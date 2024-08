10 kreatywnych programów do zarządzania projektami w 2024 roku

Kreatywne projekty wymagają odpowiedniej koordynacji zespołu, innowacyjności i elastyczności przy jednoczesnym zapewnieniu, że żadne terminy nie zostaną przekroczone.

W projektach tych uczestniczą osoby pełniące różne role, takie jak projektanci, copywriterzy i inni, którzy realizują iteracyjny proces twórczy. Niektórzy lubią mieć wszystkie swoje elementy do zrobienia na liście rzeczy do zrobienia. Inni wolą wizualizować swoją pracę na tablicy Kanban lub widzieć swoje wyniki w widoku kalendarza, aby odpowiednio planować swoje zadania.

Dodaj do tego kilku (lub wielu) interesariuszy i masz idealny przepis na kreatywny chaos.

Z pomocą kreatywne oprogramowanie do zarządzania projektami pozwala nie tylko zaspokoić różnorodne potrzeby kreatywnych teamów, ale także efektywnie planować i śledzić wszystkie projekty, jednocześnie zapewniając wszystkim zainteresowanym stronom dostęp do aktualnych informacji.

Aby pomóc Ci wybrać najlepsze narzędzie, przygotowaliśmy listę 10 najlepszych opcji oprogramowania do kreatywnego przepływu pracy. Przeanalizujemy ich kluczowe funkcje, struktury cenowe i opinie użytkowników, aby pomóc Ci znaleźć najlepsze rozwiązanie do zarządzania projektami kreatywnymi.

Czego należy szukać w oprogramowaniu do kreatywnego cyklu pracy?

Oprogramowanie do zarządzania projektami kreatywnymi zostało zaprojektowane specjalnie z myślą o potrzebach teamów kreatywnych, w tym marketingu, danych powstania i sprzedaży, lub agencji kreatywnych zajmujących się zarządzaniem złożonymi projektami kreatywnymi w zakresie marketingu, brandingu, reklamy, publikacji itp.

Wybór idealnego oprogramowania do zarządzania projektami kreatywnymi dla unikalnego zespołu polega na zrozumieniu jego wymagań. Na przykład, Teams marketingowe wymagają dobrego oprogramowanie do cyklu pracy z zawartością aby pomóc im efektywnie tworzyć, planować i zarządzać zawartością na każdej scenie.

Tablice ClickUp wizualizacja i podział kreatywnych projektów na łatwe do zarządzania cykle pracy

Ogólnie rzecz biorąc, istnieją pewne funkcje, które powinno posiadać każde oprogramowanie do kreatywnego przepływu pracy, aby zapewnić użytkownikom możliwość bycia kreatywnym bez uszczerbku dla efektywnego zarządzania projektami. Oto niektóre z niezbędnych funkcji:

Dostosowanie: Szukaj oprogramowania do zarządzania projektami kreatywnymi, które można dostosować do swoich unikalnych wymagań. Obejmuje to niestandardowe pola, statusy i widoki, które doskonale odzwierciedlają twój cykl pracy

Wybierz platformę do zarządzania projektami kreatywnymi, która zaspokoi wszystkie Twoje potrzeby, a osiągniesz doskonałe wyniki w planowaniu projektów kreatywnych.

10 najlepszych programów do zarządzania cyklem pracy w 2024 roku

Teraz, gdy już wiesz, czego szukać, przyjrzyjmy się 10 najlepszym opcjom oprogramowania do kreatywnego cyklu pracy w 2024 roku.

1. ClickUp

oprogramowanie do zarządzania projektami kreatywnymi ClickUp pomaga zarządzać całym zespołem kreatywnym na jednej platformie

ClickUp to platforma zapewniająca wydajność typu "wszystko w jednym", która pomaga planować, organizować i współpracować nad procesem twórczym. To narzędzie do zarządzania projektami posiada ponad 15 konfigurowalnych widoków , takich jak Lista, Tablica lub Kalendarz, które pomagają kreatywnym teamom efektywnie planować i śledzić swoje działania.

Zespoły kreatywne mogą tworzyć i realizować koncepcje kreatywne za pomocą wspólnych Tablic i Dokumentów ClickUp oraz bezpiecznie udostępniać je interesariuszom. Z możliwością dostosowania Pulpity ClickUp do śledzenia działań i celów zespołu, twórcy mogą skupić się bardziej na pracy, a mniej na aktualizacjach postępów.

Wykraczając poza proste zarządzanie zadaniami, ClickUp oferuje potężne narzędzia zaprojektowane specjalnie do napędzania kreatywnej współpracy.

Łatwa współpraca z członkami zespołu i przekazywanie opinii na temat plików dzięki funkcjom adnotacji, korekty i komentarzy w ClickUp 3.0

Teams mogą na przykład korzystać z funkcji możliwości proofingu w ClickUp do przeglądania makiet projektowych, materiałów wideo, umów, zdjęć itp. i dostarczania informacji zwrotnych poprzez komentarze do pliku. Pomaga to usprawnić proces kreatywnej weryfikacji.

ClickUp pozwala wyeliminować silosy i skonsolidować wszystkie narzędzia na jednej platformie. Integracje z narzędziami takimi jak Figma, Vimeo i Slack pomagają utrzymać całą pracę w jednym miejscu. Możesz nawet uprościć powtarzalne zadania i projekty poprzez automatyzację cykli pracy na podstawie określonych wydarzeń i działań użytkownika, pomagając zwiększyć wydajność zarządzania cyklem pracy.

Pisz i optymalizuj zawartość, aby uzyskać lepsze wyniki dzięki ClickUp Brain's AI Writer for WorkTM

Możesz również wykorzystać ClickUp Brain aby zaoszczędzić czas i wysiłek, korzystając z narzędzi AI do tworzenia konspektów blogów i zawartości, generowania elementów działań, zadań i podzadań na podstawie notatek ze spotkań, automatycznego udostępniania aktualizacji projektów itp.

Zbuduj zakończony cykl pracy dla swoich kreatywnych i projektowych teamów za pomocą tego pomocnego szablonu ClickUp

ClickUp oszczędza również czas i wysiłek dzięki funkcji gotowym do użycia szablonom cyklu pracy które pomogą Twoim Teams rozpocząć pracę. Instancja Szablon cyklu pracy dla kreatywnych i projektantów ClickUp pomaga planować i organizować kreatywne projekty, ustalać i śledzić terminy i kamienie milowe oraz współpracować z członkami zespołu nad zadaniami.

Skorzystaj z szablonu ClickUp Creative Project Plan Template, aby efektywnie nakreślić zadania dla swoich kreatywnych projektów

Użyj szablonu Szablon planu projektu ClickUp szablon planu projektu ClickUp służy do ustalania celów zespołu i dzielenia ich na zadania, komunikowania celów oraz śledzenia i udostępniania postępów zespołu w jednym miejscu. Pomaga on stworzyć jasną mapę drogową dla projektu i zapewnia, że wszyscy interesariusze są na tej samej stronie. Zawiera cztery niestandardowe widoki, w tym oś czasu i tablicę projektu, ułatwiające śledzenie.

Zorganizuj proces planowania kreatywnego w ClickUp

Szablon osi czasu projektu kreatywnego ClickUp to idealne narzędzie dla każdego kreatywnego projektu. Szablon ten pomaga:

Wizualizować całą oś czasu projektu, od koncepcji do zakończonego projektu

Śledzenie postępów i zarządzanie nimi w czasie rzeczywistym dzięki elastycznym widokom dla każdej sceny

Organizować zadania, zasoby i członków zespołu za pomocą etykiet priorytetów, reakcji na komentarze i zagnieżdżonych podzadań

Najlepsze funkcje ClickUp

Współpraca nad dokumentacją: Twórz i przechowuj dokumenty projektu, takie jak briefy kreatywne, wytyczne marki, SOP itp. dzięki współpracy w chmurzeDokumenty ClickUp *Ustawienie celów: Wyznaczaj realistyczne cele i wizualizuj swoje projekty w jednym miejscuz ClickUp Cele aby pozostać na dobrej drodze i osiągnąć cele projektu

Twórz i przechowuj dokumenty projektu, takie jak briefy kreatywne, wytyczne marki, SOP itp. dzięki współpracy w chmurzeDokumenty ClickUp *Ustawienie celów: Wyznaczaj realistyczne cele i wizualizuj swoje projekty w jednym miejscuz ClickUp Cele aby pozostać na dobrej drodze i osiągnąć cele projektu Wspólne tworzenie pomysłów: Współpracuj i prowadź burze mózgów ze swoimi kreatywnymi teamami, korzystając z wirtualnych rozwiązańTablice ClickUp do ideacji, tworzenia planów,tworzenia diagramów cyklu pracy, projektować makiety i mapować pomysły na zadania. Pomaga to wspierać otwartą komunikację i zapewnia, że wszyscy są na tej samej stronie

Współpracuj i prowadź burze mózgów ze swoimi kreatywnymi teamami, korzystając z wirtualnych rozwiązańTablice ClickUp do ideacji, tworzenia planów,tworzenia diagramów cyklu pracy, projektować makiety i mapować pomysły na zadania. Pomaga to wspierać otwartą komunikację i zapewnia, że wszyscy są na tej samej stronie Zwiększenie wydajności dzięki AI: Wykorzystaj moc AI ClickUp Brain, aby pomóc Ci w kreatywnych zadaniach, takich jak pobieranie informacji z dokumentów i zadań, pisanie briefów, tworzenie aktualizacji projektów lub generowanie elementów działań i przypisywanie zadań przy użyciu notatek ze spotkań

Wykorzystaj moc AI ClickUp Brain, aby pomóc Ci w kreatywnych zadaniach, takich jak pobieranie informacji z dokumentów i zadań, pisanie briefów, tworzenie aktualizacji projektów lub generowanie elementów działań i przypisywanie zadań przy użyciu notatek ze spotkań Przeglądy postępów: Wizualne śledzenie postępów projektu dzięki konfigurowalnym pulpitom ClickUp, do których można dodawać widżety do wszystkiego, od obciążenia pracą zespołu po śledzenie czasu i nie tylko

Wizualne śledzenie postępów projektu dzięki konfigurowalnym pulpitom ClickUp, do których można dodawać widżety do wszystkiego, od obciążenia pracą zespołu po śledzenie czasu i nie tylko Kontrola redakcyjna: Sprawne przeglądanie, dodawanie adnotacji i zatwierdzanie makiet, materiałów wideo i projektów dzięki funkcjom korekty i bezpiecznego udostępniania ClickUp

Limity ClickUp

Na początku może być nieco onieśmielający ze względu na wiele funkcji, ale jest przyjazny dla użytkownika

Aplikacja mobilna może nie mieć tylu funkcji, co wersja komputerowa

Ceny ClickUp

Free Forever

Unlimited : $7/miesiąc za użytkownika

: $7/miesiąc za użytkownika Business : $12/miesiąc na użytkownika

: $12/miesiąc na użytkownika Enterprise : Kontakt w sprawie cen

: Kontakt w sprawie cen ClickUp Brain: Dostępny we wszystkich płatnych planach za 5 USD na członka obszaru roboczego miesięcznie

oceny i recenzje ClickUp

G2: 4,7/5 (ponad 9 000 recenzji)

4,7/5 (ponad 9 000 recenzji) Capterra: 4,7/5 (ponad 4 000 recenzji)

2. Bynder

via Bynder Bynder to system zarządzania zasobami cyfrowymi (DAM), który oferuje funkcje zarządzania projektami wraz z solidnymi narzędziami do kreatywnego cyklu pracy. Umożliwia to usprawnienie procesu tworzenia i organizacji zawartości, zarządzania projektami kreatywnymi oraz wykorzystania zasobów, optymalizację cyklu pracy i nie tylko.

Najlepsze funkcje

Przechowuj, organizuj i uzyskuj dostęp do wszystkich kreatywnych zasobów - od materiałów marketingowych po pliki projektowe - w jednej centralnej lokalizacji

Utrzymanie spójności marki poprzez tworzenie i udostępnianie wytycznych marki i przewodników stylu w Bynder

Utrzymuj wszystkich na tej samej stronie dzięki narzędziom do współpracy i funkcjom, takim jak kontrola wersji, proofing w aplikacji i przydzielanie zadań

Limity Bynder

Złożona struktura cenowa, szczególnie dla tych, którzy szukają prostej platformy do zarządzania projektami kreatywnymi

Może nie posiadać funkcji zarządzania projektami dorównujących dedykowanym rozwiązaniom z zakresu cyklu pracy

Ceny Bynder

Niestandardowy cennik

Oceny i recenzje Bynder

G2: 4.5/5 (600+ recenzji)

4.5/5 (600+ recenzji) Capterra: 4.4/5 (ponad 200 recenzji)

3. FigJam

via Figma FigJam to internetowa tablica dla Teams stworzona przez twórców Figma, znanego narzędzia do tworzenia i zarządzania projektami. To narzędzie do współpracy w czasie rzeczywistym pomaga w realizacji wielu kreatywnych projektów i zarządzaniu projektami, w tym w burzy mózgów, tworzeniu diagramów, tworzeniu zwinnych cykli pracy, planowaniu strategicznym i nie tylko.

Najlepsze funkcje FigJam

Płynne zarządzanie projektami przy użyciu ponad 300 aplikacjigotowych szablonów projektów* Współpracuj ze swoim zespołem kreatywnym nad tym samym plikiem projektu jednocześnie, umożliwiając szybsze cykle iteracji

Tworzenie interaktywnych prototypów do testowania i udoskonalania projektów przed ich opracowaniem przy użyciu wbudowanych funkcji prototypowania

limity FigJam

Ograniczone funkcje zarządzania projektami poza zadaniami projektowymi

Free Plan ogranicza funkcje i przechowywanie plików

Ceny FigJam

Starter: Free

Free Profesjonalista: $3/miesiąc (rozliczane rocznie)

$3/miesiąc (rozliczane rocznie) Organizacja: $5/miesiąc (rozliczane rocznie)

$5/miesiąc (rozliczane rocznie) Enterprise: $5/miesiąc (rozliczane rocznie)

Oceny i recenzje FigJam

G2: 4.5/5 (ponad 400 recenzji)

4.5/5 (ponad 400 recenzji) Capterra: Za mało recenzji

4. Robohead

via Robohead Robohead to platforma do zarządzania pracą przeznaczona dla agencji kreatywnych i marketingowych. Zapewnia wgląd w stan i priorytety projektów, umożliwiając kreatywnym teamom śledzenie czasu, zarządzanie projektami i zadaniami, przydzielanie zasobów i wiele więcej.

Najlepsze funkcje Robohead

Usprawnienie powtarzalnych zadań dzięki silnikowi automatyzacji Robohead do automatycznego wysyłania próśb o zatwierdzenie przez klienta lub przydzielania pracy w oparciu o terminy

Zarządzaj obciążeniem pracą swojego zespołu i identyfikuj potencjalne wąskie gardła za pomocą narzędzi do zarządzania zasobami Robohead

Uzyskaj cenny wgląd w wydajność projektu dzięki funkcjom raportowania i analizy

Śledzenie postępu projektu, identyfikowanie obszarów wymagających poprawy i prezentowanie klientom zwrotu z inwestycji

Limity Robohead

Może mieć bardziej stromą krzywą uczenia się w porównaniu do niektórych innych opcji

Interfejs może wydawać się zagracony dla mniejszych teamów

Ceny Robohead

Niestandardowy cennik

Oceny i recenzje Robohead

G2: 4.3/5 (77 recenzji)

4.3/5 (77 recenzji) Capterra: 4.6/5 (149 recenzji)

5. Krock.io

via Krock.io Krock.io to oprogramowanie do kreatywnej współpracy i przeglądania wideo, przeznaczone głównie dla agencji kreatywnych, które wykonują dużo pracy w zakresie animacji lub produkcji wideo. Narzędzie umożliwia współpracę nad projektami wideo i animacji, z funkcjami takimi jak szablony wideo, komentarze, historia wersji i zadania w jednym miejscu.

Najlepsze funkcje Krockio

Wizualne organizowanie i udostępnianie pomysłów i inspiracji za pomocą tablic nastrojów i kolekcji obrazów

Opinie klientów w czasie rzeczywistym i współpraca zespołowa nad projektami wideo i animacji dzięki adnotacjom i komentarzom oraz możliwości przydzielania zadań

Uzyskaj szybki start w swoich kreatywnych projektach dzięki gotowym szablonom zaprojektowanym specjalnie do codziennych zadań kreatywnych, takich jak kampanie w mediach społecznościowych lub uruchamianie witryn internetowych

Krockio limit

Niestandardowe opcje w porównaniu do bardziej rozbudowanych platform do zarządzania projektami

Może nie być idealnym rozwiązaniem dla dużych teamów kreatywnych lub złożonych wymagań w zakresie zarządzania projektami kreatywnymi

Ceny Krockio

Free Plan

Pro: $15/miesiąc na użytkownika

Teams: $50/miesiąc na użytkownika

Oceny i recenzje Krockio

G2: 4.8/5 (za mało recenzji)

4.8/5 (za mało recenzji) Capterra: 5/5 (za mało recenzji)

6. Quip

via Quip Quip to narzędzie do zarządzania dokumentami i arkuszami kalkulacyjnymi, które łączy wszystkie dokumenty, arkusze i czaty organizacji w jednym miejscu w Salesforce. Dzięki temu Twoje kreatywne Teams mogą współpracować nad konkretnymi projektami, śledzić procesy i optymalizować projekty.

Najlepsze funkcje Quip

Usprawnienie współpracy zespołu poprzez jednoczesną edycję dokumentów i arkuszy kalkulacyjnych, co prowadzi do szybszych cykli iteracji

Połączenie najważniejszych aplikacji, takich jak Slack, Jira itp. z Quip w celu zwiększenia wydajności

Dostęp i aktualizacja danych Salesforce bezpośrednio w dokumentach Quip, eliminując potrzebę przełączania się między platformami

Dbaj o bezpieczeństwo poufnych danych klientów dzięki uprawnieniom użytkowników, kontrolom bezpieczeństwa zawartości i praktykom odzyskiwania danych po awarii

limity Quip

Może brakować niektórych zaawansowanych funkcji zarządzania projektami w porównaniu do dedykowanych rozwiązań w zakresie cyklu pracy

Jest odpowiedni tylko dla użytkowników Salesforce

Ceny Quip

Quip Starter: $10/miesiąc na użytkownika (rozliczane rocznie)

$10/miesiąc na użytkownika (rozliczane rocznie) Quip Plus: $25/miesiąc za użytkownika (rozliczane rocznie)

$25/miesiąc za użytkownika (rozliczane rocznie) Quip Advanced: $100/miesiąc na użytkownika (rozliczane rocznie)

Oceny i recenzje Quip

G2: 4.2/5 (ponad 1000 recenzji)

4.2/5 (ponad 1000 recenzji) Capterra: 4.4/5 (199 recenzji)

7. Kantata

via Kantata Kantata to oparte na chmurze oprogramowanie do zarządzania cyklem życia projektu, idealne dla profesjonalnych zespołów usługowych, które chcą współpracować nad projektami w czasie rzeczywistym. Oferuje wszystkie funkcje zarządzania projektami, finansami i zasobami, współpracy zespołowej i tworzenia cyklu pracy w jednym narzędziu.

Najlepsze funkcje Kantata

Optymalizacja harmonogramów Teams i unikanie konfliktów dzięki narzędziom Kantata do zarządzania zasobami i tworzenia harmonogramów

Usprawnienie procesów zatwierdzania klienta dzięki wbudowanemu zarządzaniu ruchem i cyklom pracy zatwierdzania

Śledzenie budżetów projektów, monitorowanie postępów i generowanie raportów w celu uzyskania cennego wglądu w wydajność projektu

Limity Kantata

Może być mniej przyjazna dla Teams nieobeznanych z terminologią zarządzania projektami

Ceny Kantata

Niestandardowy cennik

Oceny i recenzje Kantata

G2: 4,2/5 (ponad 1300 recenzji)

4,2/5 (ponad 1300 recenzji) Capterra: 4.2/5 (600+ opinii)

8. Brandfolder

via Brandfolder Brandfolder to intuicyjne oprogramowanie do zarządzania zasobami cyfrowymi firmy Smartsheet, które pomaga marketerom i twórcom w zarządzaniu i dystrybucji zasobów cyfrowych. Głównym celem tego narzędzia jest optymalizacja procesów projektowania i ułatwienie bezpiecznego udostępniania zasobów projektowych dzięki zaawansowanej kontroli prywatności.

Posiada wszystkie typowe funkcje oprogramowania do zarządzania projektami kreatywnymi, dzięki czemu można tworzyć niestandardowe cykle pracy, zarządzać zespołami kreatywnymi i współpracować przy konkretnych projektach i działaniach.

Najlepsze funkcje Brandfolder

Organizowanie, przechowywanie i udostępnianie wszystkich zasobów marki - od logo i przewodników po materiałach marketingowych - w centralnej, łatwo dostępnej lokalizacji

Zapewnienie spójności marki poprzez śledzenie zmian i płynną współpracę nad zasobami dzięki funkcjom kontroli wersji i uprawnień użytkowników

Dystrybucja i zarządzanie zasobami marki w różnych kanałach przy jednoczesnym zachowaniu zgodności marki z przepływami pracy zatwierdzania Brandfolder i narzędziami do śledzenia użytkowania

Limity Brandfolder

Może brakować niektórych zaawansowanych funkcji zarządzania projektami w porównaniu do dedykowanych rozwiązań z zakresu cyklu pracy

Interfejs użytkownika może być mniej intuicyjny dla osób niezaznajomionych z systemami DAM

Ceny Brandfolder

Premium: Ceny niestandardowe

Ceny niestandardowe Enterprise: Ceny niestandardowe

Oceny i recenzje Brandfolder

G2: 4.5/5 (1200+ recenzji)

4.5/5 (1200+ recenzji) Capterra: 4.7/5 (442 opinie)

9. Marq

via Marq Marq to platforma wspierająca rozwój marki, która umożliwia tworzenie, niestandardowe dostosowywanie i udostępnianie odbiorcom zawartości związanej z marką. Zamienia również dowolny projekt w szablon marki dla Teams, umożliwiając im niestandardowe dostosowanie zawartości do wytycznych marki i współpracę nad nią w całej organizacji.

Platforma ma również funkcje podobne do innych kreatywnych narzędzi do zarządzania projektami , w tym zarządzanie Teams, automatyzacja kreatywna, zarządzanie cyklem pracy przy tworzeniu zawartości i planowanie zasobów.

Najlepsze funkcje Marq

Wizualna organizacja projektów za pomocą tablic nastrojów, tablic Kanban i kalendarzy w dedykowanych obszarach roboczych.

Łatwe projektowanie i tworzenie markowej zawartości za pomocą gotowych szablonów, które można spersonalizować zgodnie ze standardami marki, korzystając z funkcji takich jak edycja obrazów, formatowanie tekstu i prototypowanie bezpośrednio na platformie.

Bezproblemowe uzyskiwanie opinii i zatwierdzeń klientów dzięki narzędziom do adnotacji i funkcjom kontroli wersji.

Marq limit

Ograniczone funkcje do kreatywnego zarządzania projektami i planowania projektów, ponieważ głównym celem jest projektowanie, a nie zarządzanie zadaniami lub bycie platformą do zarządzania projektami

Ceny Marq

Free Plan

Pro: $12/miesiąc za użytkownika

$12/miesiąc za użytkownika Teams: $12/miesiąc za 2 użytkowników

$12/miesiąc za 2 użytkowników Enterprise: Niestandardowy cennik

oceny i recenzje Marq

G2: 4.4/5 (207 recenzji)

4.4/5 (207 recenzji) Capterra: 4.6/5 (279 opinii)

10. Przepływ

via Flow Przepływ to oprogramowanie do projektowania kreatywnego cyklu pracy które integruje zadania, projekty, oś czasu i rozmowy w ramach jednej platformy. Zaprojektowany dla agencji kreatywnych i zespołów marketingowych, łączy w sobie unikalne funkcje zarządzania projektami z kreatywnym przepływem pracy.

Umożliwia tworzenie i śledzenie projektów, planowanie zadań i burze mózgów z kreatywnymi specjalistami na tej samej platformie.

Najlepsze funkcje przepływu

Automatyzacja powtarzalnych zadań, takich jak wysyłanie próśb o zatwierdzenie lub przydzielanie pracy w oparciu o terminy za pomocą zautomatyzowanych cykli pracy

Wizualizacja postępu projektu i kluczowych wskaźników za pomocą konfigurowalnych pulpitów, które wyświetlają informacje najbardziej istotne dla zespołu

Usprawnienie komunikacji i współpracy dzięki wbudowanemu czatowi i narzędziom do korekty w czasie rzeczywistym

Limity przepływu

Brak zaawansowanych funkcji raportowania i analizy w porównaniu do niektórych innych rozwiązań

Interfejs może wydawać się przytłaczający dla nowych Teams, zwłaszcza jeśli nie korzystali z tradycyjnych narzędzi do zarządzania projektami

Ceny Flow

Basic: $8/miesiąc za użytkownika

$8/miesiąc za użytkownika Plus: $12/miesiąc za użytkownika

$12/miesiąc za użytkownika Pro: $18/miesiąc za użytkownika

oceny i recenzje przepływu

G2: 4.3/5 (54 opinie)

4.3/5 (54 opinie) Capterra: 4.5/5 (ponad 100 recenzji)

Wykorzystaj ClickUp do kreatywnego planowania projektów

Oprogramowanie do kreatywnego cyklu pracy powinno pomóc w zarządzaniu projektami kreatywnymi, śledzeniu postępów i wsparciu procesu twórczego. Powinno również umożliwiać zespołowi kreatywnemu wydajną pracę z innymi członkami zespołu i oferować płynną integrację z preferowanym oprogramowaniem kreatywnym.

Wybór najlepszego oprogramowania do zarządzania projektami zależy od konkretnych potrzeb i budżetu zespołu. Przy podejmowaniu decyzji należy wziąć pod uwagę takie czynniki jak złożoność projektu, wielkość zespołu, preferowane funkcje i budżet.

Jeśli jeszcze nie zdecydowałeś się na wybór oprogramowanie do kreatywnego cyklu pracy to oprogramowanie do zarządzania projektami kreatywnymi zapewnia wszystkie funkcje, które pomagają kreatywnym teamom zwiększyć wydajność i przyspieszyć realizację projektów.

Dzięki Platforma ClickUp dla agencji kreatywnych umożliwia zrobienie wszystkiego, od zbudowania zautomatyzowanego cyklu pracy do śledzenia wyników finansowych w jednym systemie zarządzania projektami.

Niezależnie od tego, czy chodzi o śledzenie projektów, zarządzanie oś czasu projektów kreatywnych, czy planowanie projektów, ClickUp jest jednym rozwiązaniem dla wszystkich wymagań agencji kreatywnej. Zarejestruj się w ClickUp już dziś i odblokuj wydajność i efektywność na kolejnym poziomie dla swojej agencji kreatywnej.