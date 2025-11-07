10 najlepszych alternatyw i konkurentów Miro w 2026 roku

Miro to popularny wybór do tworzenia tablic, ale wraz z rozwojem Twoich tablic często zamieniają się one w zagracone powierzchnie. Notatki samoprzylepne mnożą się, a prawdziwa współpraca utyka w martwym punkcie. A jeśli zarządzasz złożonymi projektami lub potrzebujesz większej kontroli nad strukturą i kosztami, Miro może zacząć wydawać się ograniczające.

Kilka alternatyw dla Miro oferuje solidne funkcje współpracy wizualnej. Jeśli szukasz możliwości tworzenia diagramów, Creately to świetny wybór. Jeśli chodzi o współpracę zintegrowaną z projektowaniem, wyróżnia się ClickUp. Mural to kolejna solidna opcja, szczególnie jeśli Twój zespół pracuje w ekosystemie Microsoftu, podobnie jak Microsoft Tablica. ClickUp oferuje również narzędzia do wizualnej współpracy, w tym tablice i mapy myśli, co czyni go doskonałą opcją typu „wszystko w jednym” dla zespołów, które chcą zarządzać projektami i przeprowadzać burze mózgów na jednej platformie. Lucidchart i Whimsical to również popularne wybory w przestrzeni tablic. Niezależnie od tego, czy chodzi o lepszą personalizację, płynniejsze przekazywanie projektów, czy bardziej przystępne ceny, ci konkurenci Miro wkraczają tam, gdzie Miro ma braki. Zebraliśmy najlepsze opcje dla zespołów, które chcą wizualnej współpracy bez poczucia przytłoczenia. 👇

Ograniczenia Miro

Chociaż doceniamy funkcje współpracy oferowane przez Miro, nie podoba nam się kilka istotnych wad:

Chaos na tablicy: W miarę jak tablice się powiększają, mogą stać się nieco przytłaczające, utrudniając utrzymanie koncentracji i wydajności podczas sesji

Złożoność w przypadku dużych zespołów: Zarządzanie rolami użytkowników i uprawnieniami może być czasochłonne w przypadku większych zespołów, a platforma może nie skalować się tak dobrze, jak oczekiwano, w przypadku potrzeb na poziomie Enterprise

Nieporęczne elementy sterujące i interfejs: Elementy sterujące Miro są nieintuicyjne, zwłaszcza podczas korzystania z myszy lub gładzika, co powoduje frustrację podczas nawigacji lub edycji

Problemy z wydajnością na dużych tablicach: Wydajność Miro spada, gdy tablice zapełniają się zawartością, taką jak obrazy, wideo i karteczki samoprzylepne, co sprawia, że nawigacja po dużych tablicach jest powolna, a korzystanie z nich frustrujące, co hamuje wydajność

Alternatywy dla Miro w skrócie

Poniższa tabela podsumowuje, w jaki sposób funkcje współpracy i wizualnego zarządzania projektami w alternatywach dla Miro przewyższają go pod względem wydajności:

Narzędzie Najważniejsze funkcje Najlepsze dla Ceny* ClickUp – Tablice oparte na AI + dokumenty, zadania, czat – Przekształcaj pomysły z tablicy w zadania – Automatyzacje, szablony, mapy myśli – Udostępnianie na zewnątrz + nakładki z wykresem Gantta/osią czasu Najlepsze rozwiązanie dla małych i dużych zespołów, które potrzebują opartej na AI współpracy wizualnej powiązanej z realizacją projektów Dostępny jest Free Plan; dostępne są opcje dostosowania dla przedsiębiorstw Mural – Nieograniczone pole do działania, szablony, karteczki samoprzylepne, timery – Współpraca z gośćmi bez pełnego dostępu – Strukturyzowanie i grupowanie notatek za pomocą AI Najlepsze rozwiązanie dla zespołów kreatywnych i moderatorów prowadzących zdalne/hybrydowe warsztaty projektowe Dostępny plan bezpłatny; plany płatne od 12 USD/użytkownik/miesiąc; niestandardowe ceny dla przedsiębiorstw Lucidchart – Synchronizacja danych na żywo, współpraca wielu użytkowników – Funkcja „przeciągnij i upuść” do tworzenia schematów blokowych, schematów organizacyjnych i cykli pracy – Tryb prezentacji i eksport do różnych platform Najlepsze rozwiązanie dla dużych zespołów technicznych i biznesowych zajmujących się projektowaniem złożonych systemów Dostępny Free Plan; plany płatne od 9 USD/użytkownik/miesiąc; niestandardowe ceny dla przedsiębiorstw Creately – Diagramy + narzędzia do zarządzania projektami i bazami danych – Wykresy Gantt, diagramy ERD i mapy myśli – Niestandardowe bazy danych + śledzenie postępów Najlepsze rozwiązanie dla wielofunkcyjnych zespołów, które potrzebują narzędzi do tworzenia diagramów przy planowaniu projektów Dostępny Free Plan; plany płatne od 8 USD/użytkownik/miesiąc; niestandardowe ceny dla przedsiębiorstw Whimsical – Makiety, mapy myśli, dokumenty, karteczki samoprzylepne – Tryb konspektu do tworzenia struktury – Przejrzysty interfejs i szybka współpraca Najlepsze rozwiązanie dla małych zespołów projektowych i produktowych, które potrzebują lekkiej i intuicyjnej tablicy Dostępny plan bezpłatny; plany płatne od 12 USD/użytkownik/miesiąc; niestandardowe ceny dla przedsiębiorstw FigJam – Zintegrowane z pakietem projektowym Figma – Widżety (ankiety, timery), czat na żywo, reakcje – Czat głosowy i kursory do współpracy Najlepsze rozwiązanie dla małych i średnich zespołów projektowych oraz grup produktowych pracujących w ekosystemie Figma Dostępny plan Free Plan; plany płatne od 20 USD/użytkownik/miesiąc; niestandardowe ceny dla przedsiębiorstw Microsoft Tablica – Integracja z Teams, Outlookiem i OneDrive – Rozpoznawanie kształtów i pisma ręcznego – Cyfrowe rysowanie i szablony projektów Najlepsze rozwiązanie dla zespołów Enterprise w ekosystemie Microsoft 365, potrzebujących prostej współpracy wizualnej Free Conceptboard – Nieskończone pole robocze, historia wersji, @wzmianki w zadaniach – Bezpieczne udostępnianie plików, obsługa zespołów hybrydowych – Wbudowane funkcje wideo, logowanie jednokrotne (SSO) dla przedsiębiorstw, wersja Data Center Edition Najlepsze rozwiązanie dla zespołów pracujących zdalnie lub w modelu hybrydowym oraz konsultantów potrzebujących bezpiecznych warsztatów wizualnych Dostępny jest plan Free; plany płatne od 7,50 USD/użytkownika/miesiąc; niestandardowe ceny dla przedsiębiorstw Klaxoon – Interaktywna tablica z ankietami, grami i quizami – Funkcja Capsule do szkoleń multimedialnych – Chmury słów i agregacja opinii Najlepsze rozwiązanie dla liderów ds. szkoleń, HR i zaangażowania zespołu, którzy potrzebują interaktywnych warsztatów Dostępny Free Plan; plany płatne od 27 USD/użytkownik/miesiąc; niestandardowe ceny dla przedsiębiorstw Sketch – Narzędzie do projektowania UI/UX natywne dla komputerów Mac – Inteligentny układ, linijki, udostępnianie bibliotek – Projektowanie responsywne i prototypowanie Najlepsze rozwiązanie dla projektantów UI/UX i zespołów kreatywnych potrzebujących tworzyć makiety o wysokiej jakości Płatne plany od 12 USD/użytkownik/miesiąc; licencja na Maca za 120 USD; niestandardowe ceny dla przedsiębiorstw

10 najlepszych alternatyw i konkurentów Miro

Jak oceniamy oprogramowanie w ClickUp Nasz zespół redakcyjny stosuje przejrzysty, oparty na badaniach i niezależny od dostawców proces, dzięki czemu możesz mieć pewność, że nasze rekomendacje opierają się na rzeczywistej wartości produktów. Oto szczegółowy opis tego, jak w ClickUp oceniamy oprogramowanie.

Oto nasze najlepsze propozycje oprogramowania do tworzenia tablic, które umożliwia współpracę w czasie rzeczywistym, burzę mózgów, zarządzanie zadaniami, integrację i wiele więcej. 📋

Niezależnie od tego, czy szukasz elastycznych cykli pracy, funkcji ułatwiających prowadzenie spotkań, czy też ulepszonej współpracy zespołowej, ci konkurenci Miro zapewniają wszystko, czego potrzebujesz, aby zwiększyć wydajność i kreatywność.

1. ClickUp (najlepsze rozwiązanie do wizualnego zarządzania projektami i współpracy)

Zacznij korzystać z ClickUp za darmo Twórz pomysły, szkicuj i współpracuj płynnie, przekształcając myśli w konkretne zadania na Tablicach ClickUp

ClickUp to nie tylko kolejne narzędzie do tworzenia tablic wśród wielu innych. To w rzeczywistości wszechstronna aplikacja do pracy, która łączy w sobie zarządzanie projektami, zarządzanie wiedzą i czat — a wszystko to oparte na AI, która pomaga pracować szybciej i mądrzej.

Dzięki ClickUp Tablicom każde płótno działa błyskawicznie, jest eleganckie i stworzone z myślą o kreatywnej współpracy. Możesz płynnie zintegrować burzę mózgów, planowanie i realizację w jednej platformie, tworząc piękne, spójne doświadczenie. Koniec z rysowaniem na wirtualnych karteczkach samoprzylepnych bez dalszych działań — pomysły można teraz jednym kliknięciem przekształcić bezpośrednio w zadania ClickUp, płynnie włączając je do Twojego cyklu pracy.

Oprócz sesji wizualnych ClickUp łączy dokumenty, czat i zadania w jeden spójny ekosystem. Możesz podłączyć ClickUp Docs i elementy multimedialne bezpośrednio na Tablicy, co pozwala swobodnie przeprowadzać burzę mózgów, dokumentować pomysły i przydzielać zadania — wszystko to bez przełączania się między kartami.

Interfejs dotykowy pozwala intuicyjnie szkicować i tworzyć wizje.

A jeśli chodzi o realizację, ClickUp Brain, natywny asystent AI ClickUp, idzie o krok dalej: generuje obrazy na podstawie tekstowych podpowiedzi, podsumowuje dyskusje, przekształca czat w uporządkowane zadania, a nawet tworzy szkielety całych projektów — wszystko w tej samej przestrzeni roboczej. Udostępnianie jest proste: możesz osadzać tablice w ClickUp, udostępniać je natychmiast lub eksportować jako pliki PDF.

Konwertuj tekst na obrazy, a pomysły na zadania bezpośrednio z Tablic dzięki ClickUp AI

Ponadto ClickUp mapy myśli pomagają wizualizować koncepcje od podstaw. Wystarczy kilka kliknięć, aby łatwo podzielić złożone projekty oraz dostosować organizację i układ pomysłów.

Skorzystaj z map myśli ClickUp, aby przeprowadzić burzę mózgów na temat ścieżek użytkownika i innych cykli pracy

ClickUp oferuje również szereg gotowych szablonów, takich jak tablice planów działania, tablice wizualizacji i tablice aktualizacji projektów, które można dostosować do potrzeb Twojego zespołu. Rozważ wypróbowanie szablonu prostej mapy myśli ClickUp, aby przeglądać swoje propozycje i szybko podejmować decyzje na bieżąco. Byłem pod wrażeniem elastyczności tego szablonu, który pozwalał mi dynamicznie modyfikować mapę myśli wraz z innymi zaangażowanymi członkami zespołu.

Pobierz darmowy szablon Szablon diagramu rybiej ości w ClickUp został zaprojektowany, aby pomóc Ci wizualizować i prowadzić śledzenie przyczyn oraz skutków problemu lub pomysłu.

Kolejnym wyróżniającym się rozwiązaniem jest szablon diagramu rybiej ości ClickUp, który pozwala zidentyfikować wykrywalne przyczyny źródłowe usterki. Ponadto umożliwia on rozwijanie i grupowanie pomysłów w odpowiednie kategorie.

Najlepsze funkcje ClickUp

Zobacz, gdzie na tablicy znajdują się członkowie zespołu, współpracuj na żywo i unikaj nakładających się zmian lub nieporozumień podczas sesji burzy mózgów, śledząc ich kursory

Połącz elementy tablicy z zadaniami, które mają zależności, przeszkody lub relacje — idealne rozwiązanie do wizualnego planowania cykli pracy lub harmonogramów projektów

Dodaj wykresy Gantta, osie czasu lub pulpity nawigacyjne bezpośrednio na Tablicę, aby wzbogacić przestrzeń burzy mózgów o kontekst wizualny i śledzenie projektu na żywo

Zaproś zewnętrznych współpracowników do interakcji na tablicach, nie dając im pełnego dostępu do Twojego obszaru roboczego — idealne rozwiązanie dla agencji, freelancerów lub recenzji klientów

Zaprojektuj kreatywne cykle pracy dostosowane do potrzeb Twojego projektu i przeprowadź automatyzację, aby zaoszczędzić czas i ograniczyć wysiłek ręczny

Połącz się z ponad 1000 innymi narzędziami, aby uzyskać rozbudowane funkcje współpracy na różnych platformach

Dzięki automatyzacjom ClickUp możesz zautomatyzować powtarzalne zadania, takie jak przydzielanie zadań, ustalanie terminów lub aktualizowanie postępów, gdy tylko zakończysz burzę mózgów i planowanie

Limity ClickUp

Niektórzy użytkownicy uważają, że bogaty w funkcje interfejs ClickUp może początkowo wydawać się przytłaczający ze względu na nieco stromy krzywą uczenia się

Ceny ClickUp

Oceny i recenzje ClickUp

G2: 4,7/5 (ponad 9800 recenzji)

Capterra: 4,6/5 (ponad 4200 recenzji)

Co prawdziwi użytkownicy mówią o ClickUp?

Użytkownik serwisu G2 nazywa ClickUp „potężnym, wszechstronnym narzędziem do zarządzania projektami”:

W ClickUp najbardziej podoba mi się to, jak łatwo pozwala nam zsynchronizować działania naszego zespołu i klientów. Platforma zapewnia nam wszystko — od tablic Kanban i wykresów Gantt po dokumenty i tablice — w jednym miejscu, dzięki czemu możemy przeprowadzać burze mózgów, planować i realizować zadania bez konieczności przełączania się między narzędziami. Komentarze w czasie rzeczywistym, łatwe @wzmianki i szczegółowe uprawnienia oznaczają, że klienci mogą zobaczyć dokładnie to, czego potrzebują (i nic więcej), jednocześnie współpracując bezpośrednio nad zadaniem lub dokumentem. Dodaj do tego potężne automatyzacje, pola niestandardowe oraz integracje ze Slackiem, Google Drive i Zoomem, a ClickUp stanie się prawdziwym „centrum dowodzenia”, które zapewnia płynny przebieg projektów i krystalicznie czystą komunikację.

📮ClickUp Insight: Zespoły o niskiej wydajności są 4 razy bardziej skłonne do korzystania z ponad 15 narzędzi, podczas gdy zespoły o wysokiej wydajności utrzymują efektywność, limitując swój zestaw narzędzi do 9 lub mniej platform.

2. Mural (najlepsze rozwiązanie do współpracy wizualnej i warsztatów kreatywnych)

za pośrednictwem Mural

Cyfrowy obszar roboczy Mural jest specjalnie dostosowany do zadań związanych z myśleniem projektowym i planowaniem strategicznym, które opierają się na elementach wizualnych. Możesz tworzyć dynamiczne, interaktywne tablice, aby ożywić pomysły w czasie rzeczywistym.

To narzędzie jest idealne dla zespołów kreatywnych i moderatorów, którzy organizują warsztaty lub opracowują scenariusze. Niezależnie od tego, czy Twój zespół pracuje zdalnie, czy w modelu hybrydowym, środowisko współpracy Mural pozwala na planowanie ścieżek użytkownika.

Najlepsze funkcje Mural

Skorzystaj z nieograniczonego obszaru roboczego bez ograniczeń przestrzennych, który zapewnia elastyczność przy realizacji dużych projektów

Umożliw odwiedzającym współpracę z zewnętrznymi partnerami bez przyznawania pełnych uprawnień do obszaru roboczego

Poznaj interaktywne narzędzia, takie jak notatki samoprzylepne, głosowanie i timery, które usprawnią współpracę

Skorzystaj z biblioteki szablonów, aby rozpocząć projekty od gotowych układów

Ograniczenia Mural

Wielu użytkowników zgłasza problemy z szybkością podczas współpracy nad dużymi plikami

Zmiana nieskończonego obszaru roboczego Canva z powrotem na ograniczoną tablicę może być uciążliwa

Ceny Mural

Free

Team+: 12 USD miesięcznie za użytkownika

Business: 18 USD miesięcznie za użytkownika

Enterprise: Niestandardowe ceny

Oceny i recenzje Mural

G2: 4,6/5 (ponad 1420 recenzji)

Capterra: 4,5/5 (ponad 130 recenzji)

Co prawdziwi użytkownicy mówią o Muralu?

Użytkownik G2 udostępnia swoją opinię:

Gotowe szablony pomagają w zrozumieniu i szybkim, wydajnym rozpoczęciu pracy. Nowa funkcja AI pomaga w tworzeniu i porządkowaniu lepszych pomysłów oraz zapewnia pełną kontrolę nad notatkami, obrazami i diagramami. Aplikacja ma niewiele problemów z kompatybilnością z przeglądarkami i niewielkie problemy z wydajnością podczas pracy z dużymi tablicami zawierającymi wiele elementów interaktywnych.

💡 Porada eksperta: Jeśli pracujesz z zespołem międzynarodowym, skorzystaj z asynchronicznej tablicy. Funkcje takie jak komentarze lub adnotacje pozwalają członkom zespołu wnosić swój wkład nawet po zakończeniu sesji na żywo, zapewniając ciągłość współpracy.

3. Lucidchart (najlepsze narzędzie do tworzenia diagramów i wizualizacji złożonych procesów)

Ta potężna platforma internetowa idealnie nadaje się do tworzenia szczegółowych schematów technicznych, diagramów przepływu oraz wizualizacji cykli pracy, dzięki czemu doskonale sprawdza się w inżynierii, IT i analizie biznesowej. Znany ze swojej obsługi typu „przeciągnij i upuść”, Lucidchart pozwala szybko tworzyć i projektować architektury oprogramowania.

Skorzystaj z tego narzędzia, aby tworzyć schematy organizacyjne lub przekształcać pomysły techniczne i biznesowe w konkretne kroki.

Najlepsze funkcje Lucidchart

Zrealizuj połączenie ze źródłami danych na żywo, aby uzyskać aktualizacje w czasie rzeczywistym i płynną integrację z diagramami

Współpracuj jednocześnie z wieloma członkami zespołu nad tym samym diagramem

Udostępniaj aktualności i spostrzeżenia bezpośrednio w trybie prezentacji, eliminując potrzebę korzystania z oprogramowania innych firm

Eksportuj swoje projekty na podobne platformy, aby łatwo je udostępniać i kontynuować pracę w różnych narzędziach

Ograniczenia Lucidchart

Niektórzy użytkownicy uważają, że interfejs użytkownika wydaje się przestarzały w porównaniu z innymi konkurentami Miro

Wydajność może się pogorszyć w przypadku większych dokumentów lub wielu otwartych zakładek

Ceny Lucidchart

Free

Indywidualny: 9 USD/miesiąc, rozliczane rocznie

Teams: 10 USD miesięcznie za użytkownika, rozliczane rocznie

Enterprise: Niestandardowa wycena

Oceny i recenzje Lucidchart

G2: 4,5/6 (ponad 6400 recenzji)

Capterra: 4,5/5 (ponad 2100 recenzji)

Co mówią prawdziwi użytkownicy o Lucidchart?

Użytkownik Capterra udostępnia swoją opinię:

Lucid jest niezwykle przyjazny dla użytkownika i oferuje świetny zestaw modułów szkoleniowych. Szablony są również bardzo pomocne na początek. Jedyną rzeczą, na którą mogę narzekać w przypadku Lucidchart, jest to, że chciałbym mieć możliwość wyłączenia funkcji sugerowania narzędzi AI lub usunięcia jej z paska narzędzi. Nie podoba mi się również to, że nie mogę potrójnie kliknąć konkretnego słowa/litery w kształcie, aby ustawić kursor dokładnie w tym miejscu, ponieważ domyślnie znajduje się on na końcu tekstu.

4. Creately (najlepsze do wszechstronnego tworzenia diagramów i planowania projektów)

Wielofunkcyjne rozwiązanie Creately łączy tworzenie diagramów technicznych, zarządzanie projektami i budowanie baz danych w jedną spójną platformę. Dzięki temu idealnie nadaje się dla zespołów, które muszą tworzyć wiele diagramów, jednocześnie zarządzając zadaniami w ramach projektów.

Możesz również korzystać z map myśli, wykresów Gantta i diagramów ER, płynnie przechodząc między zadaniami związanymi z planowaniem a realizacją, aby zapewnić zespołom skupienie.

Najlepsze funkcje Creately

Twórz niestandardowe bazy danych bezpośrednio na platformie, aby efektywnie organizować informacje i nimi zarządzać

Wprowadzaj zmiany na żywo, które mają natychmiastową widoczność dla wszystkich uczestników, dzięki czemu wszyscy są na bieżąco

Śledź postępy projektu, harmonogramy i zależności za pomocą wbudowanych narzędzi, aby mieć wszystko pod kontrolą

Twórz diagramy dostosowane zarówno do małych, jak i dużych projektów, zapewniając przejrzystą i szczegółową wizualizację

Limity Creately

Użytkownicy zgłaszają powolne ładowanie i brak reakcji przy bardzo dużych diagramach

Sporadyczne opóźnienia w synchronizacji

Ceny Creately

Free

Indywidualny: 8 USD/miesiąc

Zespół: 8 USD miesięcznie za użytkownika

Business: 149 USD/miesiąc

Enterprise: Niestandardowe ceny

Oceny i recenzje Creately

G2: 4,4/5 (ponad 1300 recenzji)

Capterra: 4,2/5 (ponad 210 recenzji)

Co mówią o Creately prawdziwi użytkownicy?

Najważniejsze informacje z recenzji G2:

Podoba mi się, jak łatwo jest tworzyć diagramy i współpracować nad nimi w Creately. Funkcja współpracy w czasie rzeczywistym jest niezwykle pomocna przy projektach zespołowych, a obszerna biblioteka szablonów i kształtów pozwala zaoszczędzić mnóstwo czasu. Chociaż Creately jest ogólnie bardzo przyjazne dla użytkownika, czasami wydaje mi się, że ładuje się nieco wolno, zwłaszcza w przypadku większych projektów.

💡 Porada eksperta: Jeśli pracujesz ze złożonymi diagramami lub cyklami pracy, używaj punktów kotwiczenia i łączników, aby pokazać powiązania między różnymi elementami. Pomaga to stworzyć wizualną mapę, która jest łatwa do śledzenia i zrozumienia.

5. Whimsical (Najlepsze rozwiązanie do prostego, wizualnego planowania z intuicyjnym interfejsem)

Whimsical to fantastyczny wybór dla projektantów UX/UI, zespołów pracujących zdalnie oraz menedżerów produktu.

Jego prostota i szybkość sprawiają, że jest łatwy w użyciu. Możesz szybko tworzyć makiety i szkice wizualne bez bałaganu związanego z narzędziami o większej liczbie funkcji.

Pomaga to w efektywnym porządkowaniu i kategoryzowaniu pomysłów, dzięki czemu świetnie sprawdza się podczas planowania sprintów i szybkich sesji burzy mózgów. Możesz również zaprosić swój zespół do swojej tablicy, aby wspólnie edytować treści w czasie rzeczywistym.

Najlepsze funkcje Whimsical

Skorzystaj z trybu konspektu, aby uporządkować elementy w przejrzystej strukturze hierarchicznej, co pomoże w przedstawieniu złożonych pomysłów

Skorzystaj z dedykowanych funkcji tworzenia szkieletów, aby tworzyć makiety i wizualizować projekty przed rozpoczęciem prac programistycznych

Tworz mapy myśli i diagramy z dodatkowymi elementami projektowymi, aby zwiększyć przejrzystość i kreatywność

Kapryśne ograniczenia

Integracje z AI nie są jeszcze wystarczająco rozwinięte, aby zapewnić inteligentne wyniki

Wbudowane funkcje edycji dokumentów mają nieco ograniczony zakres

Niecodzienne ceny

Free

Pro: 12 USD miesięcznie za każdego redaktora

Business: 18 USD miesięcznie za każdego redaktora

Enterprise: 20 USD miesięcznie za każdego redaktora

Zabawne oceny i recenzje

G2: 4,6/5 (ponad 180 recenzji)

Capterra: 4,6/5 (ponad 50 recenzji)

Co prawdziwi użytkownicy mówią o Whimsical?

Jedna z opinii na G2 brzmi:

Zawsze staram się zebrać w jednym miejscu jak najwięcej moich przemyśleń, notatek, diagramów i pomysłowych rozwiązań, korzystając z funkcji, które to umożliwiają.

6. FigJam (najlepsze rozwiązanie dla zespołów projektowych i kreatywnych burz mózgów)

za pośrednictwem FigJam

FigJam, stworzony przez Figma, to platforma do wspólnej pracy na tablicy online, która świetnie integruje się z pakietem projektowym Figma.

To narzędzie wyróżnia się płynnym przejściem od burzy mózgów do szczegółowych prac projektowych. Stanowi ono wydajny pomost dla zespołów pracujących w ekosystemie Figma.

Najlepsze funkcje FigJam

Dodaj widżety, takie jak timery, przyciski reakcji i ankiety, aby zwiększyć interakcję i zaangażowanie

Zostawiaj komentarze i opinie bezpośrednio na tablicy, aby ułatwić płynną komunikację i wymianę pomysłów

Korzystaj z narzędzi wskazujących i kursorów użytkownika, aby prowadzić spotkania i warsztaty, zapewniając płynną nawigację i skupienie

Nawiąż połączenia głosowe bezpośrednio w aplikacji, aby prowadzić rozmowy w czasie rzeczywistym, eliminując potrzebę korzystania z zewnętrznych narzędzi komunikacyjnych

Limity FigJam

Ograniczona funkcjonalność samodzielnego programu bez Figma

Ograniczenia dotyczące niestandardowego dostosowywania szablonów i elementów tablicy

Ceny Figma

Uzyskaj dostęp do FigJam, Figma Slides, Dev Mode, Figma Draw i Figma Design:

Starter : Free

Wersja Professional: 20 USD miesięcznie za pełną licencję

Organizacja: 55 USD miesięcznie za pełną licencję

Enterprise: 90 USD miesięcznie za pełną licencję

Oceny i recenzje FigJam

G2: 4,6/5 (ponad 440 recenzji)

Capterra: 4,8/5 (ponad 30 recenzji)

Co mówią o FigJam prawdziwi użytkownicy?

Oto, co powiedział użytkownik serwisu G2:

Korzystam z niego bardzo często, aby wyjaśniać złożone mechanizmy i łatwo przedstawiać proste procesy… Znalezienie działu obsługi klienta lub pomocy technicznej jest nieco trudne i nie udało mi się dowiedzieć, jak zintegrować Figjam z innymi produktami lub usługami. Trudno było mi znaleźć lokalizację integracji

7. Microsoft Tablica (najlepsze rozwiązanie dla zespołów pracujących w ekosystemie Microsoft)

za pośrednictwem Microsoft Tablica

Microsoft Tablica to narzędzie do wizualnej współpracy zaprojektowane z myślą o intuicyjnej integracji z aplikacjami Microsoft Teams, OneDrive i Outlook, umożliwiające spójny i usprawniony cykl pracy.

Oferuje wsparcie dla wielu elementów wizualnych, takich jak rysowanie i rozpoznawanie kształtów, a wszystko to dostępne za pomocą dotyku, pióra lub myszki. Funkcje interaktywne, takie jak cyfrowe rysowanie, pozwalają Twojemu zespołowi płynnie rejestrować i organizować techniki burzy mózgów, przekształcając pomysły w konkretne zadania.

Najlepsze funkcje Tablicy Microsoft

Rozpoznawanie kształtów i odręcznych notatek w celu poprawy pamięci projektowej i lepszej organizacji

Zautomatyzuj przekształcanie wstępnej zawartości w przejrzyste, dobrze sformatowane elementy, aby zapewnić szybsze i płynniejsze zarządzanie projektami

Skorzystaj z szablonów tablic do typowych scenariuszy, takich jak planowanie i śledzenie projektów, co ułatwi Ci rozpoczęcie pracy

Korzystaj z cyfrowego pisania piórkiem i dotykowego interfejsu, aby tworzyć i edytować zawartość w bardziej intuicyjny i praktyczny sposób

Ograniczenia aplikacji Microsoft Tablica

Niedostępne podczas awarii sieci lub w środowiskach offline

Nieporęczne w użyciu na urządzeniach innych niż Windows

Ceny Microsoft Tablica

Free

Oceny i recenzje aplikacji Microsoft Tablica

G2: 4,1/5 (ponad 45 recenzji)

Capterra: 4,4/5 (ponad 140 recenzji)

Co mówią prawdziwi użytkownicy o Microsoft Tablica?

Użytkownik Capterra mówi:

Zalety: wszechstronność i „najlepsza alternatywa” dla fizycznej tablicy i spotkań w cztery oczy. Wady: rysowanie na niej jest nieco trudne i nie ma łatwego sposobu, aby upewnić się, że osoby oglądające skupiają się na tym samym obszarze tablicy co prezenter.

🧠 Czy wiesz, że... Tony Buzan spopularyzował koncepcję mapy myśli w latach 60., ale ludzie od wieków używali diagramów wizualnych jako sposobu na uporządkowanie myśli i pomysłów.

8. Conceptboard (Najlepsze rozwiązanie dla zespołów pracujących zdalnie lub w modelu hybrydowym oraz konsultantów potrzebujących bezpiecznych warsztatów wizualnych)

Pomyśl o Conceptboard jak o swoim wirtualnym warsztacie — to swobodna, ale potężna alternatywa dla Miro, stworzona z myślą o kreatywnych umysłach, które chcą szkicować, planować i przeprowadzać burze mózgów online. Oferuje nieograniczone pole, na którym możesz powiększać, aby zobaczyć szczegóły, lub pomniejszać, aby spojrzeć na całość, dodawać notatki samoprzylepne, szkice, kształty, a nawet prowadzić rozmowy wideo — wszystko w jednym miejscu.

Jest to szczególnie przydatne dla zespołów pracujących zdalnie lub w modelu hybrydowym, które realizują zwinne sprinty, przeprowadzają przeglądy projektów lub planują projekty, korzystając z kursorów działających w czasie rzeczywistym, historii wersji i komentarzy, dzięki czemu wszyscy są na bieżąco. Ponadto oferuje zabezpieczenia na poziomie korporacyjnym oraz integracje, które idealnie wpasują się w Twój obecny zestaw narzędzi.

Najlepsze funkcje Conceptboard

Wykorzystaj nieograniczone pole na Canva do burzy mózgów, tworzenia makiet lub prowadzenia retrospektyw bez żadnych limitów przestrzennych

Dodawaj załączniki (PDF, obrazy, wideo) i dodawaj do nich adnotacje bezpośrednio na Tablicy

Przydzielaj zadania i dodawaj wzmianki o członkach zespołu, aby zapewnić ciągłość realizacji zadań

Przywróć historię tablicy, aby cofnąć zmiany lub przejrzeć poprzednie wersje

Kontroluj dostęp i uprawnienia dzięki zabezpieczeniom klasy korporacyjnej (TLS, AES-256, SSO)

Ograniczenia Conceptboard

Wydajność może ulec pogorszeniu — zwłaszcza w przypadku dużych tablic — co prowadzi do powolnego ładowania, opóźnień w działaniu kursora i innych opóźnień

Możliwości formatowania tekstu są ograniczone: nie można pogrubiać, zmieniać rozmiaru ani stylizować poszczególnych słów w polu tekstowym, co wielu użytkowników uważa za frustrujące

Ceny Conceptboard

Free

Premium: 7,5 USD/użytkownik/miesiąc

Business: 15 USD/użytkownik/miesiąc

Enterprise: Od 16 USD/użytkownik/miesiąc (min. 100 licencji rocznych)

Sektor publiczny: 18 USD/użytkownik/miesiąc (min. 50 licencji rocznych)

Wersja dla centrów danych: Niestandardowa wycena (w zestawie 250 licencji rocznych)

Oceny i recenzje Conceptboard

G2: 4,6/5 (ponad 90 recenzji)

Capterra: 4,6/5 (ponad 40 recenzji)

Co mówią o Conceptboard prawdziwi użytkownicy?

Cytat z recenzji na G2:

Samo korzystanie z programu jest intuicyjne, proste i pozostawia mnóstwo miejsca na kreatywność oraz holistyczną, systemową pracę. Szeroki zakres funkcji, od ikon i szablonów po rysowanie odręczne, pomaga pracować kreatywnie… Dla mnie, jako konsultanta, coacha i trenera, dystrybucja ról i uprawnień dla uczestników nie jest wystarczająco dopracowana. W tym zakresie wyraźnie widać potrzebę ulepszeń.

🧠 Czy wiesz, że... Najsłynniejszym diagramem na świecie jest prawdopodobnie diagram Venna, wynaleziony przez Johna Venna w 1880 roku. Pierwotnie służył on do przedstawiania powiązań logicznych między różnymi grupami.

9. Klaxoon (najlepsze rozwiązanie do interaktywnych i opartych na mechanizmach gry warsztatów)

Klaxoon to wysokiej jakości, wszechstronne narzędzie stworzone z myślą o zespołach, które czerpią energię z angażujących warsztatów. Ta interaktywna tablica cyfrowa łączy w sobie quizy, ankiety i elementy grywalizacji, aby zapewnić pełne zaangażowanie każdego uczestnika.

Elementy grywalizacji platformy, takie jak wyzwania na żywo i chmury słów, przekształcają zwykłe spotkania w angażujące i wydajne sesje burzy mózgów. Klaxoon oferuje również funkcję „Capsule” do tworzenia interaktywnych prezentacji łączących multimedia, dzięki czemu idealnie nadaje się do przekazywania wiedzy i sesji szkoleniowych.

Najlepsze funkcje Klaxoon

Podczas sesji zbieraj opinie w postaci chmur słów, zapewniając przejrzysty i wizualny przegląd kluczowych punktów

Uzyskaj dostęp do biblioteki dostosowywalnych szablonów stworzonych z myślą o różnych scenariuszach, takich jak zarządzanie projektami i zwinne cykle pracy

Twórz ankiety i zbieraj natychmiastowe opinie, aby uzyskać informacje od uczestników w czasie rzeczywistym

Nagrywaj sesje i odtwarzaj dyskusje, aby przejrzeć kluczowe momenty i mieć pewność, że żadna ważna kwestia nie zostanie pominięta

Limity Klaxoon

Brak trybu offline dla tablicy

Ograniczone opcje eksportu

Ceny Klaxoon

Free

Pakiet podstawowy: 27 USD miesięcznie za użytkownika

Enterprise: Niestandardowe ceny

Oceny i recenzje Klaxoon

G2: 4,7/5 (ponad 200 recenzji)

Capterra: Za mało recenzji

Co mówią o Klaxoon prawdziwi użytkownicy?

Użytkownik serwisu G2 zauważa:

Dwie najpopularniejsze funkcje to interaktywna tablica oraz zabawne kursy angażujące pracowników. Klaxoon sprawia, że wymiana informacji przebiega w bardziej przyjaznej atmosferze i wzmacnia wsparcie dla agenta… Aby w pełni wykorzystać potencjał tego narzędzia, konieczne jest przeszkolenie. Dla osób, które dopiero zaczynają z nim pracować, korzystanie z niego nie zawsze jest łatwe.

🧠 Czy wiesz, że... Schematy blokowe po raz pierwszy zastosował w latach 20. XX wieku Frank Gilbreth, pionier badań nad ruchem. Jego celem było zwiększenie wydajności zadań przemysłowych, ale dziś schematy blokowe wykorzystuje się do wszystkiego – od projektowania oprogramowania po rozwiązywanie problemów.

10. Sketch (najlepsze rozwiązanie dla projektantów UI/UX i tworzenia interaktywnych prototypów)

za pośrednictwem Sketch

Słynący ze swoich możliwości w zakresie projektowania wektorowego program Sketch doskonale sprawdza się w przypadku projektantów, którzy chcą szybko tworzyć, testować i modyfikować projekty. Wspiera zespoły dzięki potężnym narzędziom do tworzenia układów, inteligentnym prowadnicom oraz rozbudowanemu ekosystemowi wtyczek, rozszerzając swoje podstawowe funkcje o animacje i zaawansowane prototypowanie.

Ciekawą cechą jest obszerna biblioteka komponentów i symboli, które pomagają zespołom zachować spójność projektów i szybko aktualizować prototypy w razie potrzeby.

Najlepsze funkcje Sketch

Automatycznie dostosowuj komponenty i elementy projektów do różnych rozmiarów ekranów, aby uzyskać responsywne układy

Dostosuj niestandardowe obszary robocze, aby elastycznie tworzyć ekrany i przepływy użytkownika, dostosowując je do konkretnych potrzeb projektu

Skorzystaj z zaawansowanych funkcji zarządzania warstwami, aby uporządkować i usprawnić złożone projekty

Zastosuj inteligentne linie pomocnicze i linijki, aby zachować precyzję układu i zapewnić spójność

Limity programu Sketch

Platforma dostępna wyłącznie na komputery Mac

Brak zaawansowanych narzędzi do zarządzania projektami lub współpracy

Ceny Sketch

Standard: 12 USD miesięcznie za każdego redaktora

Licencja tylko dla komputerów Mac: 120 USD za licencję (obejmuje roczne aktualizacje)

Business: 22 USD/miesiąc za redaktora (tylko rozliczenie roczne)

Oceny i recenzje Sketch

G2: 4,5/5 (ponad 1200 recenzji)

Capterra: 4,6/5 (ponad 800 recenzji)

Co prawdziwi użytkownicy mówią o Muralu?

Użytkownik G2 podkreśla:

Płynny eksport obszarów roboczych i nieograniczona przestrzeń robocza to funkcje wyróżniające ten program, a automatyczne tworzenie warstw i obiektów znacznie usprawnia proces projektowania. Chociaż Sketch świetnie sprawdza się na komputerach stacjonarnych, jego dostępność na iPadzie byłaby prawdziwym przełomem. Zapewniłoby to niezrównaną elastyczność i wygodę projektantom pracującym w podróży.

Przejdź na ClickUp, aby zyskać lepsze wizualne zarządzanie projektami

Wybór odpowiedniego narzędzia do współpracy to coś więcej niż tylko wizualna tablica — potrzebujesz platformy, która wpisuje się w cykl pracy Twojego zespołu i zwiększa wydajność bez zbędnej złożoności.

Chociaż Miro pozostaje potężnym narzędziem, rozwiązania do współpracy, takie jak ClickUp, oferują repozytorium funkcji, które mogą usprawnić zarządzanie projektami.

Wybór odpowiedniego narzędzia do współpracy to coś więcej niż tylko wizualna tablica — potrzebujesz platformy, która wpisuje się w cykl pracy Twojego zespołu i zwiększa wydajność bez zbędnej złożoności.

Chociaż Miro pozostaje potężnym narzędziem, rozwiązania do współpracy, takie jak ClickUp, oferują repozytorium funkcji, które mogą usprawnić zarządzanie projektami.

Ostatecznie wybór odpowiedniego narzędzia zależy od wielkości Twojego zespołu, wymagań technicznych i budżetu.