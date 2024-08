Porady dotyczące kariery 101: Wszystko, co musisz wiedzieć przed rozpoczęciem nowej pracy i osiągnięciem doskonałości w nowym miejscu pracy!

Joker z Mrocznego Rycerza powiedział kiedyś: _Jestem jak pies goniący za samochodami, nie wiedziałbym, co zrobić, gdybym go złapał

Wielu z nas doświadcza podobnego uczucia, gdy w końcu dostajemy nową pracę - nie jesteśmy do końca pewni, jaki będzie następny krok. Oczywiście, poznanie nowych ludzi i rozpoczęcie pracy od nowa jest ekscytujące. 🤝

Jednak rozpoczęcie nowej pracy może również wiązać się z nadmiarem informacji lub zupełnie inną kulturą pracy w porównaniu do poprzedniej firmy. Tu właśnie wkraczamy my.

Dziś przygotowaliśmy kompleksowy przewodnik, który pomoże ci uniknąć przytłoczenia i osiągnąć sukces w pracy już od pierwszych dni! Dodamy również cenne narzędzie, które pomoże nowym pracownikom być bardziej produktywnymi i usprawni procesy wdrażania dla menedżerów

Pierwsze dni w nowej pracy

Pierwsze dni w nowej pracy będą wymagały dedykowanej obserwacji. Jeśli szybko zrozumiesz podstawy adaptacji do nowej roli, reszta podróży stanie się łatwiejsza. Wymienimy siedem wskazówek, które pomogą ci zrobić jak najlepsze pierwsze wrażenie:

Przybywaj na czas: Zawsze przybywaj wcześniej do nowego miejsca pracy. Twoja punktualność mówi wiele o tym, jak bardzo cenisz kulturę firmy Zapoznaj się z przełożonymi: Zapoznaj się z osobowością każdego pracownika. Czy twój przełożony jest bardziej surowy niż poprzedni? Czy jest bardziej wyluzowany? Jak często ocenia wydajność pracy? Zrozum nastawienie każdego przełożonego, aby dowiedzieć się, co należy traktować priorytetowo już od pierwszego dnia pracy Dowiedz się, gdzie znajdują się różne pomieszczenia: Nie musisz odwiedzać całego biura za jednym razem, ale spróbuj przejść przez przerwy, kawę i toalety, aby nie pytać o drogę Przedstaw się: Podczas gdy menedżer ds. rekrutacji powinien wysłać wiadomość e-mail lub formalnie przedstawić cię wszystkim, nie wahaj się zainicjować rozmowy. Rozmawiaj z ludźmi, z którymi będziesz pracować codziennie, aby budować zdrowe relacje Rób notatki: Notuj wszystko, co twój nowy pracodawca wyjaśni ci pierwszego dnia. Od tego, do kogo będziesz codziennie raportować, po zwykłe obciążenie pracą - upewnij się, że dobrze zrozumiałeś ważne szczegóły Sprawdź, jakiego oprogramowania będziesz używać: Większość firm zapewnia dostęp do różnych programów, które pomogą Ci w wykonywaniu zadań. Przeczytaj opis stanowiska i przejrzyj wszystkie z nich, aby zobaczyć, z którymi masz trudności, i zapytaj pracodawcę o dostępne moduły szkoleniowe Nie przesadzaj: Wreszcie, co nie mniej ważne, nie próbuj od razu zabrudzić sobie rąk. To twój pierwszy dzień, więc weź głęboki oddech i skup się na przyswajaniu najważniejszych informacji

Pro tip: Użyj narzędzia zwiększającego produktywność, takiego jak

ClickUp

aby uzyskać przewagę w nowym środowisku pracy. Na przykład, możesz przyspieszyć robienie notatek za pomocą

ClickUp Notepad

! Użyj list kontrolnych, aby podzielić zadania szkoleniowe w nowym harmonogramie pracy i zamienić każdą notatkę w zadanie, które można śledzić - z dowolnego urządzenia.

Zapisuj szybkie notatki, pomysły i przypomnienia za pomocą Notatnika ClickUp

Przygotowanie do pierwszego tygodnia

Przygotowanie się z wyprzedzeniem do każdej nowej pracy jest zawsze dobrym pomysłem. Od ubioru po codzienny ruch uliczny - oto wszystko, co powinieneś zrobić przed pierwszym tygodniem 🚦

Znaczenie pozytywnego nastawienia podczas rozpoczynania nowej pracy

Przed rozpoczęciem pierwszego tygodnia pamiętaj, aby zachować pozytywne nastawienie. Niepokój jest całkowicie normalny, ale dopóki jesteś pewny siebie, będziesz w stanie go złagodzić w mgnieniu oka. Pozytywne nastawienie pomaga również zrobić dobre pierwsze wrażenie i łatwo komunikować się od samego początku

Dodatkowa lektura: Podsycaj swoją ciekawość i ucz się

jak HR planują rozmowy kwalifikacyjne z szablonami

Wybór stroju na pierwszy dzień i inne praktyczne przygotowania

Nie przygotowuj się na ostatnią chwilę. Upewnij się, że rozumiesz zasady ubioru i masz wszystkie niezbędne rzeczy

narzędzia do pracy

z wyprzedzeniem. Przed pojawieniem się w pracy sprawdź, czy Twoja firma zapewnia komputer stacjonarny/laptop lub czy stosuje politykę BYOD (kup własne urządzenie).

Planowanie dojazdów do nowej pracy

Pierwsze wrażenie to ostatnie wrażenie w biurze. Świetne

nawyk pracy

i technika pojawiania się na czas w ciągu pierwszego tygodnia to zaplanowanie całej podróży dzień wcześniej. Potwierdź datę rozpoczęcia, odkryj najkrótszą trasę do swojego biura i poznaj zwykły wzorzec ruchu drogowego w godzinach podróży.

Pomoże ci to zaplanować, kiedy najlepiej wyjść z domu. Możesz również spróbować:

Wcześniejsze znalezienie miejsc do zaparkowania

Wychodzenie 10 minut przed czasem, aby być po bezpiecznej stronie

Ustawianie przypomnień, które pomogą ci wyjść na czas

Nawigacja przez pierwsze kilka miesięcy

Po rozpoczęciu adaptacji do nowej roli nadszedł czas, aby stać się bardziej proaktywnym w stosunku do współpracowników i pracować nad podnoszeniem kwalifikacji w ciągu pierwszych kilku miesięcy. 🔼

Znaczenie inicjatywy

Wykonanie pierwszego ruchu w celu komunikacji z zespołem pomaga budować zaufanie i zapobiega nieporozumieniom co do tego, jak pasujesz do nowego stanowiska. Spróbuj skontaktować się ze starszymi lub menedżerami podczas cotygodniowych/miesięcznych spotkań działowych lub

spotkania wszystkich pracowników

. Bądź otwarty na omawianie codziennych wiadomości, sportu lub dowolnego tematu, który interesuje zarówno ciebie, jak i twoich kolegów, aby rozjaśnić pomieszczenie.

Chociaż nikt nie lubi pracować więcej niż to konieczne, pomoc od czasu do czasu nie zaszkodzi. Jeśli naprawdę nie możesz w danej chwili pomóc, powiedz o tym w uprzejmy sposób.

Te małe wysiłki pomogą ci stworzyć lepsze relacje w zespole i zaprezentują cię jako osobę godną zaufania, dając przełożonemu powód do zatrzymania cię na pokładzie na dłuższą metę.

Pro tip: Używaj

Klipy ClickUp

aby nagrać ekran i wizualnie wyjaśnić dowolny temat, nad którym pracujesz, po prostu uzyskaj opinie na temat nowego

samouczek wideo

. Natychmiastowe udostępnianie klipów zespołowi za pośrednictwem łącza publicznego lub pliku multimedialnego.

Udostępnij swoją wiadomość wideo ClickUp za pomocą bezpośredniego linku do przeglądarki, który nie wymaga pobierania i może być oglądany natychmiast po nagraniu

Znaczenie uczenia się

Twoja firma może nie zapewniać materiałów szkoleniowych do każdego zadania - i właśnie wtedy małe podniesienie kwalifikacji może zdziałać cuda. Rozważ zapisanie się na kurs dotyczący umiejętności, z którymi masz trudności lub które chcesz zdobyć, aby uzyskać lepszą wydajność w pracy. 🏋️

Kilka platform edukacyjnych może pomóc w podnoszeniu kwalifikacji za darmo, w tym:

Coursera

EdEx

Udemy

Skillshare

Oprócz zdobywania umiejętności, możesz zdobyć wiarygodne certyfikaty potwierdzające twoją wiedzę w danej dziedzinie. Jest to świetne rozwiązanie dla nowych absolwentów, którzy właśnie znaleźli swoją pierwszą pracę i chcą dalej rozwijać swoje role.

Pokonywanie wyzwań podczas rozpoczynania nowej pracy

Każda praca wiąże się z różnymi przeszkodami - dla naukowców zajmujących się danymi, czyszczenie surowych danych może być ich głównym zmartwieniem, podczas gdy kierownicy projektów mogą zmagać się z budowaniem opłacalnych projektów strategie komunikacji . Niezależnie od roli, jaką pełnisz, możesz zastosować się do kilku ogólnych wskazówek, aby sprostać wyzwaniom i zmaksymalizować produktywność . 💯

Kroki, aby uniknąć plotek w miejscu pracy

Odrobina rozmowy tu i ówdzie może poprawić nastrój w miejscu pracy i pomóc zespołowi się zrelaksować. Należy jednak unikać spędzania całego dnia wyglądając na zajętego, rozmawiając i nic nie robiąc. Wypróbuj poniższe kroki, aby ograniczyć plotki w miejscu pracy do minimum:

Bądź empatyczny: Nie każda plotka musi dotyczyć obmawiania kogoś. Jeśli czujesz, że twój współpracownik mówi o konkretnym problemie, z którym się boryka, zamiast przeciągać rozmowę, zrozum jego sytuację i nakieruj go na najlepsze rozwiązanie **Jeśli usłyszysz plotkę, która może być szkodliwa dla miejsca pracy, zgłoś ją swojemu przełożonemu lub działowi HR. Pozwoli to na wczesne powstrzymanie wszelkich negatywnych zachowań, a nawet wyjaśnienie nieporozumień, zanim wyrządzą one szkodę Potwierdź intencję: Ponieważ jesteś nowym pracownikiem, mogą istnieć wewnętrzne żarty, o których nie wiesz. W takich przypadkach powstrzymaj się od zgłaszania ich do działu kadr, gdy tylko usłyszysz plotkę. Czytaj pomieszczenie i podejmuj działania tylko wtedy, gdy czujesz, że ktoś wygłasza obraźliwe stwierdzenia Bądź przykładem: Nie podważaj swojego wpływu tylko dlatego, że jesteś nowy. Od pierwszych kilku miesięcy do końca kadencji utrzymuj pozytywny ton i unikaj narzekania. Zachowaj wszelkie poufne informacje lub tajemnice i unikaj rozmów o życiu osobistym innych osób

Tworzenie zdrowej równowagi między życiem zawodowym a prywatnym dzięki umiejętnościom zarządzania czasem

**Nie pozwól, aby praca pochłonęła twoje życie osobiste. Tak, przekraczanie oczekiwań jest dobrą rzeczą, ale nie kosztem zdrowia psychicznego. Przeznacz odpowiednie godziny w ciągu dnia na zabawę lub robienie tego, co kochasz. 🎮

Podziel swój plan dnia na pięć części:

Chociaż możesz mieć ogólne pojęcie o swoim codziennym harmonogramie, czynniki takie jak transport mogą czasami zajmować godziny.

Pro tip: Skorzystaj z

Szablon dziennego harmonogramu godzinowego ClickUp

aby zaplanować cały dzień i poświęcić określone godziny na czynności poza pracą.

Łatwo zaplanuj każdą minutę swojego dnia dzięki szablonowi harmonogramu godzinowego ClickUp

Pobierz ten szablon

Rozpoczęcie nowej pracy po osobistej stracie

Istnieją wyjątkowe przypadki, w których możesz odkryć nową umiejętność po pewnym czasie przerwy i introspekcji z powodu osobistej straty. Wydarzenia takie jak śmierć członka rodziny lub straty finansowe mogą często przygnębiać i demotywować do dawania z siebie wszystkiego.

Sposobem na pokonanie takich wyzwań jest zaakceptowanie swojego smutku. Jesteś tylko człowiekiem i akceptowanie swoich uczuć jest całkowicie w porządku. Bądź sobą i nie zmuszaj się do bycia "silnym" przez cały czas.

Wywieranie wpływu w pierwszym dniu pracy z ClickUp

Jeśli wyróżnienie się pierwszego dnia w nowej pracy brzmi jak marzenie, to

ClickUp

jest tutaj, aby spełnić to marzenie. Jak

oprogramowanie do zarządzania projektami

platforma jest wystarczająco wszechstronna, aby działać jako towarzysz do wyznaczania celów, tworzenia list kontrolnych, zarządzania harmonogramem i organizowania każdego zadania

ClickUp pozwala również na

organizować wszystkie cele

zgodnie z ich priorytetem, pomagając ci robić to, co najważniejsze od momentu zatrudnienia! Przyjrzyjmy się niektórym funkcjom, z których mogą skorzystać wszyscy nowi pracownicy podczas przechodzenia na nowe stanowisko lub do nowej firmy.

1. ClickUp Goals dla proaktywności

czy kiedykolwiek miałeś moment, w którym straciłeś z oczu szerszą perspektywę?

Cele ClickUp

możesz wizualizować wszystkie swoje cele za pomocą osi czasu i nigdy nie zboczyć z drogi. Jako nowy pracownik możesz wykorzystać tę funkcję, aby dodać cele, takie jak

Ukończenie wstępnego programu wdrożeniowego

Szkolenie z oprogramowania XYZ w firmie

Przedstawienie się co najmniej trzem współpracownikom

Dzięki ClickUp Goals pozostań na dobrej drodze do osiągnięcia swoich celów dzięki jasnym harmonogramom, mierzalnym celom i automatycznemu śledzeniu postępów

Przeglądaj wiele zadań i ich postępy w realizacji określonego celu w jednym miejscu. Możesz mierzyć każdy cel w inny sposób i dodawać wiele zadań do jednego celu. Wybierz spośród reguł prawda/fałsz, monetarnych lub procentowych i zacznij automatycznie śledzić cele.

Aby wszystkie cele były uporządkowane, można utworzyć wiele folderów z etykietami typów celów, które zawierają - jest to bardzo przydatne, gdy trzeba rozdzielić cele komunikacyjne i szkoleniowe.

2. ClickUp Tasks do tworzenia list rzeczy do zrobienia

Od ogromnej liczby pytań po istotne szczegóły, które chcesz zanotować..

Zadania ClickUp

pomaga zadbać o wszystko. Zarządzaj wszystkimi codziennymi czynnościami, tworząc indywidualne przepływy pracy i śledząc wszystko, co chcesz zrobić każdego dnia.

Planuj, organizuj i współpracuj nad dowolnym projektem dzięki ClickUp Tasks

Zbuduj własną listę rzeczy do zrobienia, tworząc

niestandardowe typy zadań

do współpracy, uzyskiwania informacji o przestrzeni roboczej i uczenia się nowego środowiska pracy. Z

Pola niestandardowe

każde zadanie może zawierać poziom priorytetu i termin wykonania, co pomaga w pierwszej kolejności zająć się najważniejszymi zadaniami.

Uzyskaj całościowe spojrzenie na wszystkie utworzone zadania za pomocą

ponad 15 widoków ClickUp

które pozwalają zobaczyć wszystkie wpisy w formie listy lub tablicy. Do zarządzania codziennymi harmonogramami - zalecamy korzystanie z widoku

Widok kalendarza

.

Przeglądaj zaplanowane zadania w formacie dziennym, tygodniowym lub miesięcznym w widoku kalendarza ClickUp

Korzystając z intuicyjnej funkcji przeciągania i upuszczania, możesz dodawać zadania do określonych dat i wizualizować cały miesiąc. Dodawaj zadania priorytetowe w pierwszej kolejności i wprowadzaj nowsze zadania później, aby stworzyć hierarchię czynności, które musisz wykonać.

czy wspomnieliśmy, że możesz również dodawać wszystkie spotkania onboardingowe?

Spróbuj przełączać się między poszczególnymi widokami, aby zobaczyć, który z nich najbardziej Ci odpowiada

styl pracy

i nigdy nie spóźniaj się z żadnymi zadaniami!

Przeczytaj bonus: Dowiedz się, jak te

narzędzia do mapowania procesów biznesowych

pomagają wizualizować codzienny przepływ pracy!

3. ClickUp Time Tracking, aby utrzymać tempo pracy

Oto kilka darmowych porad dotyczących kariery: powolne tempo na początku jest całkowicie w porządku. Nikt w twoim zespole nie oczekuje, że na początku będziesz działać od razu lub wywierać ogromny wpływ. **Niemniej jednak, śledzenie czasu spędzonego na pracy jest kluczowe

W ciągu pierwszych kilku miesięcy powinieneś dążyć do skrócenia czasu potrzebnego na ukończenie pracy. Z

ClickUp Time Tracking

dzięki ClickUp Time Tracking możesz z łatwością monitorować i dokumentować, ile minut/godzin spędzasz nad jednym zadaniem. Użyj telefonu lub laptopa, aby rozpocząć śledzenie czasu i zsynchronizować je na wszystkich urządzeniach.

Bądź bardziej zorganizowany i lepiej wykorzystuj swój czas, korzystając ze śledzenia czasu projektu ClickUp

Dodawaj notatki i etykiety oraz sortuj każde zadanie, aby szybko zidentyfikować te, które odnoszą się do określonego rodzaju pracy. Zapomniałeś nacisnąć przycisk stop po zakończeniu pracy? Bez presji! ClickUp pozwala edytować zarejestrowany czas każdego zadania lub po prostu usunąć je w ciągu kilku sekund.

Wskazówka dla profesjonalistów: Używasz już narzędzia do śledzenia czasu, takiego jak

TimeDoctor

lub

Toggl

? ClickUp może zintegrować się z obydwoma, aby pomóc Ci w synchronizacji!

Poszukiwanie i przyjmowanie informacji zwrotnych

Niezależnie od tego, czy jest to nowa praca, czy taka, w której pracujesz od lat, jedna rzecz nigdy się nie zmieni - informacja zwrotna. Nie zawsze możesz być doskonały w swojej nowej roli i właśnie w tym miejscu pomocne są porady dotyczące kariery. ✨

Dlaczego proszenie o informację zwrotną ma znaczenie

**Informacje zwrotne, które można wykorzystać, pomagają zidentyfikować niedociągnięcia w swoim podejściu. To jedyna rzecz, która pokazuje ci drugą stronę medalu - jak ludzie patrzą na twoją pracę. Co więcej, prośba o informację zwrotną pokazuje przełożonemu, że naprawdę starasz się wszystko naprawić.

Może to nie zawsze działać tak, jak chcesz i możesz nie usłyszeć słów, które chcesz usłyszeć, ale pod koniec dnia pomaga ci to rozwijać się i odnosić sukcesy w swojej dziedzinie.

Jeśli to nie wystarczy, oto kilka innych korzyści płynących z proszenia o informacje zwrotne podczas rozpoczynania nowej pracy:

Przyspiesz i uprość otrzymywanie informacji zwrotnych dzięki ClickUp

ClickUp nie jest jedynie Twoim towarzyszem w nowej roli. Jako platforma, która pomaga każdemu menedżerowi lepiej się komunikować, obsługiwać wiele projektów i ostatecznie osiągnąć

cele w zarządzaniu projektami

clickUp może nosić wiele kapeluszy.

ClickUp eliminuje potrzebę osobistego kontaktowania się z każdym członkiem zespołu w celu zebrania opinii. Dzięki funkcjom tworzenia formularzy, narzędzie to pozwala menedżerom usprawnić proces wdrażania za pomocą

gotowe darmowe szablony HR

oraz dedykowany

Pakiet zasobów ludzkich ClickUp

.

Zapoznajmy się z niektórymi jego funkcjami, dzięki którym otrzymywanie informacji zwrotnych to bułka z masłem! 🥧

Widok formularza ClickUp do zbierania opinii

Nie spędzaj godzin na szukaniu narzędzia do tworzenia formularzy i nawigowaniu po jego funkcjach. W

Widok formularza ClickUp

otrzymujesz łatwą w użyciu przestrzeń, w której możesz dodać logikę warunkową do każdego pytania w formularzu. Dzięki temu pytania mogą się zmieniać w zależności od odpowiedzi.

Przekształć każdą odpowiedź zwrotną w zadanie, które można śledzić, ustaw jego priorytet i daj swojemu zespołowi swobodę przekazywania opinii poza słowami, korzystając z opcji formatowania, takich jak listy rozwijane.

Ta funkcja otwiera drzwi do zadawania bardziej subtelnych, ale bezpośrednich pytań, takich jak:

W skali od 1 do 10, jak oceniłbyś moją pracę w pierwszym tygodniu?

Jaki jest idealny czas na wykonanie zadania X?

Który aspekt powinienem poprawić najbardziej?

Umożliw swoim pracownikom łatwe dzielenie się bogatymi i istotnymi opiniami, a następnie automatycznie organizuj dane za pomocą ClickUp Form View

Szablon ClickUp Employee Onboarding

Jako menedżer odpowiedzialny za wiele przepływów pracy, musisz zatrudnić

Cele SMART HR

Aby poprawić morale pracowników i pomóc im skupić się na realizacji bieżących celów biznesowych. 🎯

Obejmuje to stworzenie szybkiego i łatwego procesu wdrażania. Im szybciej nowy pracownik dołączy do zespołu, tym szybciej będzie mógł rozpocząć naukę.

The

Szablon wdrożenia pracownika ClickUp

to kompleksowe rozwiązanie pomagające nowym pracownikom zrozumieć kulturę organizacyjną już od pierwszego dnia pracy.

W trzech krokach możesz zapewnić płynny proces wdrażania:

Zastanów się, jaki jest cel wdrożenia Utwórz powtarzające się zadania w oparciu o te cele i przypisz je pracownikom Stwórz oś czasu i sprawdzaj postęp każdego zadania

Usprawnij wdrażanie nowych pracowników dzięki szablonowi ClickUp Employee Onboarding Template

Oprócz tego otrzymujesz również pełny widok każdego pracownika i jego aktualnego statusu w firmie, a także możesz filtrować rekordy według działu, etapu wdrażania i typu zatrudnienia.

Dodatkowa lektura: Zainspiruj się tymi wspaniałymi

przykłady onboardingu pracowników

!

Pobierz ten szablon

Podbij swoją nową pracę od pierwszego dnia dzięki wszechstronności Clickup

Rozpoczęcie nowej pracy wiąże się z mnóstwem emocji dla wszystkich pracowników. To moment, w którym musisz się pozbierać, uniknąć paniki i być prawdziwym sobą.

Bycie dobrym w nowej pracy od samego początku nie jest tak trudne, jak wielu uważa. Gdy już się wdrożysz, skorzystaj z szerokiej gamy funkcji ClickUp do zarządzania zadaniami, planowania i śledzenia, które pomogą Ci być wyróżniającym się kandydatem już od pierwszego dnia!

