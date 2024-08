Zwiększ udostępnianie treści: 10 najlepszych narzędzi do umieszczania linków w biografiach w celu zwiększenia zasięgu

Jako influencer w mediach społecznościowych lub twórca zawartości, Twój Business prawdopodobnie rozszerza się na wiele platform poza Instagram czy TikTok. Możliwe, że korzystasz z blogów, YouTube lub stron produktów, aby udostępniać dodatkową zawartość i powiększać grono odbiorców.

Jest jednak pewien haczyk: Instagram i TikTok ograniczają liczbę połączeń, które można umieścić w biografii, co utrudnia informowanie obserwujących o najnowszych współpracach lub posunięciach biznesowych. 😓

Tutaj z pomocą przychodzą narzędzia link in bio! Pomagają one wygenerować pojedynczą stronę docelową zawierającą wszystkie ważne treści. Następnie możesz dodać link do tej strony do swojej biografii w mediach społecznościowych, upraszczając proces kierowania obserwujących do wszystkich ważnych stron.

Przy tak wielu dostępnych narzędziach, wybór odpowiedniego może być trudny. Dlatego też połączyliśmy 10 najlepszych narzędzi do dodawania linków w biografii, przedstawiając ich zalety, wady i ceny.

Gotowy, aby znaleźć idealne dopasowanie? Do dzieła! 🧐

Czego szukać w Bio Narzędziach połączonych z linkami?

Szukając idealnego narzędzia do linkowania w biografii dla swojego biznesu, oto co należy wziąć pod uwagę:

Możliwość dostosowania: Poszukaj opcji, które pozwolą ci bawić się szablonami, kolorami i czcionkami, aby twoja strona pasowała do stylu twojej marki

Poszukaj opcji, które pozwolą ci bawić się szablonami, kolorami i czcionkami, aby twoja strona pasowała do stylu twojej marki Łatwość obsługi: Będziesz chciał czegoś łatwego do zrozumienia i nawigacji. Powinieneś być w stanie ustawić i zarządzać swoim linkiem na stronie bio bez żadnych kłopotów

Będziesz chciał czegoś łatwego do zrozumienia i nawigacji. Powinieneś być w stanie ustawić i zarządzać swoim linkiem na stronie bio bez żadnych kłopotów Analityka: Narzędzie powinno dostarczać szczegółowych informacji na temat kliknięć, widoków i innych ważnych statystyk. Ten przegląd pomoże ci zobaczyć, jak dobrze działają twoje połączone linki i dostosować je, aby uzyskać lepsze wyniki

Narzędzie powinno dostarczać szczegółowych informacji na temat kliknięć, widoków i innych ważnych statystyk. Ten przegląd pomoże ci zobaczyć, jak dobrze działają twoje połączone linki i dostosować je, aby uzyskać lepsze wyniki Integracje: Praktyczne narzędzie powinno płynnie współpracować ze wszystkimi popularnymi serwisami społecznościowymi, takimi jak Instagram i TikTok

Praktyczne narzędzie powinno płynnie współpracować ze wszystkimi popularnymi serwisami społecznościowymi, takimi jak Instagram i TikTok Ceny: Upewnij się, że cena narzędzia jest odpowiednia dla twojego budżetu. Niektóre oferują darmowe plany z podstawowymi funkcjami, podczas gdy inne oferują bardziej wyszukane opcje i większą różnorodność

10 najlepszych narzędzi do linkowania w bio do wykorzystania w 2024 roku

Rozwijaj swoje wpływy w mediach społecznościowych z prędkością światła dzięki najlepszym linkom w narzędziach bio, które starannie wybraliśmy dla Ciebie. Zagłębiamy się w zalety, wady i przystępność cenową tych narzędzi do linkowania w biografii, aby pomóc Ci znaleźć idealne dopasowanie do Twoich celów.

Jako bonus, dorzucimy przydatną alternatywę do miksu. Rzućmy okiem! 👀

1. Linktree

Via: Linktree Linktree jest jednym z najpopularniejszych narzędzi do linkowania w biografii na świecie, z ponad 40 milionami użytkowników. 🌏

Narzędzie pozwala wybierać spośród dziewięciu gotowych do użycia motywów i dostosowywać je za pomocą prostego kreatora stron typu "przeciągnij i upuść". To przyjazne dla użytkownika narzędzie niestandardowe pozwala spersonalizować stronę docelową za pomocą kolorów, czcionek i animacji marki, aby wyróżnić ważne linki.

Możesz również zapoznać się z biblioteką szablonów, aby znaleźć gotowe strony Linktree z różnymi stylami wizualnymi, integracjami i aplikacjami Link Apps. Po znalezieniu takiego, który pasuje do twojego klimatu, pobaw się kreatorem stron, aby nadać mu osobisty charakter. 👆

Aby usprawnić marketing, Linktree płynnie integruje się z oprogramowaniem innych firm, takim jak Amazon i Mailchimp. Dodatkowo, możesz włączyć narzędzie Meta Pixel, które pomaga przekierować odwiedzających na Facebook Ads, Google i Instagram (w szczególności Instagram bio), konsolidując swoje wysiłki marketingowe w efektywny sposób.

Najlepsze funkcje Linktree

Konfigurowalne strony Linktree z wieloma połączonymi linkami

Planowanie i priorytetyzacja połączonych linków

Animacje wyróżniające połączone linki

Dogłębna analiza za pomocą Google Analytics i Meta Pixel

Udostępnianie połączonych linków za pomocą kodu QR dla platform mediów społecznościowych

Limity Linktree

Wersja bio narzędzia Free app mogłaby korzystać z większej liczby niestandardowych opcji

Brak zaawansowanych funkcji, takich jak niestandardowe domeny lub osadzanie wideo

Ceny Linktree

**Free

Starter: $4/miesiąc

$4/miesiąc Pro: $7.5/miesiąc

$7.5/miesiąc Premium: $19.5/miesiąc

*Wszystkie ceny na liście odnoszą się do rocznego modelu rozliczeniowego

Linktree oceny i recenzje

G2: 4,7/5 (ponad 70 recenzji)

4,7/5 (ponad 70 recenzji) Capterra: 4.5/5 (ponad 80 opinii)

2. Milkshake

Via: Aplikacja Milkshake Milkshake naprawdę sprowadza wszystkich zwolenników na podwórko! 😉

To ulubiona aplikacja artystów i projektantów, znana z funkcji Insta website. Narzędzie to pozwala stworzyć tętniącą życiem mini-stronę/landing page z poziomu smartfona. Strona kieruje obserwujących do Twojej witryny, sklepu internetowego i kanałów mediów społecznościowych. 📱

W ramach mini-strony Milkshake obserwujący mogą płynnie przesuwać zawartość, naśladując przeglądanie Instagram Stories. Jest to świetna przestrzeń do zaprezentowania najnowszych postów na blogu, materiałów wideo z YouTube lub zawartości Instagrama, które można dostosować za pomocą funkcji tekstowej Milkshake. Dodatkowo można umieścić sekcję Informacje, szczegóły dotyczące firmy i różne połączone linki.

Śledzenie spostrzeżeń jest również bardzo proste - Milkshake dostarcza szczegółowe analizy dotyczące dziennych lub miesięcznych kliknięć i widoków, podobnie jak analizy historii na Instagramie.

Najlepsze funkcje Milkshake

Integracja z różnymi platformami mediów społecznościowych

Łatwo konfigurowalne szablony

Pełna optymalizacja dla urządzeń mobilnych

Opcja połączenia swojego portfolio projektowego

Funkcje interfejsu opartego na kartach

Milkshake limits

Można utworzyć tylko jedno konto dla narzędzi bio

Niektórzy użytkownicy doświadczają opóźnień podczas ładowania szablonów i podglądów

Ceny Milkshake

Free

Milkshake oceny i recenzje

Apple: 4,9/5 (ponad 12 000 recenzji)

4,9/5 (ponad 12 000 recenzji) Google Play: 4.4/5 (21,000+ recenzji)

3. elink

Via: link elink to przydatne narzędzie do tworzenia linków w biografii, które

upraszcza tworzenie zawartości

, napędza ruch, udostępnia zasoby i zwiększa zaangażowanie odbiorców. Jest to świetne rozwiązanie dla marketerów, zespołów sprzedażowych, badaczy, freelancerów i twórców stron internetowych, ponieważ pozwala na

współpracować

nad zapisywaniem, badaniem, łączeniem i udostępnianiem zawartości w zespole.

Dzięki 50+ responsywnym szablonom możesz łatwo przełączać się między układami, od pojedynczego do wielokolumnowego, karuzeli lub siatki. Ponadto można je modyfikować nawet po opublikowaniu. 🎨

Bezproblemowo osadzaj swoją stronę elink na różnych stronach internetowych lub udostępniaj ją jako newsletter za pośrednictwem usług e-mail. Zintegruj się z Zapier, aby rozpowszechniać zawartość w ponad 1000 popularnych aplikacjach, oszczędzając czas dzięki automatyzacji tworzenia i publikowania treści.

elink najlepsze funkcje

Prosta współpraca Teams

Czytnik kanałów RSS

Automatyzacja zawartości

Ponad 1000 integracji

Menedżer zakładek

elink limits

UX może wymagać poprawy

Opcje projektowania aplikacji są nieco ograniczone

elink pricing

**Free

Pro: $12/miesiąc

$12/miesiąc Auto Pilot: $36/miesiąc

*Wszystkie ceny na liście odnoszą się do rocznego modelu rozliczeniowego

elink oceny i recenzje

G2: 4/5 (10 recenzji)

4/5 (10 recenzji) Capterra: 4.8/5 (ponad 30 recenzji)

4. LinkPilot

Via: LinkPilot LinkPilot upraszcza tworzenie mikro stron docelowych dostosowanych do platform mediów społecznościowych. Strony można wykorzystać do scentralizowania i zarządzania całą zawartością, taką jak wideo, muzyka i portfolio.

LinkPilot integruje się z Meta Pixel i Google Analytics, zapewniając szczegółowy wgląd w statystyki odwiedzających. Z niewielką pomocą Meta Pixel możesz retargetować użytkowników, którzy odwiedzają Twoje strony lub połączone linki. 🔗

Dodatkowo, funkcja zaplanowanych linków LinkPilot pozwala na zaplanowanie czasu publikacji linków tak, aby zbiegały się dokładnie z zaplanowanymi postami i zawartością.

Najlepsze funkcje LinkPilot

Retargetowanie odwiedzających

Integracja z Google Analytics i Meta Pixel

Zaplanowane połączenia

Niestandardowe strony bio

Zaawansowane śledzenie

Limity LinkPilot

Brak dostępnych recenzji

LinkPilot ceny

Niedostępne online

LinkPilot oceny i recenzje

Brak dostępnych recenzji

5. Hopp by Wix

Via: Hopp by Wix Niezależnie od tego, czy chodzi o kierowanie obserwujących do Twojej witryny, profili w mediach społecznościowych, sklepu internetowego czy określonej zawartości, Hopp by Wix zapewnia, że dotrą tam bezpiecznie. 🧭

Ta platforma oferuje nieograniczoną liczbę połączonych linków, umożliwiając płynną promocję całej zawartości bez ograniczeń. Wyróżniającą się funkcją jest mocna wyszukiwarka. Każdy link dodany do strony Hopp można przeszukiwać, umożliwiając odwiedzającym łatwą lokalizację określonej zawartości - niezależnie od tego, czy są to produkty, usługi czy kody kuponów.

Dodatkowo, możesz dostosować i skrócić adresy URL, aby dopasować je do swojej marki, indeksować je w osobistym linku w wyszukiwarce bio, ustawić automatyczne promocje i uzyskać dostęp do

analiza wydajności

.

Najlepsze funkcje Hopp by Wix

Skracacz połączonych linków

Mini kreator stron docelowych

Konfigurowalna wyszukiwarka

Różnorodne widżety i niestandardowe ustawienia

Rolki wstępne

Limity Hopp by Wix

UX i cykl pracy mogłyby zostać ulepszone

Różnorodność szablonów jest nieco ograniczona

Ceny Hopp by Wix

**Free

Pro Plan: $8.33/miesiąc

*Wszystkie ceny na liście odnoszą się do rocznego modelu rozliczeń

Hopp by Wix oceny i recenzje

Product Hunt: 5/5 (ponad 20 recenzji)

5/5 (ponad 20 recenzji) Trustpilot: 4/5 (mniej niż 10 recenzji)

Sprawdź te

Alternatywy dla Wix

!

6. Lnk.Bio

Via: Lnk.Bio Lnk.Bio pomaga tworzyć spersonalizowane adresy URL, śledzić linki i przeglądać statystyki, umożliwiając jednocześnie tworzenie połączonych linków w mediach społecznościowych. Jego estetyka odpowiada interfejsowi użytkownika Instagrama, a opcje niestandardowe obejmują różne motywy i układy. 🖼️

Zbudowanie strony zajmuje tylko kilka kliknięć - dodawanie linków i produktów odbywa się poprzez dotknięcie przycisków na ekranie i wybranie układu listy lub siatki. Na stronie docelowej bio można osadzać utwory muzyczne, wideo, zdjęcia profilowe z możliwością dostosowania i tła obrazów.

Co więcej, Lnk.Bio posiada specjalną funkcję Donation, umożliwiającą obserwującym przekazywanie twórcom napiwków bez nakładania jakichkolwiek opłat lub prowizji.

Najlepsze funkcje Lnk.Bio

API Instagrama

Napiwki Free

Unlimited połączony

Osobisty URL

Różne szablony

Limity Lnk.Bio

Dodanie połączonych linków może być korzystne

Pulpit do zarządzania linkami może wymagać przyzwyczajenia

Ceny Lnk.Bio

**Free

Minimiesięcznie: $0.99/miesiąc

$0.99/miesiąc Mini-jednorazowo: $9.99/miesiąc

$9.99/miesiąc Unikalny jednorazowo: $24.99/miesiąc

*Wszystkie ceny na liście odnoszą się do rocznego modelu rozliczeniowego

Lnk.Bio oceny i recenzje

G2: 4.5/5 (ponad 20 recenzji)

4.5/5 (ponad 20 recenzji) Google Play: 4.4/5 (200+ recenzji)

7. Tap Bio

Via: Tap Bio Tap Bio pozwala personalizować i tworzyć mini-strony internetowe zawierające wszystkie pożądane przez Ciebie linki do Twojego profilu na Instagramie. Jego przyjazny dla użytkownika interfejs wyróżnia się w przekształcaniu przeglądania linków w doświadczenie podobne do Instagrama.

Tworzenie mini-strony jest tak proste, jak dodawanie kart. Karty te działają jak historie na Instagramie, umożliwiając użytkownikom przesuwanie między nimi w lewo i w prawo. Każda karta może prezentować wiele połączonych linków, zachowując jedno wezwanie do działania, co zwiększa prawdopodobieństwo zaangażowania obserwujących. 📢

Możesz śledzić szczegółowe statystyki, takie jak liczba odwiedzających i kliknięć dla każdej karty. Dodatkowo, możesz kierować reklamy do osób klikających w połączone linki na Facebooku, Instagramie i w Google, skutecznie zwiększając swój zasięg.

Najlepsze funkcje Tap Bio

Karty przypominające historie z Instagrama

Dynamiczne kanały

Statystyki i śledzenie połączonych linków

Retargetowanie

Konfigurowalne mini-strony internetowe

Limity Tap Bio

Płacenie kryptowalutami nie jest dostępne

Publiczność nie ma możliwości przekazania darowizny lub napiwku

Ceny Tap Bio

Basic: Free

Free Srebrny: $5/miesiąc

$5/miesiąc Złoty: $12/miesiąc

*Wszystkie ceny na liście odnoszą się do rocznego modelu rozliczeniowego

Tap Bio oceny i recenzje

Product Hunt: 4.4/5 (mniej niż 10 recenzji)

8. Stan Store

Via: Stan Store Stan Store nie jest tylko narzędziem połączonym z bio - służy jako e-commerce hub, umożliwiając twórcom sprzedaż produktów cyfrowych, prowadzenie kursów online, zbieranie rejestracji e-mail i planowanie spotkań.

Przyjazny dla użytkownika interfejs Stan Store z redaktorem przeciągnij i upuść ułatwia dodawanie produktów dzięki

zerowe wymagania dotyczące kodowania

co czyni go doskonałym wyborem dla początkujących. Możesz łatwo zobaczyć oddzielne sekcje dla

śledzenie dochodów

, pokazując sprzedaż produktów, rejestracje e-mail i spotkania.

Wisienka na torcie? Możesz utworzyć wiele sklepów Stan Stores, ale każdy z nich potrzebuje własnego adresu e-mail. Ta elastyczność jest szczególnie przydatna, jeśli zarządzasz wieloma firmami lub obsługujesz różnych odbiorców. 🍒

Najlepsze funkcje Stan Store

Interfejs "przeciągnij i upuść

Nie wymaga kodowania

Śledzenie dochodów

Łatwa sprzedaż wydajności

Możliwość tworzenia wielu sklepów

Limity Stan Store

Użytkownicy nie mogą ręcznie dodawać klientów bez żądania płatności

Nie ma opcji niestandardowego zakresu dat podczas sprawdzania analityki

Cennik Stan Store

Creator: $29/miesiąc

$29/miesiąc Creator Pro: $99/miesiąc

*Wszystkie ceny na liście odnoszą się do rocznego modelu rozliczeniowego

Stan Store oceny i recenzje

Trust Pilot: 4.9/5 (150+ recenzji)

9. Linkin.bio

Via: Linkin.bio Linkin.bio by Later pełni funkcję mini strony internetowej bezproblemowo osadzonej w profilach na Instagramie i TikTok, zamieniając zawartość w klikalne i możliwe do kupienia linki. Umożliwia stworzenie spersonalizowanej strony, umieszczenie linku w biografii i otwarcie możliwości dla obserwujących, aby dowiedzieć się więcej o Tobie, Twoich produktach i Twojej marce.

To bogate w funkcje narzędzie to nie tylko tworzenie strony internetowej - to zasób zwiększający ruch. Dzięki Linkin.bio możesz prezentować wyróżnione media, łączyć się ze swoją witryną,

udostępnianie wpisów na blogu

lub przekieruj użytkowników do swojego sklepu internetowego.

Bezproblemowa integracja Linkin.bio z designem Instagrama sprzyja płynnemu doświadczeniu użytkownika. Dodatkowo, jeśli masz

e-commerce business

, narzędzie integruje się z Shopify, umożliwiając bezpośrednią sprzedaż produktów z Twojej strony. 💰

Najlepsze funkcje Linkin.bio

Widżet funkcji Banner do wyróżniania ważnych połączonych linków

Zaplanowane posty w mediach społecznościowych

Nieograniczona liczba połączonych linków

Bloki zawartości z maksymalnie pięcioma połączonymi linkami na post

Zaawansowana analityka do śledzenia wydajności połączonych linków

Limity Linkin.bio

Sekcja analityczna mogłaby być bardziej szczegółowa

Niektóre funkcje mogłyby być bardziej wydajne

Ceny Linkin.bio

Starter: $16.67/miesiąc za użytkownika

$16.67/miesiąc za użytkownika Rozwój: $30/miesiąc za trzech użytkowników

$30/miesiąc za trzech użytkowników Zaawansowany: $53.33/miesiąc za sześciu użytkowników

*Wszystkie ceny na liście odnoszą się do rocznego modelu rozliczeniowego

Linkin.bio oceny i recenzje

G2: 4.5/5 (ponad 300 recenzji)

4.5/5 (ponad 300 recenzji) Getapp: 4.4/5 (ponad 300 recenzji)

10. Sked Połączony

Via: Sked Link Sked Link, część Instagrama

narzędzie do planowania

Sked Social umożliwia stworzenie strony docelowej wypełnionej linkami do całej zawartości. Dzięki funkcji Galerii użytkownicy mogą szybko połączyć się z Twoim bio na Instagramie, gdy Twoje posty zostaną opublikowane, aby odkrywać lub kupować na Twojej stronie. 💻

Strony zbudowane za pomocą Sked Link są zoptymalizowane pod kątem błyskawicznego ładowania, zapewniając płynne wrażenia odwiedzającym i zwiększając konwersje.

Narzędzie automatycznie dodaje etykiety UTM (Urchin Tracking Module) dla Google Analytics, pozwalając ci zobaczyć, jak twoi obserwatorzy na Instagramie angażują się i konwertują. Narzędzie jest również połączone z Meta Pixel, umożliwiając przekierowanie użytkowników, którzy wcześniej sprawdzili Twój link.

Najlepsze funkcje Sked Link

Nieograniczone obciążenie linków

Planowanie postów w mediach społecznościowych

Integracja z Meta Pixel i Google Analytics

Szczegółowa analiza

Śledzenie połączonych linków UTM

Połączone limity linków

Brak Free Planu

Stosunkowo drogi

Cennik Sked Link

Podstawy: $25/miesiąc

$25/miesiąc Podstawy: $74/miesiąc

$74/miesiąc Profesjonalista: 133 USD/miesiąc

133 USD/miesiąc Enterprise: Kontakt w sprawie ceny

*Wszystkie ceny na liście odnoszą się do rocznego modelu rozliczeń

Oceny i recenzje Sked Link

G2: 4.1/5 (ponad 40 recenzji)

4.1/5 (ponad 40 recenzji) Capterra: 4.5/5 (ponad 70 recenzji)

Inne narzędzia mediów społecznościowych

Chociaż wiele narzędzi do tworzenia linków w biografii koncentruje się na przechowywaniu niezliczonych linków na spersonalizowanych stronach w celu udostępniania ich na platformach takich jak Instagram i Facebook, platformy do zarządzania projektami takie jak ClickUp idą o krok dalej!

ClickUp oferuje narzędzia AI do pisania, przyjazne dla użytkownika kalendarze marketingowe oraz szeroki wachlarz szablonów, które można dostosować do własnych potrzeb

cykl pracy w mediach społecznościowych

. Odkryjmy, jak ClickUp może zwiększyć Twoją obecność w Internecie i

zarządzanie projektami w mediach społecznościowych

przy minimalnym wysiłku! 💖

#

ClickUp

Użyj AI

asystent pisania

w ClickUp do generowania wpisów na bloga, burzy mózgów, tworzenia e-maili i nie tylko

ClickUp nie jest przeciętną platformą do zarządzania projektami - to potężne narzędzie do

teamów marketingowych

twórców zawartości, blogerów i influencerów, którzy chcą zoptymalizować swoją obecność w Internecie i

usprawnić dane powstania zawartości

. ✨

Szukasz inspiracji do wpisu na blogu lub szukasz profesjonalnego e-maila? The

ClickUp AI

asystent pisania wkracza do akcji jako przyjazny użytkownikowi pomocnik i

narzędzie AI dla mediów społecznościowych

oferujące podpowiedzi dostosowane do roli w celu zwiększenia jakości zawartości - a wszystko to przy jednoczesnej oszczędności czasu.

To gwiezdne narzędzie AI jest idealne do:

Burza mózgów pomysłów na bloga

Tworzenie podpisów w mediach społecznościowych

Podsumowywanie tekstów

Komunikacja przez e-mail

Strukturyzowanie agend spotkań

Czujesz się zdezorganizowany podczas pracy?

Dokumenty ClickUp

jest ostatecznym

narzędzie organizacyjne

-Idealne do tworzenia pomysłów, konspektów i strategii dotyczących zawartości. Niezależnie od tego, czy chodzi o tworzenie skryptów wideo, opracowywanie postów na blogu czy organizowanie kampanii w mediach społecznościowych, Docs zapewnia

ustrukturyzowany proces tworzenia zawartości

.

Utrzymuj porządek w widoku Kalendarza, planuj zadania poprzez przeciąganie i upuszczanie oraz łatwo śledź cele za pomocą ClickUp

Dla aspirujących influencerów, którzy planują swoją podróż, aplikacja

Widok kalendarza ClickUp

służy jako gwiazda przewodnia! Pomaga w organizowaniu, planowaniu i

optymalizacji strategii zawartości

jednocześnie dostosowując się do zmieniających się trendów i preferencji odbiorców. 👍

Widok

kalendarz zawartości

według dnia, tygodnia lub miesiąca, aby skrupulatnie planować przesyłanie treści. Możesz filtrować zadania, aby wyróżnić konkretne z nich i natychmiast zaplanować przesyłanie zawartości, przeciągając i upuszczając je do kalendarza.

ClickUp najlepsze funkcje

Limity ClickUp

Nadmiar funkcji może być przytłaczający dla nowych użytkowników

Czasami mogą wystąpić opóźnienia w ładowaniu

Cennik ClickUp

Free Forever

Unlimited: $7/miesiąc za użytkownika

$7/miesiąc za użytkownika Business: $12/miesiąc za użytkownika

$12/miesiąc za użytkownika Enterprise: Kontakt w sprawie wyceny

Kontakt w sprawie wyceny ClickUp AI jest dostępny we wszystkich płatnych planach za 5 USD na członka obszaru roboczego miesięcznie

*Wszystkie ceny na liście odnoszą się do rocznego modelu rozliczeniowego

ClickUp oceny i recenzje

G2: 4,7/5 (ponad 9 000 recenzji)

4,7/5 (ponad 9 000 recenzji) Capterra: 4,6/5 (ponad 3 900 recenzji)

Wzmocnij swoją obecność online dzięki potężnym narzędziom połączonym z Bio

Znalezienie idealnej metody do zrobienia kroku naprzód w udostępnianiu swojej zawartości followersom może być wyzwaniem, ale nasza starannie dobrana lista 10 najlepszych narzędzi do linkowania w bio powinna załatwić sprawę.

Gdy już zawęzisz swój wybór, weź pod uwagę wypróbowanie ClickUp za darmo ! Wyróżnia się jako kompleksowe rozwiązanie, doskonałe w optymalizacji zawartości, planowanie komunikacji , uproszczony marketing dzięki narzędziom AI i personalizacja dzięki szykowi wstępnie zaprojektowanych szablonów.

Dołącz do ClickUp, aby Twoja podróż z influencerami przebiegła gładko! ⛵