wieku, rozkwitł w latach 30. i celebrował nowoczesność.

Art Deco nie bało się luksusu i chętnie wykorzystywało bogate tekstury i motywy inspirowane starożytnymi kulturami, takimi jak Egipt, oraz zygzakowate wzory z epoki maszyn. Był to zasadniczo ruch w stylach sztuki dekoracyjnej i koncepcja architektoniczna w Europie i Stanach Zjednoczonych.

Oto kilka podpowiedzi AI, których możesz użyć do stworzenia grafiki cyfrowej inspirowanej malarstwem w stylu art déco:

Efektowny plakat w stylu art déco przedstawiający fikcyjny spektakl na Broadwayu, z piękną młodą kobietą owiniętą w przepływającą suknię

za pośrednictwem Midjourney

Fotorealistyczny obraz w stylu art déco przedstawiający wieżowiec skąpany w złocistym świetle zachodu słońca, z geometrycznymi akcentami i misternymi detalami

za pośrednictwem Midjourney

Luksusowy, minimalistyczny pokój w stylu art déco z eleganckimi meblami, chromowanymi akcentami i fotorealistycznym dywanem w geometryczne wzory Stwórz ilustrację modową przedstawiającą kobietę w płynnej sukni w stylu art déco, ozdobionej odważnymi geometrycznymi wzorami i misternymi detalami w dramatycznym oświetleniu

3. Gry retro: zabawa pikselami

Gry retro, w przeciwieństwie do najnowocześniejszej grafiki współczesnej przestrzeni, mają w sobie pewien urok dzięki swojej pikselowej prostocie. Budzą nostalgię, przypominając nam złoty wiek automatów do gier i konsol domowych z lat 80. i ery 16-bitowej.

Projekt i styl graficzny charakteryzują się kolorowymi tłami, kultowymi postaciami, takimi jak Mario, prostymi, ale chwytliwymi ścieżkami dźwiękowymi i innymi nostalgicznymi elementami. Niosą one sentymentalną wartość wspomnień z dzieciństwa i reprezentują prostsze czasy w grach.

Aby wygenerować obrazy w tym stylu artystycznym, baw się podpowiedziami Midjourney, takimi jak:

Scena z platformówki w stylu pixel art, przedstawiająca dzielnego bohatera walczącego z ziejącym ogniem smokiem Gra wyścigowa w stylu retro z pikselowymi samochodami pędzącymi przez oświetlone neonami miasto

za pośrednictwem Midjourney

Kolorowy portret w stylu pixel art przedstawiający postać z klasycznej gry wideo ubraną w misternie wykonaną zbroję Pikselowy portret kultowej postaci z gry retro, takiej jak Mario lub Pac-Man, z niesamowitą szczegółowością Plakat sportowy w stylu retro z pikselowym sportowcem w dynamicznej pozie na skalistym i piaszczystym terenie

za pośrednictwem Midjourney

8-bitowa interpretacja słynnego zabytku, takiego jak Wieża Eiffla lub Wielki Mur Chiński, z odlatującym motylem w kolorach tęczy

Cyberpunk: wyobraź sobie przyszłość zdominowaną przez technologię

Cyberpunk to podgatunek science fiction, który zagłębia się w przyszłość mrocznie zabarwioną postępem technologicznym i upadkiem społecznym.

Jest to gatunek bogaty w tematy. Eksploruje ludzkie koszty postępu, walkę o tożsamość w świecie opętanym modyfikacjami oraz walkę o zachowanie odrobiny człowieczeństwa w społeczeństwie na krawędzi.

Wyobraź sobie zacierające się granice między człowiekiem a maszyną podczas tworzenia podpowiedzi Midjourney na ten temat:

Tętniący życiem cyberpunkowy targ uliczny oświetlony holograficznymi reklamami i migoczącymi neonami Samotny wojownik cyborg spoglądający na rozległą cyberpunkową panoramę miasta spowitą smogiem i sztucznym światłem w szczegółowym i skomplikowanym otoczeniu Zaawansowany technologicznie portret cyberpunkowego hakera z świecącymi implantami i cyfrowym interfejsem wyświetlanym w oczach, obserwującego latającego motyla w kolorach tęczy Cybernetycznie ulepszony sprzedawca uliczny sprzedający świecące potrawy i napoje wyrzeźbione w skomplikowanych filigranowych metalowych wzorach i wyeksponowane w naturalnym świetle

za pośrednictwem Midjourney

Niezwykle szczegółowy geometryczny wieżowiec w stylu budynku Chryslera, z wyszukanym akrylowym sprayem na chromie i metalicznymi akcentami

Surrealizm: Przeciwstawianie się rzeczywistości za pomocą krajobrazów ze snów

Surrealizm był ruchem artystycznym i kulturowym, który narodził się z popiołów I wojny światowej. Surrealiści, w przeciwieństwie do swoich kubistycznych odpowiedników, którzy fragmentowali rzeczywistość, starali się uwolnić moc nieświadomości.

Wyobraź sobie topniejące zegary rozrzucone po jałowym krajobrazie, jak na obrazie Salvadora Dalí, lub postacie w melonikach skrywające tajemnicze twarze, autorstwa René Magritte'a.

Ich prace łączą w sobie to, co nielogiczne i znane, często umieszczając przedmioty codziennego użytku w fantastycznych ustawieniach. Pomyśl o fortepianie, z którego wyrastają pióra, lub homarze siedzącym na telefonie — takie zestawienia podważają nasze postrzeganie rzeczywistości, pobudzając wyobraźnię.

Wykorzystaj podpowiedzi Midjourney jako podstawę do tworzenia pomysłów:

Topniejący zegar zawieszony na nagiej gałęzi drzewa na tle czystego błękitnego nieba z pięknym fantastycznym motylem na horyzoncie w szczegółowym i skomplikowanym otoczeniu Szachownica, na której figury są fantastycznymi stworzeniami toczącymi epicką bitwę z hiperrealistycznymi szklanymi kwiatami w eleganckiej i nowoczesnej przestrzeni Niezwykle szczegółowy fortepian z klawiszami zastąpionymi kaskadami wodospadów przepływających do rozległego oceanu spektakularnego małego świata Stwórz scenę inspirowaną René Magritte, z postacią w meloniku i ukrytą twarzą stojącą przed zakrzywioną fasadą budynku W stylu Salvadora Dalí namaluj senny krajobraz z topniejącymi zegarami rozrzuconymi po jałowym krajobrazie z niezwykle szczegółowymi elementami

za pośrednictwem Midjourney

Steampunk: Świat pełen trybów i pary

Ten podgatunek science fiction nie jest typową wizją przyszłości. Steampunk na nowo wyobraża sobie przeszłość, a konkretnie epokę wiktoriańską i amerykański Dziki Zachód, ale z fantastycznym akcentem. Łączy w sobie retrofuturystyczną estetykę inspirowaną XIX-wiecznymi maszynami parowymi.

Steampunk to jednak nie tylko estetyka. To świat pełen przygód i innowacji, w którym przeszłość i przyszłość zderzają się w spektakularnym widowisku mosiądzu, pary i nieograniczonej wyobraźni.

Podpowiedzi Midjourney dotyczące cyfrowych dzieł sztuki w stylu steampunkowym mogą naśladować:

Wspaniały statek powietrzny w stylu steampunkowym szybujący w chmurach, napędzany niezwykle szczegółowymi miedzianymi tłokami i silnikami parowymi o precyzyjnych, płaskich detalach Tętniący życiem steampunkowy targ pełen urządzeń i wynalazków napędzanych kołami zębatymi i parą Stoicki portret wynalazcy steampunkowego z mechaniczną ręką i goglami, wpatrującego się w swoje najnowsze dzieło

za pośrednictwem Midjourney

Wyobraź sobie kolosalny tramwaj parowy przemierzający smogiem wypełniony wiktoriański krajobraz miejski Zaprojektuj tętniącą życiem scenę uliczną w stylu steampunkowym z automatami zegarowymi, powozami bez koni i oświetleniem gazowym Stwórz scenę fotografii krajobrazowej przedstawiającą dżentelmena-odkrywcę w cylindrze i goglach, który wyrusza na wyprawę do zaginionego miasta w gigantycznym pojazdzie napędzanym parą

Warstwowy papier: eksperymentowanie z teksturami

Sztuka warstwowego papieru to fascynująca technika twórcza, która tchnie życie w dwuwymiarowe projekty. Tworzy głębię i wymiar, przekształcając płaski papier w fascynujące dzieła sztuki.

Strategicznie wycinając kształty i nakładając je na siebie w lekko przesunięty sposób, artyści mogą tworzyć oszałamiające efekty światła i cienia. Pomyśl o delikatnym motylu, którego skrzydła wydają się trzepotać na wietrze, co uzyskano poprzez nakładanie na siebie coraz mniejszych wyciętych elementów.

Zainspirowany tym przyjaznym dla początkujących stylem sztuki i rzemiosła, możesz podpowiedzieć Midjourney, aby stworzył cyfrowe obrazy, takie jak:

Żywy portret złożony z warstwowych wycinanek z papieru w kontrastujących kolorach i fakturach na zakrzywionej fasadzie budynku Fantazyjna scena krajobrazowa stworzona z kawałków teksturowanego papieru, z falistymi wzgórzami i płynącą rzeką

za pośrednictwem Midjourney

Warstwowa papierowa grafika przedstawiająca kwiat, którego każdy płatek ma inny odcień czerwieni, umieszczona w drewnianym domu w stylu stolarskim Majestatyczny zakres gór wykorzystujący teksturowane papiery do przedstawienia szorstkiej skały i gładkiego śniegu, idealny do nowoczesnej przestrzeni

Tworzenie skutecznych podpowiedzi Midjourney

Kluczem do tworzenia skutecznych podpowiedzi Midjourney jest wykorzystanie jego zaawansowanych możliwości:

URL referencyjne

Możesz włączyć adresy URL do podpowiedzi, aby odwołać się do konkretnych obrazów jako inspiracji. Pomaga to skierować AI w stronę określonego stylu, kompozycji lub tematyki.

Załóżmy, że chcesz uzyskać obraz o onirycznej jakości, przypominający obraz Salvadora Dali. W podpowiedzi możesz umieścić adres URL arcydzieła Dali.

Midjourney przeanalizuje następnie kolory, kształty i ogólny surrealistyczny klimat dzieła Dalego i wykorzysta je jako podstawę do wygenerowania obrazu.

Parametry

Parametry pozwalają na precyzyjne dostosowanie takich aspektów obrazu, jak styl, paleta kolorów i kompozycja.

Parametry dodane na końcu podpowiedzi za pomocą znaku "–" pozwalają określić takie aspekty, jak proporcje obrazu (np. "–ar 16:9" dla ekranu panoramicznego) lub styl artystyczny (np. "–style anime").

Styl: Ten parametr pozwala bezpośrednio określić styl artystyczny za pomocą nazwy. Na przykład –style baroque spowoduje, że Midjourney wygeneruje obraz w stylu barokowym. Listę kompatybilnych stylów artystycznych można znaleźć tutaj

Proporcje: Parametr –ar lub –aspect pozwala kontrolować proporcje obrazu. Wartość 1:1 spowoduje utworzenie obrazu kwadratowego, a 2:1 – obrazu poziomego

za pośrednictwem Midjourney

Kluczem do tworzenia skutecznych podpowiedzi Midjourney jest używanie precyzyjnego języka. Im bardziej konkretne są Twoje wskazówki, tym lepiej AI może zrozumieć i przełożyć Twoją wizję na obraz.

Wybierz konkretne przymiotniki i szczegóły, aby skierować AI w pożądanym kierunku. Na przykład zamiast "kot", spróbuj "puszysty rudy kot zwinięty w kłębek na parapecie"

za pośrednictwem Midjourney

za pośrednictwem Midjourney

Model dyfuzji

Midjourney wykorzystuje również model dyfuzji, potężną technikę AI, która służy do generowania nowych danych, często w formie obrazów lub tekstu, które są bardzo podobne do danych rzeczywistych.

Oto krótki opis działania:

Wyobraź sobie, że masz wyraźny obraz. Model dyfuzji działa poprzez stopniowe dodawanie szumu do obrazu, aż stanie się on nie do odróżnienia od zakłóceń. Następnie model uczy się odwracać ten proces, przechodząc krok po kroku od obrazu z szumem do obrazu wyraźnego.

Możesz eksperymentować z frazowaniem i szczegółami, aby skierować model dyfuzji w stronę pożądanego rezultatu.

Zacznij od ogólnej koncepcji, a następnie wprowadź szczegóły w kolejnych podpowiedziach.

Na przykład możesz zacząć od "akwarelowego pejzażu", a następnie dodać podpowiedzi, takie jak "z ośnieżonymi szczytami gór w tle" i "kręta rzeka przepływająca przez bujną dolinę w nastrojowej, mglistej scenerii"

Informacje zwrotne i iteracje

Nie zadowalaj się pierwszym wynikiem. Udoskonal podpowiedzi na podstawie wygenerowanych obrazów, kierując model bliżej swojej wizji. Midjourney pozwala na wprowadzanie zmian w podpowiedziach, więc eksperymentuj i baw się dobrze

Podczas procesu generowania użyj przycisków Midjourney, aby wskazać, które warianty Ci się podobają, a które nie. Dzięki temu model będzie dążył do uzyskania pożądanego rezultatu

Podpowiedzi Midjourney umożliwiają projektantom odkrywanie niezliczonych możliwości twórczych, szybkie generowanie iteracji projektów i pokonywanie przeszkód twórczych.

Wszechstronność i funkcjonalność podpowiedzi Midjourney są naprawdę niezwykłe. Niezależnie od tego, czy jesteś doświadczonym projektantem, czy kompletnym nowicjuszem, Midjourney oferuje unikalną platformę do zabawy swoją kreatywnością i ożywiania wizualnych pomysłów.

Oprócz Midjourney, narzędzia do projektowania AI, takie jak ClickUp Brain, mogą jeszcze bardziej usprawnić cykl pracy projektanta i pozwolić mu skupić się na strategicznych aspektach procesu twórczego.

Oto kilka wskazówek, które pomogą Ci usprawnić cykl pracy nad projektami dzięki ClickUp:

Wykorzystaj ClickUp Brain jako swojego osobistego asystenta projektowego . Potrzebujesz szybkiej sprawdzarki ortograficznej w swoich notatkach projektowych? ClickUp Ci w tym pomoże. Chcesz stworzyć idealny e-mail do klienta? Jego oparte na AI szybkie odpowiedzi tworzą wiadomości, które za każdym razem trafiają w odpowiedni ton

Zastąp żmudne przewodniki stylistyczne i opisy komponentów analizą zasobów projektowych ClickUp Brain, która błyskawicznie generuje kompleksową dokumentację. Zachowaj spójność projektów i płynnie współpracuj z programistami

Generuj persony projektowe, komponenty, ścieżki użytkowników, briefy kreatywne i wiele więcej dzięki ClickUp Brain

Zdobądź szybką inspirację projektową , prosząc AI o burzę mózgów na temat kreatywnych pomysłów. Możesz również wypróbować szablony burzy mózgów, aby jeszcze bardziej usprawnić ten proces

Zarządzaj projektami na jednej platformie — oprogramowanie do zarządzania projektami ClickUp . Dostosuj projekty do ogólnych celów zespołu. Śledź postępy i świętuj kamienie milowe, aby wszyscy byli zmotywowani

Współpracuj, organizuj i zarządzaj projektami na tablicach ClickUp

zastąp niekończące się wątki e-mailowe podpowiedziami w czasie rzeczywistym. Korzystaj Wyeliminuj nadmiar aplikacji iw czasie rzeczywistym. Korzystaj z tablic ClickUp , aby wspólnie tworzyć projekty, dodawać do nich adnotacje, usprawniać pętle informacji zwrotnych i zapewnić wszystkim dostęp do tych samych informacji. Dzięki temu wprowadzanie zmian w projektach staje się dziecinnie proste

Z łatwością przypisuj zadania, udostępniaj pliki i oznaczaj członków zespołu. Aktualizacje w czasie rzeczywistym zapewniają wszystkim dostęp do najnowszych informacji, sprzyjając kulturze wspólnej własności i odpowiedzialności

Podziel złożone projekty na łatwe do wykonania zadania, które możesz przydzielić członkom swojego zespołu na platformie ClickUp Design Project Management

Zarządzaj projektami na swój sposób . Niezależnie od tego, czy jesteś zagorzałym zwolennikiem list, czy wizualnym myślicielem, który uwielbia tablice Kanban, ClickUp dostosuje się do Twojego procesu

Użyj szablonów tablic inspiracji , aby uporządkować swoje pomysły i przyspieszyć proces twórczy

Opanowanie sztuki podpowiedzi

Opanowując sztukę tworzenia podpowiedzi, możesz wkroczyć w świat artystycznych poszukiwań i przekształcić swoje projekty z dobrych w doskonałe.

Pamiętaj, że eksperymentowanie jest kluczem do sukcesu!

Nie bój się eksperymentować z różnymi przykładami podpowiedzi, parametrami i obrazami referencyjnymi Midjourney. Dzięki praktyce rozwiniesz swój własny, unikalny styl podpowiadania, co pozwoli Ci wykorzystać AI jako potężne narzędzie do realizacji swoich kreatywnych wizji.

Wypróbuj ClickUp już dziś i ulepsz swoje dzieła sztuki oraz projekty z pomocą AI.