10 darmowych szablonów zysków i strat upraszczających procesy księgowe w firmie

Bycie księgowym polega na kochaniu liczb, ale liczby nie zawsze odwzajemniają tę miłość.

Od spędzania późnych nocy na bilansowaniu rachunków firmowych po niekończące się wpatrywanie się w arkusze kalkulacyjne i zastanawianie się, dlaczego liczby w rachunku zysków i strat nie do końca się zgadzają, praca ta może być czasem prawdziwym wyzwaniem!

Na szczęście szablony rachunku zysków i strat mogą pomóc zespołom finansowym w bardziej efektywnym wykonywaniu ich zadań. Te wstępnie sformatowane dokumenty działają jak stetoskop do oceny kondycji finansowej firmy - słuchają bicia serca operacji i podsumowują bieżące lub prognozowane koszty, przychody i wydatki w okresie rozliczeniowym.

Zostań z nami, aby dowiedzieć się, jak utrzymać swój biznes przy życiu i prosperować dzięki 10 najwyższej jakości szablonom zysków i strat dedykowanym superbohaterom księgowości! 🦸

Co to jest szablon zysków i strat?

Szablon zysków i strat (P&L) zawiera pro forma rachunek zysków i strat, który upraszcza tworzenie prognoz finansowych i przeprowadzanie analizy wzrostu rok do roku (YoY). Zapewnia kompleksowy obraz kondycji finansowej firmy dzięki takim elementom jak:

Przychody lub strumienie sprzedaży

Wydatki stałe (np. czynsz)

Wydatki cykliczne (np. rachunki za media)

Amortyzacja

Koszt sprzedanych towarów (COGS)

Rezerwy podatkowe i na nieściągalne należności

Zyski brutto i netto

Rachunek zysków i strat lub szablon upraszcza raportowanie i analizę, zapewniając znormalizowany format, który zapewnia spójność w obliczaniu i śledzeniu danych finansowych.

Pozwala to interesariuszom na szybką ocenę wyników finansowych firmy bez konieczności tworzenia złożonych arkuszy kalkulacyjnych od podstaw, ułatwiając tym samym wyprzedzić konkurencję i prowadzić zrównoważoną działalność.

Zobacz pracę swoich zespołów na pierwszy rzut oka, śledząc lub kategoryzując ogólny postęp w ClickUp Dashboards

Szablony te są przeznaczone dla firm każdej wielkości, od startupów po duże korporacje. Możesz dostosować dokument do miesięcznych, rocznych lub kwartalne raporty biznesowe umożliwiając porównywanie danych, dostrzeganie wzorców w dochodach i wydatkach oraz podejmowanie świadomych decyzji w celu rozwoju firmy. 🌱

Co składa się na dobry szablon zysków i strat?

Wysokiej jakości szablon zysków i strat może odegrać ważną rolę w podejmowaniu decyzji, takich jak zielone światło lub wstrzymanie inwestycji i operacji. Ze względu na wysoką stawkę, powinien być:

Kompleksowy: Powinien obejmować odpowiednie źródła przychodów i rodzaje wydatków, zapewniając wiarygodny obraz wyników finansowych firmy Spójny wizualnie: Szablon rachunku zysków i strat powinien być dobrze skonstruowany i łatwy w nawigacji, z opcjami dołączenia wykresów i diagramów, aby pomóc dostrzec trendy i zrozumieć dane na pierwszy rzut oka Możliwość dostosowania: Każda firma jest wyjątkowa, więc szablon powinien umożliwiać dostosowanie do konkretnych operacji Przyjazny dla użytkownika: Nawet osoby bez doświadczenia w finansach powinny być w stanie korzystać z szablonu i postępować zgodnie z nim. Podpowiedzi lub symbole zastępczewprowadzanie danych jest proste Przyjazny dla analityki: Poza samym rejestrowaniem liczb, dobry szablon powinien być pomocnyobliczać kluczowe wskaźniki wydajności (KPI) takich jak marża zysku brutto lubzwrot z inwestycji (ROI) na kosztach pracy Dostępny: Szablon zysków i strat powinien być kompatybilny z typowymi szablonamioprogramowanie arkusza kalkulacyjnego takim jak Microsoft Excel lub Arkusze Google, aby ułatwić korzystanie i udostępnianie

10 darmowych szablonów zysków i strat do tworzenia solidnych rachunków zysków i strat

Nasza lista 10 najlepszych DARMOWYCH szablonów rachunku zysków i strat w ClickUp a Excel zaimponować księgowym i zespoły księgowe! Przyjrzyjmy się przypadkom użycia dla każdego z nich. 💸

1. Szablon księgi głównej ClickUp

Szablon księgi głównej ClickUp

Z szablonem Szablon księgi głównej ClickUp otrzymujesz osobistego asystenta finansowego, który śledzi nie tylko Twoje zestawienia zysków i strat, ale także całą księgowość Twojej firmy! 🤩

Ten intuicyjny i przyjazny dla użytkownika szablon pomaga prowadzić dokładną dokumentację finansową pozycji debetowych i kredytowych oraz przepływów pieniężnych, dzięki czemu zawsze kontrolujesz, skąd i dokąd trafiają Twoje pieniądze.

Szablon rachunku zysków i strat zawiera dostosowane Pola niestandardowe do rejestrowania atrybutów transakcji, takich jak Account Title, Account Type, Transaction Date, Receipt, Entry Number, Debit, Credit, DrCr i Journal Entry Type. Po zarejestrowaniu transakcji można automatycznie użyć czterech głównych widoków dokumentu do wygenerowania różnych sprawozdań finansowych.

Jeśli chcesz wygenerować tabelę wyników finansowych, użyj widoku Profit & Loss Board. Wizualizuje on przychody, wydatki i zyski w oparciu o zarejestrowane transakcje, zapewniając wgląd w czasie rzeczywistym w to, jak sobie radzisz. Możesz śledzić i zmieniać klasyfikację pozycji w raporcie, po prostu przeciągając je po tablicy.

Podobnie, widok Balance Sheets Board automatycznie wyświetla wszystkie aktywa, zobowiązania i kapitał własny. Ten widok przyspiesza proces uzgadniania kont i utrzymywania spójności dokumentacji.

Widok Księga główna i Transakcje Widoki listy są idealne do śledzenia codziennych transakcji pogrupowanych według tytułu konta lub dowolnego innego parametru, umożliwiając szybką edycję lub aktualizację określonych pól. Pobierz ten szablon

2. Szablon raportu budżetowego ClickUp

Szablon raportu budżetowego ClickUp

Aby zmierzyć zyski lub straty, należy porównać dane budżetowe i rzeczywiste. Jednak, śledzenie i raportowanie budżetu w różnych okresach rozliczeniowych jest często czasochłonne. Jest to miejsce, w którym Szablon raportu budżetowego ClickUp może zmienić zasady gry. 🤑

Jedną z wyróżniających się cech tego szablonu są gotowe sekcje obejmujące pięć kluczowych aspektów finansowych:

Zyski i straty: Dedykowana sekcja do wyszczególniania prognozowanych i rzeczywistych przychodów i marż Podział sprzedaży: Przedstawia podział sprzedaży (rzeczywistej i docelowej) w poszczególnych regionach Wydatki: Pomaga kategoryzować i porównywać wydatki operacyjne z wartościami budżetowymi Bilans: Prezentuje różnicę między przychodami a wydatkami Podsumowanie konkurencji: Pomaga porównać przychody i udział w rynku z wiodącymi markami konkurencji

Ta systematyczna struktura pomaga w planowaniu wydatków biznesowych i wyznaczyć cele dla przyszłych wyników . Szablon jest dostarczany z domyślnym wykresem słupkowym do wyświetlania danych finansowych w różnych okresach czasu, ale można również dodać niestandardowe wykresy.

Znajdziesz tu dwie istotne sekcje do monitorowania i analizy finansów: sekcja Wyniki za bieżący miesiąc umożliwia skrupulatne wyszczególnienie przychodów i wydatków poniesionych przez firmę w bieżącym miesiącu, oferując migawkę wyników finansowych w czasie rzeczywistym. Z kolei sekcja Wyników rocznych analizuje wyniki firmy na przestrzeni całego roku. Pobierz ten szablon

3. Szablon narzędzia do śledzenia sprzedaży ClickUp

Szablon narzędzia do śledzenia sprzedaży ClickUp

Zwiększ możliwości decyzyjne swoich zespołów sprzedażowych dzięki szablonowi Szablon śledzenia sprzedaży ClickUp . Szablon ClickUp Sales Tracker oferuje szereg funkcji, dzięki którym możesz uważnie obserwować proces sprzedaży i podejmować kroki w celu osiągnięcia docelowych zysków! 🥇

Aby rozpocząć swoją przygodę z tym szablonem, musisz najpierw zdefiniować produkty lub usługi, które oferujesz na sprzedaż. Użyj Pól niestandardowych, aby wprowadzić szeroki zakres danych, od kosztów wysyłki i kosztów jednostkowych po typ produktu i numery zwrotów. Ustaw Target Profit i Profit Margin, aby rozpocząć śledzenie rentowności sprzedaży.

Niestandardowe statusy, takie jak Ukończone, Cel osiągnięty, Cel nieosiągnięty, Nierozpoczęte i Trwające, pomagają nadzorować operacje w celu zoptymalizować pipeline sprzedaży .

Wykorzystaj widok Sales Status per Product List, aby organizować i analizować dane sprzedaży według typu produktu. Widok Wielkość sprzedaży na miesiąc jest zasadniczo podobny do poprzedniego, z kluczową różnicą polegającą na tym, że organizuje dane według miesiąca za pomocą rozwijanego pola.

Aby uzyskać bardziej kompleksowy przegląd, możesz również zapoznać się z widokiem Tabela śledzenia sprzedaży, który przedstawia ogólne dane dotyczące sprzedaży w wygodnym formacie tabelarycznym. Użyj Cele ClickUp do ustawiania wskaźników sprzedaży, takich jak koszt sprzedaży, przychód i wartość życiowa klienta, oraz pulpity nawigacyjne w czasie rzeczywistym aby je śledzić. Pobierz ten szablon

4. Szablon miesięcznego raportu sprzedaży ClickUp

Szablon miesięcznego raportu sprzedaży ClickUp

Szablon Szablon miesięcznego raportu sprzedaży ClickUp zapewnia usprawnione rozwiązanie do przekazywania informacji, takich jak kwoty sprzedaży, wydatki i zyski/straty, służąc jako kompleksowy zapis indywidualnych wyników każdego sprzedawcy. Jest to idealne rozwiązanie dla zespołów silnie uzależnionych od zimnych połączeń i działań następczych, ponieważ

Wizualizuje postępy w osiąganiu miesięcznych celów sprzedażowych

Wskazuje obszary poprawy i procesy przynoszące straty

Pomaga szybciej wykorzystać zyskowne możliwości

Załóżmy, że zajmujesz się zespołem sprzedażowym zaangażowanym w zimne telefony do potencjalnych klientów na temat Twojej firmy oprogramowanie do zatrudniania -Ten szablon może być cennym źródłem informacji na wiele sposobów. Możesz użyć sekcji Top Sales Performers, aby wyróżnić wyjątkowe osoby, które osiągnęły wysoki miesięczny współczynnik konwersji.

To nie tylko wzmocni poczucie uznania, ale także pomoże zespołowi przeanalizować najlepsze praktyki, które przyczyniły się do osiągnięcia celu.

Dzięki sekcji Conversion Rate per Week możesz systematycznie śledzić tygodniowe wyniki. Na przykład odnotowanie 10% współczynnika konwersji w pierwszym tygodniu i 8% współczynnika w drugim tygodniu pomoże ci zidentyfikować i naprawić to, co doprowadziło do spadku.

Podsumowanie współczynnika konwersji zazwyczaj dostarcza krótkich informacji na temat postępów sprzedaży w krótszych okresach, ujawniając pozytywne lub negatywne trendy. Możesz dodać wykresy i tabele, aby wizualizować spostrzeżenia w celu szybszego zrozumienia. Pobierz ten szablon

5. Szablon ClickUp Accounts Payable

Szablon zobowiązań ClickUp

Źle zarządzane procesy rozliczeniowe mogą łatwo przekształcić się w mrożący krew w żyłach koszmar Halloween, wraz z brakującymi śladami papierowymi i nieudanymi wpisami danych. The Szablon zobowiązań ClickUp zapewnia elegancko proste rozwiązanie do zarządzania rejestrami faktur i śledzenia płatności z finezją, zapewniając, że higiena zgodności nie jest straszna. 🎃

Dodaj szczegóły do swoich zobowiązań za pomocą Custom Fields dla atrybutów takich jak standing balance, invoice amount, initial payment due date, total balance due date, final payment, payment type, email i payment terms.

Ale jeśli naprawdę chcesz korzystać z tego szablonu zysków i strat jak profesjonalista, wykorzystaj jego trzy unikalne widoki, aby uzyskać przydatne dane dotyczące płatności do zestawień zysków i strat. Na przykład:

Widok listy zobowiązań: Grupuje faktury według Statusu (Faktura otrzymana, Routing, Weryfikacja i Ukończone), zapewniając przejrzysty przegląd postępów każdej faktury Widok tabeli typów płatności: Kategoryzuje faktury według Payment Type, upraszczając identyfikację różnych trybów płatności Widok tablicy procesów płatności: Oferuje szczegółowy obraz wszystkich faktur, grupując je według Status i Priorytet, podczas gdy widokTablica Kanban prezentuje faktury w popularnym formacie kart

To nie wszystko!

Interaktywna funkcjonalność Kanban Board pozwala klikać na poszczególne karty, aby uzyskać dostęp do informacji o każdej fakturze, dodawać notatki i załączać pliki. Aktualizacja statusu płatności poprzez przeciąganie i upuszczanie kart na tablicy usprawnia proces obsługi zobowiązań finansowych i wydatków biznesowych. Pobierz ten szablon

6. Szablon raportu wydatków ClickUp

Szablon raportu wydatków ClickUp

Przeciążeni dyrektorzy kont mogą skorzystać z czegoś prostego, ale niezwykle skutecznego, aby sporządzić dokładne arkusze wydatków, takie jak Szablon raportu wydatków ClickUp . Ten szablon jest wstępnie wyposażony w standardowe formatowanie, banery i stylizacje, dzięki czemu proces wypełniania i udostępniania raporty wydatków bardziej przyjazne dla użytkownika niż kiedykolwiek. 🤓

Intuicyjny interfejs szablonu obsługuje wszechstronne śledzenie wydatków, niezależnie od tego, czy rejestrujesz wydatki działu, koszty operacyjne czy faktury kontrahentów. Znajdziesz tu obszerne sekcje do określania szczegółów ogólnych, takich jak zaangażowani członkowie zespołu, przypisany budżet i nagłówki wydatków, zapewniając, że wszystkie opłaty związane z konkretnym zespołem lub projektem są dokładnie udokumentowane.

Sekcja Podział wydatków zawiera tabelę, w której można wymienić wydatki, w tym datę, opis i podkategorie, takie jak jedzenie i podróże. Aby zapewnić zgodność z przepisami, można załączyć zdjęcia paragonów i podać opisy bezpośrednio w szablonie. Po wypełnieniu raportu, końcowe miejsce jest przeznaczone dla recenzentów do zatwierdzenia i podpisania dokumentu.

Ten szablon zysków i strat jest często używany przez zespoły planowania budżetu do tworzenia raportów dotyczących szacunkowych wydatków, co z kolei pomaga w prognozowaniu zysków. Pobierz ten szablon

7. Szablon raportu analizy finansowej ClickUp

Szablon raportu analizy finansowej ClickUp

Płynnie śledź swoje dochody, wydatki oraz zyski i straty dzięki szablonowi Szablon raportu analizy finansowej ClickUp . Posypuje magią gotowych arkuszy kalkulacyjnych aby uprościć męczące zadania, takie jak wprowadzanie danych finansowych i śledzenie zmian bez wysiłku.

Pomoce wizualne szablonu zapewniają migawki analizy przepływów pieniężnych, wskaźników płynności, bilansów i wskaźników zadłużenia, dzięki czemu wszystko jest bardziej przystępne, nawet dla osób nie zajmujących się finansami. 💵

Uruchom szablon i podaj niezbędne informacje o firmie, w tym logo, adres firmy i dane kontaktowe. Następnie spleć narrację o spostrzeżeniach finansowych za pomocą atrakcyjnych wykresów i diagramów pod parasolem Investment Essentials.

Dzięki sekcjom poświęconym Wycenie i Analizie ryzyka, możesz dodać dane oferujące dogłębny wgląd w sytuację finansową firmy. Na koniec zakończ swoją analizę finansową sekcją Szczegółowe wyniki, w której możesz przedstawić spostrzeżenia, Wskazówki dotyczące ulepszeń i szybkie Podsumowanie wszystkiego, co zostało powiedziane.

Dzięki niestandardowym ustawieniom uprawnień masz pełną kontrolę nad tym, kto może zajrzeć do poufnych danych firmy i czy może je edytować, czy po prostu obserwować z boku.

Ten szablon może być również używany do:

Porównywania portfeli inwestycyjnych w oparciu o rentowność

Znajdowanie luk w wynikach firmy w stosunku do standardów branżowych

Identyfikacja możliwości redukcji kosztów Pobierz ten szablon ### 8. Szablon rachunku zysków i strat Excel autorstwa CorporateFinanceInstitute

Po pobraniu pliku możesz szybko wprowadzić informacje o swojej firmie do wyznaczonych komórek z niebieskim kolorem czcionki i wybrać miesięczne lub roczne zestawienie zysków i strat

Jeśli chcesz utworzyć rachunek zysków i strat w arkuszu kalkulacyjnym, szablon Excel Profit and Loss Template autorstwa CorporateFinanceInstitute jest najlepszym rozwiązaniem. Dokument ten obsługuje zarówno miesięczne, jak i oświadczenia roczne .

Po pobraniu tego pliku należy rozpocząć wprowadzanie danych finansowych do wyznaczonych komórek. Szablon obejmuje typowe pozycje wydatków i przychodów - wszystko, co musisz zrobić, to zastąpić informacje w komórkach z niebieskimi liczbami rzeczywistymi danymi. Komórki liczbowe z czcionką w tylnym kolorze mają zakodowane na stałe formuły, które należy ponownie sprawdzić, aby upewnić się, że ostateczne obliczenia mają sens.

Masz swobodę tworzenia regularnego raportu fiskalnego za cały rok lub tymczasowej wersji od początku roku. Po zakończeniu zapisz plik jako dokument Excel lub PDF i gotowe. Pobierz ten szablon

9. Szablon rachunku zysków i strat Excel według SpreadsheetPage

To sprawozdanie finansowe pokazuje kondycję finansową firmy, niezależnie od tego, czy osiągnęła zysk, czy poniosła stratę w określonym okresie

Excel Profit and Loss Statement Template by SpreadsheetPage służy jako wygodny, gotowy dokument do tworzenia raportów finansowych firmy. Jest to sprawozdanie finansowe bez dzwonków i gwizdków, służące do rejestrowania danych dla określonego cyklu księgowego i kompleksowo ilustrujące kondycję finansową firmy poprzez ujawnienie jej dochodu lub straty netto.

Obejmuje ono kluczowe elementy zysków i strat, takie jak:

Przychody

Koszt sprzedaży (poprzez stan zapasów)

Koszty operacyjne

Rabaty i upusty

Koszty podatkowe

Choć szablon ten stanowi solidną podstawę, podsumowania transakcji należy wprowadzać do zestawienia ręcznie. Oferuje on elastyczność definiowania nazw kategorii poprzez kody kont w arkuszu Plan kont, co pozwala użytkownikom na tworzenie dostosowanych raportów. 🧾 Pobierz ten szablon

10. Szablon rachunku zysków i strat Excel autorstwa ExcelDataPro

Dzięki łatwemu wprowadzaniu danych finansowych do komórek wyposażonych we wstępnie ustawione formuły, automatycznie oblicza zysk lub stratę firmy

Kolorowy szablon rachunku zysków i strat Excel od ExcelDataPro to gotowy do użycia zasób w Excelu, Arkuszach Google i OpenOffice Calc, zaprojektowany, aby pomóc w przygotowaniu szczegółowego rachunku zysków i strat w mgnieniu oka.

Ten adaptowalny szablon może podsumowywać dane finansowe firmy za okresy kwartalne, roczne lub miesięczne. Wystarczy wprowadzić dane finansowe do komórek z predefiniowanymi formułami, aby uzyskać dane dotyczące zysków lub strat firmy.

Szablon jest starannie podzielony na trzy sekcje. W sekcji Przychody można wprowadzić źródła dochodu, takie jak Przychody ze sprzedaży, Przychody z usług i Przychody z odsetek. W sekcji Wydatki należy wyszczególnić wszystkie koszty firmy, w tym koszty reklamy, COGS, media, wydatki pracownicze i inne. Skorzystaj z sekcji Podsumowanie i podatki, aby przedstawić migawkę Zysku brutto przed opodatkowaniem i Podatku dochodowego, kończąc na Dochodzie netto.

Przed użyciem szablonu upewnij się, że jego format i formuły są zgodne z przepisami obowiązującymi w Twoim kraju. Pobierz ten szablon

Zostań guru finansów z najlepszymi szablonami zysków i strat

Zestawienia i szablony zysków i strat to nie tylko narzędzia finansowe - to serum prawdy dla Twojej firmy. Każda aktualizacja daje ci jasniejszy obraz tego, jak twoje decyzje wpływają na wynik finansowy. Ta zwiększona świadomość skłania do poszukiwania innowacyjnych rozwiązań i usprawniania operacji w celu uzyskania optymalnej rentowności.

Jeśli szukasz więcej szablony finansowe i księgowe , zapoznaj się z ClickUp Biblioteka szablonów . Platforma również integruje się z kilkoma rozwiązaniami oprogramowania księgowego, umożliwiając prowadzenie kompleksowych wewnętrznych wiki w celu usprawnienia informacji finansowych. 💖