10 najlepszych alternatyw i konkurentów Klaxoon w 2025 roku

Czy kiedykolwiek miałeś ochotę chwycić marker i bazgrać po całym udostępnianym ekranie podczas zdalnego spotkania zespołu? Dzięki wirtualnemu płótnu możesz to zrobić!

Podczas gdy lokalizacja pracy ciągle się zmienia, burza mózgów z zespołem nie. Przynajmniej dzięki cyfrowym tablicom, każdy może włączyć się do pracy i być kreatywnym jednocześnie.

Na przykład Klaxoon to popularne oprogramowanie do współpracy wizualnej z intuicyjnym interfejsem użytkownika i interaktywnymi funkcjami. Niezależnie od tego, czy masz projekt do uruchomienia, czy zespół do przeszkolenia - możesz z niego korzystać.

Zdarzały się jednak dni, kiedy chciałeś lepszych możliwości integracji, opcji eksportu itp. Widzimy cię! Niniejszy artykuł zawiera szczegółowe informacje na temat 10 alternatyw Klaxoon, które pomogą Ci znaleźć odpowiednie rozwiązanie do wymagań związanych z planowaniem projektów i współpracą wizualną.

Pomiń wersje próbne i błędy - odkryj tutaj swoje idealne rozwiązanie.

60-sekundowe podsumowanie Oto krótkie spojrzenie na 10 alternatyw dla Klaxoon, które usprawniają współpracę i kreatywną burzę mózgów: : Najlepszy do burzy mózgów, współpracy i zarządzania projektami ClickUp: Najlepszy do burzy mózgów, współpracy i zarządzania projektami Miro: Najlepsze do współpracy, planowania i zarządzania FigJam: Najlepszy do interaktywnej burzy mózgów i współpracy projektowej MS Tablica: Najlepsze rozwiązanie dla zespołów pracujących w ekosystemie Microsoft Mural: Najlepszy do kreatywnych warsztatów i myślenia projektowego Collaboard: Najlepszy do pracy na wielu urządzeniach Lucidspark: Najlepszy do tworzenia diagramów i zarządzania zadaniami Szkic: Najlepszy do projektowania w czasie rzeczywistym, przekazywania informacji zwrotnych i deweloperów Najlepsze rozwiązanie do wizualnego planowania projektów Stormboard: Najlepsze narzędzia do tworzenia pomysłów i raportowania

Limity Klaxoon: Dlaczego potrzebujesz alternatywy

via Klaxoon

Niezależnie od tego, czy jesteś kierownikiem projektu, zwinnym trenerem, czy menedżerem zespołu, Klaxoon może zaspokoić Twoje potrzeby w zakresie współpracy. Możesz ustawić ankiety, aby ocenić sytuację, wymieniać opinie z członkami zespołu lub uzyskać dostęp do biblioteki szablonów w celu szybkich poprawek.

Klaxoon ma jednak kilka limitów, które mogą sprawić, że zaczniesz szukać alternatywnych narzędzi AI:

Chociaż ustawienie funkcji jest rozszerzone, może być przytłaczające dla nowych użytkowników

Interfejs użytkownika może być zaśmiecony z powodu wielu funkcji

Dla mniejszych Teams narzędzie może być drogie

Brakuje biblioteki klipartów i historii wersji wykonanych działań

Opcje kategorii i kolorów Klaxoon Tablica są ograniczone

Stworzenie notatki Post-it w wymaganym miejscu może stanowić wyzwanie

Funkcje mogą pokrywać się z istniejącymi narzędziami, co prowadzi do nieporozumień i redundancji

Alternatywy Klaxoon w skrócie

Oto krótki przegląd 10 alternatyw dla Klaxoon i ich różnych zastosowań.

Alternatywa dla Klaxoon Przypadek użycia Najlepsze dla ClickUp Burza mózgów, współpraca i zarządzanie projektami Freelancerzy, startupy, małe firmy, Enterprise Miro Współpraca, planowanie i zarządzanie Teams kreatywne, menedżerowie produktu, Enterprise FigJam Interaktywna burza mózgów i współpraca projektowa Projektanci UX/UI, Teams kreatywne, studia projektowe MS Tablica Współpraca z ekosystemem Microsoft Teams używający Microsoft Teams do współpracy Mural Kreatywne warsztaty i myślenie projektowe Facylitatorzy, menedżerowie produktu, zespoły projektowe Collaboard Przekształcanie dyskusji w wykonalne plany Praca na wielu urządzeniach Lucidspark Diagramowanie i zarządzanie zadaniami Teams projektowe, kierownicy projektów, stratedzy biznesowi Szkic Projektowanie w czasie rzeczywistym, informacje zwrotne i przekazywanie deweloperów Projektanci UI/UX, agencje kreatywne Creately Wizualny plan projektu Projektanci, menedżerowie produktu, Teams w branżach technicznych Stormboard Narzędzia do tworzenia pomysłów i raportowania Teams kreatywne, edukatorzy, zespoły projektowe

10 najlepszych alternatyw Klaxoon do wykorzystania

Współpraca Teams może zwiększyć zadowolenie klientów o 41%, a sprzedaż o 27%.

Te alternatywy dla Klaxoon obiecują efektywną współpracę zespołową z większą elastycznością, prostymi i intuicyjnymi interfejsami oraz wieloma innymi zaletami.

Gotowy, aby wybrać najlepszą platformę do usprawnienia pracy zespołowej?

1. ClickUp (najlepszy do burzy mózgów, współpracy i zarządzania projektami)

Korzystaj z funkcji współpracy ClickUp Whiteboards, aby tworzyć pomysły ze swoim zespołem

Jedną z najlepszych alternatyw dla Klaxoon jest ClickUp, wszystko aplikacja do pracy, łącząca zarządzanie projektami, udostępnianie wiedzy i czat - wszystko zasilane przez AI do automatyzacji cyklu pracy.

Tablice ClickUp

Tablice ClickUp łączą się z zadaniami, czatami i dokumentami, przekształcając każdy pomysł z koncepcji w działanie. Wizualnie mapuj koncepcje, procesy i cykle pracy za pomocą funkcji przeciągania i upuszczania.

Wbudowane dokumenty i zadania zapewniają aktualizacje w czasie rzeczywistym; każdy pomysł można przekształcić w zadanie i połączyć z konkretnymi projektami. Możesz nawet zaangażować zewnętrznych interesariuszy dzięki opcji udostępniania linków i eksportowania plików PDF. (Jest to również świetne rozwiązanie, jeśli chcesz zarchiwizować swoją pracę w celach referencyjnych).

Najważniejsza funkcja? Generator obrazów oparty na AI, który natychmiast wizualizuje pomysły! Co powiesz na takie kreatywne wsparcie?

Użyj generatora obrazów AI w ClickUp Whiteboards, aby wizualnie wyrazić swoje kreatywne pomysły

Mapy myśli ClickUp

Dostosuj swoją mapę myśli ClickUp do konkretnych potrzeb i bądź na bieżąco z zadaniami

Mapy myśli ClickUp upraszczają złożone projekty, dzieląc duże pomysły na łatwe do zarządzania części. Niestandardowe opcje, takie jak kolorowe połączenia i kaskadowe widoki upraszczają wizualizację relacji między zadaniami lub pomysłami.

Teams mogą szybko reorganizować mapy za pomocą funkcji Re-Layout jednym kliknięciem, wprowadzając strukturę bez konieczności ręcznego dostosowywania.

ClickUp dla rozwiązań do zarządzania projektami

Grupuj zadania według statusu w widoku Tablicy ClickUp

Gdy Twoje pomysły staną się zadaniami, ich realizacja i działania następcze staną się znacznie łatwiejsze dzięki ClickUp dla rozwiązań do zarządzania projektami.

Konfigurowalne widoki, pulpity w czasie rzeczywistym i zautomatyzowane cykle pracy zapewniają zespołom produktywność i śledzenie czasu. Dzięki interaktywnym narzędziom ClickUp, takim jak wykresy Gantta i tablice Kanban, organizowanie pracy staje się bezproblemowe, a nawet przyjemne

ClickUp najlepsze funkcje

Uzyskaj spersonalizowane podsumowania najważniejszych aktualizacji i przydatnych elementów z poprzednich czatów dzięki funkcji AI CatchUp w ClickUp Chat

Widok, zarządzanie i rozwiązywanie przypisanych komentarzy w jednej zorganizowanej przestrzeni

Automatyzacja powtarzalnych procesów, takich jak przydzielanie zadań i aktualizacje statusów za pomocą ClickUp Automations

Definiowanie powodzenia za pomocą celów liczbowych, pieniężnych lub prawdziwych/fałszywych przy użyciu funkcji śledzenia celów

Efektywnie planuj i zarządzaj projektami za pomocą narzędzi takich jak oś czasu, widoki kalendarza i śledzenie sprintów

Limity ClickUp

To może być przytłaczające dla początkujących

Cennik ClickUp

Free Forever

Unlimited : $7/miesiąc za użytkownika

Business : 12 USD/miesiąc za użytkownika

Enterprise : Kontakt w sprawie cen

ClickUp Brain: Dodaj do dowolnego płatnego planu za 7 USD za członka miesięcznie

Oceny i recenzje ClickUp

G2: 4. 7/5 (ponad 9 000 recenzji)

Capterra: 4. 6/5 (ponad 4000 recenzji)

Co prawdziwi użytkownicy mówią o ClickUp?

Bazza Gilbert, Product Manager w AccuWeather, zrecenzował ClickUp:

ClickUp sprawił, że asynchroniczna współpraca stała się znacznie prostsza i bardziej efektywna. Tworząc ramy, w których można nakreślić i ustrukturyzować cele i wyniki, zdalne teamy są w stanie zrozumieć oczekiwania i płynnie przekazywać aktualizacje statusu. Burza mózgów z tablicami jest łatwa, reorganizacja priorytetów jest łatwa, a dodawanie obrazów referencyjnych itp. jest bardzo płynne.

ClickUp sprawił, że asynchroniczna współpraca stała się znacznie prostsza i bardziej efektywna. Tworząc ramy, w których można nakreślić i ustrukturyzować cele i wyniki, zdalne teamy są w stanie zrozumieć oczekiwania i płynnie przekazywać aktualizacje statusu. Burza mózgów z tablicami jest łatwa, reorganizacja priorytetów jest łatwa, a dodawanie obrazów referencyjnych itp. jest bardzo płynne.

🧠 Fun Fact: 36,08% pracowników na całym świecie uważa, że współpraca wirtualna jest lepsza niż osobista, ponieważ czują się mniej onieśmieleni kontaktując się z członkami zespołu online.

2. Miro (najlepszy do współpracy, planowania i zarządzania)

via Miro

Korzystaj z tabel, diagramów i osi czasu, aby organizować i wizualizować projekty za pomocą Miro Intelligent Canva. Ta platforma współpracy oparta na sztucznej inteligencji zamienia sesje burzy mózgów w prototypy, briefy i plany w ciągu kilku sekund, korzystając z funkcji takich jak instrukcje wideo / audio, interaktywne działania i automatyczne podsumowania.

Członkowie Teams mogą również głosować nad pomysłami, projektami lub propozycjami podczas sesji, umożliwiając zbiorowe podejmowanie decyzji i ustalanie priorytetów, jednocześnie utrzymując współpracę wizualnie angażującą i wydajną.

Najlepsze funkcje Miro

Opisz obraz na tablicy, tworząc tekst alternatywny

Rysuj odręcznie i włącz funkcję mart objects , aby Miro mógł je upiększyć

Użyj trybu prezentacji, aby zobaczyć wszystko na pełnym ekranie i poczuć się jak podczas pracy z pokazem slajdów

Przydziel liczbę głosów każdemu uczestnikowi wraz z limitem czasu na sesję głosowania

Limity Miro

Zmiana rozmiaru linii może wywołać trwałe błędy

Konieczność ciągłego ponownego konfigurowania ustawień strzałek, ponieważ nie zachowuje poprzednich ustawień

CTRL+Z lub cofnij przestaje działać podczas wspólnego tworzenia pomysłów

Ceny Miro

Free

Starter: Zaczyna się od 10 USD/miesiąc za użytkownika

Business: Od 20 USD/miesiąc za użytkownika

Enterprise: Kontakt w sprawie cen

Oceny i recenzje Miro

G2: 4. 7/5 (ponad 7 100 recenzji)

Capterra: 4. 7/5 (1,600+ recenzji)

Co prawdziwi użytkownicy mówią o Miro?

Miro przekonał mnie do siebie rok lub dwa lata temu i jest moim głównym narzędziem do tworzenia tablic. Moim największym wyzwaniem jest zachęcenie innych do korzystania z niego poza spotkaniami ze mną.

Miro przekonał mnie do siebie rok lub dwa lata temu i jest moim głównym narzędziem do tworzenia tablic. Moim największym wyzwaniem jest zachęcenie innych do korzystania z niego poza spotkaniami ze mną.

➡️ Przeczytaj także: Kompletny przewodnik po wizualnym zarządzaniu projektami

3. FigJam (najlepszy do interaktywnej burzy mózgów i współpracy projektowej)

przez FigJam

Masz duży zespół i nie możesz znaleźć platformy, która pomieściłaby ich wszystkich? FigJam przyjmuje nieograniczoną liczbę współpracowników. Organizuje złożone cykle pracy, tworzy mapy podróży użytkowników i natychmiast udostępnia informacje zwrotne za pomocą samoprzylepnych notatek, notatek głosowych i reakcji. FigJam może być również używany jako alternatywa dla Miro.

Najlepsze funkcje FigJam

Centralizacja cyklu pracy za pomocą narzędzi takich jak Jira i Figma

Użyj FigJam do tworzenia diagramów i wizualizacji procesów

Korzystaj z szablonów map drogowych, retrospektyw i osi czasu, aby uruchamiać pomysły i włączać wszystkich do współpracy

Wizualizuj plany, twórz wykresy Gantta i integruj niestandardowe widżety cyklu pracy

Ograniczenia FigJam

Lokalizacja integracji może być wyzwaniem

Udostępnianie połączonych plików FigJam jest skomplikowane

Dodawanie niestandardowych kształtów, gradientów lub wzorów jest niedozwolone

FigJam ceny

Free

Profesjonalny: 5 USD/miesiąc za pełną licencję

Organizacja: 5 USD/miesiąc za pełną licencję

Enterprise: 5 USD/miesiąc za pełną licencję

Oceny i recenzje FigJam

G2: 4. 5/5 (400+ opinii)

Capterra: 4. 8/5 (30+ opinii)

Co prawdziwi użytkownicy mówią o FigJam?

Używam figjam i niezwykle przydatne jest korzystanie z przewodnika referencyjnego po zbudowaniu go, aby upewnić się, że wszystko się zgadza. Pomaga również interesariuszom zobaczyć, w jaki sposób ankieta będzie lepiej przepływała, niż po prostu wręczanie im 100-stronicowego dokumentu Word lub zmuszanie ich do wielokrotnego przeglądania ankiety.

Używam figjam i niezwykle przydatne jest korzystanie z przewodnika referencyjnego po zbudowaniu go, aby upewnić się, że wszystko się zgadza. Pomaga również interesariuszom zobaczyć, w jaki sposób ankieta będzie lepiej przepływała, niż po prostu wręczanie im 100-stronicowego dokumentu Word lub zmuszanie ich do wielokrotnego przeglądania ankiety.

➡️ Przeczytaj także: Najlepsze alternatywy i konkurenci FigJam

4. MS Tablica (najlepsze dla zespołów pracujących w ekosystemie Microsoft)

via MS Tablica

Pracujesz z Microsoft Teams i chcesz współpracować przy użyciu Tablicy? Zintegrowana z Teams tablica Microsoft Tablica ma interaktywną kanwę, na której zespoły mogą uzyskać przepływ swoich kreatywnych soków.

Funkcje takie jak reakcje, notatki i konfigurowalne szablony ułatwiają udostępnianie i wizualne porządkowanie myśli. Dodatkowo, opcja "Wstaw obraz" to kolejna z wielu zalet, pozwalająca na umieszczenie ilustracji i interakcji.

Najlepsze funkcje MS Tablica

Korzystaj z szablonów do zadań takich jak burza mózgów, tablice Kanban i spotkania zespołu

Sprawdź, który członek zespołu dodał jaki wkład i zachowaj pełną przejrzystość

Współautor na jednej tablicy na wielu urządzeniach

Korzystaj z zaawansowanych narzędzi pióra do precyzyjnego rysowania i szkicowania

Limity MS Tablica

Szablonom i tablicom wizualnym Microsoft Teams brakuje jakości

Narzędzie wyboru nie jest przyjazne dla użytkownika

Ograniczone opcje formatu czcionek

Cennik MS Tablica

Dostępne jako część MS Teams

Oceny i recenzje MS Tablica

G2: 4. 0/5 (40+ opinii)

Capterra: 4. 4/5 (150+ opinii)

Porada profesjonalisty: Zmień swoją tablicę MS Tablica w "tylko do odczytu", wyłączając opcję "inni uczestnicy mogą edytować" w ustawieniach. Szybkie ustawienia: Menu ustawień → Toggl off 'Inni uczestnicy mogą edytować' → Zrobione! Tablica pozostanie zablokowana nawet po zakończeniu spotkania.

5. Mural (najlepszy do kreatywnych warsztatów i myślenia projektowego)

via Mural

Korzystaj z interaktywnych tablic Mural i gotowych szablonów map myśli, które sprawiają, że burze mózgów i planowanie są szybkie i przyjemne.

Docenisz również jego płynną integrację z Microsoft Teams i obszarem roboczym Google, która pomaga utrzymać wszystkich w zgodzie. Znaczącą zaletą tego narzędzia jest możliwość tworzenia map podróży użytkowników i ustalania priorytetów zadań, co czyni go cennym zasobem dla wydajnej pracy zespołowej.

Najlepsze funkcje Mural

Przyspiesz burzę mózgów dzięki sugerowanym przez AI spostrzeżeniom i podpowiedziom

Skorzystaj z obszernej biblioteki szablonów, aby ustawić swój cykl pracy

Manipuluj mapami procesów podczas rozmów telefonicznych z klientami dla większej elastyczności

Błyskawicznie skondensuj dyskusje do kluczowych wniosków i elementów działania dzięki podsumowaniom AI

Mural limit

Integracje z innymi narzędziami Business Intelligence są ograniczone

Nieporęczne murale mogą spowolnić urządzenie użytkownika

Grupowanie arkuszy w obszary robocze i pokoje może być mylące, powodując potrzebę wielokrotnego sprawdzania

Cennik Mural

Free

Teams+: 12/miesiąc za użytkownika

Business: 17,99 USD/miesiąc za użytkownika

Enterprise: Niestandardowe ceny

Oceny i recenzje Mural

G2: 4. 6/5 (1,380 recenzji)

Capterra: 4. 6/5 (130 opinii)

➡️ Przeczytaj także: Szablony i techniki burzy mózgów

📮 ClickUp Insight: 92% pracowników wiedzy ryzykuje utratę ważnych decyzji rozproszonych po czacie, e-mailu i arkuszach kalkulacyjnych. Bez ujednoliconego systemu do przechwytywania i śledzenia decyzji, krytyczne informacje biznesowe giną w cyfrowym szumie. Dzięki możliwościom zarządzania zadaniami ClickUp nigdy nie będziesz musiał się o to martwić. Twórz zadania z czatu, komentarzy do zadań, dokumentów i e-maili za pomocą jednego kliknięcia!

6. Collaboard (najlepszy do pracy na wielu urządzeniach)

przez Collaboard

Collaboard zapewnia wsparcie dla nieograniczonej liczby uczestników, umożliwiając wydajną pracę zespołową. Opcje integracji i funkcje eksportu zapewniają również, że dyskusje zamieniają się w praktyczne wyniki. Użytkownicy mogą szkicować, dodawać notatki i organizować pomysły wizualnie, niezależnie od tego, czy pracują zdalnie, czy w ustawieniu hybrydowym.

Najlepsze funkcje Collaboard

Importuj i eksportuj zawartość bez wysiłku, w tym pliki PDF i wysokiej jakości pliki graficzne

Integracja z Microsoft Teams, Cisco Webex, Nextcloud, Jira i innymi w celu zapewnienia płynnego cyklu pracy

Prezentuj pomysły interaktywnie podczas rozmów wideo dzięki wbudowanemu trybowi prezentacji

Limity Collaboard

Funkcja map myśli jest podstawowa w porównaniu do konkurencji

Opcje edycji mogą wydawać się ograniczone

Cennik Collaboard

Free Forever!

Zaawansowane: 10 USD/miesiąc za użytkownika

Enterprise: Niestandardowe ceny

Oceny i recenzje Collaboard

G2: 4. 7/5 (80+ recenzji)

Capterra: 4. 7/5 (60+ recenzji)

do zrobienia? 63% osób uważa, że traci czas z powodu problemów z komunikacją w swoich ustawieniach biznesowych.

7. Lucidspark (najlepszy do tworzenia diagramów i zarządzania zadaniami)

via Lucidspark

Komunikuj się w czasie rzeczywistym za pomocą czatu i emoji w Lucidspark. Skorzystaj z funkcji "przywołaj innych do mnie", aby pozostać na dobrej drodze i utrzymać zgodność podczas sesji. Dzięki nieskończonej kanwie, rysowaniu odręcznemu i notatkom, Lucidspark staje się zakończonym interaktywnym narzędziem.

Najlepsze funkcje Lucidspark

Organizuj i strukturyzuj pomysły za pomocą funkcji etykiety, grupowania i sortowania, przy wsparciu dynamicznej tabeli

Pracuj szybciej dzięki szablonom przepływów pracy, planowania sprintów i mapowania podróży użytkowników

Zapoznaj się z gotowymi instrukcjami użytkowania legendy i symbolu

Prowadź ukierunkowane dyskusje grupowe, korzystając z funkcji Tablic dyskusyjnych

Limity Lucidspark

Limit szablonów i kształtów do wyboru

Wersja próbna pozwala tylko na 3 aktualizacje dokumentów na raz

Ceny Lucidspark

Free

Indywidualnie: 9 USD za użytkownika

Teams: 10 USD za użytkownika

Enterprise: Niestandardowe ceny

Oceny i recenzje Lucidspark

G2: Za mało recenzji

Capterra: 4. 7/5 (ponad 300 recenzji)

➡️ Przeczytaj także: Zarządzanie projektami: A Comprehensive Guide for Design Teams (Kompleksowy przewodnik dla zespołów projektowych)

8. Sketch (najlepszy do projektowania w czasie rzeczywistym, przekazywania informacji zwrotnych i deweloperów)

via Sketch

Dzięki Sketch wiele Teams może pracować nad tym samym dokumentem, rozwijając proces twórczy. Przekazuj opinie bezpośrednio na kanwie lub prototypach za pomocą komentarzy w aplikacji i używaj szablonów do tworzenia wysokiej jakości projektów, od makiet aplikacji po zakończone strony internetowe.

Najlepsze funkcje Sketch

Twórz wysokiej jakości makiety bez zbędnych komplikacji

Utrzymuj wszystkich na tej samej stronie dzięki narzędziom do współpracy w czasie rzeczywistym, takim jak zsynchronizowane komentarze i funkcje przekazywania

Automatyzacja tworzenia warstw i innych obiektów

Śledzenie zmian, zarządzanie uprawnieniami i łatwe udostępnianie projektów odbiorcom lub interesariuszom

Ograniczenia szkicu

Narzędzie nie jest dostępne na iPada, co ogranicza elastyczność dla projektantów

Brak złożonych możliwości modelowania 3D

W Sketch brakuje pamięci masowej w chmurze

Ceny Sketch

Standard: 12 USD/miesiąc za redaktora

Licencja tylko na komputery Mac: 120 USD za licencję

Business: 22 USD/miesiąc za redaktora

Oceny i recenzje Sketch

G2: 4. 5/5 (ponad 1200 opinii)

Capterra: 4. 6/5 (800+ recenzji)

Co prawdziwi użytkownicy mówią o Sketch?

Ogromna biblioteka wtyczek zwiększa jego funkcję, umożliwiając zadania takie jak animacja, eksport kodu i pro typing. Dzięki narzędziom takim jak Sketch for teams, projektanci mogą jednocześnie współpracować nad plikami.

Ogromna biblioteka wtyczek zwiększa jego funkcję, umożliwiając zadania takie jak animacja, eksport kodu i pro typing. Dzięki narzędziom takim jak Sketch for teams, projektanci mogą jednocześnie współpracować nad plikami.

➡️ Przeczytaj także: How To Create a Workflow: Przewodnik krok po kroku z szablonami

9. Creately (najlepszy do wizualnego planowania projektów)

via Creat ely

Interakcja tak, jakbyś siedział w tym samym pokoju z nieskończonym wizualnym płótnem Creately. Każde działanie zespołu jest synchronizowane w czasie rzeczywistym dzięki funkcji Preview Sync, a wątki komentarzy i dyskusji pozwalają na udostępnianie pomysłów, przekazywanie opinii i utrzymywanie przepływu pracy.

Wybieraj spośród ponad 50 przykładów diagramów i 1000 typów szablonów, aby sprostać technicznym i kreatywnym wyzwaniom. Creately oferuje również śledzenie myszą i połączenia wideo, dodając kolejną warstwę współpracy i utrzymując wszystkich członków w kontakcie.

Najlepsze funkcje Creately

Wybieraj z rozszerzonej biblioteki szablonów

Łatwe tworzenie schematów blokowych, map myśli, schematów organizacyjnych i makiet

Wykorzystaj dwukierunkową synchronizację do połączenia baz danych, arkuszy kalkulacyjnych i narzędzi zewnętrznych

Integracja z Microsoft Teams, Slack i Confluence dla wydajnego planowania projektów

Limity Creately:

Złożone diagramy mogą powodować bałagan w interfejsie i spowalniać jego działanie

Komentarze mogą być tworzone lub usuwane, ale nie edytowane

Opcje eksportu i współpracy w planie Free są ograniczone

Ceny Creately

Free

Osobisty: $8/miesiąc

Teams: 8 USD/miesiąc za użytkownika

Business: 149 USD/miesiąc

Enterprise: Niestandardowe ceny

Oceny i recenzje Creately

G2: 4. 4/5 (ponad 1300 recenzji)

Capterra: 4. 4/5 (200+ opinii)

przez Stormboard

Jeśli interakcje w Twoim zespole są zbyt rozproszone lub niezorganizowane, skorzystaj z Stormboard. Jest to platforma do współpracy oparta na danych, która zamienia nieustrukturyzowane interakcje w przydatne informacje.

Jego funkcje współpracy w czasie rzeczywistym, takie jak żywa dwukierunkowa integracja z narzędziami takimi jak Jira, Azure DevOps i Rally, są pomocne dla zwinnych teamów zarządzających sprintami, zależnościami i priorytetami.

StormAI, współpracownik AI, usprawnia burzę mózgów, generowanie pomysłów i planowanie działań, dodając do wspólnych dyskusji.

Najlepsze funkcje Stormboard

Uzyskaj dostęp do narzędzi do zarządzania projektami, takich jak planowanie PI, zarządzanie ryzykiem i opracowywanie strategii

Generuj eksportowalne raporty, podsumowania zadań i analizy arkuszy kalkulacyjnych bez utraty danych

Ustalanie priorytetów, grupowanie i postęp w realizacji pomysłów za pomocą przyjaznego dla użytkownika interfejsu

Korzystaj z cyfrowej tablicy do burzy mózgów, tworzenia map myśli i planowania strategicznego

Limity Stormboard

Tablica ma ograniczone opcje niestandardowe

Użytkownicy nie mogą zapisywać ważnych zakładek w narzędziu

Dostępna ograniczona liczba licencji i licencji

Ceny Stormboard

Osobiste: Free forever

Business: 10 USD za użytkownika

Enterprise: Niestandardowe ceny

Oceny i recenzje Stormboard

G2: 4. 4/5 (70+ opinii)

Capterra: 4. 5/5 (40+ opinii)

Co prawdziwi użytkownicy mówią o Stormboard?

Moja główna tablica burzowa służy mi jako cyfrowa tablica, z którą mogę się wszędzie poruszać. To na niej zestawiam moje listy rzeczy do zrobienia, parkuję pomysły, planuję, organizuję i strategizuję wszystko, co mam do zrobienia jako dyrektor zarządzający nowego start-upu. Teraz, gdy udało mi się połączyć moją tablicę burzową z moim obszarem roboczym Google (dokumenty), jestem w stanie dodawać / uzyskiwać dostęp do ważnych dokumentów do mojej tablicy burzowej i szybko uzyskiwać do nich dostęp.

Moja główna tablica burzowa służy mi jako cyfrowa tablica, z którą mogę się wszędzie poruszać. To na niej zestawiam moje listy rzeczy do zrobienia, parkuję pomysły, planuję, organizuję i strategizuję wszystko, co mam do zrobienia jako dyrektor zarządzający nowego start-upu. Teraz, gdy udało mi się połączyć moją tablicę burzową z moim obszarem roboczym Google (dokumenty), jestem w stanie dodawać / uzyskiwać dostęp do ważnych dokumentów do mojej tablicy burzowej i szybko uzyskiwać do nich dostęp.

🧠 Ciekawostka: 42% pracowników biurowych spędza czas na współpracy z innymi członkami zespołu i współpracownikami. Podczas gdy 28% pracuje z innymi osobiście, 14% współpracuje z innymi wirtualnie.

Zacznij korzystać z ClickUp do wizualnej współpracy i komunikacji

Wybór odpowiedniego narzędzia do współpracy wykracza poza interfejs - powinno ono integrować się z cyklem pracy zespołu i zwiększać wydajność. Podczas gdy Klaxoon doskonale nadaje się do interaktywnych warsztatów, narzędzia takie jak ClickUp zapewniają bardziej wszechstronny zakres funkcji.

Wraz z ochroną danych, oferuje zakończone zarządzanie projektami i zespołem, co czyni go idealną alternatywą dla zespołów, które chcą zarządzać, przeprowadzać burze mózgów i tworzyć pomysły.

Dzięki ponad 200 integracjom i ujednoliconej przestrzeni do hostowania obszaru roboczego, ClickUp może sprawić, że współpraca w zespole będzie łatwiejsza, a praca zespołowa przyjemniejsza.

Zarejestruj się w ClickUp za darmo już dziś i przekonaj się sam!