9 najlepszych alternatyw MediaWiki, które sprawiają, że organizowanie wiki jest łatwiejsze niż kiedykolwiek!

Prawdopodobnie byłeś na Wikipedii więcej razy, niż możesz zliczyć. Ale co sprawia, że platforma jest tak świetna, że ma ponad 60 milionów ludzi korzysta z niego codziennie ?

Cóż, MediaWiki mogło odegrać tu ogromną rolę. Niewiele osób wie, że MediaWiki zasila wiele stron Fundacji Wikimedia, w tym inne projekty wiki, takie jak Wiktionary i Wikiquote.

Kliknąłeś kiedyś na stronę fandomu swojego ulubionego serialu? Te strony wiki zostały prawdopodobnie stworzone przy użyciu MediaWiki! 🤔

MediaWiki jest świetne, ale na dłuższą metę może okazać się zbyt skomplikowane w ustawieniu i zarządzaniu, dlatego warto mieć narzędzie do tworzenia kopii zapasowych dla złożonej bazy wiedzy opartej na współpracy.

Mając to na uwadze, przygotowaliśmy wybór dziewięciu najlepszych alternatyw MediaWiki, aby pomóc ci podjąć właściwą decyzję!

Co to jest MediaWiki?

Via: Mediawiki MediaWiki jest darmową i oprogramowanie open-source które pozwala każdemu tworzyć, organizować i prezentować informacje w prostym, przystępnym układzie. Używany przez tysiące firm na całym świecie, wykorzystuje język skryptowy PHP do wyświetlania baz danych.

Dla teamów, które nie są do końca obeznane z technologią, MediaWiki oferuje format wikitext, który pomaga stworzyć wiki bez zagłębiania się w skomplikowane kody HTML lub CSS. Platforma Sandbox świetnie sprawdza się w roli pola testowego dla nowicjuszy. W jego ramach użytkownicy mogą tworzyć i modyfikować fikcyjne strony, eksperymentując z różnymi funkcjami.

MediaWiki zrewolucjonizowało współpracę i udostępnianie wiedzy szczególnie w dziedzinie encyklopedii online. Jednak ze względu na swój charakter open-source, generalnie nie zapewnia firmom bogatych opcji edycji. 🖥️

Czego należy szukać w alternatywnym MediaWiki?

Oto kilka cech, o których należy pamiętać przed rozpoczęciem poszukiwania alternatywy dla MediaWiki:

Skalowalność: Szukaj silnika wiki, który zapewnia odpowiednią ilość pamięci masowej, aby pomieścić stale powiększające się bazy danych Bezpieczna współpraca: Wybierz rozwiązanie do udostępniania wiedzy, które pozwala całemu zespołowi komunikować się i pracować na tej samej wiki. Jeszcze lepiej, jeśli pozwala ono na kontrolowanie poziomów dostępu do bazy danych w oparciu o hierarchię lub poziom użytkownika Przyjazny dla użytkownika: Najlepiej jest wybrać system zarządzania dokumentami, który wykorzystuje łatwy język znaczników i nie posiada funkcji kodowania, takich jak "przeciągnij i upuść" Wielojęzyczne wsparcie: Najlepiej zaopatrzyć się w wielojęzyczny silnik wiki, który obsługuje wiele języków, aby poszerzyć zakres odbiorców Wyszukiwanie tekstu: Szukanie konkretnego słowa w morzu akapitów może być męczące. Solidna opcja wyszukiwania tekstu sprawi, że przeglądanie i edytowanie wiki będzie szybsze Etykieta plików: Dzięki etykiecie plików można łatwo ustawić etykiety dla dowolnego dokumentu, aby je zlokalizować lub przypisać współpracownikom do dalszej pracy Kontrola wersji: Być może wolisz platformę, która umożliwia śledzenie zmian oraz widok i przywracanie poprzednich wersji dokumentu

9 skalowalnych alternatyw MediaWiki dla wszechstronnych projektów!

Przygotowaliśmy listę dziewięciu najlepszych alternatyw dla MediaWiki, jakie można obecnie znaleźć. Nasze recenzje pomogą ci zapoznać się z konfiguracjami każdego z rozwiązań - ale pamiętaj, że ostateczny wybór zależy od rodzaju tworzonej wiki. Zanurzmy się! 🎉

Użyj ClickUp AI, aby edytować, podsumowywać, sprawdzać pisownię lub dostosowywać długość zawartości w dokumentach

ClickUp to kompleksowe rozwiązanie do tworzenia dokumentacji wyposażone w najwyższej klasy funkcje do tworzenia wiki i dokumentacji projektów, a także organizacji danych i współpracę w czasie rzeczywistym .

Dźwignia Dokumenty ClickUp do tworzenia i utrzymywania rozszerzenie baz wiedzy jednocześnie obsługując zadania lub projekty związane z dokumentami. To darmowe narzędzie pozwala na:

Tworzenie zagnieżdżonych stron w dokumentach za pomocą prostej akcji przeciągnij i upuść

Łączenie dokumentów

Archiwizowanie elementów zamiast ich usuwania

Wykorzystanie bogatego formatu tekstu do tworzenia pięknych wiki

Dodatkowa wskazówka: Nie musisz zaczynać od zera - użyj funkcji Szablon ClickUp Wiki aby scentralizować wszystkie zadania wiki i stworzyć dostępną, firmową bazę wiedzy dla każdego przypadku użycia!

Dzięki ClickUp można ustawić Struktura hierarchii obszarów roboczych i dostosować uprawnienia do widoku/edycji dla użytkowników. Użyj Widoku wszystkiego i Przestrzeni, aby uzyskać kompleksowy widok wiki i zobaczyć, kto jest odpowiedzialny za co. Uniwersalne wyszukiwanie ClickUp i praktyczne funkcje etykiety plików umożliwiają lokalizację elementów w mgnieniu oka! 😍

Uniwersalne wyszukiwanie ClickUp pozwala użytkownikom szybko znajdować zadania, dokumenty, pliki, użytkowników, czaty i pulpity w całym obszarze roboczym, a nawet w innych połączonych aplikacjach roboczych

Jako wbudowane narzędzie wiki, ClickUp Docs jest przeznaczony do współpracy. Dzięki Współpraca natychmiastowa i na żywo dzięki tej funkcji wielu użytkowników może edytować wiki w czasie rzeczywistym. Mogą śledzić etykiety nazw i wiele kursorów, aby zobaczyć, nad czym się pracuje!

Chcesz współtworzyć projekty wiki ze swoim zespołem? Tablice ClickUp to miejsce, w którym Twój zespół może spotkać się, aby przeprowadzić burzę mózgów i stworzyć oszałamiające elementy wiedzy. Masz również możliwość etykiety członków zespołu w konkretne komentarze lub przenieść je do cykl pracy z dowodami !

Aby zaoszczędzić czas, wykorzystaj moc ClickUp AI i nigdy nie zabraknie Ci pomysłów na zakończenie wiki! Wystarczy rzucać podpowiedziami w tego pomocnika AI, aby uzyskać obszerne dokumenty, takie jak briefy projektów i plany testów napisane w ciągu kilku sekund! Służy również jako pełnoetatowy tłumacz z możliwością nawigacji w ponad 10 językach.

ClickUp najlepsze funkcje

ClickUp Docs do tworzenia i współpracy nad oszałamiającymi wiki

Łatwe wyszukiwanie i etykieta dlazwiększona wydajność procesu* Organizowanie dokumentów jako stron/podstron za pomocą interfejsu "przeciągnij i upuść"

Konwersja i eksport pracy jako PDF, HTML, a nawet markdown

Dokumenty przechowywane w bezpiecznej bazie w chmurze

Integracja z ponad 1000 platform

Aplikacja mobilna pozwala Teamsom zarządzać wiki z dowolnej lokalizacji

Łatwośćkontrola wersji Umożliwia zespołom udostępnianie informacji zwrotnych ikomunikować się poprzez komentarze, czaty i wzmianki Kontrola i uprawnienia oparte na hierarchii

Wsparcie AI przy pisaniu projektów i zawartości, podsumowywaniu i tłumaczeniu

Skalowalna pamięć masowa

Opcja formatu bloków kodu w celu poprawy czytelności

Limity ClickUp

Przyzwyczajenie się do wszechstronnych funkcji ClickUp może zająć trochę czasu

Użytkownicy muszą jeszcze zobaczyć w pełni funkcjonalne aplikacje mobilne

Ceny ClickUp

Free Forever

Unlimited: $7/miesiąc za użytkownika

$7/miesiąc za użytkownika Business: $12/miesiąc za użytkownika

$12/miesiąc za użytkownika Enterprise: Skontaktuj się w sprawie wyceny

Skontaktuj się w sprawie wyceny ClickUp Brain: Dostępny we wszystkich płatnych planach za $5/członka obszaru roboczego/miesiąc

*Wszystkie ceny na liście odnoszą się do rocznego modelu rozliczeniowego

ClickUp oceny i recenzje

G2: 4.7/5 (9,100+ recenzji)

4.7/5 (9,100+ recenzji) Capterra: 4.7/5 (3,900+ recenzji)

2. DokuWiki

Via: DokuWiki Podobnie jak MediaWiki, DokuWiki również działa w oparciu o język programowania PHP. Nie wymaga bazy danych, ponieważ zapisuje pracę jako zwykły tekst. Jego czysta i czytelna składnia ułatwia początkującym użytkownikom organizację wiki.

DokuWiki ma wbudowaną kontrolę dostępu i złącza uwierzytelniające. Dodatkowo, platformę można wykorzystać jako wewnętrzną system zarządzania zawartością (CMS) lub nawet system rozwój projektu obszar roboczy dla Twojej firmy.

Użytkownicy mają możliwość pobrania i niestandardowego dostosowania dowolnego szablonu i tworzenia wiki dla konkretnych przypadków użycia. Obejmują one szablony dla bazy wiedzy , WordPress i stron internetowych.

Najlepsze funkcje DokuWiki

Prosta instalacja i ustawienia

Niskie wymagania systemowe

Wsparcie dla wielu języków

Dostawca szablonów dla konkretnych przypadków użycia

Wbudowane złącze uwierzytelniania

Limity DokuWiki

Może wydawać się prostym narzędziem dla tych, którzy szukają dodatkowych funkcji

Początkowy proces renderowania może być nieco wolniejszy

Ceny DokuWiki

Free

DokuWiki oceny i recenzje

G2: 3.9/5 (ponad 10 recenzji)

3.9/5 (ponad 10 recenzji) Capterra: 4.5/5 (poniżej 10 recenzji)

3. TiddlyWiki

Via: TiddlyWiki Jako nieliniowy notatnik online, TiddlyWiki pozwala na przechowywanie notatek, przypomnień, historii lub innych dokumentów, w tym wiki. W rzeczywistości pozwala również wybrać miejsce, w którym chcesz zapisać swoje dane, zapewniając stały dostęp do wiki.

Włącz autozapis, aby zapobiec przypadkowemu usunięciu wiki i dokumentów. Jest on wyzwalany zarówno przez przyciski Ok, jak i Delete podczas edycji, a funkcja przeciągnij i upuść umożliwia przenoszenie dokumentów. 🆗

Jeśli chcesz urozmaicić swoją wiki, możesz skorzystać z niestandardowej galerii ikon wektorowych TiddlyWiki. Dzięki różnym ikonom, takim jak kleszcze, strzałki, a nawet oryginalne logo Twittera (teraz X), możesz uczynić swoje teksty bardziej reprezentacyjnymi. Platforma pozwala ponadto ograniczyć niestandardowe modyfikacje dzięki trybowi bezpiecznemu.

Najlepsze funkcje TiddlyWiki

Funkcja autozapisu wyzwalana przez określone przyciski

Prosty redaktor z funkcją przeciągnij i upuść

Szeroka galeria ikon wektorowych

Tryb bezpieczny ogranicza niestandardowe modyfikacje

Limity TiddlyWiki

Może nie być odpowiedni dla Business, który wymaga profesjonalnej wiki

Wsparcie społeczności jest ograniczone

Ceny TiddlyWiki

Free

TiddlyWiki oceny i recenzje

Żadne recenzje nie są jeszcze dostępne

4. Nuclino

Via: Nuclino Jako alternatywa dla MediaWiki, Nuclino jest wyjątkowo lekki i koncentruje się głównie na dostarczaniu podstawowych informacji i szybkości działania. Dzięki łatwemu edytorowi typu "przeciągnij i upuść", Teams mogą płynnie edytować na jednym obszarze roboczym.

Pomimo minimalistycznego interfejsu, na platformie można tworzyć kompleksowe wiki. Dodawaj notatki, przydzielaj zadania, osadzaj pliki i nie tylko!

Dzięki wielu widokom możesz wyświetlić wszystko, czego potrzebujesz, czy to dokument, czy konkretne zadanie. Ta sama funkcja pozwala filtrować dane i uzyskać bardziej precyzyjne elementy wiedzy dla wszystkich członków zespołu.

Nuclino pozwala zostawiać komentarze i dostarczać informacje zwrotne na wiki, umożliwiając terminową wydajność. Można również wykorzystać Nuclino Sidekick, asystenta AI, który może komponować posty na blogu i uprościć zawartość techniczna .

Najlepsze funkcje Nuclino

Współpraca w czasie rzeczywistym

Redaktor typu "przeciągnij i upuść

Możliwość dodawania komentarzy i opinii

Wiele widoków do szybkiego wyszukiwania

Asystent pisania AI

Limity Nuclino

Kontrola wersji wymaga poprawy

Limit integracji może stanowić problem dla tych, którzy chcą zaimportować swoją pracę

Ceny Nuclino

Free

Standard : $5/miesiąc

: $5/miesiąc Premium: $10/miesiąc

*Wszystkie ceny na liście odnoszą się do rocznego modelu rozliczeniowego

Oceny i recenzje Nuclino

G2: 4,5/5 (ponad 20 recenzji)

4,5/5 (ponad 20 recenzji) Capterra: 5/5 (ponad 70 recenzji)

5. GitBook

Via: GitBook GitBook to nowoczesna platforma dokumentacyjna, na której zespoły techniczne mogą dokumentować wszystko, od wprowadzenia produktu na rynek po różne wewnętrzne bazy wiedzy i API. Ma przejrzysty interfejs, który wymaga minimalnego ustawienia do działania.

Używany głównie jako platforma do przechowywania kompleksowych danych dotyczących projektów, GitBook zapewnia wsparcie dla importu z innych platform, takich jak Dokumenty Google. Pomaga to w rozpoczęciu pracy w miejscu, w którym została ona przerwana, w przypadku pisania zawartości wiki w Dokumentach Google. 📝

GitBook jest doskonałym rozwiązaniem dla Teams potrzebujących nieskomplikowanego i narzędzie do współpracy do tworzenia, organizowania i publikowania dokumentacji, np procesy rozwoju produktu lub plany badawcze .

Dzięki wielu integracjom możesz otrzymywać powiadomienia z innych aplikacji w GitBook i sugerować zmiany w opcji Dyskusje.

Najlepsze funkcje GitBook

Wsparcie importu z innych narzędzi

Kanał aktywności Teams

Minimalne ustawienia

Integracja z platformami takimi jak Slack, Jira i nie tylko

Limity GitBook

Użytkownicy mogą zmagać się z usterkami redaktora, które powodują problemy z formatem

Może nie być zbyt intuicyjny podczas pierwszego uruchomienia

Ceny GitBook

**Free

Plus: $6.70/miesiąc

$6.70/miesiąc Pro : $12.50/miesiąc

: $12.50/miesiąc Enterprise: Kontakt w sprawie cen

*Wszystkie ceny na liście odnoszą się do rocznego modelu rozliczeniowego

Oceny i recenzje GitBook

G2: 4,7 (ponad 130 recenzji)

4,7 (ponad 130 recenzji) Capterra: 4,5/5 (ponad 15 recenzji)

6. WackoWiki

Via: WackoWiki WackoWiki to funkcjonalny silnik wiki, który zapewnia intuicyjny edytor WYSIWYG (What You See Is What You Get), który pomaga wprowadzać zmiany w dokumentach w ciągu kilku minut. Platforma ma wsparcie dla wielu języków i jest kompatybilna z MariaDB/MySQL.

Członkowie Teams mogą zostawiać komentarze sugerujące ulepszenia dla wszystkich wiki. Komentarze wyzwalają powiadomienia e-mail, dzięki czemu twórcy mogą być na bieżąco.

Ponadto WackoWiki oferuje wiele motywów graficznych, których można używać do projektów i miniaturek. Dla nerdów platforma ma kilka poziomów pamięci podręcznej, które skracają czas reakcji na kliknięcia - ta funkcja optymalizuje cykl pracy dzięki dużej szybkości przetwarzania! 😏

Najlepsze funkcje WackoWiki

Edytor WYSIWYG

Pełna kontrola nad wersjami

Kilka poziomów pamięci podręcznej zapewnia wydajność przetwarzania

Współpraca poprzez komentarze

Bogate dane powstania miniaturek

Limity WackoWiki

Może nie być najlepszą opcją dla Teams szukających dogłębnej edycji wiki

Nie posiada integracji

Ceny WackoWiki

Free

WackoWiki oceny i recenzje

Recenzje nie są jeszcze dostępne

7. Walling

Via: Walling Jak sama nazwa wskazuje, platforma ta pozwala tworzyć ściany w formie wizualnych przestrzeni przypominających tablice, w których Ty i Twój zespół możecie współpracować. Walling używa frazy Beauty Meets Function do opisania siebie. Urocze, prawda? 😊

Niezależnie od tego, czy są to tabele, zadania, dokumenty czy zawartość wiki, możesz pisać i projektować prawie wszystko, co chcesz. Z wydajność jako główny cel użytkownicy otrzymują powiadomienia push o terminach wykonania zadań na swoich telefonach.

Duże możliwości niestandardowe pozwalają zmienić kolor wszystkiego, od tła po każdą sekcję i tekst. Użytkownicy mają również do dyspozycji asystenta Walling AI do oddelegowania zadań i ustawienia ich tablica wizualna bardziej efektywnie.

Walling najlepsze funkcje

Asystent AI do zakończonych zadań

Przestrzenie wizualne przyjazne dla użytkownika

Możliwość dodawania tabel i kalendarzy do ścian

Niestandardowe powiadomienia dotyczące terminów

Ściany AI do planowania projektów

Limity Walling

Opanowanie narzędzia może zająć trochę czasu

Funkcje takie jak wyszukiwanie mogą być niedostępne w planie Free

Cennik Walling

Free

Premium: $6/miesiąc

$6/miesiąc Teams: $6/miesiąc za użytkownika

*Wszystkie ceny na liście odnoszą się do rocznego modelu rozliczeń

Walling oceny i recenzje

Product Hunt: 4.9/5 (100+ recenzji)

4.9/5 (100+ recenzji) Capterra: 4.7/ 5 (25+ recenzji)

8. XWiki

Via: XWiki XWiki jest oprogramowaniem open-source oprogramowanie wiki rozwiązanie napisane w Javie. Dostawca ma do dyspozycji prosty edytor WYSIWYG. Można importować pliki takie jak CSV i Excel, a także eksportować je do wielu formatów, w tym PDF, RTF i XML.

Jedną z głównych funkcji XWiki jest to, że umożliwia przechowywanie ustrukturyzowanych danych w bazach danych powiązań, a jednocześnie jest dostawcą RESTful API do integracji z innymi aplikacjami.

Jeśli chodzi o współpracę, XWiki pozwala Teams dodawać i usuwać członków z wiki, edytować uprawnienia i otrzymywać powiadomienia za pośrednictwem kanałów RSS, aby wiedzieć, kiedy zmiana została wprowadzona. Korzystając z kontroli wersji, można śledzić edycje dokonane na wiki, a nawet przywrócić poprzednią iterację.

Najlepsze funkcje XWiki

Wsparcie dla edycji opartej na współpracy

Ustrukturyzowane informacje przechowywane w bazach danych powiązań

Dostawca RESTful API do integracji

Edytor WYSIWYG

Import i eksport różnych typów plików

Wsparcie dla kontroli wersji

Limity XWiki

Podstawowe funkcje XWiki mogą nie zaspokoić potrzeb wszystkich Teamsów

Mogą wystąpić instancje, w których platforma ulega awarii w ciągu dnia

Ceny XWiki

Free

Standard Bronze : €1.92/miesiąc za użytkownika

: €1.92/miesiąc za użytkownika Pro Silver : €3.83/miesiąc na użytkownika

: €3.83/miesiąc na użytkownika Pro Gold : €19.17/miesiąc na użytkownika

: €19.17/miesiąc na użytkownika Pro Platinum: €38.33/miesiąc na użytkownika

*Wszystkie ceny na liście odnoszą się do rocznego modelu rozliczeniowego

XWiki oceny i recenzje

G2: 4.4/5 (ponad 10 recenzji)

4.4/5 (ponad 10 recenzji) Capterra: 4.7/5 (20+ recenzji)

9. Wiki.js

Via: Wiki.js Dostępny na rynkach AWS i DigitalOcean, Wiki.js to silnik wiki, który działa na węzeł.js i jest napisany w JavaScript. To darmowe oprogramowanie zapewnia szereg zaawansowanych konfiguracji, takich jak możliwość włączenia Pandoc do konwersji między formatami znaczników.

Można tu korzystać z wielu edytorów, w tym WYSIWYG, WikiText, a nawet starego dobrego HTML. Wiki.js pozwala również na niestandardowe ustawienie ogólnego wyglądu wiki - ustawienie jej w trybie jasnym lub ciemnym, a także projektowanie i wstawianie wizualizacji elementy takie jak schematy blokowe i Diagramy UML .

Istnieje możliwość przechowywania danych w chmurze, GitHub lub na lokalnym urządzeniu pamięci masowej. Dodaj członków zespołu za pomocą kilku kliknięć, edytuj ich uprawnienia i wzmocnij dodatkowe bezpieczeństwo za pomocą 2FA. 🔏

Najlepsze funkcje Wiki.js

Wiele opcji edytora

Dostępne bogate możliwości niestandardowe

Wsparcie dla wielu języków

Umożliwia tworzenie diagramów

Uwierzytelnianie dwuskładnikowe dla większego bezpieczeństwa

Limity wiki.js

Doświadczenie użytkownika można poprawić

Przyzwyczajenie się do interfejsu może zająć sporo czasu

Ceny Wiki.js

Free

Wiki.js oceny i recenzje

G2: 4.2/5 (10+ recenzji)

4.2/5 (10+ recenzji) Capterra: 4.1/ 5 (20+ recenzji)

Najlepsza alternatywa dla MediaWiki? Organizuj, edytuj i wykorzystuj AI w ClickUp!

Przedstawione przez nas alternatywy MediaWiki pomogą ci tworzyć wiki przy minimalnym wysiłku.

Jeśli jednak wciąż zastanawiasz się nad wyborem, warto wypróbować ClickUp! Skorzystaj z tego narzędzia do zarządzania projektami, aby zarządzać dokumentacją , generowanie zawartości pisemnej z AI i wyróżnij swoją wiki na tle innych! Zarejestruj się na darmowe konto i zacznij tworzyć najlepsze wiki w kilka minut! 💃