4 rodzaje stylów podejmowania decyzji i sposoby ich wykorzystania

Trzy miliardy decyzji rocznie: To ile decyzji menedżerowie i kadra kierownicza podejmują w ramach swojej codziennej pracy.

Podejmowanie decyzji jest kluczową częścią pracy każdego menedżera, ale większość z nich nie do zrobienia. Polegają na instynkcie i intuicji przy podejmowaniu decyzji, a 98% z nich nie wykorzystuje najlepszych praktyk.

Złe decyzje mogą mieć poważne konsekwencje dla organizacji, takie jak złe wyniki finansowe (koszty 3% rocznych zysków !), utrata reputacji, rotacja pracowników, problemy ze zgodnością z przepisami itp. Rozsądne decyzje mogą im zapobiec.

W tym wpisie na blogu zobaczymy, jak można wykorzystać cztery powszechnie stosowane style podejmowania decyzji, aby podejmować lepsze decyzje biznesowe.

Czym są style podejmowania decyzji?

Style podejmowania decyzji to podejścia, które jako menedżer podejmujesz w celu rozwiązania problemu, usprawnienia procesu lub rozstrzygnięcia sporu. Podejście zależy od danego problemu, ograniczeń czasowych, ograniczeń zasobów i wielu innych zmiennych.

Mówiąc o decyzjach, nie mamy na myśli tylko tych dużych, takich jak strategia marketingowa na dany rok lub zwolnienie osoby, która nie osiąga wyników. Mogą to być również pozornie nieistotne rzeczy, takie jak temat e-maila lub odpowiedni czas na spotkanie 1 na 1.

Budowanie przemyślanych i powtarzalnych stylów podejmowania decyzji może być przełomem dla kogoś, kto codziennie podejmuje tysiące decyzji. Zanim jednak zbudujesz swój proces podejmowania decyzji ważne jest, aby wziąć pod uwagę podejście, preferencje, osobowości i reakcje zespołu.

Zrozumienie stylu podejmowania decyzji przez Teams

ludzie nie odchodzą z organizacji. Odchodzą od menedżerów

Każda podjęta decyzja ma wpływ na Teams i współpracowników. Zanim więc wypracujesz swój styl, musisz zrozumieć ich styl.

1. Zrozum swój zespół

Porozmawiaj z członkami swojego zespołu, aby zrozumieć ich jako jednostki. Zachęcaj ich do mówienia o swoich priorytetach i preferencjach. Na przykład, jeśli podejmujesz decyzje dotyczące strategii pracy hybrydowej, zrozum

W jakich strefach czasowych mieszkają

W jakich godzinach lubią pracować

Kiedy mogą odbierać telefony

Czy mają dzieci, które zawożą/odbierają ze szkoły.

Żadna informacja nie jest zbyt trywialna. Zrozumienie motywacji, pasji i ogólnej osobowości każdej osoby pomaga menedżerom wiedzieć, jak nimi zarządzać.

2. Obserwuj swój Teams

Nie wszyscy wyrażają się w ten sam sposób. Niektórzy członkowie Teams mogą nie zabierać głosu. Dlatego przez pewien okres obserwuj ich style podejmowania decyzji. Kiedy wiesz, w jaki sposób podejmują decyzje, możesz naśladować ich style, aby na nich wpływać.

Czy przedstawiają konkretne dane podczas comiesięcznych przeglądów? To pokazuje, że koncentrują się na obiektywnych danych

Czy regularnie przychodzą do ciebie po sugestie? Szukają konsensusu i walidacji

Czy zmieniają swoje osobiste procesy co drugi miesiąc? Mogą być pochopni, zorientowani na działanie lub z natury eksperymentalni

3. Oceń swój Teams

Istnieją dziesiątki sprawdzonych sposobów na zbadanie i zrozumienie stylów podejmowania decyzji w zespole. The Wskaźnik Typu Myers-Briggs (MBTI) pomaga zidentyfikować naturalne preferencje w czterech aspektach osobowości.

Profil stylu decyzyjnego

The Impact Associates Profil stylu podejmowania decyzji ocenia ludzi pod kątem pięciu kluczowych czynników: jasności, informacji, commitu, dostosowania i czasu. Prawdziwość Test stylu podejmowania decyzji bada, w jaki sposób nadajesz priorytety różnym celom i jak wpływają one na twoje decyzje.

Korzystanie z któregokolwiek z tych narzędzi może dać ci jaśniejszy obraz tego, co porusza twoje zespoły. Należy jednak zauważyć, że istnieją pewne obawy prawne dotyczące stosowania testów osobowości w miejscu pracy. Przed wybraniem jednego z nich należy rozważyć przepisy federalne, stanowe i lokalne.

Teraz, gdy masz już uporządkowane podstawy, przyjrzyjmy się czterem stylom podejmowania decyzji i sposobom ich wykorzystania w pracy.

4 różne style podejmowania decyzji

1. Dyrektywny

Dyrektywny styl podejmowania decyzji preferuje wykorzystanie znanych już informacji i przeszłych trendów do wyboru przyszłych ścieżek. Jest racjonalny, oparty na danych i logiczny. Osoby podejmujące decyzje w sposób dyrektywny wybierają

Samodzielnie podejmować decyzje

Wykorzystują dane i procedury z przeszłości zamiast próbować nowych sposobów

Priorytetowo traktują szybkość działania

Być bezpośredni w swoim procesie myślowym

Unikają dwuznaczności

Podejmowanie decyzji w sposób dyrektywny jest idealne w przypadku szybkich, powtarzających się lub krótkoterminowych decyzji. Doskonale sprawdza się również w sytuacjach, w których cel jest wyczyszczony. Zanim podejmiesz decyzje, wypróbuj następujące metody szablon ustawienia celów aby zacząć dobrze.

Po ustawieniu celu, zbieranie i analizowanie danych stanie się łatwiejsze. Na przykład, jeśli jesteś kierownikiem projektu szacującym czas dla każdego zadania, dyrektywne podejmowanie decyzji oszczędza dużo czasu, a jednocześnie jest prawie dokładne.

Widok śledzenia czasu w ClickUp do szacowania czasu dla podobnych zadań

Czasami może to być postrzegane jako niewspółpracujące lub autorytatywne. Dlatego też nie nadaje się do podejmowania dużych decyzji lub zmian, które mają wpływ na życie ludzi.

Załóżmy, że jesteś menedżerem HR odpowiedzialnym za strategię pracy zdalnej. Jeśli podejmiesz decyzję, że ludzie muszą przychodzić do biura od poniedziałku do piątku od 9 do 18, będzie to postrzegane jako nieelastyczne i niepożądane, nawet jeśli oprzesz to na racjonalnym myśleniu i danych.

Ten rodzaj podejmowania decyzji jest również nieodpowiedni, jeśli zarządzasz wysoko wykwalifikowanymi i niezależnymi pracownikami, którzy chcą swobody twórczej. Nie spodoba im się mówienie im, co mają zrobić.

2. Analityczny

Analityczny styl podejmowania decyzji ma charakter eksploracyjny. Przed podjęciem decyzji rozważasz wszystkie fakty, opinie, możliwe scenariusze, ryzyko, koszty i konsekwencje. Poświęcasz też tyle czasu, ile potrzebujesz.

Analityczny styl podejmowania decyzji jest stosowany, gdy istnieje wiele opcji i nie ma czegoś takiego jak "jedna właściwa odpowiedź"

Na przykład, jeśli jesteś menedżerem ds. zaopatrzenia, którego zadaniem jest zakup zarządzanie projektami narzędzie dla zespołu inżynierów, zastosujesz analityczne podejście do podejmowania decyzji. Analityczni decydenci będą

Zbadać wszystkie dostępne narzędzia

Sporządzą krótką listę potencjalnych narzędzi na podstawie funkcji i korzyści

Porównać cenę i użyteczność

Analizować warunki, zasady i politykę odnawiania umów

Negocjować rabaty i oferty z dostawcami

Szablon porównania oprogramowania ClickUp

Analityczne podejście do podejmowania decyzji pomaga rozważyć dostępne opcje i wybrać tę najbardziej odpowiednią w oparciu o dostępne informacje.

Analityczny styl podejmowania decyzji nie pozostawia również wiele przestrzeni na niejasności. Aby być analitycznym, konieczne jest posiadanie wszystkich informacji w zasięgu ręki. Czasami może to być twoja własna wiedza. W związku z tym ma on zastosowanie w przypadku złożonych decyzji, tylko jeśli opcje/możliwości są jasno określone.

Nie jest to właściwe podejście, jeśli decyzja wiąże się ze zbyt wieloma zmiennymi lub nieprzewidywalnością, np. odczuciami członków zespołu. Z pewnością nie jest właściwe w przypadku problemów, które wymagają natychmiastowego rozwiązania.

3. Koncepcyjne

Podejmowanie decyzji w stylu koncepcyjnym wiąże się z kreatywnym podejściem do rozwiązywania problemów. Gdy mamy do czynienia ze złożonym problemem, który wymaga wyobrażenia sobie różnych potencjalnych scenariuszy i wymyślenia innowacyjnych rozwiązań, jest to najlepszy styl.

Osoby podejmujące decyzje w stylu koncepcyjnym:

Uwielbiają podejmować ryzyko

Cenią kreatywność ponad z góry ustalone procesy

Zadają otwarte pytania i badają możliwości

Myślą holistycznie, w tym o stycznych konsekwencjach

Są elastyczni w obliczu nowych możliwości

Weźmy przykład menedżera produktu projektującego mapę drogową swojego oprogramowania. Ten proces decyzyjny jest idealny. Zaczynają od udokumentowania swoich potrzeb, następnie współpracują przy tablicy, przeprowadzają ankiety w celu uzyskania informacji zwrotnych i planują scenariusze, zanim podejmą decyzję.

Decydent koncepcyjny współpracuje i łączy cały zespół w celu unowocześnienia procesu decyzyjnego. To motywuje Teams do kreatywności i rozważenia długoterminowych skutków.

Koncepcyjny styl podejmowania decyzji świetnie sprawdza się w złożonych, niejednoznacznych sytuacjach; nie nadaje się do podejmowania małych lub prostych decyzji. Jeśli zaczniesz wyciągać tablicę i angażować się w grupowe podejmowanie decyzji "gdzie pójść na lunch Teams?", zmarnujesz mnóstwo czasu i energii!

4. Zachowanie

Jeśli do każdej decyzji podchodzisz w sposób skoncentrowany na ludziach, masz behawioralny styl podejmowania decyzji. W tym stylu będziesz:

Brać pod uwagę uczucia i emocje swojego zespołu

Zapraszać każdego członka teamu do aktywnego uczestnictwa

Powoli i świadomie wpływać na decyzje ludzi

Przedkładać korzyści wielu nad korzyści niewielu

Styl ten jest najczęściej stosowany w zespołach zarządzania zasobami ludzkimi lub ludźmi. Kierownicy projektów również używają tego stylu podczas podejmowania ostatecznej decyzji, która może być uciążliwa lub nieprzyjemna.

Podczas rozwiązywania umowy z dostawcą, zwalniania pracownika, zmiany struktury zespołu itp. ten styl sprawdza się najlepiej.

Jednak menedżerowie z konceptualnym stylem podejmowania decyzji narażają się na ryzyko zbytniego przejmowania się uczuciami/reakcjami ludzi, co wpływa na samą decyzję. Ekstremalne skupienie się na budowaniu konsensusu może również prowadzić do nadmiernych opóźnień i niezadowolonych członków zespołu. Posiadanie odpowiednich cele komunikacyjne jest również ważne przy takim podejściu.

Jak widać, nie ma dobrego lub złego stylu podejmowania decyzji. Zależnie od sytuacji i konsekwencji, jeden styl może działać lepiej niż inne. Dobry menedżer uczy się i stosuje wszystkie style w zależności od potrzeb w trakcie swojej kariery.

Niezależnie od tego, jaki styl wybierzesz, możesz wykorzystać różne narzędzia i techniki, aby podejmować właściwe decyzje. Zobaczmy, jak to zrobić.

Jak zarządzać stylami podejmowania decyzji w zespole

Dobre narzędzie do zarządzania projektami zapewni ci wszystko, czego potrzebujesz, aby podejmować właściwe decyzje.

Jeśli sytuacja wymaga dyrektywnego stylu podejmowania decyzji, potrzebne są dane. Możesz użyć Pulpit nawigacyjny ClickUp aby tworzyć niestandardowe raporty dla dowolnych potrzebnych informacji.

Możesz tworzyć niestandardowe raporty dotyczące wykorzystania zasobów, postępu sprintu, szacowanego czasu, trendów sprzedaży, cele i nie tylko. Możesz również przekształcić pulpit w kalkulator, aby tworzyć projekty.

Ustawienie raportowania, którego potrzebujesz, wszystko w jednym miejscu, na ClickUp

Jeśli zamierzasz korzystać z analitycznego stylu podejmowania decyzji, potrzebujesz sposobu na udokumentowanie i ocenę wielu opcji. Najprostszym formularzem jest porównanie najlepszych i najgorszych funkcji - oto kilka z nich szablonów plusów i minusów aby ułatwić ten proces.

W przypadku bardziej złożonych decyzji, Widoki ClickUp'a są przeznaczone do oceny opcji w dowolnym formacie.

Widok listy lub tabeli pokazuje wszystkie opcje jedna pod drugą. Za pomocą tego widoku można również porównywać statusy, ceny itp.

Widok tabeli w ClickUp do sprawdzania różnych czynników decyzyjnych

Widok tablicy może być używany do śledzenia opcji według statusu lub dowolnego niestandardowego pola. Na przykład, jeśli porównujesz narzędzia do zarządzania projektami, możesz ustawić niestandardowe pole dostępności aplikacji, takie jak Android, iOS, Web itp.

Jeśli sieć jest dla Ciebie ważną platformą, możesz odpowiednio posortować i wyeliminować te niedostępne. Widok kalendarza jest idealny do podejmowania decyzji dotyczących czasu. Wykres Gantta może być używany do planowania. Widoki Obciążenie pracą i Box są najbardziej przydatne w alokacja zasobów decyzje, zwłaszcza gdy zarządzania wieloma projektami .

widok obciążenia pracą w ClickUp do podejmowania decyzji o alokacji zasobów_

Jeśli problem, który rozwiązujesz, wymaga stylu koncepcyjnego, potrzebujesz kreatywnych narzędzi. The Tablica ClickUp została zaprojektowana właśnie w tym celu.

tworzenie zwinnych cykli pracy z ClickUp Whiteboard_

Możesz przeprowadzić burzę mózgów na pustej tablicy lub skorzystać z jednego z licznych rozwiązań ClickUp szablonów decyzyjnych . Śledzenie aktywności wszystkich osób, dodawanie notatek i współpraca w czasie rzeczywistym w celu zebrania zespołu w jednym miejscu.

Zalecamy Szablon ram decyzyjnych ClickUp aby rozpocząć.

Podejmowanie decyzji behawioralnych może być skomplikowane. Ale ClickUp może pomóc również w tym zakresie. Kiedy zapoznajesz się ze swoim zespołem, skorzystaj z formularzy na ClickUp, aby zebrać informacje i preferencje. Jeśli musisz zarządzać oczekiwaniami klientów, te szablony oceny potrzeb pomogą ci stworzyć mapę ich priorytetów.

Podejmuj lepsze decyzje za każdym razem z ClickUp

Niezależnie od tego, czy podejmujesz trzy miliardy decyzji, czy nie, podejmowanie decyzji jest podstawowym obowiązkiem każdego menedżera. Umiejętność podejmowania lepszych decyzji pozwoli ci na ustawienie się w roli wiarygodnego i skutecznego menedżera.

Decydenci podejmujący decyzje potrzebują danych. Jako analityczny, potrzebujesz widoczności. Jako osoba podejmująca decyzje koncepcyjne, potrzebujesz kreatywności. A jako behawioralny decydent, potrzebujesz wglądu w swój zespół. ClickUp to wyjątkowe miejsce, w którym możesz uzyskać to wszystko i jeszcze więcej.

ClickUp pomaga przechwytywać, organizować i analizować dane w sposób, który jest dla Ciebie najlepszy. Śledzenie za pomocą tablic Kanban, porównywanie za pomocą widoków tabeli, mierzenie za pomocą raportów / pulpitów, współpraca za pomocą tablic, podejmowanie działań za pomocą zadań i wiele więcej! Wypróbuj ClickUp za darmo już teraz !