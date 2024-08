10 najlepszych alternatyw Wix w 2024 roku (recenzje i ceny)

Wix to darmowe narzędzie do hostingu i tworzenia stron internetowych. Użytkownicy uwielbiają funkcję i cenę, dzięki czemu oprogramowanie jest świetną opcją dla właścicieli małych firm i firm o ograniczonym budżecie.

Wix nie jest jednak najlepszym narzędziem dla wszystkich Businessów. Zaprojektowany dla osób szukających tanich i prostych opcji tworzenia stron internetowych, jest ograniczony do kilku szablonów. Oznacza to, że trudniej jest wyróżnić swoją witrynę z tłumu - i trudno jest stworzyć niestandardową witrynę z zaawansowanymi funkcjami.

Na szczęście Wix nie jest jedyną opcją, jeśli chodzi o tworzenie stron internetowych. 👀

Tutaj przedstawimy ci 10 najlepszych alternatyw dla Wix. Omówimy wszystko, od cen i ocen po funkcje i ograniczenia, abyś mógł wybrać najlepszą dla swoich potrzeb.

Czego należy szukać w alternatywach Wix?

Nie wszystkie alternatywy Wix są takie same. Niektóre mają podobne podejście, oferując podstawowe usługi, z których może korzystać każdy. Inne mają na celu zapewnienie większej niestandardowej funkcjonalności, wymagając pewnej wiedzy na temat kodowania lub krzywej uczenia się, aby opanować zaawansowane funkcje. 💪

Najlepsza alternatywa dla Wix:

Funkcji e-commerce: Jeśli prowadzisz platformę e-commerce lub sklepy internetowe, będziesz potrzebować kreatora stron internetowych, który obejmuje przetwarzanie płatności i inne narzędzia e-commerce

Jeśli prowadzisz platformę e-commerce lub sklepy internetowe, będziesz potrzebować kreatora stron internetowych, który obejmuje przetwarzanie płatności i inne narzędzia e-commerce Funkcja "przeciągnij i upuść " : **Wiele kreatorów stron internetowych posiada funkcję "przeciągnij i upuść", dzięki czemu freelancerzy i początkujący mogą łatwo przesuwać sekcje i budować stronę internetową, która jest wizualnie oszałamiająca i angażująca

: **Wiele kreatorów stron internetowych posiada funkcję "przeciągnij i upuść", dzięki czemu freelancerzy i początkujący mogą łatwo przesuwać sekcje i budować stronę internetową, która jest wizualnie oszałamiająca i angażująca Tutoriale oraz obsługa klienta : Jeśli jesteś początkującym blogerem, poszukaj alternatywy dla Wix, które zawierają tutoriale, aby przyspieszyć ten proces

Jeśli jesteś początkującym blogerem, poszukaj alternatywy dla Wix, które zawierają tutoriale, aby przyspieszyć ten proces Plany cenowe : Kreatory stron internetowych mogą być drogie, zwłaszcza z dodatkami takimi jak wtyczki, niestandardowe domeny i hosting. Wybierz narzędzie, które ma kilka planów cenowych, abyś mógł wybrać taki, który pasuje do twojego budżetu

Kreatory stron internetowych mogą być drogie, zwłaszcza z dodatkami takimi jak wtyczki, niestandardowe domeny i hosting. Wybierz narzędzie, które ma kilka planów cenowych, abyś mógł wybrać taki, który pasuje do twojego budżetu Narzędzia analityczne: Niektóre alternatywy dla Wix zawierają narzędzia do sprzedaży, raportowania i SEO, które pomagają budować lepsze strony internetowe w celu zwiększenia konwersji

10 najlepszych alternatyw Wix do wykorzystania w 2024 roku

Gotowy, aby odkryć alternatywę dla Wix? Tutaj znajdziesz listę najlepszych narzędzi do tworzenia stron internetowych, rozwiązań e-commerce i konfigurowalnego oprogramowania, aby stworzyć witrynę swoich marzeń. 🤩

1. WordPress

przez WordPress WordPress jest jednym z najlepszych kreatorów stron internetowych. Jest to jedna z najbardziej konfigurowalnych platform, oferująca tysiące wtyczek do zrobienia wszystkiego, od ładowania map i obsługi płatności po śledzenie analiz. Hosting WordPress i narzędzia do tworzenia stron WordPress pozwalają na obsługę projektowania stron internetowych w jednej wygodnej przestrzeni.

WordPress najlepsze funkcje

Wtyczki i widżety oferują tysiące niestandardowych i skalowalnych opcji, takich jak zarządzanie zapasami, e-mail marketing i SEO

Kopie zapasowe chronią twoją pracę, niezależnie od tego, czy są to posty na blogu, czy starsze wersje witryny, więc nigdy nie stracisz wszystkiego, nawet jeśli wystąpi błąd

Całkowite dostosowanie za pomocą CSS, HTML i edytora typu "przeciągnij i upuść", które umożliwiają tworzenie niestandardowego kodowania lub korzystanie z szablonów w celu ożywienia witryn

Wiele szablonów witryn WordPress jest wyposażonych w sklepy e-commerce, co ułatwia przetwarzanie płatności i sprzedaży bezpośrednio w witrynie

5% czasu firmy poświęcane jest na budowanie społeczności darmowego, otwartego kodu źródłowego WordPress

WordPress limity

Free Website Builder ma ograniczone funkcje

Funkcje są rozbudowane, a nauka korzystania ze wszystkiego zajmuje dużo czasu

WordPress cena

Free

Personal : $9/miesiąc

: $9/miesiąc Premium: $18/miesiąc

$18/miesiąc Business : $40/miesiąc

: $40/miesiąc Handel : $70/miesiąc

: $70/miesiąc Enterprise: Od 25 000 USD rocznie

WordPress oceny i recenzje

G2 : 4.4/5 (8,600+ recenzji)

: 4.4/5 (8,600+ recenzji) Capterra: 4.6/5 (14,700+ recenzji)

2 Shopify

przez Shopify Shopify to system zarządzania zawartością i narzędzie e-commerce, do którego przedsiębiorcy i firmy zwracają się w celu tworzenia stron internetowych i przetwarzania płatności. Popularny kreator stron internetowych oferuje witryny sklepów internetowych, elastyczne transakcje w punktach sprzedaży i narzędzia do zwiększania sprzedaży w witrynach e-commerce. 💰

Shopify najlepsze funkcje

Wiele bramek płatniczych ułatwia obsługę wszystkiego, od opłat za transakcje po niestandardowe procedury płatności

Integracje z aplikacjami Business, oprogramowanie marketingowe i narzędziami sprzedażowymi pozwalają rozszerzyć zasięg, zwiększyć zaangażowanie i zwiększyć liczbę konwersji

Zarządzaj zapasami i zasobami, aby natychmiast aktualizować swoją witrynę o aktualną dostępność

Tysiące motywów i ponad 8000 aplikacji oraz niestandardowe opcje nazw domen oznaczają, że Twoja witryna z pewnością będzie wyjątkowa

Shopify limity

Rozbudowane opcje niestandardowe sprawiają, że rozpoczęcie korzystania z platformy wymaga czasu na naukę

Plany premium szybko stają się drogie

Shopify ceny

Podstawowy : $39/miesiąc

: $39/miesiąc Shopify : $105/miesiąc

: $105/miesiąc Zaawansowany: $399/miesiąc

Shopify oceny i recenzje

G2 : 4.4/5 (4,400+ recenzji)

: 4.4/5 (4,400+ recenzji) Capterra: 4.5/5 (6,200+ reviews)

3 Squarespace

przez Squarespace Squarespace to znany na całym świecie kreator stron internetowych, któremu zaufały największe marki tworzące witryny e-commerce i właściciele małych firm, którzy dopiero zaczynają. Za jego pomocą można rezerwować spotkania, sprzedawać produkty lub świadczyć usługi w szerokim zakresie branż. Wbudowane kampanie e-mail i narzędzia społecznościowe stanowią wsparcie dla wysiłków związanych z tworzeniem stron internetowych, zwiększając zasięg i budując markę.

Squarespace najlepsze funkcje

Filtruj dziesiątki szablonów według branży, kategorii lub stylu, aby rozpocząć tworzenie witryny w ciągu kilku minut - lub twórz niestandardowe szablony, aby uzyskać unikalne podejście

Funkcje handlu elektronicznego, w tym przetwarzanie płatności, strony kasy oraz zakulisowe narzędzia do wysyłki i realizacji zamówień, zapewniają płynne działanie

Wbudowane narzędzia do planowania i kalendarza umożliwiają właścicielom firm umawianie spotkań i świadczenie usług

Narzędzia marketingowe i SEO obejmują integrację z mediami społecznościowymi w celu nawiązania kontaktu z klientami i optymalizacji zasięgu

Squarespace limity

Mniej opcji przetwarzania płatności w porównaniu do konkurencji

Transakcje w punktach sprzedaży mogą być wadliwe i nie można włączyć sprzedaży w wielu walutach

Squarespace ceny

Personal : 23 USD/miesiąc

: 23 USD/miesiąc Business : $33/miesiąc

: $33/miesiąc Commerce Podstawowy : $36/miesiąc

: $36/miesiąc Commerce Advanced: $65/miesiąc

Squarespace oceny i recenzje

G2 : 4.4/5 (1,000+ recenzji)

: 4.4/5 (1,000+ recenzji) Capterra: 4.5/5 (2,800+ recenzji)

4. Weebly

przez Weebly Weebly - platforma e-commerce oferowana przez Square - to przyjazne dla początkujących narzędzie do projektowania stron internetowych z funkcją aplikacji mobilnej do tworzenia witryn nawet wtedy, gdy nie jesteś przy biurku. Weebly jest idealnym rozwiązaniem dla zapracowanych startupów szukających szybkiego sposobu na uruchomienie witryn lub firm, które chcą w prosty sposób zoptymalizować istniejące strony internetowe. Łatwość obsługi oznacza, że każdy, kto ma uprawnienia, może wskoczyć, tworzyć i uruchamiać strony docelowe w rekordowym tempie. 📈

Weebly najlepsze funkcje

Free domain hosting dla subdomen oferuje podstawowy punkt wyjścia dla początkujących, którzy chcą założyć własną stronę internetową

Motywy wyselekcjonowane przez projektantów nadają profesjonalny wygląd każdej witrynie

Kreator typu "przeciągnij i upuść" jest łatwy w użyciu dla każdego, a narzędzia niestandardowe do zdjęć i wideo sprawiają, że strony docelowe są bardziej angażujące

Zintegrowane narzędzia analityczne zapewniają wgląd w statystyki witryny, dzięki czemu można je zoptymalizować pod kątem wydajności

Weebly limity

Jedna z najprostszych alternatyw Wix, jest również ograniczona, jeśli chodzi o niestandardowe ustawienia

Jeśli chcesz mieć możliwość kontaktu z obsługą klienta, potrzebujesz płatnego planu

Weebly cennik

Free

Personal : $10/miesiąc

: $10/miesiąc Profesjonalny : $12/miesiąc

: $12/miesiąc Wydajność: $26/miesiąc

Weebly oceny i recenzje

G2 : 4.1/5 (400+ recenzji)

: 4.1/5 (400+ recenzji) Capterra: 4.3/5 (1,700+ recenzji)

5. HubSpot

przez HubSpotHubSpot oferuje darmowy kreator stron internetowych typu "przeciągnij i upuść" do tworzenia pięknych witryn bez konieczności kodowania lub umiejętności technicznych. Jedno z najpopularniejszych narzędzi do blogowania, oferuje połączenie prostoty i niestandardowych funkcji, dzięki czemu jest idealne zarówno dla początkujących użytkowników, jak i programistów, którzy zbudowali setki witryn.

HubSpot Kreator stron internetowych najlepsze funkcje

Natychmiastowa wizualizacja wyglądu stron docelowych za pomocą edytora na żywo

Zacznij od setek motywów i dziesiątek stylów, które możesz mieszać i dopasowywać, aby stworzyć własny wygląd

Korzystanie z niestandardowej domeny za Free - coś, za co większość alternatyw Wix pobiera opłatę

Zintegrowana platforma klienta zapewnia połączenie z odbiorcami, dzięki czemu możesz obsługiwać żądania funkcji, raportowanie błędów i pytania w jednej przestrzeni

HubSpot Website Builder limity

Skalowalność jest ograniczona, co czyni to narzędzie lepszą opcją dla małych Business lub osób prywatnych

CMS nie zapisuje historii wersji

HubSpot Website Builder cena

Free

HubSpot Kreator stron internetowych oceny i recenzje

G2 : N/A

: N/A Capterra: N/A

6. Pixpa

przez Pixpa Pixpa to kreator stron internetowych przeznaczony dla osób, które chcą tworzyć profile, udostępniać prace lub sprzedawać usługi online. Narzędzie to, będące okrojoną alternatywą dla Wix, nie jest idealne dla osób szukających planów e-commerce o wysokiej funkcji i rozszerzeniu przepustowości. Zamiast tego wybierz to narzędzie, jeśli chcesz mieć prostą stronę internetową, na której możesz udostępniać zrobione przez siebie prace, oferować usługi i łączyć się z potencjalnymi klientami. 🧘

Pixpa najlepsze funkcje

Kreator stron z portfolio oferuje ponad 150 szablonów

całodobowa obsługa klienta za pośrednictwem e-maila i czatu oznacza, że zawsze masz dostęp do pomocy, jeśli potrzebujesz pomocy projektowej lub technicznej

Ograniczone narzędzia e-commerce obejmują prostą, markową kasę i kontrolę zapasów plików cyfrowych i usług

Dzięki ponad 100 narzędziom i integracjom w sklepie z aplikacjami można połączyć wszystko, od kanałów wiadomości po kanały mediów społecznościowych

Pixpa limity

Nie jest to narzędzie do tworzenia witryn typu "przeciągnij i upuść"

Nie jest tak skalowalny ani konfigurowalny jak inne alternatywy Wix

Pixpa cena

Podstawowy : $8/miesiąc

: $8/miesiąc Creator : $15/miesiąc

: $15/miesiąc Professional : $20/miesiąc

: $20/miesiąc Zaawansowany: $25/miesiąc

Pixpa oceny i recenzje

G2 : 4.7/5 (50+ recenzji)

: 4.7/5 (50+ recenzji) Capterra: 4.8/5 (400+ recenzji)

7. Webnode

przez Webnode Webnode to kreator stron internetowych, który oferuje dziesiątki szablonów, wsparcie AI i redaktorów bloków do tworzenia atrakcyjnych wizualnie stron internetowych. Prosty i łatwy w użyciu, jest mniej onieśmielający niż niektóre z wysoce konfigurowalnych alternatyw Wix. Można go używać do tworzenia prostych witryn, niezależnie od tego, czy chodzi o portfolio, czy też skromny sklep internetowy.

Webnode najlepsze funkcje

Narzędzie AI do tworzenia stron internetowych tworzy zawartość i generuje obrazy do wykorzystania na każdej stronie witryny

Funkcja aplikacji umożliwia tworzenie i przeprojektowywanie stron internetowych z telefonu komórkowego lub tabletu

Układ bloków ułatwia dodawanie kontekstu i przenoszenie sekcji w celu płynnego przewijania

Przystępne plany cenowe oznaczają, że narzędzie to jest dostępne dla niemal wszystkich budżetów

Webnode limity

Dostępnych jest niewiele opcji niestandardowych, zwłaszcza jeśli chodzi o elementy projektu strony internetowej

Chociaż witryna twierdzi, że możesz mieć swoją witrynę w różnych językach, przełączanie się z jednego języka na inny może powodować usterki

Webnode cena

Free

Limit : $4.90

: $4.90 Mini : $8.90

: $8.90 Standard : $14.90

: $14.90 Profi: $24.90

Webnode oceny i recenzje

G2 : 4.1/5 (10+ recenzji)

: 4.1/5 (10+ recenzji) Capterra: 4.5/5 (700+ recenzji)

8. HostGator

przez HostGator Chcesz szybko zbudować stronę internetową, bez konieczności pokonywania dużej krzywej uczenia się? Wypróbuj HostGator, narzędzie do tworzenia stron internetowych, które wykorzystuje szablony, aby ożywić projekty w ciągu kilku minut, a nie godzin. ⏰

HostGator najlepsze funkcje

Dostęp do ponad 2 milionów stockowych zdjęć i wideo pozwala wybrać grafikę, która reprezentuje Twoją markę

Połączone narzędzia mediów społecznościowych pełnią funkcję osadzanych kanałów społecznościowych i konfigurowalnych przycisków do angażowania użytkowników w różnych kanałach

Certyfikaty SSL dają klientom pewność, że ich dane są bezpieczne

Wbudowany hosting stron internetowych oznacza szybsze ładowanie

HostGator limity

Powolna obsługa klienta może prowadzić do opóźnień w tworzeniu stron internetowych

Jeśli chcesz przywrócić witrynę z kopii zapasowej, musisz uiścić dodatkową opłatę

HostGator ceny

Express Start: $12.95/miesiąc

$12.95/miesiąc Express Site: $14.98/miesiąc

$14.98/miesiąc Express Store: $26.98/miesiąc

HostGator oceny i recenzje

G2 : 3.6/5 (100+ recenzji)

: 3.6/5 (100+ recenzji) Capterra: 4/5 (50+ recenzji)

9. Web.com

przez Web.com Web.com to kreator stron internetowych AI, który wykonuje całą ciężką pracę za Ciebie. Wystarczy odpowiedzieć na kilka pytań i

Narzędzia AI

wygeneruje całe strony internetowe, nazwy domen, logo i zawartość witryny. Istnieje również opcja zbudowania własnej witryny, jeśli chcesz mieć kontrolę nad aspektami procesu powstania.

Web.com najlepsze funkcje

Wbudowane narzędzia AI obsługują wszystko od tworzenie kalendarzy zawartości do projektowania stron docelowych i tworzenia logo

Funkcje bezpieczeństwa obejmują certyfikat SSL, kopie zapasowe witryn i narzędzia do ochrony przed zagrożeniami internetowymi

Funkcje marketingowe oferują wbudowane narzędzia do optymalizacji SEO, katalogi online i integrację z obszarem roboczym Google

Kilka planów cenowych oferuje elastyczność dla zespołów, które chcą tylko budować strony internetowe i tych, które szukają większego wsparcia w zakresie procesie planowania marketingowego

Web.com limity

Nie ma tak wielu możliwości niestandardowych w porównaniu do innych narzędzi

Nie można przeciągać i upuszczać elementów, takich jak wyskakujące okienka i kalendarze

Web.com cena

Website : $19.99

: $19.99 Strona internetowa + marketing : $24.99

: $24.99 Sklep internetowy : $34.99

: $34.99 Online Marketplaces: $49.99

Web.com oceny i recenzje

G2 : N/A

: N/A Capterra: 3.7/5 (100+ recenzji)

10. Zawartość

przez Zawartość Contentful przyjmuje podejście oparte na zawartości do tworzenia stron internetowych. Dzięki atrakcyjnym wizualnie interfejsom, nie musisz posiadać umiejętności technicznych, aby zbudować oszałamiającą stronę internetową za pomocą tego narzędzia.

Contentful najlepsze funkcje

Konfigurowalny dostęp oparty na rolach pozwala kontrolować, kto może wprowadzać zmiany w zawartości witryny

Przejrzysty interfejs i edytor WYSIWYG (ang. "what you see is what you get") pozwala na wizualizację wyglądu wszystkiego podczas pracy

Wbudowana historia wersji umożliwia przeglądanie wprowadzonych zmian i łatwe przywracanie starszych wersji

Szablony rozpoczynają proces tworzenia i przyspieszają czas wykonania

Contentful limity

Niektórzy użytkownicy chcieliby mieć więcej możliwości niestandardowych na zapleczu

Integracje nie są tak solidne jak w przypadku innych alternatyw

Contentful cena

Free

Podstawowy : $300/miesiąc

: $300/miesiąc Premium: Niestandardowy cennik

Contentful oceny i recenzje

G2 : 4.2/5 (200+ recenzji)

: 4.2/5 (200+ recenzji) Capterra: 4.5/5 (50+ recenzji)

Inne narzędzia marketingowe

Podczas gdy Wix i te alternatywy Wix są świetne do tworzenia stron internetowych i stron docelowych, nie oferują one rozbudowanych usług do zarządzania cyklem pracy lub

kampaniami marketingowymi

po uruchomieniu witryny. W tym celu będziesz potrzebować narzędzia takiego jak ClickUp, które może pomóc w tworzeniu kopii kampanii marketingowych, zarządzaniu potokami marketingowymi i śledzeniu powodzenia w odniesieniu do wskaźników KPI. 🏆

#

ClickUp

Użyj ClickUp AI, aby pisać szybciej i dopracować swoją kopię, odpowiedzi na e-maile i więcej

ClickUp to

oprogramowanie do zarządzania projektami

specjalnie zaprojektowane, aby pomóc zespołom marketingowym

usprawnić procesy

i realizować cele. Dzięki setkom funkcji z pewnością znajdziesz to, czego potrzebujesz na każdym kroku procesu marketingowego - od burzy mózgów po analizę powodzenia kampanii dla Twojego sklepu internetowego.

Marketing ClickUp

oferuje przyjazny dla użytkownika interfejs z kilkoma różnymi widokami do wizualizacji procesów. Buduj marketingowe mapy drogowe i połącz je z zadaniami, aby podzielić pracę na poszczególnych członków zespołu. Dodaj flagi priorytetów i zależności, aby podkreślić pracę, która musi być zrobiona w pierwszej kolejności.

Współpraca w czasie rzeczywistym w aplikacji

oprogramowanie do cyklu pracy z zawartością

oznacza, że możesz pracować z zespołem nad wszystkim, od burzy mózgów kampanii w mediach społecznościowych po tworzenie raportów. Niestandardowe powiadomienia i wyzwalacze informują ludzi, kiedy zadanie jest zakończone lub kiedy wymaga ich uwagi.

ClickUp AI

przenosi dane powstania zawartości na nowy poziom, pozwalając pisać lepiej i szybciej. Wbudowane narzędzia do edycji sprawdzają Twoją pracę, a narzędzia sugestii sprawiają, że pisanie jest bardziej angażujące. Użyj go do pisania newsletterów e-mail, wirusowych postów w mediach społecznościowych lub artykułów blogowych opartych na SEO.

Najlepsze funkcje ClickUp

Narzędzia AI do pisania w ClickUp pozwalają zaoszczędzić czas i wyróżnić zawartość dzięki redaktorom, podsumowaniom i innym funkcjom

Integracje umożliwiają połączenie wszystkich ulubionych aplikacji i narzędzi innych firm w jednej wygodnej przestrzeni

Intuicyjne pulpity pozwalają wizualizować cykle pracy, dzięki czemu można zarządzać obciążeniem i zasobami oraz śledzić postępy w realizacji celów marketingowych - niezależnie od tego, czy realizujesz projekt marketing plan lub budowanie najnowocześniejsze narzędzia e-commerce

Tysiące szablonów, w tym szablony do pisania zawartości ułatwiają tworzenie dowolnego rodzaju zawartości, niezależnie od tego, czy jesteś ekspertem, czy początkującym

Uprość cykl pracy przy tworzeniu zawartości dzięki gotowym automatyzacjom, które eliminują zbędne i bezmyślne zadania, dzięki czemu zespół może skupić się na ważniejszej pracy

Użyj Szablon do zarządzania blogiem ClickUp aby efektywnie strukturyzować swoje posty na blogu, współpracować z zespołem i śledzić proces pisania przed publikacją w CMS takim jak Wix!

Pozwól ClickUp zająć się ciężką pracą związaną z przepływem treści dzięki szablonowi do zarządzania blogiem

LickUp limit

ClickUp AI nie jest dostępny w darmowych planach, ale płatne plany pasują do większości budżetów, ponieważ zaczynają się od 7 USD miesięcznie

Istnieje mnóstwo funkcji, co oznacza, że trzeba poświęcić trochę czasu na poznanie ich wszystkich

ClickUp ceny

Free Forever

Unlimited : 7 USD/miesiąc za użytkownika

: 7 USD/miesiąc za użytkownika Business : $12/miesiąc na użytkownika

: $12/miesiąc na użytkownika Enterprise : Kontakt w sprawie cen

: Kontakt w sprawie cen ClickUp AI jest dostępny we wszystkich płatnych planach za 5 USD na członka obszaru roboczego miesięcznie

oceny i recenzje ClickUp

G2 : 4.7/5 (9,100+ recenzji)

: 4.7/5 (9,100+ recenzji) Capterra: 4.6/5 (3,900+ recenzji)

Zarządzaj swoją stroną internetową i cyklem pracy marketingowej dzięki ClickUp

Dzięki tym alternatywom dla Wix możesz budować angażujące wizualnie strony internetowe dla swoich celów. Wybieraj spośród prostych narzędzi niewymagających kodowania lub zdecyduj się na niestandardowe rozwiązania z bardziej zaawansowanymi platformami, które integrują się z dziesiątkami wtyczek. Podczas tworzenia witryny i po jej zakończeniu zarządzaj cyklami pracy za pomocą narzędzie do zarządzania projektami jak ClickUp. Zarejestruj się w ClickUp już dziś i zacznij budować lepsze procesy dla swoich zespołów marketingowych i deweloperskich. Dzięki wbudowanemu AI cała zawartość - czy to strony docelowe, czy posty na blogu - jest bardziej angażująca, skuteczna i atrakcyjna dla użytkowników. Twórz przestrzenie dla różnych projektów i wykorzystuj automatyzacje, aby przyspieszyć pracę i szybciej osiągnąć swoje cele. 🙌