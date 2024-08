10 najlepszych darmowych szablonów i pytań do rozmów kwalifikacyjnych dla zespołów HR

Czy zauważyłeś, że pracownicy opuszczają Twoją firmę bez większego wyjaśnienia? Być może nie zadajesz im właściwych pytań.

Ta rozmowa między pracodawcą a pracownikiem, który odchodzi, może być bardziej przydatna niż myślisz. I właśnie dlatego powinieneś poważnie traktować wywiady z pracownikami.

Są one szansą na zagłębienie się w życie zawodowe odchodzących pracowników, zrozumienie powodów ich odejścia i zebranie ich cennych sugestii dotyczących uczynienia firmy lepszym miejscem pracy.

Korzystając z tych informacji zwrotnych, możesz wprowadzić znaczące zmiany, aby zatrzymać swoich pracowników i wzmocnić markę pracodawcy, aby przyciągnąć nowe talenty.

Przygotowaliśmy listę szablonów rozmów z pracownikami odchodzącymi z pracy, które pomogą ci w przeprowadzeniu wnikliwych rozmów z pracownikami odchodzącymi z pracy.

Co składa się na dobry szablon rozmowy kwalifikacyjnej?

Szablon rozmowy kwalifikacyjnej to gotowy dokument zaprojektowany w celu poprowadzenia rozmowy podczas ostatniej rozmowy z pracownikiem przed odejściem z firmy.

Pomyśl o nim jak o moście między przeszłością pracownika a przyszłością firmy. To ustawienie przytulnego pokoju rozmów do szczerego udostępniania, oferującego wgląd dla tych, którzy zostają.

Zazwyczaj zawiera pytania otwarte i zamknięte pogrupowane w różne kategorie, aby zebrać kompleksowe informacje zwrotne na temat doświadczenia pracownika.

Oto krótki przewodnik dla działu HR, jak przeprowadzić dobry exit interview:

Podziel na kategorie: Grupuj pytania, takie jak atmosfera w pracy, kultura i powody odejścia Zachęcaj do opowiadania historii: Użyj "Dlaczego" lub "Opowiedz mi więcej o", aby zanurzyć się głębiej Zróżnicuj pytania: Łącz zapytania bezpośrednie, pośrednie i oparte na działaniach, aby uzyskać różnorodne spostrzeżenia Personalizuj: Dołącz pytania dostosowane do konkretnych ról lub działów Maintainer confidentiality: Zapewnij anonimowość i zachęcaj do szczerych odpowiedzi Dostarczenie skali ocen: Użyj skali dla konkretnych aspektów, takich jak satysfakcja lub prawdopodobieństwo polecenia firmy Zaoferuj przestrzeń na dodatki: Zapewnij miejsce na wszelkie końcowe przemyślenia lub obawy Uczyń go dostępnym dla wszystkich: Oferuj wersje cyfrowe i drukowane, aby zaspokoić różne preferencje

Pamiętaj, że dobry szablon jest punktem wyjścia, a nie scenariuszem. Dostosowanie go do każdego pracownika i aktywne słuchanie odblokuje prawdziwą wartość procesu exit interview.

10 szablonów rozmów o odejście z pracy

Nie wiesz od czego zacząć rozmowę o odejściu z pracy?

Mamy łatwe rozwiązanie - konfigurowalne szablony rozmów kwalifikacyjnych. Szablony te są odpowiednie dla różnych branż i pomogą ci uzyskać odpowiedzi od pracowników opuszczających twoją organizację.

Pomogą ci również zrobić pierwszy krok w przekształcaniu firmy w dobrze prosperujące środowisko pracy, które zatrzymuje najlepsze talenty.

Zapraszamy do przeglądania! 👀

1. Szablon formularza rozmowy kwalifikacyjnej by Szablon.net

przez Szablon.net Szukasz prostego, skutecznego szablonu exit interview, który pasuje do niemal każdego działu lub branży? To jest to, czego szukałeś!

Uzyskaj przydatne informacje na temat powodów odejścia pracowników, korzystając z wygodnych pól wyboru i otwartych sekcji komentarzy.

Pracownicy mogą wystawiać oceny od najwyższej do najniższej dla parametrów określających zadowolenie pracowników, takich jak otrzymane świadczenia, wykorzystanie umiejętności, ogólne zadowolenie z pracy, środowisko pracy i inne. Szablon można dostosować do własnych potrzeb, dodając lub usuwając odpowiednie czynniki.

Chwyć za długopis lub skorzystaj z wersji cyfrowej! Wybieraj spośród Worda, Arkuszy Google, Photoshopa i innych formatów, aby przeprowadzać wywiady z pracownikami po swojemu.

2. Szablon Exit Interview PDF przygotowany przez Volunteering Resource Hub

via Volunteering Resource Hub

Wolontariusze w twojej organizacji nie są zobowiązani do udziału w rozmowie końcowej, ale zawsze dobrze jest podziękować im za poświęcony czas i zapytać, czy są gotowi udzielić ci takiego wywiadu.

Ten konfigurowalny, darmowy szablon z angażującymi pytaniami może pomóc ci uzyskać cenne informacje na temat powodów, dla których wolontariusze decydują się odejść, wsparcia ze strony twojej organizacji, wszelkich przeszkód, jakie napotkali podczas wolontariatu oraz tego, czy chcą pozostać z tobą w kontakcie.

Szablon ten może pomóc w stworzeniu lepszego programu wolontariatu dla przyszłych talentów, a sami wolontariusze poczują się docenieni i wysłuchani, co doprowadzi do rekomendacji, lepszej życzliwości i wsparcia w przyszłości.

3. Szablon rozmowy kwalifikacyjnej z pracownikiem budowlanym od Template.net

przez Szablon.net Firmy budowlane często borykają się z dużą rotacją pracowników, co sprawia, że zrozumienie przyczyn odejść ma kluczowe znaczenie.

Szablon ten, będący doskonałym punktem wyjścia dla każdej firmy budowlanej, jest bardzo przyjazny dla początkujących w przeprowadzaniu rozmów z pracownikami odchodzącymi z pracy, ponieważ odnosi się do podstawowych czynników, takich jak świadczenia kompensacyjne, równowaga między życiem zawodowym a prywatnym, środowisko pracy, bezpieczeństwo i dobre samopoczucie, szkolenia i rozwój.

Napisany i zaprojektowany przez ekspertów z branży budowlanej szablon jest zgodny ze standardowymi standardami firmy budowlanej i może być niestandardowy dla każdego pracownika. Możesz dodać do niego swój branding, aby nadać mu osobisty charakter.

4. Przewodnik po pytaniach na rozmowę kwalifikacyjną przez People Managing People

przez Ludzie zarządzający ludźmi Przeprowadzanie skutecznych rozmów z pracownikami odchodzącymi z pracy może być przełomem dla zespołu HR. Ten przewodnik zawiera kluczowe informacje na temat tworzenia dobrze skonstruowanych pytań, które zagłębiają się w różne aspekty doświadczenia pracownika.

Na tych stronach znajdziesz możliwe do zaadaptowania przykładowe pytania dla każdego odchodzącego członka zespołu. Kluczowe kategorie obejmują powody odejścia, pytania dotyczące roli, menedżera i zespołu. Jak również pytania dotyczące rozwoju, integracji i różnorodności oraz organizacji.

Skupiając się na tych kluczowych pozycjach, nie tylko przeprowadzasz rozmowę kwalifikacyjną; angażujesz się w znaczącą rozmowę, która może naświetlić ścieżki poprawy i zainspirować pozytywne zmiany w firmie - dla obecnych i przyszłych pracowników.

Aby pobrać szablon Free, należy zasubskrybować People Managing People.

5. Szablon HR Exit Interview by Breathe HR

przez Breathe HR Szablon ten zawiera szereg pytań, które można zadać pracownikom, takich jak "Jakie były powody odejścia?", "Co najbardziej podobało Ci się w Twojej pracy?" "Co mogliśmy zrobić, aby cię zatrzymać?" i "Jeśli odchodzisz do zrobienia czegoś w innej roli, co przyciągało cię do tej pozycji?"

Zadając te pytania, można uzyskać cenny wgląd w to, co myślą i czują pracownicy oraz jak ich nastawienie wpływa na ich decyzje dotyczące kariery. Informacje te można następnie wykorzystać do wprowadzenia zmian, które pomogą poprawić kulturę w firmie.

Jeśli szukasz szablonu do rozmów z pracownikami, ten w tym artykule jest świetnym miejscem do rozpoczęcia. Możesz jednak rozważyć niestandardowe dostosowanie szablonu do konkretnych potrzeb Twojej firmy.

6. Szablon formularza rozmowy kwalifikacyjnej według najlepszych szablonów

przez Najlepsze szablony Jeśli chcesz usprawnić rozmowy z pracownikami odchodzącymi z pracy w różnych działach firmy, formularze rozmów z pracownikami odchodzącymi z pracy są dostępne dla Twojego zespołu HR.

Łatwe do zaznaczenia pola wyboru, dodatkowe sekcje komentarzy, aby zachęcić pracowników do przedstawienia swoich spostrzeżeń, skala ocen, aby zmierzyć, co pracownicy myślą o firmie, oraz pytania "tak" lub "nie" sprawiają, że rozmowa jest krótka i wnikliwa.

Odchodząc z firmy, pracownicy są już ustawieni na kolejną okazję, radząc sobie z pożegnaniami w obecnej firmie i grzęznąc w papierkowej robocie, którą muszą wypełnić.

Ten prosty format exit interview jest nie tylko szybki i łatwy do wdrożenia dla wszystkich, ale także łatwy do standaryzacji w różnych teamach funkcyjnych.

Jest on dostępny do natychmiastowego zakupu jako pojedynczy szablon lub w ramach subskrypcji, aby uzyskać dostęp do rozszerzonej kolekcji odpowiedniej dla praktycznie każdego scenariusza.

Ten w pełni konfigurowalny szablon jest przeznaczony do udostępniania na wszystkich platformach cyfrowych i jest również kompatybilny z uniwersalnymi czytnikami dokumentów.

7. Szablon rozmowy kwalifikacyjnej w programie Word według Legal Templates

przez Szablony prawne Wszystkie rozmowy o odejściu są ważne, niezależnie od tego, czy pracownik odchodzi polubownie, czy w inny sposób. Wynika to z faktu, że takie rozmowy nie odbywają się pod bezpośrednią komendą pracownika. Pracownik może więc być w stanie wnieść nowe spojrzenie na kierownictwo wyższego szczebla, które mogło zostać przeoczone.

Szablon wywiadu z odchodzącym pracownikiem opracowany przez Legal Templates obejmuje wszystkie istotne pytania dotyczące "czynników, które przyczyniły się do decyzji pracownika o odejściu", "najbardziej satysfakcjonującej rzeczy w roli pracownika", "najmniej satysfakcjonującej rzeczy w tej roli", "obowiązków zawodowych zgodnych z oczekiwaniami pracownika" oraz "sugestii pracownika dotyczących ulepszenia firmy"

Szablon ten, który można pobrać za darmo i łatwo dostosować do własnych potrzeb, oferuje również dodatkową stronę poświęconą własności firmy, którą odchodzący pracownik musi przesłać do działu kadr, co pomaga w prowadzeniu zakładki dotyczącej elementów zwróconych lub tych, które mają zostać zwrócone.

8. Szablon pytań na rozmowę kwalifikacyjną według Paycor

przez Paycor Teamsy HR, które wkładają tyle samo wysiłku w proces offboardingu, co w proces onboardingu, są rzadkością. Jednak dzięki ich commitowi i szczerości, często udaje im się zmienić praktyki operacyjne na lepsze.

Ten szablon, który można pobrać za darmo, stanowi świetny punkt wyjścia do pogłębionej rozmowy kwalifikacyjnej, w której każde pytanie zachęca pracownika do udzielenia odpowiedzi na podstawie jego autentycznych doświadczeń. Niektóre pytania mają wiele opcji i dodatkowe pole komentarza do rozwinięcia odpowiedzi.

Dane uzyskane z tego szablonu wywiadu powinny zostać odpowiednio przeanalizowane. Użyj go, aby ustalić krytyczne tematy, stworzyć elementy działań i wdrożyć je, aby zapobiec problemom prawnym i katastrofom PR lub zidentyfikować toksyczną kulturę pracy, która może zaszkodzić reputacji Twojej firmy.

9. Szablon formularza rozmowy kwalifikacyjnej CaseIQ

przez Case IQ Dzięki edytowalnym sekcjom i próbkom tekstu, ten szablon do pobrania pomaga w szybkim rozpoczęciu rozmowy kwalifikacyjnej

proces offboardingu

!

Obejmując wszystkie istotne pytania dotyczące rozmowy kwalifikacyjnej, uzyskane opinie pracowników można wykorzystać do poprawy kultury firmy, zidentyfikowania obszarów, w których firma może się poprawić, oraz wprowadzenia zmian w celu zatrzymania pracowników.

Załóżmy, że pracownik zostawia uwagę w rozmowie o odejściu, że nie otrzymał wystarczających możliwości rozwoju zawodowego. Firma może zmienić swoje programy szkoleniowe i rozwojowe w oparciu o tę uwagę.

Podobnie, można niestandardowe pytania dla różnych działów, w których przeprowadzono szkolenia dla dostawców.

10. Szablon formatu rozmowy kwalifikacyjnej przez Startup HR Toolkit

przez Zestaw narzędzi HR dla startupów Rozmowy kwalifikacyjne są korzystne dla firm każdej wielkości, ale są szczególnie ważne dla startupów ze względu na ich dynamiczny charakter, limit zasobów i skupienie się na rozwoju i kulturze.

Aktywnie zbierając i analizując cenne informacje zwrotne z rozmów kwalifikacyjnych, startupy mogą zyskać przewagę konkurencyjną, poprawić doświadczenia pracowników i zbudować kwitnącą kulturę firmy.

Każdy specjalista HR w startupie znajdzie ten niestandardowy szablon, który można łatwo udostępniać i dostosowywać, ponieważ obejmuje on wszystkie niezbędne pytania, które mogą pomóc w ustaleniu, dlaczego dana osoba odchodzi z firmy, satysfakcji, jaką czerpała ze swojej roli, a także opinii na temat równowagi między życiem zawodowym a prywatnym oraz korzyści, jakie zapewniła firma.

Wywiady przy odejściu tworzą pętlę informacji zwrotnej, umożliwiając zespołowi HR ocenę skuteczności zmian wprowadzonych w oparciu o wcześniejsze opinie pracowników. Ten cykl ciągłego uczenia się i doskonalenia pozwala startupowi ewoluować i dostosowywać się na lepsze.

Inne narzędzia HR

Zarządzanie procesami HR może przypominać żonglowanie wieloma zadaniami! Pomiędzy chaosem dokumentów, powtarzalną pracą administratora i potrzebą podejmowania decyzji opartych na danych, zespoły HR często mają trudności z optymalizacją swojego wpływu.

A

system zarządzania zasobami ludzkimi

uprościłby większość z nich.

To właśnie tutaj ClickUp wkracza do akcji

potężne oprogramowanie do zarządzania projektami

które płynnie integruje zarządzanie dokumentami, narzędzia AI i gotowe szablony HR w celu usprawnienia cyklu pracy, odblokowania cennych informacji i przekształcenia doświadczenia pracowników.

Obsługuj wszystkie procesy HR na jednej platformie dzięki narzędziu ClickUp do zarządzania zasobami ludzkimi

Zastosowanie

Platforma zarządzania zasobami ludzkimi ClickUp

do zarządzania zatrudnianiem i onboardingiem. Oprócz tego, że jest świetnym

narzędzie rekrutacyjne

do obsługi zgłoszeń i kontaktów, pomaga również w angażowaniu pracowników i przekazywaniu im informacji.

Twórz piękne dokumenty ClickUp, wiki i nie tylko - a następnie połącz je z cyklami pracy, aby realizować pomysły z zespołem HR

Dokumenty ClickUp

staje się cyfrową szafką na dokumenty Twojego zespołu HR. Przechowuj akta pracowników, podręczniki, zasady i inne dokumenty w jednej bezpiecznej i łatwo dostępnej lokalizacji.

Dokumentów można używać do współpracy nad wszystkim, od nowych zasad dotyczących urządzeń pracowniczych po program szkoleń w zakresie bezpieczeństwa. Dzięki wspólnej edycji na żywo Ty i Twój zespół możecie dokonywać aktualizacji w czasie rzeczywistym, wdrażać kontrolę wersji oraz przypisywać i rozwiązywać komentarze, aby pozostać na tej samej stronie.

Możesz także tworzyć niestandardowe szablony dla pakietów wdrożeniowych i listów ofertowych oraz aktualizacji zasad, zapewniając spójność i oszczędność czasu.

W połączeniu z wyszukiwarką ClickUp AI, która rozumie kontekst i słowa kluczowe, możesz uzyskać wszystkie potrzebne informacje na wyciągnięcie ręki.

Użyj ClickUp AI, aby edytować, streszczać, upraszczać lub parafrazować materiały onboardingowe i offboardingowe dla pracowników

Z

Narzędzia AI firmy ClickUp

można gromadzić inteligentne spostrzeżenia i odpowiednio optymalizować strategię HR. Analizuj dane pracowników, aby zidentyfikować trendy i wzorce w zakresie rotacji, zaangażowania i wydajności. Podpowiedź AI, aby tworzyła pytania, a nawet szablony do rozmów kwalifikacyjnych i edytowała je w kilka sekund.

Możesz także spersonalizować plany onboardingu w oparciu o role i umiejętności pracowników, zwiększając zaangażowanie i zatrzymując pracowników. Generuj teksty do ankiet i analizuj nastroje, aby zrozumieć odczucia pracowników i obszary wymagające poprawy.

Szablony HR ClickUp

sprawiają, że codzienna rutyna staje się dobrze przećwiczonym występem. Wykorzystaj gotowe szablony do zatrudniania, wdrażania, przeglądów wydajności i rozwiązywania umów, zapewniając wydajność i spójność.

Niestandardowy

Szablony HR

z niestandardowymi polami, etykietami i statusami w ClickUp. Automatyzacja powtarzalnych zadań, takich jak wysyłanie przypomnień o ocenie wyników lub wyzwalanie kontroli przeszłości. Śledzenie postępów,

zarządzać pracownikami

i monitorować wszystkie

KPI HR

i działania w ramach tych szablonów, informując wszystkich na bieżąco i ponosząc za nie odpowiedzialność.

Spraw, aby rozmowy kwalifikacyjne były wnikliwe dzięki ClickUp

Każdy odchodzący pracownik niesie ze sobą doświadczenie i spostrzeżenia. Pozwolenie im odejść bez zebrania ich opinii jest jak zatrzaśnięcie skrzyni skarbów przed zajrzeniem do środka.

To właśnie w tym miejscu pojawiają się rozmowy pożegnalne, oferując cenną okazję do zrozumienia nastrojów pracowników, zidentyfikowania obszarów wymagających poprawy i ostatecznie kultywowania kwitnącej kultury miejsca pracy.

Przeprowadzenie atrakcyjnych rozmów z pracownikami wymaga jednak czegoś więcej niż tylko listy kontrolnej.

Potrzebujesz potężne oprogramowanie HR które umożliwia zbieranie szczerych informacji zwrotnych, skrupulatne ich analizowanie i przekształcanie w praktyczne spostrzeżenia. Zarejestruj się na ClickUp już dziś, aby wyposażyć swoje zespoły HR w narzędzia potrzebne do usprawnienia procesów offboardingu i całego cyklu rekrutacji.