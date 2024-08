15 inteligentnych hacków Salesforce usprawniających procesy zarządzania biznesem

Salesforce wykorzystuje sztuczną inteligencję i inne transformacyjne technologie do optymalizacji przepływów pracy i poprawić produktywność w zespołach sprzedaży, marketingu i obsługi klienta.

Platforma pomaga specjalistom ds. marketingu w tworzeniu dostosowanych kampanii i ustalaniu optymalnych czasów publikacji. Natomiast zespołom sprzedaży oferuje zarządzanie relacjami z klientami (CRM), które pomagają im śledzić potencjalnych klientów i zarządzać procesami sprzedaży.

Jednak, aby w pełni wykorzystać Salesforce, trzeba zagłębić się w jego możliwości i wdrożyć kilka sprawdzonych wskazówek i najlepszych praktyk.

W tym celu podzielimy się 15 najlepszymi hackami Salesforce, aby przenieść grę zarządzania biznesem na nowy poziom i odblokować bezprecedensową produktywność.

Automatyzacja i usprawnienie procesów dzięki 15 hackom ekspertów Salesforce

Zebraliśmy 15 hacków ekspertów Salesforce, aby pomóc Ci odblokować pełny potencjał platformy i stać się prawdziwym superużytkownikiem, niezależnie od wielkości i branży Twojej firmy. ✨

1. Lead Source hack

Aby generować leady i zwiększać widoczność marki, zespoły marketingowe często przyjmują strategie komunikacji marketingowej obejmujące wiele kanałów marketingowych. Ważne jest jednak, aby zrozumieć możliwości generowania leadów każdego kanału, aby móc zoptymalizować swoje działania marketingowe i odpowiednio przydzielić zasoby.

Salesforce zapewnia najlepsze rozwiązanie do śledzenia i zarządzanie potencjalnymi klientami -Funkcja Lead Source. Niezależnie od tego, czy chodzi o SEO, polecenia w mediach społecznościowych czy pocztę pantoflową, platforma zapewni szczegółowy wgląd w to, jak i gdzie potencjalni klienci odkrywają Twoje produkty lub usługi. 🔍

Określenie pochodzenia potencjalnych klientów pozwala zmaksymalizować wysiłki marketingowe, podwajając najbardziej produktywne kanały. Możesz także opracować strategie kampanii remarketingowych przeznaczone dla kanałów, które mogą generować mniej potencjalnych klientów niż oczekiwano.

2. Śledzenie konwersji leadów

Czas konwersji leadów odnosi się do czasu potrzebnego na przekształcenie leadów w klientów. Informacje te zapewniają każdemu przedstawicielowi handlowemu wgląd w trendy w zachowaniu klientów, takie jak szczytowe okresy zakupów, które są niezbędne do dokładnego prognozowania sprzedaży. 🔮

Salesforce jest potężnym narzędzie do śledzenia klientów i potencjalnych klientów. Pomaga przedstawicielom handlowym śledzić dane dotyczące konwersji potencjalnych klientów, umożliwiając im dokładne określenie szczytowego czasu konwersji. Dzięki tym informacjom zespoły sprzedaży mogą skutecznie udoskonalać swoje strategie i przydzielać zasoby, aby wykorzystać optymalne możliwości konwersji.

3. Dashboard hack

Dla zespołów sprzedażowych i marketingowych, bycie na bieżąco z danymi dotyczącymi klientów i kluczowe wskaźniki wydajności sprzedaży (KPI) są niezbędne do napędzania wzrostu i osiągania celów sprzedażowych. W przeszłości zespoły musiały zmagać się z arkuszami kalkulacyjnymi i historycznymi raportami trendów, aby uzyskać wgląd w dane dotyczące sprzedaży, co okazało się uciążliwe i wpłynęło na ogólną wydajność.

Na szczęście pulpity nawigacyjne Salesforce ułatwiają śledzenie istotnych wskaźników, zapewniając szybki wizualny przegląd wydajność pipeline , trendy sprzedaży i możliwości konwersji potencjalnych klientów za pomocą intuicyjnych wykresów i grafów. 📊

Funkcja filtrowania na platformie dodatkowo zwiększa widoczność, umożliwiając użytkownikom skupienie się na najbardziej istotnych danych i podejmowanie świadomych decyzji.

4. Web-to-lead hack

Zespoły marketingowe często wykorzystują moc kanałów online, takich jak strony internetowe lub strony docelowe, do generowania leadów. Jedną z kluczowych metod jest integracja formularzy internetowych ze stronami docelowymi lub witrynami internetowymi. 🕸️

Formularze internetowe są bramkami do generowania leadów, które zbierają istotne informacje od odwiedzających, w tym dane kontaktowe, dane demograficzne i preferencje dotyczące produktów. Dane te często służą jako podstawa strategii relacji z klientami dla zespołów sprzedaży i marketingu.

Tworzenie i wdrażanie tych formularzy internetowych jest łatwe. Wystarczy kilka kliknięć, aby użytkownicy Salesforce mogli zaprojektować formularze do zbierania istotnych informacji od odwiedzających i osadzić je na swoich stronach internetowych.

Dane z formularzy internetowych trafią bezpośrednio do Salesforce CRM, ułatwiając kwalifikację potencjalnych klientów Salesforce i szybkie przekazywanie ich przedstawicielom handlowym w celu podjęcia dalszych działań.

5. Hack automatyzacji

Automatyzując powtarzalną i żmudną pracę, taką jak tworzenie zadań i wysyłanie powiadomień, firmy mogą uwolnić cenny czas na bardziej strategiczne działania, takie jak poszukiwanie potencjalnych klientów lub pielęgnowanie relacji z klientami. 🐣

Salesforce służy jako solidne narzędzie do automatyzacji sprzedaży i marketingu. W szczególności Process Builder Salesforce pozwala skonfigurować wyzwalacze na platformie, aby automatycznie:

Aktualizować rekordy

Wysyłania powiadomień, gdy potencjalny klient wykaże zainteresowanie

Tworzenia dalszych zadań dla zespołu sprzedaży w oparciu o konkretne działania podejmowane przez klientów lub potencjalnych klientów

6. Hacki integracyjne LinkedIn Sales Navigator

Doskonałym sposobem na zwiększenie możliwości Salesforce w zakresie pozyskiwania leadów jest zintegrowanie go z LinkedIn Sales Navigator.

Sales Navigator to platforma, która oferuje zaawansowane filtry wyszukiwania i algorytmy do wskazywania potencjalnych klientów wśród kontaktów docelowych, identyfikowania ich preferencji i zainteresowań oraz rekomendowania potencjalnych klientów.

Połączenie Salesforce z LinkedIn Sales Navigator umożliwia dostęp do informacji LinkedIn potencjalnych klientów bez konieczności opuszczania Salesforce. Dzięki wglądowi w profile potencjalnych klientów można tworzyć spersonalizowane strategie dotarcia do nich w oparciu o ich zainteresowania.

Możesz także skorzystać z platformy wiadomości InMail LinkedIn, aby nawiązać kontakt z potencjalnymi klientami w Salesforce.

7. Inline editing hack

Zespoły ds. marketingu, sprzedaży i obsługi klienta od czasu do czasu napotykają rozbieżności w danych konta lub kontaktu podczas tworzenia dokumentów, takich jak umowy sprzedaży lub dokumenty marketingowe raporty wydatków biznesowych .

Każda próba poprawienia takich błędów wymagała otwarcia osobnej strony edycji i ręcznego wyszukania sekcji z rozbieżnością. Proces ten był uciążliwy i czasochłonny, ponieważ członkowie zespołu często musieli przełączać się między wieloma stronami, aby wprowadzić tylko kilka drobnych poprawek.

Salesforce rozwiązał ten problem, wprowadzając funkcję zwaną edycją online. Po jej aktywacji użytkownicy mogą po prostu kliknąć pole na stronie rekordów Salesforce, które wymaga aktualizacji, wprowadzić niezbędne modyfikacje i zapisać zmiany - wszystko to bez opuszczania widoku rekordu.

8. Rozszerzenie Chrome hack

Integracja Salesforce z Google Chrome zapewnia wgląd w czasie rzeczywistym w najlepiej konwertujące leady, konta i szanse, a wszystko to z poziomu przeglądarki.

Przykładowo, rozszerzenie Salesforce Inspector umożliwia dogłębną analizę i edycję rekordów. Z kolei Salesforce Navigator for Lightning oferuje potężny pasek wyszukiwania, który pozwala przeszukiwać rekordy i pliki przechowywane na kontach Salesforce bezpośrednio z przeglądarki Chrome.

9. Hack do tworzenia raportów

Zespoły sprzedaży, marketingu i obsługi klienta regularnie kompilują Raporty KPI wyszczególniające istotne wskaźniki, takie jak przychody ze sprzedaży, skuteczność kampanii i wyniki zadowolenia klientów.

Te raporty trendów są kluczowym punktem odniesienia, zapewniając wgląd w postępy zespołu w kierunku konwersji leadów i zadowolenia klientów cele sprzedażowe . Identyfikują również możliwości rozwoju, podkreślając obszary do poprawy kampanii i procesów sprzedaży.

Przyjazny dla użytkownika kreator raportów Salesforce upraszcza proces generowania raportów. Dzięki CRM zapewniającemu dostęp do informacji o potencjalnych klientach i klientach w czasie rzeczywistym, można łatwo zastosować filtry, aby wybrać odpowiednie wskaźniki do uwzględnienia.

Dodatkowo, opcje wizualizacji platformy - wykresy, grafy i tabele - ułatwiają interpretację danych, pozwalając zespołowi sprzedaży dostrzec wydajność leadów i wzorce zachowań klientów. 📈

Po wygenerowaniu historycznych raportów trendów z odpowiednimi wykresami i grafami, liderzy zespołów mogą wykorzystać centrum współpracy Salesforce, Salesforce Chatter, aby udostępnić dokumenty członkom swojego zespołu.

10. Hack integracyjny

Oprócz LinkedIn Sales Navigator i Google Chrome, Salesforce łączy się z wieloma innymi aplikacjami, aby scentralizować i usprawnić pracę. Jedną z nic nie wartych integracji jest

ClickUp

, platforma produktywności typu "wszystko w jednym", znana ze swoich projektów i

zarządzanie zadaniami

, wyznaczanie celów i funkcje współpracy.

Integracja Salesforce z ClickUp

wymaga użycia partnera usług integracyjnych (ISP), takiego jak Zapier. Po połączeniu integracja ta zwiększa możliwości obu platform, zachowując jednocześnie ich odrębne funkcje.

Możesz płynnie synchronizować dane między ClickUp i Salesforce, aby wyeliminować silosy informacyjne i

przełączanie kontekstu

. Za każdym razem, gdy Salesforce identyfikuje szanse wymagające dalszych działań, ClickUp automatycznie generuje odpowiednie zadania. ✅

Zadania te mogą być oznaczone kolorami na podstawie priorytetu i przypisane do różnych członków zespołu z odpowiednimi terminami. Następnie postęp każdego zadania można śledzić w ClickUp aż do jego ukończenia.

Zintegruj Salesforce z ClickUp, aby synchronizować dane i automatycznie tworzyć zadania

11. Globalny hack wyszukiwania

Czasami organizacje muszą zlokalizować określone rekordy lub szczegóły konta, aby odpowiedzieć na obawy klientów lub śledzić potencjalnych klientów. Przed wprowadzeniem rozwiązań programowych, takich jak Salesforce, był to wymagający proces, który wymagał ręcznego przeszukiwania wielu rekordów w celu znalezienia pojedynczego konta.

Salesforce stawia czoła temu wyzwaniu dzięki potężnej funkcji globalnego wyszukiwania. Po wprowadzeniu zapytań wyszukiwania, takich jak żądanie szczegółów konta Salesforce dla potencjalnych klientów w określonym regionie, funkcja wyszukiwania globalnego pomoże w śledzeniu danych z systemu CRM.

To inteligentne narzędzie błyskawicznie pobiera krytyczne dane, w tym konta, potencjalnych klientów i szanse, zapewniając użytkownikom dostęp do potrzebnych informacji na wyciągnięcie ręki. 🌐

12. Email hack oparty na sztucznej inteligencji

Oprócz korzystania z formularzy internetowych na stronach docelowych, zespoły marketingowe wykorzystują kampanie e-mail marketingowe do generowania potencjalnych klientów. Z drugiej strony, zespoły sprzedażowe polegają na kampaniach e-mailowych, aby śledzić zakwalifikowanych potencjalnych klientów i zamykać transakcje, podczas gdy obsługa klienta wykorzystuje e-maile do rozwiązywania typowych problemów klientów.

Salesforce wprowadził Einstein AI, przełomową funkcję, aby zrewolucjonizować zarządzanie komunikacją z klientami .

Einstein AI pomaga zespołom w opracowywaniu szablonów wiadomości e-mail, tematów i nagłówków, optymalizując treść pod kątem rezonansu z odbiorcami. Personalizuje również czasy wysyłania, aby zapewnić odbiorcom otrzymywanie powiadomień e-mail, gdy są najbardziej skłonni do zaangażowania. ⏲️

13. Aplikacja mobilna hack

Aplikacja Salesforce pozwala być na bieżąco i proaktywnie dzięki powiadomieniom w czasie rzeczywistym o możliwościach potencjalnych klientów i aktualizacjach dostarczanych bezpośrednio na urządzenie mobilne. 📲

Dodatkowo, funkcjonalność offline aplikacji pozwala użytkownikom kontynuować pracę w CRM bez połączenia z Internetem. Zmiany wprowadzone w trybie offline są automatycznie synchronizowane i zapisywane po przywróceniu połączenia internetowego, zapewniając dokładność danych i ciągłość pracy.

14. Segmentacja leadów oparta na sztucznej inteligencji

Sukces kampanii marketingowych często zależy od dotarcia do potencjalnych klientów, którzy są najbardziej skłonni do zaangażowania i konwersji. Jednak identyfikacja takich potencjalnych klientów może przypominać szukanie igły w stogu siana. 🪡

Chmura marketingowa Salesforce oferuje rozwiązanie z funkcjami segmentacji leadów opartymi na sztucznej inteligencji. Narzędzie to analizuje zachowanie, interakcje i dane demograficzne w celu kategoryzować leady na odrębne segmenty w oparciu o wspólne cechy. W rezultacie pomaga to marketerom dostosować kampanie do każdego segmentu, zwiększając możliwość konwersji potencjalnych klientów.

15. Hack deduplikacji danych

Zduplikowane rekordy stanowią poważne wyzwanie dla integralności danych, ponieważ zniekształcają istotne wskaźniki, takie jak współczynniki konwersji, produktywność sprzedaży i wydajność potencjalnych klientów. Mogą prowadzić do niedokładnych spostrzeżeń, błędnych strategii oraz frustracji przedstawicieli handlowych i klientów.

Salesforce rozwiązuje kwestię duplikatów danych za pomocą funkcji reguł duplikatów i komponentu Potential Duplicates.

Funkcja reguł duplikatów zapobiega redundancji danych, uniemożliwiając użytkownikom wprowadzanie zduplikowanych danych. Jeśli wykryje podobieństwa między nowymi wpisami a istniejącymi danymi, automatycznie ostrzega użytkownika, zachęcając go do przejrzenia rekordów przed kontynuowaniem.

Tymczasem komponent Potential Duplicates identyfikuje zduplikowane rekordy i pozwala użytkownikom na automatyczne scalanie tych wpisów w systemie CRM.

Ograniczenia Salesforce

Choć Salesforce jest potężnym narzędzie wspierające sprzedaż salesforce, jako wiodące rozwiązanie CRM z unikalnymi możliwościami, ma swoje ograniczenia. Chociaż omówione wcześniej hacki poprawią komfort korzystania z Salesforce, ważne jest, aby zdawać sobie sprawę z wyzwań, które mogą wystąpić podczas korzystania z platformy.

Oto kilka powtarzających się problemów, na które użytkownicy Salesforce zwracali uwagę na przestrzeni lat:

1. Krzywa uczenia się

Rozbudowane funkcje Salesforce mogą być mieczem obosiecznym. Nowi użytkownicy, szczególnie tych z ograniczonym doświadczeniem w korzystaniu z systemów CRM często mają trudności z poruszaniem się po interfejsie platformy.

2. Struktura cen

Powszechną skargą wśród użytkowników Salesforce jest wysoki koszt opłat licencyjnych i dodatkowe wydatki związane z dostępem do zaawansowanych funkcji. Te opłaty stanowią istotną barierę dla startupów i małych firm, potencjalnie zniechęcając je do korzystania z platformy. 💰

3. Czas ładowania

Istotnym ograniczeniem zgłaszanym przez niektórych użytkowników jest tendencja platformy do bycia powolną co może znacznie zakłócić wydajność i produktywność przepływu pracy.

ClickUp: Alternatywny CRM i narzędzie do zarządzania projektami sprzedażowymi

ClickUp to kompleksowe narzędzie do zarządzania projektami i sprzedażą

narzędzie do zarządzania biznesem

idealnie nadaje się do

agencje marketingowe

i zespołów sprzedażowych każdej wielkości. Zarządzanie zadaniami, współpraca w czasie rzeczywistym i funkcje automatyzacji sprawiają, że jest to idealne rozwiązanie dla firm

Alternatywa dla Salesforce

.

W tej sekcji szczegółowo omówimy narzędzia i funkcje ClickUp oraz pokażemy, jak wykorzystać platformę do usprawnienia działań marketingowych, sprzedażowych i CRM.

1. ClickUp CRM

Jeśli szukasz rozwiązania, które pomoże Ci wdrożyć Twój

strategii relacji z klientami

do perfekcji,

ClickUp CRM

spełni wszystkie Twoje oczekiwania!

Platforma służy jako centralne repozytorium wszystkich informacji o potencjalnych klientach i pozwala zarządzać nimi za pomocą 10+ niestandardowych widoków, takich jak lista, tabela i tablica.

Śledź swój pipeline i interakcje z klientami za pomocą niestandardowych widoków w ClickUp CRM

ClickUp's

Funkcjonalności CRM są idealne dla usług

i firm opartych na produktach. Weźmy na przykład platformę

Formularze niestandardowe

funkcja, która pozwala użytkownikom na tworzenie formularzy internetowych, które mogą być wykorzystywane do zbierania istotnych danych o potencjalnych klientach i bez wysiłku integrować je z CRM firmy.

Dodatkowo,

ClickUp Dashboards

służą jako centrum kontroli dla wszystkich operacji sprzedaży i CRM. Pozwalają wizualizować i analizować dane dotyczące sprzedaży i klientów za pomocą ponad 50 wykresów kołowych, liniowych i słupkowych oraz niestandardowych raportów.

Monitoruj wyniki sprzedaży, generowane przychody, aktywność pipeline i nie tylko dzięki niestandardowym raportom i pulpitom nawigacyjnym w ClickUp CRM

2. ClickUp Automations

ClickUp Automations

zwiększa produktywność i usprawnia przepływy pracy, umożliwiając wykonywanie rutynowych, powtarzalnych i ręcznych zadań na autopilocie!

Aby skorzystać z tej funkcji, określ wyzwalacz i wprowadź akcję, którą ClickUp ma wykonać po wyzwoleniu. Na przykład wyzwalaczem może być interakcja potencjalnego klienta z formularzem internetowym na stronie docelowej, podczas gdy akcją może być automatyczne wysłanie przez ClickUp wiadomości e-mail przedstawiającej produkt.

Jeśli masz ograniczone doświadczenie w automatyzacji zadań, ClickUp Ci pomoże! Oferuje on ponad 100 gotowych automatyzacji do automatycznego przydzielania zadań, wysyłania przypomnień o terminach i aktualizowania statusów zadań na podstawie priorytetów.

Twórz niestandardowe automatyzacje, które uruchamiają się na podstawie wyzwalaczy i warunków wybranych przez Ciebie w ClickUp

3. Szablony ClickUp

Oferty ClickUp

ponad 1 000 gotowych szablonów

dla sprzedaży, marketingu, finansów, zarządzania projektami i praktycznie każdego innego zastosowania biznesowego!

Polecamy

Szablon ClickUp CRM

jeśli chcesz uniknąć budowania systemu CRM od podstaw. Szablon zapewnia wszystkie narzędzia potrzebne do zarządzania procesem sprzedaży, kwalifikowania potencjalnych klientów i budowania trwałych relacji z klientami. Użyj jego

Pola niestandardowe

do wizualizacji i organizowania danych klientów i

Niestandardowe statusy

do śledzenia postępów transakcji i relacji.

Zarządzaj klientami, ścieżkami sprzedaży, elementami działań i nie tylko za pomocą szablonu ClickUp CRM w widoku listy

ClickUp posiada również szablony, które pomagają menedżerom sprzedaży i ich zespołom tworzyć ważne dokumenty, takie jak

plany sprzedaży

oraz

raporty sprzedaży

w mgnieniu oka. 📃

Na przykład

Szablon planu sprzedaży ClickUp

pozwala zespołom sprzedażowym nakreślić cele, harmonogramy i strategie osiągania celów.

Dodatkowo

Szablon raportu sprzedaży ClickUp

ułatwia dokumentację krytycznych metryk i wskaźników wydajności, umożliwiając użytkownikom wizualizację trendów zachowań klientów za pomocą wykresów.

Skorzystaj z szablonu raportu sprzedaży ClickUp, aby śledzić wyniki i postępy sprzedaży

4. Integracje ClickUp

Chociaż ClickUp jest z natury potężny, możesz jeszcze bardziej zwiększyć jego funkcjonalność, wykorzystując jego szerokie możliwości integracji. Z

Integracje ClickUp

użytkownicy mogą łączyć się z ponad 1000 narzędziami, w tym platformami CRM, takimi jak HubSpot, bezpośrednio lub za pośrednictwem aplikacji integracyjnych innych firm, takich jak Zapier.

Integracja z aplikacjami, z których korzystasz na co dzień, ułatwia synchronizację danych i pozwala scentralizować pracę w ClickUp. Na przykład,

łączenie ClickUp z Dyskiem Google

umożliwia wyszukiwanie, tworzenie i dołączanie raportów i innych dokumentów do firmowego Dysku - bez opuszczania ClickUp!

Usprawnij zarządzanie firmą dzięki ClickUp: Najlepsza alternatywa dla Salesforce

Salesforce to potężny sojusznik w zarządzaniu biznesem, oferujący funkcje usprawniające sprzedaż, marketing i obsługę klienta. Sukces w Salesforce to jednak ciągła podróż. Regularne aktualizacje, hacki Salesforce i ciągła nauka są niezbędne do wykorzystania jego pełnego potencjału.

Możesz także usprawnić i zautomatyzować sprzedaż, marketing i operacje biznesowe dzięki ClickUp, najlepszej alternatywie dla Salesforce.⚡

Od solidnego systemu CRM i potężnych możliwości automatyzacji po zaawansowane funkcje zarządzania zadaniami i płynne opcje integracji - ClickUp ma wszystko, czego potrzebujesz, aby odnieść sukces i osiągnąć zrównoważony rozwój biznesu. Więc,

zarejestruj się w ClickUp

już dziś; to nic nie kosztuje!